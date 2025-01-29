2025'in En İyi 10 Pazarlama Kaynakları Yönetimi Yazılımı (MRM)

{ "@context": "http://schema. org", "@type": "FAQPage", "mainEntity": [ { "@type": "Question", "name": "Pazarlama Kaynakları Yönetimi Yazılımı (MRM) nedir?", "acceptedAnswer": { "@type": "Answer", "text": "Pazarlama Kaynakları Yönetimi yazılımı, pazarlama kampanyalarınızın tüm hareketli parçalarını izleme ve koordine etme sürecini kolaylaştırmak için tasarlanmıştır. Bu, pazarlama kaynaklarınızdan varlık oluşturma ve performans analizine kadar her şeyi yönetmeyi içerir. " } } ] }

Pazarlama söz konusu olduğunda, daha fazlası her zaman daha iyi değildir.

Pazarlama bütçenizin verimli sonuçlar vermesi için daha fazla kişi, marka varlığı ve kampanya, katlanarak artan planlama ve yönetim anlamına gelir.

Tüm bunları takip etmek için, ihtiyaçlarınıza ayak uydurabilecek bir pazarlama kaynakları yönetimi yazılımına (MRM) ihtiyacınız olacak. Bu araç, bu ay hangi görevlerin tamamlandığını gösteren tek bir bilgi kaynağı olmaktan, veritabanınızda belirli marka görsellerini kolayca bulmanızı sağlamaya kadar her şeyi yapmalıdır.

Neyse ki, bugün piyasada pazarlama departmanınızı yönetme zorluğunun üstesinden gelmenize yardımcı olabilecek çeşitli MRM araçları bulunmaktadır. Şu anda mevcut olan en iyi 10 aracın yer aldığı bu liste, size sektör hakkında genel bir bakış sunacak ve işinizin yalın, verimli bir pazarlama makinesi haline gelmesi için ihtiyaç duyduğu yazılımı bulmanıza yardımcı olacaktır.

Pazarlama Kaynakları Yönetimi Yazılımı (MRM) nedir?

Pazarlama Kaynakları Yönetimi yazılımı, pazarlama kampanyalarınızın tüm hareketli parçalarını izleme ve koordine etme sürecini kolaylaştırmak için tasarlanmıştır. Bu, pazarlama kaynaklarınızdan varlık oluşturma ve performans analizine kadar her şeyi yönetmeyi içerir.

İyi bir MRM sistemi ile pazarlamacılar, çabalarının etkinliğini en üst düzeye çıkarmak için birden fazla kanal, departman, takım ve tedarikçi arasında kolayca kampanyalar oluşturabilir.

Bir Pazarlama Kaynakları Yönetim Yazılımında Nelere Dikkat Etmelisiniz?

Size en uygun pazarlama kaynakları yönetim yazılımını bulmaya çalışırken, dikkate almanız gereken birçok özellik ve işlev vardır. Pazarlama kaynaklarınızı daha etkili bir şekilde yönetmenize yardımcı olacak bir araç ararken dikkate almanız gereken en önemli özelliklerden bazıları şunlardır:

Görev Yönetimi: Pazarlama görevlerini yönetme ve bunları takım üyelerine atama yeteneği, etkili proje yönetimi için çok önemlidir. Yazılımı: Kapsamlı bir varlık kitaplığına sahip olmak, grafikler, videolar, görüntüler, belgeler ve daha fazlası gibi dijital varlıkları kolayca depolamanıza, bulmanıza ve yeniden kullanmanıza yardımcı olur. Varlık YönetimiYazılımı: Kapsamlı bir varlık kitaplığına sahip olmak, grafikler, videolar, görüntüler, belgeler ve daha fazlası gibi dijital varlıkları kolayca depolamanıza, bulmanıza ve yeniden kullanmanıza yardımcı olur. Ş Akışı Otomasyonu: Sıradan pazarlama görevlerini otomatikleştirerek , işinizin daha karmaşık ve yaratıcı yönlerine odaklanmanıza yardımcı olur ve insan hatası riskini azaltır. Raporlama: Performansı izlemek için otomatik raporlara sahip olmak, pazarlama faaliyetlerini optimize etmek ve başarılarını sağlamak için anahtar öneme sahiptir. Kullanıcı Yönetimi: Kullanıcıları, rolleri ve izinleri yönetme özelliği, görevleri doğru kişilere delege etmeyi ve atamayı kolaylaştırır. İşbirliği Araçları: Takımınız içindeki iletişim, görevlerin verimli bir şekilde yerine getirilmesi için çok önemlidir. Herkesin gerçek zamanlı olarak işbirliği yapmasına olanak tanıyan araçlara sahip olmak, özellikle : Takımınız içindeki iletişim, görevlerin verimli bir şekilde yerine getirilmesi için çok önemlidir. Herkesin gerçek zamanlı olarak işbirliği yapmasına olanak tanıyan araçlara sahip olmak, özellikle çevik bir pazarlama takımı yönetiyorsanız, projelerin tamamlanma hızını artırır. Güvenlik: Hassas müşteri verileri söz konusu olduğunda, şifreli bağlantılara sahip güvenli bir sisteme sahip olmak önemlidir.

Şirketinizin ihtiyaçlarına bağlı olarak, daha fazlasına veya daha azına ihtiyacınız olabilir. Ancak bu yedi öğe, başlangıç için harika bir temel oluşturur.

En İyi 10 Pazarlama Kaynakları Yönetim Yazılımı

En iyileri diğerlerinden ayırmaya başlayalım. İşte 2023 için favori pazarlama kaynakları yönetim yazılımlarımız.

ClickUp'ta 15'ten fazla görünümü inceleyerek iş akışınızı ihtiyaçlarınıza göre özelleştirin

ClickUp, her boyuttaki takım için tasarlanmış çok yönlü bir proje ve görev yönetim sistemidir. Etkileşimli panolar, otomatikleştirilmiş iş akışları, Gantt grafikleri ve daha fazlasıyla pazarlama görevlerini ve projelerini düzenleyebilir ve yönetebilirsiniz.

Ayrıca, ClickUp, etkili pazarlama kampanyaları için kaynaklarınızı düzenlemenizi ve tahsis etmenizi de kolaylaştırabilir. Tüm pazarlama varlıklarınız ClickUp'ta tasarlanıp depolandığında, tüm takımınız atanan görevlerini tamamlamak için ihtiyaç duydukları her şeye hızlıca erişebilir.

ClickUp ile tek başına yapamıyor musunuz? Endişelenmeyin, Slack, Zoom, Trello, Google Drive, Dropbox ve daha fazlası gibi popüler yazılım çözümleriyle bir dizi entegrasyon da sunuyoruz.

ClickUp'ın en iyi özellikleri:

İş yükü görünümümüzü kullanarak bir kişinin şu anda ne kadar (veya ne kadar az) iş üzerinde çalıştığını anlayın

Kişiselleştirilmiş gösterge panelleri ve analizlerle pazarlama kaynaklarınızın tahsisini kontrol altına alın

Akıllı ve özelleştirilebilir şablonlar, pazarlama kaynaklarınızı oluşturmanıza, izlemenize ve uyarlamanıza yardımcı olur

ClickUp sınırlamaları:

ClickUp ile yapılabilecek her şeyi anlamak için tüm eğitim videolarımızı izlemek zaman alabilir

Bazı özellikler henüz uygulamaya eklenmemiştir

ClickUp fiyatlandırması:

Sonsuza Kadar Ücretsiz

Sınırsız : Kullanıcı başına aylık 5 ABD doları

İş : Kullanıcı başına aylık 12 $

Business Plus : Kullanıcı başına aylık 19 $

Enterprise: Fiyatlandırma için iletişime geçin

ClickUp puanları ve yorumları:

G2 : 4,7/5 (5.000'den fazla yorum)

Capterra: 4,7/5 (3.000'den fazla yorum)

2. Adobe Campaign

Adobe aracılığıyla

Adobe Campaign, daha büyük Adobe ekosisteminin bir parçası olarak tasarlanmış bir kampanya yönetim aracıdır. Dinamik içerik oluşturma, çok kanallı kampanyalar ve Adobe Analytics'ten gelen analiz verileri için güçlü özellikler sunarak şirketinizin daha bilinçli kararlar almasına yardımcı olur.

Sürükle ve bırak sistemi ile Adobe Campaign, karmaşık kampanyaları tek bir yerden kolayca oluşturmanızı sağlar. Ayrıca, merkezi iş akışı yönetim sistemi ile pazarlama departmanınızda yapılacakları her zaman takip edebilirsiniz.

Adobe Campaign'ın en büyük eksikliği, çoğunlukla diğer Adobe çözümlerini zaten kullanan büyük şirketler için tasarlanmış olmasıdır. Bu durum size uygunsa, mükemmel MRM çözümünüzü bulmuş olabilirsiniz.

Adobe Campaign'ın en iyi özellikleri:

Dinamik İçerik özelliği ile hedef kitleniz için otomatik olarak kişiselleştirilmiş içerik oluşturun

Sürükle ve bırak sistemi ile tek bir yerden çok kanallı kampanyalar oluşturun

Adobe Analytics'ten analiz verilerini çekerek pazarlama kampanyalarınızda kullanın

Adobe Campaign sınırlamaları:

Küçük şirketler veya yeni kurulan şirketler için çok pahalı

İnanılmaz derecede karmaşık, bu da kurulumu ve verimli bir şekilde çalıştırmayı zorlaştırıyor

Kaynak yoğun, sistem çökmelerine neden olabilir

Adobe Campaign fiyatlandırması:

Fiyatlandırma için iletişime geçin

Adobe Campaign puanları ve yorumları:

G2 : 4. 1/5 (331 yorum)

Capterra: 4,4/5 (165 yorum)

3. Miro

miro aracılığıyla

Miro, takımınızla çalışmayı daha eğlenceli ve verimli hale getirmek için tasarlanmış görsel bir işbirliği platformudur.

Küçük takımlar için Miro, bütçe dostu bir MRM alternatifi olabilir. Miro, takımlara görevleri organize etmek, belgeler oluşturmak ve varlıkları tek bir yerde depolamak için basit bir sistem sunar. Ayrıca, uzaktan toplantılar için kullanılabilen yerleşik video konferans yazılımına da sahiptir.

Ancak Miro, hiçbir zaman özel olarak tasarlanmış bir MRM yazılımı olarak geliştirilmemiştir. Bu nedenle, bu listedeki daha gelişmiş çözümlerin sahip olduğu ş Akışı otomasyonu ve raporlama özellikleri bu yazılımda bulunmamaktadır.

Miro'nun en iyi özellikleri:

Şablonlar, hızlı ve verimli beyin fırtınası veya planlama oturumları yapmanızı sağlar

Etkileşimli beyaz tahta kullanımı kolaydır

Teknoloji yığınınızdaki en yaygın araçların çoğuyla entegre olur

Miro sınırlamaları:

Proje yönetimi araçları biraz sınırlıdır

Daha büyük şirketler, tüm verilerini ve kaynaklarını bu sistemde düzenli tutmakta muhtemelen zorluk yaşayacaktır

Miro fiyatlandırması:

Ücretsiz

Başlangıç : Kullanıcı başına aylık 8 $

İş : Kullanıcı başına aylık 16 $

Enterprise: Fiyatlandırma için iletişime geçin

Miro puanları ve yorumları:

G2 : 4,8/5 (4.000'den fazla yorum)

Capterra: 4,7/5 (1.000'den fazla yorum)

4. Papirfly

Papirfly aracılığıyla

Papirfly, varlık yönetimine odaklanan bir MRM platformudur. Küçük işletmelerden kurumsal düzeydeki şirketlere kadar her boyuttaki takım tarafından kullanılmak üzere tasarlanmıştır.

Papirfly, varlık kütüphanesi sistemi ile tanınır, ancak bundan çok daha fazlasını yapabilir. Ayrıca görev yönetimi, proje planlama ve analiz raporlama araçları da içerir. Örneğin, Papirfly'ı kullanarak en önemli pazarlama hedeflerinize ulaşmanıza yardımcı olacak iş akışları oluşturabilirsiniz.

Bu platformun en büyük dezavantajı, bazı kullanıcılar için aşılması zor olabilecek dik öğrenme eğrisidir. Küçük bir takım için daha hızlı bir çözüm arıyorsanız, bu araç sizin için doğru seçim olmayabilir.

Papirfly'ın en iyi özellikleri:

Papirfly'ın Dijital Varlık Yönetimi kütüphanesi, tüm marka varlıklarınızı tek bir yerde saklamanıza ve düzenlemenize olanak tanır

Etkileşimli iş akışları, takımınız genelinde görevlerin oluşturulmasını ve atanmasını basitleştirir

Etiket sistemi, belirli bir varlığı bulmayı 1-2-3 kadar kolaylaştırır

Papirfly sınırlamaları:

Zaman yönetimi veya izleme araçları içermez

Şablonları kendi başınıza ayarlamak kolay değildir

Papirfly fiyatlandırması:

Fiyatlandırma için iletişime geçin

Papirfly puanları ve yorumları:

G2 : 4,5/5 (41 yorum)

Capterra: 43,6/5 (96 yorum)

Bonus: ERP Yazılımı!

5. Kantata

kantata aracılığıyla

Kantata, takımların daha iyi işbirliği yapmasına yardımcı olmaya odaklanan bir pazarlama kaynakları yönetim çözümüdür. Kantata, iş akışlarını hızlı bir şekilde oluşturabilen, takım üyelerine görevler atayabilen ve çok daha fazlasını yapabilen sezgisel bir sürükle ve bırak arayüzüne sahiptir.

Ayrıca Kantata, yerleşik bir varlık kitaplığı ve sürüm kontrol sistemine sahiptir, bu da yaratıcı varlıkları depolamayı, bulmayı ve üzerinde işbirliği yapmayı kolaylaştırır. Kantata, işgücü gereksinimlerini tahmin etmek için yardıma ihtiyaç duyan işletmeler için özellikle iyi bir seçimdir.

Gelişmiş tahmin aracı, müşterilerinize hizmet verecek yeterli sayıda çalışanın her zaman hazır olmasını sağlar.

Kantata'nın en iyi özellikleri:

Çok sayıda entegrasyon ve ş Akışı otomasyonları içerir

İşgücü eksikliklerini veya fazlalıklarını tahmin edin, böylece buna göre ayarlamalar yapabilirsiniz

Gelişmiş beceri eşleştirme yazılımı, doğru kişileri doğru işlere yerleştirmeyi basitleştirir

Kantata sınırlamaları:

Eski kullanıcı arayüzü, yavaş hissettiriyor

O kadar çok yeni özellik çevrimiçi hale geliyor ki, Kantata'nın neler yapabileceğini bilmek bile zor olabilir

Kantata fiyatlandırması:

Fiyatlandırma için iletişime geçin

Kantata puanları ve yorumları:

G2 : 4. 1/5 (1.000'den fazla yorum)

Capterra: 4. 2/5 (584 yorum)

6. Monday. com

Monday.com, pazarlama süreçlerinizi kolaylaştıran hepsi bir arada iş yönetimi platformudur. Takımlar bunu projeleri izlemek, görevleri önceliklendirmek, son teslim tarihlerini görmek ve daha fazlasını yapmak için kullanabilir.

Monday, temel olarak takımlar ve departmanlar arasındaki iletişimi basitleştiren bir işbirliği aracıdır, ancak aynı zamanda mükemmel bir MRM aracı olmak için gereken birçok özelliği de içerir. Bunlar arasında otomatikleştirilmiş iş akışları, raporlama ve varlık yönetimi bulunur.

Monday'in en büyük dezavantajı, büyük şirketler için hızla kullanımı zor hale gelmesidir. Ancak küçük ve hatta orta ölçekli işletmeler için Monday, cazip bir MRM çözümüdür.

Monday'in en iyi özellikleri:

Birden çok pano görünümü, pazarlama kaynaklarınızı en verimli şekilde kullanmak için zaman ve görev yönetimini kolaylaştırır

Pano özelleştirmeleri, pazarlama varlıklarınızı ve görevlerinizi tek bir yerde düzenlemenize yardımcı olur

Özel gösterge panelleri ve raporlar, mevcut pazarlama stratejilerinizin ne kadar iyi işlediğini gösterir

Monday sınırlamaları:

Pazarlama çabalarınızın kapsamı ve karmaşıklığı arttıkça ölçeklendirmesi zor bir sistem olabilir

Özelliklerinden birinde sorun yaşıyorsanız, teknik desteğe ulaşmak zor olabilir

Monday fiyatlandırması:

Bireysel : Ücretsiz

Temel : Kullanıcı başına aylık 8 $

Standart : Kullanıcı başına aylık 10 ABD doları

Pro : Kullanıcı başına aylık 16 ABD doları

Enterprise: Fiyatlandırma için sözleşme

Monday derecelendirmeleri ve yorumları:

G2 : 4,7/5 (2.000'den fazla yorum)

Capterra: 4,7/5 (6.000'den fazla yorum)

7. Wrike

wrike aracılığıyla

Wrike, proje yönetimi, görev atama, zaman takibi, belge paylaşımı ve daha fazlasını tek bir platformda birleştiren bulut tabanlı bir iş yönetimi ve işbirliği aracıdır.

Wrike ayrıca çok özelleştirilebilir. Örneğin, tekrarlanabilir süreçler için özel şablonlar oluşturabilir veya görevlerin geciktiğinde otomatik uyarılar ayarlayabilirsiniz. Bu, Wrike'a zaman ayıran takımların genel olarak daha iyi ve daha özel bir deneyim ile ödüllendirileceği anlamına gelir.

Wrike'ın en iyi özellikleri:

Wrike'da görevlerinizi ve alt görevlerinizi çapraz etiketleyin, böylece her departman ihtiyaç duyduğu varlıkları bulup kullanabilir

Çevrimiçi prova, yeni pazarlama varlıklarının onay sürecini hızlandırır

Özel talepler, yöneticilerin projeleri hızlı bir şekilde ilerletmesi veya süreçleri otomatikleştirmesi için hızlı bir yoldur

Wrike sınırlamaları:

Wrike'ın mobil uygulaması kısıtlayıcıdır ve proje yönetimi için kullanımı zordur

Kendi iç oryantasyon süreciniz yoksa, çalışanlarınız ve yeni kullanıcılarınız Wrike ile neler yapılabileceğini tam olarak anlamak için biraz zamana ihtiyaç duyacaktır

Wrike fiyatlandırması:

Ücretsiz

Takım : Kullanıcı başına aylık 9,80 $

İş : Kullanıcı başına aylık 24,80 $

Enterprise : Fiyatlandırma için iletişime geçin

Pinnacle: Fiyatlandırma için iletişime geçin

Wrike puanları ve yorumları:

G2 : 4,2/5 (3.000'den fazla yorum)

Capterra: 4,3/5 (1.000'den fazla yorum)

8. HubSpot Pazarlama Merkezi

Hubspot aracılığıyla

HubSpot Marketing Hub, pazarlama kampanyalarınızı yönetmenize, performansınızı izlemenize ve bu kampanyalardan elde edilen verileri analiz etmenize yardımcı olmak için tasarlanmış kapsamlı bir araç setidir.

Marketing Hub, içerik oluşturma, SEO optimizasyonu, web sitesi izleme, otomasyon iş akışları, potansiyel müşteri yakalama ve besleme ve daha fazlası için çeşitli araçlar içerir.

Tüm bunlar, temel bir görev yöneticisi veya zaman takipçisinden daha fazlasına ihtiyaç duyan işletmeler için mükemmel bir seçimdir.

HubSpot Marketing Hub'ın en iyi özellikleri:

HubSpot'un diğer CRM ürünleriyle sorunsuz bir şekilde entegre olur

Güçlü otomasyon araçları, daha az kaynakla e-posta pazarlama kampanyaları oluşturmanıza olanak tanır

Çoklu dokunma gelir atıfı, hangi pazarlama faaliyetlerinin gerçek ROI'ye yol açtığını bilmenizi sağlar

HubSpot Marketing Hub sınırlamaları:

Tam işlevsellik, yalnızca tüm HubSpot ekosistemine abone olursanız mümkündür

Gösterge panellerinin sayısı sınırlı olması bazı şirketler için kısıtlayıcı olabilir

HubSpot Marketing Hub fiyatlandırması:

Profesyonel : 890 $/ay

Enterprise: 3600 $/ay

HubSpot Marketing Hub puanları ve yorumları:

G2 : 4,4/5 (9.000'den fazla yorum)

Capterra: 4,5/5 (5.000'den fazla yorum)

Bu Pazarlama CRM Araçlarını inceleyin!

9. Brandfolder

Brandfolder aracılığıyla

Brandfolder, pazarlamacıların içeriklerini depolaması, paylaşması, düzenlemesi ve koruması için tasarlanmış bir varlık yönetimi ve işbirliği platformudur. Dünyanın en büyük markalarından bazıları, logolardan fotoğraflara, videolardan belgelere kadar pazarlama varlıklarını yönetmek için bu platformu kullanmaktadır.

Brandfolder sistemi, görev atama ve yönetimi, varlık izleme, iş akışı otomasyonu, analitik raporlama ve daha fazlasını içeren tüm MRM temel özelliklerini kapsar.

Ancak Brandfolder'ın asıl yıldızı, büyük varlık kitaplıklarına sahip takımların düzenli kalmasını kolaylaştıran AI içerik etiketleyicisidir. Takımınızda bu sorun yoksa, sizin için daha iyi çözümler olabilir.

Brandfolder'ın en iyi özellikleri:

AI içerik etiketleyici, tüm varlıklarınızı otomatik olarak kategorilere ayırır, böylece ihtiyacınız olanı bulmak çok kolaydır

Görüntülerinizi barındıran ve bunları e-postalarda, blog gönderilerinde ve daha fazlasında daha hızlı bir şekilde sunmanızı sağlayan akıllı bir CDN içerir

Brandfolder'ın merkezi çalışma alanı, pazarlama kampanyalarını planlamak ve yürütmek için mükemmeldir

Brandfolder sınırlamaları:

Uzun kurulum süreci, küçük takımları caydırabilir

AI'nın farklı varlıkları nasıl kategorize ettiğini anlamak zaman alır

Brandfolder fiyatlandırması:

Fiyatlandırma için iletişime geçin

Brandfolder puanları ve yorumları:

G2 : 4,5/5 (1.000'den fazla yorum)

Capterra: 4,7/5 (436 yorum)

10. MarcomCentral

MarcomCentral aracılığıyla

MarcomCentral, kurumsal şirketler için tasarlanmış bulut tabanlı bir pazarlama varlık yönetimi çözümüdür. MarcomCentral, takımların tüm yaratıcı varlıklarını tek bir yerde depolamasını, erişmesini ve üzerinde işbirliği yapmasını kolaylaştırır.

MarcomCentral ayrıca onay talepleri, proje izleme ve marka uyumu gibi görevler için kapsamlı analiz raporları ve otomatikleştirilmiş iş akışları sağlar.

MarcomCentral'ın en büyük dezavantajı karmaşıklığıdır. Hepsi bir arada sistemini işinize uygun hale getirmek, bazı takımların sahip olmayabileceği zaman veya kaynak gerektirir.

MarcomCentral'ın en iyi özellikleri:

Uçtan uca iş akışı yönetimi, onaydan teslimata kadar tüm pazarlama sürecinizi optimize etmenizi sağlar

Varlıkların son kullanma tarihi bildirimleri, yakında geçerliliğini yitirecek pazarlama kaynaklarını takip etmek için kullanışlıdır

Şirket içi analiz ve içgörü platformları, pazarlama kaynaklarınızın iyi bir şekilde kullanılıp kullanıl madığını değerlendirir

MarcomCentral sınırlamaları:

MarcomCentral'ı özel amaçlarınız için özelleştirmek, özellikle takımınızda bu yazılımla deneyimli biri yoksa zor olabilir

Şablon oluşturma, olması gerekenden daha fazla zaman alıyor

MarcomCentral fiyatlandırması:

Fiyatlandırma için iletişime geçin

MarcomCentral puanları ve yorumları:

G2 : 4. 1/5 (87 yorum)

Capterra: 4/5 (84 yorum)

Pazarlama Kaynakları Yönetimi Yazılımı SSS

MRM yazılımı, işletmelerin pazarlama süreçlerini nasıl kolaylaştırır?

MRM yazılımı, bütçe izleme, proje yönetimi ve varlık yönetimi gibi görevleri otomatikleştirerek işletmelerin zamandan tasarruf etmesine yardımcı olur. Ayrıca, takım üyeleri arasında işbirliğini sağlar ve kampanya performansına gerçek zamanlı görünürlük sunar.

MRM yazılımının bazı anahtar özellikleri nelerdir?

MRM yazılımının bazı anahtar özellikleri arasında bütçe izleme, proje yönetimi, varlık yönetimi, iş akışı otomasyonu, kampanya planlama ve izleme ile analiz ve raporlama yer alır.

Bir işletme için MRM yazılımı kullanmanın bazı avantajları nelerdir?

MRM yazılımını kullanmak, işletmelerin pazarlama süreçlerini optimize ederek, maliyetleri azaltarak ve verimliliği artırarak pazarlama ROI'sini iyileştirmesine yardımcı olabilir. Ayrıca, takımların daha işbirliği içinde çalışmasına ve gerçek zamanlı içgörülere dayalı veri odaklı kararlar almasına da yardımcı olabilir.

Takımınız için Doğru Pazarlama Kaynakları Yönetimi Yazılımı

Pazarlama Kaynak Yönetimi araçları, pazarlama varlıklarını büyütmek isteyen işletmeler için paha biçilmez değerdedir. Bu çözümler, otomatikleştirilmiş iş akışları ve görev yönetiminden analitik raporlamaya ve varlık izlemeye kadar bir dizi özellik sunar.

Her MRM platformunun kendine özgü güçlü ve zayıf yönleri vardır, bu nedenle karar vermeden önce her birini araştırmak için zaman ayırmak önemlidir.

Bu araştırma sürecine başlamanın bir yolu, bu MRM yazılımlarını denemektir. ClickUp ile kapsamlı pazarlama şablon kitaplığımıza, görev yönetim sistemimize ve çok daha fazlasına erişebilirsiniz.

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