2025'in En İyi 10 CRM Pazarlama Yazılımı Aracı

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Müşterileriniz hakkında çok fazla veri var.
Kötü yanı, verilerin genellikle teknoloji yığınınızdaki çeşitli ürünlere yayılmış olmasıdır. Daha da kötüsü, bu verilerin senkronizasyonunu sağlamak genellikle zordur. Müşteri ilişkileri yönetimi ( CRM ) yazılımı, tüm bu verileri ve daha fazlasını bir araya getirir.
Bu araçlar, tüm kişilerinizi, teknoloji yığınınızın diğer alanlarıyla entegre olan tek bir kullanışlı konumdan yönetmenize yardımcı olur, böylece her şey her zaman senkronize olur. Özelleştirme yoluyla pazarlamayı kolaylaştırırlar. Bu makalede, CRM pazarlamasına kısaca göz atacağız ve ardından bu iş için piyasadaki en iyi araçlardan bazılarını listeleyeceğiz.
CRM Pazarlama nedir?
CRM (Müşteri ilişkileri yönetimi) yazılımı, müşterilerle ilgili bilgileri tek bir merkezi konumda toplamak için kullanılır. CRM pazarlama, bu verileri müşterilerle uzun vadeli ilişkiler kurmak ve sürdürmek için kullanır.
CRM'lerindeki verileri kullanarak şirketler, müşterilerinin davranışlarını, tercihlerini ve ihtiyaçlarını daha iyi anlayabilir. Bu bilgileri daha etkili pazarlama stratejileri oluşturmak için kullanabilirler. CRM verilerine dayalı pazarlama daha kişiselleştirilmiş ve alakalıdır, bu da ROI'nin artmasına yol açar.
Pazarlama CRM Yazılımında Nelere Dikkat Etmelisiniz?
Pazarlama CRM yazılımı seçerken, aramanız gereken birkaç anahtar unsur vardır.
- Diğer sistemlerle entegrasyon: CRM yazılımının amacı, tek bir bilgi kaynağı haline gelmektir. Mümkün olduğunca çok sayıda sistemle entegre olmalıdır.
- Kullanım kolaylığı: Bir araç ne kadar güçlü olursa olsun, kimse nasıl kullanacağını anlayamazsa bir anlamı yoktur. CRM'niz, onu kullanması gereken her çalışanın hızlı bir şekilde eğitilebileceği bir şey olmalıdır.
- Pazarlama analitiği ve raporlama : Etkili CRM pazarlamasının anahtarı, CRM yazılımınızın sağladığı verileri kullanabilmektir. Seçtiğiniz aracın erişilebilir ve ilgili veriler sağlaması önemlidir.
- Müşteri desteği: Müşterileriniz size güveniyor ve siz de CRM'inize güveniyorsunuz. Bir sorun olduğunda, hızlı bir şekilde cevap alabileceğinizi bilmelisiniz.
En İyi 10 Pazarlama CRM Aracı
1. ClickUp
Biliyoruz, ClickUp bu listenin en başında yer alıyor, ancak bunun iyi bir nedeni var! ClickUp, esnek ve özelleştirilebilir yapısı sayesinde pazarlama takımları için ideal bir platformdur. Projeleri yönetmek için çeşitli görünüm seçenekleri sunan merkezi bir çalışma alanına sahiptir.
Yerleşik proje yönetimi özellikleri, pazarlama takımlarının proje teslim tarihlerine uyması için ilerlemeyi kolayca izlemeye olanak tanır. Ayrıca ClickUp, Google, Slack ve HubSpot gibi pazarlama araçlarıyla sorunsuz bir şekilde entegre olarak daha iyi iş akışı ve verimlilik sağlar.
Gelişmiş otomasyon özellikleri, takımların görev oluşturma ve atama, hatırlatıcı ayarlama gibi tekrarlayan işlerde zaman kazanmasını sağlar. ClickUp'ın modern, zengin özelliklere sahip platformu, pazarlama takımınızın verimliliğini optimize ederken, verimli bilgi paylaşımıyla satış çabalarınızı iyileştirir.
Pazarlama takımlarının ClickUp'ın CRM'ini neden sevdiğine daha yakından bakalım:
ClickUp'ın en iyi özellikleri
- ClickUp Gösterge Panelleri : Müşterilerinizin yaşam boyu değerini, anlaşma boyutlarını (ve ortalamalarını) görsel olarak izleyin ve pazarlama taktiklerinizin işe yaradığından emin olmak için satış takımınızın performansını kilitleyin
- Özel durumlar ve alanlar: CRM iş akışınıza özel alanlar ekleyerek satış süreci aşamalarını özelleştirin veya siparişleri, sıcak potansiyel müşterileri, puanlamaları ve daha fazlasını izleyin
- Formül Alanları: Yeni bir ürün siparişinin maliyetini otomatik olarak hesaplayın veya yeni potansiyel müşteriler için puanları izleyin
- Düzeltme ve Açıklamalar : Müşterilere önemli pazarlama belgelerine erişim izni verin ve projelerinizde onlarla uyumlu bir şekilde çalışın
- Özel pazarlama şablonları: ClickUp'ta pazarlama kampanyalarını, tasarım projelerini, pazarlama hedeflerini, içerik planlarını ve daha fazlasını izlemek için düzinelerce özel CRM şablonu arasından seçim yapın
- Ş Akışı Otomasyonu : Yeni şablonları otomatik olarak uygulayın, yorumlar ekleyin veya öğeleri durumlar arasında taşıyarak önemli görevlere gerçekten odaklanın
- Esnek CRM görünümleri: ClickUp'ın 10'dan fazla esnek CRM görünümüyle hesapları kolayca düzenleyin
ClickUp sınırlamaları
- Özelleştirme yetenekleri bazıları için çok karmaşık olabilir
- Tüm görünümler mobil uygulamada mevcut değildir (en azından şimdilik!)
- Bu listede yer alan diğer bazı CRM'ler kurumsal işletmeler için daha uygun olabilir
ClickUp fiyatlandırması
- Sonsuza Kadar Ücretsiz Plan
- Sınırsız Plan: Kullanıcı başına aylık 7 ABD doları
- İş Planı: Kullanıcı başına aylık 12 dolar
- Business Plus Planı: Kullanıcı başına aylık 19 ABD doları
- Enterprise: Ayrıntılar için bize ulaşın!
ClickUp müşteri değerlendirmeleri
- G2: 4,7/5 (2.000+ yorum)
- Capterra: 4,7/5 (2.000+ yorum)
2. Salesforce
Salesforce, satış, pazarlama ve müşteri hizmetleri için kapsamlı bir özellik paketi sunan lider bir CRM ürünüdür. Bu listede daha pahalı seçeneklerden biri olsa da, işletmeler pazarlama stratejilerini güçlendirmek ve çok kanallı kampanyaları yönetmek için Salesforce'a güveniyor.
Hedefli mesajlaşma, ölçülebilir kampanya etkinliği, entegre müşteri adayı yönetimi, özelleştirilebilir gösterge panelleri ve gelişmiş entegrasyonlar, pazarlama takımlarının gelişmesine ve satış takımlarının daha fazla anlaşma yapmasına yardımcı olur.
Salesforce'un en iyi özellikleri
- Kolay anlaşılır grafikler ve çizelgelerle takımınızın performansını görün
- Sosyal besleme adı verilen özel bir araç kullanarak takımınızla projeler üzerinde birlikte çalışın
- Yeni müşterileri, işlemek üzere doğru takım üyesine otomatik olarak yönlendirin
- Facebook ve Twitter'da şirketiniz hakkında ne söylendiğini tek bir yerden öğrenin
- Sadece birkaç tıklama ile müşterilerinize özel e-posta kampanyaları oluşturun ve gönderin
- Kendiniz ve takımınız için hatırlatıcılar ve görevler ayarlayın, böylece önemli bir son tarihi asla kaçırmayın
Salesforce sınırlamaları
- Bazı kullanıcılar yüksek fiyatlar ve örtülü maliyetlerden şikayetçi
- Hızlı öğrenme eğrisi ve kullanıcıların benimseme sorunları yaşayın
- Sistemi yönetmek için çok zaman harcayın
- Diğer birçok CRM seçeneği gibi ücretsiz bir sürüm mü istiyorsunuz?
Salesforce fiyatlandırması
- Essentials: Kullanıcı başına aylık 25 dolar
- Profesyonel: Kullanıcı başına aylık 75 dolar
- Enterprise: Kullanıcı başına aylık 150 ABD doları
- Sınırsız: Kullanıcı başına aylık 300 $
Salesforce puanları ve yorumları
- G2: 4. 3/5 (13.000'den fazla yorum)
- Capterra: 4. 4/5 (17.000+ yorum)
3. HubSpot
HubSpot, gelen pazarlama ve satışa odaklanan bir CRM yazılımıdır. Bu hepsi bir arada pazarlama aracı, müşteri ilişkilerinin yönetilmesine de yardımcı olur. Ancak gelişmiş arayüzü ve yararlı entegrasyonları, pazarlama takımlarının diğer araçların yardımıyla ayrıntılı analizler elde etmesini ve kampanyaları izlemesini sağlar.
HubSpot'un en iyi özellikleri
- Sizden satın almaya faiz gösteren tüm kişilerin grafiklerini ve satın almaya ne kadar yakın olduklarını görün
- Canlı sohbet, e-posta veya toplantı planlayarak müşterilerinizle iletişim kurun
- Tüm önemli belgelerinizi tek bir yerde saklayın ve takımınızla paylaşın
- Microsoft Dynamic, Slack ve Jira gibi diğer popüler araçlarla tek bir uygulamada çalışın
- Şablonları kullanarak profesyonel görünümlü e-postaları ve belgeleri hızlı ve kolay bir şekilde oluşturun
- Yapılması gereken görevler hakkında hatırlatıcılar alın, böylece müşterileri takip etmeyi asla unutmazsınız
HubSpot sınırlamaları
- Bazıları fiyatlandırma planlarının kafa karıştırıcı olabileceğini düşünüyor
- Fiyatların hızla artmasını deneyimleyin
- Uygun destek sunmayan ücretsiz planla çalışın
- Bazıları, diğer CRM programları kadar çok özelliğe sahip olmadığını söylüyor
HubSpot fiyatlandırması
- Ücretsiz plan
- Başlangıç: Her ürün için aylık 50 $
- Profesyonel: Beş kullanıcıya kadar aylık minimum 400 $
- Kurumsal: En fazla on kullanıcı için aylık minimum 1.200 ABD doları
HubSpot puanları ve yorumları
- G2: 4. 4/5 (9.400+ yorum)
- Capterra: 4,5/5 (3.600+ yorum)
4. Zendesk Sell
Zendesk Sell, Zendesk'in ünlü müşteri hizmetleri ürünleriyle entegre olan bir CRM ürünüdür. Kullanıcılar, hareket halindeyken analiz, izleme ve raporlama yapabilen harika mobil uygulamaları nedeniyle Zendesk'i seviyor. Ayrıca Zendesk, pazarlama çabalarının boşa gitmemesini sağlamak için kapsamlı analiz ve raporlama sağlar.
Bu kapsamlı platform, kullanıcı memnuniyeti ve yanıt süreleri gibi unsurları izleyebilir. Bu listedeki diğer araçlar gibi, müşteri geri bildirimlerini düzenlemeye yardımcı olacak ayrıntılı anketler ve formlar içerir.
Zendesk Sell'in en iyi özellikleri
- Aramalar, e-postalar ve toplantılar dahil olmak üzere müşteri etkileşimlerinizi takip edin
- Satış tahminlerini kullanarak gelecekte ne kadar para kazanacağınızı tahmin edin
- Notları paylaşın ve müşteri hesapları üzerinde takımınızla işbirliği yapın
- Görsel raporlarla satış performansınız hakkında içgörüler edinin
- Müşteri gruplarına kişiselleştirilmiş e-posta kampanyaları gönderin
- Mobil uygulamayı kullanarak müşteri bilgilerine erişin ve her yerden anlaşmalar üzerinde çalışın
Zendesk Sell sınırlamaları
- Bazıları bu deneyimi biraz öğrenme süreci olarak nitelendiriyor
- Kullanıcılar, daha gelişmiş özellikleri kullanmak istediklerinde fiyatların pahalı olabileceğini düşünüyor
- Müşteri desteğine ulaşmak zor olabilir
Zendesk Sell fiyatlandırması
- Takım: Kullanıcı başına aylık 19 dolar
- Büyüme: Kullanıcı başına aylık 49 dolar
- Profesyonel: Kullanıcı başına aylık 99 $
- Kurumsal: Kullanıcı başına aylık 150 $'dan başlayan fiyatlarla
Zendesk Sell puanları ve yorumları
- G2: 4. 2/5 (400+ yorum)
- Capterra: 4. 3/5 (100+ yorum)
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5. Zoho CRM
Zoho CRM, Zoho'nun iş uygulamaları ekosisteminin CRM kısmıdır. Farklı boyutlardaki takımlara uyum sağladığı için birçok pazarlama takımı tarafından tercih edilmektedir. Zoho, satış süreçlerini ve müşteri desteği ekibi ş akışlarını da kolaylaştırabilir.
Zoho'nun en iyi özellikleri
- E-postaları otomatik olarak gönderip potansiyel müşterileri takip ederek işinizin bir kısmını uygulama yapın
- Müşterilerinizin bilgilere erişmesi ve gelişmelerden haberdar olması için özel web siteleri oluşturun
- Uygulamalar arasında geçiş yapmadan tüm farklı e-posta hesaplarınızdan e-postaları yanıtlayın
- Grafikler ve çizelgelerle satışlarınızla ilgili her şeyi tek bir yerden görün
- Tüm müşteri toplantılarınızı ve aramalarınızı tek bir takvimde takip edin, böylece hiçbir randevuyu kaçırmayın
- Bir müşteri e-posta açma veya form doldurma gibi belirli bir eylemde bulunduğunda bildirim alın
Zoho sınırlamaları
- Bazıları, kullanmaya başlamak için gereken özelleştirme miktarıyla zorlanıyor
- Dönüşümler için optimize edilmemiş formlarla uğraşmayın
- Kullanıcılar, Zoho'nun birçok özellik sunduğunu ancak talepler arttıkça karmaşıklığın azaldığını belirtiyor
- Müşteri desteği konusunda sınırlı deneyim
Zoho fiyatlandırma
- Standart: Kullanıcı başına aylık 14 ABD doları
- Profesyonel: Kullanıcı başına aylık 23 dolar
- Enterprise: Kullanıcı başına aylık 40 ABD doları
- Ultimate: Kullanıcı başına aylık 52 dolar
Zoho puanları ve yorumları
- G2: 4/5 (2.300+ yorum)
- Capterra: 4. 3/5 (6.200+ yorum)
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6. Monday. com
Monday, CRM yazılımını mevcut işbirliği platformuna dayandırmıştır. Bu CRM aracı, anlaşma izleme, pazarlama otomasyonu ve satış boru hattı panoları gibi özelliklerle müşteri yönetimini basitleştirmeye yardımcı olur.
Bu, müşterilerin tüm yolculuk boyunca nasıl ilerlediğine dair içgörüler elde etmek isteyen pazarlama takımları için idealdir. Ayrıca Monday, pazarlama kampanyalarının ilerlemesini izlemeye yardımcı olmak için ROI raporlaması ve müşteri segmentasyonu kullanır.
Monday. com en iyi özellikler
- Potansiyel müşterilerinizi, anlaşmalarınızı ve müşterilerinizi tek bir yerden takip edin
- Sizin için en önemli bilgileri izlemek için özel alanlar oluşturun
- Etkinlik günlüklerini kullanarak tüm müşteri etkileşimlerinin geçmişini görüntüleyin
- Anlaşmalar ve müşteri hesapları konusunda takımınızla işbirliği yapın
- Uygulamadan doğrudan e-posta gönderin ve alın
- Otomasyonu kullanarak iş akışlarınızı kolaylaştırın
Monday. com sınırlamaları
- Tüm ücretli planlar için en az üç koltuk gerektirir
- Aylık otomasyon sayısını sınırlar
- HIPAA uyumluluğunu ve bazı güvenlik özelliklerini Enterprise planıyla sınırlandırır
- Düşük seviyeli planlarda sınırlı özellikler sunar
Monday. com fiyatlandırma
- Temel: Aylık koltuk başına 10 ABD doları
- Standart: Aylık koltuk başına 14 ABD doları
- Pro: Aylık koltuk başına 24 dolar
- Enterprise: Satışla iletişime geçin
Monday. com puanları ve yorumları
- G2: 4,7/5 (500+ yorum)
- Capterra: 4,7/5 (300'den fazla yorum)
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7. MailChimp
Mailchimp, e-posta pazarlama ve otomasyon platformunu tam özellikli bir CRM'ye genişletti. Dolayısıyla, kullanıcı dostu ve gelişmiş bir e-posta pazarlama yazılımı arıyorsanız, MailChimp pazarlama kampanyası yönetimi ve daha fazlası için harika bir seçenektir.
Yüzlerce özelleştirilebilir e-posta şablonu ve rutin görevleri kolaylaştırmak için basit otomasyon araçları ile pazarlama takımları MailChimp'i sevecektir. Ayrıca, bu pazarlama CRM aracı, pazarlama takımlarının abone listelerini kolayca segmentlere ayırıp hedefleyebilmeleri ve yönetebilmeleri için analiz gösterge panelleri ile birlikte gelir.
Mailchimp'in en iyi özellikleri
- İletişim bilgileri ve satın alma geçmişi dahil olmak üzere tüm müşterilerinizin bilgilerini tek bir yerden takip edin
- Etiketleri ve segmentleri kullanarak müşterilerinizi faiz ve davranışlarına göre gruplandırın
- Mailchimp'in sürükle ve bırak düzenleyicisiyle kişiselleştirilmiş e-postalar ve açılış sayfaları oluşturun
- Yeni müşterileri karşılamak veya potansiyel müşterileri takip etmek için otomatik e-postalar ayarlayın
- Etkileşimli raporlarla satışlarınızı ve müşteri etkileşimini izleyin
- Sosyal medya platformları ve e-ticaret platformları gibi diğer araçlarla entegrasyonları kullanın
Mailchimp sınırlamaları
- Kişilerin düzenlenmesini kategorilere veya etiketlere sınırlar
- Kullanıcıların kendi şablonlarını oluşturmasını gerektirir
- Bazı kullanıcılar için garip ve hantal gelebilecek bir arayüze sahiptir
- Satış, destek veya diğer müşteri etkileşim süreçlerini proaktif olarak yönetmek için yeterli olmayabilir
Mailchimp fiyatlandırması
- Ücretsiz plan
- Essentials: Aylık 13 dolar
- Standart: Aylık 20 ABD doları
- Premium: Aylık 350 $
Mailchimp puanları ve yorumları
- G2: 4. 6/5 (16.000'den fazla yorum)
- Capterra: 4,5/5 (16.000'den fazla yorum)
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8. SugarCRM
SugarCRM, birden fazla kanalda müşteri deneyimine odaklanan bir CRM ürünüdür. Müşteri yolculuğuna ilişkin geniş bir görünüm sunması nedeniyle pazarlama takımları için çok uygundur. SugarCRM ayrıca ş Akışı otomasyonu ve potansiyel müşteri yönlendirme gibi gelişmiş pazarlama kampanyası yönetim araçlarına da sahiptir.
Bu özellikler, pazarlama takımlarının daha iyi işbirliği yapmasını ve nihayetinde müşterilere kişiselleştirilmiş deneyimler sunmasını sağlar.
SugarCRM'nin en iyi özellikleri
- Müşterilerinizin şirketinizle etkileşimde bulunduğu tüm zamanları görün, böylece satış takımınız doğru zamanda ve doğru şekilde ulaşabilir
- Müşterilerinizin sorularının yanıtlarını bulabilecekleri kişiselleştirilmiş bir web sitesine erişerek kendilerine yardımcı olmalarını sağlayın
- Müşteri şikayetlerini izlemenize ve düzeltilmesi gerekenleri görmenize yardımcı olan bir araçla sorunları erken tespit edin
- Şirketinize daha fazla kişinin faizini çekmek için kendi özel sayfalarınızı ve e-postalarınızı oluşturun
- Bir müşteri bir bağlantıya tıkladığında veya bir form doldurduğunda bildirim alın, böylece müşteriyi takip edebilirsiniz
- Yapılacak tüm görevlerin listesini görün, böylece bir müşteriyi takip etmeyi asla unutmazsınız
SugarCRM sınırlamaları
- Bazıları yapılandırma ve kurulumu zor ve zaman alıcı buluyor
- Kullanıcılar arayüzün dağınık ve gezinmesinin zor olduğunu düşünüyor
- Yazılımdan en iyi şekilde yararlanmak için eklenti satın almanız gerekir
- Fiyatların yüksek olduğunu düşünüyorsanız, özellikle üst seviyelerde
SugarCRM fiyatlandırması
- Profesyonel: Kullanıcı başına aylık 52 dolar
- Satış: Kullanıcı başına aylık 80 dolar
- Servis: Kullanıcı başına aylık 80 dolar
- Enterprise: kullanıcı başına aylık 85 dolar
- Pazar: Aylık 1.000 dolar
SugarCRM puanları ve yorumları
- G2: 3. 8/5 (600+ yorum)
- Capterra: 3,8/5 (300'den fazla yorum)
Bu müşteri yolculuğu haritalama araçlarına göz atın!
9. Freshworks
Freshworks CRM, satış ve pazarlama otomasyonunu AI destekli içgörülerle birleştirir. Hizmet işletmelerinin müşteri etkileşimini merkezileştirmesine yardımcı olur ve 360 derece müşteri görünümü gibi özellikleri kullanarak satış sürecinin tam bir resmini sunar. Her boyuttaki işletme, gelirlerini artırmak ve müşteri memnuniyetini yükseltmek için bu pazarlama CRM aracını beğenecektir.
Freshworks'ün en iyi özellikleri
- Uygulama, her bir potansiyel müşteriyi puanlayarak size kimlerin sizden satın alma olasılığının en yüksek olduğunu söylesin
- Müşterilerinizle konuşmadan önce, şirketinizle nasıl etkileşimde bulunduklarını kontrol ederek ne kadar faiz duyduklarını öğrenin
- Toplu e-postalar gönderin, ancak her birini alıcıya göre kişiselleştirin
- Her bir potansiyel müşteri için yapmanız gereken her şeyi tek bir yerden takip edin
- Sık sorulan sorulara otomatik yanıtlar ayarlayarak zaman kazanın
- Potansiyel müşterilerinizle yapacağınız tüm toplantıların takvimini görün
Freshworks sınırlamaları
- Bazıları, kullanıcı arayüzünün bazı rakiplerinki kadar modern olmadığını bildiriyor
- Bazı işlemleri sıkıcı hale getirir
- Sınırlar CRM raporlama gösterge paneli özelleştirme
- Kullanıcı forumu yoktur
Freshworks fiyatlandırması
- Ücretsiz plan
- Büyüme: Kullanıcı başına aylık 15 dolar
- Pro: Kullanıcı başına aylık 39 dolar
- Enterprise: kullanıcı başına aylık 69 dolar
Freshworks puanları ve yorumları
- G2: 4,5/5 (6.500+ yorum)
- Capterra: 4,5/5 (500+ yorum)
10. Pipedrive
Pipedrive'ın CRM'i, satış süreci yönetimi ve satış verimliliğine odaklanmaktadır.
Pipedrive'ın en iyi özellikleri
- Takımınızın ilerlemesini gösteren grafikler ve çizelgelerle ne kadar başarılı olduğunu görün
- Takımınız ve her bir kişi için hedefler belirleyin ve bu hedeflere ne kadar yaklaştığınızı görün
- Gün içinde yapılacak her şeyi tek bir yerde, liste veya takvim olarak görebilirsiniz
- Önceden yazılmış şablonları kullanarak veya kendi şablonlarınızı oluşturarak müşterilerinize e-posta göndermeyi kolaylaştırın
- Yeni bir görev aldığınızda veya bir müşteri belirli bir eylemde bulunduğunda bildirimler alın, böylece takip etmeyi asla unutmazsınız
- Devam eden tüm fırsatları görün, böylece hangilerine en çok dikkat etmeniz gerektiğini bilin
Pipedrive sınırlamaları
- Yalnızca CRM yazılımı sunar, başka iş araçları sunmaz
- Araçlar ve özellikler açısından sınırlı esnekliğe sahiptir
- E-posta programları arasında senkronizasyon zor
Pipedrive fiyatlandırması
- Temel: Kullanıcı başına aylık 14,90
- Gelişmiş: Kullanıcı başına aylık 24,90
- Profesyonel: Kullanıcı başına aylık 49,90
- Kurumsal: Kullanıcı başına aylık 99 $
Pipedrive puanları ve yorumları
- G2: 4. 2/5 (1.600+ yorum)
- Capterra: 4,5/5 (2.800+ yorum)
Tüm Departmanınız İçin En Uygun Pazarlama CRM'sini Seçin
Listemiz bu kadar! Satış huninizi optimize etmek, görevleri otomatikleştirmek ve içgörülü müşteri verileri elde etmek istiyorsanız, bu pazarlama CRM araçlarından birini seçin. İş ihtiyaçlarınıza uygun doğru CRM yazılımını seçmek, etkili müşteri ilişkileri kurmak ve yönetmek için çok önemlidir.
Pazarlama stratejinize sadece bir CRM çözümü değil, aynı zamanda verimlilik ve işbirliği için merkezi bir platform sağlayan sorunsuz bir entegrasyon ihtiyacınız varsa, sizin için doğru araç bizde.
ClickUp'ı kullanarak, önemli ayrıntıların kaybolmasını önleyen özelleştirilebilir görünümler ve basit iletişim özellikleriyle verimliliğinizi, müşteri memnuniyetini ve gelirinizi artırın.
Pazarlama takımınızı bugün gerçek bir işbirliği platformuna taşıyın ve ücretsiz ClickUp çalışma alanınızı oluşturun!