2025'in En İyi 10 Grafik Tasarım İşbirliği Yazılımı ve Aracı

Tasarımcı mısınız, tasarımcılarla işbirliği yapıyor musunuz ve takımınızla daha verimli çalışmak mı istiyorsunuz?

Tasarım işbirliği araçları bunun için ideal çözümdür. Aslında, çevrimiçi işbirliği araçlarını kullanmak verimliliği %10'a kadar artırabilir ve tasarımcılar, pazarlama, satış ve diğer departmanlar gibi farklı fonksiyonlara sahip takımların birlikte çalışma, gerçek zamanlı veya eşzamansız işbirliği yapma, geri bildirim paylaşma vb . işlerini sonsuza kadar değiştirebilir.

İster serbest çalışan, ister küçük bir işletme veya büyük bir kuruluş olun, en iyi tasarım işbirliği araçlarının bu özeti, takım işbirliğini geliştirmenize, tasarım iş akışınızı basitleştirmenize, mevcut süreçlerinizi hızlandırmanıza ve yüksek kaliteli tasarım işleri teslim etmenize yardımcı olacaktır. ?‍??

Tasarım İşbirliği Yazılımı nedir?

Tasarım işbirliği yazılımı, tasarım ekiplerinin projeler üzerinde birlikte çalışmasına, geri bildirimlerini paylaşmasına ve tasarım dosyalarını verimli bir şekilde yönetmesine olanak tanıyan güçlü bir araçtır. Tasarımcılar, müşteriler ve işbirlikçilerin konumlarından bağımsız olarak gerçek zamanlı olarak iletişim kurup birlikte çalışabilecekleri bir platform sağlar.

Tasarım işbirliği yazılımı, takımların işlerini daha iyi yönetmelerine, verimli bir şekilde iletişim kurmalarına ve tartışmalar veya toplantılar yoluyla daha fazla açıklama istemeden gerektiğinde tüm proje ayrıntılarını bilmelerine yardımcı olduğu için yaratıcı sektörde giderek daha popüler hale geliyor.

Tasarım İşbirliği Yazılımının Avantajları

Tasarım işbirliği araçlarının en önemli avantajları şunlardır:

İletişimi ve işbirliğini iyileştirme

Fikir, geri bildirim ve yorumları kolaylıkla paylaşın

Dosyaları verimli bir şekilde yönetme

Zaman ve maliyet tasarrufu

Verimliliği artırın

Farklı türdeki kullanıcılar tasarım işbirliği yazılımından yararlanabilir:

Tasarımcılar : Diğer tasarımcılar ve müşterilerle kolayca işbirliği yapabilir ve iletişimi geliştirerek projeleri daha hızlı tamamlayabilirler

Pazarlamacılar veya tasarım projelerinde yer alan diğer kişiler : Bir tasarım işbirliği aracı, pazarlamacılara ve tasarımcılara tüm tasarım projeleri için merkezi bir platform sunarak : Bir tasarım işbirliği aracı, pazarlamacılara ve tasarımcılara tüm tasarım projeleri için merkezi bir platform sunarak pazarlama kampanyalarının daha iyi yönetilmesini ve marka yönergelerine her zaman uyulmasını sağlar

Müşteriler : Tasarım işbirliği araçlarıyla müşteriler, tasarımın nihai sonucunun beklentilerini karşıladığından emin olabilir ve kolaylıkla geri bildirimde bulunabilir

Proje yöneticileri: Bu tür araçları kullanarak, proje yöneticileri görevleri atayabilir ve : Bu tür araçları kullanarak, proje yöneticileri görevleri atayabilir ve ilerlemelerini izleyebilir , son tarihler ekleyebilir ve aynı platformda geri bildirimde bulunabilir

İyi bir tasarım işbirliği yazılımını ne yapar?

Kendiniz veya takımınız için en iyi işbirliği yazılımını ararken dikkate almanız gereken özellikler şunlardır:

Gerçek zamanlı işbirliği

Erişilebilirlik

Sürüm kontrolü

Geri bildirim ve yorumlar

Güvenlik ve gizlilik

Kullanım kolaylığı

Diğer kullanışlı araçlarla entegrasyon

en İyi 10 Tasarım İşbirliği Yazılımı

G2 ve Capterra gibi farklı platformlarda popülerlik ve yorumlara göre en iyi 10 tasarım işbirliği yazılımının listesi aşağıda yer almaktadır.

Takım işbirliği ve tasarım proje yönetimi yazılımı için en iyisi

Proje güncellemelerini izleyin, iş akışlarını yönetin ve takımla işbirliği yapın, hepsi ClickUp Çalışma Alanınızdan

ClickUp, her boyuttaki takım ve işletmenin görevleri, belgeleri, hedefleri ve son teslim tarihlerini yönetmesine yardımcı olan bulut tabanlı bir proje yönetimi ve işbirliği aracıdır. Görev yönetimi, zaman takibi, takvimler, proje şablonları, takım işbirliği ve raporlar gibi çeşitli özellikler sunar.

Bu araç, tasarım ekipleri için en iyi tasarım işbirliği araçlarından biridir çünkü tüm platform tamamen özelleştirilebilir, yani mevcut ve büyüyen iş ihtiyaçlarını desteklemek için herhangi bir şekilde yapılandırılabilir. Ek olarak, bu esneklik projeleri yönetmeyi kolaylaştırır ve takımların işlerini tercih ettikleri iş akışına göre düzenlemelerine olanak tanır: Agile, Scrum, Kanban veya özel bir süreç. Ayrıca Google Drive, Trello veya Slack gibi diğer popüler araçlarla da entegre olur.

Özelliklere gelince, ClickUp, takımların işbirliği için kullanabileceği dijital Beyaz Tahta özelliği dahil olmak üzere yüzlerce özelleştirilebilir özellik sunar. Farklı takım üyeleri gerçek zamanlı veya eşzamansız olarak birlikte çalışabilir, beyin fırtınası yapabilir, stratejiler geliştirebilir, basit ve karmaşık tasarım fikirlerini ve iş akışlarını haritalayabilir ve daha fazlasını yapabilir.

Belgeler, görevler ve daha fazlasını ekleyerek Beyaz Tahtalarınızı kolayca özelleştirin

ClickUp ayrıca tasarım ve yaratıcı takımlar için bir şablon kütüphanesi sunarak, ideal tasarım sürecinizi yansıtacak şekilde mükemmel bir şekilde uyarlanmış bir tasarım iş akışı oluşturma olanağı sağlar.

ClickUp'ın Grafik Tasarım Şablonu, grafik tasarım sürecini baştan sona kolaylaştırmanıza yardımcı olan üç özel görünüm ile birlikte gelir

Ayrıca, tasarım profesyonelleri ve müşteriler, yaratıcı özet belgeleri gibi öğeler için işbirliğine dayalı algılama özelliğine sahip ClickUp Docs'u kullanabilir ve görüntü, video ve PDF açıklamaları için Proofing'i veya uygulama içi ekran kaydedici Clip by ClickUp'ı kullanarak net talimatlar iletebilir ve tasarım geri bildirim sürecini hızlandırabilir.

En iyi özellikler

Tamamen özelleştirilebilir platform : ClickUp'ın her bölümünü takımınızın ve işinizin ihtiyaçlarına göre özelleştirin

15'ten fazla özel görünüm : Sohbet görünümü dahil olmak üzere işinizi görüntülemek için 15'ten fazla yöntem arasından seçim yapın : Sohbet görünümü dahil olmak üzere işinizi görüntülemek için 15'ten fazla yöntem arasından seçim yapın

Sohbet görünümü : Takımınıza anlık mesajlar gönderin ve konuşmaları işinizin yanında tutun

ClickUp'ta e-posta: Ekstra program ve yazılıma ihtiyaç duymadan tüm e-posta iletişiminizi tek bir yerden yönetin. Sekmeleri değiştirmenize gerek kalmadan ClickUp'ta şirket haberleri, görevler, bilgiler ve önemli mesajlar gönderin

Beyaz Tahtalar: Sanal toplantılar için görsel yardımcılar oluşturun ve planlarınızı takımlarınızla paylaşmak için projelerinizi ve fikirlerinizi haritalandırın

İzleyiciler : Bir kişi izleyici olarak atandığında, bir görevde güncelleme yapıldığında otomatik olarak bildirim alır ve manuel olarak takip etme gereği ortadan kalkar

Atanan yorumlar ve bahsetmeler : Bir görev içinde eylem öğeleri oluşturun ve bunları başkalarına veya hatta kendinize atayın ve bahsetme özelliğini kullanarak görevler veya Sohbet görünümündeki öğelere dikkatlerini çekin

Görev yönetimi : ClickUp, kullanıcıların görevler oluşturup takım üyelerine atayabilmelerini, ilerlemeyi izleyebilmelerini, son tarihler belirleyebilmelerini ve ek dosyalar ile kontrol listeleri ekleyebilmelerini sağlayan güçlü bir görev yönetim sistemi sunar

İşbirliği araçları : ClickUp, gerçek zamanlı yorumlama, dosya paylaşımı ve Slack ve Google Drive gibi diğer araçlarla entegrasyon dahil olmak üzere birçok işbirliği aracı sunar

Tasarım özel özellikler: ClickUp, görsel projeler tasarlamak için yararlı olan : ClickUp, görsel projeler tasarlamak için yararlı olan çevrimiçi prova aracı ve görsel geri bildirim aracı gibi tasarım özel özelliklere sahiptir

Sınırlamalar

Öğrenme eğrisi: ClickUp çok çeşitli özellikler ve özelleştirme seçenekleri sunduğundan, platformu etkili bir şekilde kullanmayı öğrenmek biraz zaman alabilir. Bu adres özellikle yeni kullanıcılar içindir, ancak kullanıcılar takımlarıyla birlikte platformda çalışmaya başladıktan ve : ClickUp çok çeşitli özellikler ve özelleştirme seçenekleri sunduğundan, platformu etkili bir şekilde kullanmayı öğrenmek biraz zaman alabilir. Bu adres özellikle yeni kullanıcılar içindir, ancak kullanıcılar takımlarıyla birlikte platformda çalışmaya başladıktan ve Yardım Merkezi talimatlarını okuduktan sonra bu sorunu kolayca aşabilirler

Fiyatlandırma

Sonsuza Kadar Ücretsiz : Zengin özelliklere sahip ücretsiz plan

Sınırsız : Aylık 7 $/kullanıcı

İş : Aylık 12 $/kullanıcı

Enterprise: Fiyatlandırma için iletişime geçin

Müşteri değerlendirmeleri ve yorumları

G2: 4,7 üzerinden 5 (2.000'den fazla yorum)

Capterra: 4,7 üzerinden 5 (3.519+ yorum)

2. Flipsnack

Çevrimiçi tasarım ve etkileşimli içerik oluşturma için en iyisi

flipsnack aracılığıyla

Flipsnack, kullanıcıların dergiler, broşürler ve kataloglar dahil olmak üzere etkileşimli içerikler oluşturup yayınlamasına olanak tanıyan etkileşimli bir tasarım yazılımıdır. Flipsnack, kullanımı kolay düzenleyici, çeşitli şablonlar ve özelleştirme seçenekleri ile herkesin etkileşimli tasarımlar oluşturmasını kolaylaştırdığı için en iyi tasarım işbirliği araçları listesinde yer almaktadır.

En iyi özellikler

Çevrimiçi prova ve yorumlama: İşbirliği yapanlar tasarımları çevrimiçi olarak inceleyip yorumlayabilir, böylece tüm tasarım ekipleri geri bildirimleri kolayca toplayabilir ve gerçek zamanlı olarak revizyonlar yapabilir

Sürüm geçmişine sahip işbirliğine dayalı çalışma alanı: Birden fazla takım aynı anda aynı proje üzerinde çalışabilir ve tüm değişikliklerin ve sürümlerin kaydını tutabilir

Özelleştirilebilir şablonlar: Flipsnack, farklı ihtiyaçlar için çeşitli Flipsnack, farklı ihtiyaçlar için çeşitli grafik tasarım şablonları sunarak profesyonel görünümlü tasarımları hızlı bir şekilde oluşturmayı kolaylaştırır

Gömülebilir yayınlar ve flipbook'lar: Tasarlanan projeler ve Tasarlanan projeler ve etkileşimli portföyler web sitelerine gömülebilir veya sosyal medya aracılığıyla paylaşılabilir

Popüler bulut depolama hizmetleriyle entegrasyon: Google Drive ve Dropbox gibi popüler bulut depolama hizmetleriyle entegre olarak tasarım dosyalarını kolayca içe ve dışa aktarın

Sınırlamalar

Daha küçük planlar için sınırlı flipbook sayfası ve depolama alanı: Ücretsiz kullanıcı olarak, yalnızca 30 sayfa/flipbook ve toplam 100 MB/flipbook boyutuna sahip olursunuz. Özellikle yayıncıysanız veya bir şirket için çalışıyorsanız, diğer planlara ihtiyacınız olacaktır

Fiyatlandırma

Ücretsiz (14 gün ücretsiz deneme)

Başlangıç: Aylık 14 $

Profesyonel : Aylık 35 $

İş : Aylık 79 $

Business Plus : Aylık 207,50 $

Enterprise : Aylık 355 $

Özel: Fiyatlandırma için iletişime geçin

Müşteri değerlendirmeleri ve yorumları

G2: 4,5 üzerinden 5 (104 yorum)

Capterra: 4,6 üzerinden 5 (241 yorum)

3. Marvel

Prototip oluşturma ve test etme için en iyisi

Marvel aracılığıyla

Marvel, kullanıcıların web siteleri ve mobil uygulamalar için etkileşimli prototipler ve tel kafesler oluşturmasına olanak tanıyan web tabanlı bir tasarım platformudur. Kullanıcı dostu arayüzü ve sezgisel sürükle ve bırak araçlarıyla Marvel, prototiplerin oluşturulmasını ve iş arkadaşlarınız, tasarım ekibi ve işbirlikçilerinizle paylaşımını kolaylaştırır.

En iyi özellikler

Animasyonlar ve geçişler içeren etkileşimli tasarım prototipleme: Yaratıcı takımlar, müşterilere ve iş arkadaşlarına nihai ürünün daha doğru bir temsilini sunabilir

Geri bildirim ve yorum için işbirliği araçları: Takım, tasarım prototipleri üzerinde doğrudan geri bildirim ve yorum yapabilir, böylece geri bildirimleri kolayca toplayıp düzenleyebilirsiniz

Geliştirici dostu özelliklerle kolay tasarım organizasyonu: Marvel, kod dışa aktarma gibi geliştirici dostu özellikler sunarak tasarımları geliştiricilere kolayca göndermenizi sağlar

Sketch ve Figma gibi diğer popüler tasarım araçlarıyla entegrasyon: Marvel, popüler tasarım araçlarıyla entegre olarak dosya içe ve dışa aktarmayı kolaylaştırır Marvel, popüler tasarım araçlarıyla entegre olarak dosya içe ve dışa aktarmayı kolaylaştırır

Kullanıcı testi ve analizi: Marvel, kullanıcı testi ve analiz özellikleri sunarak, kullanıcı geri bildirimlerine ve davranışlarına göre tasarımları kolayca optimize etmenizi sağlar

Sınırlamalar

Sınırlı sürüm kontrolü: Bu nedenle, tasarımlardaki değişiklikleri ve revizyonları yönetmek zor olabilir

Fiyatlandırma

Ücretsiz : 0

Pro : Aylık 12 $

Takım : Aylık 42 $

Şirket : Aylık 84 dolar

Enterprise: Fiyatlandırma için iletişime geçin

Müşteri değerlendirmeleri ve yorumları

G2: 4,5 üzerinden 5 (224 yorum)

Capterra: 4,6 üzerinden 5 (86 yorum)

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4. Figma

Tasarım oluşturmak için en iyisi

figma aracılığıyla

Figma, kullanıcıların kullanıcı arayüzleri, tel kafesler ve grafikler dahil olmak üzere dijital tasarımlar oluşturmasına ve bunlar üzerinde işbirliği yapmasına olanak tanıyan bulut tabanlı bir tasarım aracıdır. Geniş bir özellik aralığı ve güçlü bir işbirliği sistemi ile Figma, karmaşık projeler üzerinde çalışan yaratıcı takımlar için popüler bir seçimdir.

En iyi özellikler

Gerçek zamanlı işbirliğine dayalı tasarım çalışma alanı: Takımlar aynı tasarım üzerinde gerçek zamanlı olarak işbirliği yapabilir, böylece birlikte çalışmak ve hızlı değişiklikler yapmak kolaylaşır

Tutarlı ve verimli tasarım için tasarım sistemleri: Bu, takımların tutarlı tasarımları daha verimli bir şekilde oluşturmasını sağlar

Duyarlı tasarım için otomatik düzen: Bu, farklı ekran boyutları için duyarlı düzenler tasarlamayı kolaylaştırır

Prototip oluşturma ve animasyon araçları: Takımların etkileşimli prototipler oluşturmasına olanak tanır

Popüler tasarım araçlarıyla eklentiler ve entegrasyonlar: Figma, popüler tasarım araçlarıyla geniş bir eklenti ve entegrasyon aralığı sunarak platformun işlevselliğini kolayca genişletmenizi sağlar

Sınırlamalar

Sınırlı çevrimdışı erişim: Figma bulut tabanlı bir araç olduğundan, çevrimdışı veya internet bağlantısının sınırlı olduğu alanlarda çalışması gereken kullanıcılar için en uygun seçenek olmayabilir

Fiyatlandırma

Başlangıç : 0 $

Figma Professional : Aylık 12 $

Figma Organization : Aylık 45 ABD doları

Figma Enterprise: Aylık 75 ABD doları

Müşteri değerlendirmeleri ve yorumları

G2: 4,7 üzerinden 5 (809 yorum)

Capterra: 4,7 üzerinden 5 (617 yorum)

5. Adobe Creative Cloud Kitaplıkları

Sistem ve kütüphaneler tasarlamak için en iyisi

adobe Creative Cloud Libraries aracılığıyla

Adobe Creative Cloud Libraries, Adobe Creative Cloud ile entegre bir dijital varlık yönetim platformudur. Bu platform, kullanıcıların grafikler, renkler, karakter stilleri ve logolar gibi yaratıcı varlıkları farklı Adobe uygulamaları ve projelerinde depolamasına, düzenlemesine ve paylaşmasına olanak tanır. Creative Cloud Libraries ile tasarımcılar, varlıklarına birden fazla projede sorunsuz bir şekilde erişebilir ve bunları kullanabilir, böylece zamandan tasarruf eder ve iş akışlarını kolaylaştırır.

En iyi özellikler

Kolay işbirliği için merkezi tasarım varlıkları : Takımlar renkler, tipografi ve grafikler gibi tasarım varlıklarını merkezi bir kitaplıkta depolayabilir ve paylaşabilir

Paylaşılan kitaplıklar : Kitaplıklar takımlar arasında paylaşılabilir, böylece farklı projelerde tasarım varlıklarına kolayca erişilebilir ve kullanılabilir

Photoshop ve Illustrator gibi diğer popüler tasarım araçlarıyla entegrasyon: Kitaplıklar, popüler Adobe tasarım araçlarıyla entegre edilebilir, böylece dosyaları içe ve dışa aktarmak kolaylaşır

Farklı kullanıcılar için özelleştirilebilir erişim ve izinler: Kütüphaneler, farklı kullanıcılara farklı erişim ve izin düzeyleri vermek için özelleştirilebilir

Cihazlar ve platformlar arasında otomatik senkronizasyon: Bu, tasarımlar üzerinde her yerden kolayca çalışmayı sağlar

Sınırlamalar

Sınırlı sürüm kontrolü: Sürüm kontrol sistemi biraz sınırlıdır, bu da tasarımlardaki değişiklikleri ve revizyonları yönetmeyi zorlaştırabilir

Fiyatlandırma

Ücretsiz deneme : 7 günlük deneme

Bireyler : Aylık 52,99 $

Öğrenciler ve Öğretmenler : Aylık 19,99 $

İş: Aylık 33,99 $

Müşteri değerlendirmeleri ve yorumları

G2: 4,6 üzerinden 5 (34.906 yorum)

Capterra: 4,7 üzerinden 5 (7090 yorum)

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6. Miro

Beyin fırtınası yapmak ve tasarım fikirlerini görselleştirmek için en iyisi

Miro aracılığıyla

Miro, takımların beyin fırtınası, fikir üretme ve proje yönetimi gibi çeşitli görevlerde uzaktan çalışmasına olanak tanıyan bir çevrimiçi beyaz tahta platformudur.

En iyi özellikler

Beyin fırtınası ve fikir üretimi için gerçek zamanlı işbirliğine dayalı beyaz tahta: Bu Bu tasarım odaklı düşünme aracı , takımların fikirlerini beyin fırtınası yapmasını ve gerçek zamanlı olarak işbirliği yapmasını kolaylaştıran bir çevrimiçi beyaz tahtaya sahiptir

Özelleştirilebilir şablonlar: Miro, farklı tasarım görevleri için çeşitli şablonlar sunarak bir projeye hızlı bir şekilde başlamanızı kolaylaştırır

Figma ve Sketch gibi popüler tasarım araçlarıyla entegrasyon : Miro, popüler tasarım araçlarıyla entegre olarak dosya içe ve dışa aktarmayı kolaylaştırır

Geri bildirim ve işbirliği için kolay paylaşım ve yorumlama: Herhangi bir takım üyesi kolaylıkla geri bildirim toplayabilir ve revizyonlar yapabilir

Video ve ses: Etkileşimli medya ekleme olanağı sunar

Sınırlamalar

Nesneler ve öğeler için sınırlı özelleştirme seçenekleri: Bu, tasarımcıların ve işbirliği yapanların yaratıcılığını kısıtlayabilir

Fiyatlandırma

Ücretsiz sürüm : Mevcut

Takım : Üye başına aylık 10 ABD doları

İş : Üye başına aylık 20 $

Enterprise: Fiyatlandırma için iletişime geçin

Müşteri değerlendirmeleri ve yorumları

G2: 4,8 üzerinden 5 (4448 yorum)

Capterra: 4,7 üzerinden 5 (1194 yorum)

7. InVision

via InVision

InVision, takımların web ve mobil uygulamalar için prototipler, animasyonlar ve tasarımlar oluşturup paylaşmasına olanak tanıyan bir dijital tasarım ve işbirliği platformudur. Gerçek zamanlı yorumlama ve işbirliği gibi özellikleriyle InVision, her yerden projeler üzerinde birlikte çalışmayı kolaylaştırır.

En iyi özellikler

Yorum ve geri bildirim ile gerçek zamanlı tasarım işbirliği: Bu, takımların projelere yorum ve geri bildirim eklemesine olanak tanır

Tasarım prototipleme ve animasyon araçları: Takımların etkileşimli prototipler oluşturmasına olanak tanır.

Tasarım sistemi yönetimi: Bu, tutarlı bir tasarım oluşturmaya yardımcı olur

Popüler tasarım araçlarıyla entegrasyon: Sketch ve Photoshop ile entegre edilebilir

Tasarım optimizasyonu için kullanıcı testi ve analizi: Bu, kullanıcı geri bildirimlerine ve davranışlarına göre tasarımları kolayca optimize etmenizi sağlar

Sınırlamalar

Sürüm kontrolü ve dosya yönetimi için sınırlı özellikler, bu da tasarımcıların değişiklikleri ve güncellemeleri takip etmesini zorlaştırabilir

Fiyatlandırma

Ücretsiz sürüm : Mevcut

Başlangıç : Aylık 15 $

Profesyonel : Aylık 25 $

Takım : Aylık 99 $

Enterprise: Fiyatlandırma için iletişime geçin

Müşteri puanları ve yorumları

G2: 4,5 üzerinden 5 (671 yorum)

Capterra: 4,6 üzerinden 5 (722 yorum)

8. Frame. io

Takım üyeleri ve müşterilerden geri bildirim ve yorum almak için en iyisi

frame.io aracılığıyla

Frame.io, takımların video projelerinde gerçek zamanlı olarak işbirliği yapmalarını sağlayan bir video işbirliği platformudur. Sürüm kontrolü, açıklamalar ve güvenli paylaşım gibi özellikleriyle, incelemeler ve geri bildirimler için harika bir araçtır.

En iyi özellikler

Gerçek zamanlı yorum ve geri bildirim: Takım üyeleri, bir video veya görüntünün belirli kısımlarına yorum ve geri bildirim bırakabilir

Sürüm kontrolü: Bu, takımın bir video veya görüntünün farklı sürümlerini kolayca karşılaştırmasına, değişiklikleri görüntülemesine ve gerekirse önceki sürümlerine geri dönmesine yardımcı olur

İşbirliği iş akışları: Bu yazılım, görevleri kolayca dağıtmanıza, ilerlemeyi izlemenize ve onay sürecinin daha sorunsuz ilerlemesine yardımcı olur

Güvenli paylaşım: Video ve görüntü varlıklarını müşteriler ve diğer takım üyeleriyle kolayca paylaşırken, bunların gizli ve güvenli kalmasını sağlar

Diğer araçlarla entegrasyon: Frame. io, Adobe Premiere Pro, Final Cut Pro ve Slack dahil olmak üzere çok çeşitli diğer araç ve platformlarla entegre edilebilir

Sınırlamalar

Yüksek hızlı internet bağlantısına bağımlılık: Bu, internet hızı daha yavaş olan uzak işbirliği ortaklarının etkili bir şekilde işbirliği yapmasını zorlaştırabilir

Fiyatlandırma

Ücretsiz sürüm : Mevcut

Pro : Aylık 15 $

Takım : Aylık 25 $

Enterprise: Fiyatlandırma için iletişime geçin

Müşteri puanları ve yorumları

G2: 4,5 üzerinden 5 (60 yorum)

Capterra: 4,6 üzerinden 5 (73 yorum)

9. Milanote

En iyisi projeleri araştırmak ve mood board'lar oluşturmak için

milanote aracılığıyla

Milanote, takımların beyin fırtınası, not alma ve proje yönetimi gibi bir dizi görevde işbirliği yapmasına, ayrıca mood board'lar oluşturmasına ve projeleri için araştırma yapmasına olanak tanıyan bir platformdur .

En iyi özellikler

Görsel işbirliği araçları: Tasarım takımlarının fikir ve konseptler üzerinde işbirliği yapmasını kolaylaştırır; paylaşılan panoya notlar, resimler, bağlantılar ve daha fazlasını ekleme olanağı sunar Tasarım takımlarının fikir ve konseptler üzerinde işbirliği yapmasını kolaylaştırır; paylaşılan panoya notlar, resimler, bağlantılar ve daha fazlasını ekleme olanağı sunar

Gerçek zamanlı işbirliği: Tüm takımın aynı pano üzerinde gerçek zamanlı olarak birlikte çalışmasına ve değişiklikleri ve güncellemeleri görmesine olanak tanır

Kolay dosya paylaşımı: Dosyaları doğrudan panoya yükleyip paylaşma özelliği ile dosya paylaşımı ve Dosyaları doğrudan panoya yükleyip paylaşma özelliği ile dosya paylaşımı ve tasarımlar üzerinde işbirliği yap mayı kolaylaştırır

Entegrasyonlar: Bu yazılım, Adobe Creative Cloud, Figma ve Sketch dahil olmak üzere bir dizi araç ve platformla entegre edilebilir

Şablonlar: Tel kafesler, mood panoları ve tasarım özetleri dahil olmak üzere her türlü tasarım projesi için bir dizi özelleştirilebilir şablon sunarak işbirliğini daha verimli hale getirir

Sınırlamalar

Tasarımlar için sınırlı dışa aktarma seçenekleri, platformda yapılan işlerin araç dışında paylaşılmasını veya sunulmasını kısıtlayabilir

Fiyatlandırma

Ücretsiz sürüm : Mevcut

Kişi başına ödeme : Aylık 12,50 $

Takımınızı yükseltin: Ayda 49 $ ile 10 kişiye kadar

Müşteri değerlendirmeleri ve yorumları

G2: 4,5 üzerinden 5 (40 yorum)

Capterra: 4,7 üzerinden 5 (52 yorum)

10. Notion

Referansları toplamak için en iyisi

Notion, takımların farklı görevler üzerinde işbirliği yapmasını sağlayan bir yazılımdır. Aynı zamanda bir proje yönetimi aracıdır ve not alma ve bilgi paylaşımı için kullanılabilir.

En iyi özellikler

Güçlü veritabanı işlevselliği : Notion'un veritabanı işlevselliği, takımların tasarım varlıklarını, geri bildirimleri ve ilerlemeyi tek bir yerden izlemesine ve yönetmesine olanak tanır

Gerçek zamanlı işbirliği: Tüm takımın aynı belge üzerinde gerçek zamanlı olarak birlikte çalışmasına olanak tanır, böylece geri bildirim almak ve hızlı değişiklikler yapmak kolaylaşır

Özelleştirilebilir çalışma alanı: Görevler, sayfalar, notlar ve daha fazlasını ekleyin

Gömülü multimedya: Notion, kullanıcıların görüntü, video ve ses gibi multimedya dosyalarını doğrudan projelerine gömmelerine olanak tanır

Diğer araçlarla entegrasyon: Notion'u Figma, Sketch ve Adobe Creative Cloud ile entegre edin

Sınırlamalar

Tasarımla ilgili görevler için sınırlı yetenekler, platformun daha karmaşık tasarım projeleri için kullanılmasını zorlaştırabilir

Fiyatlandırma

Ücretsiz sürüm : Mevcut

Artı : Ayda 10 $

İş : Aylık 18 ABD doları

Enterprise: Fiyatlandırma için iletişime geçin

Müşteri değerlendirmeleri ve yorumları

G2: 4,7 üzerinden 5 (2.097 yorum)

Capterra: 4,7 üzerinden 5 (1542 yorum)

Notion ile Confluence'ı karşılaştırın!

Tasarım İşbirliği Yazılımıyla Başarılı Projeler Sunun

Takım işbirliği özelliklerine sahip modern tasarım işbirliği araçları, birden fazla takımın karmaşık tasarım projelerinde sorunsuz bir şekilde birlikte çalışmasını sağlar. Takım iletişimi geliştirir, verimliliği artırır, yaratıcılığı teşvik eder, bilgilere erişimi kolaylaştırır ve en önemlisi, tüm takımlarınızı aynı sayfada tutar.

ClickUp, Flipsnack, Marvel, Figma ve diğer tasarım işbirliği yazılımları gibi araçlar, tasarım ekibinize başarılı projeleri zamanında teslim etmek için gerekli araçları sağlamak için kullanılabilir. Ayrıca ClickUp gibi araçlarla, tasarım sürecinizi basitleştirmek için tüm ürün tasarım iş akışınızı yönetebilir ve gelişmiş işbirliği özelliklerini kullanarak takımlarınızın her zaman bağlantılı, uyumlu ve bilgili olmasını sağlayabilirsiniz.

Misafir Yazar:

Isabela Boncila, PDF'leri etkileşimli flipbooklara dönüştüren bir yazılım olan Flipsnack'te pazarlama uzmanıdır. Pazarlama, yazma ve teknolojiye büyük ilgi duymaktadır.