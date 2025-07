2025'in En İyi 15 Günlük Planlayıcı Uygulaması (Özellikler, Fiyatlandırma)

Bir itirafla başlayayım: Verimlilik ve planlama uygulamalarına biraz takıntılıyım. Günümü planlamak ve işimi yapmak için her zaman en iyi, en etkili ve kullanımı keyifli uygulamaları arıyorum.

Bu, ClickUp gibi en kapsamlı proje yönetimi araçlarından basit kalem ve kağıda kadar düzinelerce seçeneği denediğim anlamına geliyor.

Kendi deneyimlerime ve ClickUp ekibi tarafından yapılan testlere dayanarak, her türlü ihtiyaç ve isteğe uygun en iyi günlük planlayıcı uygulamalarının bir listesini hazırladım.

Her birine geçmeden önce, aradığım özellikleri kısaca özetleyeyim.

Günlük Planlayıcı Uygulaması nedir?

Günlük planlayıcı uygulaması, her gün tamamlamanız gereken görevleri, toplantıları ve iletişim faaliyetlerini düzenlemenizi sağlayan bir verimlilik aracıdır.

Zaman çizelgesi ve kaynaklar dahilinde işlerin teslim edilmesine odaklanan proje yönetimi araçlarının aksine, çoğu günlük planlayıcı uygulaması bireylerin ve takımların her gün yapılabilecek ve yapılacak işler üzerinde anlaşmasına yardımcı olur.

Neden Günlük Planlayıcı Uygulamasına İhtiyacınız Var?

Günlük planlayıcı uygulamaları, gününüzü düzenlemek ve kontrol altına almak için güçlü araçlardır. Bireylere ve takımlara aşağıdaki şekillerde yardımcı olur.

Clarity: E-posta, Slack, proje yönetimi vb. çeşitli araçları kullanarak önemli işleri planlayabilir, önceliklendirebilir ve yapabilirsiniz.

Odaklanma: Günlük planlayıcı uygulamaları, bir günde makul olarak ne kadar işin yapılabileceğini düşünmenizi sağlar. Böylece, önemli şeylere odaklanabilirsiniz.

Yönetim: İş rolünüze bağlı olarak, yarım düzine toplantı ve yüzlerce e-posta işlemeniz gerekebilir. Günlük planlayıcı uygulamaları, bu faaliyetleri takip etmenizi sağlar.

Öngörülebilirlik: Günlük planlayıcı uygulaması kullanarak, büyük projeleri küçük görevlere bölebilir ve iş günlerinize öngörülebilirlik kazandırabilirsiniz.

Verimlilik: Günlük planlayıcı uygulamaları bilgi yüklemesini ortadan kaldırır. Slack bildirimleri veya yoğun e-posta gelen kutusu ile boğulmanızı önler ve planlanmış işlere odaklanmanızı sağlar.

Günlük planlayıcı uygulamalarında nelere dikkat etmelisiniz?

Günüm biraz rastgele geçiyor, önceden planlanmış birkaç etkinlik/toplantı, net teslim tarihleri olan görevler ve bazı acil işlerim var. Bu nedenle, işlerimin önünden gitmek için aşağıdaki özelliklere sahip bir günlük planlayıcı uygulamasına ihtiyacım vardı.

Tarih görünümü: Her göreve bir tarih etiketleyin veya bir son tarih atayın ve bunları gün/hafta/ay olarak görüntüleyin. Bu, bir hafta sonra bir son tarihim varsa, bunu atayabilir ve o tarihte hatırlatıcı alabilirim anlamına gelir.

Planlama: İdeal olarak takvime entegre edilmiş, günlük programda görevler ve toplantılar oluşturma yeteneği. İş arkadaşlarım Google Takvim'de davetler gönderiyor. Günlük planlayıcı uygulamamın bunu otomatik olarak programıma eklemesi gerekiyor.

Görev yönetimi: Ek açıklamalar, yorumlar, kontrol listeleri ve daha fazlasıyla görevleri takip edin. Her görev, günlük planlayıcı uygulamasında olması gereken gereksinimler ve kabul kriterlerinin bir listesiyle birlikte gelir.

Zaman bloklama: Tahminlere göre her görev için zamanı bloklayın ve izlenen zamanı bununla karşılaştırın. Bir günde beş adet bir saatlik toplantı ve dört adet 90 dakikalık görev olduğunu hayal edin! Bunu önlemek için zaman bloklama özelliğine ihtiyacım var.

Raporlama: Zaman çizelgelerini otomatik olarak oluşturma, KPI'ları ölçme ve ilerlemeyi izleme yeteneği. Yönetici işlerini azaltan ve görünürlük sağlayan her şey büyük bir artıdır.

Uyumluluk: Çeşitli popüler kurumsal araçlarla entegre edin ve çalışın, böylece iş arkadaşlarınız ve müşterilerinizle tercih ettikleri platformda işbirliği yapabilirsiniz.

Erişilebilirlik: 7/24 erişim için web, mobil ve masaüstü uygulamalarına sahip olun.

Bu sadece temel. Proje yönetimi ve kişisel verimliliği desteklemek için dijital planlayıcı uygulamaları otomasyon, yapay zeka, entegrasyonlar ve daha fazlasını içeren özellikleri de içermelidir.

Bu parametrelere göre, en iyi 15 ücretli ve ücretsiz günlük planlayıcı uygulamasının performansını görelim.

Günlük Planlayıcı Uygulamalarına Genel Bakış

Günlük planlayıcı uygulaması En iyileri En iyi özellik Sınır ClickUp AI destekli günlük planlayıcı ClickUp Brain , görevleri, belgeleri, kişileri ve şirketinizin tüm bilgilerini yapay zeka ile birbirine bağlar Zor öğrenme süreci Google Takvim Zaman bloklama Hatasız planlama için birden fazla takvimi (kişisel, iş, okul vb.) tek bir görünümde görüntüleme yeteneği Proje yönetimi ve raporlama özellikleri oldukça sınırlıdır Notion Bilgi yönetimi tabanlı günlük planlamaK Notion AI ile fikir üretin Kullanıcıların Notion içinde kendi sistemlerini oluşturmaları zor Clockify Zaman için fatura kesen serbest çalışanlar ve küçük takımlar Basit ve güçlü zaman takibi özellikleri Zaman yönetimi özellikleri, günlük planlama yeteneklerini gölgede bırakıyor. Sonuç olarak, kullanıcılar planlama için de zamanlama özelliklerini kullanmaya yönlendiriliyor Todoist Hareket halindeyken planlama 80'den fazla entegrasyon Takımlar için özellikler sınırlıdır Herhangi biri. Yapılacak Kişisel ve profesyonel planları tek bir araçta entegre edin Çeşitli kullanım durumları için hazır görev listesi şablonları GTD gibi belirli görev yönetimi çerçeveleri için uygun değildir Sunsama Tek pencereli günlük planlama Zaman tahminleri ile günlük hedefler Birden fazla kaynaktan gelen verileri birleştirmek zor olabilir Plaky Küçük işletmeler ve kar amacı gütmeyen kuruluşlar Sınırsız proje, görev ve kullanıcı Karmaşık özelleştirmeler gerektiren kurumsal projeler için sınırlayıcı olabilir. TickTick Günlük görevleri bir programa göre düzenleme ve tamamlama Sesli komutlar, e-postalar, Siri ve bileşenlerden görevler oluşturma yeteneği Uyarı sesleri ve can sıkıcı uyarılar bazen bildirim kaygısını artırabilir Yapılandırılmış Tonlarca görevi ve randevusu olanlar Dağınıklığı ortadan kaldıran görev yönetimi için minimal seçenekler Büyük resmi görebilmek için karmaşık proje yönetimi özellikleri içermiyor Things 3 Kapsamlı günlük planlama Rehberli günlük planlama ve rahatlama ritüelleri Apple ekosistemi ile sınırlıdır Trello İyi tanımlanmış görevleri yerine getiren takımlar Tekrarlayan süreçler ve yinelenen görevler için kod otomasyonu yok Yalnızca kart, liste ve pano biçiminde çalışır Microsoft Outlook Microsoft yığınındaki takımlar E-posta, görevler, etkinlikler, kişiler ve notları tek bir uygulamada birleştirin Outlook en sezgisel e-posta yönetim aracı değildir nTask Yazılım geliştirme takımları Özel KPI'larla raporlama Kullanıcılar arayüzü karmaşık ve kullanımı zor buluyor Evernote Kişisel verimlilik ve iş yönetimi Toplantıları (program) toplantı notlarına (belgeler ve eylem öğeleri) bağlama Günlük planlama, kılavuzlu iş akışları veya şablonlar olmadan hala manuel olarak yapılıyor

2025'te Kullanabileceğiniz En İyi 15 Günlük Planlayıcı Uygulaması

İşte 2025 yılında kullanabileceğiniz en iyi günlük planlayıcı uygulamaları. İşinizi daha basit ve kolay hale getirmek için özellikleri karşılaştırdım, her uygulamanın en uygun olduğu kişileri belirledim ve fiyatları da ekledim.

1. ClickUp – En iyi yapay zeka destekli günlük planlayıcı uygulaması

ClickUp ile başlayın ClickUp ile günlük işlerinizi, hatırlatıcılarınızı ve takvim etkinliklerinizi daha iyi öngörmek ve organize etmek için hepsi bir arada görünüm elde edin

ClickUp, bireyler ve takımlar için günlük planlama konusunda benzersiz özelliklere sahip kapsamlı bir proje yönetimi platformudur.

ClickUp, görev yönetimi özelliklerini, planlama, formlar, zihin haritaları ve düzinelerce özelleştirilebilir görünümü bir araya getirerek eksiksiz günlük planlama esnekliği sunar.

ClickUp'ı her şeyi ve daha fazlasını yapabilme özelliği nedeniyle seviyorum. Çalışma alanı > klasörler > listeler > görevler > alt görevler şeklindeki hiyerarşi, muazzam bir ayrıntı düzeyi sağlıyor. Takvim, zaman çizelgesi ve Gantt grafiği görünümleri, aşırı planlama yapmamamı ve geride kalmamamı sağlıyor.

ClickUp Brain, aracın çeşitli yönleriyle harika bir şekilde entegre edilmiştir. Özellikle bir yazar olarak, ClickUp Brain fikir üretmek, uzun blog gönderilerini özetlemek, düzeltme okumak vb. için harika bir yardımcıdır.

Bugün piyasada bulunan tüm günlük planlayıcı uygulamaları arasında, ClickUp'ın yapay zeka yetenekleri benzersizdir. ClickUp Brain, görevleri, belgeleri, kişileri ve şirketinizin tüm bilgilerini yapay zeka ile birbirine bağlayan dünyanın ilk sinir ağıdır.

ClickUp Brain ile şunları yapabilirsiniz:

Yapılacaklar listeleri oluşturun ve ClickUp görevlerine ekleyin

Tamamlanan görevleri özetleyin ve güncellemeleri yayınlayın

Öncelik belirlemenize yardımcı olacak sorular sorun, örneğin: Sırada ne işim var? En acil görevler hangileri? Hangi görevler bloklanmış?

Toplantılarınızı ve Kliplerinizi metin transkriptlerine dönüştürün

ClickUp Brain ile otomatik transkriptler

ClickUp'ın en iyi özellikleri

ClickUp Brain, kişisel asistanınız ve planlama yardımcınız

Bir gün/hafta/ay içindeki görevleri/etkinlikleri görmek için ClickUp Takvim görünümüne geçin

Gerçek zamanlı senkronizasyon için Google ve Outlook takvimleriyle iki yönlü entegrasyonlar

Takvim bloklama ve ayrıntılı günlük planlama için zaman takibi

Hedefler ve ilerleme raporları

Takvim Görünümünü Deneyin ClickUp Takvim Görünümü ile görevleri zahmetsizce görselleştirin ve yönetin

ClickUp ayrıca günlük planlama ve proje yönetimi kullanım örnekleri için düzinelerce şablon içerir. ClickUp'ın Günlük Planlayıcı Şablonu ile günlerinizi planlayın. Görevleri ekleyin ve kategorilere ayırın, son teslim tarihlerini ve önceliklerini belirleyin, tamamlananları işaretleyin ve ilerlemeyi tek bir yerden takip edin.

Bu Şablonu İndirin ClickUp'ın Günlük Planlayıcı Şablonu ile görev önceliklerini belirleyin ve görevlerin ilerlemesini izleyin

ClickUp sınırlamaları

ClickUp, günlük planlayıcıdan daha fazlasıdır. Proje yönetimi için kapsamlı özelliklere sahip bir verimlilik çalışma alanıdır. Bu, yeni kullanıcılar için zorlayıcı olabilir ve öğrenme sürecini zorlaştırabilir.

ClickUp fiyatlandırması

ClickUp puanları ve yorumları

Mevcut uygulamalar

ClickUp'ın mobil uygulaması indirilebilir

Android

iOS

Windows

MacOS

Linux

Web

Apple Watch

Yakında Meta Quest'te — yani hemen her yerde

2. Google Takvim – Zamanı bloklamak için en iyisi

Kaynak: Google Takvim

Google Takvim, bugün piyasada bulunan en popüler çevrimiçi takvimlerden biridir. Çoğu Gmail/GSuite kullanıcısı, e-posta uygulamasıyla birlikte gelen Google Takvim'i otomatik olarak kullanır.

Daha önce de söylediğim gibi, Google Takvim'de birçok etkinlik planlıyorum. Öğle yemekleri, spor salonu, okuldan çocukları alma gibi kişisel toplantılarımı ekliyorum, böylece kimse o saatlerde çevrimiçi olmamı beklemiyor.

Ancak Google Takvim, görevleri izleme özelliğini sınırlıyor. Google Takvim'in sınırlamalarını telafi etmek için başka bir günlük planlama aracına ihtiyacım olduğunu fark ettim.

Danışman, danışman veya koçsanız, Google Takvim günün tüm etkinliklerini planlamak için harika bir yoldur. Makul verimlilik planları yapmanıza (aşırı planlama yapmamanıza) ve iş arkadaşlarınızı/müşterilerinizi buna göre bilgilendirmenize yardımcı olur.

Google Takvim'in en iyi özellikleri

Yapılacaklar listesi, son tarihler ve görev yönetimi oluşturmak için yerleşik özellikler

Hatasız planlama için bir görünümde birden fazla takvimi (kişisel, iş, okul vb.) görüntüleme yeteneği

Otomatik RSVP seçenekleri için çalışma saatleri ve çalışma konumu

Takım üyelerinin görevleri ve etkinlikleri tek bir görünümde, böylece uygunluklarını kontrol etmek ve toplantıları planlamak daha kolay hale geliyor

Takım tatilleri gibi yinelenen görevler için takım üyeleriyle grup takvimleri oluşturun

Kullandığınız hemen hemen tüm diğer araçlarla entegrasyonlar

Google Takvim sınırlamaları

Google Takvim, öncelikle bazı diğer özelliklere sahip bir takvimdir. Bu, proje yönetimi ve raporlama özelliklerinin oldukça sınırlı olduğu anlamına gelir.

Google Takvim fiyatlandırması

Ücretsiz

İşletme başlangıcı: Kullanıcı başına aylık 7,2

İş Standardı: Kullanıcı başına aylık 14,4 dolar

Business Plus: 21,6 $/ay kullanıcı başına

Enterprise: Fiyatlandırma için iletişime geçin

Gemini AI takvim : 14 günlük ücretsiz deneme için herhangi bir plana ekleyin

Google Takvim puanları ve yorumları

Mevcut uygulamalar

Google Takvim uygulaması Android, iOS ve web sürümlerinde mevcuttur.

Bonus: Zamanınızı etkili ve tutarlı bir şekilde organize etmek için bu zaman bloklama şablonlarından birini seçin.

3. Notion – Bilgi yönetimi tabanlı günlük planlama için en iyisi

Kaynak: Notion

Notion, bir not alma uygulaması olarak başladı ve şimdi geniş bir verimlilik ve günlük planlama özellikleri aralığını içerecek şekilde genişledi. Notion ile belgeler oluşturabilir, şirket Wiki'leri yazabilir, projeleri yönetebilir ve her gün için iş planı yapabilirsiniz.

Notion'u, makaleler için fikirlerimi, iş arkadaşlarımdan/paydaşlardan gelen geri bildirimleri, kalite kontrol listelerini vb. takip etmek için bir dokümantasyon uygulaması olarak kullandım. Stil kılavuzlarını yönetmek için yoğun bir şekilde kullandım ve ihtiyaç duyduğumda kolayca erişebildim.

Ancak, bir günlük planlayıcı olarak, Notion'un verimlilik için temel olan zaman takibi, tahmin oluşturma, zaman bloklama vb. özelliklerinde eksiklikler olduğunu gördüm.

Notion, yaratıcı insanlar ve karmaşık sorunları çözmek için farklı verileri bir araya getiren bilgi çalışanları için harika bir kaynaktır.

İşiniz süt almak veya maaşları ödemek gibi birkaç basit görevden daha fazlasını içeriyorsa, Notion bilgilerinizi bir araya getirmenize yardımcı olabilir.

Özel etiketler, etiketler, sahipler, anahtarlar, yapılacaklar ve daha fazlasıyla görevler ve belgeler oluşturabilirsiniz. Ayrıca, devam eden işleri takip etmek için takvim görünümünü de kullanabilirsiniz.

Notion'un en iyi özellikleri

Geniş bir aralıkta özelleştirilebilir özelliklere sahip esnek bilgi yönetimi aracı

Tam bağlam için görüntü yükleme, video ekleme vb. özellikler

kişisel, iş ve okul projeleri için 10.000'den fazla şablon

Notion AI, arama motoruna ihtiyaç duymadan fikir üretmek, cevaplar oluşturmak ve tabloları otomatik olarak doldurmak için gerçek zamanlı olarak kullanabilirsiniz

Notion sınırlamaları

Notion, yeni kullanıcılar için anlaşılması zor bir uygulama olarak bilinir. Uygulamanın esnekliği, kullanıcıların Notion içinde kendi sistemlerini oluşturmalarını zorlaştırabilir.

Notion fiyatlandırması

Ücretsiz

Ayrıca: Kullanıcı başına aylık 10 $

İş: Kullanıcı başına aylık 18 $

Enterprise: Fiyatlandırma için iletişime geçin

Notion AI: Kullanıcı başına aylık 10 $ karşılığında herhangi bir plana ekleyin

Notion puanları ve yorumları

Mevcut uygulamalar

Notion, macOS, Windows, Android ve iOS'ta indirilebilir

Notion alternatiflerine göz atın!

4. Clockify – Zaman faturalandırması yapan serbest çalışanlar ve küçük takımlar için en iyisi

Kaynak: Clockify

Clockify, verimliliği, devamlılığı ve faturalandırılabilir saatleri izlemek için popüler bir zaman takibi uygulamasıdır. Zaman yönetimi odaklıdır ve zamanlayıcı, takvim, zaman çizelgeleri, etkinlik raporları, planlama, onaylar ve faturalandırma gibi özelliklere sahiptir.

Zaman planlama ve izleme üzerine kurulu bir uygulama olan Clockify, günlük planlama için mükemmeldir. Eskiden görevleri bir önceki gece takvime planlardım, böylece her gün ne yapmam gerektiğini tam olarak bilirdim. Raporlarda bir göreve birkaç gün boyunca ne kadar zaman harcadığımı görebilmek de harikaydı.

Serbest çalışan veya küçük işletme sahibiyseniz, Clockify faturalandırılabilir saatleri izlemek ve takip etmek için mükemmeldir. Bir planlayıcı olarak tasarlanmamış olsa da, Clockify kullanıcıların işleri, görevleri, vardiyaları ve izinleri planlamasına olanak tanır.

Bu zaman girdilerine dayanarak, daha kolay faturalandırma için zaman çizelgeleri ve faturalar da otomatik olarak oluşturabilirsiniz.

Clockify'ın en iyi özellikleri

Basit ve güçlü zaman takibi özellikleri

Düzenli olarak kullandığınız uygulamalar ve web siteleri arasında otomatik izleme

Takım üyelerine görevler atama, dönüm noktaları oluşturma ve iş yükü hakkında bilgi alma yeteneği

Her hafta tekrarlanan etkinlikleri yüklemek için şablonlar

Clockify sınırlamaları

Clockify'ın zaman yönetimi özellikleri, günlük planlama yeteneklerini gölgede bırakıyor. Sonuç olarak, kullanıcılar planlama için de zamanlama özelliklerini kullanmaya yönlendiriliyor.

Clockify fiyatlandırması

Sınırsız izleme ile ücretsiz

Temel: Kullanıcı başına aylık 4,99 $

Standart: Kullanıcı başına aylık 6,99 $

Artıları: Kullanıcı başına aylık 9,99 dolar

Enterprise: Kullanıcı başına aylık 14,99 $

Clockify puanları ve yorumları

Clockify alternatiflerini inceleyin!

Mevcut uygulamalar

Clockify Uygulaması macOS, Windows, iOS, Chrome, Firefox, Edge ve Linux'ta indirilebilir.

5. Todoist – Hareket halindeyken planlama için en iyisi

Kaynak: Todoist

Todoist, basit ve hareket halindeyken kullanabileceğiniz bir görev yönetimi aracıdır. Minimalist tasarımı, görevleri bir kağıda yazdığınız kadar doğal bir şekilde kaydetmenizi sağlar. Ardından tüm görevlerinizi projeler halinde düzenleyebilir ve öncelikler/etiketler ekleyebilirsiniz.

En sevdiğim özellik, diğer her şeyin dikkatinizi dağıtmadan bugün yapılması gereken görevlere odaklanmanıza yardımcı olan "bugün görünümü"dür. Haftanın/3-4 günün görevlerini bir kerede görüntüleyen takvim görünümünden farklı olarak, bugün görünümü, geleceği düşünerek kendinizi bunaltmadan şimdiki anda kalmanıza yardımcı olur.

Ancak, zamanı takip etmek, görevleri projelere dönüştürmek vb. için Todoist sınırlıdır. Kendimi daha kapsamlı bir araçla projeleri yönetirken ve sadece basit günlük görevler için Todoist'e başvururken buldum. Zamanla, birden fazla aracı yönetmek sıkıcı hale geldi.

Todoist, görevleri yönetmek için sezgisel ve mobil cihazlara uygun özellikler sunar. Minimalist tasarımı, teknolojiye yatkın olmayanlar için bile kullanımı keyifli hale getirir.

Todoist'in en iyi özellikleri

Görevleri kaydetmek için basit ve minimalist arayüz

Görevleri zaman çizelgesinde görmek için esnek görünümler, özellikle takvim görünümü

Proje paylaşımı, işbirliği ve yorumlar

bilgi alışverişi, iletişim ve otomasyon için 80'den fazla entegrasyon

Takım üyelerinin işlerini takip edebilmesi için haftalık ve aylık verimlilik görselleştirme (ayrıca görevleri tamamlamak için Todoist Karma!)

Todoist sınırlamaları

Takımlar için özellikler sınırlıdır

Kullanıcılar, uygulamanın her görev için zaman dağılımı ekleme özelliği sunmadığını söylüyor

Bazı kullanıcılar, Google takvime entegre ederken bazen senkronizasyon sorunları yaşıyor

Todoist fiyatlandırması

Başlangıç seviyesi: 0 $

Artıları: Kullanıcı başına aylık 5 dolar

İş: Kullanıcı başına aylık 8 $

Todoist derecelendirmeleri ve yorumları

Mevcut uygulamalar

Todoist uygulaması Android, iOS, Windows, macOS ve Linux'ta indirilebilir

Uygulamanın Web ve Apple Watch sürümleri de mevcuttur

Todoist alternatiflerini inceleyin!

6. Any. do – Kişisel ve profesyonel planları tek bir araçta entegre etmek için en iyisi

Kaynak: Any. do

Any. do, bireyler, aileler ve takımlar için bir görev yönetimi uygulamasıdır. Any. do'nun en ilginç yanı, günlük planlama için özel olarak tasarlanmış bir modül sunmasıdır. Bu modül şunları içerir:

Sizinle ilgili her şeyin gizli görünümü

Her gün ihtiyaçlarınıza göre plan yapmak için yeni bir başlangıç

Günü planlamak için push bildirimleri ve rehberli ş Akışı

Etkinlikleri ve görevleri tek bir yerden yönetmek için takvim entegrasyonu

Tercihlerinize göre özelleştirilebilir görünümler

Aynı anda çok fazla işim olduğunda (kedi ameliyatta, çocuk okul futbol takımında, tatil yaklaşıyor, bir de birden fazla yazım işi var) kısa bir süre Any. do uygulamasını kullandım.

Tüm bunları bir arada yönetmek ve iş hayatında kişisel hayatınızı ihmal etmemek için Any. do harika bir araçtır. Odaklanma özellikleri de verimlilikte düşüşü en aza indirmek için mükemmeldir.

Any. do ile hayatınızın her alanını birbirini etkilemeden yönetebilirsiniz.

Any. do en iyi özellikleri

Odaklanma ve odaklanılacak konular hakkında kişiselleştirilmiş akıllı öneriler

Kişisel ve profesyonel ihtiyaçları birleştirmek için çeşitli proje yönetimi araçlarıyla entegrasyonlar

Çeşitli kullanım durumları için hazır görev listesi şablonları

Herhangi bir sınırlama yoktur

Kullanıcılar, her bir yapılacak öğeye eklenebilen görev ayrıntılarının düzeyinden memnun değil

Bazı kullanıcılar, GTD gibi belirli görev yönetimi çerçeveleri için uygun olmadığını da belirtmektedir

Any. do fiyatlandırması

Kişisel: 0 $

Premium: 5,99 $

Aile: 4 kullanıcı için aylık 9,99 $

Takımlar: Üye başına aylık 7,99 $

Any. do derecelendirmeleri ve yorumları

Mevcut uygulamalar

Any. do uygulaması Telefon (Android ve iOS), iPad, Masaüstü (Windows, macOS), web ve akıllı saatlere indirilebilir.

Any.do alternatiflerini inceleyin!

7. Sunsama – Tek pencereli günlük planlama için en iyisi

Kaynak: Sunsama

Sunsama, iş-yaşam dengesini sağlamaya odaklanan bir verimlilik aracıdır. Tüm uygulamalarınızdaki verileri bir zaman çizelgesi görünümünde düzenli bir şekilde bir araya getiren dijital bir günlük planlayıcıdır.

Sunsama'nın beni en çok cezbeden özelliği, tüm iletişimi bir araya getirme yeteneğiydi. Bir noktada, bir araçta görevlerim, başka bir araçta etkinliklerim, başka bir listede kişisel işlerim, e-postalarda isteklerim vardı ve her gün bir şeyleri kaçırıyordum. Sunsama bu sorunu çözeceğine söz verdi.

Her günü gözden geçirme ve planlama gibi günlük ritüeller iyidir. Planı Slack'e otomatik olarak gönderebilme özelliği de çok kullanışlıydı.

Ancak zamanla, her şeyi bir araya getirmek beklediğimden daha zor olduğunu fark ettim. Sunsama her şeyi bir liste halinde önüme koyduğu için, her gün gelen çok sayıda iletişimi öncelik sırasına koymakta zorlanıyordum.

Sunsama, bireylerin iş hayatlarındaki dağınıklığı düzenlemelerine ve verimli olmayı planlamalarına odaklanmıştır.

E-posta, Slack, takvim, Notion, Trello, ClickUp veya Github'da işle ilgili bilgileriniz varsa, Sunsama bunları tek bir yerde birleştirebilir, böylece bunları şık bir şekilde kontrol edebilirsiniz!

Sunsama'nın en iyi özellikleri

Adım adım rutin kullanarak rehberli günlük planlama

Birleştirilmiş günlük görünüm

Zaman tahminleri ile günlük hedefler

Zaman dilimleme ve planlama

Sunsama sınırlamaları

Sunsama, takımlar için çok az şey sunan kişisel bir verimlilik aracıdır

Birden fazla kaynaktan gelen verileri birleştirmek zor olabilir

Önemsiz/ilgisiz e-postaları içe aktarmak ve ardından Sunsama'da silmek zahmetli olabilir

Sunsama fiyatlandırması

14 günlük ücretsiz deneme

Aylık abonelik: 20 $/ay

Yıllık abonelik: Aylık 16 $, yıllık olarak faturalandırılır

Sunsama puanları ve yorumları

Mevcut uygulamalar

Sunsama Uygulaması, Telefon (Android ve iOS) ve Masaüstü bilgisayarlar için indirilebilir

Sunsama alternatiflerini inceleyin!

8. Plaky – Küçük işletmeler ve kar amacı gütmeyen kuruluşlar için en iyisi

Kaynak: Plaky

Plaky, takımlar için görsel bir proje planlama yazılımıdır. Takımların görevler oluşturmasına, takımları uyumlu hale getirmesine, üye eklemesine, yorum yapmasına, ilerlemeyi izlemesine ve projeleri yönetmesine olanak tanır. Özellikleri arasında görev yönetimi, işbirliği, raporlama ve yönetim yer alır.

Bir uygulama ücretsiz olduğunda benim için dayanılmaz bir davet gibidir, bu yüzden Plaky'yi kullanmaya başladım. Basit bir görev yönetimi aracı olarak Plaky benim için işini yaptı. Ancak, daha kapsamlı özelliklere sahip diğer uygulamaları denedikten sonra, Plaky'de yazmaya değer bir şey bulamadım.

Plaky, küçük işletmelerin ve kar amacı gütmeyen kuruluşların ihtiyaçlarını uygun maliyetle karşılayan ücretsiz bir günlük planlayıcı uygulamasıdır. Küçük takımlar için ideal olan Plaky, farklı departmanlardaki çalışanların tüm iletişimlerini tek bir yerde toplamasını ve gerçek zamanlı olarak işbirliği yapmasını sağlar.

Plaky'nin en iyi özellikleri

Basit başlangıç ş akışları

Pazarlama, İK, Satış, CRM ve yazılım geliştirme kullanım örnekleri için hazır şablonlar

Sınırsız proje, görev ve kullanıcı

Plaky sınırlamaları

Plaky, karmaşık özelleştirmeler gerektiren kurumsal düzeydeki projeler için sınırlayıcı olabilir.

Plaky fiyatlandırması

Sonsuza kadar ücretsiz

Artıları: Kullanıcı başına aylık 4,99 dolar

Enterprise: Kullanıcı başına aylık 10,99 $

cake. com paketi: kullanıcı başına aylık 15,99 dolar

Plaky puanları ve yorumları

Mevcut uygulamalar

Plaky, Telefon (Android ve iOS) ve Web sürümlerinde indirilebilir.

9. TickTick – Günlük görevleri bir programa göre düzenlemek ve tamamlamak için en iyisi

Kaynak: TickTick

TickTick, hayatın her alanını düzenlemek için kapsamlı bir araçtır. Her gününüzü planlamanın yanı sıra, TickTick'i yapılacaklar, görevler, hedefler ve etkinlikleri düzenlemek için de kullanabilirsiniz.

TickTick, iş ve yaşamı tek bir yerde birleştirmede çok etkili olan başka bir uygulamadır. Kullanıcı dostu arayüzü davetkardır. Pomodoro zamanlayıcı, zamanı takip etmenin daha basit ve daha organize bir yoluydu. Beyaz gürültü üreteci, yazarların en iyi arkadaşıdır.

TickTick, elinizdeki görevlere odaklanmanıza ve bunları bir programa göre tamamlamanıza yardımcı olan yerleşik bir pomodoro zamanlayıcı ile birlikte gelir. Bu, yapılacak çok fazla küçük işi olan kişiler için harikadır. Dahası, çalışırken arka planda beyaz gürültü de çalabilirsiniz!

Örneğin, bir yönetici veya müşteri başarısı uzmanıysanız, görevleriniz karar verme, belgeleri inceleme, geri bildirim verme vb. gibi 25 dakika içinde tamamlanabilecek işleri içerebilir. TickTick bu işler için mükemmeldir.

TickTick'in en iyi özellikleri

Sesli komutlar, e-postalar, Siri ve bileşenlerden görevler oluşturma yeteneği

Son tarihlerin otomatik olarak hatırlatıcılara dönüştürülmesi

kaçırmamanız gereken öğeler için "rahatsız edici uyarı"

Öncelik düzeyleri ve sıralama

Özelleştirilebilir takvim görünümleri

TickTick sınırlamaları

Kullanıcılar, ücretsiz sürümün sınırlamalarından memnun değil

Kullanıcılar ayrıca, uyarı sesleri ve can sıkıcı uyarıların bazen bildirim kaygısını daha da artırdığını söylüyor

TickTick fiyatlandırması

Aylık plan: 3,99 $/ay

Yıllık plan: 35,99 $/yıl

TickTick puanları ve yorumları

Mevcut uygulamalar

TickTick Uygulaması, Telefon (Android ve iOS), iPad, Masaüstü (Windows, macOS, Linux), Web sürümü ve Apple Watch'ta indirilebilir.

TickTick alternatiflerine göz atın!

10. Yapılandırılmış – Çok sayıda görevi ve randevusu olanlar için en iyisi

Kaynak: Structured

Structured, entegre yapay zeka ile çok işlevli bir verimlilik uygulamasıdır. Sezgisel bir günlük planlayıcı olmasının yanı sıra, yapılacaklar listesi, takvim, alışkanlık takipçisi, odak zamanlayıcı ve daha fazlasını da sunar.

Structured'ı, sınırlı özelliklere sahip olması nedeniyle beğendim. Gereksiz özelliklerden uzak olan Structured, günümü iyi planlamak için bana en azından gerekli olanı sağladı. Zaman çizelgesi görünümü, benim için rahat olan bir liste görünümü olduğu için özellikle kullanışlı, ancak zaman çizelgesine yerleştirilmiş. Öğelere özel renkler ekleyebilmek de eğlenceliydi.

Structured, yapmanız gereken sayısız işi kontrol etmenize yardımcı olmak için tasarlanmıştır. Uygulama, tonlarca görevi ve randevuyu tek bir zaman çizelgesinde yapılandırarak öncelik listesi oluşturmanıza ve işleri tamamladıkça işaretlemenize yardımcı olur.

En iyi özellikler

Basit, kullanımı kolay arayüz

Dağınıklık yaratmayan görev yönetimi için minimal seçenekler

Benzersiz ihtiyaçlara uyum sağlamak için özelleştirilebilirlik

Yapısal sınırlamalar

Yapısı basit ve tek bir amaca odaklanmıştır. Büyük resmi görmek için karmaşık proje yönetimi özellikleri içermez.

Yapılandırılmış fiyatlandırma

Ücretsiz Plan

Structured Pro Monthly: 2,99 $/ay

Structured Pro Yearly: 9,99 $/yıl

Structured Pro Lifetime: Ömür boyu kullanım için 29,99 $

Yapılandırılmış derecelendirmeler ve yorumlar

Mevcut uygulamalar

Structured App, Telefon (Android ve iOS) ve macOS'ta indirilebilir.

11. Things 3 – Apple kullanıcıları için en iyi günlük planlama uygulaması

Kaynak: Things 3

Things 3, ödüllü bir kişisel görev yöneticisidir. Takvim etkinliklerini ve yapılacak işleri birleştirerek programınızın daha iyi bir resmini sunar. Sabahları gününüzü planlamanıza, akşamları birikmiş işlerinizi halletmenize ve gelecekteki tekrarlayan görevleri planlamanıza olanak tanır.

Bir Mac kullanıcısı olarak, Things 3'ün hem bilgisayarda hem de telefonda ekosistemime ne kadar kolay entegre olduğunu çok beğendim. Apple Watch uygulaması, kullandığım diğer tüm görev yönetim araçlarından daha kapsamlı.

Dokunmatik çubuğu, Hand-off, ana ekran hızlı eylemleri vb. kullanabildim, neredeyse yerel bir uygulama gibi! Aylık abonelik yerine tek seferlik ödeme mi? Kaydoluyorum!

Things 3, macOS, iOS, iPadOS ve hatta Vision Pro'dan oluşan Apple ekosistemi için tasarlanmıştır.

Apple kullanıcılarının anında aşina olacağı sezgisel ve yerel bir tasarıma sahiptir. Apple'a özel kısayollar ve komutlar Things 3'te de işe yarayacaktır.

Things 3'ün en iyi özellikleri

Rehberli günlük planlama ve rahatlama ritüelleri

Projeler içinde kategoriler ve dönüm noktaları oluşturmak için başlıklar

Alt görevler için kontrol listeleri

Jump Start ile doğal dil tabanlı akıllı planlama

İnce mod ve çoklu pencere

Things 3 sınırlamaları

Apple ekosistemiyle sınırlıdır. Takım üyeleriniz veya yüklenicileriniz başka işletim sistemleri kullanıyorsa, Things 3'te işbirliği yapamazsınız

iPhone, Apple Watch ve iPad uygulamaları ek ücrete tabidir

Things 3 fiyatlandırması

Tek seferlik 49,99 $ satın alma

Things 3 puanları ve yorumları

Mevcut uygulamalar

Things 3 uygulaması macOS, iOS, iPad ve visionOS'ta indirilebilir

Things 3 alternatiflerini inceleyin!

12. Trello – İyi tanımlanmış görevleri yerine getiren takımlar için en iyisi

Kaynak: Trello

Atlassian Trello, kartlar, listeler ve panolar kullanarak Kanban yöntemine dayalı bir görev yönetimi çözümüdür. Basit görev yönetiminden karmaşık iş akışlarına kadar Trello, her türlü projeyi kolaylıkla yönetebilir.

Verimlilik yolculuğumun ilk günlerinde Trello tek adresimdi. İşimin yanı sıra izlemek istediğim filmler, okumak istediğim kitaplar, günlük/haftalık/aylık ev işleri vb. için panolarım vardı. Basit kart tabanlı Kanban panosu, proje yönetimine giriş noktam oldu.

Zamanla, günlük planlama için daha spesifik bir şeye ihtiyacım oldu. Trello, görevlere ayrılmış projeler için harika görünüyordu, ancak etkinlikler, yanıtlar, toplantılar vb. gibi uğraşmam gereken diğer çeşitli şeyleri barındıramıyordu.

Trello, kanban kartları ve panolarından oluşan bir hiyerarşi izler. Bir dizi iyi tanımlanmış göreviniz olduğunda, her biri için kartlar oluşturabilir ve her durum için yüzme şeritleri olan panolarda düzenleyebilirsiniz.

Trello, iş akışından geçen her özellik/kullanıcı hikayesi için kartlar oluşturan yazılım geliştirme takımları tarafından yaygın olarak kullanılmaktadır.

Trello'nun en iyi özellikleri

Pano, takvim görünümleri, zaman çizelgeleri ve daha fazlası şeklinde iş akışının net görünümü

Tekrarlayan süreçler ve yinelenen görevler için kod otomasyonu yok

Sektör liderlerinin savaşta test edilmiş şablonları

Trello sınırlamaları

Daha karmaşık yaratıcılık ve problem çözme gerektiren faaliyetler için Trello'nun sınırlı özellikleri yeterli olmayabilir

Takımların iş akışlarını kartlar, listeler ve panolar halinde düzenlemeleri bekleniyor; başka hiçbir biçim işe yaramayacak

Trello fiyatlandırması

Ücretsiz

Standart: Kullanıcı başına aylık 6 $

Premium: Kullanıcı başına aylık 12,5 dolar

Kurumsal: Fiyatlandırma için iletişime geçin

Trello puanları ve yorumları

Mevcut uygulamalar

Trello Uygulaması, Telefon (Android ve iOS), Masaüstü (Windows ve macOS) ve Web'den indirilebilir

Trello alternatiflerine göz atın!

13. Microsoft Outlook – Microsoft yığını kullanan takımlar için en iyisi

Microsoft Outlook, en eski e-posta yönetim araçlarından biridir. Outlook, öncelikle yapılandırılmış bir gelen kutusu aracılığıyla e-posta gönderip almanızı sağlar. Bunun uzantısı olarak şunları da içerir:

Toplantı ve etkinlik planlama için takvim

Yapılacaklar listesi uygulaması

Kişi yönetimi

Not alma ve günlük kaydı özellikleri

Herkesin, benim gibi, e-postalarını yönetmek için Outlook kullandığı bir dönem vardır. Benim kullanımım öncelikle e-posta almak ve yanıtlamak içindi, ancak toplantıları da buradan planladım. Teams de sorunsuz bir şekilde entegre edilmiştir.

Ancak, Microsoft ürünlerini kullanmadığım için üçüncü taraf araçları entegre etmek bir zorluk haline geldi.

Microsoft teknoloji yığını, dünya çapında takımlar tarafından yaygın olarak kullanılmaktadır. Zaten Microsoft kullanıcısı olanlar için Outlook, harika bir konsolide çalışma alanıdır.

Outlook, özellikle müşteri başarısı veya yazılım bakımı gibi e-posta ile ilgili bir iş rolünüz varsa, fiili bilet yönetim sistemi olarak kullanılabilir.

Microsoft Outlook'un en iyi özellikleri

Çok fonksiyonlu e-posta yönetimi

E-posta, görevler, etkinlikler, kişiler ve notları tek bir uygulamada birleştirin

Teams ve Office 365 gibi diğer Microsoft araçlarıyla entegrasyonlar

Microsoft Outlook sınırlamaları

Outlook en sezgisel e-posta yönetim aracı değildir

Microsoft yığını ile sınırlıdır

Microsoft Outlook fiyatlandırması

Tek başına fiyatı 1 PC veya Mac için 159,99 $

159,99 $ 1 PC veya Mac için

Ev için: Aile: 9,99 $/ay, en fazla 6 kullanıcı Kişisel: 6,99 $/ay, tek kullanıcı

Aile: 9,99 $/ay, 6 kullanıcıya kadar

Kişisel: Tek kullanıcı için aylık 6,99 $

İş için (Yıllık fiyatlandırma): MS365 Business Basic: Kullanıcı başına aylık 6 $ MS365 Business Standard: Kullanıcı başına aylık 12,5 $ MS365 Business Premium: Kullanıcı başına aylık 22 $ MS365 Apps for Business: Kullanıcı başına aylık 8,25

MS365 Business Basic: Kullanıcı başına aylık 6 ABD doları

MS365 Business Standard: Kullanıcı başına aylık 12,5 $

MS365 Business Premium: Kullanıcı başına aylık 22 $

MS365 İşletmeler için Uygulamalar: Kullanıcı başına aylık 8,25 $

159,99 $ 1 PC veya Mac için

Aile: 9,99 $/ay, 6 kullanıcıya kadar

Kişisel: Tek kullanıcı için aylık 6,99 $

MS365 Business Basic: Kullanıcı başına aylık 6 $

MS365 Business Standard: Kullanıcı başına aylık 12,5 $

MS365 Business Premium: Kullanıcı başına aylık 22 ABD doları

MS365 İşletmeler için Uygulamalar: Kullanıcı başına aylık 8,25 ABD doları

Microsoft Outlook derecelendirmeleri ve yorumları

Mevcut uygulamalar

Microsoft Outlook, Telefon (Android ve iOS) ve Masaüstü (Windows ve macOS) için indirilebilir

Bu Outlook alternatiflerine göz atın!

14. nTask – Yazılım geliştirme takımları için en iyisi

Kaynak: nTask

nTask, planlama, yürütme, izleme ve iyileştirme özelliklerine sahip uçtan uca bir proje yönetimi yazılımıdır.

Kuruluşumun yazılım takımı görev yönetimi için nTask'ı tercih ettiğinde ben de kullanmaya başladım. Kapsamlı bir uygulamaydı ve yazılımın nasıl geliştirildiğine dair genel bir görünüm sağladı. Çok şey öğrendim. Ancak, kendi yazma projelerimi ve görevlerimi yönetmek için yeterince uyarlanabilir bulmadım.

nTask, hızlı ve çevik yazılım geliştirme takımlarını desteklemek için tasarlanmıştır. Derinlemesine proje planlama, kaynak tahsisi, proje zaman çizelgeleri, bütçeleme vb.

NTask ile kendi iş akışlarınızı tasarlayabilir, özel durumlar oluşturabilir veya önceden oluşturulmuş günlük planlayıcı şablonlarını kullanarak kendinizi başarıya hazırlayabilirsiniz.

nTask'ın en iyi özellikleri

Zaman takibi, otomatik zaman çizelgeleri ve onay iş akışları

Önem derecesi ve durum özelleştirmeleriyle sorun izleme

Toplantılar, gündem ve tartışma notları için takvim senkronizasyonu

Risk yönetimi ve çözüm çerçeveleri

Özel KPI'larla raporlama

nTask sınırlamaları

Kullanıcılar arayüzü karmaşık ve kullanımı zor buluyor

Diğer yazılım proje yönetimi araçlarıyla karşılaştırıldığında, nTask'ın özellikleri sınırlı olabilir

nTask fiyatlandırması

7 gün ücretsiz deneme

Premium: Kullanıcı başına aylık 4 $

İş: Kullanıcı başına aylık 12 $

Enterprise: Fiyatlandırma için iletişime geçin

nTask puanları ve yorumları

Mevcut uygulamalar

nTask, Telefon (Android ve iOS) ve Web sürümlerinde indirilebilir.

15. Evernote – Kişisel verimlilik ve iş yönetimi için en iyisi

Kaynak: Evernote

Evernote, en uzun süredir kullanılan not alma uygulamalarından biridir. Başlangıçta notları ve fikirleri dijital defterlerde düzenlemek için bir araç olan Evernote, artık bilgi, görev ve programları yönetmek için kapsamlı bir çözüme dönüşmüştür.

Ben bir OG Evernote kullanıcısıyım, ngl. Günlüğümü Evernote'a yazdım, internetten ilginç makaleleri kestim, daha sonra kullanmak üzere resimleri kaydettim, vb. Not alma uygulaması olarak tüm ihtiyaçlarımı karşıladı.

Proje yönetimi taleplerim arttığında, Evernote'un yetenekleri yetersiz kaldı. Bilgi yönetimi için Evernote'u kullanmaya devam ediyorum, bazen günlerimi de orada planlıyorum. Ancak, bu benim birincil günlük planlayıcım değil.

Evernote, fiziksel bir not defterine benzer esneklik ve özgürlük sunan, kullanımı kolay bir dijital araçtır. Evernote ile metin, resim, ses, tarama, PDF ve belge içeren notlar oluşturabilirsiniz.

Ayrıca, tüm işlerinizi tek bir yerden yönetmek için yapılacaklar listesi oluşturabilir ve görevleri planlayabilirsiniz.

Evernote alternatiflerini inceleyin!

Evernote'un en iyi özellikleri

Web Clipper ile web sayfalarını yakalama

Toplantı notları, makbuzlar, kılavuzlar ve aile tarifleri gibi dosya, belge ve görüntüleri tarama ve saklama

Toplantıları (program) toplantı notlarına (belgeler ve eylem öğeleri) bağlama

PDF'leri, belgeleri ve görüntüleri de tarayan yapay zeka destekli arama

Evernote sınırlamaları

Not alma aracı olarak Evernote, proje yönetimi yetenekleri açısından sınırlıdır

Günlük planlama, kılavuzlu iş akışları veya şablonlar olmadan hala manuel olarak yapılıyor

Evernote fiyatlandırması

Ücretsiz

Kişisel: 14,99 $/ay

Profesyonel: 17,99 $/ay

Takımlar: Kullanıcı başına aylık 24,99 $

Evernote puanları ve yorumları

Mevcut uygulamalar

Evernote, Telefon (Android ve iOS), Masaüstü (Windows, macOS) ve web uzantıları için indirilebilir.

Bonus: Haftanızı nasıl planlayacağınızla ilgili en kapsamlı rehber

Günlük Planlayıcı Uygulamalarıyla Görevleri Yönetin

İster patatesleri ayıklıyor ister Brooklyn Köprüsü'nün inşaatını denetliyor olun, işiniz her gün planlanmalı ve tek tek yerine getirilmelidir. Günlük planlama uygulamaları, tam da bu konuda size yardımcı olmak için birçok özellik ile donatılmıştır.

Evernote ve Notion gibi araçlar, organizasyonel bilgileri belgelendirmeye ve buradan iş planları oluşturmaya yardımcı olabilir. TickTick ve Structured, modern iş günlerinin çılgınlığına bir yöntem getiriyor.

Plaky ve Trello, yazılım geliştirme takımları için daha uygundur. Sunsama ise günümüzde kullandığımız sayısız iletişim ve bilgi aracını bir araya getirir.

Yaptığınız işe ve kişisel tercihlerinize bağlı olarak, yukarıdaki on beş uygulamadan herhangi biri sizin için en iyi günlük planlayıcı uygulaması olabilir.

İşiniz ve ihtiyaçlarınızla birlikte büyümek için kapsamlı ve esnek bir şeye mi ihtiyacınız var? ClickUp'ı bugün ücretsiz deneyin.