zoom ve ClickUp için 10 Ücretsiz Etkileşimli Beyaz Tahta Şablonu

İster uzaktan çalışan bir şirket olun, ister dünyanın dört bir yanındaki iş arkadaşlarınızla beyin fırtınası yapmaya çalışın, Zoom toplantıları takımınızı bir araya getirir. Tek bir sorun var: harika fikirlerinizi belgelemek. 💡

İşte burada beyaz tahtalar devreye giriyor. Eski usul panoların günümüzün dijital sürümleri, takımınızın her zaman, her yerden işbirliği yapmasına yardımcı olur. Ayrıca her seferinde yeni bir beyaz tahta hazırlamanıza gerek kalmaz. Sabah 8'deki Zoom görüşmelerinizi hızlandırmak için tak ve çalıştır bir çözüme ihtiyacınız varsa (kim istemez ki?), beyaz tahta şablonları tam size göre.

Yeniden çalışma devri bitti, verimlilik devri başladı. Beyaz tahta şablonlarını seçerken nelere dikkat etmeniz gerektiğini, bunları Zoom toplantılarında nasıl kullanabileceğinizi ve takım toplantıları için ideal olan 10 şablonu keşfedin.

Beyaz Tahta Şablonu nedir?

Zoom sunumcusundan ekranını paylaşmasını istemek yerine, bir beyaz tahta kullanarak Zoom görüşmesindeki herkese gerçek zamanlı olarak fikir üretme olanağı verin. Beyaz tahtanızı, fikirlerinizin ve iş akışlarınızın aynı beyaz tahtada yer aldığı, tıklamaları ve karışıklığı en aza indiren, yaratıcı fikirlerinizin yanında görevlerinizin de bulunduğu canlı bir beyin fırtınası belgesi olarak düşünün. 🙌

Takvimden proje planı iş akışı yönetimine kadar, beyaz tahtaları hemen hemen her şey için kullanabilirsiniz. ( Zihin haritaları, öğreticiler, web seminerleri, var mı?)

ClickUp, her fiyat planında beyaz tahtalar sağlar ve tüm misafirler beyaz tahtaları kullanabilir. Mevcut bir şablonla, her seferinde yeni bir beyaz tahta oluşturmanıza gerek yoktur. Doğru şablon biçimini bulun, ayrıntılarınızı girin ve hemen başlayın. 🏃

İyi bir Beyaz Tahta Şablonu Nedir?

Çok sayıda beyaz tahta şablonu mevcuttur, bu yüzden ilk gördüğünüz şablonu kullanmayın. Biraz seçici olmanız gerekir. Her iyi şablonun aşağıdakileri içermesi gerekir:

Entegrasyonlar: Tüm şablonlar video konferans araçlarıyla uyumlu değildir. Ancak ClickUp, Zoom ile entegre olduğundan, tüm Zoom görüşmelerinde beyaz tahta şablonlarını paylaşmak çok kolaydır. Hatta Zoom kayıtlarını beyaz tahtayla ilişkili her göreve bağlayabilirsiniz, böylece tüm iletişimleriniz aynı yerde ve toplantıda olur.

Gerçek zamanlı erişim: Notlar ekleyin ve Notlar ekleyin ve aynı beyaz tahtada gerçek zamanlı olarak işbirliği yapın. İster sadece siz ve tek bir çalışan ister düzinelerce takım üyesi görüşmede olsun, beyaz tahtalar her boyuttaki takımı barındırabilir.

İlgili görevler: Şablonlarınızı ve görevlerinizi silolara ayırmak, takımınızın yeniden çalışma ve hata yapma olasılığını artırır. Görev izleme araçlarınızla birleştirilebilen beyaz tahta şablonlarını tercih edin, böylece aynı alanda fikir üretip görevler ekleyebilirsiniz.

İçerik bağlantıları: İyi şablonlar, verimliliği artırmak için platform içinde dahili ve harici içerik eklemenize olanak tanır. Artık bağlantı veya resim aramanıza gerek yok, her şey aynı yerde.

Övünmek gibi olmasın, ama ClickUp'ın beyaz tahta şablonları tüm bunları ve daha fazlasını yapar. Ama sadece bizim sözümüze güvenmeyin. Okumaya devam edin ve gerçeklerin kendileri için konuşmasına izin verin.

10 Ücretsiz Beyaz Tahta Şablonu ve Düzeni

Zoom görüşmeleriniz için basitleştirilmiş beyaz tahtalar arıyorsanız, aramanıza son verecek 10 beyaz tahta şablonunu inceleyin.

1. ClickUp Eisenhower Matris Beyaz Tahta Şablonu

Bu Şablonu İndirin ClickUp'ın Eisenhower Matris Şablonunu kullanarak fikirlerinizi düzenleyin ve bir eylem planı oluşturun

Yapılacak çok işiniz var ve hepsi önemli görünüyor. Ancak siz de insansınız, bu yüzden önce en önemli görevlere odaklanmanız gerekir. Takımınız hangi görevleri (ve hangi sırayla) ele alacağı konusunda anlaşmakta zorlanıyorsa, ClickUp Eisenhower Matris Beyaz Tahta Şablonu yardımcı olabilir.

Bu, Acil-Önemli Matris olarak da adlandırılır ve takımlar için harika bir problem çözme çerçevesi oluşturur. Kullanımı ve oluşturması kolaydır, bu da onu beyin fırtınası için ideal bir beyaz tahta Zoom toplantı şablonu yapar. Bu beyin fırtınası şablonu ile yaratıcı fikirlerinizi kağıda dökebilir ve şu kategorilere ayırabilirsiniz:

Sil: Görevler hakkında konuşmaya başladığınızda, bazı görevlerin düşündüğünüz kadar önemli olmadığını fark edeceksiniz. Bunları silin ve anında rahatlamanın keyfini çıkarın

Yapılacaklar: Görevi şimdi yapın, beklemeyin. ClickUp şablonu, bu sütundaki notları sadece birkaç tıklama ile görevlere dönüştürmenizi sağlar

Delege: Her şeyi tek başına yapamazsınız, bu nedenle işleri daha eşit bir şekilde tek tek kullanıcılara dağıtmak için takımınızın üstleneceği görevleri belirleyin

Karar verin: Bir görev daha fazla düşünmeyi gerektiriyor mu? Daha sonra karar vermek için bu sütuna yazın

2. ClickUp Etki Çaba Matrisi Beyaz Tahta Şablonu

Bu Şablonu İndirin Bu şablon, görevlerin etkisini ve maliyetini hızlı ve doğru bir şekilde değerlendirmenize yardımcı olmak için tasarlanmıştır, böylece hangi projelerin en yüksek önceliğe sahip olması gerektiğini bilirsiniz.

Karar vermek kolay değildir. Bazen en kolay olanlardan başlamak yardımcı olabilir ve ClickUp Etki Çaba Matrisi Beyaz Tahta Şablonu tam da bunu yapmanıza yardımcı olur.

Bu şablonla, görevlerinizi dört gruba ayırarak şu anda dikkatinizi gerektirenleri belirleyebilirsiniz. Takımınızı ve kullanıcılarınızı çok sayıda yapılacak işle yüklemek yerine, herkesin bir eylem planı üzerinde anlaşmasına yardımcı olacak en iyi takım şablonlarından birini kullanabilirsiniz.

Projelerinizi planlamak ve görevleri etkilerine veya zorluklarına göre önceliklendirmek için bunun gibi şablonları veya Zihin Haritaları'nı kullanın. Aşağıdakiler için farklı kategoriler vardır:

Şimdi yapın: Bu, az çaba gerektiren, yüksek etkili görevler içindir

Sonraki adım: Kaynaklarınız olduğunda, yüksek etki ve çaba gerektiren görevleri yerine getirmek için bir zaman planlayın

Daha sonra yapılacaklar: Az çaba gerektiren, etkisi az görevler önemlidir, ancak şu anda önemli değildir. Bunları yapabileceğiniz zaman için zaman ayırın

Yapılmaması gerekenler: Neden az getirisi olan görevler için kendinizi yoruyorsunuz? Çok çaba gerektiren, düşük etkili görevleri ortadan kaldırın

3. ClickUp Kullanıcı Hikayesi Haritalama Beyaz Tahta Şablonu

Bu Şablonu İndirin Kullanıcının yolculuğunu daha küçük, daha yönetilebilir parçalara ayırın. Ardından bunları ClickUp'ın Kullanıcı Hikayesi Haritalama Şablonu ile bir haritada gösterin

Tüm geliştiriciler, UX uzmanları ve UI tasarımcıları buraya! ClickUp Kullanıcı Hikayesi Haritalama Beyaz Tahta Şablonu, uygulamanız, web siteniz veya yazılımınız için bir müşteri yolculuğu haritası oluşturmanıza ve pazarlama gibi diğer paydaşları da beyin fırtınası fikirlerinize dahil etmenize yardımcı olabilir.

Web tasarım yazılımıyla doğrudan mockup moduna geçmek yerine, sıfırdan başlamadan tüm fikirlerinizi bu mevcut şablona yerleştirebilirsiniz. İşbirliği yapın ve genel strateji hakkında herkesin görüşünü alın, böylece projenin yönünü netleştirin. Kullanıcı yolculuğu gibi büyük ve zorlu bir süreci yönetilebilir, adım adım bir sürece dönüştürür.

4. ClickUp Org Şeması Beyaz Tahta Şablonu

Bu Şablonu İndirin Bu basit organizasyon şeması Beyaz Tahta şablonuyla takımlarınızın yapısını ve düzenini kolayca görselleştirin

Belki de yoğun bir işe alım sürecinden geçtiniz ve çalışanları doğru yöneticilere atamanız gerekiyor. Ya da iş modelinizi değiştiriyorsunuz ve kimin sorumlu olduğu konusunda daha fazla netliğe ihtiyacınız var. İster bir startup, ister küçük bir işletme veya kurumsal bir şirket olun, kuruluşunuzda kimin kime rapor verdiğini iyi anlamanız gerekir.

ClickUp Organizasyon Şeması Beyaz Tahta Şablonu, üst düzey yöneticilere ve İK uzmanlarına sağlam bir başlangıç noktası sunar. Takımdaki diğer kullanıcılar için PNG fotoğraf, iş fonksiyonu ve iş tanımı ekleyin ve tüm organizasyonda arama yaparak zaman kazanın. Ardından, birkaç tıklamayla akış şeması kullanarak yeni bir organizasyon hiyerarşisi oluşturabilirsiniz.

5. ClickUp Süreç Akışı Beyaz Tahta Şablonu

Bu Şablonu İndirin Bu basit organizasyon şeması Beyaz Tahta şablonuyla takımlarınızın yapısını ve düzenini kolayca görselleştirin

Bir projeyi yönetmek, kedileri gütmek gibi hissettirebilir. Ancak bu ClickUp Süreç Akışı Beyaz Tahta Şablonu ile, işe başlamadan önce farklı proje aşamaları hakkında beyin fırtınası yapabilirsiniz. Yönlendirme olmadan bir projeyi dolambaçlı yollardan geçirmek yerine, bu tür yararlı şablonlarla verimliliği artırın ve proje yönetimini çocuk oyuncağı haline getirin.

Kullanıma hazır bu hedef belirleme şablonları, projeleri planlamak, kavramlar geliştirmek, görevleri yürütmek ve genel stratejiyi değerlendirmek için adımlar içerir. Diğer bazı şablonlara kıyasla, bu şablon size kendi adımlarınızı ekleme ve oluşturma özgürlüğü sunar. Şablonu kuruluşunuza özgü hale getirmek için renkleri ve markanızı bile özelleştirebilirsiniz. 🤩

6. ClickUp Proje Kapsamı Beyaz Tahta Şablonu

Bu Şablonu İndirin Katılımcılar, ClickUp'ın Proje Kapsamı Beyaz Tahta Şablonu'nu kullanarak iş modeli kanvaslarının bir sürümünü hazırlayabilirler

Bir müşteri, takımınız veya kuruluşunuzdaki diğer kullanıcılarla Zoom görüşmesi yaparken, proje süresince yapılacak ve yapılmayacakları net bir şekilde iletmeniz gerekir. ClickUp Proje Kapsamı Beyaz Tahta Şablonu, proje kapsamı görüşmeleri için sağlam bir başlangıç noktası oluşturur.

Listemizdeki diğer şablonlarla karşılaştırıldığında, bu şablon aşağıdaki bölümleri içerir:

Bilgi

Gerekçe

Kapsam

İş hedefleri

Çıktılar

Hariç tutulanlar

Varsayımlar

Bu şablonun dijital yapışkan notlarını kullanarak fikirleri veya bilgileri kategorilere ayırın ve daha verimli bir şekilde işbirliği yapın. Böylece herkes aynı sayfada olur ve projenizin kapsamı yönetilebilir kalır. Proje sırasında yapılacakların ve yapılmayacakların açık bir listesini içeren bu tür şablonlar, takımınızın odaklanmasını sağlar ve zaman kazanmanızı sağlar. ⏰

7. ClickUp Proje Yol Haritası Beyaz Tahta Şablonu

Bu Şablonu İndirin ClickUp'ın Yol Haritası Beyaz Tahta Şablonu ile ürün geliştirmenizi planlayın

Bazen projeler, proje kapsam şablonunda gösterebileceğinizden daha karmaşık olabilir. Bu durumda, önemli proje dönüm noktalarını, sorumluları ve ne zaman gerçekleşmesi gerektiğini tanımlayan daha sağlam şablonlara ihtiyacınız olacaktır.

ClickUp'ın Proje Yol Haritası Beyaz Tahta Şablonu tam da bunu yapar. Tüm SaaS ürün yönetimi, projeler ve planlarınızı tek bir yerde yapın. Şablon, çalışanları takımlar halinde gruplandırır ve projenin her aşamasında hangi görevlerden kimin sorumlu olduğunu gösterir.

8. ClickUp Artıları ve Eksileri Beyaz Tahta Şablonu

Bu Şablonu İndirin ClickUp Artıları ve Eksileri Beyaz Tahta Şablonu

Bazen kararlar o kadar da siyah-beyaz değildir. Büyük bir müşteriyi kabul etmek veya yeni bir çalışan işe almak büyük kararlar olduğundan, harekete geçmeden önce artıları ve eksileri tartmak zarar vermez.

Zoom üzerinden takımınızla bir kararın avantaj ve dezavantajları hakkında beyin fırtınası yapıyorsanız, karar verme sürecini basitleştirmek ve bu süreçte gerçekten işbirliği yapmak için ClickUp Artıları ve Eksileri Beyaz Tahta Şablonunu kullanın. Görüşmenin sonunda, artıları ve eksileri kategorilerini gözden geçirerek en iyi yolun bu olup olmadığını belirleyebilirsiniz.

9. ClickUp İş Planı Beyaz Tahta Şablonu

Bu Şablonu İndirin İş Planı Beyaz Tahta ile proje planlamasına görsel bir yaklaşım getirin

Proje planlama hiç bu kadar organize olmamıştı. ClickUp'ın İş Planı Beyaz Tahta Şablonu, proje planlamanızı kolaylaştırmanıza, daha fazla netlik için atanan yorumlar aracılığıyla ekip arkadaşlarınızla işbirliği yapmanıza ve planınızı düzenlemek için basit kategorilerle beyin fırtınası oturumlarını iyileştirmenize yardımcı olmak için Kanban panosundan esinlenen bir tasarım kullanır.

Zoom üzerinden yapılan şirket içi stand-up toplantıları ve diğer toplantı türleri için çok kullanışlıdır. Bu toplantı şablonunu şu amaçlarla kullanabilirsiniz:

Bir görev kümesi oluşturun

Projeye kaynakları atayın

Süreçleri ve hedef ayarlamayı iyileştirin

Metrikleri ayarlayın veya mevcut metrikleri izleyin

Testlerle projenizi analiz edin

Süreçleri ve performansı kontrol edin

10. ClickUp Eylem Planı Beyaz Tahta Şablonu

Bu Şablonu İndirin ClickUp Eylem Planı Şablonu ile projelerinizi yönetin ve hedeflerinize odaklanın

Bir proje iş planınız hazır olduğunda, ClickUp Eylem Planı Beyaz Tahta Şablonunu kullanarak işbirliğine dayalı Beyaz Tahta araçlarıyla görevlerinizi planlayın. Basit düzeni, size veya diğer gruplara yapılacak işleri, mevcut işlerinizi ve tamamlanan işlerinizi gösterir.

Bu, projeniz için günlük, haftalık, aylık ve üç aylık olarak neler olup bittiğini görselleştirmenin harika bir yoludur. Ayrıca, tamamlanan görevleri kaydederek başardıklarınızı geriye dönük olarak görebilmenizi sağlar. ✨

Zoom Beyaz Tahta Şablonlarındaki Yenilikleri Keşfedin

Zoom toplantılarını herkes kadar seviyoruz, ancak sağlam görseller ve planlar olmadan rayından çıkabilirler. Fikirlerinizi kağıda dökme zamanı geldiğinde, takımınızı aynı sayfaya getiren kaliteli çevrimiçi beyaz tahta şablonlarını kullanın.

ClickUp'ın beyaz tahta şablonları, takımınızın daha iyi fikirler üretmesine, görevleri önceliklendirmesine, görsel fikir grupları oluşturmasına ve işlerin üzerinde kalmasına yardımcı olabilir. Ama bu sadece buzdağının görünen kısmı. ClickUp'ın akıllı entegrasyonları ve iş şablonlarıyla bir sonraki toplantınızı nasıl yakınlaştırabileceğinizi görün. Veya ClickUp Şablon Merkezi'nde daha fazla şablona göz atın.