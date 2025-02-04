2025'te Her Yazarın İhtiyacını Karşılayan En İyi 10 Yazma Aracı

Çoğu yazar, yazma sanatı ile oldukça karmaşık bir ilişki içindedir.

Bir yandan, bu sizin yapacağınız ve iyi olduğunuz bir şey. Öte yandan, gerçekten zor.

İyi haber şu ki, yazmak asla kolay olmayacak olsa da, bu daha kolay hale gelemeyeceği anlamına gelmez. Microsoft Word gibi dijital araçların ilk mucizelerinden yapay zeka içerik oluşturma araçlarının yeni çağına kadar, yaratıcı yazarlar yazma yazılımlarının büyük ölçüde değiştiğini gördü; tüm bunlar süreci kolaylaştırma çabasının bir sonucuydu.

Ancak, yazma araçları artık çok yaygın hale gelmeye başladı. Hangi yazma aracının sizin özel ihtiyaçlarınıza uygun olacağını söylemek zor. Ama biz bu yüzden buradayız!

Boş bir sayfada takılıp kalmamak ve kolayca önlenebilir hatalardan arındırılmış içerikler sunmak için 2023'te kullanabileceğiniz en iyi 10 yazma aracının listesini sizler için hazırladık. Öncelikle, iyi bir yazma aracını neyin oluşturduğuna bir göz atalım.

Bir yazma aracında nelere dikkat etmelisiniz?

Harika yazma araçları her şekil ve boyutta mevcuttur. Bazıları gramer ve yazım hatalarını önlemenize yardımcı olurken, diğerleri parlak metinlerinizi düzenli tutmaya odaklanır. Günümüzün yaratıcı yazarları, çevrimiçi yazma araçları konusunda çok sayıda seçenekle şımartılmıştır.

Süreci olabildiğince kolaylaştırmak için, yazma sürecinin her aşamasında size yardımcı olacak gerçek bir yazma yazılımı teknolojisi yığını oluşturmalısınız. Yazma aracı ne olursa olsun, en iyi yazma araçlarının paylaştığı birkaç özelliğe dikkat etmelisiniz:

Entegrasyon özellikleri : Hiçbir yazma aracı sizin için her şeyi yapamaz, bu nedenle muhtemelen birkaç yazma aracı ve düzenleme yazılımının birlikte çalışmasına güveneceksiniz. Seçtiğiniz her aracın birbiriyle uyumlu çalışacağından ve her aracın diğerlerini daha güçlü hale getireceğinden emin olmalısınız.

Düşük fiyat : Para babası değilsiniz! Birkaç yazma aracı için para harcayacaksanız, faydalarının maliyetinden daha fazla olduğundan emin olmak istersiniz.

Uzmanlık: Harika yazma araçları genellikle bir alanda uzmanlaşmıştır, ancak isteyebileceğiniz tüm özelliklere ve daha fazlasına sahip seçenekler de mevcuttur!

Yazma yazılımı, verimlilik araçlarınızla uyumlu olmalıdır, çünkü verimsiz bir yazarın değeri nedir ki?

İster roman yazıyor ister basit bir blog yazısı yazıyor olun, en iyi yazma araçları kelime sayısı hedeflerinize ulaşmanıza, sağlam bir gramer denetleyicisi kullanmanıza ve dikkatinizin dağılmamasını sağlamanıza yardımcı olur. Denemeniz gereken favori yazma ve düzenleme araçlarımıza bir göz atalım.

ClickUp Docs, zengin biçimlendirme ve eğik çizgi komutlarının daha verimli bir şekilde çalışmasını sağlar

ClickUp, proje yönetimi özellikleriyle donatılmış bir yazma aracı değil, piyasadaki en iyi verimlilik araçlarından biridir. ClickUp'ı bu listenin en üstüne koyduğumuzu biliyoruz, ancak yalnız değiliz! ClickUp, G2'nin 2023'ün en iyi işbirliği ve verimlilik araçları listesinde 1. sırada yer aldı!

Yazarlar, ClickUp'ı tüm içeriklerinin merkezi deposu olarak, dikkat dağıtıcı unsurların olmadığı bir alanda veya diğer yazarlarla işbirliği aracı olarak kullanabilir. Kullanıcıları veya görevleri etiketleme, zengin metin düzenleme ve güçlü arama fonksiyonları ile ClickUp, her türlü içerik oluşturma için merkezi yazma aracınız olarak işlev görür.

Her ClickUp özelliğinin temelinde verimlilik yatmaktadır. Ve artık ClickUp Belgelerinde bulunan yeni AI yazma asistanı araçlarıyla, AI yazma araçlarının ( Writesonic gibi ) gücünü doğrudan platformumuzda kullanabilirsiniz!

ClickUp'ın AI fonksiyonları, pazarlama takımlarının vaka çalışması gibi önemli belgeleri hızlıca hazırlamasını kolaylaştırır

Bu AI entegrasyonu, ClickUp'ı birçok farklı takım için harika bir yazma aracı haline getirir. Herhangi bir konu için kolayca metin ve kopya oluşturma, içeriği kısaltma veya uzatma ve anında gramer kontrolü yapma özelliklerine sahiptir. Bu kullanışlı araç, içerik takımlarının blog yazısı fikirleri sunmasına veya ürün takımlarının ürün gereksinim belgeleri oluşturmasına ve kullanıcı test çalışmaları tasarlamasına saniyeler içinde yardımcı olabilir!

ClickUp Özellikleri:

ClickUp Artıları:

Tek bir kişi veya tüm bir kuruluş için görevler veya yorumlar atamak için son derece uyarlanabilir

Binlerce şablona erişim ile ücretsiz olarak başlayın

İlerlemenizi takip etmenize yardımcı olacak yazma hedefleri belirlemenizi sağlar

Takımlara özel belgeler oluşturmak ve dilbilgisi denetimleri yapmak için entegre AI araçları

ClickUp Eksileri:

Tüm özellikler mobil uygulamaya eklenmemiştir

AI fonksiyonları şu anda bekleme listesindedir (şimdilik!)

ClickUp Maliyet:

Sonsuza Kadar Ücretsiz

Sınırsız : Kullanıcı başına aylık 7 $

İş : Kullanıcı başına aylık 12 $

Enterprise: Fiyatlandırma için iletişime geçin

ClickUp Puanlar ve yorumlar:

G2: 4,7/5 (6.000'den fazla yorum)

Capterra: 4,7/5 (3.000'den fazla yorum)

2. Grammarly

grammarly aracılığıyla

Grammarly, yazarların taslaklarını profesyonel bir görünüme kavuşturmalarına yardımcı olan bir dizi gramer ve intihal kontrolü düzenleme aracıdır. Yazarlar, daha net ve etkili yazılar oluşturmalarına yardımcı olduğu için Grammarly'den faydalanabilirler. Bu yazma aracıyla, içeriğinizin gramer hataları, garip ifadeler ve intihal içermediğinden emin olabilirsiniz.

Grammarly'nin bazı anahtar özellikleri arasında otomatik yazım ve dilbilgisi denetleyicisi, yazım stili önerileri, intihal dedektörü ve kişiselleştirilmiş geri bildirim yer alır. Ayrıca, kullanıcıların aşırı kullanılan kelimeleri değiştirebilmeleri için yerleşik bir eş anlamlılar sözlüğü de vardır. 12. sınıf İngilizce dersi için şiir yazıyor ya da en son projeniz için OKR'ler hazırlıyor olun, Grammarly her yazarın araç setine eklemesi gereken bir araçtır.

Grammarly ile Wordtune'u karşılaştırın!

Grammarly Özellikleri:

Akıllı düzenleyici ile stil ve üslubunuz hakkında ikinci bir görüş alın

Yanlışlıkla başkalarından alıntı yapmadığınızdan emin olmak için intihal kontrol aracını kullanın

Yazım denetleyici ile yazım ve gramer hatalarını azaltın

Grammarly Artıları:

Düzenleyicide olmasanız bile kullanımı kolaydır

Öneriler, yaygın hatalar, yanlışlıklar ve eksikliklerin geniş bir aralığını kapsar

Herkesin kullanabileceği harika ücretsiz sürüm

Grammarly Eksileri:

Bazı öneriler tekrarlayıcı ve yararsız gelebilir

Yazınızı Grammarly'nin düzenleyicisi ile tercih ettiğiniz yazma uygulaması arasında taşırken biçimlendirme bozulabilir

Grammarly Ücreti:

Ücretsiz

Premium : 30 $/ay

İş: Kullanıcı başına aylık 14,50 $ (10 kişiden fazla takımlar için)

Grammarly Puanlar ve yorumlar:

G2: 4,6/5 (1000+ yorum)

Capterra: 4,7/5 (6000+ yorum)

Bonus: AI Pazarlama Araçları

3. Hemingway Düzenleyici

Hemingway aracılığıyla

Hemingway Editor, yazdıklarınızın okunabilirliğini artırmayı amaçlayan bir yazma yardımcısıdır. Bu hedefe, yazarlara cümle yapısını analiz eden ve takip etmesi kolay geri bildirimler sunan ücretsiz bir yazma uygulamasına erişim sağlayarak ulaşır.

Örneğin, Hemingway uygulaması, çok karmaşık olduğunu düşündüğü cümleleri kırmızı renkle vurgular. Böylece, yapmanız gereken tek şey işinizi uygulamaya eklemek ve metniniz daha net ve okunması kolay hale gelene kadar kırmızı renkle vurgulanan cümleleri düzenlemektir. Ayrıca, yazınıza okunabilirlik puanı verir, böylece yazınızın hedef kitleye uygun olduğundan emin olabilirsiniz.

Hemingway Editor, kendi işinizi stil sorunları nedeniyle düzenlemek zor olabileceğinden (örneğin, zarfların aşırı kullanımı veya pasif cümle yapısı) yazma için çok etkileyici bir araçtır. Hemingway Editor ile bu sorunları hızlıca düzeltebilir, zaten harika olan ilk taslağınızı daha da iyileştirebilir ve daha iyi bir yazar olabilirsiniz.

Hemingway Özellikleri:

Renk kodlu düzenleme önerileri, makalelerinizi kolayca gözden geçirmenizi sağlar

Program, okunması zor cümleleri tespit eder, böylece yazdıklarınızı net hale getirebilirsiniz

Kolay içe aktarma özelliği, yazdığınız yerden bağımsız olarak hızlı düzenlemeler yapmanızı sağlar

Hemingway Artıları:

Kullanmak için giriş yapmanıza veya kayıt olmanıza gerek yok

Basit arayüzü sayesinde herkes kullanabilir

Cümle karmaşıklığı ve zarfların aşırı kullanımı gibi fark edilmesi zor sorunları azaltmanıza yardımcı olur

Hemingway Eksileri:

Grammarly gibi diğer düzenleme programlarında bulunan birçok özellik eksiktir

Microsoft Word gibi gerçek yazma aracınızla entegre etmenin bir yolu yok

Fikir yazmak için ideal değildir

Hemingway Maliyet:

Ücretsiz

Ücretli Sürüm: 19,99 $ (tek seferlik ödeme)

Hemingway Derecelendirmeleri ve Yorumları:

G2: 4. 4/5 (46 yorum)

Capterra: 4,4/5 (10 yorum)

Bonus: AI Metin Oluşturucular

4. Güçlü Eşanlamlılar Sözlüğü

Power Thesaurus aracılığıyla

Power Thesaurus, insanların yazılarında kullanabilecekleri farklı kelimeler bulmalarına yardımcı olan bir web sitesidir. Bu yazma aracı, daha kullanışlı, dijital bir eş anlamlılar sözlüğü arayanlar için mükemmeldir. Arama fonksiyonu ile, söylemek istediklerinizi yeni ve ilginç bir şekilde ifade etmenize yardımcı olacak eş anlamlılar bulabilirsiniz.

Ayrıca, Power Thesaurus zıt anlamlı kelimeler sunarak yazarların hikayelerine çeşitlilik ve kontrast katmalarını sağlar. Power Thesaurus, şimdiye kadar gördüğünüz en heyecan verici yazma aracı olmayabilir. Ancak, ücretsiz sürümü çoğu kişi için mükemmel bir seçimdir ve tam olarak aradığınız kelimeyi bulamadığınızda çok değerli olabilir.

Power Thesaurus Özellikleri:

Basit arama çubuğu, bir kelime girip eş anlamlılar, zıt anlamlılar ve daha fazlasının listesini almanızı sağlar

Chrome uzantısı ve mobil uygulama dahildir

Sonsuz eşanlamlı ve zıt anlamlı kelime seçenekleriyle hemen işe koyulun

Power Thesaurus Artıları:

Herkesin kullanabileceği basit kullanıcı arayüzü

Giriş yapmanıza veya kayıt olmanıza gerek yok

Topluluk tarafından yönetilen

Power Thesaurus Eksileri:

Çok fazla özelliği yok

Ücretsiz sürüm reklam içerir

Power Thesaurus Maliyet:

Ücretsiz

Pro: Aylık 2,49 $ (yıllık satın alındığında)

Power Thesaurus Derecelendirmeler ve yorumlar:

G2: Şu anda yorum yok

Capterra: Şu anda yorum yok

Bonus: Haber bülteni yazma yazılımı!

5. Google Dokümanlar

Google aracılığıyla

Google Dokümanlar, belgeler oluşturmanıza, bunları çevrimiçi olarak saklamanıza ve başkalarıyla paylaşmanıza olanak tanıyan dijital bir kelime işlemci. Mektuplar, hikayeler, notlar ve daha fazlasını yazmak için harika!

Google Suite, kolaylığı ve esnekliği nedeniyle yazarlar için önemlidir. İlk olarak, çevrimiçi olması sayesinde belgelerinize internet bağlantısı olan her yerden erişebilirsiniz. Bu, evden uzaktayken veya bir şeyi hızlı bir şekilde biriyle paylaşmanız gerektiğinde yazma işlerinizi kolaylaştırır.

Bir başka harika özellik ise işbirliği araçlarıdır. Bu, bir belge üzerinde aynı anda birden fazla kişiyle çalışabileceğiniz anlamına gelir, böylece aynı dosyanın birden fazla sürümünü gönderip takip etmekle uğraşmanıza gerek kalmaz.

Genel olarak, bu araç, ücretsiz abonelik düzeyinde bile çok sayıda işlev sunan, kullanımı kolay bir kelime işlemciye ihtiyaç duyan tüm yazarlar için mükemmel bir araçtır.

Google Özellikleri:

Tam donanımlı kelime işlemci

Google Drive veya E-Tablolar gibi diğer Google ürünleriyle entegre olur

Daha kolay erişim ve takımlarla işbirliği için tamamen çevrimiçi

Google Dokümanlar Artıları:

Kullanımı kolay ve çoğu kişinin aşina olduğu bir endüstri standardıdır

Google tarafından sık sık güncellenir

Ücretsiz sürüm tüm fonksiyonlara sahiptir ve küçük işletmeler için idealdir

Google Dokümanlar Eksileri:

Belgelerinizi düzenli tutmak kolay bir görev değildir

Sınırlı sayıda şablon

Yerel masaüstü sürümü yok

Google Dokümanlar Maliyet:

Bu fiyatlar, Google Çalışma Alanı ve Gmail ve Drive gibi diğer Google programlarına abonelikler içindir

Ücretsiz

İş Başlangıcı : 5,40 $/ay kullanıcı başına

İş Standardı : 10,80 $/ay kullanıcı başına

Business Plus : Kullanıcı başına aylık 18 $

Enterprise: Fiyatlandırma için iletişime geçin

Google Dokümanlar Derecelendirmeler ve yorumlar:

G2: 4,7/5 (6000+ yorum)

Capterra: 4,7/5 (6000'den fazla yorum)

6. Notion

notion aracılığıyla

Notion, yazarlar için inanılmaz derecede güçlü bir verimlilik aracıdır ve işlerini düzenlemeyi ve yazmayı kolaylaştıran bir dizi özellik sunar. Notion ile yazarlar kolayca belgeler oluşturabilir, bunları bulutta saklayabilir ve diğer kişilerle paylaşabilir. Ayrıca hikayelerdeki veya yazma projelerindeki ilerlemeyi izlemek için de harikadır.

Ayrıca, Notion, araca hemen başlamanızı kolaylaştıran çeşitli şablonlar sunar. Farklı yazma projeleri için şablonlar ve hatta düşüncelerinizi ve fikirlerinizi takip etmek için günlükler vardır. Notion, işbirliği için de inanılmaz derecede kullanışlıdır; yazarlar belgeleri ve notları kolayca paylaşabilir ve aynı belgeyi aynı anda birden fazla kullanıcının düzenlemesini destekler.

Genel olarak Notion, düzenli kalmak ve yazma sürecinden en iyi şekilde yararlanmak isteyen yazarlar için çok yönlü bir araçtır. Not almaktan işbirliğine ve daha fazlasına kadar, Notion'da herkes için bir şeyler vardır.

Notion Özellikleri:

Notlar ve Belgeler sistemi, ihtiyacınız olan her şeyi kolayca yazıp saklamanıza olanak tanır

Notion AI, notlarınızı düzenlemenize veya zor cümleleri yeniden yazmanıza yardımcı olabilecek bir AI yazma asistanına erişim sağlar

Wiki sistemi, yazdıklarınızı düzenlemenizi ve iş arkadaşlarınızla paylaşmanızı kolaylaştırır

Notion Artıları:

Hepsi bir arada sistem, belgelerinizi yazmayı, düzenlemeyi ve paylaşımı basitleştirir

Arama özellikleri, tam olarak istediğiniz yazıyı bulmanıza yardımcı olur

İhtiyacınız olan her konuda size yardımcı olacak birçok özellik ve entegrasyon

Notion Eksileri:

Kullanıcı arayüzü, daha basit bir Microsoft Word aracına kıyasla hızla dağınık hale gelebilir

Güvenilir olmayan internet bağlantılarında kullanımı zor olduğu için en fonksiyonel kitap yazma yazılımı değildir

Notion Maliyet:

Ücretsiz

Artı : Kullanıcı başına aylık 8 $

İş : Kullanıcı başına aylık 15 $

Enterprise: Fiyatlandırma için iletişime geçin

Notion Puanları ve Yorumları:

G2: 4,6/5 (1000+ yorum)

Capterra: 4,7/5 (1000+ yorum)

7. LINER

LINER aracılığıyla

LINER, ihtiyacınız olduğunu bilmediğiniz bir arama asistanıdır. Bir yazar olarak, araştırma yapmak için yazmak kadar zaman harcarsınız. Bu nedenle, araştırmayı çok daha kolay ve verimli hale getirecek özel bir araca ihtiyacınız vardır.

LINER tam da bunu yapar.

LINER, tarayıcınızla entegre olur ve Google aramalarınızı daha yararlı hale getirir. Örneğin, Google'a bir soru sorduğunuzda, LINER yapay zeka kullanarak size hızlı bir cevap verir. Ya da yararlı bir makale bulursanız, LINER'ı kullanarak önemli kısımları vurgulayabilir ve daha sonra kendi bilgi tabanınızda saklayabilirsiniz. Tüm bunlar, araştırmaya daha az zaman harcayıp yazınızı tamamlamaya daha fazla zaman ayırmanıza yardımcı olur.

LINER Özellikleri:

Arama asistanı, bir şey aradığınızda içerik önerir

AI, arama isteklerinizi özetler ve daha iyi araştırma için yeni aramalar önerir

İnternetin herhangi bir yerinde istediğiniz yeri vurgulayın ve daha sonra kullanmak üzere kaydedin

LINER Avantajları:

Temel sorulara basit AI tarafından oluşturulan cevaplar sağlayarak bir konuyu araştırırken zaman kazanmanızı sağlar

Daha sonra okumak üzere makaleleri saklamak için harika bir yol

Makaleleri, YouTube videolarını ve daha fazlasını vurgulamanızı sağlar

LINER Eksileri:

AI yanıtları bazen yanlış veya eksik bilgi verebilir

Özellikler herkes için yararlı olmayabilir

LINER Maliyet:

Ücretsiz

Temel : 8,83 $/ay

Profesyonel : 10,49 $/ay

Çalışma Alanı: Fiyatlandırma için iletişime geçin

LINER Derecelendirmeler ve yorumlar:

G2: Şu anda yorum yok

Capterra: Şu anda yorum yok

8. Reedsy Kitap Düzenleyici

Reedsy aracılığıyla

Reedsy Book Editor bir araçtan çok bir topluluktur. Birçok harika yazar, kitaplar için tonlarca harika fikre sahiptir, ancak kitaplarını nasıl yayınlatacaklarını bilmezler. Reedsy, gelecek vadeden yazarların işlerini yayınlatmalarına yardımcı olmak için kuruldu. Bunu, yazarlara profesyonel düzenleyiciler, tasarımcılar ve pazarlamacılardan oluşan bir ağa erişim imkanı sunarak yapar.

Ayrıca, yazarların en iyi kitapları yazmalarına yardımcı olan blog gönderileri, web seminerleri ve öğreticiler gibi kaynaklar da sağlar. Araç, Amazon Kindle veya isteğe bağlı baskı hizmetleri için kitapları kolayca biçimlendirmenizi sağlayan basit bir çevrimiçi düzenleyicidir.

Kullanımı kolay arayüzü ile metninizi hızlı bir şekilde yükleyebilir ve yayınlamaya hazır hale getirmek için gerekli değişiklikleri yapabilirsiniz. Genel olarak, Reedsy Book Editor, yazımlarını bir üst seviyeye taşımak isteyen yazarlar için paha biçilmez bir kaynaktır.

Kitabınızı yazmaya başlamak için biraz yardıma mı ihtiyacınız var? Daha iyi sonuçlar için ücretsiz Kitap Planlama şablonumuzu deneyin!

Reedsy Özellikleri:

Kitap yayınlama konusunda 10 günlük ücretsiz kurs dahildir

Reedsy Marketplace, yayıncılık sektöründeki her türlü profesyonelle bağlantı kurmanızı sağlar

Konu ve içerik oluşturucu , yazarların bloklarını aşmalarına yardımcı olur

Kolay kitap düzenleyici, yayınlanmış bir işin oluşturulması sürecini basitleştirir

Reedsy Artıları:

Kitap oluşturmanıza yardımcı olacak düzenleyiciler, tasarımcılar ve daha fazlasını bulabileceğiniz tek bir yer

Kullanımı ücretsiz birkaç kitap yazma yazılımından biri

Yazmanıza yardımcı olacak çok sayıda içerik ve araç

Reedsy Eksileri:

Öncelikle yeni bir kitap veya kısa öykü yazmanıza yardımcı olmaya odaklanmıştır

Reedsy Maliyet:

Ücretsiz

Reedsy Derecelendirmeler ve yorumlar:

G2: 4,5/5 (1 yorum)

Capterra: Şu anda yorum yok

9. Bear

via Bear

Bear, hikaye fikirlerinizi ve yapılacaklar listenizi yazmanıza ve takip etmenize yardımcı olan bir Apple not alma aracıdır. Bear'ın bu listedeki en iyi yazma araçları arasında gerçekten öne çıktığı nokta, güzel kullanıcı arayüzüdür. Anlaşılması kolay bir şekilde düzenlenmiştir ve minimalist tasarımı yazma sürecine çok iyi uyum sağlar.

Ayrıca Bear, notlarınızı ve fikirlerinizi basit ve verimli bir şekilde düzenlemenizi sağlayan birçok etiketleme aracına sahiptir. Böylece, yazdığınız veya yazmayı planladığınız her şeyi kolayca takip edebilir ve bunalmadan çalışabilirsiniz. İster öğrenci, ister profesyonel yazar, ister sadece yazmayı ve fikir üretmeyi seven biri olun, Bear, cephanenizde bulunması gereken paha biçilmez bir yazma yazılımıdır.

Bear Özellikleri:

Notlarınızı düzenli tutmak için hashtag'ler ve bağlantılar kullanın

Şifreleme, notlarınızı gizli tutar

İşaretleme düzenleyicisi, kodlayıcıların 150'den fazla programlama dilinde çalışmasına yardımcı olur

Bear Pros:

Harika görünüyor

Hareket halindeyken not almak veya en son denemenizi yazmak için mükemmel

Cihazlar arasında senkronizasyon sayesinde iPhone, iPad veya Mac'inizde işlerinizi yapabilirsiniz

Bear Cons:

Yalnızca Apple ekosisteminde desteklenir

Gelişmiş yazma veya düzenleme özelliklerinin eksikliği

Bear Maliyet:

Ücretsiz

Pro: 14,99 $/ay

Bear Puanları ve yorumları:

G2: 4,5/5 (42 yorum)

Capterra: 4,5/5 (6 yorum)

Bear uygulamasına alternatifleri inceleyin!

10. Evernote

evernote aracılığıyla

Evernote, yazarlar için bir başka yararlı not alma aracıdır, çünkü fikirleri, belgeleri ve notları tek bir yerde kaydetmelerine olanak tanır. Evernote, belgeleri başkalarıyla kolayca paylaşabileceğiniz için yazma projelerinde işbirliğini de kolaylaştırır.

Ayrıca, Evernote yazdıklarınızı basit ve verimli bir şekilde düzenlemenizi sağlayan birçok özelliğe sahiptir. Örneğin, etiketleme sistemini kullanarak ilgili belgeleri ve notları hızlı bir şekilde bulabilirsiniz. Ayrıca, Evernote'un arama fonksiyonu belgelerinizde belirli anahtar kelimeleri kolayca bulmanızı sağlar. Son olarak, Evernote düzenli olarak ihtiyaç duymadığınız belgeler için bir arşiv görevi de görür, böylece bu belgelere her zaman erişebilirsiniz.

Evernote, bu listedeki en güzel veya en yeni araç olmayabilir, ancak kesinlikle en kullanışlı araçlardan biridir. Yazılarınızı düzenli ve erişilebilir tutmanıza yardımcı olacak bir yazma aracı arıyorsanız, Evernote kesinlikle dikkate almaya değer.

Evernote Özellikleri:

Görev aracı, bugün yapmanız gereken işleri takip etmenizi sağlar

Çevrimdışı işlevsellik, Evernote'a her yerden erişebileceğiniz anlamına gelir

Takviminizle entegre olur

Evernote Avantajları:

Dosyalar, not veya PDF formatında olmalarına bakılmaksızın aranabilir

Görüntüleri kolayca ekleyin ve düzenleyin

Not alma sürecini basitleştiren birçok özellik

Evernote Eksileri:

Ücretsiz sürümde son teslim tarihi ekleme veya Google Takvim'e bağlanma gibi anahtar özellikler yoktur

Rakiplere kıyasla pahalı

Kitap yazma yazılımı için pek ideal değil

Evernote Maliyet:

Ücretsiz

Kişisel : 8,99 $/ay

Profesyonel : 10,99 $/ay

Takımlar: 14,99 $/ay

Evernote Puanlar ve yorumlar:

G2: 4. 4/5 (1000+ yorum)

Capterra: 4,4/5 (7000'den fazla yorum)

Yazma, hayatın önemli bir parçasıdır ve bu süreci kolaylaştırmak için birçok yazma yazılımı seçeneği mevcuttur. AI, arama asistanı, kitap düzenleyici veya not alma aracı arıyorsanız, bu listede dikkatinizi dağıtmayacak ve işinize yarayacak bir şey bulacaksınız.

Yazma verimliliğinizi bugün artırmaya başlamanın bir yolu ClickUp'tır. ClickUp, yaratıcı çalışmalarınızı ve belgelerinizi oluşturmak, saklamak ve düzenlemek için tek bir yer sunarak tüm yazarlara yardımcı olabilir. Özellikle bir takımla çalışıyorsanız, geri bildirim alıyorsanız ve iş arkadaşlarınızla işbirliği yapıyorsanız, en iyi yazma araçlarından biridir.

ClickUp'ı ücretsiz deneyebilirsiniz, hemen başlayın ve yazma saatlerinizden nasıl daha fazla verim alabileceğinizi görün.