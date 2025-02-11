11 Ücretsiz Müşteri Yolculuğu Haritası Şablonu

{ "@context": "http://schema. org", "@type": "FAQPage", "mainEntity": [ { "@type": "Question", "name": "Müşteri Yolculuğu Haritası Şablonu nedir?", "acceptedAnswer": { "@type": "Answer", "text": "Müşteri yolculuğu haritası, müşteri deneyimini baştan sona görsel olarak temsil eder. Proje yönetimi aracına benzer, ancak işletmelerin müşteri yolculuğunun farklı bölümlerinin alıcıların memnuniyetine ve sadakatine nasıl katkıda bulunduğunu anlamalarına yardımcı olur. Müşteri yolculuğu haritası şablonları, kullanıcılara başlangıç için sağlam bir zemin sağlayan, önceden tasarlanmış zaman çizelgesi sürümleridir. " } } ] }

Etkili bir müşteri yolculuğu oluşturmak, her türlü işin başarısı için çok önemlidir.

Bu, dikkatli planlama ve değerlendirmenin yanı sıra müşterilerinizin ihtiyaç ve tercihlerini derinlemesine anlamayı gerektirir. Ancak bu zor bir iş olmak zorunda değildir. Doğru araçlar ve şablonlarla, müşterilerinizi tekrar tekrar geri getirecek olağanüstü bir müşteri deneyimi oluşturabilirsiniz.

Bu araçlardan biri, işletmelere alıcı yolculuklarını oluşturmak için yapılandırılmış bir yaklaşım sunan müşteri yolculuğu şablonlarıdır.

Bu makalede, müşteri yolculuğu şablonlarının ne olduğunu ve iyi bir şablonu oluşturan unsurları inceleyeceğiz. Ardından, araçların müşteriler için yaşam döngüsü boyunca harika deneyimler yaratmaya nasıl yardımcı olduğunu ilk elden görebilmeniz için 11 harika müşteri yolculuğu şablonu örneği inceleyeceğiz.

Müşteri Yolculuğu Haritası Şablonu nedir?

Müşteri yolculuğu haritası, müşteri deneyimini baştan sona görsel olarak temsil eder. Proje yönetimi aracına benzer, ancak işletmelerin müşteri yolculuğunun farklı bölümlerinin alıcıların memnuniyetine ve sadakatine nasıl katkıda bulunduğunu anlamalarına yardımcı olur. Müşteri yolculuğu haritası şablonları, kullanıcılara başlangıç için sağlam bir zemin sağlayan, önceden tasarlanmış zaman çizelgesi sürümleridir.

Genellikle, bir müşteri yolculuğu haritası şablonu, onboarding ve takip gibi müşteri yaşam döngüsünün anahtar adımlarını içerir. Ayrıca, müşteri deneyimini iyileştirme konusunda karar verme sürecine yardımcı olabilecek müşteri memnuniyeti ve net tavsiye puanı gibi anahtar metrikleri de içerir.

Müşteri yolculuğunuzu planlamak için standart çalışma prosedürlerinizin bir parçası olarak bir şablon kullanarak, farklı temas noktalarının performansına ilişkin hızlı bir şekilde içgörü elde edebilir ve iyileştirme gereken alanları belirleyebilirsiniz. Bu bilgiler daha sonra, olağanüstü bir müşteri deneyimi sunmaya yönelik şirketinizin iş alışkanlıklarını şekillendirmek için kullanılabilir.

Ayrıca şablonlar, kendi müşteri yolculuğu haritasını sıfırdan tasarlayacak kaynaklara veya şirket içi becerilere sahip olmayan işletmeler için bir başlangıç noktası sağlar.

Bonus: SOP yazılımı!

İyi bir müşteri yolculuğu haritalama şablonu nedir?

Harika bir müşteri yolculuğu oluşturmak istiyorsanız, iyi bir şablona sahip olmak anahtardır. Mükemmel bir müşteri yolculuğu hem keyifli hem de bilgilendirici olmalı, müşterilerinizin tüm süreç boyunca bilgili ve yetkin hissetmelerini sağlamalıdır.

Aynı şekilde, iyi bir müşteri yolculuğu şablonu, hem sizin hem de müşterileriniz için anlamlı bir yapı sunarak takip etmesi ve kullanması kolay olmalıdır.

Açıkça tanımlanmış aşamalar içerir: İyi bir müşteri yolculuğu şablonu, müşterinin işinizle olan çeşitli temas noktalarını veya etkileşimlerini temsil eden açık ve belirgin aşamalara sahip olmalıdır.

Müşteri perspektifini gösterir : Şablon, müşterinin perspektifinden tasarlanmalı ve yolculuğun her aşamasında müşterinin ihtiyaçlarını, beklentilerini ve sorunlu noktaları vurgulamalıdır.

Grafiksel olarak gösterilmiştir: Şablon görsel olarak çekici ve kolay anlaşılır olmalıdır. Yolculuğun görsel olarak gösterilmesi, müşteri deneyiminin iyileştirilebileceği alanların belirlenmesine yardımcı olabilir.

Esnek ve özelleştirilebilir: İyi bir müşteri yolculuğu şablonu, farklı sektörlerdeki veya işlerdeki farklı müşteri yolculuklarına uyum sağlamak için esnek ve özelleştirilebilir olmalıdır.

Metrikler ve geri bildirimler dahil: Şablon, yolculuğun her aşamasının başarısını ölçen Şablon, yolculuğun her aşamasının başarısını ölçen iş metriklerinin yanı sıra müşteri geri bildirimlerini ve iyileştirme önerilerini toplayan geri bildirim mekanizmalarını da içermelidir.

İşbirliğini kolaylaştırır: Şablon, tüm müşteri temas noktalarında tutarlı ve sorunsuz bir deneyim sağlamak için kuruluşunuzdaki farklı departmanlar arasındaki işbirliğini kolaylaştırmalıdır.

Sağlam bir şablon ve müşteri yolculuğu haritalama aracıyla, müşterilerinizin beklentilerini karşılayan ve hatta aşan bir müşteri yolculuğu oluşturabilirsiniz. Ayrıca, izleyeceğiniz yol haritasının olması, süreci her zamankinden daha kolay ve verimli hale getirecektir.

11 Ücretsiz Müşteri Yolculuğu Haritası Şablonu

Müşteri yolculuğu şablonları, müşterinin işinizle temas ettiği noktaları kısa ve öz bir şekilde görselleştirdiği için müşteri yolculuğunu haritalamak için güçlü bir araçtır. Bu şablonlar, işletmelerin müşterilerinin deneyimini daha iyi anlamasına ve bunu iyileştirmek için veriye dayalı kararlar almasına yardımcı olabilir.

Her işletmenin müşteri yolculuğu biraz farklı olacağından, çeşitli kullanım durumları için en sevdiğimiz 11 yolculuk şablonunu bir araya getirdik.

1. ClickUp Müşteri Yolculuğu Haritası Şablonu

Bu Şablonu İndirin ClickUp'ın Müşteri Yolculuğu Haritası Şablonu ile müşteri yolculuğunun görsel bir temsilini elde edin

Müşteri yolculuğu haritalamanıza nereden başlayacağınıza karar vermeye çalışıyorsanız, ClickUp'ın Müşteri Yolculuğu Haritası Şablonu ile işleri basitleştirmeye ne dersiniz?

Beyaz tahta tarzındaki bu şablon, müşterinin yaşam döngüsünü baştan sona gösterir. Müşteri eylemleri, temas noktaları, deneyimler ve çözümler hakkında sorular sunar ve yolculuğu üç ana aşamaya ayırır:

Farkındalık: Müşteri yolculuğunun 1. aşaması, müşterilerin iş ve ürün veya hizmetlerin farkına vardığı aşama.

Düşünme: Müşteri yolculuğunun ikinci aşaması, müşterilerin işi ihtiyaçlarına potansiyel bir çözüm olarak değerlendirmeye başladıkları aşama. Bu aşamada müşteriler, işi ve ürün veya hizmetlerini araştırmaya başlayabilir, diğer seçeneklerle karşılaştırabilir ve özelliklerini ve avantajlarını değerlendirebilir.

Dönüşüm: Müşteri yolculuğunun son aşamasıdır. Müşterilerin satın alma kararı verdiği ve ödeme yapan müşteriler haline geldiği aşamadır.

Her aşamanın altında 6 adet önceden yüklenmiş yapışkan not bulunur, ancak beyaz tahta çalışma alanı ek yapışkan notlar eklemenize, serbestçe çizim yapmanıza, şekiller, oklar ve metinler eklemenize ve belgelere, web sitelerine, Figma dosyalarına ve Google Çalışma Alanı uygulamalarına bağlantılar eklemenize olanak tanır.

Genel olarak, bu şablon müşterinin yolculuğunun kapsamlı bir yol haritasını sunar ve işletmelerin iyileştirme fırsatları hakkında beyin fırtınası yapmasına yardımcı olur.

2. Zenpilot tarafından sunulan ClickUp Ajans Müşteri Durumu Takipçisi

Bu Şablonu İndirin ZenPilot ve ClickUp'ın özelleştirilebilir şablonuyla müşterilerinizin ihtiyaçlarının bir adım önünde olun ve müşteri memnuniyetini artırın

ZenPilot'un ClickUp Ajans Müşteri Sağlık İzleyicisi ile müşterilerinizin ihtiyaçlarının bir adım önünde olun ve müşteri memnuniyetini artırın. Bu özelleştirilebilir şablon, müşteri ilişkilerinizin sağlığını izlemenizi, hesap ayrıntılarını yönetmenizi ve daha fazlasını tek bir konumdan yapmanızı sağlar.

Bu şablon, müşteri yolculuğunuzu baştan sona kolayca görselleştirmenizi sağlar. Özelleştirilebilir alanları, kullanıcı dostu arayüzü ve güçlü izleme özellikleri, müşteri ilişkilerinizi yönetmenizi ve onların ihtiyaçlarının bir adım önünde olmanızı kolaylaştırır.

Zenpilot tarafından sunulan ClickUp Ajans Müşteri Durum Takipçisi şunları içerir:

8 önceden yapılandırılmış görünüm

14 Özel Alan

Yerleşik etkinlik izleme özellikleri

3. ClickUp Kullanıcı Hikayesi Haritalama Şablonu

Bu Şablonu İndirin Kullanıcının yolculuğunu daha küçük, daha yönetilebilir parçalara ayırın. Ardından bunları ClickUp'ın Kullanıcı Hikayesi Haritalama Şablonu ile bir harita üzerinde gösterin

Müşteri yolculuğu haritalama, bir kullanıcının farkındalık, değerlendirme ve dönüşüm aşamalarından oluşan yolculuğunu daha küçük parçalara ve aşamalara ayırır ve bunları görsel bir haritada gösterir. Bu süreç, işletmelerin müşterinin bakış açısını daha iyi anlamasına ve kullanıcı deneyiminde iyileştirilmesi gereken alanları belirlemesine olanak tanır.

Şirketinizin ihtiyacı buysa, ClickUp'ın Kullanıcı Hikayesi Haritalama Şablonu tam size göre!

Kullanıcı hikayesi haritalama sürecinde, işlevler arası takımlar birlikte çalışarak kullanıcı yolculuğunun farklı aşamalarını belirler. Bu, alıcı profillerini, kullanıcı etkinliklerini, kullanıcı adımlarını ve daha fazlasını belirlemeyi içerebilir.

Bu kullanıcı yolculuğu haritası şablonu, Müşteri Yolculuğu Haritalama Şablonumuz ile aynı beyaz tahta özelliklerini kullanır, sadece farklı bir düzen ve hikaye haritalamaya özgü önceden doldurulmuş alanlar içerir.

Fonksiyon: Normal beyaz tahta çalışma alanımızın tüm esnekliği. Yapışkan notlar ekleme veya kaldırma, belgelere ve web sitelerine bağlantı ekleme, fotoğraf, şekil, ok ve metin ekleme ve hatta serbest çizim yapma olanağı.

Kullanıcı kılavuzu: Sol taraftaki adımlar şablonu nasıl kullanacağınızı gösterir ve kullanıcı etkinliği, kullanıcı adımları, sürümler ve müşteri profilleri için önceden hazırlanmış bölümler bulunur.

Kullanıcının yolculuğu hakkında ortak bir anlayış oluşturarak, işletmeler müşterilerinin ihtiyaçlarını daha iyi karşılayan daha etkili çözümler ve ürünler geliştirebilir.

4. ClickUp Empati Haritası Beyaz Tahta Şablonu

Empati haritası şablonu, müşterilerinizin sorunlu noktalarını, ihtiyaçlarını ve duygularını daha iyi anlamanıza yardımcı olur.

Empati haritalama, takımların alıcılarını daha derinlemesine anlamalarını sağlar. Kullanıcı profili gibi, empati haritaları da belirli bir müşteri segmentini veya profilini temsil eder. Takımların empati geliştirmelerine ve müşterilerinin ihtiyaçlarını, duygularını, düşüncelerini ve motivasyonlarını tanımlamalarına yardımcı olmak için tasarlanmıştır.

ClickUp'ın Empati Haritası Beyaz Tahta Şablonu, takım üyelerinin müşterilerinin davranışları, deneyimleri ve zorlukları hakkındaki içgörü ve gözlemlerini paylaşmalarını sağlar. Kullanıcı profili şablonu kullanarak ve müşterilerinin bakış açılarını görsel olarak temsil ederek, takımlar müşterilerinin duygusal ve psikolojik durumlarını daha iyi anlayabilir ve sonuçta daha müşteri odaklı çözümler üretebilir.

Şablon, müşteri yolculuklarını daha iyi anlamanıza yardımcı olacak 6 bölümden oluşur:

Düşünme ve hissetme: Müşterinin endişeleri ve istekleri, onlar için neyin önemli olduğu ve zihniyetleri ile karakterlerinin onlar hakkında neyi ortaya koyduğu

Bkz: Müşterinin ortamı, pazarı ve kültürel tercihleri

Dinleyin: Etkileyiciler, arkadaşlar/aile ve patron/meslektaşlar/iş arkadaşları müşterilere ne diyor?

Söyleyecekler ve Yapılacaklar: Müşterinin başkalarına karşı davranışları, kamuoyuna karşı tutumu ve görünüşü

Acı: Müşterinin korkuları ve hayal kırıklıkları

Kazanç: Müşterinin istekleri, ihtiyaçları ve başarı ölçütleri

Empati Haritası Beyaz Tahta Şablonu, müşterilerini daha iyi anlamak isteyen tüm takımlar için vazgeçilmez bir araçtır. Ancak, çalışanlarını daha iyi anlamak isteyen İK takımları tarafından şirket içinde de kullanılabilir. Empati haritalamasını İK yazılımınıza eklemeyi düşünün veya çalışanları haritalamayı İK hedeflerinizden biri haline getirin.

5. ClickUp Müşteri Başarı Planı Şablonu

Müşteri başarı planı şablonunu kullanarak her bir müşterinin satış sürecinde hangi aşamada olduğunu hızlıca görselleştirin.

Müşteri başarısı, herhangi bir iş için sadık bir müşteri tabanını korumak ve büyütmek için çok önemli bir unsurdur. Müşteri başarı planı, olağanüstü bir müşteri deneyimi sunmanıza yardımcı olarak uzun vadeli müşteri memnuniyeti ve sadakati sağlamanıza olanak tanıyan kritik bir araçtır.

ClickUp'ın Müşteri Başarı Planı Şablonu, verimliliği artırmak ve daha hızlı müşteri desteği sağlamak için önemli müşteri bilgilerini tek bir yerde görselleştirmenin kolay bir yoludur.

Duruma göre filtreleyin: Müşterilerin satış sürecinde bulundukları aşamaya göre ("onboarding", "devam ediyor", "müşteri tutma", "beklemede", "tamamlandı" veya "etkin değil") tüm müşteri bilgilerini hızlıca görüntüleyin

Önemli müşteri bilgilerini hızlı görünüm: Müşteri adı, telefon numarası, e-posta, konum, hizmet türü, üzerinde anlaşılan fiyat, ilerleme yüzdesi çubuğu ve sözleşmeye ek dosya Müşteri adı, telefon numarası, e-posta, konum, hizmet türü, üzerinde anlaşılan fiyat, ilerleme yüzdesi çubuğu ve sözleşmeye ek dosya

Alt görevler ekleyin: Müşterinin kartına özel alt görevler ekleyin ve müşterinin adının hemen altında kaç görevin tamamlandığını görsel olarak kontrol edin.

Bu şablonu kullanarak, her bir müşterinin yaşam döngüsünün hangi aşamasında olduğunu ve bir sonraki aşamaya geçmeleri için hangi görevlerin tamamlanması gerektiğini kuşbakışı bir görünümle görebilirsiniz. Tek bir görünümde hesap verebilirlik ve denetim sağlar.

6. ClickUp Müşterinin Sesi Şablonu

Müşterinin Sesi şablonu, müşterilerinizin memnuniyetsizliklerini daha iyi anlamanıza ve çözümler üretmenize olanak tanır.

Günümüzün rekabetçi iş ortamında, birinci sınıf müşteri hizmeti sunmak her kuruluşun başarısı için önemlidir. Bunu başarmak için müşterilerinizin ihtiyaçlarını, beklentilerini ve tercihlerini derinlemesine anlamanız gerekir. İşte burada ClickUp'ın Müşterinin Sesi Şablonu devreye girer.

Bu şablon, müşterilerinizin deneyimleri hakkında içgörüler edinmenize ve genel müşteri memnuniyetini artırmanıza yardımcı olur. Anketler, vaka çalışmaları, sosyal medya, müşteri etkileşimleri ve çevrimiçi yorumlar gibi çeşitli kanallardan müşteri geri bildirimlerini toplar, ardından bir çözüm bulmanıza yardımcı olur.

Müşterinin sesi: Bu, bir müşterinin yorumunun veya geri bildiriminin kısa bir alıntısını eklemenizi sağlar (örneğin, "Bu ürünün kullanımı çok zor")

Müşteri ihtiyacı: Şikayete dayanarak müşterinin aradığı ancak bulamadığı şeyi yorumlamak için alan (ör. "Müşteri daha kolay anlaşılır talimatlara ihtiyaç duyuyor")

Çözüm: Müşterinin ihtiyacını nasıl karşılayacağınızı belirlemek için alan (ör. "video kılavuz ve çevrimiçi kayıtlar aracılığıyla alternatif talimatlar sağlayın")

Bu "sorun-ihtiyaç-çözüm" biçimi, müşteri memnuniyetini artırmanıza ve müşteri sadakatini güçlendirmenize yardımcı olabilir. Müşteriler kendilerini dinlendiğini hissettiklerinde ve geri bildirimlerinin dikkate alındığını gördüklerinde, markanıza sadık kalma ve işinizi başkalarına tavsiye etme olasılıkları artar.

7. ClickUp Müşteri Sorunu Bildirim Şablonu

Sorun tanımlama şablonunu kullanarak müşterilerinizin karşılaştığı zorlukları belirleyin ve bunları aşmalarına yardımcı olacak bir plan yapın.

Bir ürün veya hizmetin müşteri beklentilerini karşılayamamasının birçok nedeni olabilir. Bu nedenle, müşterilerinizin zorluklarını ve sorunlarını anlamak için zaman ayırmak çok önemlidir. Bunu yapmanın bir yolu, ClickUp'ın Müşteri Sorun Bildirim Şablonunu kullanarak müşteri sorunlarını kaydetmek ve bunları çözmek için stratejiler oluşturmaktır.

Müşteri sorun açıklaması şablonu 5 bölümden oluşur:

Müşteri profili: Bu müşterinin ait olduğu segmentleri belirlemenize yardımcı olacak müşteri açıklaması ve kişisel bilgileri ekleyeceğiniz yer.

Müşteri hedefleri: Müşterinizin ürün veya hizmetinizle neyi başarmak istediğini yazacağınız yer.

Müşteri engelleri: Müşterileriniz ile hedefleri arasında duran tüm engelleri listeleyeceğiniz yer. Müşterileriniz ile hedefleri arasında duran tüm engelleri listeleyeceğiniz yer.

Engelin temel nedeni: Engelleri neden olan daha derin sorunu belirleyeceğiniz yer. Engelleri neden olan daha derin sorunu belirleyeceğiniz yer.

Duygusal etki: Ağrı noktalarını hedeflemek ve hedeflerine ulaşmalarına yardımcı olmak için planınızı yazacağınız yer.

Bu şablon, müşterilerinizin hayal kırıklıklarını ve sorunlu noktaları netleştirerek onları daha iyi anlamanıza, iş operasyonlarınızı ve ürünlerinizi müşteri ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde geliştirmenize ve takımınızı daha empatik müşteri savunucuları haline getirmek için eğitmenize yardımcı olacaktır.

8. ClickUp Müşteri Kaydı Şablonu

Müşteri kazanma şablonu, her yeni müşteriyi işinize tam olarak dahil etmek için tamamlamanız gereken görevleri izlemenize yardımcı olur.

Düzenli bir müşteri kazanma deneyimi, hem yeni müşterilerin hem de şirketin başarısı için çok önemlidir.

İyi bir müşteri kazanımı, müşteri memnuniyetinin artmasına, müşteri tutma oranının yükselmesine, ek satış ve çapraz satış fırsatlarının artmasına ve uzun vadeli marka sadakatine yol açabilir. Öte yandan, olumsuz bir deneyim müşterilerin hayal kırıklığına uğramasına ve ayrılmasına neden olabilir. ClickUp'ın Müşteri Kazanımı Şablonunu kullanarak işinizin avantajlardan yararlanmasını ve tuzaklardan kaçınmasını sağlayın.

Şablon, 4 önceden ayarlanmış onboarding aşaması sunar (ancak bunlar ihtiyaçlarınıza göre düzenlenebilir):

Hoş geldiniz hediyesi: İlk aşama, yeni bir müşteriye hoş geldiniz e-postası, hediye ve ek bilgiler göndermeyi içerir.

Takım ataması: İkinci aşama, yeni müşteriyi yönetmek ve desteklemek için bir kişi veya takım atamayı içerir.

Onboarding Anketi: Üçüncü aşama, yeni müşteriye bir dizi soru göndermek, yanıtları almak ve yanıtları incelemekten oluşur.

Oryantasyon Görüşmesi: Dördüncü aşama, yeni müşteri ile bir oryantasyon toplantısı planlamak ve yürütmekten oluşur.

Her aşamada yeni müşteri adı, atanan kişi, öncelik düzeyi, müşteri iletişim bilgileri, oryantasyon görüşmesi tarihi, hizmetler ve müşteri türü için alanlar ile her aşamadaki alt görevler bulunur. Bu şablonun müşteri oryantasyonuna özgü olduğunu unutmayın. Ancak, çalışan oryantasyonu ve yeni çalışanların karşılanması konusunda da birçok harika kaynağımız var!

9. ClickUp Müşteri Hizmetleri Eskalasyon Şablonu

Bu şablonu kullanarak tüm müşteri hizmetleri sorgularını ve taleplerini izleyin ve yönetin.

Mükemmel müşteri hizmeti sunmak, bir şirketi rakiplerinden ayırabilir ve sadık bir müşteri tabanı oluşturabilir. Ancak, en iyi müşteri hizmetleri takımları bile daha üst yönetim kademelerine yönlendirilmesi gereken zor durumlarla karşılaşabilir. İşte bu noktada ClickUp'ın Müşteri Hizmetleri Eskalasyon Şablonu devreye girer.

Bu şablon, tüm müşteri hizmetleri biletlerini tek bir görünümde ve ayrıca kademe desteği ve takım kapasitesi için ek görünümlerde görmenizi sağlar. Biletler, müşterinin ihtiyacına göre yeni biletler, Kademe 1, Kademe 2 ve ötesine göre düzenlenir.

Her destek bölümünde, destek ekibinize müşteri sorunlarını çözmek için ihtiyaç duydukları tüm bağlamı sağlamak için aşağıdaki alan bulunur.

Görev adı: Söz konusu sorun veya talebin konusu (örneğin, "Ürün demosu talebi" veya "geri ödeme durumu").

Özel görev kimliği: Destek biletlerini kolayca kategorize etmek, tanımlamak ve izlemek için.

Atanan kişi: Talebe belirli bir destek personeli üyesini atamak için. Atanan kişi verileri, destek personelinin Talebe belirli bir destek personeli üyesini atamak için. Atanan kişi verileri, destek personelinin performans değerlendirmelerine yardımcı olmak için daha sonra çekilebilir.

Müşteri bilgileri: Ad, telefon numarası, e-posta, adres, sipariş ID ve destek talebi mesajı dahil.

Sorun kategorisi: Müşterinin talep ettiği destek türünü (ör. para iadesi, takip mesajı, değiştirme vb.) belirlemenize yardımcı olur.

Ek dosya alanları: Müşterinin sağladığı görüntüleri veya dosyaları yakalamak ve makbuzlarının bir kopyasını eklemek için isteğe bağlı alanlar.

Etki düzeyi: Bu görevin ne kadar kritik veya acil olduğunu belirlemek için.

Müşteri hizmetleri eskalasyon taleplerini hızlı ve organize bir şekilde ele almak, müşteri memnuniyetini artırabilir, müşteri kaybını azaltabilir, verimliliği artırabilir, iletişimi iyileştirebilir ve sürekli iyileştirme için değerli veriler sağlayabilir.

10. SlidesGo PowerPoint Müşteri Yolculuğu Haritalama Şablonu

SlidesGo aracılığıyla

ClickUp'ın mümkün olan en iyi müşteri yolculuğu şablonlarını sağladığına inanmakla birlikte, bazen işinizi yürütmek için kullandığınız yazılımı seçme şansınız olmadığını biliyoruz. Microsoft çözümlerini kullanmak zorunda olanlar için SlidesGo, müşterilerinizin yaşam döngüsünü izlemenize yardımcı olacak bir Müşteri Yolculuğu Haritası Şablonu sunar.

Bu slayt paketi, sunumlarda kullanabileceğiniz üst düzey, çoğunlukla görsel şablonların yanı sıra, farkındalık, edinme, hizmet ve sadakat aşamalarından geçen birkaç ayrıntılı yolculuk haritası içerir. Bu indirmeye şunlar dahildir:

Çok çeşitli seçenekler: 30 farklı, %100 düzenlenebilir infografik ve müşteri yolculuğu haritası

En yaygın biçim boyutu: Tüm ekran türleri için geniş ekran 16:9 biçimi

Kullanıcı kılavuzu: Grafikleri özelleştirme hakkında ek bilgiler ve talimatlar

Bu şablonlar, ClickUp seçenekleri kadar ayrıntılı veya çeşitli değildir, ancak sunum için hızlı bir slayt sunumu oluşturuyorsanız, mükemmel bir çözümdür.

11. SidesGo Google Slaytlar Müşteri Yolculuğu Haritası Şablonu

SlidesGo aracılığıyla

Şirketiniz Google Çalışma Alanı kullanıyorsa ve müşteri yolculuğu şablonlarınızı Google ailesinde tutmanız gerekiyorsa, bu SlidesGo Google Slaytlar Müşteri Yolculuğu Harita Şablonları tam size göre.

Müşterilerinizin ihtiyaçlarını, görüşlerini, motivasyonlarını, şüphelerini ve ürününüzle etkileşimlerini tam olarak anlamak önemlidir. Müşteri deneyiminin bu kapsamlı analizi, ürün geliştirmenin kritik bir yönüdür. Bu infografik seti, bu çalışmalara yardımcı olmak amacıyla hazırlanmıştır.

Bu indirilen dosya şunları içerir:

Çok çeşitli seçenekler: 32 farklı, %100 düzenlenebilir infografik ve müşteri yolculuğu haritası

En yaygın biçim boyutu: Tüm ekran türleri için geniş ekran 16:9 biçim

Kullanıcı kılavuzu: Grafikleri özelleştirme hakkında ek bilgiler ve talimatlar

Bu infografikler kullanımı kolaydır ve müşteri deneyimi araştırmalarına ilişkin sunumlarınızı zenginleştirebilir. Google Slides için tasarlanmış olsalar da, Microsoft PowerPoint ile kullanmak üzere indirilebilirler.

İlgili Müşteri Yolculuğu Kaynakları:

Müşteri Yolculuğu Haritası Nasıl Oluşturulur?

Artık aralarından seçim yapabileceğiniz çeşitli şablonlara sahip olduğunuza göre, bir müşteri yolculuğu haritasını nasıl oluşturacağınızı merak ediyor olabilirsiniz. İşte izleyebileceğiniz bazı basit adımlar:

Hedef kitlenizi belirleyin: Başarılı bir müşteri yolculuğu haritası oluşturmanın ilk adımı, müşterilerinizin kim olduğunu bilmektir. Mevcut ve potansiyel müşterilerinizin demografik özelliklerini, faiz alanlarını ve sorunlu noktalarını belirleyin. Bu, onların ihtiyaçlarını ve motivasyonlarını anlamanıza yardımcı olacaktır. Müşteri yolculuğunuzun aşamalarını haritalayın: Ardından, bir müşterinin markanızla etkileşimde bulunduğu farklı aşamaları haritalayın. Bunlar genellikle farkındalık, değerlendirme, satın alma, elde tutma ve tavsiye aşamalarını içerir. Verileri toplayın: Doğru bir müşteri yolculuğu haritası oluşturmak için anketler, görüşmeler ve geri bildirimler gibi çeşitli kaynaklardan verileri toplayın. Bu, müşterilerinizin deneyimlerini daha iyi anlamanıza yardımcı olacaktır. Kişiler oluşturun: Farklı müşteri türlerini temsil eden kurgusal karakterler geliştirin. Bir alıcı kişisi, gerçek verilere dayanmalı ve müşterilerinizin yolculuğunu daha iyi anlamak için onlarla empati kurmanıza yardımcı olmalıdır. Duyguları analiz edin: Müşterilerin duyguları, yolculuk haritalarında çok önemli bir rol oynar. Yolculuğun her aşamasında nasıl hissedebileceklerini belirleyin ve sorunlu noktaları veya memnuniyet anlarını not alın. Bu, genel deneyimlerini iyileştirmenize yardımcı olabilir. Haritayı çizin: Son olarak, tüm aşamaları, temas noktalarını ve duyguları görsel bir haritada göstererek müşteri yolculuğunuzu net bir şekilde anlayın. Bu, iyileştirme alanlarını belirlemenize ve stratejilerinizi müşterilerinizin ihtiyaçlarıyla uyumlu hale getirmenize yardımcı olacaktır.

Müşteri Yolculuğu Şablonlarıyla İş Akışınızı Optimize Edin

Müşteri yolculuğu şablonları, müşterilerinin yaşam döngülerini verimli bir şekilde haritalamak ve izlemek isteyen işletmeler için değerli bir araçtır. Bu şablonları kullanarak, işletmeler müşteri deneyimini iyileştirme ve günümüz pazarında rekabet gücünü koruma fırsatlarını belirleyebilir.

Önyargılı olabiliriz, ancak müşteri yolculuğu haritalamasına başlamanın en kolay yolunun ClickUp'ı kullanmak olduğunu düşünüyoruz. ClickUp'ın çalışma alanı, müşteri yaşam döngüsünü kolayca görselleştirmenize olanak tanır ve şablonlarımız, ister tek başınıza ister daha büyük bir takımın parçası olarak çalışıyor olun, bunu hızlı ve sezgisel bir şekilde düzenlemenize yardımcı olur. Diğer katkıcılarla işbirliği yapmanız gerektiğinde ise ClickUp, geri bildirim almayı kolaylaştırır.

ClickUp'ı kullanmaya başlamak ücretsizdir, bu yüzden bugün deneyin ve önceden biraz planlama yapmanın uzun vadede üretiminizi nasıl en üst düzeye çıkarabileceğini görün.