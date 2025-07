Not Alma için AI'yı Kullanma: Araçlar ve Kullanım Örnekleri

Not alma, öğrenmeyi ve bilgiyi kalıcı hale getirmeyi destekleyen bir sanat ve bilimdir. Ancak dersler ve toplantılar çok hızlı ilerlediğinde veya tartışmalar hararetlendiğinde, değerli içgörüleri kaybetmeden takip etme becerinize her zaman güvenemezsiniz.

Peki, manuel not almanın zorluklarını nasıl aşabilirsiniz? Not alma için AI'dan yararlanın. ✅

Yapay zeka (AI) ile desteklenen not alma uygulamaları, süreci anında optimize eder, bilgileri yakalar ve düzenler. Doğru aracı kullandığınızda, yazmanıza bile gerek kalmaz.

Bu makale, not alma için AI'nın nasıl kullanıldığını ve kişisel AI not alma uygulamasında nelere dikkat edilmesi gerektiğini ele almaktadır. Ayrıca, ClickUp'ın sadece not almada değil, belge ve iş yönetiminde de yardımcı olabilecek özellikleri nasıl sunduğunu da ele alacağız.

Not alma için yapay zekayı anlama

Not alma için AI, bilgileri yakalamak, düzenlemek ve yapılandırmak için akıllı algoritmalar kullanır. Bu nedenle, AI not alma uygulaması notları daha net, daha erişilebilir ve daha etkili hale getirmek için tasarlanmıştır.

Manuel not almayı AI ile değiştirmek, ders notlarını ve toplantı özetlerini güvenilir AI asistanınıza dış kaynak olarak devrederek verimliliğinizi artırabilir.

Not almada AI'nın anahtar unsurları

AI not alma uygulamasını yönlendiren anahtar unsurlar şunlardır:

Konuşma tanıma: Konuşulan kelimeleri metne dönüştürerek dersleri, toplantıları ve röportajları daha kolay kaydetmenizi sağlar

Doğal dil işleme (NLP): Notların bağlamına dayalı olarak anlamını ve içeriğini kavrar. NLP sayesinde AI, akıllı düzenleme, özetleme ve arama özellikleri sunar

Makine öğrenimi: Not oluşturma doğruluğunu artırmak için sürekli veri ve etkileşimleri kullanır

Hepsi bu kadar mı? Hayır. Bazı AI not alma uygulamaları etiketleme, düzenleme ve biçimlendirme konusunda da yardımcı olabilir.

Toplantı notları için AI'nın nasıl kullanıldığına dair hızlı bir giriş için bu videoyu izleyin:

Not alma için AI kullanmanın avantajları

Not alma için AI'yı kullanmanın sağladığı bazı avantajlar şunlardır:

Zamandan tasarruf edin: Uzun içerikleri gözden geçirmenize veya toplantıları yazıya dökmenize gerek kalmadan hızlıca notlar ve bunların özetlerini oluşturun ve ana fikirleri yakalayın ⏱️

Doğruluğu artırın: Hataları en aza indirin AI asistanınızla transkripsiyonu otomatikleştirerek, özellikle hızlı tartışmalar sırasında güvenilir not içeriği sağlayın 🎯

Organizasyonu geliştirin: Anahtar kaynaklara kolay erişim için ilgili bilgileri ve istatistikleri birbirine bağlayan yapılandırılmış belgeler için Anahtar kaynaklara kolay erişim için ilgili bilgileri ve istatistikleri birbirine bağlayan yapılandırılmış belgeler için notları otomatik olarak adlandırın, etiketleyin ve düzenleyin ⚙️

Verimlilik artışı: AI destekli akıllı önerilerle ilgili konuları ve notları vurgulayın. Daha iyi kararlar almak için fikirleri analitik içgörülerle ilişkilendirin 📈

Bilişsel yükü azaltın: AI ile büyük hacimli bilgileri yönetin ve işleyin, böylece aşırı yük olmadan anahtar içgörülere ve eyleme geçirilebilir noktalara odaklanabilirsiniz ⚖️

Not alma için AI'yı kullanma: Verimlilik için 11 ipucu

Tüm bu avantajlar ilginizi çektiyse, not alma yaklaşımınızı dönüştürmek için AI'yı kullanmanın 11 yolunu burada bulabilirsiniz.

1. Dersleri gerçek zamanlı olarak kaydedin

Yapay zeka destekli araçlar, dersleri gerçek zamanlı olarak metne dönüştürür. Ses-metin özellikleri, konuşulan kelimeleri doğru bir şekilde yakalar. Yapay zeka gerçek zamanlı transkripsiyonları hallederken, siz de telaşla yazmak yerine dinlemeye odaklanabilirsiniz.

Doğal dil işleme (NLP) teknolojisini kullanan AI, konuşmaları analiz edebilir ve ilgili bilgileri çıkarabilir.

Knowt AI gibi AI araçları, dersleri kaydedebilir, transkripsiyonunu yapabilir ve bilgileri daha iyi hatırlamanıza yardımcı olmak için flash kartlara dönüştürebilir.

AI'nın iki anahtar özelliği daha, toplantı transkriptleri oluştururken otomatik noktalama ve konuşmacı tanımlamadır. Bu sayede notlar rafine kalır ve kapsamlı çalışma yardımcıları haline gelir. AI destekli notlar ayrıca karmaşık konuları tekrar gözden geçirmenize veya yanlış anlamaları açıklığa kavuşturmanıza yardımcı olur.

AI, mevcut bir toplantı kaydından otomatik toplantı transkriptleri de oluşturabilir.

ClickUp AI Notetaker ile konuşmacıları net bir şekilde etiketleyen otomatik toplantı transkriptleri alın

ClickUp'ın AI Notetaker, size aşağıdakileri ve daha fazlasını sunmak için tüm bunları yapar:

Anında, yüksek kaliteli transkripsiyonlar : Toplantı transkriptlerini, noktalama işaretleri ve konuşmacı tanımlamalarıyla birlikte ClickUp'taki gizli belgelerinize otomatik olarak gönderin, böylece hiçbir ayrıntıyı kaçırmayın

Sorunsuz görev oluşturma : Tartışma noktalarını ClickUp içinde eyleme geçirilebilir görevlere dönüştürün, ekstra manuel çaba harcamadan projelerinizi ilerletin

Akıllı bağlam saklama: Hızlı bir hatırlatmaya mı ihtiyacınız var? AI'dan saatlerce süren kayıtları taramadan önceki toplantılardan anahtar noktaları ortaya çıkarmasını isteyin

ClickUp AI Notetaker ile yapabileceğiniz her şeyi anlatan bir video izleyin!

💡 Profesyonel İpucu: Bir ders veya toplantı kaydını ClickUp'a yükleyin ve ClickUp Brain'den saniyeler içinde transkriptini alın!

2. Toplantıları, materyalleri ve notları özetleyin

ClickUp Brain ile takımınızın toplantı notlarını anında özetleyin ve hızlı öğrenme ve eyleme geçmeyi kolaylaştırın

Özetleme, toplantı notlarından veya uzun metinlerden anahtar içgörüler elde etmeniz gerektiğinde en iyi sonucu verir.

Bir AI not alma aracı, büyük miktarda veriyi anında inceleyebilir ve anahtar noktaları ve eylem öğelerini vurgulayabilir. Bu, kararlar, görevler, atamalar ve derslerle ilgili tüm iletişimin net olmasını sağlar.

Böylece, bir AI asistanına sahip olmak zaman kazandırır ve hesap verebilirliği artırarak kritik bilgilerin fark edilmesini sağlar.

3. Eylem öğeleri oluşturun ve izleyin

Toplantı sonrası sonraki adımları basitleştirmek mi istiyorsunuz?

ClickUp'ın AI not alma aracı gibi bir araç kullanarak toplantılardan ve tartışma notlarından eylem öğelerini belirleyin ve izleyin. İçeriği ve diğer mevcut notları ayrıştırarak, ClickUp'ın not alma aracı görevleri, son tarihleri ve hatta sorumlu tarafları vurgular. Canlı tartışma oturumları veya sanal toplantılardan sonra her şeyin sorunsuz bir şekilde ilerlemesini sağlar.

ClickUp AI Notetaker ile toplantı biter bitmez belgeleri güncelleyin ve eylem öğelerini atanmış görevlere dönüştürün

Net eylem öğelerine sahip olmak, proje ilerlemesi konusunda hesap verebilirliği, bağlılığı ve görünürlüğü artırır.

4. Not alan kişiden kaynak merkezine dönüşün

ClickUp Brain ile kaynak merkezinizden anahtar içgörüler elde edin

Otomatik toplantı notlarının yanı sıra, AI ideal bir kaynak merkezi haline gelerek verimliliği artırır.

AI notlarını kullanarak kaynakları ve raporları doğrudan ilgili notlar içinde birbirine bağlayabilir, derinliği ve doğruluğu sorunsuz bir şekilde zenginleştirebilirsiniz. Sonuç olarak, görevler arasında geçiş yapmadan referansları ve içgörüleri anında bulabilirsiniz.

AI araçları ayrıca bilgileri anında düzenler ve birbirine bağlayarak kesintiye neden olan boşlukları ortadan kaldırır.

💡Profesyonel İpucu: ClickUp'ın Bağlantılı Arama özelliği sayesinde hiçbir bilgiyi bir daha asla kaybetmezsiniz. ClickUp ve bağlı uygulamalardaki dosyaları ve görevleri her yerden bulabilir ve ihtiyacınız olduğunda size gerekli verileri sunar

5. Notları ve araştırmaları gruplandırın ve düzenleyin

ClickUp Brain ile notlarınızı geri getirin, düzenleyin ve eyleme geçirilebilir içgörüler elde edin

Notları kategorize etmek ve geri çağırmak, AI'nın uzmanlık alanlarından biridir. Belirli temaları veya konuları anında tanımlayarak, manuel çaba sarf etmenize gerek kalmadan içeriğinizi düzenler. Bu, konulara, tarihlere veya anahtar kelimelere göre gruplama özelliğini içerir ve araştırmacıların eyleme geçirilebilir içgörüleri hızlı bir şekilde bulmasını sağlar.

Ayrıca, AI ile otomatikleştirilmiş notlarla konu kümeleme, veri akışını ve bilgi erişimini iyileştirir.

6. Dilleri çevirin

AI araçlarını kullanın ve ClickUp Brain ile notlarınızı anında birden çok dile çevirin

Birçok AI not alma aracı, notları anında farklı dillere çevirirken, gelişmiş algoritmaları bağlamı korur. Bu, bilgiye erişimi genişletir ve çok kültürlü ortamlarda iletişimi geliştirir

Dil engellerini ortadan kaldıran AI asistanı, sorunsuz takım işbirliğini mümkün kılarak herkesi aynı sayfaya getirerek küresel takımların daha verimli ve uyumlu çalışmasını sağlar.

💡 Profesyonel İpucu: ClickUp Brain, belgeleri ve görev açıklamalarını 12'den fazla dile çevirebilir

7. Notlardan görselleştirmeler oluşturun

via ChatGPT

Bir resim bin kelimeye bedeldir, derler. Görüntüler ve grafikler genellikle karmaşık bilgileri daha kolay anlamamıza yardımcı olur

Yapay zeka, uzun teknik tartışmalar, süreçler ve kavramlar gibi materyalleri görselleştirerek bunları anlamamızı ve hatırlamamızı kolaylaştırabilir.

Bir AI not alma aracı, büyük miktarda metin ve sayıyı özetleyebilir ve bizim için anahtar noktaları görselleştirebilir. Popüler temsil biçimleri arasında zihin haritaları, grafikler, tablolar, akış şemaları veya infografikler bulunur.

ChatGPT ve Claude gibi popüler AI araçları, uzun metinleri alıp daha kolay anlaşılması için görselleştirebilir. Yukarıdaki örnekte, ChatGPT'den beceri yeterlilik puan kartından verileri alıp daha kolay anlaşılması için bir grafik oluşturmasını istedik.

Önemli noktaları görsel ipuçlarıyla entegre etmek, sizin ve takımınızın bunları hızlı bir şekilde kavramasını kolaylaştırır.

8. İçeriği yeniden kullanın

Notlarınızı ClickUp Brain'in sonsuz tuvalinde blog makalelerine, video senaryolarına ve hatta sunumlara dönüştürün

Genellikle, konferanslar, toplantılar veya derslerden yeniden kullanmak istediğiniz ayrıntılı notlarınız olur. Ancak bu, önemli bir zaman yatırımı gerektirir.

AI, yeniden kullanımı kolaylaştırır. Notlarınızı blog gönderilerine, makalelere veya sunumlara dönüştürmenize yardımcı olur. AI, notlarınızdan çeşitli platformlar için sosyal medya güncellemeleri, podcast metinleri ve videolar oluşturmanıza bile yardımcı olur.

9. Duyguları analiz edin

ClickUp Brain ile duyguları analiz edin, takım ilişkileri hakkında içgörüler oluşturun ve müşteri deneyimlerini geliştirin

Bazı konuşmalar ve kararlar duygusal içgörü gerektirir. Müşterilerin ve paydaşların nasıl hissettiğini anlamak, hem müzakereleri hem de proje çıktılarını yönlendirmeye yardımcı olabilir. Sentisum gibi özel AI araçları, müşteri hizmetleri aracınızın içinde bunu yaparak müşteri duygularını algılayabilir.

AI, metin veya ses formundaki notlarınızda tonu ve duyguyu analiz edebilir. AI destekli duygu analizi, konuşmacının veya yazarın sözlerinin ardındaki duyguların olumlu, olumsuz veya nötr olup olmadığını ortaya çıkarır.

Bu analiz, bir konuşma veya dersin bağlamını ve nüanslarını anlamak için de yararlıdır.

10. El yazısını dijital metne dönüştürün

chatGPT aracılığıyla

Not almada AI'yı kullanmanın bir başka yenilikçi yolu da el yazısı tanıma özelliğidir. AI, büyük miktarda el yazısı materyali dijital forma dönüştürmek isteyenler için güçlü bir çözüm sunar. AI olmadan bu çaba saatler sürerdi.

Gelişmiş görüntü işleme algoritmaları, el yazısı notlarınızı düzenlenebilir dijital metne dönüştürmenize yardımcı olur. AI'nın bu uygulaması, yazılı metinlerin erişilebilirliğini ve saklanmasını iyileştirmede sayısız uygulamaya sahiptir.

11. İçeriği ve öğrenme önerilerini kişiselleştirin

ClickUp Brain ile içerik ve öğrenme önerilerini kişiselleştirin

Makine öğrenimi ile AI destekli not alma araçları içeriği uyarlayabilir ve ihtiyaçlarınızı tahmin edebilir. İlgi alanlarınızı dikkate alır ve katılımı artırmak için size özel öneriler ve benzersiz öğrenme modelleri sunar.

Ayrıca, AI sıkça başvurulan konulara göre ilgili makaleler ve kaynaklar önererek daha derinlemesine öğrenmeyi teşvik eder ve daha fazla araştırma için zaman kazandırır.

AI ayrıca bilgi eksikliklerini tespit eder ve hedeflerinize ulaşmanız için size rehberlik eder. Bu kişiselleştirilmiş yaklaşım, hedefli öğrenmeyi daha zengin, kullanıcı odaklı bir deneyimle birleştirerek anlayışı ve bilgiyi kalıcı hale getirir.

Not alma için AI aracı kullanma

Gördüğümüz gibi, AI araçları notları yakalama, işleme ve uyarlama ile ilgili çok sayıda uygulamaya sahiptir. Zaman ve çaba tasarrufu sağlar, takım verimliliğini ve etkinliğini artırır, not alma süreçlerini standartlaştırır ve iyileştirir.

Ancak, mevcut birçok AI aracı arasından ihtiyaçlarınıza en uygun olanı nasıl seçebilirsiniz?

AI aracınızda aramanız gereken özellikler

Doğru AI not alma uygulamasını mı seçmek istiyorsunuz? Seçenekleriniz arasında aşağıdaki özellikleri arayın:

Özelleştirme: Notları düzenleme ve kategorize etme konusunda esneklik sunan bir AI toplantı aracı seçin. İdeal AI not alma aracı, kişisel veya profesyonel ihtiyaçlara göre kolayca özelleştirilebilir olmalıdır

Cihaz uyumluluğu: Notlarınıza her zaman, her yerden erişmek için birden fazla cihaz türüyle uyumlu ve canlı senkronizasyonu destekleyen AI toplantı araçlarını tercih edin

Güvenlik özellikleri: Net veri gizliliği politikaları ve sağlam veri şifreleme özelliğine sahip AI araçlarını seçin. Hassas ve hatta özel bilgilerinizi korumak için güvenliği önceliklendirin

Entegrasyon özellikleri: Diğer verimlilik uygulamalarıyla sorunsuz bir şekilde bağlantı kuran çözümleri seçin. Takvimler, görev yönetimi ve otomasyon araçları gibi entegrasyonlarla not alma sürecinizi kolaylaştırın

Kullanım kolaylığı: Çekici ve kullanıcı dostu bir arayüze sahip bir AI not alma aracı tercih edin. Kolay gezinme, hızlı biçimlendirme ve arama çubukları ile zaman ve çabadan tasarruf edin

Yüksek doğruluk: Transkripsiyon ve otomasyonda yüksek not alma doğruluğuna sahip AI not alma uygulamalarını kullanın. Ses-metin fonksiyonlarında hızlı yükleme sürelerine sahip Transkripsiyon ve otomasyonda yüksek not alma doğruluğuna sahip AI not alma uygulamalarını kullanın. Ses-metin fonksiyonlarında hızlı yükleme sürelerine sahip not özetleyiciler ve transkripsiyon programları arayın

Not almaktan belge yönetimine, işbirliğinden takım iletişimi ve verimliliğe kadar her şeyi halleden tek bir araç bulabilseydiniz ne olurdu? Proje yönetimi alanında deneyimli bir lider olan ClickUp, etki, verimlilik ve çok daha fazlası için en iyi seçimdir. İşte nedenleri:

Gerçek zamanlı toplantı transkripsiyonu, özetler ve eylem öğeleri için ClickUp AI Notetaker

ClickUp'ın AI Notetaker özelliği, toplantılarınızı sadece yazıya dökmekle kalmaz, bunları eyleme geçirilebilir içgörülere dönüştürür. Otomatik ses kayıtları, transkripsiyon, AI destekli özetler ve akıllı hoparlör tanımlama özelliği sayesinde, parmağınızı bile kıpırdatmadan net notlar alabilirsiniz.

Artık saatlerce kayıtları taramaya gerek yok — AI, anahtar noktalar, kararlar ve eylem öğelerini çıkararak takımınızın uyumlu çalışmasını sağlar. ClickUp ile transkriptlerinizi arayabilirsiniz. Doğal dilde sorular sormanız yeterlidir, AI sizin için doğru cevabı bulur.

ClickUp AI Notetaker ile aranabilir transkriptler elde edin

Daha da iyisi, ClickUp toplantı notlarını projelerinize sorunsuz bir şekilde bağlar, böylece siz ve takımınız her zaman bağlam konusunda uyumlu olursunuz. İster hızlı bir özet ister derinlemesine içgörüler ihtiyacınız olsun, AI Notetaker her toplantının sadece takviminizi doldurmakla kalmayıp işi ilerletmesini sağlar.

AI bilgi yönetimi için ClickUp Brain

Toplantıları özetleyin, notları yeniden kullanın ve hatta ClickUp Brain ile paylaşmadan önce mevcut metinleri düzeltin

ClickUp Brain, platformun entegre AI aracıdır. Not alma süreciniz dahil olmak üzere proje yönetimi ile ilgili her şeyi basitleştirir ve optimize eder. Not oluşturmadan gelişmiş otomasyona kadar, ClickUp Brain iş akışlarınızı güçlendirir ve içgörülerin kalitesini artırır.

ClickUp Brain'i not alma için ideal bir AI aracı olarak öne çıkaran bazı özellikler şunlardır:

AI destekli bilgi yönetimi ile depolanan herhangi bir belgeden belirli bilgileri alın

Tercih ettiğiniz üslupta her türlü içerik için anında metin oluşturun

Herhangi bir belge, sohbet veya pencereden otomatik özetler, ilerleme güncellemeleri ve anahtar içgörüler elde edin

ClickUp AI Notetaker ile toplantı notlarınızı kolaylıkla düzenleyin, iyileştirin ve yeniden kullanın

Bildirimleri ve hatırlatıcıları otomatikleştirerek zamanınızı optimize edin ve aramaları veya dersleri planlayın

ClickUp Clips ile sanal toplantıları ve paylaşılan ekranları kaydedin ve AI ile gerçek zamanlı olarak tam transkript veya kısa özet oluşturun

ClickUp Docs ile ortak notlar ve diğer belgeler oluşturun

ClickUp ayrıca yapay zeka ile entegre edilmiş özel bir dokümantasyon aracı sunar.

ClickUp Docs ile her ayar veya amaç için anında ilgi çekici ve net notlar oluşturun

ClickUp Docs, birlikte çalışan birden fazla takım üyesinin notları ve ilgi çekici içerikleri kolayca oluşturmasını, düzenlemesini ve paylaşımını sağlamak için tasarlanmıştır. Kişisel notlar veya proje belgeleri hazırlarken bu özellik, işleri basit, etkili ve kapsamlı hale getirir.

ClickUp Belgeleri'ni etkili not alma konusunda kazanan yapan özellikler şunlardır:

Alt sayfalar, zengin metin biçimlendirme, şablonlar ve özelleştirilebilir düzenlerle belgelerinizi düzenleyin ✅

Seçilen herhangi bir içerikten görevler oluşturun ve eklediğiniz yorumlarla takım üyelerini dahil edin ✅

Entegre AI'dan yararlanarak yazım ve dilbilgisi hatalarını düzeltin, anında özetler ve akıllı öneriler oluşturun ✅

İş arkadaşlarınızla birlikte canlı notlar alın ve güvenli paylaşım seçeneklerini kullanarak başkalarıyla paylaşın ✅

AI destekli ses transkripsiyonunu kullanarak yorumlara ve içeriğe ses kayıtları ve ses dosyaları ekleyin ve anahtar anları vurgulayın ✅

Belgeler o kadar iyi ki, artık Word'ü taslak oluşturmak veya not almak için kullanmak istemiyorum.

ClickUp şablonlarıyla AI not alma yolculuğunuza başlayın

Kullanıma hazır bir çözüme ihtiyacınız varsa, ClickUp önceden tasarlanmış birçok not alma şablonu sunar.

Bu Şablonu İndirin ClickUp Toplantı Notları Şablonu ile zahmetsizce planlayın, kaydedin ve verimli toplantılar gerçekleştirin

Verimli tartışmalar istiyorsanız, ClickUp Toplantı Notları Şablonu sizin için ideal çözümdür.

Bu şablon, toplantı yönergeleri ve gündemi, notları ve eylem öğelerini düzenlemek için net bir yapı sağlayarak takımınızın odaklanmasına yardımcı olur. Haftalık derinlemesine takım toplantılarından hızlı günlük toplantılara kadar her şey için işe yarar ve her toplantının verimli geçmesini ve gerçek zamanlı transkripsiyonla doğru şekilde belgelenmesini sağlar.

İşte bu özelliği seveceğiniz nedenler:

Şablon içinde oluşturulan "Toplantı Kuralları" sayfasını kullanarak temel kuralları ve görgü kurallarını belirleyin ✅

Katılımcılar, eylem öğeleri, toplantı gündemi ve notlar gibi temel öğelerle önceden tasarlanmış "Haftalık Takım Toplantıları" sayfasıyla sorunlu noktaları ve başarıları izleyin. ✅

Geçmiş toplantılardaki kararları ve notları kolaylıkla inceleyin ✅

Tüm takım üyelerini geçmiş etkinlikler, mevcut planlar ve olası sorunlar hakkında "Günlük Stand-Up" sayfası ile güncel tutun ✅

Gerektiğinde, yerleşik "Ask AI" düğmesine tıklayarak ClickUp Brain'den hızlı özetler isteyin ✅

💡 Profesyonel İpucu: ClickUp, önemli tartışma ve toplantılardan ayrıntılı toplantı tutanaklarını kaydeden ClickUp Toplantı Tutanağı Şablonu gibi şablonlara da sahiptir. Ayrıca, anahtar noktalar, toplantı notları ve eylem öğelerine odaklanmak için bir çözüme ihtiyacınız varsa, ClickUp Toplantı Notu Stili Şablonu başka bir mükemmel seçenektir.

ClickUp ile Güçlendirilmiş AI Destekli Not Alma

Not alma, bilgi toplama, öğrenme ve işbirliğini teşvik etme açısından çok önemlidir. AI, içgörüleri otomatikleştirerek, karar vermeyi hızlandırarak ve verimliliği artırarak bu süreci daha da güçlü hale getirir.

Yapay zeka destekli bir not alma uygulaması, basit konuşma-metin dönüştürmenin ötesine geçerek, iş akışlarını optimize eden ve öğrenme eğrilerini kısaltan anlık içgörüler sunar.

Doğru not alma aracını seçmek, AI'nın faydalarını en üst düzeye çıkarmak için çok önemlidir. İşte burada ClickUp devreye girer.

Hemen ClickUp'a kaydolun ve AI not alma süreçlerinizi geliştirin!