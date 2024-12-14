2025'in Avukatlar için En İyi 10 Hukuk AI Aracı ve Yazılımı

Hiç çok uzun bir hukuki belgeyi okumak için gece geç saatlere kadar çalıştınız mı? Hukuk sektöründe çalışıyorsanız, muhtemelen bu tür geceleri çok yaşamışsınızdır.

Neyse ki, yapay zeka (AI) bu konuda yardımcı olmak için burada. 🙌

En iyi hukuk AI araçlarından bazıları, hukuki belgeleri özetlemek veya taslaklarını hazırlamak için tasarlanmış uygulamalar olsa da, AI'nın hukuk sektöründeki tek kullanım alanı bu değildir. Hukuki araştırma araçları, hukuk firmalarının davaları yönetmesine yardımcı olan yazılımlar, sözleşme taslakları hazırlamak için tasarlanmış uygulamalar ve daha fazlası bulunmaktadır.

Hukuk dünyasında hayatı kolaylaştıralım. Avukatlar için en iyi 10 AI aracını keşfedin.

AI hukuk asistanı araçları, davalarınızı sizin yerinize savunabilecek sohbet robotları değildir. Günlük görevlerinizi kolaylaştırmak için çok şey yapabilecek yararlı araçlardır. Bu araçların çoğu, karmaşık hukuki belgeleri ve sözleşmeleri hazırlamanıza yardımcı olurken, diğerleri uzun hukuki belgelerin özet sürümlerini okumak için basitleştirilmiş özetler sunar.

ClickUp Brain'i kullanarak bir düğmeye basarak görev güncellemeleri, özetler ve daha fazlasını oluşturun

Avukatlar için AI araçlarına örnek olarak ş Akışı optimizasyon uygulamaları, takvim ve planlayıcı uygulamaları ve araştırma araçları verilebilir. Bu araçların çoğunun ortak özelliği, işlerinizi daha hızlı tamamlamanıza yardımcı olmak için genellikle ChatGPT gibi bir dil modeline dayanmasıdır.

Zaman baskısı altında çalışan avukatlar ve hukuk asistanları, AI araçlarından birçok fayda sağlayabilir. İşte bu araçların günlük işlerinize yardımcı olabileceği bazı yollar:

Verimliliği artırın: Sözleşme incelemesi, e-posta gönderme ve yanıtlama, sözleşme taslağı hazırlama gibi tekrarlayan görevleri otomatikleştirerek, hukuk AI araçları önemli ölçüde zaman ve çaba tasarrufu sağlar ve hukuk takımının verimliliğini artırır

Zamandan tasarruf edin: AI araçları, verileri analiz edebilir, uzun hukuki belgeleri özetleyebilir ve araştırmalara yardımcı olabilir; hem de bir insanın yapacağı işin çok daha kısa sürede. Saatlerce zaman kazanırsınız ve bu zamanı başka işlere ayırabilirsiniz

Doğruluğu artırın: Hukuk AI araçları, oldukça büyük hukuk veri setleri üzerinde eğitildiğinden, belgelerinizdeki tüm olgusal, usule ilişkin veya gramer hatalarını hızlı bir şekilde vurgulayıp düzeltebilir. Bu, karmaşık hukuk belgelerinin genel doğruluğunu artırır. Ayrıca, insanlardan farklı olarak AI yorulmaz ve gözden kaçırma hataları yapmaz

Müşteri deneyimini geliştirin: AI araçlarını kullanan hukukçular, müşterilerine daha fazla zaman ayırabilir ve daha doğru işler sunabilir. Bu da müşteri memnuniyetini artırır

Maliyetlerden tasarruf edin: Etkili bir hukuk AI aracını asistanınız olarak kullanarak, personel veya kaynaklarınızı önemli ölçüde artırmanıza gerek kalmadan faaliyetlerinizi ölçeklendirebilirsiniz. Bu sayede maliyetlerinizi düşük tutar ve karlılığınızı artırırsınız

Karar vermeyi iyileştirin: AI araçları, uzun belgeleri ve büyük miktarda veriyi hızlı bir şekilde analiz ederek, daha iyi kararlar almanıza yardımcı olacak içgörüler sağlayabilir. Bazı araçlar, sağladığınız bilgilere dayanarak bir denemeyi kazanma olasılığınızı tahmin etme yeteneğine bile sahiptir

ChatGPT, chatbotlar ve genel olarak yapay zekanın hızla popüler hale gelmesiyle, piyasada çok sayıda yeni AI hukuk asistanı aracı bulunmaktadır. Hukuk profesyonellerinin daha verimli çalışmasına yardımcı olacak en iyi yeni teknoloji seçeneklerini sunmak için sağlayıcıları titizlikle inceledik.

1. ClickUp – AI destekli hukuk proje yönetimi için en iyisi

Başlayın ClickUp Brain'i kullanarak, bir düğmeye basarak müşterilere iletişimler, görev güncellemeleri, özetler ve daha fazlasını oluşturun

ClickUp, hukuk çözümleri konusunda çok şey sunuyor. Hepsi bir arada verimlilik platformu olarak, hukuk profesyonellerinin tüm hukuki işlerini tek bir dinamik Çalışma Alanında merkezileştirmelerine yardımcı olan ideal bir yazılımdır.

15'in üzerinde özelleştirilebilir görünümle, Liste, Takvim ve Tablo görünümleri dahil olmak üzere iş yükünüzü her açıdan görselleştirebilirsiniz. Ayrıca, önemli görevlere ilişkin genel bir bakış sağlarken gerçek zamanlı analizler ve raporlar için özel ClickUp Gösterge Panelleri oluşturabilirsiniz.

Ayrıca, ClickUp'ın yerel zaman takibi, etiketler ve faturalandırılabilir saatler özellikleri, müşterilerle geçirilen zamanı takip etmek ve doğru faturalar oluşturmak için çok önemlidir.

Atanan yorumlar hiçbir ayrıntının kaçırılmamasını sağlarken, her yoruma PDF, medya ve diğer dosyalar ekleme özelliği, tüm anahtar bilgilerin dava boyunca ilgili görevle birlikte kalmasını garanti eder.

ClickUp'ta daha hızlı başlamak için ClickUp'ın hazır Hukuk Müşteri Yönetimi Şablonunu deneyin ve düzenli kalın.

ClickUp'ta zaman takibi ile zamanı anında kaydedin veya manuel olarak girin

Ancak, ClickUp'ın avukatlar için en değerli özelliği, şüphesiz, bağlamsal, role dayalı AI özelliklerine sahip devrim niteliğindeki AI destekli dijital asistan ClickUp Brain 'dir.

ClickUp Brain, doğal dil işlemeyi kullanarak e-postalar, belgeler, görevler, özetler ve güncellemeler oluşturur. Dahası, ClickUp Brain davalarınızın ağır yükünü üstlenirken, ClickUp'taki Otomasyonlar geri kalan işi halledebilir.

Hukuki araştırmaları özetlemekten, süreç boyunca otomatik olarak yeni görevler oluşturmaya kadar, ClickUp hukukçuların her davayı takip etmek için ihtiyaç duydukları tüm özelliklere sahiptir.

Bonus: ChatGPT komutlarıyla önceden oluşturulmuş AI şablonlarına erişerek ClickUp Brain'in gücünü diğer makine öğrenimi araçlarıyla birleştirin.

ClickUp'ın en iyi özellikleri:

ClickUp sınırlamaları:

Tüm görünümler henüz mobil uygulamada mevcut değildir

Çok sayıda güçlü özellik, yeni kullanıcılar için biraz öğrenme süreci gerektirebilir

ClickUp fiyatlandırması:

Sonsuza Kadar Ücretsiz

Sınırsız: Kullanıcı başına aylık 7 ABD doları

İş: Kullanıcı başına aylık 12 ABD doları

Enterprise: Fiyatlandırma için iletişime geçin

ClickUp Brain, tüm ücretli planlarda Çalışma Alanı üyesi başına aylık 7 $ karşılığında kullanılabilir

ClickUp puanları ve yorumları:

G2: 4,7/5 (9.000'den fazla yorum)

Capterra: 4,6/5 (4.200+ yorum)

2. Lawgeex – Sözleşme incelemelerini otomatikleştirmek için en iyisi

via Lawgeex

Sözleşme inceleme sürecini otomatikleştirmek istiyorsanız Lawgeex tam size göre. Bu hukuki AI aracı, AI destekli araçları kullanarak sözleşmeleri şirketinizin politikaları, yönergeleri ve diğer hukuki kavramlara göre inceler ve düzeltir.

Bu araçla, hukuk takımları sözleşmeler arasında tutarlılık sağlayabilir, sözleşme inceleme sürecinde çok fazla zaman ve para tasarrufu yapabilir ve anlaşmaları daha hızlı sonuçlandırabilir.

Lawgeex'in en iyi özellikleri:

Gizlilik sözleşmeleri, hizmet sözleşmeleri ve daha fazlası için yüksek hacimli sözleşme analizlerinde zaman kazanın

Popüler müşteri ilişkileri yönetim sistemleri ve diğer uygulamalarla entegrasyonları kullanın

Entegrasyonları veya e-postayı kullanarak diğer yasal belgeleri otomatik redlining için gönderin

Hukuk firmanıza özel sözleşme inceleme yönergelerinden oluşan özel bir kılavuz oluşturun

Analitiklerle incelemeleri, en sık düzeltilen yasal sorun türlerini ve diğer ayrıntıları izleyin

Lawgeex sınırlamaları:

Henüz yeterli kullanıcı geri bildirimi yok

Yüksek değerli sözleşme yönetimi için ideal olmayabilir

Lawgeex fiyatlandırması:

Özel fiyatlandırma

Lawgeex puanları ve yorumları:

G2: N/A

Capterra: N/A

3. Harvey – Hukuki belgeleri incelemek için en iyisi

via Harvey

Harvey AI, OpenAI tarafından desteklenen gelişmiş bir hukuki AI asistanıdır. Rutin görevleri otomatikleştirerek, belge taslağı hazırlamayı kolaylaştırarak ve karmaşık hukuki verileri analiz ederek hukukçulara destek olmak için tasarlanmıştır. Hukuk uzmanları tarafından oluşturulan önceden hazırlanmış komut istemlerini kullanarak iş akışlarınızı iyileştirebilirsiniz.

Harvey, en son teknolojiye sahip üretken yapay zekayı kullanarak avukatların verimliliğini artırmasına, daha yüksek değerli işlere odaklanmasına ve hukuki süreçlerin doğruluğunu ve verimliliğini iyileştirmesine olanak tanır.

Harvey'in en iyi özellikleri:

Sözleşmeleri, özetleri ve diğer yasal belgeleri profesyonel bir doğrulukla oluşturun ve düzeltin

50 belgeye kadar karmaşık sorular sorarak eyleme geçirilebilir içgörüler elde edin

Oluşturulan içeriği tekrar tekrar iyileştirmek için iyileştirme araçlarını kullanın

İşinizi 50 farklı dile çevirin

Harvey sınırlamaları:

Nüanslı veya son derece uzmanlaşmış hukuki yorumlarda zorluk yaşayabilir

Harvey fiyatlandırması:

Mevcut değil

Harvey puanları ve yorumları:

G2: N/A

Capterra: N/A

4. Detangle. ai – Hukuki metinleri özetlemek için en iyisi

via Detangle

Detangle, uzun hukuki araştırmaları özetlemek veya karmaşık jargonu düz İngilizceye dönüştürmek için AI teknolojisini yenilikçi bir şekilde kullanır. Bu uygulama ile ses, video veya metin yükleyebilirsiniz ve uygulama bunları otomatik olarak özetler. ✨

Uygulama, yüklediğiniz belgelerin güvenliğini sağlamak için gelişmiş şifreleme sunar.

Detangle. ai'nin en iyi özellikleri:

Basit bir arayüzde varlıkları yükleyin veya URL'leri yapıştırın

Uzun belgelerin, ses dosyalarının veya videoların AI tarafından oluşturulan özetlerini alın

Karmaşık hukuk jargonunu basitleştirin

Aylık ücret yerine özet başına ödeme

Detangle. ai sınırlamaları:

Uygulamayı kullanabilmek için yeni kullanıcı bekleme listesine katılmanız gerekebilir

Dosya başına ücretler, kısa belgeler için bile pahalıdır

Detangle. ai fiyatlandırma:

Belge, ses veya video uzunluğuna göre değişir

Detangle. ai puanları ve yorumları:

G2: N/A

Capterra: N/A

5. Ansarada – Tedarik yönetimi için en iyisi

ansarada aracılığıyla

Ansarada, bir hukuk platformu değildir, ancak kurumsal müşteriler ve onların hukuk takımlarının iş akışlarını yönetmek ve anlaşmalar, birleşme ve satın almalar, yasal uyumluluk gibi kritik görevlerde işbirliği yapmak için güvendikleri bir platformdur.

Güvenli dosya paylaşımı, gösterge panelleri, bildirimler ve diğer özellikleri ile kurumsal müşterilerimiz Ansarada'yı yönetişim, risk ve uyumluluk politikalarını düzenlemek, tedarik yönetimini kolaylaştırmak ve süreçleri birleştirmek için de kullanıyor.

Ansarada'nın en iyi özellikleri:

AI destekli sanal veri odalarıyla anlaşmaları düzenleyin

Önemli anlaşmalar için özelleştirilebilir, amaca yönelik iş akışları oluşturun

Faaliyet bilgilerine görünürlük sağlayarak anlaşmalar sırasında bilinçli kararlar alın

AI destekli bir araçla birleşme ve ihale sonuçlarını tahmin edin

Ansarada sınırlamaları:

Kullanıcıları veya belgeleri silmek, ilişkili denetim izlerini de siler

Büyük dosya gruplarını yüklemek veya işlemek gecikmelere neden olabilir

Uygulamada gezinmek yeni kullanıcılar için zor olabilir

Ansarada fiyatlandırma:

250 MB veri paketi için aylık 479 $

1 GB veri paketi için aylık 1.479 $

2 GB veri paketi için aylık 2.044 dolar

4 GB veri paketi için aylık 2.824 dolar

4 GB'nin üzerindeki özel fiyatlandırma

Ansarada puanları ve yorumları:

G2: 4,6/5 (150'den fazla yorum)

Capterra: 4,7/5 (110+ yorum)

6. Lex Machina – İlgili içtihat hukuku bulmak için en iyisi

lex Machina aracılığıyla

Lex Machina, sizin için birçok hukuki araştırmayı yapabilen, son teknoloji ürünü bir AI destekli araçtır. Mahkemeleri, hakimleri, karşı taraf avukatlarını, çeşitli tarafları ve hatta hukuk firmalarını analiz etmenizi sağlayan bir hukuki analiz platformudur.

Bu uygulama mahkeme dosyalarına kolay erişim sağladığından, ilgili içtihatları bulmak için de kullanabilirsiniz. Hukuk firmaları bu araştırmayı anlaşmaları kapatmak, başarılı stratejiler oluşturmak ve davaları kazanmak için kullanır. 👀

Lex Machina'nın en iyi özellikleri:

Tazminat tutarları, dava istatistikleri ve diğer önemli ölçütleri gösteren kapsamlı raporlar oluşturun

Legal Analytics Quick Tools'u kullanarak hakimleri, hukuk firmalarını, tarafları ve daha fazlasını karşılaştırın

Lex Machina'nın uygulama programlama arayüzünü (API) kullanarak kendi özel uygulamalarınızı oluşturun

Mahkeme dosyalarına doğrudan uygulama içinden erişin

Lex Machina sınırlamaları:

Lex Machina self servis değildir; kaydolmak ve ihtiyacınız olan araçları seçmek için satış ekibiyle iş birliği yapmanız gerekir

Yeni kullanıcılara bilgi sağlayan çok az inceleme bulunmaktadır

Lex Machina fiyatlandırması:

Fiyatlandırma, seçilen hizmetlere göre değişir

Lex Machina derecelendirmeleri ve yorumları:

G2: N/A

Capterra: Yeterli yorum yok

7. Ivo (eski adıyla Latch) – MS Word kullanıcıları için en iyisi

via Latch

Ivo'yu kullanmak, AI hukuk asistanlarınızı MS Word içinde birleştirmek gibidir. Word ile entegre ettikten sonra, genel dava yönetimi için kullanabilir veya kişisel AI destekli sözleşme inceleme aracınız olarak kullanabilirsiniz.

Bu belge analiz aracı, kırmızı çizgi önerileri oluşturur, kullanılmayan tanımlanmış terimleri belirler, maddeleri değiştirir ve sorun listeleri oluşturur. Ayrıca, anlaşmaları özetlemenize ve hukuk bilgisi olmayan okuyuculara yardımcı olmak için basitleştirilmiş bir dil oluşturmanıza da yardımcı olur.

Ivo'nun en iyi özellikleri:

Birkaç basit adımda doğrudan Microsoft Word'e entegre edin

Değişiklikleri İzle özelliğini kullanarak AI tarafından oluşturulan değişiklikleri belgenize otomatik olarak ekleyin

Dilini değiştirmek için özel talimatlar oluşturun

Özel gereksinimler kullanarak sözleşmelerin belirli koşulları karşıladığından emin olun

Popüler bulut depolama hizmetleriyle entegre ederek belgeleri kolayca paylaşın ve üzerinde işbirliği yapın

Ivo sınırlamaları:

Ivo, self servis bir hizmet değildir; önce bir demo talep etmeniz gerekir

Ivo fiyatlandırması:

Özel fiyatlandırma

Ivo puanları ve yorumları:

G2: Yok

Capterra: N/A

8. AI Lawyer – Hukuk öğrencileri için en iyisi

aI Lawyer aracılığıyla

AI Lawyer, herkes için tasarlanmış yenilikçi bir AI aracıdır. Genel kullanıcılar için hukuki bilgiler sağlar ve hukuki dili basitleştirir. Avukatlar bu aracı hukuki araştırma ve strateji geliştirme için kullanırken, hukuk öğrencileri AI Lawyer'ı hukuki araştırma becerilerini geliştirmek ve modern hukuki trendler hakkında bilgi edinmek için kullanabilir.

AI Lawyer'ın en iyi özellikleri:

Karmaşık hukuki sorunlara ilişkin hızlı ve kolay anlaşılır içgörüler elde edin

Belgeleri yükleyin ve basitleştirilmiş bir özet alın

Sadece birkaç dakika içinde basit yasal sözleşmeler ve standart hükümler oluşturun

Hukuki araştırmaları kolaylaştırır ve hukuki stratejiler için öneriler sunar

AI Lawyer sınırlamaları:

Basit hukuki belgeler oluşturabilse de, karmaşık belgelerin oluşturulması için uygun olmayabilir

Öğrenme sürecine hazır olun; bazı özellikler kafa karıştırıcı veya bulması zor olabilir

AI Lawyer fiyatlandırması:

Just Ask: 5,99 $/hafta

Altın Seçim: Ücretsiz deneyin, ardından aylık 11,99 $ ödeyin

Big Case: 59,99 $/yıl

AI Lawyer derecelendirmeleri ve yorumları:

G2: N/A

Capterra: N/A

9. PatentPal – Hukuki metinler için en iyi AI aracı

via PatentPal

PatentPal, fikri mülkiyetiniz için belgeler oluşturmak üzere doğal dil işleme teknolojisini kullanan bir belge otomasyon aracıdır.

Hukuk firmaları ve oluşturucular, bu uygulamayı patent başvuruları, akış grafikleri, diyagramlar ve patent talebinde bulunmak için gereken her şey için kullanabilir. Bitmiş başvurunuzu bir hukuk uzmanının incelemesini isteyebilirsiniz, ancak bu uygulama, başvuru taslak hazırlama sürecindeki birçok gidip gelmeyi, zaman ve çabayı ortadan kaldırır.

PatentPal'ın en iyi özellikleri:

Şablonları kullanarak patent başvuruları ve diğer belgeleri oluşturun

İddiaları desteklemek için şekiller, diyagramlar ve akış grafikleri oluşturun

İllüstrasyonları yükleyin ve etiketlerle özelleştirin

Taslaklarınızı Word, Visio veya PowerPoint'e aktarın

PatentPal sınırlamaları:

Uygulama, yalnızca sağlanan bilgilere dayalı içerik oluşturur, bu da taleplerinizde doğru ve kapsamlı olmanız gerektiği anlamına gelir

En iyi sonuçları elde etmek için talepleri en iyi şekilde nasıl ifade edeceğinizi öğrenirken küçük bir öğrenme eğrisi vardır

PatentPal fiyatlandırması:

Özel fiyatlandırma

PatentPal puanları ve yorumları:

G2: N/A

Capterra: N/A

10. Humata AI – Hukuki araştırmalar için en iyisi

Humata ile teknik belgeler, yasal bilgiler ve daha fazlasını içeren belgeleri yükleyebilir ve alıntılarla birlikte belirli soruların özetlerini ve yanıtlarını alabilirsiniz. Farklı uzunluklarda özetler oluşturma seçenekleri sunar; gerekirse uygulamadan uzun özetleri kısaltmasını isteyebilirsiniz.

Özet içindeki bir alıntıya tıkladığınızda, uygulama yüklenen belgeden ilgili bilgileri gösterir.

Humata AI'nın en iyi özellikleri:

Özetlerinizdeki alıntıları kullanarak, yüklediğiniz belgelerden hukuki araştırmaları takip edin

Basit komutlarla özetleri gözden geçirin ve iyileştirin

Humata'yı web sayfalarınıza yerleştirin, böylece müşterileriniz bir arama motoru gibi kullanarak cevapları bulabilirler

Humata'nın güvenli gizli bulutunu kullanarak dosya paylaşın ve işbirliği yapın

Sınırlı ayrıcalıklara sahip takım rolleri ayarlayarak dosyalara erişimi kontrol edin

Humata AI sınırlamaları:

Planınızın sınırını aşan her sayfa için 0,01 $ ücret alınır

Teknik ve hukuki belgeler için özel olarak tasarlandığından, diğer türdeki belgeleri aynı derecede iyi özetlemeyebilir

Humata AI fiyatlandırması:

Ücretsiz: 60 sayfaya kadar ücretsiz özetleme

Öğrenci: Ayda 1,99 $ ile 200 sayfaya kadar özetleme

Uzman: Ayda 9,99 $ ile 500 sayfaya kadar özetleme

Takım: Kullanıcı başına aylık 99 $ ile 1.000 sayfaya kadar özetleme

Humata AI puanları ve yorumları:

G2: N/A

Capterra: N/A

Hukukçular için mevcut bazı AI araçları hakkında bilgi edindikten sonra, avukatlar için AI'nın farklı kullanım alanlarına ilişkin kısa bir özet sunuyoruz:

Hukuk profesyonelleri için AI araçlarının kullanım örnekleri Görüşümüz Hukuki araştırma ve belge inceleme AI araçları, büyük hacimli yasal belgeleri, içtihatları veya kanunları analiz ederek araştırmaları daha hızlı ve daha doğru hale getirir Sözleşme hazırlama ve yönetimi AI, maddeler önererek, biçimlendirme yaparak ve tekrarlayan içeriği otomatikleştirerek sözleşme taslaklarının hazırlanmasına yardımcı olur E-Keşif AI araçları, davalarda ilgili belgeleri belirlemek için büyük veri kümelerini işleyerek keşif aşamasında gereken zaman ve çabayı azaltır Ş Akışı otomasyonu Belge karşılaştırma, çeviri ve özetleme gibi rutin görevleri otomatikleştirerek avukatların daha yüksek değerli işlere odaklanmalarını sağlar Durum tespiti AI, birleşme ve satın almalar için inceleme sürecini basitleştirerek kurumsal veya finansal verilerdeki potansiyel riskleri vurgular Dava desteği AI, tanık ifadelerini analiz ederek, dava sonuçlarını tahmin ederek veya hukuki argümanlar oluşturarak denemelere hazırlanmaya yardımcı olur Uyum izleme Yüksek düzeyde düzenlemelere tabi sektörlerde, AI, eylemleri ve belgeleri yasa ve yönetmeliklerle karşılaştırarak uyumluluğu izler Müşteri iletişimi Sohbet robotları veya sanal asistanlar, rutin müşteri sorgularını veya alım süreçlerini yöneterek erişilebilirliği ve verimliliği artırır

Harika bir uygulama veya araç bulmak, ihtiyacınız olan tüm özelliklere sahip olanı keşfetmekle ilgilidir ve bir hukuk firması, hukuk asistanları ve diğer kurumsal hukuk departmanları için bu her zaman kolay bir iş değildir. Hukuk pratiğiniz için en iyi uygulamalar aşağıdakilerin tümünü sağlamalıdır:

Uygun fiyat: OpenAI, ChatGPT 4. 0'ın kullanımı için fazla ücret talep etmez, bu da temel AI özellikleri için fazla ödeme yapmanız gerekmediği anlamına gelir. Ancak bazı avukatlar için AI araçları, maliyetine değer ek özellikler sunar

Belge yönetimi: Uygulamalar, Word dosyaları, PDF'ler ve diğer dosya türlerini kolayca yüklemeyi, eklemeyi ve paylaşmayı sağlamalıdır 📚

İşbirliği özellikleri: Dosyalarda Dosyalarda işbirliği yapma ve yorum yapma özelliği ile hukuk firmaları ve müşterileri bilgilendirin

Erişim izinleri: Çoğu yasal belge gizlidir, bu da izinleri ayarlayabilmeniz ve uygulamaya ve yüklediğiniz belgelere kimlerin erişebileceğini kontrol edebilmeniz gerektiği anlamına gelir

Ücretsiz ve deneme seçenekleri: Avukatlar için bazı AI araçları pahalı olabileceğinden, satın almadan önce deneme imkanı olup olmadığını kontrol edin

Yapay zeka dünyayı kasıp kavuruyor ve bu, hukuk sektörünü de kapsıyor. Doğru AI hukuk asistanı aracıyla, zaman alan görevleri programınızdan çıkarabilir, belge incelemelerinde yardım alabilir ve hatta ilgili emsalleri bulma veya diğer hukuk hizmetleri gibi gelişmiş yardım alabilirsiniz. 🙌

AI'nın bazı hukuki görevlerinizi üstlenmesine hazır mısınız? ClickUp ile hukuki uygulamalarınızı verimli bir şekilde yönetmenize nasıl yardımcı olabileceğini keşfedin.