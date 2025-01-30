2025'in En İyi 10 AI Destekli Yazma Asistanı Yazılımı

En iyi yazma asistanı yazılımını mı arıyorsunuz? İster küçük bir işletme sahibi, ister pazarlama ekibinin bir parçası veya tek başına içerik yazarı olun, size uygun bir çözümümüz var.

Günümüzün hızlı dijital çağında, net, ilgi çekici ve hatasız içeriklere olan talep her zamankinden daha yüksek. İşte bu noktada yazma asistanı yazılımları devreye giriyor.

Yazma asistanı yazılımı, yazma becerilerinizi geliştirmenize ve blog yazınızı hedef kitleniz için optimize etmenize yardımcı olur, böylece mesajınız her seferinde hedefine ulaşır.

En iyisi ne mi? Bu yazma asistanı yazılım seçeneklerinin çoğu artık AI'nın gücünden yararlanarak içeriğinizi yeni zirvelere taşıyor.

2023 yılında mevcut en iyi 10 AI yazma asistanı yazılım aracının bir listesini hazırladık. İhtiyaçlarınıza en uygun olanı bulmak için okumaya devam edin.

En iyi yazma asistanı yazılımında nelere dikkat etmelisiniz?

AI destekli yazma asistanı yazılımları arasında çok geniş bir yelpaze bulunmaktadır. Peki, doğru olanı nasıl seçeceksiniz? Öncelikle yeteneklerini inceleyerek başlayın.

AI yazma asistanı yazılımınız ideal olarak gramer denetimi, yazma stili önerileri, intihal algılama ve içerik optimizasyonu sunmalıdır. Yazma asistanı araçlarındaki bu özellikler, içeriğinizin doğru olmasını ve hedef kitlenizde yankı uyandırmasını sağlar.

Yeniden sorma özellikleri, belirli bir üsluba uyacak şekilde büyük miktarda içeriği yeniden yazmanıza olanak tanır

Ardından, her bir AI yazıcı için mevcut entegrasyonları değerlendirin. Seçtiğiniz araç, Google Dokümanlar, WordPress veya herhangi bir proje yönetimi yazılımı gibi düzenli olarak kullandığınız diğer platformlarla sorunsuz bir şekilde bağlantı kurabilmelidir. Bu, akıcı ve verimli bir iş akışı sağlar.

Son olarak, her bir AI yazma aracının kullanıcı dostu olup olmadığına dikkat edin. İyi yazma asistanları sezgisel ve gezinmesi kolay olmalıdır. Karmaşık bir arayüz sizi yavaşlatabilir ve AI içerik oluşturma sürecinizi karmaşık hale getirebilir, bu da bizim istemediğimiz bir durumdur.

ClickUp AI'yı kullanarak daha hızlı yazın ve metinlerinizi, e-posta yanıtlarınızı ve daha fazlasını düzeltin

ClickUp, mükemmel bir proje yönetimi aracı olmanın ötesinde, aynı zamanda mükemmel bir yazma asistanıdır.

Yazma sürecinizi kolaylaştırmak, takım işbirliğini geliştirmek ve kullandığınız platformlarla zahmetsiz senkronizasyon sağlamak için tasarlanmıştır. Ayrıca, yerleşik ClickUp AI yazma yetenekleri ile içeriğinizi iyileştirerek SEO dostu olmasını ve yüksek düzeyde netlik ve tutarlılık sağlamasına yardımcı olur.

Hepsi bu kadar değil. ClickUp ayrıca görevlerinizi ve son teslim tarihlerinizi takip ederek işlerinizi her zaman kontrol altında tutar. Bunu yapacak yapay zekaya sahip çok fazla yazma asistanı aracı yoktur!

ClickUp'ın en iyi özellikleri

ClickUp, birden fazla kullanıcının bir ClickUp Belgesinde birlikte çalışmasına olanak tanıyarak takım verimliliğini artırır

Yerleşik AI yazma araçları , içeriğinizi SEO için özelleştirir; içerik pazarlamacıları ve yazarlar için idealdir

Yazma görevlerinizi ve proje son teslim tarihlerinizi tek bir yerden yönetin. Artık hiçbir tarihi kaçırmayacaksınız

ClickUp'ın zengin metin düzenleyicisiyle içeriğinizi zahmetsizce biçimlendirin

ClickUp'ın içerik takvimini kullanarak içerik stratejinizi kolaylıkla planlayın

Optimum verimlilik sağlamak için her görev için harcanan zamanı takip edin

ClickUp'ı favori araçlarınızla senkronize ederek sorunsuz iş süreçleri sağlayın

Çalışma alanınızı istediğiniz gibi özelleştirin, görevleri ve projeleri daha kolay yönetin

ClickUp sınırlamaları

Bazı kullanıcılar arayüzü başlangıçta karmaşık buluyor, ancak zamanla daha sezgisel hale geliyor

Özelliklerinin tam potansiyelini en üst düzeye çıkarmak için biraz öğrenme süreci gerekebilir

AI yazma asistanı özellikleri Sonsuza Kadar Ücretsiz planında yoktur

ClickUp fiyatlandırması

Sonsuza Kadar Ücretsiz

Sınırsız: Kullanıcı başına aylık 7 $

İş: Kullanıcı başına aylık 12 ABD doları

Enterprise: Fiyatlandırma için iletişime geçin

ClickUp AI, tüm ücretli planlarda Çalışma Alanı üyesi başına aylık 5 $ karşılığında kullanılabilir

ClickUp puanları ve yorumları

G2 : 4,7/5 (2.000'den fazla yorum)

Capterra: 4,7/5 (2.000'den fazla yorum)

ClickUp'ın AI yazma asistanını kullanmaya hazır mısınız? ClickUp Belgelerinde ClickUp ChatGPT Prompt Şablonunu deneyin!

Yazma için ChatGPT Komutları Şablonu, içinizdeki kelime ustasını uyandırmanıza yardımcı olabilir

2. Rytr

rytr aracılığıyla

Rytr, yüksek kaliteli içeriği hızlı bir şekilde üreten güçlü bir AI yazma aracıdır. Güçlü makine öğrenme yetenekleri, girdilerinizi ilgi çekici, SEO için optimize edilmiş içeriğe dönüştürür. Ryter, hatalarınızı kontrol etmek için bir gramer denetleyici kullanarak akademik ve teknik yazım aracı olarak kullanılabilir.

Aralarından seçim yapabileceğiniz çeşitli içerik türleri ile Rytr, her türden içerik oluşturucu için esnek bir yazma asistanı aracıdır. Dil düzeltme AI aracı, kişisel veya iş amaçlı yazma asistanı olarak genel olarak kullanılabilir.

Rytr'ın en iyi özellikleri

Rytr, haber bültenleri , bloglar, sosyal medya gönderileri, ürün açıklamaları ve daha fazlası gibi birçok mod sunar

Kullanımı sezgiseldir, yani anında ilgi çekici içerikler oluşturmaya başlayabilirsiniz

Birkaç dili destekleyerek içeriğinizin erişimini genişletir

Yazım hatalarını yakalamak ve metninizin hatasız olmasını sağlamak için gramer denetleyicisi içerir

Rytr sınırlamaları

Yazılı içerik bazen daha iyi bağlam uyumu için düzenleme gerektirir

"Sınırsız" plan bile kelime sayısı sınırlaması ile gelir

Rytr fiyatlandırması

Ücretsiz plan

Saver plan: Aylık 9 $ veya yıllık 90

Sınırsız plan: Aylık 29 $ veya yıllık 290

Rytr puanları ve yorumları

G2: 4,7/5 (750+ yorum)

Trustpilot: 4,8/5 (2.100+ yorum)

3. QuillBot

quillBot aracılığıyla

QuillBot, içeriğinizi orijinal anlamını koruyarak yeniden yazan gelişmiş bir yeniden yazma aracıdır.

Aşırılık yapmaktan kaçınmak ve cümle yapısını iyileştirmek isteyen yazarlar için popüler bir AI yazma aracıdır. Quillbot'un farklı yazma modları, çeşitli yazma stillerine uyarlanabilir olmasını sağlar.

QuillBot'un en iyi özellikleri

Cümleleri, orijinal bağlamı bozmadan ve gramer hatalarını önleyerek yeniden yazar

Farklı yazma modları yazma stilinize uyum sağlar

AI yazma asistanı, kelime dağarcığınızı zenginleştirmek için eş anlamlılar sağlar

Hareket halindeyken düzenleme için tarayıcınızla entegre olur

QuillBot sınırlamaları

Kullanıcılar sorun gidermeye çok zaman harcadıklarını söylüyor

Ücretli planlar, üretebileceğiniz hacmi hala sınırlamaktadır

QuillBot fiyatlandırması

Ücretsiz

Premium: Aylık 19,95 $ (1 kullanıcı)

Takım: Yazar başına aylık 7,50 $ (en az 5 kullanıcı)

QuillBot puanları ve yorumları

Capterra: 4. 6/5 (100+ yorum)

Trustpilot: 2. 3/5 (75 yorum)

4. Copy. ai

Copy. ai, zahmetsizce yüksek kaliteli içerik üretmenize yardımcı olmak için tasarlanmış bir AI yazma asistanıdır. Yaratıcı ve benzersiz içerik önerileri sunmak için gelişmiş bir AI dil modelinden yararlanır; bu, onu favori ürün açıklaması oluşturucularımız arasında yer almasının nedenlerinden biridir.

Blog girişleri, sosyal medya içeriği veya ürün açıklamalarına ihtiyacınız olsun, Copy. ai her şeyi halleden bir AI metin yazma aracıdır. Kullanımı basittir, zaman kazandırır ve içerik oluşturma sürecinizi kolaylaştırır.

En iyi yanı nedir? Bu AI yazma asistanı yazılımı, yeni içerik fikirleri sunarak yazarların bloklanmasını önler.

Copy. ai en iyi özellikler

Makine öğrenimini kullanarak gramer hatası içermeyen yaratıcı içerik sağlar

Diğer AI yazma uygulamalarına kıyasla çok çeşitli içerik türleri oluşturur

Basit arayüzü, AI yazarlar için sorunsuz bir içerik oluşturma süreci sağlar

Yazarın blok yaşadığı durumlarda yapay zeka tarafından üretilen yeni fikirler sunar

Copy. ai sınırlamaları

Copy. ai bazen hizmet seviyesini GPT-4'ten GPT-3'e düşürür

Kullanıcılar şirketin müşteri hizmetlerinden memnun değil

Copy. ai fiyatlandırma

Ücretsiz: Ayda 2.000 kelimeye kadar

Pro: Aylık 49 $, sınırsız kelime (1 kullanıcı ile sınırlı)

Enterprise: Fiyatlandırma için Copy. ai ile iletişime geçin

Copy. ai puanları ve yorumları

G2: 4. 8/5 (160+ yorum)

Trustpilot: 3,9/5 (160+ yorum)

Favori yazma araçlarımızdan biri olan Simplified ile açılış sayfaları, ürün sayfaları, blog gönderileri ve daha fazlası gibi içerikler yazın.

Copy.AI alternatiflerini inceleyin!

5. Simplified

simplified aracılığıyla

Simplified'a entegre edilen AI teknolojisi, grafik tasarım, sosyal medya gönderileri ve basit video düzenleme konusunda da size yardımcı olabilir. Bu, gerçekten hepsi bir arada bir içerik oluşturma paketidir. Bu, içerik oluşturma sürecini kolaylaştırmak isteyen pazarlamacılar ve içerik oluşturucular için mükemmel bir araçtır.

Ayrıca, kullanıcı dostu bir arayüz ve akademik ve teknik yazım için zengin bir kaynak kütüphanesi sunar.

Simplified'ın en iyi özellikleri

İçerik oluşturma motorunuzun daha sorunsuz çalışması için çok sayıda şablon

Yaratıcı yazımınızı geliştirmek için farklı ses tonları, yazım stilleri ve dillerle önceden yüklenmiştir

Yeni blog içeriği oluştururken zaman kazanmak için bir yeniden yazma aracı ile birlikte gelir

Basitleştirilmiş sınırlamalar

Depolama için katı sınırlar

Simplified, bir hesapta sahip olabileceğiniz kullanıcı sayısını sınırlar

Basitleştirilmiş fiyatlandırma

Ücretsiz plan

Küçük takım: 5 kullanıcı için aylık 30 dolar

İş: Aylık 50 $ (5 kullanıcı)

Büyüme: Aylık 125 $ (5 kullanıcı)

Kurumsal veya Ajans: Fiyatlandırma için Simplified ile iletişime geçin

Basitleştirilmiş derecelendirmeler ve yorumlar

G2: 4,7/5 (850+ yorum)

Capterra: 4,7/5 (88 yorum)

6. Jasper

jasper aracılığıyla

Uzun form içerik oluşturma konusunda uzmanlaşmış bir araç arıyorsanız, Jasper tam size göre. Gelişmiş AI teknolojisini kullanarak blog makaleleri, senaryolar ve daha fazlası gibi içerikler oluşturur.

Jasper ile profesyonel bir yazar, saniyeler içinde bir makale taslağı oluşturabilir ve geri kalanını yapay zekaya bırakabilir.

Jasper'ı diğerlerinden ayıran özelliği, tutarlı ve ilgi çekici uzun içerikler yazabilmesidir. Ancak Jasper herkes için uygun değildir, bu nedenle sizin için Jasper alternatiflerinin bir listesini hazırladık!

Jasper'ın en iyi özellikleri

Yazma asistanı, kullanışlı bir tarayıcı eklentisiyle birlikte gelir

İlgi çekici blog yazıları, senaryolar ve daha fazlasını oluşturmada uzmanlaşmıştır

Akademik ve teknik yazım için kullanılabilir

Yazma sürecinizi hızlandırmak için hızlı bir şekilde makale taslağı oluşturur

Kullanımı ve gezinmesi kolay

Jasper sınırlamaları

Bazı içerik yazarları, yazılı kelimelerin istenen üsluba uygun olmasını sağlamak için çıktının düzenleme gerektirebileceğini bildirmiştir

Çok sınırlı bir ücretsiz deneme sürümü, bazı kullanıcılar için aracın buna değer olup olmadığına karar vermeyi zorlaştırıyor

Jasper fiyatlandırması

Oluşturucu: Bir kullanıcı için aylık 49 $, yıllık faturalandırılır

Takımlar: Üç kullanıcı için aylık 125 $, yıllık faturalandırılır

İş: Fiyatlandırma için iletişime geçin

Jasper puanları ve yorumları

G2: 4,7/5 (1.200+ yorum)

Capterra: 4. 8/5 (1.700+ yorum)

7. Frase

Via Frase

Frase, SEO içerik optimizasyonunu yeni bir seviyeye taşıyan bir AI yazma asistanıdır.

Dil düzeltme AI aracı, belirli bir anahtar kelime için en iyi sonuçlara göre ilgi çekici içerik özetleri oluşturma yeteneği gibi öne çıkan özelliklere sahiptir.

SEO'ya odaklanan pazarlamacılar için Frase, tüm içerik yaşam döngüsünü yönlendiren paha biçilmez içgörüler sağlar. Bu sadece içerik üretmekle ilgili değildir; sıralamada üst sıralarda yer alan içerik oluşturmakla ilgilidir.

Frase'nin en iyi özellikleri

Belirli bir anahtar kelime için ayrıntılı içerik özetleri oluşturur

İçeriğinizi arama motorları için optimize etmek için içgörüler sağlar

Kullanıcı sorularına doğrudan yanıtlar üreterek kullanıcı deneyimini geliştirir

Mevcut içeriğinizi değerlendirir ve geliştirir, böylece içerik eksikliklerini gidermek için makaleler oluşturabilirsiniz

Frase sınırlamaları

Bazı kullanıcılara göre, SEO analizi ve anahtar kelime önerileri her zaman çok doğru değildir

Çıktılar bazen derinlemesine analizden yoksundur

Ücretsiz sürüm yok

Frase fiyatlandırması

Solo: Kullanıcı başına aylık 14,99 $

Temel: 44,99 $/ay kullanıcı başına

Takım: 114,99 $ (üç kullanıcı ve ek takım üyeleri için aylık 25 $)

Frase puanları ve yorumları

G2: 4,9/5 (280+ yorum)

Capterra: N/A

8. Textmetrics

textmetrics aracılığıyla

İçeriğinizi SEO için optimize etmek söz konusu olduğunda, Textmetrics yazar asistanları pazarında çok şey sunuyor.

Bu AI yazma yazılımı, sadece içerik oluşturmaktan daha fazlasını sunar. Dilbilgisi hatalarını yakalar, metninizin hedef kitlenize uygun olmasını sağlar ve çevrimiçi görünürlüğünüzü artırmanıza yardımcı olur.

Textmetrics, yazarken gerçek zamanlı öneriler sunarak hedeflediğiniz içeriği oluşturmanıza olanak tanır. Textmetrics ile içeriğinizi SEO dostu ve hedef kitle odaklı hale getirmek için en iyi yapay zeka destekli araçlardan birine sahip olursunuz.

Textmetrics'in en iyi özellikleri

Gerçek zamanlı SEO önerileri, yazarken anında geri bildirim sağlar

Hedef kitle eşleştirme, metninizi hedef demografik grubunuzla uyumlu hale getirir

Okunabilirliği ve anahtar kelime kullanımını geliştirir

Birden fazla dili destekleyerek daha geniş bir erişim sağlar

Textmetrics sınırlamaları

Yerleşik bir intihal kontrolü yoktur

Yeni kullanıcılar için arayüze alışmak biraz zaman alabilir

Textmetrics fiyatlandırması

Fiyatlandırma için Textmetrics ile iletişime geçin

Textmetrics puanları ve yorumları

G2: 4,7/5 (60+ yorum)

Capterra: 4,5/5 (30'dan fazla yorum)

9. Okunabilir

via Readable

Readable, içeriğinizi olabildiğince anlaşılır hale getirmeye odaklanan bir AI yazma asistanıdır. Güçlü okunabilirlik puanlama sistemi, içeriğinizi hedef kitleniz için erişilebilir hale getirir.

Readable ile içeriğinizi engelleyen unsurlar hakkında net bilgiler edinebilir ve gerekli düzenlemeleri yapabilirsiniz.

Okunabilirliğin ötesinde, bu yazma asistanı klişeleri, duyguları ve ses tonunu kontrol ederek içeriğinizin doğru mesajı ilettiğinden emin olur.

Readable'ın en iyi özellikleri

İçeriğiniz için ayrıntılı okunabilirlik derecelendirmeleri sunar

Metninizin duygusal tonunu ve üslubunu analiz eder

Yazma becerilerinizi geliştirmek için aşırı kullanılan ifadeleri kullanmamanıza yardımcı olur

E-posta içeriğinizin okunabilirliğini kontrol eder

Dilbilgisi denetleme özellikleri

Okunabilir sınırlamalar

Araç, içeriğin tonunu her zaman doğru şekilde yorumlayamayabilir

Ücretsiz sürüm yok

Anlaşılır fiyatlandırma

ContentPro: 8 $/ay

CommercePro: 48 $/ay

AgencyPro: 138 $/ay

Okunabilir derecelendirmeler ve yorumlar

G2 : 4,0/5 (5+ yorum)

Capterra: 4,7/5 (9+ yorum)

10. WordAI

wordai aracılığıyla

WordAI, diğer yazma asistanlarına kıyasla okunabilirliği ve orijinal anlamı koruyarak içeriği yeniden yazma yeteneği ile öne çıkıyor. AI yazma yazılımı, kelimelerin ve kelime öbeklerinin bağlamını anlar ve çıktının doğal bir şekilde okunmasını sağlar.

Bu, WordAI'yi intihalden kaçınırken içeriği hızlı bir şekilde yeniden yazması gereken yazarlar ve pazarlamacılar için güçlü bir AI yazma aracı haline getirir. WordAI ile, orijinal özünü kaybetmeden benzersiz içerik oluşturabilirsiniz.

WordAI'nin en iyi özellikleri

Bağlamı anlayarak içeriği yeniden yazar

Birkaç dilde yeniden yazmayı destekler

Birden fazla makaleyi aynı anda yeniden yazmanıza olanak tanır

Diğer araçlarla sorunsuz entegrasyon sağlar

WordAI sınırlamaları

SEO optimizasyonu için yerleşik bir özelliği yoktur

Yeniden yazma kalitesi, metnin karmaşıklığına göre değişebilir

Yeni içerik oluşturmak için doğru yazma asistanı değil

Sınırlı sayıda kullanıcı yorumu

WordAI fiyatlandırması

Aylık: 57 $

Yıllık: Aylık 27 $ (yıllık faturalandırılır)

Kurumsal: Fiyatlandırma için WordAI ile iletişime geçin

WordAI puanları ve yorumları

G2: 3,9/5 (17 yorum)

Trustpilot: 2. 6/5 (6 yorum)

En İyi Yazma Asistanı Yazılımıyla İçerik Oluşturmayı Hızlandırın

Her biri kendine özgü özellikler, avantajlar ve dezavantajlar sunan yapay zeka destekli yazma asistanları arasında seçim yapmak zor olabilir. İçerik oluşturma sürecinizi kolaylaştırıp yazma verimliliğinizi artırabilecek 10 etkileyici yapay zeka destekli yazma asistanını inceledik.

Her şeyin merkezinde, anahtar nokta özel ihtiyaçlarınızı belirlemektir. Uzun içerikler, SEO optimizasyonu veya okunabilirliği iyileştirmek için bir yazma asistanına ihtiyacınız olsun, ihtiyaçlarınıza mükemmel şekilde tasarlanmış bir yazma yazılımı vardır. Bugün ele aldığımız her AI yazar, içerik oluşturmanın gelişen zorluklarına benzersiz çözümler sunmak için AI'nın gücünden yararlanır.

AI yazmanın içerik oluşturma sürecinizi nasıl devrim niteliğinde değiştirebileceği hakkında daha fazla bilgi edinmek için ClickUp'ın AI özelliğine göz atın. Bu araç, yazma görevlerinize yeni bir verimlilik düzeyi getirerek içeriğinizi düzenlemenize, oluşturmanıza ve iyileştirmenize yardımcı olur.

Ayrıca, takımınız içinde belgeler oluşturmak ve üzerinde işbirliği yapmak için mükemmel bir özellik olan ClickUp Belgeleri'ni keşfetmeyi de düşünün. ClickUp Belgeleri, işbirliğine dayalı yazma sürecini daha verimli ve organize hale getiren merkezi bir çalışma alanıdır.

AI yazma asistanlarını kullanmanın nihai amacının içeriğinizi geliştirmek, işinizi daha erişilebilir hale getirmek ve stratejik görevlere odaklanmak için size daha fazla zaman sağlamak olduğunu unutmayın. En iyi on yazma asistanı yazılımını incelediğimiz bu yazının size faydalı olduğunu umuyoruz. İyi yazmalar!