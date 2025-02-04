2025'in En İyi 10 Müşteri Yolculuğu Haritalama Yazılımı

Takımınızın ihtiyaçlarını ve müşteri beklentilerini anlamak, başarılı bir iş yürütmek için çok önemlidir. Bu anlayışı elde etmenin bir yolu, ilk etkileşimlerinden son satın alımlarına kadar yolculuklarını haritalandırmaktır. Evet, bu süreci otomatikleştiren ve çok daha kolay hale getiren araçlar var!

Bu makalede, müşteri yolculuğu haritalama araçları incelenecek ve her biri benzersiz özelliklere ve avantajlara sahip en iyi 10 araç özetlenecektir. Müşteri etkileşim çabalarınızı geliştirmek için mükemmel yazılımı bulmak için okumaya devam edin.

Müşteri yolculuğu haritalama aracı, işletmelerin müşteri temas noktalarını ve deneyimlerini görsel olarak temsil etmelerine yardımcı olan bir yazılım uygulaması veya platformdur. Müşteri yolculuğu haritalama, bir müşterinin ilk farkındalık ve etkileşiminden son satın alma veya işe alım ve satın alma sonrası deneyimine kadar bir işletmeyle olan çeşitli etkileşimlerini anlamayı ve belgelemeyi içerir.

En iyi müşteri yolculuğu haritalama aracı, genellikle işletmelerin dijital Beyaz Tahtalar veya Zihin Haritaları üzerinde müşteri yolculuğunun görsel diyagramlarını oluşturmasına olanak tanıyan kullanıcı dostu arayüzler sunar. Bu yolculuk haritaları genellikle müşterinin deneyiminin farklı aşamalarını veya evrelerini ve farkındalık, değerlendirme, karar verme, satın alma ve satın alma sonrası gibi diğer yönleri içerir.

Her aşamada, kullanıcı yolculuğu haritalama aracı, kullanıcının müşterinin deneyimleyebileceği belirli temas noktalarını, etkileşimleri, kanalları ve duyguları tanımlamasına ve özetlemesine olanak tanır.

Müşteri yolculuğu haritalama sürecini ustalıkla kullanmak, müşteri verilerini anlamlandırmanıza, içgörüler elde etmenize ve ortalama müşteri deneyiminizi iyileştirebileceğiniz alanları belirlemenize yardımcı olur.

kullanabileceğiniz En İyi 10 Müşteri Yolculuğu Haritalama Yazılımı

Müşteri yolculuğunuzu haritalamanın önemini duymaktan bıktınız ama nereden başlayacağınızı bilmiyor musunuz? Endişelenmeyin, başlamak için en iyi müşteri yolculuğu haritalama yazılımları hakkında size tüm bilgileri vereceğiz.

Müşteri yolculuğu haritalama araçları için en iyi 10 seçkimiz şunlardır:

ClickUp Beyaz Tahtalarında takımınızla birlikte fikirlerinizden yol haritaları veya iş akışları oluşturmak için bağlantılar kurun ve nesneleri birbirine bağlayın

ClickUp, beyaz tahta özelliği ve zihin haritası oluşturucu ile en iyi görsel iş akışı temsilini oluşturmanıza olanak tanıyan mükemmel bir müşteri yolculuğu haritalama aracıdır. Bu özellikler, farkındalıktan dönüşüme, tekrar satın alımlara, müşteri kaybına ve daha fazlasına kadar müşteri yaşam döngüsünün çeşitli temas noktalarını özetlemenize ve görüntülemenize yardımcı olur.

ClickUp ayrıca birden fazla müşteri yolculuğu haritası şablonu sunar, böylece sıfırdan kendi şablonunuzu oluşturmanıza gerek kalmaz. Zihin Haritaları ile ayrıntılı iş akışları ve onay süreçleri oluşturun, böylece her adım için kolayca bağımlılıklar oluşturabilirsiniz.

ClickUp Zihin Haritaları'nda tasarım onay ş akışı tasarlayın

ClickUp'ın anahtar özellikleri

ClickUp sınırlamaları

ClickUp'ta çok sayıda özelleştirme seçeneği vardır, bu nedenle her şeyi hemen öğrenmek biraz zor olabilir

ClickUp fiyatlandırması

Sonsuza Kadar Ücretsiz

Sınırsız: Kullanıcı başına aylık 7 ABD doları

İş: Kullanıcı başına aylık 12 ABD doları

Enterprise: Özel fiyatlandırma mevcuttur – işinizi yürütmek için yazılıma ihtiyacınız varsa, hazır olduğunuzda kurulum için Özel fiyatlandırma mevcuttur – işinizi yürütmek için yazılıma ihtiyacınız varsa, hazır olduğunuzda kurulum için Satış ekibiyle iletişime geçin

ClickUp müşteri değerlendirmeleri

G2 : 4,7/5 (6.700+ yorum)

Capterra: 4,7/5 (3.600+ yorum)

2. Custellence

custellence aracılığıyla

Custellence, takımların ve kuruluşların müşteri deneyimlerini anlamalarına ve iyileştirmelerine yardımcı olan bir müşteri yolculuğu haritalama aracıdır. Basit sürükle ve bırak işlevselliği ve gerçek zamanlı işbirliği özellikleriyle Custellance, kullanıcıların dakikalar içinde müşteri yolculuğu haritaları oluşturmasına, paydaşların desteğini almasına, müşteri katılımını artırmasına ve müşteri odaklı değişimi teşvik etmesine olanak tanır.

Custellence'ın en iyi özellikleri

Eşsiz görsel koleksiyonu

Esnek yolculuk haritası yapısı

Özel olarak seçilmiş simgeler

Geniş renk paleti

Hızlı başlangıç için çok sayıda şablon

PNG, CSV veya PDF sürümlerine aktarım imkanı

Derin bağlantılar

Sorunsuz işbirliği için yorum özelliği

Tercih ettiğiniz kod sistemini seçme olanağı

Custellence sınırlamaları

Metin güncellemeleri bazen biraz zaman alabilir

Şablonlardan müşteri yolculuğu haritaları oluşturmak için ücretsiz teklif yok

Custellence fiyatlandırması

Standart : 0 $

Profesyonel : Kullanıcı başına aylık 30 ABD doları

Enterprise: Özel fiyatlandırma

Custellence puanları ve yorumları

G2: 4,2/5 (5+ yorum)

Capterra: 4,3/5 (10+ yorum)

3. Smaply

smaply aracılığıyla

Smaply, görsel olarak çekici yolculuk haritaları oluşturmaya yardımcı olduğu ve gerçek zamanlı çevrimiçi işbirliği için müşteri geri bildirim araçlarını kolaylaştırdığı için bu listenin en iyi müşteri yolculuğu haritalama araçlarından biridir.

Smaply'de takımlar farklı haritalar üzerinde işbirliği yapabilir, müşteri geri bildirimlerini paylaşabilir ve müşteri deneyimi içgörülerini görselleştirebilir.

Smaply'nin en iyi özellikleri

Sezgisel bir arayüz ile çevrimiçi ve çevrimdışı işbirliği özellikleri

Ayrıntılı yolculuk haritaları için sürükle ve bırak düzenleyici

GDPR uyumlu

Yüksek veri güvenliği

Kredi kartı gerekmez

Smaply sınırlamaları

Yeterli kişisel şablon yok

Geri sarma düğmesi yok

Smaply fiyatlandırma

Ücretsiz: Kullanıcı başına aylık 0 avro

Temel: Kullanıcı başına aylık 19 avro

Pro: Kullanıcı başına aylık 29 avro

Enterprise: Fiyatlandırma için Smaply ile iletişime geçin

Smaply puanları ve yorumları

G2: 4,6/5 (10+ yorum)

Capterra: 4,4/5 (15+ yorum)

4. Lucidchart

lucidchart aracılığıyla

Lucidchart, müşteri yolculuğu ve paydaş haritaları oluşturabilen akıllı bir diyagram yazılımıdır. Takımların karmaşık süreçleri, sistemleri ve fikirleri verimli ve işbirliği içinde görsel sunumlar halinde oluşturmasına olanak tanır.

Lucidchart ile, müşterilerinizin ürünlerinizi nasıl bulduğunu, satın aldığını ve kullandığını anlamak için kolayca yolculuk haritaları oluşturabilir ve daha fazla gelir elde etmek için bunları iyileştirebilirsiniz.

Lucidchart'ın en iyi özellikleri

Veri bağlama

Otomatik görselleştirme

Google Çalışma Alanı, Atlassian, Slack ve daha fazlası gibi entegrasyon seçenekleri.

Belirli müşteri yolculuklarını vurgulamak için görselleştirme filtreleri

Müşteri profillerini kaydetmek ve paylaşmak için otomatik bulut dokümantasyonu

Lucidchart sınırlamaları

Birden çok öğe içeren büyük ve karmaşık diyagramlar üzerinde çalışırken bazen gecikmeler yaşanıyor

Diğer birçok alternatifin aksine, öğrenme eğrisi dik değildir

Düşük çözünürlüklü dışa aktarımlar

Bazı kullanıcıların sorunları, kullanıcı yolculuğu haritalarını göstermek için sınırlı marka simgeleri, resimler ve şekillerle ilgilidir

Harici grafikleri içe aktarmak karmaşıktır ve bazen imkansızdır

Lucidchart fiyatlandırması

Ücretsiz: 0

Bireysel: 7,95 $/ay kullanıcı başına

Takım: Kullanıcı başına aylık 9 $

Enterprise: Fiyatlandırma için Lucidchart ile iletişime geçin

Lucidchart puanları ve yorumları

G2 : 4,6/5 (2300+ yorum)

Capterra: 4,5/5 (1900+ yorum)

Lucidchart alternatiflerini inceleyin !

5. Visual Paradigm

Visual Paradigm aracılığıyla

Visual Paradigm, verimliliği artırmak için tasarlanmış bir dizi çevik proje aracıdır. Platform, yolculuk haritaları oluşturmak ve müşterilerinizin markanızla etkileşimleri sırasında hissettiklerini anlamak için kullanılabilecek görsel modelleme ve diyagram oluşturma özellikleri sunar.

Visual Paradigm, kullanıcı araştırması yapmak ve müşteri davranışlarının ve yolculuk haritalarının daha kesin görsel temsillerini oluşturmak için çeşitli diyagram türleri sunar.

Visual Paradigm'in en iyi özellikleri

Müşteri deneyimi tasarım aracı

Müşteri temas noktalarını vurgulamak için süreç harita tasarımcısı

Ayrıntılı müşteri ve paydaş haritaları için çevrimiçi diyagram aracı

Müşteri yolculukları için rapor oluşturma

Metin analizi

Müşteri yolculuğu haritaları için zihin haritalama aracı

Proje yayıncısı

İnfografik ve diyagram oluşturucu

Basit yolculuk haritalama için sürükle ve bırak diyagram düzenleyici

Visual Paradigm sınırlamaları

Müşteri yolculuğu haritaları oluştururken bağlantıları diyagram haline getirmek bazıları için karmaşık olabilir

Bazı kullanıcılar, uygulamanın kısayollarının bazen çalışmadığını bildirmiştir

Kullanıcıların aradığı bazı işbirliği özellikleri eksik

Visual Paradigm fiyatlandırması

Modeler: Kullanıcı başına aylık 6 ABD doları

Standart: Kullanıcı başına aylık 19 ABD doları

Profesyonel: Kullanıcı başına aylık 35 ABD doları

Enterprise: Kullanıcı başına aylık 89 $

Visual Paradigm puanları ve yorumları

G2: 4,5/5 (2+ yorum)

Capterra: 4. 2/5 (15+ yorum)

6. UXPressia

uXpressia aracılığıyla

UXPressia, yalnızca müşteri yolculuğu haritaları değil, kullanıcı profilleri ve etki haritaları da oluşturmak için kullanılan görsel bir işbirliği yazılımıdır. Yazılım, gerçek zamanlı işbirliğini mümkün kılar ve bireylerin ve takımların daha iyi performans göstermesine yardımcı olmak için müşteri deneyimi kursları sunar.

UXPressia'nın en iyi özellikleri

Özel markalama ile yüksek kaliteli dışa aktarımlar

70'den fazla müşteri yolculuğu haritası, persona ve etki haritası şablonu

Etkileşimli çevrimiçi kurslar

Sorunlu noktaları vurgulamak için çevrimiçi persona oluşturucu

Deneyim grafiği

Müşteri deneyimini ayrıntılı olarak incelemek için entegre web analitiği

Ek dosya

Yolculuk haritalarını çevrimiçi görüntülemek için sunum modu

UXPressia sınırlamaları

Bazı kullanıcılar, sınırlı özellikler ve sezgisel olmayan iş akışından dolayı kısıtlanmış hissettiler

Jira veya Confluence entegrasyonu, iş akışlarında bu yazılımları kullanan kullanıcılar için zorluk yaratabilir

Müşteri yolculuğu haritaları oluşturan bazı kullanıcılar için öğrenme eğrisi dik

UXPressia fiyatlandırması

Ücretsiz : 0 $

Başlangıç : Kullanıcı başına aylık 16 $

Pro : Kullanıcı başına aylık 36 ABD doları

Enterprise: Fiyatlandırma için UXPressia ile iletişime geçin

UXPressia puanları ve yorumları

G2: 4,4/5 (10+ yorum)

Capterra: 4,7/5 (70+ yorum)

7. Sketch

Sketch aracılığıyla

Sketch, kullanıcıların projeleri için farklı tasarımlar oluşturmasına olanak tanır. Kopyalama ve yapıştırma, görüntü düzenleme ve ayarlamalar, kitaplık yönetimi ve daha fazlası gibi güçlü özellikleriyle Sketch, müşteri temas noktalarında yolculuk haritaları oluşturabilir.

Kısa bir süre önce, yolculuk haritası şirketi, kullanıcıların piyasaya sürülmemiş özellikleri denemeleri ve lansman öncesinde geri bildirimlerini paylaşmaları için deneysel bir özellik menüsü sundu.

En iyi özellikleri keşfedin

Birden fazla platformda kullanılabilir – MacOS ve web

Haritalama aracıyla gelişmiş vektör düzenleme

Yeniden kullanılabilir tasarım şablonları

Sezgisel prototip oluşturma

Paylaşılan kitaplıklar

Tek başına tasarım veya gerçek zamanlı işbirliği

Özelleştirilebilir araç çubukları

Sketch sınırlamaları

Haritalama aracı iPad'de kullanılamıyor, bu da hareket halindeki Mac kullanıcıları için zorluk yaratıyor

Yolculuk haritalama özelliklerinin tamamını öğrenmek zaman alır

Windows cihazlarda çalışmaz

Sketch fiyatlandırması

Standart: Düzenleyici başına aylık 12 ABD doları

İş: Düzenleyici başına aylık 20 ABD doları

Sketch puanları ve yorumları

G2 : 4,5/5 (1.100'den fazla yorum)

Capterra: 4,6/5 (750+ yorum)

8. Figma

figma aracılığıyla

Figma, prototip oluşturma yetenekleriyle ünlü bir işbirliğine dayalı arayüz tasarım yazılımıdır. Figma ile bireyler ve takımlar, müşteri memnuniyetini görselleştirmek ve iyileştirmek için kullanılabilecek müşteri yolculuğu haritaları da dahil olmak üzere sıfırdan tasarımlar oluşturabilir.

Bu müşteri deneyimi ve yolculuğu haritalama aracı, serbest el ile tel kafes oluşturma ve tasarım için beyaz tahta fonksiyonu sunmasıyla bu listede öne çıkıyor. Figma, bu listedeki diğer birçok araçtan farklı olarak, müşteri yolculuğu haritalamadan ziyade kullanıcı arayüzü/deneyimi (UI/UX) tasarımına odaklanıyor.

Figma'nın en iyi özellikleri

Modern kalem aracı

Görevleri otomatikleştirmek ve iş akışlarını iyileştirmek için eklentiler

Esnek stiller

Erişilebilir kütüphaneler

Sınırsız izleyici

Müşteri deneyimini takımınızla paylaşmak için kolay dışa aktarma

Figma sınırlamaları

Çevrimdışı kullanılamaz, bu da wifi bağlantısının zayıf olduğu yerlerde seyahat ediyorsanız zorluk yaratabilir

Topluluk bölümünde kaynak bulmak zor olabilir

Bazı kullanıcılar, özellikle müşteri yolculuğu haritaları oluştururken, görüntü işleme seçeneklerinin yeterli olmadığını düşündü

Figma fiyatlandırması

Ücretsiz

Figma professional : Düzenleyici başına aylık 12 ABD doları

Figma organizasyonu: Düzenleyici başına aylık 45 ABD doları

Figma puanları ve yorumları

G2: 4,7/5 (800'den fazla yorum)

Capterra: 4,7/5 (600'den fazla yorum)

9. FlowMapp

flowMapp aracılığıyla

Web tasarım iş akışları için önde gelen UX araçlarından biri olan FlowMapp, bireylerin ve takımların site haritaları oluşturmasına ve bunları yinelemesine olanak tanır. Ayrıca, her tasarımın durumunu ve yorumları/devam eden konuşmaları izleyen özellikler de sunar.

FlowMapp'in tasarım işlevleri, müşteri deneyimi yönetimi, yolculuk haritalama ve müşteri profilleri oluşturma için kullanışlıdır.

FlowMapp'in en iyi özellikleri

Takım iş akışlarını görselleştirmek için sezgisel site haritaları

Kullanıcı yolculuğu ve web sitesi planlaması için akış şeması diyagramları

Daha iyi bir müşteri yolculuğu ve gelişmiş kullanıcı deneyimleri planlamak için kullanıcı akış diyagramları

Projeleri veya müşteri deneyimi günlüklerini paylaşma, aktarma veya arşivleme yeteneği

Sürükle ve bırak arayüzü

FlowMapp sınırlamaları

Alternatiflere kıyasla esnek olmayan düğümler ve şablonlar

Arama motoru sonuç sayfası (SERP) bilgileri için ayrı bir giriş alanı yoktur

Bazı kullanıcılar projeler arasında gezinmekte zorluk yaşadı

Bazı yolculuk haritalama aracı kullanıcıları için yeterli entegrasyon yok

FlowMapp fiyatlandırması

Ücretsiz : 0 $

Pro : Kullanıcı başına aylık 18 ABD doları

Takım : Beş üyeye kadar aylık 54 ABD doları

Ajans: Sınırsız sayıda takım üyesi için aylık 180 ABD doları

FlowMapp puanları ve yorumları

G2: 4,7/5 (80+ yorum)

Capterra: Kullanılamıyor

10. Microsoft Visio

microsoft Visio aracılığıyla

Microsoft Visio, müşteri yolculuğu yöneticilerinin ve kolay anlaşılır görseller oluşturmak isteyen bireylerin işini kolaylaştırmak için şablonlar, önceden hazırlanmış şablonlar, başlangıç diyagramları ve akış şemaları kullanır.

Visio ile Microsoft Teams ve diğer Microsoft ürünlerinde içerik oluşturabilir, düzenleyebilir ve işbirliği yapabilirsiniz.

Microsoft Visio'nun en iyi özellikleri

Akış şeması oluşturma için yerleşik şablonlar

Organizasyon grafiği

Dışa aktarma ve içe aktarma fonksiyonu

Son derece özelleştirilebilir diyagramlar ve grafikler

Microsoft Visio sınırlaması

Öğeleri bağlama ve büyük dosyaları paylaşma zorluğu

Sınırlı işbirliği seçenekleri

Çeşitli tel kafes programlarıyla iyi entegre olmuyor

Microsoft Suite dışındaki araçlarla uyumsuz

Microsoft Visio fiyatlandırması

Visio plan 1: Kullanıcı başına aylık 5 $

Visio plan 2: Kullanıcı başına aylık 15 $

Microsoft Visio değerlendirmeleri ve yorumları

G2: 4,2/5 (600'den fazla yorum)

Capterra: 4,5/5 (3000'den fazla yorum)

Müşteri yolculuğu haritalama yazılımı, müşteri deneyimlerini geliştirmek isteyen işletmeler için vazgeçilmezdir. Bir müşteri yolculuğu haritalama yazılımı seçerken aşağıdakileri dikkate almak çok önemlidir:

Çok kanallı yolculuk haritalama : Müşteri yolculuğu haritalama yazılımınız, çok kanallı haritalamayı desteklemeli ve web siteleri, mobil uygulamalar, sosyal medya, fiziksel mağazalar, çağrı merkezleri ve daha fazlası dahil olmak üzere farklı kanallardaki etkileşimleri yakalamanıza ve analiz etmenize olanak sağlamalıdır.

Veri entegrasyonu ve otomasyon : CRM ve proje yönetimi sistemleri, pazarlama otomasyon platformları veya analiz araçları gibi diğer veri kaynaklarıyla sorunsuz bir şekilde entegre olan yazılımları arayın. Bu entegrasyon, gerçek zamanlı verileri toplamanızı ve haritalama sürecini otomatikleştirmenizi sağlayarak zamandan tasarruf etmenizi ve bilgilerin doğruluğunu artırmanızı sağlar.

İşbirliği ve paylaşım özellikleri : Yazılım, takım üyeleri arasında işbirliğini kolaylaştırmalı, aynı anda çalışabilmelerini, yorum bırakabilmelerini ve değişiklikleri izleyebilmelerini sağlamalıdır.

Analitik ve metrik izleme : Müşteri yolculuğu girişimlerinizin etkinliğini ölçmek için yerleşik analitik ve metrik izleme özelliklerine sahip müşteri yolculuğu haritaları arayın. Bu, müşteri deneyimi ve diğer ilgili metriklerle ilgili anahtar performans göstergelerini (KPI) ayarlamanıza ve izlemenize olanak sağlamalıdır.

Ölçeklenebilirlik ve esneklik : Büyük veri kümelerini yönetebilen, karmaşık müşteri yolculuklarını destekleyen ve değişen iş ihtiyaçlarına uyum sağlayabilen yolculuk haritalama araçları istiyorsunuz. Yazılımı özel gereksinimlerinize göre uyarlayabilmenizi sağlayan, esneklik ve uzun vadeli kullanılabilirlik sunan özelleştirilebilir özellikler arayın.

Müşteri desteği ve eğitimi: Yazılım satıcısının sağladığı müşteri desteği ve eğitim düzeyini değerlendirin. Buna, kullanıcıların yazılımın potansiyelini en üst düzeye çıkarmalarına yardımcı olacak kapsamlı : Yazılım satıcısının sağladığı müşteri desteği ve eğitim düzeyini değerlendirin. Buna, kullanıcıların yazılımın potansiyelini en üst düzeye çıkarmalarına yardımcı olacak kapsamlı belgeler , öğreticiler ve eğitim kaynakları gibi varlıklar dahildir.

Bu özelliklerin doğru karışımını sunan bir müşteri yolculuğu haritalama aracı, değerli müşteri içgörüleri elde etmenize, kullanıcı memnuniyetini artırmanıza ve sürdürülebilir iş büyümesini sağlamanıza yardımcı olacaktır.

ClickUp—En İyi Müşteri Yolculuğu Haritalama Yazılımı

ClickUp, piyasadaki en iyi müşteri deneyimi yönetimi ve yolculuk haritalama yazılımıdır. Müşterilerinizin her şeyini bilen süper akıllı bir asistanınız varmış gibi.

Müşteri verilerini manuel olarak düzenlemenin zorluğuna veda edin ve müşteri analizi sürecinizi çok daha kolay hale getiren bir araca merhaba deyin.

ClickUp'ın müşteri yolculuğu haritası şablonunu bugün deneyin.