Sorunsuz İşbirliği için En İyi Google Dokümanlar Alternatifini Bulma

🧠 İlginç Bilgi: Google Çalışma Alanı, aylık 1 milyardan fazla aktif kullanıcıya sahiptir.

Milyarlarca kullanıcıdan biriyseniz, muhtemelen Google Dokümanlar'ı en az bir kez kullanmışsınızdır.

Sonuçta, tarayıcı sekmesine belgeler. yeni yazıp yazmaya başlamak dünyadaki en kolay şeydir. Ancak bu aşinalık ve kolaylığın bir bedeli vardır. 🤔

Örneğin, Google Dokümanlar veya Google Çalışma Alanı'nın kısıtlı çevrimdışı işlevselliği, istikrarlı bir internet bağlantınız yoksa oldukça sinir bozucu olabilir. Bazı durumlarda, değişiklikleri izleme işlevi o kadar sezgisel değildir. İşbirliğine dayalı düzenleme gibi gelişmiş özelliklere rağmen, Google Dokümanlar birçok açıdan yetersiz kalmaktadır. 🥺

Bu nedenle, birçok kullanıcının Google Dokümanlar'a alternatifler araması şaşırtıcı değildir. Aynı şekilde, en iyi seçenekleri belirlemek için farklı belge düzenleme yazılımlarını inceledik. 😎

En iyi 11 Google Dokümanlar alternatifini incelerken bizi izlemeye devam edin. ✨

⏰60 Saniyelik Özet ClickUp (Belge yönetimi ve yerleşik canlı işbirliği için en iyi hepsi bir arada araç)

Microsoft 365 (Kurumsal uygulamalarla sorunsuz entegrasyon için en iyisi)

Dropbox Paper (Basitleştirilmiş takım işbirliği ve medya entegrasyonu için en iyisi)

Coda (Güçlü ş Akışı otomasyonu ile belgeleri birleştirme için en iyisi)

Quip (Yerleşik sohbet özellikleriyle ortak düzenleme için en iyisi)

Notion (Notları, belgeleri ve bilgi tabanlarını merkezileştirmek için en iyisi)

Zoho Writer (Belge otomasyonu ve e-imza için en iyisi)

Apache OpenOffice (Geleneksel Office paketlerine en iyi açık kaynak alternatif)

Confluence (Takımlar arasında dokümantasyon ve bilgi paylaşımı için en iyisi)

Etherpad (Gerçek zamanlı düzenleme için en iyi hafif ve açık kaynaklı araç)

Evernote (Notları, araştırmaları ve fikirleri tek bir yerde düzenlemek için en iyisi)

Google Dokümanlar alternatiflerinde nelere dikkat etmelisiniz?

Google Dokümanlar alternatiflerini değerlendirirken, verimliliği artıran, işbirliğini destekleyen ve esneklik sunan özellikleri dikkate almak çok önemlidir.

Seçiminizi yaparken şu faktörleri göz önünde bulundurun:

Belge yönetimi : Belge oluşturma, paylaşım ve düzenlemeyi destekleyen bir Google Dokümanlar alternatifi seçin

Gerçek zamanlı işbirliği : Sorunsuz işbirliği için canlı düzenleme ve yorumlama özelliklerine sahip bir belge düzenleme aracını önceliklendirin

Çevrimdışı erişim : Kullanıcıların internet bağlantısı olmadan belge oluşturmasına, üzerinde çalışmasına ve kopyalarını kaydetmesine olanak tanıyan Google Dokümanlar alternatiflerini arayın

Sürüm kontrolü : Değişiklikleri izleme gibi özellikler aracılığıyla : Değişiklikleri izleme gibi özellikler aracılığıyla sürüm kontrolü sunan bir araç tercih edin. Ayrıca, gerektiğinde önceki sürümlere geri dönmenize de olanak sağlamalıdır

Entegrasyonlar : CRM veya proje yönetimi platformu gibi teknoloji yığınınızdaki diğer platformlar, araçlar ve uygulamalarla iyi işleyen bir Google Dokümanlar alternatifi seçin

Gelişmiş biçimlendirme : Belgelerinizi profesyonel ve özenli bir şekilde sunmak için gelişmiş biçimlendirme ve tasarım özelliklerine sahip Google Dokümanlar'a alternatif bir seçenek tercih edin

Güvenlik: Ayrıntılı izinler, rol tabanlı erişim, uçtan uca şifreleme ve veri koruma standartlarına uyumluluk sunan Google Dokümanlar alternatiflerini arayın

En iyi 11 Google Dokümanlar alternatifi

Proje belgelerini merkezileştirmek ve paylaşmak ya da işbirliğine dayalı bir belge düzenleyiciyle fikir alışverişinde bulunmak istiyorsanız, işi halletmek için en iyi Google Dokümanlar alternatiflerinden bazılarını bir araya getirdik.

1. ClickUp (Belge yönetimi ve yerleşik canlı işbirliği için en iyi hepsi bir arada araç)

ClickUp Belgeleri'ni kullanmaya başlayın ClickUp Docs ile dakikalar içinde güzel biçimlendirilmiş, net ve kapsamlı belgeler oluşturun

ClickUp, iş için her şeyi içeren bir uygulamadır ve bunun iyi bir nedeni vardır. Kişisel ve profesyonel projelerinizin kontrolünü size verir ve bütçelerden zaman çizelgelerine, kaynaklardan takımlara kadar her şeyi tek bir platformda yönetmenizi sağlar.

Bu çok yönlülük göz önüne alındığında, ClickUp'ın belge oluşturma, düzenleme ve paylaşım için yerleşik bir araç sunması şaşırtıcı değildir!

ClickUp Docs'tan bahsediyoruz. ✨

ClickUp Belgeler'i deneyin ClickUp Docs'un canlı düzenleme özellikleriyle tüm takım üyelerinin aynı sayfada olmasını sağlayın

ClickUp Docs, kullanıcıların işbirliğine dayalı belgeleri kolaylıkla oluşturup düzenlemelerine ve bunları doğrudan ClickUp platformuna entegre etmelerine olanak tanır.

Takımlar, iletişim ve verimliliği artırmak için satır içi yorumlara ve @bahsetmelere güvenerek belgeleri gerçek zamanlı olarak yazar, paylaşır ve düzenler, bu da onu Google Dokümanlar'a güçlü bir alternatif haline getirir. 🚀

ClickUp Brain'i deneyin ClickUp Brain ile ClickUp Docs'ta içerik fikirlerini özetleyin ve oluşturun

ClickUp'ın anahtar avantajlarından biri, belgeleri doğrudan görevler ve projeler içinde düzenleme ve yönetme yeteneğidir. Bağımsız araçların aksine, ClickUp takımların belgeleri belirli görevlere bağlamasına olanak tanıyarak bağlamsal alaka düzeyi sağlar ve ş Akışlarını kolaylaştırır.

Ayrıca, ClickUp Brain, ClickUp'ın yapay zeka asistanını, Docs ile eşleştirerek içeriği özetleyebilir, fikirler üretebilir ve yazma kalitesini artırabilirsiniz. 🦾

ClickUp ile takım üyelerinizi kelimenin tam anlamıyla aynı sayfaya getirmek için Dokümanlar içinde görevleri bağlayın ve paylaşın

Takımlar ayrıca, görev açıklamalarına veya gösterge panellerine Belgeler'i gömebilir, böylece erişilebilirliği artırır ve araçlar arasında geçiş yapma ihtiyacını en aza indirir. Bu uyumlu kurulum, ClickUp'ı belge işleme süreçlerini merkezileştirirken takım verimliliğini artırmak isteyen kuruluşlar için özellikle ideal hale getirir.

ClickUp, sürüm geçmişi izleme özelliği ile belge ve proje yönetimi yeteneklerini daha da geliştirir. Takımlar, bir belgenin önceki sürümlerini görüntüleyebilir ve geri yükleyebilir, böylece düzenlemelerin geri alınabilir olmasını ve hiçbir içeriğin kaybolmamasını sağlar.

ClickUp'ın en iyi özellikleri

Son derece gelişmiş biçimlendirme seçenekleriyle dinamik belgeler oluşturun, düzenleyin ve paylaşın

Belgelerinize zengin medya ve etkileşimli öğeler (görüntüler, GIF'ler, yapılacaklar listeleri, akış şemaları vb.) ekleyin

Sıfırdan belgeler oluşturun veya zengin özelleştirilebilir ClickUp Şablonları kitaplığından seçim yapın

Yorumlar, bahsetmeler ve belge paylaşımı işlevleriyle birden fazla kullanıcıyla gerçek zamanlı olarak işbirliği yapın

ClickUp Beyaz Tahtaları'nı kullanarak görsel olarak çarpıcı diyagramlar ve grafikler oluşturun

ClickUp sınırlamaları

Yeni kullanıcılar, gelişmiş özelliklerin karmaşıklığıyla başa çıkmakta zorlanabilir

Mobil uygulamada masaüstü uygulamasında bulunan bazı özellikler yoktur

ClickUp fiyatlandırması

ClickUp puanları ve yorumları

G2 : 4,7/5 (9.980+ yorum)

Capterra: 4,6/5 (4.350+ yorum)

➡️ Daha Fazla Bilgi: Pazarlamacılar ve Yazarlar için En İyi AI Yazma İpuçları

2. Microsoft 365 (Kurumsal uygulamalarla sorunsuz entegrasyon için en iyisi)

microsoft 365 aracılığıyla

Microsoft 365, daha önce Office 365 veya Microsoft Office Suite olarak bilinen, içerik oluşturmadan müşteri ilişkileri yönetimine kadar kurumsal ihtiyaçlar için kapsamlı bir araç seti sunan güçlü bir verimlilik platformudur.

Bu Microsoft ekosisteminde, Google Dokümanlar'ın gerçek alternatifi Microsoft Word'dür. Google Dokümanlar'ın aksine, Microsoft Word çevrimdışı düzenleme işlevi sunar. Ayrıca, gelişmiş biçimlendirme, kapsamlı özelleştirilebilirlik ve kurumsal düzeyde güvenlik ile Google Dokümanlar'ı geride bırakır.

Ayrıca Microsoft Word, Teams, SharePoint ve Planner gibi diğer Microsoft hizmetlerinin yanı sıra Google Drive ve Salesforce gibi harici uygulamalarla da sorunsuz bir şekilde entegre olur. Bu, hassas verileri korurken iş akışlarını verimli bir şekilde yönetmek için yerleşik araçlarla kişisel kullanım ve büyük ölçekli kurumsal ortamlar için idealdir.

Microsoft 365'in en iyi özellikleri

Tüm özellik ve işlevlerden ödün vermeden belgeleri çevrimdışı düzenleyin ve erişin

OneDrive üzerinden dosya paylaşımı, değişiklikleri izleme ve düzenleme önerileri ile Microsoft Office Online'da takım üyeleriyle gerçek zamanlı işbirliği yapın

Word'de yapay zeka destekli içgörülerle akıllı öneriler alın ve verilerdeki kalıpları keşfedin, yazma sürecini iyileştirin

Dosyaların önceki sürümlerini izleyin ve geri yükleyin, değişikliklerin gerektiğinde incelenmesini veya geri alınmasını sağlayın

Microsoft 365 sınırlamaları

Bireyler ve küçük işletmeler için sınırlı ücretsiz işlevsellik

Uyumluluk sorunları, Microsoft kullanıcısı olmayanlarla belge paylaşımını engeller

Microsoft 365 fiyatlandırması

Microsoft 365 Personal: 6,99 $/ay

Microsoft 365 Aile: 9,99 $/ay

Microsoft 365 Business Basic: Kullanıcı başına aylık 7,20 $

Microsoft 365 Business Standard: Kullanıcı başına aylık 15,00 $

Microsoft 365 Business Premium: Kullanıcı başına aylık 26,40 $

İşletmeler için Microsoft 365 Uygulamaları: Kullanıcı başına aylık 9,90 $

Microsoft 365 puanları ve yorumları

G2 : 4,6/5 (5.190+ yorum)

Capterra: 4,6/5 (13.730+ yorum)

💡 Profesyonel İpucu: Doğru yaklaşımla, doğru AI içerik oluşturma araçları, takımınızın gerçek zamanlı belge düzenleme, yüksek kaliteli yazılı içerik, çarpıcı görseller ve hatta videolar üretme ile daha hızlı ve akıllı bir şekilde çalışmasına yardımcı olurken, markanızın bütünlüğünü de korur.

3. Dropbox Paper (Basitleştirilmiş takım işbirliği ve medya entegrasyonu için en iyisi)

dropbox aracılığıyla

Popüler dosya paylaşım platformu Dropbox'tan Dropbox Paper geldi.

Dropbox Paper, Dropbox'ın bulut depolama hizmetiyle sorunsuz bir şekilde entegre olan ücretsiz, web tabanlı bir ortak belge düzenleme aracıdır. Belge düzenleyicisi, kullanıcıların belgeleri gerçek zamanlı olarak oluşturmasına, düzenlemesine ve paylaşmasına olanak tanır, bu da onu optimize edilmiş bir çalışma alanı arayan takımlar için Google Dokümanlar'a uygun bir alternatif haline getirir.

Sezgisel bir arayüze sahip Dropbox Paper, metin, resim, video ve kod parçacıkları dahil olmak üzere çeşitli içerik türlerini destekleyerek farklı proje ihtiyaçlarını karşılar.

Dropbox Paper'ın en iyi özellikleri

Proje planları, toplantı notları ve yaratıcı özetler dahil olmak üzere farklı kullanım durumları için özel belge şablonları edinin

Yorumlar, bahsetmeler ve kontrol listeleri kullanarak takımınızla işbirliği yapın

Projeleri bir zaman çizelgesi üzerinde düzenleyin ve görev izleme özellikleriyle son teslim tarihlerine uyun

YouTube videoları ve SoundCloud sesleri gibi çeşitli medya türlerini yerleştirin

Dropbox Paper sınırlamaları

Geleneksel bir kelime işlemciye kıyasla sınırlı biçimlendirme seçeneklerine sahiptir

Tam işlevsellik için internet erişimi gerektirir ve çevrimdışı düzenlemeyi desteklemez

Dropbox Paper fiyatlandırması

Dropbox Paper, tüm Dropbox planlarıyla birlikte ücretsizdir:

Temel: 2 GB için ücretsiz

Artı: Kullanıcı başına aylık 11,99 $

Essentials: Kullanıcı başına aylık 19,99 $

İş: Kullanıcı başına aylık 18 ABD doları

Business Plus: Kullanıcı başına aylık 30 ABD doları

Enterprise: Özel fiyatlandırma

Dropbox Paper puanları ve yorumları

G2 : 4. 1/5 (4.500+ yorum)

Capterra: 4,4/5 (230+ yorum)

4. Coda (Güçlü ş Akışı otomasyonu ile belgeleri birleştirme için en iyisi)

coda aracılığıyla

Coda, belgelerin, elektronik tabloların ve uygulamaların işlevlerini tek bir platformda birleştiren hepsi bir arada bir işbirliği çalışma alanıdır. Aynı zamanda, özel kurallar kullanarak belgeler içindeki iş akışlarını otomatikleştirmenize olanak tanır.

Geleneksel kelime işlemcilerin aksine, Coda, kullanıcıların tablolar, grafikler ve düğmeler gibi etkileşimli öğelerle entegre dinamik belgeler oluşturabilecekleri esnek bir tuval sunar. Bu çok yönlülük, özellikle iş akışlarını merkezileştirmek ve verimliliği artırmak isteyen takımlar için Google Dokümanlar'ın cazip bir alternatifi haline getirir.

Coda'nın en iyi özellikleri

Sonsuz derinlikteki sayfalar, birbirine bağlı tablolar ve eylem düğmeleri gibi yapı taşları aracılığıyla özelleştirilmiş çözümler tasarlayın

Coda belgelerini Slack, Jira ve GitHub gibi harici araçlara bağlayın ve senkronize edin

Coda Brain ve Coda AI gibi AI araçlarıyla entegre edin

Belgeler içinde kurallar ve tetikleyiciler ayarlayarak tekrarlayan görevleri otomatikleştirin

Coda sınırlamaları

Kapsamlı özelleştirme özellikleri, öğrenme eğrisi oldukça diktir

Büyük belgeler yükleme sürelerini yavaşlatma ve platformun performansını etkileme eğilimindedir

Coda fiyatlandırması

Ücretsiz

Pro: Belge başına aylık 12 $

Takım: Belge oluşturucu başına aylık 36 $

Enterprise: Özel fiyatlandırma

Coda puanları ve yorumları

G2 : 4,7/5 (460+ yorum)

Capterra: 4,6/5 (90+ yorum)

5. Quip (Yerleşik sohbet özelliği ile ortak düzenleme için en iyisi)

quip aracılığıyla

Quip, takım işbirliğine odaklanan bir Google Dokümanlar alternatifidir. Bu, etkileşimli ve birleşik bir çalışma alanı oluşturmak için mükemmel bir seçimdir.

Salesforce'un bir iştiraki olan Quip, Salesforce ortamıyla sorunsuz bir şekilde entegre olarak satış ve müşteri ilişkileri yönetimi takımlarınızı güçlendirir. Quip'i belgeler, e-tablolar ve slayt sunumları oluşturmak ve müşteri etkileşim faaliyetleri için kullanın.

Quip'in en iyi özellikleri

Salesforce entegrasyonu ile iş akışlarını ve verileri merkezileştirin

Yerleşik sohbet fonksiyonuyla değişiklikleri ve fikirleri doğrudan belgeler içinde tartışın

Proje yönetimi, toplantı notları ve daha fazlası için önceden oluşturulmuş özelleştirilebilir şablonları kullanın

Quip'in mobil uygulamasını kullanarak hareket halindeyken belgelere erişin ve düzenleyin, konumunuzdan bağımsız olarak verimliliğinizi koruyun

Quip sınırlamaları

Diğer kelime işleme araçlarında bulunan bazı gelişmiş işlevler yoktur

Daha yüksek maliyetler, küçük takımlar ve yeni kurulan şirketler için caydırıcıdır

Quip fiyatlandırması

Quip Starter: Kullanıcı başına aylık 12 ABD doları

Quip Plus: Kullanıcı başına aylık 25 $

Quip Advanced: Kullanıcı başına aylık 100 $

Quip puanları ve yorumları

G2 : 4,2/5 (1.100'den fazla yorum)

Capterra: 4,4/5 (200'den fazla yorum)

6. Notion (Notları, belgeleri ve bilgi tabanlarını merkezileştirmek için en iyisi)

notion aracılığıyla

Google Dokümanlar'a çok yönlü bir alternatif olarak konumlanan Notion, notları, belgeleri, görevleri ve bilgi tabanlarını tek bir yerde toplayan bir çalışma alanı sunar.

Blok tabanlı arayüz, kullanıcıların tek bir sayfada metin, resim, veritabanı ve daha fazlasını entegre ederek içeriği esnek bir şekilde oluşturmasına ve düzenlemesine olanak tanır. Ayrıca, Notion'un özel düzenler oluşturmadaki esnekliği, onu süreç belgeleri, wiki oluşturma veya bilgi yapılandırması gerektiren diğer uygulamalar için özellikle kullanışlı hale getirir.

Notion'un en iyi özellikleri

Çevrimiçi belge paylaşımı, yorumlar ve sürüm geçmişi ile gerçek zamanlı olarak işbirliği yapın

Tablolar, panolar, takvimler ve listeler gibi çeşitli görünümleri destekleyen belgeler içinde veritabanları oluşturun

Görevleri ve projeleri yazmak ve yönetmek için Kanban tarzı panolar kullanın

Sayfalar ve veritabanları arasında çift yönlü bağlantı kurun

Notion sınırlamaları

Tüm özelliklere ve işlevlere erişim için internet bağlantısı gerekir

Daha büyük veya içerik açısından yoğun belgelerde yavaşlama ve gecikme eğilimi gösterir

Notion fiyatlandırması

Ücretsiz

Artı: Kullanıcı başına aylık 12 $

İş: Kullanıcı başına aylık 18 $

Enterprise: Özel fiyatlandırma

Notion AI: Çalışma alanınıza kullanıcı başına aylık 10 $ karşılığında ekleyin

Notion puanları ve yorumları

G2 : 4,7/5 (5.900+ yorum)

Capterra: 4,7/5 (2.410+ yorum)

➡️ Daha fazla bilgi: İşlemlerinizi Optimize Etmek için Word ve ClickUp'ta 11 İşlem Belgeleme Şablonu

7. Zoho Writer (Belge otomasyonu ve e-imza için en iyisi)

zoho Writer aracılığıyla

Zoho Writer, takım işbirliği için tasarlanmış bulut tabanlı bir kelime işleme uygulamasıdır. Gelişmiş biçimlendirme seçenekleri, elektronik imza entegrasyonları ve yapay zeka destekli yazma araçları sunarak mükemmel bir Google Dokümanlar alternatifi haline gelir.

Aslında, Zoho Writer çevrimdışı düzenleme ve belge otomasyonunu destekleyerek Google Dokümanlar'dan daha üstün bir seçenek sunar. Ayrıca, diğer Zoho Suite uygulamalarıyla sorunsuz bir şekilde entegre olur ve çeşitli dosya biçimleriyle uyumludur, böylece belge ve proje yönetiminde esneklik sağlar.

Zoho Writer'ın en iyi özellikleri

Doldurulabilir formları, imzalamayı ve posta birleştirme ihtiyaçlarını karşılamak için güçlü otomasyon şablonlarını kullanın

Belgeleri paylaşın, yorumlar bırakın ve gerçek zamanlı belge işbirliği özellikleri sayesinde canlı düzenlemeler yapın

Bağlamı algılayan gramer ve yazım önerileriyle yazma kalitesini artırın

Zoho Writer'ın masaüstü uygulamasıyla belgeleri çevrimdışı olarak oluşturun ve düzenleyin

Zoho Writer sınırlamaları

Bazı kullanıcılar, belgeleri belirli biçimlere dönüştürürken sorun yaşadıklarını bildirmiştir

Diğer Google Dokümanlar alternatiflerine kıyasla hantal bir kullanıcı arayüzüne sahiptir

Zoho Writer fiyatlandırması

Zoho Writer, aşağıdaki gibi Zoho WorkDrive aboneliğinin bir parçası olarak sunulmaktadır:

Ücretsiz: 5 GB'a kadar depolama için

Başlangıç: Kullanıcı başına aylık 3 ABD doları

Takım: Kullanıcı başına aylık 6 ABD doları

İş: Kullanıcı başına aylık 11 ABD doları

Enterprise: Özel fiyatlandırma

Zoho Writer puanları ve yorumları

G2 : 4,4/5 (100'den fazla yorum)

Capterra: 4,4/5 (40+ yorum)

8. Apache OpenOffice (Geleneksel Office paketlerine en iyi açık kaynak alternatifi)

apache OpenOffice aracılığıyla

Apache OpenOffice, Google Dokümanlar'a alternatif olarak Writer'ı içeren açık kaynaklı bir ofis paketidir.

Gerçek zamanlı işbirliği konusunda eksikliklerini çevrimdışı destek, gelişmiş biçimlendirme, masaüstü yayıncılık ve kapsamlı dosya uyumluluğu ile telafi ediyor. Çevrimdışı işlevselliği, kullanıcıların Windows, macOS ve Linux gibi farklı işletim sistemlerinde esnek bir şekilde çalışmasını sağlar.

Belge işbirliğinden vazgeçmeye hazırsanız, neredeyse hiçbir ücret ödemeden kapsamlı bir ofis paketi elde edebilirsiniz!

Apache OpenOffice'in en iyi özellikleri

Açık kaynaklı bir masaüstü uygulaması üzerinden belgeleri çevrimdışı düzenleyin

ISO/IEC standardı OpenDocument Biçimi (ODF) kullanımı sayesinde, özel kısıtlamalar olmadan verilere uzun vadeli erişim sağlayın

PDF ve Microsoft Word dosyaları dahil olmak üzere farklı biçimlerde dosya dışa aktarın

Açık kaynaklı eklentiler ve eklentilerle işlevselliği genişletin

Apache OpenOffice sınırlamaları

Eski ve sezgisel olmayan bir kullanıcı arayüzüne sahiptir

Yerel bulut depolama seçeneği sunmaz

Apache OpenOffice fiyatlandırması

Ücretsiz ve açık kaynak

Apache OpenOffice puanları ve yorumları

G2 : 4,3/5 (30'dan fazla yorum)

Capterra: 4,4/5 (490+ yorum)

9. Confluence (Takımlar arasında dokümantasyon ve bilgi paylaşımı için en iyisi)

confluence aracılığıyla

Atlassian tarafından geliştirilen Confluence, takımların içeriği verimli bir şekilde oluşturmasına, paylaşmasına ve yönetmesine yardımcı olmak için tasarlanmış bir işbirliği çalışma alanıdır. Öncelikle belge düzenlemeye odaklanan Google Dokümanlar'ın aksine, Confluence bilgi yönetimi ve proje işbirliği için daha kapsamlı bir platform sunar.

Bu araç, takımların işleri alanlara ve sayfalara organize etmelerini sağlayarak, erişilebilir ve sezgisel bir arayüz üzerinden çeşitli projelerde yapılandırılmış içerik oluşturmayı ve zahmetsiz işbirliğini kolaylaştırır.

Confluence'ın en iyi özellikleri

Satır içi yorumlar ve geri bildirimlerle gerçek zamanlı ortak düzenlemeyi kolaylaştırın

Ayrıntılı erişim denetimleri ve izinlerle verilerinizi güvence altına alın

Yapılandırılmış alanlar ve sayfalar arasında bilgileri ölçeklendirin, düzenleyin, işbirliği yapın ve paylaşın

Proje izleme ve görev yönetimi için Jira gibi diğer Atlassian ürünleriyle entegre edin

Confluence sınırlamaları

İlk kurulum ve yapılandırma karmaşıktır ve teknik uzmanlık gerektirir

Fiyatlandırma, birden fazla kullanıcı ve üçüncü taraf eklentilerin eklenmesiyle artar

Confluence fiyatlandırması

Ücretsiz:

Standart: Kullanıcı başına aylık 6,40 $'dan başlayan fiyatlarla

Premium: Aylık kullanıcı başına 12,30 $'dan başlayan fiyatlarla

Enterprise: Özel fiyatlandırma

Confluence puanları ve yorumları

G2 : 4. 1/5 (3.780+ yorum)

Capterra: 4,5/5 (3.520+ yorum)

💡 Profesyonel İpucu: Doğru belge işbirliği yazılımını bulmak, takımınızın ş akışını iyileştirmenin anahtarıdır. Gerçek zamanlı işbirliği sağlayan, verimliliği artıran ve yaratıcılığı ve yeniliği teşvik eden bir araç seçin.

10. Etherpad (Gerçek zamanlı düzenleme için en iyi açık kaynaklı araç)

etherpad aracılığıyla

Gerçek zamanlı işbirliği özelliklerine sahip açık kaynaklı bir Google Dokümanlar alternatifi arıyorsanız, Etherpad iyi bir seçimdir.

Bu araç, takımınızın aynı belge üzerinde aynı anda çalışmasına olanak tanır ve her katılımcının katkıları farklı renklerle vurgulanır. Ayrıca, Etherpad yerleşik bir sohbet kutusu içerir ve işbirliği yapanların düzenleme arayüzü içinde doğrudan iletişim kurmasını sağlar.

Etherpad'in en iyi özellikleri

Dosyaları HTML ve düz metinden PDF, MS Word belgesi ve Google Dokümanlar'a kadar farklı biçimlerde dışa aktarın

Zaman Kaydırıcı özelliğini kullanarak değişiklikleri gerçek zamanlı olarak izleyin ve sürüm geçmişini kullanarak revizyonları takip edin

Eklentiler ve eklentilerle işlevselliği özelleştirin ve ek özellikler ekleyin

Veri güvenliği ve uyumluluğu sağlamak için gizli olarak barındırın

Etherpad sınırlamaları

Diğer belge düzenleme araçlarında bulunan gelişmiş işlevler yoktur

Kendi sunucunuzda barındırma sırasında yeterli güvenlik önlemlerinin alınması gerekir

Etherpad fiyatlandırması

Ücretsiz ve açık kaynak

Etherpad puanları ve yorumları

G2 : Yeterli yorum yok

Capterra: Yeterli yorum yok

11. Evernote (Notları, araştırmaları ve fikirleri tek bir yerde düzenlemek için en iyisi)

evernote aracılığıyla

Evernote, Google Dokümanlar'ın geleneksel belge düzenleme özelliklerinin ötesinde özellikler sunan, uyarlanabilir bir not alma ve düzenleme uygulamasıdır. Fikirleri, görevleri ve yapılacaklar listelerini yakalamak ve düzenlemek için tasarlanan Evernote, kullanıcıların metin, resim, ses kaydı ve ek dosya içeren notlar oluşturmasına olanak tanır.

Evernote'un masaüstü ve mobil uygulamalar gibi birden fazla cihazda senkronizasyon özelliği, kullanıcıların notlarına her zaman, her yerden erişebilmesini sağlayarak kişisel ve profesyonel kullanım için kapsamlı bir araç haline getirir.

Evernote'un en iyi özellikleri

Optik Karakter Tanıma (OCR) ile görüntüler ve taranmış belgeler içinde metin arayın

Kolay düzenleme için notları ve belgeleri bir not defteri biçiminde düzenleyin

Fikirlerinizi metin, resim, ses, el yazısı ve web kesikleri formunda yakalayın

Google Drive, Slack ve Microsoft Teams gibi çeşitli uygulamalarla entegre edin

Evernote sınırlamaları

Ücretsiz sürümde yalnızca 50 not ve bir not defteri izin verilir

Kullanıcılar ara sıra senkronizasyon sorunları yaşar ve bu da veri tutarsızlıklarına sonuçlanır

Evernote fiyatlandırması

Ücretsiz

Kişisel: Aylık 14,99 $

Profesyonel: Aylık 17,99 $

Takımlar: Kullanıcı başına aylık 24,99 $

Enterprise: Özel fiyatlandırma

Evernote puanları ve yorumları

G2 : 4,4/5 (2.000'den fazla yorum)

Capterra: 4,4/5 (8.200'den fazla yorum)

➡️ Daha Fazla Bilgi: Belge Yönetimi Ş Akışını Optimize Etme: Organizasyonu Güçlendirmek için En İyi Uygulamalar

ClickUp'ı kullanarak başarıya giden yolu belgelendirin

Buraya kadar geldiyseniz, mesaj açık olmalı: ClickUp, en iyi Google Dokümanlar alternatifidir. Ve biz taraflı davranmıyoruz! 🤭

ClickUp, belge düzenlemenin ötesine geçen ve proje yönetimi, iş akışı otomasyonu ile iç ve dış iletişimi tek bir platformda merkezileştiren güçlü bir iş işletim sistemidir.

ClickUp Docs gibi özellikler, SOP'lardan kılavuzlara, proje tüzüklerinden toplantı gündemlerine kadar çeşitli ihtiyaçlar için zengin ve estetik belgeler oluşturmanıza olanak tanır. ClickUp Brain, çok amaçlı AI yardımıyla bu verimlilik ve etkinliği daha da artırır. İçerik oluşturmaktan belgelerden bilgi çıkarmaya kadar, ClickUp Brain takımınızın daha akıllı çalışmasına yardımcı olur.

Başarı için tasarlanmış belgeler oluşturmaya hazır mısınız? ClickUp'a bugün kaydolun! 🌱