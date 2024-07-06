Yaygın AI Zorluklarının Üstesinden Gelmek

Çoğumuz, en son blok AI araçlarıyla "konuşma" deneyimi yaşamışızdır. AI ile yeterince zaman geçirdiyseniz, onun harika fikirleri olan ama bazen ikinizin konuştuklarını unutan, zeki ama unutkan bir arkadaş gibi olduğunu zaten biliyorsunuzdur. Ya da rastgele sohbet konularından şüpheli haberleri paylaşarak yanlış bilgi yayan, sürekli telefonda olan iş arkadaşınız gibi.

Yapay zeka alanındaki zorluklardan bahsederken bu sadece buzdağının görünen kısmı.

Oregon State Üniversitesi ve Adobe'den araştırmacılar, AI sistemlerindeki sosyal önyargıları azaltmak için yeni bir eğitim tekniği geliştiriyor. Bu teknik güvenilir olduğu kanıtlanırsa, AI'yı herkes için daha adil hale getirebilir.

Ancak aceleci davranmayalım. Bu, bugün karşılaştığımız sayısız AI zorluğunun üstesinden gelmek için gereken birçok çözümden sadece biri. Teknik aksaklıklardan etik ikilemlere kadar, güvenilir AI'ya giden yol karmaşık sorunlarla doludur.

Bu AI zorluklarını birlikte inceleyelim ve bunları aşmak için ne gerektiğini görelim.

10 AI Zorluğu ve Çözümü

AI teknolojisi ilerledikçe, bir dizi sorunla karşı karşıya kalmaktadır. Bu liste, on acil AI zorluğunu ele almakta ve sorumlu ve verimli AI kullanımı için pratik çözümler sunmaktadır.

1. Algoritmik önyargı

Algoritmik önyargı, genellikle eğitim verilerinin veya tasarımlarının doğası nedeniyle AI sistemlerinin önyargılı çıktılar sergileme eğilimini ifade eder. Bu önyargılar çeşitli formlarda ortaya çıkabilir ve genellikle mevcut toplumsal önyargıları sürdürür ve güçlendirir.

Çözümler

Çeşitli ve temsil edici veriler: Cinsiyet, etnik köken veya yaşla ilgili önyargıları önlemek için tüm grupların çeşitliliğini gerçek anlamda yansıtan eğitim veri kümeleri kullanın

Önyargı tespiti ve izleme: AI sistemlerinizi düzenli olarak önyargı açısından kontrol edin. Bu, hiçbir şeyin gözden kaçmamasını sağlamak için otomatik izleme ve kendi manuel incelemelerinizin bir kombinasyonu olmalıdır

Algoritmik ayarlamalar: Önyargılarla mücadele etmek için AI algoritmalarını ayarlamada aktif rol alın. Bu, veri ağırlıklarını yeniden dengelemek veya modellerinize adalet kısıtlamaları eklemek anlamına gelebilir

Etik AI yönergeleri: Adalet ve önyargı ile mücadele eden yönergeleri benimseyip uygulayarak etik AI uygulamalarının şekillenmesine yardımcı olun ve bu ilkelerin AI projenizin her aşamasına dahil edilmesini sağlayın

2. AI şeffaflığının eksikliği güvensizliğe neden oluyor

AI'da şeffaflık, AI sistemlerinin tasarımı, kullandıkları veriler ve karar alma süreçleri dahil olmak üzere nasıl çalıştığı konusunda açık olmak anlamına gelir. Açıklanabilirlik, teknik becerileri ne olursa olsun herkesin AI'nın hangi kararları neden aldığını anlayabilmesini sağlayarak bir adım daha ileri gider. Bu kavramlar, önyargılar, gizlilik sorunları ve hatta otonom askeri kullanımlar gibi riskler gibi AI ile ilgili korkuların üstesinden gelmeye yardımcı olur.

Unite.ai aracılığıyla AI'da açıklanabilirlik

Çözümler

Net belgeler hazırlayın: AI modelleri, bunların geliştirme süreci, veri girdileri ve karar alma süreçleri hakkında kapsamlı ayrıntılar sağlayın. Bu, daha iyi bir anlayışın gelişmesini sağlar ve güvenin temelini oluşturur

Açıklanabilir AI modelleri uygulayın: Karar ağaçları veya kural tabanlı sistemler gibi daha fazla şeffaflık sağlayan modelleri kullanın, böylece kullanıcılar girdilerin nasıl çıktılara dönüştüğünü tam olarak görebilir

Yorumlanabilirlik araçlarını kullanın: LIME (Yerel Yorumlanabilir Modelden Bağımsız Açıklamalar) veya SHAP (SHapley Additive exPlanations) gibi araçları kullanarak modelin karar verme sürecindeki çeşitli özelliklerin katkılarını ayrıntılı olarak inceleyin

3. AI'yı ölçeklendirmek göründüğünden daha zordur

Yapay zeka teknolojisini ölçeklendirmek, çeşitli iş birimlerinde potansiyelinden yararlanmayı amaçlayan kuruluşlar için çok önemlidir. Ancak, yapay zeka altyapısının bu ölçeklenebilirliğine ulaşmak karmaşık bir süreçtir.

Yüksek yatırım getirisi potansiyeline rağmen, birçok şirket pilot projelerden tam ölçekli uygulamaya geçmekte zorlanmaktadır.

Zillow'un ev alım satım fiyaskosu, AI ölçeklenebilirlik zorluklarını acı bir şekilde hatırlatıyor. Kar elde etmek amacıyla ev fiyatlarını tahmin etmeyi amaçlayan AI'ları, %6,9'a varan hata oranları ile ciddi mali kayıplara ve 304 milyon dolarlık envanter değer düşüklüğüne yol açtı.

Ölçeklenebilirlik sorunu, AI'yı etkili bir şekilde kullanmak için gerekli kaynaklara sahip Google ve Amazon gibi teknoloji devlerinin dışında en belirgin şekilde ortaya çıkmaktadır. Diğer çoğu şirket, özellikle AI'yı keşfetmeye yeni başlayan teknoloji dışı şirketler için engeller arasında altyapı, bilgi işlem gücü, uzmanlık ve stratejik uygulama eksikliği bulunmaktadır.

Çözümler

Gelişmiş altyapı : Büyük ölçekli AI dağıtımlarını yönetebilecek sağlam bir dijital altyapı geliştirin. Örneğin, bulut hizmetleri ve yerelleştirilmiş veri merkezleri gecikmeyi azaltır ve performansı artırır

Disiplinler arası takımlar: Teknoloji ve iş birimlerinin birlikte çalışarak AI çözümlerini mevcut iş modellerine sorunsuz bir şekilde entegre ettiği işbirliğine dayalı bir ortam oluşturun

Otomatik AI geliştirme araçları: TurinTech'in evoML gibi platformları kullanarak makine öğrenimi kodlarının geliştirilmesini otomatikleştirin, böylece daha hızlı model oluşturma ve dağıtım sağlayın

Sürekli öğrenme ve uyum: Gerçek dünya verilerine ve değişen pazar koşullarına uyum sağlamak için AI modellerinin sürekli öğrenme ve güncelleme mekanizmalarını uygulayarak uzun vadeli alaka ve verimliliği sağlayın

Yetenek gelişimine yatırım yapın: Yeni AI teknolojilerine odaklanan eğitim ve işe alım uygulamalarıyla şirket içinde AI uzmanlığı oluşturun, dış AI yeteneklerine aşırı bağımlılığı azaltın

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4. Deepfake ve üretken AI dolandırıcılığı

Marketresearch.biz aracılığıyla küresel Generative AI pazarının durumu

Üretken AI ve deepfake teknolojileri, özellikle finans hizmetleri sektöründe dolandırıcılık ortamını dönüştürüyor. Bu teknolojiler, ikna edici sahte içerikler oluşturmayı daha kolay ve daha ucuz hale getiriyor.

Örneğin, Ocak 2024'te, bir CFO'yu taklit eden bir deepfake, bir çalışana 25 milyon dolar transfer etmesini emretti ve bu tür teknolojilerin ciddi sonuçlarını ortaya koydu.

Bu yükselen trend, bankaların, bireyleri ve makine tabanlı güvenlik sistemlerini aldatmak için giderek daha sofistike hale gelen dolandırıcılık girişimlerine karşı veri yönetimi ve dolandırıcılık tespit sistemlerini uyarlamaya çalışırken karşılaştıkları zorlukları ortaya koymaktadır.

Çözümler

Gelişmiş algılama teknolojileri: Bankalar, derin sahtecilik ve üretken AI anomalilerini daha etkili bir şekilde algılayabilen yeni teknolojilere yatırım yapmalıdır

İnsan gözetimi: Nitelikli insan analizini AI yanıtlarıyla entegre etmek, tespit oranlarını artırır ve AI destekli dolandırıcılık tespitini doğrulamaya ve anlamaya yardımcı olur

İşbirliğine dayalı dolandırıcılık önleme çabaları: Sektörler içinde ve sektörler arasında ortaklıklar kurmak, dolandırıcılığı tespit etmek ve önlemek için daha sağlam mekanizmalar geliştirmeye yardımcı olabilir

5. Birlikte çalışabilirlik ve insan-AI etkileşimi zorlukları

Farklı kuruluşlar veya ülkeler AI'yı birlikte kullandıklarında, AI'nın herkesin kurallarına göre etik bir şekilde çalıştığından emin olmalıdır. Buna etik birlikte çalışabilirlik denir ve savunma ve güvenlik gibi alanlarda özellikle önemlidir.

Şu anda, hükümetler ve kuruluşların kendi kuralları ve etik ilkeleri vardır. Örneğin, Microsoft'un İnsan-AI Etkileşimi için Yönergelerine göz atın:

Microsoft aracılığıyla insan-AI etkileşimi için Microsoft'un yönergeleri

Ancak, bu felsefe ve kurallarda dünya çapında bir standardizasyon eksikliği bulunmaktadır.

Şu anda, AI sistemleri kendi etik kuralları ile birlikte gelir ve bu kurallar bir yerde sorun yaratmazken başka bir yerde sorun yaratabilir. Bu sistemler insanlarla etkileşime girdiğinde, beklendiği gibi davranmazlarsa yanlış anlaşılmalara veya güvensizliğe yol açabilir

Çözümler

Evrensel etik standartlar belirleyin: Tüm AI sistemlerinin, nereden geldiklerine bakılmaksızın uyması gereken temel etik kurallar üzerinde anlaşın. Adalet, hesap verebilirlik ve şeffaflığa odaklanın

Güçlü bir sertifikasyon sistemi kullanın: Herhangi bir AI sistemi kullanılmadan önce, bu etik standartları karşıladığını doğrulamak için zorlu bir testten geçmelidir. Bu testler, oluşturucular ve bağımsız gruplar tarafından yapılan kontrolleri içerebilir

Herkesin bilgilendirildiğinden emin olun: AI'nın kararları nasıl aldığı ve verileri nasıl kullandığı konusunda her zaman net olun. Bu şeffaflık, güvenin oluşmasına yardımcı olur ve farklı AI sistemlerinin entegrasyonunu kolaylaştırır

Gözünüzü ayırmayın: AI sistemlerini düzenli olarak kontrol ederek etik standartlara uygunluğunu sağlayın. Yeni kurallar veya teknolojilere ayak uydurmak için gerektiğinde güncelleyin

6. AI etiği, iyi niyetten daha fazlasını içerir

Yapay zeka (AI), sürücüsüz arabalardan sanal asistanlara kadar hayatımızın neredeyse her alanına giriyor ve bu harika! Ancak bir sorun var: AI'yı nasıl kullandığımız bazen ciddi etik sorunlara yol açabilir. Gizlilik, önyargı, iş kaybı ve daha fazlası gibi zorlu etik sorunlar var.

AI'nın eskiden insanlar tarafından yapılan görevleri yapabilmesi, bazı görevlerin AI tarafından yapılıp yapılmaması gerektiği konusunda büyük bir tartışma yaratmıştır.

Örneğin, AI film senaryoları yazmalı mı? Kulağa hoş geliyor, ancak bu fikir ABD ve Avrupa'da grevlerle eğlence dünyasında büyük bir tartışma yarattı. Mesele sadece AI'nın hangi işleri devralabileceği değil, verilerimizi nasıl kullandığı, kararları nasıl aldığı ve bazen hatalar yaptığı da önemli. Bu durum, teknoloji geliştiricilerinden hukukçulara kadar herkesin AI'yı sorumlu bir şekilde nasıl kullanacaklarını bulmak için çabalmasına neden oluyor.

Çözümler

Kuralları netleştirin: AI'nın nasıl kullanılması gerektiğine dair net kurallar belirleyin. Bu, kötüye kullanımı önlemek için sınırlar belirlemek ve AI'nın eylemlerinin yasal sonuçlarını anlamak anlamına gelir

Gizliliğe saygı gösterin: AI'yı eğitmek için kişisel bilgiler dahil olmak üzere büyük miktarda veri kullanılır. Bu verilerin nasıl toplandığı, kullanıldığı ve korunduğu konusunda çok dikkatli olmalıyız. Bu, AI'nın gizliliğimize saygı göstermesini sağlamakla ilgilidir

Önyargılarla mücadele edin: AI, öğrendiği veriler kadar iyidir ve bazen bu veriler önyargılı olabilir. AI sistemlerinden bu önyargıları temizlemeli ve sistemlerin adil ve ayrımcı olmamalarını sağlamalıyız

Fikri mülkiyeti koruyun: AI, başkalarının yaratıcı çalışmalarından öğrendiklerine dayanarak iş üretebilir. Bu, telif haklarını ihlal edebilir ve dikkatli olmazsak oluşturucuların haklarını ellerinden alabilir

Etik ve hız: En yeni AI teknolojilerini pazara sunmak için yapılan çılgın yarışta etik kurallar ikinci plana atılabilir. Hız ihtiyacını, işleri doğru yapmakla dengelemeliyiz

7. AI veri kümelerinin karıştırılması felaketle sonuçlanabilir

Research Gate aracılığıyla AI geliştirme için verilerin nasıl bölündüğü

AI makine öğrenimi modelleri geliştirirken, eğitim, doğrulama ve test veri kümelerini doğru bir şekilde ayırt etmek zor olabilir. AI modeli eğitim veri kümesi modele öğretir, doğrulama veri kümesi onu ayarlar ve test veri kümesi performansını değerlendirir.

Bu yanlış adım, standart verilerde uyarlanabilirlik ve doğruluğun anahtar rol oynadığı gerçek dünya AI uygulamalarında modelin etkili bir şekilde fonksiyon görme yeteneğini ciddi şekilde engelleyebilir.

Çözümler

Yapılandırılmış veri bölme: Verileri eğitim, doğrulama ve test kümelerine ayırmak için sistematik bir yaklaşım benimseyin

Çapraz doğrulama teknikleri: Özellikle sınırlı veri bulunan senaryolarda çapraz doğrulama yöntemlerini kullanın. K-katlı çapraz doğrulama gibi teknikler, eğitimin kullanımını en üst düzeye çıkarmaya yardımcı olur ve görülmemiş veriler üzerinde modelin performansının daha sağlam bir tahminini sağlar

Veri rastgeleleştirme: Verilerin sırasından kaynaklanan yapay zeka önyargılarını önlemek için verilerin rastgele bölündüğünden emin olun. Bu, genel veri kümesini temsil eden eğitim ve doğrulama kümeleri oluşturmanıza yardımcı olur

8. Otomatik karar vermeyle ilgili riskler ve endişeler

AI kararlar verdiğinde, özellikle sağlık ve bankacılık gibi kritik alanlarda işler zorlaşabilir. Büyük bir sorun, AI sistemlerinin kararlarını nasıl verdiğini her zaman göremememizdir.

Bu, kimsenin açıklayamayacağı haksız kararlar alınmasına yol açabilir. Ayrıca, bu sistemler, içeri girmeyi başaran hackerların hedefidir ve bu hackerlar birçok önemli veriyi çalabilir.

Çözümler

Güçlü güvenlik protokolleri geliştirin: AI sistemlerinin bilgisayar korsanlarına karşı sıkı bir şekilde kilitlendiğinden emin olun. Ortaya çıkan yeni güvenlik açıklarını kapatmak için güvenliği sürekli güncelleyin

Şeffaflığı artırın: AI'nın seçimlerini basit terimlerle açıklamasına yardımcı olan teknolojileri kullanın. Kararların nasıl alındığını herkes anlarsa, AI'ya daha fazla güveneceklerdir

Gizli bilgileri koruyun: AI'nın işlediği tüm kişisel verileri güvence altına alın. GDPR gibi yasalara uyarak kimsenin gizliliğinin ihlal edilmediğinden emin olun

Çok disiplinli işbirliğini teşvik edin: Teknoloji, hukuk, etik gibi tüm alanlardan uzmanları bir araya getirin. Bu uzmanlar, AI kararlarının adil ve güvenli olmasını sağlamaya yardımcı olabilirler

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9. Net AI kuralları ve düzenlemelerinin eksikliği

Şu anda, yapay zeka için tek bir küresel denetim kurumu bulunmamaktadır; düzenlemeler ülkeye ve hatta sektöre göre değişiklik göstermektedir. Örneğin, ABD'de yapay zeka için özel bir merkezi kurum bulunmamaktadır.

Bu merkezi olmayan yaklaşım tutarsızlıklara ve karışıklığa yol açabilir; AI'nın nerede ve nasıl kullanıldığına bağlı olarak farklı standartlar geçerli olabilir. Bu da AI geliştiricileri ve kullanıcıları için tüm yargı bölgelerinde tam uyumluluk sağlamayı zorlaştırır.

Çözümler

Özel bir AI düzenleme kurumu oluşturun: Ülkeler, AI'ya odaklanan özel bir kurum oluşturarak fayda sağlayabilir. Bu kurum, AI ile ilgili tüm sorunları denetleyebilir, AI'nın hızlı gelişimine ayak uydurabilir ve güvenlik ve etik standartlara uyumu sağlayabilir

Uluslararası işbirliği : AI sınırlarla sınırlı değildir. Ülkeler, çevre koruma için küresel anlaşmaların işleyişine benzer şekilde, AI kullanımı konusunda uluslararası standartlar ve anlaşmalar oluşturmak için birlikte çalışmalıdır

Açık ve uyarlanabilir mevzuat: Yasal düzenlemeler açık olmalı (şirketlerin nasıl uyum sağlayacağını bilmesi için) ancak yeni AI gelişmelerine uyum sağlayacak kadar esnek olmalıdır. AI yasalarına ilişkin düzenli güncellemeler ve gözden geçirmeler, bu düzenlemelerin güncelliğini korumasına yardımcı olabilir

Kamu ve paydaşların katılımı: Düzenlemeler, teknoloji şirketleri, etik uzmanları ve genel kamuoyu dahil olmak üzere geniş bir paydaş yelpazesinden gelen görüşler alınarak geliştirilmelidir. Bu, farklı bakış açılarının dikkate alınmasını ve kamuoyunun AI sistemlerine daha fazla güven duymasını sağlayabilir

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10. AI kaynaklı yanlış bilgiler

İnsan gibi düşünebilen bir teknolojiye sahip olduğunuzu hayal edin. Bu, Yapay Genel Zeka (AGI)'nın vaat ettiği şeydir, ancak büyük riskler de beraberinde getirir. Yanlış bilgi, buradaki ana sorunlardan biridir.

AGI ile sahte haberler veya ikna edici yanlış bilgiler kolayca oluşturulabilir, bu da herkesin neyin doğru neyin yanlış olduğunu anlamasını zorlaştırır.

Ayrıca, AGI bu yanlış bilgilere dayanarak kararlar alırsa, politikadan kişisel yaşama kadar her şeyi etkileyerek felaketle sonuçlanabilecek sonuçlara yol açabilir.

Çözümler

Güçlü kontroller oluşturun: AGI'nın bilgileri yaymasına izin vermeden önce her zaman gerçekleri iki kez kontrol edin. Güvenilir kaynaklar kullanın ve herhangi bir şey kamuya açıklanmadan önce ayrıntıları doğrulayın

AGI'ye etik hakkında bilgi verin: Çocuklara doğruyu ve yanlışı öğrettiğimiz gibi, AGI'ye de etik davranışları öğretmeliyiz. Bu, yanlış bilgilerin yayılmasının etkisini anlamayı ve adil ve hakkaniyetli kararlar almayı içerir

İnsanları döngünün içinde tutun : AGI ne kadar akıllı olursa olsun, karar alma sürecine insanları dahil etmeye devam edin. Bu, hataları yakalamaya yardımcı olur ve AGI'nin eylemlerinin değerlerimizi ve etik kurallarımızı yansıtmasını sağlar

Net kurallar oluşturun: AGI'nın yapabilecekleri ve yapamayacakları konusunda, özellikle bilgi oluşturma ve yayma konusunda katı kurallar belirleyin. Bu kurallara harfiyen uyulduğundan emin olun

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Yapay zeka ile uğraşırken doğru araçları seçmek sadece hoş bir şey değildir; yapay zeka yolculuğunuzun felaketle sonuçlanmamasını sağlamak için bir zorunluluktur. Karmaşık olanı basitleştirmek, verilerinizi güvence altına almak ve bütçenizi zorlamadan yapay zeka zorluklarını çözmek için ihtiyacınız olan desteği almak önemlidir.

Anahtar, verimliliği artırırken gizliliğinizi ve verilerinizin güvenliğini koruyan, size özel yapay zeka yazılımını seçmektir.

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Tartıştığımız AI zorluklarına rağmen, yapay zekanın uzun bir yol katettiği konusunda hemfikiriz. AI, temel otomasyondan öğrenebilen, uyum sağlayabilen ve sonuçları tahmin edebilen sofistike sistemlere doğru evrimleşti. Birçoğumuz artık AI'yı sanal asistanlardan gelişmiş veri toplama ve analiz araçlarına kadar hayatımızın çeşitli alanlarına entegre ettik.

Yapay zeka ilerledikçe, verimliliği artırmak, karar vermeyi iyileştirmek ve sektörlerde devrim yaratmak için daha da fazla yenilik, yapay zeka hilesi ve yapay zeka aracı bekleyebiliriz. Bu ilerleme, yeni olanaklar sunarak bizi yapay zekanın hem kişisel hem de profesyonel alanda önemli bir rol oynadığı bir geleceğe doğru götürüyor.

ClickUp Brain gibi AI araçlarıyla, AI teknolojilerinden en iyi şekilde yararlanırken, AI'nın gizlilik ve veri güvenliğine yönelik zorluklarına karşı kendinizi koruyabilirsiniz. ClickUp, yazılım projelerinden pazarlamaya kadar her şey için başvurabileceğiniz AI destekli görev yönetimi aracınızdır. Takım verimliliğinizi artırırken, kuruluşunuzu güvenli bir şekilde veri ve AI destekli bir varlığa dönüştürmek için ClickUp'ı seçin.

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