20 En İyi Ücretsiz Yapılacaklar Listesi Şablonu

Düzenli olmak, görevlerinize öncelik vermek ve daha fazlasını yapmak istiyorsanız, belki de bir yapılacaklar listesinden yararlanmanın zamanı gelmiştir. Görev listenizi hızlı bir şekilde başlatmanın en kolay yolu, bir yapılacaklar listesi şablonu kullanmaktır.

Mükemmel bir yapılacaklar listesi oluşturmak için önce zaman çerçevesini, görevleri nasıl dağıtacağınızı ve görevleri tamamlandığında nasıl işaretleyeceğinizi düşünmelisiniz. İlk akla gelen, Google E-Tablolar, Microsoft Word veya Excel'e gitmek ya da yazdırılabilir bir PDF yapılacaklar listesi indirmek olabilir.

Piyasada bir sürü yapılacaklar listesi var, ancak biz hayatınızı kolaylaştırmak ve size en iyi 20 ücretsiz seçeneği sunmak için buradayız! 💸

Verimliliğinizi artırmaya hazır mısınız?

Öncelikle, yapılacaklar listesi şablonu kullanmanın avantajlarına bir göz atalım!

20 Ücretsiz Yapılacaklar Listesi Şablonu

Yapılacaklar listeleriniz her şeyin rastgele bir karışımı şeklinde ve kafa karıştırıcı olmak zorunda değildir. Aşağıdaki ücretsiz yapılacaklar listesi şablonları, netliği en üst düzeye çıkarmanıza ve verimsizlikleri azaltmanıza yardımcı olacaktır.

1. ClickUp'ın Yapılacaklar Listesi Şablonu

Bu Şablonu İndir ClickUp'ın Yapılacaklar Listesi Şablonu ile sürekli bir yapılacaklar listesi tutun

ClickUp'ın Yapılacaklar Listesi Şablonu ile planlamalarınızda esnek ve açık olun!

Bu ClickUp şablonu ile görev yürütmede en üst düzeyde esneklik elinizin altında. Boş bir tuval sunarak, önceden tanımlanmış kategoriler veya belirli zaman dilimleri gibi kısıtlamalar olmadan yapılacaklarınızı organik bir şekilde doldurmanıza olanak tanır.

Görevleri, fikirleri veya hatırlatıcıları hareket halindeyken özgürce not alabilir ve görevler tamamlandığında hızlıca işaretlemek için kontrol listesi biçimini kullanabilirsiniz. Burada kısıtlamaların olmaması, çeşitli projeler veya öngörülemeyen iş akışları için özellikle yararlıdır. Yapılacaklarınız planlarınızla birlikte gelişebilir, böylece sorumluluklarınızı her zaman güncel tutabilirsiniz.

Ayrıca, yönetim tarzınıza en uygun şekilde görev önceliği, son teslim tarihleri veya atanan kişi için özel alanlar oluşturabilirsiniz. ClickUp'ın yerel şablonu olan bu şablon, diğer Görevlerinizle sorunsuz bir şekilde entegre olur. Boş yapılacaklar listenize herhangi bir cihazdan erişebilir, düzenleyebilir ve yönetebilirsiniz, bu da bu son derece kullanışlı şablonu kişisel organizasyon veya ortak çabalar için mükemmel hale getirir.

2. ClickUp'ın Günlük Yapılacaklar Listesi Şablonu

Bu Şablonu İndirin ClickUp Yapılacaklar Listesi Şablonu ile ürün yönetimi yolculuğunuzda düzenli ve verimli kalın

Basit bir günlük yapılacaklar şablonu, yapmayı planladığınız temel günlük görevleri yakalar. ClickUp, yapmanız gereken en sıradan görevleri ve bunların tamamlanması gereken günün belirli saatlerini ayarlamanıza yardımcı olur; hem de görünümü özelleştirme ve seçme olanağıyla!

ClickUp'ın Günlük Yapılacaklar Listesi Şablonu, görevleri eklemeyi ve düzenlemeyi daha kolay ve hızlı hale getirir. Görevlerinizi düzenlemek, iş akışınızı planlamak ve önceliklerine göre sipariş etmek için çeşitli seçenekler sunar.

Görev yönetimi yazılımı kullanıyorsanız, bu günlük yapılacaklar listesi şablonunu işinize veya diğer görev listelerine senkronize edebilmelisiniz. ClickUp ile liste öğenizin durumunu güncelleyebilir ve öncelikli görevleriniz için alt görevler oluşturabilirsiniz.

Öğelerinizi Liste Görünümü, Kanban Görünümü, Tablo Görünümü, ClickUp Belgeleri veya diğer birçok ClickUp görüntüleme seçeneğinde kolayca görüntüleyin, böylece ihtiyacınız olan tüm ayrıntılara bir bakışta ulaşın. 👀

Bu günlük görev yapılacaklar listesi şablonu, her görevin ne zaman yapılacağından hangi görevlerin öncelikli olduğuna kadar günün her ayrıntısını planlayanlar için idealdir.

3. ClickUp İşleri Tamamlama Şablonu

Bu Şablonu İndirin Getting Things Done (GTD) Şablonu, tüm bu fikirleri tek bir merkezi konumda düzenlemenize yardımcı olur

Daha verimli olmak ve işlerinizi halletmek istiyorsanız, görevlerinizi iş akışını yönetmek için eyleme geçirilebilir iş öğelerine ayırmanız gerekir. Bunu ClickUp İşleri Tamamlama Şablonu ile başarabilirsiniz .

Şablonda bulunan netliği artıran araçlar arasında, ihtiyaçlarınıza göre özelleştirilebilen yedi önceden oluşturulmuş görünüm türü bulunmaktadır. Liste görünümünde, son teslim tarihleri ve gereken çaba düzeyi hakkında bilgi edinmek için tüm işlerinizi bir bakışta görebilirsiniz.

Özelleştirilebilir bir Kanban panosunda iş akışınızı görselleştirin, böylece görevlerinizi son teslim tarihine, önceliğine, durumuna ve daha fazlasına göre düzenleyebilirsiniz. Takvim görünümünü kullanarak projelerinizi ve görevlerinizi doğrudan takvimden planlayabilir ve programlayabilirsiniz.

Şablondaki yedi önceden oluşturulmuş görünüm türünün her birinin üç önceden oluşturulmuş Özel Alan ile birlikte geldiğini unutmayın. İlk ikisi, atanan kategori ve çaba açısından bağlamlardır ve görev başına gereken zaman ve enerji miktarını ayrıntılı olarak gösterir. Sonuncusu ise bloke edilmiş özel alandır.

Daha kolay ve daha verimli bir iş akışı için görevleri yapılacaklar şablonunuzda taşımak istediğinizi varsayalım. Bu liste şablonuyla, görev öğenizin her adımı için önceden kaydedilmiş yedi Listeden seçim yapın. Bu harika görev listesi şablonu ile hayatınızı ve işinizi daha yönetilebilir hale getirmek için birçok otomasyon seçeneği vardır.

4. ClickUp Kişisel Bakım Yapılacaklar Şablonu

Bu Şablonu İndirin Görevler veya bir kontrol listesi şablonunda hedeflerinizi izleyerek ve ayrıntılı olarak belirleyerek kişisel bakımınızı öncelik haline getirin

Hepimizin ne kadar meşgul olduğunu düşünürsek, mümkün olduğunca sık kendinize özen gösterip kendinizi sevdiğinizden emin olmak istersiniz. Özelleştirilebilir ClickUp Kişisel Bakım Yapılacaklar Şablonu ile kendinize bakmak için yapmanız gereken her şeyin ayrıntılı bir açıklamasını tutabilirsiniz.

Gerçekleştirmeyi planladığınız kişisel bakım görevlerini düzenlemek için, bu kontrol listesi şablonunda kullanabileceğiniz dört özel alan vardır. Görevleri kişisel bakım türlerine veya sağlık türlerine göre kategorilere ayırabilir ve her biri için notlar ve referans materyalleri tutabilirsiniz.

Ayrıca, günlük veya haftalık görev listenizi izleyebilir ve şablonda bulunan altı duruma göre ilerlemelerini güncelleyebilirsiniz. Bu, yolunda gitmeyen, beklemede olan veya başlamamış görevlere öncelik vermenize yardımcı olacaktır.

Genel olarak, sorumluluk sahibi olmak ve kişisel bakımınızda tutarlı olmak istiyorsanız, ClickUp kişisel bakım yapılacaklar şablonu, sağlık ihtiyaçlarınızı karşılamak için büyük ölçekte nasıl bir performans gösterdiğinizi görsel olarak görmenize yardımcı olur.

5. ClickUp Görev Yönetimi Şablonu

Bu Şablonu İndirin ClickUp'ın Görev Yönetimi Şablonunu kullanarak projenizin her küçük ve büyük ayrıntısını kontrol altında tutun

ClickUp'ın Görev Yönetimi Şablonu ile günlük, haftalık veya aylık görevlerinizi kolayca halledin. Bu çok yönlü şablon, kişisel görev yöneticiniz olarak görev yapar ve görevleri etkili bir şekilde dağıtmanıza, öncelikleri belirlemenize ve ilerlemeyi izlemenize yardımcı olur. Görevleri kolayca kategorilere ayırabilir, hatırlatıcılar ayarlayabilir ve son teslim tarihleri ekleyerek görevlerinizi takip edebilir ve hiçbir son teslim tarihini kaçırmazsınız.

Bu şablon, liste, pano ve takvim gibi çeşitli görüntüleme seçenekleri sunarak iş akışınıza en uygun olanı seçmenize olanak tanır. ClickUp'ın Görev Yönetimi Şablonu ile görevleri yönetmek sorunsuz, etkileşimli ve hatta keyifli hale gelir. Verimlilik ve etkinliğini artırmak isteyenler için kesinlikle sahip olunması gereken bir şablondur.

6. ClickUp Dijital Ürün Yapılacaklar Şablonu

Bu Şablonu İndirin Görevleri basit bir belge biçiminde düzenlemek için Dijital Ürün Kontrol Listesi Şablonunu kullanın

Dijital ürününüzü nasıl iyileştireceğinizden emin değil misiniz? ClickUp Dijital Ürün Yapılacaklar Şablonu, dijital ürününüzü tasarlamak ve denetlemek için harcadığınız yüzlerce saatten tasarruf etmenizi sağlar, böylece ürün lansmanı sırasında hiçbir şeyi kaçırmazsınız.

Bu dijital ürün kontrol listesi şablonu, dijital ürününüzü baştan sona oluşturmanıza yardımcı olur. Basitleştirilmiş belge, tasarım kontrol listesi, ürün ambalajlama kontrol listesi ve satış planı kontrol listesi içerir.

Tasarım kontrol listesinde, ürün fikirleri oluşturabilir ve düzenleyebilir, verimli bir ürün geliştirme süreci geliştirebilirsiniz. Sonunda, niş hedef pazarınıza en iyi şekilde ulaşmak ve çevrimiçi pazarı kullanmak için stratejiler geliştirebileceğiniz satış planı kontrol listesi olacaktır.

Her ürün için, ileride başvurmak üzere dijital ürün kılavuzları ekleyebilirsiniz. 🔮

7. ClickUp Taşınan Yapılacaklar Listesi Şablonu

Bu Şablonu İndirin ClickUp Taşınma Yapılacaklar Listesi Şablonu ile taşınma sürecinizi çocuk oyuncağı haline getirin

İster basit ister büyük bir taşınma olsun, taşınma için eşya toplamak stresli olabilir. Neyse ki, ClickUp Taşınma Yapılacaklar Listesi Şablonu ile bu işi daha az yorucu hale getirebilirsiniz. 🚚

Bu görev listesi şablonu ile, yapmanız gerekenlerin hızlı bir kontrol listesini ve tamamlananların bir görev listesini oluşturabilirsiniz, böylece taşınma gününe hazır olursunuz.

Taşınmanın her aşamasında yapmanız gereken her şeyin bir görev listesini oluşturabilirsiniz. Her birine kolayca öncelik ve son tarih atayın. Ya da belirli görevlerden sorumlu olacak kişileri atayın, böylece herkes kimin neyden sorumlu olduğunu bilir.

Gerçeği kabul edelim: Bu tür bir görev dağılımını, yalnızca PDF biçiminde bulunan yazdırılabilir bir kontrol listesi şablonunda elde edemezsiniz. Bunun yerine, her görevin sürecini izleyin, bir sonraki yapılacaklar listesi için yorumları not alın ve tüm süreci takip etmek için durumları güncelleyin.

8. ClickUp Kalite Kontrol Kontrol Listesi Şablonu

Bu Şablonu İndirin Bu ayrıntılı kontrol listesinde özel durumlar, son teslim tarihleri ve farklı öncelikler belirleyin

Günümüzün rekabetçi ortamında, her bir ürününüzün müşterinin beklentilerine uygun olmasını sağlamanız gerekir. Neyse ki, ClickUp Kalite Kontrol Kontrol Listesi Şablonu ile projelerinizin kalitesini izleyebilirsiniz.

Bu yapılacaklar listesi şablonu, projenin onaylanıp onaylanmadığını, yeni onaylanıp onaylanmadığını, beklemede olup olmadığını veya reddedilip reddedilmediğini kontrol etmenize yardımcı olan durum çubuğunu içerir.

Ayrıca, projeyle ilgili sonuçları, onay tarihlerini, ilerlemeyi ve açıklamaları belirtebileceğiniz özel bir alan da bulunmaktadır. Bu özel alanlarda, proje üzerinde yapılan tüm test prosedürlerini ve önemli ve önemsiz tüm kritik dönüm noktalarını ve etkinlikleri ayrıntılı olarak belirtebilirsiniz.

Bu şablonla iki otomasyon seçeneğiniz vardır. Çözülen alt görevlerin durumunun değiştirilmesini otomatik hale getirebilirsiniz. Aynı şekilde, proje durumu değiştiğinde, otomatik olarak özel bir alan ayarlayabilirsiniz.

Daha fazla özelleştirme için üç farklı görünüm türü vardır. Görev listenizi liste, tablo veya kılavuz biçiminde görüntüleyebilirsiniz.

9. ClickUp Yapılacaklar Listesi Şablonu

Bu Şablonu İndirin ClickUp Bucket List Template'ı kullanarak, yapılacaklar listenizdeki her öğeyi takip edin

İşletmenizin markasını yenilemek mi istiyorsunuz yoksa bir şelaleden iple atlamak mı? Hedefiniz ne olursa olsun, ClickUp Yapılacaklar Listesi Şablonu, hedeflerinizi planlamanıza, organize etmenize ve önceliklendirmenize yardımcı olur.

Bahsedilen çeşitli liste şablonlarından bu şablon, yapılacaklar listenizdeki öğeleri farklı kategorilere ayırmanıza olanak tanır. Örneğin, bir görev listesinde ziyaret edilecek yerleri veya deneyimleri ayarlayabilirsiniz.

Her birinin altında, bir gün veya bir hafta boyunca gerçekleştirmek istediğiniz farklı alt görevleri veya yaşamak istediğiniz deneyimleri listeleyebilirsiniz. Şablon, tercihlerinize göre doldurabileceğiniz altı özel alan ile birlikte gelir ve ailenizin diğer üyelerini de dahil etmek için harika bir seçenektir.

Bucket listenizi beş yoldan biriyle düzenleyebilir ve görüntüleyebilirsiniz. Görevleri bir liste halinde sıralayın veya derecelendirmeye, kıtaya veya görevi gerçekleştirmek istediğiniz kişilere göre düzenleyin.

Son olarak, yapılacaklar listenizdeki her öğe birbiriyle bağlantılıysa, bunları bir sıra görevi listesi olarak düzenleyebilirsiniz. Tam görsel tasarım öğelerine sahip, kullanımı kolay bir yapılacaklar listesi şablonu arıyorsanız, bu şablon size çok şey sunabilir.

10. ClickUp Ders Ödevleri Yapılacaklar Listesi Şablonu

Bu Şablonu İndirin ClickUp Sınıf Ödevleri Yapılacaklar Listesi Şablonu, öğretmenlerin sınıf ödevlerini takip etmeleri ve görevleri önceliklendirmeleri için mükemmeldir

Ödevlerinizi, stajlarınızı veya diğer etkinliklerinizi hatırlamak ve takip etmek çoğu zaman imkansız gibi gelebilir. Yapmanız gereken işlerin çokluğu göz önüne alındığında, verimliliğinizi korumak ve unutulan ödevler nedeniyle hayal kırıklığı yaşamamak için bir çözüme ihtiyacınız var.

ClickUp Sınıf Ödevleri Yapılacaklar Listesi Şablonu, sınıf ödevlerinizi düzenlemek için üç özel seçenek sunar. Örneğin, ödevlerinizi görev türlerine, kapsanan konulara veya ödev notlarına göre düzenleyebilirsiniz.

Farklı görevleri daha kolay izlemek için şablon dokuz ClickApp ile senkronize edilir. Bu, tüm görev e-postalarını izleyip senkronize edebileceğiniz, zamanlarını takip edebileceğiniz ve tüm bağımlılıkları haritalayabileceğiniz anlamına gelir.

Bir görev gelir gelmez, son teslim tarihini not edebilir ve listelenen 12 duruma göre ilerlemesini izleyebilir ve güncelleyebilirsiniz. Bu görevler daha sonra sınavlar, belgeler veya son teslim tarihine göre düzenlenmiş bir liste dahil olmak üzere mevcut altı görünüm türünden birinde görüntülenebilir.

11. ClickUp Ev Tadilatı Yapılacaklar Listesi Şablonu

Bu Şablonu İndirin Bu ayrıntılı şablonla tüm önemli görevleri, son teslim tarihlerini, envanteri ve maliyetleri takip edin

Ev tadilatlarının karmaşıklığı göz önüne alındığında, ayrıntılı bir yapılacaklar listesi olmadan bir tadilata başlamak kesinlikle tavsiye edilmez. Tadilat öncesi ve tadilat sırasında yapılacaklar için, ClickUp Ev Tadilatı Yapılacaklar Listesi Şablonu'nda kapsamlı bir şekilde yer alan bir yapılacaklar listesine ihtiyacınız olacak.

Bu ev yenileme proje yönetimi yapılacaklar listesi şablonu, bütçelerinizi, zaman çizelgelerinizi, yüklenicilerinizi ve daha fazlasını takip etmenize yardımcı olarak ev yenileme hayallerinizi gerçekleştirmenizi sağlar.

Gerçekleştirmek istediğiniz farklı projeleri, evin belirli alanlarına göre kategorilere ayırabilirsiniz. Öncelikli görevlerin başlangıç ve son teslim tarihlerini listeleyin ve işçilik ve malzeme maliyetlerini ekleyin. Ayrıca, tahmini son teslim tarihi ile ilgili projenin ilerlemesi ve durumunu da listeleyebilirsiniz.

Ev tadilatında acemiyseniz veya deneyimli bir müteahhitseniz, bu yapılacaklar listesi şablonu, başarılı bir ev tadilatı için tüm görevleri düzenlemenize yardımcı olur ve her birinin ilerlemesini izlemenizi sağlar.

12. ClickUp Parti Planlama Yapılacaklar Listesi Şablonu

Bu Şablonu İndirin Bu parti planlama şablonunu kullanarak bütçe oluşturun, öncelikleri belirleyin ve görevleri dağıtın

Unutulmaz bir parti düzenlemek, ayrıntılara titizlikle dikkat etmeyi gerektirir. Stres ve son dakika telaşından kaçınmak ve partinizin başarısını garantilemek için ClickUp Parti Planlama Yapılacaklar Listesi Şablonunu kullanmayı düşünmelisiniz.

Kontrol listesi şablonunda, partinizi aşamalara ayırarak parti planlamanızı düzenleyebilirsiniz. Etkinlik sırasında ve sonunda hazırlık için gerekli görevleri listeleyebilirsiniz. Bunların her birinin, görsel olarak izlenebilir ilerleme ve mevcut beş durumdan birini atama seçeneği olan alt görevleri olabilir.

İster küçük bir parti düzenliyor olun, ister deneyimli bir parti koordinatörü olun, ClickUp Parti Planlama Yapılacaklar Listesi Şablonu, hiçbir önemli detayın gözden kaçmamasını ve telaş içinde kalmamanızı sağlar.

13. ClickUp Takvim Yapılacaklar Listesi Şablonu

Bu Şablonu İndirin ClickUp Takvim Yapılacaklar Listesi Şablonunu kullanarak alışkanlıklarınızı kompakt listeler halinde planlayın

Düzenli olmak sadece bir mantra değil, hedeflerinize ulaşmak ve görevleri hızlı bir şekilde tamamlamak için çok önemli bir unsurdur. Ancak, aynı anda birden fazla görevi yönetmek kaotik olabilir. Neyse ki, ClickUp'ın Takvim Yapılacaklar Listesi Şablonu, düzenli olmanızı ve her şeyi kontrol altında tutmanızı sağlar!

Bu şablon, tüm görevlerinizi birleştirilmiş bir görünümde sunarak gününüzü, haftanızı ve geleceğinizi verimli bir şekilde planlamanıza olanak tanır. Bu şablonun özellikleri şunlardır:

Görevleri kolayca planlayın: Son teslim tarihlerini kaçırmayın. Kullanımı basit ancak güçlü bu şablonla görevlerinizi etkili bir şekilde planlayın.

Görevleri sistematik olarak düzenleyin: Daha iyi görünürlük ve anlaşılabilirlik için görevlerinizi açık ve anlaşılır kategorilere ayırın.

Ayrıntılı görev görünümü: Her görev hakkında derinlemesine bilgiler edinin ve ilerlemeyi hızla izleyin.

Bu dinamik Takvim Yapılacaklar Listesi Şablonu ile her şeyin üstesinden gelin ve verimliliği bir üst seviyeye taşıyın! Sadece planlamak, programlamak ve yürütmekle kalmayın; bunu organize bir şekilde yapın!

14. ClickUp İş Yapılacaklar Şablonu

Bu Şablonu İndirin ClickUp İş Yapılacaklar Şablonu ile yaklaşan tüm yükümlülüklerinizi başarıyla yerine getirin

İş Yapılacaklar Listesi Şablonu, haftalık görevlerinizi planlamanıza, düzenlemenize ve sağlam bir genel bakış elde etmenize olanak tanıyan, zaman kazandıran bir araçtır. Bu sayede, her zaman bir adım önde olabilir ve süper verimli bir hafta için kendinizi hazırlayabilirsiniz.

Şablon, görevleri alt görevlere ayırmanıza, görevleri önem ve aciliyetine göre önceliklendirmenize ve son teslim tarihlerinizi sıkı bir şekilde takip etmenize olanak tanır. Kolay gezinilebilir bir arayüz ve ilerlemeyi görsel olarak izleme, projeleri düzenleme ve son teslim tarihlerini yönetme özellikleri ile önünüzdeki haftayı rahatlıkla geçirebilirsiniz.

ClickUp İş Yapılacaklar Listesi Şablonu, haftalık görevlerini yönetmek için etkili bir yol arayanlara en uygun şablondur. İster bir proje, ister günlük işlemler veya ek işiniz için olsun, bu şablon tüm ihtiyaçlarınızı karşılar. Bu düzenli, verimli ve kullanıcı dostu iş yapılacaklar şablonu ile daha fazlasını yapın ve daha az stres yaşayın.

15. ClickUp Katman Listesi Şablonu

Bu Şablonu İndirin Projeleri kademelere ayırmak, bunların yönetimini ve önceliklendirilmesini kolaylaştırabilir. Ancak sıfırdan bir kademeli liste oluşturmak sıkıcı ve zaman alıcı bir iştir.

ClickUp Katman Listesi Şablonu ile karar verme sürecinizi optimize edin .

Birden fazla seçenekle karşı karşıya kaldınız ve hangisine öncelik vereceğinizden emin değil misiniz? ClickUp Katman Listesi Şablonu tam size göre. Bu şablon, seçeneklerinizi etkili bir şekilde değerlendirmenize yardımcı olmak için tasarlanmıştır ve aynı zamanda görevlerin, ürünlerin veya seçeneklerin net ve görsel bir hiyerarşisini sunar.

İş stratejilerini değerlendirmeden favori filmlerinizi sıralamaya kadar, şablonumuz hızlı organizasyon ve önceliklendirme imkanı sunarak bilinçli kararlar almanızı sağlar. Özelleştirilebilir kademeler, renk kodlu kategoriler ve esnek sıralama sistemleri ile ClickUp Kademe Listesi Şablonu, en önemli konularda netlik sağlarken benzersiz bakış açınızı korumanızı sağlar. Karar verme, görev önceliklendirme veya basit eğlence amaçlı sıralamalar için bu şablonu kullanın.

16. ClickUp Etkinlik Listesi Şablonu

Bu Şablonu İndirin ClickUp Etkinlik Listesi Şablonu ile tüm etkinliklerinizi tek bir yerde düzenleyin ve planlayın

Aynı anda birden fazla faaliyeti yürütmek oldukça zor olabilir. Bu nedenle ClickUp, proje yöneticilerini ve proje yönetimi ofis yöneticilerini (PMO) etkili ve verimli bir faaliyet listesi oluşturmada desteklemek için Faaliyet Listesi Şablonunu özenle tasarladı.

ClickUp'ın Etkinlik Listesi Şablonu, çoklu görevleri bir üst seviyeye taşıyarak proje planını sunmanın başka bir yöntemini temsil eder. Temel yapılacaklar listeleri ve kontrol listelerinden karmaşık proje zaman çizelgeleri ve sprint planlarına kadar her şeyi tek bir merkezden yönetmenizi sağlar.

Etkinlik Listesi Şablonunu kullandığınızda, görevlerin ilerlemesini kolayca izleyebilir, organizasyon ve zaman yönetiminizi iyileştirebilir ve en önemlisi, en önemli görevlere odaklanarak verimliliğinizi en üst düzeye çıkarabilirsiniz. ClickUp'ın güçlendirici Etkinlik Listesi Şablonunu kullanarak görevleri hızlı bir şekilde belirleyin, önceliklendirin ve projenizin ilerlemesini asla gözden kaçırmayın. Başarılı proje planlaması söz konusu olduğunda, bu şablon güvenilir yardımcınızdır.

17. GooDocs tarafından hazırlanan Google E-Tablolar Yapılacaklar Listesi Şablonu

GooDocs aracılığıyla

Zaten Google Suite'in sık bir kullanıcısıysanız, Google E-Tablolar Yapılacaklar Listesi Şablonu sizin için mükemmel bir seçim olabilir. Bu şablon, günlük görevlerinizi tanıdık ve kullanımı kolay bir platformda düzenlemenizi, yönetmenizi ve izlemenizi sağlar.

Anahtar görevlere göre gününüzü düzenli bir şekilde planlayabilir, ayrıntılı açıklamalar ve son tarihler ekleyebilirsiniz. Ayrıca, Google E-Tablolar'da olduğu için listenize istediğiniz zaman, istediğiniz yerden ve herhangi bir cihazdan kolayca erişebilirsiniz.

Bu şablon, işbirliğini kolaylaştırarak bu şablonu paylaşılan görevler için son derece uygun hale getirir. Her görevin durumunu gerçek zamanlı olarak düzenleyebilir, paylaşabilir ve güncelleyebilir, böylece takımınız ilerlemenizi takip edebilir.

Kişisel bir etkinlik planlıyor, bir projeyi yönetiyor veya günlük görevleri izliyor olsanız da, Google E-Tablolar Yapılacaklar Listesi Şablonu verimliliğinizi artırmakla kalmaz, aynı zamanda görev yönetiminizi zahmetsizce kolaylaştırır.

18. GooDocs tarafından hazırlanan Google E-Tablolar Günlük Yapılacaklar Listesi Şablonu

GooDocs aracılığıyla

Google E-Tablolar Günlük Yapılacaklar Listesi Şablonu ile verimlilik seviyenizi dönüştürün. Bu sofistike, kullanıcı dostu kontrol listesi, gününüzü titizlikle planlamanız için düzenli bir alan sağlar. Bu şablondaki ayrıntılı bölümler, görevlerinizi düzenlemenize, son tarihleri belirlemenize, hedefleri tanımlamanıza, etkili bir şekilde önceliklendirmenize ve ilerlemenizi hareket halindeyken izlemenize olanak tanır. Google Drive'ınıza sorunsuz bir şekilde entegre edilebilme özelliği ile daha çok yönlü hale getirilmiştir, böylece kolay erişim, paylaşım ve işbirliği sağlar.

Google E-Tablolar Günlük Yapılacaklar Listesi Şablonu, günlük görevlerini temiz, basit ve verimli bir şekilde yönetmek isteyen kişiler için harika bir araçtır. Profesyoneller, öğrenciler ve güne net bir yol haritasıyla başlamak isteyen herkes için mükemmel olan bu şablon, başarılı bir günlük yönetim için vazgeçilmezdir.

19. GooDocs tarafından hazırlanan Google E-Tablolar Proje Yapılacaklar Listesi Şablonu

Çok yönlülük için tasarlanan bu Google E-Tablolar şablonu, görevleri düzenlemenize, kaynakları tahsis etmenize, görev sahipliğini devretmenize, başlangıç ve son teslim tarihlerini ayarlamanıza ve daha fazlasını yapmanıza olanak tanıyarak kapsamlı proje planlaması yapmanızı sağlar. Görev durumlarını zahmetsizce izleyin, öncelik düzeyleri uygulayın ve gelişmiş iletişim için notlar tutun.

Şablon, sorunsuz bir işbirliği sağlar ve bu da onu takım tabanlı projeler için mükemmel bir seçim haline getirir. Gerçek zamanlı güncellemeler ve hatırlatıcılar için Google Takvim ile senkronizasyon sağlayarak projenizin yolunda ilerlemesini garanti edin. Google'ın verimlilik araçları paketinin hayranları için bu şablon, proje yönetimine sadelik ve verimlilik getiriyor.

20. Google E-Tablolar GooDocs tarafından hazırlanan renkli yapılacaklar listesi şablonu

Google E-Tablolar Renkli Yapılacaklar Listesi Şablonu ile görev yönetiminize bir parça renk katın. Bu canlı şablon, sıradan yapılacaklar listenize eğlence katarak görevlerinizin görsel olarak çekici bir şekilde sunulmasını sağlar.

Düzenli bir şekilde düzenlenmiş bu şablonlarda görevleri kolayca yazabilir, öncelikleri, son tarihleri ve atanan kişileri belirleyebilirsiniz. Renk kodlu sistemi, öncelikli görevleri diğerlerinden ayırmanıza ve günün önemli görevlerini vurgulamasına yardımcı olur. Bu da, işlerini renkli ve düzenli tutmayı sevenler için mükemmel bir seçimdir.

Hem bireysel hem de ortak görevler için uygun olan Google E-Tablolar Renkli Şablonu, tüm cihazlardan erişilebilir, böylece hareket halindeyken görevleri kolayca inceleyebilir veya ekleyebilirsiniz. Optimum görev dağıtımı ve zaman yönetimi için takım üyeleri veya ailenizle bile paylaşabilirsiniz. Monoton görev listelerini bir kenara bırakın; bu şablonla işinizin canlılığını ortaya çıkarın. 🌈

Yapılacaklar Listesi Şablonu Kullanmanın Avantajları Nelerdir?

Ne yazık ki, çoğumuz hayatımızı kolaylaştırmak için bir tür yapılacaklar listesi aramaya çalışırız, ancak bu bizi dağınık ve elimizdeki işlerden kopuk hale getirir. Sonuç genellikle işimizi organize etmek için daha az netlik ve daha fazla çaba harcamaktır.

İş + Daha Fazla İş = 😰

Basit bir yapılacaklar listesi, ertelemeyi azaltmamıza ve bir görevi izlemek için daha fazla iş yaratmamamıza yardımcı olur. Şablonla, yapılacaklar listenizi yazmak boşuna bir uğraş olmak zorunda değildir.

Şablonlar, yapılacaklar listelerinizi oluşturmanızı, bunları gözden geçirmenizi ve her birinde çalışırken verimliliğinizi en üst düzeye çıkarmanızı kolaylaştırır. Görevler, işlerinizi öncelik sırasına koyabilmeniz için sıralanması kolay olmalıdır.

Yapılacaklar listenizin sırasını değiştirmek, durum sütunu oluşturmak veya yeni önceliklere göre görevler eklemek isterseniz, şablon olmadan çok fazla ilerleyemezsiniz. Önceden oluşturulmuş ve özelleştirilebilir şablonlar, ilk yapılacaklar listesi konusunda yardıma ihtiyaç duyan kişiler için kullanışlı başlangıç noktalarıdır.

Bu, deneyimli kişilerin basit bir yapılacaklar listesinden yararlanamayacağı anlamına gelmez, ancak görev profesyonellerinin kontrol listelerini daha hızlı tamamlamasına yardımcı olabilir.

Şöyle düşünün: Yapılacaklar listesi şablonunuz aslında kişisel asistanınızdır. Verimlilik aracı kullanmak, yapılacaklar listelerinizin kalitesini artırır. Öyleyse, en sevdiğimiz 10 yapılacaklar listesine bir göz atalım ve kalem kağıda elveda diyelim. 👋

Yapılacaklar Listeleriniz için Daha Fazla Şablon mu İstiyorsunuz?

Yapılacaklar listesi, hedeflerinizi kolayca yönetebileceğiniz daha küçük parçalara ayırmanıza yardımcı olur. Bunlar en iyi yapılacaklar listelerimizdir, ancak ClickUp'ta daha fazlası var. Ücretsiz olarak kullanabileceğiniz daha fazla iş, basit ve takvim yapılacaklar listesi görmek için ClickUp Şablonlarının tam listesine göz atın.

Profesyonelce tasarlanmış bu şablonlarla, görevlerinizi öncelik sırasına koymaya başlayın ve iş akışınızı daha iyi yönetin. Her şey verimlilikle ilgili! ☑️