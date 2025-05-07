En İyi 13 Microsoft Excel Alternatifi 2025

Projeleriniz için sayıları hesaplarken Microsoft Excel, tanıdık bir araçtır. Ancak lisans maliyetleri, özellikle büyüyen takımlar için yüksek olabilir.

Abonelik ücretleri ve işlevsellik ödünleri arasında yolunu bulmaya çalışan biri olarak, bütçe dostu ancak güçlü Excel alternatiflerine olan ihtiyacı çok iyi anlıyorum.

Benzer veya daha iyi özellikleri çok daha uygun bir fiyata sunan araçlara sahip olabilseydiniz ne yapardınız?

Bu da beni en iyi Excel alternatiflerini keşfetmeye yöneltti. Excel'in işlevlerini kopyalamakla kalmayıp, benzersiz avantajlar da sunan araçlar arıyordum. Gerçek zamanlı işbirliği, gelişmiş proje yönetimi entegrasyonları ve kesintisiz bulut erişimi gibi özelliklerin hepsini sunarken, aynı zamanda cebinize de dost olan araçlar.

⏰60 saniyelik özet Tek bir yazılımda verimlilik, işbirliği ve değer sunan 13 Excel alternatifini keşfedin: ClickUp (Projeleri yönetmek, görevleri izlemek, iş akışlarını otomatikleştirmek ve takım işbirliği için en iyisi) Google E-Tablolar (Gerçek zamanlı işbirliği ve bulut tabanlı esneklik için en iyisi) Zoho Sheet (Zoho CRM kullanıcıları için en iyisi) Airtable (Elde tutma tabloları ile ilişkisel veritabanı özelliklerini birleştirmek için en iyisi) Smartsheet (Küçük proje yönetimi projeleri için en iyisi) LibreOffice Calc (Birden fazla işletim sistemiyle çalışabilen en iyi açık kaynak alternatif) WPS Office Spreadsheets (Mobil cihazlar için en iyi Excel alternatifi) Apple Numbers (Mac kullanıcıları için en iyisi) Gnumeric (Hafif ve hassas veri işleme için en iyisi) Quip (Salesforce ortamında işbirliği yapan takımlar ve projeler için en iyisi) Apache OpenOffice Calc (Makroları ve kodları özelleştiren açık kaynak geliştiriciler için en iyisi) Hancom Office Cell (PDF entegrasyonuna sahip en iyi elektronik tablo) Tableau (Veri görselleştirme için en iyisi)

Excel alternatifinde nelere dikkat etmelisiniz?

Excel'e alternatif seçerken, çözmek istediğiniz kullanım durumunu göz önünde bulundurun. Seçimleriniz, veri analizi, pivot tablolar veya gelişmiş proje yönetimi özelliklerine öncelik verip vermediğinize göre değişecektir.

Doğru Excel alternatifi seçerken dikkate alınması gereken birkaç önemli unsur şunlardır:

Özellikler: Excel'de olduğu gibi raporlamaya yardımcı olan grafikler, grafikler, yerleşik formüller, pivot tablolar ve koşullu biçimlendirme gibi özelliklere sahiptir

İşbirliği: Kullanıcıların bir elektronik tabloda gerçek zamanlı olarak birlikte çalışmasına olanak tanır

Maliyet: Bütçenize uygun ücretsiz veya ücretli abonelik seçenekleri mevcuttur

Veri işleme: Manuel hesaplamaları ve çabayı azaltmak için veri analizi ve işleme araçlarına sahiptir

Görselleştirme : Grafikler, çizelgeler ve diğer formlar kullanarak verileri görselleştirmeye yardımcı olur

Otomasyon: Makrolar veya daha iyi özellikler gibi süreç otomasyonu özelliklerine sahiptir ve tekrarlayan görevleri ortadan kaldırır

Web uygulaması veya mobil uygulama: Mobil öncelikli bir yaklaşım izler ve gelişmiş erişilebilirlik için bir web uygulamasına sahiptir

Dosya biçimleri: Excel tarafından kullanılan dosya biçimleriyle uyumludur (geri dönmeniz gerekirse diye)

Veri güvenliği: Güçlü şifreleme özelliğine sahiptir ve güvenlik standartlarına uygundur

Bu özelliklere odaklanmak, proje yönetimi ve veri işleme beklentilerinizi karşılayan ve aşan bir Excel alternatifi bulmanıza yardımcı olacaktır.

Ayrıca okuyun: En İyi 10 Veri Girdi Yazılımı Programı

En İyi 13 Microsoft Excel Alternatifi

Excel alternatiflerini araştırırken, gelişmiş veri analizi ile proje odaklı özellikleri bir araya getiren araçlar aradım. Bu listede yer alan 13 aracın her biri, gerçek zamanlı işbirliğinden güçlü görselleştirme ve özelleştirme seçeneklerine kadar benzersiz bir avantaj sunuyor.

1. ClickUp (Projeleri yönetmek, görevleri izlemek, iş akışlarını otomatikleştirmek ve takım işbirliği için en iyisi)

Proje yönetimi, veri yönetimi ve veri analizini bir araya getiren hepsi bir arada bir platform aradıktan sonra, ClickUp'ın en iyi Excel alternatifi olduğunu gördüm. Süreçlerini iyileştirmek ve genel verimliliği artırmak isteyen yüksek performanslı takımlar için mükemmeldir.

Gelişmiş elektronik tablolar için Tablo Görünümü ve Formül Alanları

ClickUp Tablo Görünümü, Excel'in tanıdık tablo biçimini yansıtıyor, ancak daha fazla esneklik ve hesaplama gücü sunuyor.

ClickUp'ı Kullanmaya Başlayın ClickUp'ın Tablo Görünümü'nü kullanarak güçlü görev yönetimi ve hesaplama işlevleriyle Excel'in tanıdık elektronik tablolarını geliştirin

Görevleri elektronik tablo biçiminde satırlar halinde düzenlemenize ve ClickUp Formül Alanları ile sütunlarınızda (veya Özel Alanlarda) karmaşık hesaplamaları otomatikleştirmenize olanak tanır.

ClickUp'ın Formül Alanlarını kullanarak gelir akışlarınızın performansını izleyin

Excel formüllerine alışkınsanız, bu özellik size tanıdık gelecektir, ancak bir adım daha ileri gider. ClickUp ile formüller görevlerinize ve projelerinize bağlanır ve proje zaman çizelgeleri, bütçeler veya görev bağımlılıkları hakkında gerçek zamanlı hesaplamalar sunar. Bu işlevsellik, manuel güncelleme ihtiyacını ortadan kaldırır ve elektronik tablo verilerinizin dinamik ve güncel kalmasını sağlar.

Yoğun işleri yönetmek için yapay zeka ve otomasyon

ClickUp, gelişmiş Formül Alanları Otomasyonları sağlayarak basit veri hesaplamalarının ötesine geçmenizi bile sağlar. Formül tabanlı tetikleyiciler ve koşullara dayalı olarak rutin iş akışlarını ve hesaplamaları otomatikleştirebilirsiniz.

Çalışma alanınızda otomasyonu etkinleştirirseniz, Excel AI araçlarına en iyi alternatif olan ClickUp Brain'den size gelişmiş bir formül yazmasını isteyebilirsiniz. Gelişmiş Formüllerinizde diğer Formül Alanlarını değişken olarak kullanabilirsiniz!

ClickUp Brain'i kapsamlı bir şekilde inceleyen biri olarak, karmaşık verileri yöneten herkes için harika bir AI aracı olduğunu güvenle söyleyebilirim. AI'yı ClickUp'ın gelişmiş Formül Alanları ile entegre ederek gelişmiş formüller oluşturmanın yanı sıra, iş akışlarını iyileştirmek için kişiselleştirilmiş, bağlam farkında çözümler (görev bağımlılıklarını veya son tarihlerini kontrol etme, performans metriklerini hesaplama vb.

ClickUp'ın Gelişmiş Formül Alanı ile görevlerin tamamlanma süresini otomatik olarak izleyin

Örneğin, hesaplanan son teslim tarihlerine göre gecikmiş görevleri işaretlemek veya belirli proje ölçümleri karşılandığında görevleri yeniden atamak için otomasyon ayarladım. Bu, zaman tasarrufu sağlar ve elektronik tabloları manuel olarak yönetmeye kıyasla önemli bir yükseltmedir.

Rutin işlemleri hızlandırmak için şablonlar

ClickUp Düzenlenebilir Elektronik Tablo Şablonu, finans takımımın verileri (en karmaşık finansal tablolar dahil) depolamak, düzenlemek ve analiz etmek için kullandığı güçlü bir araçtır . Bütçe izlemeden proje planlamaya kadar, takımımın tüm bilgileri tek bir yerden yönetmesine yardımcı olur.

Bu Şablonu İndirin ClickUp Düzenlenebilir E-Tablo Şablonu ile harcamalarınızı izleyin ve onaylayın

Bu şablonda en çok takdir ettiğim özellik, otomatik veri içe aktarma işlevi. Bu işlev, önemli ölçüde zaman tasarrufu sağlıyor ve hata riskini azaltıyor. Özel formüller oluşturmak, sayıları hızlı bir şekilde hesaplamaya olanak tanırken, sezgisel görseller projeler ve yatırımlardaki ilerlemeyi izlemeye yardımcı oluyor.

Şablon ayrıca Özel Durumlar, Özel Alanlar ve Özel Görünümler içerir, böylece finansal kayıtları etkili bir şekilde yönetebilirim. Örneğin, girdilerimi Brüt Satışlar ve İdari Giderler gibi özniteliklerle kategorilere ayırabilir ve Finansal Tablolar ve Onay Süreci gibi görünümler arasında geçiş yapabilirim.

ClickUp'ın en iyi özellikleri

Gelişmiş formüller içeren Tablo Görünümü'nü kullanarak karmaşık verileri ve hesaplamaları işleyin

Formüllerle tetiklenen özel otomasyon dizileriyle iş akışlarını iyileştirin

Özelleştirilebilir ClickUp Gösterge Panelleri ve veri görselleştirme ile işiniz hakkında daha iyi içgörüler edinin

Tek bir araçta proje yönetimi, belge yönetimi, elektronik tablolar, analizler ve yerleşik sohbet özelliklerinin keyfini çıkarın

ClickUp sınırlamaları

Geniş özellik seti nedeniyle yeni kullanıcılar için öğrenme eğrisi dik

Yüksek düzeyde özelleştirme, yeni başlayanlar için zor olabilir

ClickUp fiyatlandırması

ClickUp puanları ve yorumları

G2: 4,7/5 (9.000'den fazla yorum)

Capterra: 4,6/5 (4.000'den fazla yorum)

ClickUp hakkında beğendiğim her şeyi yazmak için bir bloga ihtiyacım var. Her şey var: Görevler (liste görünümü, tablo görünümü, pano görünümü, takvim görünümü, harita görünümü vb.), Belgeler, Gösterge panelleri, otomasyonlar… Görevlere veya belgelere genel bağlantılar paylaşabilirsiniz. Görevlerin bir etkinlik sekmesi vardır, böylece o görevle ilgili tüm geçmişi görebilirsiniz. Çok esnek ve profesyonel. ClickUp ile her şeyin kontrolü bizde.

ClickUp hakkında beğendiğim her şeyi yazmak için bir bloga ihtiyacım var. Her şey var: Görevler (liste görünümü, tablo görünümü, pano görünümü, takvim görünümü, harita görünümü vb.), Belgeler, Gösterge Panelleri, otomasyonlar… Görevlere veya belgelere genel bağlantılar paylaşabilirsiniz. Görevlerin bir etkinlik sekmesi vardır, böylece o görevle ilgili tüm geçmişi görebilirsiniz. Çok esnek ve profesyonel. ClickUp ile her şeyin kontrolü bizde.

🧠Eğlenceli Bilgi: Excel için önerilen isimlerden bazıları Mr.Spreadsheet ve Master Plan idi.

2. Google E-Tablolar (Gerçek zamanlı işbirliği ve bulut tabanlı esneklik için en iyisi)

Uzun süredir kişisel kullanım için Excel'e ücretsiz bir alternatif olarak Google E-Tablolar kullanıyorum. Bulut tabanlı işlevselliği sayesinde, sürüm kontrolü veya eksik güncellemeler konusunda endişelenmeden her yerde elektronik tablo yazılımını kullanabiliyorum. Google Çalışma Alanı ile sorunsuz bir şekilde entegre olur, bu da Google Dokümanlar ve Gmail gibi araçlarla eşleştirmeyi kolaylaştırır.

Google E-Tablolar'ın en iyi özellikleri

Proje yönetimi ve veri analizi için çeşitli ücretsiz ve ücretli eklentiler kullanın

Keşfet aracını kullanarak verilerinizden otomatik olarak grafikler ve içgörüler oluşturun

Daha iyi takım koordinasyonu sağlamak için elektronik tablo belgelerine rol tabanlı erişim izni verin

"Yardımcı Olun" özelliğini kullanarak verileri otomatik olarak sezgisel tablolara yapılandırın, biçimlendirin ve düzenleyin

💡Profesyonel İpucu: Sparkline komutuyla bir hücrede minyatür bir grafik oluşturun. Örneğin, SPARKLINE(A2:E2,{"charttype","bar";"max",40}) bir çubuk grafik oluşturur.

Google E-Tablolar sınırlamaları

Büyük veri kümelerini işlemek veya karmaşık hesaplamalar yapmak istediğinizde, Google E-Tablolar Excel'in sunduğu kapsamlı özellikleri sunmayabilir

Temel grafikler için harika, ancak Excel veya ClickUp gibi daha gelişmiş araçlarda bulunan kapsamlı veri görselleştirme seçeneklerini sunmuyor

Google E-Tablolar fiyatlandırması

Ücretsiz : Ücretsiz Google hesabıyla birlikte gelir

Google Çalışma Alanı İş Başlangıç Paketi : Aylık 6 $/kullanıcı (yıllık faturalandırılır)

Google Çalışma Alanı İş Standardı : Aylık 12 $/kullanıcı (yıllık faturalandırılır)

Google Çalışma Alanı Business Plus : Aylık 18 $/kullanıcı (yıllık faturalandırılır)

Enterprise: Özel fiyatlandırma

Google E-Tablolar değerlendirmeleri ve yorumları

G2 : 4,7/5 (42.000'den fazla yorum)

Capterra: 4,7/5 (16.000'den fazla yorum)

👀Biliyor muydunuz? Excel 3. 0, 1990 yılında araç çubuğunu ilk kez kullanan yazılımdı.

3. Zoho Sheet (Zoho CRM kullanıcıları için en iyisi)

zoho Sheets aracılığıyla

İşbirliğini geliştirmek ve iş akışlarını otomatikleştirmek isteyen bir Zoho kullanıcısıysanız, Zoho Sheet günlük takım ihtiyaçları için mükemmel bir doğal platform uzantısıdır. Ve zaten Zoho CRM veya Zoho Forms gibi araçları kullanıyorsanız, bu elektronik tablo yazılımı tam size göre. Örneğin, ben bunu Zoho CRM'den canlı bir elektronik tabloya doğrudan veri çekmek ve manuel güncellemeler olmadan dinamik raporlar oluşturmak için kullandım.

Bununla birlikte, Zoho Sheet, Zoho paketinde basit veri kümelerini yönetenler için en iyisidir. İşlemleri basitleştirme ve her şeyi bağlantılı tutma konusunda mükemmeldir, ancak çok karmaşık veri kümelerini veya gelişmiş analitiği aynı kolaylıkla işleyemez.

Zoho Sheet'in en iyi özellikleri

Hücre ve aralık düzeyinde etkileşimli yorumlar yapın

Otomatik veri temizleme ile yinelenenleri, boş hücreleri ve tutarsızlıkları belirleyin

Yapay zeka ile desteklenen analiz asistanı Zia'dan içgörüler edinin

Pivot tablolar ve koşullu biçimlendirme gibi gelişmiş veri analiz araçlarını kullanın

Zoho Sheet sınırlamaları

Zoho kendi ekosistemi içinde iyi çalışsa da, harici uygulamalarla entegrasyonlar diğer araçlar kadar sorunsuz değildir

Özel fonksiyonlara aşina olmayan yeni başlayanlar için zorlayıcı

Zoho Sheet fiyatlandırması

Ücretsiz

Standart: Aylık 3 $/kullanıcı

Profesyonel: Aylık 6 $/kullanıcı

Zoho Sheet puanları ve yorumları

G2 : 4,4/5 (100'den fazla yorum)

Capterra: 4,4/5 (50+ yorum)

4. Airtable (Hesap tabloları ile ilişkisel veritabanı özelliklerini birleştirmek için en iyisi)

airtable aracılığıyla

Geleneksel elektronik tabloların ötesinde bir şeye ihtiyacınız varsa, Airtable, Microsoft Excel'in yerine kullanabileceğiniz harika bir seçenektir. Airtable'ı diğerlerinden ayıran özelliği, elektronik tablo işlevlerini ilişkisel veritabanının gücüyle birleştirerek tipik elektronik tablo yazılımlarından çok daha çok yönlü hale getirmesidir.

Pazarlama kampanyalarından proje yönetimi tablolarına kadar her şeyi tek bir yerde düzenlemek ve bu veritabanları üzerinde özel iş akışları veya uygulamalar oluşturmak isteyen takımlar için faydalıdır

Airtable'ın en iyi özellikleri

Görevleri ve projeleri kolayca yönetmenizi sağlayan ızgara, Kanban panosu ve takvim gibi görünümler arasında geçiş yapın

Hatırlatıcılar gönderme veya alanları güncelleme gibi tekrarlayan görevleri otomatikleştirerek iş akışınızı kolaylaştırın

Proje yönetimi, içerik takvimleri veya ürün yol haritaları gibi belirli kullanım durumlarını ayarlamak için önceden oluşturulmuş veritabanı şablonlarını kullanın

Çalışma alanını paylaşarak ve verileri düzenleyebilecek veya görüntüleyebilecek kişileri kontrol etmek için izinler ayarlayarak takımınızla gerçek zamanlı olarak işbirliği yapın

Airtable sınırlamaları

Gelişmiş sayı işleme veya formül özellikleri yoktur

Ücretsiz sürüm küçük takımlar için harika olsa da, daha gelişmiş elektronik tablo özelliklerine veya ek kullanıcılara ihtiyacınız varsa Airtable'ın maliyeti hızla artabilir

Airtable fiyatlandırması

Ücretsiz : Temel özelliklere sahip bireyler veya küçük takımlar için

Takım : Aylık 24 $/kullanıcı

İş : Aylık 54 $/kullanıcı

Kurumsal: Özel fiyatlandırma

Airtable puanları ve yorumları

G2 : 4,6/5 (2.000'den fazla yorum)

Capterra: 4,7/5 (2.000'den fazla yorum)

Ayrıca okuyun: En iyi 15 Airtable alternatifi ve rakibi

5. Smartsheet (Küçük proje yönetimi projeleri için en iyisi)

via Smartsheet

Büyük, karmaşık projeleri yönetmek veya büyük takımlarla çalışmak için Smartsheet, Microsoft Excel'in harika bir alternatifidir. Smartsheet ile, Excel'in sezgisel olarak işleyemediği proje yönetimi için özelleştirilmiş görünümler ve görev bağımlılıkları oluşturabilirsiniz.

Smartsheet'in en iyi özellikleri

Gantt grafiklerini , görev bağımlılıklarını ve proje zaman çizelgelerini doğrudan iş akışınıza dahil edin

Merkezi iletişim için gerçek zamanlı güncellemeler, yorumlar ve ek dosyalara izin verin

Onay gönderme veya durum güncellemeleri gibi tekrarlayan görevleri otomatikleştirmek için özel iş akışları oluşturun

Takımların uygunluk durumunu, iş yüklerini ve proje ilerlemesini izleyerek görevler ve projeler arasında verimli bir dağılım sağlayın

Smartsheet sınırlamaları

Yeni kullanıcıların gelişmiş proje yönetimi özelliklerini tam olarak kavraması biraz zaman alabilir

Daha gelişmiş özelliklere erişmeniz gerekiyorsa maliyet hızla artabilir, bu da onu bazı daha basit araçlardan daha pahalı hale getirir

Smartsheet fiyatlandırması

Pro : Aylık 12 $/kullanıcı (1-10 üye, sınırsız görüntüleyici)

İş : Aylık 24 $/kullanıcı (3+ üye, sınırsız misafir ve görüntüleyen)

Enterprise: Özel fiyatlandırma

Smartsheet puanları ve yorumları

G2 : 4,4/5 (17.000'den fazla yorum)

Capterra: 4,5/5 (3.000'den fazla yorum)

6. LibreOffice Calc (Birden fazla işletim sistemiyle çalışabilen en iyi açık kaynak alternatif)

libreOffice Calc aracılığıyla

Bulut özelliklerine veya işbirliği araçlarına ihtiyaç duymayan projeler için LibreOffice Calc'ı test ettim ve çoğu çevrimdışı veri yönetimi görevinde iyi sonuçlar verdi. Excel'e benzer özelliklerle donatılmış ancak maliyeti olmayan bu yazılım, sınırlamalar olmadan tamamen çevrimdışı bir elektronik tablo yazılımı isteyenler için uygun bir çözümdür.

LibreOffice Calc, diğer bazı çevrimdışı elektronik tablo yazılımı sağlayıcılarının aksine, farklı işletim sistemlerinde (Linux, macOS, Microsoft Windows ve FreeBSD) çalışabilir.

LibreOffice Calc'ın en iyi özellikleri

Gelişmiş fonksiyonlar, pivot tablolar ve grafiklerle karmaşık hesaplamaları ve veri analizlerini gerçekleştirin

PDF belgelerini doğrudan elektronik tablolara ekleyerek, görsel veya metin verilerinin sorunsuz entegrasyonunu sağlayın ve iş akışlarınızı geliştirin

LibreOffice için Pandas, OooDev GUI Otomasyonu, Python Numpy Uzantısı dahil olmak üzere görevleri otomatikleştirmek için çok çeşitli uzantılar kullanın

Görevlere özel özel araç çubukları, makrolar ve etkinlik tetikleyicileri gibi karmaşık iş akışları oluşturun

LibreOffice Calc sınırlamaları

Calc, bireysel kullanım için harikadır. Ancak gerçek zamanlı işbirliği özelliklerinin olmaması, ClickUp ve Google E-Tablolar'ın aksine, takım tabanlı projeler için daha az ideal hale getirir

Calc, Excel dosyalarını açıp kaydedebilse de, daha karmaşık Excel biçimleriyle çalışırken ara sıra uyumluluk sorunları yaşanabilir

LibreOffice Calc fiyatlandırması

Sonsuza Kadar Ücretsiz

LibreOffice Calc puanları ve yorumları

G2 : 4,3/5 (20'den fazla yorum)

Capterra: 4,3/5 (2.000'den fazla yorum)

7. WPS Office Spreadsheets (Mobil cihazlar için en iyi Excel alternatifi)

wPS Office Spreadsheets aracılığıyla

WPS Office Spreadsheets, Excel'e alternatif, son derece uyarlanabilir ve mobil cihaz dostu bir uygulamadır. Esneklik ve yenilikçi özelliklere değer veren benim gibi kullanıcılar için mükemmeldir. En önemli özelliklerinden biri, metin çıkarmadan toplu biçim dönüştürmeye kadar 60'tan fazla mini araçla karmaşık görevleri basitleştiren Akıllı Araç Kutusu'dur.

Ayrıca, resimlerden bilgileri doğrudan e-tablolara aktarmak ve manuel veri girişi için zaman kazanmak için Resimden Metne OCR özelliğini de çok değerli buldum. Akıllı Sütunları Bölme fonksiyonu, bu uygulamayı mükemmel bir Google E-Tablolar alternatifi haline getiriyor. Özelleştirilebilir bölme yöntemleriyle veri ayırmayı akıllıca yönetebilir; dağınık veri kümelerini düzenlemek için idealdir.

WPS Office Spreadsheets'in en iyi özellikleri

Akıllı telefonlarda ve tabletlerde sorunsuz çalıştırın

Excel dosyalarını biçimlendirme sorunları olmadan yönetin; bu, hala Excel kullanan takımlarla işbirliği yaparken çok kullanışlıdır

Şablon kitaplığını kullanarak sıfırdan elektronik tablo oluşturmaya gerek kalmadan başlayın

Daha iyi erişim kontrolü ve koruma için gelişmiş şifreleme seçenekleriyle (AES-128 veya benzer, yapılandırmaya bağlı olarak) verilerinizi güvence altına alın

WPS Office Spreadsheets sınırlamaları

Ücretsiz bulut depolama seçeneği sınırlıdır

Ücretsiz sürüm, dikkatinizi dağıtabilecek reklamlar içerir

WPS Office Spreadsheets fiyatlandırması

Ücretsiz sürüm mevcuttur

Premium : Reklamsız kullanım ve ek özellikler için yıllık 29,99 $

İş: Özel fiyatlandırma

WPS Office Spreadsheets puanları ve yorumları

G2 : 4,4/5 (300'den fazla yorum)

Capterra: 4,5/5 (1.000'den fazla yorum)

8. Apple Numbers (Mac kullanıcıları için en iyisi)

apple Numbers aracılığıyla

Apple Numbers'ı düşündüğümde, tasarım ve işlevselliğin uyumlu bir şekilde harmanlandığı noktada belirgin bir üstünlük görüyorum. Gelişmiş hesaplamalara öncelik veren Excel'in aksine, Numbers şık ve görsel odaklı yaklaşımıyla öne çıkıyor.

Etkileşimli çalışma alanı, tek bir sayfada birden fazla tablo, grafik ve medya düzenleyerek hem görsel olarak çekici hem de işlevsel sunumlar oluşturmamda bana yardımcı oldu. Bu esneklik, elektronik tabloları benim için statik tablolardan çok dinamik hikaye anlatma araçlarına dönüştürdü. ​

Apple Numbers'ın en iyi özellikleri

Özelleştirilebilir şablonları kullanarak, sıfırdan bir e-tabloya gerek kalmadan projenize başlayın

Tüm Apple cihazlarda gerçek zamanlı olarak işbirliği yapın ve hesap tablolarınız üzerinde çalışın

Verilerden anında ve sezgisel olarak grafikler oluşturun

Verileri verimli bir şekilde işlemek için RegEx fonksiyonlarının entegrasyonu ile güçlü metin işleme yetenekleri ekleyin

Apple Numbers sınırlamaları

Apple Numbers, standart hesaplamaları yapabilir, ancak karmaşık veri analizi veya büyük veri kümelerini işlemek için sınırlı özelliklere sahiptir

Apple dışındaki platformlarda kullanıcılarla elektronik tabloları paylaşırken biçimlendirme sorunları

Apple Numbers fiyatlandırması

iOS için Sonsuza Kadar Ücretsiz

Apple Numbers puanları ve yorumları

G2 : 4,2/5 (200'den fazla yorum)

Capterra: 4,4/5 (2.000'den fazla yorum)

9. Gnumeric (Hafif ve hassas veri işleme için en iyisi)

gnumeric aracılığıyla

Gnumeric, geniş bir dizi özellik arasında hız ve doğruluğu ön planda tutan profesyoneller için açık kaynaklı bir elektronik tablo programıdır. Hafif tasarımı, Excel gibi daha ağır araçlarda sıklıkla görülen gecikmeler olmadan karmaşık hesaplamaları ve büyük veri kümelerini işlerken inanılmaz derecede hızlıdır.

Gnumeric, özellikle hassasiyetin çok önemli olduğu finans ve mühendislik gibi alanlarda, hesaplamalar için yüksek verimli algoritmalar, matematiksel fonksiyonlar ve istatistiksel analizleri destekleme konusunda mükemmeldir.

Gnumeric'in en iyi özellikleri

Yüksek hassasiyetle hesaplamalar yapın, kritik veri analizlerinde hata olasılığını azaltın

Gelişmiş istatistiksel analizler gerçekleştirin, karmaşık formüller oluşturun ve zengin yerleşik fonksiyonlarla verileri işleyin

Excel, OpenOffice ve istatistik biçimleri (.dta) dahil olmak üzere çeşitli dosya biçimlerinde içe ve dışa aktarma ile platformlar arasında sorunsuz veri paylaşımı

Gnumeric sınırlamaları

Microsoft Excel'de standart olan bazı gelişmiş işbirliği özelliklerinden yoksundur, bu da onu takım ortamları için daha az ideal hale getirir

Linux merkezli (UNIX tabanlı işletim sistemi) tasarımı, diğer işletim sistemlerini kullananlar için erişilebilirliği sınırlayabilir

Gnumeric fiyatlandırması

Yalnızca ücretsiz sürüm mevcuttur

10. Quip (Salesforce ortamında işbirliği yapan takımlar ve projeler için en iyisi)

quip aracılığıyla

Takımınız müşteri verilerini yönetmek ve satış süreçlerini yürütmek için Salesforce'a bağlıysa, Quip CRM'inizin bir uzantısı gibidir.

Bu yazılımı kullanarak canlı Salesforce verilerini elektronik tablolara ve ortak belgelere gömebilir, böylece takımınız araçlar arasında geçiş yapmadan satış tahminlerini ve müşteri bilgilerini gerçek zamanlı olarak güncelleyebilir.

Yerleşik sohbet ve yorum özelliği, takımların güncellemeleri doğrudan belgeler içinde tartışmasına olanak tanıyarak her şeyi merkezi bir yerde tutar. İster anlaşmaları kapatıyor ister müşteri başarı metriklerini izliyor olun, Quip'in Salesforce ile sıkı entegrasyonu tüm süreci basitleştirir.

Quip'in en iyi özellikleri

Çalışma alanından ayrılmadan kararlar almak için doğrudan belge içinde sohbet edin.

Her yerden elektronik tablolara erişmek ve düzenlemek için cihazlar arasında sorunsuz bir şekilde çalışın

Başvuru izleme için elektronik tabloya veya ürün geliştirme için yol haritası belgesine dosya ekleyin

Quip sınırlamaları

Karmaşık formüller ve pivot tablolar gibi bazı gelişmiş elektronik tablo işlevlerinden yoksundur, bu da daha derinlemesine veri analizi ihtiyacı olan kullanıcılar için bir dezavantaj olabilir

Quip'te, çeşitli biçimlerdeki (CSV, SQL veritabanları vb.) dosyaları içe/dışa aktarma özelliği daha sınırlıdır

Quip fiyatlandırması

Başlangıç : Kullanıcı başına aylık 10 $ (yıllık faturalandırılır)

Artı : Kullanıcı başına aylık 25 $ (yıllık faturalandırılır)

Gelişmiş: Kullanıcı başına aylık 100 $ (yıllık faturalandırılır)

Quip puanları ve yorumları

G2 : 4,2/5 (1.000'den fazla yorum)

Capterra: 4,4/5 (200'den fazla yorum)

11. Apache OpenOffice Calc (Makroları ve kodları özelleştiren açık kaynak geliştiriciler için en iyisi)

apache OpenOffice Calc aracılığıyla

Apache OpenOffice Calc, veri analizi, grafik oluşturma ve hesaplamalar için sağlam bir dizi özelleştirilebilir özellik sunan, tamamen açık kaynaklı bir elektronik tablo aracıdır ve tüm bunları özel yazılım maliyetleri olmadan sağlar.

Bu ücretsiz Excel alternatifini benzersiz kılan, güçlü topluluk odaklı ürün geliştirmesidir. Topluluk, aracı ücretsiz tutar ve alakasız özelliklere sahip ticari bir ürüne bağlı kalmak istemeyen, elektronik tablo işlevselliğine ihtiyaç duyan kullanıcılar için özellikler, makrolar ve kodlar gibi son derece özelleştirilebilir seçenekler sunar.

Apache OpenOffice Calc'ın en iyi özellikleri

Geliştirici topluluğunun yardımıyla işlevselliğini ihtiyaçlarınıza göre özelleştirin ve genişletin

Microsoft Excel ve CSV dahil olmak üzere çok sayıda dosya biçimini işleyin ve farklı platformlar arasında sorunsuz işbirliği sağlayın

Büyük veri kümeleriyle iş yapın ve performans düşüşü olmadan içgörüler elde edin

"Senaryolar" ve "Hedef Arama" gibi gelişmiş veri analiz araçlarını kullanarak farklı girdilere veya senaryolara dayalı çeşitli veri sonuçlarını test edin

Apache OpenOffice Calc sınırlamaları

Kullanıcı arayüzü, ClickUp veya Airtable gibi modern alternatiflere kıyasla eski moda gelebilir

Ayrıca, birçok elektronik tablo uygulamasında artık standart olan bazı gerçek zamanlı işbirliği özellikleri de eksiktir

Apache OpenOffice Calc fiyatlandırması

Ücretsiz

Apache OpenOffice Calc puanları ve yorumları

Capterra: 4,4/5 (400'den fazla yorum)

12. Hancom Office Cell (PDF entegrasyonuna sahip en iyi elektronik tablo)

hancom Office Cell aracılığıyla

Hancom Office Cell, dönüştürücü bir yazılımdır ve ek bir yazılım olmadan PDF'leri doğrudan düzenleyip dönüştürebilen benzersiz bir özelliğe sahiptir. Bu özelliği, onu diğer elektronik tablo araçlarından gerçekten ayıran bir özelliktir.

Bu yazılım, mobil cihazlarda veya masaüstü bilgisayarlarda hareket halindeyken finansal raporlara ve diğer belgelere erişmesi gerekenler için idealdir.

Hancom Office Cell'in en iyi özellikleri

Duyarlı tasarımıyla tüm cihazlarda elektronik tabloları kolayca yönetin

Hesap sayfalarını doğrudan iş akışı içinde düzenleyin ve PDF'lere dönüştürün

Verileri hızlı ve özgürce düzenlemek ve analiz etmek için özelleştirilebilir pivot tablolar edinin

Hesap tabloları oluşturun ve karmaşık matematiksel modelleri doğrudan içinde düzenleyin

Hancom Office Hücre sınırlamaları

Hancom Cell'in işbirliği özellikleri, diğer araçların sunduğu kadar güçlü değildir

Hancom Office Cell fiyatlandırması

Ücretsiz

🧠 İlginç Bilgi: Excel'de, 1900 yılı artık artık yıl olmasına rağmen hala artık yıldır. Bunun nedeni, Excel'in Lotus 123 ile uyumlu olması istenmesidir (Excel bir zamanlar bu elektronik tablo yazılımının alternatifiydi)

13. Tableau (Veri görselleştirme için en iyisi)

via Tableau

Tableau, SQL veritabanlarından bulut platformlarına kadar çeşitli veri kaynaklarıyla kolayca çalışabilme özelliği sayesinde, Excel gösterge panellerinden çok daha üstün görselleştirmeler oluşturmanıza olanak tanır. Gelişmiş analitik ve hikaye anlatımı özelliklerine sahip, sürükle ve bırak özelliğine sahip sezgisel arayüzü, ham verileri ilgi çekici hikayelere dönüştürebilir.

Veri sunumlarını profesyonel düzeye taşımak için en iyi Excel alternatiflerinden biridir.

Tableau'nun en iyi özellikleri

Özel hesaplamaları orijinal veri kümesini değiştirmeden görsellerinize entegre edin

Canlı veri değişikliklerine göre görselleştirmeleri güncelleyerek gösterge panellerinizin her zaman en son bilgileri yansıtmasını sağlayın

Dış araçlarda ön işleme gerek kalmadan, farklı platformlardaki veri kümelerini doğrudan Tableau içinde birleştirin

Mobil cihazlara sorunsuz bir şekilde uyum sağlayan duyarlı gösterge panelleri oluşturun

Tableau sınırlamaları

Tableau'nun fiyatları, çok sayıda kullanıcıdan oluşan küçük gruplar veya yeni kurulan şirketler için çok yüksek olabilir

Temel işlevler kullanıcı dostu olsa da, Tableau'nun daha gelişmiş özelliklerini öğrenmek için daha fazla zaman ayırmanız gerekir

Tableau fiyatlandırması

Oluşturucu: Aylık 70,00 $/kullanıcı

Explorer: Aylık 42,00 $/kullanıcı

Görüntüleyici: Aylık 15,00 $/kullanıcı

Tableau puanları ve yorumları

G2: 4. 4/5 (2.000'den fazla yorum)

Capterra: 4,5/5 (2.000'den fazla yorum)

ClickUp: En iyi Microsoft Excel alternatifi!

İşte bu kadar. Satır ve sütunlardan daha fazlasını yapan ücretli ve ücretsiz Excel alternatiflerinin nihai listesi.

Hepsi belirli güçlü yönlere sahip olsa da, deneyimlerime göre ClickUp, veri, iş akışları ve takım işbirliğini tek bir çatı altında yönetmek için birkaç güçlü araçtan biridir. Bağımsız elektronik tablo yazılımlarının aksine, ClickUp gelişmiş formül alanlarını, özelleştirilebilir gösterge panellerini, elektronik tablo şablonlarını ve otomasyonu görev yönetimi, Gantt grafikleri ve gerçek zamanlı güncellemelerle birleştirir.

Veri görselleştirme araçlarını eyleme geçirilebilir proje yönetimi araçlarıyla birleştirme yeteneği, onu çoğu kullanım durumu için dönüştürücü bir seçim haline getirir.

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