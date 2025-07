2025'in En İyi 13 Grammarly Alternatifi ve Rakibi

E-posta mükemmel görünüyordu, ta ki iş arkadaşınız konu satırındaki bariz yazım hatasını fark edene kadar. Bu, doğru araçlarla önlenebilecek klasik bir yazım kabusudur.

Grammarly, genellikle insanların ilk akla gelen çözüm olsa da, her zaman ihtiyaçlarınıza en uygun seçenek olmayabilir. Birçok yararlı öneri sunar, ancak tüm cümlelerinizi yeniden yazmaz, yalnızca İngilizceye odaklanır ve kullandığınız araçlarla entegre olmayabilir.

Bu blog yazısında, yazma ve düzenleme ihtiyaçlarınıza en uygun seçeneği bulmanıza yardımcı olmak için en iyi 13 Grammarly alternatifini inceleyeceğiz. 🎯

Öğrenci, profesyonel veya içerik oluşturucu olun, ideal Grammarly alternatifi temel AI dilbilgisi denetimlerinden daha fazlasını sunmalıdır. Daha iyi okunabilirlik mi istiyorsunuz? Gelişmiş özelleştirme seçenekleri? Çok dilli destek?

Grammarly'nin rakiplerini incelerken dikkate alınması gereken bazı anahtar özelliklere göz atalım. 📃

Grammarly'ye alternatif arıyorsanız, harika seçenekler bolca var. Farklı yazma stilleri, bütçeler ve hedeflere uygun birçok araç mevcuttur.

Burada, en iyi 13 Grammarly alternatifini inceleyecek, öne çıkan özelliklerini, güçlü yanlarını, sınırlarını ve neden ihtiyaçlarınıza uygun olabileceklerini vurgulayacağız. 💁

ile tanışın İş için her şeyi içeren uygulama ClickUp. Tüm görevleriniz, projeleriniz, hedefleriniz ve hatta sohbetleriniz bir araya gelerek düzenli ve üretken kalmanıza yardımcı olur. Son teslim tarihlerini yönetebilir, takımınızla işbirliği yapabilir ve ilerlemeyi tek bir yerden takip edebilirsiniz.

Ama işin eğlenceli kısmı burada: ClickUp, AI destekli özellikleriyle içerik oluşturmayı ve iş akışı yönetimini de kolaylaştırır. Gerçek zamanlı önerilerle yazınızı ince ayar yapar ve projelerinizin yolunda gitmesini sağlar.

ClickUp'ın güçlü araçlarının Grammarly'nin yaptıklarını ve daha fazlasını nasıl yapabildiğini keşfedelim.

ClickUp Docs, yazma, düzenleme ve içerik oluşturmayı basitleştiren çok yönlü bir belge yönetim aracı sunar. Proje planlarının taslağını oluşturmaktan, bilgi tabanında işbirliği yapmaktan ve içerik takvimi oluşturmaya kadar, ihtiyaçlarınızı karşılamak için birçok özellik sunar.

İç içe sayfalar, tablolar, şablonlar ve zengin biçimlendirme seçeneklerini kullanarak ayrıntılı wiki'ler, yol haritaları ve hatta iyi organize edilmiş belgeler oluşturabilirsiniz. Belgeler, gerçek zamanlı düzenleme ve işbirliğini destekleyerek birden fazla kullanıcının aynı anda bir belge üzerinde çalışmasına olanak tanır.

İçerik ekibi tartışmalarında önemli takip işlemlerini takip etmekten yoruldunuz mu? ClickUp Assign Comments, hesap verebilirliği artırmak için belirli takım üyelerini etiketlemenizi sağlar.

ClickUp ile entegre olan ClickUp Brain, içerik yazma ve düzenlemeyi daha verimli ve etkili hale getiren bir AI içerik oluşturma aracıdır. Profesyoneller, öğrenciler ve oluşturucular için özel olarak tasarlanmış AI Writer, herhangi bir içeriği oluşturmanıza ve geliştirmenize ve fikir üretmenize yardımcı olur.

Geliştiriciler için yapay zeka hakkında bir şirket blog yazısı hazırladığınızı varsayalım.

ClickUp Brain, ilk taslağı oluşturmanıza, bölümleri netlik için yeniden yazmanıza veya uzun belgeleri kısa özetlere dönüştürmenize yardımcı olabilir. Düzenleme yetenekleri, içeriğinizi düzeltmenize ve tonunu istediğiniz gibi değiştirmenize olanak tanır. Ayrıca cümle yapısını değiştirebilir, kelime seçimini iyileştirebilir ve yazınızın tutarlılığını sağlayabilirsiniz.

ClickUp, bizim için en basit ve kurulumu en kolay proje yönetimi aracı olmuştur. Görev izleme, çok sayıda ayrıntılı bilgi ile son derece kolaydır. Takımlarla paylaşım ve yeni üyeleri pano ve görevlerle işbirliği yapmaya davet etmek son derece kolaydır. Mevcut birçok uygulama ile üçüncü taraf araçlarla entegrasyon da mümkündür. Datadog ve Clickup entegrasyonları, ele alınması gereken etkinlikler için Clickup'ta olay görevleri oluşturmada çok yardımcı oluyor ve takım daha sonra olaylar üzerinde çalışmaya başlayabiliyor. Müşteri desteği çok yardımcı oluyor. Projemiz boyunca en çok kullandığımız araç oldu.

Grammarly'nin güçlü bir rakibi olan ProWritingAid, ücretsiz sürümünde sağlam gramer ve yazım denetimlerinin yanı sıra stil önerileri de sunar.

Premium planı, Grammarly'de bulunmayan aliterasyon analizi ve diyalog etiketi kontrolleri gibi daha ayrıntılı özelliklerin kilidini açar. ProWritingAid ayrıca tarayıcı uzantıları ve Scrivener gibi araçlarla entegrasyonlar da sunar.

ProWritingAid'i Chrome'da her gün kullanıyorum ve X gibi web sitelerini kullanırken veya e-postada bir şey yazarken Chrome tarayıcısıyla sorunsuz bir şekilde entegre olduğunu fark ettim; yazarken yaptığım hataları altını çizerek algılıyor. Firefox'ta çalışırken entegre olduğunda devre dışı bırakıp etkinleştirmek zorunda kalmam hoşuma gitmiyor. Bu sorunu bir kez yaşadım, bence bu bir hata ve düzeltilmesi gerekiyor.

Hemingway Uygulaması, gereksiz kelimeleri kesmenize ve karmaşık cümleleri basitleştirmenize yardımcı olur. Metninizi ücretsiz çevrimiçi düzenleyiciye yapıştırdığınızda, zarfları, edilgen cümleleri ve okunması zor cümleleri vurgular. Yükseltilmiş sürümü, karmaşık cümleler için AI önerileri sunar ve stilinize göre cümle tamamlama özelliği ile yazarların bloklanmasını ortadan kaldırır.

Hatta yazınızın ne kadar erişilebilir olduğunu ölçmek için okunabilirlik puanı bile sağlar. WordPress veya Medium gibi platformlarda çalışıyorsanız, Hemingway masaüstü uygulaması düzenleyiciden doğrudan yayınlamanıza olanak tanır.

İçeriği düzeltmek için daha fazla eyleme geçirilebilir öneri görmek isterdim, ancak ücretsiz bir araç olarak oldukça kapsamlı. Masaüstü uygulaması olsa da, satın alma mekanizması, abonelik veya sürekli güncelleme modeline kıyasla piyasaya sürülen bireysel sürümler nedeniyle karmaşıktır.

🔍 Biliyor muydunuz? Birçok gramer denetleyici, Strunk ve White'ın The Elements of Style gibi geleneksel stil kılavuzlarından ilham alır ve dijital araçlar ortaya çıkmadan çok önce kodlanmış kuralları uygular.

Slick Write, gramer hatalarını, cümle yapısı sorunlarını ve stil tutarsızlıklarını tespit ederek içeriğinizi düzenlemenize yardımcı olan bir yazma aracıdır. Yazılarınızın akışını net bir şekilde görmenizi sağlar ve içeriğinizi daha net ve ilgi çekici hale getirmek için iyileştirmeler önerir.

Akış, okunabilirlik ve kelime hazinesi hakkındaki ayrıntılı raporları, bağlam için Wikipedia ve Urban Dictionary'ye sağladığı yararlı bağlantılar gibi öne çıkıyor.

Bence bu programın en iyi yanı, işinizi "yargılamaması", sadece işinizi geliştirmek için bir araç olarak kullanabileceğiniz daha fazla bilgi vermesi. Böyle basit bir programdan eleştiri almak saçma olurdu.

Ask Writer by Writer, yazdıklarınızı marka stil kılavuzuna göre kontrol eder ve içerik genelinde tutarlılığı sağlar. Kapsayıcılık denetleyicisi, takımların yeniden kullanılabilir metin parçacıklarını paylaşmasına, bireysel performansı izlemesine ve olumsuz veya saldırgan dil kullanımını önlemesine olanak tanır.

Ayrıca, Writer, kısa metinlerden uzun makalelere kadar çeşitli içerikler oluşturabilen ve verimliliği artıran bir AI metin oluşturucu sunar.

Writer'ın çoğu özelliğini beğeniyorum. Daha fazla pazarlama odaklı müşteriye yardımcı olmak için komut istem kitaplığının genişletilmesini isterim. Ürün pazarlama ve oluşturma için çok yararlı özellikler var, ancak talep oluşturma, ABM vb. için daha az özellik var. Bunlar için sohbet fonksiyonunu kullanıyorum, bu da iyi, ancak daha fazla yerleşik komut istemleri/uygulamalar olması harika olurdu.

Ginger Software, öğrenciler, profesyoneller ve dil öğrenenler için tasarlanmış bir yapay zeka tabanlı yazım denetleme aracı ve yazma asistanıdır ( ). Yazıların netliğini ve etkinliğini çeşitli ihtiyaçlara göre geliştirirken, patent bekleyen deneme denetleyicisi uzun içerikleri iyileştirir.

2007 yılında kurulduğundan bu yana, kullanıcılara gelişmiş bağlam tabanlı düzeltmeler, ton ve stili iyileştirmek için cümle yeniden ifade etme aracı ve 40'tan fazla dili destekleyen bir çeviri aracı sunmaktadır.

Ayrıca, GDPR uyumludur ve sıkı gizlilik protokolleriyle kullanıcı verilerinin güvenliğini sağlar.

Ginger'da en beğendiğim özellik, her hata için açıklamalar sunmasıdır. Böylece kullanıcılar hatanın neden yapıldığını ve gelecekte aynı hatayı nasıl önleyebileceklerini anlayabilirler. Ginger, kullanıcıların yazımlarını iyileştirmelerine yardımcı olabilecek çok çeşitli yazma ve düzenleme araçları sunar. Ginger'ın sunduklarından gerçekten memnunum. Ginger, MS Office paketi ve Ginger Desktop uygulaması için eklentisini yükseltmelidir. Bu, kullanıcı arayüzünü iyileştirmesi gereken eski bir uygulamadır.

QuillBot, birden fazla aracı tek bir platformda birleştiren kapsamlı bir AI destekli yazma asistanıdır. Yerleşik özetleyici, uzun metinleri verimli bir şekilde kısa özetlere sıkıştırırken, gramer ve intihal denetleyicisi özgün yazımları garanti eder.

Ayrıca, çevirmen 45'ten fazla dili destekleyerek kullanıcıların çevirileri sorunsuz bir şekilde düzeltip yeniden ifade etmelerine olanak tanır. AI destekli özelleştirme özelliği, önerilerin alaka düzeyini artırmak için kullanıcı tercihlerini öğrenir ve ton analizi, akıcılık ve resmi yazım ayarlamaları için entegre araçlar sunar.

Şimdiye kadar iki bölüm için kullandım. Nefret ettiğim Grammarly'den çok, çok daha iyi. İlk başta sağ tarafta değişiklikleri tıklayabileceğini görmedim. Metni gözden geçiriyordum ve bu çok yavaştı. Sağ tarafı kullanırsanız, sol taraf yetişemiyor. Eğer kurgu yazıyorsanız, argo vb. nedeniyle hepsini kabul edemezsiniz. Kurgu olmayan metinler için sorun olmaz diye düşünüyorum. Ama yine de işinizi okumak, okumak ve okumak her zaman en iyisidir. Aralığı gibi kolay olanları kabul et seçeneği olmasını isterdim. Bunların hepsini kabul etmek istiyorum.

🤝 Hatırlatıcı: Dilbilgisi denetleyicileri, "their" ve "there" veya "its" ve "it's" gibi hataları gözden kaçırabilir, bu nedenle bunları dikkatlice gözden geçirin.