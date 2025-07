En İyi 13 Microsoft Excel Alternatifi 2025

ClickUp hakkında beğendiğim her şeyi yazmak için bir bloga ihtiyacım var. Her şey var: Görevler (liste görünümü, tablo görünümü, pano görünümü, takvim görünümü, harita görünümü vb.), Belgeler, Gösterge panelleri, otomasyonlar… Görevlere veya belgelere genel bağlantılar paylaşabilirsiniz. Görevlerin bir etkinlik sekmesi vardır, böylece o görevle ilgili tüm geçmişi görebilirsiniz. Çok esnek ve profesyonel. ClickUp ile her şeyin kontrolü bizde.