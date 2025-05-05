2025'in En İyi 15 Günlük Planlayıcı Uygulaması (Özellikler, Fiyatlandırma)

Bir itirafla başlayayım: Verimlilik ve planlama uygulamalarına biraz takıntılıyım. Günümü planlamak ve işimi yapmak için her zaman en iyi, en etkili ve kullanımı keyifli uygulamaları arıyorum.
Bu, ClickUp gibi en kapsamlı proje yönetimi araçlarından basit kalem ve kağıda kadar düzinelerce seçeneği denediğim anlamına geliyor.
Kendi deneyimlerime ve ClickUp ekibi tarafından yapılan testlere dayanarak, her türlü ihtiyaç ve isteğe uygun en iyi günlük planlayıcı uygulamalarının bir listesini hazırladım.
Her birine geçmeden önce, aradığım özellikleri kısaca özetleyeyim.
Günlük Planlayıcı Uygulaması nedir?
Günlük planlayıcı uygulaması, her gün tamamlamanız gereken görevleri, toplantıları ve iletişim faaliyetlerini düzenlemenizi sağlayan bir verimlilik aracıdır.
Zaman çizelgesi ve kaynaklar dahilinde işlerin teslim edilmesine odaklanan proje yönetimi araçlarının aksine, çoğu günlük planlayıcı uygulaması bireylerin ve takımların her gün yapılabilecek ve yapılacak işler üzerinde anlaşmasına yardımcı olur.
Neden Günlük Planlayıcı Uygulamasına İhtiyacınız Var?
Günlük planlayıcı uygulamaları, gününüzü düzenlemek ve kontrol altına almak için güçlü araçlardır. Bireylere ve takımlara aşağıdaki şekillerde yardımcı olur.
Clarity: E-posta, Slack, proje yönetimi vb. çeşitli araçları kullanarak önemli işleri planlayabilir, önceliklendirebilir ve yapabilirsiniz.
Odaklanma: Günlük planlayıcı uygulamaları, bir günde makul olarak ne kadar işin yapılabileceğini düşünmenizi sağlar. Böylece, önemli şeylere odaklanabilirsiniz.
Yönetim: İş rolünüze bağlı olarak, yarım düzine toplantı ve yüzlerce e-posta işlemeniz gerekebilir. Günlük planlayıcı uygulamaları, bu faaliyetleri takip etmenizi sağlar.
Öngörülebilirlik: Günlük planlayıcı uygulaması kullanarak, büyük projeleri küçük görevlere bölebilir ve iş günlerinize öngörülebilirlik kazandırabilirsiniz.
Verimlilik: Günlük planlayıcı uygulamaları bilgi yüklemesini ortadan kaldırır. Slack bildirimleri veya yoğun e-posta gelen kutusu ile boğulmanızı önler ve planlanmış işlere odaklanmanızı sağlar.
Günlük planlayıcı uygulamalarında nelere dikkat etmelisiniz?
Günüm biraz rastgele geçiyor, önceden planlanmış birkaç etkinlik/toplantı, net teslim tarihleri olan görevler ve bazı acil işlerim var. Bu nedenle, işlerimin önünden gitmek için aşağıdaki özelliklere sahip bir günlük planlayıcı uygulamasına ihtiyacım vardı.
Tarih görünümü: Her göreve bir tarih etiketleyin veya bir son tarih atayın ve bunları gün/hafta/ay olarak görüntüleyin. Bu, bir hafta sonra bir son tarihim varsa, bunu atayabilir ve o tarihte hatırlatıcı alabilirim anlamına gelir.
Planlama: İdeal olarak takvime entegre edilmiş, günlük programda görevler ve toplantılar oluşturma yeteneği. İş arkadaşlarım Google Takvim'de davetler gönderiyor. Günlük planlayıcı uygulamamın bunu otomatik olarak programıma eklemesi gerekiyor.
Görev yönetimi: Ek açıklamalar, yorumlar, kontrol listeleri ve daha fazlasıyla görevleri takip edin. Her görev, günlük planlayıcı uygulamasında olması gereken gereksinimler ve kabul kriterlerinin bir listesiyle birlikte gelir.
Zaman bloklama: Tahminlere göre her görev için zamanı bloklayın ve izlenen zamanı bununla karşılaştırın. Bir günde beş adet bir saatlik toplantı ve dört adet 90 dakikalık görev olduğunu hayal edin! Bunu önlemek için zaman bloklama özelliğine ihtiyacım var.
Raporlama: Zaman çizelgelerini otomatik olarak oluşturma, KPI'ları ölçme ve ilerlemeyi izleme yeteneği. Yönetici işlerini azaltan ve görünürlük sağlayan her şey büyük bir artıdır.
Uyumluluk: Çeşitli popüler kurumsal araçlarla entegre edin ve çalışın, böylece iş arkadaşlarınız ve müşterilerinizle tercih ettikleri platformda işbirliği yapabilirsiniz.
Erişilebilirlik: 7/24 erişim için web, mobil ve masaüstü uygulamalarına sahip olun.
Bu sadece temel. Proje yönetimi ve kişisel verimliliği desteklemek için dijital planlayıcı uygulamaları otomasyon, yapay zeka, entegrasyonlar ve daha fazlasını içeren özellikleri de içermelidir.
Bu parametrelere göre, en iyi 15 ücretli ve ücretsiz günlük planlayıcı uygulamasının performansını görelim.
Günlük Planlayıcı Uygulamalarına Genel Bakış
|Günlük planlayıcı uygulaması
|En iyileri
|En iyi özellik
|Sınır
|ClickUp
|AI destekli günlük planlayıcı
|ClickUp Brain, görevleri, belgeleri, kişileri ve şirketinizin tüm bilgilerini yapay zeka ile birbirine bağlar
|Zor öğrenme süreci
|Google Takvim
|Zaman bloklama
|Hatasız planlama için birden fazla takvimi (kişisel, iş, okul vb.) tek bir görünümde görüntüleme yeteneği
|Proje yönetimi ve raporlama özellikleri oldukça sınırlıdır
|Notion
|Bilgi yönetimi tabanlı günlük planlamaK
|Notion AI ile fikir üretin
|Kullanıcıların Notion içinde kendi sistemlerini oluşturmaları zor
|Clockify
|Zaman için fatura kesen serbest çalışanlar ve küçük takımlar
|Basit ve güçlü zaman takibi özellikleri
|Zaman yönetimi özellikleri, günlük planlama yeteneklerini gölgede bırakıyor. Sonuç olarak, kullanıcılar planlama için de zamanlama özelliklerini kullanmaya yönlendiriliyor
|Todoist
|Hareket halindeyken planlama
|80'den fazla entegrasyon
|Takımlar için özellikler sınırlıdır
|Herhangi biri. Yapılacak
|Kişisel ve profesyonel planları tek bir araçta entegre edin
|Çeşitli kullanım durumları için hazır görev listesi şablonları
|GTD gibi belirli görev yönetimi çerçeveleri için uygun değildir
|Sunsama
|Tek pencereli günlük planlama
|Zaman tahminleri ile günlük hedefler
|Birden fazla kaynaktan gelen verileri birleştirmek zor olabilir
|Plaky
|Küçük işletmeler ve kar amacı gütmeyen kuruluşlar
|Sınırsız proje, görev ve kullanıcı
|Karmaşık özelleştirmeler gerektiren kurumsal projeler için sınırlayıcı olabilir.
|TickTick
|Günlük görevleri bir programa göre düzenleme ve tamamlama
|Sesli komutlar, e-postalar, Siri ve bileşenlerden görevler oluşturma yeteneği
|Uyarı sesleri ve can sıkıcı uyarılar bazen bildirim kaygısını artırabilir
|Yapılandırılmış
|Tonlarca görevi ve randevusu olanlar
|Dağınıklığı ortadan kaldıran görev yönetimi için minimal seçenekler
|Büyük resmi görebilmek için karmaşık proje yönetimi özellikleri içermiyor
|Things 3
|Kapsamlı günlük planlama
|Rehberli günlük planlama ve rahatlama ritüelleri
|Apple ekosistemi ile sınırlıdır
|Trello
|İyi tanımlanmış görevleri yerine getiren takımlar
|Tekrarlayan süreçler ve yinelenen görevler için kod otomasyonu yok
|Yalnızca kart, liste ve pano biçiminde çalışır
|Microsoft Outlook
|Microsoft yığınındaki takımlar
|E-posta, görevler, etkinlikler, kişiler ve notları tek bir uygulamada birleştirin
|Outlook en sezgisel e-posta yönetim aracı değildir
|nTask
|Yazılım geliştirme takımları
|Özel KPI'larla raporlama
|Kullanıcılar arayüzü karmaşık ve kullanımı zor buluyor
|Evernote
|Kişisel verimlilik ve iş yönetimi
|Toplantıları (program) toplantı notlarına (belgeler ve eylem öğeleri) bağlama
|Günlük planlama, kılavuzlu iş akışları veya şablonlar olmadan hala manuel olarak yapılıyor
2025'te Kullanabileceğiniz En İyi 15 Günlük Planlayıcı Uygulaması
İşte 2025 yılında kullanabileceğiniz en iyi günlük planlayıcı uygulamaları. İşinizi daha basit ve kolay hale getirmek için özellikleri karşılaştırdım, her uygulamanın en uygun olduğu kişileri belirledim ve fiyatları da ekledim.
1. ClickUp – En iyi yapay zeka destekli günlük planlayıcı uygulaması
ClickUp, bireyler ve takımlar için günlük planlama konusunda benzersiz özelliklere sahip kapsamlı bir proje yönetimi platformudur.
ClickUp, görev yönetimi özelliklerini, planlama, formlar, zihin haritaları ve düzinelerce özelleştirilebilir görünümü bir araya getirerek eksiksiz günlük planlama esnekliği sunar.
ClickUp'ı her şeyi ve daha fazlasını yapabilme özelliği nedeniyle seviyorum. Çalışma alanı > klasörler > listeler > görevler > alt görevler şeklindeki hiyerarşi, muazzam bir ayrıntı düzeyi sağlıyor. Takvim, zaman çizelgesi ve Gantt grafiği görünümleri, aşırı planlama yapmamamı ve geride kalmamamı sağlıyor.
ClickUp Brain, aracın çeşitli yönleriyle harika bir şekilde entegre edilmiştir. Özellikle bir yazar olarak, ClickUp Brain fikir üretmek, uzun blog gönderilerini özetlemek, düzeltme okumak vb. için harika bir yardımcıdır.
Bugün piyasada bulunan tüm günlük planlayıcı uygulamaları arasında, ClickUp'ın yapay zeka yetenekleri benzersizdir. ClickUp Brain, görevleri, belgeleri, kişileri ve şirketinizin tüm bilgilerini yapay zeka ile birbirine bağlayan dünyanın ilk sinir ağıdır.
ClickUp Brain ile şunları yapabilirsiniz:
- Yapılacaklar listeleri oluşturun ve ClickUp görevlerine ekleyin
- Tamamlanan görevleri özetleyin ve güncellemeleri yayınlayın
- Öncelik belirlemenize yardımcı olacak sorular sorun, örneğin: Sırada ne işim var? En acil görevler hangileri? Hangi görevler bloklanmış?
- Toplantılarınızı ve Kliplerinizi metin transkriptlerine dönüştürün
ClickUp'ın en iyi özellikleri
- ClickUp Brain, kişisel asistanınız ve planlama yardımcınız
- Bir gün/hafta/ay içindeki görevleri/etkinlikleri görmek için ClickUp Takvim görünümüne geçin
- Gerçek zamanlı senkronizasyon için Google ve Outlook takvimleriyle iki yönlü entegrasyonlar
- Takvim bloklama ve ayrıntılı günlük planlama için zaman takibi
- Hedefler ve ilerleme raporları
ClickUp ayrıca günlük planlama ve proje yönetimi kullanım örnekleri için düzinelerce şablon içerir. ClickUp'ın Günlük Planlayıcı Şablonu ile günlerinizi planlayın. Görevleri ekleyin ve kategorilere ayırın, son teslim tarihlerini ve önceliklerini belirleyin, tamamlananları işaretleyin ve ilerlemeyi tek bir yerden takip edin.
ClickUp sınırlamaları
ClickUp, günlük planlayıcıdan daha fazlasıdır. Proje yönetimi için kapsamlı özelliklere sahip bir verimlilik çalışma alanıdır. Bu, yeni kullanıcılar için zorlayıcı olabilir ve öğrenme sürecini zorlaştırabilir.
ClickUp fiyatlandırması
ClickUp puanları ve yorumları
Mevcut uygulamalar
ClickUp'ın mobil uygulaması indirilebilir
- Android
- iOS
- Windows
- MacOS
- Linux
- Web
- Apple Watch
- Yakında Meta Quest'te — yani hemen her yerde
2. Google Takvim – Zamanı bloklamak için en iyisi
Google Takvim, bugün piyasada bulunan en popüler çevrimiçi takvimlerden biridir. Çoğu Gmail/GSuite kullanıcısı, e-posta uygulamasıyla birlikte gelen Google Takvim'i otomatik olarak kullanır.
Daha önce de söylediğim gibi, Google Takvim'de birçok etkinlik planlıyorum. Öğle yemekleri, spor salonu, okuldan çocukları alma gibi kişisel toplantılarımı ekliyorum, böylece kimse o saatlerde çevrimiçi olmamı beklemiyor.
Ancak Google Takvim, görevleri izleme özelliğini sınırlıyor. Google Takvim'in sınırlamalarını telafi etmek için başka bir günlük planlama aracına ihtiyacım olduğunu fark ettim.
Danışman, danışman veya koçsanız, Google Takvim günün tüm etkinliklerini planlamak için harika bir yoldur. Makul verimlilik planları yapmanıza (aşırı planlama yapmamanıza) ve iş arkadaşlarınızı/müşterilerinizi buna göre bilgilendirmenize yardımcı olur.
Google Takvim'in en iyi özellikleri
- Yapılacaklar listesi, son tarihler ve görev yönetimi oluşturmak için yerleşik özellikler
- Hatasız planlama için bir görünümde birden fazla takvimi (kişisel, iş, okul vb.) görüntüleme yeteneği
- Otomatik RSVP seçenekleri için çalışma saatleri ve çalışma konumu
- Takım üyelerinin görevleri ve etkinlikleri tek bir görünümde, böylece uygunluklarını kontrol etmek ve toplantıları planlamak daha kolay hale geliyor
- Takım tatilleri gibi yinelenen görevler için takım üyeleriyle grup takvimleri oluşturun
- Kullandığınız hemen hemen tüm diğer araçlarla entegrasyonlar
Google Takvim sınırlamaları
Google Takvim, öncelikle bazı diğer özelliklere sahip bir takvimdir. Bu, proje yönetimi ve raporlama özelliklerinin oldukça sınırlı olduğu anlamına gelir.
Google Takvim fiyatlandırması
- Ücretsiz
- İşletme başlangıcı: Kullanıcı başına aylık 7,2
- İş Standardı: Kullanıcı başına aylık 14,4 dolar
- Business Plus: 21,6 $/ay kullanıcı başına
- Enterprise: Fiyatlandırma için iletişime geçin
- Gemini AI takvim: 14 günlük ücretsiz deneme için herhangi bir plana ekleyin
Google Takvim puanları ve yorumları
Mevcut uygulamalar
Google Takvim uygulaması Android, iOS ve web sürümlerinde mevcuttur.
Bonus: Zamanınızı etkili ve tutarlı bir şekilde organize etmek için bu zaman bloklama şablonlarından birini seçin.
3. Notion – Bilgi yönetimi tabanlı günlük planlama için en iyisi
Notion, bir not alma uygulaması olarak başladı ve şimdi geniş bir verimlilik ve günlük planlama özellikleri aralığını içerecek şekilde genişledi. Notion ile belgeler oluşturabilir, şirket Wiki'leri yazabilir, projeleri yönetebilir ve her gün için iş planı yapabilirsiniz.
Notion'u, makaleler için fikirlerimi, iş arkadaşlarımdan/paydaşlardan gelen geri bildirimleri, kalite kontrol listelerini vb. takip etmek için bir dokümantasyon uygulaması olarak kullandım. Stil kılavuzlarını yönetmek için yoğun bir şekilde kullandım ve ihtiyaç duyduğumda kolayca erişebildim.
Ancak, bir günlük planlayıcı olarak, Notion'un verimlilik için temel olan zaman takibi, tahmin oluşturma, zaman bloklama vb. özelliklerinde eksiklikler olduğunu gördüm.
Notion, yaratıcı insanlar ve karmaşık sorunları çözmek için farklı verileri bir araya getiren bilgi çalışanları için harika bir kaynaktır.
İşiniz süt almak veya maaşları ödemek gibi birkaç basit görevden daha fazlasını içeriyorsa, Notion bilgilerinizi bir araya getirmenize yardımcı olabilir.
Özel etiketler, etiketler, sahipler, anahtarlar, yapılacaklar ve daha fazlasıyla görevler ve belgeler oluşturabilirsiniz. Ayrıca, devam eden işleri takip etmek için takvim görünümünü de kullanabilirsiniz.
Notion'un en iyi özellikleri
- Geniş bir aralıkta özelleştirilebilir özelliklere sahip esnek bilgi yönetimi aracı
- Tam bağlam için görüntü yükleme, video ekleme vb. özellikler
- kişisel, iş ve okul projeleri için 10.000'den fazla şablon
- Notion AI, arama motoruna ihtiyaç duymadan fikir üretmek, cevaplar oluşturmak ve tabloları otomatik olarak doldurmak için gerçek zamanlı olarak kullanabilirsiniz
Notion sınırlamaları
Notion, yeni kullanıcılar için anlaşılması zor bir uygulama olarak bilinir. Uygulamanın esnekliği, kullanıcıların Notion içinde kendi sistemlerini oluşturmalarını zorlaştırabilir.
Notion fiyatlandırması
- Ücretsiz
- Ayrıca: Kullanıcı başına aylık 10 $
- İş: Kullanıcı başına aylık 18 $
- Enterprise: Fiyatlandırma için iletişime geçin
- Notion AI: Kullanıcı başına aylık 10 $ karşılığında herhangi bir plana ekleyin
Notion puanları ve yorumları
Mevcut uygulamalar
Notion, macOS, Windows, Android ve iOS'ta indirilebilir
Notion alternatiflerine göz atın!
4. Clockify – Zaman faturalandırması yapan serbest çalışanlar ve küçük takımlar için en iyisi
Clockify, verimliliği, devamlılığı ve faturalandırılabilir saatleri izlemek için popüler bir zaman takibi uygulamasıdır. Zaman yönetimi odaklıdır ve zamanlayıcı, takvim, zaman çizelgeleri, etkinlik raporları, planlama, onaylar ve faturalandırma gibi özelliklere sahiptir.
Zaman planlama ve izleme üzerine kurulu bir uygulama olan Clockify, günlük planlama için mükemmeldir. Eskiden görevleri bir önceki gece takvime planlardım, böylece her gün ne yapmam gerektiğini tam olarak bilirdim. Raporlarda bir göreve birkaç gün boyunca ne kadar zaman harcadığımı görebilmek de harikaydı.
Serbest çalışan veya küçük işletme sahibiyseniz, Clockify faturalandırılabilir saatleri izlemek ve takip etmek için mükemmeldir. Bir planlayıcı olarak tasarlanmamış olsa da, Clockify kullanıcıların işleri, görevleri, vardiyaları ve izinleri planlamasına olanak tanır.
Bu zaman girdilerine dayanarak, daha kolay faturalandırma için zaman çizelgeleri ve faturalar da otomatik olarak oluşturabilirsiniz.
Clockify'ın en iyi özellikleri
- Basit ve güçlü zaman takibi özellikleri
- Düzenli olarak kullandığınız uygulamalar ve web siteleri arasında otomatik izleme
- Takım üyelerine görevler atama, dönüm noktaları oluşturma ve iş yükü hakkında bilgi alma yeteneği
- Her hafta tekrarlanan etkinlikleri yüklemek için şablonlar
Clockify sınırlamaları
Clockify'ın zaman yönetimi özellikleri, günlük planlama yeteneklerini gölgede bırakıyor. Sonuç olarak, kullanıcılar planlama için de zamanlama özelliklerini kullanmaya yönlendiriliyor.
Clockify fiyatlandırması
- Sınırsız izleme ile ücretsiz
- Temel: Kullanıcı başına aylık 4,99 $
- Standart: Kullanıcı başına aylık 6,99 $
- Artıları: Kullanıcı başına aylık 9,99 dolar
- Enterprise: Kullanıcı başına aylık 14,99 $
Clockify puanları ve yorumları
Clockify alternatiflerini inceleyin!
Mevcut uygulamalar
- Clockify Uygulaması macOS, Windows, iOS, Chrome, Firefox, Edge ve Linux'ta indirilebilir.
5. Todoist – Hareket halindeyken planlama için en iyisi
Todoist, basit ve hareket halindeyken kullanabileceğiniz bir görev yönetimi aracıdır. Minimalist tasarımı, görevleri bir kağıda yazdığınız kadar doğal bir şekilde kaydetmenizi sağlar. Ardından tüm görevlerinizi projeler halinde düzenleyebilir ve öncelikler/etiketler ekleyebilirsiniz.
En sevdiğim özellik, diğer her şeyin dikkatinizi dağıtmadan bugün yapılması gereken görevlere odaklanmanıza yardımcı olan "bugün görünümü"dür. Haftanın/3-4 günün görevlerini bir kerede görüntüleyen takvim görünümünden farklı olarak, bugün görünümü, geleceği düşünerek kendinizi bunaltmadan şimdiki anda kalmanıza yardımcı olur.
Ancak, zamanı takip etmek, görevleri projelere dönüştürmek vb. için Todoist sınırlıdır. Kendimi daha kapsamlı bir araçla projeleri yönetirken ve sadece basit günlük görevler için Todoist'e başvururken buldum. Zamanla, birden fazla aracı yönetmek sıkıcı hale geldi.
Todoist, görevleri yönetmek için sezgisel ve mobil cihazlara uygun özellikler sunar. Minimalist tasarımı, teknolojiye yatkın olmayanlar için bile kullanımı keyifli hale getirir.
Todoist'in en iyi özellikleri
- Görevleri kaydetmek için basit ve minimalist arayüz
- Görevleri zaman çizelgesinde görmek için esnek görünümler, özellikle takvim görünümü
- Proje paylaşımı, işbirliği ve yorumlar
- bilgi alışverişi, iletişim ve otomasyon için 80'den fazla entegrasyon
- Takım üyelerinin işlerini takip edebilmesi için haftalık ve aylık verimlilik görselleştirme (ayrıca görevleri tamamlamak için Todoist Karma!)
Todoist sınırlamaları
- Takımlar için özellikler sınırlıdır
- Kullanıcılar, uygulamanın her görev için zaman dağılımı ekleme özelliği sunmadığını söylüyor
- Bazı kullanıcılar, Google takvime entegre ederken bazen senkronizasyon sorunları yaşıyor
Todoist fiyatlandırması
- Başlangıç seviyesi: 0 $
- Artıları: Kullanıcı başına aylık 5 dolar
- İş: Kullanıcı başına aylık 8 $
Todoist derecelendirmeleri ve yorumları
Mevcut uygulamalar
- Todoist uygulaması Android, iOS, Windows, macOS ve Linux'ta indirilebilir
- Uygulamanın Web ve Apple Watch sürümleri de mevcuttur
Todoist alternatiflerini inceleyin!
6. Any. do – Kişisel ve profesyonel planları tek bir araçta entegre etmek için en iyisi
Any. do, bireyler, aileler ve takımlar için bir görev yönetimi uygulamasıdır. Any. do'nun en ilginç yanı, günlük planlama için özel olarak tasarlanmış bir modül sunmasıdır. Bu modül şunları içerir:
- Sizinle ilgili her şeyin gizli görünümü
- Her gün ihtiyaçlarınıza göre plan yapmak için yeni bir başlangıç
- Günü planlamak için push bildirimleri ve rehberli ş Akışı
- Etkinlikleri ve görevleri tek bir yerden yönetmek için takvim entegrasyonu
- Tercihlerinize göre özelleştirilebilir görünümler
Aynı anda çok fazla işim olduğunda (kedi ameliyatta, çocuk okul futbol takımında, tatil yaklaşıyor, bir de birden fazla yazım işi var) kısa bir süre Any. do uygulamasını kullandım.
Tüm bunları bir arada yönetmek ve iş hayatında kişisel hayatınızı ihmal etmemek için Any. do harika bir araçtır. Odaklanma özellikleri de verimlilikte düşüşü en aza indirmek için mükemmeldir.
Any. do ile hayatınızın her alanını birbirini etkilemeden yönetebilirsiniz.
Any. do en iyi özellikleri
- Odaklanma ve odaklanılacak konular hakkında kişiselleştirilmiş akıllı öneriler
- Kişisel ve profesyonel ihtiyaçları birleştirmek için çeşitli proje yönetimi araçlarıyla entegrasyonlar
- Çeşitli kullanım durumları için hazır görev listesi şablonları
Herhangi bir sınırlama yoktur
- Kullanıcılar, her bir yapılacak öğeye eklenebilen görev ayrıntılarının düzeyinden memnun değil
- Bazı kullanıcılar, GTD gibi belirli görev yönetimi çerçeveleri için uygun olmadığını da belirtmektedir
Any. do fiyatlandırması
- Kişisel: 0 $
- Premium: 5,99 $
- Aile: 4 kullanıcı için aylık 9,99 $
- Takımlar: Üye başına aylık 7,99 $
Any. do derecelendirmeleri ve yorumları
Mevcut uygulamalar
Any. do uygulaması Telefon (Android ve iOS), iPad, Masaüstü (Windows, macOS), web ve akıllı saatlere indirilebilir.
Any.do alternatiflerini inceleyin!
7. Sunsama – Tek pencereli günlük planlama için en iyisi
Sunsama, iş-yaşam dengesini sağlamaya odaklanan bir verimlilik aracıdır. Tüm uygulamalarınızdaki verileri bir zaman çizelgesi görünümünde düzenli bir şekilde bir araya getiren dijital bir günlük planlayıcıdır.
Sunsama'nın beni en çok cezbeden özelliği, tüm iletişimi bir araya getirme yeteneğiydi. Bir noktada, bir araçta görevlerim, başka bir araçta etkinliklerim, başka bir listede kişisel işlerim, e-postalarda isteklerim vardı ve her gün bir şeyleri kaçırıyordum. Sunsama bu sorunu çözeceğine söz verdi.
Her günü gözden geçirme ve planlama gibi günlük ritüeller iyidir. Planı Slack'e otomatik olarak gönderebilme özelliği de çok kullanışlıydı.
Ancak zamanla, her şeyi bir araya getirmek beklediğimden daha zor olduğunu fark ettim. Sunsama her şeyi bir liste halinde önüme koyduğu için, her gün gelen çok sayıda iletişimi öncelik sırasına koymakta zorlanıyordum.
Sunsama, bireylerin iş hayatlarındaki dağınıklığı düzenlemelerine ve verimli olmayı planlamalarına odaklanmıştır.
E-posta, Slack, takvim, Notion, Trello, ClickUp veya Github'da işle ilgili bilgileriniz varsa, Sunsama bunları tek bir yerde birleştirebilir, böylece bunları şık bir şekilde kontrol edebilirsiniz!
Sunsama'nın en iyi özellikleri
- Adım adım rutin kullanarak rehberli günlük planlama
- Birleştirilmiş günlük görünüm
- Zaman tahminleri ile günlük hedefler
- Zaman dilimleme ve planlama
Sunsama sınırlamaları
- Sunsama, takımlar için çok az şey sunan kişisel bir verimlilik aracıdır
- Birden fazla kaynaktan gelen verileri birleştirmek zor olabilir
- Önemsiz/ilgisiz e-postaları içe aktarmak ve ardından Sunsama'da silmek zahmetli olabilir
Sunsama fiyatlandırması
- 14 günlük ücretsiz deneme
- Aylık abonelik: 20 $/ay
- Yıllık abonelik: Aylık 16 $, yıllık olarak faturalandırılır
Sunsama puanları ve yorumları
- Capterra: 4,7/5 (20+ yorum)
Mevcut uygulamalar
Sunsama Uygulaması, Telefon (Android ve iOS) ve Masaüstü bilgisayarlar için indirilebilir
Sunsama alternatiflerini inceleyin!
8. Plaky – Küçük işletmeler ve kar amacı gütmeyen kuruluşlar için en iyisi
Plaky, takımlar için görsel bir proje planlama yazılımıdır. Takımların görevler oluşturmasına, takımları uyumlu hale getirmesine, üye eklemesine, yorum yapmasına, ilerlemeyi izlemesine ve projeleri yönetmesine olanak tanır. Özellikleri arasında görev yönetimi, işbirliği, raporlama ve yönetim yer alır.
Bir uygulama ücretsiz olduğunda benim için dayanılmaz bir davet gibidir, bu yüzden Plaky'yi kullanmaya başladım. Basit bir görev yönetimi aracı olarak Plaky benim için işini yaptı. Ancak, daha kapsamlı özelliklere sahip diğer uygulamaları denedikten sonra, Plaky'de yazmaya değer bir şey bulamadım.
Plaky, küçük işletmelerin ve kar amacı gütmeyen kuruluşların ihtiyaçlarını uygun maliyetle karşılayan ücretsiz bir günlük planlayıcı uygulamasıdır. Küçük takımlar için ideal olan Plaky, farklı departmanlardaki çalışanların tüm iletişimlerini tek bir yerde toplamasını ve gerçek zamanlı olarak işbirliği yapmasını sağlar.
Plaky'nin en iyi özellikleri
- Basit başlangıç ş akışları
- Pazarlama, İK, Satış, CRM ve yazılım geliştirme kullanım örnekleri için hazır şablonlar
- Sınırsız proje, görev ve kullanıcı
Plaky sınırlamaları
Plaky, karmaşık özelleştirmeler gerektiren kurumsal düzeydeki projeler için sınırlayıcı olabilir.
Plaky fiyatlandırması
- Sonsuza kadar ücretsiz
- Artıları: Kullanıcı başına aylık 4,99 dolar
- Enterprise: Kullanıcı başına aylık 10,99 $
- cake. com paketi: kullanıcı başına aylık 15,99 dolar
Plaky puanları ve yorumları
- Capterra: 5/5 (1 yorum)
Mevcut uygulamalar
Plaky, Telefon (Android ve iOS) ve Web sürümlerinde indirilebilir.
9. TickTick – Günlük görevleri bir programa göre düzenlemek ve tamamlamak için en iyisi
TickTick, hayatın her alanını düzenlemek için kapsamlı bir araçtır. Her gününüzü planlamanın yanı sıra, TickTick'i yapılacaklar, görevler, hedefler ve etkinlikleri düzenlemek için de kullanabilirsiniz.
TickTick, iş ve yaşamı tek bir yerde birleştirmede çok etkili olan başka bir uygulamadır. Kullanıcı dostu arayüzü davetkardır. Pomodoro zamanlayıcı, zamanı takip etmenin daha basit ve daha organize bir yoluydu. Beyaz gürültü üreteci, yazarların en iyi arkadaşıdır.
TickTick, elinizdeki görevlere odaklanmanıza ve bunları bir programa göre tamamlamanıza yardımcı olan yerleşik bir pomodoro zamanlayıcı ile birlikte gelir. Bu, yapılacak çok fazla küçük işi olan kişiler için harikadır. Dahası, çalışırken arka planda beyaz gürültü de çalabilirsiniz!
Örneğin, bir yönetici veya müşteri başarısı uzmanıysanız, görevleriniz karar verme, belgeleri inceleme, geri bildirim verme vb. gibi 25 dakika içinde tamamlanabilecek işleri içerebilir. TickTick bu işler için mükemmeldir.
TickTick'in en iyi özellikleri
- Sesli komutlar, e-postalar, Siri ve bileşenlerden görevler oluşturma yeteneği
- Son tarihlerin otomatik olarak hatırlatıcılara dönüştürülmesi
- kaçırmamanız gereken öğeler için "rahatsız edici uyarı"
- Öncelik düzeyleri ve sıralama
- Özelleştirilebilir takvim görünümleri
TickTick sınırlamaları
- Kullanıcılar, ücretsiz sürümün sınırlamalarından memnun değil
- Kullanıcılar ayrıca, uyarı sesleri ve can sıkıcı uyarıların bazen bildirim kaygısını daha da artırdığını söylüyor
TickTick fiyatlandırması
- Aylık plan: 3,99 $/ay
- Yıllık plan: 35,99 $/yıl
TickTick puanları ve yorumları
Mevcut uygulamalar
- TickTick Uygulaması, Telefon (Android ve iOS), iPad, Masaüstü (Windows, macOS, Linux), Web sürümü ve Apple Watch'ta indirilebilir.
TickTick alternatiflerine göz atın!
10. Yapılandırılmış – Çok sayıda görevi ve randevusu olanlar için en iyisi
Structured, entegre yapay zeka ile çok işlevli bir verimlilik uygulamasıdır. Sezgisel bir günlük planlayıcı olmasının yanı sıra, yapılacaklar listesi, takvim, alışkanlık takipçisi, odak zamanlayıcı ve daha fazlasını da sunar.
Structured'ı, sınırlı özelliklere sahip olması nedeniyle beğendim. Gereksiz özelliklerden uzak olan Structured, günümü iyi planlamak için bana en azından gerekli olanı sağladı. Zaman çizelgesi görünümü, benim için rahat olan bir liste görünümü olduğu için özellikle kullanışlı, ancak zaman çizelgesine yerleştirilmiş. Öğelere özel renkler ekleyebilmek de eğlenceliydi.
Structured, yapmanız gereken sayısız işi kontrol etmenize yardımcı olmak için tasarlanmıştır. Uygulama, tonlarca görevi ve randevuyu tek bir zaman çizelgesinde yapılandırarak öncelik listesi oluşturmanıza ve işleri tamamladıkça işaretlemenize yardımcı olur.
En iyi özellikler
- Basit, kullanımı kolay arayüz
- Dağınıklık yaratmayan görev yönetimi için minimal seçenekler
- Benzersiz ihtiyaçlara uyum sağlamak için özelleştirilebilirlik
Yapısal sınırlamalar
Yapısı basit ve tek bir amaca odaklanmıştır. Büyük resmi görmek için karmaşık proje yönetimi özellikleri içermez.
Yapılandırılmış fiyatlandırma
- Ücretsiz Plan
- Structured Pro Monthly: 2,99 $/ay
- Structured Pro Yearly: 9,99 $/yıl
- Structured Pro Lifetime: Ömür boyu kullanım için 29,99 $
Yapılandırılmış derecelendirmeler ve yorumlar
- App Store: 4,8/5 (24.000+ yorum)
Mevcut uygulamalar
Structured App, Telefon (Android ve iOS) ve macOS'ta indirilebilir.
11. Things 3 – Apple kullanıcıları için en iyi günlük planlama uygulaması
Things 3, ödüllü bir kişisel görev yöneticisidir. Takvim etkinliklerini ve yapılacak işleri birleştirerek programınızın daha iyi bir resmini sunar. Sabahları gününüzü planlamanıza, akşamları birikmiş işlerinizi halletmenize ve gelecekteki tekrarlayan görevleri planlamanıza olanak tanır.
Bir Mac kullanıcısı olarak, Things 3'ün hem bilgisayarda hem de telefonda ekosistemime ne kadar kolay entegre olduğunu çok beğendim. Apple Watch uygulaması, kullandığım diğer tüm görev yönetim araçlarından daha kapsamlı.
Dokunmatik çubuğu, Hand-off, ana ekran hızlı eylemleri vb. kullanabildim, neredeyse yerel bir uygulama gibi! Aylık abonelik yerine tek seferlik ödeme mi? Kaydoluyorum!
Things 3, macOS, iOS, iPadOS ve hatta Vision Pro'dan oluşan Apple ekosistemi için tasarlanmıştır.
Apple kullanıcılarının anında aşina olacağı sezgisel ve yerel bir tasarıma sahiptir. Apple'a özel kısayollar ve komutlar Things 3'te de işe yarayacaktır.
Things 3'ün en iyi özellikleri
- Rehberli günlük planlama ve rahatlama ritüelleri
- Projeler içinde kategoriler ve dönüm noktaları oluşturmak için başlıklar
- Alt görevler için kontrol listeleri
- Jump Start ile doğal dil tabanlı akıllı planlama
- İnce mod ve çoklu pencere
Things 3 sınırlamaları
- Apple ekosistemiyle sınırlıdır. Takım üyeleriniz veya yüklenicileriniz başka işletim sistemleri kullanıyorsa, Things 3'te işbirliği yapamazsınız
- iPhone, Apple Watch ve iPad uygulamaları ek ücrete tabidir
Things 3 fiyatlandırması
- Tek seferlik 49,99 $ satın alma
Things 3 puanları ve yorumları
Mevcut uygulamalar
- Things 3 uygulaması macOS, iOS, iPad ve visionOS'ta indirilebilir
Things 3 alternatiflerini inceleyin!
12. Trello – İyi tanımlanmış görevleri yerine getiren takımlar için en iyisi
Atlassian Trello, kartlar, listeler ve panolar kullanarak Kanban yöntemine dayalı bir görev yönetimi çözümüdür. Basit görev yönetiminden karmaşık iş akışlarına kadar Trello, her türlü projeyi kolaylıkla yönetebilir.
Verimlilik yolculuğumun ilk günlerinde Trello tek adresimdi. İşimin yanı sıra izlemek istediğim filmler, okumak istediğim kitaplar, günlük/haftalık/aylık ev işleri vb. için panolarım vardı. Basit kart tabanlı Kanban panosu, proje yönetimine giriş noktam oldu.
Zamanla, günlük planlama için daha spesifik bir şeye ihtiyacım oldu. Trello, görevlere ayrılmış projeler için harika görünüyordu, ancak etkinlikler, yanıtlar, toplantılar vb. gibi uğraşmam gereken diğer çeşitli şeyleri barındıramıyordu.
Trello, kanban kartları ve panolarından oluşan bir hiyerarşi izler. Bir dizi iyi tanımlanmış göreviniz olduğunda, her biri için kartlar oluşturabilir ve her durum için yüzme şeritleri olan panolarda düzenleyebilirsiniz.
Trello, iş akışından geçen her özellik/kullanıcı hikayesi için kartlar oluşturan yazılım geliştirme takımları tarafından yaygın olarak kullanılmaktadır.
Trello'nun en iyi özellikleri
- Pano, takvim görünümleri, zaman çizelgeleri ve daha fazlası şeklinde iş akışının net görünümü
- Tekrarlayan süreçler ve yinelenen görevler için kod otomasyonu yok
- Sektör liderlerinin savaşta test edilmiş şablonları
Trello sınırlamaları
- Daha karmaşık yaratıcılık ve problem çözme gerektiren faaliyetler için Trello'nun sınırlı özellikleri yeterli olmayabilir
- Takımların iş akışlarını kartlar, listeler ve panolar halinde düzenlemeleri bekleniyor; başka hiçbir biçim işe yaramayacak
Trello fiyatlandırması
- Ücretsiz
- Standart: Kullanıcı başına aylık 6 $
- Premium: Kullanıcı başına aylık 12,5 dolar
- Kurumsal: Fiyatlandırma için iletişime geçin
Trello puanları ve yorumları
Mevcut uygulamalar
- Trello Uygulaması, Telefon (Android ve iOS), Masaüstü (Windows ve macOS) ve Web'den indirilebilir
Trello alternatiflerine göz atın!
13. Microsoft Outlook – Microsoft yığını kullanan takımlar için en iyisi
Microsoft Outlook, en eski e-posta yönetim araçlarından biridir. Outlook, öncelikle yapılandırılmış bir gelen kutusu aracılığıyla e-posta gönderip almanızı sağlar. Bunun uzantısı olarak şunları da içerir:
- Toplantı ve etkinlik planlama için takvim
- Yapılacaklar listesi uygulaması
- Kişi yönetimi
- Not alma ve günlük kaydı özellikleri
Herkesin, benim gibi, e-postalarını yönetmek için Outlook kullandığı bir dönem vardır. Benim kullanımım öncelikle e-posta almak ve yanıtlamak içindi, ancak toplantıları da buradan planladım. Teams de sorunsuz bir şekilde entegre edilmiştir.
Ancak, Microsoft ürünlerini kullanmadığım için üçüncü taraf araçları entegre etmek bir zorluk haline geldi.
Microsoft teknoloji yığını, dünya çapında takımlar tarafından yaygın olarak kullanılmaktadır. Zaten Microsoft kullanıcısı olanlar için Outlook, harika bir konsolide çalışma alanıdır.
Outlook, özellikle müşteri başarısı veya yazılım bakımı gibi e-posta ile ilgili bir iş rolünüz varsa, fiili bilet yönetim sistemi olarak kullanılabilir.
Microsoft Outlook'un en iyi özellikleri
- Çok fonksiyonlu e-posta yönetimi
- E-posta, görevler, etkinlikler, kişiler ve notları tek bir uygulamada birleştirin
- Teams ve Office 365 gibi diğer Microsoft araçlarıyla entegrasyonlar
Microsoft Outlook sınırlamaları
- Outlook en sezgisel e-posta yönetim aracı değildir
- Microsoft yığını ile sınırlıdır
Microsoft Outlook fiyatlandırması
- Tek başına fiyatı 1 PC veya Mac için 159,99 $
- 159,99 $ 1 PC veya Mac için
- Ev için: Aile: 9,99 $/ay, en fazla 6 kullanıcı Kişisel: 6,99 $/ay, tek kullanıcı
- Aile: 9,99 $/ay, 6 kullanıcıya kadar
- Kişisel: Tek kullanıcı için aylık 6,99 $
- İş için (Yıllık fiyatlandırma): MS365 Business Basic: Kullanıcı başına aylık 6 $ MS365 Business Standard: Kullanıcı başına aylık 12,5 $ MS365 Business Premium: Kullanıcı başına aylık 22 $ MS365 Apps for Business: Kullanıcı başına aylık 8,25
- MS365 Business Basic: Kullanıcı başına aylık 6 ABD doları
- MS365 Business Standard: Kullanıcı başına aylık 12,5 $
- MS365 Business Premium: Kullanıcı başına aylık 22 $
- MS365 İşletmeler için Uygulamalar: Kullanıcı başına aylık 8,25 $
- 159,99 $ 1 PC veya Mac için
- Aile: 9,99 $/ay, 6 kullanıcıya kadar
- Kişisel: Tek kullanıcı için aylık 6,99 $
- MS365 Business Basic: Kullanıcı başına aylık 6 $
- MS365 Business Standard: Kullanıcı başına aylık 12,5 $
- MS365 Business Premium: Kullanıcı başına aylık 22 ABD doları
- MS365 İşletmeler için Uygulamalar: Kullanıcı başına aylık 8,25 ABD doları
Microsoft Outlook derecelendirmeleri ve yorumları
Mevcut uygulamalar
- Microsoft Outlook, Telefon (Android ve iOS) ve Masaüstü (Windows ve macOS) için indirilebilir
Bu Outlook alternatiflerine göz atın!
14. nTask – Yazılım geliştirme takımları için en iyisi
nTask, planlama, yürütme, izleme ve iyileştirme özelliklerine sahip uçtan uca bir proje yönetimi yazılımıdır.
Kuruluşumun yazılım takımı görev yönetimi için nTask'ı tercih ettiğinde ben de kullanmaya başladım. Kapsamlı bir uygulamaydı ve yazılımın nasıl geliştirildiğine dair genel bir görünüm sağladı. Çok şey öğrendim. Ancak, kendi yazma projelerimi ve görevlerimi yönetmek için yeterince uyarlanabilir bulmadım.
nTask, hızlı ve çevik yazılım geliştirme takımlarını desteklemek için tasarlanmıştır. Derinlemesine proje planlama, kaynak tahsisi, proje zaman çizelgeleri, bütçeleme vb.
NTask ile kendi iş akışlarınızı tasarlayabilir, özel durumlar oluşturabilir veya önceden oluşturulmuş günlük planlayıcı şablonlarını kullanarak kendinizi başarıya hazırlayabilirsiniz.
nTask'ın en iyi özellikleri
- Zaman takibi, otomatik zaman çizelgeleri ve onay iş akışları
- Önem derecesi ve durum özelleştirmeleriyle sorun izleme
- Toplantılar, gündem ve tartışma notları için takvim senkronizasyonu
- Risk yönetimi ve çözüm çerçeveleri
- Özel KPI'larla raporlama
nTask sınırlamaları
- Kullanıcılar arayüzü karmaşık ve kullanımı zor buluyor
- Diğer yazılım proje yönetimi araçlarıyla karşılaştırıldığında, nTask'ın özellikleri sınırlı olabilir
nTask fiyatlandırması
- 7 gün ücretsiz deneme
- Premium: Kullanıcı başına aylık 4 $
- İş: Kullanıcı başına aylık 12 $
- Enterprise: Fiyatlandırma için iletişime geçin
nTask puanları ve yorumları
Mevcut uygulamalar
nTask, Telefon (Android ve iOS) ve Web sürümlerinde indirilebilir.
15. Evernote – Kişisel verimlilik ve iş yönetimi için en iyisi
Evernote, en uzun süredir kullanılan not alma uygulamalarından biridir. Başlangıçta notları ve fikirleri dijital defterlerde düzenlemek için bir araç olan Evernote, artık bilgi, görev ve programları yönetmek için kapsamlı bir çözüme dönüşmüştür.
Ben bir OG Evernote kullanıcısıyım, ngl. Günlüğümü Evernote'a yazdım, internetten ilginç makaleleri kestim, daha sonra kullanmak üzere resimleri kaydettim, vb. Not alma uygulaması olarak tüm ihtiyaçlarımı karşıladı.
Proje yönetimi taleplerim arttığında, Evernote'un yetenekleri yetersiz kaldı. Bilgi yönetimi için Evernote'u kullanmaya devam ediyorum, bazen günlerimi de orada planlıyorum. Ancak, bu benim birincil günlük planlayıcım değil.
Evernote, fiziksel bir not defterine benzer esneklik ve özgürlük sunan, kullanımı kolay bir dijital araçtır. Evernote ile metin, resim, ses, tarama, PDF ve belge içeren notlar oluşturabilirsiniz.
Ayrıca, tüm işlerinizi tek bir yerden yönetmek için yapılacaklar listesi oluşturabilir ve görevleri planlayabilirsiniz.
Evernote alternatiflerini inceleyin!
Evernote'un en iyi özellikleri
- Web Clipper ile web sayfalarını yakalama
- Toplantı notları, makbuzlar, kılavuzlar ve aile tarifleri gibi dosya, belge ve görüntüleri tarama ve saklama
- Toplantıları (program) toplantı notlarına (belgeler ve eylem öğeleri) bağlama
- PDF'leri, belgeleri ve görüntüleri de tarayan yapay zeka destekli arama
Evernote sınırlamaları
- Not alma aracı olarak Evernote, proje yönetimi yetenekleri açısından sınırlıdır
- Günlük planlama, kılavuzlu iş akışları veya şablonlar olmadan hala manuel olarak yapılıyor
Evernote fiyatlandırması
- Ücretsiz
- Kişisel: 14,99 $/ay
- Profesyonel: 17,99 $/ay
- Takımlar: Kullanıcı başına aylık 24,99 $
Evernote puanları ve yorumları
Mevcut uygulamalar
Evernote, Telefon (Android ve iOS), Masaüstü (Windows, macOS) ve web uzantıları için indirilebilir.
Bonus: Haftanızı nasıl planlayacağınızla ilgili en kapsamlı rehber
Günlük Planlayıcı Uygulamalarıyla Görevleri Yönetin
İster patatesleri ayıklıyor ister Brooklyn Köprüsü'nün inşaatını denetliyor olun, işiniz her gün planlanmalı ve tek tek yerine getirilmelidir. Günlük planlama uygulamaları, tam da bu konuda size yardımcı olmak için birçok özellik ile donatılmıştır.
Evernote ve Notion gibi araçlar, organizasyonel bilgileri belgelendirmeye ve buradan iş planları oluşturmaya yardımcı olabilir. TickTick ve Structured, modern iş günlerinin çılgınlığına bir yöntem getiriyor.
Plaky ve Trello, yazılım geliştirme takımları için daha uygundur. Sunsama ise günümüzde kullandığımız sayısız iletişim ve bilgi aracını bir araya getirir.
Yaptığınız işe ve kişisel tercihlerinize bağlı olarak, yukarıdaki on beş uygulamadan herhangi biri sizin için en iyi günlük planlayıcı uygulaması olabilir.
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