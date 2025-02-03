2025'in En İyi 10 CRM Pazarlama Yazılımı Aracı

{ "@context": "http://schema. org", "@type": "FAQPage", "mainEntity": [ { "@type": "Question", "name": "CRM Pazarlama nedir?", "acceptedAnswer": { "@type": "Answer", "text": "CRM (Müşteri ilişkileri yönetimi) yazılımı, müşterilerle ilgili bilgileri tek bir merkezi konumda toplamak için kullanılır. CRM pazarlama, bu verileri müşterilerle uzun vadeli ilişkiler kurmak ve sürdürmek için kullanır. " } } ] }

Müşterileriniz hakkında çok fazla veri var.

Kötü yanı, verilerin genellikle teknoloji yığınınızdaki çeşitli ürünlere yayılmış olmasıdır. Daha da kötüsü, bu verilerin senkronizasyonunu sağlamak genellikle zordur. Müşteri ilişkileri yönetimi ( CRM ) yazılımı, tüm bu verileri ve daha fazlasını bir araya getirir.

Bu araçlar, tüm kişilerinizi, teknoloji yığınınızın diğer alanlarıyla entegre olan tek bir kullanışlı konumdan yönetmenize yardımcı olur, böylece her şey her zaman senkronize olur. Özelleştirme yoluyla pazarlamayı kolaylaştırırlar. Bu makalede, CRM pazarlamasına kısaca göz atacağız ve ardından bu iş için piyasadaki en iyi araçlardan bazılarını listeleyeceğiz.

CRM Pazarlama nedir?

CRM (Müşteri ilişkileri yönetimi) yazılımı, müşterilerle ilgili bilgileri tek bir merkezi konumda toplamak için kullanılır. CRM pazarlama, bu verileri müşterilerle uzun vadeli ilişkiler kurmak ve sürdürmek için kullanır.

CRM'lerindeki verileri kullanarak şirketler, müşterilerinin davranışlarını, tercihlerini ve ihtiyaçlarını daha iyi anlayabilir. Bu bilgileri daha etkili pazarlama stratejileri oluşturmak için kullanabilirler. CRM verilerine dayalı pazarlama daha kişiselleştirilmiş ve alakalıdır, bu da ROI'nin artmasına yol açar.

Pazarlama CRM Yazılımında Nelere Dikkat Etmelisiniz?

Pazarlama CRM yazılımı seçerken, aramanız gereken birkaç anahtar unsur vardır.

Diğer sistemlerle entegrasyon : CRM yazılımının amacı, tek bir bilgi kaynağı haline gelmektir. Mümkün olduğunca çok sayıda sistemle entegre olmalıdır.

Kullanım kolaylığı : Bir araç ne kadar güçlü olursa olsun, kimse nasıl kullanacağını anlayamazsa bir anlamı yoktur. CRM'niz, onu kullanması gereken her çalışanın hızlı bir şekilde eğitilebileceği bir şey olmalıdır.

Pazarlama analitiği ve raporlama : Etkili CRM pazarlamasının anahtarı, : Etkili CRM pazarlamasının anahtarı, CRM yazılımınızın sağladığı verileri kullanabilmektir. Seçtiğiniz aracın erişilebilir ve ilgili veriler sağlaması önemlidir.

Müşteri desteği: Müşterileriniz size güveniyor ve siz de CRM'inize güveniyorsunuz. Bir sorun olduğunda, hızlı bir şekilde cevap alabileceğinizi bilmelisiniz.

Görevler ve belgeler arasında kolayca bağlantılar ekleyerek işlerinizi kolaylaştırırken, kişileri, müşterileri ve anlaşmaları yönetmek için ideal sisteminizi oluşturun

Biliyoruz, ClickUp bu listenin en başında yer alıyor, ancak bunun iyi bir nedeni var! ClickUp, esnek ve özelleştirilebilir yapısı sayesinde pazarlama takımları için ideal bir platformdur. Projeleri yönetmek için çeşitli görünüm seçenekleri sunan merkezi bir çalışma alanına sahiptir.

Yerleşik proje yönetimi özellikleri, pazarlama takımlarının proje teslim tarihlerine uyması için ilerlemeyi kolayca izlemeye olanak tanır. Ayrıca ClickUp, Google, Slack ve HubSpot gibi pazarlama araçlarıyla sorunsuz bir şekilde entegre olarak daha iyi iş akışı ve verimlilik sağlar.

Gelişmiş otomasyon özellikleri, takımların görev oluşturma ve atama, hatırlatıcı ayarlama gibi tekrarlayan işlerde zaman kazanmasını sağlar. ClickUp'ın modern, zengin özelliklere sahip platformu, pazarlama takımınızın verimliliğini optimize ederken, verimli bilgi paylaşımıyla satış çabalarınızı iyileştirir.

Pazarlama takımlarının ClickUp'ın CRM'ini neden sevdiğine daha yakından bakalım:

ClickUp'ın en iyi özellikleri

ClickUp sınırlamaları

Özelleştirme yetenekleri bazıları için çok karmaşık olabilir

Tüm görünümler mobil uygulamada mevcut değildir (en azından şimdilik!)

Bu listede yer alan diğer bazı CRM'ler kurumsal işletmeler için daha uygun olabilir

ClickUp fiyatlandırması

Sonsuza Kadar Ücretsiz Plan

Sınırsız Plan : Kullanıcı başına aylık 7 ABD doları

İş Planı : Kullanıcı başına aylık 12 dolar

Business Plus Planı : Kullanıcı başına aylık 19 ABD doları

Enterprise: Ayrıntılar için bize ulaşın!

ClickUp müşteri değerlendirmeleri

G2: 4,7/5 (2.000+ yorum)

Capterra: 4,7/5 (2.000+ yorum)

2. Salesforce

Salesforce aracılığıyla

Salesforce, satış, pazarlama ve müşteri hizmetleri için kapsamlı bir özellik paketi sunan lider bir CRM ürünüdür. Bu listede daha pahalı seçeneklerden biri olsa da, işletmeler pazarlama stratejilerini güçlendirmek ve çok kanallı kampanyaları yönetmek için Salesforce'a güveniyor.

Hedefli mesajlaşma, ölçülebilir kampanya etkinliği, entegre müşteri adayı yönetimi, özelleştirilebilir gösterge panelleri ve gelişmiş entegrasyonlar, pazarlama takımlarının gelişmesine ve satış takımlarının daha fazla anlaşma yapmasına yardımcı olur.

Salesforce'un en iyi özellikleri

Kolay anlaşılır grafikler ve çizelgelerle takımınızın performansını görün

Sosyal besleme adı verilen özel bir araç kullanarak takımınızla projeler üzerinde birlikte çalışın

Yeni müşterileri, işlemek üzere doğru takım üyesine otomatik olarak yönlendirin

Facebook ve Twitter'da şirketiniz hakkında ne söylendiğini tek bir yerden öğrenin

Sadece birkaç tıklama ile müşterilerinize özel e-posta kampanyaları oluşturun ve gönderin

Kendiniz ve takımınız için hatırlatıcılar ve görevler ayarlayın, böylece önemli bir son tarihi asla kaçırmayın

Salesforce sınırlamaları

Bazı kullanıcılar yüksek fiyatlar ve örtülü maliyetlerden şikayetçi

Hızlı öğrenme eğrisi ve kullanıcıların benimseme sorunları yaşayın

Sistemi yönetmek için çok zaman harcayın

Diğer birçok CRM seçeneği gibi ücretsiz bir sürüm mü istiyorsunuz?

Salesforce fiyatlandırması

Essentials : Kullanıcı başına aylık 25 dolar

Profesyonel : Kullanıcı başına aylık 75 dolar

Enterprise : Kullanıcı başına aylık 150 ABD doları

Sınırsız: Kullanıcı başına aylık 300 $

Salesforce puanları ve yorumları

G2 : 4. 3/5 (13.000'den fazla yorum)

Capterra: 4. 4/5 (17.000+ yorum)

3. HubSpot

HubSpot aracılığıyla

HubSpot, gelen pazarlama ve satışa odaklanan bir CRM yazılımıdır. Bu hepsi bir arada pazarlama aracı, müşteri ilişkilerinin yönetilmesine de yardımcı olur. Ancak gelişmiş arayüzü ve yararlı entegrasyonları, pazarlama takımlarının diğer araçların yardımıyla ayrıntılı analizler elde etmesini ve kampanyaları izlemesini sağlar.

HubSpot'un en iyi özellikleri

Sizden satın almaya faiz gösteren tüm kişilerin grafiklerini ve satın almaya ne kadar yakın olduklarını görün

Canlı sohbet, e-posta veya toplantı planlayarak müşterilerinizle iletişim kurun

Tüm önemli belgelerinizi tek bir yerde saklayın ve takımınızla paylaşın

Microsoft Dynamic, Slack ve Jira gibi diğer popüler araçlarla tek bir uygulamada çalışın

Şablonları kullanarak profesyonel görünümlü e-postaları ve belgeleri hızlı ve kolay bir şekilde oluşturun

Yapılması gereken görevler hakkında hatırlatıcılar alın, böylece müşterileri takip etmeyi asla unutmazsınız

HubSpot sınırlamaları

Bazıları fiyatlandırma planlarının kafa karıştırıcı olabileceğini düşünüyor

Fiyatların hızla artmasını deneyimleyin

Uygun destek sunmayan ücretsiz planla çalışın

Bazıları, diğer CRM programları kadar çok özelliğe sahip olmadığını söylüyor

HubSpot fiyatlandırması

Ücretsiz plan

Başlangıç : Her ürün için aylık 50 $

Profesyonel : Beş kullanıcıya kadar aylık minimum 400 $

Kurumsal: En fazla on kullanıcı için aylık minimum 1.200 ABD doları

HubSpot puanları ve yorumları

G2 : 4. 4/5 (9.400+ yorum)

Capterra: 4,5/5 (3.600+ yorum)

4. Zendesk Sell

Zendesk aracılığıyla

Zendesk Sell, Zendesk'in ünlü müşteri hizmetleri ürünleriyle entegre olan bir CRM ürünüdür. Kullanıcılar, hareket halindeyken analiz, izleme ve raporlama yapabilen harika mobil uygulamaları nedeniyle Zendesk'i seviyor. Ayrıca Zendesk, pazarlama çabalarının boşa gitmemesini sağlamak için kapsamlı analiz ve raporlama sağlar.

Bu kapsamlı platform, kullanıcı memnuniyeti ve yanıt süreleri gibi unsurları izleyebilir. Bu listedeki diğer araçlar gibi, müşteri geri bildirimlerini düzenlemeye yardımcı olacak ayrıntılı anketler ve formlar içerir.

Zendesk Sell'in en iyi özellikleri

Aramalar, e-postalar ve toplantılar dahil olmak üzere müşteri etkileşimlerinizi takip edin

Satış tahminlerini kullanarak gelecekte ne kadar para kazanacağınızı tahmin edin

Notları paylaşın ve müşteri hesapları üzerinde takımınızla işbirliği yapın

Görsel raporlarla satış performansınız hakkında içgörüler edinin

Müşteri gruplarına kişiselleştirilmiş e-posta kampanyaları gönderin

Mobil uygulamayı kullanarak müşteri bilgilerine erişin ve her yerden anlaşmalar üzerinde çalışın

Zendesk Sell sınırlamaları

Bazıları bu deneyimi biraz öğrenme süreci olarak nitelendiriyor

Kullanıcılar, daha gelişmiş özellikleri kullanmak istediklerinde fiyatların pahalı olabileceğini düşünüyor

Müşteri desteğine ulaşmak zor olabilir

Zendesk Sell fiyatlandırması

Takım : Kullanıcı başına aylık 19 dolar

Büyüme : Kullanıcı başına aylık 49 dolar

Profesyonel : Kullanıcı başına aylık 99 $

Kurumsal: Kullanıcı başına aylık 150 $'dan başlayan fiyatlarla

Zendesk Sell puanları ve yorumları

G2 : 4. 2/5 (400+ yorum)

Capterra: 4. 3/5 (100+ yorum)

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5. Zoho CRM

Zoho aracılığıyla

Zoho CRM, Zoho'nun iş uygulamaları ekosisteminin CRM kısmıdır. Farklı boyutlardaki takımlara uyum sağladığı için birçok pazarlama takımı tarafından tercih edilmektedir. Zoho, satış süreçlerini ve müşteri desteği ekibi ş akışlarını da kolaylaştırabilir.

Zoho'nun en iyi özellikleri

E-postaları otomatik olarak gönderip potansiyel müşterileri takip ederek işinizin bir kısmını uygulama yapın

Müşterilerinizin bilgilere erişmesi ve gelişmelerden haberdar olması için özel web siteleri oluşturun

Uygulamalar arasında geçiş yapmadan tüm farklı e-posta hesaplarınızdan e-postaları yanıtlayın

Grafikler ve çizelgelerle satışlarınızla ilgili her şeyi tek bir yerden görün

Tüm müşteri toplantılarınızı ve aramalarınızı tek bir takvimde takip edin, böylece hiçbir randevuyu kaçırmayın

Bir müşteri e-posta açma veya form doldurma gibi belirli bir eylemde bulunduğunda bildirim alın

Zoho sınırlamaları

Bazıları, kullanmaya başlamak için gereken özelleştirme miktarıyla zorlanıyor

Dönüşümler için optimize edilmemiş formlarla uğraşmayın

Kullanıcılar, Zoho'nun birçok özellik sunduğunu ancak talepler arttıkça karmaşıklığın azaldığını belirtiyor

Müşteri desteği konusunda sınırlı deneyim

Zoho fiyatlandırma

Standart : Kullanıcı başına aylık 14 ABD doları

Profesyonel : Kullanıcı başına aylık 23 dolar

Enterprise : Kullanıcı başına aylık 40 ABD doları

Ultimate: Kullanıcı başına aylık 52 dolar

Zoho puanları ve yorumları

G2 : 4/5 (2.300+ yorum)

Capterra: 4. 3/5 (6.200+ yorum)

Bu Zoho alternatiflerini deneyin!

6. Monday. com

Monday, CRM yazılımını mevcut işbirliği platformuna dayandırmıştır. Bu CRM aracı, anlaşma izleme, pazarlama otomasyonu ve satış boru hattı panoları gibi özelliklerle müşteri yönetimini basitleştirmeye yardımcı olur.

Bu, müşterilerin tüm yolculuk boyunca nasıl ilerlediğine dair içgörüler elde etmek isteyen pazarlama takımları için idealdir. Ayrıca Monday, pazarlama kampanyalarının ilerlemesini izlemeye yardımcı olmak için ROI raporlaması ve müşteri segmentasyonu kullanır.

Monday. com en iyi özellikler

Potansiyel müşterilerinizi, anlaşmalarınızı ve müşterilerinizi tek bir yerden takip edin

Sizin için en önemli bilgileri izlemek için özel alanlar oluşturun

Etkinlik günlüklerini kullanarak tüm müşteri etkileşimlerinin geçmişini görüntüleyin

Anlaşmalar ve müşteri hesapları konusunda takımınızla işbirliği yapın

Uygulamadan doğrudan e-posta gönderin ve alın

Otomasyonu kullanarak iş akışlarınızı kolaylaştırın

Monday. com sınırlamaları

Tüm ücretli planlar için en az üç koltuk gerektirir

Aylık otomasyon sayısını sınırlar

HIPAA uyumluluğunu ve bazı güvenlik özelliklerini Enterprise planıyla sınırlandırır

Düşük seviyeli planlarda sınırlı özellikler sunar

Monday. com fiyatlandırma

Temel : Aylık koltuk başına 10 ABD doları

Standart : Aylık koltuk başına 14 ABD doları

Pro : Aylık koltuk başına 24 dolar

Enterprise: Satışla iletişime geçin

Monday. com puanları ve yorumları

G2 : 4,7/5 (500+ yorum)

Capterra: 4,7/5 (300'den fazla yorum)

ClickUp ile Monday'i karşılaştırın!

7. MailChimp

MailChimp aracılığıyla

Mailchimp, e-posta pazarlama ve otomasyon platformunu tam özellikli bir CRM'ye genişletti. Dolayısıyla, kullanıcı dostu ve gelişmiş bir e-posta pazarlama yazılımı arıyorsanız, MailChimp pazarlama kampanyası yönetimi ve daha fazlası için harika bir seçenektir.

Yüzlerce özelleştirilebilir e-posta şablonu ve rutin görevleri kolaylaştırmak için basit otomasyon araçları ile pazarlama takımları MailChimp'i sevecektir. Ayrıca, bu pazarlama CRM aracı, pazarlama takımlarının abone listelerini kolayca segmentlere ayırıp hedefleyebilmeleri ve yönetebilmeleri için analiz gösterge panelleri ile birlikte gelir.

Mailchimp'in en iyi özellikleri

İletişim bilgileri ve satın alma geçmişi dahil olmak üzere tüm müşterilerinizin bilgilerini tek bir yerden takip edin

Etiketleri ve segmentleri kullanarak müşterilerinizi faiz ve davranışlarına göre gruplandırın

Mailchimp'in sürükle ve bırak düzenleyicisiyle kişiselleştirilmiş e-postalar ve açılış sayfaları oluşturun

Yeni müşterileri karşılamak veya potansiyel müşterileri takip etmek için otomatik e-postalar ayarlayın

Etkileşimli raporlarla satışlarınızı ve müşteri etkileşimini izleyin

Sosyal medya platformları ve e-ticaret platformları gibi diğer araçlarla entegrasyonları kullanın

Mailchimp sınırlamaları

Kişilerin düzenlenmesini kategorilere veya etiketlere sınırlar

Kullanıcıların kendi şablonlarını oluşturmasını gerektirir

Bazı kullanıcılar için garip ve hantal gelebilecek bir arayüze sahiptir

Satış, destek veya diğer müşteri etkileşim süreçlerini proaktif olarak yönetmek için yeterli olmayabilir

Mailchimp fiyatlandırması

Ücretsiz plan

Essentials : Aylık 13 dolar

Standart : Aylık 20 ABD doları

Premium: Aylık 350 $

Mailchimp puanları ve yorumları

G2 : 4. 6/5 (16.000'den fazla yorum)

Capterra: 4,5/5 (16.000'den fazla yorum)

Bu ürün pazarlama araçlarına göz atın!

8. SugarCRM

Via SugarCRM

SugarCRM, birden fazla kanalda müşteri deneyimine odaklanan bir CRM ürünüdür. Müşteri yolculuğuna ilişkin geniş bir görünüm sunması nedeniyle pazarlama takımları için çok uygundur. SugarCRM ayrıca ş Akışı otomasyonu ve potansiyel müşteri yönlendirme gibi gelişmiş pazarlama kampanyası yönetim araçlarına da sahiptir.

Bu özellikler, pazarlama takımlarının daha iyi işbirliği yapmasını ve nihayetinde müşterilere kişiselleştirilmiş deneyimler sunmasını sağlar.

SugarCRM'nin en iyi özellikleri

Müşterilerinizin şirketinizle etkileşimde bulunduğu tüm zamanları görün, böylece satış takımınız doğru zamanda ve doğru şekilde ulaşabilir

Müşterilerinizin sorularının yanıtlarını bulabilecekleri kişiselleştirilmiş bir web sitesine erişerek kendilerine yardımcı olmalarını sağlayın

Müşteri şikayetlerini izlemenize ve düzeltilmesi gerekenleri görmenize yardımcı olan bir araçla sorunları erken tespit edin

Şirketinize daha fazla kişinin faizini çekmek için kendi özel sayfalarınızı ve e-postalarınızı oluşturun

Bir müşteri bir bağlantıya tıkladığında veya bir form doldurduğunda bildirim alın, böylece müşteriyi takip edebilirsiniz

Yapılacak tüm görevlerin listesini görün, böylece bir müşteriyi takip etmeyi asla unutmazsınız

SugarCRM sınırlamaları

Bazıları yapılandırma ve kurulumu zor ve zaman alıcı buluyor

Kullanıcılar arayüzün dağınık ve gezinmesinin zor olduğunu düşünüyor

Yazılımdan en iyi şekilde yararlanmak için eklenti satın almanız gerekir

Fiyatların yüksek olduğunu düşünüyorsanız, özellikle üst seviyelerde

SugarCRM fiyatlandırması

Profesyonel : Kullanıcı başına aylık 52 dolar

Satış : Kullanıcı başına aylık 80 dolar

Servis : Kullanıcı başına aylık 80 dolar

Enterprise : kullanıcı başına aylık 85 dolar

Pazar: Aylık 1.000 dolar

SugarCRM puanları ve yorumları

G2 : 3. 8/5 (600+ yorum)

Capterra: 3,8/5 (300'den fazla yorum)

Bu müşteri yolculuğu haritalama araçlarına göz atın!

9. Freshworks

Freshworks'ün Freshservice aracılığıyla

Freshworks CRM, satış ve pazarlama otomasyonunu AI destekli içgörülerle birleştirir. Hizmet işletmelerinin müşteri etkileşimini merkezileştirmesine yardımcı olur ve 360 derece müşteri görünümü gibi özellikleri kullanarak satış sürecinin tam bir resmini sunar. Her boyuttaki işletme, gelirlerini artırmak ve müşteri memnuniyetini yükseltmek için bu pazarlama CRM aracını beğenecektir.

Freshworks'ün en iyi özellikleri

Uygulama, her bir potansiyel müşteriyi puanlayarak size kimlerin sizden satın alma olasılığının en yüksek olduğunu söylesin

Müşterilerinizle konuşmadan önce, şirketinizle nasıl etkileşimde bulunduklarını kontrol ederek ne kadar faiz duyduklarını öğrenin

Toplu e-postalar gönderin, ancak her birini alıcıya göre kişiselleştirin

Her bir potansiyel müşteri için yapmanız gereken her şeyi tek bir yerden takip edin

Sık sorulan sorulara otomatik yanıtlar ayarlayarak zaman kazanın

Potansiyel müşterilerinizle yapacağınız tüm toplantıların takvimini görün

Freshworks sınırlamaları

Bazıları, kullanıcı arayüzünün bazı rakiplerinki kadar modern olmadığını bildiriyor

Bazı işlemleri sıkıcı hale getirir

Sınırlar CRM raporlama gösterge paneli özelleştirme

Kullanıcı forumu yoktur

Freshworks fiyatlandırması

Ücretsiz plan

Büyüme : Kullanıcı başına aylık 15 dolar

Pro : Kullanıcı başına aylık 39 dolar

Enterprise: kullanıcı başına aylık 69 dolar

Freshworks puanları ve yorumları

G2 : 4,5/5 (6.500+ yorum)

Capterra: 4,5/5 (500+ yorum)

10. Pipedrive

Pipedrive aracılığıyla

Pipedrive'ın CRM'i, satış süreci yönetimi ve satış verimliliğine odaklanmaktadır.

Pipedrive'ın en iyi özellikleri

Takımınızın ilerlemesini gösteren grafikler ve çizelgelerle ne kadar başarılı olduğunu görün

Takımınız ve her bir kişi için hedefler belirleyin ve bu hedeflere ne kadar yaklaştığınızı görün

Gün içinde yapılacak her şeyi tek bir yerde, liste veya takvim olarak görebilirsiniz

Önceden yazılmış şablonları kullanarak veya kendi şablonlarınızı oluşturarak müşterilerinize e-posta göndermeyi kolaylaştırın

Yeni bir görev aldığınızda veya bir müşteri belirli bir eylemde bulunduğunda bildirimler alın, böylece takip etmeyi asla unutmazsınız

Devam eden tüm fırsatları görün, böylece hangilerine en çok dikkat etmeniz gerektiğini bilin

Pipedrive sınırlamaları

Yalnızca CRM yazılımı sunar, başka iş araçları sunmaz

Araçlar ve özellikler açısından sınırlı esnekliğe sahiptir

E-posta programları arasında senkronizasyon zor

Pipedrive fiyatlandırması

Temel : Kullanıcı başına aylık 14,90

Gelişmiş : Kullanıcı başına aylık 24,90

Profesyonel : Kullanıcı başına aylık 49,90

Kurumsal: Kullanıcı başına aylık 99 $

Pipedrive puanları ve yorumları

G2 : 4. 2/5 (1.600+ yorum)

Capterra: 4,5/5 (2.800+ yorum)

Tüm Departmanınız İçin En Uygun Pazarlama CRM'sini Seçin

Listemiz bu kadar! Satış huninizi optimize etmek, görevleri otomatikleştirmek ve içgörülü müşteri verileri elde etmek istiyorsanız, bu pazarlama CRM araçlarından birini seçin. İş ihtiyaçlarınıza uygun doğru CRM yazılımını seçmek, etkili müşteri ilişkileri kurmak ve yönetmek için çok önemlidir.

Pazarlama stratejinize sadece bir CRM çözümü değil, aynı zamanda verimlilik ve işbirliği için merkezi bir platform sağlayan sorunsuz bir entegrasyon ihtiyacınız varsa, sizin için doğru araç bizde.

ClickUp'ı kullanarak, önemli ayrıntıların kaybolmasını önleyen özelleştirilebilir görünümler ve basit iletişim özellikleriyle verimliliğinizi, müşteri memnuniyetini ve gelirinizi artırın.

Pazarlama takımınızı bugün gerçek bir işbirliği platformuna taşıyın ve ücretsiz ClickUp çalışma alanınızı oluşturun!