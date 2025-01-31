beyaz Tahta İşbirliği için 10 Excalidraw Alternatifi

Takımların konferans odalarında toplanıp, parlak fikirler üretip, beyaz tahtalarda projeleri tartıştığı o güzel günleri hatırlıyor musunuz?

Uzaktan ve hibrit çalışmanın yaygınlaşmasıyla birlikte, gerçek zamanlı işbirliği fiziksel beyaz tahtalardan sanal tahtalara taşındı. Excalidraw gibi sanal beyaz tahtalar, fikirlerinizi ifade etmek ve takımlarınızla beyin fırtınası yapmak için harika araçlardır.

Ancak, Excalidraw belirli sınırlamalar nedeniyle herkes için uygun olmayabilir. Örneğin, bir seferde yalnızca bir çizim oluşturabilirsiniz, bu da tartışma kapsamını sınırlar. Bazı kullanıcılar ayrıca aracın entegrasyonlar açısından eksik olduğunu düşünmektedir.

Güvenilir bir Excalidraw alternatifi arıyorsanız, doğru yere geldiniz. En iyi 10 Excalidraw alternatifine ve özelliklerine bir göz atalım.

⏰ 60 Saniyelik Özet İşte farklı ihtiyaçlara uygun 10 Excalidraw alternatifi: ClickUp – Hepsi bir arada proje yönetimi ve işbirliği için en iyisi Draw. io – Ücretsiz, web tabanlı diyagram oluşturma için en iyisi Mural – Görsel işbirliği ve beyin fırtınası için en iyisi FigJam – Takım işbirliği ve etkileşimli oturumlar için en iyisi Lucidchart – Akış şemaları, tel kafesler ve zihin haritaları oluşturmak için en iyisi InVision Uygulaması – Tasarım prototipleme ve tel kafes oluşturma için en iyisi Jamboard – Google Çalışma Alanı entegrasyonu için en iyisi Collaboard – Güvenli ve gizlilik odaklı çevrimiçi beyaz tahta için en iyisi Miro – Kapsamlı çevrimiçi beyaz tahta ve takım ş Akışları için en iyisi DrawIsland – Hızlı eskizler ve basit diyagramlar için en iyisi

Excalidraw alternatiflerinde nelere dikkat etmelisiniz?

Çevrimiçi bir beyaz tahta kullanmak oldukça basit görünebilir. Ancak, kullanımı zor bir arayüze sahip bir tahta seçerseniz, işiniz iki kat daha zor hale gelebilir. Excalidraw'a alternatif ararken dikkate almanız gereken bazı önemli faktörler şunlardır:

Gerçek zamanlı işbirliği: Eşzamanlı düzenleme, sohbet seçeneği, görev atama yorumları ve canlı imleç izleme gibi işlevleri kontrol edin

Kullanıcı dostu: Sezgisel ve gezinmesi kolay bir araç seçin. Kullanıcı dostu bir arayüz, verimli bir ş Akışı sağlar ve sizin ve takımınızın öğrenme eğrisini azaltır

Özelleştirme : Özelleştirilebilir şablonlar, renk şemaları ve şekiller sunan alternatifleri arayın

Güvenlik ve gizlilik: Verilerinizi korumak için uçtan uca şifreleme sunan araçlara öncelik verin

Maliyet: Tek seferlik abonelik ücretleri ve ek özellikler için önceden ödenen masrafları dikkate alarak alternatif araçların toplam maliyetini değerlendirin

Kullanabileceğiniz En İyi 10 Excalidraw Alternatifi

Daha iyi çalışma alanı işbirliği için en iyi 10 Excalidraw alternatifine göz atalım. Gelişmiş görselleştirme özelliklerinden hızlı özelleştirme seçeneklerine kadar, bu araçlar takımınızın fikirlerini hayata geçirmek için ihtiyaç duyduğu her şeyi sunar.

1. ClickUp

ClickUp Beyaz Tahtalar ile zaman kazanın ve daha fazlasını yapın

ClickUp, proje yönetimi için hepsi bir arada bir platformdur ve dağıtılmış takımların verimli bir şekilde işbirliği yapmasına, daha akıllı çalışmasına ve zamandan tasarruf etmesine yardımcı olur. ClickUp'ın Beyaz Tahta özelliği, beyin fırtınası, planlama ve projelerin yürütülmesi için esnek bir çalışma alanı sağlar. Etkili işbirliği için çizim yapabilir, fikirleri birbirine bağlayabilir, notlar yazabilir ve resim ve bağlantılar ekleyebilirsiniz.

Ancak, fikir üretmek tek başına yeterli değildir. Düşünceleri eyleme dönüştürmeniz gerekir. ClickUp Zihin Haritaları, görevleri ve fikirleri uyumlu hale getirerek bu konuda yardımcı olur.

ClickUp Zihin Haritaları kullanarak iş akışlarını ve belirli görevleri haritalandırarak karmaşık projeleri basitleştirin

Zihin haritalarını fikir üretmek, strateji oluşturmak, yol haritaları ve çevik iş akışları oluşturmak için kullanabilirsiniz. Bu, karmaşık proje planlarını parçalara ayırarak ve bağımlılıkları birbirine bağlayarak görevleri basitleştirmenize yardımcı olur. Örneğin, ClickUp Süreçler Haritası Beyaz Tahta Şablonu, kullanıma hazır, özelleştirilebilir bir şablondur ve yeni başlayanlar için de idealdir. Süreçleri görsel bir temsil ile takıma kolayca iletmenizi sağlar. Durumları, Alanları ve hatta Görünümleri de özelleştirebilirsiniz.

Bu Şablonu İndir ClickUp'ın Süreç Haritası Beyaz Tahta şablonuyla iş akışlarını görsel olarak temsil ederek darboğazları belirleyin ve ortadan kaldırın

Süreçleri daha da basitleştirmek istiyorsanız, ClickUp Süreç Akış Şeması şablonunu kullanın. Günlük süreçleri görselleştirmenize ve görevlerin ilerlemesini kolayca izlemenize yardımcı olur.

Bu Şablonu İndirin ClickUp'ın Süreç Akış Şeması şablonuyla süreçleri belgelendirin ve sorunları hızla giderin.

ClickUp'ın en iyi özellikleri

Gerçek zamanlı görsel işbirliği: Fikirleri ve notları paylaşın ve eylemleri koordine etmek için takımdaki herkesin faaliyetlerini izleyin

Görevleri ve fikirleri birbirine bağlayın: ClickUp Zihin Haritaları ile fikirlerinizi ve görevlerinizi kolayca planlayın ve düzenleyin. Görevlere veya düğümlere dayalı zihin haritaları oluşturabilir ve dalları mantıklı yollara sürükleyerek projelerinizi kolayca düzenleyebilirsiniz

Görev yönetimini özelleştirin: Beyaz tahtalarınızdan doğrudan ClickUp Görevleri oluşturarak fikirden uygulamaya kadar olan boşluğu doldurun. Farklı görev türleri için farklı kurallar ekleyerek çalışma alanınızı özelleştirin

Paylaşılabilir bağlantılar alın: Çalışma alanınızın dışındaki müşterileriniz veya ortaklarınızla, ClickUp hesabı olmasa bile beyaz tahtaları paylaşın

Önceden oluşturulmuş şablonları kullanın: İş akışları ve akış şemaları oluşturmak, kavram haritalama, ters beyin fırtınası ve beyin yazma için kullanıma hazır Beyaz Tahta şablonlarını deneyin

Teknoloji yığınınızı bağlayın: ClickUp'ın Evrensel Arama özelliğini kullanarak ClickUp, bağlı uygulamalar veya yerel sürücüden bilgilere hızla erişin ClickUp'ın Evrensel Arama özelliğini kullanarak ClickUp, bağlı uygulamalar veya yerel sürücüden bilgilere hızla erişin

Biçim Beyaz Tahtalar: Afişler, başlıklar, vurgular ve önemli noktalar ile metinleri biçimlendirerek etkileşimli Beyaz Tahtalar oluşturun. Ayrıca araç çubuğunu kullanarak şekiller ve bağlayıcılar gibi öğeler ekleyin

ClickUp sınırlamaları

Bazı kullanıcıların ClickUp Beyaz Tahtaları anlaması için bir öğrenme eğrisi vardır

ClickUp fiyatlandırması

ClickUp puanları ve yorumları

G2: 4,7/5 (9.000+ yorum)

Capterra: 4,7/5 (4.000'den fazla yorum)

2. Draw. io

Draw. io, çoğunlukla Confluence ve Jira gibi Atlassian uygulamalarında kullanılan çok yönlü bir akış şeması oluşturucu ve çevrimiçi tasarım yazılımıdır.

Ağ diyagramları, akış şemaları, tel kafesler oluşturabilir ve çok daha fazlasını yapabilirsiniz. Kullanıcı dostu arayüzü, birçok şekil, simge ve özelleştirme seçeneği ile en popüler Excalidraw alternatiflerinden biridir.

Draw. io'nun en iyi özellikleri

Ş Akışlarını görselleştirmek için ilgili diyagramları bulmak için sınıf arama fonksiyonunu kullanın

Diyagram dosyalarınızı herhangi bir bulut platformunda depolayın

Paylaşılan imleçlerle birden fazla takım üyesiyle gerçek zamanlı olarak işbirliği yapın

Görüntülere yorum ekleyerek kolayca geri bildirim sağlayın

Draw. io sınırlamaları

Bazı dosya türlerini içe aktarmada zorluk yaşayabilirsiniz

Tarayıcıda kullanırken yazılım gecikme yaşayabilir

Draw. io fiyatlandırma

Ücretsiz: 30 günlük deneme

Bulut: 20 kullanıcı için aylık 20 dolar ve 2000 kullanıcı için aylık 532,50 dolar

Veri Merkezi: 500 kullanıcı için 6.000 $ ve 2000 kullanıcı için 10.000 $, yıllık faturalandırılır

Draw. io puanları ve yorumları

G2: 4. 4/5 (350+ yorum)

Capterra: 4,6/5 (700+ yorum)

3. Mural

mu ral aracılığıyla

Mural, takımınızla gerçek zamanlı olarak beyin fırtınası yapabileceğiniz, sorunları çözebileceğiniz ve fikirleri görsel olarak düzenleyebileceğiniz sanal bir tuvaldir.

Bu araç, yapışkan notlar, resimler ve çizimler gibi çeşitli öğeleri oluşturmanıza ve düzenlemenize olanak tanır. Ayrıca, görsel olarak işbirliği yapmak için kolayca diyagramlar çizebilirsiniz. Tasarım, ürün, mühendislik, inovasyon ve satış takımları için özelleştirilmiş beyaz tahta çözümleri sunarak, tüm kuruluş içinde birden fazla işbirliği uygulamasına olan ihtiyacı ortadan kaldırır.

Mural'ın en iyi özellikleri

Yapışkan notlar veya metin kutuları olarak fikirler veya eylem öğeleri ekleyin

Yalnızca görüntüleme, düzenleme ve kolaylaştırıcı ayarlarıyla işbirliği için erişimi kontrol edin

Metin ve not renklerini değiştirerek kümeler oluşturun ve kalıpları belirleyin

Unsplash entegrasyonu ile simgeler, GIF'ler ve resimler ekleyin

Mural sınırlamaları

Diğer uygulamalarla entegrasyonların sınırlayıcı olduğunu düşünebilirsiniz

Birden fazla takım üyesiyle çalışırken yorumları izlemek çok zor olabilir

Mural fiyatlandırma

Ücretsiz: Sonsuza Kadar

Team+: Kullanıcı başına aylık 12 dolar

İş: Kullanıcı başına aylık 17,99 $, yıllık olarak faturalandırılır

Enterprise: Özel fiyatlandırma

Mural puanları ve yorumları

G2: 4,6/5 (1.365+ yorum)

Capterra: 4,5/5 (120+ yorum)

4. FigJam

figJ am aracılığıyla

Figma tarafından geliştirilen FigJam, takımların beyin fırtınası yapmasına, diyagramlar çizmesine, stratejiler tasarlamasına ve akış şemaları ve çevik iş akışları oluşturmasına olanak tanıyan bir başka Excalidraw alternatifi.

Proje yol haritaları, müşteri yolculuk haritaları ve proje zaman çizelgeleri oluşturmaya yardımcı olur. Sesli sohbet ve canlı sohbet kullanarak gerçek zamanlı geri bildirim sağlayabilirsiniz. FigJam ayrıca proje zaman çizelgelerini ve eylem öğelerini otomatikleştirmek için AI entegrasyonu sunar.

FigJam'in en iyi özellikleri

Jira görevleri gibi iş akışı bileşenlerini beyaz tahtaya ekleyin

Özel Bitmoji avatarlarla iletişimi kişiselleştirin

Fikir üretmek veya kod tasarlamak için AI entegrasyonunu deneyin

Anketler düzenleyerek geri bildirim toplayın

FigJam sınırlamaları

Çevrimiçi olmadan güncellemeler üzerinde çalışamazsınız

Ücretsiz plan ile yalnızca 24 saate kadar dış üyeleri davet edebilirsiniz

FigJam fiyatlandırması

Ücretsiz: Sonsuza Kadar

Profesyonel: Kullanıcı başına aylık 3 dolar

Organizasyon: Kullanıcı başına aylık 5 dolar

Enterprise: Özel fiyatlandırma

FigJam puanları ve yorumları

G2: 4,5/5 (400+ yorum)

Capterra: 4,8/5 (25 yorum)

5. Lucidchart

lucidchart aracılığıyla

Lucidchart, takımların dinamik diyagramlar, akış şemaları ve görselleştirmeler aracılığıyla fikirlerini hayata geçirmelerini sağlayan bulut tabanlı bir görsel işbirliği ve akıllı diyagram oluşturma platformudur.

Canlı işbirliği için imleçleri kullanabilir, verileri bağlayabilir ve diyagramlara metrikleri ekleyerek tüm önemli bilgilere tek bir yerden erişebilirsiniz.

Lucidchart'ın en iyi özellikleri

Konteynerler veya yüzme şeritleri kullanarak diyagramlarınızı düzenleyin

Diğerlerini bilgilendirmek için şekillere notlar ekleyin

Google ve Atlassian gibi popüler çalışma alanı araçlarıyla entegre edin

Lucidchart sınırlamaları

Visio'ya toplu aktarım yapmak zor olabilir

Ücretsiz plan ile diyagram başına yalnızca 60 nesne oluşturabilirsiniz

Lucidchart fiyatlandırması

Ücretsiz: 7 günlük deneme

Bireysel: Aylık 7,95 $, yıllık olarak faturalandırılır

Takım: Kullanıcı başına aylık 27 dolar, yıllık olarak faturalandırılır

Kurumsal: Özel fiyatlandırma

Lucidchart puanları ve yorumları

G2: 4,5/5 (5.000'den fazla yorum)

Capterra: 4,6/5 (2.000+ yorum)

6. InVision Uygulaması

inVision Uygulaması aracılığıyla

Invision'ın amiral gemisi ürünü Freehand, proje planlama, fikir üretme, takım oluşturma, beyin fırtınası, sunum ve fikirleri gözden geçirme için sanal bir beyaz tahtadır.

Mühendislik, tasarım, BT ve ürün takımları için özelleştirilmiş şablonlar sunar. Akıllı tuvalini kullanarak iş akışlarını tanımlayabilir ve projeleri sorunsuz bir şekilde yönetebilirsiniz.

InVision Uygulamasının en iyi özellikleri

InVision'ın vektör tabanlı çizim ve esnek katmanlarını kullanarak fikirlerinizi ekran tasarımlarına dönüştürün

Kodlama yapmadan dijital ürünleri prototip oluşturun, yönetin, inceleyin, iyileştirin ve test edin

200'den fazla hazır şablonla proje yönetimini kolaylaştırın

InVision Uygulama sınırlamaları

Sketch'ten sanat panolarını içe aktarmak zahmetli olabilir

Takım işbirliği zorlu olabilir

InVision Uygulama fiyatlandırması

Ücretsiz

Freehand Pro: Kullanıcı başına aylık 4,95 dolar

InVision Uygulama derecelendirmeleri ve yorumları

G2: 4. 4/5 (600+ yorum)

Capterra: 4,6/5 (700+ yorum)

7. Jamboard

jambo ard aracılığıyla

Takımınızla gerçek zamanlı olarak işbirliği yapmak istiyorsanız, Google'ın dijital beyaz tahtası Jamboard'u kullanabilirsiniz. Jamboard cihazında (G Suite hizmetleriyle çalışan 55 inçlik dijital beyaz tahta), web tarayıcısında veya mobil uygulamada kullanabilirsiniz.

Jamboard ile birlikte gelen stylus kalemle yazabilir ve çizim yapabilir, eskizlerinizi rafine bir görüntüye dönüştürebilirsiniz. Ancak Jamboard, 1 Ekim 2024 tarihinde hizmetine son verecektir.

Jamboard'un en iyi özellikleri

Jamboard cihazını kullanarak Dokümanlar, E-Tablolar ve Slaytlar gibi Google Drive araçlarını kolayca bir jam'e ekleyin

Google'da arama yapın ve resimleri veya web sayfalarını ekleyin

Jamboard sınırlamaları

IOS ile uyumlu değildir

Her üyenin Jamboard'a katkısını izlemek sıkıcı bir iştir

Diğer araçlara kıyasla sınırlı işbirliği özellikleri sunar

Jamboard fiyatlandırması

bir Jamboard ekran, iki stylus, bir silgi ve bir duvar montaj aparatı için 4.999 $

yıllık yönetim ve destek ücreti 600 $.

Jamboard puanları ve yorumları

G2: 4,3/5 (68 yorum)

Capterra: 4. 3/5 (114 yorum)

8. Collaboard

via Collaboard

Collaboard, elle çizilmiş hissi veren yaratıcı bir beyaz tahta ve işbirliği aracıdır. İşaretleyiciler, kalemler ve fırçalar kullanarak çizim seçenekleri sunar. Beyin fırtınası veya hikaye anlatımı için kullanabilirsiniz.

Metin rengini ve yazı tipini değiştirmenize, ilgili kaynaklara bağlantılar eklemenize, belgeler yüklemenize, resimler eklemenize ve nesneleri birbirine bağlamanıza olanak tanır. Ayrıca, videoları doğrudan panoya ekleyebilir, daha iyi okunabilirlik için görünüm modlarını değiştirebilir ve hızlı fikirler veya öneriler için yapışkan notlar oluşturabilirsiniz.

Collaboard'un en iyi özellikleri

Sonsuz tuval kullanarak, beyaz tahtada belirli alanlara kolay bağlantılarla hızlıca plan yapın ve gezinin

Farklı şekiller ve renkler kullanarak beyin fırtınası yapın ve hikayeler anlatın

Daha iyi okunabilirlik için koyu moda geçin

Şifreler ekleyerek içeriğinizi koruyun

Collaboard sınırlamaları

Kullanıcı arayüzünü çekici bulmayabilirsiniz

Harici medyayı gömmek için sorunsuz bir özelliği yoktur

Collaboard fiyatlandırması

Ücretsiz 7 günlük deneme

Gelişmiş: Kullanıcı başına aylık 10 dolar, yıllık olarak faturalandırılır

Enterprise: Özel fiyatlandırma

Collaboard puanları ve yorumları

G2: 4,7/5 (92 yorum)

Capterra: 4. 3/5 (114 yorum)

9. Miro

via Mi ro

Miro'nun son teknoloji beyaz tahtası, ölçeklendirilmiş ürün planlama, zihin haritalama, süreç haritalama, müşteri yolculuğu haritalama, strateji ve planlama imkanı sunar.

Miro'yu kullanarak, 130'dan fazla uygulamaya bağlanarak takımınıza yenilik için görsel, ölçeklenebilir ve güvenli bir çalışma alanı sağlayabilirsiniz. Teknoloji yığını genelinde elektronik tablolardan ve diğer uygulamalardan gelen verileri otomatik olarak entegre ederek sorunsuz işbirliği ve yönetim sağlar.

Miro'nun en iyi özellikleri

Miro'nun sonsuz tuvalinde Miro Frames ile fikirlerinizi yapılandırın

Fikirleri anonim olarak paylaşın

Dijital işbirliği için farklı uygulamalardan belgeler, anket sonuçları, videolar ve canlı veriler ekleyin

Miro sınırlamaları

Yeniden kullanmak için özel şablonları kaydedemezsiniz

Yapışkan notlar için sınırlı yazı tipi seçenekleri vardır

Arayüz kafa karıştırıcı olabilir

Miro fiyatlandırması

Ücretsiz

Başlangıç: Kullanıcı başına aylık 10 dolar

İş: Kullanıcı başına aylık 20 dolar

Kurumsal: Özel fiyatlandırma

Miro puanları ve yorumları

G2: 4,8/5 (5.000+ yorum)

Capterra: 4,7/5 (1.500+ yorum)

10. DrawIsland

via DrawIsLa nd

DrawIsland, dijital sanat yoluyla kendinizi yaratıcı bir şekilde ifade etmenizi sağlayan çevrimiçi bir çizim aracıdır. GIF'ler oluşturabilir, görüntülere metin ekleyebilir, farklı şekiller kullanarak eskizler oluşturabilir ve renkleri ve yazı tiplerini değiştirebilirsiniz.

Ayrıca sezgisel bir arayüze sahiptir ve fırçalar, kalemler ve şekiller dahil olmak üzere çeşitli çizim araçları sunar. DrawIsLand'da herhangi bir kayıt veya kurulum yapmadan doğrudan çevrimiçi olarak çalışmaya başlayabilirsiniz.

DrawIsland'ın en iyi özellikleri

Ön tanımlı dört farklı ekran boyutu (200200, 400400, 800 400, 1024768 piksel) ve boyutu özelleştirmek için özel bir seçenek arasından seçim yapın

Görüntüleri kullanarak animasyonlar oluşturun

Görüntüleri kolayca içe aktarın, boyutlarını değiştirin veya metin ekleyin

DrawIsland sınırlamaları

Animasyonlar yalnızca 10 kareye kadar oluşturulabilir

Görüntüleri yalnızca .png biçiminde kaydedebilirsiniz

Sosyal medyada görüntü paylaşımını desteklemez

DrawIsland fiyatlandırması

Ücretsiz

DrawIsland puanları ve yorumları

G2: NA

Capterra: NA

Daha İyi İşbirliği için ClickUp'ı Kullanın

Sanal beyaz tahtalar, görselleştirme özellikleriyle işbirliğine dayalı beyin fırtınasını ve yaratıcı çalışmaları önemli ölçüde iyileştirebilir. Ayrıca, karmaşık görevleri ve iş akışlarını parçalara ayırarak büyük resmi görmenize yardımcı olarak çok önemli bir rol oynarlar.

Excalidraw bu yönlerden beklentilerinizi karşılamıyorsa, teknoloji yığınınızı ClickUp ile yükseltmenin zamanı geldi! Excalidraw'un en iyi alternatifi olan ClickUp Beyaz Tahta'ya geçin ve beyin fırtınası oturumlarınızdan doğrudan görevler oluşturup atayarak fikirlerinizi eylem planlarına dönüştürün.

Fikirlerinizi daha iyi iletmek ve takım işbirliğini geliştirmek için ClickUp'a ücretsiz kaydolun!