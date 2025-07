2025 için en iyi 15 proje planlama yazılımı aracı

Uzaktan çalışma günümüzün gerçekliği ve bu durum değişmeyecek.

Hepimiz pijamalarımızın rahatlığıyla toplantılara katılmanın nasıl bir şey olduğunu tattık ve bir daha geri dönmedik!

Ancak bu konuda yalnız değiliz. Aslında, küresel iş gücünün dörtte üçü uzaktan çalışmanın yeni normal olduğuna inanıyor ve şirketler de bu eğilimi takip ederek , işlerin yaklaşık %85'inde esnek çalışma politikaları sunuyor.

Dağınık takımların sayısındaki bu artışla birlikte, üyeleri anahtar hedeflere uyumlu hale getirmek ve günlük süreçleri kolaylaştırmak için güçlü ve işbirliğine dayalı proje yönetimi yazılımlarına olan ihtiyaç da artmıştır.

Evden, ofisten veya her ikisinden biraz çalışıyor olsanız da, proje planlama yazılımı sahip olunması gereken bir araçtır. İş akışınızın her adımında size yardımcı olmak için tasarlanan proje yönetimi yazılımı, görevleri, takımları, iletişimi ve verimliliği her yerden ve her zaman yönetme özellikleriyle proje planlamasının zaman alıcı doğasını ortadan kaldırır.

Karşılaştığımız sorun, proje yönetimi yazılımına ihtiyacımız olup olmadığı değildir. Hangi yazılımı seçeceğimizdir. Piyasada bulunan yüzlerce araçtan en iyilerini size sunmak için araştırmalarımızı tamamladık.

İşletmeniz için en iyi 15 araç, anahtar özellikler, artıları ve eksileri, fiyatlandırma planları, müşteri değerlendirmeleri ve daha fazlasını içeren en iyi proje yönetimi yazılımları hakkında bilmeniz gereken her şeyi takip edin

Bir Proje Planlama Aracında Aranması Gerekenler

Sizin için doğru proje planlama aracı, tamamen takımınızın benzersiz ihtiyaçlarına bağlıdır. Bu, takımınızın veya şirketinizin boyutu, sağladığınız ürün veya hizmet, takımınızın gerçek zamanlı olarak işbirliği yapıp yapmadığı, bütçe ve daha fazlasını içerir.

Ama hepsi bu kadar değil.

Her şeyi yapabilecek bir araç bulmaktan daha önemli olan, takımınızın gerçekten kullanacağı bir yazılıma yatırım yapmaktır. Bu nedenle, kullanıcı arayüzü, kullanım kolaylığı ve rahatlık önemli faktörlerdir.

Peki, bu faktörler kararınızı uzun vadede gerçekten nasıl etkiler ve bir sonraki proje yönetimi yazılımınızı seçmeden önce başka nelere dikkat etmelisiniz? Size göstereceğiz!

Kullanım kolaylığı: Verimli bir proje planlama yazılımı, işlevselliğinden ödün vermeden sezgisel ve düzenli bir kullanıcı arayüzü sunmalıdır. Araç ne kadar erişilebilir ve gezinmesi kolay olursa, her takım üyesi için o kadar çekici olacaktır. Ayrıca, daha az baş ağrısı! Doğru yazılım saatler süren teknik eğitim gerektirmemelidir, ancak yine de hızlı çözümler için web seminerleri, yardım belgeleri ve YouTube kanalları gibi bol miktarda müşteri desteği kaynağı olduğundan emin olun.

Özellikler ve işlevsellik: Yazılımın, Gantt grafikleri, çoklu proje görünümleri, iş akışı otomasyonu, iş yükü yönetimi ve daha fazlası gibi anahtar proje planlama stratejilerini ve araçlarını destekleme yeteneğini göz önünde bulundurun.

İşbirliği: Özellikle takımınız eşzamansız olarak çalışıyorsa, proje yönetimi yazılımınızın uygulama içi sohbeti desteklediğinden, Slack gibi iletişim araçlarıyla entegre olduğundan ve yorum ekleme kapasitesine sahip olduğundan emin olun.

ClickUp'ın Sohbet görünümü ile güncellemeleri kolayca yayınlayın, bağlantıları paylaşın, yanıt verin ve önemli konuşmaları birleştirin

Özelleştirme: Proje yönetimi yazılımı sizin için çalışır—tersini değil. Sizinle birlikte ölçeklenebilecek ve mevcut süreçlerinizle ve proje planlarınızla sorunsuz bir şekilde uyum sağlayabilecek kadar esnek bir araç seçin. Bu, takımın aracı daha hızlı benimsemesine yardımcı olmakla kalmayacak, aynı zamanda iş akışlarınıza yeni bir bakış açısı kazandıracaktır.

Entegrasyonlar: Entegrasyonlar, herhangi bir proje yönetimi yazılımının işlevselliğini artırır ve süreçlerinizi daha hızlı hale getirmenize yardımcı olur. Proje yönetimi yazılımının gücünü, e-postalarınızı, planlamalarınızı, toplantılarınızı, verilerinizi ve daha fazlasını yönetmek için halihazırda kullandığınız araçlarla birleştirin.

Fiyat: Bu kadar çok araç varken, hayalinizdeki proje planlama aracı için bütçenizi zorlamanıza gerek yok. Zengin özellikler ve sıfır ödün için kurumsal bütçeye ihtiyacınız yok, bize güvenin.

Müşteri memnuniyeti: Kullanıcı yorumlarını okumadan yazılım satın almak, Yelp'te bakmadan bir restoranda deniz ürünleri sipariş etmek gibidir — pişman olursunuz. Elbette, bir araç kağıt üzerinde harika görünebilir, ancak en önemli müşterileri ne düşünüyor? G2 veya Capterra gibi resmi inceleme sitelerini kontrol ederek ürünlerin vaatlerini ne kadar yerine getirdiğini görün.

Bu, tek bir yazılımdan çok şey istemek gibi gelebilir, ancak tamamen yapılabilir! Her takım için en iyi 10 proje yönetimi aracını sunmak için tüm rakipleri inceledik.

İş akışınızı ihtiyaçlarınıza göre özelleştirmek için ClickUp'ta 15'ten fazla görünümü inceleyin

ClickUp, takımları ve işleri tek bir yerde bir araya getirmek için tasarlanmış bir verimlilik platformudur. Günlük görevlerden karmaşık projelere kadar, ClickUp'ın sezgisel arayüzü herkesin bağlantıda kalması için sorunsuz bir deneyim yaratır. Takımınız eşzamansız veya gerçek zamanlı olarak çalışıyor olsun, projeleri ilerletmek için gereken bağlam ve araçlara sahip olacaksınız.

ClickUp'ı favori uygulamalarınız ve yazılımlarınızla entegre ederek verimliliğinizi yeni zirvelere taşıyın, böylece her zaman tek bir doğru kaynağa sahip olursunuz. Ayrıca, ClickUp Slack, Hubspot, Zapier, Chrome, Microsoft Teams ve daha fazlası dahil olmak üzere 1.000'den fazla diğer iş aracıyla entegre olur!

ClickUp özellikleri

İç ve dış ortaklarla çalışmayı kolaylaştıran kullanıcı rolleri ve izinleri

Doğrudan göreve dönüştürülebilen paylaşılabilir ekran kayıtları

İş akışlarınızı basitleştirecek otomasyonlar

ClickUp Şablon Merkezi'nde her kullanım durumu için proje planlama şablonları

Bu Şablonu İndirin Bir proje planlayıcı şablonu, yaklaşan bir projeyi yönetmek için harika bir yol olabilir.

ClickUp artıları

Pano Görünümü, durum sütunlarına göre ayrılmıştır, böylece her görevle iş akışınızda nerede olduğunuzu görselleştirebilirsiniz ( Sprint planlaması için kullanışlıdır)

Herhangi bir görev, belge veya Beyaz Tahta'dan takıma devredebilirsiniz konu başlıklı yorumlar

Kaynak yönetimi için proje özetleri gibi kapasite planlama araçları

Global zaman takibi ve zaman tahminleri gibi görev yönetimi araçları

ClickUp'ın dezavantajları

Özelleştirilebilirlik düzeyi ve mevcut özelliklerin sayısı, öğrenme eğrisine yol açabilir

ClickUp fiyatlandırması

Sonsuza Kadar Ücretsiz

Sınırsız : Kullanıcı başına aylık 7 ABD doları

İş : Kullanıcı başına aylık 12 dolar

Enterprise: Fiyatlandırma için iletişime geçin

ClickUp değerlendirmeleri ve yorumları

G2 : 4,7/5 (1.400'den fazla yorum)

Capterra: 4,7/5 (2.000'den fazla yorum)

Bonus: Web sitesi geliştirme, kar amacı gütmeyen kuruluşlar ve hatta kitap yazmak için ClickUp'ın proje plan şablonunu indirin.

2. Hive

hive aracılığıyla

Hive, çeşitli iletişim özellikleriyle takım işbirliğine odaklanarak tasarlanmış bir proje yönetimi yazılımıdır. Proje ekipleri Hive Sohbet, Hive Mail, yorumlar, proje erişimi ve çoklu ve paylaşımlı gelen kutuları ile işbirliği yapabilir.

Hive ile, mesajlar, acil görevleri bildirmek için kart öncelik seviyeleri ve yorumlarda etiketleme yoluyla takımınızın üzerinde çalıştığınız işe odaklanmasını sağlamak için sayısız yöntem arasından seçim yapabilirsiniz.

Hive özellikleri

Esnek görünümler

Anlık mesajlaşma fonksiyonu

Yönetici özeti şablonları

Portföy yönetimi

Zaman takibi

Hive'ın artıları

Kolay planlama için Kanban panoları, Gantt grafikleri, tablolar ve takvimler

Mükemmel iletişim özellikleri

Sezgisel ve hoş kullanıcı arayüzü

Çeşitli araçlarla kolay entegrasyon

Hive'ın dezavantajları

Geniş yetenekler nedeniyle öğrenme eğrisi dik

Mobil sürümler için sınırlı işlevsellik

Sınırlı görünüm

Hive fiyatlandırması

Solo : Ücretsiz

Takımlar : Kullanıcı başına aylık 12 ABD doları

Enterprise: Ayrıntılar için Hive ile iletişime geçin

Hive puanları ve yorumları

G2: 4,6/5 (370+ yorum)

Capterra: 4,5/5 (150'den fazla yorum)

3. Monday. com

via Monday

Monday.com, proje yöneticilerinin temel ve karmaşık projeleri yönetmelerine yardımcı olan popüler proje yönetimi yazılımlarından biridir. Platform, kullanıcıların kolayca işbirliği yapmasına, iş akışlarını özelleştirmesine, proje ilerlemesini izlemesine ve bilgileri analiz etmesine olanak tanır.

Şeffaflık ve işbirliği için tasarlanan Monday, tüm görevlerinizi yönetmenizi sağlayan özellikler sunar. Takımlar, son derece görsel gösterge panelleri aracılığıyla verileri görüntüleyebilir ve birden fazla projeyi verimli bir şekilde yönetebilir.

Monday özellikleri

Kaynak yönetimi

Üçüncü taraf işbirliği

Raporlama gösterge panelleri

Çok sayıda özel entegrasyon

Monday pros

Open API mimarisi ile özel entegrasyonlar ekleme yeteneği

Serbest çalışanları ve üçüncü taraf temsilcileri de ekleyebilirsiniz

Ayrıntılı raporlama imkanı sunar

Monday eksileri

Mağaza envanteri ile entegrasyon kafa karıştırıcı olabilir

İndirme veya dışa aktarma düğmesi yok

Monday fiyatlandırma

Ücretsiz: 2 koltuğa kadar barındırır

Temel: Koltuk başına aylık 12 $ (aylık 36 $ fatura edilir)

Standart: Koltuk başına aylık 14 $ (aylık 42 $ fatura edilir)

Pro: Koltuk başına aylık 24 $ (aylık 72 $ faturalandırılır)

Monday değerlendirmeleri ve yorumları

G2 : 4,7/5 (5.000'den fazla yorum)

Capterra: 4,6/5 (2.000'den fazla yorum)

4. nTask

via nTask

Bu, çeşitli sektörlerdeki takımlar ve serbest çalışanlar için geliştirilmiş bir başka önde gelen, ücretsiz proje yönetimi uygulamasıdır. nTask, tüm aşamalarda projeleri yönetmek için sofistike ve güçlü özellikleri içeren sağlam bir yazılım çözümünde basitleştirilmiş bir kullanıcı arayüzü sunar.

nTask, aynı anda birden fazla projeyi izlemenize yardımcı olan çok sayıda özellik sunar. Şeffaf ve kullanımı kolay işbirliği kanalı ile verimli bir proje yönetim sisteminin temelini oluşturmanızı sağlar.

nTask özellikleri

Birden fazla çalışma alanı

Projeleri izlemek için görsel proje yönetimi

Yorum ekleme veya yorumları görevlere dönüştürme yeteneği

Proje ilerlemesini izlemek için Gantt grafikleri

nTask artıları

Verimli izleme

Kanban panosu görünümleriyle görevleri ve planlamayı optimize eder

Kişiselleştirilmiş bir iş akışı için özel durumlar

nTask eksileri

Gelişmiş raporlama özellikleri yoktur

Büyük takımlar için tasarlanmamıştır

nTask fiyatlandırma

Ücretsiz plan

Premium : Kullanıcı başına aylık 3 ABD doları

İş : Kullanıcı başına aylık 8 $

Enterprise: Ayrıntılar için nTask ile iletişime geçin

nTask değerlendirmeleri ve yorumları

G2 : 4,4/5 (10+ yorum)

Capterra: 4. 1/5 (10+ yorum)

5. TeamGantt

teamGantt aracılığıyla

TeamGantt, proje yöneticilerinin, takımların ve kuruluşların proje planlarını kullanımı kolay bir çevrimiçi Gantt grafiğinde görselleştirmelerine yardımcı olan bir proje planlama ve proje yönetimi yazılımıdır.

Takımların proje dönüm noktalarını ayarlamasına, projeleri yönetmesine, bağımlılıklar oluşturmasına ve gerçek zamanlı güncellemeler almasına yardımcı olur. Ayrıca, proje planlarını müşteriler, satıcılar veya diğer paydaşlarla paylaşma işlevselliği de sağlar, böylece herkes proje hedefleri hakkında bilgilendirilir ve uyum içinde çalışır.

TeamGantt özellikleri

Kaynak yönetimi için kolay erişilebilir kullanılabilirlik sekmesi

Portföy görünümleri ve raporları

Planlanan zaman çizelgesi ve gerçek zaman çizelgesi

TeamGantt artıları

TeamGantt'ın dezavantajları

Karmaşık bağımlılık fonksiyonları

Uygulama içi bildirim yok

Değişikliklerin arkasında genellikle görünümler vardır

TeamGantt fiyatlandırma

Sınırlı Ücretsiz plan

Lite: 19 $/ay

Pro: 49 $/ay

Enterprise: Aylık 99 $'dan başlayan fiyatlarla

TeamGantt değerlendirmeleri ve yorumları

G2 : 4,8/5 (800'den fazla yorum)

Capterra: 4,6/5 (189+ yorum)

TeamGantt alternatiflerini inceleyin!

6. MeisterTask

meisterTask aracılığıyla

MeisterTask, her boyuttaki ve her sektörden takımların proje planlama, görevler ve son teslim tarihleri konusunda işbirliği yapmasına yardımcı olmak için tasarlanmış bir proje yönetimi yazılımıdır. Proje planlama ve görev izleme için sezgisel görev panoları sunan bir Agile planlama aracıdır.

MeisterTask özellikleri

Takım işbirliği için her panoda etkinlik akışı

Gerçek zamanlı güncellemelerle özelleştirilebilir proje gösterge panelleri

Yorum etiketleri, herkesin bilgilendirilmesine yardımcı olur

Kullanıcı dostu

MeisterTask artıları

Slack, Microsoft Teams ve GitHub gibi çözümlerle çok sayıda entegrasyon sağlar

Proje panolarını özelleştirme yeteneği

Kolay takım işbirliği

MeisterTask eksileri

Mobil uygulama masaüstü uygulaması kadar güçlü değildir (bildirimler gecikmeli)

Özel görev öncelikleri özelliği yoktur

MeisterTask fiyatlandırma

Ücretsiz plan

Pro Plan: 14,50 $/ay kullanıcı başına

İş Planı: Kullanıcı başına aylık 29 $

MeisterTask değerlendirmeleri ve yorumları

G2: 4,6/5 (150+ yorum)

Capterra: 4,7/5 (850+ yorum)

7. ProofHub

proofhub aracılığıyla

ProofHub, takımların zaman sınırlı projeleri tamamlamasını sağlayan bir proje yönetimi yazılımıdır. Proje yöneticilerinin raporları, iş akışlarını, gösterge panellerini ve talep formlarını kişiselleştirmek için kullandıkları, son derece özelleştirilebilir bir platformdur.

ProofHub'un görsel arayüzü, güçlü Kanban panoları, tablo görünümleri ve etkileşimli sürükle ve bırak Gantt grafikleri arasında geçiş yaparak öncelikleri hızlı bir şekilde belirlemenizi ve işlerinizi kontrol altında tutmanızı sağlar.

ProofHub özellikleri

İyi takım işbirliği

Kaynak tahsisi

Doğru planlama için takvimler

Etkileşimli Gantt grafikleri

Özelleştirilebilir gösterge paneli

ProofHub'ın artıları

Özelleştirilebilirlik özellikleri

Özel erişim hakları gibi etkili güvenlik özellikleri

Android ve iOS için güçlü mobil uygulama

ProofHub'ın dezavantajları

Bütçeleme gibi ek işlevler yoktur

Karmaşık proje yönetimi için tasarlanmamıştır

ProofHub fiyatlandırması

Temel: 45 $/ay

Ultimate Control: 89 $/ay

ProofHub değerlendirmeleri ve yorumları

G2: 4,5/5 (30+ yorum)

Capterra: 4,4/5 (40+ yorum)

8. Takım çalışması

teamwork aracılığıyla

Teamwork, görev yönetimine ve özellikle proje planlamasına odaklanan temel modülleri sayesinde en iyi proje yönetimi yazılımları arasında yer almaktadır. Teamwork'ün Gantt grafikleri, dönüm noktası özelliği, zaman takibi için masaüstü zamanlayıcı ve temiz kullanıcı arayüzü, bu yazılımı kazanan bir seçim haline getirir.

Takım çalışması özellikleri

Sezgisel görev panoları

E-posta entegrasyonu

Renkli proje şablonları ve temaları

Faturalandırma özellikleriyle bütçe yönetimi

Takım çalışması avantajları

Çok sayıda özelleştirme seçeneği

Yerleşik zaman çizelgeleri ile kullanıcılar için faturalandırma aracı gibi çok sayıda yerel özellik

Fonksiyonel mobil uygulamalar

Takım çalışmasının dezavantajları

Ücretsiz plan, en fazla iki veya daha az proje üzerinde çalışan küçük takımlarla sınırlıdır

Karmaşık proje yönetimi için uygun değildir

Takım çalışması fiyatlandırması

Sonsuza Kadar Ücretsiz

Başlangıç: Aylık 5,99 $/kullanıcı

Teslimat: Aylık 9,99 $/kullanıcı

Grow: Aylık 19,99 $/kullanıcı

Enterprise: Ayrıntılar için Teamwork ile iletişime geçin

Takım çalışması değerlendirmeleri ve yorumları

G2: 4,4/5 (1.000'den fazla yorum)

Capterra: 4,5/5 (600'den fazla yorum)

9. Toggl

toggl aracılığıyla

Toggl, proje yöneticilerinin proje görevlerini takip etmelerine ve iş yüklerini önceliklendirmelerine yardımcı olan bir proje yönetimi aracıdır. Proje izleme ve işbirliğini kolaylaştıran güçlü proje, görev ve zaman yönetimi özellikleriyle birlikte gelir.

Toggl özellikleri

Sınırsız proje plan zaman çizelgeleri için basit sürükle ve bırak arayüzü

Planlanmamış proje görevlerini kaydetmek için Backlog

Renk kodlu dönüm noktaları

Son derece görsel

Toggl artıları

Sınırsız proje zaman çizelgesi oluşturma

Zaman takibi için en iyisi

İş yüklerini görsel olarak yönetin

Planlanmamış görevleri daha sonraya kaydedin

Toggl'un dezavantajları

Kapsamlı özellikler eksik

Ücretsiz plan tek kullanıcılarla sınırlıdır

Toggl fiyatlandırma

Ücretsiz plan

Takım planı : Aylık 9 $/kullanıcı

İş: Aylık 15 $/kullanıcı

Enterprise planı: Ayrıntılar için Toggl ile iletişime geçin

Toggl değerlendirmeleri ve yorumları

G2: 4,6/5 (1.500+ yorum)

Capterra: 4,7/5 (1.800'den fazla yorum)

10. Trello

trello aracılığıyla

Listedeki bir başka basit ama harika proje yönetimi aracı Trello'dur. İkonik kartlarıyla ünlü bu uygulama, süper güçlü yapışkan notlar gibi çalışır. Trello panolarını kullanarak projeleri ve projeyle ilgili çeşitli görevleri ve özellikleri yönetmek için mükemmel bir araçtır.

Trello panoları, proje yöneticisinin takım üyelerinin tamamlaması gereken tüm faaliyetleri organize etmek için ihtiyaç duyduğu tüm bilgileri görüntüler.

Trello özellikleri

Kolay sürükle ve bırak fonksiyonu

Basit görev yönetimi çözümü

Ek işlevsellik için güçlendirme izinleri verin

Son tarih hatırlatıcıları

E-posta bildirimleri

Trello artıları

Kullanıcı dostu, basit arayüz

Kolay zamanlama ve görev yönetimi

Dosya ve ek dosyaları kolayca yükleyin

Kart kayıtlarını arşivleme yeteneği

Trello'nun dezavantajları

Kanban görünümleri dışında görünüm yok

Raporlama fonksiyonu yoktur

Çeşitli harici entegrasyonlara dayanır

Gantt grafikleri, Zihin Haritaları ve Belgeler gibi gelişmiş özellikler yoktur

Trello fiyatlandırma

Ücretsiz plan

Standart : Aylık 5 $/kullanıcı

Premium : Aylık 10 $/kullanıcı

Enterprise: Aylık 17,50 $/kullanıcı

Trello değerlendirmeleri ve yorumları

G2: 4. 4/5 (12.000'den fazla yorum)

Capterra: 4,5/5 (22.000'den fazla yorum)

11. Wrike

wrike aracılığıyla

Wrike, her boyuttaki projenin planlanması, izlenmesi ve yönetimi için kapsamlı bir çözüm sunan güçlü bir proje yönetimi aracıdır. Gantt grafikleri, görev bağımlılıkları ve gerçek zamanlı güncellemeler gibi özelliklerle Wrike, takımların düzenli ve verimli çalışmasına yardımcı olur.

Wrike özellikleri

Görsel proje planlama ve zaman çizelgesi yönetimi için Gantt grafikleri

Farklı proje ihtiyaçlarına uyacak şekilde özelleştirilebilir iş akışları

Verimli görev sıralaması sağlamak için görev bağımlılıkları

Daha iyi proje yönetimi için zaman takibi ve raporlama

Wrike artıları

Görevleri planlamak ve izlemek için sağlam proje yönetimi özellikleri

Sorunsuz takım iletişimi ve dosya paylaşımı için işbirliği araçları

Tekrarlayan görevleri kolaylaştırmak için otomasyon yetenekleri

Google Çalışma Alanı, Microsoft Teams ve daha fazlası gibi popüler araçlarla entegrasyon

Wrike'ın dezavantajları

Daha basit proje yönetimi araçlarına kıyasla yeni kullanıcılar için daha zor öğrenme eğrisi

Fiyatlandırma, daha küçük takımlar veya bireyler için yüksek olabilir

Raporlar ve gösterge panelleri için sınırlı özelleştirme seçenekleri

Wrike fiyatlandırma

Ücretsiz

Takım: Kullanıcı başına aylık 9,80 $, yıllık faturalandırılır

İş: Kullanıcı başına aylık 24,80 $, yıllık olarak faturalandırılır

Enterprise: Fiyatlandırma için iletişime geçin

Pinnacle: Fiyatlandırma için iletişime geçin

Wrike değerlendirmeleri ve yorumları

G2: 4,2/5 (3.500+ yorum)

Capterra: 4,3/5 (2.500'den fazla yorum)

Wrike alternatiflerini inceleyin!

12. Asana

Asana aracılığıyla

Asana, kullanıcı dostu arayüzü ve görev yönetimi, takım işbirliği ve proje izleme için kapsamlı özellikleriyle tanınan popüler bir proje yönetimi aracıdır. Basit yapılacaklar listeleri ve karmaşık proje iş akışları için seçenekler sunan Asana, her boyutta ve sektördeki takımların ihtiyaçlarını karşılar.

Asana özellikleri

Verimli görev yönetimi için görev atama ve son teslim tarihleri

Daha iyi planlama için proje zaman çizelgeleri ve takvim görünümleri

Tekrarlanan iş akışları için özelleştirilebilir proje şablonları

Slack, Dropbox ve daha fazlası gibi popüler araçlarla entegrasyon

Asana artıları

Kolay kullanım ve hızlı adaptasyon için sezgisel arayüz

Farklı iş tercihlerine uygun çeşitli proje görünümleri

Sorunsuz takım iletişimi için yorum ekleme ve dosya ekleme gibi işbirliği özellikleri

Asana'nın dezavantajları

Proje görünümleri ve gösterge panelleri için sınırlı özelleştirme seçenekleri

Diğer proje yönetimi araçlarıyla karşılaştırıldığında temel otomasyon özellikleri

Özel alanlar ve portföy yönetimi işlevselliği gibi gelişmiş özellikler için daha yüksek fiyatlandırma kademeleri

Asana fiyatlandırması

Temel : Sonsuza kadar ücretsiz

Premium : Kullanıcı başına aylık 10,99 $

İş: Kullanıcı başına aylık 24,99 $

*Listelenen tüm fiyatlar yıllık fatura modeline aittir

Asana değerlendirmeleri ve yorumları

G2 : 4. 3/5 (9.000+ yorum)

Capterra: 4,5/5 (12.000'den fazla yorum)

Asana alternatiflerini inceleyin!

13. Miro

Miro aracılığıyla

Miro, takımların gerçek zamanlı olarak görsel olarak işbirliği yapmasını sağlayan çok yönlü bir proje planlama aracıdır. Sezgisel bir arayüz ve geniş bir şablon aralığı ile Miro, proje planlama, beyin fırtınası ve çevik iş akışları için vazgeçilmez bir araçtır.

Miro özellikleri

Sorunsuz takım etkileşimi için gerçek zamanlı işbirliği

Çeşitli proje planlama ihtiyaçları için kapsamlı şablon kitaplığı

Jira, Trello, Slack ve daha fazlası gibi popüler araçlarla entegrasyon

Görevleri, fikirleri ve iş akışlarını düzenlemek için özelleştirilebilir panolar

Miro'nun artıları

Takımlar arasında kolay benimsenmesi için kullanıcı dostu arayüz

Uzaktan işbirliği ve beyin fırtınası oturumları için harika

Kanban panoları ve sprint planlaması gibi özelliklerle çevik metodolojileri destekler

İş akışlarını kolaylaştırmak için kapsamlı entegrasyonlar sunar

Miro'nun dezavantajları

Büyük panolarda çalışırken ara sıra gecikmeler ve performans sorunları

Fiyatlandırma, daha küçük takımlar veya bireyler için biraz yüksek olabilir

Otomasyon ve entegrasyonlar gibi gelişmiş özellikleri kullanmak için öğrenme eğrisi

Miro fiyatlandırma

Ücretsiz : 0

Başlangıç : Kullanıcı başına aylık 8 ABD doları

İş : Kullanıcı başına aylık 16 ABD doları

Enterprise: Fiyatlandırma için iletişime geçin

*Listelenen tüm fiyatlar yıllık fatura modeline aittir

Miro değerlendirmeleri ve yorumları

G2 : 4,8/5 (4.800+ yorum)

Capterra: 4,7/5 (1.300'den fazla yorum)

Miro alternatiflerini inceleyin!

14. Jira

Jira aracılığıyla

En popüler proje yönetimi araçlarından biri olan Jira, karmaşık projeleri yönetmedeki sağlam özellikleri ve esnekliği ile bilinir. Çevik proje yönetimi yetenekleri, özelleştirilebilir iş akışları ve popüler geliştirme araçlarıyla entegrasyonu ile Jira, çevik metodolojileri uygulamak ve proje ilerlemesini etkili bir şekilde izlemek isteyen takımlar için bir güç merkezidir. Jira, yeni kullanıcılar için bir öğrenme eğrisi içerebilir, ancak kapsamlı raporlama özellikleri ve aktif topluluk desteği, onu birçok kuruluş için tercih edilen bir seçenek haline getirir.

Jira özellikleri

Scrum, kanban ve diğer metodolojiler için çevik proje yönetimi yetenekleri

Sorun izleme ve hata raporlama fonksiyonları

Takım işbirliği için özelleştirilebilir iş akışları ve panolar

GitHub ve Bitbucket gibi geliştirme araçlarıyla entegrasyon

Jira artıları

Çeşitli proje yönetimi ihtiyaçlarına uyacak şekilde yüksek düzeyde özelleştirilebilir

Kapsamlı raporlama ve analiz özellikleri ile projeler hakkında derinlemesine bilgi edinin

Küçük takımlardan büyük kurumsal şirketlere kadar ölçeklenebilir

Kullanıcı desteği için aktif topluluk desteği ve kaynaklar

Jira'nın dezavantajları

Çevik metodolojilere aşina olmayan yeni kullanıcılar için zor öğrenme süreci

Diğer bazı proje planlama araçlarına kıyasla daha yüksek fiyatlandırma

Proje panolarının görsel olarak özelleştirilmesi için sınırlı seçenekler

Jira fiyatlandırma

Ücretsiz

Standart: 10 kullanıcı için kullanıcı başına aylık 8,15 ABD doları

Premium: 10 kullanıcı için kullanıcı başına aylık 16 ABD doları

Enterprise: Fiyatlandırma için iletişime geçin

Jira değerlendirmeleri ve yorumları

G2: 4,3/5 (5.600'den fazla yorum)

Capterra: 4. 4/5 (13.700+ yorum)

Jira alternatiflerini inceleyin!

15. Paymo

Paymo aracılığıyla

Paymo, kolay proje yönetimi ve işbirliği için bir dizi özellik sunan çok yönlü bir proje planlama aracıdır. Sezgisel arayüzü ve sağlam yetenekleriyle Paymo, takımların görevleri izlemesine, zamanı etkili bir şekilde yönetmesine ve iş akışlarını kolaylaştırmasına olanak tanır. Özelleştirilebilir proje şablonlarından derinlemesine raporlama ve analitiklere kadar Paymo, her boyuttaki takımın organize olmasını ve proje hedeflerine ulaşmak için yolunda ilerlemesini sağlamak için tasarlanmıştır.

Paymo özellikleri

Görev yönetimi ve zaman takibi özellikleri

Dosya paylaşımı ve mesajlaşma gibi takım işbirliği araçları

Ş Akışını kolaylaştırmak için özelleştirilebilir proje şablonları

Proje ilerlemesini izlemek için raporlama ve analiz

Paymo'nun artıları

Kolay gezinme için kullanıcı dostu arayüz

Slack, Google Apps ve QuickBooks gibi popüler araçlarla entegrasyon

Her boyuttaki takım için uygun fiyatlı planlar

Hareket halindeyken proje yönetimi için mobil uygulama

Paymo'nun dezavantajları

Diğer bazı proje planlama araçlarına kıyasla sınırlı özelleştirme seçenekleri

Bazı kullanıcılar raporlama ve analiz özelliklerinin yeterince ayrıntılı olmadığını düşünebilir

Gelişmiş özellikler için daha yüksek bir fiyatlandırma kademesine yükseltme gerekebilir

Paymo fiyatlandırma

Ücretsiz

Başlangıç: 5,9 $/ay

Küçük Ofis: 10,9 $/ay

İş: 16,9 $/ay

Listelenen tüm fiyatlar yıllık fatura modeline aittir*

Paymo değerlendirmeleri ve yorumları

G2: 4,6/5 (500'den fazla yorum)

Capterra: 4,8/5 (400'den fazla yorum)

Paymo alternatiflerini inceleyin!

En iyi proje planlama aracı mı arıyorsunuz?

Takımınız için en etkili proje yönetimi çözümünü bulmak kulağa basit gelebilir, ancak mevcut tüm seçenekler ve bunlar arasındaki işlevsel farklılıklar göz önüne alındığında, satın almadan önce dikkate alınması gereken çok daha fazla husus vardır.

Bu 15 seçenek, istediğiniz yazılımı mümkün olan en kısa sürede bulmak için ihtiyacınız olan başlangıcı sağlayacaktır. Ancak, takımınızın boyutu, sektörünüz veya bütçeniz ne olursa olsun verimliliği ve işbirliğini artırmak için tasarlanmış bir araç arıyorsanız, ClickUp'tan başka yere bakmayın. ?

ClickUp Çalışma Alanınızdan proje güncellemelerini izleyin, görevleri yönetin ve takımla birlikte çalışın

ClickUp, uygulamalar arasında işlerinizi bir araya getirecek kadar güçlü olan ve zaman kazanmanızı sağlayan bu listedeki tek yazılımdır. Aksi takdirde sekmeler arasında geçiş yapmak, diğer araçlarda gezinmek veya güncellemeleri beklemek için harcayacağınız zaman ve anahtar kaynaklardan tasarruf edersiniz.

Zengin özellikleri ve her kullanım durumu için geniş Şablon Kitaplığı ile ClickUp, takımların planlama süreçlerini kolaylaştırır ve istedikleri şekilde çalışabilmelerini sağlar. Ayrıca, tüm bunları çok düşük bir maliyetle yapabilirsiniz.

Sonsuza Kadar Ücretsiz Plan dahil olmak üzere herhangi bir ClickUp fiyat planına kaydolduğunuzda, tonlarca dinamik proje planlama özelliğine, sınırsız göreve, sınırsız üyeye, 1.000'den fazla entegrasyona ve daha fazlasına erişin!

Bugün ClickUp'a kaydolduğunuzda, işlevsellikten ödün vermeden proje planlama yazılımında aradığınız özelleştirmeyi elde edin.