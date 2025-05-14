Verimli İşyerleri için En İyi 10 Ofis Yönetimi Yazılımı

Ofisiniz yüzeysel olarak verimli görünebilir: görevler tamamlanıyor, toplantılar yapılıyor, e-postalar uçuşuyor. Ancak tüm bunların altında, dosya aramak, onay almak veya yanlış anlaşılmaları düzeltmek için ne kadar zaman harcanıyor?

İşyerindeki verimsizlik her zaman belirgin değildir, ancak hızla artar.

Bu nedenle işler, temel organizasyonun ötesine geçen ofis yönetim yazılımlarına yöneliyor. Otomatikleştirilmiş iş akışları, kolaylaştırılmış iletişim ve her şeyin olağan kaos olmadan çalışmasını sağlayan bir sistem istiyorlar.

Ancak bu kadar çok seçenek varken, doğru olanı nasıl bulabilirsiniz? İşlerin daha akıllı bir şekilde yürütülmesine, sorunsuz bir şekilde işbirliği yapılmasına ve operasyonların kontrol altında tutulmasına yardımcı olmak için tasarlanmış en iyi ofis yönetim yazılımı çözümlerinin bir listesini araştırdık ve derledik.

En İyi Ofis Yönetimi Yazılımlarına Genel Bakış

Yazılım En İyisi Anahtar Özellikler Fiyatlandırma (USD) ClickUp Kurumsal işletmeler için eksiksiz ofis iş akışı yönetimi Görev/proje yönetimi, belgeler, sohbet, otomasyon, gösterge panelleri, entegrasyonlar, yapay zeka Ücretsiz plan mevcuttur; Kurumsal müşteriler için özelleştirme mevcuttur Asana Küçük veya orta ölçekli takımlar için sezgisel proje ve görev yönetimi Görev izleme, otomasyon, entegrasyonlar, çoklu görünümler Ücretsiz plan mevcuttur; Ücretli planlar 13,49 $/kullanıcı/ay'dan başlar Basecamp Küçük takımlar için basit takım iletişimi ve proje izleme Mesaj panoları, sohbet, check-in'ler, Hill Grafikleri Ücretsiz plan mevcuttur; Ücretli planlar 15 $/kullanıcı/ay'dan başlar Monday. com İşbirliği yapan takımlar için görsel proje planlama ve otomasyon Renk kodlu panolar, şablonlar, zaman takibi, entegrasyonlar Ücretsiz plan mevcuttur; Ücretli planlar 12 $/kullanıcı/ay'dan başlar Zoho One Büyük takımlar için hepsi bir arada iş operasyonları yönetimi 45'ten fazla uygulama, İK/bordro, otomasyon, gösterge panelleri Ücretsiz plan mevcuttur; Ücretli planlar 45 $/çalışan/ay'dan başlar (tüm çalışanlar) Flowlu Startup'lar için iş süreci otomasyonu ve finansal izleme Zihin haritaları, CRM, otomasyon, sohbet, raporlama Ücretsiz plan mevcuttur; Ücretli planlar 49 $/kullanıcı/ay'dan başlar Nifty Birden fazla projeyi yöneten takımlar için otomatik proje iş akışları Dönüm noktası izleme, otomasyon, projeler arası genel bakış, sohbet Ücretsiz plan mevcuttur; Ücretli planlar 49 $/kullanıcı/ay'dan başlar Hive Orta ölçekli kurumsal şirketler için veri odaklı proje yönetimi Çoklu görünümler, sohbet, zaman takibi, e-posta entegrasyonu, analitik Ücretsiz plan mevcuttur; Ücretli planlar kullanıcı başına aylık 7 $'dan başlar ProofHub Ajanslar için merkezi proje ve takım işbirliği Gantt/Kanban/Takvim, tartışmalar, sohbet, zaman takibi, raporlar Planlar aylık 50 $'dan başlar OfficeSpace Yüz yüze ofis ortamları için çalışma alanı yönetimi ve optimizasyonu Masa/oda rezervasyonu, ofis haritaları, analizler, ziyaretçi yönetimi Özel fiyatlandırma

Ofis yönetim yazılımında nelere dikkat etmelisiniz?

İş yönetimi yazılımı seçerken, verimliliği artıran, darboğazları ortadan kaldıran ve günlük işlemleri basitleştiren bir araca ihtiyacınız vardır.

Bir ofis yöneticisi olarak, ofis yönetim yazılımı araçlarında aramanız gereken özellikler şunlardır:

Görev ve proje yönetimi : Kanban panoları, Gantt grafikleri ve : Kanban panoları, Gantt grafikleri ve iş akışı otomasyonu kullanarak görevleri atayabileceğiniz, izleyebileceğiniz ve otomatikleştirebileceğiniz araçlar arayın

İşbirliği ve iletişim : Takımınızın birden fazla platform arasında geçiş yapmadan bağlantıda kalması için yerleşik sohbet, dosya paylaşımı ve gerçek zamanlı düzenleme özelliklerine sahip bir yazılım tercih edin

Planlama ve takvimler : Çakışmaları ve kaçırılan son tarihleri önlemek için akıllı planlama, takvim senkronizasyonu ve otomatik hatırlatıcılar içeren bir çözüm seçin

Belge yönetimi : Önemli dosyalara kolay erişim için merkezi depolama, sürüm izleme ve güvenli bulut yedekleme sunan bir sistem seçin

Otomasyon ve AI : Tekrarlayan görevleri azaltmak ve verimliliği artırmak için otomatik onaylar, içgörüler ve sohbet robotları gibi AI destekli özellikleri tercih edin

Entegrasyonlar : Yazılımın CRM, İK ve muhasebe araçlarıyla kolayca entegre olmasını ve özel iş akışları için API erişimi sağlamasını sağlayın

Güvenlik ve erişim kontrolü : Hassas verileri korumak için rol tabanlı izinler, iki faktörlü kimlik doğrulama (2FA) ve sektör standartlarına uygun bir platform seçin

Kullanım kolaylığı ve özelleştirme: Yazılımın gelişen iş ihtiyaçlarınıza uyum sağlaması için sezgisel bir arayüz, özelleştirilebilir iş akışları ve ölçeklenebilirlik arayın

En İyi 10 Ofis Yönetimi Yazılımı

Düzenli kalmanıza, ajans verimliliğini artırmanıza ve takımınızın senkronizasyonunu sağlamanıza yardımcı olacak en iyi ofis yönetim sistemleri:

1. ClickUp (Eksiksiz ofis iş akışı yönetimi için en iyisi)

Bir ofisi yönetmek, genellikle birbirinden bağımsız birçok araç kullanarak görevleri, son teslim tarihlerini, toplantıları, belgeleri, iletişimi ve ofis alanını koordine etmek anlamına gelir. İşlerinizi yürütmek için sürekli olarak uygulamalar ve iletişim araçları arasında geçiş yapıyorsanız, ClickUp size daha iyi bir yol sunar.

ClickUp, bir görev veya proje yönetimi yazılımından daha fazlasıdır — iş için her şeyi içeren bir uygulamadır. Projeleri, görevleri, belge yönetimini, envanter yönetimini, iletişimi ve otomasyonu kullanıcı dostu bir arayüze sahip, kullanımı kolay bir platformda birleştirir.

ClickUp'ın Görev Yönetimi ile özel durumlar, öncelikler ve otomasyon kullanarak iş akışlarını zahmetsizce yönetin ve takımınızın işleri yolunda gitmesini sağlayın

ClickUp'ın Görev Yönetimi özellikleri, takımınıza netlik ve kontrol sağlamak için tasarlanmıştır. Özel durumlar, son teslim tarihleri, öncelikler ve bağımlılıklar ile görevler oluşturabilir, atayabilir ve izleyebilir, böylece her görevin düzenli ve iş akışınızla uyumlu olmasını sağlayabilirsiniz.

📮ClickUp Insight: Bilgi çalışanlarının %92'si, sohbet, e-posta ve elektronik tablolara dağılmış önemli kararları kaybetme riskiyle karşı karşıyadır. Kararları yakalamak ve izlemek için birleşik bir sistem olmadan, kritik iş içgörüleri dijital gürültüde kaybolur. ClickUp'ın Görev Yönetimi özellikleriyle, bu konuda endişelenmenize gerek kalmaz. Tek bir tıklama ile sohbet, görev yorumları, belgeler ve e-postalardan görevler oluşturun!

Liste, Pano (Kanban), Gantt ve Takvim gibi birden fazla ClickUp Görünümü ile projelerinizi takımınız için anlamlı bir şekilde görselleştirebilirsiniz. Yapılacak işlerinizi düzenlemek için yapılandırılmış bir görev listesine mi yoksa çevik iş akışları için esnek bir panoya mı ihtiyacınız var? Tarzınız ne olursa olsun, ClickUp size doğru perspektifi sunar.

Gantt grafikleri, bağımlılıklar ve sorunsuz yürütme için iş yükü görünümleri dahil olmak üzere ClickUp'ın Proje Yönetimi araçlarıyla projeleri sorunsuz bir şekilde organize edin

E-posta, Slack ve Google Dokümanlar arasında geçiş yapmaktan bıktınız mı? ClickUp'ın Proje Yönetimi araçları her şeyi ve herkesi tek bir yerde bir araya getirir, böylece takımınız uygulama arasında geçiş yapmadan uyumlu bir şekilde çalışabilir.

ClickUp Sohbet ile tartışmalar işin yapıldığı yerde gerçekleşir, sadece güncelleme almak için platformlar arasında geçiş yapmaya gerek kalmaz. Artık kaybolan mesajlar veya bağlamı bulmak için sonsuz aramalar yok — her şey doğrudan görevlerinize bağlıdır.

Ücretsiz Şablon Alın ClickUp'ın Ofis Alanı Yönetimi Şablonu ile ofis işlemlerinizi iyileştirin, kaynakları, programları ve takım ihtiyaçlarını tek bir yerden kolayca izleyin

ClickUp sadece dijital iş akışları için değildir, aynı zamanda fiziksel ofis alanınızı yönetmenize de yardımcı olur. ClickUp Ofis Alanı Yönetimi Şablonu, masa atamalarını ve koltuk düzenlemelerini kolayca planlamanızı sağlar.

ClickUp'ın en iyi özellikleri

Beyaz Tahta ve Belgeler ile beyin fırtınası yapın ve belgeler oluşturun

Özel gösterge panelleriyle çalışma alanınızın genel görünümünü elde edin

Takım arkadaşlarınızı etiketleyin, öncelikleri ayarlayın ve @bahsetmeler ve bildirimlerle herkesi anında haberdar edin

Tekrarlayan görevleri yönetmek ve iş yükünü azaltmak için ClickUp Brain'in yapay zekasını kullanın

Takımın ilerlemesini izleyin ve görevlere harcanan zamanı takip edin

Slack, Google Drive, Trello ve daha fazlasıyla entegre edin

ClickUp sınırlamaları

Kapsamlı özelleştirme seçenekleri ilk başta kafa karıştırıcı gelebilir

ClickUp fiyatlandırması

ClickUp puanları ve yorumları

G2 : 4,7/5 (10.200+ yorum)

Capterra: 4,6/5 (4.400+ yorum)

Gerçek kullanıcıların ClickUp hakkında söyledikleri

Pontica Solutions'ın Hesap Direktörü Dayana Mileva'nın görüşleri şöyle

Bir proje yönetimi platformu arıyordum ve en iyisini buldum. ClickUp'ın tüm sorunlarımızı çözebileceğini ve hayal bile edemeyeceğim şekilde bize fayda sağlayacak hazır çözümler üretebileceğini hemen hissettim.

Bir proje yönetimi platformu arıyordum ve en iyisini buldum. ClickUp'ın tüm sorunlarımızı çözebileceğini ve hayal bile edemeyeceğim şekilde bize fayda sağlayacak hazır çözümler üretebileceğini hemen hissettim.

🧠 İlginç Bilgi: Ortalama bir Amerikalı yılda 700 pounddan fazla kağıt kullanıyor. Dijital gelişmelere rağmen kağıt tüketimi hala yüksek seviyelerde seyrediyor ve bu da kağıtsız ofislere geçişi hızlandırıyor.

2. Asana (Sezgisel proje ve görev yönetimi için en iyisi)

asana aracılığıyla

Ofis projeleriniz kaotik bir hal aldıysa, Asana sezgisel görev yönetimi, organizasyon araçları, net son tarihler ve sorunsuz işbirliği ile düzeni sağlar.

Liste, Kanban ve Zaman Çizelgesi görünümleri sunan görsel yaklaşımı, takımınızın iş akışlarını özelleştirmesine ve işleri yolunda tutmasına yardımcı olur. Otomasyon, tekrarlayan görevleri üstlenerek daha anlamlı işler için zaman kazandırır ve verimliliği artırır.

Asana'nın en iyi özellikleri

Görevleri zahmetsizce atayın, izleyin ve otomatikleştirin

Takım çabalarını şirket hedefleriyle uyumlu hale getirin

Kurallar ve şablonlarla manuel işleri azaltın

Asana'yı Slack, Zoom, Google Drive ve daha fazlasıyla bağlayın

Asana sınırlamaları

Düşük seviyeli planlarda sınırlı raporlama

Yerel zaman takibi yok (üçüncü taraf entegrasyon gerektirir)

Asana fiyatlandırması

Ücretsiz

Başlangıç : Aylık 13,49 $/kullanıcı

Gelişmiş : Aylık 30,49 $/kullanıcı

Enterprise : Özel fiyatlandırma

Enterprise+: Özel fiyatlandırma

Asana puanları ve yorumları

G2 : 4,4/5 (11.400+ yorum)

Capterra: 4,5/5 (13.400+ yorum)

Gerçek kullanıcıların Asana hakkında söyledikleri

Bir G2 kullanıcısının yorumu:

Kullanımı kolay ve harika entegrasyonlar! İzlemeniz gereken çok şey olduğunda, iş ve kişisel kullanım için harika bir araçtır.

Kullanımı kolay ve harika entegrasyonlar! İzlemeniz gereken çok şey olduğunda, iş ve kişisel kullanım için harika bir araçtır.

3. Basecamp (Basit takım iletişimi ve proje izleme için en iyisi)

basecamp aracılığıyla

Karmaşık olmayan, basit işbirliği araçları arayan takımlar için Basecamp, e-posta zincirlerinin, çoklu iş sipariş araçlarının, Slack mesajlarının ve dağınık yapılacaklar listelerinin yerini alan hepsi bir arada bir çalışma alanı sunar.

Yönetimsel görevler, dosyalar, programlar ve tartışmalar için tek bir yer sağlayarak dağınıklığı ortadan kaldırır.

Basecamp'ın en iyi özellikleri

Tartışmaları yapılandırılmış ve erişilebilir tutan mesaj panoları ile iletişimi basitleştirin

Hızlı ve gayri resmi takım tartışmaları için yerleşik Campfire özelliği ile sohbet edin

Herkesi güncel tutan otomatik check-in'lerle gereksiz durum toplantılarını ortadan kaldırın

Hill Charts'ı kullanarak proje ilerlemesini görselleştirin ve gelecekte neler olacağına dair daha net bir resim elde edin

Basecamp sınırlamaları

Gelişmiş proje yönetimi araçları yoktur (Gantt grafikleri veya bağımlılıklar yoktur)

Basecamp fiyatlandırması

Ücretsiz: Ücretsiz

Artı: Aylık 15 $/kullanıcı

Pro Sınırsız: 299 $/ay (yıllık faturalandırılır)

Basecamp puanları ve yorumları

G2 : 4,1/5 (5.300+ yorum)

Capterra: 4,3/5 (14.400+ yorum)

Gerçek kullanıcıların Basecamp hakkında söyledikleri

Bir G2 kullanıcısının yorumu:

Basecamp'ın son derece organize ve kullanımı/entegrasyonu kolay olmasını seviyorum. Bu sayede, müşteri olarak web tasarımcısıyla olan ilişkimizi yönetebiliyorum. Web sitesi taşıma projemiz tamamlandığından beri Basecamp'ı aylık olarak kullanıyoruz. Düzenlemeler veya web tasarımları gerektiğinde web geliştiricimin kullanması son derece kolay ve organize. Ayrıca, bir görevi incelemeleri veya bir işbirliğine katılmaları gerektiğinde iş arkadaşlarımı etiketleyebilmeyi de seviyorum.

Basecamp'ın son derece organize ve kullanımı/entegrasyonu kolay olmasını seviyorum. Bu sayede, müşteri olarak web tasarımcısıyla olan ilişkimizi yönetebiliyorum. Web sitesi taşıma projemiz tamamlandıktan sonra Basecamp'ı aylık olarak kullanmaya başladık. Düzenlemeler veya web tasarımları gerektiğinde web geliştiricimin kullanması son derece kolay ve organize. Ayrıca, bir görevi incelemeleri veya bir işbirliğine katılmaları gerektiğinde iş arkadaşlarımı etiketleyebilmeyi de seviyorum.

📖 Ayrıca okuyun: En İyi Basecamp Alternatifleri 👀

4. Monday. com (Görsel proje planlama ve otomasyon için en iyisi)

Monday. com, proje izleme, ofis otomasyonu ve entegrasyonları tek bir görsel olarak çekici platformda birleştiren, son derece özelleştirilebilir bir ofis yönetim aracıdır.

Esnekliği, projeleri net bir şekilde görselleştiren renk kodlu panolar gibi özelliklerden gelir ve görevlerin durumunu bir bakışta kolayca görmenizi sağlar.

Monday. com en iyi özellikler

Önceden oluşturulmuş şablonları kullanarak projeleri daha hızlı başlatın

Zamanı takip edin ve görevleri otomatikleştirerek verimliliği artırın

Üçüncü taraf entegrasyonlar aracılığıyla 50'den fazla uygulamaya bağlanın

Monday. com sınırlamaları

Platform, basit araçlara ihtiyaç duyan kullanıcılar için biraz karmaşık gelebilir

Monday. com fiyatlandırma

Ücretsiz

Temel : Aylık 12 $/kullanıcı

Standart : Aylık 14 $/kullanıcı

Pro : Aylık 24 $/kullanıcı

Enterprise: Özel fiyatlandırma

Monday. com puanları ve yorumları

G2 : 4,7/5 (12.800+ yorum)

Capterra: 4,6/5 (5.420+ yorum)

Gerçek kullanıcıların Monday.com hakkında söyledikleri

Bir G2 kullanıcısının yorumu:

Monday Work Management, takımım ve benim departmanlar arasında çok çeşitli projelerde etkili bir şekilde işbirliği yapmamızı sağladı. Düzenli kalmak, ilerlemeyi izlemek ve işbirliğini teşvik etmek için çok faydalıdır.

Monday Work Management, takımım ve benim departmanlar arasında çok çeşitli projelerde etkili bir şekilde işbirliği yapmamızı sağladı. Düzenli kalmak, ilerlemeyi izlemek ve işbirliğini teşvik etmek için çok faydalıdır.

💡 Profesyonel İpucu: Çalışma alanlarının düzenli olarak temizlenmesini teşvik edin. Düzenli bir ortam, odaklanmayı ve verimliliği artırabilir.

5. Zoho One (Hepsi bir arada iş operasyonları yönetimi için en iyisi)

zoho One aracılığıyla

Zoho One, tüm ofis işlemlerinizi tek bir platformdan yönetmek için tasarlanmış 45'ten fazla entegre iş uygulamasından oluşan kapsamlı bir pakettir.

Takımların proje ve görev yönetimini zahmetsizce planlamasına, izlemesine ve işbirliği yapmasına yardımcı olarak sorunsuz iş akışları ve net hesap verebilirlik sağlar.

Zoho One'ın en iyi özellikleri

İK ve bordro araçlarıyla çalışan kayıtlarını kolayca yönetin, devamlılığı izleyin ve manuel işlemlerle uğraşmadan bordro işlemlerini gerçekleştirin

Satış ve finanstan insan kaynaklarına kadar tüm departmanlarda tekrarlayan iş akışlarını otomatikleştirin

Özel gösterge panelleriyle görevleri gerçek zamanlı olarak yönetin ve izleyin

Zoho One sınırlamaları

Özelleştirme bir öğrenme süreci gerektirir

Zoho One fiyatlandırması

Esnek Kullanıcı Fiyatlandırması: Aylık 105 $/kullanıcı

Tüm Çalışanlar İçin Fiyatlandırma: Aylık 45 $/çalışan

Zoho One puanları ve yorumları

G2 : 4,4/5 (21.300'den fazla yorum)

Capterra: 4,2/5 (120+ yorum)

Zoho One hakkında gerçek kullanıcıların yorumları

Bir G2 kullanıcısının yorumu:

Özelleştirme açısından sağladığı esneklik. Kullanım kolaylığı. Zoho Projects'i uzun süredir kullanıyorum. Çalışanlarımın performansını izlemek için Zoho People'ı, iç takım iletişimi için Zoho Cliq'i kullanıyorum ve deneyimlerim olağanüstü.

Özelleştirme açısından sağladığı esneklik. Kullanım kolaylığı. Zoho Projects'i uzun süredir kullanıyorum. Çalışanlarımın performansını izlemek için Zoho People'ı, iç takım iletişimi için Zoho Cliq'i kullanıyorum ve deneyimlerim olağanüstü.

6. Flowlu (İş süreci otomasyonu ve finansal izleme için en iyisi)

flowlu aracılığıyla

Sadece görev yönetiminden daha fazlasına ihtiyaç duyan işletmeler için ideal bir seçim olan Flowlu, proje yönetimini CRM, faturalama ve finans izleme ile birleştirir.

Takımlar işleri verimli bir şekilde planlayabilir, atayabilir ve izleyebilirken, otomasyonlar tekrarlayan süreçleri yöneterek projelerin zamanında tamamlanmasını sağlar.

Flowlu'nun en iyi özellikleri

Beyin fırtınası ve planlama için etkileşimli zihin haritalarını kullanarak iş stratejilerini görselleştirin

Özel iş akışları ve görev tetikleyicileriyle tekrarlayan süreçleri otomatikleştirin

Entegre sohbet, yorumlar, belge paylaşımı ve müşteri portalları aracılığıyla kolayca işbirliği yapın

Projeler, satışlar ve finansal performans hakkında gelişmiş raporlama ile gerçek zamanlı içgörüler elde edin

Flowlu sınırlamaları

Rakiplere kıyasla sınırlı üçüncü taraf entegrasyonları

Flowlu fiyatlandırma

Ücretsiz : 2 kullanıcıya kadar

Takım : 8 kullanıcıya kadar aylık 49 $

İş : 16 kullanıcıya kadar aylık 99 $

Profesyonel : 25 kullanıcıya kadar aylık 199 $

Enterprise: Takım başına aylık 329 $

Flowlu puanları ve yorumları

G2 : 4,7/5 (150'den fazla yorum)

Capterra: 4,8/5 (350'den fazla yorum)

Gerçek kullanıcıların Flowlu hakkında söyledikleri

Bir G2 kullanıcısının yorumu:

Onboarding bölümünü gerçekten beğendim. Adım adım rehberlik ediyor.

Onboarding bölümünü gerçekten beğendim. Adım adım rehberlik ediyor.

👀 Biliyor muydunuz? Hibrit iş modelleri norm haline geliyor. 2024 yılında, Büyük Britanya'da çalışan yetişkinlerin %28'i uzaktan ve ofis içi çalışmayı dengeleyen hibrit çalışma düzenlemelerini benimsedi.

7. Nifty (Otomatik proje iş akışları için en iyisi)

via Nifty

Gerçek zamanlı dönüm noktası izleme özelliği ile Nifty, belirsiz proje zaman çizelgelerini net yol haritalarına dönüştürür. Takımlar, tam olarak nerede olduklarını, sırada ne olduğunu ve her bir görevin büyük resme nasıl katkıda bulunduğunu görebilir.

Entegre sohbet özelliği, araçlar arasında geçiş yapmadan anında tartışmalar yapılmasına olanak tanırken, belge yönetimi dosyaları ve geri bildirimleri bağlam içinde tutar.

En iyi özellikler

Akıllı otomasyon ile manuel işleri azaltmak için görev iş akışlarını otomatikleştirin

Net proje dönüm noktaları belirleyin ve ilerlemeyi görsel olarak izleyin

Projeler arası genel bakışlarla birden fazla projeyi aynı anda denetleyin

Kullanışlı sınırlamalar

Kapsamlı raporlama araçları yok

Uygun fiyatlandırma

Ücretsiz : 2 projeye kadar

Başlangıç : Aylık 49 $

Pro : Aylık 99 $

İş : Aylık 149 $

Sınırsız: Aylık 499 $

Kullanışlı derecelendirmeler ve yorumlar

G2 : 4,7/5 (400'den fazla yorum)

Capterra: 4,6/5 (430+ yorum)

8. Hive (Veri odaklı proje yönetimi için en iyisi)

hive aracılığıyla

Ofis iş akışlarını verimli bir şekilde yönetmek için gerçek zamanlı içgörülere ve analitiklere güvenen takımlar için tasarlanan Hive, görevleri, çevrimiçi işbirliğini ve otomasyonu AI destekli içgörülerle birleştirir.

Kanban, Gantt, Takvim ve Tablo gibi birden fazla proje görünümüyle takımlar, işleri kendilerine en uygun şekilde görselleştirebilir.

Hive'ın en iyi özellikleri

Sohbet, yorumlar ve gerçek zamanlı bildirimler aracılığıyla takım üyeleriyle işbirliği yapın

Yerleşik zaman takibi ile görevlere harcanan zamanı izleyin

Sorunsuz iletişim için yerel e-posta entegrasyonu ile platform içinde e-postaları yönetin

Hive sınırlamaları

Zaman çizelgeleri, otomasyonlar ve özel gösterge panelleri yalnızca ücretli eklenti olarak mevcuttur

Hive fiyatlandırması

Ücretsiz

Başlangıç: Aylık 7 $/kullanıcı

Takımlar : Aylık 18 $/kullanıcı

Enterprise: Özel fiyatlandırma

Hive puanları ve yorumları

G2 : 4,6/5 (600'den fazla yorum)

Capterra: 4,4/5 (200'den fazla yorum)

📖 Ayrıca okuyun: Proje Yönetimi için Hive Alternatifleri

9. ProofHub (Merkezi proje ve takım işbirliği için en iyisi)

proofHub aracılığıyla

Takımınızın birden fazla araç arasında geçiş yapmadan kullanabileceği hepsi bir arada bir işbirliği merkezine ihtiyacı varsa, Proofhub ideal bir seçimdir. Bu ofis yönetim yazılımı ile projeleri, takımınızın süreçlerine uygun, açık ve yapılandırılmış iş akışlarına bölebilirsiniz.

E-posta ek dosyaları aracılığıyla geri bildirim peşinde koşmak yerine, dosyaları doğrudan işaretleyebilir, değişiklikler talep edebilir ve son sürümleri tek bir yerden onaylayabilirsiniz. Bu özellik, tasarım takımları, ev ofis kurulumları, pazarlama onayları veya yasal belgeler için mükemmeldir.

ProofHub'ın en iyi özellikleri

Gantt, Kanban ve Takvim görünümleriyle projeleri izleyin

Yerleşik tartışma ve sohbet özellikleriyle sorunsuz iletişim kurun, harici uygulamalara bağımlılığı azaltın

Zaman takibi ve ayrıntılı raporlarla ofis verimliliğini ölçün

ProofHub sınırlamaları

Gelişmiş otomasyon özellikleri yok

ProofHub fiyatlandırması

Temel : 50 $/ay

Ultimate Control: 99 $/ay

ProofHub puanları ve yorumları

G2 : 4,6/5 (100'den fazla yorum)

Capterra: 4,5/5 (130+ yorum)

🧠 İlginç Bilgi: Uzaktan çalışma , evlerde enerji tüketimini artırdı. Evden çalışanlar, daha yüksek elektrik faturaları aldıklarını bildirerek enerji verimli ev ofis kurulumlarının gerekliliğini vurguladı.

10. OfficeSpace (Çalışma alanı yönetimi ve optimizasyonu için en iyisi)

officeSpace aracılığıyla

Çalışma alanı planlama, masa rezervasyonu ve tesis yönetimine odaklanan özel bir ofis yönetim aracı olan OfficeSpace, hibrit ve yüz yüze çalışan takımlar için idealdir.

Etkileşimli ofis haritaları ile çalışma alanlarının kullanılabilirliğini gerçek zamanlı olarak görebilir, masaları ve kaynakları karışıklık olmadan kolayca tahsis edebilirsiniz. Masa ve toplantı odası rezervasyon sistemi, paylaşılan alanları etkili bir şekilde yönetmenize yardımcı olur.

OfficeSpace'in en iyi özellikleri

Hibrit iş verimliliğini artırmak için masaları ve odaları kolayca rezerve edin

Çalışan rehberi ve ziyaretçi yönetimi ile iş yeri güvenliğini artırın

Veriye dayalı içgörüler ve analizlerle alan kullanımını analiz edin

OfficeSpace sınırlamaları

Görev/proje yönetimi için ideal değildir

OfficeSpace fiyatlandırması

Özel fiyatlandırma

OfficeSpace puanları ve yorumları

G2 : 4,7/5 (100'den fazla yorum)

Capterra: 4,8/5 (40+ yorum)

ClickUp ile Ofisinizi Verimli Bir Şekilde Yönetin

En iyi ofis yönetimi çözümü sadece görevleri izlemekle kalmaz; verimsizlikleri ortadan kaldırır, manuel işleri azaltır ve sonsuz e-posta zincirleri veya dağınık araçlar olmadan takımların senkronizasyonunu sağlar.

ClickUp tam da bu konuda mükemmeldir. Takımları sabit iş akışlarında çalışmaya zorlayan katı ofis yönetim yazılımlarının aksine, ClickUp gerektiği kadar esnek olacak şekilde tasarlanmıştır.

Ofis işlemlerini, İK taleplerini veya şirket çapındaki projeleri yönetiyor olun, ClickUp ile görev görünümlerinden (Liste, Pano, Gantt veya hatta Takvim) onayları, güncellemeleri ve hatırlatıcıları sizin için yöneten otomatik iş akışlarına kadar her şeyi özelleştirebilirsiniz.

Takımınızın iş yapma şeklini dönüştürmeye hazır mısınız? ClickUp'a bugün ücretsiz kaydolun!