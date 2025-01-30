2025 için en iyi 15 proje planlama yazılımı aracı

Uzaktan çalışma günümüzün gerçekliği ve bu durum değişmeyecek.
Hepimiz pijamalarımızın rahatlığıyla toplantılara katılmanın nasıl bir şey olduğunu tattık ve bir daha geri dönmedik!
Ancak bu konuda yalnız değiliz. Aslında, küresel iş gücünün dörtte üçü uzaktan çalışmanın yeni normal olduğuna inanıyor ve şirketler de bu eğilimi takip ederek , işlerin yaklaşık %85'inde esnek çalışma politikaları sunuyor.
Dağınık takımların sayısındaki bu artışla birlikte, üyeleri anahtar hedeflere uyumlu hale getirmek ve günlük süreçleri kolaylaştırmak için güçlü ve işbirliğine dayalı proje yönetimi yazılımlarına olan ihtiyaç da artmıştır.
Evden, ofisten veya her ikisinden biraz çalışıyor olsanız da, proje planlama yazılımı sahip olunması gereken bir araçtır. İş akışınızın her adımında size yardımcı olmak için tasarlanan proje yönetimi yazılımı, görevleri, takımları, iletişimi ve verimliliği her yerden ve her zaman yönetme özellikleriyle proje planlamasının zaman alıcı doğasını ortadan kaldırır.
Karşılaştığımız sorun, proje yönetimi yazılımına ihtiyacımız olup olmadığı değildir. Hangi yazılımı seçeceğimizdir. Piyasada bulunan yüzlerce araçtan en iyilerini size sunmak için araştırmalarımızı tamamladık.
İşletmeniz için en iyi 15 araç, anahtar özellikler, artıları ve eksileri, fiyatlandırma planları, müşteri değerlendirmeleri ve daha fazlasını içeren en iyi proje yönetimi yazılımları hakkında bilmeniz gereken her şeyi takip edin
Bir Proje Planlama Aracında Aranması Gerekenler
Sizin için doğru proje planlama aracı, tamamen takımınızın benzersiz ihtiyaçlarına bağlıdır. Bu, takımınızın veya şirketinizin boyutu, sağladığınız ürün veya hizmet, takımınızın gerçek zamanlı olarak işbirliği yapıp yapmadığı, bütçe ve daha fazlasını içerir.
Ama hepsi bu kadar değil.
Her şeyi yapabilecek bir araç bulmaktan daha önemli olan, takımınızın gerçekten kullanacağı bir yazılıma yatırım yapmaktır. Bu nedenle, kullanıcı arayüzü, kullanım kolaylığı ve rahatlık önemli faktörlerdir.
Peki, bu faktörler kararınızı uzun vadede gerçekten nasıl etkiler ve bir sonraki proje yönetimi yazılımınızı seçmeden önce başka nelere dikkat etmelisiniz? Size göstereceğiz!
Kullanım kolaylığı: Verimli bir proje planlama yazılımı, işlevselliğinden ödün vermeden sezgisel ve düzenli bir kullanıcı arayüzü sunmalıdır. Araç ne kadar erişilebilir ve gezinmesi kolay olursa, her takım üyesi için o kadar çekici olacaktır. Ayrıca, daha az baş ağrısı! Doğru yazılım saatler süren teknik eğitim gerektirmemelidir, ancak yine de hızlı çözümler için web seminerleri, yardım belgeleri ve YouTube kanalları gibi bol miktarda müşteri desteği kaynağı olduğundan emin olun.
Özellikler ve işlevsellik: Yazılımın, Gantt grafikleri, çoklu proje görünümleri, iş akışı otomasyonu, iş yükü yönetimi ve daha fazlası gibi anahtar proje planlama stratejilerini ve araçlarını destekleme yeteneğini göz önünde bulundurun.
İşbirliği: Özellikle takımınız eşzamansız olarak çalışıyorsa, proje yönetimi yazılımınızın uygulama içi sohbeti desteklediğinden, Slack gibi iletişim araçlarıyla entegre olduğundan ve yorum ekleme kapasitesine sahip olduğundan emin olun.
Özelleştirme: Proje yönetimi yazılımı sizin için çalışır—tersini değil. Sizinle birlikte ölçeklenebilecek ve mevcut süreçlerinizle ve proje planlarınızla sorunsuz bir şekilde uyum sağlayabilecek kadar esnek bir araç seçin. Bu, takımın aracı daha hızlı benimsemesine yardımcı olmakla kalmayacak, aynı zamanda iş akışlarınıza yeni bir bakış açısı kazandıracaktır.
Entegrasyonlar: Entegrasyonlar, herhangi bir proje yönetimi yazılımının işlevselliğini artırır ve süreçlerinizi daha hızlı hale getirmenize yardımcı olur. Proje yönetimi yazılımının gücünü, e-postalarınızı, planlamalarınızı, toplantılarınızı, verilerinizi ve daha fazlasını yönetmek için halihazırda kullandığınız araçlarla birleştirin.
Fiyat: Bu kadar çok araç varken, hayalinizdeki proje planlama aracı için bütçenizi zorlamanıza gerek yok. Zengin özellikler ve sıfır ödün için kurumsal bütçeye ihtiyacınız yok, bize güvenin.
Müşteri memnuniyeti: Kullanıcı yorumlarını okumadan yazılım satın almak, Yelp'te bakmadan bir restoranda deniz ürünleri sipariş etmek gibidir — pişman olursunuz. Elbette, bir araç kağıt üzerinde harika görünebilir, ancak en önemli müşterileri ne düşünüyor? G2 veya Capterra gibi resmi inceleme sitelerini kontrol ederek ürünlerin vaatlerini ne kadar yerine getirdiğini görün.
Bu, tek bir yazılımdan çok şey istemek gibi gelebilir, ancak tamamen yapılabilir! Her takım için en iyi 10 proje yönetimi aracını sunmak için tüm rakipleri inceledik.
en İyi 15 Proje Planlama Yazılımı Aracı
1. ClickUp
ClickUp, takımları ve işleri tek bir yerde bir araya getirmek için tasarlanmış bir verimlilik platformudur. Günlük görevlerden karmaşık projelere kadar, ClickUp'ın sezgisel arayüzü herkesin bağlantıda kalması için sorunsuz bir deneyim yaratır. Takımınız eşzamansız veya gerçek zamanlı olarak çalışıyor olsun, projeleri ilerletmek için gereken bağlam ve araçlara sahip olacaksınız.
ClickUp'ı favori uygulamalarınız ve yazılımlarınızla entegre ederek verimliliğinizi yeni zirvelere taşıyın, böylece her zaman tek bir doğru kaynağa sahip olursunuz. Ayrıca, ClickUp Slack, Hubspot, Zapier, Chrome, Microsoft Teams ve daha fazlası dahil olmak üzere 1.000'den fazla diğer iş aracıyla entegre olur!
ClickUp özellikleri
- İç ve dış ortaklarla çalışmayı kolaylaştıran kullanıcı rolleri ve izinleri
- Doğrudan göreve dönüştürülebilen paylaşılabilir ekran kayıtları
- İş akışlarınızı basitleştirecek otomasyonlar
- ClickUp Şablon Merkezi'nde her kullanım durumu için proje planlama şablonları
ClickUp artıları
- Pano Görünümü, durum sütunlarına göre ayrılmıştır, böylece her görevle iş akışınızda nerede olduğunuzu görselleştirebilirsiniz ( Sprint planlaması için kullanışlıdır)
- Herhangi bir görev, belge veya Beyaz Tahta'dan takıma devredebilirsiniz konu başlıklı yorumlar
- Kaynak yönetimi için proje özetleri gibi kapasite planlama araçları
- Global zaman takibi ve zaman tahminleri gibi görev yönetimi araçları
ClickUp'ın dezavantajları
- Özelleştirilebilirlik düzeyi ve mevcut özelliklerin sayısı, öğrenme eğrisine yol açabilir
ClickUp fiyatlandırması
- Sonsuza Kadar Ücretsiz
- Sınırsız: Kullanıcı başına aylık 7 ABD doları
- İş: Kullanıcı başına aylık 12 dolar
- Enterprise: Fiyatlandırma için iletişime geçin
ClickUp değerlendirmeleri ve yorumları
- G2: 4,7/5 (1.400'den fazla yorum)
- Capterra: 4,7/5 (2.000'den fazla yorum)
Bonus: Web sitesi geliştirme, kar amacı gütmeyen kuruluşlar ve hatta kitap yazmak için ClickUp'ın proje plan şablonunu indirin.
2. Hive
Hive, çeşitli iletişim özellikleriyle takım işbirliğine odaklanarak tasarlanmış bir proje yönetimi yazılımıdır. Proje ekipleri Hive Sohbet, Hive Mail, yorumlar, proje erişimi ve çoklu ve paylaşımlı gelen kutuları ile işbirliği yapabilir.
Hive ile, mesajlar, acil görevleri bildirmek için kart öncelik seviyeleri ve yorumlarda etiketleme yoluyla takımınızın üzerinde çalıştığınız işe odaklanmasını sağlamak için sayısız yöntem arasından seçim yapabilirsiniz.
Hive özellikleri
- Esnek görünümler
- Anlık mesajlaşma fonksiyonu
- Yönetici özeti şablonları
- Portföy yönetimi
- Zaman takibi
Hive'ın artıları
- Kolay planlama için Kanban panoları, Gantt grafikleri, tablolar ve takvimler
- Mükemmel iletişim özellikleri
- Sezgisel ve hoş kullanıcı arayüzü
- Çeşitli araçlarla kolay entegrasyon
Hive'ın dezavantajları
- Geniş yetenekler nedeniyle öğrenme eğrisi dik
- Mobil sürümler için sınırlı işlevsellik
- Sınırlı görünüm
Hive fiyatlandırması
- Solo: Ücretsiz
- Takımlar: Kullanıcı başına aylık 12 ABD doları
- Enterprise: Ayrıntılar için Hive ile iletişime geçin
Hive puanları ve yorumları
- G2: 4,6/5 (370+ yorum)
- Capterra: 4,5/5 (150'den fazla yorum)
3. Monday. com
Monday.com, proje yöneticilerinin temel ve karmaşık projeleri yönetmelerine yardımcı olan popüler proje yönetimi yazılımlarından biridir. Platform, kullanıcıların kolayca işbirliği yapmasına, iş akışlarını özelleştirmesine, proje ilerlemesini izlemesine ve bilgileri analiz etmesine olanak tanır.
Şeffaflık ve işbirliği için tasarlanan Monday, tüm görevlerinizi yönetmenizi sağlayan özellikler sunar. Takımlar, son derece görsel gösterge panelleri aracılığıyla verileri görüntüleyebilir ve birden fazla projeyi verimli bir şekilde yönetebilir.
Monday özellikleri
- Kaynak yönetimi
- Üçüncü taraf işbirliği
- Raporlama gösterge panelleri
- Çok sayıda özel entegrasyon
Monday pros
- Open API mimarisi ile özel entegrasyonlar ekleme yeteneği
- Serbest çalışanları ve üçüncü taraf temsilcileri de ekleyebilirsiniz
- Ayrıntılı raporlama imkanı sunar
Monday eksileri
- Mağaza envanteri ile entegrasyon kafa karıştırıcı olabilir
- İndirme veya dışa aktarma düğmesi yok
Monday fiyatlandırma
- Ücretsiz: 2 koltuğa kadar barındırır
- Temel: Koltuk başına aylık 12 $ (aylık 36 $ fatura edilir)
- Standart: Koltuk başına aylık 14 $ (aylık 42 $ fatura edilir)
- Pro: Koltuk başına aylık 24 $ (aylık 72 $ faturalandırılır)
Monday değerlendirmeleri ve yorumları
- G2: 4,7/5 (5.000'den fazla yorum)
- Capterra: 4,6/5 (2.000'den fazla yorum)
4. nTask
Bu, çeşitli sektörlerdeki takımlar ve serbest çalışanlar için geliştirilmiş bir başka önde gelen, ücretsiz proje yönetimi uygulamasıdır. nTask, tüm aşamalarda projeleri yönetmek için sofistike ve güçlü özellikleri içeren sağlam bir yazılım çözümünde basitleştirilmiş bir kullanıcı arayüzü sunar.
nTask, aynı anda birden fazla projeyi izlemenize yardımcı olan çok sayıda özellik sunar. Şeffaf ve kullanımı kolay işbirliği kanalı ile verimli bir proje yönetim sisteminin temelini oluşturmanızı sağlar.
nTask özellikleri
- Birden fazla çalışma alanı
- Projeleri izlemek için görsel proje yönetimi
- Yorum ekleme veya yorumları görevlere dönüştürme yeteneği
- Proje ilerlemesini izlemek için Gantt grafikleri
nTask artıları
- Verimli izleme
- Kanban panosu görünümleriyle görevleri ve planlamayı optimize eder
- Kişiselleştirilmiş bir iş akışı için özel durumlar
nTask eksileri
- Gelişmiş raporlama özellikleri yoktur
- Büyük takımlar için tasarlanmamıştır
nTask fiyatlandırma
- Ücretsiz plan
- Premium: Kullanıcı başına aylık 3 ABD doları
- İş: Kullanıcı başına aylık 8 $
- Enterprise: Ayrıntılar için nTask ile iletişime geçin
nTask değerlendirmeleri ve yorumları
- G2: 4,4/5 (10+ yorum)
- Capterra: 4. 1/5 (10+ yorum)
5. TeamGantt
TeamGantt, proje yöneticilerinin, takımların ve kuruluşların proje planlarını kullanımı kolay bir çevrimiçi Gantt grafiğinde görselleştirmelerine yardımcı olan bir proje planlama ve proje yönetimi yazılımıdır.
Takımların proje dönüm noktalarını ayarlamasına, projeleri yönetmesine, bağımlılıklar oluşturmasına ve gerçek zamanlı güncellemeler almasına yardımcı olur. Ayrıca, proje planlarını müşteriler, satıcılar veya diğer paydaşlarla paylaşma işlevselliği de sağlar, böylece herkes proje hedefleri hakkında bilgilendirilir ve uyum içinde çalışır.
TeamGantt özellikleri
- Kaynak yönetimi için kolay erişilebilir kullanılabilirlik sekmesi
- Portföy görünümleri ve raporları
- Planlanan zaman çizelgesi ve gerçek zaman çizelgesi
TeamGantt artıları
- Proje izleme için esnek kurulum
- Grafikleri paylaşırken alıcıların oturum açması gerekmez
- Mac'te kullanılabilir ( Mac için en iyi proje yönetimi yazılımlarına göz atın)
TeamGantt'ın dezavantajları
- Karmaşık bağımlılık fonksiyonları
- Uygulama içi bildirim yok
- Değişikliklerin arkasında genellikle görünümler vardır
TeamGantt fiyatlandırma
- Sınırlı Ücretsiz plan
- Lite: 19 $/ay
- Pro: 49 $/ay
- Enterprise: Aylık 99 $'dan başlayan fiyatlarla
TeamGantt değerlendirmeleri ve yorumları
- G2: 4,8/5 (800'den fazla yorum)
- Capterra: 4,6/5 (189+ yorum)
TeamGantt alternatiflerini inceleyin!
6. MeisterTask
MeisterTask, her boyuttaki ve her sektörden takımların proje planlama, görevler ve son teslim tarihleri konusunda işbirliği yapmasına yardımcı olmak için tasarlanmış bir proje yönetimi yazılımıdır. Proje planlama ve görev izleme için sezgisel görev panoları sunan bir Agile planlama aracıdır.
MeisterTask özellikleri
- Takım işbirliği için her panoda etkinlik akışı
- Gerçek zamanlı güncellemelerle özelleştirilebilir proje gösterge panelleri
- Yorum etiketleri, herkesin bilgilendirilmesine yardımcı olur
- Kullanıcı dostu
MeisterTask artıları
- Slack, Microsoft Teams ve GitHub gibi çözümlerle çok sayıda entegrasyon sağlar
- Proje panolarını özelleştirme yeteneği
- Kolay takım işbirliği
MeisterTask eksileri
- Mobil uygulama masaüstü uygulaması kadar güçlü değildir (bildirimler gecikmeli)
- Özel görev öncelikleri özelliği yoktur
MeisterTask fiyatlandırma
- Ücretsiz plan
- Pro Plan: 14,50 $/ay kullanıcı başına
- İş Planı: Kullanıcı başına aylık 29 $
MeisterTask değerlendirmeleri ve yorumları
- G2: 4,6/5 (150+ yorum)
- Capterra: 4,7/5 (850+ yorum)
7. ProofHub
ProofHub, takımların zaman sınırlı projeleri tamamlamasını sağlayan bir proje yönetimi yazılımıdır. Proje yöneticilerinin raporları, iş akışlarını, gösterge panellerini ve talep formlarını kişiselleştirmek için kullandıkları, son derece özelleştirilebilir bir platformdur.
ProofHub'un görsel arayüzü, güçlü Kanban panoları, tablo görünümleri ve etkileşimli sürükle ve bırak Gantt grafikleri arasında geçiş yaparak öncelikleri hızlı bir şekilde belirlemenizi ve işlerinizi kontrol altında tutmanızı sağlar.
ProofHub özellikleri
- İyi takım işbirliği
- Kaynak tahsisi
- Doğru planlama için takvimler
- Etkileşimli Gantt grafikleri
- Özelleştirilebilir gösterge paneli
ProofHub'ın artıları
- Özelleştirilebilirlik özellikleri
- Özel erişim hakları gibi etkili güvenlik özellikleri
- Android ve iOS için güçlü mobil uygulama
ProofHub'ın dezavantajları
- Bütçeleme gibi ek işlevler yoktur
- Karmaşık proje yönetimi için tasarlanmamıştır
ProofHub fiyatlandırması
- Temel: 45 $/ay
- Ultimate Control: 89 $/ay
ProofHub değerlendirmeleri ve yorumları
- G2: 4,5/5 (30+ yorum)
- Capterra: 4,4/5 (40+ yorum)
8. Takım çalışması
Teamwork, görev yönetimine ve özellikle proje planlamasına odaklanan temel modülleri sayesinde en iyi proje yönetimi yazılımları arasında yer almaktadır. Teamwork'ün Gantt grafikleri, dönüm noktası özelliği, zaman takibi için masaüstü zamanlayıcı ve temiz kullanıcı arayüzü, bu yazılımı kazanan bir seçim haline getirir.
Takım çalışması özellikleri
- Sezgisel görev panoları
- E-posta entegrasyonu
- Renkli proje şablonları ve temaları
- Faturalandırma özellikleriyle bütçe yönetimi
Takım çalışması avantajları
- Çok sayıda özelleştirme seçeneği
- Yerleşik zaman çizelgeleri ile kullanıcılar için faturalandırma aracı gibi çok sayıda yerel özellik
- Fonksiyonel mobil uygulamalar
Takım çalışmasının dezavantajları
- Ücretsiz plan, en fazla iki veya daha az proje üzerinde çalışan küçük takımlarla sınırlıdır
- Karmaşık proje yönetimi için uygun değildir
Takım çalışması fiyatlandırması
- Sonsuza Kadar Ücretsiz
- Başlangıç: Aylık 5,99 $/kullanıcı
- Teslimat: Aylık 9,99 $/kullanıcı
- Grow: Aylık 19,99 $/kullanıcı
- Enterprise: Ayrıntılar için Teamwork ile iletişime geçin
Takım çalışması değerlendirmeleri ve yorumları
- G2: 4,4/5 (1.000'den fazla yorum)
- Capterra: 4,5/5 (600'den fazla yorum)
9. Toggl
Toggl, proje yöneticilerinin proje görevlerini takip etmelerine ve iş yüklerini önceliklendirmelerine yardımcı olan bir proje yönetimi aracıdır. Proje izleme ve işbirliğini kolaylaştıran güçlü proje, görev ve zaman yönetimi özellikleriyle birlikte gelir.
Toggl özellikleri
- Sınırsız proje plan zaman çizelgeleri için basit sürükle ve bırak arayüzü
- Planlanmamış proje görevlerini kaydetmek için Backlog
- Renk kodlu dönüm noktaları
- Son derece görsel
Toggl artıları
- Sınırsız proje zaman çizelgesi oluşturma
- Zaman takibi için en iyisi
- İş yüklerini görsel olarak yönetin
- Planlanmamış görevleri daha sonraya kaydedin
Toggl'un dezavantajları
- Kapsamlı özellikler eksik
- Ücretsiz plan tek kullanıcılarla sınırlıdır
Toggl fiyatlandırma
- Ücretsiz plan
- Takım planı: Aylık 9 $/kullanıcı
- İş: Aylık 15 $/kullanıcı
- Enterprise planı: Ayrıntılar için Toggl ile iletişime geçin
Toggl değerlendirmeleri ve yorumları
- G2: 4,6/5 (1.500+ yorum)
- Capterra: 4,7/5 (1.800'den fazla yorum)
10. Trello
Listedeki bir başka basit ama harika proje yönetimi aracı Trello'dur. İkonik kartlarıyla ünlü bu uygulama, süper güçlü yapışkan notlar gibi çalışır. Trello panolarını kullanarak projeleri ve projeyle ilgili çeşitli görevleri ve özellikleri yönetmek için mükemmel bir araçtır.
Trello panoları, proje yöneticisinin takım üyelerinin tamamlaması gereken tüm faaliyetleri organize etmek için ihtiyaç duyduğu tüm bilgileri görüntüler.
Trello özellikleri
- Kolay sürükle ve bırak fonksiyonu
- Basit görev yönetimi çözümü
- Ek işlevsellik için güçlendirme izinleri verin
- Son tarih hatırlatıcıları
- E-posta bildirimleri
Trello artıları
- Kullanıcı dostu, basit arayüz
- Kolay zamanlama ve görev yönetimi
- Dosya ve ek dosyaları kolayca yükleyin
- Kart kayıtlarını arşivleme yeteneği
Trello'nun dezavantajları
- Kanban görünümleri dışında görünüm yok
- Raporlama fonksiyonu yoktur
- Çeşitli harici entegrasyonlara dayanır
- Gantt grafikleri, Zihin Haritaları ve Belgeler gibi gelişmiş özellikler yoktur
Trello fiyatlandırma
- Ücretsiz plan
- Standart: Aylık 5 $/kullanıcı
- Premium: Aylık 10 $/kullanıcı
- Enterprise: Aylık 17,50 $/kullanıcı
Trello değerlendirmeleri ve yorumları
- G2: 4. 4/5 (12.000'den fazla yorum)
- Capterra: 4,5/5 (22.000'den fazla yorum)
11. Wrike
Wrike, her boyuttaki projenin planlanması, izlenmesi ve yönetimi için kapsamlı bir çözüm sunan güçlü bir proje yönetimi aracıdır. Gantt grafikleri, görev bağımlılıkları ve gerçek zamanlı güncellemeler gibi özelliklerle Wrike, takımların düzenli ve verimli çalışmasına yardımcı olur.
Wrike özellikleri
- Görsel proje planlama ve zaman çizelgesi yönetimi için Gantt grafikleri
- Farklı proje ihtiyaçlarına uyacak şekilde özelleştirilebilir iş akışları
- Verimli görev sıralaması sağlamak için görev bağımlılıkları
- Daha iyi proje yönetimi için zaman takibi ve raporlama
Wrike artıları
- Görevleri planlamak ve izlemek için sağlam proje yönetimi özellikleri
- Sorunsuz takım iletişimi ve dosya paylaşımı için işbirliği araçları
- Tekrarlayan görevleri kolaylaştırmak için otomasyon yetenekleri
- Google Çalışma Alanı, Microsoft Teams ve daha fazlası gibi popüler araçlarla entegrasyon
Wrike'ın dezavantajları
- Daha basit proje yönetimi araçlarına kıyasla yeni kullanıcılar için daha zor öğrenme eğrisi
- Fiyatlandırma, daha küçük takımlar veya bireyler için yüksek olabilir
- Raporlar ve gösterge panelleri için sınırlı özelleştirme seçenekleri
Wrike fiyatlandırma
- Ücretsiz
- Takım: Kullanıcı başına aylık 9,80 $, yıllık faturalandırılır
- İş: Kullanıcı başına aylık 24,80 $, yıllık olarak faturalandırılır
- Enterprise: Fiyatlandırma için iletişime geçin
- Pinnacle: Fiyatlandırma için iletişime geçin
Wrike değerlendirmeleri ve yorumları
- G2: 4,2/5 (3.500+ yorum)
- Capterra: 4,3/5 (2.500'den fazla yorum)
Wrike alternatiflerini inceleyin!
12. Asana
Asana, kullanıcı dostu arayüzü ve görev yönetimi, takım işbirliği ve proje izleme için kapsamlı özellikleriyle tanınan popüler bir proje yönetimi aracıdır. Basit yapılacaklar listeleri ve karmaşık proje iş akışları için seçenekler sunan Asana, her boyutta ve sektördeki takımların ihtiyaçlarını karşılar.
Asana özellikleri
- Verimli görev yönetimi için görev atama ve son teslim tarihleri
- Daha iyi planlama için proje zaman çizelgeleri ve takvim görünümleri
- Tekrarlanan iş akışları için özelleştirilebilir proje şablonları
- Slack, Dropbox ve daha fazlası gibi popüler araçlarla entegrasyon
Asana artıları
- Kolay kullanım ve hızlı adaptasyon için sezgisel arayüz
- Farklı iş tercihlerine uygun çeşitli proje görünümleri
- Sorunsuz takım iletişimi için yorum ekleme ve dosya ekleme gibi işbirliği özellikleri
Asana'nın dezavantajları
- Proje görünümleri ve gösterge panelleri için sınırlı özelleştirme seçenekleri
- Diğer proje yönetimi araçlarıyla karşılaştırıldığında temel otomasyon özellikleri
- Özel alanlar ve portföy yönetimi işlevselliği gibi gelişmiş özellikler için daha yüksek fiyatlandırma kademeleri
Asana fiyatlandırması
- Temel: Sonsuza kadar ücretsiz
- Premium: Kullanıcı başına aylık 10,99 $
- İş: Kullanıcı başına aylık 24,99 $
*Listelenen tüm fiyatlar yıllık fatura modeline aittir
Asana değerlendirmeleri ve yorumları
- G2: 4. 3/5 (9.000+ yorum)
- Capterra: 4,5/5 (12.000'den fazla yorum)
Asana alternatiflerini inceleyin!
13. Miro
Miro, takımların gerçek zamanlı olarak görsel olarak işbirliği yapmasını sağlayan çok yönlü bir proje planlama aracıdır. Sezgisel bir arayüz ve geniş bir şablon aralığı ile Miro, proje planlama, beyin fırtınası ve çevik iş akışları için vazgeçilmez bir araçtır.
Miro özellikleri
- Sorunsuz takım etkileşimi için gerçek zamanlı işbirliği
- Çeşitli proje planlama ihtiyaçları için kapsamlı şablon kitaplığı
- Jira, Trello, Slack ve daha fazlası gibi popüler araçlarla entegrasyon
- Görevleri, fikirleri ve iş akışlarını düzenlemek için özelleştirilebilir panolar
Miro'nun artıları
- Takımlar arasında kolay benimsenmesi için kullanıcı dostu arayüz
- Uzaktan işbirliği ve beyin fırtınası oturumları için harika
- Kanban panoları ve sprint planlaması gibi özelliklerle çevik metodolojileri destekler
- İş akışlarını kolaylaştırmak için kapsamlı entegrasyonlar sunar
Miro'nun dezavantajları
- Büyük panolarda çalışırken ara sıra gecikmeler ve performans sorunları
- Fiyatlandırma, daha küçük takımlar veya bireyler için biraz yüksek olabilir
- Otomasyon ve entegrasyonlar gibi gelişmiş özellikleri kullanmak için öğrenme eğrisi
Miro fiyatlandırma
- Ücretsiz: 0
- Başlangıç: Kullanıcı başına aylık 8 ABD doları
- İş: Kullanıcı başına aylık 16 ABD doları
- Enterprise: Fiyatlandırma için iletişime geçin
*Listelenen tüm fiyatlar yıllık fatura modeline aittir
Miro değerlendirmeleri ve yorumları
- G2: 4,8/5 (4.800+ yorum)
- Capterra: 4,7/5 (1.300'den fazla yorum)
Miro alternatiflerini inceleyin!
14. Jira
En popüler proje yönetimi araçlarından biri olan Jira, karmaşık projeleri yönetmedeki sağlam özellikleri ve esnekliği ile bilinir. Çevik proje yönetimi yetenekleri, özelleştirilebilir iş akışları ve popüler geliştirme araçlarıyla entegrasyonu ile Jira, çevik metodolojileri uygulamak ve proje ilerlemesini etkili bir şekilde izlemek isteyen takımlar için bir güç merkezidir. Jira, yeni kullanıcılar için bir öğrenme eğrisi içerebilir, ancak kapsamlı raporlama özellikleri ve aktif topluluk desteği, onu birçok kuruluş için tercih edilen bir seçenek haline getirir.
Jira özellikleri
- Scrum, kanban ve diğer metodolojiler için çevik proje yönetimi yetenekleri
- Sorun izleme ve hata raporlama fonksiyonları
- Takım işbirliği için özelleştirilebilir iş akışları ve panolar
- GitHub ve Bitbucket gibi geliştirme araçlarıyla entegrasyon
Jira artıları
- Çeşitli proje yönetimi ihtiyaçlarına uyacak şekilde yüksek düzeyde özelleştirilebilir
- Kapsamlı raporlama ve analiz özellikleri ile projeler hakkında derinlemesine bilgi edinin
- Küçük takımlardan büyük kurumsal şirketlere kadar ölçeklenebilir
- Kullanıcı desteği için aktif topluluk desteği ve kaynaklar
Jira'nın dezavantajları
- Çevik metodolojilere aşina olmayan yeni kullanıcılar için zor öğrenme süreci
- Diğer bazı proje planlama araçlarına kıyasla daha yüksek fiyatlandırma
- Proje panolarının görsel olarak özelleştirilmesi için sınırlı seçenekler
Jira fiyatlandırma
- Ücretsiz
- Standart: 10 kullanıcı için kullanıcı başına aylık 8,15 ABD doları
- Premium: 10 kullanıcı için kullanıcı başına aylık 16 ABD doları
- Enterprise: Fiyatlandırma için iletişime geçin
Jira değerlendirmeleri ve yorumları
- G2: 4,3/5 (5.600'den fazla yorum)
- Capterra: 4. 4/5 (13.700+ yorum)
Jira alternatiflerini inceleyin!
15. Paymo
Paymo, kolay proje yönetimi ve işbirliği için bir dizi özellik sunan çok yönlü bir proje planlama aracıdır. Sezgisel arayüzü ve sağlam yetenekleriyle Paymo, takımların görevleri izlemesine, zamanı etkili bir şekilde yönetmesine ve iş akışlarını kolaylaştırmasına olanak tanır. Özelleştirilebilir proje şablonlarından derinlemesine raporlama ve analitiklere kadar Paymo, her boyuttaki takımın organize olmasını ve proje hedeflerine ulaşmak için yolunda ilerlemesini sağlamak için tasarlanmıştır.
Paymo özellikleri
- Görev yönetimi ve zaman takibi özellikleri
- Dosya paylaşımı ve mesajlaşma gibi takım işbirliği araçları
- Ş Akışını kolaylaştırmak için özelleştirilebilir proje şablonları
- Proje ilerlemesini izlemek için raporlama ve analiz
Paymo'nun artıları
- Kolay gezinme için kullanıcı dostu arayüz
- Slack, Google Apps ve QuickBooks gibi popüler araçlarla entegrasyon
- Her boyuttaki takım için uygun fiyatlı planlar
- Hareket halindeyken proje yönetimi için mobil uygulama
Paymo'nun dezavantajları
- Diğer bazı proje planlama araçlarına kıyasla sınırlı özelleştirme seçenekleri
- Bazı kullanıcılar raporlama ve analiz özelliklerinin yeterince ayrıntılı olmadığını düşünebilir
- Gelişmiş özellikler için daha yüksek bir fiyatlandırma kademesine yükseltme gerekebilir
Paymo fiyatlandırma
- Ücretsiz
- Başlangıç: 5,9 $/ay
- Küçük Ofis: 10,9 $/ay
- İş: 16,9 $/ay
Listelenen tüm fiyatlar yıllık fatura modeline aittir*
Paymo değerlendirmeleri ve yorumları
- G2: 4,6/5 (500'den fazla yorum)
- Capterra: 4,8/5 (400'den fazla yorum)
Paymo alternatiflerini inceleyin!
En iyi proje planlama aracı mı arıyorsunuz?
Takımınız için en etkili proje yönetimi çözümünü bulmak kulağa basit gelebilir, ancak mevcut tüm seçenekler ve bunlar arasındaki işlevsel farklılıklar göz önüne alındığında, satın almadan önce dikkate alınması gereken çok daha fazla husus vardır.
Bu 15 seçenek, istediğiniz yazılımı mümkün olan en kısa sürede bulmak için ihtiyacınız olan başlangıcı sağlayacaktır. Ancak, takımınızın boyutu, sektörünüz veya bütçeniz ne olursa olsun verimliliği ve işbirliğini artırmak için tasarlanmış bir araç arıyorsanız, ClickUp'tan başka yere bakmayın. ?
ClickUp, uygulamalar arasında işlerinizi bir araya getirecek kadar güçlü olan ve zaman kazanmanızı sağlayan bu listedeki tek yazılımdır. Aksi takdirde sekmeler arasında geçiş yapmak, diğer araçlarda gezinmek veya güncellemeleri beklemek için harcayacağınız zaman ve anahtar kaynaklardan tasarruf edersiniz.
Zengin özellikleri ve her kullanım durumu için geniş Şablon Kitaplığı ile ClickUp, takımların planlama süreçlerini kolaylaştırır ve istedikleri şekilde çalışabilmelerini sağlar. Ayrıca, tüm bunları çok düşük bir maliyetle yapabilirsiniz.
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