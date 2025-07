2025'in En İyi 10 AI Bilgi Yönetimi Aracını Denedik

Bilgi yönetimi için çok sayıda yapay zeka (AI) aracı mevcuttur ve bu liste giderek uzamaktadır. Bu AI araçları, verilerinizi düzenlemenize ve takım verimliliğini artırmanıza yardımcı olabilir, ancak yanlış araç ilerlemenizi olumsuz etkileyebilir.

Size en uygun olanı nasıl bulacaksınız?

Bu kılavuzda, bilgi yönetimi için yeni AI aracınızda aramanız gereken özellikleri ve bu alanda favori yazılım araçlarımızdan bazılarını paylaşacağız. ?️

Her tür bilgi yönetimi yazılım aracının avantajları ve dezavantajları vardır. Her şey ne aradığınıza bağlıdır. Bazı takımlar, sıkı izin düzeyleri ve uyumluluk özelliklerine sahip kurumsal düzeyde bir araca ihtiyaç duyarken, diğerleri sadece tüm şirket bilgileri için dijital bir depolama alanına ihtiyaç duyar. ?

Farklı AI destekli bilgi yönetimi araçlarını karşılaştırırken dikkate almanız gerekenler şunlardır:

İşlevsellik : Platform, sahip olması gereken tüm özelliklere sahip mi? Daha fazlasını sunuyor mu?

İşbirliği: İşbirliği özellikleri sezgisel ve kullanımı kolay mı? Belgeleri başkalarıyla kolayca paylaşabilir misiniz?

Yapay zeka: Üretken AI, aracı daha kullanışlı hale getiriyor mu yoksa işlevselliğini engelliyor mu?

Kullanım kolaylığı: Araç kullanıcı dostu mu? Takım üyelerine kolayca eğitim verebilir misiniz? Kendi kendine hizmet mi?

İtibar: Aracın güçlü bir itibarı var mı? Piyasada yeni mi?

Uyumluluk: Bu araç, personel ve müşteri verileri uyumluluk gereksinimlerinizi karşılıyor mu?

Fiyatlandırma: Ücretsiz plan var mı? Ölçeklendirme yaptıkça araç uygun fiyatlı mı?

Herhangi bir yazılım aracında olduğu gibi, sizin için en önemli olan şeylere odaklanın; diğer anahtar özellikler veya avantajlar ise bonus olarak değerlendirin. İhtiyaçlarınıza uygun bilgi tabanı yazılım aracını bulmanıza yardımcı olacak kılavuzumuzu kullanın.

Kullanabileceğiniz En İyi 10 AI Bilgi Yönetimi Yazılımı

Bu kılavuzda, mevcut bilgi yönetimi araçlarının listesini en iyi önerilerimizle sınırlandırdık, böylece zaman kazanabilir ve bunları daha hızlı test etmeye başlayabilirsiniz.

İşte AI ile desteklenen en iyi bilgi yönetimi araçları için en iyi seçimlerimiz.

1. ClickUp – Bilgi Yönetimi için En Kapsamlı AI Aracı

ClickUp Belgeleri'ni deneyin Tüm takımın bilgi ve bilgilerinin merkezi olan ClickUp Docs ile belgeler oluşturun, paylaşın ve üzerinde işbirliği yapın

ClickUp, her boyutta ve her alanda çalışan takımlar için işleyen, bulut tabanlı güçlü bir bilgi yönetimi aracı ve proje yönetimi platformudur. Verimlilik ve işbirliği göz önünde bulundurularak tasarlanmış çok sayıda araca sahip olan ClickUp, düzenli olmak (ve düzenli kalmak) isteyen her şirket için birinci sınıf bir çözümdür. ✔️

Dahili bilgi tabanları ve wiki'ler oluşturmak isteyen takımlar için ClickUp Docs, içerik yönetimi için en iyi araçtır. Takım üyeleri tek başlarına belge oluşturabilir, birlikte üzerinde işbirliği yapabilir ve bilgileri başkalarıyla paylaşarak tek bir merkezi depo oluşturabilir.

Hızlı bir başlangıç için ClickUp'ın Bilgi Bankası Şablonunu kullanın. Tüm şirket bilgilerinizi bir araya getirin ve politikalar ve bilgiler için aranabilir bir wiki oluşturun.

Bu Şablonu İndirin Takımınızın dijital bilgi kütüphanesini düzenlemesi için bir çerçeve oluşturmak üzere bu şablonu kullanın

Son güncellemeler sayesinde, kullanıcılar artık bilgi yönetimi süreci dahil olmak üzere platform genelinde ClickUp Brain 'den tam olarak yararlanabilir.

ClickUp AI'yı kullanarak şirket wiki'niz için içerik yazıp özetleyin, notları eyleme geçirilebilir yapılacaklar listelerine dönüştürün ve iç belgelerinizde kullanabileceğiniz fikirler üretin.

ClickUp sadece bilgi yönetimi için ideal değildir. Proje yönetimi için de mükemmeldir. Takımlar, ClickUp'ın sağlam proje ve görev yönetimi özelliklerini kullanarak projeleri planlayabilir, değişiklikleri izleyebilir ve baştan sona düzenli kalabilir.

ClickUp'ın en iyi özellikleri

ClickUp sınırlamaları

ClickUp, o kadar çok özellik ve özelleştirme seçeneğine sahiptir ki, ihtiyaçlarınıza göre mükemmel şekilde yapılandırmak biraz zaman alabilir

ClickUp AI yalnızca ücretli planlarla kullanılabilir

ClickUp fiyatlandırması

Sonsuza Kadar Ücretsiz

Sınırsız: Kullanıcı başına aylık 7 ABD doları

İş: Kullanıcı başına aylık 12 ABD doları

Enterprise: Fiyatlandırma için iletişime geçin

ClickUp AI, tüm ücretli planlarda üye başına 7 $ karşılığında kullanılabilir

ClickUp derecelendirmeleri ve yorumları

G2: 4,7/5 (9.200+ yorum)

Capterra: 4,6/5 (3.900+ yorum)

2. Bit. ai – İşbirliğine Dayalı Belge Yönetimi için En İyisi

Bit. ai, bireyler ve takımlar için tasarlanmış AI tabanlı bir wiki ve bilgi yönetim sistemidir. Bu yazılımla takımlar, bilgi tabanları, wiki'ler, eğitim kılavuzları ve müşteri portalları gibi içerikleri düzenleyebilir ve üzerinde işbirliği yapabilir; entegrasyonlarla bu işlevselliği daha da genişletebilir. ?

Bit. ai en iyi özellikleri

Takım üyeleri ve davetli misafirler ile gerçek zamanlı olarak işbirliği yapın

AI Genius'u kullanarak içerik yazımını kolaylaştırın ve makine öğreniminin gücüyle verimliliği artırın

Paylaşılabilir bağlantılar, web sitesi gömmeleri ve izlenebilir bağlantılarla dosyaları sorunsuz bir şekilde paylaşın

Bit. ai sınırlamaları

Bazı kullanıcılar, yazı tipi özelleştirme seçeneklerinin diğer içerik oluşturma araçlarına göre daha sınırlı olduğunu düşünebilir

Bazı kullanıcılara göre, daha iyi bir kullanıcı arayüzü ile kullanıcı deneyimi iyileştirilebilir

Bit. ai fiyatlandırma

Ücretsiz

Pro: Kullanıcı başına aylık 8 ABD doları

İş: Kullanıcı başına aylık 15 ABD doları

Bit. ai puanları ve yorumları

G2: 4/5 (20+ yorum)

Capterra: yok

3. OneBar – Soru-Cevap Yönetimi için En İyi AI Aracı

oneBar aracılığıyla

OneBar, kuruluşların tüm verilerini ve bilgilerini yakalayıp yönetimi kolay tek bir yerde depolamasına olanak tanıyan özel bir bilgi yönetimi platformudur. Platform, soru-cevap tarzı bir yaklaşım benimser. Kullanıcılar AI botundan cevapları göstermesini isteyebilir ve takım üyeleri kendi bilgi ve deneyimlerinden yararlanarak bu cevaplara katkıda bulunabilir.

OneBar'ın en iyi özellikleri

Sık sorulan soruları (SSS) yanıtlarıyla birlikte paylaşın

Takım üyelerinin yanıtlara katkıda bulunmasını teşvik edin

İlgili veriler için semantik arama ile daha alakalı içerikler ortaya çıkarın

OneBar sınırlamaları

OneBar, Slack ile kullanılmak üzere tasarlanmıştır, bu nedenle bu uygulamayı kullanmayan kullanıcılar yatırımlarından en iyi değeri elde edemeyebilir

OneBar hakkında, bazı rakiplerine kıyasla sınırlı sayıda çevrimiçi yorum bulunmaktadır

OneBar fiyatlandırması

Ücretsiz

Başlangıç : 200 kullanıcıya kadar aylık 200 ABD doları

Büyüme: 1.000 kullanıcıya kadar aylık 400 ABD doları

OneBar derecelendirmeleri ve yorumları

G2: yok

Capterra: yok

4. Confluence – Takım İşbirliği ve Bilgi Paylaşımı için En İyisi

confluence aracılığıyla

Confluence, Atlassian ekibi tarafından geliştirilen bir iç bilgi yönetimi çözümü ve proje dokümantasyon aracıdır. Confluence ile takımlar, kurumsal bilgi için tek bir merkezi kaynak oluşturabilir. Aracın AI özellikleri, yazma, not alma ve arama işlevlerini geliştirir. ?

Confluence'ın en iyi özellikleri

Projeleri planlayın ve işbirliği içinde beyin fırtınası yapın, ardından AI'yı kullanarak notlar alın

Satır içi yorumlar ve gerçek zamanlı düzenleme ile takım üyeleriyle birlikte çalışın

AI destekli arama ile içeriklerinizi özel çalışma alanlarında düzenleyin

Confluence sınırlamaları

Bazı kullanıcılar, arama özelliklerinin iyileştirilebileceğini öne sürüyor

Bazı kullanıcılara göre, farklı sayfalar için izin düzeylerini değiştirmek kafa karıştırıcı olabilir

Confluence fiyatlandırması

Ücretsiz

Standart: Kullanıcı başına aylık 6,05 $

Premium: 11,55 $/ay kullanıcı başına

Enterprise: Fiyatlandırma için iletişime geçin

Confluence derecelendirmeleri ve yorumları

G2: 4. 1/5 (3.700+ yorum)

Capterra: 4,5/5 (3.200'den fazla yorum)

5. Process Street – İş Süreçleri Yönetimi için En İyisi

process Street aracılığıyla

Process Street, uyumluluk ve kalite kontrolüne odaklanması gereken takımlar için tasarlanmış bir süreç yönetimi ve yapay zeka destekli bilgi yönetim sistemidir. Platform, şeffaflık ve süreç yönetimi için tasarlanmıştır ve takımların uyumluluğu sürdürmesine yardımcı olmak için yapay zeka kullanır. ?

Process Street'in en iyi özellikleri

Belge düzenleyiciyi kullanarak standart çalışma prosedürlerini (SOP'ler) yakalayın, düzenleyin ve paylaşın

İzin düzeylerini ayarlayın ve hangi içeriğe kimlerin erişebileceğine karar verin

Şeffaflığı ve erişim kontrolünü sağlamak için belgelerdeki değişiklikleri izleyin

Process Street sınırlamaları

Fiyatlandırma, bazı kullanıcılar, özellikle küçük işletmeler veya yeni ajanslar için çok yüksek olabilir

Bazı kullanıcılar, iş akışlarının ve içeriğin düzenlenmesini kafa karıştırıcı buluyor

Process Street fiyatlandırması

Başlangıç : 10 kullanıcıya kadar aylık 100 ABD doları

Pro: Özel kullanıcı sayısı için aylık 415 $'dan başlayan fiyatlarla

Enterprise: Özel kullanıcı sayısı için aylık 1.660 $'dan başlayan fiyatlarla

Process Street puanları ve yorumları

G2: 4,6/5 (300'den fazla yorum)

Capterra: 4,7/5 (600'den fazla yorum)

6. Tettra – Dahili Bilgi Tabanı Oluşturma için En İyisi

tettra aracılığıyla

Tettra, yeni çalışanların işe alım sürecini hızlandırmak ve takım üyelerinin bilgilendirilmesini sağlamak için tasarlanmış, yapay zeka destekli bir bilgi paylaşım yazılımıdır. Takımlar bu bilgi yönetimi aracını kullanarak ilgili bilgileri depolayabilir ve düzenleyebilir, böylece bu bilgiler doğru zamanda ortaya çıkar. ?

Tettra'nın en iyi özellikleri

Yeni içerik oluşturun veya Google Drive veya Notion'daki mevcut içeriği kullanarak şirket içi bilgi tabanınızı oluşturun

Slack veya Tettra uygulaması içinde takım üyelerinin sorgularını anında yanıtlayın

Bilgi eksikliklerini belirleyin ve içeriğin güncel kalması için güncellemeler üzerinde işbirliği yapın

Tettra sınırlamaları

Bazı kullanıcılar, ek yazı tipleri ve renkler gibi daha fazla metin ve içerik düzenleme özelliği olmasını ister

Kullanıcılar, bir içeriği kopyalamadan iki yere listeleyemediğinizi ve bunun gereksiz yinelemelere neden olduğunu bildiriyor

Tettra fiyatlandırması

Temel: Kullanıcı başına aylık 4 ABD doları

Ölçeklendirme: Kullanıcı başına aylık 8 ABD doları

Profesyonel: Kullanıcı başına aylık 12 ABD doları

Tettra derecelendirmeleri ve yorumları

G2: 4,6/5 (100'den fazla yorum)

Capterra: 4. 1/5 (5+ yorum)

7. Document360 – Müşteriye Yönelik Bilgi Yönetimi için En İyisi

document360 aracılığıyla

Document360, hem iç ekipler hem de müşteri desteği için tasarlanmış bir bilgi yönetimi AI aracıdır. Takımlar, platformu kullanarak içeriği tek bir yerde tutan ve bilgi ve öğrenme yönetimini kolaylaştıran bilgi tabanları, kılavuzlar, SOP'ler veya wiki'ler oluşturabilir. ?

Document360'ın en iyi özellikleri

Özel bir ana sayfayla genel veya gizli bir bilgi tabanı oluşturun

En sık kullandığınız terimleri tek bir yerde tanımlamak için bir iş sözlüğü oluşturun

İçeriğinizin nasıl görüntülendiği ve kullanıldığına ilişkin ayrıntılı analizleri görün

Document360 sınırlamaları

Bazı kullanıcılar, sayfaların ön tanımlı yapılandırmasını değiştirebilmeyi ister

Bazı kullanıcılara göre, analitik veriler ön tanımlı olarak yalnızca son 30 gün için kullanılabilir

Document360 fiyatlandırması

Ücretsiz

Standart: Üç kullanıcıya kadar aylık 149 ABD doları

Profesyonel: Beş kullanıcıya kadar aylık 299 ABD doları

İş: Beş kullanıcıya kadar aylık 399 $

Enterprise: 10 kullanıcıya kadar aylık 599 $

Document360 puanları ve yorumları

G2: 4,7/5 (300'den fazla yorum)

Capterra: 4,7/5 (190+ yorum)

8. Scribe – Bilgi Çıkarma için En İyi AI Aracı

scribe aracılığıyla

Scribe, takımların herhangi bir içerikten adım adım kılavuz oluşturmasına olanak tanır. Bunun için tek yapmanız gereken uzantıyı açmak ve sürecinizi takip etmek; ardından AI yardımıyla süreç bir iş akışına dönüştürülür. Bu, wiki veya dahili bilgi tabanı oluşturmak, SOP'ler veya eğitim belgeleri hazırlamak ya da bir oryantasyon süreci tasarlamak isteyen takımlar için kullanışlıdır.

Scribe'ın en iyi özellikleri

AI'nın gücünü kullanarak manuel bir süreci tekrarlanabilir bir kılavuza dönüştürün

Ekran görüntüleri, açıklamalar ve şirket markası ile adım adım kılavuzu düzenleyin

Kılavuzları şirket bilgi tabanınıza yerleştirin veya bir bağlantı ile paylaşın

Scribe sınırlamaları

Artık gerekli olmayan içeriğin kaldırılması adım adım gerçekleşir ve bu durum can sıkıcı olabilir

Bazı kullanıcılar, kılavuzlarını özelleştirebilmek için daha fazla metin biçimlendirme seçeneği olmasını ister

Scribe fiyatlandırması

Ücretsiz

Personal Pro: Kullanıcı başına aylık 23 ABD doları

Team Pro: Kullanıcı başına aylık 12 ABD doları, en az beş kullanıcı

Enterprise: Fiyatlandırma için iletişime geçin

Değerlendirmeleri ve yorumları kaydedin

G2: 4,8/5 (60+ yorum)

Capterra: 4,9/5 (5+ yorum)

9. Capacity – Destek ve Yardım Masası Görevlerini Otomatikleştirmek için En İyisi

kapasite aracılığıyla

Capacity, bilgileri düzenli ve kolay erişilebilir tutmak isteyen takımlar için tasarlanmış, yapay zeka destekli bir platformdur. Capacity'nin bilgi tabanı özelliği, oluşturma, güncelleme ve gezinme işlemlerini sorunsuz hale getiren akıllı AI entegrasyonları içerir.

Kapasite en iyi özellikler

Bilgileri klasörler, diyaloglar ve paylaşımlar halinde düzenleyin

Kullanıcı izinlerini rol, departman, konum ve daha fazlasına göre ayarlayın

Yerleşik arama fonksiyonu ile bilgileri hızlıca bulun

Kapasite sınırlamaları

Bazı kullanıcılar, raporlama konusunda daha fazla seçenek olmasını ister

Takım üyeleri yeni sisteme alışırken bir öğrenme süreci olabilir

Kapasiteye göre fiyatlandırma

Büyüme: Kullanıcı başına aylık 49 ABD doları

Profesyonel: Kullanıcı başına aylık 99 $

Enterprise: Fiyatlandırma için iletişime geçin

Kapasite derecelendirmeleri ve incelemeler

G2: 4,8/5 (50+ yorum)

Capterra: 4,5/5 (10+ yorum)

10. Notion – Hepsi Bir Arada Çalışma Alanı İşbirliği için En İyisi

notion aracılığıyla

Notion, artık AI işlevselliğine sahip popüler bir bilgi yönetimi aracıdır. Notion'u veritabanları, dahili wiki'ler ve bilgi tabanları oluşturmak için kullanan takımlar artık AI yazma aracını ve yerleşik özellikleri kullanarak verimliliği artırabilir ve süreçleri kolaylaştırabilir. ?

Notion'un en iyi özellikleri

Sayfalar ve veritabanları ile şirket içi bir bilgi tabanı oluşturun ve özelleştirin

Tabloları otomatik olarak doldurarak ham verileri sunuma hazır hale getirin

Yerleşik AI'ya bir soru sorarak ilgili içeriği ortaya çıkarın ve çalışma alanınızda bilgi paylaşın

Notion sınırlamaları

Bazı kullanıcılar, iş akışı otomasyonu tetikleyicilerinin şu anda diğer bazı bilgi yönetimi araçlarına göre daha sınırlı olduğunu bildiriyor

Veri alt kümelerine kullanıcı izinleri yapılandırılamaz, bu da bazı kullanıcıların şirket wiki'sinde verilerini düzenleme şeklini etkileyebilir

Notion fiyatlandırması

Ücretsiz

Artı: Kullanıcı başına aylık 8 $

İş: Kullanıcı başına aylık 15 ABD doları

Enterprise: Fiyatlandırma için iletişime geçin

Notion AI, kullanıcı başına aylık 8 $ karşılığında tüm ücretli planlara eklenebilir

Notion puanları ve yorumları

G2: 4,7/5 (5.000'den fazla yorum)

Capterra: 4,7/5 (2.000'den fazla yorum)

Şirketinizin bilgi yönetimi ihtiyaçlarına en uygun aracı bulun

Şirket wiki'si veya dahili bilgi tabanı oluşturmak isteyen takımlar için, kaydolup kullanmaya başlayabileceğiniz uygun AI destekli araçlar bolca mevcuttur. Bu kılavuzu kullanarak karmaşadan kurtulun ve takımınız için en iyi bilgi yönetimi yazılım aracını bulun.

Belge yönetiminin ötesine geçen bir platforma ihtiyacınız varsa, ClickUp'tan başka yere bakmayın. Hepsi bir arada platformumuz, yapay zeka gücüyle projeleri yönetmek, görevleri atamak, CRM'inizi sürdürmek ve bilgi tabanlarınızı oluşturmak için ihtiyacınız olan her şeye sahiptir.

Tüm bilgilerinizi tek bir yerde toplamak ne kadar kolay olduğunu görmek için ClickUp'ı bugün ücretsiz deneyin. ✨