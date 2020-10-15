Ofis Hayatına Geri Dönüşte Personel Verimliliğini Artırma Yöntemleri

Karantina önlemlerinin kademeli olarak hafifletilmesiyle dünya yavaş yavaş normale dönüyor ve birçok iş liderinin dikkatleri, çalışanlarının işyerlerine dönüşüne odaklanmış durumda.

Ofis alanı COVID açısından güvenli mi? Çalışanların kendilerini rahat hissetmelerini sağlamak için prosedürler var mı? Çalışanların alıştığı tipik iş yeri "şakaları" ne olacak?

Bunlar, son haftalarda ve aylarda birçok işverenin kendisine sorduğu sorular. Sonuçta, çalışanlarının sağlığını ve güvenliğini korumak onların anahtar sorumluluğudur. Bunu yapmazlarsa, sonuç sadece çalışanların işten ayrılması açısından değil, verimlilik açısından da felaket olabilir.

Peki, işverenler bu durumdan nasıl korunabilir ve çalışanlarının verimlilik seviyelerinin COVID-19 salgını öncesindeki seviyelerinde kalmasını, hatta daha da artmasını nasıl sağlayabilir?

İşte burada devreye giriyoruz. ClickUp gibi ofis yönetim araçlarını kullanarak, projeleri planlayabilir, görevleri programlayabilir ve kaynaklarınızı, ofise dönmüş veya uzaktan çalışmaya devam eden takım üyeleriyle iletişim kurup işbirliği yapabileceğiniz merkezi bir çalışma alanında yönetebilirsiniz.

COVID sonrası ofis hayatına geri dönerken, işverenlerin çalışanlarının verimliliğini artırmak için kullanabilecekleri bazı etkili yöntemleri birlikte inceleyelim.

İş yerinizi yeniden tasarlayın

2 metrelik sosyal mesafe kuralları uygulandığı için, çalışanlar işyerlerine döndüklerinde işyerlerinin çok farklı görüneceğini söylemek mümkün.

İşverenler artık işyerinin COVID açısından mümkün olduğunca güvenli olmasını sağlamalıdır. Bu, çalışanların işyerine girişinde termal kamera kullanmak, masaları güvenli bir mesafede yerleştirmek veya öğle aralarını tek tek yapmak gibi önlemlerle sağlanabilir.

Ama neden burada durmalılar?

Çoğu çalışan, dışarıda veya evde karşılaşabilecekleri dikkat dağıtıcı unsurlardan uzak, işlerine konsantre olabilmeyi sever.

İşverenler, ofisi yeniden tasarlarken bu fikri temel alan stratejiler uygulamayı düşünmelidir. Birleşik Krallık'taki üretici Smartlouvre, ofiste gizliliği sağlamak için MicroLouvre cam bölme sistemini kullanmayı öneriyor, çünkü bu sistem "görünümü ve fonksiyonu en üst düzeye çıkarmak için tasarlanmış, yüksek performanslı cam estetiğine yeni ve heyecan verici bir boyut kazandırıyor".

Ofisi temizleyin

Oldukça bariz gibi görünse de, temiz bir ofis ortamı, çalışanların verimlilik düzeylerinde harikalar yaratabilecek kolay bir yöntemdir – ve şimdi her zamankinden daha fazla.

Son zamanlarda küresel bir salgınla karşı karşıya kaldığımızdan, herkesin hijyen ve kişisel sağlık bilinci katlanarak arttı.

Çalışanlar artık çalıştıkları ortama daha fazla dikkat edecekler – ortam ne kadar kirli olursa, o kadar rahatsız hissedecekler ve sonuç olarak o kadar az verimli çalışacaklar.

Yazıcıdan telefona, fareden klavyeye, soğutucudan su ısıtıcısına kadar ofis genelinde çok sayıda mikrop yuvası bulunmaktadır, bu nedenle işverenlerin bunları temiz tutması gerekir.

Ayrıca, koronavirüs olsun ya da olmasın, hastalıkların yayılmasını önlemek için el dezenfektanı ve antibakteriyel el jeli her zaman ulaşılabilir durumda olmalıdır.

Takımınızla İletişim Kurun

Aylarca kendilerini izole ettikten sonra, çalışanlar kilitlenme süresince işlerin nasıl gittiğini bilmek isteyeceklerdir.

Pandemi çok ani bir şekilde ortaya çıktığı için birçok kuruluş hazırlıksız yakalandı ve ayakta kalabilmek için stratejilerini sürekli olarak değiştirmek zorunda kaldı.

Buna, izin planının ezici etkisinden bahsetmiyorum bile. Karantina sırasında izin verilen birçok çalışan, muhtemelen şimdi kendilerini dışlanmış hissedecek ve COVID-19 sonrası işin hedeflerinin ne olduğu konusunda güvence ve açıklığa ihtiyaç duyacaktır.

İşverenler bu bilgileri çalışanlarına aktarmalıdır. Hiç kimse, ister işveren ister çalışan olsun, karanlıkta bırakılmaktan hoşlanmaz. Çalışanların bir şirket için verimli bir şekilde çalışması ancak bir takım olarak birlikte çalışarak sağlanabilir.

Dahası, bazı işletmeler son zamanlarda sundukları hizmetler ve iç süreçlerinin işleyişi açısından çalışma yaklaşımlarını yeniden düşünmek zorunda kalmıştır. Bu nedenle, personelin bu değişikliklere nasıl tepki vereceğini düşünmek önemlidir.

Örneğin, belirli bir şirket, tüm süreçlerini kolaylaştırmak ve birden fazla uygulamaya ihtiyaç duymamak için karantina sırasında ClickUp'ın hepsi bir arada verimlilik yazılımını kullanmaya karar verdi. Ofise geri dönüş söz konusu olduğunda, bu şirketin çalışanları yeni yazılıma alışmak için zamana ihtiyaç duyacak ve bu da ancak etkili bir iletişim kanalı kurulursa mümkün olacaktır.

Şeffaf olun

Etkili iletişim konusuna gelince, iş liderlerinin çalışanlarına karşı tamamen açık ve şeffaf olmaları gerekecektir.

Sonuçta çalışanlar aptal değil. Koronavirüs salgınının getirdiği dönemin ne kadar zorlu olduğunu ve önümüzdeki aylarda ve yıllarda yaşanacak ekonomik belirsizliği farkındalar.

Bu nedenle, çalışma yerlerinin nasıl etkilendiğine dair en ince ayrıntılara kadar bilgi edinme hakları vardır.

Gelir, karlılık, müşteri veya çalışan sayısında büyük bir düşüş olsun, işverenler çalışanlarına karşı ne kadar dürüst olursa, çalışanlar da pandemi öncesindeki duruma geri dönmek, hatta daha da ileriye gitmek için o kadar çok çalışmaya motive olurlar!

Dinleyin

Daha önce de bahsettiğimiz gibi, çalışanlar son zamanlarda sokağa çıkma kısıtlamaları nedeniyle zor bir dönem geçirdi ve işverenlerin hoşuna gitse de gitmese de, bazen kişisel hayat işten öncelikli hale geliyor.

Liderler, çalışanlarına örnek olmalı, onların ihtiyaçlarını dinlemeli ve kendilerini rahat hissettikleri şekilde çalışmasına izin vermelidir.

Örneğin, bir çalışanın çocuğunun kreş saatlerine uymak için haftada iki gün evden çalışması gerekiyorsa, buna izin verilmelidir. Muhtemelen, işverenlerinin kendilerini dinlediği ve kişisel yaşamlarına uyum sağlamalarına izin verdiği için daha çok ve daha hızlı çalışacaklardır.

Aynı şekilde, bir çalışan ofise gelmekten rahatsızlık duyuyorsa, işverenler ona evden çalışma özgürlüğü vermeli veya ofis alanının COVID açısından mümkün olduğunca güvenli tutulmasını sağlayarak endişelerini gidermelidir.

Sonuç

İşte size, çalışanlarınızın işyerine döndüklerinde mümkün olduğunca verimli bir şekilde çalışmasını sağlamak için beş anahtar yol.

Esasen, her şey onların kendilerini rahat hissetmelerini sağlamaya bağlıdır. Eğer kendilerini rahat hissetmezlerse ve işe dönmenin aileleri veya arkadaşları için oluşturabileceği riskler konusunda endişelenirlerse, görevlerine odaklanamazlar. Sonuç olarak, verimlilikleri düşer.

Çalışanlar arasında açık ve dürüst bir iletişim ortamı oluşturarak, personeliniz kısa sürede en iyi şekilde çalışmak için çok daha motive olacak ve koronavirüsle ilgili tüm endişelerini ofis kapısında bırakacaktır.

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