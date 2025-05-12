Sorunsuz İşbirliği için En İyi Google Dokümanlar Alternatifini Bulma

🧠 İlginç Bilgi: Google Çalışma Alanı, aylık 1 milyardan fazla aktif kullanıcıya sahiptir.
Milyarlarca kullanıcıdan biriyseniz, muhtemelen Google Dokümanlar'ı en az bir kez kullanmışsınızdır.
Sonuçta, tarayıcı sekmesine belgeler. yeni yazıp yazmaya başlamak dünyadaki en kolay şeydir. Ancak bu aşinalık ve kolaylığın bir bedeli vardır. 🤔
Örneğin, Google Dokümanlar veya Google Çalışma Alanı'nın kısıtlı çevrimdışı işlevselliği, istikrarlı bir internet bağlantınız yoksa oldukça sinir bozucu olabilir. Bazı durumlarda, değişiklikleri izleme işlevi o kadar sezgisel değildir. İşbirliğine dayalı düzenleme gibi gelişmiş özelliklere rağmen, Google Dokümanlar birçok açıdan yetersiz kalmaktadır. 🥺
Bu nedenle, birçok kullanıcının Google Dokümanlar'a alternatifler araması şaşırtıcı değildir. Aynı şekilde, en iyi seçenekleri belirlemek için farklı belge düzenleme yazılımlarını inceledik. 😎
En iyi 11 Google Dokümanlar alternatifini incelerken bizi izlemeye devam edin. ✨
⏰60 Saniyelik Özet
- ClickUp (Belge yönetimi ve yerleşik canlı işbirliği için en iyi hepsi bir arada araç)
- Microsoft 365 (Kurumsal uygulamalarla sorunsuz entegrasyon için en iyisi)
- Dropbox Paper (Basitleştirilmiş takım işbirliği ve medya entegrasyonu için en iyisi)
- Coda (Güçlü ş Akışı otomasyonu ile belgeleri birleştirme için en iyisi)
- Quip (Yerleşik sohbet özellikleriyle ortak düzenleme için en iyisi)
- Notion (Notları, belgeleri ve bilgi tabanlarını merkezileştirmek için en iyisi)
- Zoho Writer (Belge otomasyonu ve e-imza için en iyisi)
- Apache OpenOffice (Geleneksel Office paketlerine en iyi açık kaynak alternatif)
- Confluence (Takımlar arasında dokümantasyon ve bilgi paylaşımı için en iyisi)
- Etherpad (Gerçek zamanlı düzenleme için en iyi hafif ve açık kaynaklı araç)
- Evernote (Notları, araştırmaları ve fikirleri tek bir yerde düzenlemek için en iyisi)
Google Dokümanlar alternatiflerinde nelere dikkat etmelisiniz?
Google Dokümanlar alternatiflerini değerlendirirken, verimliliği artıran, işbirliğini destekleyen ve esneklik sunan özellikleri dikkate almak çok önemlidir.
Seçiminizi yaparken şu faktörleri göz önünde bulundurun:
- Belge yönetimi: Belge oluşturma, paylaşım ve düzenlemeyi destekleyen bir Google Dokümanlar alternatifi seçin
- Gerçek zamanlı işbirliği: Sorunsuz işbirliği için canlı düzenleme ve yorumlama özelliklerine sahip bir belge düzenleme aracını önceliklendirin
- Çevrimdışı erişim: Kullanıcıların internet bağlantısı olmadan belge oluşturmasına, üzerinde çalışmasına ve kopyalarını kaydetmesine olanak tanıyan Google Dokümanlar alternatiflerini arayın
- Sürüm kontrolü: Değişiklikleri izleme gibi özellikler aracılığıyla sürüm kontrolü sunan bir araç tercih edin. Ayrıca, gerektiğinde önceki sürümlere geri dönmenize de olanak sağlamalıdır
- Entegrasyonlar: CRM veya proje yönetimi platformu gibi teknoloji yığınınızdaki diğer platformlar, araçlar ve uygulamalarla iyi işleyen bir Google Dokümanlar alternatifi seçin
- Gelişmiş biçimlendirme: Belgelerinizi profesyonel ve özenli bir şekilde sunmak için gelişmiş biçimlendirme ve tasarım özelliklerine sahip Google Dokümanlar'a alternatif bir seçenek tercih edin
- Güvenlik: Ayrıntılı izinler, rol tabanlı erişim, uçtan uca şifreleme ve veri koruma standartlarına uyumluluk sunan Google Dokümanlar alternatiflerini arayın
En iyi 11 Google Dokümanlar alternatifi
Proje belgelerini merkezileştirmek ve paylaşmak ya da işbirliğine dayalı bir belge düzenleyiciyle fikir alışverişinde bulunmak istiyorsanız, işi halletmek için en iyi Google Dokümanlar alternatiflerinden bazılarını bir araya getirdik.
1. ClickUp (Belge yönetimi ve yerleşik canlı işbirliği için en iyi hepsi bir arada araç)
ClickUp, iş için her şeyi içeren bir uygulamadır ve bunun iyi bir nedeni vardır. Kişisel ve profesyonel projelerinizin kontrolünü size verir ve bütçelerden zaman çizelgelerine, kaynaklardan takımlara kadar her şeyi tek bir platformda yönetmenizi sağlar.
Bu çok yönlülük göz önüne alındığında, ClickUp'ın belge oluşturma, düzenleme ve paylaşım için yerleşik bir araç sunması şaşırtıcı değildir!
ClickUp Docs'tan bahsediyoruz. ✨
ClickUp Docs, kullanıcıların işbirliğine dayalı belgeleri kolaylıkla oluşturup düzenlemelerine ve bunları doğrudan ClickUp platformuna entegre etmelerine olanak tanır.
Takımlar, iletişim ve verimliliği artırmak için satır içi yorumlara ve @bahsetmelere güvenerek belgeleri gerçek zamanlı olarak yazar, paylaşır ve düzenler, bu da onu Google Dokümanlar'a güçlü bir alternatif haline getirir. 🚀
ClickUp'ın anahtar avantajlarından biri, belgeleri doğrudan görevler ve projeler içinde düzenleme ve yönetme yeteneğidir. Bağımsız araçların aksine, ClickUp takımların belgeleri belirli görevlere bağlamasına olanak tanıyarak bağlamsal alaka düzeyi sağlar ve ş Akışlarını kolaylaştırır.
Ayrıca, ClickUp Brain, ClickUp'ın yapay zeka asistanını, Docs ile eşleştirerek içeriği özetleyebilir, fikirler üretebilir ve yazma kalitesini artırabilirsiniz. 🦾
Takımlar ayrıca, görev açıklamalarına veya gösterge panellerine Belgeler'i gömebilir, böylece erişilebilirliği artırır ve araçlar arasında geçiş yapma ihtiyacını en aza indirir. Bu uyumlu kurulum, ClickUp'ı belge işleme süreçlerini merkezileştirirken takım verimliliğini artırmak isteyen kuruluşlar için özellikle ideal hale getirir.
ClickUp, sürüm geçmişi izleme özelliği ile belge ve proje yönetimi yeteneklerini daha da geliştirir. Takımlar, bir belgenin önceki sürümlerini görüntüleyebilir ve geri yükleyebilir, böylece düzenlemelerin geri alınabilir olmasını ve hiçbir içeriğin kaybolmamasını sağlar.
ClickUp'ın en iyi özellikleri
- Son derece gelişmiş biçimlendirme seçenekleriyle dinamik belgeler oluşturun, düzenleyin ve paylaşın
- Belgelerinize zengin medya ve etkileşimli öğeler (görüntüler, GIF'ler, yapılacaklar listeleri, akış şemaları vb.) ekleyin
- Sıfırdan belgeler oluşturun veya zengin özelleştirilebilir ClickUp Şablonları kitaplığından seçim yapın
- Yorumlar, bahsetmeler ve belge paylaşımı işlevleriyle birden fazla kullanıcıyla gerçek zamanlı olarak işbirliği yapın
- ClickUp Beyaz Tahtaları'nı kullanarak görsel olarak çarpıcı diyagramlar ve grafikler oluşturun
ClickUp sınırlamaları
- Yeni kullanıcılar, gelişmiş özelliklerin karmaşıklığıyla başa çıkmakta zorlanabilir
- Mobil uygulamada masaüstü uygulamasında bulunan bazı özellikler yoktur
ClickUp fiyatlandırması
ClickUp puanları ve yorumları
- G2: 4,7/5 (9.980+ yorum)
- Capterra: 4,6/5 (4.350+ yorum)
➡️ Daha Fazla Bilgi: Pazarlamacılar ve Yazarlar için En İyi AI Yazma İpuçları
2. Microsoft 365 (Kurumsal uygulamalarla sorunsuz entegrasyon için en iyisi)
Microsoft 365, daha önce Office 365 veya Microsoft Office Suite olarak bilinen, içerik oluşturmadan müşteri ilişkileri yönetimine kadar kurumsal ihtiyaçlar için kapsamlı bir araç seti sunan güçlü bir verimlilik platformudur.
Bu Microsoft ekosisteminde, Google Dokümanlar'ın gerçek alternatifi Microsoft Word'dür. Google Dokümanlar'ın aksine, Microsoft Word çevrimdışı düzenleme işlevi sunar. Ayrıca, gelişmiş biçimlendirme, kapsamlı özelleştirilebilirlik ve kurumsal düzeyde güvenlik ile Google Dokümanlar'ı geride bırakır.
Ayrıca Microsoft Word, Teams, SharePoint ve Planner gibi diğer Microsoft hizmetlerinin yanı sıra Google Drive ve Salesforce gibi harici uygulamalarla da sorunsuz bir şekilde entegre olur. Bu, hassas verileri korurken iş akışlarını verimli bir şekilde yönetmek için yerleşik araçlarla kişisel kullanım ve büyük ölçekli kurumsal ortamlar için idealdir.
Microsoft 365'in en iyi özellikleri
- Tüm özellik ve işlevlerden ödün vermeden belgeleri çevrimdışı düzenleyin ve erişin
- OneDrive üzerinden dosya paylaşımı, değişiklikleri izleme ve düzenleme önerileri ile Microsoft Office Online'da takım üyeleriyle gerçek zamanlı işbirliği yapın
- Word'de yapay zeka destekli içgörülerle akıllı öneriler alın ve verilerdeki kalıpları keşfedin, yazma sürecini iyileştirin
- Dosyaların önceki sürümlerini izleyin ve geri yükleyin, değişikliklerin gerektiğinde incelenmesini veya geri alınmasını sağlayın
Microsoft 365 sınırlamaları
- Bireyler ve küçük işletmeler için sınırlı ücretsiz işlevsellik
- Uyumluluk sorunları, Microsoft kullanıcısı olmayanlarla belge paylaşımını engeller
Microsoft 365 fiyatlandırması
- Microsoft 365 Personal: 6,99 $/ay
- Microsoft 365 Aile: 9,99 $/ay
- Microsoft 365 Business Basic: Kullanıcı başına aylık 7,20 $
- Microsoft 365 Business Standard: Kullanıcı başına aylık 15,00 $
- Microsoft 365 Business Premium: Kullanıcı başına aylık 26,40 $
- İşletmeler için Microsoft 365 Uygulamaları: Kullanıcı başına aylık 9,90 $
Microsoft 365 puanları ve yorumları
- G2: 4,6/5 (5.190+ yorum)
- Capterra: 4,6/5 (13.730+ yorum)
💡 Profesyonel İpucu: Doğru yaklaşımla, doğru AI içerik oluşturma araçları, takımınızın gerçek zamanlı belge düzenleme, yüksek kaliteli yazılı içerik, çarpıcı görseller ve hatta videolar üretme ile daha hızlı ve akıllı bir şekilde çalışmasına yardımcı olurken, markanızın bütünlüğünü de korur.
3. Dropbox Paper (Basitleştirilmiş takım işbirliği ve medya entegrasyonu için en iyisi)
Popüler dosya paylaşım platformu Dropbox'tan Dropbox Paper geldi.
Dropbox Paper, Dropbox'ın bulut depolama hizmetiyle sorunsuz bir şekilde entegre olan ücretsiz, web tabanlı bir ortak belge düzenleme aracıdır. Belge düzenleyicisi, kullanıcıların belgeleri gerçek zamanlı olarak oluşturmasına, düzenlemesine ve paylaşmasına olanak tanır, bu da onu optimize edilmiş bir çalışma alanı arayan takımlar için Google Dokümanlar'a uygun bir alternatif haline getirir.
Sezgisel bir arayüze sahip Dropbox Paper, metin, resim, video ve kod parçacıkları dahil olmak üzere çeşitli içerik türlerini destekleyerek farklı proje ihtiyaçlarını karşılar.
Dropbox Paper'ın en iyi özellikleri
- Proje planları, toplantı notları ve yaratıcı özetler dahil olmak üzere farklı kullanım durumları için özel belge şablonları edinin
- Yorumlar, bahsetmeler ve kontrol listeleri kullanarak takımınızla işbirliği yapın
- Projeleri bir zaman çizelgesi üzerinde düzenleyin ve görev izleme özellikleriyle son teslim tarihlerine uyun
- YouTube videoları ve SoundCloud sesleri gibi çeşitli medya türlerini yerleştirin
Dropbox Paper sınırlamaları
- Geleneksel bir kelime işlemciye kıyasla sınırlı biçimlendirme seçeneklerine sahiptir
- Tam işlevsellik için internet erişimi gerektirir ve çevrimdışı düzenlemeyi desteklemez
Dropbox Paper fiyatlandırması
Dropbox Paper, tüm Dropbox planlarıyla birlikte ücretsizdir:
- Temel: 2 GB için ücretsiz
- Artı: Kullanıcı başına aylık 11,99 $
- Essentials: Kullanıcı başına aylık 19,99 $
- İş: Kullanıcı başına aylık 18 ABD doları
- Business Plus: Kullanıcı başına aylık 30 ABD doları
- Enterprise: Özel fiyatlandırma
Dropbox Paper puanları ve yorumları
- G2: 4. 1/5 (4.500+ yorum)
- Capterra: 4,4/5 (230+ yorum)
4. Coda (Güçlü ş Akışı otomasyonu ile belgeleri birleştirme için en iyisi)
Coda, belgelerin, elektronik tabloların ve uygulamaların işlevlerini tek bir platformda birleştiren hepsi bir arada bir işbirliği çalışma alanıdır. Aynı zamanda, özel kurallar kullanarak belgeler içindeki iş akışlarını otomatikleştirmenize olanak tanır.
Geleneksel kelime işlemcilerin aksine, Coda, kullanıcıların tablolar, grafikler ve düğmeler gibi etkileşimli öğelerle entegre dinamik belgeler oluşturabilecekleri esnek bir tuval sunar. Bu çok yönlülük, özellikle iş akışlarını merkezileştirmek ve verimliliği artırmak isteyen takımlar için Google Dokümanlar'ın cazip bir alternatifi haline getirir.
Coda'nın en iyi özellikleri
- Sonsuz derinlikteki sayfalar, birbirine bağlı tablolar ve eylem düğmeleri gibi yapı taşları aracılığıyla özelleştirilmiş çözümler tasarlayın
- Coda belgelerini Slack, Jira ve GitHub gibi harici araçlara bağlayın ve senkronize edin
- Coda Brain ve Coda AI gibi AI araçlarıyla entegre edin
- Belgeler içinde kurallar ve tetikleyiciler ayarlayarak tekrarlayan görevleri otomatikleştirin
Coda sınırlamaları
- Kapsamlı özelleştirme özellikleri, öğrenme eğrisi oldukça diktir
- Büyük belgeler yükleme sürelerini yavaşlatma ve platformun performansını etkileme eğilimindedir
Coda fiyatlandırması
- Ücretsiz
- Pro: Belge başına aylık 12 $
- Takım: Belge oluşturucu başına aylık 36 $
- Enterprise: Özel fiyatlandırma
Coda puanları ve yorumları
- G2: 4,7/5 (460+ yorum)
- Capterra: 4,6/5 (90+ yorum)
5. Quip (Yerleşik sohbet özelliği ile ortak düzenleme için en iyisi)
Quip, takım işbirliğine odaklanan bir Google Dokümanlar alternatifidir. Bu, etkileşimli ve birleşik bir çalışma alanı oluşturmak için mükemmel bir seçimdir.
Salesforce'un bir iştiraki olan Quip, Salesforce ortamıyla sorunsuz bir şekilde entegre olarak satış ve müşteri ilişkileri yönetimi takımlarınızı güçlendirir. Quip'i belgeler, e-tablolar ve slayt sunumları oluşturmak ve müşteri etkileşim faaliyetleri için kullanın.
Quip'in en iyi özellikleri
- Salesforce entegrasyonu ile iş akışlarını ve verileri merkezileştirin
- Yerleşik sohbet fonksiyonuyla değişiklikleri ve fikirleri doğrudan belgeler içinde tartışın
- Proje yönetimi, toplantı notları ve daha fazlası için önceden oluşturulmuş özelleştirilebilir şablonları kullanın
- Quip'in mobil uygulamasını kullanarak hareket halindeyken belgelere erişin ve düzenleyin, konumunuzdan bağımsız olarak verimliliğinizi koruyun
Quip sınırlamaları
- Diğer kelime işleme araçlarında bulunan bazı gelişmiş işlevler yoktur
- Daha yüksek maliyetler, küçük takımlar ve yeni kurulan şirketler için caydırıcıdır
Quip fiyatlandırması
- Quip Starter: Kullanıcı başına aylık 12 ABD doları
- Quip Plus: Kullanıcı başına aylık 25 $
- Quip Advanced: Kullanıcı başına aylık 100 $
Quip puanları ve yorumları
- G2: 4,2/5 (1.100'den fazla yorum)
- Capterra: 4,4/5 (200'den fazla yorum)
6. Notion (Notları, belgeleri ve bilgi tabanlarını merkezileştirmek için en iyisi)
Google Dokümanlar'a çok yönlü bir alternatif olarak konumlanan Notion, notları, belgeleri, görevleri ve bilgi tabanlarını tek bir yerde toplayan bir çalışma alanı sunar.
Blok tabanlı arayüz, kullanıcıların tek bir sayfada metin, resim, veritabanı ve daha fazlasını entegre ederek içeriği esnek bir şekilde oluşturmasına ve düzenlemesine olanak tanır. Ayrıca, Notion'un özel düzenler oluşturmadaki esnekliği, onu süreç belgeleri, wiki oluşturma veya bilgi yapılandırması gerektiren diğer uygulamalar için özellikle kullanışlı hale getirir.
Notion'un en iyi özellikleri
- Çevrimiçi belge paylaşımı, yorumlar ve sürüm geçmişi ile gerçek zamanlı olarak işbirliği yapın
- Tablolar, panolar, takvimler ve listeler gibi çeşitli görünümleri destekleyen belgeler içinde veritabanları oluşturun
- Görevleri ve projeleri yazmak ve yönetmek için Kanban tarzı panolar kullanın
- Sayfalar ve veritabanları arasında çift yönlü bağlantı kurun
Notion sınırlamaları
- Tüm özelliklere ve işlevlere erişim için internet bağlantısı gerekir
- Daha büyük veya içerik açısından yoğun belgelerde yavaşlama ve gecikme eğilimi gösterir
Notion fiyatlandırması
- Ücretsiz
- Artı: Kullanıcı başına aylık 12 $
- İş: Kullanıcı başına aylık 18 $
- Enterprise: Özel fiyatlandırma
- Notion AI: Çalışma alanınıza kullanıcı başına aylık 10 $ karşılığında ekleyin
Notion puanları ve yorumları
- G2: 4,7/5 (5.900+ yorum)
- Capterra: 4,7/5 (2.410+ yorum)
➡️ Daha fazla bilgi: İşlemlerinizi Optimize Etmek için Word ve ClickUp'ta 11 İşlem Belgeleme Şablonu
7. Zoho Writer (Belge otomasyonu ve e-imza için en iyisi)
Zoho Writer, takım işbirliği için tasarlanmış bulut tabanlı bir kelime işleme uygulamasıdır. Gelişmiş biçimlendirme seçenekleri, elektronik imza entegrasyonları ve yapay zeka destekli yazma araçları sunarak mükemmel bir Google Dokümanlar alternatifi haline gelir.
Aslında, Zoho Writer çevrimdışı düzenleme ve belge otomasyonunu destekleyerek Google Dokümanlar'dan daha üstün bir seçenek sunar. Ayrıca, diğer Zoho Suite uygulamalarıyla sorunsuz bir şekilde entegre olur ve çeşitli dosya biçimleriyle uyumludur, böylece belge ve proje yönetiminde esneklik sağlar.
Zoho Writer'ın en iyi özellikleri
- Doldurulabilir formları, imzalamayı ve posta birleştirme ihtiyaçlarını karşılamak için güçlü otomasyon şablonlarını kullanın
- Belgeleri paylaşın, yorumlar bırakın ve gerçek zamanlı belge işbirliği özellikleri sayesinde canlı düzenlemeler yapın
- Bağlamı algılayan gramer ve yazım önerileriyle yazma kalitesini artırın
- Zoho Writer'ın masaüstü uygulamasıyla belgeleri çevrimdışı olarak oluşturun ve düzenleyin
Zoho Writer sınırlamaları
- Bazı kullanıcılar, belgeleri belirli biçimlere dönüştürürken sorun yaşadıklarını bildirmiştir
- Diğer Google Dokümanlar alternatiflerine kıyasla hantal bir kullanıcı arayüzüne sahiptir
Zoho Writer fiyatlandırması
Zoho Writer, aşağıdaki gibi Zoho WorkDrive aboneliğinin bir parçası olarak sunulmaktadır:
- Ücretsiz: 5 GB'a kadar depolama için
- Başlangıç: Kullanıcı başına aylık 3 ABD doları
- Takım: Kullanıcı başına aylık 6 ABD doları
- İş: Kullanıcı başına aylık 11 ABD doları
- Enterprise: Özel fiyatlandırma
Zoho Writer puanları ve yorumları
- G2: 4,4/5 (100'den fazla yorum)
- Capterra: 4,4/5 (40+ yorum)
8. Apache OpenOffice (Geleneksel Office paketlerine en iyi açık kaynak alternatifi)
Apache OpenOffice, Google Dokümanlar'a alternatif olarak Writer'ı içeren açık kaynaklı bir ofis paketidir.
Gerçek zamanlı işbirliği konusunda eksikliklerini çevrimdışı destek, gelişmiş biçimlendirme, masaüstü yayıncılık ve kapsamlı dosya uyumluluğu ile telafi ediyor. Çevrimdışı işlevselliği, kullanıcıların Windows, macOS ve Linux gibi farklı işletim sistemlerinde esnek bir şekilde çalışmasını sağlar.
Belge işbirliğinden vazgeçmeye hazırsanız, neredeyse hiçbir ücret ödemeden kapsamlı bir ofis paketi elde edebilirsiniz!
Apache OpenOffice'in en iyi özellikleri
- Açık kaynaklı bir masaüstü uygulaması üzerinden belgeleri çevrimdışı düzenleyin
- ISO/IEC standardı OpenDocument Biçimi (ODF) kullanımı sayesinde, özel kısıtlamalar olmadan verilere uzun vadeli erişim sağlayın
- PDF ve Microsoft Word dosyaları dahil olmak üzere farklı biçimlerde dosya dışa aktarın
- Açık kaynaklı eklentiler ve eklentilerle işlevselliği genişletin
Apache OpenOffice sınırlamaları
- Eski ve sezgisel olmayan bir kullanıcı arayüzüne sahiptir
- Yerel bulut depolama seçeneği sunmaz
Apache OpenOffice fiyatlandırması
- Ücretsiz ve açık kaynak
Apache OpenOffice puanları ve yorumları
- G2: 4,3/5 (30'dan fazla yorum)
- Capterra: 4,4/5 (490+ yorum)
9. Confluence (Takımlar arasında dokümantasyon ve bilgi paylaşımı için en iyisi)
Atlassian tarafından geliştirilen Confluence, takımların içeriği verimli bir şekilde oluşturmasına, paylaşmasına ve yönetmesine yardımcı olmak için tasarlanmış bir işbirliği çalışma alanıdır. Öncelikle belge düzenlemeye odaklanan Google Dokümanlar'ın aksine, Confluence bilgi yönetimi ve proje işbirliği için daha kapsamlı bir platform sunar.
Bu araç, takımların işleri alanlara ve sayfalara organize etmelerini sağlayarak, erişilebilir ve sezgisel bir arayüz üzerinden çeşitli projelerde yapılandırılmış içerik oluşturmayı ve zahmetsiz işbirliğini kolaylaştırır.
Confluence'ın en iyi özellikleri
- Satır içi yorumlar ve geri bildirimlerle gerçek zamanlı ortak düzenlemeyi kolaylaştırın
- Ayrıntılı erişim denetimleri ve izinlerle verilerinizi güvence altına alın
- Yapılandırılmış alanlar ve sayfalar arasında bilgileri ölçeklendirin, düzenleyin, işbirliği yapın ve paylaşın
- Proje izleme ve görev yönetimi için Jira gibi diğer Atlassian ürünleriyle entegre edin
Confluence sınırlamaları
- İlk kurulum ve yapılandırma karmaşıktır ve teknik uzmanlık gerektirir
- Fiyatlandırma, birden fazla kullanıcı ve üçüncü taraf eklentilerin eklenmesiyle artar
Confluence fiyatlandırması
- Ücretsiz:
- Standart: Kullanıcı başına aylık 6,40 $'dan başlayan fiyatlarla
- Premium: Aylık kullanıcı başına 12,30 $'dan başlayan fiyatlarla
- Enterprise: Özel fiyatlandırma
Confluence puanları ve yorumları
- G2: 4. 1/5 (3.780+ yorum)
- Capterra: 4,5/5 (3.520+ yorum)
💡 Profesyonel İpucu: Doğru belge işbirliği yazılımını bulmak, takımınızın ş akışını iyileştirmenin anahtarıdır. Gerçek zamanlı işbirliği sağlayan, verimliliği artıran ve yaratıcılığı ve yeniliği teşvik eden bir araç seçin.
10. Etherpad (Gerçek zamanlı düzenleme için en iyi açık kaynaklı araç)
Gerçek zamanlı işbirliği özelliklerine sahip açık kaynaklı bir Google Dokümanlar alternatifi arıyorsanız, Etherpad iyi bir seçimdir.
Bu araç, takımınızın aynı belge üzerinde aynı anda çalışmasına olanak tanır ve her katılımcının katkıları farklı renklerle vurgulanır. Ayrıca, Etherpad yerleşik bir sohbet kutusu içerir ve işbirliği yapanların düzenleme arayüzü içinde doğrudan iletişim kurmasını sağlar.
Etherpad'in en iyi özellikleri
- Dosyaları HTML ve düz metinden PDF, MS Word belgesi ve Google Dokümanlar'a kadar farklı biçimlerde dışa aktarın
- Zaman Kaydırıcı özelliğini kullanarak değişiklikleri gerçek zamanlı olarak izleyin ve sürüm geçmişini kullanarak revizyonları takip edin
- Eklentiler ve eklentilerle işlevselliği özelleştirin ve ek özellikler ekleyin
- Veri güvenliği ve uyumluluğu sağlamak için gizli olarak barındırın
Etherpad sınırlamaları
- Diğer belge düzenleme araçlarında bulunan gelişmiş işlevler yoktur
- Kendi sunucunuzda barındırma sırasında yeterli güvenlik önlemlerinin alınması gerekir
Etherpad fiyatlandırması
- Ücretsiz ve açık kaynak
Etherpad puanları ve yorumları
- G2: Yeterli yorum yok
- Capterra: Yeterli yorum yok
11. Evernote (Notları, araştırmaları ve fikirleri tek bir yerde düzenlemek için en iyisi)
Evernote, Google Dokümanlar'ın geleneksel belge düzenleme özelliklerinin ötesinde özellikler sunan, uyarlanabilir bir not alma ve düzenleme uygulamasıdır. Fikirleri, görevleri ve yapılacaklar listelerini yakalamak ve düzenlemek için tasarlanan Evernote, kullanıcıların metin, resim, ses kaydı ve ek dosya içeren notlar oluşturmasına olanak tanır.
Evernote'un masaüstü ve mobil uygulamalar gibi birden fazla cihazda senkronizasyon özelliği, kullanıcıların notlarına her zaman, her yerden erişebilmesini sağlayarak kişisel ve profesyonel kullanım için kapsamlı bir araç haline getirir.
Evernote'un en iyi özellikleri
- Optik Karakter Tanıma (OCR) ile görüntüler ve taranmış belgeler içinde metin arayın
- Kolay düzenleme için notları ve belgeleri bir not defteri biçiminde düzenleyin
- Fikirlerinizi metin, resim, ses, el yazısı ve web kesikleri formunda yakalayın
- Google Drive, Slack ve Microsoft Teams gibi çeşitli uygulamalarla entegre edin
Evernote sınırlamaları
- Ücretsiz sürümde yalnızca 50 not ve bir not defteri izin verilir
- Kullanıcılar ara sıra senkronizasyon sorunları yaşar ve bu da veri tutarsızlıklarına sonuçlanır
Evernote fiyatlandırması
- Ücretsiz
- Kişisel: Aylık 14,99 $
- Profesyonel: Aylık 17,99 $
- Takımlar: Kullanıcı başına aylık 24,99 $
- Enterprise: Özel fiyatlandırma
Evernote puanları ve yorumları
- G2: 4,4/5 (2.000'den fazla yorum)
- Capterra: 4,4/5 (8.200'den fazla yorum)
➡️ Daha Fazla Bilgi: Belge Yönetimi Ş Akışını Optimize Etme: Organizasyonu Güçlendirmek için En İyi Uygulamalar
ClickUp'ı kullanarak başarıya giden yolu belgelendirin
Buraya kadar geldiyseniz, mesaj açık olmalı: ClickUp, en iyi Google Dokümanlar alternatifidir. Ve biz taraflı davranmıyoruz! 🤭
ClickUp, belge düzenlemenin ötesine geçen ve proje yönetimi, iş akışı otomasyonu ile iç ve dış iletişimi tek bir platformda merkezileştiren güçlü bir iş işletim sistemidir.
ClickUp Docs gibi özellikler, SOP'lardan kılavuzlara, proje tüzüklerinden toplantı gündemlerine kadar çeşitli ihtiyaçlar için zengin ve estetik belgeler oluşturmanıza olanak tanır. ClickUp Brain, çok amaçlı AI yardımıyla bu verimlilik ve etkinliği daha da artırır. İçerik oluşturmaktan belgelerden bilgi çıkarmaya kadar, ClickUp Brain takımınızın daha akıllı çalışmasına yardımcı olur.
Başarı için tasarlanmış belgeler oluşturmaya hazır mısınız? ClickUp'a bugün kaydolun! 🌱