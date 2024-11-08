2025'te Denemeniz Gereken En İyi 12 AI Arama Motoru

Soru zamanı! Hala Google aramasına mı güveniyorsunuz yoksa sorgularınız için tamamen AI'ya mı geçtiniz? Belki de ikisi arasında bir yerde, ikisini tartışıyorsunuzdur. 😉

Hangi kategoriye girerseniz girin, kararınızı biraz daha kolaylaştırmak için buradayım.

Geçtiğimiz birkaç ay boyunca, ClickUp'taki takımım bu AI arama araçlarını çeşitli senaryolarda test etti, öğrendi ve uygulayarak yetenekleri açısından nasıl bir performans sergilediklerini gördü. Sonuçlar, en azından oldukça ilginçti.

Öyleyse, daha fazla uzatmadan, teknoloji yığınınızda ihtiyacınız olan en iyi 12 AI arama motoruna bir göz atalım. Özellikleri, fiyatları, sınırlamaları ve daha fazlasını ele alacağız.

⏰ 60 saniyelik özet İşte en iyi AI arama motorları: ClickUp (Bağlantılı arama ve yapay zeka destekli çalışma alanları için en iyisi)

Perplexity AI (Araştırma amaçlı aramalar için en iyisi)

Google Gemini (Çoklu dil desteği için en iyisi)

Bing AI (AI destekli arama için en iyisi)

You. com (YouChat) (Çoklu modal pencere araması için en iyisi)

Komo AI (Kapsamlı arama için en iyisi)

Evet (İşletmeler için AI destekli arama botları oluşturmak için en iyisi)

Brave Search (Bağımsız arama deneyimi için en iyisi)

Phind (Koda özel sorgular ve aramalar için en iyisi)

Andi (Basit ama doğru arama sonuçları için en iyisi)

SearchGPT Prototype (Kaynak veya alıntıya özel arama için en iyisi)

DuckDuckGo AI Chat (Aramada gelişmiş gizlilik için en iyisi)

AI arama motoru nedir?

Düz metin olarak, bir AI arama motoru, arama yeteneklerini geliştirmek ve özetler, bilgi kartları ve daha fazlasını oluşturarak daha iyi bir arama deneyimi sağlamak için yapay zeka (AI) kullanır.

Ama bunu zaten biliyordunuz. 🙄

Açıklayayım. Öncelikle anahtar kelimelere ve indekslemeye dayanan geleneksel arama motorlarının aksine, AI arama motorları gelişmiş algoritmalar ve makine öğrenimi tekniklerini kullanarak arama sorgularını analiz eder.

Bu, arama terimlerinin arkasındaki bağlam, kullanıcı niyeti ve anlamsal anlam hakkında derinlemesine incelemeyi içerir ve arama motorlarının daha alakalı ve doğru sonuçlar sunmasına yardımcı olur.

Doğal dil işleme (NLP), burada ağır işlerin çoğunu yapar, insan dilini yorumlamaya yardımcı olur, AI'nın karmaşık sorguları anlamasını, konuşma tarzında soruları yanıtlamasını ve hatta tercihlerinize ve davranışlarınıza göre kişiselleştirilmiş öneriler oluşturmasını sağlar.

Son olarak, AI arama motorları sorgularınızdan ve genel arama kalıplarınızdan sürekli olarak öğrenir. Bu doğru. AI'yı arama için her kullandığınızda, daha iyi arama yapması ve daha alakalı cevaplar vermesi için onu eğitiyorsunuz.

Devam etmeden önce, geleneksel arama ile yapay zeka destekli arama arasında hızlı bir karşılaştırma yapalım.

Özellik Standart Arama Motoru AI Arama Motoru Arama yöntemi Anahtar kelime tabanlı NLP tabanlı Anlamak Sınırlı Anlamsal ve bağlamsal Sonuçlar Genel ve genellikle alakasız Son derece alakalı ve kişiselleştirilmiş Öğrenme Statik Uyarlanabilir

AI Arama Motorlarını Kullanmanın Avantajları

Hiç şehrin belirli bir bölgesindeki en iyi restoranları aradınız ve 12 mil uzaktaki en iyi restoran önerisiyle karşılaştınız mı?

Bu, arama niyeti ile kullanıcı sorgusunun bağlamı arasında açık bir uyumsuzluk. Tüm büyük arama motorları zaman zaman bu sorunla karşılaşır.

AI arama motorları, arama sorgularının arkasındaki bağlamı ve niyeti biraz daha iyi anlamaya yardımcı olarak bu noktada devreye girer. Bu, AI arama motorlarını kullanmanın nedenlerinden sadece biridir.

İşte birkaç örnek daha:

Gelişmiş kullanıcı deneyimi: Sesli arama, doğal dil işleme ve kişiselleştirilmiş öneriler gibi yapay zeka destekli özellikler, aramayı daha sezgisel ve keyifli hale getirebilir

Artırılmış verimlilik: AI arama motorları, büyük miktarda veriyi hızlı bir şekilde işleyerek geleneksel arama motorlarından daha hızlı sonuçlar sunar.

Geliştirilmiş doğruluk: AI algoritmaları, düşük kaliteli veya alakasız içeriği belirleyip filtreleyerek arama sonuçlarının doğruluğunu artırmaya yardımcı olur

Erişilebilirlik: Sesli arama ve metinden konuşmaya dönüştürme gibi özellikler, engelli kullanıcılar için aramayı daha erişilebilir hale getirebilir

Kişiselleştirme: AI arama motorları, kullanıcı tercihlerini öğrenebilir ve arama sonuçlarını buna göre uyarlayarak daha kişiselleştirilmiş bir deneyim sunar

"Arama"dan daha fazlası: AI arama motorları, oluşturulan yanıtlarla daha fazlasını yapmanızı sağlar; örneğin, bunları Google E-Tablolar'a aktarabilirsiniz. Ayrıca, gerektiğinde veri analizi yapmanıza da yardımcı olabilirler

Bir AI arama motorunda nelere dikkat etmelisiniz?

AI arama motorları harika. Sanırım bunu kanıtladık. Peki, ihtiyaçlarınıza uygun olanı nasıl bulacaksınız? Aşağıda, araçları test ederken incelediğim bazı özellikler yer almaktadır:

📌 Alaka düzeyi ve doğruluk: AI arama motoru, arama amacınıza ve sorgunuza tam olarak uyan arama sonuçlarını tutarlı bir şekilde sunmalı ve sonuçların güvenilir olmasını ve yanlış bilgi veya önyargı içermemesini sağlamalıdır

📌 Kapsamlılık: Web sayfaları ve görüntüler, videolar ve belgeler gibi diğer veri biçimleri dahil olmak üzere çok çeşitli bilgi kaynaklarına erişebilmeli ve bunları işleyebilmelidir

📌 Hız ve verimlilik: Arama sonuçları, özellikle zaman açısından hassas sorgular için hızlı bir şekilde görünmelidir. Ayrıca, araç, ilgili sonuçları sağlamak için büyük miktarda veriyi verimli bir şekilde işleyebilmelidir

📌 Kullanıcı deneyimi: Arayüz sezgisel ve kullanımı kolay olmalı, sesli arama, görsel arama ve kişiselleştirilmiş öneriler gibi özelliklere sahip olmalıdır

📌 Gizlilik ve güvenlik: Kullanıcı gizliliğini ve veri güvenliğini önceliklendirmeli, bilgilerinizin korunmasını ve kötüye kullanılmamasını sağlamalıdır

📌 Özelleştirme: Arama tercihlerinizi kaydetmek veya uyarılar ayarlamak gibi arama deneyiminizi özelleştirebilmelisiniz. Araç ayrıca tercihlerinizi öğrenebilmeli ve arama sonuçlarını buna göre uyarlayabilmelidir

📌 Entegrasyon ve uyumluluk: Diğer çevrimiçi araçlar ve hizmetlerle sorunsuz bir şekilde entegre olmalı ve farklı cihazlar ve platformlarla uyumlu olmalıdır

En İyi AI Arama Motorlarına Genel Bakış

Ayrıntılara geçmeden önce, AI arama araçlarına hızlı bir bakış atalım:

AI Arama Motorları En iyisi Anahtar Özellikler Başlangıç Fiyatı ClickUp Yapay zeka destekli çalışma alanları ve bağlantılı arama Yerleşik AI asistanı (ClickUp Brain), bağlantılı arama, otomatik özetler, görev otomasyonu, kişiselleştirilmiş öneriler Sonsuza Kadar Ücretsiz; Aylık 7 $'dan başlayan ücretli planlar Perplexity AI Araştırmaya özel arama Kaynak bağlantıları, sorgu düzenleme klasörleri, çok modlu arama, özelleştirilebilir gizlilik ayarları Ücretsiz; Pro sürümü aylık 20 $'dan başlayan fiyatlarla Google Gemini Çoklu dil desteği Metin, kod, görüntü ve ses işleme, çoklu dil yetenekleri, akıl yürütme ve problem çözme Ücretsiz; ücretli planlar için fiyatlar değişir Bing AI AI ile güçlendirilmiş arama Üretken arama, Derin Arama anahtarı, görüntü oluşturma, güvenlik filtreleri Fiyatlandırma 1.000 işlem için başlar; ek işlemler için 15-25 ABD doları You. com (YouChat) Çoklu modal pencere arama Gerçek zamanlı web erişimi, 15'ten fazla AI modeli, arama için özelleştirilebilir kullanım örnekleri, üçüncü taraf araçlarla entegrasyon Ücretsiz; Pro sürüm aylık 20 $'dan başlayan fiyatlarla Komo Kapsamlı arama Kullanıcı odaklı arama modları, reklamsız deneyim, zihin haritası biçiminde oluşturulan sonuçlar, ayrıntılı önizlemeler Ücretsiz; Aylık 15 $'dan başlayan fiyatlarla Evet İşletmeler için yapay zeka destekli arama botları oluşturma Birden fazla biçimi destekler, özelleştirilmiş öneriler, 50'den fazla dil 399 $'dan başlayan ücretli planlar Brave Search Bağımsız arama deneyimi Gizlilik odaklı, bağımsız arama indeksi, görüntülü AI yanıtları, çoklu dil desteği Ücretsiz Phind Koda özgü sorgular ve aramalar Birden fazla programlama dilini destekler, hata ayıklama yardımı, hızlı yanıt süresi Ücretsiz; Pro sürüm 20 $/aydan başlar Andi Basit ama doğru arama sonuçları Üç mod (Oku, Özetle, Açıkla), reklamsız sonuçlar, gizlilik odaklı Ücretsiz (Prototip) SearchGPT Prototipi Kaynak veya alıntıya özel arama Gerçek zamanlı web verileri, satır içi alıntılar, etkileşimli içerik NA DuckDuckGo AI Sohbet Aramada gelişmiş gizlilik AI arama konuşmalarını gizli tutar, çeşitli AI modellerini destekler, arama ve AI sohbet arasında geçiş yapmak kolaydır Ücretsiz (Beta)

📮ClickUp Insight: Ankete katılanların %30'u araştırma ve bilgi toplama için AI araçlarına güveniyor. Peki, iş yerinde kaybettiğiniz o dosyayı veya kaydetmeyi unuttuğunuz önemli Slack konusunu bulmanıza yardımcı olacak bir AI var mı? Evet! ClickUp'ın AI destekli Bağlantılı Arama özelliği, entegre üçüncü taraf uygulamalar dahil olmak üzere tüm çalışma alanı içeriğinizi anında arayarak içgörüler, kaynaklar ve cevaplar sunar. ClickUp'ın gelişmiş arama özelliği ile haftada 5 saate kadar zaman kazanın!

Denemeniz gereken en iyi 12 AI arama motoru

Artık bir AI arama motorunda tam olarak ne aradığımızı biliyoruz. Ancak AI ile geliştirilmiş bir arama mı yoksa tamamen AI destekli bir deneyim mi tercih edersiniz? Ben de ilk başta kafam karışıktı.

Peki ya gizlilik? Ya da belki işiniz için özel bir AI arama motoru oluşturmanız gerekiyor. Kullanım amacınız ne olursa olsun, burada işiniz için en iyi AI arama motorunu bulacağız.

1. ClickUp (Bağlantılı arama ve AI destekli çalışma alanları için en iyisi)

Akıllı görev yönetimi ve bilgi yönetimi ClickUp Brain ile bir araya geliyor

Google veya Google Gemini'ye günün hava durumu veya borsa trendleri hakkında kolayca soru sorabilirsiniz.

Peki, bir AI işte kaybettiğiniz O dosyayı bulmanıza yardımcı olabilir mi? Ya da belki de yaklaşan sunumunuzda vurgulamak istediğiniz önemli verileri içeren bir konuşmayı bulmanız gerekiyor.

ClickUp ile size yardımcı olacağız! ClickUp'ın yerleşik AI asistanı ClickUp Brain ile dosyaları veya görevleri kolayca bulabilir ve hatta projelerinizle ilgili bir özet oluşturabilirsiniz.

Karmaşık bir proje özetini anlamak için yardıma mı ihtiyacınız var? AI'dan özeti veya basitleştirmesini isteyin.

ClickUp'ın Bağlantılı Arama özelliği ile daha kişiselleştirilmiş ve alakalı arama sonuçları alın

Bu araç, AI'nın güçlü arama yeteneklerini ClickUp'ın gelişmiş proje yönetimi özellikleriyle birleştirerek dosyaları, görevleri, kişileri ve projeleri sorunsuz bir şekilde birbirine bağlar.

İyi haber mi? Başka bir sekmeye geçmenize gerek kalmadan AI ile konuşabilirsiniz.

Örneğin, en son izin aldığımda, geri döndüğümde ClickUp Brain'den geçen hafta projelerimle ilgili güncellemeleri vermesi için rica ettim. Ve işte orada, ben yokken gerçekleşen önemli eylemler ve tartışmalarla dolu, düzgün bir şekilde düzenlenmiş madde işaretleri vardı.

Ne demek mi? Sonsuz sohbet konuları ve e-postalara elveda, bir daha görüşmek yok!

ClickUp Brain, beyin fırtınası ve fikir yönetimi için harika bir yardımcı olabilir

Bu kullanışlı AI asistanı sayesinde, çalışma alanımda ve bağlı uygulamalarda ihtiyacım olan her şeyi bulmama yardımcı olan bir AI bilgi yöneticisi, proje güncellemelerini sağlamak, görevleri otomatikleştirmek ve özetler oluşturmak için bir AI proje yöneticisi ve tüm iletişimimi düzeltmeme yardımcı olan bir AI yazarım var.

Rol odaklı bir araç olan ClickUp Brain, görevlerimin bağlamını anlayabilir ve işteki birincil veya tercih ettiğim faaliyetlere göre önerilerde bulunabilir.

ClickUp Brain kullanan bir içerik oluşturucuysanız, öneriler içerik oluşturma, beyin fırtınası ve benzer kullanım durumlarıyla daha alakalı olacaktır.

ClickUp Brain ile özel otomasyon oluşturmak çok kolay

Son olarak, derinlemesine çalışmaya odaklanırken AI'dan tekrarlayan görevleri otomatikleştirmesine veya basit bir komutla görev durumlarını güncellemesine yardımcı olmasını isteyebilirsiniz. İş yerinde verimliliği iki katına çıkarmak için güçlü bir AI arama motoruna ihtiyacınız varsa, ClickUp Brain tüm kutuları işaretliyor!

ClickUp'ın en iyi özellikleri

Görevler, yorumlar ve konular hakkında kısa bir genel bakış elde edin

Uzun belgeleri özetleyin ve anahtar noktaları çıkarın

Sesli notları ve ClickUp Clips kayıtlarını transkribe edin

Sosyal medya gönderilerini, proje özetlerini, e-postaları ve toplantı notlarını kolayca oluşturun

Görevleriniz, projeleriniz ve takımınız hakkında AI'ya sorular sorun

İsteme göre görev açıklamaları, alt görevler ve son teslim tarihleri oluşturun

Toplantı özetlerini ve eylem öğelerini otomatik olarak oluşturun

AI'dan görevler, belgeler ve projeler için şablonlar oluşturmasını isteyin

ClickUp sınırlamaları

ClickUp Brain yalnızca ücretli planlarla kullanılabilir

ClickUp fiyatlandırması

Sonsuza Kadar Ücretsiz

Sınırsız : Kullanıcı başına aylık 7 ABD doları

İş : Kullanıcı başına aylık 12 ABD doları

Kurumsal : Fiyatlandırma için iletişime geçin

ClickUp Brain: Herhangi bir ücretli plana üye başına aylık 7 $ karşılığında ekleyin

ClickUp derecelendirmeleri ve yorumları

G2: 4,7/5 (9.400'den fazla yorum)

Capterra: 4,7/5 (4.000'den fazla yorum)

2. Perplexity AI (Araştırma amaçlı aramalar için en iyisi)

via Perplexity AI

Kaynaklarına gerçekten girmek isteyen kullanıcılar için Perplexity AI tam isabet olabilir. Bu araç, kaynak bağlantılarını verme konusunda mükemmeldir, bu da araştırma odaklı aramalar için özellikle yararlıdır.

Kişisel olarak, belirli bir konuyla ilgili sorguları gruplandırıp saklamamı sağlayan klasör özelliğini çok beğendim. Örneğin, deneyimsel pazarlama araştırmalarıyla ilgili tüm sorgularımı tek bir klasörde kategorize edebildim.

Bu araç, sunduğu bilgilerin güvenilirliğini sağlamak için Google ve Bing gibi güvenilir kaynaklardan gelen güven sinyalleri (kendi algoritmalarıyla birlikte) sayesinde genel doğruluğu ile de övgü almıştır. Bu yaklaşım, yanlış bilgi riskini en aza indirir ve arama sonuçlarının genel doğruluğunu artırır.

Perplexity'nin en iyi özellikleri

Daha iyi düzenleme için tarama geçmişi konuları oluşturun ve sayfa koleksiyonlarını kaydedin

Çoklu modal pencere kullanarak resim veya video arayın

AI modelinin iyileştirilmesi için veri toplama özelliğini devre dışı bırakın ve gizlilik ayarlarınızı özelleştirin

Aramalar sırasında gizliliği daha da artırmak için gizli modu kullanın. Bu mod, hizmet kullanılırken arama geçmişinin kaydedilmemesini sağlar

Perplexity sınırlamaları

Kullanıcı arayüzü genel olarak sezgisel olsa da, özelleştirme seçenekleri sınırlıdır

Yalnızca Ekim 2023'e kadar mevcut olan verilere dayalı bilgi ve içgörüler sağlayabilir

Perplexity fiyatlandırması

Ücretsiz plan

Perplexity Pro: Kullanıcı başına aylık 20 ABD doları

İşletmeler için API fiyatlandırması: Belirli modele bağlı olarak 0,2 ila 5 ABD doları arasında değişir

Perplexity derecelendirmeleri ve yorumları

G2: 4,6/5 (30'dan fazla yorum)

Capterra: Yeterli yorum yok

3. Google Gemini (Çoklu dil desteği için en iyisi)

google Gemini aracılığıyla

Google ekosistemiyle entegrasyonu sayesinde Google Gemini, çok yönlü bir AI arama motoru olarak öne çıkıyor. 1,5 trilyon parametre ile önceki modelleri ölçek açısından önemli ölçüde geride bırakıyor.

Peki bu sizin ve benim için ne anlama geliyor? Parametreler, ne kadar veri işlenebileceğini ve bu verilerin hangi formda olacağını belirler. Gemini'nin durumunda, video, ses, kod tabanları ve metin formunda çok daha büyük miktarda veriyi işleyebilir.

Bu araç, çok dilli yetenekleriyle de bilinir, ancak Android cihazlarda 40'tan fazla dil için Gemini Live'ı entegre etmesini çok beğendim. Bu çok dilli sesli arama, AI arama motorlarına yepyeni bir boyut kazandırarak, İngilizce konuşmayan kullanıcılar için bu teknolojiyi erişilebilir hale getiriyor.

Gemini, yeni başlayanlar için uygun bir chatbot oluşturucu olarak tercih edildiğinden, çoklu dil desteği yepyeni bir dünya açıyor.

Google Gemini'nin en iyi özellikleri

Metin, kod, görüntü ve sesleri işleyin ve oluşturun, çok yönlü bir arama aracı haline getirin

Birden fazla programlama dilinde kod yazın, anlayın ve hata ayıklayın

Akıl yürütme ve problem çözmede mükemmeldir. Yalnızca metin içeren sorularda Gemini %90 puan alırken , insan uzmanlar yaklaşık %89 puan almıştır

Daha büyük parametreler göz önüne alındığında, büyük ölçekli görevleri yerine getirebilir (bu da onu zorlu uygulamalar için uygun hale getirir)

Google Gemini sınırlamaları

Tam erişim, Vertex AI ve Generative AI Studio gibi Google Cloud platformlarındaki geliştiriciler ve kurumsal müşterilerle sınırlıdır

Google Gemini fiyatlandırması

Ücretsiz , soru sınırı olmadan kullanabilirsiniz

Özel fiyatlandırma gelişmiş kullanım durumları için

Google Gemini derecelendirmeleri ve yorumları

G2: 4,4/5 (150'den fazla yorum)

Capterra: Yeterli yorum yok

4. Bing AI (AI ile güçlendirilmiş arama için en iyisi)

via Bing AI

Bing, arama motoru sektörünün en eski oyuncularından biridir. Teknoloji şirketinin AI asistanı patlamasına cevabı olan Microsoft Copilot'a ek olarak, Microsoft Bing'in genel arama fonksiyonunu bir AI katmanı ile güçlendirdi.

Bing, görünüşü ve hissi geleneksel bir arama motoruna benzese de, "Derin Arama" özelliğini etkinleştiren bir anahtar düğmesi gibi gelişmiş AI arama seçenekleriyle birlikte gelir. Ancak, bu özellik hala Beta aşamasındadır. Rakiplerine kıyasla, Bing'in AI yetenekleri yavaş yavaş kullanıma sunulmaktadır ve sağ tarafta ek alıntılar ve bağlantılar gibi özellikler ortaya çıkmaktadır.

Yine de, normal bir arama motoru ile AI arasında bir orta yol denemek isteyenler için bunu tavsiye ederim

Bing AI'nın en iyi özellikleri

Arama sayfanızda AI tarafından oluşturulan kapsamlı içgörüler elde etmek için üretken aramayı kullanın

Güvenli Arama özelliğini kullanarak arama içinde güvenlik filtrelerini etkinleştirin

Image Creator'ı kullanarak metin tabanlı komutlardan görüntüler oluşturun

Bing AI sınırlamaları

Microsoft, oluşturulan metnin doğruluğunu sağlamak için alınan önlemler nedeniyle yükleme sürelerinin yavaşlayacağı konusunda uyarıyor

Bing AI fiyatlandırması

Ücretsiz: Tüm pazarlar için aylık 1.000 işlem ücretsiz

S1: 1.000 işlem başına 25 $, 25.000 işlem başına 25 $*

S2: 1.000 işlem başına 15 $, 10.000 işlem başına 15 $*

Bing'in fiyatlandırması hakkında daha fazla bilgiyi burada bulabilirsiniz.

5. You. com aka YouChat (Çoklu modal pencere araması için en iyisi)

You.com, tipik bir AI arama motoru değildir. Google ve internetin diğer güçlü oyuncularıyla rekabet etmek için oluşturulan bu platform, arama için sohbet öncelikli bir yaklaşım sunar.

Sohbet çubuğunun yanında rahatça görüntülenen birden fazla AI modeli arasından seçim yapabilmeyi gerçekten çok beğendim. Bu, şirketin modelden bağımsız, yani belirli bir AI modeline bağlı olmamak olan genel hedefi göz önüne alındığında mantıklıdır.

Platform, yazma için Claude gibi belirli bir görev için hangi AI modelinin daha iyi olacağını bile önerebilir. Sorgunuzu Araştırma, Yaratıcı veya Genius gibi belirli bir kullanım örneği seçerek başlatabilir veya belirli kullanım örneklerine göre kendiniz bir tane oluşturabilirsiniz. Tüm süreci oldukça kolay buldum.

Burada öne çıkan bir diğer özellik ise You.com'un web'e gerçek zamanlı olarak erişebilmesidir. Bu özellik, sınırlı veriye sahip veya gerçek zamanlı web erişimi olmayan rakiplerine göre çok daha doğru sonuçlar vermektedir.

You. com en iyi özellikleri

Yanıtlarına gerçek zamanlı verileri entegre eder, böylece yalnızca önbelleğe alınmış sonuçları değil, en son bilgileri alırsınız

Kaynakları görüntüler ve Araştırma modu aracılığıyla verileri gerçek zamanlı olarak nereden aldığını gösterir

15'ten fazla farklı AI modeli (GPT-4o mini gibi) arasında veya kullanım durumlarına göre geçiş yapmanızı sağlar

Todoist gibi üçüncü taraf araçlarla entegrasyon için YouApps özelliğini kullanın

You.com sınırlamaları

"Akıllı" AI model sürümünde sunulan sonuçlar doğru görünse de oldukça basittir

You. com fiyatlandırması

Pro: Aylık 20 dolar

Takım: Aylık 30 dolar

➡️ Daha fazla bilgi: Günlük Görevlerde AI Nasıl Kullanılır: Modern Yaşam Becerileri

6. Komo AI (Kapsamlı arama için en iyisi)

via Komo AI

Komo AI, entegre aramanın neye benzediğini yeniden tanımlıyor ve ben de bunun için buradayım!

Metin tabanlı yanıtlar yerine, Komo sağ tarafta web sitesi bağlantıları, X konu, YouTube videoları ve ek bağlantılar gösterir. Yüzeysel bir arama isteyenler için, sağ tarafta AI tarafından oluşturulan yararlı sonuçların bir özeti de gösterilir.

Bu sayede, birden fazla veri noktasını bir bakışta görebilir ve ilginizi çeken konulara daha derinlemesine girebilirsiniz. İşte ben buna "akıllı kullanıcı arayüzü" derim

Ayrıca, belirli bir soru hakkında daha fazla bilgi edinmek isteyenler için hedef odaklı ve yararlı olan oluşturulan takip soruları da hoşuma gitti. Gelişmiş arama, kendi ifadenizi yazmak yerine takip sorularından birine tıklayarak yapılabilir. Yeni bir arama başlatmak istiyorsanız, bunu üst menüden başlatmanız gerekir.

Komo'nun en iyi özellikleri:

Ask Search, Research ve Explore adlı dört kullanıcı odaklı arama modu sunar

Kendini gizli, reklamsız bir arama motoru olarak konumlandırıyor

Referans bağlantıları için küçük ama ayrıntılı önizlemeler açarak kaynakları hızlıca kontrol etmenizi sağlar

Arama sonuçlarını görsel olarak düzenlemek için zihin haritası biçimi sunar

Sonuçları Sonuçlar, Haberler ve Videolar gibi kategorilere göre sıralamanıza olanak tanır

Komo sınırlamaları

Bazı kullanıcılar, kendi takip sorularını ekleyemeyecekleri için konuşma özellikleri açısından sınırlayıcı bulabilirler

Sonuçlardan metni kolayca kopyalayamaz veya çıkaramazsınız, bu da arama tamamlandıktan sonra verilerle yapabileceklerinizi sınırlar. Komo AI, kullanıcıların metni kopyalamak yerine bilgilerle daha iyi etkileşime geçmesini istediğini savunuyor

Komo fiyatlandırması

Aylık: Ayda 15 $

Premium: Aylık 30 $

İş: Aylık 200 $

Enterprise: Özel fiyatlandırma

➡️ Daha fazla bilgi: Prompt Mühendisliği Örnekleri, Teknikleri ve Pratik Uygulamaları

7. Yep (İşletmeler için yapay zeka destekli arama botları oluşturmak için en iyisi)

via Yep AI

Kendi AI arama motorunuzu oluşturmak istiyorsanız, Yep AI'ya ihtiyacınız var. İşletmeler için tasarlanan Yep AI, AI destekli insanlar veya chatbot avatarları sunarak verilerinizi hızlı bir şekilde öğrenmelerini ve müşterilerinizin sorgularında onlara rehberlik etmelerini sağlar.

Kurulum süreci oldukça basittir. Word belgeleri, PDF'ler, web siteniz ve hatta Excel hesap tabloları gibi farklı biçimlerdeki verileri besleyebilirsiniz. Verileri doğru biçime dönüştürmek için karmaşık kodlamaya gerek yoktur.

Eğitim kısmı tamamlandığında, özelleştirin ve web sitenizde başlatın, hepsi bu kadar! Kendi gizli AI arama botunuzu (insan gibi görünen) oluşturdunuz.

Yep AI'nın en iyi özellikleri

PDF veya Word dosyaları gibi çeşitli biçimlerdeki bilgileri işleyebilir ve hatta belgelerdeki görüntüleri yorumlayabilir

Belirli sorgulara göre özelleştirilmiş, akıllı öneriler sunun

Marka yönergelerine göre renk şeması ve konuşma tonu gibi özellikler açısından özelleştirilebilir

Birden fazla kanalda 50'den fazla dilde sorguları destekler

Evet AI sınırlamaları

Bu araç, WhatsApp müşteri sohbeti gibi üçüncü taraf uygulamalarla entegre edilemez

Yep AI fiyatlandırması (dijital insanlar için)

Başlangıç: Ücretsiz

Başlangıç: 399 $

Kurumsal: 799 $

Enterprise: Özel fiyatlandırma

8. Brave Search (Bağımsız arama deneyimi için en iyisi)

brave Search aracılığıyla

Brave Search, Brave Tarayıcı'nın yapay zeka ile geliştirilmiş bir arama fonksiyonudur. Brave tarafından şirket içinde geliştirilmiş ve kendi modelleri ve algoritmaları ile çalışmaktadır.

Gizlilik odaklı bir yapay zeka arama motoru olan Brave Search, bağımsız olarak çalışır ve geleneksel arama sonuçlarının yanı sıra alıntılanan kaynaklarla birlikte anında yanıtlar sağlar.

Görünüşü ve hissi Google'a çok benziyordu ve ilk başta pek etkilenmedim. Ancak, "AI ile cevapla" seçeneğine tıkladığınızda, her şey değişiyor ve görüntülerle birlikte bilgi parçacıkları ve daha zengin sonuçlar oluşturuluyor.

Bu, not edilmesi gereken önemli bir özelliktir çünkü AI isteğe bağlıdır ve gerektiğinde kullanılabilir; ön tanımlı olarak etkin değildir.

Brave Search'ün en iyi özellikleri

Kullanıcı gizliliğine öncelik verir, tarafsız arama sonuçları sağlamak için veri izlemeyi önler

Kendi bağımsız arama indeksini kullanarak daha tarafsız bir arama deneyimi sunar

Şu anda İngilizce, Fransızca, Almanca, İtalyanca ve İspanyolca dillerinde mevcuttur

İlgi alanlarınız için metin, görseller ve bilgi kartları içeren cevaplar

Brave Search sınırlamaları

AI katmanı bazen arama deneyimini karmaşık hale getirebilir ve çok fazla tıklama gerektirebilir

Brave Search fiyatlandırması

Ücretsiz

9. Phind (Koda özel sorgular ve aramalar için en iyisi)

via Phind

Phind, geliştiriciler için özel olarak tasarlanmış, karmaşık kodlama sorularına hızlı ve kesin cevaplar bulmalarını sağlayan üretken bir AI arama motorudur.

Temmuz 2022'de piyasaya sürülen Phind, büyük dil modelleri (LLM) ve yüksek kaliteli bağlamdan yararlanarak yaklaşık 15 saniye içinde yanıtlar sağlar. Bu, 34 saniyeden çok daha uzun sürebilen geleneksel arama motorlarından önemli ölçüde daha hızlıdır.

Kullanıcı dostu bir arayüze sahiptir ve ayrıntılı sorguları teşvik eder, böylece benim gibi kod konusunda tamamen acemi olanlar bile oraya girip bir kod parçacığı isteyebilir. Ancak çoğunlukla işlerin nasıl yürüdüğünü sormakla geçirdim ve gerçekten iyi, açıklayıcı cevaplar aldım.

En iyi özellikleri bulun

Python, JavaScript, Java, C++ ve diğerleri dahil olmak üzere birçok dilde kodlamayı destekler

Hata ayıklama, kod parçacıklarını açıklama ve iyileştirmeler önerme konusunda yardımcı olur

Bilgisayar bilimi kavramları, yazılım mühendisliği ilkeleri, programlama paradigmaları ve diğer teorik konularla ilgili soruları yanıtlar

API belgelerinin yazılmasına veya iyileştirilmesine yardımcı olur

Phind sınırlamaları

Şu anda öncelikle İngilizce'yi desteklemektedir

Fiyatlandırma

Phind Pro: Aylık 20 dolar

Phind Business: Aylık 40 dolar

10. Andi (Basit ama doğru arama sonuçları için en iyisi)

via Andi AI

Klasik AI cümlesi "Günümüzün hızlı dünyasında"dan bıktıysanız, Andi tam size göre. Bu AI arama motoru, size mümkün olan en basit dilde basit cevaplar verir.

Araç, arama deneyiminizi daha alakalı ve ihtiyaçlarınıza göre özelleştirilmiş hale getiren üç mod sunar: Oku, Özetle ve Açıkla.

Beğendim En iyisini okuyun, çünkü bir makale görüntüleyici gibi çalışıyor. Özelliklerin özeti standart geldi, ancak aracın karmaşık konuları küçük parçalara ayırdığı Explain özelliğini çok beğendim.

En iyi özellikler

Kullanıcıyı bunaltmamak için bir soruyu yanıtlamak için gerekli minimum bilgiyi oluşturur

Doğru, reklamsız ve gizlilik odaklı arama sonuçları sağlar

Doğru sonuçlar sağlamak için üretken AI, canlı veriler ve semantik arama teknolojisinin bir kombinasyonunu kullanır

Minimum veri işler ve çerezleri saklamaz

Ve sınırlamalar

Andi hala Beta sürümünde, takıma göre kararlı bir beta sürümünde, ancak bu, aracın şu anda daha geniş bir alanda uygulanmasını sınırlıyor

Andi fiyatlandırması

Ücretsiz

11. SearchGPT Prototype (Kaynak veya alıntıya özel arama için en iyisi)

searchGPT aracılığıyla

ChatGPT'den ne kadar farklı olduğunu merak ediyor olabilirsiniz. Adından da anlaşılacağı gibi, SearchGPT daha çok arama ve daha az sohbet odaklıdır.

Konuşma arayüzü mevcut olmakla birlikte, odak noktası tamamen cevaplar üretmekten ziyade size doğru bağlantıları ve kaynakları sağlamaktır. SearchGPT'den gelen her yanıtta, kullanıcıların kaynağa geri dönmelerini sağlayan açık kaynaklar bağlantısı bulunur.

En iyi yanı ne mi? SearchGPT, üretken AI eğitim verileri için listelenmemeyi seçmiş yayıncılar ve web sitelerinden referanslar sağlayabilir. Ancak henüz çok heyecanlanmayın, çünkü bunu denemek için bekleme listesine kaydolmanız gerekiyor.

SearchGPT'nin en iyi özellikleri

OpenAI'nin gelişmiş AI'sını gerçek zamanlı web verileriyle birleştirerek kesin arama sonuçları sunar

Şeffaflık için sonuçlarda satır içi alıntılar ve bağlantılar içerir

Sonuçlar, görüntüler ve videolar dahil olmak üzere etkileşimli içerik içerir

SearchGPT sınırlamaları

Şu anda, sınırlı sayıda kullanıcıya sunulan bir prototip halindedir

SearchGPT fiyatlandırması

Mevcut değil

12. DuckDuckGo AI Chat (Aramada gelişmiş gizlilik için en iyisi)

via DuckDuckGo AI Sohbet

Çoğumuz, kullanıcı gizliliğine verdiği önem nedeniyle DuckDuckGo tarayıcısını tercih ediyoruz. Platformun AI destekli arama özelliği (Beta), dinamik bir arama deneyimi sunarak bunu bir adım daha ileriye taşıyor.

DuckDuckGo'daki AI özelliği, arama sonuçları sayfasında doğrudan kısa ve bilgilendirici cevaplar verdi. Özetler, bilgi kartları ve ek bağlantılar oluşturma konusunda oldukça standarttır.

En çok takdir ettiğim şey, gizliliğimi tehlikeye atmaması. Diğer AI arama motorlarının aksine, DuckDuckGo'nun AI'sı kullanıcı verilerini korumak için tasarlanmıştır ve aramalarımın gizli ve güvenli kalmasını sağlar. AI özelliği henüz erken aşamalarda olsa da, çok umut vaat ediyor.

DuckDuckGo AI Chat'in en iyi özellikleri

Konuşmaları gizli tutar ve bunları AI modeli eğitimi için kullanmaz

OpenAI'nin GPT-3. 5 Turbo, Anthropic'in Claude 3 Haiku, Meta'nın Llama 3. 1 70B ve Mistral AI'nin Mixtral 8x7B dahil olmak üzere çeşitli AI modellerini destekler

Kullanıcıların geleneksel arama ve AI sohbet arasında kolayca geçiş yapmalarını sağlar

DuckDuckGo AI Sohbet sınırlamaları

Şu anda günlük kullanım sınırı vardır ve şu an için ödeme planları ile artırılması mümkün değildir

DuckDuckGo AI Chat fiyatlandırması

Ücretsiz (Beta)

➡️ Daha fazla bilgi: Yaygın AI zorluklarının üstesinden nasıl gelinir?

AI ile Aramanızı Güçlendirin

Söz verdiğim gibi, takımım ve benim son zamanlarda karşılaştığımız tüm harika AI araçlarını sizlere tanıttım. Bunların çeşitliliği de oldukça fazla.

Bazıları sohbet robotları, bazıları AI ile geliştirilmiş arama motorlarına sahip, diğerleri ise tüm arama sürecini sizin için yürüten AI asistanlarına sahip. Hatta özel AI arama botları oluşturmanıza olanak tanıyan bir tane bile bulduk!

Ancak, iş ile entegre bir AI arama motoru bulmak söz konusu olduğunda, ClickUp Brain'den daha iyisi yoktur. Bir dosya veya görev aramak, fikir üretmek veya bir e-posta taslağı hazırlamak istiyorsanız, ClickUp Brain hepsini halledebilir.

Ne bekliyorsunuz? ClickUp'a kaydolun ve ClickUp Brain ile daha fazlasını yapın!