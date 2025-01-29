2025'in En İyi 10 E-posta Verimlilik Aracı

İletişim teknolojisindeki gelişmelere rağmen, e-posta kişisel ve profesyonel hayatımızın ayrılmaz bir parçası olmaya devam ediyor.

Önemli iş belgelerini göndermek, arkadaşlarınız ve ailenizle iletişim kurmak veya iş yerlerinden güncellemeler almak için e-posta, açık bir protokol üzerine kurulu en güvenilir ve evrensel iletişim formlarından biri olmaya devam ediyor. Bu sayede Gmail hesabı, Outlook hesabı ile kolayca işbirliği yapabilir.

Ancak, e-postaların akınıyla gelen kutularımız kolayca dağınık ve karmaşık hale gelebilir, bu da son teslim tarihlerinin kaçırılmasına, mesajların kaybolmasına ve verimliliğin düşmesine neden olabilir. Bu araçlar olmadan e-posta kullanılamaz hale gelir ve e-posta alternatifleri aramak zorunda kalırsınız. İşte bu noktada e-posta verimlilik araçları devreye girer.

Doğru araçlarla, gelen kutunuzu verimlilik için optimize edilmiş bir merkeze dönüştürebilirsiniz. E-postaları planlamaktan görevleri otomatikleştirmeye kadar, bu araçlar e-postalarınızı kontrol altında tutmanıza ve en önemli işlere odaklanmanıza yardımcı olabilir.

Bu blogda, 2024 yılında kullanabileceğiniz en iyi 10 e-posta verimlilik aracını inceleyeceğiz. Bu araçlar, işiniz ve ihtiyaçlarınız için en iyi seçeneği belirlemenize yardımcı olmak amacıyla etkinlikleri, kullanım kolaylıkları ve çeşitli e-posta sağlayıcılarıyla uyumlulukları göz önünde bulundurularak özenle seçilmiştir! ?⚡️

E-posta verimlilik uygulamaları, görevleri otomatikleştirerek, mesajlara öncelik vererek ve diğer verimlilik ve iletişim araçlarıyla entegre olarak e-posta deneyimini geliştirmek için tasarlanmış yazılım uygulamalarıdır.

E-posta verimlilik uygulamaları, gelen kutunuzu daha verimli bir şekilde yönetmenize, dağınıklığı azaltmanıza ve zaman kazanmanıza yardımcı olarak en önemli işlere odaklanmanızı sağlar.

E-posta verimlilik araçlarını geleneksel e-posta istemcilerinden ayıran şey, e-posta deneyimini sadece mesaj gönderip almaktan öteye taşıyan yetenekleridir. Takviminiz, görev yöneticiniz, mesajlaşma uygulamalarınız ve diğer araçlarla entegre olarak günlük görevlerinizi kolaylaştıran sorunsuz bir iş akışı oluştururlar.

E-posta, hem kişisel hem de profesyonel amaçlarla en yaygın kullanılan iletişim formlarından biridir. Ancak, yalnızca temel e-posta özelliklerine güvenmek, dağınık ve aşırı yüklenmiş gelen kutularına, kaçırılan son tarihlere ve verimlilikte düşüşe neden olabilir.

İşte burada e-posta verimlilik araçları devreye girer.

Doğru araçlarla e-posta, görevleri yönetmek, planlama yapmak ve diğer kişilerle işbirliği yapmak için güçlü bir araç haline gelebilir. Dikkatinizi dağıtan unsurlar ve gürültüyle dolu bir dünyada, e-posta verimlilik araçları dağınıklığı ortadan kaldırmanıza ve önemli olan şeylere odaklanmanıza yardımcı olabilir.

1. ClickUp

Proje yönetimi, takım işbirliği ve e-posta yönetimi için en iyisi

ClickUp Çalışma Alanı'ndan proje güncellemelerini izleyin, iş akışlarını yönetin ve takımla işbirliği yapın

ClickUp, farklı sektörlerdeki her boyuttaki takım için tasarlanmış hepsi bir arada proje yönetimi ve takım işbirliği aracıdır. İşlerinizi yönetmenize ve verimliliğinizi artırarak daha kısa sürede daha fazlasını başarmanıza yardımcı olacak yüzlerce özellik sunar.

ClickUp'ı bugün piyasadaki en iyi verimlilik araçlarından biri yapan şey, proje yönetimi ve diğer tüm kullanım alanları için kapsamlı özellik listesi ve her bireyin, takımın ve tüm kuruluşun ClickUp'ı kendi benzersiz ve büyüyen ihtiyaçlarına göre yapılandırabilmesini sağlayan tamamen özelleştirilebilir platformudur.

İşinizi kendi tarzınıza göre ayarlamak ve görselleştirmek için 15'ten fazla özel görünüm, ClickUp Çalışma Alanınızın her bölümünü özelleştirmek için Özel Alanlar ve akıcı bir iş akışı oluşturmak için özel durumlar arasından seçim yapın. Ayrıca, ClickApps'ı kullanarak takımınızın ClickUp deneyimini tamamen özelleştirebilirsiniz.

E-postaları daha kolay yönetmek için ClickUp, görevler içinde e-posta gönderip almanızı sağlayan bir e-posta aracı olan ClickUp'ta E-posta'yı sunarak tüm iletişiminizi tek bir yerde toplar ve iş akışınızı basitleştirir.

ClickUp'ı Gmail ve Outlook gibi e-posta sağlayıcınızla entegre edin ve işinizden ayrılmadan e-postalarınızı yönetmeye başlayın.

E-posta yönetimini kolaylaştırmak için ClickUp içinde e-posta gönderin ve alın

ClickUp'ın sunduğu yüzlerce özelliğin yanı sıra E-posta özelliği, bu aracı her kullanıcı için etkili bir e-posta yönetimi uygulaması haline getirir.

ClickUp ile e-postalarınızı ve takım verimliliğinizi nasıl yükseltebileceğinizi öğrenin!

En iyi özellikler

Görev yönetimi : Takımların görevler ve alt görevler oluşturmasına, atamasına ve izlemesine olanak tanır

Zaman takibi : Takımınızın zamanını daha etkili bir şekilde yönetin ve hedeflerinize doğru ilerleyin : Takımınızın zamanını daha etkili bir şekilde yönetin ve hedeflerinize doğru ilerleyin

Proje yönetimi : Takımların aynı anda birden fazla proje oluşturmasına ve yönetmesine olanak tanır

İşbirliği : Konumdan bağımsız olarak takım üyeleri arasında gerçek zamanlı işbirliği ve iletişim sağlar

Entegrasyon : Google Drive, Slack, Github, Hubspot, OneDrive, Dropbox ve hatta diğer CRM araçları dahil binlerce uygulamayla entegre olur

Özel otomasyon : Önceden oluşturulmuş otomasyonları kullanın veya kendi otomasyonlarınızı özelleştirerek tekrarlayan görevleri otomatikleştirin ve süreçlerin tutarlılığını sağlayın

ClickUp AI e-posta metinleri oluşturmanıza, kampanya fikirleri üretmenize ve yanıtları otomatikleştirmenize yardımcı olur e-posta metinleri oluşturmanıza, kampanya fikirleri üretmenize ve yanıtları otomatikleştirmenize yardımcı olur

Kısayol tuşları ve klavye kısayolları : Çalışma Alanınızda gezinmeyi hızlandırmak için kısayol tuşlarını kullanın

Şablon kitaplığı : Her takım ve kullanım durumu için 1.000'den fazla : Her takım ve kullanım durumu için 1.000'den fazla özelleştirilebilir verimlilik şablonuna erişin

Mobil uygulama : Mobil uygulama ile ClickUp'a her zaman, her yerden erişin

Entegrasyon özellikleri: ClickUp'ı 1.000'den fazla iş aracına bağlayarak uygulamalarınızı birleştirin ve tüm işlerinizi tek bir merkezi yerde toplayın

Sınırlamalar

Kullanılabilir özelliklerin sayısı nedeniyle bir öğrenme eğrisi vardır

Fiyat

Ücretsiz : 100 MB'a kadar depolama alanı ve sınırsız kullanıcı için temel özellikler sunar

Sınırsız : Kullanıcı başına aylık 7 $ (yıllık faturalandırılır)

İş : Kullanıcı başına aylık 12 $ (yıllık faturalandırılır)

Enterprise: Satış ekibiyle iletişime geçin

Müşteri değerlendirmeleri ve yorumları

G2 : 5 üzerinden 4,7 (3.000'den fazla yorum)

Capterra: 4,7 üzerinden 5 (6.000'den fazla yorum)

2. TextExpander

Metin genişletme ve verimlilik için en iyisi

TextExpander ile kısa kısaltmaları otomatik olarak tam uzunlukta metin parçacıklarına genişleterek yazma işini azaltın

TextExpander, kullanıcıların zamandan tasarruf etmesine ve verimliliğini artırmasına yardımcı olmak için tasarlanmış bir metin genişletme ve e-posta verimlilik aracıdır. Özellikleri arasında klavye kısayolları, metin genişletme, Snippets, otomatik form doldurma ve Paylaşılan Gruplar bulunur. Tüm bu özellikler, kullanıcıların iş akışlarını kolaylaştırmasına ve tekrarlayan yazımları azaltmasına yardımcı olur. TextExpander, Slack, Google Dokümanlar, Microsoft Teams ve tüm e-posta uygulamalarınız dahil olmak üzere çeşitli uygulamalarla entegre olur, böylece farklı platformlarda ve hizmetlerde kullanımı kolaydır.

TextExpander'ın ş Akışınızı nasıl iyileştirebileceğine dair bazı örnekler: Müşteri hizmetleri empati ifadeleri, işe alım görevlileri için soğuk e-posta çağrı metinleri veya yeni çalışanlara hoş geldiniz notları ihtiyacınız olsun, TextExpander her şeyi halleder!

En iyi özellikler

Snippets : Kullanıcıların metin snippet'lerini kolay erişim ve yeniden kullanım için depolamasına ve düzenlemesine olanak tanır

Form doldurma : Ad ve adres gibi sık kullanılan bilgileri formlara otomatik olarak doldurur

Özelleştirme : Kullanıcıların Snippet'lerini özelleştirmelerine ve kişiselleştirmelerine olanak tanır

Entegrasyon : Microsoft Outlook, Apple Mail, Slack, Google Dokümanlar ve Microsoft Teams dahil olmak üzere çeşitli uygulamalarla entegre olur

Şablonlar : Müşteri e-postalarına hızlıca yanıt vermek için kendi e-posta şablonlarınızı kolayca oluşturun

Satış ve pazarlama takımları için harika: Aynı içeriği manuel olarak yeniden yazmadan hızlıca tekrar kullanın

Sınırlamalar

Bazı özellikler yalnızca premium abonelikle kullanılabilir

Özel Snippet'leri ayarlama ve kullanma konusunda bazı kullanıcılar için öğrenme süreci zor olabilir

Fiyat

Bireysel : Temel özellikler ve sınırsız Snippet için kullanıcı başına aylık 3,33 $ (yıllık faturalandırılır) veya kullanıcı başına aylık 4,16 $ (aylık faturalandırılır)

İş : Gelişmiş özellikler ve : Gelişmiş özellikler ve takım paylaşımı için kullanıcı başına aylık 8,33 $ (yıllık faturalandırılır) veya kullanıcı başına aylık 10,41 $ (aylık faturalandırılır) – en fazla 9 kullanıcı

Büyüme: Kullanıcı başına aylık 10,83 $ (yıllık faturalandırılır) veya gelişmiş kullanıcı yönetimi ve veri içgörüleri için kullanıcı başına aylık 13,54 $

Müşteri değerlendirmeleri ve yorumları

G2 : 5 üzerinden 4,7 (60'tan fazla yorum)

Capterra: 4,7 üzerinden 5 (50'den fazla yorum)

3. SaneBox

Verimli e-posta yönetimi için en iyisi

SaneBox, sıralanan e-postalar ve diğer e-posta etkinlikleri hakkında günlük güncellemeler gönderir, böylece önemli hiçbir şeyi kaçırmazsınız

SaneBox, dolup taşan gelen kutunuzu kontrol altında tutmanıza yardımcı olmak için tasarlanmış bir e-posta verimlilik aracıdır. Gelen kutusu yönetimi, erteleme, hatırlatıcılar ve Rahatsız Etmeyin gibi özellikleri, gelen kutunuz dolup taştığında odaklanmanıza ve dikkatinizin dağılmasını önlemenize yardımcı olur.

En iyi özellikler

Gelen kutusu yönetimi : Önemli olmayan e-postaları gelen kutunuzdan ayrı bir klasöre taşıyarak daha sonra gözden geçirebilirsiniz

Rahatsız Etmeyin : Dikkatinizi dağıtacak unsurları azaltmak için belirli bir dönem boyunca gelen tüm e-postaları bloklar

SaneForward : Belirli türdeki e-postaları başka bir e-posta adresine veya hizmete otomatik olarak iletir

SaneBlackHole : Tek bir tıklama ile istenmeyen : Tek bir tıklama ile istenmeyen haber bültenleri ve promosyon e-postalarının aboneliğinden çıkın

SaneAttachments : E-posta ek dosyalarını Dropbox, OneDrive, Box veya Google Drive gibi bulut depolama hizmetlerine otomatik olarak yükleyin

SaneBox, Google Çalışma Alanı ile mükemmel uyumludur

Sınırlamalar

Birden fazla e-posta hesabı olan kişiler en pahalı plana ihtiyaç duyacaktır

SaneBox tüm e-posta sağlayıcılarıyla uyumlu değildir

Fiyat

Snack : Bir e-posta hesabı için aylık 7 $ veya yıllık 59

Öğle yemeği : Aylık 12 $ veya iki e-posta hesabı için yıllık 99

Akşam yemeği: Sınırsız e-posta hesabı için aylık 36 $ veya yıllık 299

Müşteri değerlendirmeleri ve yorumları

G2 : 5 üzerinden 4,9 (150'den fazla yorum)

Capterra: 5 üzerinden 4,9 (60'tan fazla yorum)

4. Grammarly

Yazma becerilerini geliştirme ve düzeltme için en iyisi

Grammarly'yi kullanarak Gmail, Facebook, Twitter, LinkedIn ve diğer uygulamalarda hatasız yazın

Grammarly, gramer, imla ve stil önerileri sunarak yazınızı geliştirmenize yardımcı olan bir yazma geliştirme ve düzeltme aracıdır. Grammarly, Microsoft Word, Google Dokümanlar ve web tarayıcıları dahil olmak üzere çeşitli yazma platformlarıyla entegre olur, böylece farklı cihazlarda ve web tabanlı e-posta sistemlerinde kullanımı kolaydır.

En iyi özellikler

Dilbilgisi ve yazım denetimi : Yazılarınızda dilbilgisi ve yazım hatalarını denetler

Stil kontrolleri : yazdıklarınızın netliğini, özlülüğünü ve üslubunu kontrol eder

Kelime önerileri : Yazılarınızı iyileştirmek için alternatif kelime ve ifadeler önerir

İntihal algılama: İntihal olup olmadığını kontrol eder ve yeniden ifade etme veya kaynak gösterme önerileri sunar

Yazma istatistikleri : Kelime sayısı, okunabilirlik puanı ve cümle uzunluğu gibi yazma becerileriniz hakkında bilgiler sağlar

Entegrasyon: Microsoft Word, Google Dokümanlar ve web tarayıcıları dahil olmak üzere çeşitli yazma platformlarıyla entegre olur

Sınırlamalar

Gelişmiş özellikler yalnızca premium abonelikle kullanılabilir

Bazı yazma platformlarıyla entegrasyon sınırlı olabilir

Fiyat

Ücretsiz : temel gramer ve yazım denetimi

Premium : Gelişmiş kontroller ve özellikler için aylık 12 $ (yıllık faturalandırılır) veya aylık 30 $ (aylık faturalandırılır)

İş Hesapları: Kullanıcı başına aylık 15 ABD doları

Müşteri değerlendirmeleri ve yorumları

G2 : 4,6 üzerinden 5 (1200'den fazla yorum)

Capterra: 4,7 üzerinden 5 (6.800'den fazla yorum)

5. Spike

Takım sohbeti için en iyisi

Spike, e-postalarınızı metin mesajı konusu gibi görünen, basit ve gezinmesi kolay sohbet konuşmalarına dönüştürür

Spike, e-postaları gerçek zamanlı sohbetlere dönüştürerek iletişimi daha hızlı ve verimli hale getiren bir e-posta iletişimi ve takım işbirliği aracıdır. Özellikleri arasında grup sohbeti, video konferans, yapılacaklar listesi yönetimi, notlar, görüntülü sohbet ve yerleşik bir takvim bulunur ve bunların tümü takım işbirliğini kolaylaştırmaya yardımcı olabilir.

Gelişmiş özellikler yalnızca premium abonelikle kullanılabilirken, Spike, hizmeti denemek isteyenler için ücretsiz bir temel plan ve platformu daha derinlemesine keşfetmek isteyenler için premium yükseltme seçenekleri sunar.

En iyi özellikler

Konuşma tarzı e-posta : E-postaları gerçek zamanlı sohbetlere dönüştürerek daha hızlı ve verimli iletişim sağlar

Grup sohbeti : Sohbet benzeri bir biçimde takım işbirliğini sağlar

Video konferans : Uygulama içinden doğrudan video görüşmeleri yapmanızı sağlar

Görev yönetimi : Yerleşik bir yapılacaklar listesi ve görev yönetimi özellikleri içerir

Notlar : Uygulama içinde hızlı ve kolay not alma ve paylaşım olanağı sağlar

Takvim entegrasyonu: Kolay planlama ve organizasyon için çeşitli : Kolay planlama ve organizasyon için çeşitli takvim uygulamalarıyla entegre olur

Sınırlamalar

Gelişmiş özellikler yalnızca premium abonelikle kullanılabilir

Spike tüm e-posta sağlayıcılarıyla uyumlu değildir

Geleneksel e-posta istemcilerine alışkın olanlar için uygulamaya alışmak biraz zaman alabilir

Fiyat

Temel : Ücretsiz, sınırlı özelliklerle

Küçük Takımlar için Pro: Gelişmiş özellikler ve entegrasyonlar için kullanıcı başına aylık 5 $ (yıllık faturalandırılır) veya Enterprise müşterileri için kullanıcı başına aylık 10 $ (aylık faturalandırılır)

Müşteri değerlendirmeleri ve yorumları

G2 : 5 üzerinden 4,7 (60'tan fazla yorum)

Capterra: 4,7 üzerinden 5 (40'tan fazla yorum)

6. Boomerang for Gmail

E-posta verimliliği ve planlama için en iyisi

Otter. ia'yı kullanarak konuşmaları gerçek zamanlı olarak metne dönüştürün

Boomerang bir e-postaya yanıt verilip verilmediğini izlemenizi ve önemli mesajlar için hatırlatıcılar ayarlamanızı sağlar

Boomerang for Gmail, e-postaları planlamanıza, gelen e-postaları duraklatarak Gmail'de dikkatinizin dağılmasını önlemenize ve takip hatırlatıcıları ayarlamanıza olanak tanıyan bir e-posta verimlilik ve planlama aracıdır. Gelen kutusu temizleme, okundu bilgisi ve takvim entegrasyonu gibi özellikleri, gelen kutunuzu düzenlemenize ve verimliliğinizi artırmanıza yardımcı olur.

En iyi özellikler

Gelen kutusu duraklatma : Dikkatinizi dağıtan unsurları azaltmak için gelen e-postaları geçici olarak durdurur

Takip hatırlatıcıları : Yanıt almadığınız önemli e-postaları takip etmenizi hatırlatır

Gelen kutusu temizleme: Gelen kutunuzdan gereksiz e-postaları kaldırır ve daha sonra incelenmek üzere arşivler

Sınırlamalar

Boomerang for Gmail yalnızca Gmail ve Google Çalışma Alanı hesaplarıyla uyumludur

Fiyat

Temel : Ücretsiz, sınırlı özelliklerle

Kişisel : Gelişmiş özellikler ve entegrasyonlar için aylık 4,98 $ (yıllık faturalandırılır)

Pro : Gelişmiş özellikler ve entegrasyonlar için aylık 14,98 $ (yıllık faturalandırılır)

Premium: Aylık 49,98 $ (yıllık faturalandırılır), Salesforce/CRM Entegrasyonu dahildir

Müşteri değerlendirmeleri ve yorumları

G2 : 5 üzerinden 4,7 (150'den fazla yorum)

Capterra: 4,7 üzerinden 5 (150'den fazla yorum)

7. Otter. ai

Sesli metin transkripsiyonu ve not alma için en iyisi

Otter. ia'yı kullanarak konuşmaları gerçek zamanlı olarak metne dönüştürün

Otter.ai, ses kayıtlarını gerçek zamanlı olarak metne dönüştürmenizi sağlayan bir ses-metin dönüştürme ve not alma aracıdır. Bu araç, toplantılarınız, röportajlarınız, dersleriniz, kişisel notlarınız ve çok daha fazlası için otomatik olarak metne dönüştürme ve aranabilir notlar oluşturma özelliğine sahiptir.

En iyi özellikler

Sesli metin : Ses kayıtlarını gerçek zamanlı olarak metne dönüştürür

Otomatik noktalama : Daha yüksek doğruluk ve okunabilirlik için transkripsiyonlara noktalama işaretleri ekler

Konuşmacı tanımlama : Daha iyi bağlam için konuşmadaki farklı konuşmacıları tanımlar

Cihazlar arasında senkronizasyon: Transkripsiyonları ve notları birden fazla cihazda senkronize eder

Sınırlamalar

Gelişmiş özellikler yalnızca premium abonelikle kullanılabilir

Bazı kullanıcılar, özellikle gürültülü ortamlarda, transkripsiyonun doğruluğuyla ilgili sorunlar yaşayabilir

Fiyat

Temel : Ücretsiz, sınırlı özellikler ve yüklemelerle

Premium : Gelişmiş özellikler ve entegrasyonlar için aylık 8,33 $ (yıllık faturalandırılır) veya aylık 16,99 $ (aylık faturalandırılır)

İş: Ek Yönetim özellikleri için aylık 20 $ (yıllık faturalandırılır) veya aylık 30 $ (aylık faturalandırılır)

Müşteri değerlendirmeleri ve yorumları

G2 : 5 üzerinden 4,5 (60'tan fazla yorum)

Capterra: 5 üzerinden 4,5 (50'den fazla yorum)

8. Ginger

Yazma yardımı ve düzeltme için en iyisi

Metinlerinizi düzeltmek, stilinizi geliştirmek ve yaratıcılığınızı artırmak için yapay zeka destekli yazma asistanı Ginger'ı kullanın

Ginger, gramer, yazım ve stil önerileri sunarak yazma becerilerinizi geliştirmek için tasarlanmış yapay zeka destekli bir yazma asistanıdır. Özellikleri arasında cümle yeniden ifade etme, çeviri ve kişisel sözlük bulunur. Bu özellikler, yazma becerilerinizin genel kalitesini artırırken verimliliğinizi de yükseltir.

En iyi özellikler

Dilbilgisi ve yazım denetimi : Yazılarınızda dilbilgisi ve yazım hatalarını denetler

Stil kontrolleri : Yazılarınızın netliğini, özlülüğünü ve üslubunu kontrol eder

Cümle yeniden ifade etme : Yazınızı iyileştirmek için cümleler için alternatif ifadeler önerir

Çeviri : İçeriğinizi farklı dillere çevirir

Entegrasyon: Microsoft Word, Google Dokümanlar ve web tarayıcıları dahil olmak üzere çeşitli yazma platformlarıyla entegre olur

Sınırlamalar

Google Dokümanlar entegrasyonu yok

AI destekli öneriler her zaman doğru olmayabilir

Fiyat

Ücretsiz : Temel dilbilgisi ve yazım denetimi

Premium: Aylık 6,99 $ (yıllık faturalandırılır) veya üç ayda bir 33,57 $ ile gelişmiş kontroller ve özellikler

Müşteri değerlendirmeleri ve yorumları

G2 : 4,3 üzerinden 5 (30'dan fazla yorum)

Capterra: 4,0 üzerinden 5 (80'den fazla yorum)

9. Hunter

Profesyonel e-posta adreslerini bulmak için en iyisi

Hunter. io'yu kullanarak saniyeler içinde profesyonel e-posta adreslerini bulun ve işiniz için önemli kişilerle bağlantı kurun

Hunter, bireyler veya şirketler için profesyonel e-posta adreslerini bulmanızı sağlayan bir e-posta adresi bulucu. Özellikleri arasında e-posta doğrulama, etki alanı arama ve e-posta kampanyaları bulunur; bunlar, işiniz için önemli kişilerle bağlantı kurmanıza yardımcı olabilir. Hunter, Salesforce, HubSpot ve Google E-Tablolar gibi çeşitli uygulamalarla entegre olur ve farklı platformlarda kullanımı kolaylaştırır.

En iyi özellikler

E-posta bulucu : Bireyler veya şirketler için profesyonel e-posta adreslerini bulur

E-posta doğrulama : E-posta adreslerinin doğruluğunu kontrol ederek teslim edilebilirliği artırır

Etki alanı arama : Belirli bir etki alanıyla ilişkili tüm e-posta adreslerini arar

Entegrasyon: Salesforce, HubSpot ve Google E-Tablolar dahil olmak üzere çeşitli uygulamalarla entegre olur

Sınırlamalar

Tüm e-posta adresleri bulunamaz veya doğrulanamaz

E-posta adreslerinin doğruluğu, aradığınız şirkete göre değişebilir

Fiyat

Ücretsiz : sınırlı arama ve doğrulama imkanı sunar

Başlangıç : Aylık 35 $ (yıllık faturalandırılır) veya aylık 49 $ (aylık faturalandırılır) ile ayda 500 arama ve 1000 doğrulama yapabilirsiniz

Büyüme : Aylık 104 $ (yıllık faturalandırılır) veya aylık 149 $ (aylık faturalandırılır) ile ayda 5000 arama ve 10.000 doğrulama yapabilirsiniz

İş: Aylık 499 $ (yıllık faturalandırılır) veya aylık 349 $ (aylık faturalandırılır) ile ayda 50.000 arama ve 1.000 doğrulama yapabilirsiniz

Müşteri değerlendirmeleri ve yorumları

G2 : 4,5 üzerinden 5 (450'den fazla yorum)

Capterra: 4,6 üzerinden 5 (500'den fazla yorum)

Bonus: E-posta damla kampanyası şablonları

10. Front

İşbirliğine dayalı e-posta yönetimi ve takım iletişimi için en iyisi

Front'u kullanarak paylaşımlı gelen kutuları oluşturun, e-postaları yönetin ve daha fazlasını yapın

Front, işbirliğine dayalı işler için tasarlanmış, takım iletişimi için bir e-posta verimlilik aracıdır. Özellikleri arasında paylaşılan gelen kutuları, iş akışı otomasyonu, atama ve izleme ve takım gelen kutusu görünürlüğü bulunur. Tüm bu özellikler, takımların e-postaları verimli ve etkili bir şekilde yönetmesine yardımcı olur.

En iyi özellikler

Paylaşılan gelen kutuları : takımların e-posta yönetiminde gerçek zamanlı olarak işbirliği yapmasını sağlar

Atama ve izleme : e-postaları takım üyelerine atar ve ilerlemeyi izler

Takım gelen kutusu görünürlüğü: Takım üyeleri birbirlerinin gelen kutularını görebilir ve daha iyi müşteri hizmeti için yanıtlar üzerinde işbirliği yapabilir

Sınırlamalar

Front hizmetiyle üçüncü taraf e-posta uygulamalarını kullanamazsınız

Geleneksel e-posta uygulamalarına alışkın olanlar için uygulamaya alışmak biraz zaman alabilir

Fiyat

Büyüme : Temel özellikler ve en az 5 takım üyesi içeren entegrasyonlar için aylık koltuk başına 49 $ (yıllık faturalandırılır)

Ölçek : Akıllı kurallar ve takım yönetimi için aylık koltuk başına 99 $ (yıllık faturalandırılır)

Premier: Premier kurulum, API erişimi ve video konferans desteği için koltuk başına aylık 229 $ (yıllık fatura)

Müşteri değerlendirmeleri ve yorumları

G2 : 5 üzerinden 4,7 (1700'den fazla yorum)

Capterra: 5 üzerinden 4,5 (225+ yorum)

Front'u ClickUp ile entegre etmeyi deneyin!

İyi bir e-posta verimlilik aracını ne yapar?

Tüm e-posta verimlilik araçları aynı değildir. Bir araç seçerken, etkinliğinde büyük fark yaratabilecek birkaç anahtar faktörü göz önünde bulundurmak önemlidir.

40.000 fit yükseklikten bakıldığında, iyi bir e-posta verimlilik aracı, temel e-posta işlevlerinden daha fazlasını sunmalıdır. Bu, temel e-posta işlevlerinin ötesine geçerek e-posta planlama, şablonlar, otomasyon, e-posta şablonları ve diğer araçlar ve hizmetlerle entegrasyonlar gibi özellikler sunması gerektiği anlamına gelir.

Bir diğer önemli faktör ise uyumluluktur. İyi bir e-posta verimlilik aracı, takviminizden yapılacaklar listenize, CRM ve proje yönetimi yazılımınıza kadar kullandığınız hemen hemen tüm uygulamalar ve hizmetlerle uyumlu olmalıdır. Bu sayede e-postaları mevcut iş akışınıza kolayca entegre edebilir, farklı araçlar arasında geçiş yapmaktan kurtulabilir ve işlerinizi öncelik sırasına koyabilirsiniz.

Bu kriterleri karşılayan bir araç seçerek, e-postalarınızdan en iyi şekilde yararlanabilir, verimliliğinizi en üst düzeye çıkarabilir ve takım yönetiminizi geliştirebilirsiniz.

Bu derlemede gördüğümüz gibi, düzenli kalmanıza, zaman kazanmanıza ve iş akışınızı kolaylaştırmanıza yardımcı olabilecek çeşitli e-posta verimlilik araçları mevcuttur. ClickUp, TextExpander ve bu makalede bahsedilen diğer bazı araçlar gibi, geleneksel e-postayı bir üst seviyeye taşımaya hazır olduğunuzda seçebileceğiniz birçok seçenek vardır.

E-posta verimlilik araçları, tüm iç ve dış iletişim için merkezi bir hub görevi de görebilir. Diğer araçlar ve platformlarla entegre edilebilen bu araçlar, müşteri taleplerinden takım işbirliğine kadar her şeyi tek bir merkezi gelen kutusundan yönetmenize yardımcı olabilir.

İletişiminizi e-postanızdan birleştirerek düzenli kalabilir, zaman kazanabilir ve gün boyunca birden fazla uygulama arasında geçiş yapma ihtiyacını ortadan kaldırabilirsiniz.

Daha verimli bir e-posta verimlilik uygulaması arıyorsanız, burada bahsettiğimiz araçlardan biri, aradığınız kritik eksik parça olabilir.

Misafir Yazar:

Clive Hanks, şu anda eşi ve küçük oğluyla Seattle'da yaşayan serbest teknoloji gazetecisidir. Otomasyon ve verimlilik alanındaki en son teknoloji trendlerini kapsamlı bir şekilde ele almasıyla tanınır.