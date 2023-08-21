Pazarlama Proje Yönetimi: Proje Yöneticisi Kılavuzu

Pazarlama gerçekten önemlidir.

Bu bariz bir ifade, ancak sektördeki pazarlamacıların %72'sinin Şubat 2020'den bu yana kuruluşlarında pazarlamanın öneminin arttığını ve bunun dijital dönüşümü hızlandırdığını biliyor muydunuz? Pazarlamacılar, tüm bu gürültü içinde kaliteli içerik üretmeye devam ediyor.

Ama daha da önemlisi, ürünleri/hizmetleri tüketicilerin hayatlarında olumlu bir fark yaratıyor.

Pazarlama talepleri artarken, içerik oluşturma ve fırsatlar da artıyor. Bu artışın yıkıcı sonuçlarından biri, işyerlerinde yeterince açıkça (ve dürüstçe) konuşulmayan bir konu: Zorlanıyoruz. Hem de çok. 😮‍💨

Daha iyi bir pazarlama proje yönetimi sürecine öncelik versek, belirsiz hedefler, bozuk pazarlama iş akışları ve garip iletişim ipuçları önlenebilir.

İster serbest çalışan ister şirket içi pazarlama departmanının bir parçası olun, aşırı çalışıyor ve sürekli uzaklaşan bir hedefe ulaşmak için baskı altında olabilirsiniz.

Bu kılavuzda, pazarlama proje yönetiminin tüm ayrıntılarını ve takımınız ve işbirlikçileriniz için en iyi sistemleri nasıl oluşturacağınızı ele alacağız.

Pazarlama Proje Yönetimi nedir?

Pazarlama proje yönetimi, pazarlama girişimlerini ve kampanyalarını planlama, yürütme ve kontrol etmeye odaklanan özel bir fonksiyondur. Belirlenen zaman, bütçe ve kaynaklar dahilinde belirli hedef ve amaçlara ulaşmak için tüm pazarlama ile ilgili faaliyetleri etkili bir şekilde koordine etme ve yönetme sürecini kapsar.

Proje yöneticileri için pazarlama proje yönetimi, pazarlama projelerinin fikir oluşturma ve strateji geliştirmeden uygulama, izleme ve değerlendirmeye kadar tüm yaşam döngüsünü denetlemeyi içerir. Anahtar sorumluluklar şunlardır:

ClickUp gibi pazarlama proje yönetimi araçlarını kullanın Belgeler

Pazarlama Proje Yönetimi Sürecinde Şelale ve Çevik Yaklaşımlar Arasındaki Anahtar Farklılıklar

İki önemli pazarlama proje yönetimi metodolojisini inceleyelim: şelale ve çevik.

Bu, tek bir yöntemin daha iyi olduğunu söylemek için değildir, çünkü tüm projeler agile için uygun değildir ve tüm projeler waterfall için uygun değildir. Bazı projeler öngörülebilir ve rutin olabilirken, diğerleri riskli ve karmaşık olabilir. Projenin boyutunu ve karmaşıklığını dikkatlice değerlendirirseniz, zamandan ve paradan tasarruf edersiniz.

Şelale pazarlama nedir? 🤔

Şelale pazarlama öngörülebilir

Şelale yöntemi, katı ve doğrusal bir süreçtir. Görevler birbirine bağlı dır ve sırayla gerçekleştirilir. Mantıksal akış, en üstten başlar ve aşağıya doğru ilerleyerek yol boyunca kritik aşamalara ulaşır. Şelale yönteminde, bir aşama bir önceki aşama tamamlanmadan başlayamaz.

Şelale yöntemi özellikleri:

Yüksek düzeyde proje yönetimi

Hiçbir şeyi şansa bırakmamak için her adım için dikkatli planlama

Kapsamlı dokümantasyon

Paydaşların ve kullanıcıların beklentileri, ayrıntılı planlama ve dokümantasyon ile desteklenir

Bilgi yönetimi için net denetim izi

Şelale yöntemi ile ilgili dikkat edilmesi gereken noktalar:

Hata payı daha az

Değişiklikler sorunlu ve maliyetlidir

Tahmin etmesi zor

Potansiyel olarak uzun zaman çizelgeleri

O halde çevik proje yönetimi bir joker kart mıdır? İlle de öyle değil.

Çevik pazarlama değişikliklere uyum sağlar

Gereksinimleri ve görevleri önceden belirleyen şelale yönteminden farklı olarak, çevik pazarlama proje planında yazanlara bağlı kalmak yerine değişikliklere yanıt vermeyi tercih eder.

Çevik pazarlama için iki popüler çerçeve vardır: scrum ve Kanban.

Scrum : scrum çerçevesi , bir haftadan dört haftaya kadar süren projeler , bir haftadan dört haftaya kadar süren projeler için hız odaklıdır . Yakın ilişkili pazarlama takımlarına, belirli bir miktar işi tamamlamak için kısa, zaman kutusuna yerleştirilmiş aralıklar olan sprintler sırasında kolayca tüketilebilir, eyleme geçirilebilir görevler atanır

Kanban: alternatif olarak, Kanban çerçevesi alternatif olarak, iş akışının görselleştirilmesine odaklanır. Kanban panosunda, görev kartları bir durum sütunundan diğerine sürüklenir. Gevşek bir yapıya sahiptir ve büyük değişiklikler yapmadan sürekli iyileştirme sağlar

Çevik yöntemin, takımların başarılı olması için ek bir geliştirme eğitimi gerektirdiğini belirtmek gerekir. Çevik bir pazarlama organizasyonu olmak, tepki sürelerini hızlandırmak ve riskleri azaltmak için bir dönüşüm çabası gerektirir. Takımların (özellikle uzaktaki takımların ) kapsamı ve ş Akışını anlamaları için eğitim alacak zaman yoksa, projelerde aksaklıklar yaşanacaktır.

sağlıklı ve Başarılı Pazarlama Projeleri için 9 Adım

Gelecek için plan yapmak heyecan verici ama aynı zamanda streslidir. Pazarlama stratejiniz pazarlama planınızı desteklemiyorsa sonuç alamazsınız. 📈

Pazarlama planı, stratejiyi uygulamak için atılacak taktik adımların yol haritas ıdır. Stratejiyi ne zaman, nasıl ve ne şekilde uygulayacağınızı açıklar.

Pazarlama stratejisi, bir kuruluşun pazarlama çabalarının ardındaki neden ve pazarlama hedeflerinin iş hedeflerine nasıl ulaşacağını belirler. Pazarlama kavramının dört P'si:

Ürün: Sattığınız şey (dijital veya fiziksel ürünler/hizmetler)

Fiyat: Ne kadar ücret alacağınız ve potansiyel müşteriler ile müşterilerin markanıza bakışının etkisi

Yer: İdeal müşterilerin sizin ve sektörünüz hakkında bilgi bulabilmesi için ürün/hizmetinizi tanıttığınız yer

Promosyon: Müşterilerin sizi bulması için hangi stratejileri kullanıyorsunuz?

Bonus: Küçük İşletmeler için Pazarlama Araçları

Görevleri ilk müsait grafik tasarımcıya atamadan önce, çözmeye çalıştığınız sorunu, hedefinize nasıl ulaşacağınızı ve hedef kitlenizi derinlemesine anlıyor musunuz? Kampanya bütçesi nedir?

Adım adım ilerleyeceğiz! Sağlıklı ve başarılı pazarlama projeleri için planlama yapmanın yolları. ✨

Mevcut ve gelecekteki projeleri bir ClickUp Listesi'nde düzenleyerek tüm işler hakkında tam şeffaflık elde edin

Adım 1: Teslim edilecekler, gerekli kaynaklar, zaman çizelgeleri, bütçeler, KPI'lar (Anahtar Performans Göstergeleri)

Senaryo şöyle: Marka bilinirliğini artırmak için bir kampanya lansmanı yürütmekle görevli bir pazarlama proje yöneticisisiniz. Projenizin kapsamı şunları içerir:

Proje Hedefleri : marka bilinirliği metriklerinde ( : marka bilinirliği metriklerinde ( KPI'lar ) %30 artış sağlayın

Proje Çıktıları : Ürünle ilgili 15 eğitici video, her biri 30 saniye ile 1 dakika uzunluğunda; Instagram'da dağıtıldı ve ürün açılış sayfalarına trafik yönlendirdi

Proje Kaynakları : içerik, yaratıcı ve sosyal takımlar; pazarlama proje yönetimi yazılımı

Proje Zaman Çizelgesi: Son yaratıcı varlıklar 1 Ekim'e kadar teslim edilecek, kampanya 8 Ekim'de başlayacak

Proje Bütçesi: 10.000 $ (video yazılımı, gerekli tüm yükleniciler için)

Adım 2: Paydaşlardan ve takımlardan veri ve girdi toplayın

Proje üzerinde çalışan paydaşlar veya ortaklarla konuşarak, bir görevi tamamlamak için gereken girdileri ve önemli bilgileri toplayın. Grafik tasarımcılarınız varlıkları teslim edene kadar beklemeyin, yeni bir şeyden bahsetmek için!

Bir pazarlama proje yöneticisi olarak, her bir takım üyesinin teslimatlarını gerçekleştirmesi için ne kadar süreye ihtiyacı olduğunu önceden bilmeniz beklenmez. İşin tamamlanması için ne kadar zaman ve çaba gerekeceğine dair tahminler alın. Zaman çizelgesini etkileyebilecek sorunları veya çatışmaları ele alacaklar, bu da projeleri yönetmek için çok değerlidir.

Adım 3: Araştırmayı dahil edin

Araştırma, her pazarlama projesinin can alıcı noktasıdır. Bu projeye uygulanabilecek mevcut bir araştırma var mı? Sosyal medya takımı yeni araştırmalar yapmak için herhangi bir göreve ihtiyaç duyacak mı? Yukarıda kullandığımız proje kapsamı örneğine göre, bu bilgiler verimli proje konuşmaları için gereklidir.

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Adım 4: Görevleri ve dönüm noktalarını bir araya getirin

Bu noktada, proje kapsamı, paydaşların girdileri ve araştırmalarınız hazır. Artık pazarlama proje yönetimi yazılımınızı kullanarak görevleri atamanın zamanı geldi.

Daha önce topladığınız zaman tahminlerini hatırlıyor musunuz? Takım üyelerinin günlük iş yüklerini görebilmeleri ve aşırı iş yükü varsa ayarlayabilmeleri için bunları görevlere eklemeyi unutmayın. Çalışma haftaları hem yönetilebilir hem de gerçekçi olmalıdır.

Basit bir Gantt grafiği kullanarak dönüm noktalarını takip edin ve pazarlama projelerini zamanında teslim edin

Adım 5: Takımı hazırlayın

Takımların görevlerini değerlendirdikten sonra sorularını ve endişelerini doğrudan dinlemek için bir başlangıç toplantısı düzenlemek çok önemlidir. Bu toplantı, takımın hissedebileceği yükleri hemen ortadan kaldırmak için de harika bir fırsattır.

Toplantıdan sonra, anahtar tartışma noktalarının ve çıkarılan derslerin bir özetini gönderin. Herhangi bir takım üyesinin eylem öğeleri varsa, bunların hiçbirinin gözden kaçmaması için hemen atayın.

👉 Ürün yöneticisi Toyin Olasenhinde, eylem öğeleri tam bir görevi gerektirmediğinde ClickUp'ta atanan yorumlar özelliğini nasıl kullandığını öğrenin!

Adım 6: Takım kontrol ve incelemeleri gerçekleştirin

Pazarlama takviminde kontrol ve inceleme zamanlarını planlayın. Bir pazarlama proje yöneticisi olarak, takımın ve projenin durumunu bilmeniz gerekir. Kontrol ve inceleme sıklığı, projenin zaman çizelgesine ve takımın kapasitesine bağlıdır.

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7. Adım: Proje gösterge paneli ile ilerlemeyi izleyin

Gösterge panelleri, paydaşlar, müşteriler ve proje takımı tarafından ilerlemeyi izlemek için kullanılır. Paydaşlar ve müşteriler genel bir bakışa ihtiyaç duyarken, proje takımı işleri parçalara ayıran ayrıntılı gösterge panellerine ihtiyaç duyar.

Pazarlama proje yönetimi yazılımınızda gösterge paneli özelliği varsa, bu araca dokunarak her hedef kitle için farklı sürümlerde proje gösterge panelleri oluşturabilirsiniz. Güncellemeler için doğrudan size başvurmak yerine, önce proje gösterge panelini görüntülerler!

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Adım 8: Proje yönetim aracında dijital evrak işlerini kapatın

Zili çalın! Siz ve takımınız proje hedeflerini başarıyla tamamladınız, şimdi bunu herkese duyurmanın ve son ürünü incelemenin zamanı geldi. Son teslim edileceklerin sanal bir kurdeleyle süslendiğinden, kalan dosyaların arşivlendiğinden veya silindiğinden ve tüm açık görevlerin proje yönetim aracında kapatıldığından emin olun.

Adım 9: Takım olarak proje yolculuğunu değerlendirin

Bu adım, yeni bir pazarlama kampanyasının ufukta görünmesi veya takımların dinlenmek ve enerji toplamak için bir adım geri atması nedeniyle genellikle gözden kaçar. Bir projenin kazanımları ve yanlışlıkları üzerinde hemen düşünmek, pazarlama proje yöneticileri için gelecekteki pazarlama ile ilgili projelerin süreçlerini düzeltmek için harika bir öğrenme fırsatıdır.

Takım üyeleriniz projeyi değerlendirmek için telefon görüşmesi yapmaktan rahatsızsa (veya yeterli zaman yoksa), bu verileri toplamanın en kolay yolu dijital bir form göndermektir.

Formunuzu düzenlerken dikkate almanız gereken sorular şunlardır:

Sürecin bir bölümünü değiştirebilseydiniz, bu ne olurdu?

Pazarlama analizimiz, başlangıçta oluşturmamız gereken bileşenleri belirledi mi?

Proje yönetimi aracımız verimliliğinize yardımcı oluyor mu yoksa engel mi oluyor?

En sinir bozucu etkinlik neydi?

Görevlerinizi yerine getirmek için gerekli bilgi ve kaynaklar size sağlandı mı?

Projenin en tatmin edici kısmı neydi?

Check-in'ler ve incelemeler ş Akışınıza zarar verdi mi yoksa yardımcı oldu mu?

Tamamladığınız işlerden gurur duyuyor musunuz?

Proje yaşam döngüsünü değerlendirmek için bir post-mortem oturumu düzenleyin

Modern Pazarlama Takımları Proje Yönetimi Yazılımını Nasıl Kullanıyor?

Her pazarlama takımının genel iş içinde farklı bir hedefi, rolü ve stratejik değeri vardır.

Bir pazarlama kampanyası talebinde bulunmadan önce, her pazarlama takımının başarılı olması için hangi bilgilere, kaynaklara ve proje araçlarına ihtiyacı olduğunu öğrenin. İyi iletişim, hızlı karar verme ve açıkça tanımlanmış hedefler ekleyin... ve altın madalya sizin! 🌟

Arama Motoru Optimizasyonu

SEO uzmanları, teslim edilecekleri tamamlamak için sürekli olarak stratejiler uyguluyor ve SEO iş akışlarını kolaylaştırıyor. Backlink oluşturma, organik trafiği artırma ve veri içgörülerinin üstüne eklenen anahtar kelime araştırma görevleri, bunaltıcı bir iş gibi görünebilir. Gerçek zamanlı veriler içeren etkileşimli gösterge panelleri kullanıyorlar. Tutarlı ve otomatik raporlama, zamanlarını koruyor. Sonuç olarak, çabalar sıralama iyileştirmelerine öncelik vermek için harcanıyor!

Tasarım

Grafik tasarımcılar, bir varlığın tasarımını ve mesajını güçlendirmek için uzmanlıklarını (ve bazen de onaylarını) sunmak üzere şirket içi departmanlar tarafından görevlendirilir. Zaman ve gelen kutusu alanından tasarruf etmek için basit ama güçlü bir proje yönetimi özelliği, dijital talep formudur.

Dijital talep formları, grafik tasarımcı ile talep sahibi arasındaki tahminleri ve gidip gelmeleri ortadan kaldırır. Doğru soruları sorarak ve talebe ilişkin bağlam bilgisi isteyerek, grafik tasarımcılar zaman ve enerjilerini asıl işe odaklayabilirler.

Pazarlama kampanyalarını başlatmak için gereken bilgileri toplamak üzere iç talepleri kolaylaştırın

Editörlük ve İçerik Pazarlama

İçerik uzmanları, her pazarlama rolünde ön saflarda yer alırlar. Genellikle eşzamanlı kampanyalarda ve tek seferlik taleplerde "tesadüfi proje yöneticileri" olurlar. Kendilerini sıklıkla buldukları tipik bir durum, idari görevlere çok fazla zaman ayırmaktır.

👉 ClickUp'ın İçerik takımının verimliliği en üst düzeye çıkarmak için mevcut manuel süreçleri nasıl otomatikleştirdiğini buradan izleyin.

Her Pazarlama Organizasyonu Türü için Olmazsa Olmaz ClickUp Özellikleri

ClickUp, her takımın projeleri yönetmesine, daha akıllı bir şekilde işbirliği yapmasına ve tüm işlerini tek bir araçta bir araya getirmesine olanak tanıyan ücretsiz bir proje yönetimi çözümüdür. Proje yönetimi uygulamalarına yeni başlayan veya deneyimli bir kullanıcı olsanız da, ClickUp'ın özelleştirme özellikleri, hayatınızın en yüksek verimliliğini elde etmek için uzaktan veya ofiste çalışan her takımın boyutuna uyarlanabilir.

Takımınızın farklı beceri setlerine, kişiliklere ve iş akışlarına sahip olduğunu anlıyoruz (ve seviyoruz!). Bu nedenle ClickUp'ta her üye, diğer herkesle aynı proje hedeflerine doğru çalışırken görünümlerini ve görevlerini ihtiyaçlarına göre özelleştirebilir.

İşte her tür pazarlama organizasyonu için ClickUp özellikleri:

Pazarlama ajansı için takım işbirliği özellikleri

Yüklenicileriniz ve dış müşterilerinizle takım işbirliği için misafir izinleri

İş akışlarını basitleştirmek için ClickUp Şablon Merkezi'ndeki pazarlama projesi şablonları

ClickUp'ta e-posta göndererek, iç ekip arkadaşlarınıza yorum gönderme ile Çalışma Alanınız dışındaki kişilere e-posta gönderme arasında geçiş yapın

ClickUp görevi içinde iletişim kurun ve gelen kutunuzda hiçbir şeyin kaybolmamasını sağlayın

Şirket içi pazarlama takımı için görev yönetimi özellikleri

ClickUp'ta tüm pazarlama projeleriniz için zaman çizelgeleri oluşturun ve izlenen zamanı takip edin

Serbest çalışanlar ve tek başına çalışan girişimciler için zaman yönetimi özellikleri

ClickUp'ta görevleriniz için tekrarlanan programlar ayarlayın

ClickUp ile Pazarlama Çabalarınızı Optimize Edin

mayo Clinic'e göre, "İş tükenmişliği, işle ilgili özel bir stres türüdür; fiziksel veya duygusal yorgunluk hali ile birlikte, başarı hissinin azalması ve kişisel kimliğin yitirilmesi de görülür."

Kampanyalarımızı ve ürün lansmanlarımızı takım sağlığından ödün vermeden gerçekleştirebileceğimizi fark edersek ne olur? Değişim, pazarlama proje yönetim sistemimizi netleştirerek başlar. 💎

Dürüst olmak gerekirse, işinizi yapmak ve takımınızın proje yönetimi sürecini iyileştirmek için zamanla (ve belki de liderlerin desteğiyle) mücadele ettiğinizi biliyoruz. Kendinize ve takımınıza karşı işleri daha iyi hale getirme sorumluluğu hissediyorsanız, yalnız değilsiniz!

Bu nedenle ClickUp, Çalışma Alanınızı düzenlemenize ve takımınızı başarıya hazırlamanıza yardımcı olmak için e-posta, telefon ve çevrimiçi sohbet yoluyla 7/24 ücretsiz destek sunar.

ClickUp'a başlayın ve kısa sürede herkesin gününün en önemli anı olacak stand-up toplantılarınız olsun! ☀️