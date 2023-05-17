Hedef Kitlenize Ulaşmak için Etkili Kullanıcı Kişilikleri Oluşturma (Şablonlar ve Örnekler Dahil)

{ "@context": "http://schema. org", "@type": "FAQPage", "mainEntity": [ { "@type": "Question", "name": "Kullanıcı Persona nedir?", "acceptedAnswer": { "@type": "Answer", "text": "Kullanıcı persona, ürününüzün en önemli kullanıcı gruplarını temsil eden, kısmen kurgusal ve gerçekçi bir karakterdir. Biraz kurgusal diyoruz çünkü bu kişi nihayetinde uydurma olsa da, demografik özellikleri, rolü, motivasyonları ve günlük sorunları, şirketlerin işlerini yönlendiren kişileri daha iyi anlamalarına yardımcı olmak için gerçek kullanıcı araştırmalarına ve verilere dayanmaktadır. " } } ] }

Hiç sosyal medya akışınızı gezinirken, sanki sizin için yapılmış gibi hissettiğiniz bir reklamla karşılaştınız mı? Muhtemelen öyleydi. 🤓

Merak etmeyin, bu makale telefonunuzda yaşayan CIA ajanları hakkında değil, reklamların size satmaya çalıştığı ürünler hakkında. Daha spesifik olarak, satın aldığınız ve çok sevdiğiniz ürünler hakkında.

Bu ürünleri bilirsiniz. Her türlü niş sorunu çözen, öğrenmesi hiç zaman almayan ve iş hayatınızı çok daha kolay hale getiren ürünler. Hayallerinizi yıkmak istemem, ama o reklamı görmenizin arkasında bütün bir pazarlama takımı vardı. Ve bu takım, muhtemelen bunu çok önceden tahmin etmişti, çünkü siz onların kullanıcı kişiliklerinden birine uyuyorsunuz. 🫱🏼‍🫲🏾

Kullanıcı profilleri, pazarlama planlama sürecinizin bir parçasıdır ve kime pazarlama yapacağınızı, onlara nasıl ulaşacağınızı ve ne söyleyeceğinizi tanımlar. Temel olarak, ideal hedef kitlenizi temsil eden hayali bir kişidir.

Bu bilgiler sadece pazarlama takımları için değil, tasarım takımı, satış ve kuruluşunuzdaki tüm yaratıcı ekipler için de hayati önem taşır. Hedef kullanıcılarınızı anlamak, müşterilerinizin ürününüzle olan deneyimini iyileştirmenin anahtarıdır ve gelecekteki ürün geliştirme ve mesajlaşma süreçlerini büyük ölçüde etkiler.

Kullanıcı kişilikleri oluşturmaya yeni başlıyorsanız veya eski kaynaklarınızı yenilemek istiyorsanız, bu makale tam size göre! Süreci başlatmak için anahtar tanımları, unsurları, şablonları ve örnekleri ele alırken, rekabetçi ve etkili bir kullanıcı kişiliği oluşturmak için her şeyi öğrenin.

Kullanıcı Persona Nedir?

Kullanıcı profili, ürününüzün en önemli kullanıcı gruplarını temsil eden, kısmen kurgusal ve gerçekçi bir karakterdir. "Kısmen kurgusal" diyoruz çünkü bu kişi nihayetinde uydurma olsa da, demografik özellikleri, rolü, motivasyonları ve günlük sorunları, şirketlerin işlerini yönlendiren kişileri daha iyi anlamalarına yardımcı olmak için gerçek kullanıcı araştırmalarına ve verilere dayanmaktadır.

Böylece, Barb, İK Müdürü teknik olarak takımınız tarafından hayal edilmiş olsa da, deneyimleri benzer rollerdeki gerçek kullanıcılara hitap edecek ve onlara ürününüzden nasıl yararlanabileceklerini gösterecektir. Ve bu da empati oluşturur!

Kullanıcılarınız kendilerini görülmüş ve bir anlamda tanınmış hissedecekler. Bu nedenle bu kaynaklar sandığınızdan daha ayrıntılıdır.

Kapsamlı bir persona, yaşını, konumunu, yaşam tarzını, günlük aktivitelerini ve hatta kullanıcı personelinizin söyleyebileceği potansiyel alıntıları tanımlar. Barb'ın çocukluk eğilimlerini ortaya çıkarmanız gerektiğini söylemiyoruz, ancak onun teknoloji meraklısı, 37 yaşında, üç çocuk annesi, uzaktan üst düzey bir rolüyle uğraşırken yıl boyunca seyahat eden bir kadın olduğunu not etmek kesinlikle anahtar önemdedir.

Kullanıcı Kişilikleri Neden Yararlıdır?

Kullanıcı profilleri (bazen alıcı profili olarak da adlandırılır), her potansiyel müşterinin aradığı "Bunun bana ne faydası var?" unsurunu anlamanın ilk adımıdır. Bu, onların ihtiyaçlarını, nasıl konuşulmaktan hoşlandıklarını, nerede ulaşılabileceklerini ve ilgilerini çekecek unsurları bilmekle ilgilidir.

Ayrıca, çabalarınızı istatistiksel olarak ürününüzü veya hizmetinizi seveceği tahmin edilen seçkin bir grup insana odaklayarak, amaçsızca reklamlar yayınlamak yerine, ürününüz ve stratejiniz daha başarılı olacaktır.

Kullanıcı kişiliğiniz, mesajlarınızı da şekillendirerek, hedef kitleniz içerik veya ürününüzle etkileşime girdiğinde kullanıcılarla daha fazla rezonans yaratan, daha kişiselleştirilmiş bir deneyim yaratır. Hedef kitlenizi ne kadar iyi tanırsanız, onların gerçekten görmek istediği özellikler ve işlevler hakkında o kadar değerli içgörüler elde edersiniz.

Kullanıcı kişiliğinizin genel pazarlama stratejinize uyması için birkaç anahtar yol daha:

İçerik : Kapsamlı kullanıcı araştırması, hedef kitlenizin dikkatini çekecek ve satışa dönüştürecek içerik türleri hakkında bilgi sahibi olmanızı sağlar. İdeal müşterileriniz kısa videoları mı tercih ediyor? Yoksa uzun metinleri mi? Bu soruların yanıtları hedef kitlenize göre değişiklik gösterir ve gelecekteki : Kapsamlı kullanıcı araştırması, hedef kitlenizin dikkatini çekecek ve satışa dönüştürecek içerik türleri hakkında bilgi sahibi olmanızı sağlar. İdeal müşterileriniz kısa videoları mı tercih ediyor? Yoksa uzun metinleri mi? Bu soruların yanıtları hedef kitlenize göre değişiklik gösterir ve gelecekteki içerik takviminizi şekillendirir

Kanallar : Neredeler? Müşterilerin size akın etmesini bekleyemezsiniz, onların bulunduğu yerde onlarla buluşmalısınız. Müşterilerinizin favori : Neredeler? Müşterilerin size akın etmesini bekleyemezsiniz, onların bulunduğu yerde onlarla buluşmalısınız. Müşterilerinizin favori sosyal medya platformlarını, haber kaynaklarını ve sektör etkinliklerini bilmek, hedef kitlenizin tercihleri hakkında size çok şey söyleyecek ve en aktif oldukları yerlerde paylaşımlar yaparak işinizin başarısını sağlayacaktır

Kampanyalar: Tüm bu unsurlar bir araya gelerek, kullanıcılarınıza kişiselleştirilmiş hissettiren, özenle hazırlanmış : Tüm bu unsurlar bir araya gelerek, kullanıcılarınıza kişiselleştirilmiş hissettiren, özenle hazırlanmış pazarlama kampanyaları oluşturmanıza yardımcı olur. Hedef kitlenizin neleri izlemeyi sevdiğini, nereye gitmeyi sevdiğini, genel ihtiyaçlarını ve faizlerini bilmek, onlara en çok hitap edecek mesajları oluşturmanıza yardımcı olur

ClickUp'ta takımınızla birlikte belgeleri kolayca biçimlendirin ve üzerinde işbirliği yapın

Buradan yola çıkarak, ürününüzün kullanıcı deneyimini tekrar tekrar iyileştirerek müşterilerinizi daha da memnun edebilir, hatta ürününüzü organik olarak paylaşacakları noktaya bile gelebilirsiniz. Yani, ücretsiz pazarlama. 😍

Etkili Bir Kullanıcı Persona'nın Unsurları

Hiçbir müşteri sadece bir sayı gibi hissetmek istemez, gerçek hedefleri, sorunları ve sorumlulukları olan gerçek insanlar olarak görülmek ister. Bu nedenle, kullanıcı profilleri oluştururken aşağıdaki anahtar unsurları göz önünde bulundurarak titiz ve özenli davranmak çok önemlidir:

Kullanıcı profili başlığı oluşturun

Başlığınız, kullanıcı kişiliğinizin ilk izlenimidir, bu nedenle akılda kalıcı olması gerekir. Kullanıcınızın bir resmini, adını, mesleki unvanını ve takımınıza bu kişi hakkında biraz daha bilgi veren bir alıntı veya kişilik tanımını ekleyin.

Bu kısa biyografi okunması kolay olmalı ve bir veya iki cümleyi geçmemelidir. Örneğin, güzellik ve sağlık sektöründe bir medya ve reklam ajansı işletiyorsanız, yaygın kullanıcı kişilikleri Kelly gibi biri olabilir: yeni ürünlere ve işlerini büyütmeye odaklanabilmek için dijital pazarlama işlerini yürütecek birine ihtiyaç duyan küçük bir saç bakım markasının kurucu ortağı ve CEO'su.

Görüntüye gelince, kullanıcınızın tasviri gerçekçi olmalı ve ideal müşterinizin temel özellikleri, kişiliği ve üslubuyla uyumlu olmalıdır. Bu, kullanıcı profillerinizi insanileştirecek ve paydaşların hedef kitlenizle daha kolay ilişki kurmasını ve empati kurmasını sağlayacaktır.

Kullanıcınızın imajını kafanızda canlandırdıktan sonra, persona'nızın bu unsurunu basit ve öz tutmak için açık lisanslı veya stok görseller aramayı öneririz.

Kapsamlı demografik profil ve arka plan bilgileri

Başlığınızda yer alan bilgiler kurgusal olabilir, ancak hepsi araştırmalara dayanmaktadır! Ve bu araştırmalar, kullanıcı kişiliklerinizin demografik bilgiler bölümünde kendini gösterir. Burada istediğiniz kadar ayrıntılı olabilirsiniz, müşterilerinizin kişisel ve mesleki geçmişlerini, kullanıcı ortamlarını ve yaşam tarzlarını ve seçimlerini etkileyebilecek psikolojik değişkenleri göz önünde bulundurun.

Demografik profile tam olarak neleri eklemeniz gerektiğini bilmek ister misiniz? İşte ne demek istediğimiz:

Kişisel geçmiş

Bu kişinin hayali hayatına çok fazla girmenize gerek yok, sadece kurgusal kişisel ayrıntılarla kim olduklarını resmedin. Persona'nızın yaşı, cinsiyet kimliği, etnik kökeni ve ırkı, eğitim düzeyi ve iş hayatını etkileyen medeni durumu gibi önemli istatistikleri tanımlayın.

Örneğin, Kelly adlı kızımız, Arizona'nın Scottsdale şehrinde yaşayan, organik kimya doktorası olan 43 yaşındaki çalışan bir anne olabilir.

Mesleki geçmiş

Burada işin işleyiş tarafına biraz daha derinlemesine dalacaksınız. Mevcut pazar araştırmalarını kullanarak kullanıcınızın başlığını, gerçekçi gelir düzeyini, iş geçmişini ve iş-yaşam dengesini belirleyin.

Kullanıcı ortamı

Kullanıcı profillerinizin sosyal, fiziksel veya teknolojik bağlamda işlerini yapmak için günlük olarak ihtiyaç duydukları şeyler nelerdir?

Kullanıcılarınızın potansiyel teknoloji yığınını göz önünde bulundurun. Ofiste mi yoksa uzaktan mı çalıştıkları, birlikte çalıştıkları çalışan sayısı, toplantılarda geçirdikleri zaman veya gün içinde ne sıklıkla çevrimiçi oldukları gibi ayrıntılar önemlidir.

Kelly haftanın çoğu günü ofiste çalışıyor olabilir, ancak fikirler üzerinde çalışmak veya takımla etkinliklere hazırlanmakla meşgul olduğu için masasında nadiren oturur.

Psikografik

Psikografik, hedef kitlenizin davranış kalıplarını, tutumlarını, faizlerini, görüşlerini, sorunlu noktalarını, motivasyonlarını ve daha fazlasını tanımlamak için kullanılan kapsamlı bir terimdir. Temel olarak, Kelly'yi Kelly yapan her şey. 💜

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Yaratıcı olun ve niş bir kitleyi hedeflemek için gerçekten spesifik olun. Bize güvenin, müşterilerinizden biri ürününüzü kullanarak bir sorunu çözüyorsa, aynı şekilde fayda sağlayabilecek binlerce kişi daha vardır — sadece henüz şirketinizi bulamamışlardır.

İşte zihninizi harekete geçirecek Kelly'nin psikografik özelliklerinden birkaçı:

Kelly, 20 yıl önce okul masraflarını karşılamak için ek iş olarak saç bakım şirketini kurdu, ancak son yedi yılda bu iş onun tam zamanlı kariyeri haline geldi

Kelly eskiden ürün geliştirmede daha aktifti, şimdi ise marka bilinirliğini artırmak için fuarlarda veya potansiyel perakende fırsatlarını ziyaret ederek zamanının çoğunu geçiriyor

Dijital ve bağlı kuruluş pazarlamasının değerini çok iyi anlıyor, ancak nereden başlayacağını bilmiyor. Ürünleri yerel pazarda büyük bir paya sahip, ancak satışlarını daha fazla eyalete yaymak istiyor

Kelly iş dışında, çocuklarıyla vakit geçirmeye öncelik verir ve iş saatleri dışında telefonunu nadiren kontrol eder. Çalışanlarına da aynısını yapmalarını teşvik eder!

Kullanıcı kişiliğinizin nihai hedefi ve motivasyonu

Bu, kullanıcı kişiliklerinin davranışlarını ve kararlarını yönlendiren en önemli nedendir.

Bu bölüm, kullanıcı profillerinizin ürününüzden ne elde etmek istediğini, yani ürünün onlara ne gibi faydalar sağladığını açıklar. Doğru nihai hedefleri belirlemek, kullanıcı profillerinizin neyi başarmaya çalıştığını anlamak ve onların vizyonuna uygun ürünler ve mesajlar üretmek için anahtar rol oynar.

Ayrıca, günlük motivasyonlarını ve karşılaştıkları sorunlarla birlikte profesyonel hedeflerini tanımlamak, ürününüz için doğru hedef kitleyi bulup bulmadığınızı belirlemede anahtar rol oynar. Kelly için hedef, markalaşma ve çevrimiçi varlığını baştan sona yönetmek için yaratıcı bir ajans bulmak olabilir.

Bunu, hedefine ulaşmak için onu motive eden faktörleri burada açıklayarak genişletebilirsiniz. Belki Kelly, şirketin dijital pazarlama süreçlerini şirket içinde yönetebilecek bir pozisyonda değildir, ancak işinin bu alanını, programına başka bir yapılacaklar listesi eklemeden büyütmek istemektedir. Kullanıcılarınızın neyi başarmak istediğini ve bunu neden yaptığını kapsadığınızdan emin olun, böylece işiniz yolunda gidecektir. 🙂

Yaygın sorunlar ve zorluklar

Kullanıcı profillerinizin motivasyonlarını bilmek, mevcut ürünlerle karşılaştıkları ortak zorluklara ve onları bir değişiklik yapmaya teşvik edecek unsurlara kolayca geçiş yapmanızı sağlar.

Kişilerinizi oluştururken kalıpları ve sorunlu noktaları daha iyi tanımak için bağlantıları çizin ve fikirleri düzenli bir dijital beyaz tahtada birbirine bağlayın

Kullanıcılarınızın hedeflerine ulaşmasını engelleyebilecek engelleri veya tekrar tekrar karşılaşabilecekleri cevaplanmamış soruları göz önünde bulundurun. İdeal olarak, ürününüz iş akışlarındaki bir boşluğu doldurmalı veya günlük işlemlerine uygun bir çözüm oluşturmalıdır.

Kelly'ye geri dönersek, sosyal medya reklamlarından, genel olarak daha güçlü bir çevrimiçi varlıktan ve tutarlı bir markalaşma stratejisinden yararlanmayarak çok sayıda potansiyel müşteriyi kaçırdığının farkında. Ayrıca, çeşitli nedenlerden dolayı güvenebileceği bir ajans bulmakta zorlanıyor olabilir! Bu nedenler yaratıcılık, lojistik veya hesap verebilirlik ile ilgili olabilir.

Bir günün senaryosu

Bu senaryo, gizlice takip etmekten hoşlandığınız "bir günün hayatı" TikTok videolarına hiç benzemiyor. Bu, kullanıcı profillerinizin istediği çözüme veya hedeflere ulaşmak için ürününüzü nasıl keşfedeceklerini ve ürününüzle nasıl etkileşime gireceklerini anlatan kısa bir anlatımdır.

Kullanıcı persona senaryonuz, onların gününün kelimesi kelimesine bir açıklaması olmaktan uzak, kendi bakış açılarından yazılacak ve ileride ürününüz için anahtar kullanım örnekleri sağlayacaktır!

ClickUp'taki dijital beyaz tahtada kullanıcı kişiliğinizin genel pazarlama stratejinize nasıl uyduğunu haritalandırın

PRO İPUCUKullanıcı persona senaryolarınızı gelecekteki kullanılabilirlik testleri ve müşteri yolculuğu haritalama için elinizin altında bulundurmanızı öneririz! Personalarınız için zaman damgalı bir dökümün içine dalmak yerine, hikayenizi oluşturmak için önceden topladığınız bilgileri kullanın. 100 kelimeyi aşmanıza gerek yok. 🙌🏼

Kullanıcı Persona Nasıl Oluşturulur?

Temel unsurları ele aldığımıza göre, şimdi bilgimizi pratikte kullanarak bir kullanıcı profili oluşturalım! Herhangi bir sektör, ürün veya hizmet için profiller oluşturmak için adım adım kılavuzumuzu izleyin. Sizi sıfırdan başlamak zorunda bırakmıyoruz, hayalini kurduğunuz destekleyici kullanıcı profilleri şablonunu bulmak için sayfayı aşağı kaydırmaya devam edin. 🎉

Adım 1: Araştırma

Kullanıcı araştırması yapın ve gerçek kullanıcılar hakkında veri toplayarak demografik bilgiler, davranışlar ve motivasyonlar dahil olmak üzere yukarıda belirtilen bilgileri bulun. Eski usul yöntemlerle araştırma yapabilir veya kendi CRM yazılımınızı kullanarak anketler gönderebilir, görüşmeler yapabilir ve veri toplarken gerçek müşteri bağlantıları kurabilirsiniz.

ClickUp Formları'nı kullanarak çalışma alanınızdan doğrudan sezgisel ve ayrıntılı anketler ve geri bildirim istekleri oluşturun

Adım 2: Kalıpları arayın

Araştırmanızı okuyun, tekrar okuyun ve düzenleyin, sonuçlarınızda herhangi bir kalıp belirleyerek hedef kullanıcılarınızı daha iyi tanımlayın. Bu kalıpları kullanarak kullanıcılarınızın hikayelerini bir araya getirmeye başlayın. Unutmayın, birden fazla persona oluşturabilirsiniz!

Ürününüz ve araştırmanızda bulduğunuz tekrarlayan temaların türüne bağlı olarak, girebileceğiniz yeni bir pazar keşfedebilir ve bunları temsil etmek için birden fazla persona oluşturabilirsiniz.

Artık kullanıcı araştırmanızı ve hedef kullanıcılarınızı belirlediğinize göre, tüm bunları bir araya getirme zamanı geldi.

Adım 3: Her zaman, her zaman, her zaman bir şablon kullanın!

Kullanıcı anketleri yapmak, görevleri yönetmek, müşteri veritabanınıza erişmek ve tasarımlar oluşturmak için gerekli tüm yazılımlar bu süreçte çok önemlidir. Ancak bu uzun araç listesini yönetmek kolay bir iş değildir. Zamanınızı karmaşık bir teknoloji yığını arasında bölmek ve kullanıcı profili sürecinizin her öğesini sıfırdan başlatmak yerine, bir şablonla başlayın.

En iyi şablonlar özelleştirilebilir, ücretsizdir ve diğer tüm uygulamalarınızla entegre edilebilir, böylece kullanıcı profili oluşturma süreci önemli ölçüde daha kolay ve verimli hale gelir. Temel olarak, ClickUp'ın yapmak için tasarlandığı her şey!

ClickUp, tüm uygulamalarınızda işlerinizi tek bir işbirliği platformunda merkezileştirecek kadar güçlü tek verimlilik yazılımıdır. Kampanya planlamadan tasarım sürecinin yürütülmesine kadar her şeyi ele alan ve sürekli genişleyen özellik listesiyle ClickUp, tüm görevleriniz için tek adresli yazılım çözümüdür.

ClickUp'ın Kullanıcı Persona Şablonu'nu kullanarak hedef kitlenizin motivasyonları, demografik özellikleri ve mesleki geçmişleri dahil olmak üzere önemli bilgileri görünüm

ClickUp'ın Kullanıcı Persona Şablonu, profillerinizi kolaylıkla düzenlemek, organize etmek ve erişmek için ihtiyacınız olan işlevselliğe sahiptir. Profillerinizi yönetmek için dört proje görünümü ve 17 Özel Alan içeren bu Liste düzeyindeki şablon, etkili kişilikler oluşturmak için hedef kitlenizi daha iyi anlamanızı sağlar.

Etkileşimli Listenizden persona profillerinizi daha üst düzeyde görüntüleyin ve yaş grubu, motivasyon, meslek, hedefler ve maaş gibi anahtar bilgileri tek bir bakışta alın. Bu bilgiler, birkaç tıklamayla persona listenizi filtrelemek, gruplamak ve sıralamak için kullanılabilir veya önceden oluşturulmuş bir Kanban panosunda cinsiyete göre düzenlenebilir.

ClickUp'ın Kullanıcı Persona Şablonunu kullanarak etkileşimli bir Kanban panosunda kullanıcı profillerinizi gruplandırın ve yönetin

Başlangıç Kılavuzu, bu şablonu uyguladığınız andan itibaren profesyonelce kullanmaya başlamanız için kişisel Yardım Belgeniz görevi görür. Ürününüzü geliştirdikçe, kullanıcı profillerinizi şablonunuzdan kolayca güncelleyerek her zaman güncel kalmasını sağlayabilirsiniz.

Adım 4: Geri bildirim toplayın

Kullanıcı profilinizi taslak olarak hazırladıktan sonra, düşünceli ve tekrarlanan geri bildirim turları ile işinizi iki kez kontrol etme zamanı gelir. Persona'yı paydaşlar, takım üyeleri, müşteriler, uzmanlar ve daha fazlasıyla paylaşarak doğrulayın.

Ardından, geri bildirimlerini toplayın ve gerektiğinde ayarlamalar yapın. Kullanıcı kişiliğinizi belirlemek birkaç deneme gerektirebilir ve ürününüz olgunlaştıkça değişebilir. Profillerinizi doğru bir şekilde oluşturmak için ne kadar çok zaman harcarsanız, işinize o kadar çok değer katacaklarını unutmayın.

ClickUp şablonunuzda Kullanıcı Persona Form Görünümü'nü kullanmak bunun için mükemmeldir. Bir takım üyesi veya paydaş anket tarzı bir istek gönderdiğinde, bu potansiyel profil doğrudan pazarlama ve tasarım ekibinin araştırması, geliştirmesi ve muhtemelen onaylaması için eyleme geçirilebilir bir göreve dönüştürülür!

Adım 5: Kullanıma sunun

Persona'larınızı kullanma zamanı geldi! 🎉

Bu, pazarlama OKR'lerinizin ve stratejinizin bir parçası olabilir, ancak kullanıcı profilleriniz, kuruluşunuzdaki tüm takımların kullanabileceği kaynaklardır. Profillerinizi satış ekibi, blog yazarlarınız, UX tasarımcılarınız ve müşteri desteği temsilcilerinizle paylaşın, böylece günlük olarak kimlerle bağlantı kurduklarını daha iyi anlayabilirler.

İşiniz olgunlaştıkça, bu profiller UX tasarımcılarınız ve ürün yönetimi takımlarınızın izleyeceği marka yönergelerinizin ayrılmaz parçaları haline gelecektir. Büyük ürün seçimleri yaparken, yeni özellikler, mesajlar ve tasarımlar oluştururken pazar hedef kitlenizi ön planda tutun, böylece hedef kitlenizle uyumlu olmaya devam edin.

ClickUp ile Kullanıcı Kişiliklerinizi Daha da İleriye Taşıyın

Aralarından seçim yapabileceğiniz çok sayıda kullanıcı profili şablonu vardır, bu nedenle ilk gördüğünüz şablona karar vermek zorunda değilsiniz. Ayrıca, kullanıcı profiliniz, pazarlama stratejiniz boyunca sürekli olarak kullanabileceğiniz bir kaynaktır; tek seferlik bir eylem öğesi değildir. Bu nedenle, ilgi çekici ve erişilebilir bir şablon bulmak, uzun vadede size çok daha fazla fayda sağlayacaktır.

Önerimiz mi? ClickUp'tan başka bir yere bakmayın. 🙂

ClickUp Çalışma Alanınızdan proje güncellemelerini izleyin, iş akışlarını yönetin ve takımla işbirliği yapın

ClickUp , 1.000'den fazla diğer araçla entegre olur ve süreçlerinizi kolaylaştırmak için her türlü kullanım durumuna uygun geniş bir Şablon Kitaplığı ile birlikte gelir

ClickUp'ı ücretsiz kullanmaya başlayın, persona oluşturmaya başlayın ve profillerinin kısa sürede şekillenmesini izleyin!