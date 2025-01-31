beyaz Tahta İşbirliği için 10 Excalidraw Alternatifi

Takımların konferans odalarında toplanıp, parlak fikirler üretip, beyaz tahtalarda projeleri tartıştığı o güzel günleri hatırlıyor musunuz?
Uzaktan ve hibrit çalışmanın yaygınlaşmasıyla birlikte, gerçek zamanlı işbirliği fiziksel beyaz tahtalardan sanal tahtalara taşındı. Excalidraw gibi sanal beyaz tahtalar, fikirlerinizi ifade etmek ve takımlarınızla beyin fırtınası yapmak için harika araçlardır.
Ancak, Excalidraw belirli sınırlamalar nedeniyle herkes için uygun olmayabilir. Örneğin, bir seferde yalnızca bir çizim oluşturabilirsiniz, bu da tartışma kapsamını sınırlar. Bazı kullanıcılar ayrıca aracın entegrasyonlar açısından eksik olduğunu düşünmektedir.
Güvenilir bir Excalidraw alternatifi arıyorsanız, doğru yere geldiniz. En iyi 10 Excalidraw alternatifine ve özelliklerine bir göz atalım.
⏰ 60 Saniyelik Özet
İşte farklı ihtiyaçlara uygun 10 Excalidraw alternatifi:
- ClickUp – Hepsi bir arada proje yönetimi ve işbirliği için en iyisi
- Draw. io – Ücretsiz, web tabanlı diyagram oluşturma için en iyisi
- Mural – Görsel işbirliği ve beyin fırtınası için en iyisi
- FigJam – Takım işbirliği ve etkileşimli oturumlar için en iyisi
- Lucidchart – Akış şemaları, tel kafesler ve zihin haritaları oluşturmak için en iyisi
- InVision Uygulaması – Tasarım prototipleme ve tel kafes oluşturma için en iyisi
- Jamboard – Google Çalışma Alanı entegrasyonu için en iyisi
- Collaboard – Güvenli ve gizlilik odaklı çevrimiçi beyaz tahta için en iyisi
- Miro – Kapsamlı çevrimiçi beyaz tahta ve takım ş Akışları için en iyisi
- DrawIsland – Hızlı eskizler ve basit diyagramlar için en iyisi
Excalidraw alternatiflerinde nelere dikkat etmelisiniz?
Çevrimiçi bir beyaz tahta kullanmak oldukça basit görünebilir. Ancak, kullanımı zor bir arayüze sahip bir tahta seçerseniz, işiniz iki kat daha zor hale gelebilir. Excalidraw'a alternatif ararken dikkate almanız gereken bazı önemli faktörler şunlardır:
- Gerçek zamanlı işbirliği: Eşzamanlı düzenleme, sohbet seçeneği, görev atama yorumları ve canlı imleç izleme gibi işlevleri kontrol edin
- Kullanıcı dostu: Sezgisel ve gezinmesi kolay bir araç seçin. Kullanıcı dostu bir arayüz, verimli bir ş Akışı sağlar ve sizin ve takımınızın öğrenme eğrisini azaltır
- Özelleştirme: Özelleştirilebilir şablonlar, renk şemaları ve şekiller sunan alternatifleri arayın
- Güvenlik ve gizlilik: Verilerinizi korumak için uçtan uca şifreleme sunan araçlara öncelik verin
- Maliyet: Tek seferlik abonelik ücretleri ve ek özellikler için önceden ödenen masrafları dikkate alarak alternatif araçların toplam maliyetini değerlendirin
Kullanabileceğiniz En İyi 10 Excalidraw Alternatifi
Daha iyi çalışma alanı işbirliği için en iyi 10 Excalidraw alternatifine göz atalım. Gelişmiş görselleştirme özelliklerinden hızlı özelleştirme seçeneklerine kadar, bu araçlar takımınızın fikirlerini hayata geçirmek için ihtiyaç duyduğu her şeyi sunar.
1. ClickUp
ClickUp, proje yönetimi için hepsi bir arada bir platformdur ve dağıtılmış takımların verimli bir şekilde işbirliği yapmasına, daha akıllı çalışmasına ve zamandan tasarruf etmesine yardımcı olur. ClickUp'ın Beyaz Tahta özelliği, beyin fırtınası, planlama ve projelerin yürütülmesi için esnek bir çalışma alanı sağlar. Etkili işbirliği için çizim yapabilir, fikirleri birbirine bağlayabilir, notlar yazabilir ve resim ve bağlantılar ekleyebilirsiniz.
Ancak, fikir üretmek tek başına yeterli değildir. Düşünceleri eyleme dönüştürmeniz gerekir. ClickUp Zihin Haritaları, görevleri ve fikirleri uyumlu hale getirerek bu konuda yardımcı olur.
Zihin haritalarını fikir üretmek, strateji oluşturmak, yol haritaları ve çevik iş akışları oluşturmak için kullanabilirsiniz. Bu, karmaşık proje planlarını parçalara ayırarak ve bağımlılıkları birbirine bağlayarak görevleri basitleştirmenize yardımcı olur. Örneğin, ClickUp Süreçler Haritası Beyaz Tahta Şablonu, kullanıma hazır, özelleştirilebilir bir şablondur ve yeni başlayanlar için de idealdir. Süreçleri görsel bir temsil ile takıma kolayca iletmenizi sağlar. Durumları, Alanları ve hatta Görünümleri de özelleştirebilirsiniz.
Süreçleri daha da basitleştirmek istiyorsanız, ClickUp Süreç Akış Şeması şablonunu kullanın. Günlük süreçleri görselleştirmenize ve görevlerin ilerlemesini kolayca izlemenize yardımcı olur.
ClickUp'ın en iyi özellikleri
- Gerçek zamanlı görsel işbirliği: Fikirleri ve notları paylaşın ve eylemleri koordine etmek için takımdaki herkesin faaliyetlerini izleyin
- Görevleri ve fikirleri birbirine bağlayın: ClickUp Zihin Haritaları ile fikirlerinizi ve görevlerinizi kolayca planlayın ve düzenleyin. Görevlere veya düğümlere dayalı zihin haritaları oluşturabilir ve dalları mantıklı yollara sürükleyerek projelerinizi kolayca düzenleyebilirsiniz
- Görev yönetimini özelleştirin: Beyaz tahtalarınızdan doğrudan ClickUp Görevleri oluşturarak fikirden uygulamaya kadar olan boşluğu doldurun. Farklı görev türleri için farklı kurallar ekleyerek çalışma alanınızı özelleştirin
- Paylaşılabilir bağlantılar alın: Çalışma alanınızın dışındaki müşterileriniz veya ortaklarınızla, ClickUp hesabı olmasa bile beyaz tahtaları paylaşın
- Önceden oluşturulmuş şablonları kullanın: İş akışları ve akış şemaları oluşturmak, kavram haritalama, ters beyin fırtınası ve beyin yazma için kullanıma hazır Beyaz Tahta şablonlarını deneyin
- Teknoloji yığınınızı bağlayın: ClickUp'ın Evrensel Arama özelliğini kullanarak ClickUp, bağlı uygulamalar veya yerel sürücüden bilgilere hızla erişin
- Biçim Beyaz Tahtalar: Afişler, başlıklar, vurgular ve önemli noktalar ile metinleri biçimlendirerek etkileşimli Beyaz Tahtalar oluşturun. Ayrıca araç çubuğunu kullanarak şekiller ve bağlayıcılar gibi öğeler ekleyin
ClickUp sınırlamaları
- Bazı kullanıcıların ClickUp Beyaz Tahtaları anlaması için bir öğrenme eğrisi vardır
ClickUp fiyatlandırması
ClickUp puanları ve yorumları
- G2: 4,7/5 (9.000+ yorum)
- Capterra: 4,7/5 (4.000'den fazla yorum)
2. Draw. io
Draw. io, çoğunlukla Confluence ve Jira gibi Atlassian uygulamalarında kullanılan çok yönlü bir akış şeması oluşturucu ve çevrimiçi tasarım yazılımıdır.
Ağ diyagramları, akış şemaları, tel kafesler oluşturabilir ve çok daha fazlasını yapabilirsiniz. Kullanıcı dostu arayüzü, birçok şekil, simge ve özelleştirme seçeneği ile en popüler Excalidraw alternatiflerinden biridir.
Draw. io'nun en iyi özellikleri
- Ş Akışlarını görselleştirmek için ilgili diyagramları bulmak için sınıf arama fonksiyonunu kullanın
- Diyagram dosyalarınızı herhangi bir bulut platformunda depolayın
- Paylaşılan imleçlerle birden fazla takım üyesiyle gerçek zamanlı olarak işbirliği yapın
- Görüntülere yorum ekleyerek kolayca geri bildirim sağlayın
Draw. io sınırlamaları
- Bazı dosya türlerini içe aktarmada zorluk yaşayabilirsiniz
- Tarayıcıda kullanırken yazılım gecikme yaşayabilir
Draw. io fiyatlandırma
- Ücretsiz: 30 günlük deneme
- Bulut: 20 kullanıcı için aylık 20 dolar ve 2000 kullanıcı için aylık 532,50 dolar
- Veri Merkezi: 500 kullanıcı için 6.000 $ ve 2000 kullanıcı için 10.000 $, yıllık faturalandırılır
Draw. io puanları ve yorumları
- G2: 4. 4/5 (350+ yorum)
- Capterra: 4,6/5 (700+ yorum)
3. Mural
Mural, takımınızla gerçek zamanlı olarak beyin fırtınası yapabileceğiniz, sorunları çözebileceğiniz ve fikirleri görsel olarak düzenleyebileceğiniz sanal bir tuvaldir.
Bu araç, yapışkan notlar, resimler ve çizimler gibi çeşitli öğeleri oluşturmanıza ve düzenlemenize olanak tanır. Ayrıca, görsel olarak işbirliği yapmak için kolayca diyagramlar çizebilirsiniz. Tasarım, ürün, mühendislik, inovasyon ve satış takımları için özelleştirilmiş beyaz tahta çözümleri sunarak, tüm kuruluş içinde birden fazla işbirliği uygulamasına olan ihtiyacı ortadan kaldırır.
Mural'ın en iyi özellikleri
- Yapışkan notlar veya metin kutuları olarak fikirler veya eylem öğeleri ekleyin
- Yalnızca görüntüleme, düzenleme ve kolaylaştırıcı ayarlarıyla işbirliği için erişimi kontrol edin
- Metin ve not renklerini değiştirerek kümeler oluşturun ve kalıpları belirleyin
- Unsplash entegrasyonu ile simgeler, GIF'ler ve resimler ekleyin
Mural sınırlamaları
- Diğer uygulamalarla entegrasyonların sınırlayıcı olduğunu düşünebilirsiniz
- Birden fazla takım üyesiyle çalışırken yorumları izlemek çok zor olabilir
Mural fiyatlandırma
- Ücretsiz: Sonsuza Kadar
- Team+: Kullanıcı başına aylık 12 dolar
- İş: Kullanıcı başına aylık 17,99 $, yıllık olarak faturalandırılır
- Enterprise: Özel fiyatlandırma
Mural puanları ve yorumları
- G2: 4,6/5 (1.365+ yorum)
- Capterra: 4,5/5 (120+ yorum)
4. FigJam
Figma tarafından geliştirilen FigJam, takımların beyin fırtınası yapmasına, diyagramlar çizmesine, stratejiler tasarlamasına ve akış şemaları ve çevik iş akışları oluşturmasına olanak tanıyan bir başka Excalidraw alternatifi.
Proje yol haritaları, müşteri yolculuk haritaları ve proje zaman çizelgeleri oluşturmaya yardımcı olur. Sesli sohbet ve canlı sohbet kullanarak gerçek zamanlı geri bildirim sağlayabilirsiniz. FigJam ayrıca proje zaman çizelgelerini ve eylem öğelerini otomatikleştirmek için AI entegrasyonu sunar.
FigJam'in en iyi özellikleri
- Jira görevleri gibi iş akışı bileşenlerini beyaz tahtaya ekleyin
- Özel Bitmoji avatarlarla iletişimi kişiselleştirin
- Fikir üretmek veya kod tasarlamak için AI entegrasyonunu deneyin
- Anketler düzenleyerek geri bildirim toplayın
FigJam sınırlamaları
- Çevrimiçi olmadan güncellemeler üzerinde çalışamazsınız
- Ücretsiz plan ile yalnızca 24 saate kadar dış üyeleri davet edebilirsiniz
FigJam fiyatlandırması
- Ücretsiz: Sonsuza Kadar
- Profesyonel: Kullanıcı başına aylık 3 dolar
- Organizasyon: Kullanıcı başına aylık 5 dolar
- Enterprise: Özel fiyatlandırma
FigJam puanları ve yorumları
- G2: 4,5/5 (400+ yorum)
- Capterra: 4,8/5 (25 yorum)
5. Lucidchart
Lucidchart, takımların dinamik diyagramlar, akış şemaları ve görselleştirmeler aracılığıyla fikirlerini hayata geçirmelerini sağlayan bulut tabanlı bir görsel işbirliği ve akıllı diyagram oluşturma platformudur.
Canlı işbirliği için imleçleri kullanabilir, verileri bağlayabilir ve diyagramlara metrikleri ekleyerek tüm önemli bilgilere tek bir yerden erişebilirsiniz.
Lucidchart'ın en iyi özellikleri
- Konteynerler veya yüzme şeritleri kullanarak diyagramlarınızı düzenleyin
- Diğerlerini bilgilendirmek için şekillere notlar ekleyin
- Google ve Atlassian gibi popüler çalışma alanı araçlarıyla entegre edin
Lucidchart sınırlamaları
- Visio'ya toplu aktarım yapmak zor olabilir
- Ücretsiz plan ile diyagram başına yalnızca 60 nesne oluşturabilirsiniz
Lucidchart fiyatlandırması
- Ücretsiz: 7 günlük deneme
- Bireysel: Aylık 7,95 $, yıllık olarak faturalandırılır
- Takım: Kullanıcı başına aylık 27 dolar, yıllık olarak faturalandırılır
- Kurumsal: Özel fiyatlandırma
Lucidchart puanları ve yorumları
- G2: 4,5/5 (5.000'den fazla yorum)
- Capterra: 4,6/5 (2.000+ yorum)
6. InVision Uygulaması
Invision'ın amiral gemisi ürünü Freehand, proje planlama, fikir üretme, takım oluşturma, beyin fırtınası, sunum ve fikirleri gözden geçirme için sanal bir beyaz tahtadır.
Mühendislik, tasarım, BT ve ürün takımları için özelleştirilmiş şablonlar sunar. Akıllı tuvalini kullanarak iş akışlarını tanımlayabilir ve projeleri sorunsuz bir şekilde yönetebilirsiniz.
InVision Uygulamasının en iyi özellikleri
- InVision'ın vektör tabanlı çizim ve esnek katmanlarını kullanarak fikirlerinizi ekran tasarımlarına dönüştürün
- Kodlama yapmadan dijital ürünleri prototip oluşturun, yönetin, inceleyin, iyileştirin ve test edin
- 200'den fazla hazır şablonla proje yönetimini kolaylaştırın
InVision Uygulama sınırlamaları
- Sketch'ten sanat panolarını içe aktarmak zahmetli olabilir
- Takım işbirliği zorlu olabilir
InVision Uygulama fiyatlandırması
- Ücretsiz
- Freehand Pro: Kullanıcı başına aylık 4,95 dolar
InVision Uygulama derecelendirmeleri ve yorumları
- G2: 4. 4/5 (600+ yorum)
- Capterra: 4,6/5 (700+ yorum)
7. Jamboard
Takımınızla gerçek zamanlı olarak işbirliği yapmak istiyorsanız, Google'ın dijital beyaz tahtası Jamboard'u kullanabilirsiniz. Jamboard cihazında (G Suite hizmetleriyle çalışan 55 inçlik dijital beyaz tahta), web tarayıcısında veya mobil uygulamada kullanabilirsiniz.
Jamboard ile birlikte gelen stylus kalemle yazabilir ve çizim yapabilir, eskizlerinizi rafine bir görüntüye dönüştürebilirsiniz. Ancak Jamboard, 1 Ekim 2024 tarihinde hizmetine son verecektir.
Jamboard'un en iyi özellikleri
- Jamboard cihazını kullanarak Dokümanlar, E-Tablolar ve Slaytlar gibi Google Drive araçlarını kolayca bir jam'e ekleyin
- Google'da arama yapın ve resimleri veya web sayfalarını ekleyin
Jamboard sınırlamaları
- IOS ile uyumlu değildir
- Her üyenin Jamboard'a katkısını izlemek sıkıcı bir iştir
- Diğer araçlara kıyasla sınırlı işbirliği özellikleri sunar
Jamboard fiyatlandırması
- bir Jamboard ekran, iki stylus, bir silgi ve bir duvar montaj aparatı için 4.999 $
- yıllık yönetim ve destek ücreti 600 $.
Jamboard puanları ve yorumları
- G2: 4,3/5 (68 yorum)
- Capterra: 4. 3/5 (114 yorum)
8. Collaboard
Collaboard, elle çizilmiş hissi veren yaratıcı bir beyaz tahta ve işbirliği aracıdır. İşaretleyiciler, kalemler ve fırçalar kullanarak çizim seçenekleri sunar. Beyin fırtınası veya hikaye anlatımı için kullanabilirsiniz.
Metin rengini ve yazı tipini değiştirmenize, ilgili kaynaklara bağlantılar eklemenize, belgeler yüklemenize, resimler eklemenize ve nesneleri birbirine bağlamanıza olanak tanır. Ayrıca, videoları doğrudan panoya ekleyebilir, daha iyi okunabilirlik için görünüm modlarını değiştirebilir ve hızlı fikirler veya öneriler için yapışkan notlar oluşturabilirsiniz.
Collaboard'un en iyi özellikleri
- Sonsuz tuval kullanarak, beyaz tahtada belirli alanlara kolay bağlantılarla hızlıca plan yapın ve gezinin
- Farklı şekiller ve renkler kullanarak beyin fırtınası yapın ve hikayeler anlatın
- Daha iyi okunabilirlik için koyu moda geçin
- Şifreler ekleyerek içeriğinizi koruyun
Collaboard sınırlamaları
- Kullanıcı arayüzünü çekici bulmayabilirsiniz
- Harici medyayı gömmek için sorunsuz bir özelliği yoktur
Collaboard fiyatlandırması
- Ücretsiz 7 günlük deneme
- Gelişmiş: Kullanıcı başına aylık 10 dolar, yıllık olarak faturalandırılır
- Enterprise: Özel fiyatlandırma
Collaboard puanları ve yorumları
- G2: 4,7/5 (92 yorum)
- Capterra: 4. 3/5 (114 yorum)
9. Miro
Miro'nun son teknoloji beyaz tahtası, ölçeklendirilmiş ürün planlama, zihin haritalama, süreç haritalama, müşteri yolculuğu haritalama, strateji ve planlama imkanı sunar.
Miro'yu kullanarak, 130'dan fazla uygulamaya bağlanarak takımınıza yenilik için görsel, ölçeklenebilir ve güvenli bir çalışma alanı sağlayabilirsiniz. Teknoloji yığını genelinde elektronik tablolardan ve diğer uygulamalardan gelen verileri otomatik olarak entegre ederek sorunsuz işbirliği ve yönetim sağlar.
Miro'nun en iyi özellikleri
- Miro'nun sonsuz tuvalinde Miro Frames ile fikirlerinizi yapılandırın
- Fikirleri anonim olarak paylaşın
- Dijital işbirliği için farklı uygulamalardan belgeler, anket sonuçları, videolar ve canlı veriler ekleyin
Miro sınırlamaları
- Yeniden kullanmak için özel şablonları kaydedemezsiniz
- Yapışkan notlar için sınırlı yazı tipi seçenekleri vardır
- Arayüz kafa karıştırıcı olabilir
Miro fiyatlandırması
- Ücretsiz
- Başlangıç: Kullanıcı başına aylık 10 dolar
- İş: Kullanıcı başına aylık 20 dolar
- Kurumsal: Özel fiyatlandırma
Miro puanları ve yorumları
- G2: 4,8/5 (5.000+ yorum)
- Capterra: 4,7/5 (1.500+ yorum)
10. DrawIsland
DrawIsland, dijital sanat yoluyla kendinizi yaratıcı bir şekilde ifade etmenizi sağlayan çevrimiçi bir çizim aracıdır. GIF'ler oluşturabilir, görüntülere metin ekleyebilir, farklı şekiller kullanarak eskizler oluşturabilir ve renkleri ve yazı tiplerini değiştirebilirsiniz.
Ayrıca sezgisel bir arayüze sahiptir ve fırçalar, kalemler ve şekiller dahil olmak üzere çeşitli çizim araçları sunar. DrawIsLand'da herhangi bir kayıt veya kurulum yapmadan doğrudan çevrimiçi olarak çalışmaya başlayabilirsiniz.
DrawIsland'ın en iyi özellikleri
- Ön tanımlı dört farklı ekran boyutu (200200, 400400, 800 400, 1024768 piksel) ve boyutu özelleştirmek için özel bir seçenek arasından seçim yapın
- Görüntüleri kullanarak animasyonlar oluşturun
- Görüntüleri kolayca içe aktarın, boyutlarını değiştirin veya metin ekleyin
DrawIsland sınırlamaları
- Animasyonlar yalnızca 10 kareye kadar oluşturulabilir
- Görüntüleri yalnızca .png biçiminde kaydedebilirsiniz
- Sosyal medyada görüntü paylaşımını desteklemez
DrawIsland fiyatlandırması
- Ücretsiz
DrawIsland puanları ve yorumları
- G2: NA
- Capterra: NA
Daha İyi İşbirliği için ClickUp'ı Kullanın
Sanal beyaz tahtalar, görselleştirme özellikleriyle işbirliğine dayalı beyin fırtınasını ve yaratıcı çalışmaları önemli ölçüde iyileştirebilir. Ayrıca, karmaşık görevleri ve iş akışlarını parçalara ayırarak büyük resmi görmenize yardımcı olarak çok önemli bir rol oynarlar.
Excalidraw bu yönlerden beklentilerinizi karşılamıyorsa, teknoloji yığınınızı ClickUp ile yükseltmenin zamanı geldi! Excalidraw'un en iyi alternatifi olan ClickUp Beyaz Tahta'ya geçin ve beyin fırtınası oturumlarınızdan doğrudan görevler oluşturup atayarak fikirlerinizi eylem planlarına dönüştürün.
Fikirlerinizi daha iyi iletmek ve takım işbirliğini geliştirmek için ClickUp'a ücretsiz kaydolun!