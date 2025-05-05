2025'in En İyi 10 Miro Alternatifi ve Rakibi

Miro beyaz tahta oturumlarınızın biraz karmaşık hale geldiğini fark ettiniz mi? Yapışkan notlar birikiyor, ancak fikirler ve işbirliği ulaşılamaz gibi görünüyor. Anlıyorum.

Miro birçok kişi için vazgeçilmez bir araç olmuştur. Ancak, görsel takım işbirliği ve multimedya beyin fırtınası oturumları için her zaman mükemmel bir seçim değildir.

Aylarca süren deneme ve hatalardan sonra, ClickUp'taki takımım ve ben nihayet daha iyi özelleştirme özellikleri ve uygun fiyat sunan Miro alternatiflerini test ettik. Bu en iyi on rakip, daha verimli işbirliği ve proje yönetimi için gereken esnekliği sunuyor.

Hadi başlayalım! 👇

⏰ 60 saniyelik özet İşte dikkate almanız gereken en iyi Miro alternatiflerinden bazıları: ClickUp (Görsel proje yönetimi ve işbirliği için en iyisi) (Görsel proje yönetimi ve işbirliği için en iyisi) Mural (Görsel işbirliği ve yaratıcı atölyeler için en iyisi) Lucidchart (Karmaşık süreçleri şemalaştırmak ve görselleştirmek için en iyisi) Creately (Çok yönlü diyagram oluşturma ve proje planlama için en iyisi) Whimsical (Sezgisel bir arayüze sahip, hafif ve görsel planlama için en iyisi) FigJam (Tasarım ekipleri ve yaratıcı beyin fırtınası için en iyisi) Microsoft Beyaz Tahta (Microsoft ekosisteminde çalışan takımlar için en iyisi) Jamboard (Basit ve etkileşimli işbirliği için en iyisi) Klaxoon (Etkileşimli ve oyunlaştırılmış atölye çalışmaları için en iyisi) Sketch (UI/UX tasarımcıları ve etkileşimli prototip oluşturma için en iyisi)

Miro Sınırlamaları

Miro'nun işbirliği özelliklerini takdir etsem de, aşağıdaki dezavantajları da göz ardı edilemez:

Pano karmaşası: Panolar büyüdükçe biraz karmaşık hale gelebilir ve oturumların odaklanmasını ve verimliliğini zorlaştırabilir

Büyük takımlar için karmaşıklık: Kullanıcı rollerini ve izinlerini yönetmek, büyük takımlar için zaman alıcı olabilir ve platform, kurumsal düzeydeki ihtiyaçlar için beklenen kadar iyi ölçeklenemeyebilir

Hantal kontroller ve arayüz: Miro'nun kontrolleri, özellikle fare veya izleme paneli kullanıldığında sezgisel değildir ve gezinme veya düzenleme sırasında sıkıntıya neden olur

Büyük panolarda performans sorunları: Panolar resim, video ve yapışkan notlar gibi içeriklerle doldukça Miro'nun performansı düşer, bu da büyük panolarda gezinmeyi yavaşlatır ve kullanımı zorlaştırır, bu da verimliliği engeller

Ücretsiz plan kısıtlamaları: Miro'nun ücretsiz sürümü, en fazla üç düzenlenebilir pano izin verir, bu da birden fazla çalışma alanına ihtiyaç duyan takımlar için kullanılabilirliği ciddi şekilde sınırlar

Miro Alternatiflerine Genel Bakış

Miro'nun alternatiflerinin işbirliği ve görsel proje yönetimi özelliklerinin performans açısından nasıl daha iyi olduğunu özetleyen bir tablo aşağıda verilmiştir:

Miro alternatifi Kullanım örneği En uygun ClickUp Bağlantılı proje yönetimi, bilgi yönetimi ve sohbet — hepsi yapay zeka ile destekleniyor Görev ve proje entegrasyonuna ihtiyaç duyan çevik takımlar Mural Görsel işbirliği ve beyin fırtınası oturumları Uzaktan çalışan takımlar ve tasarım odaklı düşünme atölyeleri Lucidchart Akış şeması ve diyagram oluşturma Süreç haritalamaya ihtiyaç duyan teknik takımlar Creately Proje yönetimi özellikleriyle diyagram oluşturma Görsel planlama ve dokümantasyon gereksinimleri olan takımlar Whimsical Wireframing, zihin haritaları ve hızlı diyagramlar Ürün ve kullanıcı deneyimi tasarım takımları FigJam Figma entegrasyonu ile gerçek zamanlı beyaz tahta Görsel projelerde işbirliği yapan tasarım ekipleri Microsoft Beyaz Tahta Microsoft 365 ile entegre dijital beyaz tahta Microsoft ekosistemini kullanan kuruluşlar Jamboard Basit, etkileşimli beyaz tahta Hızlı oturumlar için eğitim ve küçük takımlar Klaxoon Etkileşimli atölye çalışmaları ve takım katılımı araçları İşbirliğine dayalı atölye çalışmaları yürüten kolaylaştırıcılar Sketch UI ve UX tasarım yazılımı Etkileşimli prototipler oluşturan tasarımcılar

En İyi 10 Miro Alternatifi ve Rakibi

Gerçek zamanlı işbirliği, beyin fırtınası, entegrasyonlar ve daha fazlası için en iyi beyaz tahta yazılımlarından seçtiklerim. 📋

Esnek iş akışları, kolaylaştırma özellikleri veya gelişmiş takım işbirliği arıyorsanız, bu Miro rakipleri verimliliği ve yaratıcılığı artırmak için ihtiyacınız olan her şeyi sağlar.

1. ClickUp (Görsel proje yönetimi ve işbirliği için en iyisi)

Miro'ya tercih ettiğim alternatif, proje yönetimi, bilgi yönetimi ve sohbeti bir araya getiren iş için her şeyi içeren uygulama ClickUp. Tüm bu özellikler, daha hızlı ve akıllı çalışmama yardımcı olan yapay zeka ile destekleniyor.

ClickUp Beyaz Tahtalar

ClickUp Beyaz Tahtalar, beyin fırtınası, planlama ve yürütmeyi tek bir platformda sorunsuz bir şekilde entegre ederek güzel ve birleşik bir deneyim yaratır. Tüm işlerimle doğrudan bağlantılı olduğu için, birden fazla uygulama arasında geçiş yapmaya gerek kalmadan fikirleri hızla eyleme geçirilebilir görevlere dönüştürebilirim.

Dokunmatik arayüz, sezgisel olarak eskizler çizip vizyonlar oluşturmamı sağlıyor. Ayrıca, yerleşik AI yetenekleri metinden görüntüler oluşturarak yaratıcı süreci kolaylaştırıyor. Paylaşım çok basit: Beyaz tahtaları ClickUp'a gömebilir, anında paylaşabilir veya PDF olarak dışa aktarabilirim.

ClickUp ayrıca, Yol Haritası Beyaz Tahtaları, Görselleştirme Beyaz Tahtaları ve Proje Güncelleme Beyaz Tahtaları gibi, takımınızın özel ihtiyaçlarına göre özelleştirilebilen çeşitli önceden oluşturulmuş şablonlar da sunar.

ClickUp Zihin Haritaları

Ayrıca, ClickUp Zihin Haritaları, takımımın kavramları en başından itibaren nihai ürünümüzün nasıl görünmesini, işlevini ve hissini beklediğimize kadar görselleştirmesine yardımcı oldu. Karmaşık projeleri kolayca parçalara ayırabilir ve sadece birkaç tıklama ile fikirlerin organizasyonunu ve düzenini ayarlayabilirsiniz.

ClickUp Zihin Haritalarını kullanarak kullanıcı yolculukları ve diğer iş akışları hakkında beyin fırtınası yapın

Farklı düğmeler için renk özelleştirmelerinin yanı sıra, listelerin eklenmesi de ilgili işaretleri kolayca gözden geçirmeye yardımcı oluyor.

Daha iyi özelleştirilebilirlik ve iyileştirilmiş iş akışları için ClickUp Zihin Haritalarındaki düğümleri yeniden düzenleyin

ClickUp şablonları

'ı deneyin ve ClickUp Basit Zihin Haritası Şablonunu kullanarak tekliflerinizi görüntüleyin ve anında kararlar alın. Bu şablonun, diğer üyelerin katılımıyla zihin haritamı dinamik olarak değiştirme esnekliği beni çok etkiledi.

Bu Şablonu İndirin ClickUp'ın Fishbone Diyagram Şablonu, bir sorunun veya fikrin nedenlerini ve etkilerini görselleştirmenize ve izlemenize yardımcı olmak için tasarlanmıştır.

Bir diğer öne çıkan özellik ise, bir kusurun tespit edilebilir kök nedenlerini belirlemenizi sağlayan ClickUp Fishbone Diagram Template (ClickUp Balık Kemiği Diyagramı Şablonu). Ayrıca, fikirleri geliştirmenize ve ilgili kategorilere ayırmanıza olanak tanır.

ClickUp Belgeleri

ClickUp Belgeleri gibi işbirliğine dayalı bir ekosistemde takımınızla bir bilgi tabanı oluşturun

ClickUp Belgeleri, görsel beyin fırtınası ve kılavuz dosyalarınız için ek belgeler oluşturmanıza yardımcı olan başka bir özelliktir. Gizlilik ve paylaşım ayarlarını gerektiği gibi düzenleyebilir ve projenizin gereksinimlerine göre izinleri dağıtabilirsiniz.

Daha da iyisi, odak modu, ayrıntılı sayfa istatistikleri sütunu ve yerleşik şablonlar, bu aracı projeleriniz için harika bir ortak haline getiriyor.

Daha iyi bir yazma deneyimi için ClickUp Belgeler'deki odak modundan yararlanın

Ayrıca, ClickUp Otomasyonları, aylık 100 saatten fazla manuel işi önlemek için işlevler sunar. Fikirleri beyin fırtınası yapıp düzenledikten sonra, eylem öğeleri atama, son tarihleri ayarlama veya ilerlemeyi güncelleme gibi görevleri otomatikleştirebilirsiniz.

Günlük idari görevlere harcadığınız zamandan tasarruf etmek için özel ClickUp Otomasyonları ayarlayın

Kodlama, pazarlama veya müşteri yönetimi projelerini otomatikleştirirken, aracın yerleşik AI otomasyon oluşturucusu ve çok sayıda kısayol, takımınızın verimli çalışmasını sağlar.

ClickUp'ın en iyi özellikleri

Yaratıcı işbirliği: Takımlar gerçek zamanlı olarak beyin fırtınası yapabilir, fikirleri düzenleyebilir ve bunları doğrudan görevlere ve projelere bağlayabilir

Yapılandırılmış fikir haritalama: Karmaşık fikirleri, takip etmesi ve yönetmesi kolay, net ve uygulanabilir adımlara bölün

Paylaşılan belgeler: Proje planları veya takım bilgi tabanları oluşturun ve paylaşın, böylece herkes aynı belgelere erişebilir ve üzerinde işbirliği yapabilir

Görev otomasyonu: Görev atama, son tarih ayarlama ve belirli tetikleyicilere göre ilerlemeyi güncelleme gibi tekrarlayan eylemleri otomatikleştirin

Gerçek zamanlı güncellemeler: Takımınızla anında işbirliği yapın, herkesin gecikme olmadan aynı sayfada kalmasını sağlayın

Özelleştirilebilir iş akışları: Proje ihtiyaçlarınıza uygun Proje ihtiyaçlarınıza uygun yaratıcı iş akışları tasarlayın ve bunları otomatikleştirerek zaman kazanın ve manuel çabayı azaltın

Entegrasyon yetenekleri: Farklı platformlar arasında işbirliğini kolaylaştırmak için diğer araçlarla bağlantı kurun

ClickUp sınırlamaları

Bazı kullanıcılar, ClickUp'ın zengin özelliklere sahip arayüzünü, öğrenme eğrisinin biraz dik olması nedeniyle ilk başta zor buluyor

ClickUp fiyatlandırması

ClickUp puanları ve yorumları

G2: 4,7/5 (9.800+ yorum)

Capterra: 4,6/5 (4.200+ yorum)

Gerçek kullanıcılar ClickUp hakkında ne diyor?

ClickUp, kullanım kolaylığı ile güçlü özellikleri bir araya getiren harika bir proje yönetimi aracıdır. Son derece sezgiseldir ve her boyuttaki takımın organize olmasını kolaylaştırır. En harika özelliklerinden biri, Liste, Pano, Takvim ve Gantt grafikleri gibi sunduğu çeşitli görünümlerdir. Bu sayede kullanıcılar görevlerini farklı açılardan ele alabilirler. Platformun özelleştirme seçenekleri, onu özel ihtiyaçlarınıza mükemmel şekilde uyarlayabileceğiniz anlamına gelir. Genel olarak, ClickUp basitliği ve çok sayıda özelliği uygun bir fiyata bir araya getirerek, ister küçük bir takım ister büyük bir şirket olun, takım verimliliğini ve işbirliğini artırmak için en iyi seçimdir.

ClickUp, kullanım kolaylığı ile güçlü özellikleri bir araya getiren harika bir proje yönetimi aracıdır. Son derece sezgiseldir ve her boyuttaki takımın organize olmasını kolaylaştırır.

En harika özelliklerinden biri, Liste, Pano, Takvim ve Gantt grafikleri gibi sunduğu çeşitli görünümlerdir. Bu sayede kullanıcılar görevlerini farklı açılardan ele alabilirler. Platformun özelleştirme seçenekleri, onu özel ihtiyaçlarınıza mükemmel şekilde uyarlayabileceğiniz anlamına gelir. Genel olarak, ClickUp basitliği ve çok sayıda özelliği uygun bir fiyata bir araya getirerek, ister küçük bir takım ister büyük bir şirket olun, takım verimliliğini ve işbirliğini artırmak için en iyi seçimdir.

👀 Bonus: ClickUp Beyaz Tahtalar kılavuzunu inceleyerek, gerçekleştirebileceğiniz görsel projeler hakkında daha geniş bir fikir edinebilirsiniz.

📮ClickUp Insight: Düşük performanslı takımlar 15'ten fazla aracı kullanma olasılığı 4 kat daha fazladır, yüksek performanslı takımlar ise araç setlerini 9 veya daha az platformla sınırlayarak verimliliklerini korurlar. Peki ya tek bir platform kullanmaya ne dersiniz? İş için her şeyi içeren bir uygulama olan ClickUp , görevlerinizi, projelerinizi, belgelerinizi, wiki sayfalarınızı, sohbetlerinizi ve aramalarınızı tek bir platformda bir araya getirir ve AI destekli iş akışlarıyla tamamlar. Daha akıllı çalışmaya hazır mısınız? ClickUp her takım için çalışır, işi görünür hale getirir ve AI geri kalanıyla ilgilenirken sizin önemli olan şeylere odaklanmanızı sağlar.

2. Mural (Görsel işbirliği ve yaratıcı atölyeler için en iyisi)

Mural'ın dijital çalışma alanı, görsellere dayalı tasarım odaklı düşünme ve stratejik planlama görevlerine özel olarak tasarlanmıştır. Fikirleri gerçek zamanlı olarak hayata geçirmek için dinamik, etkileşimli panolar oluşturabilirsiniz.

Bu araç, atölye çalışmaları düzenleyen veya storyboardlar geliştiren yaratıcı takımlar ve kolaylaştırıcılar için en iyisi diyebilirim. Takımınız uzaktan veya karma çalışıyor olsun, Mural'ın işbirliğine dayalı ortamı kullanıcı yolculuklarını haritalamanıza olanak tanır.

Mural'ın en iyi özellikleri

Alan kısıtlaması olmayan sonsuz tuvalin avantajlarından yararlanın ve büyük projeler için esneklik kazanın

Ziyaretçilerin, tam çalışma alanı izinleri olmadan dış işbirlikçilerle etkileşim kurmasını sağlayın

İşbirliğini artırmak için yapışkan notlar, oylama ve zamanlayıcılar gibi etkileşimli araçları keşfedin

Şablon kitaplığına erişerek hazır düzenlerle projelere hızlı bir başlangıç yapın

Mural sınırlamaları

Sunumlar oluşturmak için birkaç grafik aracı

Dışarıdan şekiller içe aktarmanız mı gerekiyor?

Mural fiyatlandırması

Ücretsiz

Team+: Kullanıcı başına aylık 12

İş: Kullanıcı başına aylık 18 $

Enterprise: Özel fiyatlandırma

Mural puanları ve yorumları

G2: 4,6/5 (1.380 yorum)

Capterra: 4,6/5 (130 yorum)

💡 Profesyonel İpucu: Küresel bir takımla çalışıyorsanız, eşzamansız beyaz tahta kullanın. Yorumlar veya açıklamalar gibi araçlar, takım üyelerinin canlı oturum bittikten sonra bile katkıda bulunmalarını sağlayarak işbirliğinin kesintisiz devam etmesini sağlar.

3. Lucidchart (Karmaşık süreçleri şematik olarak gösterme ve görselleştirme için en iyisi)

Bu güçlü web tabanlı platform, ayrıntılı teknik diyagramlar, akış şemaları oluşturmak ve iş akışlarını görselleştirmek için idealdir, bu da onu mühendislik, BT ve iş analizi için mükemmel kılar. Sürükle ve bırak yapısı ile tanınan Lucidchart, yazılım mimarilerini hızlı bir şekilde oluşturmanıza ve tasarlamanıza olanak tanır.

Bu aracı, organizasyon şemaları oluşturmak veya teknik ve iş fikirlerini eyleme geçirilebilir adımlara dönüştürmek için kullanmanızı öneririm.

Lucidchart'ın en iyi özellikleri

Gerçek zamanlı güncellemeler ve diyagramlarınıza sorunsuz entegrasyon için canlı veri kaynaklarına bağlanın

Aynı diyagram üzerinde birden fazla takım üyesiyle aynı anda işbirliği yapın

Sunum modu aracılığıyla güncellemeleri ve içgörüleri doğrudan paylaşın, üçüncü taraf yazılımlara gerek kalmayın

Projelerinizi benzer platformlara aktarın, farklı araçlarda kolay paylaşım ve işlerinize devam edin

Lucidchart sınırlamaları

UI, diğer Miro rakiplerine kıyasla modası geçmiş görünüyor

Daha büyük belgeler veya çok sayıda sekme ile performans düşebilir

Lucidchart fiyatlandırması

Ücretsiz

Bireysel: Aylık 9 $, yıllık faturalandırılır

Takım: Kullanıcı başına aylık 10 $, yıllık faturalandırılır

Enterprise: Özel fiyatlandırma

LucidChart puanları ve yorumları

G2: 4,5/6 (5.600+ yorum)

Capterra: 4,5/5 (2.100+ yorum)

4. Creately (Çok yönlü diyagram oluşturma ve proje planlama için en iyisi)

Creately'nin çok işlevli yapısı, teknik diyagram oluşturma, proje yönetimi ve veritabanı oluşturmayı tek bir platformda birleştirir. Bu nedenle, projeler içindeki görevleri yönetirken birden fazla diyagram oluşturması gereken takımlar için mükemmeldir.

Takımların odaklanmasını sağlamak için planlama ve yürütme görevleri arasında hızla geçiş yaparken zihin haritaları, Gantt grafikleri ve ER diyagramları da kullanabilirsiniz.

Creately'nin en iyi özellikleri

Bilgileri verimli bir şekilde düzenlemek ve yönetmek için doğrudan platform içinde özel veritabanları oluşturun

Tüm katılımcılar tarafından anında görülebilen canlı güncellemeler yapın, herkes bilgilensin

Yerleşik araçları kullanarak proje ilerlemelerini, zaman çizelgelerini ve bağımlılıkları izleyin ve işlerinizi kontrol altında tutun

Küçük ve büyük ölçekli projeler için özel olarak tasarlanmış diyagramlar oluşturun, net ve ayrıntılı görselleştirmeler sağlayın

Creately sınırlamaları

Kullanıcılar, çok büyük diyagramlarda yavaş yükleme hızları ve tepkisizlikten şikayetçi

Ara sıra senkronizasyon gecikmeleri

Creately fiyatlandırması

Ücretsiz

Kişisel: 8 $/ay

Takım: Kullanıcı başına aylık 8 $

İş: 149 $/ay

Enterprise: Özel fiyatlandırma

Creately puanları ve yorumları

G2: 4,4/5 (1.300 yorum)

Capterra: 4,2/5 (170 yorum)

💡 Profesyonel İpucu: Karmaşık diyagramlar veya iş akışlarıyla çalışıyorsanız, farklı öğeler arasındaki ilişkileri göstermek için bağlantı noktaları ve bağlayıcılar kullanın. Bu, takip etmesi ve anlaması kolay bir görsel harita oluşturmanıza yardımcı olur.

5. Whimsical (Sezgisel bir arayüze sahip, hafif ve görsel planlama için en iyisi)

Whimsical, UX/UI tasarımcıları, uzaktan çalışan takımlar ve ürün yöneticileri için harika bir seçimdir.

Basitliği ve hızı, kullanımı kolaylaştırır. Daha fazla özelliğe sahip araçlarda görülen karmaşıklık olmadan, hızlı bir şekilde tel kafesler ve görsel çerçeveler oluşturabilirsiniz.

Ayrıca, fikirleri verimli bir şekilde organize etmek ve kategorize etmek için kullanılabilir, bu da sprint planlaması ve hızlı beyin fırtınası oturumları için etkili olmasını sağlar.

En iyi özellikler

Özellikleri net bir hiyerarşik yapı içinde düzenlemek için anahat modunu kullanarak karmaşık fikirleri haritalandırın

Özel tel kafes özelliklerine erişerek, geliştirme öncesinde hızlı bir şekilde maketler oluşturun ve tasarımları görselleştirin

Daha fazla netlik ve yaratıcılık için eklenti tasarım öğeleriyle zihin haritalarını ve diyagramları yapılandırın

Tuhaf sınırlamalar

AI entegrasyonları akıllı çıktılar için yeterince gelişmiş değil

Yerleşik belge düzenleme özellikleri biraz sınırlı

Kaprisli fiyatlandırma

Ücretsiz

Pro: Düzenleyici başına aylık 10 $

Org: Düzenleyici başına aylık 20 $

Whimsical puanları ve yorumları

G2: 4,6/5 (180 yorum)

Capterra: 4,6/5 (60 yorum)

📖 Ayrıca okuyun: En İyi 10 İlginç Alternatif ve Rakip

6. FigJam (Tasarım ekipleri ve yaratıcı beyin fırtınası için en iyisi)

Figma tarafından geliştirilen FigJam, Figma'nın tasarım paketiyle sorunsuz entegrasyonu sayesinde mükemmel bir işbirliğine dayalı çevrimiçi beyaz tahta platformudur.

Beyin fırtınası ve ayrıntılı tasarım işleri arasında sorunsuz geçiş yapabilmesi, bu aracı diğerlerinden ayıran en önemli özelliğidir. Figma ekosisteminde çalışan takımlar için verimli bir köprü görevi görür.

FigJam'in en iyi özellikleri

Etkileşimi ve katılımı artırmak için zamanlayıcılar, tepki düğmeleri ve oylama anketleri gibi bileşenler ekleyin

Sorunsuz iletişim ve katkı sağlamak için yorum ve geri bildirimlerinizi doğrudan panoya yazın

Toplantıları ve atölye çalışmalarını yönlendirmek, sorunsuz gezinme ve odaklanma sağlamak için işaretçi araçlarını ve kullanıcı imleçlerini kullanın

Gerçek zamanlı tartışmalar için doğrudan uygulama içinden sesli aramalar başlatın, harici iletişim araçlarına gerek kalmayın

FigJam sınırlamaları

Figma olmadan sınırlı bağımsız işlevsellik

Şablonlar ve pano öğeleri için özelleştirme kısıtlamaları

FigJam fiyatlandırması

Ücretsiz

Profesyonel: Aylık 5 $/tam koltuk

Organizasyon: Aylık 5 $/tam koltuk

Enterprise: Aylık 5 $/tam koltuk

FigJam puanları ve yorumları

G2: 4,5/5 (400'den fazla yorum)

Capterra: 4,8/5 (30+ yorum)

📖 Ayrıca okuyun: En İyi 10 FigJam Alternatifi ve Rakibi

7. Microsoft Beyaz Tahta (Microsoft ekosisteminde çalışan takımlar için en iyisi)

Microsoft Beyaz Tahta, Microsoft Teams, OneDrive ve Outlook ile sezgisel olarak çalışmak üzere tasarlanmış görsel bir işbirliği aracıdır ve birleşik ve akıcı bir iş akışı sağlar.

Çizim ve şekil tanıma gibi çeşitli görsel öğeleri destekler ve tümüne dokunma, kalem veya fare girişi ile erişilebilir. Dijital mürekkep gibi etkileşimli özellikler, ekibinizin beyin fırtınası tekniklerini sorunsuz bir şekilde yakalayıp düzenlemesine ve fikirleri eyleme geçirilebilir görevlere dönüştürmesine olanak tanır.

Microsoft Beyaz Tahta'nın en iyi özellikleri

Proje hafızasını iyileştirin ve organizasyonu geliştirin için şekilleri ve el yazısı notları tanıyın

Kaba içeriği temiz, iyi biçimlendirilmiş öğelere dönüştürerek daha hızlı ve sorunsuz bir proje yönetimi için otomasyon sağlayın

Planlama ve proje izleme gibi yaygın senaryolar için beyaz tahta şablonlarına erişin, başlangıcı kolaylaştırın

İçerik oluşturma ve düzenleme için daha sezgisel ve pratik bir yaklaşım için kalemler ve dokunmatik ekranlarla dijital mürekkep kullanın

Microsoft Beyaz Tahta sınırlamaları

Ağ kesintileri veya çevrimdışı ortamlarda erişilemez

Microsoft dışındaki cihazlarda hantal

Microsoft Beyaz Tahta fiyatlandırması

Ücretsiz

Microsoft Beyaz Tahta değerlendirmeleri ve yorumları

G2: 4. 1/5 (45+ yorum)

Capterra: 4,4/5 (150'den fazla yorum)

🧠 Biliyor muydunuz? Tony Buzan, zihin haritalama kavramını 1960'larda popüler hale getirdi, ancak insanlar düşünce ve fikirlerini düzenlemek için yüzyıllardır görsel diyagramlar kullanıyor.

8. Jamboard (Basit ve etkileşimli işbirliği için en iyisi)

Google Jamboard, Google Çalışma Alanı ile entegre olan basit bir araçtır. İşyerinde işbirliği için basit, etkileşimli bir platforma ihtiyaç duyan takımlar ve eğitimciler için mükemmeldir.

Aracın Google Çalışma Alanı ile sorunsuz entegrasyonu, kullanıcıların dosyaları doğrudan Google Drive'dan çekmelerine olanak tanır. Ayrıca, Dokümanlar, E-Tablolar veya Slaytlar'dan içerik ekleyebilir ve Google Meet aracılığıyla panoları paylaşabilirsiniz.

Jamboard'un en iyi özellikleri

Çizim araçlarını kullanarak panolara açıklama ve işaretlemeler ekleyin, fikirlerinizi daha net ve görsel hale getirin

Platformlar ve cihazlar arasında zahmetsizce işbirliği yapın, ekibiniz nerede olursa olsun sorunsuz bir ekip çalışması sağlayın

Google Meet aracılığıyla sanal toplantılar için ekran paylaşımını entegre ederek sunumları ve tartışmaları basitleştirin

Daha etkileşimli ve duyarlı bir deneyim için dokunmatik ekranlı cihazlarda sorunsuz işlevselliğin keyfini çıkarın

Jamboard sınırlamaları

Ş Akışı otomasyon işlevleri sunulmuyor

Sürüm kontrolü yok

Jamboard fiyatlandırması

Ücretsiz

Jamboard puanları ve yorumları

G2: 4,3/5 (70+ yorum)

Capterra: 4,4/5 (100'den fazla yorum)

🧠 Biliyor muydunuz? Dünyanın en ünlü diyagramı muhtemelen 1880 yılında John Venn tarafından icat edilen Venn Diyagramıdır. Başlangıçta farklı gruplar arasındaki mantıksal ilişkileri göstermek için kullanılıyordu.

9. Klaxoon (Etkileşimli ve oyunlaştırılmış atölye çalışmaları için en iyisi)

Klaxoon, katılımcıların ilgisini çeken atölye çalışmalarıyla başarılı olan takımlar için tasarlanmış, yüksek kaliteli ve çok yönlü bir araçtır. Etkileşimli dijital beyaz tahtası, her katılımcının tam olarak dahil olmasını sağlamak için testler, anketler ve oyunlaştırılmış deneyimler entegre eder.

Canlı zorluklar ve kelime bulutları gibi platformun oyunlaştırılmış öğeleri, sıradan toplantıları ilgi çekici ve verimli beyin fırtınası oturumlarına dönüştürür. Klaxoon ayrıca, multimedya öğelerini birleştiren etkileşimli sunumlar oluşturmak için bir "Kapsül" özelliği sunar, bu da onu bilgi aktarımı ve eğitim oturumları için mükemmel hale getirir.

Klaxoon'un en iyi özellikleri

Oturumlar sırasında geri bildirimleri kelime bulutları halinde derleyin ve anahtar noktalara ilişkin net ve görsel bir genel bakış sunun

Proje yönetimi ve çevik iş akışları gibi çeşitli senaryolara göre özelleştirilebilir şablonlardan oluşan bir kitaplığa erişin

Anketler oluşturun ve anında geri bildirim toplayarak katılımcılardan gerçek zamanlı görüşler alın

Oturumları kaydedin ve tartışmaları tekrar oynatarak anahtar anları gözden geçirin ve önemli noktaların kaçırılmadığından emin olun

Klaxoon sınırlamaları

Beyaz tahta için çevrimdışı mod yok

Kısıtlı dışa aktarma seçenekleri

Klaxoon fiyatlandırması

Ücretsiz

Başlangıç: Kullanıcı başına aylık 27 $

Enterprise: Özel fiyatlandırma

Klaxoon puanları ve yorumları

G2: 4,7/5 (200'den fazla yorum)

Capterra: Yeterli yorum yok

🧠 Biliyor muydunuz? Akış şemaları ilk olarak 1920'lerde hareket araştırmalarının öncüsü Frank Gilbreth tarafından kullanıldı. Amacı endüstriyel görevlerde verimliliği artırmaktı, ancak bugün akış şemaları yazılım tasarımından problem çözmeye kadar her alanda kullanılıyor.

10. Sketch (UI/UX tasarımcıları ve etkileşimli prototip oluşturma için en iyisi)

Vektör tabanlı tasarım gücüyle ünlü Sketch, tasarımları hızlı bir şekilde oluşturmak, test etmek ve yinelemek isteyen tasarımcılar için idealdir. Güçlü düzen araçları, akıllı kılavuzlar ve geniş bir eklenti ekosistemi ile takımları destekler ve temel işlevlerini animasyon ve gelişmiş prototipleme ile genişletir.

İlginç olan, takımların tasarımlar arasında tutarlılığı korumasına ve gerektiğinde prototipleri hızla güncellemesine yardımcı olan kapsamlı bileşen ve sembol kitaplığıdır.

Sketch'in en iyi özellikleri

Tasarımlardaki bileşenleri ve öğeleri, duyarlı düzenler için farklı ekran boyutlarına uyacak şekilde otomatik olarak ayarlayın

Özel proje ihtiyaçlarınıza göre ekranlar ve kullanıcı akışları oluşturmak için çalışma yüzeylerini esnek bir şekilde özelleştirin

Gelişmiş katman yönetimi özelliklerini kullanarak karmaşık tasarımları düzenleyin ve kolaylaştırın

Düzenin hassasiyetini korumak ve tutarlılığı sağlamak için akıllı kılavuzlar ve cetveller kullanın

Sketch sınırlamaları

Yalnızca Mac platformunda kullanılabilir

Gelişmiş proje yönetimi araçları yok

Sketch fiyatlandırması

Standart: Düzenleyici başına aylık 10 $

Yalnızca Mac Lisansı: Koltuk başına 120 $

İş: Düzenleyici başına aylık 22 $

Sketch puanları ve yorumları

G2: 4,5/5 (1.200+ yorum)

Capterra: 4,6/5 (800+ yorum)

Daha Güçlü Görsel Proje Yönetimi için ClickUp'a Geçin

Doğru işbirliği aracını bulmak, görsel beyaz tahtadan çok daha öte bir şeydir. Takımınızın iş akışına uyan ve karmaşıklık yaratmadan verimliliği artıran bir platforma ihtiyacınız var.

Miro güçlü bir seçenek olmaya devam ederken, ClickUp gibi işbirliği araçları, proje yönetimi yaklaşımınızı iyileştirebilecek bir dizi özellik sunuyor.

Sonuç olarak, doğru araç takımınızın boyutuna, teknik gereksinimlerine ve bütçenize bağlıdır. Fikirlerinizin hayal gücünüz kadar hızlı akışını sağlayan ve takımınızın işini basitleştiren yüksek hız performansı, çarpıcı arayüzü ve AI destekli görüntü oluşturma özelliği için ClickUp'ı kullanmayı düşünün. ClickUp'a bugün ücretsiz kaydolun!