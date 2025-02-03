2025'in En İyi 10 AI Bilgi Yönetimi Aracını Denedik

Bilgi yönetimi için çok sayıda yapay zeka (AI) aracı mevcuttur ve bu liste giderek uzamaktadır. Bu AI araçları, verilerinizi düzenlemenize ve takım verimliliğini artırmanıza yardımcı olabilir, ancak yanlış araç ilerlemenizi olumsuz etkileyebilir.
Size en uygun olanı nasıl bulacaksınız?
Bu kılavuzda, bilgi yönetimi için yeni AI aracınızda aramanız gereken özellikleri ve bu alanda favori yazılım araçlarımızdan bazılarını paylaşacağız. ?️
AI bilgi yönetimi araçlarında nelere dikkat etmelisiniz?
Her tür bilgi yönetimi yazılım aracının avantajları ve dezavantajları vardır. Her şey ne aradığınıza bağlıdır. Bazı takımlar, sıkı izin düzeyleri ve uyumluluk özelliklerine sahip kurumsal düzeyde bir araca ihtiyaç duyarken, diğerleri sadece tüm şirket bilgileri için dijital bir depolama alanına ihtiyaç duyar. ?
Farklı AI destekli bilgi yönetimi araçlarını karşılaştırırken dikkate almanız gerekenler şunlardır:
- İşlevsellik: Platform, sahip olması gereken tüm özelliklere sahip mi? Daha fazlasını sunuyor mu?
- İşbirliği: İşbirliği özellikleri sezgisel ve kullanımı kolay mı? Belgeleri başkalarıyla kolayca paylaşabilir misiniz?
- Yapay zeka: Üretken AI, aracı daha kullanışlı hale getiriyor mu yoksa işlevselliğini engelliyor mu?
- Kullanım kolaylığı: Araç kullanıcı dostu mu? Takım üyelerine kolayca eğitim verebilir misiniz? Kendi kendine hizmet mi?
- İtibar: Aracın güçlü bir itibarı var mı? Piyasada yeni mi?
- Uyumluluk: Bu araç, personel ve müşteri verileri uyumluluk gereksinimlerinizi karşılıyor mu?
- Fiyatlandırma: Ücretsiz plan var mı? Ölçeklendirme yaptıkça araç uygun fiyatlı mı?
Herhangi bir yazılım aracında olduğu gibi, sizin için en önemli olan şeylere odaklanın; diğer anahtar özellikler veya avantajlar ise bonus olarak değerlendirin. İhtiyaçlarınıza uygun bilgi tabanı yazılım aracını bulmanıza yardımcı olacak kılavuzumuzu kullanın.
Kullanabileceğiniz En İyi 10 AI Bilgi Yönetimi Yazılımı
Bu kılavuzda, mevcut bilgi yönetimi araçlarının listesini en iyi önerilerimizle sınırlandırdık, böylece zaman kazanabilir ve bunları daha hızlı test etmeye başlayabilirsiniz.
İşte AI ile desteklenen en iyi bilgi yönetimi araçları için en iyi seçimlerimiz.
1. ClickUp – Bilgi Yönetimi için En Kapsamlı AI Aracı
1. ClickUp – Bilgi Yönetimi için En Kapsamlı AI Aracı
ClickUp, her boyutta ve her alanda çalışan takımlar için işleyen, bulut tabanlı güçlü bir bilgi yönetimi aracı ve proje yönetimi platformudur. Verimlilik ve işbirliği göz önünde bulundurularak tasarlanmış çok sayıda araca sahip olan ClickUp, düzenli olmak (ve düzenli kalmak) isteyen her şirket için birinci sınıf bir çözümdür. ✔️
Dahili bilgi tabanları ve wiki'ler oluşturmak isteyen takımlar için ClickUp Docs, içerik yönetimi için en iyi araçtır. Takım üyeleri tek başlarına belge oluşturabilir, birlikte üzerinde işbirliği yapabilir ve bilgileri başkalarıyla paylaşarak tek bir merkezi depo oluşturabilir.
Hızlı bir başlangıç için ClickUp'ın Bilgi Bankası Şablonunu kullanın. Tüm şirket bilgilerinizi bir araya getirin ve politikalar ve bilgiler için aranabilir bir wiki oluşturun.
Son güncellemeler sayesinde, kullanıcılar artık bilgi yönetimi süreci dahil olmak üzere platform genelinde ClickUp Brain 'den tam olarak yararlanabilir.
ClickUp AI'yı kullanarak şirket wiki'niz için içerik yazıp özetleyin, notları eyleme geçirilebilir yapılacaklar listelerine dönüştürün ve iç belgelerinizde kullanabileceğiniz fikirler üretin.
ClickUp sadece bilgi yönetimi için ideal değildir. Proje yönetimi için de mükemmeldir. Takımlar, ClickUp'ın sağlam proje ve görev yönetimi özelliklerini kullanarak projeleri planlayabilir, değişiklikleri izleyebilir ve baştan sona düzenli kalabilir.
ClickUp'ın en iyi özellikleri
- ClickUp Brain ile AI bilgisi ve makine öğrenimi araçlarıyla süreçlerinizi kolaylaştırın ve yazma becerilerinizi geliştirin
- Yerleşik işbirliği araçları sayesinde gerçek zamanlı düzenleme ve mesajlaşma özelliğinin keyfini çıkarın
- Notları eylem öğelerine dönüştürerek proje ve görev yönetimini kolaylaştırın
- Bilgi tabanıyla verimliliği artırın ve zamanınızı yönetin
- Belgelerinizi kategoriler ve etiketlerle düzenleyin
- Renkler ve kategoriler dahil olmak üzere zengin kişiselleştirme ve özelleştirme seçeneklerinin keyfini çıkarın
- Ücretsiz proje yönetimi yazılımıyla düzenli kalın
- Yerleşik gizlilik özellikleri sayesinde gizli belgeleri koruyun ve başkalarıyla kolayca paylaşın
- Ücretsiz bilgi tabanı şablonlarımızla hızlı bir başlangıç yapın
ClickUp sınırlamaları
- ClickUp, o kadar çok özellik ve özelleştirme seçeneğine sahiptir ki, ihtiyaçlarınıza göre mükemmel şekilde yapılandırmak biraz zaman alabilir
- ClickUp AI yalnızca ücretli planlarla kullanılabilir
ClickUp fiyatlandırması
- Sonsuza Kadar Ücretsiz
- Sınırsız: Kullanıcı başına aylık 7 ABD doları
- İş: Kullanıcı başına aylık 12 ABD doları
- Enterprise: Fiyatlandırma için iletişime geçin
- ClickUp AI, tüm ücretli planlarda üye başına 7 $ karşılığında kullanılabilir
ClickUp derecelendirmeleri ve yorumları
- G2: 4,7/5 (9.200+ yorum)
- Capterra: 4,6/5 (3.900+ yorum)
2. Bit. ai – İşbirliğine Dayalı Belge Yönetimi için En İyisi
Bit. ai, bireyler ve takımlar için tasarlanmış AI tabanlı bir wiki ve bilgi yönetim sistemidir. Bu yazılımla takımlar, bilgi tabanları, wiki'ler, eğitim kılavuzları ve müşteri portalları gibi içerikleri düzenleyebilir ve üzerinde işbirliği yapabilir; entegrasyonlarla bu işlevselliği daha da genişletebilir. ?
Bit. ai en iyi özellikleri
- Takım üyeleri ve davetli misafirler ile gerçek zamanlı olarak işbirliği yapın
- AI Genius'u kullanarak içerik yazımını kolaylaştırın ve makine öğreniminin gücüyle verimliliği artırın
- Paylaşılabilir bağlantılar, web sitesi gömmeleri ve izlenebilir bağlantılarla dosyaları sorunsuz bir şekilde paylaşın
Bit. ai sınırlamaları
- Bazı kullanıcılar, yazı tipi özelleştirme seçeneklerinin diğer içerik oluşturma araçlarına göre daha sınırlı olduğunu düşünebilir
- Bazı kullanıcılara göre, daha iyi bir kullanıcı arayüzü ile kullanıcı deneyimi iyileştirilebilir
Bit. ai fiyatlandırma
- Ücretsiz
- Pro: Kullanıcı başına aylık 8 ABD doları
- İş: Kullanıcı başına aylık 15 ABD doları
Bit. ai puanları ve yorumları
- G2: 4/5 (20+ yorum)
- Capterra: yok
3. OneBar – Soru-Cevap Yönetimi için En İyi AI Aracı
OneBar, kuruluşların tüm verilerini ve bilgilerini yakalayıp yönetimi kolay tek bir yerde depolamasına olanak tanıyan özel bir bilgi yönetimi platformudur. Platform, soru-cevap tarzı bir yaklaşım benimser. Kullanıcılar AI botundan cevapları göstermesini isteyebilir ve takım üyeleri kendi bilgi ve deneyimlerinden yararlanarak bu cevaplara katkıda bulunabilir.
OneBar'ın en iyi özellikleri
- Sık sorulan soruları (SSS) yanıtlarıyla birlikte paylaşın
- Takım üyelerinin yanıtlara katkıda bulunmasını teşvik edin
- İlgili veriler için semantik arama ile daha alakalı içerikler ortaya çıkarın
OneBar sınırlamaları
- OneBar, Slack ile kullanılmak üzere tasarlanmıştır, bu nedenle bu uygulamayı kullanmayan kullanıcılar yatırımlarından en iyi değeri elde edemeyebilir
- OneBar hakkında, bazı rakiplerine kıyasla sınırlı sayıda çevrimiçi yorum bulunmaktadır
OneBar fiyatlandırması
- Ücretsiz
- Başlangıç: 200 kullanıcıya kadar aylık 200 ABD doları
- Büyüme: 1.000 kullanıcıya kadar aylık 400 ABD doları
OneBar derecelendirmeleri ve yorumları
- G2: yok
- Capterra: yok
4. Confluence – Takım İşbirliği ve Bilgi Paylaşımı için En İyisi
Confluence, Atlassian ekibi tarafından geliştirilen bir iç bilgi yönetimi çözümü ve proje dokümantasyon aracıdır. Confluence ile takımlar, kurumsal bilgi için tek bir merkezi kaynak oluşturabilir. Aracın AI özellikleri, yazma, not alma ve arama işlevlerini geliştirir. ?
Confluence'ın en iyi özellikleri
- Projeleri planlayın ve işbirliği içinde beyin fırtınası yapın, ardından AI'yı kullanarak notlar alın
- Satır içi yorumlar ve gerçek zamanlı düzenleme ile takım üyeleriyle birlikte çalışın
- AI destekli arama ile içeriklerinizi özel çalışma alanlarında düzenleyin
Confluence sınırlamaları
- Bazı kullanıcılar, arama özelliklerinin iyileştirilebileceğini öne sürüyor
- Bazı kullanıcılara göre, farklı sayfalar için izin düzeylerini değiştirmek kafa karıştırıcı olabilir
Confluence fiyatlandırması
- Ücretsiz
- Standart: Kullanıcı başına aylık 6,05 $
- Premium: 11,55 $/ay kullanıcı başına
- Enterprise: Fiyatlandırma için iletişime geçin
Confluence derecelendirmeleri ve yorumları
- G2: 4. 1/5 (3.700+ yorum)
- Capterra: 4,5/5 (3.200'den fazla yorum)
5. Process Street – İş Süreçleri Yönetimi için En İyisi
Process Street, uyumluluk ve kalite kontrolüne odaklanması gereken takımlar için tasarlanmış bir süreç yönetimi ve yapay zeka destekli bilgi yönetim sistemidir. Platform, şeffaflık ve süreç yönetimi için tasarlanmıştır ve takımların uyumluluğu sürdürmesine yardımcı olmak için yapay zeka kullanır. ?
Process Street'in en iyi özellikleri
- Belge düzenleyiciyi kullanarak standart çalışma prosedürlerini (SOP'ler) yakalayın, düzenleyin ve paylaşın
- İzin düzeylerini ayarlayın ve hangi içeriğe kimlerin erişebileceğine karar verin
- Şeffaflığı ve erişim kontrolünü sağlamak için belgelerdeki değişiklikleri izleyin
Process Street sınırlamaları
- Fiyatlandırma, bazı kullanıcılar, özellikle küçük işletmeler veya yeni ajanslar için çok yüksek olabilir
- Bazı kullanıcılar, iş akışlarının ve içeriğin düzenlenmesini kafa karıştırıcı buluyor
Process Street fiyatlandırması
- Başlangıç: 10 kullanıcıya kadar aylık 100 ABD doları
- Pro: Özel kullanıcı sayısı için aylık 415 $'dan başlayan fiyatlarla
- Enterprise: Özel kullanıcı sayısı için aylık 1.660 $'dan başlayan fiyatlarla
Process Street puanları ve yorumları
- G2: 4,6/5 (300'den fazla yorum)
- Capterra: 4,7/5 (600'den fazla yorum)
6. Tettra – Dahili Bilgi Tabanı Oluşturma için En İyisi
Tettra, yeni çalışanların işe alım sürecini hızlandırmak ve takım üyelerinin bilgilendirilmesini sağlamak için tasarlanmış, yapay zeka destekli bir bilgi paylaşım yazılımıdır. Takımlar bu bilgi yönetimi aracını kullanarak ilgili bilgileri depolayabilir ve düzenleyebilir, böylece bu bilgiler doğru zamanda ortaya çıkar. ?
Tettra'nın en iyi özellikleri
- Yeni içerik oluşturun veya Google Drive veya Notion'daki mevcut içeriği kullanarak şirket içi bilgi tabanınızı oluşturun
- Slack veya Tettra uygulaması içinde takım üyelerinin sorgularını anında yanıtlayın
- Bilgi eksikliklerini belirleyin ve içeriğin güncel kalması için güncellemeler üzerinde işbirliği yapın
Tettra sınırlamaları
- Bazı kullanıcılar, ek yazı tipleri ve renkler gibi daha fazla metin ve içerik düzenleme özelliği olmasını ister
- Kullanıcılar, bir içeriği kopyalamadan iki yere listeleyemediğinizi ve bunun gereksiz yinelemelere neden olduğunu bildiriyor
Tettra fiyatlandırması
- Temel: Kullanıcı başına aylık 4 ABD doları
- Ölçeklendirme: Kullanıcı başına aylık 8 ABD doları
- Profesyonel: Kullanıcı başına aylık 12 ABD doları
Tettra derecelendirmeleri ve yorumları
- G2: 4,6/5 (100'den fazla yorum)
- Capterra: 4. 1/5 (5+ yorum)
7. Document360 – Müşteriye Yönelik Bilgi Yönetimi için En İyisi
Document360, hem iç ekipler hem de müşteri desteği için tasarlanmış bir bilgi yönetimi AI aracıdır. Takımlar, platformu kullanarak içeriği tek bir yerde tutan ve bilgi ve öğrenme yönetimini kolaylaştıran bilgi tabanları, kılavuzlar, SOP'ler veya wiki'ler oluşturabilir. ?
Document360'ın en iyi özellikleri
- Özel bir ana sayfayla genel veya gizli bir bilgi tabanı oluşturun
- En sık kullandığınız terimleri tek bir yerde tanımlamak için bir iş sözlüğü oluşturun
- İçeriğinizin nasıl görüntülendiği ve kullanıldığına ilişkin ayrıntılı analizleri görün
Document360 sınırlamaları
- Bazı kullanıcılar, sayfaların ön tanımlı yapılandırmasını değiştirebilmeyi ister
- Bazı kullanıcılara göre, analitik veriler ön tanımlı olarak yalnızca son 30 gün için kullanılabilir
Document360 fiyatlandırması
- Ücretsiz
- Standart: Üç kullanıcıya kadar aylık 149 ABD doları
- Profesyonel: Beş kullanıcıya kadar aylık 299 ABD doları
- İş: Beş kullanıcıya kadar aylık 399 $
- Enterprise: 10 kullanıcıya kadar aylık 599 $
Document360 puanları ve yorumları
- G2: 4,7/5 (300'den fazla yorum)
- Capterra: 4,7/5 (190+ yorum)
8. Scribe – Bilgi Çıkarma için En İyi AI Aracı
Scribe, takımların herhangi bir içerikten adım adım kılavuz oluşturmasına olanak tanır. Bunun için tek yapmanız gereken uzantıyı açmak ve sürecinizi takip etmek; ardından AI yardımıyla süreç bir iş akışına dönüştürülür. Bu, wiki veya dahili bilgi tabanı oluşturmak, SOP'ler veya eğitim belgeleri hazırlamak ya da bir oryantasyon süreci tasarlamak isteyen takımlar için kullanışlıdır.
Scribe'ın en iyi özellikleri
- AI'nın gücünü kullanarak manuel bir süreci tekrarlanabilir bir kılavuza dönüştürün
- Ekran görüntüleri, açıklamalar ve şirket markası ile adım adım kılavuzu düzenleyin
- Kılavuzları şirket bilgi tabanınıza yerleştirin veya bir bağlantı ile paylaşın
Scribe sınırlamaları
- Artık gerekli olmayan içeriğin kaldırılması adım adım gerçekleşir ve bu durum can sıkıcı olabilir
- Bazı kullanıcılar, kılavuzlarını özelleştirebilmek için daha fazla metin biçimlendirme seçeneği olmasını ister
Scribe fiyatlandırması
- Ücretsiz
- Personal Pro: Kullanıcı başına aylık 23 ABD doları
- Team Pro: Kullanıcı başına aylık 12 ABD doları, en az beş kullanıcı
- Enterprise: Fiyatlandırma için iletişime geçin
Değerlendirmeleri ve yorumları kaydedin
- G2: 4,8/5 (60+ yorum)
- Capterra: 4,9/5 (5+ yorum)
9. Capacity – Destek ve Yardım Masası Görevlerini Otomatikleştirmek için En İyisi
Capacity, bilgileri düzenli ve kolay erişilebilir tutmak isteyen takımlar için tasarlanmış, yapay zeka destekli bir platformdur. Capacity'nin bilgi tabanı özelliği, oluşturma, güncelleme ve gezinme işlemlerini sorunsuz hale getiren akıllı AI entegrasyonları içerir.
Kapasite en iyi özellikler
- Bilgileri klasörler, diyaloglar ve paylaşımlar halinde düzenleyin
- Kullanıcı izinlerini rol, departman, konum ve daha fazlasına göre ayarlayın
- Yerleşik arama fonksiyonu ile bilgileri hızlıca bulun
Kapasite sınırlamaları
- Bazı kullanıcılar, raporlama konusunda daha fazla seçenek olmasını ister
- Takım üyeleri yeni sisteme alışırken bir öğrenme süreci olabilir
Kapasiteye göre fiyatlandırma
- Büyüme: Kullanıcı başına aylık 49 ABD doları
- Profesyonel: Kullanıcı başına aylık 99 $
- Enterprise: Fiyatlandırma için iletişime geçin
Kapasite derecelendirmeleri ve incelemeler
- G2: 4,8/5 (50+ yorum)
- Capterra: 4,5/5 (10+ yorum)
10. Notion – Hepsi Bir Arada Çalışma Alanı İşbirliği için En İyisi
Notion, artık AI işlevselliğine sahip popüler bir bilgi yönetimi aracıdır. Notion'u veritabanları, dahili wiki'ler ve bilgi tabanları oluşturmak için kullanan takımlar artık AI yazma aracını ve yerleşik özellikleri kullanarak verimliliği artırabilir ve süreçleri kolaylaştırabilir. ?
Notion'un en iyi özellikleri
- Sayfalar ve veritabanları ile şirket içi bir bilgi tabanı oluşturun ve özelleştirin
- Tabloları otomatik olarak doldurarak ham verileri sunuma hazır hale getirin
- Yerleşik AI'ya bir soru sorarak ilgili içeriği ortaya çıkarın ve çalışma alanınızda bilgi paylaşın
Notion sınırlamaları
- Bazı kullanıcılar, iş akışı otomasyonu tetikleyicilerinin şu anda diğer bazı bilgi yönetimi araçlarına göre daha sınırlı olduğunu bildiriyor
- Veri alt kümelerine kullanıcı izinleri yapılandırılamaz, bu da bazı kullanıcıların şirket wiki'sinde verilerini düzenleme şeklini etkileyebilir
Notion fiyatlandırması
- Ücretsiz
- Artı: Kullanıcı başına aylık 8 $
- İş: Kullanıcı başına aylık 15 ABD doları
- Enterprise: Fiyatlandırma için iletişime geçin
- Notion AI, kullanıcı başına aylık 8 $ karşılığında tüm ücretli planlara eklenebilir
Notion puanları ve yorumları
- G2: 4,7/5 (5.000'den fazla yorum)
- Capterra: 4,7/5 (2.000'den fazla yorum)
Şirketinizin bilgi yönetimi ihtiyaçlarına en uygun aracı bulun
Şirket wiki'si veya dahili bilgi tabanı oluşturmak isteyen takımlar için, kaydolup kullanmaya başlayabileceğiniz uygun AI destekli araçlar bolca mevcuttur. Bu kılavuzu kullanarak karmaşadan kurtulun ve takımınız için en iyi bilgi yönetimi yazılım aracını bulun.
Belge yönetiminin ötesine geçen bir platforma ihtiyacınız varsa, ClickUp'tan başka yere bakmayın. Hepsi bir arada platformumuz, yapay zeka gücüyle projeleri yönetmek, görevleri atamak, CRM'inizi sürdürmek ve bilgi tabanlarınızı oluşturmak için ihtiyacınız olan her şeye sahiptir.
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