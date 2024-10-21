2025'te Geliştiriciler için En İyi 12 Chrome Uzantısı

Verimliliğinizi artıracak doğru araçları bulmak zor olabilir. Hangilerinin zaman ayırmaya değer olduğunu veya ihtiyaçlarınıza uygun olduğunu nasıl bilebilirsiniz?

Bu nedenle, Chrome tarayıcısı için en popüler araçları analiz ederek, web geliştiricileri için bugün mevcut en iyi 10 Chrome uzantısını sizlere sunuyoruz! ?‍?

Bu makalede, zamanınızı en verimli şekilde kullanmanıza ve iş akışınızdaki stresi en aza indirmenize yardımcı olacak çeşitli web geliştirici araçlarını, her bir aracın verimliliğinizi nasıl artırabileceğini ve süreçlerinizi nasıl basitleştirebileceğini gösteren en iyi özellikleriyle birlikte ele aldık.

Chrome Uzantıları Nasıl İşler?

Web geliştiricileri için Chrome uzantıları, Google Chrome web tarayıcısının işlevselliğini özelleştirebilen ve iyileştirebilen küçük yazılım programlarıdır.

Bu araçlar, reklamları engelleme, şifreleri yönetme ve hatta diğer uygulamalar ve hizmetlerle entegrasyon gibi tarayıcınıza ek işlevler eklemek ve geliştiricilerin verimliliğini artırmak için oluşturulmuştur.

Tarayıcınıza bir uzantı eklemek için Chrome Web Mağazası'na gidin, yüklemek istediğiniz geliştiriciler için en iyi Chrome uzantısını bulun ve "Chrome'a ekle" düğmesini tıklayın.

Ardından, Chrome menüsünden veya tarayıcının araç çubuğundaki uzantı simgesine tıklayarak erişebilirsiniz.

Aynı türden uzantılardan yalnızca birinin aynı anda çalışabileceğini unutmayın. Örneğin, iki reklam engelleyici yüklü ise, yalnızca biri reklamları engelleyebilir ve ilki diğerini devre dışı bırakır.

web Geliştiricileri için En İyi 12 Chrome Uzantısı

En iyi proje yönetimi ve verimlilik artışı için kullanılır

Proje güncellemelerini izleyin, iş akışlarını yönetin ve takımla işbirliği yapın, hepsi ClickUp Çalışma Alanınızdan

Sürekli zamanınızın yetmediğini ve planladığınız işleri yetiştirmek için çabaladığınızı hissediyorsanız, sizin için bir çözümümüz var!

ClickUp, görev yönetimi, sorun izleme, hata raporlama ve çok daha fazlasını içeren iş akışlarını kolaylaştırmak isteyen web geliştiricileri dahil olmak üzere her kullanıcı, takım ve sektör için hepsi bir arada proje yönetimi ve nihai verimlilik aracıdır.

En çok ihtiyaç duyulan beş özelliği tek bir çözümde birleştiren Chrome Uzantısı dahil olmak üzere yüzlerce gelişmiş özellik ile kullanıcılara tamamen özelleştirilebilir bir platform sunarak verimlilik dünyasını kasıp kavuruyor.

ClickUp'ın Chrome Uzantısı, yeni bir sekme veya tarayıcı açma ihtiyacını ortadan kaldırır ve aşağıdaki gibi anahtar özelliklere kolay erişim sağlayarak iş akışınızı hızlandırır:

?‍? İş akışınızı basitleştiren ve düzenleyen görev yönetimi

⏳Geliştirici görevlerine harcanan zamanı takip etmek, faturalandırılabilir saatleri işaretlemek ve daha fazlasını yapmak için zaman izleyici

notlar almak için Not Defteri

sayfaları kaydetmek için yer imlerine ekleyin

? E-postaları görevlere kolayca ekleyin ve e-postalardan görevler oluşturun

ClickUp Chrome Uzantısı, proje yönetiminin en bağlantısız beş özelliğini tek bir inanılmaz uygulamada bir araya getirir. ClickUp Chrome Uzantısı ile görevler oluşturun, zamanı takip edin, ekran görüntülerini saklayın, web sitelerini yer imlerine ekleyin, notlar kaydedin ve e-postalar ekleyin

ClickUp'ın Chrome Uzantısı'nın yanı sıra, ClickUp'ı her türlü işi yönetmek, takımınız ve müşterilerinizle iletişim kurmak ve işlerinizi her zaman yolunda ve düzenli tutmak için kullanabilirsiniz.

ClickUp'ı proje yönetimi ve işbirliği için en iyi seçim yapan diğer anahtar özelliklere göz atın. ?

En iyi özellikler

Fiyat

Sonsuza Kadar Ücretsiz (Chrome Uzantısı dahil)

Sınırsız : Aylık 7 $/kullanıcı

İş : Aylık 12 $/kullanıcı

Enterprise: Fiyatlandırma için iletişime geçin

2. Web Geliştiricisi

Kod analiz ve hata ayıklama için en iyisi

Web Geliştirici Chrome Uzantısı ile kod analiz etme ve hata ayıklama

Web Developer, tarayıcınıza güçlü bir araç çubuğu ekleyen web geliştiricileri için bir Chrome uzantısıdır.

Görüntü boyutlarını kontrol etmekten CSS düzenlemeye kadar günlük olarak kullanabileceğiniz çeşitli fonksiyonlardan oluşur. Ayrıca form düzenleyici, çerez düzenleyici ve daha fazlası gibi birçok başka araç da içerir, bu da onu web geliştirme için kapsamlı ve benzersiz bir çözüm haline getirir.

Tüm bu özellikler, bu uzantıyı hem geliştiriciler hem de web tasarımcıları için değerli bir araç haline getirir.

En iyi özellikler

Bir web sayfasının Belge Nesne Modeli'ni (DOM) inceleyin ve HTML, CSS ve JavaScript'i görün

Bir web sayfasının CSS ve JavaScript'inde canlı düzenlemeler yapın

Belirli tarayıcı özelliklerini devre dışı bırakarak bir web sayfasının farklı koşullar altında nasıl çalıştığını test edin

Tarayıcı penceresinin boyutlarını ayarlayın

Bir web sayfasının farklı yönlerini özetleyin

HTML, CSS ve Erişilebilirliği doğrudan uzantıdan doğrulayın

Ağ etkinliğini gözlemleyin ve bir web sayfasının kaynakları nasıl yüklediğini izleyin

Fiyat

Ücretsiz

React projenizin performans sorunlarını belirlemeye yardımcı olmak için en iyisi

React Developer Tools Chrome Uzantısı ile performans sorunlarını belirleme

React Developer Tools Chrome uzantısı, React geliştiricileri için kullanışlıdır ve mühendislerin işlerinde yardımcı olmak ve verimliliklerini artırmak için çeşitli özellikler sunar.

Kullanıcıların React bileşen ağacını ve her bileşenin özelliklerini, durumunu ve bağlamını analiz ederek hataları kolayca izlemesini sağlar. Bu eklenti, tek tek bileşenlerin işlenmesi için gereken süreyi gösterir, bu da verimsiz kodları belirlemeye ve iyileştirmeye yardımcı olur.

Ayrıca, React geliştiricilerini uzaktan işe almak isteyen şirketler için, bu aracı süreçlerine dahil etmek uygulama performanslarını artırmaya yardımcı olacaktır.

En iyi özellikler

React bileşenlerinin özelliklerini ve durumunu inceleyin ve değiştirin, bileşen ağacını tarayın ve hiyerarşilerini ve ilişkilerini görün

React bileşenlerinin performansını ölçerek performans darboğazlarını belirleyin

React uygulamalarının performansını profilleyin ve potansiyel performans sorunlarını belirleyin

Her bileşenin zaman çizelgesini görün – bilgisayarın ne zaman ve ne kadar süreyle işlediği.

Redux veya MobX mağazalarının koşullarını inceleyin ve değiştirin

React bileşenleri tarafından dinlenen etkinliklerde hata ayıklama

Yığın izleri, bileşen konumları ve hata mesajları dahil olmak üzere React uygulamalarındaki hataları giderin

Fiyat

Ücretsiz

4. Oturum Arkadaşı

Etkili sekme ve yer imi yönetimi için en iyisi

Session Buddy Chrome Uzantısı ile sekmeleri ve yer imlerini daha verimli bir şekilde yönetin

Hepimiz, işimiz veya araştırmamız için ihtiyacımız olan o tek bir web sayfasını bulmak için düzinelerce sekmeyi çılgınca aradığımız anları yaşamışızdır. Bu sinir bozucu ve zaman alıcı bir faaliyettir, ancak Session Buddy Chrome Uzantısı ile çözülebilir. Bu uzantı, kullanıcıların tüm sekmeleri tek bir yerden yönetmelerine ve kapalı sekmeleri geri yüklemelerine olanak tanıyan bir sekme yardımcısıdır.

Windows'un aşırı yüklemelerinden bıktıysanız ve tarama deneyiminizi yükseltmek istiyorsanız, geliştiriciler için bu Chrome uzantısını deneyin!

En iyi özellikler

Sekmeleri yer imlerine ekleme ve geri yükleme kapasitesi dahil olmak üzere birden fazla tarama oturumunu kaydedin ve düzenleyin.

Sekmeleri gruplar halinde düzenleyin, yeniden adlandırın ve pencereler arasında taşıyın

Sekmeleri başlık, URL veya etki alanına göre arayın ve filtreleyin

Dropbox ve Google Drive gibi bulut depolama hizmetlerini kullanarak oturumları cihazlar arasında yedekleyin ve senkronize edin

Yinelenen sekmeleri hızla belirleyin ve kapatın

Oturumları HTML, JSON ve CSV gibi birden çok biçimde dışa aktarın

Yer imlerinden veya diğer tarayıcı uzantılarından oturumları içe aktarın

Fiyat

Ücretsiz

5. BrowserStack

Tarayıcılar arası testleri kolaylaştırmak için en iyisi

Browserstack Chrome Uzantısı

BrowserStack, yalnızca web geliştiricileri için değil, aynı zamanda kalite güvence uzmanları için de mükemmel bir çözümdür.

Bu eklenti, geliştiricilere ve kalite güvence mühendislerine zaman kazandırır ve tüm önemli tarayıcılar ve cihazlarla uyumluluğu sağlar. Sekmeler arasında geçiş yapmadan web sitenizi 12 tarayıcıda aynı anda değerlendirebileceğiniz için test sürecini hızlandırır.

En iyi özellikler

Çeşitli tarayıcılarda ve işletim sistemlerinde web sitelerini ve web uygulamalarını test edin.

Birden çok ekran boyutu ve çözünürlüğü ile cihaz görüntüleme alanlarını simüle edin.

Farklı cihazlar ve tarayıcılarda QA sürecini otomatikleştirin.

Fiyat

Masaüstü : Üye başına aylık 29 $

Masaüstü ve Mobil : Üye başına aylık 39 $

Takım : Üye başına aylık 125 $

Enterprise: Fiyatlandırma için iletişime geçin

En iyi Mac geliştirici araçları hakkında bilgi edinin!

6. CSS Görüntüleyici

CSS özellikleri analizi için en iyisi

CSS Viewer Chrome Uzantısı ile herhangi bir web sayfasının CSS stillerini ve özelliklerini değerlendirin ve denetleyin

Geliştiriciler için CSS Viewer Chrome uzantısı, web sayfasının herhangi bir yerinden CSS özelliklerini görüntülemek ve tanımlamak için kullanışlıdır. Geliştiricilerin bir web sayfasını analiz ederken ve CSS özniteliklerini keşfederken zaman kazanmasına yardımcı olur.

Bununla, herhangi bir web sayfasının CSS stillerini ve özelliklerini hızla değerlendirebilir ve denetleyebilirsiniz. Metin, resim veya düğme gibi sayfadaki herhangi bir öğenin üzerine gelerek yüzen bir panelde rapor alabilirsiniz. Yazı tipleri, renkler, efektler vb. dahil tüm bilgileri sunar.

En iyi özellikler

Tek tek öğelere uygulanan stiller ve CSS özelliklerinin değerleri dahil olmak üzere bir web sayfasının CSS'sini görüntüleyin ve inceleyin

Bir web sayfasından farklı biçimlerde renkleri seçin ve çıkarın

Bir öğenin tam boyutları, dolgusu, kenarlıkları ve kenar boşlukları dahil olmak üzere kutu modelini görün

Bir web sayfasının öğelerinin konumunu, boyutunu ve yığınlama sırasını görünüm

Seçili öğeler için CSS kodu oluşturun ve panoya kopyalayın

Fiyat

Ücretsiz

Bu AI Chrome Uzantılarını inceleyin!

7. ColorZilla

Gelişmiş renk seçici ve degrade oluşturucu için en iyisi

ColorZilla Chrome Uzantısı ile sayfadaki herhangi bir nesneden renkleri çıkarın

ColorZilla, geliştiriciler ve grafik tasarımcılar için en iyi Chrome uzantılarından biridir.

Bu web sayfası renk analizörü, web sayfasının herhangi bir yerine tıklayarak tam renk kodunu ve daha fazlasını almanızı sağlar. Ekstra özellikler arasında Flash nesnelerinden renk seçme ve CSS gradyan analizörü bulunmaktadır.

Klavye kısayolları ile, oluşturulan rengi panoya kolayca otomatik olarak kopyalayabilir ve başka bir yere yapıştırabilirsiniz. Grafik tasarım iş akışını iyileştirmeye yardımcı olur ve mükemmel rengi bulmak için farklı paletlere bakarken zaman kazandırır.

En iyi özellikler

Sayfadaki herhangi bir nesneden (arka plan, resimler, düğmeler, metin ve bağlantılar), hatta dinamik öğelerden renkleri çıkarın ve değerlerini RGB, Hex ve diğer biçimlerde görün

Bir web sitesinin paletini analiz ederek en yaygın renkleri belirleyin

Diyagonal, radyal, yatay, dikey ve karmaşık çok duraklı seçenekler dahil olmak üzere çeşitli CSS gradyanları oluşturun

Fiyat

Ücretsiz

8. Lorem Ipsum Oluşturucu

Ön tanımlı metin oluşturma için en uygun

Lorem Ipsum Generator Chrome Uzantısı ile web sayfaları için ön tanımlı metinler oluşturun

Bir web sayfası prototipi oluştururken nihai metinleri önceden yazmak gereksiz ve verimliliği düşürücü olabilir.

Zamandan tasarruf etmek için, bunun yerine Lorem Ipsum Generator Chrome uzantısı tarafından yazılan bir ön tanımlı metin ekleyebilirsiniz.

Bu Chrome uzantısı, web sayfalarını yer tutucu metinlerle doldurmak gibi sıkıcı görevler için pratik bir çözümdür.

En iyi özellikler

Paragraflar, başlıklar ve listeler dahil olmak üzere çeşitli uzunluklarda ve biçimlerde Lorem Ipsum yer tutucu metin oluşturun

Oluşturulan metindeki kelime veya karakter sayısını kullanıcının gereksinimlerine göre ayarlayın

Fiyat

Ücretsiz

9. Hiver

Verimli takım işbirliği ve müşteri hizmetleri otomasyonu için en iyisi

Hiver Chrome Uzantısı ile e-postaları yönetin ve işbirliğini geliştirin

Hiver, bir veya daha fazla Gmail hesabını paylaşan takımlar için bir e-posta yönetimi ve işbirliği çözümüdür.

Bu tarayıcı tabanlı Gmail kişisel asistanı, gelen kutularının görünürlüğünü artırır ve takımların e-postalar üzerinde işbirliği yapmasına, mesajları belirli bir kişiye atamasına ve gelen kutusu etkinliklerini izlemesine olanak tanır.

En iyi özellikler

E-posta gelen kutusunu paylaşın ve Gmail'de e-postaları yönetin

E-postalara yorum, etiket ve not ekleme özelliği ile e-postaları birlikte atayın ve çözün

Sık sorulan sorulara yanıt vermek için e-posta şablonları oluşturun ve kullanın

E-postalar açıldığında ve tıklandığında, alıcının konumunu ve cihaz ayrıntılarını gözlemleyin

Satış süreçlerini yönetin ve müşteri etkileşimlerini izleyin.

Önemli mesajları asla kaçırmamak için takip e-postası hatırlatıcıları ayarlayın

Fiyat

Lite : Üye başına aylık 15 $

Pro : Üye başına aylık 39 $

Elite: Üye başına aylık 59 $

10. Wappalyzer

Wappalyzer Chrome Uzantısı ile bir web sitesinin yapısını, düzenini ve tasarım öğelerini analiz edin

Wappalyzer, web sitelerini analiz etmek isteyen tüm web geliştiricileri için kullanışlı bir Chrome uzantısıdır.

Bir dedektif gibi, bu tarayıcı uzantısı kodu inceler ve analiz eder ve web sayfalarında kullanılan tüm platformların, çerçevelerin ve içerik yönetim sistemlerinin bir dökümünü sağlar.

En iyi özellikler

İçerik Yönetim Sistemi (CMS), e-ticaret platformu, JavaScript kütüphaneleri, sunucu tarafı programlama dilleri, pazarlama, analiz araçları ve ödeme ağ geçitleri dahil olmak üzere bir web sitesinde kullanılan teknolojileri belirleyin

Teknolojilerin ve sürümlerinin listesini görüntüleme özelliği ile bilgilere kolay okunur bir biçimde erişin

Bir web sitesinin yapısını, düzenini ve tasarım öğelerini analiz edin

Fiyat

Başlangıç : Aylık 149 $ (1 kullanıcı)

Takım : Aylık 249 $ (5 kullanıcı)

İş : Aylık 449 $ (15 kullanıcı)

Enterprise: Aylık 849 $ (50 kullanıcı)

11. UX Check

Web sitelerinin kullanılabilirlik sorunlarını teşhis etmek için en iyisi

UX Check Chrome Uzantısı ile web sitelerinin kullanılabilirlik sorunlarını teşhis edin

UX Check, herhangi bir web sitesinde son kullanıcıların deneyim sorunlarını belirlemek ve çözmek için kullanılan bir web geliştirici uzantısı aracıdır.

Düzen, gezinme ve okunabilirlik gibi web sitesi öğelerinin derinlemesine analizini sağladığı için geliştiriciler ve kullanılabilirlik testleri için en iyi Chrome uzantılarından biridir.

En iyi özellikler

Bir web sitesinin düzeni, navigasyonu ve genel tasarımı dahil olmak üzere kullanılabilirliğini ve kullanıcı deneyimini hızlı bir şekilde analiz edin

Sezgisel kurallara uymayan öğeleri tanımlayın, yorumlar ekleyin ve ekran kayıtları alın

Analizinizi docx olarak dışa aktarın ve teknik takımınızla paylaşın

Fiyat

Kişisel ve ticari kullanım için ücretsiz

12. Tailscan

tailscan aracılığıyla

Tailwind CSS stillerini görselleştirmekte zorlanıyor musunuz? Tailscan, Tailwind için tarayıcı içi tasarım asistanınız ve denetçiniz olarak işlev görür. Tailwind sınıflarını doğrudan sayfada düzenleyin, görsel etkiyi anında görün ve düzeninizi piksel hassasiyetinde ince ayar yapın.

Herhangi bir web sayfasında kullanılan Tailwind sınıflarını analiz edip bunlardan öğrenerek yeni tasarım modelleri edinebilirsiniz. Tailscan, temel tasarım becerilerine sahip geliştiricilerin bile çarpıcı kullanıcı arayüzleri oluşturmasını sağlar.

En iyi özellikler

Sınıfları değiştirirken tasarım değişikliklerini canlı olarak görün, tarayıcı ve kod düzenleyici arasında geçiş yapma ihtiyacını ortadan kaldırın

HTML öğelerini yeniden kullanılabilir Tailwind bileşenlerine zahmetsizce dönüştürün

Yineleme ve hata ayıklama için zaman kazanın Tailwind düzenleri

Fiyat

Aylık lisans : 15 $/ay (3 cihaz için)

Yıllık lisans : 120 $/yıl (3 cihaz için)

Sürekli lisans: 249 $ (3 cihaz için)

Chrome Uzantıları Hakkında En Sık Sorulan Sorular

Geliştirici olarak hangi araçlara ihtiyacım var?

Metin düzenleyici, sürüm kontrolü, programlama ortamı ve hata ayıklayıcı, web geliştirme için en önemli araçlar arasındadır. Ardından, web geliştiricileri için zaman kazandıran ve hayatı kolaylaştıran Chrome araçlarına odaklanın.

Geliştirici uzantılarını Chrome'a nasıl eklerim?

Google Chrome Web Mağazası'na gidin, yüklemek istediğiniz geliştiriciler için en iyi Chrome uzantılarını bulun ve "Chrome'a ekle" düğmesini tıklayın.

Aynı anda iki Chrome uzantısı kullanabilir misiniz?

Aynı türden yalnızca bir uzantı aynı anda çalışabilir.

Chrome Uzantıları ile Zaman Kazanın ve Hayatınızı Kolaylaştırın

Özetle, yukarıda bahsedilen Chrome uzantıları gibi web geliştirici araçları, bitmek bilmeyen yapılacaklar listesini ortadan kaldırmak ve kodlama zorluklarını hızla aşmak için gizli silahlardır.

Zamandan tasarruf edin ve hayatınızı kolaylaştırın — ClickUp gibi bir proje yönetimi ve yazılım geliştirme aracıyla birlikte bu Chrome uzantılarını kullanarak web geliştirici kontrol listenizi tamamlayın, ilerlemeyi izleyin, hedefleri takip edin ve sürekli sekme değiştirmeye gerek kalmadan görevlerinizi yönetin! ?‍?⚡️

Misafir Yazar:

Vitalii Makhov, bir BT Personel Artırma ajansı olan DOIT Software'in CEO'sudur. DOIT Software takımı, uzaktan çalışan takımlar oluşturmak ve yeni kurulan şirketler, ürün şirketleri ve dijital ajanslar için iş zorluklarını çözmek konusunda tutkuludur.