clickUp, Excel ve Google E-Tablolar'da Projeler için 12 Çevik Şablon

İşlenmemiş bir elmas gibi, proje yöneticisinin rolü çok yönlüdür ve çelikten daha serttir. 💎💪🏼

Proje yöneticileri, planlama, organize etme, yürütme, raporlama ve izleme gibi birçok proje sürecini oluşturmak ve denetlemekle sorumludur. Ayrıca, müşteriler ve paydaşlarla güncellemeleri zamanında iletmekten de sorumludurlar.

Çevik takımlar için baskı daha da büyük! Proje yönetiminde çevik metodoloji, bir dizi sprint aracılığıyla sürekli ürün iyileştirmelerine odaklanır. Ve her sprint'i bir mini proje olarak düşünürseniz, iş asla bitmez. 😳

Bu nedenle, Agile proje yönetimi yazılımı ve özelleştirilebilir şablonlar, işlevler arası takımlar için çok değerli varlıklardır. Birlikte kullanıldığında, bu kaynaklar takım işbirliğini geliştirir, süreçleri kolaylaştırır, proje şeffaflığını artırır ve işlerin sorunsuz ilerlemesini sağlar.

Size en iyinin en iyisini sunmak için web'deki binlerce şablonu taradık! ClickUp, Microsoft ve Google E-Tablolar dahil olmak üzere favori geleneksel proje yönetimi stilleriniz ve yazılımlarınız için 12 Agile şablonuna erişmek ve indirmek için okumaya devam edin.

Çevik Proje Yönetimi Metodolojisi nedir?

Çevik proje yönetimi, özellikle yazılım geliştirme takımları arasında popülerdir ve yaşam döngüsü boyunca proje iyileştirmelerini sürekli olarak sunmak için yinelemeli bir yaklaşım benimser. Birden çok yinelemenin (tekrarlı döngülerin) avantajı, takımlar projeyi tamamlamaya doğru ilerlerken uyarlanabilirliği ve hızı artırmasıdır.

Buradaki fikir, büyük projeleri sprint adı verilen sabit aralıklarla daha küçük ve daha yönetilebilir aşamalara bölmektir. Sprintler bir haftadan bir aya kadar sürebilir ve müşteri geri bildirimlerini ürün güncellemelerinize tutarlı bir şekilde dahil etmenize yardımcı olabilir.

ClickUp'ta Çevik Projeleri Planlayın ClickUp'ın Agile yaklaşımıyla bir haftadan bir aya kadar süren sprintler oluşturun

Aslında, bu yaklaşımın 12 temel ilkesini belirleyen bir Agile Manifesto bile var ve müşterilerinizin sesi listenin en başında yer alıyor. Bu metodoloji, tam müşteri memnuniyetine ulaşmanın tek yolunun, yüksek kaliteli, işleyen yazılımları sık sık sunmak olduğu fikrini destekliyor.

Bu 12 ilkeyi dört Agile değere indirgeyebilirsiniz:

Süreçler ve araçlardan çok bireyler ve etkileşimler Kapsamlı proje belgeleri yerine çalışan yazılım Sözleşme müzakereleri yerine müşteri işbirliği Bir plan izleyerek değişime yanıt verme

Bir projenin başlatılması, müşterinin, yazılım geliştirme takımının ve proje yöneticisinin çabalarının birbirini tamamladığı bir ekip çalışmasıdır. Agile metodolojisini benimsemek, bu hız ve taleplere alışkın değilseniz zor gelebilir, ancak şablonlar bu zorlukların üstesinden gelmek ve bu yeni (sizin için) yaklaşıma bir adım önde başlamak için mükemmel bir yoldur!

Ya da, deneyimli ve gerçek bir Agile meraklısıysanız, muhtemelen şablonların faydalarını çoktan anlatıyorsunuzdur! İşte önde gelen ücretsiz proje yönetimi yazılımları için en sevdiğimiz 10 şablon.

📮ClickUp Insight: Anketimiz, bilgi çalışanlarının işyerlerinde günde ortalama 6 bağlantı kurduğunu ortaya koydu. Bu, muhtemelen e-postalar, sohbetler ve proje yönetimi araçları arasında çok sayıda mesaj alışverişi anlamına gelir. Tüm bu konuşmaları tek bir yerde birleştirebilseydiniz ne olurdu? ClickUp ile bunu yapabilirsiniz! Projeler, bilgi ve sohbeti tek bir yerde birleştiren iş için her şeyi içeren bir uygulamadır ve tümü, sizin ve takımınızın daha hızlı ve akıllı çalışmasına yardımcı olan yapay zeka ile desteklenir.

12 Ücretsiz Çevik Proje Yönetimi Şablonu

Çevik proje yönetimine ne kadar aşina olursanız olun, güçlü bir yazılımla eşleştirilmiş esnek bir şablon, düzenli olarak akıcı süreçler uygulamak için anahtardır. Bu şablonlar, proje yönetimi aracınızın özelliklerini en üst düzeyde kullanmanıza ve mümkün olan en kısa sürede çevik yaklaşıma geçmenize yardımcı olmak için tasarlanmıştır.

ClickUp, Microsoft, Excel ve Google E-Tablolar tarafından sunulan bu 12 çevik proje yönetimi şablonundan herhangi birine erişerek yol haritaları planlayın, sprintler oluşturun, görevleri izleyin ve değerli ürünler sunun.

1. ClickUp tarafından sunulan Çevik Proje Yönetimi Şablonu

Bu Şablonu İndirin ClickUp'ın Çevik Proje Yönetimi Şablonu

ClickUp'ın şablon kitaplığının tamamı gibi , ClickUp'ın Çevik Proje Yönetimi Şablonu da takımınızın geri bildirim sağlamasına ve uygulamasına, gerektiğinde yön değiştirmesine ve düzenli ve işbirliğine dayalı bir alanda birlikte çalışmasına yardımcı olacak özelliklerle doludur.

Verimli ve etkili Agile proje yönetiminin anahtarı, her öğenin sorunsuz bir şekilde birlikte çalışmasını sağlamaktır. Takımı bu çabada başarıya hazırlamak en çok zaman alan faktörlerden biri olabilir, ancak bu kapsamlı şablon, 30 (evet, 30) özel durum, iki Özel Alan, 10 Etiket, 13 ClickApp, sekiz proje görünümü, iki otomasyon ve çok daha fazlasını kullanarak takımınızı Agile proje yönetimi metodolojisiyle birkaç dakika içinde uyumlu hale getirebilir. 🤩

Bu şablon ne kadar kapsamlı olsa da, ClickUp her adımda size yol gösterir. Bu Agile şablonunu Çalışma Alanınıza uyguladığınızda, Alanınıza bir ad vermeniz, verileri içe aktarmanız ve önemli son teslim tarihlerini ayarlamanız istenir. Bundan sonra, projeniz şekillenmeye başlar.

Scrum Yönetimi, Alım, Yol Haritaları, Epik, Giden İş Yükü ve daha fazlası için önceden oluşturulmuş Klasörlere erişin. Her Klasör içinde, daha fazla hazır Listeye erişebilir, yeni görevler ekleyebilir ve ClickUp'ın özelleştirilebilir Liste, Pano, Takvim ve İş Yükü görünümlerinde projenizi görselleştirebilirsiniz. Bu şablon eksiksiz bir pakettir, bu nedenle Agile yöntemine geçmeye hazırsanız, bu şablonun size yol göstermesine izin verin!

2. ClickUp tarafından sunulan Çevik Scrum Yönetimi Şablonu

Bu Şablonu İndirin ClickUp tarafından sunulan Çevik Scrum Yönetimi Şablonu

Scrum çerçevesi, Agile proje yönetimi metodolojisine dayanır ve genellikle işlevler arası takımlar tarafından organize olmak, rollerini üstlenmek ve daha iyi iletişim kurmak için kullanılır. Agile kelimesini geniş ve kapsamlı bir terim olarak düşünürseniz, Scrum bu geniş felsefenin birçok dalından biridir.

Çevik proje yönetimi gibi, Çevik Scrum da sprint odaklıdır ve daha büyük projeleri birden fazla kısa zaman dilimine bölmek için hızlı ve sık testler ve geliştirme kullanır.

İşbirliği, her ClickUp özelliğinin temelinde yer alır ve ClickUp'ın Agile Scrum Yönetimi Şablonu da bundan farklı değildir. Kendi kendini organize eden bir scrum takımının Sprint'ler oluşturmasına, görevler üzerinde birlikte çalışmasına ve tekrarlayan eylem öğelerini otomatikleştirerek projeyi yolunda tutmasına olanak tanır.

Bu şablonda şunları bulacaksınız:

30 özel görev durumu

Özel Alanlar

Etiketler

13 ClickApp

Altı proje görünümü

Otomasyon

Ve çok daha fazlası! Backloglar, Sprintler ve Retrospektifler için önceden hazırlanmış listeler dahil. Ayrıca, işin inceliklerini öğrenmek için kullanışlı bir ClickUp belgesi de var.

Bu Şablonu İndirin ClickUp'ın Çevik Sprint Planlama Şablonunu kullanarak Sprint Planlaması sırasında plan yapın, ilerlemeyi izleyin ve kaynakları yönetin

ClickUp'ın bu Agile Sprint Planlama Şablonunu kullanarak sprintlerinizi sorunsuz bir şekilde yürütmek çok kolay. Takımın yeteneklerine göre gerçekçi beklentiler belirleyin, ardından her sprint boyunca ilerlemeyi izleyin ve kaynakları kolaylıkla yönetin. Son olarak, Sprint Retrospektif sırasında tahmini saatler ile gerçek saatler arasındaki farkı gözden geçirerek tüm hedeflerin hızlı ve verimli bir şekilde gerçekleştirildiğinden emin olun!

Bu şablon, sprintleri planlama, hedefleri ve amaçları belirleme, kaynakları yönetme, ilerlemeyi izleme ve daha fazlasını içeren görevleri içerir. Ayrıca, herhangi bir takımın veya şirketin ihtiyaçlarına uyacak şekilde kolayca özelleştirilebilir! Çevik sürecinizde verimliliği en üst düzeye çıkarmak ve her sprintin kontrolünü ele almak için bu şablonu kullanmaya başlayın.

4. ClickUp'ın Çevik Pazarlama Şablonu

Bu Şablonu İndirin Çevik pazarlama, sürekli değişen dijital ortamda rekabet gücünüzü korumanın anahtarıdır

Pazarlama süreçlerini yönetmek zor olabilir, bu yüzden ClickUp'ın Çevik Pazarlama Şablonu ile çabalarınızı kolaylaştırın! Bu şablonu kullanarak yaratıcı kampanyalar için bir yapı oluşturabilir, başarılarını ölçebilir ve yeni fikirler üretmeyi kolaylaştırabilirsiniz. Ayrıca, tüm pazarlama takımının görevlerine ilişkin düzenli bir genel bakışa sahip olursunuz.

Çevik pazarlama, daha verimli ve etkili pazarlama stratejileri oluşturmak için Çevik metodolojisini kullanmayı ifade eder. İşbirliğine dayalı takım çalışması sayesinde, takımınız birlikte çalışarak projeleri hızlı ve verimli bir şekilde yürütür ve şaşırtıcı sonuçlar elde edersiniz.

5. ClickUp tarafından hazırlanan Çevik Hikaye Şablonu

Bu Şablonu İndirin Maksimum verimlilik için bireysel hedefleri daha büyük amaçlarla uyumlu hale getirmek için ClickUp'ın Agile Story Şablonunu kullanın

ClickUp'ın Agile Story Şablonu, verimliliği ve işbirliğini artırmayı amaçlayan Agile geliştirme takımları için özel olarak tasarlanmıştır. Yapılandırılmış bir yaklaşım sağlayarak, Agile hikayeleri veya kullanıcı hikayeleri olarak bilinen proje özelliklerini veya gereksinimlerini düzenlemeye yardımcı olur.

Çevik burndown grafikleri ve görselleştirmeler sayesinde, bu şablon ilerleme izlemeyi mümkün kılarak şeffaflık ve uyarlanabilirlik sağlar. Ayrıca, şablon bireysel hedefleri genel proje hedefleriyle uyumlu hale getirerek maksimum etkinliği destekler.

İster iç projelere ister müşteriye yönelik ürünlere uygulansın, ClickUp'ın Agile Story Şablonu, takımların organize olmasını sağlar ve proje tamamlanmasını hızlandırır. Agile geliştirme için değerli bir varlık haline gelir, planlama, organizasyon ve yüksek değerli ürünlerin başarılı bir şekilde teslim edilmesine yardımcı olur.

6. ClickUp'ın Çevik Takım Yol Haritası Şablonu

Bu Şablonu İndirin Çevik Ürün Yol Haritası Şablonu'nu kullanarak ürün stratejinizi paydaşlarla paylaşın

ClickUp'ın Agile Yol Haritası Şablonu, Agile takımlarının ürün stratejisini paydaşlarla etkili bir şekilde iletmeleri için dinamik bir araç görevi görür. Esneklik için tasarlanan şablon, takımlar pazar ve ürün dinamikleri hakkında bilgi edindikçe planların kolayca ayarlanmasına olanak tanır.

Bu şablon içinde, Agile takımları şunları yapabilir:

Zaman Çizelgesinde Yol Haritasını Görselleştirin: Bu şablon, zaman çizelgesi üzerinde takımın yol haritasını net bir şekilde görselleştirerek stratejik bir genel bakış sağlar. Tahminlerle Sprint Planlaması: Çevik takımlar, çaba ve karmaşıklık tahminleriyle sprintleri planlayarak gerçekçi ve ulaşılabilir hedefler belirleyebilir. İlerlemeyi İzleyin ve Planları Uyarlayın: Şablon, devam eden ilerleme takibini kolaylaştırarak takımların gerçek zamanlı içgörüler ve değişen gereksinimlere göre planları dinamik olarak uyarlamasına olanak tanır.

7. ClickUp'ın Şelale Proje Yönetimi Şablonu

Bu Şablonu İndirin Şelale proje yönetimi metodolojisi, iyi tanımlanmış bir yürütme sırası içerir ve proje aşamaları son onay alınana kadar bir sonraki aşamaya geçemez.

ClickUp'ın Şelale Proje Yönetimi Şablonu, şelale metodolojisinin iyi tanımlanmış aşamalarına bağlı kalarak projelerin sistematik bir şekilde yürütülmesi için özel olarak tasarlanmıştır.

Görevleri ölçülebilir aşamalara ayıran şablon, zamanında tamamlanmasını sağlar ve her aşamadaki ilerlemeyi görünür kılar. Yapıyı önemseyenler için ideal olan bu şablon, kaliteden ödün vermeden veya son teslim tarihlerini kaçırmadan sıralı ilerlemeye odaklanarak verimli proje yönetimi sağlar.

8. Excel Çevik Gantt Grafik Şablonu

Microsoft'un Çevik Gantt Grafiği Şablonu

Microsoft'un Agile Gantt Grafik Şablonu, takımların çok adımlı görevleri ve projeleri, Microsoft 365 kullanarak son derece görsel bir Gantt grafiğinde renk kodlu kategorilerle en küçük eylem öğelerine kadar bölmelerine yardımcı olur.

Bu çevik proje yönetimi şablonundaki proje tüzüğü zaman çizelgesi şablonları, kullanıcı hikayeleri ve tükenmişlik grafiği içeren ürün biriktirme listesi gibi özellikler, sprintler arasında kullanılan zaman ve kaynaklara ilişkin gerçek ve öngörülen bilgiler sunar.

Genel olarak, bu şablon, Agile takımlarının ilerlemeyi iç ve dış paydaşlara görsel olarak iletmelerine, zamanı ve sprint dönüm noktalarını izlemelerine ve zaman çizelgesi tahminlerine göre proje takımı kaynaklarını belirlemelerine yardımcı olmak için yapılandırılmıştır.

9. Google E-Tablolar Çevik Scrum Projeleri Raporlama Şablonu

Google E-Tablolar için Çevik Scrum Proje Raporlama Şablonu

Google E-Tablolar, Google hesabı ile kişisel kullanım için ücretsizdir. Bu, Google E-Tablolar için özelleştirilebilir Agile Scrum Proje Raporlama Şablonunu, zaten bir hesabı olan ve Agile süreçlerini uygulamak isteyen kullanıcılar için uygun maliyetli bir çözüm haline getirir. Bu şablon, Agile projelerini ve kategorilerini farklı sütunlarda izlemek için birden fazla e-tablo sayfası ile birlikte gelir ve görev durumunu, öncelikleri, sprint tarihlerini, görev kimliklerini ve daha fazlasını gösterir.

10. Office Timeline Çevik Proje Planı Şablonu

Office Timeline tarafından hazırlanan Çevik Proje Planı Şablonu

Office Timeline'ın Çevik Proje Planı Şablonu, PowerPoint kullanarak görevlerinizi bir Gantt grafiğinde düzenleyerek zorlukları belirlemenize ve hızlı çözümler uygulamanıza yardımcı olur. Bu şablonu listedeki diğerlerinden ayıran ilginç ve farklı yanı, stratejik olasılıklarınızı görsel olarak işleyebilmeniz için PowerPoint'e özel olarak düzenlenebilir bir Çevik sürüm planı içermesidir. Bu şablon, paydaşlar veya üst düzey yöneticilerle yapılan toplantılar veya sunumlar sırasında görsel bir yardımcı olarak başka bir Çevik şablon veya Çevik proje yönetimi yazılımınızla birlikte kullanmak için yararlı olacaktır.

11. Excel Çevik Kanban Panosu Şablonu

Excel için Çevik Kanban Panosu Şablonu

Excel için bu Kanban Panosu Şablonu, Google E-Tablolar için de uyarlanabilir ve takımların Agile metodolojisini olabildiğince basit bir şekilde benimsemelerine yardımcı olmak için oluşturulmuştur. Yapılacak, Devam Ediyor veya Tamamlandı olarak ayrılmış görevler için ayrı şeritler içeren bu şablon, yazılım geliştiricilerin tüm projeleri görselleştirmelerine, net İş İlerleme Sınırları belirlemelerine ve verimliliklerini en üst düzeye çıkarmalarına yardımcı olur.

12. Google E-Tablolar Basit Çevik Proje Yönetimi Şablonu

Google Dokümanlar için Basit Çevik Proje Yönetimi Şablonu

Hesap tabloları her proje yöneticisinin vazgeçilmez araçlarından biridir, ancak her bir proje için neredeyse mükemmel bir tablo tasarlamak çok zaman alabilir ve birçok deneme gerektirebilir, özellikle de bu sizin tercih ettiğiniz çalışma tarzı değilse. Bu Basit Çevik Proje Yönetimi Şablonu, Google Dokümanlar içinde önceden oluşturulmuş bir tablo ile bu sorunu ortadan kaldırır.

Adından da anlaşılacağı gibi, bu şablon, yaklaşan sprintleriniz için net bir zaman çerçevesi oluşturmak üzere sezgisel ve temiz bir tasarım yapısına sahiptir ve kullanımı kolaydır. Bu şablonu, Agile metodolojisi için eğitim tekerlekleriniz olarak düşünün. Görevleri sprintlere, hikaye puanlarına ve durumlara ayırabilirsiniz, ancak bu şablon daha küçük Agile projeleri, hızlı bilgi paylaşımı ve görsel sunumlar için daha uygundur.

Çeviklik, Çevik Proje Yönetimi Şablonlarıyla Verimlilikle Buluşuyor

Agile proje yönetimi konusunda deneyiminiz ne olursa olsun, yardım her zaman memnuniyetle karşılanır. Şablonları, metodolojiyi hala öğrenmekte olan proje yöneticileri için bir kaynak olarak görmek yerine, projenizi mümkün olan en verimli şekilde başlatmak için bir varlık olarak değerlendirin.

Agile proje yönetimi yazılımınızla uyumlu, tamamen özelleştirilebilir, işbirliğine açık ve her sprint'i kolaylıkla tamamlamanıza yardımcı olacak yüzlerce özellik içeren bir şablon seçin.

Diğer bir deyişle, ClickUp'ı hedefleyin!

ClickUp Pano görünümü ile çevik iş akışlarını görselleştirin ve durum, son teslim tarihi, öncelik ve daha fazlasına göre panolar oluşturarak takımınızı daha iyi uyum sağlayın

ClickUp, her boyuttaki Agile takımların işlerini uygulamalar arasında merkezileştirmeleri, süreçleri otomatikleştirmeleri ve proje zaman çizelgelerini yönetmeleri için tek bir yerden sunan nihai verimlilik platformudur. Belgeler, Beyaz Tahtalar ve tek bir güçlü Çalışma Alanında bir araya getirilmiş 15'ten fazla özelleştirilebilir görünüm gibi işbirliğine dayalı proje yönetimi araçlarıyla ClickUp, takımların fikirlerini ortaya çıktıkları anda hayata geçirmelerini sağlayan tek yazılım çözümüdür.

…Ve bu, Agile metodolojisinin özü değilse, ne olduğunu bilmiyorum! 👏

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