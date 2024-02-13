etkili E-posta Pazarlama için En İyi 12 Damla Kampanya Şablonu

Rap hayranıysanız, "drip" terimi sizi bu makalede lüks moda markaları, pahalı mücevherler ve lüks yaşam tarzlarından bahsedeceğimizi düşünmeye sevk etmiş olabilir. Ancak, maddi anlamda modaya uygun hiçbir şeye değinmeyeceğiz, çok havalı bir iletişim stratejisinden bahsedeceğiz: e-posta damla kampanyaları. 😎

Bu kampanyalar, doğru şekilde yürütüldüğünde, tek seferlik e-postalara kıyasla daha yüksek tıklama ve açılma oranları sağladığından işleriniz için son derece faydalı olabilir.

Ayrıca, damla e-posta kampanyaları, doğru zamanda ilgili bilgileri sunmak için tasarlanmıştır. Bu, müşterinin müşteri yolculuğunun hangi aşamasında ve satış hunisinin hangi noktasında olduğu önemli olduğundan, müşteriyle buluşmak için yararlıdır.

İşinize hızlı bir başlangıç yapmanıza ve başarılı e-posta kampanyaları gerçekleştirmenize yardımcı olmak için, e-posta pazarlamanızı doğru bir şekilde yürütmenizi sağlayacak bir proje yönetimi aracıyla birlikte 12 kullanışlı damla kampanyası şablonu sunuyoruz!

E-posta Damla Kampanyası nedir?

E-posta damla kampanyaları, bir kullanıcının eylemlerine yanıt olarak bir abone listesine gönderilen bir dizi otomatik e-postayı temsil eder. Önceden belirlenmiş bir dizi parametreye göre, bu e-postalar bir sırayla gönderilir ve belirlenen bir programa göre teslim edilir.

Gerçek hayatta, bir e-posta damla kampanyası şuna benzer:

Bir kişi e-posta listenize abone olur ve kaydolduktan sonra ona ilk e-postayı (çoğu durumda bir hoş geldiniz mesajı) gönderirsiniz

Birkaç gün sonra, genellikle iki ila üç gün sonra, işinizin odak noktası bir ürün veya hizmetse, en popüler özelliklerinizi tanıtan ikinci bir e-posta gönderirsiniz

Yaklaşık beş gün sonra, alıcıları demo rezervasyonu yapmaya, ücretsiz denemeye kaydolmaya veya sadece satın almaya teşvik eden bir CTA içeren üçüncü bir e-posta göndermeye devam edersiniz

Peki, sadece e-posta göndermek için bu kadar çaba sarf etmenin faydası nedir? Aslında, pek çok faydası var! Doğru damla e-posta kampanyası ve damla kampanya yazılımı ile aşağıdakileri başarabilirsiniz:

Kişiselleştirilmiş ve hedefli iletişim oluşturun

Müşteri yolculuğunun her aşamasında potansiyel müşterileri ve müşterileri besleyin

Otomasyonu ayarlayın ve verimliliği artırın

Tutarlı ve zamanında iletişim kurun

Etkileşim, dönüşüm ve müşteri tutma oranlarını artırın

E-posta pazarlama çabalarınız hakkında değerli ve ölçülebilir bilgiler edinin

Ve daha fazlası

ClickUp Beyaz Tahtalar ile oluşturulan bir e-posta kampanyası akışının örneği

E-posta pazarlama yönetimini kolaylaştırmak için, zaman kazanmanızı ve kaliteli damla e-postalar göndermenizi sağlayan bir dizi damla e-posta şablonunun yanı sıra proje yönetimi ve e-posta test araçları da mevcuttur.

Takımınızla etkili bir şekilde koordinasyon sağlayın, içerik planlamanızı ve e-posta performans izlemenizi basitleştirin ve ClickUp E-posta Pazarlama Kampanyası Şablonu ile e-posta pazarlama iş akışlarınızı kolaylaştırın

PRO İPUCU ClickUp Beyaz Tahtalarında sorunsuz ve sistematik bir e-posta kampanyası ş akışı haritalayın ve ClickUp E-posta Pazarlama Şablonunu kullanarak takım işbirliğini geliştirin ve e-posta pazarlama ş akışlarını kolaylaştırın.

açılma Oranını ve Etkileşimi Artırmak için 12 E-posta Damla Kampanyası Şablonu

Kampanyanıza hızlı bir başlangıç yapmanıza ve mesajlarınızı ve stratejinizi nasıl ele alacağınız konusunda fikirler edinmenize yardımcı olacak 12 e-posta damla kampanyası örneği!

1. Hoş geldiniz e-postası damla kampanyası

Hoş geldiniz e-postaları, e-posta pazarlama hunilerinde ilk mesajlar olarak, yeni aboneleri selamlamak ve onlara şirketi, ürünü veya hizmeti tanıtmak için onlarca yıldır kullanılmaktadır. Bununla birlikte, bir işletmeden gönderilecek tüm gelecekteki iletişimin tonunu belirlemeleriyle de bilinirler.

E-posta damla dizisi biçiminde kullanıldığında, hoş geldiniz e-postaları bir işletmenin en iyi performans gösteren blog gönderilerinin bir bölümünü veya yararlı öğreticiler ve vaka çalışmaları gibi son derece alakalı içerikleri sunabilir. Ve cömert hissediyorsanız, indirim kodu gibi bir hediye de ekleyebilirsiniz.

ClickUp'ın Damla Kampanyası Şablonunu kullanarak e-posta kampanyanızı doğru bir şekilde başlatın. Yapılandırılmış bir taslakla daha hızlı başlayın ve ClickUp Belgeleri'nde hoş geldiniz e-postanızı ve diğer damla e-postalarınızı kolayca oluşturun. Bu şablon, promosyon teklifleri, yenileme bildirimleri ve abonelikler gibi damla e-posta kampanyaları için üç sayfa daha içerir.

En iyisi, bu şablon özelleştirilebilir; tüm sayfayı düzenleyin, özel metinler ekleyin, bağlantılar, resimler ve daha fazlasını ekleyin.

Bu Drip Kampanyası şablonu, etkileşimi ve satışları artırmak için mevcut ve yeni müşterilere önceden planlanmış, otomatik e-postalar göndermek için bir seçenek sunar

PRO İPUCU Bu şablon ClickUp Belgeleri'nde mevcut olduğundan, siz ve takımınız ClickUp AI'yı kullanarak metninizi oluşturabilir, düzenleyebilir, özetleyebilir ve hatta iyileştirebilirsiniz. Ayrıca, ClickUp Belgeleri siz ve takımlarınızın Belge sayfalarında işbirliği yapmanızı sağlar; düzenlemeler ve değişiklikler gerçek zamanlı olarak yansıtılır ve soruları çözmek için atanmış yorumlar bırakabilirsiniz. ClickUp'ın AI özelliği mesajlarınızı ince ayarlamanıza yardımcı olurken, işbirliği özellikleri geri bildirim sürecini hızlandırarak e-postaları daha hızlı iletmenizi sağlar.

ClickUp AI'yı kullanarak daha hızlı yazın ve metinlerinizi, e-posta yanıtlarınızı ve daha fazlasını düzeltin

Hoş geldiniz e-postaları için daha fazla metin fikri için aşağıdaki damla kampanyası örneklerine göz atın:

E-POSTA 1 Konu: [Şirket Adınız]'a hoş geldiniz! Sayın [Ad], [Şirket Adınız]'a hoş geldiniz—sizi aramızda görmekten mutluluk duyuyoruz!

[Şirketinizin Adı] olarak, [Şirketinizin yaptığı veya sağladığı şey] konusunda tutkuluyuz. Misyonumuz [Şirketinizin misyon beyanı]'dır.

Önümüzdeki birkaç hafta boyunca, şirketimiz, ürünlerimiz/hizmetlerimiz ve takımımız hakkında bilgi sahibi olmanıza yardımcı olacak bir dizi e-posta göndereceğiz. Bekleyebileceğiniz içerik: [Serideki ilk e-postanın kısa açıklaması] [Serideki ikinci e-postanın kısa açıklaması] [Serideki üçüncü e-postanın kısa açıklaması]

Herhangi bir sorunuz, endişeniz veya geri bildiriminiz varsa, lütfen bizimle iletişime geçmekten çekinmeyin. Ekibimiz her adımda size destek olmak için hazırdır.

[Şirket Adınız]'ı tercih ettiğiniz için teşekkür ederiz!

Saygılarımızla, [Adınız][Şirketinizin Adı]

EMAIL 2 Konu: [Şirket Adınız]'a hoş geldiniz

Merhaba [Adınız]!

Topluluğumuzun yeni bir üyesi olarak, size [Şirket Adınız] ile çalışmaya başlamanıza yardımcı olacak bazı ipuçları sunmak istedik.

Üyeliğinizden en iyi şekilde yararlanmak için yapabileceğiniz üç şey: 1. Hesabınızı oluşturun: Hesabınızı oluşturarak tüm araç ve kaynaklarımıza erişebildiğinizden emin olun. Yardıma ihtiyacınız olursa lütfen destek ekibimizle iletişime geçin. 2. Ürünlerimizi/hizmetlerimizi keşfedin: [ürünlerinizin/hizmetlerinizin onlar için neler yapabileceği] konusunda size yardımcı olmak için bir dizi [ürün/hizmet] sunuyoruz. Zaman ayırıp tekliflerimizi inceleyin ve size uygun olanı bulun. 3. Topluluğumuzla bağlantı kurun: Topluluğumuz [topluluğunuzun kimlerden oluştuğu] kişilerden oluşur. Diğer üyelerle bağlantı kurun, deneyimlerinizi paylaşın ve birbirinizden öğrenin.

Herhangi bir sorunuz veya endişeniz varsa, lütfen bizimle iletişime geçmekten çekinmeyin. Her adımda size destek olmak için buradayız!

[İmza]

EMAIL 3 Konu: [Şirket Adınız] için İpuçları ve Püf Noktaları

Merhaba [Ad],

Ürünlerimizi/hizmetlerimizi kullanırken daha verimli ve etkili olmanıza yardımcı olacak bazı ipuçları derledik: [İpucu 1]: [İpucu 1'in kısa açıklaması] [İpucu 2]: [İpucu 2'nin kısa açıklaması] [İpucu 3]: [İpucu 3'ün kısa açıklaması]

Herhangi bir sorunuz veya geri bildiriminiz varsa, lütfen bizimle iletişime geçmekten çekinmeyin. Ekibimiz her adımda size destek olmak için burada!

[İmza]

E-POSTA 4 Konu: [Şirket Adınız]'ı tercih ettiğiniz için teşekkür ederiz

Merhaba [Ad],

[Şirketinizin sağladığı hizmet] olarak bizi tercih ettiğiniz için teşekkür ederiz!

Size en iyi deneyimi sunmak için çalışıyoruz. Lütfen bu kısa anketi doldurarak bize geri bildirimde bulunun: [Anket bağlantısı].

Desteğiniz için teşekkür ederiz!

[İmza]

2. Sepet terk etme e-posta damla kampanyası

Sepetlerindeki öğelerin satın alma işlemini tamamlamayan potansiyel müşterileri hedefleyen e-posta damla kampanyaları, kaybedilen gelirleri geri kazanmanıza ve Baymard Institute'a göre %69'a varan e-ticaret iş sepet terk oranlarıyla mücadele etmenize yardımcı olabilir.

Çoğu durumda, bu damla kampanyaları yaklaşık üç e-postadan oluşur; ilki, terk edilen sepetteki öğeleri hatırlatan bir hatırlatıcıdır, ikincisi bir tür teklif sunar ve üçüncüsü, sepet ve teklifle ilgili son bir hatırlatıcıdır.

Sepet terk e-posta damla kampanyanızı oluştururken, aşırı tanıtım amaçlı ve/veya karmaşık bir dil kullanmaktan kaçınmalı ve bunun yerine ince bir hatırlatıcı veya takip mesajı içeren bir metin yazmalısınız.

Müşterilerinize alışveriş sepetlerini tekrar ziyaret etmelerini hatırlatmak için bir e-posta damla kampanyası örneği:

E-POSTA 1 Konu: Hatırlatıcı: Alışveriş Sepetiniz Bekliyor! Merhaba [Ad],

Satın alma işleminizi tamamlamadan sepetinizde bazı öğeler bıraktığınızı fark ettik. Hayatın yoğun olabileceğini anlıyoruz, ancak ilgilendiğiniz harika ürünleri kaçırmanızı istemiyoruz.

Sepetinizde kalan öğeleri hatırlatmak için hızlı bir hatırlatıcı: Ürün 1 Ürün 2 Ürün 3

Bu harika ürünleri kaçırmayın, satın alma işleminizi bugün tamamlayın!

Herhangi bir sorunuz veya endişeniz varsa, lütfen bizimle iletişime geçmekten çekinmeyin. Takımımız her zaman size yardımcı olmaya hazırdır.

[İmza]

E-POSTA 2 Konu: Son Hatırlatıcı: Sepetinizi ve Fırsatınızı Kaçırmayın!

Merhaba [İsim]! Sepetinizde hala öğeler var ve ürünlerimizi değerlendirdiğiniz için teşekkür etmek amacıyla, ödeme sırasında kullanabileceğiniz [İndirim Kodu/Ücretsiz Kargo/Diğer Fırsat] sunuyoruz.

Sepetinizde kalan öğeleri hatırlatmak için hızlı bir hatırlatıcı: Ürün 1 Ürün 2 Ürün 3

Bu öğeleri kaçırmayın. İndirim kodunu kullanın ve satın alma işleminizi bugün tamamlayın!

[İmza]

Bonus: Duyuru Şablonları & Haber Bülteni Şablonları!

3. Yeniden etkileşim e-posta damla kampanyası

İnsanları harekete geçirmek, özellikle bu kişiler son zamanlarda herhangi bir satın alma işlemi yapmamış veya e-posta pazarlama mesajlarınızı açmamışsa, pazarlamanın ana hedefidir.

Etkin olmayan müşterileri/aboneleri yeniden kazanmak için yeniden etkileşim damla kampanyası başlatmak en doğru yoldur.

Kampanya kapsamında, geri dönüş satışı/fırsatı gibi unsurları ekleyebilir, ürün/hizmetinizde yaptığınız iyileştirmelerden bahsedebilir ve ürün/hizmetinizin sunduğu avantajları listeleyebilirsiniz. Sadece dostane ve saygılı bir üslup kullandığınızdan emin olun.

Ayrıca, her alıcıya bir yeniden etkileşim damla kampanyası göndermenin yeterli olduğunu ve alıcıların kampanyaya ilgi göstermedikleri takdirde onları kişi listenizden kaldırmanız gerektiğini unutmayın.

Müşterilerin yeniden etkileşime geçmesi ve yeniden etkinleştirilmesi için bir damla kampanyası örneği:

E-POSTA 1 Konu: Geri Gelin ve Bir Sonraki Alışverişinizde [Yüzde] İndirim Kazanın

Merhaba [Müşteri Adı],

Sizi özledik!

Değerli müşterilerimize, özel bir geri dönüş indirimi ile takdirimizi göstermek istiyoruz.

Sınırlı bir süre için, bir sonraki satın alımınızda [Yüzde] indirimden yararlanın. İndirimden yararlanmak için ödeme sırasında [Kod] kodunu kullanın.

Bu harika fırsatı kaçırmayın. [Şirket Adı]'da sizi tekrar görmek için sabırsızlanıyoruz!

[İmza]

E-POSTA 2 Konu: Heyecan verici haberler! Ürünümüz/hizmetimiz daha da iyi hale geldi Merhaba [Müşteri Adı]!

[Şirket Adı] olarak, size en iyi deneyimi sunmak için ürünlerimizi/hizmetlerimizi sürekli iyileştiriyoruz. Son ziyaretinizden bu yana yaptığımız bazı iyileştirmeleri sizinle paylaşmaktan mutluluk duyuyoruz.

[Daha hızlı sevkiyat, yükseltilmiş malzemeler, gelişmiş özellikler vb. gibi belirli iyileştirmeleri ekleyin. ]

Bu değişikliklerin bizimle olan deneyiminizde büyük bir fark yaratacağından eminiz. Son geliştirmelerimizle ilgili geri bildirimlerinizi duymak isteriz.

[İmza]

EMAIL 3 Konu: Mükemmel Ürün/Hizmet Avantajlarımızı Unutmayın

Merhaba [Müşteri Adı],

Bu mesajın sizi sağlıklı ve neşeli bulmasını dileriz!

[Şirket Adı]'nın değerli müşterisi olarak, ürünümüzün/hizmetimizin olağanüstü avantajlarını bir kez daha vurgulamak istiyoruz.

Tekliflerimiz benzersiz [kolaylık, güvenilirlik, kalite, uygun fiyat vb. gibi belirli avantajlar ekleyin] özelliklere sahiptir ve takımımız, en üst düzeyde müşteri deneyimi sunmak için sürekli olarak iyileştirme ve yenilik yapma çabası içindedir.

Çok sayıda seçeneğiniz olduğunu biliyoruz. Tercih ettiğiniz sağlayıcı olarak bizi seçtiğiniz için teşekkür ederiz. Yakında tekrar hizmetinizde olmayı umuyoruz!

[İmza]

4. Potansiyel müşteri geliştirme e-posta damla kampanyası

Satış süreci boyunca hedef kitlenizin elinden tutmak, güven ve itibar oluşturmanın ve onları nihai hedefe, yani satın almaya yaklaştırmanın bir yoludur.

Bu mecazi el tutma, ürününüzün/hizmetinizin nasıl değer sağladığını etkili bir şekilde açıklaması gereken CRM iş akışı müşteri adayı geliştirme kampanyaları aracılığıyla yapılabilir.

Potansiyel müşteri yetiştirme damla kampanyanızın ilk e-postası olarak, bazı eğitim materyalleri gönderebilirsiniz. Bundan sonraki e-postada, mevcut müşterilerinizin başarı hikayeleri gibi bazı sosyal kanıtlar ekleyin. Ve üçüncü ve potansiyel olarak son e-postanızda, hepsini tamamlamak için özel bir teklif gönderin.

İşte potansiyel müşteri yetiştirme için bir e-posta damla kampanyası örneği:

E-POSTA 1 Konu: [Konu] 101: Bilmeniz Gereken Her Şey

Merhaba [Potansiyel Müşteri Adı]

[Şirket Adınız] ve [Ürün/Hizmetiniz] ile ilgilendiğiniz için teşekkür ederiz. [Konu]'yu anlamanın zor olabileceğini biliyoruz, bu nedenle bu karmaşık konuyu anlamanıza yardımcı olacak kapsamlı bir kılavuz hazırladık.

[Blog yazısı, e-kitap, teknik rapor veya video gibi eğitim materyalinin kısa özetini ekleyin. ]

Bu materyalin [konu] hakkında daha fazla bilgi edinme arayışınızda size yardımcı olacağını umuyoruz. Herhangi bir sorunuz varsa veya hizmetlerimiz hakkında daha fazla bilgi almak istiyorsanız, lütfen bizimle iletişime geçmekten çekinmeyin.

[İmza]

EMAIL 2 Konu: Memnun Müşterilerimizin Görüşleri Merhaba [Potansiyel Müşteri Adı]!

Bir [ürün/hizmet] sağlayıcı seçmenin zor bir karar olabileceğini biliyoruz ve bu süreci sizin için kolaylaştırmak istiyoruz. Bu nedenle, memnun müşterilerimizin bazı referanslarını paylaşmak için sizlere ulaşıyoruz.

[Ürün/hizmetinizle ilgili belirli avantajları ve olumlu deneyimleri vurgulayan müşteri referanslarını ekleyin. ]

Memnun müşterilerimizin görüşlerini duymak, [Şirket Adı]'nı tercih etme kararınızda size daha fazla güven vereceğini umuyoruz. Herhangi bir sorunuz varsa veya hizmetlerimiz hakkında daha fazla bilgi almak istiyorsanız, lütfen bizimle iletişime geçmekten çekinmeyin!

[İmza]

EMAIL 3 Konu: [Şirket Adınız] Size Özel Teklif Merhaba [Potansiyel Müşteri Adı]!

[Şirket Adınız]'a gösterdiğiniz faiz için teşekkür ederiz ve tekliflerimizi değerlendirdiğiniz için size özel bir teklif sunmak istiyoruz.

Sınırlı bir süre için, [tarih] tarihine kadar kaydolan yeni müşterilere [indirim, ücretsiz deneme veya danışmanlık gibi özel bir teklif] sunuyoruz. Teklifinizden yararlanmak için ödeme sırasında [Kod] kodunu kullanın.

Bu özel teklifin, [Şirket Adı] ile yolculuğunuzda bir sonraki adımı atmanıza yardımcı olmasını umuyoruz!

[İmza]

5. Etkinlik tabanlı e-posta damla kampanyası

Bir etkinliği tanıtmak, özellikle de büyük bir etkinlikse, pazarlama takviminizde birden fazla e-posta planlamanızı gerektirir. Bu nedenle, etkinlik tabanlı bir damla e-posta kampanyası göndermek en iyi seçeneğiniz olacaktır.

Bu tür kampanyalar sayesinde, katılımcı listesini genişletebilir ve etkinlik öncesi ve sonrası iletişim gönderebilirsiniz.

Etkinlik tabanlı e-posta damla kampanyanızın ilk e-postası için, "tarihi kaydedin" gibi bir mesaj gönderebilir ve ardından gerçek davetiyeyi gönderebilirsiniz.

Etkinlikten kısa bir süre önce, gerekli tüm bilgileri içeren bir e-posta ve ardından bir hatırlatıcı e-posta gönderin.

Etkinlik sonrası iletişim ise, etkinliğin özetini ve katılımcılardan geri bildirim almak için bir forma bağlantı içeren bir "katıldığınız için teşekkür ederiz" mesajı olabilir.

Bonus: Pazarlama takvimi yazılımı!

Etkinlik tabanlı e-postalar için bir damla kampanyası örneği:

E-POSTA 1 Konu: Tarihi Kaydedin – [Etkinlik Adı] Merhaba [Ad],

Takviminize not edin — [YCompany Name]'in [Event Date] tarihinde [Event Name] etkinliğini düzenleyeceğini duyurmaktan mutluluk duyuyoruz ve sizi de aramızda görmekten memnuniyet duyarız!

[Etkinlikle ilgili konum, tema ve önemli konuşmacılar veya etkinlikler gibi kısa ayrıntıları ekleyin. ]

Etkinlik hakkında daha fazla bilgiyi yakında göndereceğiz, ancak şimdilik tarihi ajandanıza kaydedin ve önümüzdeki haftalarda resmi davetiyemizi bekleyin!

[İmza]

EMAIL 2 Konu: [Etkinlik Adı] Hakkında Önemli Bilgiler Merhaba [Ad],

[Etkinlik Adı] hızla yaklaşırken, deneyiminizi olabildiğince keyifli hale getirmek için gerekli tüm bilgilere sahip olduğunuzdan emin olmak istedik.

[Park talimatları, erişilebilirlik bilgileri, yol tarifi veya özel istekler gibi önemli ayrıntıları ekleyin. ]

Herhangi bir sorunuz veya endişeniz varsa, lütfen bizimle iletişime geçmekten çekinmeyin. Sizi yakında görmek için sabırsızlanıyoruz!

[İmza]

EMAIL 3 Konu: Unutmayın – [Etkinlik Adı] Bu Hafta!* Merhaba [Ad],

Bu hafta [Etkinlik Adı] etkinliği gerçekleşecek, hatırlatmak isteriz! Sizi orada görmek için sabırsızlanıyoruz.

[Etkinlik ayrıntılarını ve önemli bilgileri içeren kısa bir hatırlatıcı ekleyin. ]

Henüz yanıt vermediyseniz, yerinizi garantilemek için [RSVP Son Tarihi] tarihine kadar yanıt verin.

[İmza]

EMAIL 4 Konu: [Etkinlik Adı]'ya Katıldığınız için Teşekkür Ederiz Merhaba [Ad],

[Etkinlik Adı] etkinliğini beğendiğinizi umuyoruz!

[Etkinlikten öne çıkan veya dikkat çekici anları ekleyin. ]

Görüşlerinize değer veriyoruz ve birkaç dakikanızı ayırarak geri bildiriminizi bizimle paylaşırsanız çok memnun oluruz.

[Anket veya geri bildirim formuna bağlantı ekleyin. ] Geri bildirimleriniz, etkinliklerimizi iyileştirmemize ve yüksek kalitede etkinlikler sunmaya devam etmemize yardımcı olacaktır. Zaman ayırdığınız ve görüşlerinizi paylaştığınız için şimdiden teşekkür ederiz.

Desteğiniz için teşekkür ederiz ve gelecek etkinliklerimizde sizi görmek dileğiyle. Güncellemeler ve haberler için bizimle iletişime geçin ve [Sosyal Medya Platformu]'nda bizi takip edin!

[İmza]

6. Onboarding e-posta damla kampanyası

Bir ürün satın aldıklarında veya bir hizmete kaydolduklarında, çoğu kişi ürün/hizmetin biraz bile karmaşık olması durumunda oryantasyona ihtiyaç duyar.

Bu oryantasyon süreci, genellikle bir tanıtım, kullanım kılavuzu, indirim kodu veya yeni müşteriler/kullanıcılar için başka bir hediye formundan oluşan bir oryantasyon e-posta damla kampanyası kullanılarak da tamamlanabilir.

Onboarding e-posta damla kampanyaları, müşterilerinizin/kullanıcılarınızın işlerini kolaylaştırır, doğru seçimi yaptıklarına dair güvence verir ve işinizle kalmaya teşvik eder.

Hoş geldiniz e-posta damla kampanyalarıyla birkaç benzerlikleri olsa da, oryantasyon e-posta damla kampanyaları, sadece sıcak bir karşılama yerine daha çok pratik bilgiler sağlamaya odaklanmaları açısından farklıdır.

İşte müşteri kazanımı için bir e-posta damla kampanyası örneği:

E-POSTA 1 Konu Satırı: [Ürün/Hizmet Adınız]'a hoş geldiniz

Merhaba [Ad],

[Ürün/Hizmet Adınız]'a hoş geldiniz!

Misyonumuz size mümkün olan en iyi deneyimi sunmaktır. Bu nedenle, süreç boyunca size rehberlik edecek bir dizi e-posta hazırladık. Bu e-postalarda ipuçları ve teşekkürlerimizin bir göstergesi olarak özel bir indirim kodu da bulacaksınız.

Bizi tercih ettiğiniz için teşekkür ederiz!

[İmza]

EMAIL 2 Konu Satırı: [Ürün/Hizmet Adınız] ile Başlarken

Merhaba [Ad],

[Ürün/Hizmet Adınız]'ı keşfetme fırsatı bulduğunuz için, şimdi de kullanmaya başlamanıza yardımcı olmak isteriz.

Öncelikle, [Anahtar Özellikleri veya Avantajları Ekle] olduğunu bilmeniz gerekir. Bu özellikler, [Ürün/Hizmet Adınızın] ana hedefine ulaşmanıza yardımcı olacaktır. Bu özellikleri kullanmanıza yardımcı olacak adım adım bir kılavuz hazırladık.

[Eğitim Adımlarını veya Video Eğitim Bağlantısını Ekle]

Umarız bu bilgiler size yardımcı olur. Herhangi bir sorunuz varsa destek ekibimizle iletişime geçin!

[İmza]

EMAIL 3 Konu Satırı: Yeni [Ürün/Hizmet Adınız] Müşterileri için Özel İndirim

Merhaba [Ad],

[Ürün/Hizmet Adı]'nı tercih ettiğiniz için teşekkür ederiz. Bir sonraki satın alımınızda kullanabileceğiniz özel bir indirim kodu sunmaktan mutluluk duyarız!

Ödeme sırasında [İndirim Kodu] kodunu kullanarak [İndirim Yüzdesi veya Hediye] avantajından yararlanın. Bu kod yalnızca önümüzdeki [Zaman Aralığı] için geçerlidir, bu nedenle süresi dolmadan kullanmayı unutmayın!

[İmza]

7. Çapraz satış/yukarı satış e-posta damla kampanyası

Mevcut bir müşteriyi elde tutmanın yeni bir müşteri kazanmaktan daha ucuz olduğu bilinen bir gerçektir. Bu da, çapraz satış veya üst satış damla kampanyalarının bütçenizi korumaya yardımcı olabileceği anlamına gelir.

Çapraz satış/yukarı satış e-posta damla kampanyanızın ilk e-postasında, siz veya satış takımınız, alıcının satın aldığı ürüne ek olarak ücretsiz ürünler/hizmetler veya yükseltmeler ile teklifin avantajlarını sunmalısınız.

Ardından, bir takip e-postasında "sınırlı süreli indirim", "hızla tükeniyor" gibi ifadelerle aciliyet hissi yaratın, böylece alıcı teklifi kabul etmeye daha meyilli olur.

Maksimum etkinlik için kampanyanızın, müşteri satın aldıktan hemen sonra tetikleyicinin devreye girmesini sağlayın.

Kendi çapraz satış ve ek satış e-posta kampanyalarınızı oluşturmanıza yardımcı olacak e-posta şablonları:

E-POSTA 1 Konu: [Ürün/Hizmet Adı] Deneyiminizi Bugün Geliştirin! Merhaba [Ad],

[Ürün/Hizmet Adı]'nın değerli bir müşterisi olarak, bizimle olan deneyiminizi geliştirmek için size bazı heyecan verici yeni seçenekler sunmak istiyoruz. Mevcut satın alımınızı mükemmel bir şekilde tamamlayacağını düşündüğümüz birkaç ürün/hizmet veya yükseltmeyi özenle seçtik.

İşte size birkaç önerimiz:

[Ücretsiz Ürün/Hizmet veya Yükseltme Listesi ve Açıklamaları Ekle]

Bu eklemeler, [Avantajları ekleyin] sayesinde bizimle olan deneyiminizi bir üst seviyeye taşıyacak. Aşağıdaki bağlantıya tıklayarak bu seçeneklerden herhangi birini mevcut satın alımınıza kolayca ekleyebilirsiniz.

[Harekete Geçirici Düğme veya Bağlantı Ekle]

Sürekli desteğiniz için teşekkür ederiz. Bu ürünlerin/hizmetlerin veya yükseltmelerin ek avantajlarından yararlanmanızı dileriz!

[İmza]

EMAIL 2 Konu Satırı: Kaçırmayın! [Ücretsiz Ürün/Hizmet veya Yükseltme] için Sınırlı Süreli Teklif

Merhaba [Adınız]!

İyi haber! Sınırlı bir süre için, son e-postamızda önerdiğimiz Ücretsiz Ürün/Hizmet veya Yükseltme için özel bir indirim sunuyoruz. Bu, ek avantajlardan ve özelliklerden daha da iyi bir değerle yararlanmanız için mükemmel bir fırsat.

Çok uzun süre beklemeyin! Bu teklif sadece önümüzdeki [Zaman Aralığı Ekle] için geçerlidir. Mevcut satın alma işleminize Ücretsiz Ürün/Hizmet eklemek veya Yükseltme yapmak için aşağıdaki bağlantıyı kullanın:

[Harekete Geçirici Düğme veya Bağlantı Ekle]

Bunun, bizimle olan deneyiminizi daha da zenginleştireceğine inanıyoruz ve bu özel fırsatı kaçırmanızı istemiyoruz. [Ürün/Hizmet Adı]'nın değerli müşterisi olduğunuz için teşekkür ederiz!

[İmza]

8. Öneri e-posta damla kampanyası

Çapraz satış/yukarı satış e-posta damla kampanyalarıyla birçok benzerlik gösteren öneri e-posta damla kampanyaları, potansiyel müşteriler ve mevcut müşteriler için kullanılabilir.

Mevcut müşteriler için, bu kampanyalar bir satın alma işlemi gerçekleştirildiğinde tetiklenmeli ve satın almaya dayalı, son derece alakalı ürün/hizmet önerileri içeren e-postalardan oluşmalıdır.

Öte yandan, potansiyel müşteriler için bu önerileri, web sitenizde görüntüledikleri ve/veya istek listelerine ekledikleri ürünlere göre oluşturabilirsiniz.

Öneri e-posta damla kampanyalarıyla, dönüşümleri potansiyel olarak artırabilir, aynı zamanda kişiselleştirilmiş e-postalar ve öneriler göndererek ve en pahalı veya karlı ürün/hizmetinizi önermek yerine müşterilerinizin ihtiyaçlarını önceden tahmin ederek potansiyel müşterilerinizi ve müşterilerinizi özel hissettirebilirsiniz.

Kendi tavsiye damla e-postalarınızı oluşturmak için kullanabileceğiniz e-posta şablonları aşağıda verilmiştir:

E-POSTA 1 Konu: Size Özel Önerilen Ürünler!

Merhaba [Adınız]!

[Şirket Adı]'dan yaptığınız son satın alma işlemi için teşekkür ederiz. Ürünümüzden memnun kalmanızı dileriz ve beğeneceğinizi düşündüğümüz bazı ilgili öğeleri size önermek istedik!

[İlgili ürünler] koleksiyonumuza göz atın. Şu anda bu öğelerde [indirim/promosyon] sunuyoruz.

Hemen satın alın ve ödeme sırasında [kod] kodunu kullanarak indiriminizi alın!

[İmza]

EMAIL 2 Konu: [Ürün Kategorisi]'ndeki en çok satan ürünler

Merhaba [İsim], [Şirket Adı]'dan yaptığınız son alışverişinizden memnun olduğunuzu umuyoruz. Değerli müşterilerimizden biri olarak, [ürün kategorisi] kategorisinde en çok satan ürünlerimizden bazılarını size önermek istedik.

En çok beğenilenler arasında [ürün 1], [ürün 2] ve [ürün 3] yer alıyor. Bu öğeler müşterilerimiz tarafından yüksek puan aldı ve sizin de beğeneceğinizi düşünüyoruz!

Tüm siparişlerde [miktar] üzeri ücretsiz kargo sunduğumuzu unutmayın.

[Şirket Adı]'nı tercih ettiğiniz için teşekkür ederiz!

[İmza]

Bir müşteriyle ilişkinizin sona erdiğini fark ettiğinizde, ister abonelikten çıkmış olsun ister sadece etkileşimde bulunmuyor olsun, abonelikten çıkma e-postası damla kampanyası ile onu geri kazanmak için son bir deneme yapabilirsiniz.

Kampanya, ilk e-postanın ana odağı olarak "ayrılmanızdan dolayı üzgünüz" mesajıyla basit olabilir. Ardından, en fazla bir veya iki takip e-postası göndermelisiniz. Birinde müşterinin deneyimi ve iyileştirebileceğiniz noktalar hakkında geri bildirim toplayın, diğerinde ise her zaman yeniden abone olabileceklerini hatırlatın.

SEÇENEK 1 Konu: Ayrılmanız bizi üzdü Merhaba [Ad],

Gizliliğinize değer veriyoruz ve çok fazla e-postanın rahatsız edici olabileceğini anlıyoruz.

Sosyal medyada bizi takip edin veya güncellemeler için blogumuzu ziyaret edin. Geçmişteki desteğiniz için teşekkür ederiz ve diğer yollarla da bizimle bağlantıda kalmanızı dileriz.

[İmza]

SEÇENEK 2 Konu: Geri bildiriminizi duymak isteriz

Merhaba [Ad],

Kısa süre önce e-posta listemizden çıktığınızı fark ettik ve bu fırsatı, bizimle olan deneyimleriniz hakkında geri bildirim almak için değerlendirmek istedik.

Herkesin ihtiyaçlarının farklı olduğunu biliyoruz ve sizi memnun etmek için neler yapabileceğimizi öğrenmek isteriz. Geri bildirimleriniz bizim için önemlidir ve gelecekteki müşterilerimize daha iyi hizmet sunmamıza yardımcı olacaktır.

Düşüncelerinizi paylaşmak isterseniz, kısa bir ankete katılmak için lütfen aşağıdaki bağlantıya tıklayın. Sadece birkaç dakikanızı alacak ve geri bildiriminiz tamamen anonim olacaktır.

[Anket bağlantısını ekleyin]

Zaman ayırdığınız ve ilgilendiğiniz için teşekkür ederiz.

[İmza]

10. Eğitim amaçlı e-posta damla kampanyası

E-posta pazarlamasının olmazsa olmazları arasında eğitici e-posta damla kampanyaları da yer alır.

Bu kampanyalarla, abonelerinize değerli bilgiler sunabilir ve kendinizi güvenilir ve uzman bir iş olarak konumlandırabilirsiniz. Ayrıca, eğitici içerikler tavsiye, ipucu, nasıl yapılır, talimatlar vb. yoluyla insanların sorunlarını çözmelerine yardımcı olduğu için, işiniz ve aboneleriniz arasında güçlü bir ilişki kurar ve abonelerin sizden satın alma olasılığını artırır.

Eğitim amaçlı e-posta damla kampanyaları, yeni müşteriler/kullanıcılar e-posta listenize kaydolduktan hemen sonra veya yeni bir ürün/hizmeti piyasaya sürdüğünüzde mevcut müşteriler/kullanıcılar ve potansiyel müşterilere gönderilebilir.

Standart bir eğitim amaçlı damla e-posta kampanyası aşağıdakilerden oluşur:

Bir kurs, atölye çalışması vb. için davet e-postası, önümüzdeki birkaç gün veya hafta boyunca göndereceğiniz e-postaların/içeriğin genel bir özetini sunar

Her kurs/atölye aşamasına özel e-postalar

Kapsanan her şeyin bir özetini içeren bir özet e-postası ve katılımcıları görüşlerini bırakmaya teşvik eden bir geri bildirim formuna bağlantı

E-POSTA 1 Konu: [Kurs/Atölye] programımıza katılın ve bilgilerinizi geliştirin

Merhaba [İsim],

Sizi yaklaşan Kurs/Atölye Çalışmamıza davet etmekten mutluluk duyuyoruz! Bu program, eğitim hedeflerinize ulaşmak için gerekli bilgi ve becerileri size kazandıracaktır.

Önümüzdeki birkaç gün/hafta içinde, kursun/atölyenin her aşamasını kapsayan bir dizi bilgilendirici ve ilgi çekici e-posta göndereceğiz. Her e-postadan neler bekleyebileceğinize dair kısa bir özet aşağıda yer almaktadır:

[Her e-postanın kısa özetini buraya ekleyin]

Kurs/atölye tamamlandığında, size kapsanan tüm konuları özetleyen ve bir geri bildirim formu içeren bir özet e-posta göndereceğiz. Gelecekteki hizmetlerimizi iyileştirmemize yardımcı olacak düşünce ve görüşlerinizi duymaktan memnuniyet duyarız.

Kursa/atölyeye kaydolmak için lütfen bu bağlantıya tıklayın: [Buraya Bağlantı Ekle].

Eğitim ihtiyaçlarınız için [Kurum/Kuruluş Adı]'nı tercih ettiğiniz için teşekkür ederiz. Sizinle birlikte bu öğrenme yolculuğuna çıkmaktan büyük mutluluk duyuyoruz!

[İmza]

E-POSTA 2 Konu: [Kurs/Atölye] Aşama 1: [Buraya Başlığı Ekleyin]

Merhaba [Ad],

[Kurs/Atölye] programımızın ilk aşamasını başlatmaktan ve eğitim hedeflerinize ulaşmanıza yardımcı olacak değerli bilgiler, ipuçları ve kaynakları sizinle paylaşmaktan büyük heyecan duyuyoruz.

Bu e-postada [Buraya Kısa Özet Ekleyin] konusunu ele alacağız. Bu aşamanın sonunda, [Buraya Öğrenim Çıktıları ve Ek Bilgiler Ekleyin] konusunda daha derin bir anlayış kazanmış olacaksınız

Kurs/atölye çalışmasına katılımınızı ve eğitim hedeflerinize ulaşmanıza yardımcı olmayı sabırsızlıkla bekliyoruz.

[İmza]

EMAIL 3 Konu: [Kurs/Atölye] Aşama 2: [Buraya Başlığı Ekleyin]

Merhaba [Ad],

Kurs/atölye çalışmasını şimdiye kadar beğendiğinizi umuyoruz. İlk aşamada edindiğiniz bilgi ve becerileri pekiştirecek olan [Kurs/Atölye Çalışması]'nın ikinci aşamasını sizlerle paylaşmaktan mutluluk duyuyoruz.

Bu e-posta [Buraya Kısa Genel Bakış Ekleyin] konusunu kapsamaktadır. Bu aşamanın sonunda, [Buraya Öğrenim Çıktıları ve Ek Bilgiler Ekleyin] konusunda daha derin bir anlayış kazanmış olacaksınız

Kurs/atölye çalışmasına devam ettiğiniz için teşekkür ederiz ve eğitim hedeflerinize ulaşmanıza yardımcı olmayı umuyoruz!

[İmza]

EMAIL 4 Konu: [Kurs/Atölye] Özet ve Geri Bildirim

Merhaba [İsim],

Kursumuzu/Atölyemizi tamamladığınız için tebrikler! Kazandığınız bilgi ve becerilerin eğitim hedeflerinize ulaşmanıza yardımcı olacağını umuyoruz.

Özet olarak, burada ele alınan tüm konuların bir özetini bulabilirsiniz. Lütfen görüş ve düşüncelerinizi geri bildirim formuna yazın. Geri bildirimleriniz bizim için çok değerlidir ve gelecekteki hizmetlerimizi iyileştirmemize yardımcı olur.

Geri bildirimde bulunmak için şu bağlantıya tıklayın: [Buraya Bağlantı Ekle]

Eğitiminiz için [Kurum/Kuruluş Adı]'nı tercih ettiğiniz için teşekkür ederiz. Gelecekteki çalışmalarınızda başarılar dileriz!

[İmza]

11. Satın alma sonrası e-posta damla kampanyası

Satın alma işleminden sonra bir "teşekkür" e-postası göndermek standart bir uygulamadır. Ancak bu, yeterli olduğu anlamına gelmez.

Bunun yerine, her satın alma işleminden sonra siparişi/aboneliği onaylamak, müşterilere teşekkür etmek, izleme ayrıntılarını listelemek ve ayrıca müşteri geri bildirimlerini toplamak ve önerilerde bulunmak amacıyla bir damla e-posta kampanyası göndermelisiniz.

Satın alma sonrası e-posta damla kampanyanızla bir adım daha ileri gitmek istiyorsanız, sık satın alan müşterileriniz için bir programa davet ve bir ürün/abonelikten en iyi şekilde yararlanma ipuçları da ekleyebilirsiniz.

Böylelikle, tek bir damla kampanyasıyla eski müşterilerinizi elde tutmaya devam edebilir, takdirinizi gösterebilir, çapraz satış/yukarı satış yapabilir, geri bildirim toplayabilir, bilgilendirme yapabilir ve daha fazlasını yapabilirsiniz.

E-POSTA 1 Konu: Satın aldığınız için teşekkür ederiz! Merhaba [İsim],

[İşletme Adı]'nı tercih ettiğiniz ve son satın alımınız için teşekkür ederiz!

Herhangi bir sorunuz veya endişeniz varsa, lütfen bizimle iletişime geçin. Müşteri hizmetleri takımımız size yardımcı olmak için her zaman hazırdır.

[İmza]

EMAIL 2 Konu: Siparişiniz Gönderildi!

Merhaba [Ad],

Heyecanlanın, siparişiniz gönderildi!

İzleme ayrıntılarınız şunlardır: [İzleme Ayrıntılarını Buraya Ekle]

[İmza]

EMAIL 3 Konu: Siparişiniz Teslim Edildi!*

Merhaba [Ad],

Son satın aldığınız üründen memnun olduğunuzu umuyoruz [İşletme Adından Öğelerin Listesi]!

Deneyimlerinizle ilgili geri bildirimlerinizi duymak isteriz. Geri bildirimleriniz bizim için çok değerlidir ve gelecekteki müşterilerimiz için ürün ve hizmetlerimizi geliştirmemize yardımcı olacaktır. Lütfen birkaç dakikanızı ayırarak geri bildirim formumuzu doldurun:

[Buraya Geri Bildirim Formu Bağlantısını Ekle]

Zaman ayırdığınız ve [İşletme Adı]'nı tercih ettiğiniz için teşekkür ederiz!

[İmza]

12. Yenileme e-postası damla kampanyası

Manuel abonelik yenilemeleri söz konusu olduğunda, damla kampanyaları aboneye hatırlatma yapmak ve böylece onları yenileme sürecine dahil etmek için kullanışlı olabilir.

Ayrıca, müşterilerinizi ücretsiz denemelerden ücretli planlara veya temel planlardan daha premium planlara yükseltmek için harika bir fırsattır.

Otomatik yenilemeler için, müşterilerin hesaplarına yaklaşan ücretler hakkında e-posta uyarıları gönderebilir ve müşteri deneyimini olabildiğince sorunsuz hale getirmek için müşteri hizmetleri iletişim bilgilerini ve yardım merkezi veya kaynak sayfalarına bağlantılar ekleyebilirsiniz.

Yenileme işlemini gerçekleştiren abonelere teşekkür e-postası gönderin ve belki de arkadaşlarını ve ailelerini abone olmaya davet etmeleri için bir teşvik sunan bir takip e-postası gönderin.

E-POSTA 1 Konu: Aboneliğiniz Yakında Sona Eriyor – Daha Fazla Avantaj için Şimdi Yükseltin!

Merhaba [Ad],

Ürün/Hizmet Adı aboneliğiniz [Son Kullanma Tarihi] tarihinde sona erecektir. [Ürün/Hizmet Avantajları]'na erişiminizin sona ermesine izin vermeyin!

En iyi değeri almaya devam etmenizi sağlamak için, size daha yüksek abonelik planlarımıza özel bir yükseltme sunuyoruz. [Abonelik Planı Adı] ile, [Ek Özellikler/Avantajlar] dahil olmak üzere daha da fazla [Ürün/Hizmet Avantajları] elde edeceksiniz.

[Ürün/Hizmet Adı] deneyiminizi en üst düzeye çıkarmak için bu fırsatı kaçırmayın. Daha fazla bilgi edinmek ve aboneliğinizi yükseltmek için aşağıdaki düğmeyi tıklayın.

[Yükseltme Bağlantısını Ekle]

Değerli abone olduğunuz için teşekkür ederiz. Size daha iyi hizmet sunmak için sabırsızlanıyoruz!

[İmza]

EMAIL 2 Konu: [Ürün/Hizmet Adı] aboneliğinizi yenilediğiniz için teşekkür ederiz

Merhaba [Ad],

[Ürün/Hizmet Adı] aboneliğinizi yenilediğiniz için teşekkür ederiz. Güveniniz ve sürekli desteğiniz için teşekkür ederiz!

Sadık bir abone olarak, [Ürün/Hizmet Avantajları]'ndan yararlanmaya devam edeceksiniz. Herhangi bir sorunuz veya geri bildiriminiz varsa, lütfen bizimle iletişime geçmekten çekinmeyin.

İşinize değer veriyoruz ve size en iyi [Ürün/Hizmet Adı] deneyimini sunmayı sabırsızlıkla bekliyoruz!

[İmza]

E-POSTA 3 [Ürün/Hizmet Adı]'nı Arkadaşlarınız ve Ailenizle Paylaşın ve Ödül Kazanın!

Merhaba [Ad],

[Ürün/Hizmet Adı] aboneliğinizden memnun olduğunuzu umuyoruz. Bunu arkadaşlarınız ve ailenizle paylaşarak ödül kazanabileceğinizi biliyor muydunuz?

[Ürün/Hizmet Adı]'na abone olan her kişi için [Ödül/Avantaj] kazanacaksınız. Ayrıca, arkadaşlarınız ve aileniz kaydolduklarında [İndirim/Ücretsiz Deneme/Diğer Avantajlar] kazanacaklar.

Bu bir kazan-kazan durumu! Daha fazla bilgi edinmek ve [Ürün/Hizmet Adı]'nı ağınızla paylaşmaya başlamak için aşağıdaki düğmeyi tıklayın.

[Yönlendirme Bağlantısını Ekle]

Değerli abone olduğunuz için teşekkür ederiz. Desteğiniz için teşekkür ederiz ve [Ürün/Hizmet Adı]'nı başkalarıyla paylaştığınız için sizi ödüllendirmeyi sabırsızlıkla bekliyoruz!

[İmza]

e-posta Damla Kampanyası Gerçekleştirmek için 7 Anahtar Adım

Her e-posta damla dizisinin arkasında, sorunsuz bir şekilde yürütülmesi için tamamlanması gereken bir dizi adım vardır. Bu adımların en yaygın olanları şunlardır:

1. Hedef kitleyi belirleyin 🎯

E-posta damla kampanyası mesajlarınız, yalnızca doğru gelen kutularına ulaşırsa etkili olacaktır. Bu nedenle, hedef kitlenizi belirlemek ve segmentlere ayırmak anahtar önemdedir.

Bunu tamamladıktan sonra, mesajı her segment için özel olarak uyarlayabilir ve uygun tetikleyicileri de kullanabilirsiniz.

Tetikleyiciler konusuna değinmişken, eylem ve demografik tetikleyicilerin her ikisine de aşina olduğunuzdan emin olun. Eylem tetikleyicileri abonelik, satın alma, indirme vb. iken, demografik tetikleyiciler kişinin doğum günü, yıldönümü, konumu vb. olabilir.

PRO İPUCU Müşterilerinizle daha iyi etkileşim kurmanın yollarını mı arıyorsunuz? ClickUp'ın Hedef Kitle Segmentasyonu için ChatGPT İpuçları Şablonu, etkileşimi ve dönüşümleri artıracak hedefli kampanyalar oluşturmanıza yardımcı olabilir.

ClickUp'ın Hedef Kitle Segmentasyonu için Chat GPT Prompt'ları ile kolayca segmentlere ayrılmış kampanyalar oluşturun, müşteri türlerini belirlemek için içgörüler ve veriler toplayın ve etkileşimi ve dönüşümleri artırmak için içerik ve promosyonlar için fikirler üretin

2. Net hedefler belirleyin 🏁

Hedefler belirlemek, sadece bir yön duygusu kazanmak için değil, aynı zamanda doğru mesajla doğru segmenti hedefleyebilmek ve daha sonra sonuçları izleyebilmek için de önemlidir.

E-posta damla kampanyaları söz konusu olduğunda, bu hedefler karşılama ve bilgilendirme, tanıtım, satış vb. gibi çok çeşitli olabilir.

PRO İPUCU ClickUp Hedefleri ile net zaman çizelgeleri, ölçülebilir hedefler ve otomatik ilerleme izleme özelliği sayesinde hedeflerinize ulaşmak için yolunuzdan sapmayın.

3. Pazarlama otomasyonunu kolaylaştıran bir platform seçin 🦾

Damla kampanyası e-postaları esasen otomatik e-postalar olduğundan, bunların oluşturulmasını kolaylaştıran bir platforma ihtiyacınız olacaktır.

ClickUp, rutin görevleri yerine getirebilen ve böylece verimliliğinizi artıran gelişmiş özelliklere sahip, popüler bir hepsi bir arada proje yönetimi yazılımıdır.

ClickUp'ta, Özel Alanlar, gönderiler veya görev etkinliklerine göre ClickUp'tan e-postalar gönderebilir ve alabilirsiniz. Bu şekilde, siz veya takım üyelerinizden manuel giriş yapmanız gerekmez ve rutin olmayan görevlere odaklanabilirsiniz.

E-posta yönetimini kolaylaştırmak için ClickUp içinde e-posta gönderin ve alın

PRO İPUCU Gmail, Outlook, Office 365 veya IMAP'tan herhangi bir e-posta hesabını entegre ederek e-posta iletişimini kolaylaştırın; tüm e-postalarınıza tek bir yerden erişin ve yönetin.

4. E-posta içeriğini oluşturun 📝

Şimdi asıl konuya geçelim: içerik. E-postalarınızı hazırlarken, metni, konu satırını, resimleri, bağlantıları ve e-postanızın içerdiği diğer tüm öğeleri dikkatlice seçmeniz gerekir. Tüm bunlar alakalı, ilgi çekici, cazip olmalı ve alıcıları istenen eylemi gerçekleştirmeye ikna etmelidir.

Dahası, her bir hedef kitle segmentiniz farklı olduğundan, farklı e-posta içerikleri veya en azından aynı içeriğin varyasyonları oluşturulması gerekecektir.

PRO İPUCU E-posta pazarlama kampanyalarından en iyi şekilde yararlanmanın yollarını mı arıyorsunuz? ClickUp'ın E-posta Pazarlama için ChatGPT İpuçları, etkili konu satırları ve içerikler için fikir üretmenize ve ilgi çekici ve etkili e-postalar oluşturmanıza yardımcı olabilir.

5. ClickUp'ı bir iş akışı otomasyon uygulamasına bağlayın 🧩

E-postalarınızı doğrudan ClickUp'tan gönderin veya ClickUp'ı iş akışı otomasyon uygulamalarıyla entegre ederek daha karmaşık damla e-posta kampanyalarını yönetin.

Make ve Zapier gibi bir iş akışı otomasyon uygulaması kullanarak ClickUp'ı Drip gibi bir damla e-posta pazarlama platformuna bağlayarak otomatik ve sorunsuz bir iş akışı oluşturun.

6. E-posta kampanyanızı test edin 🧑🏻‍🔬

Damla e-posta kampanyası başlatmadan önce tamamlamanız gereken son adım, kampanyanın tümünün harika göründüğünden ve işlediğinden ve e-postaların farklı ekran boyutlarına iyi uyum sağladığından emin olmak için bazı testlerden geçirmektir.

Tüm e-posta ile ilgili ihtiyaçları tek bir yerden karşılayan e-posta gönderim platformu Mailtrap, harika bir e-posta test çözümü sunar.

Mailtrap'ın E-posta Testi, hazırlık, geliştirme ve kalite kontrol ortamlarında e-postaları güvenli bir şekilde denetlemek ve hata ayıklamak için tasarlanmıştır ve test e-postalarıyla alıcılara spam gönderme riski yoktur.

Test çözümünde, e-posta önizleme, HTML/CSS e-posta şablon analizi, spam puanı kontrolü, kara liste raporlama ve e-postalarınızın planlandığı gibi görünmesini ve spam olarak işaretlenmemesini sağlamak için daha birçok özellik bulunmaktadır.

Peki, Mailtrap E-posta Testi ile inceleme ve hata ayıklamaya başlamak için atmanız gereken adımlar nelerdir?

Öncelikle, bir Mailtrap hesabı oluşturun ve test e-postasını göndermek istediğiniz E-posta Testi sanal gelen kutusunun özel e-posta adresini bulun.

E-posta kampanyalarınızı Mailtrap ile test edin

Ardından, e-posta pazarlama otomasyon platformunuzdan yukarıda belirtilen e-posta adresini alıcı olarak kullanarak test e-postasını gönderin.

Son olarak, sanal gelen kutusunda test e-postasını bulun ve gerekli kontrolleri yapmaya başlayın.

E-postalarınızı müşterilerinize göndermeden önce Mailtrap ile kontrol edin ve inceleyin

7. Sonuçları izleyin ve analiz edin 📈

E-posta damla kampanyanız başlatıldı ve şimdi dinlenme zamanı, değil mi? Pek sayılmaz!

Bir kampanyaya harcadığınız tüm çabanın karşılığını alıp almadığınızı öğrenmek için, kampanyanın performansını belirlediğiniz hedeflerle karşılaştırmanız gerekir.

Bu performans, açılma oranları, tıklama oranları ve dönüşüm oranları gibi metriklere bakılarak ölçülür. Ve bunlar tatmin edici bir düzeyde değilse, hangi e-posta öğelerini değiştirmeniz gerektiğini düşünmenin ve belki de hedef kitle segmentlerinizi yeniden gözden geçirip yeniden düzenlemeniz gerekip gerekmediğini değerlendirmenin zamanı gelmiştir.

Bonus: E-posta pazarlama yazılımı!

Damla Kampanya Şablonlarıyla İletişimi Kişiselleştirin, Potansiyel Müşterileri Besleyin ve Kaynaklardan Tasarruf Edin

Artık e-posta damla kampanyası örnekleri ve şablonları hakkında yeni bilgiler edindiğinize göre, e-posta pazarlama stratejiniz üzerinde çalışmaya ve kendi kampanyanızı oluşturmaya başlayabilirsiniz.

Daha hızlı başlamak için yukarıdaki damla e-posta şablonlarını kullanın ve pazarlama kampanyası yönetimindeki stresi ortadan kaldırmak için ClickUp'ı kullanın. İşinizi planlamak, izlemek, yönetmek ve izlemek, takım işbirliğini geliştirmek, pazarlama kaynaklarını etkili bir şekilde yönetmek ve tüm e-posta pazarlama süreçlerinizi kolaylaştırmak için yüzlerce gelişmiş ve özelleştirilebilir özellik ile oluşturulmuştur.

Ve elbette, Mailtrap ile testler yapmayı unutmayın. Böylece, küçük veya büyük içerik veya bağlantı hatalarının çözülmeden kaldığından ve damla e-postalarınızın, görüntülenildiği cihaz veya e-posta istemcisinden bağımsız olarak, konu satırlarından içeriğine kadar etkileyici göründüğünden emin olabilirsiniz.

Misafir Yazar:

Dzenana Kajtaz, Mailtrap'ta Teknik İçerik Yazarı olarak çalışmaktadır ve yazar, düzenleyici ve içerik pazarlamacısı olarak uzun yıllara dayanan deneyime sahiptir. Teknoloji ile ilgili konularda uzmanlaşmıştır, ancak diğer içerik alanları için de eğlenceli ve ilgi çekici içerikler oluşturmayı sever.