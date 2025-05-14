2025'in En İyi 10 Haber Bülteni Yazılımı (Ücretsiz ve Ücretli)

Dikkat çekici bir haber bülteni oluşturmak kolay bir görev değildir.

Fikir oluşturmadan dağıtıma kadar her adım titiz bir planlama ve proje yürütme gerektirir.

Bu süreci önemli ölçüde kolaylaştırabilecek önemli bir unsur, verimli bir haber bülteni yazılımıdır.

Bu dijital çağda, birçok haber bülteni yazılımı aracı, pazarlamacıların, haber bülteni düzenleyicilerinin ve yayıncıların çeşitli ihtiyaçlarını karşılamaktadır.

Ancak, özellikle bu araçların geniş özellikleri ve fiyatlandırma yapıları göz önüne alındığında, doğru haber bülteni yazılımını seçmek zor olabilir.

Zaman ayırarak en iyi 10 haber bülteni yazılım aracını araştırdık ve bir liste hazırladık. Bu araçları özellikleri, sınırlamaları, fiyatları ve G2 ve Capterra gibi güvenilir kaynaklardan alınan yorumlara göre sıraladık.

Kapsamlı özelleştirme özellikleri, sorunsuz entegrasyon yetenekleri veya mükemmel analitik özelliklere sahip bir araç arıyorsanız, ihtiyacınız olan her şey bizde var.

Haber Bülteni Yazılımı Nedir?

Haber bülteni yazılımı, haber bültenlerinin oluşturulması, tasarlanması ve dağıtımını basitleştiren bir araçtır.

Haber bülteni yazılımı, abone listelerinin kolay yönetimi, açılma ve tıklama oranlarının izlenmesi ve dağıtım programlarının otomasyonunu sağlar.

Haber bülteni yazılımında nelere dikkat etmelisiniz?

En iyi haber bülteni yazılımını bulmak, esas olarak özel ihtiyaçlarınıza ve tercihlerinize bağlıdır.

Anahtar faktörlerden biri, e-posta pazarlama hizmetinin kullanıcı dostu olmasıdır. Sezgisel bir arayüze ve kullanımı kolay tasarım araçlarına sahip bir e-posta pazarlama aracı, hayatınızı çok daha kolay hale getirecektir. Bir diğer önemli husus ise özelleştirme yetenekleridir. Haber bülteninizin tasarımını marka kimliğinizle uyumlu hale getirebilmelisiniz.

Entegrasyon yetenekleri, e-posta pazarlama platformunuz için de önemlidir. Seçtiğiniz haber bülteni yazılımı, mevcut teknoloji altyapınızla uyumlu olmalı ve platformlar arasında sorunsuz bir şekilde çalışmanıza olanak sağlamalıdır. En iyi haber bülteni yazılımı, güçlü analiz ve raporlama araçları sunarak abonelerin davranışları ve etkileşim düzeyleri hakkında size bilgi verir.

Fiyatlandırma da kararınızı etkileyen faktörlerden biri olmalıdır. Bütçenize uygun bir fiyata ihtiyacınız olan özellikleri sunan bir haber bülteni yazılımı arayın.

Son olarak, güvenilir kaynaklardan gelen yorumları ve puanları göz önünde bulundurun, çünkü bunlar her bir haber bülteni yazılımının genel performansı ve kullanıcı memnuniyeti hakkında değerli bilgiler sağlar.

Kullanabileceğiniz En İyi 10 Haber Bülteni Yazılımı

İşte en iyi haber bülteni yazılımları için seçimlerimiz.

Haber bülteni planlaması için en iyisi

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ClickUp, özelleştirilebilir HTML e-posta şablonlarıyla öne çıkıyor. Sıfırdan başlamak yerine, markanızın görünümüne ve hissine uyacak şekilde kolayca özelleştirilebilen bu profesyonelce tasarlanmış şablonları kullanabilirsiniz. ClickUp AI, abonelerinizin e-posta pazarlama kampanyalarınızdaki bağlantılara tıklayıp açılış sayfalarınızdan birini ziyaret ettiğinde olduğu gibi, zaman kazanmanızı ve iletişimlerinizde tutarlılık sağlamanızı sağlar.

ClickUp Belgeleri ve proje yönetimi araçları dikkat çekicidir. Bunlarla, haber bültenlerinizi kolayca düzenleyebilir, ClickUp şablonlarıyla içerik takvimleri oluşturabilir ve oluşturma sürecini baştan sona takip edebilirsiniz. Bu düzeyde bir organizasyon, takımlar için oyunun kurallarını değiştirir, herkesin aynı sayfada kalmasını ve son teslim tarihlerinin karşılanmasını sağlar.

Entegrasyon da ClickUp'ın güçlü yönlerinden biridir. Yazılım, başlıca e-posta haber bülteni yazılım araçlarıyla uyumludur. Bu, haber bülteninizi ClickUp'ta oluşturabilir ve ardından dağıtım için tercih ettiğiniz pazarlama platformuna kolayca aktarabilirsiniz. Bu uyumluluk, iş akışınızı önemli ölçüde kolaylaştırabilir.

ClickUp, gelişmiş analiz ve raporlama araçları sunar. Açılma oranlarını, tıklama oranlarını, kayıt formlarını ve daha fazlasını izleyerek haber bültenlerinizin performansını net bir şekilde görebilirsiniz. Bu bilgiler, stratejinizi iyileştirmek ve hedef kitlenizin ilgisini çeken içerikler oluşturmak için çok önemlidir.

ClickUp'ın en iyi özellikleri

1.000'den fazla uygulama ve araçla kusursuz bir şekilde entegre olur, işleri kolaylaştırmanıza ve bağlam değiştirmeyi önlemenize yardımcı olur

Görev, belge ve proje yönetimini çevrimiçi işbirliği araçlarıyla birleştirerek tüm iş ihtiyaçlarınız için merkezi bir konum sağlar

Pazarlama planı şablonları ve haber bülteni şablonları , herhangi bir projeye hızlı ve kolay bir şekilde başlamanızı sağlar

Otomatikleştirilmiş iş akışları, rutin görevlerde zaman tasarrufu sağlar ve verimliliği artırır

İş yükü yönetimini ve arayüzleri ihtiyaçlarınıza göre özelleştirmenize olanak tanır

Cömert bir ücretsiz plan, ClickUp'ın yeteneklerini commit etmeden önce tanımanıza olanak tanır

ClickUp sınırlamaları

Tüm özellikler göz önüne alındığında, yeni kullanıcıların tüm işlevleri keşfetmek ve anlamak için biraz zamana ihtiyacı olabilir

Çevrimdışı olduğunuzda tüm fonksiyonlar kullanılamaz

ClickUp fiyatlandırması

ClickUp puanları ve yorumları

G2 : 4,7/5 (10.000'den fazla yorum)

Capterra: 4,7/5 (4.000'den fazla yorum)

ClickUp Haber Bülteni Beyaz Tahta Şablonu ile estetik açıdan çekici ve bilgilendirici bir haber bülteni oluşturun

2. Moosend

Sürükle ve bırak haber bültenleri için en iyisi

moosend aracılığıyla

Etkileyici haber bültenlerini kolaylıkla oluşturmak isteyenler için Moosend adımlarını hızlandırıyor.

Bu platform, tasarım sürecini basitleştiren sürükle ve bırak düzenleyici gibi e-posta pazarlama özelliklerine sahiptir. Önceden tasarlanmış çarpıcı şablonlardan oluşan bir kitaplık ile, kısa sürede ilgi çekici bir haber bülteni oluşturabilirsiniz.

Ancak kolaylık bununla sınırlı değil: Moosend'in gerçek zamanlı analitik özelliği, kampanya performansını anında analiz etme olanağı sunar. Açılma oranlarından tıklama oranlarına kadar, haber bültenlerinizi optimize etmek ve hedef kitlenizle bağlantı kurmak için ihtiyacınız olan tüm verilere sahip olacaksınız.

Moosend'in en iyi özellikleri

Basit ve sezgisel kullanıcı arayüzü, yeni başlayanlar için bile kolay gezinme ve kullanım sağlar

Kapsamlı ve güzel şablon koleksiyonu ve sürükle ve bırak düzenleyici, haber bültenlerini tasarlamayı kolaylaştırır

Güçlü otomasyon özellikleri ve segmentasyon araçları, kişiselleştirilmiş ve hedefli kampanyalar oluşturmanıza olanak tanır

A/B testi, haber bültenlerinizin en iyi etkileşim için optimize edilmesini sağlar

Moosend sınırlamaları

Basitliği bir güç olsa da, ileri düzey kullanıcılar özelliklerini biraz sınırlı bulabilir

Yerel bir CRM sistemi sunmaz

Moosend fiyatlandırması

1000 aboneye kadar ücretsiz

Pro: Aylık 8 $'dan başlayan fiyatlarla

Enterprise: Özel fiyatlandırma

Moosend puanları ve yorumları

G2 : 4,6/5 (100'den fazla yorum)

Capterra: 4,8/5 (200'den fazla yorum)

Bonus: Google Dokümanlar'daki bu haber bülteni şablonlarına göz atın!

3. Kampanya Monitörü

Küçük işletmeler için en iyisi

campaign Monitor aracılığıyla

Campaign Monitor'da, işlevsellikten ödün vermeden sadeliğinde üstün olan pazarlama araçlarından birini bulduk.

Bu platform, hem yeni başlayanlar hem de deneyimli pazarlamacılar için uygundur ve e-posta kampanyalarının oluşturulmasını, gönderilmesini ve optimize edilmesini son derece kolay hale getirir.

Campaign Monitor'ün en güçlü yanı, sezgisel otomasyonudur.

Abonelerin eylemlerine veya önceden tanımlanmış senaryolara göre tetikleyiciler ayarlama özelliği sayesinde, haber bültenlerinizin doğru zamanda doğru kitleye ulaşmasını sağlayabilirsiniz.

Campaign Monitor'un en iyi özellikleri

Sürükle ve bırak e-posta oluşturucu ve güzel şablonlar mükemmel tasarım esnekliği sunar

Kampanyalarınızı optimize etmek için güçlü A/B test yetenekleri

Kapsamlı analizler, kampanya performansı hakkında değerli bilgiler sağlar

Gelişmiş kişiselleştirme özellikleri, son derece hedefli haber bültenleri ve duyurular oluşturmanıza olanak tanır

Campaign Monitor sınırlamaları

Bazı rakiplere kıyasla e-posta otomasyonu için sınırlı seçenekler

Bazı kullanıcılar, diğer benzer araçlara göre biraz daha pahalı buluyor

Campaign Monitor fiyatlandırması

Temel: Aylık 9 $'dan başlayan fiyatlarla

Sınırsız: Aylık 29 $'dan başlayan fiyatlarla

Premier: Aylık 149 $'dan başlayan fiyatlarla

Campaign Monitor puanları ve yorumları

G2 : 4. 1/5 (200+ yorum)

Capterra: 4,3/5 (500'den fazla yorum)

📮 ClickUp Insight: Ankete katılanların %37'si içerik oluşturma, düzenleme ve e-posta yazma dahil olmak üzere yapay zeka kullanıyor. Ancak bu süreç genellikle içerik oluşturma aracı ve çalışma alanınız gibi farklı araçlar arasında geçiş yapmayı gerektirir. ClickUp ile e-postalar, yorumlar, sohbetler, belgeler ve daha fazlası dahil olmak üzere çalışma alanı genelinde yapay zeka destekli yazma yardımı alırken, çalışma alanınızın tamamındaki bağlamı koruyabilirsiniz.

4. Omnisend

E-ticaret siteleri için en iyisi

omnisend aracılığıyla

Omnisend, bir haber bülteni yazılımından daha fazlasını sunar. E-ticaret işleri için e-posta pazarlamasını SMS ve sosyal medya gibi diğer kanallarla birleştiren hepsi bir arada bir platformdur.

Bu yaklaşım, müşteri deneyimini geliştiren ve dönüşümleri artıran birleşik, kanallar arası kampanyalar oluşturmanıza olanak tanır. Segmentasyon ve kişiselleştirmeye odaklanan Omnisend'in e-posta haber bülteni yazılımı özellikleri, içeriğinizi bireysel müşteri davranışlarına ve tercihlerine göre kolayca uyarlayabilmenizi sağlar.

Omnisend'in en iyi özellikleri

Dinamik içerik blokları ve şablonlara sahip bir haber bülteni düzenleyici, kişiselleştirilmiş haber bültenleri oluşturmanıza yardımcı olur

E-posta abonelerini daha iyi hedeflemek için esnek e-posta otomasyon oluşturucu ve segmentasyon özellikleri

Shopify, Bigcommerce ve WooCommerce gibi e-ticaret platformlarıyla iyi entegre olan bir haber bülteni platformu

Değerli kampanya içgörüleri için gelişmiş raporlama araçları

Omnisend sınırlamaları

E-ticarete odaklanması bir güç olsa da, e-ticaret mağazası olmayan işletmeler için en iyi seçim olmayabilir

Bazı kullanıcılar, diğer haber bülteni araçlarına kıyasla daha zor bir öğrenme eğrisi olduğunu bahsetmektedir

Omnisend fiyatlandırması

Ücretsiz sürüm

Standart: Aylık 16 $'dan başlayan fiyatlarla

Pro: Aylık 99 $'dan başlayan fiyatlarla

Enterprise: Özel fiyatlandırma

Omnisend puanları ve yorumları

G2 : 4,5/5 (50'den fazla yorum)

Capterra: 4,7/5 (50+ yorum)

5. Brevo

E-ticaret siteleri için en iyisi

via Brevo

Sırada, yenilikçi tasarım yaklaşımıyla e-posta pazarlama araçları arasında öne çıkan Brevo var.

Brevo, görsel olarak çekici haber bültenleri oluşturmayı kolaylaştıran zengin ve etkileşimli bir tasarım düzenleyicisi sunar. Platform, birden fazla kullanıcının e-posta pazarlama çabalarında birlikte çalışmasına olanak tanıyan gerçek zamanlı işbirliği özellikleri sunarak takımlar için idealdir.

Verimli iş akışı otomasyonu ve görev atama özellikleriyle Brevo, takımınız içinde sorunsuz bir işbirliği sağlayarak haber bülteni oluşturma sürecini hızlandırır.

Brevo'nun en iyi özellikleri

Sezgisel sürükle ve bırak düzenleyici ile kullanıcı dostu arayüz

Çeşitli ihtiyaçlar için geniş bir yelpazede özelleştirilebilir şablonlar

Kampanya performansına ilişkin içgörüler için sağlam raporlama ve analizler

Pazarlama otomasyonu ve segmentasyon yetenekleri dahildir

Brevo sınırlamaları

Daha yeni bir haber bülteni yazılımı olduğu için bazı gelişmiş özelliklerden yoksun olabilir

Diğer araçlara kıyasla sınırlı entegrasyon seçenekleri

Brevo fiyatlandırması

Fiyatlandırma talep üzerine verilir

Brevo puanları ve yorumları

G2 : 4,2/5 (20'den fazla yorum)

Capterra: 4,6/5 (10+ yorum)

6. ConvertKit

Blog yazarları için en iyisi

convertKit aracılığıyla

ConvertKit ile, oluşturucular için özel olarak tasarlanmış bir haber bülteni yazılımı elde edersiniz.

İster blog yazarı, ister YouTuber veya podcaster olun, ConvertKit hedef kitlenizi büyütmenize ve çevrimiçi olarak para kazanmanıza yardımcı olacak araçlar sunar. Güçlü otomasyon ve etiketleme sistemi ile hedefli mesajlaşma imkanı sunmasıyla bilinir.

ConvertKit, e-postalarınızın abonelerinizin gelen kutularına ulaşmasını sağlamak için özel bir takımla çalışarak teslim edilebilirliği önceliklendirir.

ConvertKit'in en iyi özellikleri

Kullanımı kolay arayüz ve güçlü görsel otomasyon oluşturucu

Kişiselleştirilmiş iletişim için segmentasyon ve etiketleme araçları

Yayın ve diziler dahil olmak üzere sağlam e-posta pazarlama stratejisi yetenekleri

WordPress, Shopify ve WooCommerce gibi popüler platformlarla entegre olur

ConvertKit sınırlamaları

Diğer haber bülteni yazılımlarına kıyasla sınırlı tasarım ve özelleştirme seçenekleri

Yerel A/B test özelliği yok

ConvertKit fiyatlandırması

Ücretsiz

Oluşturucu: Aylık 15 $

Oluşturucu Pro: 29 $/ay

ConvertKit puanları ve yorumları

G2 : 4,4/5 (100'den fazla yorum)

Capterra: 4,7/5 (100'den fazla yorum)

7. AWeber

Blog yazarları için en iyisi

aWeber aracılığıyla

E-posta pazarlama hizmetleri sektörünün sadık bir üyesi olan AWeber, sağlam otomatik yanıtlama özellikleri ve çok sayıda hazır şablon seçimi ile beğeni toplamaya devam ediyor.

Bu haber bülteni yazılımı, haber bültenlerinizin performansını kuşbakışı görünümle sunan yerleşik bir analiz aracı özelliğine sahiptir. Ancak AWeber'i diğerlerinden ayıran en önemli özelliği, mükemmel müşteri desteğidir.

Çeşitli kanallardan 7/24 ulaşabileceğiniz takım, her adımda size yardımcı olmak için hazırdır.

AWeber'in en iyi özellikleri

Önceden hazırlanmış şablonlardan oluşan geniş seçim ve kullanıcı dostu sürükle ve bırak düzenleyici

Verimli e-posta otomasyonu için otomatik yanıtlama özellikleri

Kampanya performansını izlemek için yerleşik analizler

e-posta, telefon ve canlı sohbet yoluyla 7/24 müşteri desteği

AWeber sınırlamaları

Arayüz, daha modern haber bülteni yazılımlarına kıyasla eski görünebilir

Bazı kullanıcılar sınırlı segmentasyon ve kişiselleştirme seçeneklerinden şikayetçi

AWeber fiyatlandırması

Ücretsiz

Lite: 12,50 $/ay

Artı: Aylık 20 $

Sınırsız: 899 $/ay

AWeber puanları ve yorumları

G2 : 4,2/5 (600'den fazla yorum)

Capterra: 4,4/5 (200'den fazla yorum)

Hizmet tabanlı işler için en iyisi

via Constant Contact

Constant Contact'un e-posta pazarlama yazılımı, özellikle küçük işletmeler ve kar amacı gütmeyen kuruluşlar için tasarlanmış özellikleriyle öne çıkıyor.

Bu platform, 100'den fazla özelleştirilebilir e-posta şablonu ile zahmetsiz bir kullanıcı arayüzü sunar. Etkinlik yönetimi araçları ve Shopify ve WordPress gibi platformlarla entegrasyonları, farklı iş ihtiyaçları için çok yönlü olmasını sağlar.

100'den fazla özelleştirilebilir e-posta şablonu ve güçlü sürükle ve bırak düzenleyici

Güçlü raporlama araçları, açılma, tıklama ve paylaşımlar hakkında içgörüler sağlar

Etkinlik yönetimi araçları ve Shopify ve WordPress gibi popüler platformlarla entegrasyonlar

Canlı sohbet, telefon desteği ve geniş kaynak kütüphanesi dahil olmak üzere mükemmel müşteri desteği

Otomasyon, daha karmaşık kampanyalar için sınırlı olabilir

Bazı kullanıcılar, fiyatlandırma yapısının büyüyen işletmeler için biraz yüksek olduğunu düşünüyor

Lite: Aylık 12 $

Standart: Aylık 35 $

Premium: 80 $/ay

G2 : 4,0/5 (5.000'den fazla yorum)

Capterra: 4,3/5 (2.000'den fazla yorum)

9. Keap

Hizmet tabanlı işler için en iyisi

via Keap

Keap, eski adıyla Infusionsoft, güçlü müşteri ilişkileri yönetimi (CRM) ile e-posta pazarlama yazılımı özelliklerini bir araya getirir.

Küçük işletmeler için ideal olan bu hepsi bir arada satış ve pazarlama platformu, davranış tetikleyicileri dahil olmak üzere gelişmiş otomasyon özellikleriyle birlikte gelir.

Keap ile kişiselleştirilmiş takip mesajları oluşturabilir ve kapsamlı e-posta kampanyaları için anlamlı metrikleri izleyebilirsiniz.

Keap'in en iyi özellikleri

E-posta pazarlama aracıyla entegre güçlü CRM

Kampanya oluşturucu ve davranış tetikleyicileri dahil olmak üzere sağlam otomasyon özellikleri

Sıralama özelliğine sahip kişiselleştirilmiş e-posta kampanyaları

E-posta kampanyalarının kapsamlı izleme ve analizi için kapsamlı raporlama

Keap sınırlamaları

Diğer e-posta pazarlama araçlarına kıyasla daha pahalı

Birçok gelişmiş özelliği nedeniyle daha dik öğrenme eğrisi

Keap fiyatlandırması

Pro: 199 $/ay

Maksimum: 289 $/ay

Keap puanları ve yorumları

G2 : 4,2/5 (1.000'den fazla yorum)

Capterra: 4. 1/5 (1.000+ yorum)

10. HubSpot

Hizmet tabanlı işler için en iyisi

hubSpot aracılığıyla

Satış ve pazarlama kaynakları yönetimi araçları dünyasının devlerinden HubSpot, birçok özelliğe sahip gelişmiş bir e-posta pazarlama yazılımı sunar. Kişiselleştirme araçları, içeriği her alıcıya göre özelleştirmenize olanak tanırken, ayrıntılı analizler kampanya performansı hakkında değerli bilgiler sağlar.

Bu CRM pazarlama yazılımı, diğer e-posta pazarlama platformlarıyla sorunsuz entegrasyon sunar, bu da onu bütünsel bir pazarlama çözümü arayan işletmeler için mükemmel bir seçim haline getirir.

HubSpot'un en iyi özellikleri

HubSpot sınırlamaları

Diğer araçlara kıyasla daha yüksek fiyat

Gelişmiş özelliklerin genişliği nedeniyle bunaltıcı olabilir

HubSpot fiyatlandırması

Fiyatlandırma için HubSpot ile iletişime geçin

HubSpot puanları ve yorumları

G2 : 4,4/5 (10.000'den fazla yorum)

Capterra: 4,5/5 (3.000'den fazla yorum)

Her e-posta pazarlama platformunun kendine özgü güçlü yönleri vardır; en uygun olanı, özel ihtiyaçlarınıza bağlıdır. İleri otomasyon özellikleri, şık tasarım şablonları veya sağlam analitik araçlar olsun, yazılım haber bültenlerinizi bir üst seviyeye taşıyabilir.

Ancak, etkili haber bülteni oluşturmanın sırrının doğru yazılım ve stratejik planlama ve uygulamada yattığını unutmayın.

Bunun için ClickUp size yardımcı olmaya hazır. ClickUp'ın Haber Bülteni Beyaz Tahta Şablonunu inceleyerek, tak ve çalıştır biçimlerimizin haber bülteni içeriğini hızlı bir şekilde oluşturmanıza nasıl yardımcı olabileceğini görebilirsiniz. Ayrıca, ClickUp'ın Takvim görünümü ile pazarlama takviminizi anında oluşturabilirsiniz.

Bu kaynaklar, haber bülteni planlama sürecinizi daha da basitleştirerek ilerlemeyi izlemek, son tarihleri belirlemek ve haber bültenlerinizin her zaman hedefe ulaşmasını sağlamak için görsel bir düzen sağlar.

ClickUp'ı bugün keşfedin ve e-bülten sürecinizde yaratacağı farkı deneyimleyin!