2025'te Takımlar için En İyi 11 Belge İşbirliği Yazılımı

Son teslim tarihiniz yaklaşıyor ve takımınız bir belgeyi bitirmek için çabalıyor. Birisi yanlış sürümü düzenliyor, başka biri ise eski bir taslak üzerine geri bildirim bırakıyor. Şimdi, olmaması gereken bir karışıklığı düzeltmekle uğraşıyorsunuz.

Büyük bir takımda çalışıyorsanız, bu kabus çok gerçektir.

Dağınık işbirliği, takımların çalışmasını yavaşlatır, maliyetli hatalara yol açar ve basit görevleri sıkıcı hale getirir. İyi bir belge işbirliği aracı, dosya oluşturmayı, düzenlemeyi ve yönetmeyi kolaylaştırır. Ancak piyasada çok fazla seçenek olduğundan, doğru olanı bulmak zor olabilir.

Zaman kazanmanız için, takımların sorunsuz bir şekilde birlikte çalışması için en iyi belge işbirliği araçlarını bir araya getirdik.

En İyi Belge İşbirliği Yazılımlarına Genel Bakış

Takımınızla birlikte belgeler oluşturmak, düzenlemek ve iyileştirmek için en iyi araçlar şunlardır:

Araç Anahtar özellik En iyisi Fiyat ClickUp – İç içe sayfalar ve zengin biçimlendirme ile gerçek zamanlı düzenleme – ClickUp Brain ile yapay zeka destekli belge oluşturma – Özelleştirilebilir şablonlar ve otomasyonlar – Belgeleri görevlere ve iş akışlarına dönüştürme Bireyler, küçük takımlar, orta ölçekli şirketler ve kurumsal müşteriler için uçtan uca proje entegre dokümantasyon ve iş akışı yönetimi için en iyisi Ücretsiz plan mevcuttur; kurumsal müşteriler için özelleştirme seçenekleri mevcuttur Google Dokümanlar – Gerçek zamanlı ortak düzenleme – Çipler ve şablonlar içeren akıllı tuval – Özetler ve revizyonlar için Gemini ile AI yardımı Hızlı, tarayıcı tabanlı belge işbirliğine ihtiyaç duyan bireyler ve küçük ve orta ölçekli takımlar için en iyisi Ücretsiz plan mevcuttur; ücretli planlar 8,40 $/kullanıcı/ay'dan başlar; kurumsal müşteriler için özelleştirme seçenekleri mevcuttur Notion – Belgeler, wiki'ler ve veritabanları için blok tabanlı çalışma alanı – Gerçek zamanlı düzenleme ve paylaşım – AI destekli iş akışı araçları ve üçüncü taraf entegrasyonlar Küçük ve orta ölçekli şirketler ile esnek dokümantasyon, wiki ve hafif veritabanlarının ileri düzey kullanıcıları için en iyisi Ücretsiz plan mevcuttur; ücretli planlar kullanıcı başına aylık 12 $'dan başlar; kurumsal müşteriler için özelleştirme seçenekleri mevcuttur Dropbox Paper – Figma, SoundCloud ve Pinterest gibi araçlardan multimedya gömme – Satır içi görev atama – Tam ekran belge sunum modu İşbirliği ve beyin fırtınası için hafif, medya açısından zengin bir alana ihtiyaç duyan yaratıcı takımlar için en iyisi Dropbox hesabı ile ücretsiz; ücretli Dropbox planları aylık 11,99 $'dan başlar; kurumsal müşteriler için özelleştirme seçenekleri mevcuttur Confluence – İç içe sayfa yapıları ve özel alanlar – Satır içi yorumlar, görevler ve Jira entegrasyonu – Dinamik makrolar ve şablonlar Geliştirme iş akışlarıyla bağlantılı yapılandırılmış dokümantasyon ve bilgi yönetimi için büyük kuruluşlar için en iyisi Ücretsiz plan mevcuttur; ücretli planlar 6,40 $/kullanıcı/ay'dan başlar; kurumsal müşteriler için özelleştirme seçenekleri mevcuttur Microsoft OneDrive ve Word – Gerçek zamanlı Office düzenleme ve sürüm kontrolü – Microsoft 365 paketi ile derin entegrasyon – Kişisel Kasa ile güvenli bulut depolama Word ve OneDrive içinde sorunsuz işbirliği için Microsoft ekosisteminde bulunan takımlar için en iyisi Ücretli planlar kullanıcı başına aylık 5 $'dan başlar (yıllık faturalandırılır) Evernote – Web kesme ve gömülü öğeler – Akıllı arama ve PDF açıklama – Düzenleme için iç içe geçmiş not defterleri Yapılandırılmış kişisel not alma ve hafif işbirliği ihtiyacı olan bireyler ve serbest çalışanlar için en iyisi Ücretsiz plan mevcuttur; ücretli planlar aylık 14,99 $'dan başlar Slack – Konulu belge tartışmaları – Gerçek zamanlı dosya paylaşımı ve Google Dokümanlar, OneDrive vb. ile entegrasyonlar – Ş Akışı otomasyonları ve gelişmiş arama Hızlı belge geri bildirimi ve onayları gerektiren, iletişime odaklı takımlar için en iyisi Ücretsiz plan mevcuttur; ücretli planlar 8,75 $/kullanıcı/ay'dan başlar; kurumsal müşteriler için özelleştirme seçenekleri mevcuttur Zoho Writer – Dilbilgisi/ton iyileştirme için AI asistanı – Canlı CRM verilerini birleştirme – Doldurulabilir formlar ve bölüm düzeyinde düzenleme izinleri Zaten Zoho Suite'i kullanan bulut öncelikli takımlar için en iyisi Ücretli planlar aylık 2,50 $'dan başlar Coda – Metin, tablo ve veritabanlarını birleştirin – Düğmeler ve formüllerle etkileşimli otomasyon – AI içerik oluşturma ve veri analizi Tek bir çalışma alanında belge ve uygulamalara ihtiyaç duyan orta ölçekli takımlar ve veri yoğun departmanlar için en iyisi Ücretsiz plan mevcuttur; ücretli planlar kullanıcı başına aylık 12 $'dan başlar; kurumsal müşteriler için özelleştirme seçenekleri mevcuttur Slite – AI destekli bilgi arama ve dokümantasyon istemleri – Karar günlükleri ve tartışma konuları – Organize uzaktan işbirliği için temiz yapı Merkezi, sezgisel bir bilgi tabanı oluşturmak isteyen uzaktan ve karma takımlar için en iyisi Ücretli planlar kullanıcı başına aylık 10 $'dan başlar; kurumsal müşteriler için özelleştirme seçenekleri mevcuttur

Belge İşbirliği Yazılımında Nelere Dikkat Etmelisiniz?

Kimse silolar halinde çalışmayı sevmez. Bağlantısız sistemler takımların hızını yavaşlatır. Etkisiz işbirliği, insanların zamanının %60'ının ilgili bağlamı ve teslim edilecekleri bulmak için boşa harcanmasına neden olur. Doğru belge işbirliği yazılımı, iş akışlarını kolaylaştırabilir, sürüm kontrolünü iyileştirebilir ve verimliliği artırabilir.

Birden fazla kullanıcı ve proje arasında sorunsuz, gerçek zamanlı işbirliği için en iyi aracı seçerken dikkate almanız gerekenler.

Gerçek zamanlı işbirliği: Takım üyeleri çevrimdışı olsa bile canlı ve işbirliğine dayalı belge düzenlemeyi destekleyen bir yazılım seçin

Sürüm kontrolü: Herkesin önceki sürümleri erişebilmesini, değişiklikleri tamamen izleyebilmesini ve gerektiğinde belgeleri sorunsuz bir şekilde geri yükleyebilmesini sağlayın

Görev yönetimi entegrasyonu: Tartışmaları eyleme dönüştürmenizi sağlayan bir araç seçin. Belgelerinizden kolayca görev atama, yorum bırakma ve ilerlemeyi izleme yetenekleri, her ay iş yükünüzü saatlerce azaltabilir

Güvenlik özellikleri: Hassas ve gizli verileri korumak için sağlam erişim denetimleri, veri şifreleme ve kapsamlı koruma önlemlerine öncelik verin

Kullanım kolaylığı: Sezgisel bir kullanıcı arayüzü, özelleştirilebilir şablonlar ve kolay erişilebilirlik arayın, böylece aracı kullanmak zor olmaz

Diğer araçlarla entegrasyon: Daha sorunsuz bir işbirliği için proje yönetimi platformlarınız, iletişim kanallarınız ve üçüncü taraf uygulamalarınızla uyumluluğu sağlayın

📚 Ayrıca okuyun: Belge Yönetimi İş Akışını Optimize Etme: Verimliliği Artırmak için En İyi Uygulamalar

En İyi Belge İşbirliği Yazılımı

Artık belge işbirliği yazılımını ve seçiminde anahtar faktörleri anladığımıza göre, bugün mevcut en iyi seçeneklerden bazılarını aşağıda bulabilirsiniz:

1. ClickUp (Proje entegre dokümantasyon ve iş akışı yönetimi için en iyisi)

ClickUp Belgelerinde işbirliğine başlayın ClickUp Docs ile gerçek zamanlı olarak içerik oluşturun, işbirliği yapın ve fikirleri sorunsuz bir şekilde düzenleyin

Takımlar büyüdükçe, belgeleri, onayları ve iş akışlarını yönetmek daha karmaşık hale gelir. Bir belge işbirliği aracı, dosyaları depolamaktan daha fazlasını yapmalıdır; takım çalışmasını basitleştirmeli, içeriği düzenli tutmalı ve sürüm kontrolü karmaşasını ortadan kaldırmalıdır. ClickUp gibi bir araç tüm bunları yapar.

ClickUp, proje yönetimi, bilgi yönetimi ve sohbeti bir araya getiren, daha hızlı ve akıllı çalışmanıza yardımcı olan AI destekli iş için her şey uygulamasıdır. AI'nın gücünü belge oluşturma, iş akışı otomasyonu ve gerçek zamanlı takım işbirliğine tek bir platformda birleştirir.

ClickUp Docs sayesinde, takımlar belgeleri taslak olarak hazırlayabilir, başkalarıyla aynı anda düzenleyebilir ve aynı belgenin birden fazla sürümünü kullanmak veya dağınık yorumları aramak zorunda kalmadan eyleme geçirilebilir geri bildirimler bırakabilir. Belgeleriniz klasörler, etiketler ve izin kontrolleriyle düzgün bir şekilde kategorize edilir, böylece doğru kişilerin doğru zamanda erişimi sağlanır.

ClickUp Belgeler içinde ClickUp Brain'i kullanarak yeni içerik oluşturun veya mevcut içeriği düzenleyin

Ama neden burada durasınız? ClickUp, yerleşik AI motoru ClickUp Brain ile belge işbirliğini bir adım öteye taşır. Notlarınızı, görevlerinizi ve konuşmalarınızı birbirine bağlayarak, belgeleri oluşturmak ve yönetmek için yapılandırılmış ve verimli bir yol sunar.

Ayrıca, uzun ve karmaşık belgeler için otomatik olarak özetler oluşturur ve wiki'lerinizden anahtar bilgileri saniyeler içinde çıkarır. Takımlar, ihtiyaçlarına uyum sağlayan bir AI yazma asistanı ile ayrıntılı raporlar taslaklayabilir ve oluşturulan içeriği düzenleyebilir.

İçeriği marka stil kılavuzunuza uyarlama özelliği sayesinde, her belge şirketinizin ses ve üslubuyla tutarlı kalır!

Takımınızın görevleri hakkında ilerleme raporlarına mı ihtiyacınız var? ClickUp Brain, günlük ve haftalık güncellemeler oluşturarak takımların projeleri izlemesine ve darboğazları belirlemesine yardımcı olur. Takımların belgeleri işleme şeklini dönüştürür.

ClickUp Brain ile haftalık standup toplantılarınızı otomatikleştirin

Hala onayları, güncellemeleri ve son teslim tarihlerini manuel olarak mı izliyorsunuz? ClickUp Otomasyonları bunu sizin için halledebilir, belge güncellemelerine göre görevleri tetikleyebilir, otomatik onaylar ayarlayabilir ve AI destekli içgörülerle projelerin ilerlemesini sağlayabilir.

Belgeleri yönetirken zaman kazanın, onayları zahmetsizce kolaylaştırın ve ClickUp Otomasyonları ile takımınızın uyumunu sağlayın

Artık güncellemeleri manuel olarak kontrol etmenize gerek yok. Değişiklik yapıldığında sizi bilgilendiren bir otomasyon ayarlayın ve takımınızın uyumlu çalışmasını sağlayın. ClickUp'ın 100'den fazla otomasyonuyla belge iş akışlarını otomatikleştirirken platform sizin oyun alanınız olur.

ClickUp'ın Bağlantılı Arama özelliği ile herhangi bir belgeyi, görevi veya kaynağı saniyeler içinde bulabilirsiniz. Basit bir komut kullanarak ihtiyacınız olanı anında bulabilir ve dosyalarda arama yapmak için harcadığınız zamanı azaltabilirsiniz.

ClickUp Connected Search ile platformlar, dosyalar ve uygulamalar arasında arama yapın

Proje dokümantasyonuna hızlı bir şekilde başlamak mı istiyorsunuz? ClickUp'ın zengin özelleştirilebilir şablon kütüphanesinden yararlanın. Süreç dokümantasyonu ve wiki şablonları dahil olmak üzere kullanım amacınıza uygun birçok özel belge arasından seçim yapın. Tüm raporlarınız, SOP'leriniz ve bilgi tabanlarınızda tutarlılığı sağlayın, kurulum aşamasını atlayın ve uygulamaya odaklanın.

👀 Biliyor muydunuz? Bir araştırma, ClickUp gibi yapay zeka destekli belge işbirliği araçlarını kullanan takımların içerik oluşturma süresini %40 oranında azalttığını, hataları azalttığını ve verimliliği artırdığını ortaya koydu.

ClickUp'ın en iyi özellikleri

İç içe sayfalar, zengin biçimlendirme, medya gömme ve şablonlarla belgeler oluşturun ve özelleştirin; wiki'ler, yol haritaları ve şirket içi bilgi tabanlarını zahmetsizce oluşturun

ClickUp Belgelerinizdeki metinleri ClickUp Görevlerine dönüştürün ve ilerlemeyi kolayca izleyin

Belgeleri ş Akışlarına bağlayarak sorunsuz proje güncellemeleri sağlayın

ClickUp Belgelerinde Sayfa Odak Modunu etkinleştirerek yazarken dikkatinizin dağılmasını önleyin

📮ClickUp Insight: Ankete katılanların %37'si içerik oluşturma, düzenleme ve e-posta yazma dahil olmak üzere yapay zeka kullanıyor. Ancak bu süreç genellikle içerik oluşturma aracı ve çalışma alanınız gibi farklı araçlar arasında geçiş yapmayı gerektirir. ClickUp ile e-postalar, yorumlar, sohbetler, belgeler ve daha fazlası dahil olmak üzere çalışma alanınızın tamamında yapay zeka destekli yazma yardımı alırken, çalışma alanınızın bağlamını da koruyabilirsiniz.

ClickUp sınırlamaları

İlk kez kullananlar hafif bir öğrenme eğrisi yaşayabilir

ClickUp fiyatlandırması

ClickUp puanları ve yorumları

G2: 4,7/5 (10.000'den fazla yorum)

Capterra: 4,6/5 (4.400+ yorum)

Gerçek kullanıcılar ClickUp hakkında ne diyor?

TrustRadius incelemesi şöyle diyor:

Bu, ClickUp'ın özel avantajıdır: projeleri tek bir yerde organize etmek için gereken araçların çoğunu sunar. Yalnızca yönetme ve atama işlemlerine izin vermekle kalmaz, aynı ortamda notlar alabileceğiniz ve raporlar oluşturabileceğiniz Belgeler gibi diğer araçlar ile takvim ve e-postalarla entegrasyon da sunar, hepsi tek bir yerde. Her fonksiyon için harici programlar veya farklı uygulamalar kullanmanıza gerek yoktur.

Bu, ClickUp'ın özel avantajıdır: projeleri tek bir yerde organize etmek için gereken araçların çoğunu sunar. Yalnızca yönetme ve atama işlemlerine izin vermekle kalmaz, aynı ortamda notlar alıp raporlar oluşturabileceğiniz Belgeler ve takvim ve e-postalarla entegrasyon gibi diğer araçları da tek bir yerde sunar. Her fonksiyon için harici programlar veya farklı uygulamalar kullanmanıza gerek yoktur.

2. Google Dokümanlar (Gerçek zamanlı belge işbirliği için en iyisi)

google Dokümanlar aracılığıyla

Çoğu kişi için, daha iyi belge yönetimine giden yolculuk genellikle Google Dokümanlar ile başlar. Takımınızla içeriği birlikte düzenliyor veya belgeyi göndermeden önce son dakika değişiklikleri ekliyor olsanız da, herkes (kelimenin tam anlamıyla) aynı sayfada kalır.

Docs'un Sayfasız modu, kesintisiz bir akış için can sıkıcı sayfa sonlarını ortadan kaldırırken, akıllı çipler kişileri etiketlemenize, dosyaları bağlamanıza ve hatta belgelerinize etkinlikler eklemenize olanak tanır.

Ve takıldığınızda, Gemini'nin yapay zeka yardımı düşüncelerinizi düzenlemenize, ifadeleri düzeltmenize veya anahtar noktaları özetlemenize yardımcı olabilir.

Google Dokümanlar'ın en iyi özellikleri

Gemini'nin yapay zeka yardımıyla profesyonel, yapılandırılmış belgeler oluşturun

Akıllı tuval araçlarını kullanarak biçimlendirilmiş e-postalar, toplantı notları ve inceleme izleyicileri ekleyin

İlgili içeriği gruplamak için belge sekmeleriyle karmaşık projeleri düzenleyin

Google Dokümanlar sınırlamaları

Gerçek zamanlı işbirliği, AI destekli Gemini yardımı ve akıllı çipler gibi anahtar özellikler için internet erişimi gerekir

Google Dokümanlar fiyatlandırması

Sonsuza Kadar Ücretsiz

Google Çalışma Alanı İş Başlangıç Paketi : Kullanıcı başına aylık 8,40 $

Google Çalışma Alanı İş Standart : Kullanıcı başına aylık 16,80 $

Google Çalışma Alanı Business Plus : 26,40 $/ay kullanıcı başına

Google Çalışma Alanı Enterprise: Özel fiyatlandırma

Google Dokümanlar puanları ve yorumları

G2: Yeterli yorum yok

Capterra: 4,7/5 (28.000'den fazla yorum)

Gerçek kullanıcılar Google Dokümanlar hakkında ne diyor?

Capterra'nın bir incelemesi şöyle diyor:

Son zamanlarda Google Dokümanlar'ı daha sık kullanıyorum, çünkü dosyaları aynı anda birden fazla kişiyle paylaşmanıza olanak tanıyor ve böylece daha fazla kişinin aynı anda dosya üzerinde çalışmasına olanak tanıyor, bu da takımın çabalarını kolaylaştırıyor ve verimliliğimizi katlanarak artırıyor.

Son zamanlarda Google Dokümanlar'ı daha sık kullanıyorum, çünkü dosyaları aynı anda birden fazla kişiyle paylaşmanıza olanak tanıyor ve böylece daha fazla kişinin aynı anda dosya üzerinde çalışmasına olanak tanıyor, bu da takımın çabalarını kolaylaştırıyor ve verimliliğimizi katlanarak artırıyor.

💡 Profesyonel İpucu: Google Dokümanlar'da "@" yazarak biçimlendirilmiş e-postalar, takvim davetiyeleri, inceleme izleyicileri, toplantı notları ve daha fazlasını anında ekleyin. Manuel biçimlendirme gerekmez!

3. Notion (Hepsi bir arada çalışma alanı ve not alma için en iyisi)

notion aracılığıyla

Belgelerinizi yönetmek için esnek bir çalışma alanına mı ihtiyacınız var? Notion'un blok tabanlı kurulumu, içeriğiniz üzerinde daha iyi kontrol sağlar ve metin, resim, veritabanı ve gömülü öğelerin yerlerini dijital bir Lego seti gibi karıştırıp eşleştirmenize olanak tanır.

Notion belgesindeki her öğe hareket ettirilebilir bir bloktur, böylece içeriğinizi hiç zorlanmadan yeniden düzenleyebilir, yeniden yapılandırabilir ve iyileştirebilirsiniz. Bir bilgi merkezi oluştururken, projeleri izlerken veya fikir üretirken her şey ayarlanabilir kalır.

Notion ile sayfaları birbirine bağlayabilir, bağlantısız notları iş akışınızla birlikte büyüyen dinamik bir sisteme dönüştürebilirsiniz.

Notion'un en iyi özellikleri

Tek bir platformda yapılandırılmış belgeler, wiki'ler ve proje sayfaları oluşturun

Paylaşılan çalışma alanları, gerçek zamanlı düzenleme ve yorumlar ile ekip arkadaşlarınızla işbirliği yapın

AI destekli araçlarla iş akışlarını otomatikleştirerek manuel görevleri azaltın

Daha iyi bağlantı için Google Drive, Slack ve Trello ile entegre edin

Notion sınırlamaları

Platform, yeni başlayanlar için karmaşık olabilir

Mobil uygulama deneyimi sınırlıdır

Notion fiyatlandırması

Ücretsiz

Artı: Kullanıcı başına aylık 12 $

İş: Kullanıcı başına aylık 18 $

Enterprise: Özel fiyatlandırma

Notion puanları ve yorumları

G2: 4,7/5 (6.000'den fazla yorum)

Capterra: 4,7/5 (2.400+ yorum)

Gerçek kullanıcılar Notion hakkında ne diyor?

Bir Reddit kullanıcısı paylaşıyor:

Notion'u, uzun vadeli yapılandırılmış bilgileri depolamak için bir wiki / bilgi yönetim sistemi olarak kullanıldığında en iyi buluyorum - özellikle Mimar not alma arketipi için. Örnek kullanım durumları arasında günlük/haftalık incelemeler, yaşam wiki (hobiler, hedefler vb.), proje planlama/genel bakış (görev yönetimi değil) vb. yer almaktadır.

Notion'u, uzun vadeli yapılandırılmış bilgileri depolamak için bir wiki / bilgi yönetim sistemi olarak kullanıldığında en iyi buluyorum - özellikle mimar not alma arketipi için. Örnek kullanım durumları arasında günlük/haftalık incelemeler, yaşam wiki (hobiler, hedefler vb.), proje planlama/genel bakış (görev yönetimi değil) vb. yer almaktadır.

📚 Ayrıca okuyun: Güvenli ve İşbirliğine Dayalı Çalışma için En İyi Dosya Paylaşım Yazılımları

4. Dropbox Paper (Yaratıcı takımlar ve medya açısından zengin işbirliği için en iyisi)

dropbox aracılığıyla

Dropbox Paper, dijital beyaz tahta ile dizüstü bilgisayarın bir araya geldiği bir üründür. Fikirleri tek bir yerde oluşturmak, incelemek ve düzenlemek isteyen takımlar için tasarlanmıştır. Metin, medya ve dosyalar dahil her şeyi düzenli ve erişilebilir tutar. Gerçek zamanlı işbirliği sayesinde kimse bilgi akışının dışında kalmaz.

Ayrıca, Dropbox'ın bulut depolama alanı ile desteklenir, bu da işlerinize hareket halindeyken erişebileceğiniz anlamına gelir. Fikir üretirken, sprint planlarken veya sosyal medya içeriği taslakları hazırlarken, birden fazla aracı kullanarak karmaşa yaratmadan işbirliği için esnek bir alan sağlar.

Dropbox Paper'ın en iyi özellikleri

Figma, SoundCloud, Pinterest ve diğer medya biçimlerini belgeden çıkarmadan yerleştirin ve etkileşim kurun

Otomatik biçimlendirme ile herhangi bir belgeyi anında tam ekran sunuma dönüştürün

Takım arkadaşlarınızı satır içinde etiketleyerek belirli görevleri doğrudan belge içinde atayın

Dropbox Paper sınırlamaları

Belgeleri düzenlemek için özel bir klasör yapısı yoktur; her şey tek bir akışta kalır

Gelişmiş görev yönetimi özellikleri yoktur

Dropbox Paper fiyatlandırması

Dropbox Paper, tüm Dropbox hesaplarına ücretsiz olarak dahildir. Dropbox'ın fiyat planları şunlardır:

Temel: Ücretsiz

Plus (kişisel kullanım için): 11,99 $/ay

Profesyonel: 19,99 $/ay (bir kullanıcı)

Standart: Kullanıcı başına aylık 18 $

Gelişmiş: Kullanıcı başına aylık 30 $

Enterprise: Özel fiyatlandırma

Dropbox Paper puanları ve yorumları

G2 : 4,1/5 (4.500+ yorum)

Capterra: 4,5/5 (240+ yorum)

Gerçek kullanıcılar Dropbox Paper hakkında ne diyor?

G2 incelemesinden alıntı:

Dropbox Paper'ın gerçek zamanlı ortak düzenleme ve diğer araçlarla entegrasyonu, onu verimli bir platform haline getirir. Slack ve diğer hizmetlerle kolayca uygulanabilir. Tüm PRD'lerimizde ve teknik belgelerimizi oluşturmak için kullanıyoruz.

Dropbox Paper'ın gerçek zamanlı ortak düzenleme ve diğer araçlarla entegrasyonu, onu verimli bir platform haline getirir. Slack ve diğer hizmetlerle kolayca uygulanabilir. Tüm PRD'lerimizde ve teknik belgelerimizi hazırlarken kullanıyoruz.

5. Confluence (Kurumsal bilgi yönetimi için en iyisi)

confluence aracılığıyla

Proje notlarının, toplantı özetlerinin ve belgelerin dağınık olmadığı bir çalışma alanı mı istiyorsunuz? Kişisel olarak ClickUp'ı öneriyoruz, ancak bazı takımlar için Confluence daha uygun olabilir.

Her şeyi iç içe geçmiş bir sayfa sistemi ile düzenleyerek bilgileri yapılandırılmış ve kolay bulunabilir hale getirir. Confluence'ın sunduğu Blueprints, toplantı notları ve geriye dönük değerlendirmeler gibi görevler için şablonlar sunarak tekrarlayan işleri azaltır.

Gerçek zamanlı düzenleme, yorumlama ve entegrasyonlar sayesinde takımlar, güncellemeleri takip etmekte zorlanmadan işbirliği yapabilir. Fikirleri toplamak, işleri belgelemek ve projeleri yolunda tutmak için merkezi bir yerdir.

Confluence'ın en iyi özellikleri

İç içe geçmiş sayfa yapıları ve özel alanlarla bilgileri düzenleyin

Satır içi yorumlar, sayfa tepkileri ve görev atamaları kullanarak işbirliği yapın

Jira entegrasyonu ile belgeleri sprintler, biletler ve raporlarla ilişkilendirin

Güncellemeleri ve bildirimleri tetikleyen kurallarla iş akışlarını otomatikleştirin

Makrolar, dinamik tablolar ve grafiklerle belgeleri özelleştirin

Confluence sınırlamaları

Küçük takımlar veya basit dokümantasyon ihtiyaçları için zorlayıcı olabilir

Gelişmiş özellikler ücretli bir plan gerektirir

Confluence fiyatlandırması

Temel: Ücretsiz

Standart: Ayda kullanıcı başına 6,40 $'a kadar

Premium: Ayda 12,30 $/kullanıcı

Enterprise: Özel fiyatlandırma

Confluence puanları ve yorumları

G2 : 4,1/5 (3.700+ yorum)

Capterra: 4,5/5 (3.500'den fazla yorum)

Gerçek kullanıcılar Confluence hakkında ne diyor?

Bir Capterra kullanıcısı paylaşıyor:

Confluence'ı 5 yıldan fazla bir süredir kullanıyorum ve dokümantasyon ve işbirliği açısından çok yararlı buluyorum.

Confluence'u 5 yıldan fazla bir süredir kullanıyorum ve dokümantasyon ve işbirliği açısından çok yararlı buluyorum.

📚 Ayrıca okuyun: Takımları Güvenli Bir Şekilde Bağlamak için En İyi Intranet Yazılımları

6. Microsoft OneDrive ve Word (Microsoft ekosistemi kullanıcıları için en iyisi)

microsoft OneDrive aracılığıyla

Microsoft OneDrive ve Word, bulut depolama ile gerçek zamanlı düzenleme ve sürüm kontrolünü birleştirerek güçlü bir belge işbirliği paketi olarak birlikte çalışır.

Belgeler OneDrive'da depolanır, böylece herhangi bir cihazdan her yerden erişilebilir. Word belgelerini belirli kişilerle paylaşabilir veya görüntüleme/düzenleme erişimine sahip bir bağlantı oluşturabilirsiniz. OneDrive değişiklikleri izler, böylece bir belgenin önceki sürümlerini görüntüleyebilir ve geri yükleyebilirsiniz.

Web, masaüstü veya mobil cihazlarda Word'den bir belge üzerinde çalışın; her şey senkronize kalır. Microsoft OneDrive, Word, Excel ve PowerPoint gibi Office uygulamalarıyla da entegre olur.

Microsoft OneDrive ve Word'ün en iyi özellikleri

Word, Excel ve PowerPoint dosyalarını gerçek zamanlı olarak düzenleyin

Personal Vault'un iki adımlı doğrulama ile hassas dosyaları koruyun

Mobil cihazlarda belgeleri tarayın ve dijitalleştirin

Dosyaları cihazlar arasında senkronize edin ve çevrimdışı erişin

Microsoft OneDrive ve Word sınırlamaları

Tüm özellikler için Microsoft 365 aboneliği gerekir

Microsoft ekosistemi dışında dosya paylaşımı zahmetlidir

Microsoft OneDrive ve Word fiyatlandırması

OneDrive for business : Kullanıcı başına aylık 5 $, yıllık faturalandırılır

Microsoft 365 Business Basic : Kullanıcı başına aylık 6 $, yıllık olarak faturalandırılır

Microsoft 365 Business Standard: Kullanıcı başına aylık 12,60 $, yıllık faturalandırılır

Microsoft OneDrive ve Word puanları ve yorumları

G2 : 4,3/5 (9.600+ yorum)

Capterra: 4,5/5 (12.000'den fazla yorum)

🧠 İlginç Bilgi: Microsoft Word'ün Değişiklikleri İzle özelliği Word 97'de ilk kez kullanıma sunuldu ve takımların belgeleri dijital olarak inceleme ve düzenleme şeklini kökünden değiştirdi. Ondan önce, insanlar genellikle çıktıları kırmızı kalemlerle elle işaretlerdi!

7. Evernote (Kişisel organizasyon ve not alma için en iyisi)

evernote aracılığıyla

Not alma ve proje organizasyonunu kolaylaştıran bir araç mı arıyorsunuz? Evernote, notlarınızı saklamaktan daha fazlasını yapar; fikirlerinizi yapılandırmanıza, işbirliği yapmanıza ve görevlerinizi takip etmenize yardımcı olur.

Evernote'un not bağlama özelliği, ilgili notları birbirine bağlayarak kişisel bir bilgi merkezi oluşturmanıza olanak tanır. El yazısı tanıma özelliği sayesinde, bu araç karalanmış notlardan ve resimlerden metinleri çıkararak taranmış belgeleri bile aranabilir hale getirir.

Evernote'un en iyi özellikleri

Gömülü bağlantılar ve resimler ile tüm web sayfalarını kırpın ve kaydedin

İç içe geçmiş not defterleri, etiketler ve akıllı arama ile notları düzenleyin

Notları paylaşarak ve defterler içinde görevler atayarak işbirliği yapın

PDF'lere ve resimlere doğrudan notlarınızın içinde açıklama ekleyin

Evernote sınırlamaları

Ücretsiz plan sınırlı özelliklere ve cihaz senkronizasyonuna sahiptir

Evernote fiyatlandırması

Sonsuza kadar ücretsiz

Kişisel: 14,99 $/ay

Profesyonel: 17,99 $/ay

Evernote puanları ve yorumları

G2: 4,4/5 (2.000'den fazla yorum)

Capterra: 4,4/5 (8.200+ yorum)

8. Slack (İletişim odaklı belge işbirliği için en iyisi)

slack aracılığıyla

Takımınızın uyumlu çalışmasını sağlamak zor olabilir; Slack bunu kolaylaştırmayı amaçlamaktadır. Hızlı ve organize iletişim için tasarlanmış bir takım işbirliği merkezi olan bu araç, proje, departman veya konuya göre konuşmaları kolaylaştırmak için özel kanallara sahiptir.

Slack, kullanıcıların dosyaları doğrudan kanallarda veya DM'lerde paylaşmasına olanak tanıyarak belge işbirliğini destekler. Böylece ekip üyeleri, bağlam içinde tartışabilir ve geri bildirim sağlayabilir. Google Drive, OneDrive ve Notion gibi araçlarla entegre olarak, kullanıcıların Slack'ten ayrılmadan belgeleri önizleyebilmesini, yorumlayabilmesini ve güncelleyebilmesini sağlar.

Konu başlıklı konuşmalar ve emoji tepkileri, belirli belgelerle ilgili geri bildirimleri ve kararları izlemeyi kolaylaştırır.

Slack'in en iyi özellikleri

Enterprise Grid ile birden fazla çalışma alanını yönetin

Gelişmiş arama ile mesajları, dosyaları ve bağlantıları bulun

Özel iş akışlarıyla hatırlatıcıları, onayları ve güncellemeleri otomatikleştirin

Konular, bahsetmeler ve doğrudan mesajlarla takım iletişimi merkezileştirin

Slack sınırlamaları

Uzun formlu belge işbirliği için ideal değildir

Ücretsiz sürümde sınırlı mesaj geçmişi vardır

Slack fiyatlandırması

Sonsuza Kadar Ücretsiz

Pro: Kullanıcı başına aylık 8,75 $

Business Plus: Kullanıcı başına aylık 15 $

Enterprise Grid: Özel fiyatlandırma

Slack puanları ve yorumları

G2: 4,5/5 (34.100+ yorum)

Capterra: 4,7/5 (23.000+ yorum)

📮ClickUp Insight: Düşük performanslı takımlar 15'ten fazla araç kullanma olasılığı 4 kat daha fazladır, yüksek performanslı takımlar ise araç setlerini 9 veya daha az platforma sınırlayarak verimliliklerini korurlar. Peki ya tek bir platform kullanmaya ne dersiniz? İş için her şeyi içeren bir uygulama olan ClickUp, görevlerinizi, projelerinizi, belgelerinizi, wiki sayfalarınızı, sohbetlerinizi ve aramalarınızı tek bir platformda bir araya getirir ve AI destekli iş akışlarıyla tamamlar. Daha akıllı çalışmaya hazır mısınız? ClickUp her takım için çalışır, işi görünür hale getirir ve AI geri kalanıyla ilgilenirken sizin önemli işlere odaklanmanızı sağlar.

9. Zoho Writer (Bulut tabanlı belge oluşturma için en iyisi)

zoho Writer aracılığıyla

Harika fikirlerin gelişmesi için alan gerekir ve Zoho Writer bunu sağlar. Bu bulut tabanlı kelime işlemci, gerçek zamanlı işbirliğini desteklerken temiz bir arayüz sunar.

Takımlar belgeleri birlikte düzenleyebilir, yorum bırakabilir ve sürüm geçmişini karmaşa olmadan izleyebilir. Diğer Zoho uygulamalarıyla entegre olduğundan, Zoho paketini zaten kullananlar için kullanışlıdır.

Çevrimdışı düzenleme, belge şablonları ve özelleştirilebilir izinler ile Zoho Writer, basitlik ve işlevselliği dengeleyerek takımlara verimli bir şekilde birlikte çalışmak için ihtiyaç duydukları işbirliği araçlarını sunar.

Zoho Writer'ın en iyi özellikleri

AI asistan Zia'nın otomatik önerileriyle dilbilgisi ve üslubu kontrol edin

Yerleşik düzenleme araçlarıyla metinleri özetleyin, yeniden yazın ve düzenleyin

Otomatik veri toplama ile belgeleri doldurulabilir formlara dönüştürün

Gerçek zamanlı güncellemeler ve doğruluk için canlı CRM verilerini belgelere aktarın

Diğer bölümleri açık tutarken düzenlemeleri belirli bölümlerle sınırlandırın

Zoho Writer sınırlamaları

Zoho ekosistemi için büyük ölçüde optimize edilmiştir; sınırlı dış entegrasyonlar

Gelişmiş otomasyon özelliklerinin kurulumu ve kullanıma alışmak zaman alır

Zoho Writer fiyatlandırması

Başlangıç : 3 kullanıcıya kadar aylık 2,50 $, yıllık faturalandırılır

Takım : 3 kullanıcıya kadar aylık 4,50 $, yıllık faturalandırılır

İş: 3 kullanıcıya kadar aylık 9 $, yıllık faturalandırılır

Zoho Writer puanları ve yorumları

G2 : 4,4/5 (100'den fazla yorum)

Capterra: 4,4/5 (40+ yorum)

Gerçek kullanıcılar Zoho Writer hakkında ne diyor?

Bir Reddit kullanıcısı, Google Çalışma Alanı'na göre Zoho Suite'i övüyor:

Doldurulabilir belge şablonları ve imzalanabilir şablonlar içeren Zoho Writer'ı kullandım. Zoho Sign (mükemmel çalışıyor) ve ayrıca DocuSign veya Adobe Sign ile sorunsuz bir entegrasyon var.

Doldurulabilir belge şablonları ve imzalanabilir şablonlar içeren Zoho Writer'ı kullandım. Zoho Sign (mükemmel çalışıyor) ve ayrıca DocuSign veya Adobe Sign ile sorunsuz bir entegrasyon var.

10. Coda (Belgeleri güçlü veritabanlarıyla birleştirmek için en iyisi)

coda aracılığıyla

Coda, belge, elektronik tablo ve veritabanını tek bir yazılımda birleştirir. Takımların birden fazla araç arasında geçiş yapmadan yazma, görevleri izleme ve verileri yönetme olanağı sunan esnek bir çalışma alanıdır. Sayfanızdaki basit belgelerden düğmelere, formüllere ve etkileşimli tablolara kadar her şeyi Coda halleder.

Coda'nın en iyi özellikleri

Metinleri, tabloları ve veritabanlarını birleştirerek etkileşimli belgeler oluşturun

Düğmeler, formüller ve entegrasyonlarla görevleri otomatikleştirin

Statik elektronik tabloları değiştirmek için canlı izleyicileri senkronize edin

AI ile içerik oluşturun, içgörüleri özetleyin ve verileri analiz edin

Ürün, pazarlama ve İK için şablonları kullanarak projeleri başlatın

Coda sınırlamaları

Temel belge düzenleyicilere kıyasla daha dik bir öğrenme eğrisi

Gelişmiş AI ve otomasyon özellikleri yalnızca ücretli planlarda mevcuttur

Coda fiyatlandırması

Temel : Ücretsiz

Pro : Aylık 12 $/kullanıcı

Takım : Aylık 36 $/kullanıcı

Enterprise: Özel fiyatlandırma

Coda puanları ve yorumları

G2 : 4,7/5 (460+ yorum)

Capterra: 4,6/5 (90+ yorum)

11. Slite (Uzaktan takım belgeleri için en iyisi)

slite aracılığıyla

Bir bilgi tabanı, iş akışlarınızı basitleştirmeli, bilgiyi yönetme şeklinizi karmaşıklaştırmamalıdır. Slite, takımların dağınıklık yaratmadan bilgileri belgelemelerine, bulmalarına ve paylaşmalarına yardımcı olur. Uzaktan ve hibrit çalışma için tasarlanmış olan Slite, her şeyi düzenli tutmak için yapılandırılmış ancak esnek bir alan sağlar.

Takım üyeleri belgeleri kolayca oluşturabilir, düzenleyebilir ve arayabilir, böylece önemli bilgilere her zaman erişilebilir. İşbirliği araçları ve sezgisel navigasyon ile Slite, uyumu basit hale getirir.

Slite'ın en iyi özellikleri

Soru özelliği ile takım belgelerinden anında yanıtlar alın

Tartışmalar içinde karar günlüklerini düzenleyin ve erişin

Belgelenmemiş boşlukları belirleyin ve takımları AI ile bunları gidermeye yönlendirin

Slite sınırlamaları

Sınırlı çevrimdışı işlevsellik, sürekli internet erişimi gerektirir

Yapılandırılmış belgelere odaklanmıştır; serbest biçimli not alma için daha az idealdir

Slite fiyatlandırması

Standart : Aylık 10 $/kullanıcı

Premium : Aylık 15 $/kullanıcı

Enterprise: Özel fiyatlandırma

Slite puanları ve yorumları

G2 : 4,6/5 (260 yorum)

Capterra: 4,7/5 (40+ yorum)

Gerçek kullanıcılar Slite hakkında ne diyor?

Bir Capterra kullanıcısı şöyle diyor:

Takımların bilgi tabanı oluşturması ve tüm notları ve planlama belgelerini tek bir yerde saklaması için iyi bir araçtır.

Takımların bilgi tabanı oluşturması ve tüm notları ve planlama belgelerini tek bir yerde saklaması için iyi bir araçtır.

ClickUp ile Başarıya Giden Yolu Belgelendirin

Önemli bir projeyle uğraşırken, işleri rayından çıkaran iletişim kopuklukları en son ihtiyacınız olan şeydir. Doğru belge işbirliği aracı, her şeyi uyumlu tutarak ekip çalışmasını daha sorunsuz ve daha bağlantılı hale getirir.

ClickUp, proje entegre iş akışı yönetimi ve ClickUp Belgeleri içindeki gerçek zamanlı işbirliği özellikleriyle öne çıkıyor. Otomasyon ve bulut depolamadan yapılandırılmış, yapay zeka destekli belgelemeye kadar geniş bir yelpazede iş ihtiyaçlarını karşılar.

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