clickUp ve Excel'de 11 Ücretsiz Görev Yönetimi Şablonu

{ "@context": "http://schema. org", "@type": "FAQPage", "mainEntity": [ { "@type": "Question", "name": "Görev Yönetimi Şablonu nedir?", "acceptedAnswer": { "@type": "Answer", "text": "Görev yönetimi şablonu, bireylerin veya takımların belirli görevleri planlamasına, önceliklendirmesine ve izlemesine olanak tanıyan bir belgedir. Şablonlar genellikle, projelerinizi düzenli ve yolunda tutmanıza yardımcı olmak için son teslim tarihleri, atanan kişiler ve tamamlanma yüzdeleri gibi özellikler içerir. " } } ] }

Proje yönetimi karmaşık bir iştir. Doğru takımı oluşturmanız, etkili bir strateji planlamanız ve iş için doğru araçları bulmanız gerekir.

Ancak, tüm bu unsurlar mevcut olsa bile, her şey yine de ters gidebilir.

Suçlu kim? Kötü görev yönetimi. Görev düzeyinde uygun bir organizasyon olmadan, en iyi planlar bile beklentileri karşılayamayabilir.

İşte burada görev yönetimi şablonları devreye girer. Görevleri düzenlemek ve önceliklendirmek için kolay bir yol sunarak, sizi proje yönetiminin mükemmelliğinden alıkoyacak hiçbir engel kalmamasını sağlarlar.

Basit günlük görev planlayıcılardan kapsamlı Kanban panolarına kadar, size veya takımınızın iş akışına mükemmel şekilde uyan bir şablon mutlaka vardır. Bu makalede, iş akışınızı kolaylaştırmanıza ve verimliliği optimize etmenize yardımcı olacak 11 favori ücretsiz görev yönetimi şablonumuzu inceleyeceğiz. Hadi başlayalım!

Görev Yönetimi Şablonu Nedir?

Görev yönetimi şablonu, bireylerin veya takımların belirli görevleri planlamasına, önceliklendirmesine ve izlemesine olanak tanıyan bir belgedir. Şablonlar genellikle, projelerinizde düzenli ve planlı kalmanıza yardımcı olmak için son teslim tarihleri, atanan kişiler ve tamamlanma yüzdeleri gibi özellikler içerir.

Görev yönetimi şablonları genellikle birden fazla görünüm içerir. Örneğin, takımların her bir görevin ş Akışı içinde ne kadar ilerlediğini kolayca görselleştirebilmesi için bir Kanban panosu görünümü içerebilir. Ayrıca, takımların yaklaşan tamamlanma tarihlerini görebilmesi ve günlerini ve haftalarını buna göre planlayabilmesi için bir Gantt grafiği içerebilir.

ClickUp'ın 15'ten fazla özelleştirilebilir görünümüyle görevleri, projeleri ve iş akışlarını size en uygun şekilde görselleştirin

Daha geniş iş sonuçlarına ve hedeflere odaklanan bir proje yönetimi şablonunun aksine, görev yönetimi şablonu bu büyük projeleri oluşturan belirli görevlere odaklanır. Bu nedenle, görev yönetimi şablonları, takımların kendilerine atanan görevleri tamamlamalarına yardımcı olmak için tasarlanmıştır.

İyi bir görev yönetimi şablonu nedir?

İyi bir görev yönetimi şablonu düzenlidir ve kullanıcıların dağınıklığa kapılmadan ihtiyaçlarını hızlıca bulmalarını sağlar. Bu, akıllı tasarım ve belgenin farklı bölümlerini vurgulayan çoklu görünüm seçenekleri ile sağlanabilir.

Ayrıca esnek olmalı ve kullanıcıların belgeyi kendi bireysel ihtiyaçlarına göre ayarlayabilmelerine olanak sağlamalıdır. Bu, şirket çapında bir proje planlıyor olsanız da, sadece en verimli Salı gününüzü planlıyor olsanız da, bu şablonun hedeflerinize ulaşmanıza yardımcı olacağı anlamına gelir.

Son olarak, kullanışlı olmalıdır. Kimse planlama belgesini doldurmak için çok fazla zaman harcamak istemez. İyi bir şablon, kullandığınız görev yönetimi yazılımından akıllı veri aktarımına izin vermelidir.

Böylece şablonunuzu optimize etmek için daha az zaman harcayıp işinize, dinlenmeye veya sadece kendinize daha fazla zaman ayırabilirsiniz.

11 Ücretsiz Görev Yönetimi Şablonu

Tüm görevlerinizi ve projelerinizi takip etmek için ücretsiz ve mükemmel bir yol arıyorsanız, ClickUp ve Excel'in sunduğu bu 11 ücretsiz görev yönetimi şablonuna göz atın.

1. ClickUp Görev Yönetimi Şablonu

Bu Şablonu İndirin Bu şablonla tüm görevlerinizi tek bir yerde düzenli tutun

Daha iyi görev yönetimi, her takımın kullanabileceği bir şeydir. Takımınızın zaten iyi bir iş çıkardığını düşünseniz bile, daha iyi takım çalışması, sinerji ve zaman yönetimi için her zaman daha iyiye gitme imkanı vardır.

Görev yönetimini bir üst seviyeye taşımak isteyen takımlar için ClickUp Görev Yönetimi Şablonu mükemmel bir çözümdür. Bu şablon, düzenli kalmak ve üzerinde çalıştığınız proje hedeflerini tamamlamanıza yardımcı olacak görevlerin üstesinden gelmek için ihtiyacınız olan tüm özelliklere sahiptir.

Bu şablon, görevden kimin sorumlu olduğunu ve ne zaman tamamlanmasını beklediklerini bir bakışta görebilmeniz için önceden oluşturulmuş özel alanlar içerir. Ayrıca, proje görevlerini üç ana listeye ( Eylem Öğeleri, Fikirler ve Birikmiş İşler) ayırarak aradığınız bilgileri esnek bir şekilde bulmanızı sağlar.

Ancak bu şablonun gerçek gücü, çoklu görünümlerinde yatmaktadır. Bu şablona eklediğiniz verileri otomatik olarak öncelik, departman veya görev durumuna göre düzenleyin. Bu şekilde, bu belgeyi kendiniz ve takımınız için en yararlı olan şekilde kolayca kullanabilirsiniz.

ClickUp Görev Yönetimi Şablonu, iş yüklerini hallederken düzenli kalmak isteyen her boyuttaki takım için mükemmeldir. Aşağıdaki bağlantıdan hemen başlayın!

📮 ClickUp Insight: Bilgi çalışanlarının %92'si, sohbet, e-posta ve elektronik tablolara dağılmış önemli kararları kaybetme riskiyle karşı karşıyadır. Kararları yakalamak ve izlemek için birleşik bir sistem olmadan, kritik iş içgörüleri dijital gürültüde kaybolur. ClickUp'ın Görev Yönetimi özellikleriyle, bu konuda endişelenmenize gerek kalmaz. Tek bir tıklama ile sohbet, görev yorumları, belgeler ve e-postalardan görevler oluşturun!

2. ClickUp Departmanlara Göre Görev Yönetimi Şablonu

Bu Şablonu İndirin Her takımın şu anda üzerinde çalıştığı işleri kolayca görün

Departmanlar arası girişimlerde düzenli kalmakta zorlanıyor musunuz?

Tek bir hedef için birden fazla departman veya takımla çalışırken, düzeni sağlamak çok zaman alabilir, ancak ClickUp'ın Departmanlara Göre Görev Yönetimi Şablonu tam da bu konuda size yardımcı olabilir.

Bu şablon, tüm görevlerinizi bunları tamamlamaktan sorumlu departmana göre düzenler. Yalnızca hangi görevlerin ilerleme aşamasında olduğunu görmekle kalmaz, aynı zamanda bitiş tarihleri, öncelik düzeyleri veya tamamlanma yüzdeleri gibi bilgileri de alabilirsiniz.

Artık hangi görevin kimden sorumlu olduğunu ve ne zaman tamamlanacağını soran mesajlar almayacaksınız. Bu belge, tüm proje takımınızda neler olup bittiğine dair herkese kuşbakışı bir görünüm sunar.

Departmanınızın çok ihtiyaç duyduğu organizasyonel yardıma kavuşmasının zamanı gelmedi mi? Hemen bu şablonu indirin ve başlayın.

3. Öncelik Şablonuna Göre ClickUp Görev Yönetimi

Bu Şablonu İndirin Liste görünümünde tüm görevlerinizi önceliklerine göre sıralayın, her görevin nerede olduğunu ve hangilerine öncelik verilmesi gerektiğini öğrenin

Herhangi bir kuruluşta, aynı anda yüzlerce veya binlerce görev yürütülür.

Bazıları kaçınılmaz olarak diğerlerinden daha önemli olacaktır. Örneğin, web sitenize çalışanların özgeçmişlerini eklemek hoş bir ayrıntı olabilir, ancak yeni ürün lansmanınızı tamamlamaktan daha az önemlidir.

Takımınızın en önemli görevler üzerinde çalıştığından emin olmak istiyorsanız, ClickUp'ın Öncelik Şablonuna Göre Görev Yönetimi şablonunu edinin. Bu şablon, takımınızın tüm açık görevlerini öncelik düzeylerine göre düzenlenmiş olarak görmenizi sağlar.

Bu görünümle, takım üyelerinin her zaman en önemli görevlere öncelik vermesini sağlayabilirsiniz. Böylece, siz veya takım üyeleriniz proaktif olarak darboğazları önleyebilir ve önemli projeleri zamanında tamamlayabilirsiniz.

4. ClickUp Görev Yönetimi Pano Şablonu

Bu Şablonu İndirin Takım genelinde görevleri kolayca yönetin ve işi daha verimli bir şekilde delege etmek için Pano görünümü gibi özel görünümleri kullanın

Görevlerinizin çoğunun çok fazla işbirliği gerektirdiğini düşünüyor musunuz?

Öyleyse, ClickUp Görev Yönetimi Pano Şablonu tam size göre. Bu şablon, klasik bir kanban panosu tasarımına sahiptir ve takımların her bir görevin iş akışında ne kadar ilerlediğini kolayca görselleştirmesini sağlar.

Pano görünümü, diğer paydaşlarla işbirliği yapmayı ve her görev için notlar veya açıklamalar eklemeyi çok daha kolay hale getirir. Ayrıca, tamamen özelleştirilebilir, böylece iş akışınıza uyarlayabilirsiniz.

Sadece birkaç tuş vuruşuyla, her göreve son teslim tarihleri, atanan kişiler ve açıklamalar ekleyerek projelerinizi düzenli tutun ve ilerleyin.

Ayrıca, tamamlanması beklenen süreyi de ekleyerek, çalışanların gün içinde kalan sürelerine göre görevleri seçebilmelerini sağlayabilirsiniz. Bu, projeleri daha hızlı ilerletmenize ve herkesin görevine odaklanmasına yardımcı olur.

5. ClickUp Görev Yönetimi Takvim Şablonu

Bu Şablonu İndirin Önceliklerinizi planlamak için görevlerinizi aylık takvim görünümünde görüntüleyin

Belirli görevlerin hangi gün yapılacağını hatırlamakta zorlanıyor musunuz? Zaman yönetimi, bir türlü kavrayamadığınız bir beceri mi?

Öyleyse, ClickUp Görev Yönetimi Takvim Şablonuna ihtiyacınız var. Bu şablon, görevlerinizi takvim biçiminde planlamanıza olanak tanır, böylece her görevin ne zaman tamamlanması gerektiğini kolayca görebilirsiniz.

Bu görünüm, takım üyelerinin iş yüklerini ve teslim edilecekleri işleri yönetmeyi çok daha kolay hale getirerek projelerin daha hızlı tamamlanmasını sağlar. Ayrıca yöneticilerin, birkaç önemli görevin aynı gün içinde tamamlanması gerektiği gibi potansiyel darboğazları erken aşamada tespit etmelerine yardımcı olur.

Takvim görünümü, kendi programınızı daha etkili bir şekilde planlamanıza da olanak tanır. Proje A'nın ay sonunda bitmesi gerektiğini biliyorsanız, Proje B'nin tamamlandığında başlayabilmesi için her şeyin yerli yerinde olmasını sağlayabilirsiniz.

En iyi yanı ise, zaten ClickUp ekosistemindeyseniz, bilgileriniz otomatik olarak bu kullanışlı takvim formuna aktarılabilir.

6. ClickUp Basit Görev Yönetimi Şablonu

Bu Şablonu İndirin Bu mükemmel görev yönetimi şablonuyla işleri basitleştirin

Çoğumuz için görevlerimizi takip etmek, muhtemelen istediğimizden çok daha fazla zaman alan tam zamanlı bir iştir.

Bu sadece iş ile ilgili değil. Hepimizin randevuları, doğum günlerini ve daha pek çok şeyi hatırlaması gerekir.

Bugün yapmanız gerekenleri hatırlamak için çok fazla zaman harcıyorsanız, ClickUp Basit Görev Yönetimi Şablonunu denemeyi düşünmelisiniz.

Bu şablon, günlük görevlerinizi ve hedeflerinizi takip eden kapsamlı ve sezgisel bir organizasyon sistemi oluşturmanızı kolaylaştırır.

Liste görünümü, pano görünümü ve belge görünümü gibi çeşitli görünümler sunarak görevlerinizi iş akışınıza en uygun şekilde yapılandırma esnekliği sağlar.

Bu şablon ayrıca alan eklemenize, görevleri önceliklendirmenize ve hatta hatırlatıcılar ayarlamanıza olanak tanıyan güçlü özelleştirme seçenekleri de içerir. ClickUp Görev Yönetimi Şablonu ile gününüzü kolayca yapılandırabilir ve ne kadar büyük veya küçük olursa olsun yapılması gerekenlerin üstesinden gelebilirsiniz.

7. ClickUp Durum Görev Yönetimi Şablonu

Bu Şablonu İndirin Bu basit durum görev yönetimi şablonunda gününüzü düzenleyin

Şunu hayal edin: Yapılacak görevlerin uzun bir listesi var, ancak hangilerinin tamamlandığını ve hangilerinin hala yapılması gerektiğini bilmiyorsunuz. Daha da kötüsü, ne kadar sınırlamaya çalışırsanız çalışın, liste sürekli uzuyor gibi görünüyor.

Bu size tanıdık geliyorsa, ClickUp'ın Durum Görev Yönetimi Şablonuna ihtiyacınız var. Bu şablon, günlük görevlerinizi kolayca görüntülenebilen bir kanban panosunda tutar. Başladığınız, bitirdiğiniz ve hala yapılması gerekenleri kolayca görebilirsiniz.

Daha da iyisi, ClickUp'ta zaten görevleriniz varsa, bu şablon için verileri yeniden girmenize gerek kalmaz. Görünümü eklemeniz yeterlidir, ClickUp mevcut görevlerinizdeki tüm verileri içe aktarır.

Bu şablonla, yapılması gereken ve yapılması istenen görevleri kolayca ayırt edebilir, böylece bugün mutlaka yapılması gereken hiçbir şeyi unutmazsınız. Bu şablonu bugün indirin ve dağınıklığı geçmişte bırakın.

8. ClickUp Günlük Görev Yönetimi Şablonu

Bu Şablonu İndirin ClickUp Görev Yönetimi Şablonu'nu kullanarak odaklanmış bir günlük planla düzenli ve verimli kalın

Günlerinizi ve haftalarınızı daha etkili bir şekilde planlayabilmeyi hiç dilediniz mi? ClickUp Günlük Görev Yönetimi Şablonu tam da bu amaçla tasarlanmıştır.

Kağıt planlayıcınız, yapılacaklar notlarınız ve takviminiz arasında sürekli gidip gelmek yerine, her şeyi bu kullanımı kolay günlük planlayıcıda merkezileştirebilirsiniz. Gününüzdeki her yeni görev, etkinlik veya randevu için yerler belirleyerek saatlerinizi planlayın ve koordine edin.

Ayrıca, kolay görünüm biçimiyle, zaman taahhütlerinizi eleştirel bir şekilde inceleyebilir ve tüm yükümlülüklerinizi yerine getirmek için çok fazla işiniz olup olmadığına karar verebilirsiniz. Bu planlayıcı, aklınızdaki tüm küçük şeyleri hatırlamanıza yardımcı olmak için de gereklidir.

Bir daha asla doktor randevunuzu kaçırmak veya bir arkadaşınızın doğum gününü unutmak için uykunuzdan olmayın. Bu etkinlikler önceden kaydedildiğinden, uyanır, planlayıcınızı kontrol eder ve yapmanız gereken her şeyi zamanında bitirebilirsiniz. Planlayıcınız, hayatınızı düzenli tutan diğer belgeleri de takip edebilir.

Örneğin, e-posta görev yönetimi belgenize bir bağlantı ekleyerek, e-postalara yanıt vermek için ayırdığınız zaman diliminde bu bağlantıya tıklayabilirsiniz. Ayrıca, planlayıcınız sadece ciddi görevler ve randevular için olmak zorunda değildir.

Ayrıca, zevkle yaptığınız hobiler ve alışkanlıklar için zaman ayırmanıza da yardımcı olabilir. Örneğin, planlayıcınızı günlük egzersiz, meditasyon veya sadece küvette terapötik bir banyo için zaman ayırmak için kullanabilirsiniz.

Bu şablon, yinelenen görevler ve belirli son teslim tarihleri gibi güçlü özelleştirme seçenekleri de içerir, böylece gününüzü kolaylıkla planlayabilirsiniz. Bu, planlama için daha az zaman harcayıp daha fazla zaman çalışabileceğiniz anlamına gelir. Her günden daha fazla verim almak istiyorsanız, bu şablon tam da ihtiyacınız olan şey. Aşağıdaki bağlantıdan başlayın.

9. ClickUp Proje Görev Listesi Şablonu

Bu Şablonu İndirin North Star metriğine göre toplanan görevlerin ClickUp liste görünümü

ClickUp Görev Listesi Şablonu, tüm görevlerinizi tek bir yerden izlemek için düzenli bir platform sağlar. Özel iş akışınıza kolayca uyarlanabilen bu şablon, görevlerinizin kapsamlı bir listesini görüntülemekle kalmaz, aynı zamanda her birinde kaydettiğiniz ilerlemeyi de gösterir.

Hangi görevin kimden sorumlu olduğunu ve ne zaman tamamlanması gerektiğini bir bakışta anlayın. Bu şablon, görevleri Eylem Öğeleri, Fikirler ve Birikmiş İşler olarak kategorize ederek görevleriniz arasında kolay gezinmeyi sağlar. Şablon ayrıca, görevleri öncelik, departman veya görev durumuna göre düzenlemenizi sağlayan birden fazla görünüm seçeneği sunar.

Bu şablon, verimlilik ve organize görev yönetimi hedefleyen takımlar ve bireyler için idealdir. ClickUp ile entegrasyonu sayesinde veri girişi tekrarlanmaz ve değerli zamanınızdan tasarruf edersiniz. ClickUp Görev Listesi Şablonu, görevleri takip etmek ve proje hedeflerine etkili bir şekilde ulaşmak için mükemmel bir araçtır.

10. Microsoft Excel Görev Düzenleyici Şablonu

Vertex42 aracılığıyla

Bazı insanlar düzenli olmak ister ancak hayatlarına yepyeni bir sistem eklemek istemez. Zaten on farklı platform kullanıyorlar ve 11. platforma faiz duymuyorlar.

Bu kişiler için Excel'deki Microsoft Görev İzleme Şablonu harika bir seçenektir. Yapılacak görevlerin kapsamlı bir listesini, tanıdık Excel ortamında oluşturabilirsiniz.

Bu Excel şablonu, daha kapsamlı bir görev yönetim sistemine zaman ayırmak istemeyen ve Excel'i rahat kullanan herkes için harika bir seçenektir. Çok güzel olmayabilir, ancak özelleştirilebilir görev listesi, son teslim tarihleri ve tamamlanma yüzdesi gibi tüm temel özellikleri içerir. Önemli bağlantıları, başlangıç tarihlerini veya proje bütçenizi ekleyebileceğiniz notlar için bile bir alan vardır .

Dahası, bu görev izleyici şablonunu özel ihtiyaçlarınıza göre kolayca özelleştirebilirsiniz. İster tek bir proje için ister tüm bir kuruluş için görevleri izliyor olun, bu belge bir adım önde olmanıza yardımcı olabilir.

Office ekosisteminde görevlerinizi yönetmek istiyorsanız, Excel'in Görev İzleme Şablonu sizin için mükemmel bir çözümdür.

11. Excel Günlük Görev Yöneticisi Şablonu

Microsoft Şablonları aracılığıyla

Her gün işlerinizi yolunda tutmak başlı başına bir beceridir. Çoğumuzun dikkatimizi gerektiren çok sayıda devam eden görevi vardır, bu nedenle hepsini takip etmek ve zamanında tamamlamak biraz organizasyon gerektirir.

Günlerinizi düzenli tutmanın kolay bir yolunu arıyorsanız, Microsoft Excel'in Günlük Görev Yönetimi Şablonu tam size göre. Bu proje görev listesi şablonu, günlük görevlerinizi basit ve okunması kolay bir biçimde görüntülemenizi ve düzenlemenizi sağlar. Böylece, son teslim tarihlerini takip edebilir ve yapılacaklar listenizi öncelik sırasına koyarak hiçbir şeyi gözden kaçırmazsınız.

Bu ücretsiz şablonun bir başka kullanışlı özelliği, bugün yapılması gereken tüm görevleri otomatik olarak vurgulamasıdır. Vurgulanan girdiler kolayca fark edilir, böylece acilen yapılması gereken hiçbir şeyi kaçırmazsınız. Hayatınız oldukça rahat geçiyorsa (ne şanslısınız) bu özellik çok önemli olmayabilir, ancak görevlerinizin sayısı giderek artıyorsa hayat kurtarıcı olabilir.

Görev yönetimi için Excel şablonlarının size uygun olduğundan emin değil misiniz? O halde, size daha uygun bir şey bulmak için Excel alternatifleri kılavuzumuza göz atın.

Görev Takip Şablonlarıyla Proje Görevlerini Yönetin

Görev yönetimi şablonları, düzenli kalmak ve görevlerinizi planlanandan önce tamamlamanızı sağlamak için harika bir yoldur. Ne tür bir proje takımınız olursa olsun, iş akışınızı kolaylaştırmanıza, proje görevlerini yönetmenize ve verimliliğinizi optimize etmenize yardımcı olabilecek bir görev yönetimi şablonu muhtemelen vardır.

İşletmeniz, iş akışlarında görev yönetimini iyileştirmenin kolay bir yolunu arıyorsa, ClickUp'tan başka yere bakmayın. Görev yönetimi özelliklerimiz, önceden oluşturulmuş şablonlarımıza erişmenin ötesinde daha fazlasını yapmanızı sağlar.

Ayrıca ClickApps'ı kullanarak deneyiminizi özelleştirebilir, etiketler ve alt görevler ekleyebilir, hatta gerçek zamanlı yorum konuları ile işbirliğini artırabilirsiniz.

ClickUp ile görev yönetimi artık o kadar da zor değil. Bugün ücretsiz bir hesap açarak, biraz düzenlemenin işinizde ne kadar büyük bir fark yaratabileceğini görün.

Düzenlemenizde başarılar! 🎉