2025'in En İyi 10 Pazarlama Otomasyon Yazılımı Aracı

2024'ün en iyi pazarlama otomasyon yazılımını mı arıyorsunuz?

Pazarlama otomasyonları, pazarlamacıların görevleri kolaylaştırmasına, verimliliği artırmasına, daha fazla potansiyel müşteri oluşturmasına, satış hunisi boyunca potansiyel müşterileri beslemesine ve müşteri deneyimini iyileştirmesine yardımcı olabilecek güçlü araçlardır.

Bu kılavuzda, verimliliğinizi, üretkenliğinizi ve genel satış gelirinizi artırmanıza yardımcı olacak 2024'ün en iyi 10 pazarlama otomasyon platformunu göstereceğiz.

Pazarlama Otomasyon Yazılımında Nelere Dikkat Etmelisiniz?

Bir pazarlama otomasyonu yazılımı seçerken, işiniz için etkinliğini ve kullanılabilirliğini etkileyecek anahtar faktörleri göz önünde bulundurun. Kullanıcı arayüzünü, entegrasyonlarını, ölçeklenebilirliğini, özelliklerini, özelleştirme seçeneklerini, fiyatlandırma yapısını ve itibarını değerlendirin.

Kullanıcı dostu bir arayüz arayın: Pazarlama otomasyon aracının sezgisel, gezinmesi kolay ve kullanmaya başlamak için uzun bir öğrenme süreci gerektirmediğinden emin olun

Entegrasyon yeteneklerini inceleyin: Pazarlama otomasyon aracı, işinizde kullandığınız diğer anahtar araç ve sistemlerle kolayca entegre olmalıdır

Sizinle birlikte büyüyebileceğinden emin olun: Kampanyalarınızın hacmi ve karmaşıklığı açısından işinizle birlikte ölçeklenebilen bir pazarlama otomasyonu platformu seçin

En önemli özellikleri arayın : İşiniz için hangi özelliklerin kritik olduğunu belirleyin ve bunları sağlayabilecek yazılımı bulun

Bütçenize uygun bir fiyat planı bulun: Gizli maliyetler dahil olmak üzere fiyatlandırma yapısını anlayın. Pazarlama otomasyon aracının paranızın karşılığını verdiğinden ve bütçenize uygun olduğundan emin olun

İtibar önemlidir: Güvenilir inceleme sitelerinde kullanıcı yorumlarını ve referanslarını okuyun, pazarlama otomasyon aracının güvenilirliği, performansı ve müşteri memnuniyeti hakkında fikir edinin

İşletmeniz için en iyi pazarlama yazılımını ve e-posta otomasyon araçlarını seçmenize yardımcı olması için bu listeyi elinizin altında bulundurun! ?

Kullanabileceğiniz En İyi 10 Pazarlama Otomasyon Yazılımı

İşte 2024 yılında verimliliğinizi ve üretkenliğinizi artırmanıza yardımcı olacak en iyi on pazarlama otomasyon yazılımı platformu.

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ClickUp, güçlü pazarlama otomasyon yazılımı ve ClickUp E-posta Proje Yönetimi otomasyonları ile donatılmış kapsamlı bir proje yönetimi platformudur. Pazarlama otomasyon süreçlerini kolaylaştırmak ve verimliliği artırmak için idealdir.

ClickUp kapsamlı bir proje yönetimi yazılımı olduğundan, pazarlama otomasyonunu tamamlayan araçlar ve özellikler ile birlikte gelir.

Örneğin, damla kampanyası şablonları dahil olmak üzere önceden hazırlanmış e-posta pazarlama kampanyası şablonlarıyla pazarlama kampanyası yönetiminize ciddi bir ivme kazandırabilirsiniz. ClickUp AI sayesinde e-posta konu satırları ve mesajlaşma çok kolay.

Ayrıca, proje yönetimi araçları ve şablonları, birden fazla kampanya ve pazarlama ve satış takımında bile otomatik pazarlama projelerinin üstesinden gelmenizi sağlar.

ClickUp, son derece özelleştirilebilir ve büyüdükçe ölçeklenebilir şekilde tasarlanmıştır. Kullanıcılar, ClickUp Otomasyonlarının kurulumu son derece kolay olmasını çok seviyor! Pazarlama ekiplerinin işlerini takip etmelerine yardımcı olan bir sistem içinde birinci sınıf pazarlama otomasyonu ve e-posta verimlilik araçları arayan tüm işletmeler için mükemmel bir seçimdir.

ClickUp en iyi Pazarlama Otomasyonu özellik listesi

Pazarlama çabalarını kolaylaştırmak için kapsamlı özelleştirme seçenekleri

E-posta otomasyon şablonları ve kapsamlı müşteri davranış tetikleyicileri ve eylemleri dahil olmak üzere önceden tasarlanmış şablonlar aracılığıyla e-posta dizileri ve potansiyel müşteri puanlama gibi görevleri kolayca otomatikleştirin

Mailchimp, Salesforce ve HubSpot dahil 200'den fazla pazarlama aracıyla uyumludur

Kapsamlı bir sistemle pazarlama görev yönetimi süreçlerini otomatikleştirin

ClickUp sınırlamaları

Bazı kullanıcılar bildirimlerin çok fazla olabileceğini düşünüyor

Ara sıra yavaş performans

ClickUp fiyatlandırması

Sonsuza Kadar Ücretsiz

Sınırsız: Kullanıcı başına aylık 5 $

İş: Kullanıcı başına aylık 12 ABD doları

Business Plus: Kullanıcı başına aylık 19 $

Enterprise: Fiyatlandırma için iletişime geçin

ClickUp AI: Tüm ücretli planlarda Çalışma Alanı üyesi başına aylık 5 $ karşılığında kullanılabilir

ClickUp puanları ve yorumları

G2: 4,7/5 (8.000'den fazla yorum)

Capterra: 4,7/5 (3.000'den fazla yorum)

2. ActiveCampaign

activeCampaign aracılığıyla

ActiveCampaign, tahmini e-posta planlama ve yapay zeka destekli e-posta içeriği oluşturma özellikleri sunan bir pazarlama otomasyonu çözümüdür. Ayrıca API ve Webhooks sunar ve WooCommerce, Shopify ve BigCommerce ile entegre edilebilir.

Platform, her biri kendi fiyatlandırma yapısına sahip çeşitli üyelik türleri sunar.

Kullanıcılar, ActiveCampaign'in mükemmel bir başlangıç desteği ve güvenilir e-posta otomasyonu sağladığını bildiriyor. Ancak, ucuz, basit bir fiyatlandırma yapısı veya hızlı sohbet desteği arıyorsanız, ActiveCampaign pazarlama ekipleri için en iyi seçim olmayabilir. Benzer bir şey arıyorsanız ancak ActiveCampaign'den tam olarak memnun değilseniz, ActiveCampaign alternatiflerinin daha uzun bir listesini buradan inceleyebilirsiniz.

ActiveCampaign'in en iyi özellikleri

Pazarlama otomasyonu için iyi bir başlangıç desteği

Güvenilir e-posta otomasyonu

ActiveCampaign sınırlamaları

Karmaşık fiyatlandırma yapısı

Yoğun zamanlarda destek sohbeti için uzun bekleme süreleri

ActiveCampaign fiyatlandırması

Marketing Lite : Kullanıcı başına aylık 29 $

Marketing Plus : 49 $/ay (3 kullanıcı)

Pazarlama Uzmanı : 149 $/ay (5 kullanıcı)

Enterprise: Fiyatlandırma için iletişime geçin

ActiveCampaign puanları ve yorumları

G2: 4,5/5 (10.000'den fazla yorum)

Capterra: 4,6/5 (2.000'den fazla yorum)

3. Marketo

marketo aracılığıyla

Adobe Marketo Engage, pazarlama otomasyonu, hesap tabanlı pazarlama, potansiyel müşteri yönetimi ve e-posta pazarlamasını destekleyen büyük bir pazarlama platformudur. Hayal edebileceğiniz hemen hemen her türlü pazarlama veya etkileşim tabanlı otomasyonu sağlar.

Yapay zeka ile desteklenen Adobe Marketo Engage, müşteri verilerinizi hedef kitleleri segmentlere ayırmak, web sayfalarını, e-postaları, sosyal medyayı, reklamları, SMS'leri ve etkinlikleri kişiselleştirmek ve etkinlikleri gerçek zamanlı olarak tetiklemek için kullanmanıza yardımcı olabilir.

Marketo ayrıca, işletmelerin kampanyalarının analizlerini izleyebilmeleri ve sonuçlarını optimize edebilmeleri için ayrıntılı raporlama sağlar.

Marketo kullanıcıları, pazarlama otomasyonu segmentasyonu ve yüksek düzeyde özelleştirme seçeneklerini çok seviyor. Ancak Marketo'nun fiyatları yüksek ve bazıları için maliyet açısından engelleyici olabilir.

Marketo'nun en iyi özellikleri

Toplu e-posta kampanyaları için mükemmel segmentasyon ve raporlama

Pazarlama otomasyonu için kapsamlı özelleştirme

Sorunsuz potansiyel müşteri puanlama ve yaşam döngüsü

Marketo sınırlamaları

Bu listedeki diğer pazarlama otomasyon araçlarına kıyasla, yönetimi ve eğitimi için özel kaynaklar gerektiren karmaşık ve pahalı bir programdır

Genel tutarlılık eksikliği, tüm müşteri yolculuğunu görselleştirmeyi zorlaştırır

Yavaş çalışabilir

Marketo fiyatlandırması

Fiyatlandırma için Marketo ile iletişime geçin

Marketo puanları ve yorumları

G2: 4. 1/5 (2.359+ yorum)

Capterra: 4,2/5 (667+ yorum)

4. Brevo

via Brevo

Pazarlama otomasyon platformu ve CRM Stack Brevo (eski adıyla SendInBlue), işletmelerin daha hızlı büyümesine yardımcı olmak için tasarlanmış hepsi bir arada bir platformdur.

2024 yılının Mayıs ayında yeniden markalaşan Brevo, sizin bilmenizi istediği bir şey var: Her boyuttaki iş için uygun.

E-posta otomasyonu ile tanınan bu yazılım, pazarlama yetenekleriyle de açılış sayfaları ve sosyal medya kampanyaları oluşturmanıza ve yönetmenize yardımcı olabilir.

Pazarlama otomasyon araçları arasında hedef kitle oluşturma segmentasyonu, kanallar arası kişiselleştirme, analitik, tetikleyiciler ve daha fazlası bulunmaktadır.

Zengin API kataloğu ve geniş özelleştirme aralığı ile Brevo, pazarlama otomasyon platformunuz için kullanıcı dostu bir arayüz arıyorsanız iyi bir seçim olabilir. Ancak, sınırlı entegrasyonlar ve birçok kişinin zor olduğunu iddia ettiği kurulum süreci nedeniyle Brevo pazarlama otomasyon platformu herkes için uygun olmayabilir.

Brevo'nun en iyi özellikleri

Zengin API kataloğu

Geniş aralıkta pazarlama otomasyonu özelleştirmeleri ve özellikleri

Kullanıcı dostu gösterge paneli ve kullanıcı arayüzü

Brevo sınırlamaları

Bazı rakiplere kıyasla sınırlı entegrasyonlar

Bazı kullanıcılar yazılımın kurulumunun zor olduğunu belirtti

Brevo fiyatlandırması

Ücretsiz

Başlangıç: Kullanıcı başına aylık 25 $

İş: Kullanıcı başına aylık 65 $

Enterprise: Fiyatlandırma için iletişime geçin

Brevo puanları ve yorumları

G2: 4,5/5 (615+ yorum)

Capterra: 4,5/5 (1.732+ yorum)

5. Intuit MailChimp

via Intuit MailChimp

Intuit Mailchimp, büyüyen işletmeler için bir e-posta pazarlama ve otomasyon platformudur. İşletmelerin e-posta bültenleri oluşturup göndermelerine, e-posta listelerini yönetmelerine, e-postaların açılma ve tıklanma durumlarını izlemelerine ve e-posta kampanyalarının sonuçlarını ölçmelerine yardımcı olur.

Yorumcular, MailChimp'in kolay oluşturulabilen e-posta otomasyonunu ve olağanüstü mobil deneyimini çok beğeniyor. Ancak takım fiyatlandırması, özellikle bütçesi sınırlı yeni veya küçük şirketler için biraz pahalıdır.

Intuit MailChimp'in en iyi özellikleri

Cömert ücretsiz seçenekler

Açılış sayfası oluşturma ve potansiyel müşteri oluşturma optimizasyonu

Harika mobil deneyim

Kolayca oluşturulabilen e-posta listeleri ve kampanyalar

Sosyal medya yönetim araçları

Müşteri ilişkileri yönetimi (CRM) yazılımı olarak kullanılabilir

Intuit MailChimp sınırlamaları

Belirsiz faturalandırma (ve maliyetler artabilir)

Belirli tasarım biçimleriyle sınırlı

Genel olarak kullanımı biraz zor

Intuit MailChimp fiyatlandırması

Ücretsiz

Temel özellikler: Aylık 13 $+

Standart: Aylık 20 $+

Premium: Aylık 350 $+

Intuit MailChimp puanları ve yorumları

G2: 4,3/5 (12.000'den fazla yorum)

Capterra: 4,5/5 (16.000'den fazla yorum)

6. Hubspot

hubspot aracılığıyla

CRM verileriyle desteklenen HubSpot Marketing Hub, e-posta kampanyaları göndermek, web sitesi ziyaretçilerini izlemek ve açılış sayfaları oluşturmak için kullanılabilir.

HubSpot Pazarlama Otomasyon Yazılımı, potansiyel müşteri puanlama, geliştirme ve raporlama özelliklerini içerir.

HubSpot ile e-posta şablonları oluşturabilir, analizleri izleyebilir ve A/B test kampanyaları yapabilirsiniz. Kullanıcı davranışlarına göre potansiyel müşterileri kolayca önceliklendirin, ardından bu kullanıcıların ilgi alanlarına göre kişiselleştirilmiş içerik gönderen iş akışları oluşturun. İş Akışı ve bot oluşturucular, tüm bu işleri otomatikleştirmenize yardımcı olur, böylece siz daha yüksek değerli görevlere odaklanabilirsiniz.

Hubspot, kapsamlı inbound pazarlama kampanyaları yürütmek isteyen işletmeler için en iyisidir. Pahalı ve öğrenmesi zor olabilir, ancak cömert ücretsiz planları ve kapsamlı eğitim kütüphanesi, fiyat ve kullanıma başlama zorluklarını telafi etmeye yardımcı olur.

HubSpot'un en iyi özellikleri

Gelişmiş otomasyon özellikleri, ilgili potansiyel müşteriler sağlar

Hepsi bir arada bağlantı

Pazarlama otomasyon stratejisini iyileştirmek için mükemmel raporlama ve ş Akışı araçları

HubSpot sınırlamaları

Maliyetli olabilir

Sınırlı görev otomasyon yazılımı

Deneyimsiz kullanıcılar için kafa karıştırıcı olabilir

HubSpot fiyatlandırması

Ücretsiz

Başlangıç: 45 $/ay

Profesyonel: 800 $/ay

Enterprise: 3.600 $+/ay

HubSpot puanları ve yorumları

G2: 4,4/5 (9.947+ yorum)

Capterra: 4,5/5 (5.641+ yorum)

7. Campaigner

campaigner aracılığıyla

Campaigner, sezgisel sürükle ve bırak oluşturucu ile güçlü otomatikleştirilmiş iş akışları oluşturmanıza olanak tanır. Misyonu, e-posta ve SMS pazarlamacılığı ile ilgili mesajlar göndererek müşterilerinizin ilgisini çekmenize ve onları beslemenize yardımcı olmaktır.

Campaigner müşterileri, güzel tasarımı ve sezgisel kullanıcı arayüzü hakkında övgüyle bahsediyor.

Diğer e-posta otomasyon yazılımlarının öğrenme eğrisinden sıkıldıysanız, Campaigner'ı deneyebilirsiniz! Ancak, bazı yorumcular programın bazen hatalı çalıştığını ve şablon özelleştirme ve zamanlama özelliklerinin sınırlayıcı olduğunu belirtiyor.

Campaigner'ın en iyi özellikleri

Yeniden kullanılabilir içerik blokları ve sürükle ve bırak görsel oluşturucu, e-posta kampanyalarını kolayca ayarlamanızı sağlar

Gelişmiş hedef kitle segmentasyonu ve satın alma davranışı tetikleyicileriyle dinamik içerik oluşturun ve pazarlama çabalarınızı kişiselleştirin

Derinlemesine analizlerle tamamlanan harika raporlama süreci

Campaigner sınırlamaları

Şablonlarda sınırlı özelleştirme

Sınırlı planlama özellikleri

Bazen hatalı çalışabilir

Campaigner fiyatlandırması

Başlangıç: 59 $/ay

Temel: 179 $/ay

Gelişmiş: 649 $/ay

e-Ticaret: 79,95 $/ay

Campaigner puanları ve yorumları

G2: 4,2/5 (5+ yorum)

Capterra: 3,9/5 (427+ yorum)

8. Drip

drip aracılığıyla

E-ticaret ürünleri veya hizmetleri ve deneyimleri pazarlıyor olsanız da, Drip "süper kişiselleştirilmiş" otomatik pazarlama sunmayı amaçlamaktadır.

Hiper segmentli e-postaları, özelleştirilebilir şablonları ve önceden oluşturulmuş iş akışlarıyla tanınan Drip, konuşmaları kişiselleştirmenize ve sürekli ilişkiler geliştirmenize yardımcı olur.

Drip, e-ticaret pazarlamasına yöneliktir, ancak B2B şirketleri için uygun ayrı bir Hizmetler ve Deneyimler programı da sunar.

Services and Experiences, çok kanallı otomasyon ile veriye dayalı segmentasyon, iş akışları ve stratejiler sunar. E-ticaret ürünleri için Drip ise derin segmentasyon ve çok kanallı otomatik pazarlama sunar.

Yorumcular, Drip'in kullanıcı dostu tasarımını ve kolay pazarlama otomasyonunu beğeniyor. Ancak, birçok kişi ara sıra yaşanan aksaklıklar ve hatalardan şikayetçi.

Drip'in en iyi özellikleri

Son derece sezgisel, kullanıcı dostu arayüz

Mükemmel e-posta tasarım deneyimi

Kolay otomasyon

Drip sınırlamaları

Ara sıra yaşanan aksaklıklar

Bazen güvenilmez

Artan maliyetler

Damla fiyatlandırma

2.500 kişi: 39 $/ay

5.000 kişi: 89 $/ay

50.000 kişi: 699 $/ay

150.000 kişi: 1.699 $/ay

190.000'den fazla kişi: Fiyatlandırma için iletişime geçin

Drip puanları ve yorumları

G2: 4,4/5 (453+ yorum)

Capterra: 4,4/5 (178+ yorum)

9. GetResponse

via GetResponse

E-posta pazarlama platformu GetResponse, e-posta göndermenin ve iletişimi otomatikleştirmenin uygun fiyatlı bir yolunu sunar.

GetResponse, kullanıcıların potansiyel müşteriler, ortaklar ve müşterilerin pazarlama listelerini oluşturmalarını ve duyarlı müşteri ilişkileri kurmalarını sağlar.

E-posta otomasyon yazılımı ayrıca e-posta pazarlaması, potansiyel müşteri yönetimi, raporlama ve analiz için otomasyon da sunar.

Araçları arasında açılış sayfaları, formlar, A/B testi, dinamik içerik, etkinlik tetikleyicileri, potansiyel müşteri puanlama ve çok daha fazlası bulunur! Ayrıca sınırsız etiketleme, etkileşim puanı izleme ve eylem noktası atamaları gibi yararlı özellikler de sunar.

Kullanıcılar, GetResponse'un gelişmiş pazarlama otomasyonunu basit ve kapsamlı eğitim gerektirmeyen bir şekilde kullanmalarına yardımcı olmasını çok seviyor.

Ancak, programın sınırlı e-posta şablonları ve bazı şirketler için kullanılamaz hale getirebilecek anahtar entegrasyonların (Google Adsense gibi) eksikliği gibi bazı kısıtlamaları vardır.

GetResponse'un en iyi özellikleri

Geniş özelleştirilebilir şablon kütüphanesi

Kullanımı kolay pazarlama otomasyon araçları, yeni başlayanlar için ideal

Çok sayıda otomasyon özelliği

GetResponse sınırlamaları

Bütçesi kısıtlı küçük işletmeler için maliyetli olabilir

Özelleştirme yetenekleri biraz sınırlı

İşlevsel bir WordPress eklentisi eksik

GetResponse fiyatlandırması

Ücretsiz

E-posta pazarlama: Aylık 19 $ ve üzeri

Pazarlama Otomasyonu: Aylık 59 $ ve üzeri

E-ticaret Pazarlama: Aylık 119 $ ve üzeri

Enterprise: Fiyatlandırma için iletişime geçin

GetResponse puanları ve yorumları

G2: 4,2/5 (887+ yorum)

Capterra: 4,2/5 (461+ yorum)

10. EngageBay

engageBay aracılığıyla

EngageBay pazarlama otomasyon çözümleri, e-posta kampanyalarını, iş akışlarını, potansiyel müşteri oluşturma ve beslemeyi otomatikleştirmenize yardımcı olur. Ayrıca, All-in-One programına ekleyebileceğiniz CRM & Sales Bay ve Service Bay yazılımlarını da sunar.

EngageBay, kullanıcı dostu bir ortam sunar ve araçlarını değiştirmek zorunda kalmadan büyümeyi hedefleyen küçük ve orta ölçekli işletmeler için idealdir.

Yorumcular, EngageBay pazarlama otomasyon özelliklerini kullanmanın, küçük işletmeler ve girişimcilerin karşılayabileceği bir fiyata HubSpot düzeyinde araçlar ve özellikler elde etmenin harika bir yolu olduğunu söylüyor.

EngageBay'in en iyi özellikleri

Sınırsız kişi ve ayda 50.000'e kadar e-posta

Mükemmel müşteri desteği

Uygun fiyat

EngageBay sınırlamaları

Ara sıra zor kurulumlar

Sınırlı mobil fonksiyonlar

EngageBay fiyatlandırması

Ücretsiz

Temel: Kullanıcı başına aylık 11,04 $

Büyüme: Kullanıcı başına aylık 43,49 $

Pro: Kullanıcı başına aylık 67,99 $

EngageBay puanları ve yorumları

G2: 4,6/5 (198+ yorum)

Capterra: 4,7/5 (514+ yorum)

Pazarlama Kampanyaları için ClickUp'ın Otomasyon Özelliklerinden Yararlanın

Pazarlama, birçok hareketli parçadan oluşur ve özellikle otomasyona geçip daha hızlı büyümeye başladıkça, daha fazla insan, marka varlığı ve kampanyayı aynı anda yönetmek zor olabilir.

Bu nedenle, her şeyi kontrol altında tutmanıza ve daha hızlı ölçeklendirme yapmanıza yardımcı olacak pazarlama kaynakları yönetimi yazılımlarını incelemenin tam zamanı olabilir.

Kaliteden ödün vermeden daha hızlı çalışmayı öğrenmek, şirketinizin büyümesini hızlandırmaya da katkıda bulunacaktır. Satış ve pazarlama otomasyonu çabalarınızı artırmak için en iyi e-posta pazarlama otomasyonunu pazarlama stratejinize dahil edin.

Öne çıkan platformlardan biri, kapsamlı otomatik araçlar, kampanya yönetimi araçları, sağlam bir görev yönetim sistemi, önceden tasarlanmış şablonlar, yerel AI yetenekleri, gerçek zamanlı işbirliği ve çok daha fazlasını sunan ClickUp'tır.

Zamanın akışını durduramazsınız, ancak iyi bir pazarlama otomasyon platformu ile zamanınızı daha akıllıca kullanabilirsiniz. ClickUp ile pazarlama otomasyonuna bugün başlayın!