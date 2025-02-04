2025'te Düzenli Çalışmak İçin En İyi 10 Belge Yönetim Yazılımı

Bir proje yöneticisi olarak, çalışma haftanızın önemli bir kısmını muhtemelen evrak işlerini halletmek ve bilgileri düzenlemekle geçiriyorsunuzdur. Bu idari işler, yüksek değerli görevlere ayırabileceğiniz değerli zamanınızı alabilir.

Belge yönetimi yazılımı, dosyaları düzenleyip kategorilere ayırarak, erişim izinleri atayarak ve onaylar ve revizyonlar için iş akışları oluşturarak manuel işlerin yükünü hafifletmek için tasarlanmıştır.

Bu kılavuzda, en iyi belge yönetim yazılımlarını ve bunları belge paylaşımı ve işbirliği için merkezi bir konum olarak nasıl kullanabileceğinizi inceleyeceğiz!

Bir belge yönetim yazılımında (DMS) nelere dikkat etmelisiniz?

Bir belge yönetim sistemi ararken, gizli bilgileri korumak, veri ihlallerini önlemek ve veri koruma düzenlemelerine uymak için en üst düzey güvenlik önlemlerine öncelik vermek çok önemlidir. Anahtar özellikler:

Erişim kontrolleri

Şifreleme

Veri yedekleme ve kurtarma

İzinler

Arama özellikleri

Bulut erişimi

İşbirliği de belge yönetim sisteminizde olmazsa olmaz bir özelliktir. Takımınızın belgeler üzerinde gerçek zamanlı olarak işbirliği yapabilmesini, görevler atayabilmesini, yorum bırakabilmesini ve dosyaları güvenli bir şekilde paylaşabilmesini istersiniz. Ve elbette, çok fazla komut girmeden içeriği bulabilmeniz gerekir!

Son olarak, görev yönetimi ve proje izleme gibi diğer proje yönetimi araçlarıyla entegrasyon, takımınızın işlevler arası iş akışlarını kolaylaştırmasına yardımcı olacaktır. Bu entegrasyon, işbirliğini ve bilgi paylaşımını teşvik eder ve karar vermeyi geliştirir.

En İyi 10 Belge Yönetim Yazılımı

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ClickUp, her boyuttaki takımın güzel belgeler, wiki'ler ve diğer belgeler oluşturması için tasarlanmış hepsi bir arada bir verimlilik platformudur. Bu belgeler, takımınızla fikirleri hayata geçirmek için iş akışlarına bağlanabilir!

Eksiksiz özelleştirme seçenekleriyle ClickUp, iş yüklerini yönetmenize, ilerlemeyi izlemenize ve her yerden bağlantıda kalmanıza yardımcı olacak esnek bir deneyim sunar. İşbirliği, işlevler arası takımları güncel ve uyumlu tutmak için tasarlanmış çok sayıda araçla her özelliğin merkezinde yer alır.

Ayrıca, ClickUp 1.000'den fazla diğer iş aracıyla entegre olarak takımların tüm işlerini senkronize etmelerine ve tek bir platformda işlevler arası süreçleri kolaylaştırmalarına olanak tanır!

ClickUp'ın en iyi özellikleri

ClickUp sınırlamaları

Zengin özellikleri, bazı kullanıcılar için bir öğrenme eğrisi oluşturabilir

Mobil uygulamada henüz tüm görünümler mevcut değildir

ClickUp fiyatlandırması

Sonsuza Kadar Ücretsiz Plan

Sınırsız Plan : Kullanıcı başına aylık 5 ABD doları

İş Planı : Kullanıcı başına aylık 12 ABD doları

Business Plus Planı : Kullanıcı başına aylık 19 ABD doları

Enterprise Planı: Fiyatlandırma için iletişime geçin

ClickUp puanları ve yorumları

G2 : 4,7/5 (6.500'den fazla yorum)

Capterra: 4,7/5 (3.500'den fazla yorum)

2. Revver

revver aracılığıyla

Revver, eski adıyla Rubex, işletmelerin belgeleri güvenli bir şekilde düzenlemelerine, depolamalarına ve paylaşmalarına yardımcı olmak için tasarlanmış bir çevrimiçi belge yönetim sistemidir. Revver Docs, Google Drive, Dropbox, Box ve OneDrive gibi popüler bulut depolama uygulamalarıyla entegre edilmiştir.

Platform ayrıca, yalnızca yetkili kullanıcıların gizli bilgileri görüntüleyebilmesi veya düzenleyebilmesi için dosya sürüm kontrolü, belge arama özellikleri ve güvenli erişim kontrolü gibi bir dizi özellik sunar.

Revver'ın en iyi özellikleri

Belgeleri önceden tanımlanmış konumlarına otomatik olarak dosyalayan Optik Karakter Tanıma (OCR)

Önemli belgelerin eksik olduğu klasörleri belirlemek için Gelişmiş Arama

Belgelere erişim için çok faktörlü kimlik doğrulama kontrolü

Kağıt belgelerin yerini alacak özel e-İmza

Çift ekranlı belge görüntüleyici

Revver sınırlamaları

Diğer belge yönetim sistemlerine kıyasla görev yönetimi araçları eksiktir

Revver Yardım Merkezi'ne erişmek için bir hesap gereklidir

Revver fiyatlandırması

Fiyatlandırma ayrıntıları için Revver ile iletişime geçin

Revver puanları ve yorumları

G2 : 4,3/5 (330+ yorum)

Capterra: 4,4/5 (880+ yorum)

3. Connecteam

connecteam aracılığıyla

Connecteam, çalışan bağlılığı ve takım yönetimi yazılımıdır. Belge özelliği, takımların belgeler, formlar ve anketler üzerinde kolayca işbirliği yapmasını sağlar.

Tüm çalışan dosyalarını, sertifikalarını ve iş belgelerini tek bir yerde bulundurmak, İK departmanları ve yöneticileri için oyunun kurallarını değiştirebilir. Merkezi bir sistem, belgelere kolay erişim sağlayarak, fiziksel depolama ihtiyacını ortadan kaldırarak ve kaybolan veya yanlış yere konulan dosyaların riskini azaltarak verimliliği ve üretkenliği artırabilir. Dijital bir çözümle, İK personeli uzaktan çalışsa bile belgeleri kolayca arayabilir, geri getirebilir ve iş arkadaşlarıyla paylaşabilir!

Connecteam'in en iyi özellikleri

Tüm belgeleri etkileyen hızlı eylemler gerçekleştirmek için Hızlı Eylemler fonksiyonu

Yalnızca Görünüm, Yükle, Onayla/Reddet ve Düzenle belge izinleri

Bireysel kullanıcılara veya akıllı gruplara atanacak belge paketleri (klasörler)

Çalışanların geçmesi gereken belirli süreçleri oluşturmak için kurslar

Belge veya girdi türüne göre son kullanma tarihleri

Connecteam sınırlamaları

Sınırlı gerçek zamanlı işbirliği özellikleri

Ş Akışı otomasyon yetenekleri yoktur

Connecteam fiyatlandırması

Küçük İşletmeler: 10 kullanıcıya kadar ücretsiz

Temel : İlk 30 kullanıcı için aylık 29 ABD doları

Gelişmiş : İlk 30 kullanıcı için aylık 49 $

Uzman: İlk 30 kullanıcı için aylık 99 $

Connecteam puanları ve yorumları

G2 : 4,3/5 (30'dan fazla yorum)

Capterra: 4,8/5 (260'dan fazla yorum)

4. Confluence

confluence aracılığıyla

Confluence, her boyuttaki takımla işleri oluşturmak, paylaşmak, düzenlemek ve tartışmak için belge yönetimi yazılımı özelliklerine sahip bir takım çalışma alanı sistemidir. Kuruluş içindeki kişilerin işlerini tek bir merkezi konumda depolamasına ve paylaşmasına olanak tanıyarak projelerde daha etkili ve verimli bir şekilde işbirliği yapmasına yardımcı olur.

Confluence ile takımlar fikirler oluşturabilir ve paylaşabilir, belgeleri gerçek zamanlı olarak işbirliği içinde düzenleyebilir, projelerdeki ilerlemeyi takip edebilir, bildirimlerle herkesi değişikliklerden haberdar edebilir ve çok daha fazlasını yapabilir. Ayrıca raporlama, gösterge panelleri ve diğer araçlarla entegrasyon gibi güçlü özellikler, takımların projelerini kontrol altında tutmasına yardımcı olur!

Confluence ile Google Dokümanlar'ı karşılaştırın!

Confluence'ın en iyi özellikleri

Bir kişinin son ziyaret ettiği alanları, ilerleme halindeki taslak sayfaları ve sayfa etkinliklerini görüntülemek için kişiselleştirilmiş besleme

Uzak bir takım veya uzaktaki çalışanlarla gerçek zamanlı düzenleme

Box, Dropbox ve Google Drive ile entegrasyonlar

İçerik aramayı hızlandırmak için sayfa etiketleri

Word belgesi içe aktarma fonksiyonu

Confluence sınırlamaları

Yazılım geliştirme takımları olmayanlar bu aracı öğrenmekte zorlanacaktır

Kurumsal düzeyde işbirliği için tasarlanmış ve fiyatlandırılmış ( Confluence alternatiflerine göz atın)

Confluence fiyatlandırması

Ücretsiz : 10 kullanıcı için (sadece aylık abonelik)

Standart : Kullanıcı başına 5,75 $ (tahmini)

Premium : Kullanıcı başına 11 $ (tahmini)

Enterprise: Ayrıntılar için Confluence ile iletişime geçin

Confluence puanları ve yorumları

G2 : 4. 1/5 (3.000'den fazla yorum)

Capterra: 4,4/5 (2.000'den fazla yorum)

Confluence ile Notion'u karşılaştırın!

5. DocuPhase

docuPhase aracılığıyla

DocuPhase, kuruluşların kağıt tabanlı süreçlerini kontrol altına almalarına yardımcı olan bir belge yönetim çözümüdür. Belgeleri yakalama ve yönetme, iş akışı süreçlerini kolaylaştırma ve işbirliğini geliştirme için bir platform sağlar. DocuPhase ile kullanıcılar, bulut veya şirket içi kurulumlar aracılığıyla dünyanın her yerinden tüm belge türlerini güvenli bir şekilde depolayabilir, yönetebilir ve erişebilir.

Platform, belge yakalama ve indeksleme, arama yetenekleri, belge yönlendirme ve onaylama, çevrimiçi işbirliği araçları, denetim izleri ve sürüm kontrolü gibi bir dizi özellik ile birlikte gelir!

DocuPhase'in en iyi özellikleri

Belirtilen verileri okumak ve yorumlamak için Optik Karakter Tanıma (OCR)

Farklı iş süreçleri için özel izinler

Gelen dosyalara otomatik önceden ayarlanmış etiketler ve indeksleme terimleri

Tam bilgiyi bulmak için gelişmiş arama fonksiyonları

NetSuite, Dynamics, Sage ve daha fazlasıyla entegrasyonlar

DocuPhase sınırlamaları

Yazılımı öğrenmek ve kullanmaya başlamak için sınırlı eğitim seçenekleri

Muhasebe otomasyonuna yönelik

DocuPhase fiyatlandırması

Fiyatlandırma için DocuPhase ile iletişime geçin

DocuPhase puanları ve yorumları

G2 : 4,2/5 (15+ yorum)

Capterra: 4,5/5 (70+ yorum)

6. Bloomfire

bloomfire aracılığıyla

Bloomfire, bir takım içinde işbirliğini ve verimliliği artırmaya yardımcı olan bir bilgi paylaşım yazılımıdır. Kullanıcılara, bilgileri, belgeleri, videoları, görüntüleri ve diğer içerikleri düzenli bir platformda güvenli bir şekilde depolama ve paylaşma olanağı sağlar. Dahili wiki, intranet veya hatta bir e-öğrenme platformu olarak kullanılabilir.

Platform, içeriği bulmayı ve yönetmeyi kolaylaştırarak takımların daha verimli bir şekilde birlikte çalışmasını sağlar. Ayrıca, kullanıcıların ihtiyaç duydukları bilgilere hızlı bir şekilde erişebilmeleri için güçlü arama yetenekleri sunar.

Bloomfire'ın en iyi özellikleri

Grafikler, görüntüler, ses ve video işlevlerine sahip zengin metin düzenleyici

İnceleme için İşaretleme ve Toplu İçe/Dışa Aktarma seçenekleri

İş süreçlerini destekleyen geri bildirim döngüleri

Daha iyi belge depolama için AI tarafından oluşturulan etiketler

Aranabilir Soru-Cevap içeriği

Bloomfire sınırlamaları

Diğer belge yönetim çözümlerine kıyasla entegrasyonların eksikliği

İşbirliği özelliklerinin eksikliği

Bloomfire fiyatlandırması

Bloomfire, kullanıcı başına aylık 25 dolardan başlar, hacim ve modele göre ölçeklenir

Bloomfire puanları ve yorumları

G2 : 4,6/5 (460+ yorum)

Capterra: 4,3/5 (200'den fazla yorum)

7. SharePoint

sharePoint aracılığıyla

Sharepoint, takımların Microsoft Office ekosisteminde içerik paylaşmasına ve yönetmesine yardımcı olan kurumsal bir belge yönetim sistemidir. Takımların herhangi bir cihazdan belge, veri ve kaynakları depolaması, düzenlemesi ve paylaşması için merkezi bir alan sağlar. Sharepoint ayrıca, takımların gerçek zamanlı olarak birlikte çalışmasını sağlayan işbirliği araçları ve içerikteki değişiklikleri izlemek için sürüm kontrolü özellikleri gibi güçlü özelliklere sahiptir.

Platform ayrıca, rol tabanlı izinler ve denetim yetenekleri gibi verilerin güvenliğini sağlamaya yardımcı olan çok sayıda güvenlik özelliği sunar. Bu güçlü platformla takımlar iş akışlarını kolaylaştırabilir, kurumsal verimliliği artırabilir ve daha işbirliğine dayalı bir ortam oluşturabilir.

SharePoint'in en iyi özellikleri

İçeriği silinmekten veya düzenlenmekten korumak için programlı olarak yerinde tutma

Sürüm kontrolü ve erişim denetimi özelliklerine sahip belge kitaplıkları

Mac veya PC'de çevrimdışı görünüm ve düzenleme

kullanıcı başına 1 TB OneDrive depolama alanı

Gerçek zamanlı işbirliği

SharePoint sınırlamaları

Sharepoint'in tüm potansiyelini kullanmak için ek Microsoft yazılımı satın almanız gerekir

Microsoft dışındaki yazılımlarla sezgisel değildir

SharePoint fiyatlandırması

SharePoint Online Plan 1 : Kullanıcı başına aylık 5 ABD doları, yıllık abonelik

SharePoint Online Plan 2 : Kullanıcı başına aylık 10 ABD doları, yıllık abonelik

Office 365 E3: Kullanıcı başına aylık 23 ABD doları, yıllık abonelik

SharePoint puanları ve yorumları

G2 : 4/5 (8.200+ yorum)

Capterra: 4,3/5 (4.900+ yorum)

Bu SharePoint alternatiflerine göz atın!

8. Notion

notion aracılığıyla

Notion, belge yönetimi ve takım işbirliği için hepsi bir arada bir çalışma alanıdır. Takımların belgeleri merkezi bir konumda oluşturması, depolaması, düzenlemesi ve paylaşması için bir veritabanı aracı görevi görür.

Takımlar, belgeleri düzenlemek için bölümler ve alt bölümler oluşturabilir, sık kullanılan içeriğe hızlı erişim için özel şablonlar ayarlayabilir, önemli bilgileri takip etmek için etiketler ve yorumlar ekleyebilir ve işbirliğine dayalı proje yönetimi için görevler ve son teslim tarihleri atayabilir.

Notion'un en iyi özellikleri

Bir belgenin önceki sürümlerine geri dönmenizi sağlayan sürüm geçmişi

Kolay veri aktarımı için bulut depolama hizmetleriyle sorunsuz entegrasyon

Tek bir belgede birden fazla kullanıcıyı destekleyen işbirliğine dayalı düzenleme

Dosyalar ve sayfalar için ayrıntılı izinlere sahip erişim kontrolü

Hareket halindeyken dosyaları açmak ve göndermek için mobil erişim

Notion sınırlamaları

Yüksek esneklik, nereden başlayacağınızı veya bilgileri nasıl etkili bir şekilde organize edeceğinizi bilmeyi zorlaştırabilir ( Notion alternatiflerine göz atın)

Enterprise planı kullanmıyorsanız, gelişmiş denetimlere sınırlı erişim

Notion fiyatlandırması

Ücretsiz sürüm

Standart : Kullanıcı başına aylık 8 ABD doları

Premium : Kullanıcı başına aylık 15 ABD doları

Enterprise: Ayrıntılar için Notion ile iletişime geçin

Notion puanları ve yorumları

G2 : 4,7/5 (1.700'den fazla yorum)

Capterra: 4,7/5 (1.400'den fazla yorum)

9. Box

box aracılığıyla

Box, bir belge yönetim yazılımı ve dosya paylaşım hizmetidir. Kuruluşların belgelerini, elektronik tablolarını ve diğer dijital dosyalarını bulutta depolamasına, paylaşmasına ve yönetmesine yardımcı olmak için güvenli depolama, işbirliği ve iletişim çözümleri sunar. Box ile kullanıcılar, depoladıkları dosyalara herhangi bir cihazdan erişebilir ve bunları iş arkadaşlarıyla veya dış ortaklarla kolayca paylaşabilir.

Platform ayrıca, zaman içindeki belge değişikliklerini takip etmek için sürüm oluşturma, hassas bilgilerin güvenliğini artırmak için şifreleme ve hangi verilere kimin erişebileceğini belirlemek için ayrıntılı izin kontrolleri gibi özellikler de sunar. Ek olarak, Box mevcut BT sistemleri ve güvenlik politikalarıyla entegrasyon, marka ve kullanıcı deneyimlerinin özelleştirilmesi ve güçlü analiz yetenekleri gibi kurumsal düzeyde özellikler de sağlar.

Box'ın en iyi özellikleri

Gelişmiş makine öğrenimi araçlarıyla desteklenen yerel veri sızıntısı koruması ve siber tehdit algılama

ClickUp, Microsoft Teams ve Oracle NetSuite gibi popüler iş uygulamalarıyla entegrasyon

Büyük dosyaları kolaylıkla göndermek için tek tıklamayla dosya paylaşımı

Proje planları ve programları oluşturmak için Box Notlar

Sınırsız e-imza için Box Sign

Box sınırlamaları

Box Drive arama arayüzünden birden fazla PDF dosyasını açmaya çalışmak hata neden olabilir

Gizli anahtar şifreleme ücretli bir özelliktir

Box fiyatlandırması

Ayrıntılar için Box ile iletişime geçin

Box derecelendirmeleri ve yorumları

G2 : 4,2/5 (4.800+ yorum)

Capterra: 4,4/5 (5.000'den fazla yorum)

10. Brandfolder

via Brandfolder

Brandfolder, işletmelerin marka varlıklarını depolaması, düzenlemesi, paylaşması ve izlemesi için çevrimiçi bir dijital varlık yönetim platformudur. Platform, görüntüler, logolar, videolar, belgeler, pazarlama materyalleri, sunumlar ve daha fazlasını içeren bir şirketin tüm marka materyallerini yönetmek için merkezi bir hub görevi görür.

Brandfolder'ın sezgisel arayüzü ile kullanıcılar tüm marka varlıklarına tek bir yerden hızlı ve kolay bir şekilde erişebilir, bunları yönetebilir, paylaşabilir ve izleyebilir. Ayrıca, Brandfolder'ın güçlü araçları, varlıkların nasıl kullanıldığını ve dağıtıldığını kontrol etmeyi kolaylaştırır, böylece şirketinizin markası tüm kanallarda tutarlı kalır!

Brandfolder'ın en iyi özellikleri

Önemli belgeler için genel ve gizli varlık ayarları

Kullanıcı bilgilerine hızlı erişim ile kullanıcı yönetimi

Belge oluşturma için çoklu dosya biçimi desteği

Harici ortaklar için misafir yükleme fonksiyonu

Sürükle ve bırak eylemleriyle toplu yüklemeler

Brandfolder sınırlamaları

Onay için birden fazla belge göndermek desteklenen bir özellik değildir

Kurumsal olmayan planlarda özelleştirme yetenekleri yoktur

Brandfolder fiyatlandırması

Fiyatlandırma için Brandfolder ile iletişime geçin

Brandfolder puanları ve yorumları

G2 : 4,5/5 (1.100'den fazla yorum)

Capterra: 4,7/5 (430+ yorum)

İşbirliğine Dayalı Belge Yönetimi için En Üst Düzey Araç: ClickUp Belgeleri

ClickUp, her türlü iç ve müşteriye yönelik içeriği yönetmek için kapsamlı bir belge yönetim sistemi arayan takımlar için ideal seçimdir.

Platformun çok yönlülüğü, geniş proje yönetimi ve işbirliği araçları dizisine kadar uzanır ve iş akışlarını optimize etmek isteyen takımlar için hepsi bir arada bir çözüm sunar. Bugün bir ClickUp Çalışma Alanı başlatın!