2025'te Verimliliği Artıracak En İyi 10 AI Chrome Uzantısı

Hiç o kadar çok sekme açtınız ki başlıklarını bile okuyamadınız mı? O zaman uygulama aşırı yüklemesini anlıyorsunuz demektir. İşleri halletmeye çalışırken ve sürekli bir web uygulamasından diğerine geçerken, hem tarayıcılarımız hem de beyinlerimiz sınırlarına kadar zorlanır.

Bize yarı yolda karşılayacak tarayıcı uzantılarına sahip uygulamalara ihtiyacımız var.

Google Chrome uzantıları sekme yükümüzü azaltır ve yapay zeka özelliğine sahip uzantılar zihinsel yükümüzü de azaltır.

Daha kısa sürede (daha az sekmeyle) daha fazlasını yapmanıza yardımcı olacak en iyi 10 AI Chrome uzantısı.

Bir AI Chrome uzantısında nelere dikkat etmelisiniz?

AI araçları, üst düzey işlerinizi devralamaz. Ancak hataları kontrol ederek, yazarak, özetleyerek ve diğer tekrarlayan görevleri yerine getirerek iş akışınızı kolaylaştırabilirler. İdeal olarak, bu araçlar yoğun iş yükünüzü hafifletmelidir.

Sizin için en iyi AI Chrome uzantısı, rolünüze bağlı olacaktır. Proje yöneticileri, not alma özelliklerine sahip AI proje yönetimi araçları isteyecektir. Ancak geliştiriciler için Chrome uzantıları, AI kodlama araçlarını içermelidir. En sık yaptığınız görevlerle ilgili özellikleri arayın.

Ayrıca, Chrome uzantınızın hayatınızı kolaylaştıracağından emin olmak için şu üç anahtar özelliği arayın:

Doğal dil işleme : AI araçları, doğal dil işleme becerileriyle, yani komutlarınızı anlama ve doğru şekilde yanıt verme yetenekleriyle ayakta kalır veya yok olur. GPT-4 gibi büyük dil modellerine veya makine öğrenimine dayalı araçlar, en iyi doğal dil işlemeyi sağlar

Pop-up sohbet kutuları: Hangi web sayfasında olursanız olun AI sohbet robotunuzu açabilir, ona komutunuzu verebilir, cevabınızı alabilir ve gününüze devam edebilirsiniz

Hız: İyi Chrome uzantıları tarayıcınızı asla yavaşlatmamalı ve her zaman zaman kazanmanıza yardımcı olmalıdır

En İyi 10 AI Chrome Uzantısı

Bu olmazsa olmaz özellikleri göz önünde bulundurarak, verimlilik için en iyi 10 Chrome uzantısını bir araya getirdik. Bu uzantıların tümü, iş akışınızı kolaylaştırmanıza yardımcı olacak yapay zeka özelliğine sahiptir. Bu araçların en iyi yaptığı görev türlerine göre sınıflandırdık, böylece size en uygun AI'yı kolayca bulabilirsiniz. 👯

Notları özetlemek için en iyisi

Başlayın Chrome Uzantısını kullanarak web sitelerini doğrudan ClickUp'ta Görevler veya Belgeler'e kaydedin, böylece daha sonra hızlıca tekrar ziyaret edebilirsiniz

ClickUp, uygulama yüklemelerinden kurtulmanın yolu. 🩺

İşbirliği, yazma, beyin fırtınası, planlama ve verimlilik şablonları için araçlar içeren bu tek uygulama, diğer tüm uygulamalarınızın yerini alabilir. Web uygulaması ve iOS ve Android için mobil uygulamaların yanı sıra, ClickUp'ın özelliklerine ClickUp Chrome uzantısından da erişebilirsiniz.

Proje yöneticileri için en iyi Chrome uzantılarından biridir. Görevler oluşturabilir, Gmail veya Outlook'tan e-postalar ekleyebilir, ekran görüntüsü alıp işaretleyebilir, görevlere web sayfaları ekleyebilir, zamanı takip edebilir ve internetin her yerinden notlar alabilirsiniz.

ClickUp AI, özetler oluşturarak ve eylem öğelerini saniyeler içinde belirleyerek not almanızı kolaylaştırır. Böylece konunun özüne daha hızlı ulaşabilirsiniz. 😍

En iyi özellikler

Toplantı notları, beyin fırtınası oturumları ve uzun konuşmalar için otomatik özetleme özelliği ile TL;DR'yi edinin

Uzun notlarda eylem öğelerini bulun ve tek bir tıklamayla görevlere dönüştürün

E-postalar, ekran görüntüleri veya web sayfaları ekleyerek görevlere ve notlara bağlam ekleyin

Sınırlamalar

AI işlevselliği ücretsiz plana dahil değildir

Fiyatlandırma

Sonsuza Kadar Ücretsiz

Sınırsız: Üye başına aylık 7 $

İş: Üye başına aylık 12 ABD doları

Enterprise: Özel fiyatlandırma

AI Eklentisi: Üye başına aylık 7 $ ek ücret

Puanlar ve yorumlar

G2: 4,7/5 (8.300+ yorum)

Capterra: 4,7/5 (3.750+ yorum)

2. Seamless. ai

Notları özetlemek için en iyisi

Satış takımları için tasarlanan Seamless. ai, potansiyel müşteri bulma sürecinizi kökünden değiştirecek AI destekli Chrome uzantılarından biridir. Kendilerini B2B satış fırsatları için bir arama motoru olarak tanımlıyorlar. Chrome uzantısı ile uygulamaları, favori arama motorunuzla entegre olur. 🔍

Seamless'ı kullanarak Salesforce, LinkedIn, Sales Navigator, Recruiter veya internetteki herhangi bir B2B sitesinden satış fırsatları toplayabilirsiniz. B2B web sitelerinde karar vericilerin iletişim bilgilerini bulabilir veya bir kişinin LinkedIn sosyal medya hesabını kullanarak doğrulanmış telefon numarası ve e-posta adresi sağlayabilir.

Bu program, liste oluşturmanıza yardımcı olmakla kalmaz, aynı zamanda erişiminizi daha etkili hale getirmek için değerli satış bilgileri de sağlar. Niyet verilerini görür, potansiyel müşterilerinizin mevcut teknoloji yığınları hakkında bilgi edinir ve en acil iş ihtiyaçlarını keşfedersiniz.

Ardından, bir düğmeye tıklayarak potansiyel müşteri notlarınızı Salesforce, HubSpot veya tercih ettiğiniz CRM'ye aktarabilirsiniz.

En iyi özellikler

Cep telefonu ve direkt arama numaraları dahil olmak üzere doğrulanmış B2B iletişim bilgileriyle ideal müşterilerinizin listelerini oluşturun

Tek bir tıklama ile potansiyel müşteri notlarınızı CRM'inize aktarın

Potansiyel müşterileriniz hakkında, erişiminizi daha etkili hale getirebilecek ek bilgiler edinin

Sınırlamalar

Bazı müşteriler, her zaman doğru veriler almadıklarını ve bunun yüksek hemen çıkma oranlarına yol açabileceğini bildiriyor

Seamless. ai, fiyatlarını sitesinde listelememekte veya fiyat şeffaflığı sağlamamaktadır ve mevcut birçok müşteri, bu hizmeti pahalı olarak nitelemektedir

Fiyatlandırma

Ücretsiz

Temel Plan: Ücretsiz kaydolduktan sonra fiyatı görün

Pro Plan: Fiyatlandırma için satış ekibiyle iletişime geçin

Enterprise Planı: Fiyatlandırma için satış ekibiyle iletişime geçin

Puanlar ve yorumlar

G2: 4,2/5 (1.100'den fazla yorum)

Capterra: 3,8/5 (135+ yorum)

3. Jasper

Metin oluşturmak için en iyisi

Jasper, metin yazma takımınızın yerini almaz. Robotlar ve insanlar bir arada var olabilir! ✌️

Ancak bu program, AI tarafından oluşturulan uzun ve kısa formattaki yüksek kaliteli içeriği bir araya getirerek pazarlama ş akışınızı hızlandırabilir. Anında bir ilk taslak oluşturabilir ve yaratıcı takımınızın daha karmaşık işlere, örneğin insan dokunuşu eklemeye odaklanmasına olanak tanır.

İçeriğiniz için bir ton seçebilir ve Jasper'ı markanızın sesine göre eğitebilirsiniz, böylece zamanla daha doğru sonuçlar alırsınız. Ayrıca, AI aracı mevcut içeriğinizi yeni biçimlere dönüştürebilir, böylece bir blog yazısı yazıp anında podcast, YouTube videosu, sosyal medya gönderisi veya e-posta bültenine dönüştürebilirsiniz.

Jasper'ın yapay zeka destekli Chrome uzantısıyla, Gmail'den Google Dokümanlar'a kadar, çevrimiçi olarak yazdığınız her yerde bu yapay zeka araçlarını kullanabilirsiniz.

En iyi özellikler

AI yazma özelliğini kullanarak sosyal medya gönderilerinden bloglara ve podcast metinlerine kadar her türlü içeriği oluşturun

Herhangi bir web tabanlı kelime işlemciyle AI ile yazın

Her içerik için istediğiniz tonu seçin ve kendi yazma sürecinize uyarlayın

Bu temel araç, markanızın sesiyle yazmayı ve yazım stilinizi takip etmeyi öğrenerek zaman kazanmanızı sağlayacaktır

Sınırlamalar

Birçok kullanıcı, içeriğin gerçeklere aykırı hatalar içerdiğini bildirmiştir, bu nedenle bu botun dürüstlüğünü sağlamak için yine de insan doğrulayıcılara ihtiyacınız olacaktır

Yerleşik SEO araçları bulunmadığından, içeriğinizi arama motoru sıralamaları için optimize etmek istiyorsanız ikinci bir araca ihtiyacınız olacaktır

Fiyat

Oluşturucu: Aylık 39 $

Takımlar: Aylık 99 $

İş: Özel fiyatlandırma

Puanlar ve yorumlar

G2: 4,7/5 (1.200'den fazla yorum)

Capterra: 4,8/5 (1.800+ yorum)

Bonus: Jasper AI Alternatifleri!

4. AI ile metin oluşturun

Metin oluşturmak için en iyisi

compose AI aracılığıyla

Bu AI yazma asistanı, Chrome tarayıcısı için özel olarak tasarlanmıştır. Bu listedeki diğer uygulamaların çoğu, Chrome uzantılarına ek olarak web ve mobil uygulamalar da sunarken, Compose AI tamamen bir uzantıdır.

Basitliğe bayılıyorsanız, Compose AI sizi bekliyor. 💘

Bu program beş AI yazma anahtar özelliği sunar: her şeyi yazın, kolay e-posta yanıtı, e-posta yazın, otomatik tamamlama ve yeniden ifade etme. Tek bir komut istemine göre birkaç paragraf yazabilir veya cümlelerinizi gerçek zamanlı olarak tamamlamak için otomatik doldurma seçenekleri sunarak daha hızlı yazmanıza yardımcı olabilir. Google Chrome ile bu sorunsuz entegrasyon sayesinde e-postaları yarı sürede yazın.

En iyi özellikler

Önceki e-posta konusuna göre tam bir yanıt yazabilen ve sizden sadece birkaç kelime eklemenizi gerektiren kolay e-posta yanıtlama özelliği ile e-postaları hızlıca yazın ve yanıtlayın

Yazınızı daha profesyonel, daha samimi veya daha eğlenceli hale getirmek için yeniden ifade edin

Compose AI'dan, istemlerinize göre tamamen yeni içerik yazmanıza yardımcı olmasını isteyin

Sınırlamalar

Bu program, bu listedeki diğer AI yazma asistanlarına kıyasla nispeten yeni ve test edilmemiştir

Chrome Web Mağazası'ndaki birçok yorumcu, kaydolduktan sonra ücretli aboneliklerini iptal etmekte zorluk yaşadıklarını bildiriyor

Fiyatlandırma

Ücretsiz

Premium: Aylık 9,99 $

Ultimate: Aylık 29,99 $

Puanlar ve yorumlar

G2: Kullanılamıyor

Capterra: Kullanılamıyor

5. Google için ChatGPT

Metin oluşturmak için en iyisi

chatGPT aracılığıyla

Belki de en tanınmış AI sohbet robotu OpenAI'nin ChatGPT'sidir. OpenAI'nin GPT-4 dil modelinde programlanmıştır ve bu model, piyasadaki en iyi büyük dil modellerinden biridir. Birçok farklı AI sohbet robotunun temelini oluşturur, bu nedenle bu botların çoğu benzer DNA'ya sahiptir. 🧬

ChatGPT, tüm insanlığa fayda sağlayan bir AI yaratma misyonunun bir parçası olarak her zaman ücretsiz olarak kullanılabilir olmuştur. Bu nedenle, ücretsiz bir Chrome uzantısı olarak da mevcuttur.

ChatGPT Chrome uzantısı, ChatGPT sonuçlarını arama sonuçlarınızla yan yana görmenizi sağlar. ChatGPT for Google'ı, Google Arama, Bing, Yahoo ve Duck, Duck, Go dahil olmak üzere Chrome'da kullandığınız tüm arama motorlarında kullanabilirsiniz.

En iyi özellikler

ChatGPT'den, komutlarınız ve talimatlarınız doğrultusunda sizin için orijinal içerik yazmasını isteyin

ChatGPT ile yazdığınız içeriği yeniden ifade edin, özetleyin veya basitleştirin

Yazınızı araştırırken ChatGPT'yi kullanarak arama sonuçları hakkında sorular sorun

Sınırlamalar

Çoğu sohbet robotu gibi, ChatGPT de yazılı içeriğinde sıklıkla olgusal hatalar yapar, bu nedenle yazdıklarını kontrol etmeniz gerekir

Bazı kullanıcılar, ChatGPT'nin yazdığı içeriğin genel veya orijinal olmayan bir tonda olduğunu şikayet ediyor

Fiyatlandırma

Ücretsiz

Puanlar ve yorumlar

G2: 4,7/5 (290+ yorum)

Capterra: 4,5/5 (20'den fazla yorum)

Bonus: ChatGPT Alternatifleri!

6. Grammarly

Düzeltme okuması için en iyisi

via Grammarly

Lise İngilizce ödevlerinizin kırmızı kalemle işaretlendiğini hayal edin, Grammarly'nin değerini anında anlayacaksınız. ✍️

Bu düzeltme eklentisi, gramerinizi düzeltir ve çalışırken yazma sürecinizi basitleştirmek için önerilerde bulunur. Ayrıca, tüm çalışmalarınızın kurallara uygun olduğundan emin olabilmeniz için bir intihal denetleyicisi de içerir. Çünkü kendi içeriğinizi yazarken bile, istemeden intihal yapabilirsiniz.

Grammarly Chrome uzantısı, yazdıklarınızın doğru olmasını sağlar ve daha net olmasını sağlar. Ayrıca GrammarlyGO, Grammarly'nin yapay zeka destekli asistanı ile, Chrome tarayıcınızda yazdığınız her yerden büyük bölümleri yeniden yazmak için yardım isteyebilir veya yapay zeka sohbet robotundan sizin için yeni metin yazmasını isteyebilirsiniz.

GrammarlyGO'yu ücretsiz planla bile kullanabilirsiniz, ancak her ay sınırlı sayıda komut istemi için.

En iyi özellikler

Gerçek zamanlı gramer düzeltmeleriyle yazdıklarınızda hata yapmayın

Cümlelerinizi yeniden ifade etmek için önerilerle yazınızı basitleştirin ve fikirlerinizi daha net hale getirin

Yayınlamadan veya göndermeden önce yazdıklarınızda yanlışlıkla intihal olup olmadığını kontrol edin

Sınırlamalar

Bazı kullanıcılar, Grammarly'nin yeniden ifade önerilerinin yazdıklarını çok resmi hale getirdiğini bildiriyor

İntihal denetleyicisi ve daha gelişmiş düzeltmeler yalnızca ücretli aboneler için mevcuttur

Fiyatlandırma

Ücretsiz

Premium: Aylık 12 $

İş: Üye başına aylık 15 ABD doları

Puanlar ve yorumlar

G2: 4,7/5 (4.300+ yorum)

Capterra: 4,7/5 (6.900+ yorum)

7. Speak AI

Ses dönüştürmek için en iyisi

speak AI aracılığıyla

Bir derse katılıyor, podcast'iniz için transkripsiyon oluşturuyor veya YouTube eğitiminden notlar almaya çalışıyor olsanız da, Speak AI sizin için zor işleri halledebilir. 🏋️‍♀️

Bu uygulama, sesi yazılı transkriptlere dönüştürür. Chrome uzantısı ile herhangi bir web sayfasından ses yakalayabilirsiniz. Ardından, Speak Magic Prompts adlı yerleşik AI sohbet robotunu kullanarak transkripti tarayabilir ve hızlı yanıtlar alabilirsiniz. 🧙

Böylece, programınız çok yoğun olduğu ve sesli içeriği dinlemeye veya metni okumaya vaktiniz olmadığı günlerde, Speak AI'dan önemli noktaları özet olarak alabilirsiniz.

En iyi özellikler

Takım toplantılarından podcast'lere ve YouTube videolarına kadar her türlü sesin transkriptini oluşturun

AI sohbet robotuna transkriptle ilgili sorular sorarak üst düzey özetler alın veya uzun içeriklerde bilgileri hızlıca bulun

Otomatik analizler, grafikler ve çizelgelerle transkriptten veriye dayalı içgörüler otomatik olarak çıkarın

Sınırlamalar

Uzun ses dosyalarını transkribe etmek hala çok zaman alacak, neredeyse ses dosyasının kendisi kadar uzun sürecek

Bazı kullanıcılar, transkript özetlerinin biçimini okunması zor ve görsel olarak çekici bulmadı

Fiyatlandırma

Kullandıkça öde: Ön ödeme yok, kullanılan özellik başına ödeme

Başlangıç: Aylık 57 $

Özel: Özel fiyatlandırma

Puanlar ve yorumlar

G2: 5/5 (9+ yorum)

Capterra: Yorum bulunmamaktadır

8. Otter. ai

Ses dönüştürmek için en iyisi

Yerleşik AI sohbet robotuna sahip başka bir transkripsiyon uygulaması olan Otter, toplantılar için özel olarak tasarlanmıştır. 👥

Bu uygulamayı bir Zoom veya Google Teams toplantısına davet edebilir veya ders, müşteri telefon görüşmesi veya yüz yüze toplantı sırasında ses kaydı yapmak için kullanabilirsiniz. Tıpkı başka bir takım arkadaşı gibi, katılımcı listesinde görünür.

Otter. ai ayrıca toplantılar sırasında soruları yanıtlayabilen bir chatbot da sunar. Böylece, önemli bilgileri kaçıranlar anında bilgiye ulaşabilir. Sanki toplantılarınızda her zaman en yakın iş arkadaşınız yanınızda gibi.

En iyi özellikler

Takım toplantılarınızdaki sesleri transkribe ederek toplantı tutanaklarını hızlıca oluşturun

Toplantı notlarınıza eklemek için slaytları otomatik olarak yakalayın

Otter. ai sohbet robotunu kullanarak soruları yanıtlayın ve toplantıyı kesintiye uğratmadan tek tek takım üyelerinin konuyu takip etmelerine yardımcı olun

Sınırlamalar

Bazı kullanıcılar, arka planda gürültü varsa veya insanlar birbirlerinin üzerine konuşuyorsa transkripsiyonun iyi çalışmadığından şikayet ediyor

Kaydı durdurmak için bir sonlandırma zamanı veya hatırlatıcı ayarlama seçeneği bulunmadığından, bazı kullanıcılar sesi kapatmayı unuttuklarını ve transkriptten silinmesi zor olan çok fazla bilgi kaydettiklerini bildiriyor

Fiyatlandırma

Ücretsiz

Pro: Kullanıcı başına aylık 8,33 $

İş: Kullanıcı başına aylık 20 ABD doları

Enterprise: Özel fiyatlandırma

Puanlar ve yorumlar

G2: 4. 1/5 (110+ yorum)

Capterra: 4,5/5 (65+ yorum)

9. AnyPicker

Veri kazıma için en iyisi

via AnyPicker

Kendi veri kazıyıcınızı oluşturma günleri sona erdi! Artık taramak istediğiniz web sayfalarından bilgileri tanımlamak, indirmek ve düzenlemek için kodlama becerilerine ihtiyacınız yok.

AnyPicker, veri kalıplarını otomatik olarak tanımak için yapay zeka ile çalışır. Kullanıcı dostu arayüzü, programın taramasını istediğiniz bilgileri girmenize olanak tanır ve tamamlandığında bilgilerinizi XLS veya CSV biçiminde indirebilirsiniz. Formüllerinizi bile kaydedebilirsiniz, böylece gelecekte aynı bilgileri içeren web sayfalarını daha hızlı tarayabilirsiniz.

Fiyat karşılaştırmaları yapmak, satış fırsatları toplamak veya pazar araştırması yapmak için kullanabilirsiniz. Anypicker, giriş sayfalarının arkasında bile çalışır. Bu kazıyıcı ile sınır yok. 🏙️

En iyi özellikler

Veri toplama işlemini hızlandırmak için aynı anda birden fazla web sayfasını tarayın

Görüntüleri otomatik olarak indirin

CAPTCHA gibi anti-kazıma algılama programlarını atlatın

Sınırlamalar

Bazı kullanıcılar, uygulama veri toplama işlemi sırasında çökme sorunları yaşadıklarını bildirmiştir

Platforma erişmek için bir Google hesabınız olması gerekir

Fiyat

Ücretsiz

Profesyonel: Aylık 39 $

İş: Aylık 99 $

Puanlar ve yorumlar

G2: Yorum bulunmamaktadır

Capterra: Yorum bulunmamaktadır

10. Perplexity AI

Web sayfalarını özetlemek için en iyisi

Perplexity AI aracılığıyla

Tarayıcınızda size yardımcı olmaya hazır akıllı bir arkadaşınız olduğunu hayal edin — işte Perplexity AI budur. Bu Chrome uzantısı, karmaşık bilgilerin özetlerini anında oluştururken sorgularınızı yanıtlayan, her zaman hazır bir öğretmen gibidir.

Kolay erişim ve portal arama bağlantıları ile interneti tarayarak size net ve kaynakları belirtilmiş cevaplar sunar, web keşif yolculuğunuzu zenginleştirir ve zamandan tasarruf etmenizi sağlar.

En iyi özellikler

Bu güçlü araç, web sayfalarının özetlerini anında çıkarır

Etki alanı, açılış sayfası ve daha fazlası hakkında kolayca sorular sorarak hızlı özetler alın

Sınırlamalar

Bazı kullanıcılar, Chrome uzantısının özet oluşturmadan sonsuza kadar döndüğünü söylüyor

Özetlemek istediğiniz sayfa türlerini sınırlayabilir

Fiyat

Ücretsiz

Pro Sürüm: Aylık 20 $ veya yıllık 200

Puanlar ve yorumlar

G2: Yorum bulunmamaktadır

Capterra: Yorum bulunmamaktadır

Perplexity AI alternatiflerini deneyin!

AI Chrome Uzantıları ile Verimliliğinizi Artırın

AI ve Chrome uzantıları, patates kızartması ve milkshake gibi birbirine çok yakışır. 🍟🥤

Her ikisi de hayatınızı daha kolay ve daha iyi hale getirmek için tasarlanmıştır. Uzantılar, üzerinde çalıştığınız web sayfasından ayrılmadan favori uygulamalarınızı kullanmanızı sağlar. AI ise tekrarlayan görevleri daha hızlı tamamlamanızı sağlar.

Bu iki özelliği AI Chrome uzantılarında bir araya getirdiğinizde, verimliliğiniz önemli ölçüde artacaktır.

Verimlilik gücünüzü artırmak için ClickUp Chrome uzantısını indirin ve web tabanlı işlerinizi notlara, görevlere ve projelere bağlamaya başlayın.