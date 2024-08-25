FigmaJam ve Miro: 2025'te Takımınız için Doğru Beyaz Tahta Aracı Hangisi?

Bir grubu fiziksel bir beyaz tahtada beyin fırtınası yapmaya ikna etmek yeterince kaotik olabilir; buna uzaktan çalışmayı da ekleyin, imkansız gibi gelebilir.

Dijital beyaz tahtalar işte bu noktada yardımcı olur. Takımların aynı odada olmadan işbirliği yapmaları, fikirlerini paylaşmaları ve aynı sayfada olmaları için sanal bir alan sunar.

FigJam ve Miro, duymuş olabileceğiniz dijital beyaz tahta araçlarıdır. Takımınız için hangisinin doğru olduğunu bulmaya çalışıyorsanız, doğru yerdesiniz.

Bu blog, her bir aracı benzersiz kılan özellikleri ayrıntılı olarak ele alacak, özelliklerini karşılaştıracak ve işbirliği ihtiyaçlarınıza en uygun olanı seçmenize yardımcı olacaktır. 👥

FigJam nedir?

FigJam, Figma'nın takımları sorunsuz beyin fırtınası ve işbirliği için bir araya getirmek üzere tasarlanmış çevrimiçi bir beyaz tahta aracıdır. Fikirlerin serbestçe aktığı görsel bir çalışma alanı görevi görür ve bu da onu gerçek zamanlı olarak birlikte çalışması gereken uzak takımlar için değerli kılar.

Ancak FigJam, sıradan bir dijital beyaz tahta aracı değildir; Figma'nın doğal bir uzantısıdır.

Tasarım işleri için zaten Figma kullanıyorsanız, FigJam'in tüm projelerinizle sorunsuz bir şekilde entegre olduğunu ve sorunsuz bir şekilde ileri geri geçiş yapabileceğinizi göreceksiniz.

Ayrıca okuyun: En İyi 10 FigJam Alternatifi ve Rakibi

FigJam'in anahtar özellikleri

FigJam'in özellikleri, işbirliğini kolay ve etkili hale getirmek için tasarlanmıştır.

Beyin fırtınası yaparken, bir proje planlarken veya sadece herkesin aynı sayfada olmasını sağlamaya çalışırken, bu beyaz tahta yazılımı her şeyi eğlenceli bir şekilde yapmanıza yardımcı olur.

Özellik #1: İşbirliğine dayalı beyaz tahta

FigJam'in kalbinde dijital tuval yer alır. Bu alan, takımların çizim yapmasına, yazmasına ve yapışkan notlar kullanarak fikirlerini görsel olarak ifade etmesine olanak tanır. Hızlı düşünceleri yakalamak veya karmaşık diyagramlar geliştirmek için idealdir.

Takım üyeleri yorum bırakabilir, emoji ile tepki verebilir veya hatta sesli sohbete katılarak konuşmanın akışını sürdürebilir.

💡 Profesyonel İpucu: Farklı yapıların projelerinize nasıl uygulanabileceğini daha iyi anlamak için çeşitli diyagram örneklerini inceleyin. Bu, fikirlerinizi netleştirmenize ve kavramlarınızı görsel olarak en iyi şekilde temsil etmenin yolunu belirlemenize yardımcı olabilir.

FigJam'deki şablon seçenekleri

FigJam, beyin fırtınası oturumlarını kolaylaştırmaya yardımcı olan çeşitli şablonlar sunar. Seçenekler arasında kullanıma hazır zihin haritaları ve kullanıcı yolculuğu haritaları bulunur.

Ayrıca, dosyalara açıklama eklemenize ve fikirlerinizi hayata geçirmenize yardımcı olacak şekiller, işaretleyiciler ve bağlayıcılar gibi bir dizi çizim aracı da mevcuttur.

Özellik #3: AI destekli verimlilik

FigJam'de AI tarafından oluşturulan şablonlar

Bir toplantıyı hızlı bir şekilde başlatmanız veya bir zaman çizelgesini görselleştirmeniz gerektiğinde, FigJam'in yapay zekası devreye girerek istemlerinize göre özel şablonlar ve görseller oluşturur.

AI özelliği de düşüncelerinizi düzenlemenize yardımcı olur. Yapışkan notlarınızı anında temalara göre sıralayarak en önemli konulara odaklanmanızı sağlar.

Özellik #4: Etkileşimli bileşenler ve çıkartmalar

FigJam'in çıkartma koleksiyonu

FigJam, beyin fırtınası sürecini daha ilgi çekici ve enerjik hale getirmek için bir dizi etkileşimli bileşen ve çıkartma sunar. Bu araçlar, takım üyelerinin düşüncelerini görsel olarak paylaşmasına, geri bildirimde bulunmasına ve tartışmalara katılmasına olanak tanıyarak toplantıları daha dinamik ve etkili hale getirir.

FigJam fiyatlandırması

Ücretsiz

Profesyonel: 5 $/üye/ay

Organizasyon: 5 $/üye/ay

Enterprise: Özel fiyatlandırma

Miro nedir?

Miro, sanal beyaz tahta görevi gören, takımların beyin fırtınası yapmasına, planlamasına ve projeleri yönetmesine yardımcı olan güçlü bir dijital işbirliği platformudur. Esnek ve sezgisel olarak tasarlanmış olup, farklı coğrafi bölgelerdeki uzak takımların işbirliği yapması için uygundur.

Bu araç, beyin fırtınası yapmak, planlama ve fikirleri düzenlemek için geniş bir dijital tuval sunar. Tasarım sprintinde çalışıyor, bir projeyi haritalandırıyor veya bir atölye çalışması yürütüyor olsanız da, Miro işinizi tamamlamanıza yardımcı olur.

Ayrıca okuyun: En İyi 10 Miro Alternatifi ve Rakibi

Miro'nun anahtar özellikleri

Miro platformunu takımlar arasında favori yapan özellikleri inceleyelim.

Özellik #1: Sonsuz tuval

Miro'da sonsuz beyaz tahta alanı

Miro'nun Sonsuz Tuval, fiziksel kısıtlamalar olmadan fikirlerinizi yazmanıza olanak tanıyan dijital bir çalışma alanıdır. Beyin fırtınası yapmak, projeleri haritalamak veya düşünceleri görselleştirmek için harika bir araçtır.

Özellik #2: Kapsamlı şablon kitaplığı

Miro'nun şablon seçenekleri

Miro ile, kullanıcı hikayesi haritalamadan stratejik planlamaya kadar her şeyi kapsayan zengin bir şablon kitaplığına erişim elde edersiniz. Bu şablonlar özelleştirilebilir, böylece takımlar bunları kendi iş akışlarına ve gereksinimlerine göre uyarlayabilir.

Özellik #3: Görsel yönetim

Miro ile zihin haritalama sürecini gerçekleştirin

Miro, görsel proje yönetimine de yardımcı olur. Kanban panoları, zihin haritaları ve akış şemaları gibi özelliklerle, karmaşık projeleri takip etmek ve ilerlemeyi net ve erişilebilir bir şekilde görselleştirmek kolaydır.

Özellik #4: Eşzamansız işbirliği

Miro'da yorum bırakın

Miro, takımların kendi hızlarında katkı yapmasına olanak tanır, bu da farklı zaman dilimlerinde çalışan uzaktan takımlar için idealdir.

Video kılavuzlar ve yorumlar gibi özellikler, herkes aynı anda çevrimiçi olmasa bile konuşmanın devam etmesini sağlar.

Miro fiyatlandırması

Ücretsiz

Başlangıç: 8 $/üye/ay

İş: 16 $/üye/ay

Enterprise: Özel fiyatlandırma

FigJam ve Miro: Özellik Özellik Karşılaştırması

FigJam ve Miro, takım işbirliği için harika araçlardır, ancak farklı alanlarda öne çıkarlar.

Özelliklerini inceleyelim ve birbirleriyle karşılaştırarak hangisinin daha iyi olduğunu görelim.

Özellik FigJam Miro Kimler için uygundur? Tasarım ekipleri ve ortak beyin fırtınası için ideal Tasarımdan proje yönetimine kadar geniş bir takım aralığına uygundur Tuval boyutu Beyin fırtınası için geniş alana sahip işbirliğine dayalı beyaz tahta Sınırsız beyin fırtınası ve proje haritalama için sonsuz tuval İşbirliği Gerçek zamanlı çizim, yorumlama ve sohbet desteği Video ve sohbet entegrasyonu ile gerçek zamanlı işbirliğini destekler Şablonlar Çeşitli beyin fırtınası ihtiyaçları için özelleştirilebilir şablonlar sunar Farklı etkinlikler için kapsamlı bir şablon kitaplığı sunar AI özellikleri Özel şablonlar oluşturun, fikirleri sıralama ve özetlemeyi otomatikleştirin AI, fikir üretme ve içgörüleri gruplama konusunda yardımcı olur Yapışkan notlar Esnek düzenleme seçeneklerine sahip yapışkan notlar içerir Kümeleme özelliğine sahip dijital yapışkan notlar Entegrasyonlar Figma ve diğer popüler araçlarla entegrasyonlar Slack ve ClickUp dahil 130'dan fazla araçla bağlantı kurar Mobil erişim Web ve mobil platformlarda erişilebilir Kolay erişim için web ve mobil cihazlarda kullanılabilir Kullanıcı etkileşimi Damgalar, emojiler ve yorumlarla etkileşimi teşvik eder Anonim oylama ve canlı tepkiler gibi etkileşimli araçlar içerir Dosya paylaşımı Sorunsuz tasarım güncellemeleri için Figma ile entegre olur Görüntüler ve belgeler dahil olmak üzere çeşitli dosya türlerini destekler Atölye çalışmaları ve toplantılar Atölye çalışmaları ve tasarım sprintleri için tasarlanmıştır Eğlence özellikleri ve etkileşimli sunumlarla atölye çalışmalarını ve toplantıları geliştirir

Özellik #1: Tuval boyutu

Tuval boyutu ve esnekliği, farklı türdeki projeler için çok önemlidir.

FigJam

FigJam, fikirleri eskizlemek ve yaratıcı beyin fırtınası yapmak için geniş alana sahip işbirliğine dayalı bir beyaz tahta sağlar. Takımların fikirleri verimli bir şekilde üretmesini ve düzenlemesini desteklemek için tasarlanmıştır.

Miro

Kapsamlı beyin fırtınası ve proje haritalama için sonsuz bir tuval sunar. Bu sınırsız alan, karmaşık iş akışlarını yönetmek ve büyük ölçekli projeleri görselleştirmek için mükemmeldir.

🏆 Kazanan: Beraberlik! Miro'nun sonsuz tuval alanı, ayrıntılı proje planlaması için idealdir, FigJam'in geniş alanı ise odaklanmış yaratıcı oturumlar için mükemmeldir.

Özellik #2: Gerçek zamanlı işbirliği

Etkili gerçek zamanlı işbirliği, takım verimliliğini artırır.

FigJam

Gerçek zamanlı çizim, yorumlama ve sohbeti destekleyerek takım üyelerinin birbirleriyle etkileşime girip fikirlerini birlikte geliştirmelerini sağlar. Anında geri bildirim ve işbirliğini teşvik etmek için tasarlanmıştır.

Miro

Entegre video ve sohbet özelliklerinde mükemmeldir, farklı konumlar arasında gerçek zamanlı işbirliğini destekler. İşbirliği oturumları sırasında iletişimi ve katılımı artırır.

🏆 Kazanan: Miro'nun entegre iletişim araçları, daha kapsamlı bir gerçek zamanlı işbirliği deneyimi sunar.

Özellik #3: AI özellikleri

AI, iş akışlarınızı ve beyin fırtınalarınızı önemli ölçüde kolaylaştırabilir.

FigJam

AI kullanarak istemlerinize göre özel şablonlar ve görseller oluşturur, fikirleri ilgili temalara göre otomatik olarak sıralar ve çıktıları net eylem öğelerine özetler. Bu, anahtar içgörülere ve karar vermeye odaklanmanıza yardımcı olur.

Miro

AI'yı kullanarak fikirler üretir, içgörüleri gruplandırır ve anahtar noktaları özetler. Fikirlerin düzenlenmesine ve önceliklendirilmesine yardımcı olarak verimli beyin fırtınası ve proje yönetimi sağlar.

🏆 Kazanan: Miro'nun yapay zekası, içgörü oluşturma ve kümeleme konusunda mükemmeldir, bu da onu karmaşık veri analizi ve işbirliği için daha güçlü bir seçim haline getirir.

Özellik #4: Özelleştirilebilirlik

Özelleştirme seçenekleri, ş Akışınızı ve kullanıcı deneyiminizi geliştirebilir.

FigJam

Şablonların ve pano öğelerinin özelleştirilmesine olanak tanır, böylece müşteriler çalışma alanını belirli proje ihtiyaçlarına göre kolayca uyarlayabilir. Bu esneklik, çeşitli beyin fırtınası tekniklerini ve tasarım etkinliklerini destekler.

Miro

Pano, şablon ve tema oluşturmak için kapsamlı özelleştirme seçenekleri sunarak çok çeşitli proje gereksinimlerini ve tercihlerini karşılar.

🏆 Kazanan: Beraberlik! Miro daha geniş özelleştirme seçenekleri sunar, ancak FigJam'in odaklanmış özelleştirme özelliği tasarım odaklı görevler için çok uygundur.

Reddit'te FigJam ve Miro karşılaştırması

Gerçek kullanıcıların FigJam ve Miro'yu nasıl algıladığını anlamak için Reddit'e başvurduk.

Miro hayranları, kapsamlı özellikleri ve topluluk desteği hakkında övgüyle bahsediyor. Kullanıcı yolculuğu haritalama ve atölye çalışmaları gibi karmaşık görevleri yerine getirmesiyle övgü topluyor.

Miro, karmaşık tasarımlar ve kullanıcı akışları için çok sayıda araca sahiptir, ancak ücretsiz planında pano sayısı gibi sınırlamalar vardır.

Miro, karmaşık tasarımlar ve kullanıcı akışları için çok sayıda araca sahiptir, ancak ücretsiz planında pano sayısı gibi sınırlamalar vardır.

Öte yandan, FigJam sadeliği ve Figma ile sorunsuz entegrasyonu ile sevilmektedir. Daha küçük takımlar veya halihazırda Figma kullananlar için mükemmel bir seçim olarak görülmektedir.

Figma kullandığımız için FigJam daha pratik oldu. Ekstra karmaşıklık olmadan beyin fırtınası yapmak ve planlama yapmak için harika.

Figma kullandığımız için FigJam daha pratik oldu. Ekstra karmaşıklık olmadan beyin fırtınası yapmak ve planlama yapmak için harika.

Öğrenme eğrileri de sıcak bir konudur. Miro genellikle daha dik bir öğrenme eğrisine sahip olarak tanımlanır ve bu, yeni kullanıcılar için zorlayıcı olabilir. FigJam ise erişilebilirliği ve kullanım kolaylığı ile takdir edilmektedir.

*FigJam yeni ve gelişmekte olan bir araç ve seçeneklerinin az olması nedeniyle hoşuma gidiyor — bazen işi basitçe hallediyor

*FigJam yeni ve gelişmekte olan bir araç ve seçeneklerinin az olması nedeniyle hoşuma gidiyor — bazen işi basitçe hallediyor

Maliyet de dikkate alınması gereken bir başka faktördür. FigJam, Figma ile birlikte ücretsiz olarak sunulduğu için, özellikle yeni kurulan şirketler veya küçük takımlar için uygun maliyetli olmasıyla öne çıkıyor.

Güçlü olmasına rağmen, Miro'nun sınırlı ücretsiz sürümü kullanıcılar için kısıtlayıcı olabilir.

Biliyor muydunuz? İş ortamlarında, beyaz tahtalar fikir üretme hızını artırarak yenilikçiliği geliştirebilir ve projelerin başarıyla tamamlanma oranını artırabilir.

ClickUp ile tanışın — Miro ve FigJam'e en iyi alternatif

Beyin fırtınası, planlama ve işbirliği için doğru aracı seçmek söz konusu olduğunda, ClickUp, FigJam ve Miro'ya güçlü bir alternatif olarak öne çıkıyor.

FigJam ve Miro, görsel işbirliği için sağlam özellikler sunarken, ClickUp , proje yönetimi ve yaratıcı beyin fırtınası için entegre yaklaşımıyla yeni bir bakış açısı getiriyor.

ClickUp'ın 1 numaralı avantajı: Beyaz Tahtalar

ClickUp Beyaz Tahtalar, tasarım ekibiniz için görsel proje planlamasını destekler

ClickUp'ın Beyaz Tahtaları, dijital bir tuvalden daha fazlası olacak şekilde tasarlanmıştır. Takımların dinamik bir ortamda beyin fırtınası yapabileceği, planlayabileceği ve fikirlerini görselleştirebileceği çok yönlü bir alan sunar.

Geleneksel beyaz tahtalardan farklı olarak, bu Beyaz Tahtalar diğer ClickUp özellikleriyle sorunsuz bir şekilde entegre olur ve daha uyumlu bir iş akışı sağlar. Beyaz Tahta içinde doğrudan görevler ekleyebilir, eylemler atayabilir ve ilerlemeyi takip edebilirsiniz, böylece takımınızın yaratıcı süreçleri için merkezi bir hub haline gelir.

💡 Profesyonel İpucu: ClickUp gibi yaratıcı iş akışı yazılımlarını Google Drive, Slack veya Adobe Creative Cloud gibi diğer araçlarla entegre etmek, tüm işlerinizi tek bir yerde toplar, farklı uygulamalar arasında geçiş yapma ihtiyacını azaltır ve genel verimliliği artırır.

ClickUp Beyaz Tahtalar içinde fikirlerinizi görevlere dönüştürün

Beyaz Tahtanızı tercihlerinize göre çeşitli şekiller, çizgiler ve bağlayıcılarla özelleştirebilirsiniz.

Ayrıca okuyun: Kullanım Örnekleri ile ClickUp Beyaz Tahtalar için Başlangıç Kılavuzu

ClickUp'ın bir üstünlüğü #2: Zihin Haritaları

ClickUp Zihin Haritaları ile projelerinizi ve görevlerinizi görselleştirin ve düzenleyin

ClickUp'ın Zihin Haritaları, bilgileri düzenlemek ve görselleştirmek için yapılandırılmış bir yol sunan bir başka öne çıkan özelliktir. Bu araç, karmaşık fikirleri veya proje planlarını haritalamak için mükemmeldir.

Merkezi bir konseptle başlayıp çeşitli ilgili konulara dalarak, farklı öğelerin birbirleriyle nasıl bağlantılı olduğunu ve birbirlerini nasıl etkilediğini daha kolay görebilirsiniz.

ClickUp, eşzamansız uyumu çok daha basit ve etkili hale getirdi. Hedefleri ve sonuçları özetlemek ve yapılandırmak için bir çerçeve oluşturarak, uzaktaki takımlar beklentileri anlayabilir ve durum güncellemelerini akıcı bir şekilde sağlayabilir. Beyaz tahtalarla beyin fırtınası yapmak kolaydır, öncelikleri yeniden düzenlemek kolaydır ve referans resimler eklemek vb

ClickUp, eşzamansız uyumu çok daha basit ve etkili hale getirdi. Hedefleri ve sonuçları özetlemek ve yapılandırmak için bir çerçeve oluşturarak, uzaktaki takımlar beklentileri anlayabilir ve durum güncellemelerini akıcı bir şekilde sağlayabilir. Beyaz tahtalarla beyin fırtınası yapmak kolaydır, öncelikleri yeniden düzenlemek kolaydır ve referans resimler eklemek vb

ClickUp'ın Zihin Haritaları ile süreç haritalamanızı özelleştirin

Zihin Haritaları ile öğeleri kolayca sürükleyip bırakabilir, notlar ekleyebilir ve fikirleriniz geliştikçe yapıyı ayarlayabilirsiniz. Bu esneklik, beyin fırtınası oturumlarınızın akıcı ve uyarlanabilir olmasını sağlar.

👀 Bonus: Projenizin farklı aşamaları için ClickUp'ta bulunan zihin haritası şablonlarını kullanın. Örneğin, ilk beyin fırtınası için bir şablon, ayrıntılı proje izleme için başka bir şablon kullanarak planlama sürecinize yapılandırılmış bir yaklaşım sağlayın.

ClickUp'ın 3. avantajı: Belgeler

ClickUp Belgeler içinde doğrudan belgeler oluşturun, paylaşın ve üzerinde işbirliği yapın

ClickUp'ın Belgeler özelliği, takımınızın gerçek zamanlı olarak birlikte çalışabileceği bir ortak yazma alanı sağlar. Bu Belgeler, metin düzenleyicilerden daha fazlasıdır; zengin medya, yorumlar ve görev atamalarını destekleyerek içerik oluşturma ve beyin fırtınası için vazgeçilmez bir araç haline gelir.

Belgelerin işbirliğine dayalı yapısı, müşterilerin ve takım üyelerinin fikirlerini sorunsuz bir şekilde paylaşmasına, geri bildirim sağlamasına ve içeriği iyileştirmesine olanak tanır.

ClickUp Belgeleri Beyaz Tahtanıza ekleyin, böylece ihtiyacınız olan her şey tek bir erişilebilir, entegre alanda olsun

ClickUp'ın 4. avantajı: Brain

ClickUp Brain, özel içerik ve içgörüler sağlayarak verimliliği artırır

ClickUp Brain olarak bilinen ClickUp'ın yapay zekası, yeteneklerine güçlü bir katman ekler. Teklifler veya ayrıntılı proje planları üzerinde çalışıyor olsanız da, içeriği hızlı bir şekilde oluşturmanıza ve iyileştirmenize yardımcı olur.

Brain, içeriği takımınızın ihtiyaçlarına göre uyarlar ve belgelerin hızlı ve doğru bir şekilde tamamlanmasını sağlar. AI aracı ayrıca güncellemeleri ve tartışmaları özetleyerek karar vermeye yardımcı olan kısa özetler sunar.

Başlamanıza yardımcı olmak için ClickUp, farklı ihtiyaçlara göre uyarlanmış çeşitli şablonlar sunar.

Bu şablonlar sağlam bir temel sağlar ve hızlı bir başlangıç yapmanızı kolaylaştırır.

ClickUp ile Yaratıcı Beyin Fırtınası Yapın

Mükemmel beyaz tahta aracını seçmek, takımınızın özel ihtiyaçlarına bağlıdır.

FigJam, Figma ekosisteminde çalışan tasarım odaklı takımlar için idealdir. Sorunsuz entegrasyon ve basit, sezgisel bir arayüz sunar.

Miro ise daha geniş bir özellik ve entegrasyon aralığı sunarak çok yönlü bir seçenek haline geliyor.

Ancak, her iki dünyanın en iyilerini bir araya getiren ve güçlü proje yönetimi özellikleri ekleyen hepsi bir arada bir çözüm arıyorsanız, ClickUp takımınız için en iyi seçimdir.

Beyaz tahta özellikleri, AI asistanı, esnek belgeler ve daha fazlasını tek bir çatı altında sunar. Neden bekliyorsunuz?

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