2025'te İzlemeniz Gereken 40 Pazarlama KPI'sı

Bir pazarlamacı olarak, birçok değişken sizi farklı yönlere çekiyorken, her pazarlama çabasını yavaşlatıp analiz etmek için zamanınız yoktur.

İnsanların ve projelerin ilerlemesi için her gün yüzlerce karar almanız gerektiğinden, pazarlama anahtar performans göstergelerini (KPI'lar) yakından takip ederek doğru verileri izlemeniz gerekir.

Veri meraklıları olarak, takımımız işe koyuldu ve pazarlama yöneticilerinin veri odaklı pazarlama çabalarında daha güvende hissetmeleri için en iyi pazarlama KPI örneklerini bir araya getirdi. KPI'ları şeffaf ve güncel tutmakta zorlanıyorsanız, takımınızın KPI'larla etkileşimini dönüştürecek mükemmel pazarlama KPI yazılımını biliyoruz! ✨

Anahtar Performans Göstergeleri (KPI) Nedir?

Anahtar Performans Göstergesi veya KPI, iş hedeflerine ulaşmada ilerlemeyi izlemek için kullanılan ölçülebilir bir iş metriğidir. Takımınız, projeniz veya işiniz için tanımladığınız KPI'lar, temel hedeflerinizle bağlantılı olmalıdır.

Peki, bir iş metriği nasıl KPI haline gelir?

Metrik, temel olmayan bir iş süreci veya hedefi üzerindeki performansınızı izliyorsa, bu bir iş metriğidir

Metrik, anahtar bir iş süreci veya hedefi üzerindeki performansınızı izliyorsa, bu bir KPI'dır

ClickUp'ta Hedefleri Bugün Belirleyin ClickUp'ta ölçülebilir hedefler ve otomatik ilerleme izleme ile hedeflerinize ulaşmak için yolunuzdan sapmayın

Pazarlama KPI'ları nedir?

Pazarlama KPI'ları, şirketinizin kanal özel pazarlama faaliyetlerinin performansını ölçmek için izleyebileceğiniz ölçülebilir metriklerdir. Pazarlama kampanyalarının ve stratejilerinin etkinliği hakkında yatırım getirisini (ROI) kanıtlar, böylece iş, işe yarayanlara daha fazla odaklanabilir ve işe yaramayanları ayarlayabilir.

Örneğin, bir proje yöneticisi bir soda şirketi için yeni bir pazarlama kampanyası yürütüyor. Takım, daha önce hiç denemedikleri yenilikçi ve yaratıcı bir strateji üzerinde anlaşıyor. Bu strateji başarılı olursa, potansiyel olarak marka araçlarına ekleyebilirler! Kampanya stratejisinin başarısını doğrulamak için, ROI'larını belirlemek üzere net pazarlama KPI'larına ihtiyaçları var. 💰

Pazarlama proje yönetimi hakkındaki kılavuzumuza göz atın!

Pazarlama KPI'ları neden önemlidir?

Pazarlama Anahtar Performans Göstergeleri (KPI'lar), pazarlamacıların stratejilerinin ve kampanyalarının etkinliğini değerlendirmelerine olanak tanıyan ölçülebilir metrikler sağladıkları için çok önemlidir. Pazarlama KPI izleme neden önemlidir?

En İyi 40 Pazarlama KPI Örneği

Şirket düzeyinde pazarlama KPI'ları

Bu bölümde, şirketinizin pazarlama etkinliğine genel bir bakış sağlayan anahtar performans göstergelerini (KPI'lar) inceleyeceğiz. Bu KPI'lar, pazarlama stratejilerinizin genel iş hedeflerinize nasıl etki ettiğini anlamak için çok önemlidir.

1. Pazarlama ROI

Pazarlama ROI (Yatırım Getirisi), pazarlama çabalarından elde edilen geliri, bunların maliyetiyle karşılaştırarak ölçer. Pazarlama harcamalarınızın ne kadar etkili olduğunu anlamanıza yardımcı olur.

Pazarlama kampanyalarınızın verilerini (gelir, maliyetler) kullanarak her bir kampanyanın veya tüm kampanyanın ROI'sini hesaplayın.

ROI = (Satış geliri – Pazarlama maliyeti) / Pazarlama maliyeti, %100 ile çarpılır

Örnek: Bir kampanyanın maliyeti 10.000 $ ve gelir 50.000 $ ise, ROI %400'dür. Bu, harcadığınız her 1 $ için 4 $ kazandığınız anlamına gelir.

Pazarlama ROI'nizi hesaplamak, pazarlama faaliyetlerinizin ve kanallarınızın ne kadar etkili ve değerli olduğunu belirlemenize yardımcı olur. İşinize bağlı olarak, bazı pazarlama kanalları diğerlerinden daha iyi performans gösterir.

2. Müşteri kayıp oranı

Müşteri kaybı oranı, belirli bir dönemde şirketinizle iş yapmayı bırakan müşterilerin yüzdesini ölçer. Müşteri memnuniyeti ve müşteri tutma oranının anahtar göstergesidir.

Abonelik verilerini veya müşteri etkinliklerini analiz ederek zaman içinde kaç müşteri kaybettiğinizi takip edin.

Müşteri kaybı oranı = (Kaybedilen müşteri sayısı/Başlangıçtaki müşteri sayısı) X100

Örnek: Ayın başında 1.000 müşteriniz vardı ve 50'sini kaybettiyseniz, müşteri kayıp oranınız (50/1000) X 100 veya %5'tir.

3. Boru hattı katkısı/Gelir atıfı

Bu KPI, şirketinizin satış boru hattının veya gelirinin ne kadarının doğrudan pazarlama faaliyetlerine atfedilebileceğini izler. Bunu ölçmek için, pazarlama çabalarını (ör. kampanyalar) boru hattı veya gelir verileriyle uyumlu hale getirmek için CRM yazılımı gibi araçlar kullanın.

Pazarlama faaliyetlerinin satış sürecine katkısı = (Pazarlama faaliyetlerinden elde edilen toplam satış fırsatları / Toplam satış fırsatları) X 100

Örnek: Satış boru hattınızın değeri 500.000 $ ve pazarlama kampanyalarının katkısı 200.000 $ ise, pazarlamanın boru hattına katkısı %40'tır.

4. MQL'ye (Pazarlama Nitelikli Potansiyel Müşteri) trafik oranı

Bu, pazarlama açısından nitelikli potansiyel müşterilere dönüşen web sitesi trafiğinin yüzdesini ölçer. Potansiyel müşteri kalitesi ve etkileşimi için iyi bir göstergedir.

MQL'ye gelen trafik = (MQL sayısı / Toplam web sitesi ziyaretçisi sayısı) X 100

Analitik araçlarını kullanarak web sitesi trafiğini izleyin ve potansiyel müşteri oluşturma formlarını kullanarak MQL'leri belirleyin. Trafik-MQL oranını analiz ederek, en iyi performans gösteren platformlarınızı daha iyi anlayabilir ve bu platformlara yaptığınız yatırımı artırabilirsiniz.

Benzer şekilde, platformlarınızdan birinin performansının düşük olduğunu fark ederseniz, verileri kullanarak stratejinizi değiştirebilir veya harcamalarınızı azaltabilirsiniz!

Örnek: 10.000 web sitesi ziyaretçisi ve 500 MQL'niz varsa, trafik-MQL oranınız %5'tir.

5. Toplam potansiyel müşteri sayısı veya toplam gelir

Toplam potansiyel müşteri, oluşturulan potansiyel müşteri sayısını izlerken, toplam gelir çabalarınızın parasal sonucunu yansıtır.

Potansiyel müşterileri ve gelirleri izlemek için Google Analytics, HubSpot veya Salesforce gibi araçları kullanın.

6. Müşteri yaşam boyu değeri (CLTV)

CLTV, bir müşterinin şirketinizle olan ilişkisi boyunca elde etmesi beklenen toplam geliri tahmin eder. Satın alma verilerini ve ortalama müşteri ömrünü kullanarak hesaplayın.

CLTV = Ortalama Sipariş Değeri (AOV) x Satın Alma Sıklığı (PF) x Müşteri Ömrü (CL)

Örnek: Bir müşteri her alışverişinde 100 $ harcıyor, yılda 5 kez alışveriş yapıyor ve 3 yıl boyunca şirketinizin müşterisi olarak kalıyorsa, CLTV'si 100 X 5 X 3 = 1500 $ olur

7. Dönüşüm oranı

Bu, kayıt olma veya satın alma gibi istenen bir eylemi gerçekleştiren kullanıcıların yüzdesini ölçer. Google Analytics gibi araçları kullanarak web sitesi ziyaretlerini ve tamamlanan eylemleri izleyin.

Dönüşüm oranı = (Kayıt olanların sayısı/Toplam ziyaretçi sayısı) X 100

Örnek: 10.000 kişi açılış sayfanızı ziyaret etti ve 500 kişi kaydolduysa, dönüşüm oranınız %5'tir.

Bonus: OKR'ler ve KPI'lar

İçerik Pazarlama KPI'ları

Bu bölümde, içerik pazarlama çabalarınızın etkinliğini ölçen KPI'ları ele alacağız. Bu metrikler, içeriğinizin hedef kitlenizin ilgisini çekip çekmediğini ve sonuçlar elde edip etmediğini anlamanıza yardımcı olur.

8. Yayınlanan pazarlama içeriği

Bu basit bir KPI'dır. Haftalık veya aylık olarak yayınlanan içeriklerin (blog makaleleri, haber bültenleri, podcast'ler, sosyal medya gönderileri vb.) sayısını ölçer.

9. Kanal başına video görüntüleme sayısı

Bu KPI, videolarınızın YouTube veya sosyal medya gibi platformlarda kaç kez görüntülendiğini ölçer. Bu sayıyı hesaplamak için her platformun sağladığı analiz araçlarını (ör. YouTube Analytics, Instagram Insights) kullanın.

Örnek: YouTube'da bir video 5.000 görünüm, Instagram'da ise 2.000 görünüm alıyor. Toplam video görünüm sayısı = 7.000

Tüketici tabanlı mobil trafiğin artışı, video pazarlamasının ihtiyacını (ve potansiyelini!) artırdı. Markalar, tüketicileri eğitme ve onlarla etkileşim kurma fırsatına sahip ve siz de rakiplerinize potansiyel müşterileri kaptırmak istemezsiniz.

Bonus: Küçük İşletmeler için Pazarlama Araçları

10. Sayfada geçirilen süre

Sayfada geçirilen süre, kullanıcıların web sitenizin belirli bir sayfasında ne kadar zaman geçirdiğini gösterir. İçerik etkileşimini değerlendirmek için harika bir yoldur.

Bunu ölçmek için Google Analytics gibi araçları kullanarak belirli sayfaların ortalama oturum süresini izleyin.

11. Organik oturumlar

Bu KPI, organik arama (ör. Google) yoluyla içeriğinizi bulan ziyaretçilerin sayısını izler. Organik trafiği izlemek için Google Analytics veya diğer SEO araçlarını kullanabilirsiniz.

Bu KPI'lara odaklanarak, içerik stratejinizi iyileştirerek hedef kitleniz için daha ilgi çekici ve etkili materyaller oluşturabilirsiniz.

E-posta Pazarlama KPI'ları

Kampanyalarınızın hedef kitlenize ulaşmasını ve yankı uyandırmasını sağlayan e-posta pazarlama metriklerine göz atalım.

12. Açılma oranı

Bu, e-postanızı açan alıcıların yüzdesini ölçer.

Açılma Oranı = (Açılanların Sayısı / Teslim Edilen E-postaların Sayısı) X 100

Örnek: 1.000 e-posta gönderirseniz ve 200'ü açılırsa, açılma oranınız %20'dir.

Bu basit e-posta pazarlama KPI'sı, bir kampanya aldıktan sonra e-posta listenizden abonelikten çıkan kişilerin sayısını izler. Mailchimp gibi e-posta platformları, abonelik iptallerini otomatik olarak izler.

14. Tıklama-açma oranı (CTOR)

CTOR KPI, e-postayı açtıktan sonra bağlantıya tıklayan e-posta alıcılarının yüzdesini ölçer. İçeriğinizin ne kadar ilgi çekici olduğunun iyi bir göstergesidir.

CTOR = (Tıklayan toplam kullanıcı sayısı / Toplam açılış sayısı) X 100

Örnek: 100 kişi e-postanızı açar ve 25 kişi bir bağlantıya tıklarsa, CTOR'unuz %25 olur.

Bu sayı, e-posta listenizdeki toplam abone sayısını izler. E-posta pazarlama platformunuzu kullanarak liste boyutundaki değişiklikleri izleyebilirsiniz.

Abone artışı = Yeni abone sayısı – Kaybedilen abone sayısı

Örnek: Bir ayda 200 yeni abone kazanır, ancak 50 abone kaybederseniz, net abone artışınız 150 olur

16. Tıklama oranı

Bu, e-postanızdaki bir bağlantıya tıklayan kişi sayısının, e-postanızı alan toplam kişi sayısına oranının ölçüsüdür.

Bu potansiyel müşteriler e-postanızı zaten açtı. Şimdi, e-postanın onları e-postadaki bağlantılardan birine tıklayacak kadar ikna edici olup olmadığını belirliyorsunuz.

CTR = (Toplam tıklama sayısı/Toplam gönderilen e-posta sayısı) X 100

Örnek: 200 e-posta gönderilir ve 25 tıklama elde edilirse, CTR %12,5 olur

Pazarlama Operasyonları KPI'ları

Bu KPI'lar, pazarlama faaliyetlerinizin ve süreçlerinizin sorunsuz ve verimli bir şekilde yürütülmesini sağlar.

17. Dönüşüm oranı

Bu KPI, pazarlama faaliyetleri ve operasyonlarından elde edilen dönüşüm yüzdesini ölçer.

18. Trafik dağıtımı

Bu pazarlama KPI'sı, organik arama, ücretli reklamlar veya sosyal medya gibi web sitenizin trafiğinin nereden geldiğini izler. Trafik kaynaklarını analiz etmek için Google Analytics gibi pazarlama analizi araçlarını kullanın.

Ücretli Pazarlama KPI'ları

İşte pazarlama takımlarının izlemesi gereken performans pazarlama KPI'larına bazı örnekler:

19. Müşteri edinme maliyeti (CAC)

CAC, ücretli pazarlama çabalarıyla yeni bir müşteri edinmenin maliyetini ölçer.

CAC=Toplam Pazarlama Maliyetleri/Kazanılan Yeni Müşteri Sayısı

Örnek: Ücretli kampanyalara 10.000 $ harcarsanız ve 100 yeni müşteri kazanırsanız, CAC'niz: 10.000/100 = müşteri başına 100 $ olur

20. Tıklama başına maliyet (CPC)

CPC, ücretli reklamlarınızda her bir tıklamanın maliyetini izler. Google Ads gibi platformlarda ücretli kampanyalar için anahtar bir metriktir.

CPC=Toplam Reklam Harcaması/Toplam Tıklama Sayısı

Örnek: Reklamlara 1.000 $ harcadıysanız ve 500 tıklama aldıysanız, CPC'niz: 1.000/500 = 2 $/tıklama

21. Reklam harcamalarının getirisi (ROAS)

ROAS, reklamcılık için harcanan her dolar karşılığında elde edilen geliri ölçer.

ROAS=Reklamlardan Elde Edilen Gelir/Reklam Harcaması

Örnek: Reklamlara 5.000 $ harcarsanız ve 20.000 $ gelir elde ederseniz, ROAS'ınız şu şekilde hesaplanır: 20.000/5.000=4:1

22. Kalite puanı

Bu metrik, Google Ads'te reklamlarınızın, anahtar kelimelerinizin ve açılış sayfalarınızın alaka düzeyini ve kalitesini ölçmek için kullanılır.

Google, alaka düzeyi, tıklama oranı ve açılış sayfası deneyimine göre 1 ila 10 arasında bir puan verir. Kalite puanı yüksek olduğunda CPC'niz düşer ve kampanyanızın verimliliği artar.

23. Görünüm oranı

Herhangi bir kanalda video reklamlar yayınlıyorsanız, bu izlemeniz gereken kritik bir pazarlama anahtar performans göstergesidir.

Görüntüleme oranı, atlanabilir bir video reklamını sonuna kadar izleyen kişi sayısını gösterir. Bu, reklam içeriğinizin ne kadar ilgi çekici olduğunu ve ilgili kitleye ne kadar doğru bir şekilde hedeflediğinizi gösteren iyi bir göstergedir.

Görünüm oranı = (Tamamlanan toplam görünüm sayısı/Ölçülen toplam gösterim sayısı) X 100

Örnek: Bir video reklam 1000 gösterim alır ve 10 kişi reklamı tamamen izlerse, VTR %1 olur.

24. Gösterimler ve erişim

Pazarlama içeriğinizin bir kullanıcıya gösterilme sayısı. Bu sayıları her bir yerel platformda izliyorsanız, zamanınızı en verimli şekilde kullanmak için merkezi bir pazarlama gösterge paneli kullanın! ⚡️

Önemli platformlarınıza gömülü bağlantılarla bir ClickUp Gösterge Paneli özelleştirin

25. Günlük aktif kullanıcılar (DAU)

Bu yaygın ürün pazarlama KPI'sı, ürününüzle günlük olarak etkileşime geçen benzersiz kullanıcıların sayısını izler. Bunu ölçmek için Mixpanel veya Amplitude gibi ürün analizi araçlarını kullanın.

Örnek: Uygulamanıza günlük 5.000 tekil kullanıcı giriş yapıyorsa, DAU'nuz 5.000'dir.

26. Net tavsiye skoru (NPS)

NPS, "Bu ürünü başkalarına tavsiye etme olasılığınız nedir?" sorusunu sorarak müşteri sadakatini ve memnuniyetini ölçer

NPS=%Destekleyenler−%Eleştirenler

Örnek: %70'i destekleyenler ve %10'u eleştirenler ise NPS'niz: 70−10=60

27. Deneme ve demo kayıtları

Bu ölçüm, deneme sürümüne kaydolan veya ürün demosu talep eden kullanıcıların sayısını izler. Salesforce gibi CRM araçlarını kullanarak potansiyel müşterileri izleyin.

28. Özellik benimseme oranı

Pazarlama takımları için bu KPI, ürününüzün belirli bir özelliğini aktif olarak kullanan kullanıcı sayısını ölçer.

Özellik Benimseme Oranı = (Özelliği Kullanan Kullanıcılar/Toplam Aktif Kullanıcılar) X 100

Örnek: 5.000 kullanıcıdan 1.000'i yeni bir özelliği kullanıyorsa, benimseme oranı şöyledir: (1.000/5.000)×100=%20

Halkla İlişkiler KPI'ları

29. Aktif kapsama

Bu PR KPI , markanızı veya kampanyanızı aktif olarak takip eden medya kuruluşlarının sayısını izler. Pazarlama takımları, Meltwater veya Google Alerts gibi araçları kullanarak basında bahsedilme sayısını izleyebilir.

Örnek: Basın bülteniniz 20 yayında yer aldıysa, bu sizin aktif kapsamınızdır.

30. Ses payı

Ses payı KPI , medyada ve kamuoyundaki tartışmalarda markanızın rakiplere kıyasla görünürlüğünü ölçer.

Ses Payı = (Sizin Bahsetmeleriniz/Sektördeki Toplam Bahsetmeler) X 100

Örnek: Markanız, sektörünüzdeki toplam 2.000 bahsetmeden 500'üne sahipse, ses payınız şöyledir: 500/2.000×100=%25

31. Medya erişimi

Bu, kampanyanızla ilgili olarak kaç gazeteci veya medya kuruluşuyla iletişime geçtiğinizi izler. Bunu etkili bir şekilde izlemek için, erişim faaliyetlerinin bir kaydını tutun.

32. Potansiyel erişim

Bu , medya kapsamınızı kaç kişinin görmüş olabileceğini tahmin eder. Bunu hesaplamak için, yayın okur sayısını yayınlanan makale sayısıyla çarpın.

Örnek: Toplam okuyucu sayısı 500.000 olan yayın organlarında 10 makale yayınlanırsa, potansiyel erişiminiz 5.000.000 olur.

SEO Pazarlama KPI'ları

Arama motoru optimizasyonuna uygun içerik pazarlama stratejileri, günümüzün en güvenilir pazarlama yöntemlerinden biridir.

Blogunuzda, hedef kitlenizin Google'da aradığı konular hakkında içerik yayınlıyorsunuz. Bu makalelerin SEO otoritesi açısından Google arama sonuçlarında üst sıralarda yer alması için yapabileceğiniz şeyler var. Müşterileriniz bu konuları aradıklarında, gönderinizi bulacaklar (Google'ın birinci sayfasında sıralanması şartıyla) ve umarız dönüşüm gerçekleştirmek için sitenizi ziyaret edecekler!

SEO otoritesini iyileştirmenin formülü sürekli gelişiyor. Giderek zorlaşıyor, konuşma odaklı hale geliyor ve daha fazla yaratıcılık gerektiriyor. Tüm kanallarda markanızın varlığını büyütmenin ve bunun Google üzerinde yaratabileceği etkinin temel faydalarını inkar etmek mümkün değil. SEO uzmanları bu büyümeye sosyal medya, halkla ilişkiler ve içerik yöneticilerini göz önünde bulundurarak yaklaşır. Bu alanda takım olarak gelişmeye başlamanın en iyi yollarından biri, tüm ortak pazarlama ilişkileriniz için bir veritabanı oluşturmaktır!

SEO otoritesini iyileştirmenin formülü sürekli gelişiyor. Giderek zorlaşıyor, konuşma odaklı hale geliyor ve daha fazla yaratıcılık gerektiriyor. Tüm kanallarda markanızın varlığını büyütmenin ve bunun Google üzerinde yaratabileceği etkinin temel faydalarını inkar etmek mümkün değil.

SEO uzmanları bu büyümeye sosyal medya, halkla ilişkiler ve içerik yöneticilerini göz önünde bulundurarak yaklaşır. Bu alanda takım olarak gelişmeye başlamanın en iyi yollarından biri, tüm ortak pazarlama ilişkileriniz için bir veritabanı oluşturmaktır!

33. Anahtar Kelime Sıralaması

Bu, web sitenizin kaç anahtar kelime için sıralandığını izleyen yaygın bir SEO KPI 'sıdır. Sıralamaları izlemek için SEMrush veya Ahrefs gibi araçları kullanın.

34. Geri bağlantı oluşturma

Bu, kaliteli web sitelerinden içeriğinize geri bağlantı almak için bağlantı kurduğunuz marka, şirket veya pazarlamacıların sayısını gösterir. Jeremy'nin bahsettiği gibi, işiniz büyüdükçe ölçeklendirmenize yardımcı olacak bir veritabanı oluşturmayı deneyin!

İçerik özetlerinizi ve işlevler arası işlerinizi tek bir yerden yönetmek için ClickUp Çalışma Alanı'nı örnek alarak oluşturulan SEO şablonunu deneyin.

Bu Şablonu İndirin ClickUp SEO İçerik Özeti Şablonu ile brifing takımınız ve yazarlarınız arasındaki uçurumu kapatın

35. SERP sıralamaları

Arama motoru sonuçlarında anahtar kelimeler için web sitenizin/sayfanızın pozisyonu. SERP'niz ne kadar yüksekse, insanların sitenizi bulma ve tıklama şansı o kadar artar.

Bu KPI ile, makalenizin her bir anahtar kelime için ne kadar iyi performans gösterdiğini izleyebilirsiniz.

Çeşitli anahtar kelimeler için ne kadar başarılı olduğunuzu görecek ve SERP'lerinizin hangi alanlarda geride kaldığını belirleyeceksiniz. Bu anahtar kelimeleri nasıl izleyebilirsiniz? Bir SERP izleme yazılımı kurarak sıralamalarınızı günlük olarak izleyebilir ve performansı ölçebilirsiniz. 👨‍💻

Bu önemli göstergelerin yanı sıra, aşağıdaki anahtar SEO metriklerine de dikkat etmeyi unutmayın:

Hemen çıkma oranı: Sitenize geldikten birkaç saniye içinde sitenizden ayrılan kişiler

Mobil kullanılabilirlik: Telefon ve tabletlerdeki açılış sayfanızın hızı ve performansı

Tarama hataları: Googlebot'un sayfalarınızı tararken erişemediği URL'ler

Sosyal Medya Pazarlama KPI'ları

Sosyal medya etkileşimi, içeriğinizin hedef kitlenizde gerçekten yankı uyandırıp uyandırmadığını görmek için iyi bir yoldur. Bu bilgileri kullanarak pazarlama kampanyalarınızı iyileştirebilir ve müşterilerinize istediklerini sunabilirsiniz.

Ayrıca, etkileşim, satış huninize girmeye en hazır müşterilerinizin hangileri olduğunu da ortaya çıkaracaktır.

36. Takipçi Sayısı

Bu metrik, sosyal medya hesaplarınızın takipçi sayısını izler. Metrikleri Instagram veya Twitter gibi platformlarda doğrudan kontrol edebilirsiniz.

Örnek: Hesabınız bir ayda 500 takipçi artarsa, bu sizin metrik değerinizdir.

37. Etkileşim Oranı

Bu KPI, kullanıcıların sosyal medya içeriğinizle ne kadar aktif olarak etkileşimde bulunduğunu ölçer.

Etkileşim Oranı = [(Beğeniler + Yorumlar + Paylaşımlar) / Toplam Takipçi Sayısı] X 100

Örnek: Gönderiniz 100 beğeni, 20 yorum ve 30 paylaşım alırsa ve 1.000 takipçiniz varsa, etkileşim oranı şu şekilde hesaplanır: [(100+20+30)/1.000]×100=15%

38. Gösterimler ve Erişim

Gösterimler, içeriğinizin görüntülenme sayısını izlerken, erişim, içeriğinizi gören tekil kullanıcı sayısını ölçer.

Örnek: Gönderiniz 8.000 tekil kullanıcıya 10.000 kez gösterilirse, gösterim sayısı = 10.000 ve erişim sayısı = 8.000 olur.

39. Bahsetmeler

Bu pazarlama KPI'sı, markanızın sosyal medyada ne sıklıkla bahsedildiğini izler. Brand24 veya Hootsuite gibi sosyal medya pazarlama araçları, bahsetmeleri izlemenize yardımcı olabilir.

40. Sosyal Paylaşımlar

Kullanıcıların ağlarına ve bağlantılarına gönderdiği web içeriğinin toplam sayısı.

Bu iki KPI'nın yanı sıra, aşağıdakiler gibi diğer sosyal medya etkileşim KPI'larını da izlemeye devam edin:

Marka bahsetmeleri: Konuşmalarında sizi kaç kişi veya işletme etiketliyor?

Yönlendirme trafiği: Sosyal medyadan (veya diğer sitelerden) web sitenizi ziyaret eden kişi sayısı

Duygu: Etkileşim olumlu veya olumsuz olabilir. Etkileşim olumlu veya olumsuz olabilir. Duygu pazarlama analizi metrikleri, makine öğrenimini kullanarak duyguları ölçer ve puanlar sunar

Bu kapsamlı kılavuz, çeşitli pazarlama disiplinlerinde en önemli KPI'ları ele almaktadır. Bu metrikleri izlemek ve optimize etmek, stratejilerinizi iyileştirmenize ve etkili sonuçlar elde etmenize yardımcı olacaktır.

📮 ClickUp Insight: Anket katılımcılarının %63'ü kişisel hedeflerini aciliyet ve önemine göre sıralarken, yalnızca %25'i bunları zaman dilimine göre düzenliyor. Anlamı nedir? Neyin önemli olduğunu biliyorsunuz, ancak ne zaman önemli olduğunu bilmiyorsunuz. ⏳ ClickUp Brain'in AI yardımıyla geliştirilen ClickUp Hedefleri, bu konuda netlik sağlar. Büyük hedefleri zaman sınırlı, eyleme geçirilebilir adımlara bölmenize yardımcı olur. ClickUp Brain, zaman çizelgeleri için akıllı öneriler sunar ve görevleri tamamladıkça gerçek zamanlı ilerleme güncellemeleri ve otomatik durum değişiklikleri ile sizi güncel tutar. 💫 Gerçek Sonuçlar: Kullanıcılar, ClickUp'a geçtikten sonra verimliliklerinde 2 kat artış olduğunu bildiriyor!

Pazarlama KPI'larınızı Planlamanın ve İzlemenin En İyi Yolu: ClickUp'ı edinin!

ClickUp, takımların görevler, belgeler, sohbet, hedefler, beyaz tahtalar ve daha fazlasını kullanarak işleri planlamak, organize etmek ve işbirliği yapmak için bir araya geldiği, yapay zeka destekli hepsi bir arada iş yönetimi platformudur. Sadece birkaç tıklama ile kolayca özelleştirilebilen ClickUp, her tür ve boyuttaki takımın işleri daha etkili bir şekilde teslim etmesini sağlayarak verimliliği yeni zirvelere taşır!

Pazarlama KPI'larını ayarlamak ve izlemek için üç güçlü (ve ücretsiz!) ClickUp özelliğine daha yakından bakalım:

ClickUp'ta pazarlama stratejinizden eyleme geçirilebilir görevler oluşturun

ClickUp'ta Hedefler, daha küçük Hedefler'e bölünmüş üst düzey kaplardır ve ilerleme kaydettikçe gerçek zamanlı olarak güncellenir. Bu Hedefler, sonuçlara ulaşmak için eyleme geçirilebilir görevler içeren KPI'larınızdır.

Peki bu, pazarlama KPI'larını yönetmenize nasıl yardımcı olur? Bu hedefleri izlemek için seçtiğiniz metrikleri özelleştirebilirsiniz:

Sayı : Bir sayı aralığı oluşturun ve aralarındaki artış veya azalışları izleyin

Doğru/Yanlış : Hedefinizi tamamladığınızı belirtmek için Tamamlandı/Tamamlanmadı onay kutusunu kullanın

Para birimi : Parasal bir hedef belirleyin ve artışları veya azalışları izleyin

Görev: Tek bir görevin veya tüm Listenin tamamlanmasını izleyin

ClickUp Gösterge Panelleri

Pazarlama kanallarınızı ve önemli pazarlama KPI'larınızı ClickUp Gösterge Panellerinde birleştirin

ClickUp'ın vaka çalışmaları, çalışan Amerikalıların %42'sinin, işverenlerinin uzaktan çalışırken başarılı olmak için ihtiyaç duydukları tüm teknoloji araçlarını veya uygulamaları sunmadığını düşündüğünü ortaya koydu. Tüm bunları dijital bir gösterge panelinden yönetebileceğiniz için, pazarlama faaliyetlerini güçlendirmek isteyen uzaktan çalışan takımlar için mükemmel bir seçenektir!

ClickUp'taki gösterge panelleri, pazarlama KPI'larınızı izlemek için mükemmel bir yerdir. Herkes, pazarlama KPI'larının üst düzey özetlerini düzenlemek için yapı taşları olan Özel Bileşenleri kullanarak bir Gösterge Paneli oluşturabilir.

ClickUp'ın Pazarlama Şablonları

Pazarlama faaliyetlerinizi planlamak, yürütmek ve izlemek için 100'den fazla özelleştirilebilir şablon arasından seçim yapın.

Pazarlama ekibinizin hedefleri, bütçeleri ve daha fazlasını nasıl gerçekleştireceğine dair ayrıntılı bir plan oluşturarak anahtar hedeflerinize ve sonuçlarınıza (OKR'ler) erişin

Bonus: Daha fazla pazarlama planlama şablonu & pazarlama planlama yazılımı!

Tüm işlerinizi tek bir yerde toplayan ClickUp, görevleri ve diğer işleri düzenlemek ve görselleştirmek için aşağıdakiler dahil olmak üzere bir düzineden fazla yol sunar:

Böylece, pazarlama stratejisi planlarınızın ilerlemesini kolayca görebilir ve anahtar metrikleri izleyebilirsiniz. 📈

Pazarlama ekibinizin en iyi verimlilik ve izleme sistemini oluşturmak için ücretsiz bir ClickUp hesabı açın!