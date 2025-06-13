2026'nın En İyi 10 Pazarlama Kaynak Yönetimi (MRM) Yazılımı

Kampanyalarınızı kolaylaştırmak ve her şeyi düzenli tutmak için en iyi pazarlama kaynak yönetimi (MRM) yazılımını mı arıyorsunuz? Doğru yerdesiniz.

Yönetmeniz gereken daha fazla kişi, marka varlığı ve pazarlama kanalı olduğundan, elektronik tablolar ve dağınık araçlardan daha fazlasına ihtiyacınız var. Tüm kaynaklarınızı kaos yaşamadan planlamak, izlemek ve yönetmek için merkezi bir sisteme ihtiyacınız var.

Bu kılavuzda, pazarlama faaliyetlerinizi basitleştirmenize, işbirliğini geliştirmenize ve bütçenizden en iyi şekilde yararlanmanıza yardımcı olabilecek en yüksek puanlı 10 MRM aracını bir araya getirdik. İster küçük bir takım ister kurumsal bir işletme olun, ş Akışınıza uyan ve ihtiyaçlarınıza göre ölçeklenebilen bir yazılım bulacaksınız.

💡 Profesyonel İpucu: Takımınız sürekli olarak "En son logo nerede?" veya "Hangi brief sürümünü kullanıyoruz?" diye soruyorsa, bir MRM aracına yatırım yapmanın zamanı gelmiştir.

MRM Yazılımı Neden Her Zamankinden Daha Önemli Hale Geldi?

Modern pazarlama takımlarından, zaman veya bütçede büyük bir artış olmadan daha az kaynakla daha fazlasını yapmaları bekleniyor: daha fazla kampanya, daha fazla içerik, daha fazla platform. İşte bu nedenle pazarlama kaynak yönetimi yazılımı vazgeçilmez hale geldi. Bu yazılım, takımlara insan kaynakları, varlıklar, son tarihler ve performans verileri gibi tüm hareketli unsurları tek bir yerden yönetmenin daha akıllı bir yolunu sunuyor.

Doğru pazarlama kaynak yönetimi yazılımıyla, işleri net bir şekilde atamak için yerleşik görev yönetimi, marka dosyalarınızı düzenli tutmak için bir varlık yönetimi sistemi ve kontrolü kaybetmeden daha hızlı hareket etmek için ş akışı otomasyonuna sahip olursunuz. Raporlama, kullanıcı yönetimi, işbirliği araçları ve güvenliği de ekleyin; pazarlama operasyonlarınızın tıkır tıkır işleyen bir makine gibi çalışmasını sağlayacak eksiksiz bir çözüme sahip olursunuz.

Basitçe söylemek gerekirse, MRM yazılımı artık sadece "olması iyi olan" bir şey değil; modern takımların çevik, uyumlu ve bir adım önde kalmasını sağlayan bir araçtır.

En İyi Pazarlama Kaynak Yönetimi Yazılımlarına Genel Bakış

Araç En iyi özellikler En uygun olduğu durumlar Fiyatlandırma ClickUp – Kaynak izleme için özelleştirilebilir gösterge panelleri – Yerleşik iş yükü görünümü – Pazarlama ş Akışları için akıllı şablonlar – Güçlü entegrasyonlar (Slack, Zoom, Trello) Esnek, hepsi bir arada bir MRM sistemi arayan her boyutlardaki takımlar Sonsuza Kadar Ücretsiz Plan; Kurumsal müşteriler için özelleştirme seçenekleri mevcuttur. Adobe Campaign – Dinamik içerik oluşturma – Çok kanallı kampanya yönetimi – Adobe Analytics ile entegre Halihazırda Adobe araçlarını kullanan büyük kurumsal işletmeler Özel fiyatlandırma Miro – Fikir üretimi için etkileşimli beyaz tahtalar – Görev düzenleme şablonları – Yerleşik video konferans – Küçük takımlar için araç entegrasyonları Basit ve görsel bir MRM çözümüne ihtiyaç duyan küçük takımlar Ücretsiz plan mevcuttur; Ücretli planlar aylık 8 $'dan başlar Papirfly – Güçlü dijital varlık yönetim sistemi – Etiket tabanlı varlık arama – Kampanya yürütme için etkileşimli ş Akışları Marka varlıklarının kontrolüne odaklanan orta ve büyük ölçekli takımlar Özel fiyatlandırma Kantata – İşgücü tahminleri – Beceri eşleştirme motoru – Güçlü görev otomasyonu ve ş Akışı araçları Kaynakları ve işgücü planlamasını birlikte yöneten takımlar Özel fiyatlandırma Monday.com – Özel panolar ve gösterge panelleri – Zaman ve görev izleme – İşbirliğine uygun otomasyonlar İşbirliğine dayalı pazarlama ş akışlarına ihtiyaç duyan küçük ve orta ölçekli işletmeler Ücretsiz plan mevcuttur; Ücretli planlar aylık 8 $'dan başlar Wrike – Departmanlar arası görev etiketleme – Çevrimiçi prova ve onay – Yöneticiler için özel talep formları Kapsamlı raporlama özelliklerine sahip, özelleştirilebilir bir MRM isteyen takımlar Ücretsiz plan mevcuttur; Ücretli planlar aylık 9,80 $'dan başlar. HubSpot Marketing Hub – Tam CRM entegrasyonu – E-posta ve kampanyalar için otomasyon – ROI izleme için çoklu temas atıflandırması Tamamlanan bir pazarlama ekosistemi arayan işletmeler Ücretli planlar aylık 890 $'dan başlar Brandfolder – Yapay zeka tabanlı varlık etiketleme – Daha hızlı dağıtım için akıllı CDN – Kampanyalar için merkezi Çalışma Alanı Büyük hacimli marka varlıklarını yöneten geniş takımlar Özel fiyatlandırma MarcomCentral – Varlıkların geçerlilik süresinin izleme – Uçtan uca ş Akışı yönetimi – Yerleşik analiz platformu Varlık yaşam döngüsü üzerinde tam kontrol gerektiren kurumsal takımlar Özel fiyatlandırma

ClickUp'ta yazılımları nasıl değerlendiriyoruz? Editör takımımız şeffaf, araştırmaya dayalı ve satıcıdan bağımsız bir süreç izlemektedir; bu sayede önerilerimizin gerçek ürün değerine dayandığından emin olabilirsiniz. İşte ClickUp'ta yazılımları nasıl incelediğimize dair ayrıntılı bir özet.

En İyi 10 Pazarlama Kaynak Yönetimi Yazılımı

En iyileri diğerlerinden ayırmaya başlayalım. İşte en iyi pazarlama kaynak yönetimi yazılımlarının listesi.

1. ClickUp

ClickUp ile çok kanallı kampanyalardan küresel etkinliklere ve daha fazlasına kadar takımınızın pazarlama programlarını beyin fırtınası yapın, planlayın ve uygulayın.

ClickUp, pazarlama uzmanlarının işlerini tek bir yerden planlamasına, yürütmesine ve optimize etmesine olanak tanıyan kapsamlı bir özellik seti sunan, en üst düzey Pazarlama Kaynak Yönetimi platformu olarak öne çıkıyor.

ClickUp Görev Yönetimi, pazarlama takımlarının her kampanyayı ve teslim edilecekleri organize etmesine, önceliklendirmesine ve izlemesine olanak tanır. Görevleri atayın, son tarihleri belirleyin ve ş Akışınıza uygun olarak Liste, Pano veya Takvim görünümlerinde ilerlemeyi görselleştirin.

ClickUp Docs ile kampanya özetlerini, içerik takvimlerini ve kreatif varlıklarınızı tek bir yerde toplayabilirsiniz. Gerçek zamanlı olarak işbirliği yapın, medya öğelerini ekleyin ve tüm proje belgelerine erişilebilir ve düzenli bir şekilde ulaşın.

ClickUp Otomasyonları'nı kullanarak iş atama, durum güncelleme veya hatırlatıcı gönderme gibi tekrarlayan pazarlama görevlerini otomatikleştirin; böylece takımınız strateji ve yaratıcılığa odaklanabilir. ClickUp Gösterge Panelleri ile KPI'ları, kampanya ilerlemesini ve kaynak tahsisini takip edebilirsiniz. Özelleştirilebilir bileşenlerle verileri görselleştirerek daha akıllı ve hızlı kararlar almanızı sağlar.

Pazarlama takımlarının ClickUp Otomasyonlarını nasıl kullandığını inceleyin 👇

ClickUp'ı Slack, Google Drive ve HubSpot gibi 1.000'den fazla araçla bağlayarak pazarlama yığınınızı optimize edin ve tüm işlerinizi ClickUp Entegrasyonları ile senkronize tutun.

🧰 En uygun kullanım alanı: Yüksek düzeyde özelleştirilebilir, hepsi bir arada bir MRM çözümü arayan her boyutlardaki takımlar 👥 Takım boyutu: Küçük takımlardan kurumsal işletmelere (1–1.000+ kullanıcı) 💡 İdeal kullanım senaryosu: Çok kanallı pazarlama ş akışlarını net bir şekilde koordine eden uzaktan ve hibrit takımlar için idealdir

✨ En iyi özellikler

👍 Artıları“ClickUp, beklentilerimi her zaman aştı ve çok yönlü ve verimli bir proje yönetimi aracı arayan herkese şiddetle tavsiye ederim. ”

— G2 kullanıcısı

👎 Eksileri“Karşılaştığım bir zorluk, yol haritasında listelenen çok sayıda yeni özellik… sık güncellemeler… bazen bunlara ayak uydurmak zor olabiliyor.”

— G2 kullanıcısı

💰 Fiyatlandırma

⭐ G2 ve Capterra puanları

G2: 4,7/5 (10.000'den fazla yorum)

Capterra: 4,7/5 (3.800'den fazla yorum)

📣 Pazarlama Öngörüsü: Başarılı kampanyalar tek başına oluşturulmaz. Ortak bir Çalışma Alanı, takımların birbirlerinin işine karışmadan işbirliği yapmasına yardımcı olur.

2. Adobe Campaign

Adobe Campaign , büyük ölçekli, kişiselleştirilmiş pazarlama kampanyaları yürüten işler için geliştirilmiş, sağlam bir kampanya yönetim platformudur. Takımların tek bir arayüz üzerinden e-posta, mobil, web ve daha fazlası üzerinden mesajlar tasarlamasına, otomasyonunu gerçekleştirmesine ve sunmasına yardımcı olur.

Hedef kitle segmentlerini yönetebilir, karmaşık müşteri yolculukları oluşturabilir ve gerçek zamanlı verileri kullanarak performansı izlemeyi gerçekleştirebilirsiniz. Adobe Analytics ve diğer Adobe Experience Cloud araçlarıyla entegrasyonları, bu yazılımı halihazırda Adobe ekosistemini kullanan kurumsal işletmeler için özellikle güçlü kılar.

Sürükle ve bırak ş akışları, tetikleyici mesajlaşma ve gelişmiş hedefleme özellikleriyle Adobe Campaign, pazarlama takımlarına çok kanallı kampanyaları üzerinde tam kontrol sağlarken, büyük ölçekte tutarlılığı ve kişiselleştirmeyi sürdürmelerine yardımcı olur. Karmaşık müşteri yolculukları ve yüksek hacimli kampanya ihtiyaçları olan takımlar için en uygun seçenektir.

🧰 En uygun kullanım alanı: Çok kanallı kampanya koordinasyonuna ihtiyaç duyan orta ölçekli ve kurumsal takımlar 👥 Takım boyutu: Orta ve büyük ölçekli kuruluşlar (50–1.000+ kullanıcı) 💡 İdeal kullanım senaryosu: E-posta, mobil ve web kanallarında kişiselleştirilmiş kampanyalar düzenleyen kurumsal şirketler için mükemmel bir seçimdir.

✨ En iyi özellikler

Sürükle ve bırak kampanya akışları

E-posta için gerçek zamanlı düzenleme ve A/B testi

Merkezi hedef kitle ve profil verileri

Adobe Analytics ile derin entegrasyon

👍 Artıları“Adobe Campaign, tüketici pazarlaması için çok kanallı kampanyalar oluşturmaya veya tasarlamaya son derece uygundur.”

— G2 kullanıcısı

👎 Eksileri“Bazen biraz hatalı çalışabilir, ancak genel olarak kullanımı kolaydır.”

— G2 kullanıcısı

💰 Fiyatlandırma

Özel fiyatlandırma

⭐ G2 ve Capterra puanları

G2: 4,1/5 (352 yorum)

Capterra: 4,4/5 (165 yorum)

💡 Profesyonel İpucu: Hala kampanya zaman çizelgelerini elektronik tablolarda idare ediyorsanız, pazarlama takımları için tasarlanmış bir araca geçmenin zamanı geldi.

3. Miro

Miro, takımların nerede çalışırsa çalışsınlar birlikte beyin fırtınası yapmalarına, planlamalarına ve fikirleri hayata geçirmelerine yardımcı olmak için tasarlanmış bir çevrimiçi Beyaz Tahta ve görsel işbirliği platformudur. Sonsuz tuval alanı, sürükle ve bırak arayüzü ve hazır şablonları sayesinde karmaşık ş akışlarını düzenlemek, stratejileri haritalandırmak ve gerçek zamanlı etkileşimli toplantılar düzenlemek çok kolaydır.

Miro, Jira, Slack, Asana ve Google Çalışma Alanı gibi popüler araçlarla entegre olarak tüm planlamalarınızı ve içeriklerinizi tek bir ortak çalışma alanında bir araya getirir.

Takımlar, panodan ayrılmadan canlı olarak birlikte içerik oluşturabilir, yapışkan notlar ekleyebilir, diyagramlar oluşturabilir ve fikirler üzerinde oylama yapabilir. İster uzaktan bir atölye çalışması yürütüyor, ister bir pazarlama kampanyası başlatıyor ya da bir ürün yol haritası oluşturuyor olun, Miro tüm süreci daha ilgi çekici, görsel ve uyumlu hale getirir.

🧰 En uygun olduğu durum: Fikir üretme ve planlama için basit, görsel bir Çalışma Alanı isteyen takımlar 👥 Takım boyutu: Küçükten büyük takımlara (kurumsal ölçeğe kadar) 💡 İdeal kullanım senaryosu: Uzaktan atölye çalışmaları veya sprint planlaması oturumları düzenleyen karma takımlar için idealdir

✨ En iyi özellikler

Sürükle ve bırak şablonları ile sınırsız çalışma alanı

Gerçek zamanlı işbirliği ve oylama araçları

Yerleşik video sohbet ve Beyaz Tahta araçları

Popüler proje ve işbirliği uygulamalarıyla entegrasyonlar

👍 Artıları

"Sezgisel, esnek ve işbirliğini zahmetsiz hale getiriyor... Yaratıcı ve verimli oturumlar için vazgeçilmez bir araç!"

— G2 kullanıcısı

👎 Eksileri

“Miro güçlü bir yazılım olsa da, geniş fonksiyonları yeni başlayanlar için biraz zorlayıcı olabilir.”

— G2 kullanıcısı

💰 Fiyatlandırma

Ücretsiz plan mevcuttur

Takım: 8 $/kullanıcı/ay

İş: 16 $/kullanıcı/ay

Kurumsal: Özel fiyatlandırma

⭐ G2 ve Capterra puanları

G2: 4,7/5 (5.000'den fazla yorum)

📦 Biliyor muydunuz? Merkezi bir varlık kütüphanesi, eksik dosyalar nedeniyle yaşanan gidip gelmeleri azaltarak üretim gecikmelerini önleyebilir.

4. Papirfly

Papirfly, küresel takımların büyük ölçekte marka kimliğini korumalarına yardımcı olmak için tasarlanmış bir marka yönetimi ve içerik oluşturma platformudur. Güçlü dijital varlık yönetimini özelleştirilebilir şablonlar ve yerleşik onay ş Akışlarıyla birleştirerek, takımınızda herkesin tasarım uzmanlığı olmadan marka kurallarına uygun içerik oluşturmasını sağlar.

Papirfly, logoları, videoları, sunumları ve pazarlama varlıklarını merkezileştirmeyi kolaylaştırırken, farklı pazarlarda sürüm kontrolü ve marka tutarlılığını sağlar. Sezgisel arayüzü, yerel takımların küresel kampanyaları uyarlama olanağı sunarak zamandan tasarruf sağlar ve kreatif ekiplerin yükünü azaltır.

Rol tabanlı erişim ve kullanım istatistikleri sayesinde, pazarlama liderleri içerik oluşturma ve varlık dağıtımını daha verimli bir şekilde yönetebilir. Dağınık takımlara sahip kurumsal işletmeler için ideal olan Papirfly, uygulamayı yavaşlatmadan marka yönetimini kolaylaştırmaya yardımcı olur.

🧰 En uygun olduğu durumlar: Varlık kütüphanenizi sıkı bir şekilde kontrol etmek ve bu kütüphaneye kolayca erişmek isteyen markalar 👥 Takım boyutu: Orta ölçekli ve kurumsal (50–1.000+ kullanıcı) 💡 İdeal kullanım senaryosu: Marka tutarlılığı ve merkezi olmayan içerik oluşturma ihtiyacı olan küresel pazarlama takımları için mükemmel bir seçim

✨ En iyi özellikler

AI etiketleme ile merkezi dijital varlık yönetimi

Marka kimliğine uygun şablon oluşturma araçları

Kolaylaştırılmış onay ve talep akışları

Rol tabanlı izinler ve analizler

👍 Artıları

“Papirfly’ın özelleştirilebilir varlık yönetim sistemi, iç varlıklarımızı takımımız için mantıklı bir şekilde düzenleme esnekliği sağladı.”

— G2 kullanıcısı

👎 Eksileri

“Şablonlar yalnızca tasarım aşamasında özelleştirilebilir… bu da bazen yeni yeniliklerin ortaya çıkmamasına neden olur.”

— G2 kullanıcısı

💰 Fiyatlandırma

Özel fiyatlandırma

⭐ G2 ve Capterra puanları

G2: 4,5/5 (90'dan fazla yorum)

Capterra: 4,7/5 (100'den fazla yorum)

📮ClickUp Insight: Yöneticilerin %16'sı, birden fazla araçtan gelen entegrasyonları tek bir görünümde bir araya getirmekte zorlanıyor. Güncellemeler dağınık olduğunda, bilgileri bir araya getirmek için daha fazla zaman harcarsınız ve liderlik yapmaya daha az zaman ayırırsınız. Sonuç? Gereksiz idari yükler, kaçırılan içgörüler ve uyumsuzluk. ClickUp'ın hepsi bir arada Çalışma Alanı ile yöneticiler görevleri, belgeleri ve güncellemeleri merkezileştirebilir, gereksiz iş yükünü azaltabilir ve en önemli içgörüleri tam da ihtiyaç duyulduğu anda ortaya çıkarabilir. 💫 Gerçek Sonuçlar: Özelleştirilebilir şablonlar ve zaman takibi kullanarak 200 profesyoneli tek bir ClickUp Çalışma Alanı'nda bir araya getirin, genel giderleri azaltın ve birden fazla konumda teslimat sürelerini iyileştirin.

5. Kantata

Kantata (eski adıyla Mavenlink), pazarlama ve hizmet odaklı takımların çalışanlarını, projelerini ve kârlarını tek bir yerden yönetmelerine yardımcı olmak için geliştirilmiş bir profesyonel hizmet otomasyonu (PSA) platformudur. Kaynak planlama, proje izleme, zaman ve gider yönetimi ile finansal tahmin özelliklerini bir araya getirerek, takım kapasitesi ve proje durumuna ilişkin tam bir görünürlük sağlar.

Kantata ile beceriler, uygunluk ve zaman çizelgelerine göre doğru kişileri doğru işlerle eşleştirebilir, böylece kaynak kullanımını ve teslimat hızını artırabilirsiniz. Ayrıca, özel gösterge panelleri, gerçek zamanlı raporlama ve Salesforce ve QuickBooks gibi araçlarla entegrasyonlar sunar. İster şirket içi kampanyaları ister müşteri odaklı projeleri yönetiyor olun, Kantata operasyonlarınızı verimli ve ölçeklenebilir tutar.

🧰 En uygun olduğu durum: Ayrıntılı kaynak tahmini ve beceri eşleştirmesine ihtiyaç duyan takımlar 👥 Takım boyutu: Orta ve büyük ölçekli takımlar (50–1.000+ kullanıcı) 💡 İdeal kullanım senaryosu: Birden fazla müşteri projesini ve personel yönetimini aynı anda yürüten ajanslar veya takımlar için idealdir

✨ En iyi özellikler

Güçlü kaynak planlama ve tahmin

Görev bağımlılıkları ve Gantt/takvim görünümleri

Zaman ve gider izleme

Müşteri portalı ve performans gösterge panelleri

👍 Artıları

“Kantata’nın en öne çıkan özelliklerinden biri, finansal raporlamayı proje yürütmeyle sorunsuz bir şekilde bağlantı kurabilmesidir.”

— G2 kullanıcısı

👎 Eksileri

“İyileştirilmesi gereken alanlardan biri raporlama özel özelleştirmesidir.”

— G2 kullanıcısı

💰 Fiyatlandırma

Özel fiyatlandırma

⭐ G2 ve Capterra puanları

G2: 4,2/5 (1000'den fazla yorum)

🚧 Sık Karşılaşılan Engeller: Onay beklemek, pazarlama projelerinin gecikmesinin en önemli nedenlerinden biridir. Akıllı ş akışları bu sorunu çözer.

6. Monday.com

Monday.com , planlamadan uygulamaya kadar pazarlama ş Akışlarını kolaylaştırmak için tasarlanmış esnek bir iş yönetimi platformudur. Özelleştirilebilir panolar, Gantt görünümleri ve pazarlamaya özel şablonlarla içerik takvimlerini, kampanya varlıklarını ve onayları tek bir işbirliği merkezinde bir araya getirir. Yerleşik varlık yönetimi ve açıklama araçları, takımların dosyaları zahmetsizce incelemesine ve paylaşmasına yardımcı olur.

Ayrıca, tekrarlayan görevleri azaltan otomasyonların yanı sıra, pazarlama yığınınızın tüm parçalarını birbirine bağlamak için HubSpot, Canva ve Figma dahil 200'den fazla entegrasyon bulacaksınız. Kullanıcı dostu arayüzü ve yapay zeka destekli gösterge panelleri, bütçeleri, zaman çizelgelerini ve takım kapasitesini gerçek zamanlı olarak izlemeyi kolaylaştırır.

İster çok kanallı kampanyalar yürütüyor ister kreatif incelemeleri yönetiyor olun, Monday.com pazarlama sürecinizin merkezine şeffaflık ve otomasyon getirir.

🧰 En uygun olduğu durum: Kolay yapılandırılabilen bir proje takip aracı arayan küçük ve orta boyutlu takımlar 👥 Takım boyutu: Küçük ve orta ölçekli (10–200 kullanıcı) 💡 İdeal kullanım senaryosu: İletişimi ve ilerleme izlemesini merkezileştirmesi gereken, hızla büyüyen takımlar için mükemmel bir seçim

✨ En iyi özellikler

Kanban/Tablo görünümlerine sahip özelleştirilebilir panolar

Basit otomasyon oluşturucu

Zaman takibi ve grafik gösterge panelleri

Kullanıcı dostu başlangıç süreci ve hızlı destek

👍 Artıları

“Hem iç hem de dış kullanım için form oluşturmak çok kolay ve basit otomasyonları kurmak çok kolay.” — G2 kullanıcısı

👎 Eksileri

"E-posta ve etkinlikler bazen gecikme yaşayabildiğinden iyileştirilebilir." — G2 kullanıcısı

"E-posta ve etkinlikler bazen gecikme yaşayabildiğinden iyileştirilebilir." — G2 kullanıcısı

💰 Fiyatlandırma

Ücretsiz plan (3 pano ile en fazla 2 kullanıcı)

Temel: kullanıcı başına aylık 9 €'dan başlayan fiyatlarla

Standart, Pro, Kurumsal: özel fiyatlandırma

⭐ G2 ve Capterra puanları

G2: 4,7/5 (12.000'den fazla yorum)

Capterra: 4,7/5 (6.000'den fazla yorum)

📸 Gerçekçi konuşalım: Logonuzun "final_final_v3" sürümünü bulmak 10 saniyeden fazla sürüyorsa, varlık yönetiminize yardım gerekiyor demektir.

7. Wrike

Wrike , pazarlama ve kreatif takımların karmaşık projeleri net bir şekilde yönetmelerine yardımcı olmak için tasarlanmış, zengin özelliklere sahip bir iş yönetimi platformudur. Özelleştirilebilir ş akışları, Gantt grafikleri, prova ve onay araçları ile gerçek zamanlı işbirliği imkanı sunar.

Wrike, takımların ayrıntılı görev görünümleri, departmanlar arası etiketleme ve yapılandırılmış giriş formları oluşturmasına olanak tanır; bu da standartlaştırılmış kampanya yürütme için mükemmeldir. Kaynak ve iş yükü izleme, kapasiteyi kontrol altında tutmanıza yardımcı olurken, yerleşik gösterge panelleri ve raporlama özellikleri ise bir bakışta içgörü sağlar.

Salesforce, Adobe Creative Cloud ve Microsoft dahil olmak üzere 400'den fazla entegrasyona sahip Wrike, pazarlama araçlarınızı sorunsuz bir şekilde birbirine bağlar. Öğrenme süreci gerektirse de, bir kez kurulduktan sonra ölçeklenebilir operasyonları ve güçlü ekip koordinasyonunu destekler.

🧰 En uygun olduğu durum: Gelişmiş proje özelleştirme ve raporlama özelliklerine ihtiyaç duyan pazarlama takımları 👥 Takım boyutu: Orta ölçekli ve kurumsal (20–1.000+ kullanıcı) 💡 İdeal kullanım senaryosu: Prova baskı ve ayrıntılı kaynak izleme gerektiren karmaşık kampanyalar için idealdir

✨ En iyi özellikler

Yerleşik prova özelliği ile özel iş akışları

Gantt grafikleri + iş yükü/kaynak genel bakışı

Yapılandırma için çapraz etiketleme ve giriş formları

Araç zincirinin uyumlaştırılması için 400'den fazla entegrasyon

👍 Artıları

“Gösterge panelleri, raporlar ve analiz panoları, ilerlemeyi izlemek, darboğazları tespit etmek ve daha akıllı kararları daha hızlı almak için ihtiyacımız olan görünürlüğü sağlıyor.”

— G2 kullanıcısı

👎 Eksileri

"Sık sık gecikme yaşıyor ve yük altında çöküyor" — G2 kullanıcısı

"Sık sık gecikme yaşıyor ve yük altında çöküyor"

— G2 kullanıcısı

💰 Fiyatlandırma

Ücretsiz plan mevcuttur

Takım: 9,80 $/kullanıcı/ay

İş: 24,80 $/kullanıcı/ay

Kurumsal & Pinnacle: özel fiyatlandırma

⭐ G2 ve Capterra puanları

G2: 4,5/5 (3.000'den fazla yorum)

Capterra: 4,3/5 (1000'den fazla yorum)

📆 İlginç Bilgi: Pazarlamada kullanılan "kampanya" terimi, askeri stratejiden gelmektedir; çünkü pazarlama, birçok açıdan dikkat çekmek için verilen bir mücadeledir.

8. HubSpot Marketing Hub

HubSpot Marketing Hub , e-posta ve sosyal medyadan SEO ve analitiklere kadar tüm pazarlama çabalarınızı sağlam CRM sisteminin üzerine birleştirmeye yönelik olarak tasarlanmış kapsamlı bir inbound pazarlama platformudur. Pazarlama takımlarının e-posta kampanyaları tasarlamasına, açılış sayfaları oluşturmasına, ş akışlarını otomasyonla otomatikleştirmesine, hedef kitleleri segmentlere ayırmasına ve performansı kolaylıkla izlemesine olanak tanır.

Yerleşik analitik, gelir atıfı ve yapay zeka destekli raporlama özellikleri sayesinde takımlar, kampanya etkinliği ve yatırım getirisi hakkında içgörü elde eder. Salesforce, Zoom ve Shopify gibi araçlarla derin entegrasyonlar, HubSpot'u tüm pazarlama operasyonları için merkezi bir platform haline getirir.

Takımların büyümesine ideal olan bu yazılım, operasyonları kolaylaştırmak ve satış ile pazarlama hedeflerini uyumlu hale getirmek isteyen hem B2B hem de B2C pazarlamacılarına esneklik sunar. Sezgisel arayüzü, kapsamlı teknik uzmanlığa ihtiyaç duymadan karmaşık kampanyalar oluşturmayı kolaylaştırır.

🧰 En uygun olduğu durumlar: Kapsamlı CRM-pazarlama entegrasyonları ve potansiyel müşteri atıflandırmasına ihtiyaç duyan işler 👥 Takım boyutu: Küçük işletmelerden kurumsal şirketlere (10–1.000+ kullanıcı) 💡 İdeal kullanım senaryosu: Potansiyel müşteri geliştirme süreçlerinde otomasyon kullanarak performansı merkezi bir platformda izlemek isteyen takımlar için mükemmel bir seçim

✨ En iyi özellikler

Görsel e-posta ve açılış sayfası oluşturucu

Otomasyonlu iş akışları ve potansiyel müşteri puanlama

Çoklu temaslı gelir atıfı

Yerleşik analiz ve raporlama gösterge panelleri

👍 Artıları

“Hepsi bir arada platform, e-posta pazarlaması, içerik, sosyal medya ve analizlerimizi tek bir yerden verimli bir şekilde yönetmemizi sağlıyor ve bu sayede çok fazla zaman kazanıyoruz.”

— G2 kullanıcısı

👎 Eksileri

"İşletmenizi büyütürken fiyatlandırma modeli biraz kısıtlayıcı olabilir."

— G2 kullanıcısı

💰 Fiyatlandırma

Ücretsiz plan mevcuttur

Profesyonel: Aylık 890 $

Enterprise: Aylık 3.600 $

⭐ G2 ve Capterra puanları

G2: 4,4/5 (12.600'den fazla yorum)

Capterra: 4,5/5 (9.000'den fazla yorum)

9. Brandfolder

Brandfolder , pazarlama ekiplerinin marka varlıklarını merkezileştirmesine, düzenlemesine ve küresel olarak dağıtımını gerçekleştirmesine yardımcı olan güçlü bir dijital varlık yönetim platformudur. Yapay zeka destekli etiketleme, sağlam meta veri desteği ve akıllı CDN dağıtımı sayesinde görüntüleri, videoları, belgeleri ve daha fazlasını tek bir merkezi hub'dan kolayca bulabilir, önizleyebilir ve paylaşabilirsiniz.

Gelişmiş sürüm kontrolü, son kullanma kuralları ve rol tabanlı izinler sayesinde Brandfolder, marka tutarlılığını ve güvenliğini geniş ölçekte sağlar. Dağıtımlı takımlar için ideal olan bu yazılım, sorunsuz işbirliği desteği sunar ve küresel varlık yönetimini basitleştirir. Creative Cloud ve CMS sistemleri gibi araçlarla kolay entegrasyonlar, iş akışlarını daha da kolaylaştırır.

Orta boyutlu ve kurumsal organizasyonlar için tasarlanan Brandfolder, gelişmiş özellikleri kullanıcı dostu fonksiyonlarla dengeleyerek, teknik bilgisi olmayan kullanıcılar için bile DAM'ın benimsenmesini daha sorunsuz ve etkili hale getirir.

🧰 En uygun olduğu durum: Büyük ve karmaşık varlık kütüphanelerini yöneten kurumsal markalar 👥 Takım boyutu: Orta ölçekli ve kurumsal (100–1.000+ kullanıcı) 💡 İdeal kullanım senaryosu: Marka varlıklarına merkezi erişim ve yönetişim ihtiyacı olan, farklı lokasyonlarda çalışan pazarlama takımları için idealdir.

✨ En iyi özellikler

AI destekli meta veri etiketleme ve akıllı arama

Hızlı ve güvenli içerik dağıtımı için Smart CDN

Sürüm kontrolü ve varlık son kullanma tarihi akışları

Rol tabanlı izinler ve kullanıcı erişim kontrolleri

👍 Artıları

“Arama sonuçlarını filtrelemek ve ayrıştırmak için çok çeşitli yöntemler vardır.”

— G2 kullanıcısı

👎 Eksileri

“CI Hub'ı kullanmak zor ve açıkçası biz onu kullanmaktan kaçınıyoruz.”

— G2 kullanıcısı

💰 Fiyatlandırma

Özel fiyatlandırma

⭐ G2 ve Capterra puanları

G2: 4,4/5 (1.300'den fazla yorum)

Capterra: 4,7/5 (400'den fazla yorum)

🎯 Eski usul bir bilgelik: “Reklamcılığa harcadığım paranın yarısı boşa gidiyor…” Ancak doğru araçlarla, nihayet hangi yarısının boşa gittiğini öğreneceksiniz.

10. MarcomCentral

MarcomCentral , pazarlama materyallerini ve otomasyonu merkezileştirmek isteyen büyük kuruluşlar için tasarlanmış, kurumsal düzeyde bir varlık ve baskı yönetim platformudur. Dijital ve fiziksel varlıklar için özelleştirilebilir şablonlar sunar; onay ş Akışları, isteğe bağlı baskı özellikleri ve varlık kullanımını ve son kullanma tarihlerini izlemek için analitik araçlarla donatılmıştır.

MarcomCentral, saha ekipleri, franchise sahipleri ve iş ortaklarının bir portal üzerinden marka onaylı kaynaklara erişip bunları özelleştirebilmesini sağlayarak pazarlama ekiplerinin içerik silolarını ortadan kaldırmasına yardımcı olur. Sistem, bölgeler arasında ölçeklenebilir operasyonları destekleyerek marka tutarlılığını sağlar ve materyallerin teslimatını hızlandırır.

Şablon sürümleme ve yapılandırılmış giriş formları sayesinde, yönetişimi korurken karmaşık ş akışlarını kolaylaştırır. Kurulum yoğun bir süreç olsa da, MarcomCentral yapılandırılmış, büyük ölçekli pazarlama ortamlarında öne çıkar.

🧰 En uygun olduğu durum: Güçlü bir basılı ve dijital varlık kontrolüne ihtiyaç duyan büyük kurumsal işletmeler 👥 Takım boyutu: Orta ölçekli ve kurumsal (100–1.000+ kullanıcı) 💡 İdeal kullanım senaryosu: Şablonları standartlaştırmak ve küresel takımlar arasında varlık dağıtımını otomasyonla gerçekleştirmek isteyen işler için mükemmel bir seçim

✨ En iyi özellikler

İsteğe göre baskı özelliğine sahip özelleştirilebilir şablonlar

Otomasyonlu onay ve kabul akışları

Kullanım ve varlıkların geçerlilik süresi ile ilgili analizler

Alan ve franchise erişimi için markalı portal

👍 Artıları

“Platform kullanıcı dostu ve ihtiyaçlarımıza uyarlanabilir.”

— G2 kullanıcısı

👎 Eksileri

“Bazen kullanıcılarımız oturum açarken veya siteye erişirken sorun yaşıyor. ”

— G2 kullanıcısı

💰 Fiyatlandırma

Özel fiyatlandırma

⭐ G2 ve Capterra puanları

G2: 4,1/5 (88+ yorum)

Capterra: 5,0/5 (25'ten fazla yorum)

📣 Gerçek Konuşma: İşbirliği sadece sohbet etmekten ibaret değildir; doğru bilgiyi, doğru zamanda, doğru yerde bulundurmaktır.

Takımınız için Doğru Pazarlama Kaynak Yönetimi Yazılımını Seçin

Pazarlama Kaynak Yönetimi araçları, pazarlama varlıklarını büyütmek isteyen işletmeler için paha biçilmez bir değere sahiptir. Bu çözümler, otomasyonlu iş akışları ve görev yönetiminden analitik raporlama ve varlık izlemesine kadar geniş bir alandaki özellikleri sunar.

Her MRM platformunun kendine özgü güçlü ve zayıf yönleri vardır, bu nedenle karar vermeden önce her birini araştırmanız önemlidir.

Araştırma sürecine başlamanın bir yolu, bu MRM yazılımlarını gerçekten denemektir. ClickUp ile kapsamlı pazarlama şablon kütüphanemize, görev yönetim sistemimize ve çok daha fazlasına erişebilirsiniz.

Bugün ücretsiz kaydolun ve pazarlama kaynaklarınızı bir profesyonel gibi yönetmeye başlayın.