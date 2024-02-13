pazarlama Takımınız için 10 Ücretsiz Marka Yönergeleri Şablonu

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Başarılı bir işin sırrını öğrenmek ister misiniz? Harika bir ürüne ve iyi düşünülmüş bir pazarlama stratejisine sahip olmak önemlidir, ancak en iyiyi diğerlerinden ayıran şey güçlü bir marka varlığıdır.

Markanıza yatırım yapmak çok iş gibi görünebilir, ancak sonuç gerçekten oyunun kurallarını değiştirebilir. 452 sektör profesyonelinin katıldığı bir ankete göre, marka tutarlılığı gelir artışını %20'ye kadar artırabilir. Ayrıca, ABD'deki tüketicilerin %46'sı, marka bilinirliğinin daha ucuz bir ürün yerine daha pahalı bir ürünü tercih etmelerinin ana nedenlerinden biri olduğunu söylüyor.

Bu nedenlerle, tutarlı bir marka varlığı her iş için çok önemlidir, ancak bunu oluşturmak ve yönetmek zor olabilir. Bu işi kolaylaştırmak için, kullanabileceğiniz ücretsiz marka kılavuzu şablonları hazırladık.

Bu şablonlar, logolar, renk şemaları, stil ve daha fazlası dahil olmak üzere, birleşik ve ilgi çekici bir marka oluşturmak için önemli olan tüm unsurları kolayca planlamanıza olanak tanır.

Ne bekliyorsunuz? İşletmenizin müşterilerinizin kalbini ve zihnini kazanmasını sağlayacak bir marka tanımlamaya başlayalım.

Marka Kılavuzu Şablonu nedir?

Marka kılavuzu şablonu, işletmelerin şirketleri için benzersiz ve tutarlı bir görünüm oluşturmasına yardımcı olan bir araçtır. Logolar, yazı tipleri, sloganlar ve insanların markanızı çevrimiçi gördüklerinde tanımasına yardımcı olacak her şeyi içerebilir.

Bir marka oluşturmak kolay bir görev değildir, bu nedenle bir şablon, her boyuttaki işletmenin bu önemli ayrıntıları planlamasını ve takım genelinde koordine etmesini kolaylaştırır. Markanızın her yönüyle %100 emin olmasanız bile, bu şablonlar üzerinde çalışmak, markanızın sektörünüzde öne çıkması ve başarılı olması için ne olması gerektiğini düşünmenize yardımcı olacaktır.

İyi bir marka stil kılavuzu şablonu nedir?

Her şeyden önce, iyi bir marka kılavuzu şablonu size doğru soruları sormalıdır. Her soru veya boşluk, marka oluşturma sürecinde size nazikçe rehberlik ederek bu süreci basit ve yaratıcı bir alıştırma haline getirmelidir.

Ardından, profesyonel bir marka kılavuzu şablonu yardımcı olabilir. İyi bir şablonun öne çıkmasının bir yolu, nasıl doldurulacağına dair tavsiyeler sunmaktır. Bu sayede, yeni başlayanlar bile markalarının farklı platformlarda veya cihazlarda nasıl görüneceğini planlayabilir.

Son olarak, yararlı şablonlar kendi sınırlarını bilmelidir. Bir marka çok büyük bir şeydir ve bunu tek bir şablonla planlamayı beklemek felakete davetiye çıkarmak anlamına gelir.

Bunun yerine, harika bir marka şablonu belirli alanları düzenlemenize ve yönetmenize yardımcı olacaktır. Bu uzmanlık, markanızı daha yönetilebilir parçalar halinde planlamanıza olanak sağlamakla kalmaz, aynı zamanda güçlü ve birleşik bir markayı oluşturan tüm yönleri düşünmenizi de sağlar.

10 Ücretsiz Marka Kılavuzu Şablonu

Doğru marka kılavuz şablonlarını bulmak genellikle biraz zahmetli olabilir. Ancak, bu 10 marka şablonu listesi ile bu iş sizin için tamamlandı.

Markanızı oluşturmak için yardım aramakla zaman kaybetmeyin. Bu kaynaklarla, şirketinizin kim olduğunu ve müşterileriniz üzerinde neden kalıcı bir izlenim bırakacağını tanımlamaya başlayabilirsiniz.

1. ClickUp Marka Kılavuzları Şablonu

Bu kapsamlı şablonla markanızın görünümünü ve hissini net bir şekilde belgelendirin

ClickUp Marka Kılavuzları Şablonu, tamamen size ait bir marka varlığı oluşturmak için inanılmaz derecede kapsamlı ve basit bir araçtır.

İlk adımlarını atan kişiler için özellikle yararlıdır, çünkü ilk olarak dikkat etmeniz gereken tüm temel bilgileri içerir. Sizi yolunuzdan alıkoyabilecek sayısız ayrıntıda kaybolmak yerine, en önemli markalaşma sorularına odaklanabilirsiniz.

Bu öğeler arasında logolar, renkler, yazı tipleri ve sloganlar gibi unsurlar bulunur.

Bonus olarak, şablonumuzda herkesin doldurabileceği uzman tavsiyeleri de bulunmaktadır. Dolayısıyla, logonuzu veya tipografi en iyi uygulamalarını nasıl tanımlayacağınızdan emin değilseniz, neleri dahil etmeniz gerektiğini ve bunların neden yararlı olacağını özetleyen bir tanıtım metni ile size yardımcı oluyoruz.

2. ClickUp Marka Yönergeleri Beyaz Tahta Şablonu

Beyaz Tahta görünümünde marka kılavuzlarınızı görselleştirerek renkleri, metinleri, logoları ve daha fazlasını kolayca görün

Bu ClickUp Marka Yönergeleri Beyaz Tahta Şablonu, kendi marka kitabınızı veya marka kılavuzunuzu eğlenceli ve görsel bir şekilde oluşturmanın harika bir yoludur. Marka kitabı, markanız için nihai kullanım kılavuzudur.

Ancak, büyük bir kılavuz okumak biraz zor olabilir. Marka Kılavuzları Beyaz Tahta Şablonumuzla, marka kimliğiniz için görsel olarak çekici bir TLDR oluşturabilirsiniz, böylece herkes markanızın ne olduğunu ve ne olmadığını hızlıca anlayabilir.

Beyaz Tahta Marka Kılavuz Şablonumuz, kendi marka kitabınızı oluşturmak için ihtiyacınız olan tüm alanları içerir. Şirketinizin hikayesi, misyonu, tipografi seçimi ve daha fazlası gibi bölümlerde size yol gösterir.

En iyi yanı ise, bu şablonun yararlı yapılacaklar ve yapılmayacaklar listesi içermesi, böylece benzersiz bir marka varlığı oluştururken çok fazla sapma yapma endişesi yaşamazsınız.

Yani, oluşturmak istediğiniz şirket markasına hayat vermek için harika bir yol arıyorsanız, bu şablon tam size göre.

3. ClickUp Marka Yönetimi Şablonu

Bu Marka Yönetimi Şablonu, stil kılavuzlarını ve iç süreçleri belgelendirmenin yanı sıra müşterileriniz için tüm etkinlikleri izlemenizi sağlar

Şirketiniz büyüdükçe, marka yönetimini kontrol altında tutmak giderek daha karmaşık hale gelecektir . Sosyal medya içeriğiniz, iletişimleriniz ve müşteri etkileşimlerinizde tutarlı bir varlık sağlamak için birlikte çalışması gereken birkaç departmanınız olabilir.

ClickUp Marka Yönetimi Şablonu, müşteri etkinliklerini, iç süreçleri ve tasarım özetlerini tek bir yerden takip etmeyi kolaylaştırır. Bu sayede, markanızı korumak için gereken her şeyi düzenleyebilirsiniz.

Bu şablonda, her bir göreviniz için bir yer vardır, ayrıca son teslim tarihleri atayabilir, sorumlu kişiyi belirleyebilir ve yapılması gerekenler hakkında notlar bırakabilirsiniz. Bu belgeyi doldurmak çok az iş gerektirir ve kısa sürede tüm marka yönetimi işleriniz için bir merkez haline gelir.

Artık neler olup bittiğini anlamak için koşturmanıza gerek yok. Bu şablon, şirket içindeki herkesin senkronizasyonunu sağlayacak tek bir belge sunar, böylece hiçbir şey unutulmaz veya gözden kaçmaz.

Tüm bunları düzenlemek size zaman kazandıracak, aynı zamanda markanızın varlığını geliştirmek için projeleri daha tutarlı bir şekilde teslim edebileceğinizden önemli pazarlama KPI'larına ulaşmanıza da yardımcı olacaktır. Aşağıdaki şablonla marka yönetiminizi geliştirmeye başlayın.

4. ClickUp Marka Kimliği Şablonu

Bu hepsi bir arada şablonla markanızı nasıl tanımlayacağınızı öğrenin

Başarıya ulaşmanızı sağlayacak güçlü bir marka kimliği oluşturmak istiyorsanız, ClickUp Marka Kimliği Şablonu tam size göre. İster bir marka yenileme çabası başlatıyor ister sıfırdan yeni bir marka kimliği oluşturuyor olun, bu şablon hedeflerinize rekor sürede ulaşmanıza yardımcı olabilir.

Bu şablon, yeni başlayanlar için uygundur ve beş sayfa içerir: Marka Temelleri, Marka Kimliği, Benim Kimliğim ve Rakip Kimlikler, Marka Özeti ve Marka Varlıkları ve Kılavuzları. Her sayfa, markanızın şu anda nerede durduğunu ve nasıl geliştirilebileceğini daha kapsamlı bir şekilde anlamanızı sağlar.

Örneğin, "Kimliğim ve Rakiplerim" sayfası, markanızın şu anda nerede olduğunu anlamanıza ve ardından rakiplerinizi geride bırakmak için bunu nasıl değiştirebileceğinizi düşünmenize yardımcı olacaktır.

Kapsamlı marka kimliği kılavuzlarıyla hızlı bir şekilde işe başlamak istiyorsanız, ClickUp Marka Kimliği Şablonu işiniz için ideal bir seçenektir.

5. ClickUp Marka Kitabı Şablonu

Simgeleriniz, varlıklarınız ve daha fazlası için yerler içeren bir marka kitabı sıfırdan oluşturun

Bir marka kitabı, her iş için vazgeçilmezdir, ancak bunu oluşturmak ve yönetmek zaman alıcı olabilir. ClickUp Marka Kitabı Şablonu ile, kendi marka kitabınızı kolayca oluşturabileceğiniz hepsi bir arada bir şablon elde edersiniz.

Bu tıklanabilir belge, şirket hikayelerinden misyon beyanlarına, tipografi seçiminden marka kurallarına kadar her şeyi planlamanıza yardımcı olacaktır. Bu şablon, tam işlevsel bir kılavuz oluşturmak için dahil etmeniz gereken her yönü özetlemekle kalmaz, aynı zamanda süreci adım adım anlatan bir video da içerir.

Ayrıca, bu belge marka varlıklarınız için yer içerir, böylece takımınızın oluşturduğu her şeyi takip etmek daha da kolaylaşır. Bu da kaynakları aramak için daha az zaman harcayıp müşterilerinizi etkilemek için daha fazla zaman harcayacağınız anlamına gelir.

Marka kitabınızı oluşturmanın ve yönetmenin basit bir yolunu arıyorsanız, bu şablon tam size göre.

6. ClickUp Yeniden Markalaşma Şablonu

Zaman çizelgesi görünümüyle markanızı yeniden konumlandırma sürecini planlayın

Şirketinizin markasını yenilemek, bu süreci bir veya iki kez yaşamış kişiler için bile oldukça zor bir görev olabilir. İşte bu yüzden ClickUp Marka Yenileme Şablonu yardımınıza koşuyor! Etkili bir marka yenileme için ihtiyacınız olan tüm tasarım öğelerini içeren kapsamlı bir şablondur.

Bu şablon, markanızı yeniden oluşturmak için muhtemelen yapmanız gereken birçok görevle doldurulmuştur, örneğin marka varlıklarınızı değiştirmek ve içerik takvimlerinizi güncellemek gibi. Ayrıca, şablonu başarınız için en önemli görevlerle özelleştirebilirsiniz.

ClickUp'ın sezgisel arayüzü ve yararlı kaynakları ile tüm bu görevlerin zamanında ve tek bir yerde organize olmasını sağlayabilirsiniz.

Kulağa hoş geliyor mu? ClickUp Rebranding Şablonu ile markanızı yeniden konumlandırma projenizi başlatın.

7. ClickUp Marka Lansmanı Şablonu

Her görevin zamanında tamamlandığından emin olarak markanızın lansmanını başarıyla gerçekleştirin

Üç, iki, bir, kalkış!

En azından duymak istediğiniz budur. Ancak markanızın lansman gününden önce yapmanız gereken birçok planlama vardır ve bu şablon tam da bu konuda size yardımcı olabilir.

ClickUp Marka Lansmanı Şablonu, takımınızın marka lansmanınızla ilgili tüm proje görevlerini düzenlemesini sağlar. Bu, roller atama, son teslim tarihleri belirleme ve ihtiyacınız olan tüm önemli çıktıları listelemeyi içerir.

Ayrıca yeni başlayanlar için de kolaydır ve tamamlanması gereken görevlerin listesi, toplantı takvimi ve hatta büyük gün için ne zaman hazır olacağınızı gösteren bir zaman çizelgesi ile düzenli kalmanızı sağlar.

Biraz korkuyor musunuz? Merak etmeyin! Bu şablon için ayrıntılı bir kılavuz hazırladık, böylece lansman planlama çabalarınızı en verimli şekilde nasıl kullanabileceğinizi öğrenebilirsiniz.

Daha fazla beklemenize gerek yok. ClickUp Marka Lansmanı Şablonu ile markanızın lansmanını unutulmaz bir gün haline getirin.

8. ClickUp Marka Stil Kılavuzu Şablonu

Yeni marka stil kılavuzunuzu en son göreve kadar planlayın

Bir stil kılavuzu istemek ve bir stil kılavuzu oluşturmak çok farklı şeylerdir. Bazen, tek tip bir stil kılavuzu oluşturmak, başlangıçta çok zor bir görev gibi görünebilir. Ancak, doğru şablonu kullanarak takımınızı organize ederseniz, ürününüze yakışan stil kılavuzlarını kolayca oluşturabilirsiniz.

ClickUp Marka Stil Kılavuzu Şablonu ile takımınız, yeni marka stil kılavuzunuzu oluşturmak için kolayca bir yol haritası belirleyebilir. Bu şablon, işi tamamlamak için gerekli tüm görevleri otomatik olarak içe aktarmanıza, eklemenize ve düzenlemenize olanak tanır.

Ayrıca, her görev için çaba düzeyi, karmaşıklık, gözden geçirenler ve ilgili varlıklar gibi öğeler ekleyebilir ve bunları düzenli bir görev listesinde veya Gantt Grafiğinde görüntüleyebilirsiniz.

Marka kişiliğinizi tanımlamaya hazır mısınız? Stil Kılavuzu Şablonlarımızı kullanarak mükemmel stil ve ses belgenizi planlamaya başlayın.

9. ClickUp Marka Stil Kılavuzu Belge Şablonu

Marka kılavuzunuzu tek bir kolay okunur belgede oluşturun

Stil kılavuzunuzu planlamak işin sadece yarısıdır. Stil kılavuzunuzun markanızın tüm yönlerine ilişkin net talimatlar içerdiğinden de emin olmanız gerekir.

ClickUp Marka Stil Kılavuzu Belge Şablonu, birleşik bir marka stilini oluşturan tüm önemli alanları düzenleyerek bu süreci her zamankinden daha kolay hale getirir. Bunlar arasında şunlar yer alır:

Marka sesi

Şirket misyonu

Kültür ve değerler

Görsel kimlik ve stil

Marka stil kılavuzunuzu belirlemek, gelecekteki pazarlama kampanyalarınızı bir üst seviyeye taşımanıza yardımcı olacağı için çok önemlidir. Bu şablonun yardımıyla, tüm işlerinizin birbiriyle uyumlu olmasını ve markanızla etkileşim kuranlara daha iyi bir deneyim sunmasını sağlayabilirsiniz.

Böylece, müşteriler bir blog yazısını okurken, bir infografiğe bakarken veya bir basın bültenini okurken, bunların sizin tarafınızdan oluşturulduğu açıkça anlaşılır.

Marka stil kılavuzunuzu planlamaya başlamak için aşağıdaki bağlantıya tıklayın.

10. ClickUp Logo Stil Kılavuzu Şablonu

Logo oluşturma şablonumuzla size özgü bir logo oluşturun

Logo, her markanın temel taşı ve dünyaya gösterdiğiniz yüzüdür. Bu nedenle, logonuzun ve ikonografinizin tüm varyasyonlarını sitenizde doğru bir şekilde kullanmalısınız.

ClickUp Logo Stil Kılavuzu Şablonu, akılda kalıcı bir marka logosu tasarlamak için gereken her şeyi kapsadığınızdan emin olmanızı sağlar. Bu şablon, marka renk paleti, tipografi seçimi ve logo varyasyonları gibi almanız gereken tüm önemli kararları adım adım anlatır.

Ayrıca, markalama öğelerinizin farklı platformlarda ve cihazlarda doğru şekilde uygulandığından emin olmak için yararlı kaynaklar da sağlar.

Logo Stil Kılavuzu Şablonumuzla benzersiz bir logo tasarımı oluşturmaya başlayın.

Adım Adım Bir Marka Oluşturun

Markalar, oluşturulması ve güncel tutulması için çok zaman ve çaba gerektiren gerçekten büyük şeylerdir. Ancak, marka kılavuzu şablonlarının yardımıyla bu süreç hiç olmadığı kadar kolay hale gelir.

Kurumsal bir marka veya küçük bir işletme için marka tasarımı yapıyor olsanız da, işinizi başarıya taşıyacak etkili bir marka stratejisi oluşturabilirsiniz. Logo oluşturmaktan lansman günlerini planlamaya kadar, 10 ücretsiz ClickUp Marka Şablonumuz, şirketinizin markalaşma çabalarını bir üst seviyeye taşıyacak.

Ücretsiz ClickUp hesabınızı bugün oluşturun ve markanızı tanımlamanıza ve işinizi kurmanıza yardımcı olacak binlerce şablonumuzdan seçim yapmaya başlayın.