Tasarım Proje Yönetimi: Tasarım Takımları için Kapsamlı Kılavuz

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Bir tasarım proje yöneticisinin günlük işlerini 30 saniyede anlatmak istiyorsanız, Friends dizisinin Ross'un yeni kanepesini üst kata taşıdığı bölümü izleyin. Hani şu bölüm: "*Dön! Dön! Dönnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn

Bu biraz dramatik. Ancak etkili tasarım projesi yönetimi, ayrıntılı bir talep süreci, net zaman çizelgeleri ve baştan sona açık işbirliğinin yanı sıra yüksek düzeyde esneklik gerektirir. Bunun nedeni, uygun bir proje planının genellikle bir tasarım projesinin başarısını veya başarısızlığını belirleyen faktör olmasıdır. 😯

Ancak kendi saldırı planınızı oluşturmak çocuk oyuncağı değildir. Tasarım proje yönetimi, müşteriler, diğer departmanlar, takım üyeleri veya bunların tümü arasında neredeyse sürekli bir işlevler arası işbirliği gerektiren, en zorlu konulardan biridir.

Ayrıca, tasarım talepleriniz nadiren aynı proje kapsamında olacaktır. Bir gün bir logo tasarlarken, ertesi gün tüm bir web sitesini yeniden tasarlayabilirsiniz! Tasarım, bir işin neredeyse her yönüne dokunur ve biz de tüm bunları anlamanıza yardımcı olmak için buradayız. 🤓

Mevcut proje yönetimi sürecinizi kolaylaştırmak veya sıfırdan başlamak istiyorsanız, bu kılavuz tam size göre. Tasarım proje yönetiminin temel unsurlarını ayrıntılı olarak inceledik ve tasarım ekibi liderlerinin başarılı olmasına yardımcı olacak en önemli 10 ipucunu özetledik.

Tasarım Proje Yönetimi nedir?

Tasarım proje yönetimi, tasarım projelerini yönetme, görevleri oluşturma ve delege etme, kaynakları denetleme ve bir projenin tamamlanmasına kadar takip etme sürecidir.

İster kuruluşunuzun başka bir üyesi ister bir müşteri olsun, tasarım proje yönetimi bir talep ile başlar; diğer departmanlardan veya işlerden gelen mini bir yaratıcı görev gibi.

Buradan talep genellikle projenin sonraki adımlarına rehberlik etmek için bir tasarım özetine eklenir ve bu noktada yaratıcı proje yönetimi devreye girer.

Amaç sadece grafik tasarım iş akışlarını sağlamlaştırmak veya takımı doğru yolda tutmak değildir — doğru tasarım proje yönetiminin ana hedefi, tasarım ekibi ile talep sahibi arasında, ister müşteri ister şirket içi paydaş olsun, iletişim boşluğunu doldurmaktır.

Tasarım dosyalarına açıklama eklemek veya yorum atamak, iç takımınız, müşterileriniz veya ajans ortaklarınızla iletişimi ve işbirliğini kolaylaştırır

Ayrıca, birçok tasarım talebi proje başına birden fazla çıktı gerektirir, bu da talepte bulunan kişinin beklentilerine uygun varlıkları sunmak için birden fazla geri bildirim turu ve sürekli takım çalışması gerektirir. Bunun iyi bir örneği, her biri farklı bir çıktıdan sorumlu yaratıcı takımların birden fazla tasarım varlığından oluşan bir reklam veya pazarlama kampanyasıdır.

Bu, projenin genel olarak öngörülemeyen gecikmeler olmadan tamamlanmasını sağlamak için tasarım proje yöneticisinin birden fazla zaman çizelgesini, iş akışını ve onayları denetlemesini gerektirir.

Mutfakta çok fazla aşçı var gibi, değil mi? İşte bu yüzden doğru tasarım proje yönetimi süreci çok önemli bir araçtır!

Tasarım Proje Yönetimi Neden Önemlidir?

En azından, tasarım proje yönetimi zor olabilir. Her talep çok benzersiz olduğu için işler hızla karmaşık hale gelebilir. Birkaç küçük ayarlamanın dışında, birçok proje yönetimi süreci genellikle her gün benzer bir yapı izler.

Ancak yaratıcı dünyada, tek bir talep için birden fazla küçük tasarım projesini aynı anda yürütmeniz veya farklı sektörlerden müşterilerin ihtiyaçlarını karşılamak için yaklaşımınızı düzenli olarak değiştirmeniz muhtemeldir.

ClickUp Zihin Haritaları içinde oluşturulan ayrıntılı tasarım onay ş akışı örneği

Bu durumda, tasarım proje yönetimi planınızı bir bowling pistindeki tamponlar olarak düşünmek neredeyse daha iyidir — tüm takımı doğru yolda tutarken, yol boyunca keşif için bolca alan bırakır. 🎳

Bir tasarım sürecinin olması, talep biraz belirsiz olsa bile tasarım takımınıza bir yön duygusu verir. Ancak bunun faydası sadece takımla sınırlı değildir!

Doğru proje yönetimi süreci, açık ve dürüst bir iş ilişkisi için temel oluşturarak müşterinize gönül rahatlığı sağlar. Müşterileriniz, talepleri hakkında eleştirel düşünür, yapıcı geri bildirimde bulunur ve proje için önceden tasarladıkları konseptleri iletebilir.

Bu, tasarım liderlerinin müşteriden ihtiyaç duydukları her şeyi erken aşamada almalarına yardımcı olur, böylece süreç boyunca sürprizler veya hayal kırıklıkları yaşanmaz.

ClickUp Beyaz Tahtalarında takımınızla birlikte fikirlerinizden yol haritaları veya iş akışları oluşturmak için bağlantılar kurun ve nesneleri birbirine bağlayın

Proje Yönetimi, tasarım projesi sürecinin yapıştırıcısıdır

Proje lideriniz, tasarım ekibini ve müşteriyi memnun etmek için her zaman ince bir çizgide yürür. Önemli olan, her iki tarafın da aynı sayfada olması ve açıkça konuşabileceğini hissetmesidir. Sonuçta hepiniz aynı hedef için çalışıyorsunuz!

Unutmayın, ideal sürecinizi belirlemek işin sadece yarısıdır. Doğru tasarım proje yönetimi yazılımı olmadan, aynı avantajlardan yararlanamaz ve süreci aynı etkinlikle takip edemezsiniz. Proje yönetimi araçları, süreçlerinizi kolaylaştırmak ve aşağıdaki özelliklerle daha da ileriye taşımak için tasarlanmıştır:

Takımınızın iş yükünü yönetin ve görevlerin eşit olarak dağıtılmasını sağlayın

Takım ve paydaşların yararına, ilerlemeyi makro ve mikro düzeyde izleyin

Tasarım konseptleri üzerinde beyin fırtınası yapın ve işbirliği yapın

Toplantılar sırasında işleri kolayca görselleştirin ve sunun

Rutin görevleri otomatikleştirin

Ve daha fazlası!

Her tasarım proje yönetimi yazılımının kendine özgü bir niş vardır. Belirli proje yönetimi metodolojilerinde uzmanlaşmış, web tasarım aracı olarak kullanılabilen, farklı fikir üretme tekniklerini destekleyen, geniş bir ş Akışı şablonu aralığı sunan vb. özelliklere sahip olabilir. Bu nedenle, teknoloji yelpazenizde henüz bir yazılım yoksa, takımınıza en uygun olanı mutlaka bulacaksınız.

Bu kılavuzu incelerken, takımınızın özel ihtiyaçları ve kullanım durumları için çok yararlı olabilecek, burada bahsedilen anahtar özellikleri not alın.

Tasarım Proje Yönetimi Metodolojileri

Hiçbir proje birbirine benzemez, bu nedenle tasarım proje yönetimine tek bir yaklaşım yoktur. Dört ana proje yönetimi metodolojisini anlamak, sıfırdan başlarken takımınız veya müşterileriniz için daha iyi bir temel oluşturmanıza yardımcı olacaktır.

Şelale Metodolojisi

Şelale metodolojisi, belirli aşamalardan oluşan doğrusal bir süreci izler. Bu metodoloji, başlangıçtan itibaren gereksinimler ve beklentiler belirlenmiş ve belirli bir zaman çizelgesi içinde çalıştığınız projeler için en uygunudur.

Çevik Metodoloji

Çevik metodoloji, yinelemeli döngülere odaklanır; proje bileşenlerini, genellikle 4-6 hafta gibi yönetilebilir zaman dilimlerinde tamamlanacak daha küçük görevlere ayırır. Bu yöntem, tüm paydaşlar arasında işbirliğini teşvik eder ve bir projenin kapsamının zaman içinde değişebileceği durumlar için en uygun yöntemdir.

Kanban Metodolojisi

Kanban metodolojisi, iş akışınızı görselleştirmeye dayanır; her aşamada üzerinde çalıştığınız görevlerin sayısını sınırlayarak, kaldırabileceğinizden fazlasını üstlenmemenizi sağlar. Bu stil, tamamlanmadan önce birden fazla kişinin elinden geçen görevlere veya tasarım dosyalarına dayanan takımlar için çok uygundur.

Scrum Metodolojisi

Scrum metodolojisi, şelale ve çevik yaklaşımların bir kombinasyonudur ve son teslim tarihleri arasında öncelikleri belirlemek için daha kısa kontrol noktaları gerektiren karmaşık projeleri olan takımlar için mükemmeldir. Ayrıca, geleneksel çevik yöntemlerden daha fazla yapı sağlarken, takımı değişiklikleri yönetebilecek kadar esnek tutar.

Tasarım Proje Yönetimi Ş Akışı Aşamaları

Her tasarım projesi benzersiz olsa da, bunları gerçekleştirmek için en iyi yol, beyin fırtınasından proje yürütmeye kadar proje yönetiminin anahtar aşamalarına ayırmaktır. Size göstereceğiz. 🤓

Aşama 1: Beyin fırtınası

Tasarım projeniz genellikle bir talep ile başlar; bunu yol haritası ile karıştırmayın! Talebiniz projenin temel unsurlarını kapsar, bu nedenle projenizin yol göstericisi olmaktan çok, proje yönetimi süreciniz için bir sıçrama tahtasıdır. Tasarım özetinin temelini oluşturan ve takımın yaratıcılığının kaynağı olan unsurdur.

ClickUp'taki form görünümü, tasarım taleplerini, yeni fikirleri ve geri bildirimleri toplamak için paylaşılabilir ve ilgi çekici anketler oluşturmanıza olanak tanır

Yaratıcı özetler, talebin ayrıntılarına girerek ilk proje gereksinimlerini, hedeflerini ve olası engelleri özetler. Projenizin kim, ne, nerede, neden ve nasıl sorularını merkeze almalı ve talebe ve genel hedefine odaklanmalıdır.

Tasarım özetiniz hazır olduğunda, takım konseptler üzerinde beyin fırtınası yapmaya, maketler çizmeye ve talebi yerine getirmek için işbirliği yapmaya başlayabilir. Bu, özetde belirtilen yapı içinde yaratıcılığı teşvik etmek için kanıtlanmış teknikler kullanılarak bir takım beyin fırtınası oturumunda en iyi şekilde yapılır.

Yaratıcı proje yönetimi aracınız burada çok işinize yarayacak, özellikle de tel kafesler oluşturmak, yeni konseptler çizmek ve takımla birlikte bir mood board üzerinde işbirliği yapmak için dijital beyaz tahta yazılımı gibi görsel araçlar.

ClickUp Beyaz Tahtaları'nı kullanarak görevleri atayın, atanan kişileri etiketleyin ve bir sonraki işbirliğinizi başlatmak için gereken her şeyi yapın

PRO İPUCUClickUp dijital beyaz tahtada beyin fırtınası yaparken fikirlerinizi bir arada tutun ve daha hızlı harekete geçin! ClickUp'taki Beyaz Tahtalar, yaratıcı olduğu kadar işbirliğine de elverişlidir. Çizim yapmak, düzenlemek ve konseptleri takıma çakışmadan sunmak için canlı imleçler sayesinde fikirlerinizi anında yakalamak için ideal bir kaynaktır. Ayrıca, vizyon panolarından eylem planlarına kadar her şey için yüzlerce beyaz tahta şablonuna erişerek takımı acil hedefler, beklentiler ve daha fazlası konusunda aynı çizgide tutabilirsiniz.

En iyi fikirlerinizi topladıktan sonra, bunları müşteriyle paylaşmanın zamanı gelmiş olabilir. İşbirliğine dayalı bir beyaz tahta aracı kullanıyorsanız, tasarımlarınızı doğru ve en etkili şekilde aktarmak için ilk toplantıda tuvalinizi sunabilirsiniz.

İlk toplantınız çok önemlidir. Proje yöneticileri, takım ve müşteri arasındaki iletişim tonu, sıklığı ve kanalları konusunda beklentileri bu toplantıda belirler.

Aynı zamanda, müşterinizin geri bildirimde bulunması ve takımın bu geri bildirimi uygulaması için ilk fırsattır. Bu iki faktör, ilerleyen süreçte iş ilişkinizde kritik bir rol oynayacaktır. Müşteri, nihai ürünle ilgili zihninde bir vizyon oluşturmuş olabilir.

Artık, tasarım liderlerinin önlerindeki araçları (yani talep, brief ve ilk fikirler) kullanarak bu konsepti net bir şekilde belirlemeleri ve hayata geçirmeleri gerekiyor.

Tasarım özetinizi ClickUp Belgeleri'ndeki basit bir bağlantı aracılığıyla herkese açık veya gizli olarak paylaşın

Ayrıca, talebi tamamlamak için gereken iş miktarının müşterinizin bütçesi ve beklentileriyle uyumlu olması da çok önemlidir. Bu, her iki tarafın da memnun olması için bazı değişiklikler yapılmasını gerektirebilir.

Ancak, profesyonel sınırları erken aşamada net bir şekilde belirlemek, üyeler ve müşterilerin mevcut kaynaklarla neler yapılabileceği konusunda aynı sayfada olmalarını sağlayacaktır. Takımınız ve paydaşlarınız anlaşmaya vardığında, proje planını yapma zamanı gelmiştir!

Aşama 2: Proje planlama ve hazırlık

Kapsamlı bir planlama aşaması, takımınızı genel proje başarısı için hazırlar. Bu aşamada, tasarım konseptinizi olası darboğazlar veya aksaklıklar açısından değerlendirebilir ve devam etmeden önce uygun şekilde hazırlık yapabilirsiniz.

Bu bilgiler, tasarım projenizin yol haritasını ve nihai görev listesini oluşturmak için gereklidir! Ve burada sadece tasarımla ilgili görevlerden değil, projeyle ilgili tüm görevlerden bahsediyoruz. En önemli görevlerinizi içeren ayrıntılı bir ana liste, görevler arasındaki bağımlılıklar gibi ek bilgileri ortaya çıkaracak ve gelecekteki son teslim tarihlerinizi belirlemenize yardımcı olacaktır.

ClickUp'taki Zaman Çizelgesi Görünümü, kaynaklarınızı ve görevlerinizi kuşbakışı olarak gösterir

Buradan, rutin toplantıları planlamaya, kaynaklarınızı değerlendirmeye ve kabaca bir proje zaman çizelgesi ayarlamaya başlayabilirsiniz. Bu noktada, yol haritanız şekillenmeye başlamış olacak ve çok geçmeden projenizi beyaz tahtadan hayata geçirmeye hazır olacaksınız!

Üst düzey proje planınızla, ayrıntılara odaklanarak projenizin dönüm noktalarını ve önemli son teslim tarihlerini belirleyebilir ve iş akışlarınızı oluşturmak için görevleri atamaya başlayabilirsiniz! Görevler atandıktan, dönüm noktaları ayarlandıktan ve son teslim tarihleri oluşturulduktan sonra bir sonraki aşamaya geçmeye hazır olursunuz.

PRO İPUCUClickUp'ta Beyaz Tahtalar kullanıyorsanız, panonuzdaki şekilleri kolayca eyleme geçirilebilir görevlere dönüştürebilir ve saniyeler içinde iş akışınızda harekete geçebilirsiniz. Birden fazla atanan kişi, izleyici, atanan yorumlar ve özel görev durumları gibi özellikler, görevinizin ilerlemesine başlangıçtan itibaren daha fazla görünürlük kazandırır ve proje ilerledikçe üyeleri bilgilendirir.

Aşama 3: Planınızı harekete geçirin

Heyecan verici kısma geldik: Artık uygulamaya geçebilirsiniz! Bu noktada, hemen başlamak için sabırsızlanıyor olacaksınız. *Ve doğru planlama, bunu önemli ölçüde kolaylaştırır.

Yol haritanız, esasen projenin planıdır, ancak takım bu plana göre hareket ederken, Gantt grafikleri, Kanban panoları ve takvimler gibi proje görünümleri, yöneticilerin zaman çizelgelerini gerçek zamanlı olarak ve her seviyeden denetlemesine yardımcı olur. Ayrıca, dönüm noktaları ve yaklaşan paydaş toplantıları gibi önemli proje etkinliklerini önceden tahmin etmenize de yardımcı olabilirler!

ClickUp'taki Gantt Grafiği görünümünü kullanarak görevleri planlayın, proje ilerlemesini takip edin, son teslim tarihlerini yönetin ve darboğazları giderin.

Müşterilerinizle sürekli iletişim halinde olduğunuzdan ve tüm ekibi ve dış paydaşları önemli değişikliklerden haberdar etmek için yeterli sayıda toplantı yaptığınızdan emin olun. Ekiple düzenli olarak iletişim kurmak, önemli tasarım zamanından çalınmamalıdır, ancak haftada 10 dakikalık bir blok, paydaşlara rapor verirken size rahatlık sağlayacaktır.

Aşama 4: Hedefe doğru ilerlemek

Projeniz ilerledikçe, müşterinizden en az bir kez önemli geri bildirim alacaksınız. İdeal olarak, süreç boyunca yaptığınız kontroller sayesinde büyük sürprizlerle karşılaşmazsınız ve düzenlemeler küçük çaplı olur! Ancak, önlem olarak uygun revizyonlar için yeterli zaman ayırmanız yine de çok önemlidir.

Geri bildirim ve çoklu yinelemeler fikri, programınızda biraz belirsiz bir alan gibi görünebilir, ancak son teslim tarihiniz yaklaşırken yolunuzdan sapmamak ve bir adım önde olmak için pek çok yol vardır, örneğin:

Takımınızın iş yükünü azaltmak için görev otomasyonları

Geçmiş işlere başvurmak, mevcut tasarımları saklamak ve genel olarak önemli işlerinizi bir arada tutmak için paylaşımlı bir tasarım klasörü bulundurun

İşlerinizi adlandırmak ve dışa aktarmak için standart bir yöntem oluşturarak, varlıkları aramakla zaman kaybetmezsiniz

PRO İPUCUClickUp Gösterge Panelleri, yöneticilere projeleri hakkında özelleştirilebilir bir genel görünüm sunarak en yüksek performansı elde etmelerini sağlar. Ulaşılan dönüm noktalarının sayısına göre tamamlanma durumunu izleyebilir, görevlere harcanan zamanı hesaplayabilir, takımınızın iş yükünü inceleyebilir ve daha fazlasını yapabilirsiniz! Böylece proje takviminiz sizi asla şaşırtmayacak.

Aşama 5: Proje kapanışı ve değerlendirme

Proje sona eriyor olabilir, ancak henüz bitmedi! Özellikle müşteri ilişkileri söz konusu olduğunda.

Bu aşamada, onaylanan teslimatları son kez müşterinize veya paydaşlarınıza teslim ediyor ve onların beklentilerini baştan sona karşıladığınızdan emin oluyorsunuz. Proje yöneticisi olarak, bu aynı zamanda her görevin tamamlandı olarak işaretlendiğini ve iç kopyaların veya varlıklarınızın doğru şekilde adlandırıldığını ve kategorize edildiğini iki kez kontrol etme zamanıdır.

Proje yönetimi sürecinizin son aşaması, müşterinizle yeniden iletişime geçmek ve genel deneyimi değerlendirmek için kullanılabilir. Bunu, hatalardan ders çıkarmak için bir fırsat olarak değerlendirin.

Tasarım sürecinizin planlandığı gibi gitmeyen bir kısmı oldu mu?

Bu proje geriye dönük şablonu, projenin genel başarısını veya başarısızlığını değerlendirirken, gelecekteki hataları önlemek için iyileştirmeleri belirler

Neyin işe yaradığını ve neyin yaramadığını düşünmek için zaman ayırın. ClickUp Proje Geriye Dönük Değerlendirme Şablonu ile proje takımınız için süreci daha da kolaylaştırın. Bu, aynı hataları tekrarlamaktan kaçınmanıza ve nihayetinde daha iyi bir proje yöneticisi olmanıza yardımcı olacaktır.

Ayrıca, müşterileriniz de bunu takdir edecek ve gelecekte diğer tasarım projeleri için takımınıza geri dönecektir!

tasarım Proje Yöneticileri için 10 İpucu

Proje yönetiminin her aşamasını yönlendiren unsurları özetledik, ancak tasarım proje yönetiminin en iyi saklanan sırları ayrıntılarda gizlidir!

Bir sonraki başlangıç toplantınız öncesinde, çabalarınızın takım üzerinde daha etkili olmasını sağlamak için denenmiş ve kanıtlanmış bu püf noktalarına göz atın.

1. Tasarım talep formlarınızı sürekli güncelleyin

Daha fazla tasarım projesi üstlenirken, müşterilerinizden en başından itibaren doğru bilgileri elde etmenin yollarını düşünün. Temel bilgileri kapsayın, ancak aynı zamanda spesifik olun, sorular sorun ve kendi deneyimlerinizin yanı sıra önceki müşterilerin geri bildirimlerini de kullanarak bilgi toplama sürecinizi mükemmelleştirin.

Tasarım veya BT takımlarının, Formlarınızda ihtiyaç duydukları bilgileri tam olarak toplamaları için iç talepleri kolaylaştırın

ClickUp'taki form görünümü, bunu basit, kolay ve müşterilerle paylaşmak için basit bir URL ile sunuma hazır hale getirir. Formunuz tamamlandığında, ClickUp'ta otomatik olarak eyleme geçirilebilir bir göreve dönüşür, böylece takımınız proje stratejinizi gözden geçirmek, beyin fırtınası yapmak ve oluşturmak için zaman kaybetmez.

2. Tüm takımı bir araya getirin

Müşteriyi dahil etmeyi düşünmeden önce, tüm takımınızın bağlantılı olduğundan ve nihai varlıklar üzerinde mutabık olduğundan emin olun. Takımdan nihai projeyi şirket içinde gözden geçirmesini isteyin, böylece son dakika endişeleri dile getirilebilir ve müşteriniz için fark yaratacak küçük ayrıntılar halledilebilir.

3. Net proje hedefleri belirleyin

Proje hedeflerinin veya beklentilerinin türü ne olursa olsun, ilk toplantıda yanlış anlaşılmaları ve garip müşteri konuşmalarını önlemelisiniz. Bunu yapmanın en iyi yolu, konuşmayı yolunda tutmak için toplantı notları veya ayrıntılı proje hedefleri ile hazırlıklı gelmektir.

Siloslar, tüm harika tasarım projelerinin ölümüdür. Takımınızı birlikte çalışmaya ve sık sık iletişim kurmaya teşvik edin. Ancak sorunu anlıyoruz: sorun genellikle e-postalarda kaybolan bilgilerden kaynaklanıyor.

Sohbet görünümü, tüm yorumlarınızı ClickUp'ta saklayarak herhangi bir konuşmayı hızlıca bulmanızı sağlar

Böyle olmak zorunda değil. ClickUp'taki Sohbet görünümü gibi araçlar, tüm proje konuşmalarınızı merkezileştirir ve her hareketinizi izleyen dış paydaşların baskısı olmadan takımın tüm üyelerini dahil eder.

5. Aşırı iletişimi önleyin

Aralarında ince bir çizgi vardır ve bu çizgiyi aşmamak gerekir! Aşırı iletişimci yöneticiler, iyi niyetli olsalar bile, çok hızlı bir şekilde "mikro yönetim" izlenimi verir. Özel görev durumları, yöneticilere bireysel görevlerin ilerleyişini görür ve günlük kontrol gerekliliğini ortadan kaldırır.

6. Özel Alanlar sizin dostunuzdur

Aradığınız güncellemeyi bulmak için bir dizi görevi araştırmak zorunda kalmamak için her bakışta daha fazla bilgiye ulaşın. ClickUp'ta Özel Alanlar kullanıyorsanız, listenizden hiç ayrılmadan faturalandırılabilir zamanı, notları, yinelemeleri ve güncellemeleri bile takip edebilirsiniz.

ClickUp Özel Alanlar'daki basit veya gelişmiş formülleri kullanarak anında kesin sayıları bulun

Özel Alanlara göre görevleri filtreleyip gruplandırabilir, görevleri saniyeler içinde tarayabilir ve genel olarak daha verimli bir şekilde çalışabilirsiniz.

7. Esnek olun

Düşündüğünüzden daha fazla zaman ayırmaya çalışın. Bu tampon zaman, takımın rahatlamasını sağlayacak ve beklenmedik zorluklar ortaya çıktığında bile projelerin zamanında tamamlanmasını sağlayacaktır.

8. Takımınızın sınırlarına saygı gösterin

Takımınızın odaklandığı zamanlarda toplantı ayarlamayın ve müşterilerinizin son dakika ek toplantı taleplerine boyun eğmeyin. Bu, takımınızın sağlıklı bir iş-yaşam dengesi bulmasına ve projeye karşı daha olumlu bir tutum sergilemesine yardımcı olacaktır.

9. Yaratıcılığı ve yapıyı önceliklendirin

Tasarım proje yönetimi, sürekli bir denge kurma sürecidir! Tasarımcılarınıza işlerini yapmaları için net parametreler vermek, yaratıcılıklarını en verimli şekilde kullanmalarını sağlar.

10. Takımdan geri bildirim alın

Bir takım retrospektifi gibi, tasarımcılarınıza neyin iyi gittiğini ve neyin sorun yarattığını sorun, böylece iş deneyimlerini iyileştirebilirsiniz. Becerilerini, çalışma tarzlarını, tercih ettikleri iletişim kanallarını ve güçlü yanlarını öğrenin.

Takımınızda kimin az veya fazla iş yükü altında olduğunu bir bakışta anlayın, böylece kaynaklarınızı kolayca yeniden dağıtabilirsiniz

Başka bir anket yapmaktan çekinmeyin — biraz klişe gelebilir, ancak takımınız bunu gerçekten takdir edecektir. ClickUp'taki İş Yükü görünümü, kimin fazla çalıştığını, kimin ek bant genişliğine sahip olduğunu ve takımınızın genel iş yükünün ne durumda olduğunu size gösterir!

Tasarım Proje Yönetimi Yazılımı

Tasarım liderlerinin her projede başarılı olmalarına yardımcı olmanın en iyi yolu nedir? Doğru yaratıcı proje yönetimi araçlarıyla başlayın!

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ClickUp, tüm işlerinizi tek bir işbirliğine dayalı ve dinamik platformda bir araya getirecek kadar güçlü tek proje yönetimi aracıdır. Binlerce özelleştirilebilir şablon, yüzlerce proje yönetimi yazılımı özelliği ve 1.000'den fazla entegrasyon ile, proje yönetimi sürecinin her aşamasındaki tüm tasarım ekipleri için idealdir.

Bu makale boyunca not edilen profesyonel ipuçlarından en iyi şekilde yararlanın ve ClickUp'ın Sonsuza Kadar Ücretsiz Planına kaydolduğunuzda proje yönetimi sürecinizi kolaylaştırın veya sadece 7 $ karşılığında özellik listenizi yükseltin!