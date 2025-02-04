2025'in En İyi 10 E-posta Yönetim Yazılımı (Ücretsiz ve Ücretli)

Her e-postanın yerinin olduğu, filtreleyebileceğiniz, önceliklendirebileceğiniz ve terlemeden yanıtlayabileceğiniz bir dünya hayal edin. Hayal gibi, değil mi? Birçok kişi gelen kutusunu gerekli bir kötülük olarak görürken, en iyi e-posta yönetim aracı onu bir varlığa dönüştürerek daha etkili iletişim kurmanızı ve daha verimli çalışmanızı sağlar.
İster birden fazla konuyu aynı anda idare eden bir startup kurucusu, ister projeleri koordine eden bir takım lideri, ister sadece gelen kutusunda huzur isteyen biri olun, yolculuk burada başlıyor.
En iyi 10 e-posta yönetim yazılımını inceleyin ve aşırı büyümüş mesaj karmaşasını verimlilik için akıcı bir akışa dönüştürün!
E-posta yönetim yazılımında nelere dikkat etmelisiniz?
E-posta yönetim araçları sadece e-postaları sıralamak için değildir; zamanınızı ve verimliliğinizi en üst düzeye çıkarmak içindir. Ancak dikkatinizi çeken bu kadar çok araç varken, gerçekten önemli olan nedir? Hadi inceleyelim:
- Sezgisel arayüz: Karışıklık yaşamadan kolayca gezinin; zorlanıyorsanız, muhtemelen size uygun değildir
- Sorunsuz entegrasyon: Google Çalışma Alanı ve Microsoft Outlook gibi mevcut uygulamalarınızla kolayca birleştirilebilen bir yazılım arayın
- Otomasyon gücü: Tekrarlayan görevleri otomatikleştiren bir araç seçerek kişisel gelen kutunuza ve yüksek değerli işlerinize odaklanın
- Görev dönüştürme: Gelen e-postaları kolaylıkla göreve dönüştürme özelliğini tercih edin
- Güçlü planlama: Güvenilir bir yazılım, müşteri hizmetleri takımına iş yükü yönetimi için esnek planlama görünümleri sunar
- Veri güvenliği: Güçlü güvenlik özelliklerine sahip e-posta yönetim araçlarına öncelik verin
Kullanabileceğiniz En İyi 10 E-posta Yönetimi Yazılımı Çözümü
1. ClickUp
ClickUp, her boyuttaki ve her sektördeki takımların günlük yapılacak işlerden işlevler arası iş akışlarına kadar her şeyi yönetmesi için tasarlanmış hepsi bir arada bir verimlilik platformudur. ClickUp'ı kullanarak konuşmaları ve müşteri taleplerini geldikçe takım üyelerine otomatik olarak atayın!
ClickUp'taki E-posta özelliği ile görevlerden doğrudan e-posta gönderebilir ve alabilir ve platformdan ayrılmadan işlem yapabilirsiniz. Binlerce entegrasyon ve özelleştirilebilir şablon ile tüm takım e-posta yönetim araçlarınız elinizin altında. Ayrıca, ClickUp'ın AI yazma asistanı toplantı notlarını özetlemek, e-postalar yazmak ve daha fazlasını yapmak için kullanılabilir.
ClickUp'ın en iyi özellikleri
- E-posta proje yönetimi araçlarıyla takımınızın gelen kutusunu yönetin
- Müşteri etkileşimlerini yönetmek için birden fazla atanan kişi ve görev izleyici özelliği
- ClickUp Tablo görünümü dahil 15'ten fazla özelleştirilebilir görünümle tüm işleri izleyin ve düzenleyin
- Zaman kazanmak için e-posta şablonları ve kaydedilmiş yanıtlar oluşturun (en iyi örnekler için ClickUp E-posta Pazarlama Şablonu ve ClickUp İş Tanıtım Şablonu'na göz atın)
- ClickUp'ı Gmail, Outlook, IMAP ve Office 365 gibi tercih ettiğiniz e-posta uygulamalarıyla entegre edin
- ClickUp AI'yı kullanarak yorum konuları, toplantı notları ve diğer uzun içeriklerin özetlerini sadece birkaç tıklamayla oluşturun
ClickUp sınırlamaları
- Özelliklerin sayısı nedeniyle, ilk kez kullanan kullanıcılar biraz öğrenme süreci geçirebilir
- Tüm görünümler henüz mobil uygulamada mevcut değildir
ClickUp fiyatlandırması
- Sonsuza Kadar Ücretsiz
- Sınırsız: Kullanıcı başına aylık 7 $
- İş: Kullanıcı başına aylık 12 $
- Enterprise: Fiyatlandırma için iletişime geçin
- ClickUp AI, tüm ücretli planlarda Çalışma Alanı üyesi başına aylık 5 $ karşılığında kullanılabilir
ClickUp puanları ve yorumları
- G2: 4,7/5 (2.000'den fazla yorum)
- Capterra: 4,7/5 (2.000'den fazla yorum)
2. SendBox
SendBox, kullanıcıların farklı hizmetlere göre işlem e-posta şablonları oluşturmasına ve bunları iyileştirmesine olanak tanır, böylece her iletişim parçası hedefe ulaşır ve yankı uyandırır. Çevrimiçi e-posta kuyruğu ile kullanıcılar e-posta kampanyalarını gerçek zamanlı olarak izleyebilir.
Açık yapısı güvenlik konusunda endişelere yol açabilir ve özel bir destek ekibi olmadan güncellemeler ticari çözümler kadar sık veya sağlam olmayabilir. Ayrıca, kullanıcı desteği resmi bir yapıdan ziyade topluluk odaklı olabilir.
Sandbox'ın en iyi özellikleri
- Önceden hazırlanmış şablonlar, profesyonel bir görünüm sağlarken zamandan ve çabadan tasarruf etmenize yardımcı olur
- İşlem e-posta yazılımı, e-postalarınızın teslim edilebilirlik oranlarını artırmak için tasarlanmıştır
Sandbox sınırlamaları
- Açık kaynak, güvenlik endişelerini ve özel destek eksikliğini beraberinde getirir
- Diğer e-posta yönetim yazılımlarına kıyasla çok sınırlı gelen kutusu yönetimi özellikleri
Sandbox fiyatlandırması
- Ücretsiz
Sandbox puanları ve yorumları
- G2: N/A
- Capterra: Yok
3. Helpwise
E-posta yönetimi için işbirliği cenneti Helpwise ile tanışın. Paylaşılan e-postalarda sorunsuz takım işbirliği gerektiren destek, satış ve müşteri hizmetleri ekipleri için özellikle bir nimettir.
Eşzamanlı çoklu kullanıcı erişimi için tasarlanmış özelliklerle, takım üyeleriyle her zaman senkronizasyonda olacaksınız. Kolaylaştırılmış konuşmalara dalın ve takımınızın verimliliğinin nasıl arttığını izleyin.
Helpwise'ın en iyi özellikleri
- E-postaları esnek bir şekilde planlayın, istediğiniz zaman gönderin
- Sürekli yazılım geliştirmeleri sayesinde Helpwise her zaman daha da iyiye gidiyor
- İşbirliği merkezinde diğer kanal sorgularıyla birlikte canlı sohbeti sorunsuz bir şekilde yönetin
- Akıllı atama ve otomasyon kuralları kullanarak konuşmaları takımınıza otomatik olarak atayın
Helpwise sınırlamaları
- Müşteri hizmetleri yazılımı olarak tasarlanmıştır, bu nedenle diğer kullanım durumları için ideal değildir
- Bu biçime aşina olmayan kişilerin sisteme dahil edilmesi zor olabilir
- Kullanıcılar, platformun arama fonksiyonunun iyileştirilmesi gerektiğini bildirmiştir
Helpwise fiyatlandırma
- Standart: Aylık 15 $/kullanıcı
- Premium: Aylık 25 $/kullanıcı
- Gelişmiş: Aylık 50 $/kullanıcı
- Enterprise: Fiyatlandırma için iletişime geçin
Helpwise puanları ve yorumları
- G2: 4,7/5 (20'den fazla yorum)
- Capterra: 4,6/5 (150'den fazla yorum)
4. Front
E-postaların paylaşımlı bir platformda işbirliği ile buluştuğu Front'a hoş geldiniz. Front, e-posta odaklı görevlerde şeffaflık isteyen takımlar için mükemmel olan geleneksel e-posta kurulumunu yeniden tasarlar.
Müşteri desteği, satış ve hatta operasyon ekipleri Front'ta sadık bir müttefik bulacak. Paylaşılan gelen kutuları ve gerçek zamanlı işbirliği araçlarıyla, dağınık e-posta zincirlerine ve dahili notlara veda edin ve net, koordineli iletişimi benimseyin.
Front'un en iyi özellikleri
- E-postalardan sesli notlara kadar tüm gelen mesajları tek bir yerde merkezileştirin
- İçerik veya harici verilere göre mesaj atamalarını otomatikleştirin
- Kullanıcı kriterlerine göre otomatik atamalarla sorumlulukların net olmasını sağlayın
- Daha iyi mesaj kategorizasyonu, raporlama ve arama verimliliği için etiketleri kullanın
- Front'u diğer birçok uygulama ile entegre ederek proje yönetimi, iletişim, müşteri başarı yönetimi ve daha fazlasını iyileştirin
Front sınırlamaları
- Kullanıcılara göre, takvim fonksiyonunda önemli iyileştirmeler yapılması gerekiyor
- Front'un tüm özelliklerine aşina olmak başlangıçta zor olabilir
Front fiyatlandırması
- Büyüme: Aylık 59 $/koltuk
- Ölçek: Aylık 99 $/koltuk
- Premier: Aylık 229 $/koltuk
Front puanları ve yorumları
- G2: 4,5/5 (250 yorum)
- Capterra: 4,7/5 (1800+ yorum)
5. Brevo
Brevo, bloktaki yeni çocuk olabilir, ancak e-posta yönetimini kolaylaştırma konusunda çok etkilidir. E-postalara minimalist ancak verimli bir yaklaşım isteyen profesyoneller için tasarlanan Brevo, gelen kutunuza netlik getirir.
Tek başına çalışan girişimciler, serbest çalışanlar, müşteri hizmetleri temsilcileri ve küçük işletme sahipleri, e-postaları bir angaryadan keyifli ve yönetilebilir bir göreve dönüştürmekten özellikle faydalanacaklar.
Brevo'nun en iyi özellikleri
- kullanıcı dostu arayüz, sezgisel sürükle ve bırak düzenleyici ile bir arada
- Çeşitli ve özelleştirilebilir şablonlar, farklı ihtiyaçları karşılar
- Güçlü raporlama ve analizlerle derinlemesine içgörüler
- Hedefli erişim için pazarlama otomasyonu ve segmentasyon
Brevo sınırlamaları
- Diğer e-posta yönetimi uygulamalarına kıyasla sınırlı entegrasyonlar
- Bazı kullanıcılar ilk kurulumu zor buldu
Brevo fiyatlandırması
- Ücretsiz
- Başlangıç: Kullanıcı başına aylık 25 $
- İş: Kullanıcı başına aylık 65 $
- Enterprise: Fiyatlandırma için iletişime geçin
Brevo puanları ve yorumları
- G2: 4,5/5 (600'den fazla yorum)
- Capterra: 4,5/5 (1.720+ yorum)
6. Süper insan
Hız ve verimlilik konusunda takıntılı olanlar için Superhuman bir hayalin gerçeğe dönüşmesidir. Bu sadece e-postaları yönetmekle ilgili değil, bunu ışık hızında yapmakla ilgilidir.
Kendilerini e-posta denizinde boğulmuş hisseden profesyoneller, özellikle yöneticiler ve müdürler, Superhuman ile verimliliklerinin nasıl fırladığını görecekler. Klavye kısayolları ve yapay zeka destekli araçlarla gürültüyü ortadan kaldırın ve iletişiminizin özüne ulaşın.
Superhuman'ın en iyi özellikleri
- Kullanışlı klavye kısayollarıyla verimli e-posta yönetimi
- Birden fazla hesaba gerek yok; bölünmüş gelen kutuları, kullanıcıların aynı anda tek bir e-posta hesabına odaklanmasını sağlar
- Planlanmış takip işlemleri, zamanında yanıt vermeyi ve takip etmeyi sağlar
İnsanüstü sınırlar
- Arama fonksiyonu çok yönlü değildir
- Kullanıcılar farklı mesajları görmek için hesaplarını değiştirmelidir
Süper insan fiyatlandırma
- Büyüme: Kullanıcı başına aylık 30-45 dolar
- Başlangıç: Kullanıcı başına aylık 30 $
- Enterprise: Fiyatlandırma için iletişime geçin
Süper insan derecelendirmeleri ve yorumları
- G2: 5 üzerinden 4,7 (160'dan fazla yorum)
- Capterra: 4,9 üzerinden 5 (15+ yorum)
Superhuman'ın rakiplerine göz atın!
7. Help Scout
Help Scout, sıradan bir e-posta yönetim aracı değildir; müşteri desteği etkileşimlerinin ön saflarında yer alanlar için özel olarak tasarlanmıştır.
Yardım masası özellikleriyle sorunsuz bir şekilde entegre olan paylaşımlı gelen kutuları sunan Help Scout, her müşteri sorgusunun doğru sahibine ulaşmasını sağlar. Müşterilerinizin her zaman memnun kalmasını sağlayan işbirliğine dayalı e-posta sıralama, etiketleme ve yanıtlama özelliklerini keşfedin.
Help Scout'un en iyi özellikleri
- Kapsamlı destek sistemi: e-posta, canlı sohbet ve bilgi bankası
- Paylaşılan gelen kutusu ile takım işbirliğini teşvik eder
- Tekrarlayan görevleri otomatikleştirin ve diğer araçlarla sorunsuz bir şekilde entegre edin
- Müşteri memnuniyetini izlemek için kullanıcı etkileşimlerinin tam görünümünü elde edin
Help Scout sınırlamaları
- Her bilet yalnızca bir takım üyesine atanabilir
- Mobil uygulama yalnızca temel özellikleri sunar
- Sınırlı dil desteği ve belge biçimlendirme biraz hantal olabilir
Help Scout fiyatlandırması
- Standart: Kullanıcı başına aylık 20 $
- Artı: Kullanıcı başına aylık 40 $
- Pro: Kullanıcı başına aylık 65 $
Help Scout puanları ve yorumları
- G2: 4,4/5 (390+ yorum)
- Capterra: 4,6/5 (200'den fazla yorum)
Help Scout'un en iyi alternatiflerinin listesine göz atın
8. Klaviyo
Klaviyo, e-posta yönetimi, e-posta pazarlama yazılımı ve e-ticaretin kesiştiği noktada yer almaktadır. Çevrimiçi mağaza sahibi veya e-ticaret pazarlamacısıysanız, Klaviyo sadece e-postaları yönetmekle kalmayıp, işinizin büyümesi için e-postalardan yararlanmanızı sağlayan bir pasaporttur.
Güçlü segmentasyon ve otomasyon özellikleriyle, genel e-posta pazarlama iletişimini hedef kitlenizin ilgisini çeken kişiselleştirilmiş pazarlama kampanyalarına dönüştürün.
Klaviyo'nun en iyi özellikleri
- damla kampanyaları ve daha fazlası için 60'tan fazla önceden yapılandırılmış otomasyon
- 80'den fazla özelleştirilebilir şablondan seçim yapın
- Davranış tetikleyicili iletişim kanallarıyla hedef kitlenizi hiper hedefleyin
Klaviyo sınırlamaları
- Kullanıcılara göre, sıfırdan yeni kampanyalar oluşturmak sıkıcı olabilir
- Kullanıcılar, desteğe ulaşmanın ve destek almanın zor olabileceğini bildiriyor
Klaviyo fiyatlandırması
- Ücretsiz
- E-posta: 45 $/ay
- E-posta ve SMS: 60 $/ay
Klaviyo puanları ve yorumları
- G2: 4,6/5 (990+ yorum)
- Capterra: 4,7/5 (370+ yorum)
9. MailerLite
Basit, sezgisel ve verimli: MailerLite tam size göre. Bu platform, e-postalar aracılığıyla yönetmek ve pazarlama yapmak için uygun maliyetli bir yol arayan küçük işletmeler ve yeni kurulan şirketler için bir nimettir.
Kullanıcı dostu şablonlar ve kapsamlı analizler ile MailerLite, e-posta pazarlamacılığına yeni başlayanların bile kendilerini evlerinde hissetmelerini sağlar.
MailerLite'ın en iyi özellikleri
- Çeşitli ve duyarlı kampanya ihtiyaçları için üç düzenleyici seçeneği
- Daha iyi müşteri hedeflemesi için büyük e-ticaret platformlarıyla entegre olur
- Otomasyon oluşturucuda bulunan gelişmiş pazarlama iş akışları
MailerLite sınırlamaları
- Seçimden sonra kampanya şablonlarını değiştirirken sınırlamalar
- Bazı kullanıcılar otomasyon ve tasarım düzenleme araçlarını kullanmayı zor buluyor
MailerLite fiyatlandırması
- Ücretsiz
- Growing Business: 500 aboneye kadar aylık 10 ABD doları
- Gelişmiş: 500 aboneye kadar aylık 20 $
- Enterprise: Fiyatlandırma için iletişime geçin
MailerLite puanları ve yorumları
- G2: 4,7/5 (780+ yorum)
- Capterra: 4,7/5 (370+ yorum)
10. SaneBox
Gelişmiş algoritmalardan yararlanan SaneBox, e-posta alışkanlıklarınızı inceleyerek önemsiz mesajları otomatik olarak ayrı klasörlere filtreler ve sizin gerçekten önemli olan şeylere odaklanmanızı sağlar. E-postaları sıralamanın ötesinde, tek tıklamayla abonelikten çıkma, e-postaları daha sonraya erteleme ve yanıtları izleme gibi bir dizi özellik sunar.
Neredeyse tüm e-posta hizmetleriyle uyumlu olan SaneBox, verilerinizin gizliliğini sağlayarak güvenli bir şekilde çalışır. Promosyon e-postaları, bildirimler veya sadece günlük yazışmaların hacmiyle boğulmuş olsanız da, SaneBox size daha akıcı ve yönetilebilir bir gelen kutusu deneyimi vaat ediyor.
SaneBox'ın en iyi özellikleri
- Otomatik kategorize etme özelliği, yalnızca önemli e-postaların gelen kutunuzda görünmesini sağlar ve daha az önemli e-postalar SaneLater klasörüne yönlendirilir
- SaneCC özelliği, "kime" satırında adınızın geçmediği e-postaları belirleyip ayırarak eyleme geçirilebilir e-postaları öne çıkarır ve öncelikli mesajlara odaklanmanızı sağlar
- Kullanıcılar, yeni e-postaları geçici olarak belirlenen bir klasöre taşıyan "Rahatsız Etme" özelliği ile e-postasız molalar planlayabilir
SaneBox sınırlamaları
- Özet özelliği kafa karıştırıcı olabilir ve bazı kullanıcılar bu özelliği etkili bir şekilde kullanmak için zorlanabilir
- Proje gösterge panelinde gezinmek, karmaşık tasarımı nedeniyle zahmetli olabilir
- Günlük özet tasarımı görsel çekicilikten yoksundur, bu da bazı kullanıcıların özeti gözden kaçırmasına veya dikkate almamasına neden olmaktadır
SaneBox fiyatlandırması
- Snack: 7 $/aylık
- Öğle yemeği: 12 $/aylık
- Akşam yemeği: Aylık 36 $
SaneBox puanları ve yorumları
- G2: 4,9/5 (170+ yorum)
- Capterra: 4,8/5 (60'tan fazla yorum)
ClickUp ile Müşteri Sorularını ve Geri Bildirimlerini Kolaylaştırın
Her gün gelen kutularımıza akın eden e-postaların ezici çoğunluğu, sıralanmamış mesajların arasında kaybolmuş ve kapana kısılmış hissetmemize neden olur. ClickUp gibi doğru e-posta yönetim yazılımıyla, platformun her yerinden e-posta gönderebilir ve alabilir, ayrıca mesajları zahmetsizce eyleme geçirilebilir görevlere dönüştürebilirsiniz.
ClickUp'ın kurumsal proje yönetimi yazılımının gücü, otomasyon ve planlama yeteneklerinde yatmaktadır. Birkaç basit ayar ile rutin süreçleri otomatikleştiren iş akışları kurabilir ve gerçekten önemli olan şeylere odaklanabilirsiniz. Müşteri deneyiminizi ve takım verimliliğinizi artırmak için ClickUp'ı ücretsiz kullanın!