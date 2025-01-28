2025'in En İyi 10 Toplantı ve Toplantı Asistanı AI Aracı

Çoğumuz toplantılara yabancı değiliz. Toplantıları düzenliyor, katılıyor veya not alma görevini üstleniyor olsanız da, genellikle toplantının kendisinden çok daha fazla konsantre olmanız gereken şeyler vardır.

Toplantılar için yapay zeka (AI) araçlarının yaygınlaşması, yönetici işlerinin bir kısmını devrederek daha aktif katılımcılar olabileceğimiz anlamına geliyor. ?

Anahtar noktaları çıkararak düzgün özetler oluşturan bir AI not alma aracı mı arıyorsunuz? Ya da belki bir sonraki video görüşmeniz için planlama ve not alma konusunda yardımcı olacak bir araca mı ihtiyacınız var? Durum ne olursa olsun, bunun için bir AI toplantı aracı var.

En iyi AI toplantı asistanını bulmanıza yardımcı olmak için, olmazsa olmaz özellikler, artılar, eksiler, fiyatlandırma ve daha fazlasını içeren en iyi AI toplantı araçlarından bazılarını inceleyelim.

Toplantılar için AI araçları, toplantı özetlerini otomatik olarak oluşturmak veya toplantınızı gerçek zamanlı olarak yazıya dökmek gibi işleri yaparak tüm toplantı veya karar alma sürecini basitleştirmelidir. En iyi AI toplantı asistanları zaman, enerji ve para tasarrufu sağlar, bu nedenle size en uygun olanı bulmaya değer. ?

Toplantılar için AI araçlarını karşılaştırırken kendinize şu soruları sorun:

Özellikler: Bu araç, sahip olması gereken özellikleri ve işlevleri içeriyor mu?

Uzmanlık: Araç bir şeyi gerçekten iyi yapıyor mu, yoksa size bir dizi özellik sunuyor mu?

Kullanım: Platformu farklı Platformu farklı türdeki toplantılar için mi yoksa sadece şirket içi toplantılar için mi kullanabilirsiniz?

Entegrasyonlar : Asistan aracı, Zoom, Webex veya Google Meet gibi Asistan aracı, Zoom, Webex veya Google Meet gibi video konferans platformları veya toplantı platformlarıyla çalışıyor mu? Slack veya Microsoft Teams gibi mesajlaşma uygulamaları ne durumda? AI Chrome uzantısı var mı?

Kullanıcı deneyimi: Aracı öğrenmesi ve kullanması kolay mı?

Fiyatlandırma: AI AI toplantı yönetimi yazılımı bütçenize uygun mu?

Her takımın ihtiyaçları biraz farklı olacaktır, bu nedenle kendi hedeflerinizi düşünün. Belki toplantı tutanaklarını yazmak için harcadığınız zamandan tasarruf etmek veya toplantı özetlerini daha hızlı oluşturmak istiyorsunuz. İhtiyaçlarınızı göz önünde bulundurun ve yukarıdaki listeyi kullanarak doğru seçeneklerin bir listesini oluşturun.

AI araçları hakkında çok fazla bilgi olduğu için, toplantılar için en iyisini bulmak zor olabilir. Bu yüzden bu işi sizin için yaptık. İşte, baştan sona süreçlerinizi kolaylaştıracak en iyi toplantı AI araçlarının listesi.

ClickUp'ta 15'ten fazla görünümü inceleyerek iş akışınızı ihtiyaçlarınıza göre özelleştirin

ClickUp AI'nın gelişiyle, herkesin favori proje yönetimi platformu artık günümüzün en iyi AI toplantı asistanlarından biri. Bu AI destekli asistan, yüzlerce özenle hazırlanmış AI aracı sayesinde yapacağınız işe göre özelleştirilebilir. ⚒️

ClickUp AI'yı kullanarak toplantılarınızı özetleyin, ardından anında Görevlere dönüştürebileceğiniz eylem öğelerinin bir listesini otomatikleştirin. Toplantı notlarınızı anında yapılacaklar listesine dönüştürmek zaman kazandırır, takımınızın sorumluluklarını yerine getirmesini sağlar ve verimlilik seviyenizi yüksek tutar.

ClickUp AI ile toplantı notlarını saniyeler içinde özetleyin

Elbette, ClickUp tüm işlerinizi tek bir yerden halledebileceğiniz yerdir. ClickUp AI'nın ötesinde, ClickUp'ın bu Gündem Şablonu da dahil olmak üzere iş akışınızı kolaylaştırmak için kapsamlı bir şablon kitaplığına erişim elde edersiniz. ClickUp Görevleri ile tüm yapılacaklar listelerinizi ve eylem öğelerinizi yönetin. ClickUp Belgeleri ile belge oluşturun ve takım üyeleriyle paylaşın ve işbirliğine dayalı toplantı gündemleri oluşturun.

ClickUp'ın en iyi özellikleri:

Anahtar anları ve kararları içeren anında, yüksek kaliteli toplantı özetleri alın

Toplantılardan, Belgelerden ve Görevlerden yapılacaklar listesi oluşturmak için eylem öğelerini çıkarın

ClickUp Belgeleri ile toplantı gündemleri oluşturun ve paylaşın

Yerleşik şablonları kullanarak yeni gündemler ve toplantı notları oluştururken zaman kazanın

Yakında: Zaman kazanmak için meta verilerle görev ve alt görev oluşturma Akıllı Doldurma

Yakında: Proje toplantılarınızın ve standup toplantılarınızın özetlerini alın

ClickUp sınırlamaları:

Tüm görünümler henüz mobil uygulamada mevcut değildir

ClickUp AI yalnızca ücretli planlarda mevcuttur

ClickUp fiyatlandırması:

Sonsuza Kadar Ücretsiz

Sınırsız: Kullanıcı başına aylık 7 ABD doları

İş: Kullanıcı başına aylık 12 ABD doları

Enterprise: Fiyatlandırma için iletişime geçin

ClickUp AI, tüm ücretli planlarda Çalışma Alanı üyesi başına aylık 5 $ karşılığında kullanılabilir

ClickUp puanları ve yorumları:

G2: 4,7/5 (8.500+ yorum)

Capterra: 4,5/5 (3.700+ yorum)

2. Airgram

Airgram aracılığıyla

Airgram, ayrıntılarla ilgilenmek için tasarlanmış bir AI toplantı asistanıdır, böylece siz toplantıya daha fazla odaklanabilirsiniz. Bu araç, toplantıları kaydeder, transkripsiyonunu yapar ve özetler, böylece toplantıları ve sesli konuşmaları başkalarıyla kolayca paylaşabilirsiniz. ?

Airgram'ın en iyi özellikleri:

Airgram'ın AI'sını kullanarak ses ve video kayıtlarını metin transkripsiyonlarına dönüştürün

Airgram'ı davet ederek planlanan toplantıları otomatik olarak kaydedin

Toplantı notlarınızı tek bir yerde düzenleyin

Toplantı özetlerini ve bağlantıları şirket içi ve şirket dışı kişilerle paylaşın

Airgram sınırlamaları:

Bazı kullanıcılar, AI'nın konuşmacıları ayırt etmekte zorlandığını bildiriyor

Transkripsiyonlar şu anda yalnızca İngilizce olarak mevcuttur

Airgram fiyatlandırması:

Ücretsiz plan

Artı: Kullanıcı başına aylık 18 $

Airgram puanları ve yorumları:

G2: 4,6/5 (60'tan fazla yorum)

Capterra: yok

3. Otter

Via Otter

Otter, gerçek zamanlı transkripsiyon ve sesli toplantı notlarını halleden yapay zeka destekli bir araçtır. Toplantılar için bu yapay zeka aracı, ortak notlar ve transkripsiyonlar, canlı toplantı özeti ve katılımcılara eylem öğeleri atama olanağı sunar. ?

Otter'ın en iyi özellikleri:

Toplantı transkripsiyonlarına önemli noktalar ve yorumlar ekleyin ve bunları eylem öğelerine dönüştürün

Otter'ı planlanmış çevrimiçi toplantılara davet edin ve katılamasanız bile notları kaydedin

Otter AI Chat ile toplantıdan ayrılmadan AI ve takımınızdan anında yanıtlar alın

Toplantı katılımcılarına otomatik olarak özet gönderin

Otter sınırlamaları:

Kaydı sonlandırmak için herhangi bir uyarı verilmez, bu nedenle Otter'ın aramayı kaydetmeye devam etmesine yanlışlıkla izin verebilirsiniz

Kullanıcılar, paylaşımdan önce hassas bilgileri kaldırmak için ses dosyasını sonradan düzenleyemediğini bildiriyor

Otter fiyatlandırması:

Ücretsiz plan

Pro : Kullanıcı başına aylık 10 ABD doları

İş: Kullanıcı başına aylık 20 $

Enterprise: Fiyatlandırma için iletişime geçin

Otter puanları ve yorumları:

G2: 4/5 (100'den fazla yorum)

Capterra: 4,5/5 (60+ yorum)

4. Fathom

Fathom aracılığıyla

Fathom, toplantıları kaydetmek, transkripsiyonunu yapmak ve özetlemek için video toplantılarına davet edebileceğiniz ücretsiz bir not alma AI aracıdır. Bu araç, toplantıdan sonra arama kaydına, transkripsiyonlara ve önemli kliplerinize anında erişim sağlar. ?

En iyi özellikleri keşfedin:

Toplantılarınızı otomatik olarak özetleyin

Arama notlarını CRM sisteminizle senkronize edin

Biçimlendirme sorunları olmadan özetleri ve notları platformlar arasında kopyalayın

İngilizce, İspanyolca ve Fransızca dahil 7 dilde kullanabilirsiniz

Sınırlamaları anlayın:

Bazı kullanıcılar, bu not alma uygulamasındaki AI'nın büyük toplantılarda sesleri ayırt etmekte zorlandığını bildiriyor

"Açık mod" sürümü yoktur, bu da astigmatizmi olan bazı kullanıcılar için zorluk oluşturabilir

Fathom fiyatlandırması:

Ücretsiz

Fathom puanları ve yorumları:

G2: 5/5 (1.000'den fazla yorum)

Capterra: 4,8/5 (8 yorum)

5. Fireflies. ai

Fireflies aracılığıyla

Fireflies. ai, toplantı notlarınızı otomatikleştiren bir AI toplantı asistanıdır. Toplantıları transkribe etmek, özetlemek ve arama yapıp tekrar ziyaret edebileceğiniz önceki toplantıların bir kütüphanesini oluşturmak için kullanın. ?

Fireflies. ai'nin en iyi özellikleri:

Video görüşme uygulamalarından, ses dosyalarından ve çeviricilerden konuşmaları metne dönüştürün

AI destekli aramayı kullanarak geçmiş konuşmaları filtreleyin

Konuşmacıların konuşma sürelerini analiz edin, duyguları anlayın ve rakiplerinizin bahsetmeleri gibi özel konularınızı izleyin

Slack gibi işbirliği uygulamaları aracılığıyla toplantı notlarını başkalarıyla paylaşın

Fireflies. ai sınırlamaları:

Bazı kullanıcılar, toplantılarının uzunluğu veya derinliği nedeniyle eylem öğesi önerilerinin çok fazla olduğunu düşündü

Fireflies. ai yalnızca şirket içi toplantılarda çalışır, bu nedenle şirket dışı görüşmelerde not alma asistanı olarak kullanamazsınız

Fireflies. ai fiyatlandırma:

Ücretsiz plan

Pro: Kullanıcı başına aylık 10 ABD doları

İş: Kullanıcı başına aylık 19 ABD doları

Enterprise: Fiyatlandırma için iletişime geçin

Fireflies. ai puanları ve yorumları:

G2: 4,5/5 (80+ yorum)

Capterra: 4/5 (5 yorum)

6. Sembly

Sembly aracılığıyla

Sembly, toplantı notları alan, toplantıları özetleyen ve yerleşik Sohbet özelliği sayesinde size yararlı bilgiler sunan bir toplantı için AI aracıdır. Toplantı notlarınızı alın ve görev yönetimi araçlarıyla senkronize edin, böylece daha verimli çalışabilirsiniz. ✍️

Sembly'nin en iyi özellikleri:

Arama fonksiyonu ile önceki toplantıları bulun

Anahtar noktaları ve önemli bilgileri vurgulamak için zaman damgalı notlar ve yer imleri ekleyin

Yerleşik Semblian sohbet özelliğini kullanarak cevaplar alın ve görüşme veya toplantınıza göre takip e-postaları oluşturun

Katılmadığınız toplantılara Sembly'yi gönderin ve uygun olduğunuzda toplantı notlarını inceleyin

Sembly sınırlamaları:

Bazı kullanıcılar, son dakikada Sembly'yi aramalara eklemekte zorluk yaşamıştır

Sembly şu anda yalnızca İngilizce olarak mevcuttur

Sembly fiyatlandırması:

Ücretsiz plan

Profesyonel: Bir kullanıcı için aylık 10 ABD doları

Takım: 40 kullanıcıya kadar aylık 20 $

Enterprise: Fiyatlandırma için iletişime geçin

Sembly puanları ve yorumları:

G2: 4,3/5 (10+ yorum)

Capterra: yok

7. Avoma

Avoma aracılığıyla

Avoma, tüm toplantı sürecini kolaylaştıran uçtan uca bir AI toplantı asistanı ve gelir zekası aracıdır. Bu araç, gündem şablonları, ortak not alma, otomatik kayıt, canlı transkripsiyon ve AI tarafından oluşturulan notlar sunar. ?

Avoma'nın en iyi özellikleri:

Yerleşik gündem şablonlarını kullanın ve katılımcıların görüşleri için onlara gönderin

Transkripsiyonları ve kayıtları arayın ve yer imlerine eklediğiniz bölümlere geri dönün

İnsan benzeri AI destekli toplantı notları oluşturun

Arama veya toplantı notlarınıza notlar, yorumlar ve bahsetmeler ekleyin

Avoma sınırlamaları:

Bazı kullanıcılar, transkripsiyonları daha yüksek hızlarda dinlemenin kelimelerin kesilmesine neden olduğunu düşünüyor

Avoma'nın son dakika toplantısına katılması birkaç dakika sürebilir

Avoma fiyatlandırması:

Ücretsiz plan

Başlangıç: Kullanıcı başına aylık 19 $

Artı: Kullanıcı başına aylık 49 $

İş: Kullanıcı başına aylık 79 $

Enterprise: Kullanıcı başına aylık 149 $

Avoma puanları ve yorumları:

G2: 4,6/5 (900'den fazla yorum)

Capterra: 5/5 (5 yorum)

Daha fazla AI destekli gelir zekası aracı için Gong alternatiflerine göz atın!

8. Supernormal

Supernormal aracılığıyla

Supernormal, toplantılar için otomatik olarak notlar alan, bunları düzelten ve kullanıma hazır hale getirmek için biçimlendiren bir AI aracıdır. Toplantı notlarınızı tek bir yerde saklayın, üçüncü taraf araçlarla senkronize edin ve toplantı katılımcılarıyla anında paylaşın. ?️

Supernormal'ın en iyi özellikleri:

AI not alma özelliği ile önemli ayrıntıları otomatik olarak yakalayın

Yazma ve not alma stilinize uyacak şekilde kendi şablonlarınızı özelleştirin

Önceki aramalar, konuşmalar ve toplantılardan oluşan, arama yapılabilir bir kitaplık oluşturun

Kontrol edebileceğiniz eylem öğelerinin bir listesini oluşturun

Supernormal sınırlamaları:

Bazı kullanıcılar, AI yazılımının farklı sesleri net bir şekilde ayırt edemediğini fark etti

Fiyatlandırma, kullanıcı başına sabit bir aylık ücret yerine, aylık kayıt süresinin dakiklerine göre belirlenir

Süper normal fiyatlandırma:

Ücretsiz plan

Pro: Ayda 1.000 dakika için aylık 24 $'dan başlayan fiyatlarla

Supernormal puanları ve yorumları:

G2: 4,4/5 (10+ yorum)

Capterra: yok

9. Tekrar izleyin

Rewatch aracılığıyla

Rewatch'ın AI fonksiyonelliği, video toplantılarınızı otomatik olarak kaydedip paylaşmanıza ve takımınızla işbirliği içinde çalışmanıza olanak tanır. Toplantı kayıtlarıyla ayrıntıları öğrenin, önemli anları zaman damgasıyla tekrar izleyin ve merkezi bir video merkezinden kayıtlarınıza erişin. ?

En iyi özellikleri tekrar izleyin:

Sanal toplantıları otomatik olarak kaydedin ve metne dönüştürün

Tüm video görüşmelerinizi ve ekran kayıtlarınızı tek bir yerde saklayın

Fikirleri paylaşarak, geri bildirimleri tartışarak ve sorular sorarak takımınızla işbirliği yapın

30'dan fazla dilde destek alın

Yeniden izleme sınırlamaları:

Bazı kullanıcılar, konuşmacıya göre konuşmaları bulmanın veya filtrelemenin daha kolay olmasını ister

Mobil uygulamada videoları indirebilirsiniz, ancak bu özellik web sürümünde mevcut değildir

Yeniden izleme fiyatlandırması:

Ücretsiz plan

Takım: Kullanıcı başına aylık 19 $

Özel: Fiyatlandırma için iletişime geçin

Derecelendirmeleri ve yorumları tekrar izleyin:

G2: 4,6/5 (80+ yorum)

Capterra: 5/5 (1 yorum)

10. jamie

Jamie aracılığıyla

jamie, toplantı özetleri oluşturmaya odaklanan yeni bir toplantı AI aracıdır. Bu AI toplantı asistanını görüşmenize davet ettiğinizde, ses kaydını dinler ve tartışılan her şeyi özetler.

jamie'nin en iyi özellikleri:

AI destekli toplantı özetini anında yakalayın

Herhangi bir toplantı yazılımıyla kullanın

Basit veya ayrıntılı özet tercih edin

jamie sınırlamaları:

jamie yalnızca toplantı özetleri oluşturur, bu nedenle kayıtlar, klipler veya tam transkripsiyonlar için başka bir araca ihtiyacınız olacaktır

Yeni bir araç olduğu için jamie şu anda bekleme listesinden yeni kullanıcıları kabul etmektedir

jamie fiyatlandırma:

Aylık 24 €'dan başlayan fiyatlarla (Yaklaşık 26 $/ay)

jamie puanları ve yorumları:

G2: yok

Capterra: yok

AI teknolojisi sayesinde, birçok araç toplantılarınızda, satış görüşmelerinizde ve canlı demolarınızda daha fazla varlık göstermenizi sağlar. Bu listede yer alan farklı yazılım seçenekleri ile ihtiyaçlarınıza en uygun AI toplantı asistanını bulabilir ve süreçlerinizi kolaylaştırmaya başlayabilirsiniz.

Tüm iş akışınızı kolaylaştırmaya hazırsanız, ClickUp'tan başka bir yere bakmayın. Hepsi bir arada verimlilik platformumuz, süreçlerinizi basitleştirmenize, diğerleriyle sorunsuz bir şekilde işbirliği yapmanıza ve halihazırda kullandığınız binlerce diğer araçla entegrasyon sağlamanıza yardımcı olur. ?

Ayrıca, ClickUp AI, toplantı özetleri yazabilen ve anında yapılacaklar listesine dönüştürebileceğiniz eylem öğeleri oluşturabilen kişisel AI destekli asistanınızdır.

Ama sadece bizim sözümüze güvenmeyin. Toplantılarınızı ve genel olarak iş hayatınızı yönetmenin daha iyi bir yolunu keşfetmek için ClickUp'ı ücretsiz deneyin!