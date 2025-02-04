2025'in En İyi 10 Müşteri Yolculuğu Haritalama Yazılımı

Takımınızın ihtiyaçlarını ve müşteri beklentilerini anlamak, başarılı bir iş yürütmek için çok önemlidir. Bu anlayışı elde etmenin bir yolu, ilk etkileşimlerinden son satın alımlarına kadar yolculuklarını haritalandırmaktır. Evet, bu süreci otomatikleştiren ve çok daha kolay hale getiren araçlar var!
Bu makalede, müşteri yolculuğu haritalama araçları incelenecek ve her biri benzersiz özelliklere ve avantajlara sahip en iyi 10 araç özetlenecektir. Müşteri etkileşim çabalarınızı geliştirmek için mükemmel yazılımı bulmak için okumaya devam edin.
Müşteri Yolculuğu Haritalama Araçları nedir?
Müşteri yolculuğu haritalama aracı, işletmelerin müşteri temas noktalarını ve deneyimlerini görsel olarak temsil etmelerine yardımcı olan bir yazılım uygulaması veya platformdur. Müşteri yolculuğu haritalama, bir müşterinin ilk farkındalık ve etkileşiminden son satın alma veya işe alım ve satın alma sonrası deneyimine kadar bir işletmeyle olan çeşitli etkileşimlerini anlamayı ve belgelemeyi içerir.
En iyi müşteri yolculuğu haritalama aracı, genellikle işletmelerin dijital Beyaz Tahtalar veya Zihin Haritaları üzerinde müşteri yolculuğunun görsel diyagramlarını oluşturmasına olanak tanıyan kullanıcı dostu arayüzler sunar. Bu yolculuk haritaları genellikle müşterinin deneyiminin farklı aşamalarını veya evrelerini ve farkındalık, değerlendirme, karar verme, satın alma ve satın alma sonrası gibi diğer yönleri içerir.
Her aşamada, kullanıcı yolculuğu haritalama aracı, kullanıcının müşterinin deneyimleyebileceği belirli temas noktalarını, etkileşimleri, kanalları ve duyguları tanımlamasına ve özetlemesine olanak tanır.
Müşteri yolculuğu haritalama sürecini ustalıkla kullanmak, müşteri verilerini anlamlandırmanıza, içgörüler elde etmenize ve ortalama müşteri deneyiminizi iyileştirebileceğiniz alanları belirlemenize yardımcı olur.
kullanabileceğiniz En İyi 10 Müşteri Yolculuğu Haritalama Yazılımı
Müşteri yolculuğunuzu haritalamanın önemini duymaktan bıktınız ama nereden başlayacağınızı bilmiyor musunuz? Endişelenmeyin, başlamak için en iyi müşteri yolculuğu haritalama yazılımları hakkında size tüm bilgileri vereceğiz.
Müşteri yolculuğu haritalama araçları için en iyi 10 seçkimiz şunlardır:
1. ClickUp
ClickUp, beyaz tahta özelliği ve zihin haritası oluşturucu ile en iyi görsel iş akışı temsilini oluşturmanıza olanak tanıyan mükemmel bir müşteri yolculuğu haritalama aracıdır. Bu özellikler, farkındalıktan dönüşüme, tekrar satın alımlara, müşteri kaybına ve daha fazlasına kadar müşteri yaşam döngüsünün çeşitli temas noktalarını özetlemenize ve görüntülemenize yardımcı olur.
ClickUp ayrıca birden fazla müşteri yolculuğu haritası şablonu sunar, böylece sıfırdan kendi şablonunuzu oluşturmanıza gerek kalmaz. Zihin Haritaları ile ayrıntılı iş akışları ve onay süreçleri oluşturun, böylece her adım için kolayca bağımlılıklar oluşturabilirsiniz.
ClickUp'ın anahtar özellikleri
- ClickUp'ın Beyaz Tahta : ClickUp, bireylerin ve takımların fikirleri görselleştirmelerine, iletişimi iyileştirmelerine ve müşteri yolculuklarını iyileştirmek için benzersiz CRM iş akışları oluşturmalarına olanak tanıyan bir beyaz tahta özelliğine sahiptir
- Zihin Haritası Oluşturucu: ClickUp'ın Zihin Haritalama özelliği, fikirler, projeler veya mevcut görevler için dinamik görsel ana hatlar ve akış şemaları oluşturmanıza yardımcı olur
- Özelleştirilebilir şablonlar: ClickUp, proje yol haritaları ve müşteri yolculuğu haritaları oluşturmak dahil olmak üzere birçok kullanım senaryosu için şablonlar sunar, böylece başlangıç için bir temeliniz olur
- Özel görünümler: Görev yönetimi, yolculuk haritalama, diyagram oluşturma veya özel Gantt grafikleri için 15'ten fazla farklı görünüm arasından seçim yapın
ClickUp sınırlamaları
- ClickUp'ta çok sayıda özelleştirme seçeneği vardır, bu nedenle her şeyi hemen öğrenmek biraz zor olabilir
ClickUp fiyatlandırması
- Sonsuza Kadar Ücretsiz
- Sınırsız: Kullanıcı başına aylık 7 ABD doları
- İş: Kullanıcı başına aylık 12 ABD doları
- Enterprise: Özel fiyatlandırma mevcuttur – işinizi yürütmek için yazılıma ihtiyacınız varsa, hazır olduğunuzda kurulum için Satış ekibiyle iletişime geçin
ClickUp müşteri değerlendirmeleri
- G2: 4,7/5 (6.700+ yorum)
- Capterra: 4,7/5 (3.600+ yorum)
2. Custellence
Custellence, takımların ve kuruluşların müşteri deneyimlerini anlamalarına ve iyileştirmelerine yardımcı olan bir müşteri yolculuğu haritalama aracıdır. Basit sürükle ve bırak işlevselliği ve gerçek zamanlı işbirliği özellikleriyle Custellance, kullanıcıların dakikalar içinde müşteri yolculuğu haritaları oluşturmasına, paydaşların desteğini almasına, müşteri katılımını artırmasına ve müşteri odaklı değişimi teşvik etmesine olanak tanır.
Custellence'ın en iyi özellikleri
- Eşsiz görsel koleksiyonu
- Esnek yolculuk haritası yapısı
- Özel olarak seçilmiş simgeler
- Geniş renk paleti
- Hızlı başlangıç için çok sayıda şablon
- PNG, CSV veya PDF sürümlerine aktarım imkanı
- Derin bağlantılar
- Sorunsuz işbirliği için yorum özelliği
- Tercih ettiğiniz kod sistemini seçme olanağı
Custellence sınırlamaları
- Metin güncellemeleri bazen biraz zaman alabilir
- Şablonlardan müşteri yolculuğu haritaları oluşturmak için ücretsiz teklif yok
Custellence fiyatlandırması
- Standart: 0 $
- Profesyonel: Kullanıcı başına aylık 30 ABD doları
- Enterprise: Özel fiyatlandırma
Custellence puanları ve yorumları
- G2: 4,2/5 (5+ yorum)
- Capterra: 4,3/5 (10+ yorum)
3. Smaply
Smaply, görsel olarak çekici yolculuk haritaları oluşturmaya yardımcı olduğu ve gerçek zamanlı çevrimiçi işbirliği için müşteri geri bildirim araçlarını kolaylaştırdığı için bu listenin en iyi müşteri yolculuğu haritalama araçlarından biridir.
Smaply'de takımlar farklı haritalar üzerinde işbirliği yapabilir, müşteri geri bildirimlerini paylaşabilir ve müşteri deneyimi içgörülerini görselleştirebilir.
Smaply'nin en iyi özellikleri
- Sezgisel bir arayüz ile çevrimiçi ve çevrimdışı işbirliği özellikleri
- Ayrıntılı yolculuk haritaları için sürükle ve bırak düzenleyici
- GDPR uyumlu
- Yüksek veri güvenliği
- Kredi kartı gerekmez
Smaply sınırlamaları
- Yeterli kişisel şablon yok
- Geri sarma düğmesi yok
Smaply fiyatlandırma
- Ücretsiz: Kullanıcı başına aylık 0 avro
- Temel: Kullanıcı başına aylık 19 avro
- Pro: Kullanıcı başına aylık 29 avro
- Enterprise: Fiyatlandırma için Smaply ile iletişime geçin
Smaply puanları ve yorumları
- G2: 4,6/5 (10+ yorum)
- Capterra: 4,4/5 (15+ yorum)
4. Lucidchart
Lucidchart, müşteri yolculuğu ve paydaş haritaları oluşturabilen akıllı bir diyagram yazılımıdır. Takımların karmaşık süreçleri, sistemleri ve fikirleri verimli ve işbirliği içinde görsel sunumlar halinde oluşturmasına olanak tanır.
Lucidchart ile, müşterilerinizin ürünlerinizi nasıl bulduğunu, satın aldığını ve kullandığını anlamak için kolayca yolculuk haritaları oluşturabilir ve daha fazla gelir elde etmek için bunları iyileştirebilirsiniz.
Lucidchart'ın en iyi özellikleri
- Veri bağlama
- Otomatik görselleştirme
- Google Çalışma Alanı, Atlassian, Slack ve daha fazlası gibi entegrasyon seçenekleri.
- Belirli müşteri yolculuklarını vurgulamak için görselleştirme filtreleri
- Müşteri profillerini kaydetmek ve paylaşmak için otomatik bulut dokümantasyonu
Lucidchart sınırlamaları
- Birden çok öğe içeren büyük ve karmaşık diyagramlar üzerinde çalışırken bazen gecikmeler yaşanıyor
- Diğer birçok alternatifin aksine, öğrenme eğrisi dik değildir
- Düşük çözünürlüklü dışa aktarımlar
- Bazı kullanıcıların sorunları, kullanıcı yolculuğu haritalarını göstermek için sınırlı marka simgeleri, resimler ve şekillerle ilgilidir
- Harici grafikleri içe aktarmak karmaşıktır ve bazen imkansızdır
Lucidchart fiyatlandırması
- Ücretsiz: 0
- Bireysel: 7,95 $/ay kullanıcı başına
- Takım: Kullanıcı başına aylık 9 $
- Enterprise: Fiyatlandırma için Lucidchart ile iletişime geçin
Lucidchart puanları ve yorumları
- G2: 4,6/5 (2300+ yorum)
- Capterra: 4,5/5 (1900+ yorum)
Lucidchart alternatiflerini inceleyin !
5. Visual Paradigm
Visual Paradigm, verimliliği artırmak için tasarlanmış bir dizi çevik proje aracıdır. Platform, yolculuk haritaları oluşturmak ve müşterilerinizin markanızla etkileşimleri sırasında hissettiklerini anlamak için kullanılabilecek görsel modelleme ve diyagram oluşturma özellikleri sunar.
Visual Paradigm, kullanıcı araştırması yapmak ve müşteri davranışlarının ve yolculuk haritalarının daha kesin görsel temsillerini oluşturmak için çeşitli diyagram türleri sunar.
Visual Paradigm'in en iyi özellikleri
- Müşteri deneyimi tasarım aracı
- Müşteri temas noktalarını vurgulamak için süreç harita tasarımcısı
- Ayrıntılı müşteri ve paydaş haritaları için çevrimiçi diyagram aracı
- Müşteri yolculukları için rapor oluşturma
- Metin analizi
- Müşteri yolculuğu haritaları için zihin haritalama aracı
- Proje yayıncısı
- İnfografik ve diyagram oluşturucu
- Basit yolculuk haritalama için sürükle ve bırak diyagram düzenleyici
Visual Paradigm sınırlamaları
- Müşteri yolculuğu haritaları oluştururken bağlantıları diyagram haline getirmek bazıları için karmaşık olabilir
- Bazı kullanıcılar, uygulamanın kısayollarının bazen çalışmadığını bildirmiştir
- Kullanıcıların aradığı bazı işbirliği özellikleri eksik
Visual Paradigm fiyatlandırması
- Modeler: Kullanıcı başına aylık 6 ABD doları
- Standart: Kullanıcı başına aylık 19 ABD doları
- Profesyonel: Kullanıcı başına aylık 35 ABD doları
- Enterprise: Kullanıcı başına aylık 89 $
Visual Paradigm puanları ve yorumları
- G2: 4,5/5 (2+ yorum)
- Capterra: 4. 2/5 (15+ yorum)
6. UXPressia
UXPressia, yalnızca müşteri yolculuğu haritaları değil, kullanıcı profilleri ve etki haritaları da oluşturmak için kullanılan görsel bir işbirliği yazılımıdır. Yazılım, gerçek zamanlı işbirliğini mümkün kılar ve bireylerin ve takımların daha iyi performans göstermesine yardımcı olmak için müşteri deneyimi kursları sunar.
UXPressia'nın en iyi özellikleri
- Özel markalama ile yüksek kaliteli dışa aktarımlar
- 70'den fazla müşteri yolculuğu haritası, persona ve etki haritası şablonu
- Etkileşimli çevrimiçi kurslar
- Sorunlu noktaları vurgulamak için çevrimiçi persona oluşturucu
- Deneyim grafiği
- Müşteri deneyimini ayrıntılı olarak incelemek için entegre web analitiği
- Ek dosya
- Yolculuk haritalarını çevrimiçi görüntülemek için sunum modu
UXPressia sınırlamaları
- Bazı kullanıcılar, sınırlı özellikler ve sezgisel olmayan iş akışından dolayı kısıtlanmış hissettiler
- Jira veya Confluence entegrasyonu, iş akışlarında bu yazılımları kullanan kullanıcılar için zorluk yaratabilir
- Müşteri yolculuğu haritaları oluşturan bazı kullanıcılar için öğrenme eğrisi dik
UXPressia fiyatlandırması
- Ücretsiz: 0 $
- Başlangıç: Kullanıcı başına aylık 16 $
- Pro: Kullanıcı başına aylık 36 ABD doları
- Enterprise: Fiyatlandırma için UXPressia ile iletişime geçin
UXPressia puanları ve yorumları
- G2: 4,4/5 (10+ yorum)
- Capterra: 4,7/5 (70+ yorum)
7. Sketch
Sketch, kullanıcıların projeleri için farklı tasarımlar oluşturmasına olanak tanır. Kopyalama ve yapıştırma, görüntü düzenleme ve ayarlamalar, kitaplık yönetimi ve daha fazlası gibi güçlü özellikleriyle Sketch, müşteri temas noktalarında yolculuk haritaları oluşturabilir.
Kısa bir süre önce, yolculuk haritası şirketi, kullanıcıların piyasaya sürülmemiş özellikleri denemeleri ve lansman öncesinde geri bildirimlerini paylaşmaları için deneysel bir özellik menüsü sundu.
En iyi özellikleri keşfedin
- Birden fazla platformda kullanılabilir – MacOS ve web
- Haritalama aracıyla gelişmiş vektör düzenleme
- Yeniden kullanılabilir tasarım şablonları
- Sezgisel prototip oluşturma
- Paylaşılan kitaplıklar
- Tek başına tasarım veya gerçek zamanlı işbirliği
- Özelleştirilebilir araç çubukları
Sketch sınırlamaları
- Haritalama aracı iPad'de kullanılamıyor, bu da hareket halindeki Mac kullanıcıları için zorluk yaratıyor
- Yolculuk haritalama özelliklerinin tamamını öğrenmek zaman alır
- Windows cihazlarda çalışmaz
Sketch fiyatlandırması
- Standart: Düzenleyici başına aylık 12 ABD doları
- İş: Düzenleyici başına aylık 20 ABD doları
Sketch puanları ve yorumları
- G2: 4,5/5 (1.100'den fazla yorum)
- Capterra: 4,6/5 (750+ yorum)
8. Figma
Figma, prototip oluşturma yetenekleriyle ünlü bir işbirliğine dayalı arayüz tasarım yazılımıdır. Figma ile bireyler ve takımlar, müşteri memnuniyetini görselleştirmek ve iyileştirmek için kullanılabilecek müşteri yolculuğu haritaları da dahil olmak üzere sıfırdan tasarımlar oluşturabilir.
Bu müşteri deneyimi ve yolculuğu haritalama aracı, serbest el ile tel kafes oluşturma ve tasarım için beyaz tahta fonksiyonu sunmasıyla bu listede öne çıkıyor. Figma, bu listedeki diğer birçok araçtan farklı olarak, müşteri yolculuğu haritalamadan ziyade kullanıcı arayüzü/deneyimi (UI/UX) tasarımına odaklanıyor.
Figma'nın en iyi özellikleri
- Modern kalem aracı
- Görevleri otomatikleştirmek ve iş akışlarını iyileştirmek için eklentiler
- Esnek stiller
- Erişilebilir kütüphaneler
- Sınırsız izleyici
- Müşteri deneyimini takımınızla paylaşmak için kolay dışa aktarma
Figma sınırlamaları
- Çevrimdışı kullanılamaz, bu da wifi bağlantısının zayıf olduğu yerlerde seyahat ediyorsanız zorluk yaratabilir
- Topluluk bölümünde kaynak bulmak zor olabilir
- Bazı kullanıcılar, özellikle müşteri yolculuğu haritaları oluştururken, görüntü işleme seçeneklerinin yeterli olmadığını düşündü
Figma fiyatlandırması
- Ücretsiz
- Figma professional: Düzenleyici başına aylık 12 ABD doları
- Figma organizasyonu: Düzenleyici başına aylık 45 ABD doları
Figma puanları ve yorumları
- G2: 4,7/5 (800'den fazla yorum)
- Capterra: 4,7/5 (600'den fazla yorum)
9. FlowMapp
Web tasarım iş akışları için önde gelen UX araçlarından biri olan FlowMapp, bireylerin ve takımların site haritaları oluşturmasına ve bunları yinelemesine olanak tanır. Ayrıca, her tasarımın durumunu ve yorumları/devam eden konuşmaları izleyen özellikler de sunar.
FlowMapp'in tasarım işlevleri, müşteri deneyimi yönetimi, yolculuk haritalama ve müşteri profilleri oluşturma için kullanışlıdır.
FlowMapp'in en iyi özellikleri
- Takım iş akışlarını görselleştirmek için sezgisel site haritaları
- Kullanıcı yolculuğu ve web sitesi planlaması için akış şeması diyagramları
- Daha iyi bir müşteri yolculuğu ve gelişmiş kullanıcı deneyimleri planlamak için kullanıcı akış diyagramları
- Projeleri veya müşteri deneyimi günlüklerini paylaşma, aktarma veya arşivleme yeteneği
- Sürükle ve bırak arayüzü
FlowMapp sınırlamaları
- Alternatiflere kıyasla esnek olmayan düğümler ve şablonlar
- Arama motoru sonuç sayfası (SERP) bilgileri için ayrı bir giriş alanı yoktur
- Bazı kullanıcılar projeler arasında gezinmekte zorluk yaşadı
- Bazı yolculuk haritalama aracı kullanıcıları için yeterli entegrasyon yok
FlowMapp fiyatlandırması
- Ücretsiz: 0 $
- Pro: Kullanıcı başına aylık 18 ABD doları
- Takım: Beş üyeye kadar aylık 54 ABD doları
- Ajans: Sınırsız sayıda takım üyesi için aylık 180 ABD doları
FlowMapp puanları ve yorumları
- G2: 4,7/5 (80+ yorum)
- Capterra: Kullanılamıyor
10. Microsoft Visio
Microsoft Visio, müşteri yolculuğu yöneticilerinin ve kolay anlaşılır görseller oluşturmak isteyen bireylerin işini kolaylaştırmak için şablonlar, önceden hazırlanmış şablonlar, başlangıç diyagramları ve akış şemaları kullanır.
Visio ile Microsoft Teams ve diğer Microsoft ürünlerinde içerik oluşturabilir, düzenleyebilir ve işbirliği yapabilirsiniz.
Microsoft Visio'nun en iyi özellikleri
- Akış şeması oluşturma için yerleşik şablonlar
- Organizasyon grafiği
- Dışa aktarma ve içe aktarma fonksiyonu
- Son derece özelleştirilebilir diyagramlar ve grafikler
Microsoft Visio sınırlaması
- Öğeleri bağlama ve büyük dosyaları paylaşma zorluğu
- Sınırlı işbirliği seçenekleri
- Çeşitli tel kafes programlarıyla iyi entegre olmuyor
- Microsoft Suite dışındaki araçlarla uyumsuz
Microsoft Visio fiyatlandırması
- Visio plan 1: Kullanıcı başına aylık 5 $
- Visio plan 2: Kullanıcı başına aylık 15 $
Microsoft Visio değerlendirmeleri ve yorumları
- G2: 4,2/5 (600'den fazla yorum)
- Capterra: 4,5/5 (3000'den fazla yorum)
Müşteri yolculuğu haritalama araçlarında nelere dikkat etmelisiniz?
Müşteri yolculuğu haritalama yazılımı, müşteri deneyimlerini geliştirmek isteyen işletmeler için vazgeçilmezdir. Bir müşteri yolculuğu haritalama yazılımı seçerken aşağıdakileri dikkate almak çok önemlidir:
- Çok kanallı yolculuk haritalama: Müşteri yolculuğu haritalama yazılımınız, çok kanallı haritalamayı desteklemeli ve web siteleri, mobil uygulamalar, sosyal medya, fiziksel mağazalar, çağrı merkezleri ve daha fazlası dahil olmak üzere farklı kanallardaki etkileşimleri yakalamanıza ve analiz etmenize olanak sağlamalıdır.
- Veri entegrasyonu ve otomasyon: CRM ve proje yönetimi sistemleri, pazarlama otomasyon platformları veya analiz araçları gibi diğer veri kaynaklarıyla sorunsuz bir şekilde entegre olan yazılımları arayın. Bu entegrasyon, gerçek zamanlı verileri toplamanızı ve haritalama sürecini otomatikleştirmenizi sağlayarak zamandan tasarruf etmenizi ve bilgilerin doğruluğunu artırmanızı sağlar.
- İşbirliği ve paylaşım özellikleri: Yazılım, takım üyeleri arasında işbirliğini kolaylaştırmalı, aynı anda çalışabilmelerini, yorum bırakabilmelerini ve değişiklikleri izleyebilmelerini sağlamalıdır.
- Analitik ve metrik izleme: Müşteri yolculuğu girişimlerinizin etkinliğini ölçmek için yerleşik analitik ve metrik izleme özelliklerine sahip müşteri yolculuğu haritaları arayın. Bu, müşteri deneyimi ve diğer ilgili metriklerle ilgili anahtar performans göstergelerini (KPI) ayarlamanıza ve izlemenize olanak sağlamalıdır.
- Ölçeklenebilirlik ve esneklik: Büyük veri kümelerini yönetebilen, karmaşık müşteri yolculuklarını destekleyen ve değişen iş ihtiyaçlarına uyum sağlayabilen yolculuk haritalama araçları istiyorsunuz. Yazılımı özel gereksinimlerinize göre uyarlayabilmenizi sağlayan, esneklik ve uzun vadeli kullanılabilirlik sunan özelleştirilebilir özellikler arayın.
- Müşteri desteği ve eğitimi: Yazılım satıcısının sağladığı müşteri desteği ve eğitim düzeyini değerlendirin. Buna, kullanıcıların yazılımın potansiyelini en üst düzeye çıkarmalarına yardımcı olacak kapsamlı belgeler, öğreticiler ve eğitim kaynakları gibi varlıklar dahildir.
Bu özelliklerin doğru karışımını sunan bir müşteri yolculuğu haritalama aracı, değerli müşteri içgörüleri elde etmenize, kullanıcı memnuniyetini artırmanıza ve sürdürülebilir iş büyümesini sağlamanıza yardımcı olacaktır.
ClickUp—En İyi Müşteri Yolculuğu Haritalama Yazılımı
ClickUp, piyasadaki en iyi müşteri deneyimi yönetimi ve yolculuk haritalama yazılımıdır. Müşterilerinizin her şeyini bilen süper akıllı bir asistanınız varmış gibi.
Müşteri verilerini manuel olarak düzenlemenin zorluğuna veda edin ve müşteri analizi sürecinizi çok daha kolay hale getiren bir araca merhaba deyin.
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