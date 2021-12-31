Proje Yönetimi ve Görev Yönetimi – Aralarındaki Fark Nedir?

Proje yönetimi ve görev yönetimi .

Bu terimler oldukça sık kullanılır. Ancak proje yönetimi ile görev yönetimi arasında gerçek bir fark var mı?

Şu örneği düşünün.

Evimde, ön kapıma giden yeni bir taş yol yapmak istiyorum. Bunu yapmak için zemini temizlemem, düzleştirmem, taşları eklemem ve aklıma gelmeyen birçok şey daha yapmam gerekiyor.

Gerçek evim değil

Proje, yürüyüş yolunu oluşturmaktır. Görevler ise bunu gerçekleştirmek için yapmam gerekenlerdir.

Ancak diğer görevler kaynakları toplamayı içerir: taş satın almak, küreğimi bulmak ve tabii ki arkadaşlarımdan yardım istemek. Bunların hepsi de görevlerdir.

Gerekli kaynakları belirlemek ve değerlendirmek, başarılı bir proje için hayati önem taşır.

Proje, birçok görevi içeren genel hedeftir: taştan bir yürüyüş yolu oluşturmak.

Görevler, hedefe ulaşmak için yapılması gereken her şeydir.

Proje yönetimi genellikle görevleri kapsar.

Her proje genellikle farklı aralıklarla tamamlanması gereken birkaç görevden oluşur. Genellikle bu görevler birbirine bağımlıdır ve bazen bir görev bir sonraki görev başlamadan tamamlanamaz.

Basit terimlerle görev yönetimi ve proje yönetimi

Proje yönetimi ve görev yönetimi terimlerini birbirinin yerine kullanmak yerine, aralarındaki farkları tanımlamaya çalışalım.

Proje yönetimi ile görev yönetimi arasındaki temel fark, görev yönetiminin bireysel işleri ve kişisel faaliyetleri yönetmeyi ifade ederken, proje yönetiminin tüm takımlar ve paydaşlarla birlikte işleri yönetmeyi ifade etmesidir. Bu nedenle görev yönetimi, proje yönetiminin bir alt kümesidir.

Projeler ve Görevler

Görevler ve projeler arasında daha ayrıntılı bir karşılaştırma yapalım. Projeler, belirli başlangıç ve bitiş tarihleri olan iş parçalarıdır. Dönüm noktaları ve net sonuçları vardır ve genellikle sonunda bir çıktıya ulaşılır. Görevler tek bir iş birimidir ve birden fazla görev bir projeyi oluşturabilir veya projelerden bağımsız olabilir.

Bazen bir projeden bağımsız görevler o kadar da büyük olmayabilir.

Örneğin, bir satış elemanıysanız, muhtemelen çok sayıda e-postaya yanıt vermeniz ve birçok arama yapmanız gerekir. Göreviniz, listenizdeki bir sonraki kişiyi aramaktır.

Projeniz, son konferansta tanıştığınız 100 kişiyle iletişime geçmek olabilir.

Bazıları için telefonla görüşeceksiniz (görevler), diğerleri için e-posta göndereceksiniz (daha fazla görev) ve konferans konularıyla ilgili satış destek materyallerini toplamak isteyeceksiniz (daha fazla görev).

Projeler genellikle birden fazla kişiyi, bir proje yöneticisini ve bir takımı içerir. Her takım üyesi, projelerle ilgili bireysel görevleri yerine getirir. Herkesin görev yönetiminin toplamı, bitmiş bir proje olacaktır. Örneğin, özellik sürümleri birden fazla proje olarak sayılır.

Gördüğünüz gibi, görev yönetimi açıkça proje yönetiminin bir parçasıdır.

Projeleri görevlerle karıştırıyor musunuz?

Bu size çok fazla hayal kırıklığı yaşatacaktır. Örneğin, yapılacaklar listenize "Yeni Ürün Oluştur" yazıyorsanız... bu biraz fazla. Bunu bir günde tamamlayamazsınız. Bunun yerine, bunu daha küçük parçalara veya görevlere bölmeniz ve ardından bu küçük adımları gerçekleştirmeniz gerekir.

Projeleri ve görevleri birbirinden ayırmada gerçekten harika bir yöntem, Get Things Done Metodolojisidir. Bu metodoloji, uzun zaman alan işleri birkaç adımda yapılabilecek işlerden ayırmanıza gerçekten yardımcı olur.

Proje yönetiminin temelleri konusunda size yardımcı olacak ek kaynaklar hazırladık:

Daha fazla proje yönetimi terimi için proje yönetimi sözlüğümüze göz atın!

Proje Yönetimi Yazılımına mı, Görev Yönetimi Yazılımına mı ihtiyacınız var?

Projenizin boyutu ne olursa olsun, muhtemelen hala post-it notlarına yapıştırılmış birkaç hatırlatıcınız vardır. Teknoloji yığınınızı bir görev yönetimi aracı veya bir proje yönetimi aracı ekleyerek yükseltmenin zamanı geldi.

Görev yönetimi yazılımı neyi çözer?

Görev yönetimi yazılımı, yapılacaklar listelerini ve diğer notları tek bir yerde tutmanıza yardımcı olur. Bu tür yazılımlar, yeni bir projeye başladığınızda görevleri daha hızlı yapmanıza yardımcı olur.

Bu yazılımı kullanarak görev listeleri oluşturabilir, görevleri gruplandırabilir ve tamamlanma tarihlerini planlayabilirsiniz. Bir görevi tamamlamadan diğerine geçmenize yardımcı olurlar. Çoğu zaman, birbiriyle ilişkili belirli görev bağımlılıkları yoktur.

Popüler görev yönetimi uygulamaları arasında Todoist veya Any.do bulunur. Bunlar, görev odaklı basit uygulamalardır. Genellikle aciliyetlerine göre sıralanır ve hatırlatıcılar sık sık ayarlanabilir.

Proje yönetimi yazılımı neyi çözer?

Proje yönetimi yazılımı ise projeleri koordine etmek için tasarlanmıştır ve genellikle görev yönetimi yazılımının sunduğu tüm özellikleri sağlar.

Bu proje yönetimi araçları, işbirliği, koordinasyon ve proje planlaması ile ilgilidir. Proje yönetimi yazılımları, bir projenin ne zaman tamamlanması gerektiğine dair ayrıntılı bilgi veren alt görevler, yorumlar, ek dosyalar ve görev açıklamaları içerir.

Tüm projelerin birbirine göre nasıl sıralandığını görmek için genellikle sağlam bir zaman görünümü veya Gantt grafiği gerekir.

Proje yönetimi yazılımı, proje yöneticilerinin zaman tahminleri oluşturmasına, takım üyelerinin işlerini izlemesine ve proje raporları hazırlamasına yardımcı olur. Çoğu görev yönetimi yazılımı programında bu özellik yoktur. Görevler genellikle o kadar acil veya karmaşık değildir ki zaman tahminleri içermeleri gerekmez.

Bonus: Taskade alternatifleri!

En İyi Proje Yönetimi Yazılımı Aynı Zamanda Görev Yönetimi Yazılımıdır

İş ve özel hayatınız arasında kesin bir ayrım yoktur.

Evet, bir denge var, ancak çocuklarınızın dans resitalini hazırlamak, bir sonraki müşteri görüşmenizle çakışabilir. Ya da bir sonraki proje teklifinizi yazarken Amazon siparişinizi de halletmeniz gerekebilir.

Anladınız mı?

En iyi yazılım, görev yönetimi ve proje yönetimini birleştirir. Her ikisini de birbirini gölgede bırakmayacak basitlikte yapabileceğiniz araçlara sahip olursunuz. Görevler veya projeler, kişisel veya profesyonel olsun, kullanmaktan keyif alacağınız bir yazılım bulmalısınız.

Bilginize, ClickUp'ı bu nedenle oluşturduk

Evet, ClickUp hem kişisel görevleriniz hem de profesyonel projeleriniz için kullanabileceğiniz gerçek bir verimlilik platformudur. Bu soru, CEO'muz Zeb Evans'ı başından beri meşgul eden bir sorudur. O şu soruyu soruyor:

"İş hayatım ve iş dışındaki hayatım neden aynı yerde olamaz, ama birbirine karışmayacak şekilde bölünmüş olamaz?

Neden her şeyi tek bir basit ve güzel platformda bir araya getiremiyorum?

Bunlar kendime sorduğum sorular. Ve bu, ClickUp'ın misyonunun özüdür.

Biz sadece proje yönetimi sorununu çözmek için burada değiliz. Daha büyük sorunları çözmek için bir araya geldik. "

Görevleri ve projeleri birbirinden ayırmak gibi büyük bir sorunu çözmek iddialı bir hedeftir. Ancak bu yüzden ClickUp'ı ücretsiz ve kullanımı kolay hale getirdik.

ClickUp, görevlerinizi tamamlamanıza yardımcı olacak tüm görev yönetimi özelliklerine sahiptir, örneğin:

Ancak işlerinizi halletmek için ihtiyacınız olan güçlü proje yönetimi özelliklerine de sahiptir, örneğin:

ClickUp'ta, kişisel ve profesyonel sorunları çözmek için doğru proje yönetimi yazılımını geliştirdik. Bunu gerçekleştirmemize yardımcı olur musunuz? Bunu yapmanın en kolay yolu, denemek. Hemen kaydolun!