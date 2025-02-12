2025'in En İyi 13 Grammarly Alternatifi ve Rakibi

E-posta mükemmel görünüyordu, ta ki iş arkadaşınız konu satırındaki bariz yazım hatasını fark edene kadar. Bu, doğru araçlarla önlenebilecek klasik bir yazım kabusudur.

Grammarly, genellikle insanların ilk akla gelen çözüm olsa da, her zaman ihtiyaçlarınıza en uygun seçenek olmayabilir. Birçok yararlı öneri sunar, ancak tüm cümlelerinizi yeniden yazmaz, yalnızca İngilizceye odaklanır ve kullandığınız araçlarla entegre olmayabilir.

Bu blog yazısında, yazma ve düzenleme ihtiyaçlarınıza en uygun seçeneği bulmanıza yardımcı olmak için en iyi 13 Grammarly alternatifini inceleyeceğiz. 🎯

⏰ 60 saniyelik özet Yazınızı mükemmelleştirmek için bu 13 en iyi Grammarly alternatifinden birini seçin: ClickUp (AI destekli içerik oluşturma ve iş akışı yönetimi için en iyisi) (AI destekli içerik oluşturma ve iş akışı yönetimi için en iyisi) ProWritingAid (Derinlemesine yazım analizi ve kapsamlı geri bildirim için en iyisi) Hemingway Düzenleyici (Yazılarda okunabilirliği ve netliği artırmak için en iyisi) Slick Write (Ücretsiz dilbilgisi denetimi arayan, bütçeye duyarlı kullanıcılar için en iyisi) Writer (Kurumsal iletişimde marka uyumu ve tutarlılığı sağlamak için en iyisi) Ginger (Temiz bir arayüz ile kullanıcı dostu gramer ve yazım denetimi için en iyisi) Quillbot (İçeriği daha net ve öz hale getirmek için yeniden ifade etmek için en iyisi) PaperRater (Dilbilgisi denetimi ve intihal tespiti ihtiyacı olan öğrenciler için en iyisi) Reverso (Çeviri ve bağlam tabanlı yazma yardımı için en iyisi) Sapling (Gerçek zamanlı yazma önerilerine ihtiyaç duyan müşteri odaklı takımlar için en iyisi) LanguageTool (Kapsamlı özelleştirme ve çok dilli destek için en iyisi) Jasper (AI destekli yaratıcı yazma ve içerik oluşturma için en iyisi) Wordtune (AI destekli yeniden yazma önerileriyle etkileşimi artırmak için en iyisi)

Grammarly'nin rakiplerinde nelere dikkat etmelisiniz?

Öğrenci, profesyonel veya içerik oluşturucu olun, ideal Grammarly alternatifi temel AI dilbilgisi denetimlerinden daha fazlasını sunmalıdır. Daha iyi okunabilirlik mi istiyorsunuz? Gelişmiş özelleştirme seçenekleri? Çok dilli destek?

Grammarly'nin rakiplerini incelerken dikkate alınması gereken bazı anahtar özelliklere göz atalım. 📃

Dilbilgisi ve stil kontrolleri: Aracın cümle yapısı, üslup ve netlik için sağlam dilbilgisi, üslup ve stil önerileri sunduğundan emin olun. En iyi araçlar, yazınızı daha net hale getirmek için pasif yapı veya aşırı karmaşık cümleler gibi unsurları bile vurgular

Entegrasyonlar: Microsoft Word ve Google Dokümanlar gibi tercih ettiğiniz platformlarla uyumluluğu kontrol edin. Bazı araçlar, e-postalarda veya web sitelerinde doğrudan çalışan tarayıcı uzantılarına bile sahiptir, bu nedenle ihtiyaçlarınıza uygunsa bu özelliklerden yararlanın

Çoklu dil desteği: Birden fazla dilde yazmaya uygun araçları seçin. Güçlü bir rakip, birkaç dilde gramer denetimi sunmalı ve dile özgü nüansları anlamalıdır

Ekstra özellikler: Yazınızı daha da iyi hale getirmek için eklenen işlevleri değerlendirin. Örneğin, intihal algılama özelliği içeriğinizin orijinal olmasını sağlarken, okunabilirlik puanı yazınızın ne kadar erişilebilir olduğunu ölçmenize yardımcı olur

Müşteri desteği: Gerektiğinde yardımcı olacak sağlam destek sistemleri ve ayrıntılı belgelere sahip araçları seçin

Gelişmiş AI yetenekleri: Akıllı öneriler, yeniden ifade etme ve ton ayarlamalarıyla yazma verimliliğini artırmak için yapay zeka (AI) ile desteklenen araçları seçin

🧠 İlginç Bilgi: Microsoft Word, 1990'larda gramer denetimi özelliğini tanıttı ve yazım denetimi ile gramer düzeltmeyi birleştiren ilk yaygın olarak kullanılan araçlardan biri oldu.

En İyi 13 Grammarly Rakibi

Grammarly'ye alternatif arıyorsanız, harika seçenekler bolca var. Farklı yazma stilleri, bütçeler ve hedeflere uygun birçok araç mevcuttur.

Burada, en iyi 13 Grammarly alternatifini inceleyecek, öne çıkan özelliklerini, güçlü yanlarını, sınırlarını ve neden ihtiyaçlarınıza uygun olabileceklerini vurgulayacağız. 💁

1. ClickUp (AI destekli içerik oluşturma ve iş akışı yönetimi için en iyisi)

ile tanışın İş için her şeyi içeren uygulama ClickUp. Tüm görevleriniz, projeleriniz, hedefleriniz ve hatta sohbetleriniz bir araya gelerek düzenli ve üretken kalmanıza yardımcı olur. Son teslim tarihlerini yönetebilir, takımınızla işbirliği yapabilir ve ilerlemeyi tek bir yerden takip edebilirsiniz.

Ama işin eğlenceli kısmı burada: ClickUp, AI destekli özellikleriyle içerik oluşturmayı ve iş akışı yönetimini de kolaylaştırır. Gerçek zamanlı önerilerle yazınızı ince ayar yapar ve projelerinizin yolunda gitmesini sağlar.

ClickUp'ın güçlü araçlarının Grammarly'nin yaptıklarını ve daha fazlasını nasıl yapabildiğini keşfedelim.

ClickUp'ı Ücretsiz Deneyin ClickUp Belgeleri ile takımınızla işbirliği içinde her türlü içeriği yazın ve düzenleyin

ClickUp Docs, yazma, düzenleme ve içerik oluşturmayı basitleştiren çok yönlü bir belge yönetim aracı sunar. Proje planlarının taslağını oluşturmaktan, bilgi tabanında işbirliği yapmaktan ve içerik takvimi oluşturmaya kadar, ihtiyaçlarınızı karşılamak için birçok özellik sunar.

İç içe sayfalar, tablolar, şablonlar ve zengin biçimlendirme seçeneklerini kullanarak ayrıntılı wiki'ler, yol haritaları ve hatta iyi organize edilmiş belgeler oluşturabilirsiniz. Belgeler, gerçek zamanlı düzenleme ve işbirliğini destekleyerek birden fazla kullanıcının aynı anda bir belge üzerinde çalışmasına olanak tanır.

ClickUp'ı kullanarak belirli takım üyelerini etiketleyin ve sorumluluğu artırın Yorumları atayın

İçerik ekibi tartışmalarında önemli takip işlemlerini takip etmekten yoruldunuz mu? ClickUp Assign Comments, hesap verebilirliği artırmak için belirli takım üyelerini etiketlemenizi sağlar.

ClickUp Brain ile yazma kalitenizi saniyeler içinde artırın

ClickUp ile entegre olan ClickUp Brain, içerik yazma ve düzenlemeyi daha verimli ve etkili hale getiren bir AI içerik oluşturma aracıdır. Profesyoneller, öğrenciler ve oluşturucular için özel olarak tasarlanmış AI Writer, herhangi bir içeriği oluşturmanıza ve geliştirmenize ve fikir üretmenize yardımcı olur.

Geliştiriciler için yapay zeka hakkında bir şirket blog yazısı hazırladığınızı varsayalım.

ClickUp Brain, ilk taslağı oluşturmanıza, bölümleri netlik için yeniden yazmanıza veya uzun belgeleri kısa özetlere dönüştürmenize yardımcı olabilir. Düzenleme yetenekleri, içeriğinizi düzeltmenize ve tonunu istediğiniz gibi değiştirmenize olanak tanır. Ayrıca cümle yapısını değiştirebilir, kelime seçimini iyileştirebilir ve yazınızın tutarlılığını sağlayabilirsiniz.

ClickUp Brain'i kullanarak blog yazısı taslak fikirleri ve daha fazlasını beyin fırtınası yapın

ClickUp'ın en iyi özellikleri

Görev yönetimi: Projelerinizi daha küçük, daha yönetilebilir Projelerinizi daha küçük, daha yönetilebilir ClickUp Görevlerine bölerek işlerinizi takip edin, proje ilerlemesini gerçek zamanlı olarak ölçün ve AI iş akışı otomasyonunu destekleyin

İşbirliği özellikleri: ClickUp Chat ile takımınızla iletişim kurun, tartışma konuları oluşturun ve sesli ve görüntülü aramalarla sorunsuz bir şekilde bağlantı kurun ClickUp Chat ile takımınızla iletişim kurun, tartışma konuları oluşturun ve sesli ve görüntülü aramalarla sorunsuz bir şekilde bağlantı kurun

Entegrasyonlar: Google Drive ile Google Drive ile ClickUp Entegrasyonları gibi, teknoloji yığınınızda bulunan 1.000'den fazla uygulamayla entegre edin

Önceden hazırlanmış şablonlar: İçerik oluşturma ve diğer amaçlar için İçerik oluşturma ve diğer amaçlar için ClickUp Şablonlarına erişin ve sıfırdan başlama zahmetinden kurtulun

ClickUp sınırlamaları

ClickUp'ın kapsamlı özelleştirme seçenekleriyle mükemmel kurulumu oluşturmak zaman alıcı olabilir

ClickUp'ın mobil uygulaması işlevsel olsa da, masaüstü sürümüyle aynı özellik derinliğine sahip olmayabilir

ClickUp fiyatlandırması

ClickUp puanları ve yorumları

G2: 4,7/5 (9.000'den fazla yorum)

Capterra: 4,6/5 (4.000'den fazla yorum)

Gerçek kullanıcılar ClickUp hakkında ne diyor?

ClickUp, bizim için en basit ve kurulumu en kolay proje yönetimi aracı olmuştur. Görev izleme, çok sayıda ayrıntılı bilgi ile son derece kolaydır. Takımlarla paylaşım ve yeni üyeleri pano ve görevlerle işbirliği yapmaya davet etmek son derece kolaydır. Mevcut birçok uygulama ile üçüncü taraf araçlarla entegrasyon da mümkündür. Datadog ve Clickup entegrasyonları, ele alınması gereken etkinlikler için Clickup'ta olay görevleri oluşturmada çok yardımcı oluyor ve takım daha sonra olaylar üzerinde çalışmaya başlayabiliyor. Müşteri desteği çok yardımcı oluyor. Projemiz boyunca en çok kullandığımız araç oldu.

ClickUp, bizim için en basit ve kurulumu en kolay proje yönetimi aracı olmuştur. Görev izleme, çok sayıda ayrıntılı bilgi ile son derece kolaydır. Takımlarla paylaşım ve yeni üyeleri pano ve görevlerle işbirliği yapmaya davet etmek son derece kolaydır. Mevcut birçok uygulama ile üçüncü taraf araçlarla entegrasyon da mümkündür. Datadog ve Clickup entegrasyonları, ele alınması gereken etkinlikler için Clickup'ta olay görevleri oluşturmada çok yardımcı oluyor ve takım daha sonra olaylar üzerinde çalışmaya başlayabiliyor. Müşteri desteği çok yardımcı oluyor. Projemiz boyunca en çok kullandığımız araç oldu.

⚙️Bonus: Yazma sürecinizi geliştirmek, yeni fikirler üretmek ve kolaylıkla kusursuz içerikler oluşturmak için bu AI yazma ipuçlarını deneyin.

2. ProWritingAid (Derinlemesine yazım analizi ve kapsamlı geri bildirim için en iyisi)

proWritingAid aracılığıyla

Grammarly'nin güçlü bir rakibi olan ProWritingAid, ücretsiz sürümünde sağlam gramer ve yazım denetimlerinin yanı sıra stil önerileri de sunar.

Premium planı, Grammarly'de bulunmayan aliterasyon analizi ve diyalog etiketi kontrolleri gibi daha ayrıntılı özelliklerin kilidini açar. ProWritingAid ayrıca tarayıcı uzantıları ve Scrivener gibi araçlarla entegrasyonlar da sunar.

ProWritingAid'in en iyi özellikleri

Stil, okunabilirlik, gramer ve aşırı kullanılan kelimeler dahil olmak üzere yazınızın farklı yönlerini ayrıntılı raporlarla analiz edin

Alternatif ifade seçenekleri sunan AI destekli Rephrase özelliği ile yazınızı geliştirin

Okunabilirliği artırmak, duyusal ayrıntılar ve ilgi çekici diyaloglar veya benzetmeler eklemek için Sparks Edit ve Sparks Continue gibi farklı düzenleme modlarını kullanın

Klişeleri değiştirmek veya daha kesin ifadeler bulmak için mükemmel olan, bağlama dayalı kelime önerileri için yerleşik eş anlamlılar sözlüğüne erişin

ProWritingAid sınırlamaları

Kurgu yazımı için bağlamı kaçırır, bu da onu yaratıcı projeler için daha az uygun hale getirir

ProWritingAid fiyatlandırması

Ücretsiz

Premium: Kullanıcı başına aylık 30 $

Premium Pro: Kullanıcı başına aylık 36 $

ProWritingAid puanları ve yorumları

G2: 4,5/5 (40+ yorum)

Capterra: 4,7/5 (450+ yorum)

Gerçek kullanıcılar ProWritingAid hakkında ne diyor?

ProWritingAid'i Chrome'da her gün kullanıyorum ve X gibi web sitelerini kullanırken veya e-postada bir şey yazarken Chrome tarayıcısıyla sorunsuz bir şekilde entegre olduğunu fark ettim; yazarken yaptığım hataları altını çizerek gösteriyor. Firefox'ta çalışırken entegre olduğunda devre dışı bırakıp etkinleştirmek zorunda kalmam hoşuma gitmiyor. Bu sorunu bir kez yaşadım, bence bu bir hata ve düzeltilmesi gerekiyor.

ProWritingAid'i Chrome'da her gün kullanıyorum ve X gibi web sitelerini kullanırken veya e-postada bir şey yazarken Chrome tarayıcısıyla sorunsuz bir şekilde entegre olduğunu fark ettim; yazarken yaptığım hataları altını çizerek algılıyor. Firefox'ta çalışırken entegre olduğunda devre dışı bırakıp etkinleştirmek zorunda kalmam hoşuma gitmiyor. Bu sorunu bir kez yaşadım, bence bu bir hata ve düzeltilmesi gerekiyor.

🧠 Eğlenceli Bilgi: Fince ve Macarca gibi bazı diller, karmaşık kuralları ve kapsamlı kelime çekimleri nedeniyle gramer denetleyicileri için özellikle zordur. Bu diller için araçlar geliştirmek, karmaşık programlama gerektirir.

📖 Ayrıca okuyun: En İyi 10 ProWritingAid Alternatifi

3. Hemingway Editor (Yazılarda okunabilirliği ve netliği artırmak için en iyisi)

hemingway Düzenleyici aracılığıyla

Hemingway Uygulaması, gereksiz kelimeleri kesmenize ve karmaşık cümleleri basitleştirmenize yardımcı olur. Metninizi ücretsiz çevrimiçi düzenleyiciye yapıştırdığınızda, zarfları, edilgen cümleleri ve okunması zor cümleleri vurgular. Yükseltilmiş sürümü, karmaşık cümleler için AI önerileri sunar ve stilinize göre cümle tamamlama özelliği ile yazarların bloklanmasını ortadan kaldırır.

Hatta yazınızın ne kadar erişilebilir olduğunu ölçmek için okunabilirlik puanı bile sağlar. WordPress veya Medium gibi platformlarda çalışıyorsanız, Hemingway masaüstü uygulaması düzenleyiciden doğrudan yayınlamanıza olanak tanır.

Hemingway Düzenleyici'nin en iyi özellikleri

Uzun cümlelerden pasif yapıya ve zarflara kadar metninizdeki farklı sorunları renk kodlu bir sistemle belirleyin

Anında öneriler alın, yazınızı anında düzenleyerek basitleştirin ve geliştirin

Başlık, kalın ve italik gibi farklı biçimlendirme stillerini doğrudan düzenleyici içinde uygulayın

Yazarken dikkatinizin dağılmaması ve içeriğe odaklanabilmeniz için Odak Modunu deneyin

İçeriğinizin seviye derecesini kontrol ederek ve hedef kitlenize göre ayarlayarak okunabilirlik hedeflerinize ulaşın

Hemingway Düzenleyici sınırlamaları

Kullanıcılar, konuşma tonunu korumaya yardımcı olmadığını şikayet ediyor

Yazım hatalarını, gramer hatalarını veya cümle yapısını düzeltmek için eyleme geçirilebilir öneriler sunmaz

Hemingway Düzenleyici fiyatlandırması

Ücretsiz

Bireysel 5K : Aylık 10 $

Bireysel 10K: Aylık 15 $

Team 10K: Kullanıcı başına aylık 15 $

Hemingway Düzenleyici derecelendirmeleri ve yorumları

G2: 4,4/5 (40+ yorum)

Capterra: Yeterli yorum yok

Gerçek kullanıcılar Hemingway Düzenleyici hakkında ne diyor?

İçeriği düzeltmek için daha fazla eyleme geçirilebilir öneri görmek isterdim, ancak ücretsiz bir araç olarak oldukça kapsamlı. Masaüstü uygulaması olsa da, satın alma mekanizması, abonelik veya sürekli güncelleme modeline kıyasla piyasaya sürülen bireysel sürümler nedeniyle karmaşıktır.

İçeriği düzeltmek için daha fazla eyleme geçirilebilir öneri görmek isterdim, ancak ücretsiz bir araç olarak oldukça kapsamlı. Masaüstü uygulaması olsa da, satın alma mekanizması, abonelik veya sürekli güncelleme modeline kıyasla piyasaya sürülen bireysel sürümler nedeniyle karmaşıktır.

🔍 Biliyor muydunuz? Birçok gramer denetleyici, Strunk ve White'ın The Elements of Style gibi geleneksel stil kılavuzlarından ilham alır ve dijital araçlar ortaya çıkmadan çok önce kodlanmış kuralları uygular.

4. Slick Write (Ücretsiz gramer denetimi arayan, bütçeye duyarlı kullanıcılar için en iyisi)

slick Write aracılığıyla

Slick Write, gramer hatalarını, cümle yapısı sorunlarını ve stil tutarsızlıklarını tespit ederek içeriğinizi düzenlemenize yardımcı olan bir yazma aracıdır. Yazılarınızın akışını net bir şekilde görmenizi sağlar ve içeriğinizi daha net ve ilgi çekici hale getirmek için iyileştirmeler önerir.

Akış, okunabilirlik ve kelime hazinesi hakkındaki ayrıntılı raporları, bağlam için Wikipedia ve Urban Dictionary'ye sağladığı yararlı bağlantılar gibi öne çıkıyor.

Slick Write'ın en iyi özellikleri

Pasif Ses Endeksi, Edat Öbeği Endeksi ve Otomatik Okunabilirlik Endeksi'ni kullanarak anahtar yazma metriklerini izleyin

İçerikte kullanılan zarfların, zamirlerin, fonksiyon kelimelerinin ve nadir kelimelerin yüzdesinin dökümünü alın

Yazım stilinizi ve tonunuzu değerlendirerek netliği ve ilgiyi artırın; gereksiz zarfları ve zayıf ifadeleri de işaretler

Yazınızın güçlü ve zayıf yönlerini belirlemek için kapsamlı raporlar oluşturun

Bir kelime veya metni vurgulayarak yeni metaforlar ve fikirler keşfedebileceğiniz kelime ilişkilendirme oyunuyla yazar bloğunu aşın

Slick Write sınırlamaları

Karakter sınırı 200.000 karakterdir, bu nedenle daha uzun metinleri daha küçük parçalar halinde göndermeniz gerekir

Bazen yanlış önerilerde bulunur

Slick Write fiyatlandırması

Ücretsiz

Slick Write puanları ve yorumları

G2: Yeterli yorum yok

Capterra: Yeterli yorum yok

Gerçek kullanıcılar Slick Write hakkında ne diyor?

Bence bu programın en iyi yanı, işinizi "yargılamaması", sadece işinizi geliştirmek için bir araç olarak kullanabileceğiniz daha fazla bilgi vermesi. Böyle basit bir programdan eleştiri almak saçma olurdu.

Bence bu programın en iyi yanı, işinizi "yargılamaması", sadece işinizi geliştirmek için bir araç olarak kullanabileceğiniz daha fazla bilgi vermesi. Böyle basit bir programdan eleştiri almak saçma olurdu.

🤝 Hatırlatıcı: Dilbilgisi denetleyicileri birçok hatayı yakalayabilir, ancak her şeyi yakalayamazlar. Aracın önerilerini tamamlamak için içgüdülerinize ve yazma bilgilerinize güvenin.

5. Writer (Kurumsal iletişimde marka uyumu ve tutarlılığı sağlamak için en iyisi)

via Writer

Ask Writer by Writer, yazdıklarınızı marka stil kılavuzuna göre kontrol eder ve içerik genelinde tutarlılığı sağlar. Kapsayıcılık denetleyicisi, takımların yeniden kullanılabilir metin parçacıklarını paylaşmasına, bireysel performansı izlemesine ve olumsuz veya saldırgan dil kullanımını önlemesine olanak tanır.

Ayrıca, Writer, kısa metinlerden uzun makalelere kadar çeşitli içerikler oluşturabilen ve verimliliği artıran bir AI metin oluşturucu sunar.

Yazarın en iyi özellikleri

Farklı içerik türlerinde marka sesinin tutarlılığını korumak için kişiselleştirilmiş stil kılavuzları oluşturun

Entegre ettiği farklı uygulamaları kullanın, örneğin Blog Builder başlıklarından blog gönderileri oluşturmak ve Recaps kayıtları özetlemek için

Önemli dosyaları yükleyerek, güvenilir URL'lere referans vererek veya şirketinizin iç verilerini arayarak doğru sonuçlar elde edin ve çıktıların güvenilir olmasını sağlayın

İhtiyaçlarınıza uygun farklı modlar arasından seçim yapın: Genel beyin fırtınası için, Belge belirli dosyalar için veya Bilgi Grafiği şirket verileri için

Yazar sınırlamaları

Blog Oluşturucu, markanın tonuna uymayan bir dil kullanıyor

Eklentiler yazılım bazında mevcuttur, yani kullandığınız her uygulama için bir eklenti bulup yüklemeniz gerekir

Yazar fiyatlandırması

Takım: Kullanıcı başına aylık 18 $ (en fazla 5 kullanıcı)

Enterprise: Özel fiyatlandırma

Yazar değerlendirmeleri ve yorumları

G2: 4,3/5 (80+ yorum)

Capterra: Yeterli yorum yok

Gerçek kullanıcılar Writer hakkında ne diyor?

Writer'ın çoğu özelliğini beğeniyorum. Pazarlama alanında çalışan müşterilere daha fazla yardımcı olmak için komut istem kütüphanesinin genişletilmesini isterim. Ürün pazarlama ve oluşturma için çok yararlı özellikler var, ancak talep oluşturma, ABM vb. için daha az özellik var. Bunlar için sohbet fonksiyonunu kullanıyorum, bu da iyi, ancak daha fazla yerleşik komut istemleri/uygulamalar olması harika olurdu.

Writer'ın çoğu özelliğini beğeniyorum. Daha fazla pazarlama odaklı müşteriye yardımcı olmak için komut istem kitaplığının genişletilmesini isterim. Ürün pazarlama ve oluşturma için çok yararlı özellikler var, ancak talep oluşturma, ABM vb. için daha az özellik var. Bunlar için sohbet fonksiyonunu kullanıyorum, bu da iyi, ancak daha fazla yerleşik komut istemleri/uygulamalar olması harika olurdu.

💡 Profesyonel İpucu: Belirli hedefler (SEO, akademik standartlar veya okunabilirlik gibi) için yazıyorsanız, daha hedefli bir inceleme için gramer denetleyicinizi bu alanlara odaklanacak şekilde yapılandırın.

6. Ginger (Temiz bir arayüz ile kullanıcı dostu gramer ve yazım denetimi için en iyisi)

ginger aracılığıyla

Ginger Software, öğrenciler, profesyoneller ve dil öğrenenler için tasarlanmış bir yapay zeka tabanlı yazım denetleme aracı ve yazma asistanıdır ( ). Yazıların netliğini ve etkinliğini çeşitli ihtiyaçlara göre geliştirirken, patent bekleyen deneme denetleyicisi uzun içerikleri iyileştirir.

2007 yılında kurulduğundan bu yana, kullanıcılara gelişmiş bağlam tabanlı düzeltmeler, ton ve stili iyileştirmek için cümle yeniden ifade etme aracı ve 40'tan fazla dili destekleyen bir çeviri aracı sunmaktadır.

Ayrıca, GDPR uyumludur ve sıkı gizlilik protokolleriyle kullanıcı verilerinin güvenliğini sağlar.

Ginger'ın en iyi özellikleri

Dilbilgisi ve cümle yapısını iyileştirmeye yönelik özel geri bildirimler için kişisel bir eğitmen edinin

Microsoft Word, web tarayıcıları ve diğer dahili sistemler gibi araçlarla birlikte web uygulaması, masaüstü uygulaması ve mobil uygulama olarak entegre edin

Kişisel sözlüğünüze özel kelimeler ekleyin, böylece Ginger sektörünüze özgü terimleri veya sık kullandığınız benzersiz isimleri tanıyabilir

Tekrarları önlemek için bağlamla alakalı eşanlamlı kelime önerileri alarak kelime dağarcığınızı zenginleştirin

Ginger sınırlamaları

Yerleşik bir intihal tespit aracı yoktur

Kullanıcılara göre, bazen yanlış çeviriler yapıyor

Kullanıcı arayüzü biraz eski görünebilir

Ginger fiyatlandırması

Ücretsiz

2 Yıl : Kullanıcı başına aylık 3,99 $

Yıllık: Kullanıcı başına aylık 4,99 $

Üç aylık: Kullanıcı başına aylık 6,99

Aylık: Kullanıcı başına aylık 9,99 $

Ginger Teams: Kullanıcı başına aylık 4,99 $

Ginger puanları ve yorumları

G2: Yeterli yorum yok

Capterra: 4/5 (80+ yorum)

Ginger hakkında gerçek kullanıcılar ne diyor?

Ginger'da en beğendiğim özellik, her hata için açıklamalar olmasıdır. Böylece kullanıcılar hatanın neden yapıldığını ve gelecekte aynı hatayı nasıl önleyebileceklerini anlayabilirler. Ginger, kullanıcıların yazımlarını iyileştirmelerine yardımcı olabilecek çok çeşitli yazma ve düzenleme araçları sunar. Ginger'ın sunduklarından gerçekten memnunum. Ginger, MS Office paketi ve Ginger Desktop uygulaması için eklentisini yükseltmelidir. Bu, kullanıcı arayüzünü iyileştirmesi gereken eski bir uygulamadır.

Ginger'da en beğendiğim özellik, her hata için açıklamalar sunmasıdır. Böylece kullanıcılar hatanın neden yapıldığını ve gelecekte aynı hatayı nasıl önleyebileceklerini anlayabilirler. Ginger, kullanıcıların yazımlarını iyileştirmelerine yardımcı olabilecek çok çeşitli yazma ve düzenleme araçları sunar. Ginger'ın sunduklarından gerçekten memnunum. Ginger, MS Office paketi ve Ginger Desktop uygulaması için eklentisini yükseltmelidir. Bu, kullanıcı arayüzünü iyileştirmesi gereken eski bir uygulamadır.

🔍 Biliyor muydunuz? Tarihçiler, eski Roma'da Cicero'nun kölesi ve sekreteri olan Marcus Tullius Tiro'yu ilk düzenleyicilerden biri olarak gösterir. Cicero'nun konuşmalarını yazıya döken, stenografi sistemleri geliştiren ve efendisinin metinlerini düzelten kişi oydu.

7. QuillBot (İçeriği netlik ve özlülük açısından yeniden ifade etmek için en iyisi)

quillBot aracılığıyla

QuillBot, birden fazla aracı tek bir platformda birleştiren kapsamlı bir AI destekli yazma asistanıdır. Yerleşik özetleyici, uzun metinleri verimli bir şekilde kısa özetlere sıkıştırırken, gramer ve intihal denetleyicisi özgün yazımları garanti eder.

Ayrıca, çevirmen 45'ten fazla dili destekleyerek kullanıcıların çevirileri sorunsuz bir şekilde düzeltip yeniden ifade etmelerine olanak tanır. AI destekli özelleştirme özelliği, önerilerin alaka düzeyini artırmak için kullanıcı tercihlerini öğrenir ve ton analizi, akıcılık ve resmi yazım ayarlamaları için entegre araçlar sunar.

QuillBot'un en iyi özellikleri

Metninizi geniş bir veritabanıyla karşılaştırarak olası intihal durumlarını tespit edin ve özgünlüğü koruyun

Uygun akademik ve profesyonel referanslar için farklı kaynaklardan alıntılar oluşturun

Standart, Akıcı, Resmi ve Yaratıcı gibi farklı yazma modlarını kullanarak, belirli ihtiyaçlara göre paragraf değiştirme stilini özelleştirin

AI destekli bir kelime işlemci olan QuillBot Flow ile tüm QuillBot araçlarına tek bir yerden erişin

QuillBot'u Google Chrome, Microsoft Word ve Google Dokümanlar uzantıları ile yazma iş akışınıza entegre edin veya macOS uygulamasını kullanın

QuillBot sınırlamaları

Ücretsiz sürüm, kullanımı günde beş denemeyle sınırlar

Sınırlı kelimeleri yeniden ifade eder ve cümle yapısı için öneriler sunmaz

Bu araç, yeniden ifade ederken benzersiz içerik garanti etmez

Ücretsiz plan, yeniden yazma için 700 karakter sınırı vardır; kullanıcıları bir seferde daha küçük metin bölümlerini yeniden yazmaya zorlar, bu da daha uzun içerikler için verimsiz olabilir

QuillBot fiyatlandırması

Ücretsiz

Aylık: 9,95 $/ay kullanıcı başına

Yarı yıllık: Kullanıcı başına aylık 6,66 $

Yıllık: Kullanıcı başına aylık 2,50

QuillBot puanları ve yorumları

G2: 4,4/5 (30+ yorum)

Capterra: 4,5/5 (140+ yorum)

QuillBot hakkında gerçek kullanıcılar ne diyor?

Şimdiye kadar iki bölüm için kullandım. Nefret ettiğim Grammarly'den çok, çok daha iyi. İlk başta sağ tarafta değişiklikleri tıklayabileceğini görmedim. Metni gözden geçiriyordum ve bu çok yavaştı. Sağ tarafı kullanırsanız, sol taraf yetişemiyor. Kurgu yazıyorsanız, argo vb. nedeniyle hepsini kabul edemezsiniz. Kurgu dışı yazılar için sorun olmaz diye düşünüyorum. Ama yine de işinizi okumak, okumak ve okumak her zaman en iyisidir. Aralığı gibi çok basit şeyleri kabul etmemeyi seçebilmeyi isterdim. Bunların hepsini kabul etmek istiyorum.

Şimdiye kadar iki bölüm için kullandım. Nefret ettiğim Grammarly'den çok, çok daha iyi. İlk başta sağ tarafta değişiklikleri tıklayabileceğini görmedim. Metni gözden geçiriyordum ve bu çok yavaştı. Sağ tarafı kullanırsanız, sol taraf yetişemiyor. Eğer kurgu yazıyorsanız, argo vb. nedeniyle hepsini kabul edemezsiniz. Kurgu olmayan metinler için sorun olmaz diye düşünüyorum. Ama yine de işinizi okumak, okumak ve okumak her zaman en iyisidir. Aralığı gibi kolay olanları kabul et seçeneği olmasını isterdim. Bunların hepsini kabul etmek istiyorum.

🤝 Hatırlatıcı: Dilbilgisi denetleyicileri, "their" ve "there" veya "its" ve "it's" gibi hataları gözden kaçırabilir, bu nedenle bunları dikkatlice gözden geçirin.

8. PaperRater (Gramer kontrolü ve intihal tespiti ihtiyacı olan öğrenciler için en iyisi)

via PaperRater

PaperRater, dilbilgisi denetimi ve intihal algılama özellikleri sunarak öğrenciler için iyi bir araçtır. İntihal denetleyicisi, içeriğinizi 20 milyardan fazla çevrimiçi kaynakla karşılaştırır ve benzer içeriğe sahip URL'leri listeler.

Ayrıca, makaleniz için otomatik puan ve kelime kullanımı ve sınıf seviyesine uygunluk hakkında bilgiler de alabilirsiniz.

PaperRater'ın en iyi özellikleri

Kelime dağarcığınızı geliştirmek, kelimeleri bağlam içinde görmek ve çağrışımlarla öğrenmek için kelime hazinesi oluşturucuyu kullanın

Gramer ve kelime dağarcığınızı geliştirmek için sık karıştırılan kelimeler testine katılın

Kelime dağarcığınızı geliştirme, stil iyileştirmeleri, gramer hataları ve cümle yapısı dahil olmak üzere yazdıklarınız hakkında anında geri bildirim alın

Kelime seçimi, imla ve gramer gibi faktörlere dayalı otomatik puanlama ile yazma performansınızı değerlendirin

PaperRater sınırlamaları

Kullanıcılar, hatalar, genel olarak spam benzeri arayüz ve yanıltıcı reklamlardan şikayetçi

Yalnızca İngilizce kullanıcılar için uygundur

PaperRater fiyatlandırması

Ücretsiz

Premium: 11,21 $/ay kullanıcı başına

PaperRater puanları ve yorumları

G2: 4,5/5 (20+ yorum)

Capterra: Yeterli yorum yok

PaperRater hakkında gerçek kullanıcılar ne diyor?

Stilden çok fazla ödün vermeden yazınızı biraz geliştirmek için yararlı ipuçları ve püf noktaları sağlar. Derecelendirme özelliği de beni daha çok çalışmaya ve muhtemelen daha iyisini yapmaya itiyor. Derecelendirme ölçütünü pek sevmiyorum. Yazınızın hangi seviyede olduğunu ve ne tür bir not alacağınızı gösteriyor.

Stilden çok fazla ödün vermeden yazınızı biraz geliştirmek için yararlı ipuçları ve püf noktaları sağlar. Derecelendirme özelliği de beni daha çok çalışmaya ve muhtemelen daha iyisini yapmaya itiyor. Derecelendirme ölçütünü pek sevmiyorum. Yazınızın hangi seviyede olduğunu ve ne tür bir not alacağınızı gösteriyor.

🧠 Eğlenceli Bilgi: Edebiyattaki en uzun cümle Victor Hugo'nun Les Misérables adlı eserinde bulunur. 800 kelimeden oluşan bu cümle, Waterloo Savaşı'nı anlatır ve gerçekten yaratıcı, çığır açan sanat eserlerinin her zaman gramer kurallarına uymadığının kanıtıdır.

9. Reverso (Çeviri ve bağlam tabanlı yazma yardımı için en iyisi)

reverso aracılığıyla

Reverso, öncelikle 14 dili destekleyen ve bağlamsal çeviriler, eş anlamlı kelime önerileri ve gramer kontrolleri sunan bir çeviri aracıdır. Anadili konuşanların telaffuzunu duymak ve fiil çekimlerini görmek isteyen öğrenciler için değerli bir kaynaktır.

Ücretsiz sürümün sınırlamaları olsa da, Premium planı genişletilmiş metin denetimi ve cümle yeniden yazma gibi daha sağlam özellikler sunar.

Reverso'nun en iyi özellikleri

Metninizi 25 dile çevirin ve farklı diller için ayrıntılı çekim kılavuzları alın

Eş anlamlılar sözlüğünü kullanarak kelime dağarcığınızı geliştirin ve kelime ve kelime öbeklerinin kullanımına ilişkin bağlamsal örnekler alın

Etkili öğrenme için arama geçmişinize göre flash kartlar oluşturun ve gözden geçirin

Web'de gezinirken hızlı çeviriler ve tanımlar için tarayıcı uzantısını kullanın

Reverso sınırlamaları

Yanlış, kafa karıştırıcı ve yanıltıcı çeviriler

Her kullandığınızda masaüstü aracına giriş yapmanız gerekir

Reverso fiyatlandırması

Ücretsiz

Premium: Kullanıcı başına aylık 6,49 $

Profesyonel: 23,39/ay kullanıcı başına

Reverso puanları ve yorumları

G2: Yeterli sayıda yorum yok

Capterra: 4,5/5 (30+ yorum)

Reverso hakkında gerçek kullanıcılar ne diyor?

Bu iyi bir uygulamadır ve en çok öne çıkan özelliği, gramer düzeltmeleridir, çünkü ana dili İngilizce olmayanların fark edemeyeceği, ancak ana dili İngilizce olanların göze çarpan birçok hatayı düzeltir. Uygulamada şu ana kadar bulduğum tek dezavantaj, daha kapsamlı bir kelime dağarcığının olmamasıdır, çünkü iyi bir uygulama olmasına rağmen kelime dağarcığı yetersizdir ve karakter sınırı da çok düşüktür.

Bu iyi bir uygulamadır ve en çok öne çıkan özelliği, gramer düzeltmeleridir, çünkü ana dili İngilizce olmayanların fark edemeyeceği, ancak ana dili İngilizce olanların dikkatini çeken birçok hatayı düzeltir. Uygulamada şu ana kadar bulduğum tek dezavantajı, daha kapsamlı bir kelime dağarcığının olmamasıdır, çünkü iyi bir uygulama olmasına rağmen kelime dağarcığı yetersizdir ve karakter sınırı da çok düşüktür.

10. Sapling (Gerçek zamanlı yazma önerilerine ihtiyaç duyan müşteri odaklı takımlar için en iyisi)

via Sapling

Sapling, CRM'ler ve mesajlaşma platformlarıyla sorunsuz bir şekilde entegre olarak satış ve destek takımlarının kişiselleştirilmiş yanıtlar oluşturmasına yardımcı olur. Dilbilgisi düzeltmelerine ek olarak, sık kullanılan ifadeleri hızlı bir şekilde eklemenize olanak tanıyarak yanıt sürelerini iyileştirir.

Yöneticiler, yazma puanları ve hata raporları aracılığıyla takım performansını izleyebilir. Ayrıca, cümlelerin netliğini ve okunabilirliğini artırmak için Yeniden ifade etme fonksiyonu sunar.

Sapling'in en iyi özellikleri

Hedef kitlenize uygun ton ve stil önerileri alın

Çeşitli platformlarda Autocomplete Everywhere™ özelliğini kullanarak mesajları daha verimli bir şekilde oluşturun

İletişimlerinizde özgünlüğü korumak için yapay zeka tarafından oluşturulan içeriği tespit edin

Gelişmiş performans için gerçek konuşma verilerine dayalı değerli analizler ve kalite puanlamaları alın

ServiceNow, Salesforce, Zendesk, Amazon Connect ve Twilio Flex gibi platformlarla sorunsuz bir şekilde entegre edin

Sapling sınırlamaları

Bazen insan tarafından yazılmış metinleri AI tarafından oluşturulmuş olarak işaretler

Ayarları ve özelliklerinin entegrasyonu teknik olarak zor ve zaman alıcıdır

Sapling fiyatlandırması

Ücretsiz

Pro: Kullanıcı başına aylık 25 $

Enterprise: Özel fiyatlandırma

Sapling puanları ve yorumları

G2: Yeterli yorum yok

Capterra: Yeterli yorum yok

Gerçek kullanıcılar Sapling hakkında ne diyor?

İlk dikkatimi çeken şey, oldukça sade ve düz bir web sitesi olması. Yazılımın biraz dandik olduğu izlenimini veriyor ama bunu ancak bir deneme sürümüyle anlayabiliriz... Ücretsiz sürümde sadece 2.000 karakter kullanabilirsiniz, ancak ücretsiz deneme sürümüne kaydolursanız 30 gün boyunca Pro Plan'ı kullanabilirsiniz... Kullanıcı arayüzü çok kullanıcı dostu veya kullanışlı görünmüyor. AI yazma asistanını kullanma hakkında eğitim videosunu izledim, ancak hesabımdan AI dedektörünü nerede bulabileceğimi bulamadım.

İlk dikkatimi çeken şey, oldukça sade ve düz bir web sitesi olması. Yazılımın biraz dandik olduğu izlenimini veriyor ama bunu ancak bir deneme sürümüyle anlayabiliriz... Ücretsiz sürümde sadece 2.000 karakter kullanabilirsiniz, ancak ücretsiz deneme sürümüne kaydolursanız 30 gün boyunca Pro Plan'ı kullanabilirsiniz... Kullanıcı arayüzü çok kullanıcı dostu veya kullanışlı görünmüyor. AI yazma asistanını kullanma hakkındaki eğitim videosunu izledim, ancak hesabımdan AI dedektörünü nerede bulabileceğimi bulamadım.

🔍 Biliyor muydunuz? Düzenleme, resmi bir meslek olarak ancak 19. yüzyılda, gazetelerin ve kitlesel yayıncılığın yükselişiyle birlikte kalite kontrolüne olan talep artınca yaygınlaşmıştır.

11. LanguageTool (Kapsamlı özelleştirme ve çok dilli destek için en iyisi)

via LanguageTool

LanguageTool, netliği ve üslubu iyileştirmek için gramer, imla, noktalama işaretleri ve stil önerileri sunar. Premium sürüm, ek eleştiriler, eşanlamlı öneriler ve yanlış yazılmış isimler veya yanlış sayılar gibi hata algılama özellikleri sunar. 30'dan fazla dil ve lehçeyi kapsayan çok dilli desteği ile öne çıkar.

Dahası, Google Dokümanlar ve Microsoft Word gibi popüler ofis programlarıyla sorunsuz bir şekilde entegre olur ve tarayıcı eklentileri sunarak çeşitli platformlarda erişilebilirlik sağlar.

LanguageTool'un en iyi özellikleri

Seçici modu kullanarak belirli stil ve ton düzeltmelerine odaklanarak yazma becerilerinizi geliştirin

Belirli kelimeleri kişisel sözlüğe ekleyerek tekrar tekrar işaretlenmelerini önleyin ve özel düzeltme deneyimleri yaşayın

AI özellikleriyle metninizi resmiyet, akıcılık ve özlülük açısından yeniden ifade edin

LanguageTool sınırlamaları

Ücretsiz sürümde diğer araçlara kıyasla sınırlı gramer önerileri

Aynı belgede iki dil kullanıldığında otomatik dil tanıma özelliği hatalı çalışıyor

LanguageTool fiyatlandırması

2 yıl: Kullanıcı başına aylık 4,99 $

Yıllık: Kullanıcı başına aylık 5,83

Üç aylık: Kullanıcı başına aylık 14,97 $

Aylık: 24,90 $/kullanıcı başına

Takımlar: Kullanıcı başına aylık 11,07 $

LanguageTool puanları ve yorumları

G2: 4,4/5 (40+ yorum)

Capterra: 4,3/5 (40+ yorum)

LanguageTool hakkında gerçek kullanıcılar ne diyor?

LanguageTool, kişisel sözlüğüme yeni kelimeler eklememe izin veriyor, ancak kelimeleri sınıflandırmama izin vermiyor ve bu nedenle LanguageTool sözlükteki kelimeleri kabul ediyor ancak gramer denetimini devre dışı bırakıyor. Daha da kötüsü, eklenen kelimeler dil açısından tarafsız, ancak ben bu kelimeleri belirli bir dilde yazılmış bir metinden ekledim.

LanguageTool, kişisel sözlüğüme yeni kelimeler eklememe izin veriyor, ancak kelimeleri sınıflandırmama izin vermiyor ve bu nedenle LanguageTool sözlükteki kelimeleri kabul ediyor ancak gramer denetimini devre dışı bırakıyor. Daha da kötüsü, eklenen kelimeler dil açısından tarafsız, ancak ben bu kelimeleri belirli bir dilde yazılmış bir metinden ekledim.

⚙️Bonus: AI tarafından oluşturulan içeriğinizi daha özgün, samimi ve ilgi çekici hale getirmek için içeriği nasıl insanileştireceğinizi öğrenin.

12. Jasper (AI destekli yaratıcı yazma ve içerik oluşturma için en iyisi)

jasper aracılığıyla

Jasper, pazarlamacılara ve içerik oluşturuculara yönelik bir AI tabanlı yazma asistanıdır. Sosyal medya gönderileri ve blog makaleleri gibi farklı kullanım durumları için 50 şablon dahil olmak üzere içerik yazımını kolaylaştıran bir dizi araç sunar.

Ayrıca, Brand Voice özelliği, kullanıcıların AI'yı kendi benzersiz ton ve stilini taklit etmesi için eğitebilmesini sağlayarak tüm içerik çıktılarında tutarlılık sağlar.

Jasper'ın en iyi özellikleri

Jasper ile sohbet fonksiyonunu kullanarak bir iş arkadaşı gibi etkileşim kurun, komutlar verin ve konuşma biçiminde anında içerik önerileri alın

Anahtar kelime giriş özellikleri ve stratejiler için entegre Surfer SEO ile SEO'nuzu geliştirin

İçerik performansını izleyin ve kullanıcı etkileşim metriklerine dayalı olarak iyileştirme için eyleme geçirilebilir içgörüler elde edin

Stil Kılavuzu'nu kullanarak terim kullanımı, gramer ve noktalama işaretleri için kurallar ve biçimlendirme tercihleri belirleyin

AI Uygulama Kitaplığı'nda, pazarlama kampanyalarınızın çeşitli yönlerini desteklemek için özel olarak tasarlanmış 90'dan fazla uygulamanın bulunduğu bir dizini keşfedin

Jasper sınırlamaları

Çıktıların genellikle genel ve yanlış olduğu, yaratıcılık ve nüanslardan yoksun olduğu iddia edilmektedir

Farklı dillerde, özellikle Almanca'da çeviri genellikle hatalıdır

Jasper fiyatlandırması

Oluşturucu: Kullanıcı başına aylık 49 $

Pro: Kullanıcı başına aylık 69 $

İş: Özel fiyatlandırma

Jasper puanları ve yorumları

G2: 4,7/5 (1.200+ yorum)

Capterra: 4,8/5 (1.800+ yorum)

Jasper hakkında gerçek kullanıcılar ne diyor?

Yazılarımı geliştirmek için Jasper kullanıyorum, bana fikirler veriyor ve yazar bloğuna girmeyi önlüyor. Bu tam olarak bir hoşnutsuzluk sayılmaz, ancak ortalamanın üzerinde yanıtlar alabilmek için iyi yazma komutları yazmanız gerekiyor. Komutlarınız iyi yazılmadığında Jasper de iyi yazamıyor.

Yazılarımı geliştirmek için Jasper kullanıyorum, bana fikirler veriyor ve yazma bloğuna girmeyi önlüyor. Bu tam olarak bir hoşnutsuzluk sayılmaz, ancak ortalamanın üzerinde yanıtlar alabilmek için iyi yazma komutları yazmanız gerekiyor. Komutlarınız iyi yazılmadığında Jasper de iyi yazamıyor.

🔍 Biliyor muydunuz? Oxford virgülü veya virgülün kullanılmaması, yıllardır hararetli tartışmalara neden olmuştur. 2018 yılında, virgülün kullanılmaması nedeniyle bir süt ürünleri şirketi 5 milyon dolarlık tazminat ödemek zorunda kalmış ve noktalama işaretlerinin ne kadar önemli olabileceğini kanıtlamıştır!

13. Wordtune (AI destekli yeniden yazma önerileriyle etkileşimi artırmak için en iyisi)

wordtune aracılığıyla

Geleneksel düzeltme araçlarından farklı olarak, WordTune tüm cümleleri yeniden düzenlemeye odaklanır. Herhangi bir cümlenin üzerine geldiğinizde, iyileştirme için birden fazla öneri sunar. Premium sürüm, size daha fazla stil önerisi sunar ve yazdıklarınızı 40'tan fazla dile çevirebilir.

Bu özelliklerin ötesinde, Yazmaya Devam Et fonksiyonu, Wordtune ve Grammarly'yi karşılaştırdığınızda onu öne çıkarır. Bu özellik, takıldığınızda mevcut metninize uygun içerik oluşturmanıza olanak tanır. Ayrıca, özetleyiciyi kullanarak uzun makaleleri veya belgeleri kısaltabilirsiniz.

Wordtune'un en iyi özellikleri

Açıklamalar, örnekler, karşı argümanlar ve benzetmelerle yazınızı zenginleştirin

Kısa özetler veya ayrıntılı açıklamalar dahil olmak üzere belirli kelime sayısı gereksinimlerini karşılamak için metin uzunluğunu ayarlayın

Kelime seçimlerinizi çeşitlendirmek için bağlama uygun eş anlamlılar bulun

Metninizin duygusal tonunu, resmi, gündelik veya ikna edici bir ton gerektiren farklı bağlamlara uyacak şekilde değiştirin

Mesajlar, metinler, sosyal medya gönderileri ve daha fazlası için içerik oluşturun, içerik oluşturma sürecinizi kolaylaştırın

Wordtune sınırlamaları

Ücretsiz sürüm, kullanımı günde 10 AI nesli ile sınırlar

Wordtune fiyatlandırması

Temel: Ücretsiz

Gelişmiş: Kullanıcı başına aylık 13,99 $

Sınırsız: Kullanıcı başına aylık 19,99 $

Takımlar: Kullanıcı başına aylık 15,99 $

Wordtune puanları ve yorumları

G2: 4,6/5 (150+ yorum)

Capterra: 4,4/5 (70+ yorum)

Wordtune hakkında gerçek kullanıcılar ne diyor?

Ayrıca hatalı çalışıyor ve bazen hiç çalışmıyor ya da bir paragraf seçeneği seçtiğimde sadece cümle bazında analiz yapıyor. Birkaç hafta boyunca sürekli hatalar vardı, ancak bunlar azalmış görünüyor. Bazı rakipler gibi kar amacı gütmeyen kuruluşlar için özel fiyatlandırma yok – bir tür indirim faydalı olabilir. Muhtemelen sadece bu nedenle geçiş yapacağım (ancak Wordtune'u tercih ediyorum).

Ayrıca hatalı çalışıyor ve bazen hiç çalışmıyor ya da bir paragraf seçeneği seçtiğimde sadece cümle cümle analiz yapıyor. Birkaç hafta boyunca sürekli hatalar vardı, ancak bunlar azalmış görünüyor. Bazı rakipler gibi kar amacı gütmeyen kuruluşlar için fiyatlandırma yok – bir tür indirim faydalı olabilir. Muhtemelen sadece bu nedenle geçiş yapacağım (ancak Wordtune'u tercih ediyorum).

🔍 Biliyor muydunuz? Küresel gramer denetleyici yazılım pazarının boyutunun 2024'ten 2032'ye kadar yıllık ortalama %9,5 büyüme ile artacağı tahmin edilmektedir. 2032'ye kadar yaklaşık 3,2 milyar dolara ulaşması beklenmektedir. Bu güçlü büyüme, öncelikle hem profesyonel hem de kişisel ayarlarda gelişmiş yazma araçlarına olan talebin artmasından kaynaklanmaktadır.

ClickUp ile "Yazma" Seçimini Yapın

Tüm ihtiyaçlarınıza uygun doğru yazma asistanını bulmak, özellikle bu kadar çok seçenek varken zor olabilir. İncelediğimiz araçlar, gelişmiş dilbilgisi denetimlerinden AI destekli içerik oluşturmaya kadar bir dizi özellik sunarak yazınızı geliştirmek için birçok seçenek sunar.

Ama neden sadece yazmakla yetinmek? İş için her şeyi içeren uygulama ClickUp, tüm yazma, düzenleme ve işbirliği ihtiyaçlarınızı bir araya getiren mükemmel bir platformdur.

ClickUp Docs ile proje planlarından blog gönderilerine kadar her şeyi kolaylıkla hazırlayabilirsiniz. İşbirliği mi yapıyorsunuz? Yorum Atama özelliğini kullanarak takımınızı etiketleyin, böylece takip işlemleri karışıklıkta kaybolmaz.

Yazma konusunda yardıma mı ihtiyacınız var? ClickUp Brain, taslaklarınızı kısa sürede mükemmel metinlere dönüştürerek size destek olur. Ayrıca görevleri bölümlere ayırabilir, ClickUp Sohbeti ile takımınızla bağlantıda kalabilir ve hayatınızı daha da kolaylaştırmak için 1.000'den fazla uygulamaya bağlanabilirsiniz.

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