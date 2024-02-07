2025'te Benzersiz Bir Marka Kimliği Nasıl Geliştirilir?

Favori markanızı düşündüğünüzde, muhtemelen renk, logo, reklamlarının sesi ve markayla ilişkilendirdiğiniz imgeler gibi belirli özellikleri aklınıza gelir. İşte bu, marka kimliğinin işleyişidir.

Marka kimliğinizi, markanızın yüzü olarak düşünün. Markanızı, alanınızdaki diğer tüm markalardan ayıran şeydir.

Markanız için bir kimlik oluşturmak zaman, emek ve yaratıcı bir ruh gerektirir.

Bu kılavuzu kullanarak, markanızın DNA'sını yansıtan unutulmaz bir marka kimliği oluşturmayı öğrenin.

Marka Kimliği Nedir?

Marka kimliği, marka stratejisinin önemli bir bileşenidir. Metinler, görseller ve daha fazlasını kullanarak markanızı aktif bir şekilde şekillendirerek müşterilerinize markanızın doğru imajını yansıtmanızı sağlar.

Marka kimliğiniz aşağıdakiler gibi farklı marka unsurlarını içermelidir:

Marka değerleri, inançları ve misyonu

Markanızın ürünle iletişim kurma şekli (marka sesiniz)

Kullanıcılar markanızla etkileşimde bulunduklarında ne hissederler (marka kişiliğiniz)?

Müşterilerin markanızı nasıl algıladığı (marka algısı ve konumlandırma)

Marka kimliği tasarımınız üzerinde çalışmak, markanızın kişiliğini ortaya koymak için iyi bir başlangıç noktasıdır.

Marka kimliği işiniz için neden önemlidir?

İyi tanımlanmış bir marka kimliği:

Ürün/hizmetinizi markanıza bağlar

Markanızın anında tanınmasını sağlar

Müşterilerinizin zihninde silinmez bir imaj oluşturun

Marka sadakatini artırmak için sağlam bir temel oluşturur

Aynı ürünlerin olduğu bir pazarda markanızı farklılaştırın

Şirketler, tüm marka unsurları arasında tutarlılığı sağlamak için açıkça tanımlanmış kuralları içeren bir marka stil kılavuzu hazırlar.

Bunu grafik tasarımcılarınız, metin yazarlarınız vb. için kutsal bir kase olarak düşünün.

4 Güçlü Marka Kimliği Tasarımı Örnekleri

Marka kimliği, zaman içinde sadece sembollere dayalı kökenlerinden gelişerek evrimleşmiştir.

Artık sadece tişörtlere, kahve fincanlarına ve diğer marka varlıklarına yerleştirmek için logo oluşturmakla sınırlı değildir.

Günümüzde marka kimliği oluşturmak, markanızın kişiliğini oluşturmayı ve marka hikayenizi güçlendirmek için bir marka yönetimi stratejisi kullanmayı içerir.

Örnek alınabilecek dört marka kimliği örneğini biraz daha ayrıntılı olarak inceleyelim.

İlham alabileceğiniz dört marka kimliği örneği

1. Glossier

Glossier'in görsel kimliği, beyaz ve yumuşak pembe renklerinden oluşan minimal bir renk paleti ile sadeleştirilmiş bir yaklaşıma dayanmaktadır

Glossier'in marka kimliği, minimalist yazı tipiyle dürüstlük ve şeffaflığı ön plana çıkarıyor.

Her temas noktasında tasarım estetiği göze hoş, özenli ve düzenlidir.

Ürün ambalajından güçlü bir bloga kadar her marka öğesi, müşterilerle dürüst konuşmaları teşvik eder.

Marka stratejiniz için anahtar noktalar:

Marka kimliğinizi hedef kitlenize yardımcı olmak için kullanın:

Görseller, kelimeler ve metinler aracılığıyla markanızın tutarlı bir imajını geliştirin

Marka güzellik alanında faaliyet gösteriyor olduğu için, markayla olan yolculuklarında eğlenin

2. Airbnb

Airbnb'nin marka kimliği örneğini kullanarak Design Studio aracılığıyla tutarlı bir marka deneyimi oluşturmayı öğrenin

Güçlü bir marka kimliği, her etkileşimde markanın kişiliğini yansıtır. Airbnb bunun en iyi örneğidir.

Tutarlı bir renk paleti kullanmaktan tipografiye kadar, Airbnb'nin markalaşma stratejisi kusursuzdur. Aslında, benzersiz "Belo" logosu ve gerçek hayattan görüntülerden basit kullanıcı arayüzüne ve şeffaf mesajlaşmaya kadar markayla ilgili her şey "ait olma" kavramını pekiştirir.

Marka stratejiniz için anahtar noktalar:

Markanızın "neden"ini öğrenin

Marka kimliğinizin her temas noktasında tek bir vizyon (bu durumda aidiyet) kullanın

Vizyonunuz, platformlar, kanallar ve reklam öğeleri genelinde kullanıcı deneyiminize de yansımalıdır

Müşterilerinizin geri bildirimlerini dinlemeye devam edin ve uygun olanları uygulayın, böylece hedef kitleniz kendini dinlenmiş hisseder ve markanızla daha kolay bağ kurabilir

3. Oatly

Cesur olun, Oatly'nin marka kimliği gibi eğlenceli olun

Oatly, sürdürülebilirlik ve şeffaflığa olan bağlılığı üzerine kurulmuş bir markadır.

Markanın pazarlama kampanyaları, müşterileri kendine özgü marka sesiyle çekmek için genellikle mizah ve yaratıcılık kullanır. Oatly'nin ambalajları ve genel marka kimliği, temiz çizgiler, basit tipografi ve temel bir renk paleti ile minimalist bir tasarım estetiğine sahiptir.

Bu tasarım yaklaşımı, markanın doğal içeriklere ve sadeliğe verdiği önemi yansıtıyor.

Marka stratejiniz için anahtar noktalar:

Oatly, sürdürülebilir gıda üretiminin zorluklarını tartışmaktan çekinmez ve bu sayede hedef kitlesiyle güven ilişkisi kurar

Markanın markalaşma yaklaşımı inovasyon odaklıdır; göze çarpan yazı tipleriyle risk almaya ve benzersiz ambalajlarla geleneklere meydan okumaya isteklidir

Cesur olmaktan emin değilseniz, şunu düşünün: Markanız bir kişi olsaydı, nasıl bir kişiliğe sahip olurdu?

4. Headspace

Headspace'in marka kimliği, Anna Charity tarafından tasarlanan temiz ve sezgisel tasarımıyla güçlü bir şekilde bağlantılıdır

Headspace'in marka kişiliği, rehberli meditasyon kullanıcılarında farkındalık ve mutluluk hissini yansıtıyor.

Okunması kolay, temiz ve modern bir tipografi kullanılarak markanın sadelik ve netliğe verdiği önem yansıtılmıştır. Ayrıca, Headspace'in görsel stili temiz çizgiler, basit illüstrasyonlar ve minimalist bir estetikle tanımlanmaktadır.

Ancak Headspace'in marka kimliğinin en ilginç unsuru, renk paletidir. Bu palet, renk patlamalarıyla (diğer bir deyişle enerjiyle) serpiştirilmiş bol miktarda beyaz alan kullanır.

Marka stratejiniz için anahtar noktalar:

Görsel markanızdaki her öğenin bir anlamı olmalıdır. Örneğin, Headspace logosundaki turuncu nokta, odaklanmış ve sakin olma hissini simgeler ve alnın tapınağını temsil eder

Marka, rahatsız edici olmadan eğlenceli bir hava yaratmak için renkleri kullanıyor; illüstrasyonlar ve tipografi yumuşak kenarlı, yumuşak bir ton ve ses ifade ediyor

Benzersiz ve Akılda Kalıcı Bir Marka Kimliği Nasıl Oluşturulur?

Hedef kitlenizde yankı uyandıran bir marka kimliği oluşturmak mı istiyorsunuz?

Aşağıdaki beş adımı izleyin:

Adım 1. Araştırma ve düşünme

Akılda kalıcı bir marka kimliği oluşturmanın ilk adımı, anlamaktır:

En çok etkileşimde bulunduğunuz kitlenin kim olduğu, ne istediği, sorunlarının neler olduğu ve daha derin düzeyde nelerden hoşlandığı

En iyi performans gösteren hedef kitlenizin zorlukları

Kendi değer önermeniz ve misyonunuz

Markanızın özellikleri ve kendine özgü kişiliği

Deneyimli bir marka kimliği uzmanının hizmetlerinden yararlanarak kapsamlı bir hedef kitle analizi yapın ve müşteri hizmetleri ile satış temsilcileriyle konuşarak müşterilerinizin sadakatini sağlayan unsurlar hakkında gerçek zamanlı veriler elde edin.

Bu bilgiler, tasarımcılarınız, içerik yazarlarınız, geliştiricileriniz ve diğerleri tarafından kolayca erişilebilecek bir kaynak olan marka yönergelerinizi tasarlamanıza yardımcı olacaktır.

ClickUp işte bu noktada öne çıkıyor. İster kendi işiniz için ister bir müşteriniz için bir marka kimliği oluşturmak isteyin, ClickUp Pazarlama Proje Yönetimi aracı gibi bir yazılım kullanmak işleri hızlandırır ve herkesin bilgilenmesini sağlar.

ClickUp Proje Yönetimi aracı, marka kimliği oluşturmanın tüm aşamalarını yönetmenize yardımcı olur.

ClickUp'ın Liste görünümündeki filtreleri kullanarak görevleri duruma, önceliğe ve diğer birkaç Özel Alan'a göre sıralayın ve işlerinizi size özel bir görünümle görüntüleyin

Marka kimliği oluşturmak, markalaşma sürecinin izlenmesini zorlaştıran birçok adım ve bileşeni içerir. Güçlü bir marka kimliği oluşturmak için görseller, metinler ve animasyonlar gibi her marka öğesini takip etmeniz ve farklı takım üyeleri tarafından yönetilen çeşitli görevleri izlemeniz gerekir.

ClickUp, tüm görevleri, kaynakları ve varlıkları bir araya getirerek takımların marka yönergeleri oluşturulurken her adımı izleyebilmesini sağlar.

Ayrıca, ClickUp Görev Yönetimi özelliği, farklı görev türlerine göre marka kimliği oluşturma sürecini organize ederek en önemli görevinizi yerine getirmenizi sağlar.

ClickUp Görev görünümüyle görevlerinizi basitleştirin

Projenizin ve hedef kitlenizin ihtiyaçlarına göre görevlerinizi ve alt görevlerinizi birkaç tıklamayla özelleştirmek için kullanın.

Adım 2. Hedef kitlenizin ilgisini çekecek anahtar marka öğeleri üzerinde çalışın

Markanızın neyi temsil ettiğini ve hedef kitlenizin beklentilerini belirlemek için araştırmanızı tamamladınız.

Bir sonraki adım, markanızın tüm unsurları için bir "moodboard" oluşturmaktır. Örneğin:

Markanızın değerlerini, misyonunu ve kişiliğini doğru bir şekilde temsil eden bir logo oluşturma

Seçtiğiniz renk paletinin hedef kitlede uyandırdığı duygulara göre renk paletini sonlandırma

Marka kişiliğinizi yansıtan çeşitli renk paletleri seçin, örneğin: birincil palet ikincil palet arka plan rengi metin rengi

birincil palet

ikincil palet

arka plan rengi

metin rengi

Yazı tiplerini deneyerek markanızın ruhunu en iyi yansıtan yazı tipini bulun ve ardından tüm müşteri temas noktalarında tutarlı bir şekilde kullanılacak bir yazı tipi seti seçin

Dil, stil ve içerik biçimlendirme konusunda yapılması ve yapılmaması gerekenlere odaklanarak ve markanızın özünü en iyi şekilde vurgulayan belirli kelimeler kullanarak doğru ses ve üslubu yakalayın

Markanızın tonunu belirlemek için ambalaj ve diğer görüntü ile ilgili tasarım öğelerini tasarlama

birincil palet

ikincil palet

arka plan rengi

metin rengi

Tüm bu unsurların marka görevlerinizde takip edilmesini sağlamak çaba gerektirir. ClickUp Belgeleri, marka kimliğinizi düzenlemenize yardımcı olur.

İşte nasıl:

ClickUp Belgeleri, resimler, dosyalar, bağlantılar vb. dahil olmak üzere tüm fikirlerinizi tek bir yerde toplamanıza ve takımınızla paylaşmanıza yardımcı olur. Belgeleri kolaylık sağlamak için iç içe sayfalar kullanabilir, yer imleri ekleyebilir, tablolar ekleyebilir ve stil seçeneklerini kullanarak özelleştirebilirsiniz.

ClickUp içindeki görevlerde doğrudan kullanıcılara yorum atayarak yorumlarınızın görülmesini sağlayın ve atanan yorumları bir Kontrol Listesi içinde hızlıca görüntüleyin

Ayrıca, aynı belgeyi marka yönergelerinizi yazmak, gerçek zamanlı olarak düzenlemek, yorumlarda kişileri etiketlemek, gerektiği gibi biçimlendirmek ve tek bir tıklamayla takımla paylaşmak için kullanabilirsiniz. Belgeler ayrıca eylem öğeleri atamanıza, takım üyelerinizle doğrudan sohbet etmenize ve şüphelerinizi hızla gidermenize olanak tanır.

ClickUp Belgelerinde takım üyeleriyle işbirliği yaparak yazı tiplerini özelleştirin, Görev ilişkileri ekleyin veya doğrudan belge içinde Görevlere bağlantı verin

ClickUp Belgeleri ile metinleri doğrudan izlenebilir görevlere dönüştürebilirsiniz. Ayrıca, aynı değişiklikleri tekrar yapmak zorunda kalmamak için bunları görevlerle birbirine bağlayabilirsiniz.

Adım 3: Marka öğelerinizi bir araya getirin

Zor işleri tamamladınız.

Şimdi tüm marka öğelerinizi tek bir yerde, marka yönergeleri, şablonlar ve marka tasarım kiti formunda bir araya getirme zamanı.

Marka kimliğinizin sosyal medya ve diğer pazarlama materyallerinde tutarlı olmasını istediğinizi varsayalım. Bu durumda, müşteri hizmetlerinden satışa, pazarlamadan ürüne kadar tüm takımlarınızın tek bir tıklama ile marka yönergelerine ve marka kitine erişebilmesini sağlamalısınız.

Müşteriniz için marka maketleri oluşturmak istediğinizi varsayalım. Sadece pazarlama ve markalaşma takımlarınızın katılımı yeterli olmayacaktır.

Tasarım ekibinizin, geliştiricilerinizin ve içerik yazarlarınızın neler olup bittiğini gerçek zamanlı olarak görebilmesi gerekir.

Bu kurulumda, başarılı pazarlama işbirlikleri elde etmek için yeterince iyi ürün maketleri oluşturmanın işbirliğine dayalı bir yolu olan ClickUp Beyaz Tahtaları kullanmayı düşünün :

Bu Beyaz Tahtayı Kullanın ClickUp Beyaz Tahtalar ile şekiller arasında bağlantılar kurun

Unutmayın, marka kimliği tasarımınız ve marka sesiniz birbiriyle bağlantılıdır.

Nihai ürününüz marka kişiliğinizle uyumlu değilse, yatırımlarınız boşa gidecektir. Tüm takımlarınızın aynı sayfada olmasını sağlamak için, herkesin takip edebileceği bir marka kitabı oluşturmanızı ve toplu beyin fırtınası yapmak için zihin haritalama yazılımı kullanmanızı öneririz.

ClickUp Marka Yönergeleri Beyaz Tahta' yı kullanarak takımınızın işbirliği yapmasını ve her marka öğesini içeren marka yönergelerini sıfırdan oluşturmasını sağlayın:

Bu Beyaz Tahtayı Kullanın ClickUp Beyaz Tahtalar ile tasarım toplantılarınıza başlayın

Adım 4: Marka stratejinizi tanımlayın ve uygulayın

Markalaşma sürecinizin son aşamasına geldiniz. Dördüncü adım, markanızın tüm temas noktalarında (web siteniz, sosyal medya, e-postalar vb.) tutarlı bir şekilde temsil edilmesini sağlamaktır.

Marka stratejinizi uygularken izleyebileceğiniz birkaç ipucu:

Markanızın görsel olarak nasıl gelişeceğini düşünün

Marka stratejinizi söz konusu kanala (reklam, sosyal medya, e-posta pazarlama, iç iletişim vb.) göre uyarlayın

İçeriğinizin, tonlama ve görünüm ve his açısından markanızın görsel kimliğine nasıl haritalanacağını kavramsallaştırın

Aşağıdakileri göz önünde bulundurarak bir marka stil kılavuzu oluşturun: müşterilerinizin markanızı nasıl algıladığı kuruluşunuzun güçlü ve zayıf yönleri, fırsatları ve tehditleri marka imajınızın nasıl olduğu markanızın anahtar iş hedefleri markanızın benzersiz sesi sunduğunuz ürün/hizmet türü

müşterileriniz markanızı nasıl algılar?

kuruluşunuzun güçlü ve zayıf yönleri, fırsatları ve tehditleri

marka imajınız nasıl görünür?

markanızın anahtar iş hedeflerinin neler olduğunu

markanızın benzersiz sesi nedir

sunduğunuz ürün/hizmet türü

müşterileriniz markanızı nasıl algılar?

kuruluşunuzun güçlü ve zayıf yönleri, fırsatları ve tehditleri

marka imajınız nasıl görünür?

markanızın anahtar iş hedeflerinin neler olduğunu

markanızın benzersiz sesi nedir

sunduğunuz ürün/hizmet türü

Güçlü bir marka oluşturmak için ClickUp'ın marka kılavuzu şablonlarını da kullanabilirsiniz.

Bu Şablonu İndirin Bir sonraki markalaşma girişiminizi yönetmek için ClickUp'ın Markalaşma Şablonunu kullanın

İnsanlar görselleri metinden 60.000 kat daha hızlı işledikleri için, güçlü bir markanın işareti görsel bir markadır. Ancak günlük görevlerin koşuşturmacası içinde, markanızın hikayesi bazen yanlış bir yöne sapabilir; kötü düzenlenmiş bir görüntü, yanlış bir illüstrasyon, duyarsız bir metin vb.

ClickUp Markalaşma şablonu, işlerinizi ve takımınızı kontrol altında tutan, takip etmesi kolay bir süreç geliştirmenize yardımcı olur. Bu şablonu kullanarak zaman kaybetmeden ve işleri karmaşıklaştırmadan markanızın hikayesini, değerlerini ve misyonunu anlatın.

Bir başka harika şablon ise ClickUp'ın Marka Yönergeleri Şablonu'dur. Bunu kullanarak logo, renkler, marka sesi, yazı tipleri vb. tüm öğelerinizi ayrıntılı olarak belirleyin ve süreç boyunca markanızın değerleri, kimliği ve mesajlarının tutarlılığını sağlayın.

Bu Şablonu İndirin Tüm fikirlerinizi tek bir yerde düzenlemek için Marka Kitabı şablonunu kullanın

Tüm kanallarda birleşik bir kimlik oluşturmak için daha kapsamlı bir şey arıyorsanız, ClickUp'ın Marka Kitabı şablonunu kullanın. Bu şablon, fikirleri düzenlemenize, varlıkları görselleştirmenize ve ilerlemeyi izlemenize yardımcı olur.

Adım 5: İzleyin, analiz edin ve tekrarlayın

Sağlam bir marka kimliği oluşturmanın son adımı, markanızın kullanıcılar üzerindeki etkisini sürekli olarak izlemek ve takip etmektir.

Hedef kitlenizin marka kimliğinizi olumlu bir şekilde görmesini sağlamak için şu ipuçlarını izleyin:

Sosyal medyadaki konuşmaları ve bahsetmeleri izleyin

Müşterileri anket

Analizleri kullanarak kullanıcıların markanızla nasıl etkileşim kurduğunu görün

Marka hedeflerinizi takip etmek zor bir görev haline geliyorsa, ClickUp Hedefleri'ni kullanın.

Hedef kitlenizin hatırlayacağı, akılda kalıcı bir marka oluşturmak, marka kimliği hedeflerinizi izlemekle başlar. ClickUp Hedefleri bu konuda size çok yardımcı olur:

ClickUp Hedefleri ile takımın marka kimliğinden uzaklaşmasına izin vermeyin

Bu ClickUp özelliğini kullanarak takımınız için takip edilebilir Hedefler oluşturun, takımınızın yolundan sapmamasını ve kaliteden ödün vermeden daha hızlı sonuçlar elde etmesini sağlayın.

Marka Kimliğinde Yedi Unsurun Rolü

Markanızın kimliği, marka imajınızdır; yani marka konumlandırmasında göz ardı etmemeniz gereken görsel bir yönü vardır.

Genel olarak, bir markanın görsel kimliğini yedi anahtar unsur oluşturur:

1. Logo

Pixar logosu, logoların en ikonik örneklerinden biridir

Marka kimliğiniz basit bir logo tasarımıyla başlar.

Görsel bir marka logosunun gücünü anlamak istiyorsanız şunu düşünün:

Birisi swoosh'tan bahsettiğinde, aklınıza Nike markası gelir. McDonald's'ın ikonik altın kemerlerini kim tanımaz ki?

İşte marka kimliğinize marka kişiliğinizi entegre etmenin gücü budur.

Stratejik olarak tasarlanmış bir logo, müşterinin zihninde sonsuza kadar kalır. İşte bunu doğru şekilde yapmanın yolları:

Duygu uyandırmalı

Basit ve minimalist olmalı

Stratejik olarak yönlendirilmesi gerekir

Oluşturmak için zaman ayrılmalı ve sürekli yinelemeler içermelidir

2. Marka renk paleti

Marka renkleri de marka kimliğiniz üzerinde önemli bir etkiye sahiptir. Müşteriler psikolojik olarak farklı renklere bağlanır.

Örneğin, sarı renk mutluluk, kırmızı renk tutku, yeşil renk doğa gibi duyguları ifade eder.

Bu nedenle, seçtiğiniz renk paleti, müşterilerinizin markanızın imajıyla anında bağlantı kurmasını sağlamalıdır. Örneğin, sarı ve kırmızı renk paleti otomatik olarak McDonald's'ı akla getirir.

Görsel olarak en çekici markalar, pazarlama materyallerinde ve kampanyalarında aşağıdaki marka renk ipuçlarını izler:

Görüntüler, grafik tasarımlar ve marka yazı tiplerinde renk tutarlılığını sağlayın

Markanın genel havasını belirlemek için bir renk paleti kullanın. Belirli renkler (sıcak, parlak renkler gibi) izleyicinin duygularını olumlu yönde etkiler, mutluluk ve enerji verir

Tamamlayıcı renk paletinden yararlanarak markanızı daha tanınır hale getirin

Marka kişiliğinizi doğru bir şekilde yansıtan en fazla dört tamamlayıcı renk seçin

3. Marka yazı tipleri

Marka renkleri markanızın görsel kimliği ise, yazı tipleri de sesidir.

Metinleri, markanızın tonunu ve stilini şekillendirmek için kullanırsınız. Tipografi söz konusu olduğunda, seçmeniz gereken iki tür vardır: logo yazı tipleri ve marka yazı tipleri.

Örneğin, Coca-Cola'nın logo yazı tipi, logo yazı tiplerinin klasik bir örneğidir. Coca-Cola'nın benzersiz el yazısı yazı tipi anında tanınır ve yalnızca şirketin logosu için kullanılır.

Coca Cola'nın logo yazı tipi ThoughtCo tarafından iyi tanınmaktadır

Google'ın marka yazı tipi olan "Product Sans", marka yazı tipi için iyi bir örnektir. Google'ın kendine özgü bir logosu olsa da, "Product Sans" yazı tipi, web sitesi başlıkları, pazarlama materyalleri ve ürünleri dahil olmak üzere markanın görsel kimliğinin çeşitli yönlerinde kullanılır.

Markanızın tipografisini en iyi şekilde kullanmak için:

Takımınızın kullanılacak yazı tipleri konusunda belirli marka yönergelerine uyduğundan emin olun

Müşterilerinizin zihnine ve ruh haline hitap eden bir yazı tipi kullanın

Marka kişiliğinize uygun bir yazı tipi seçin; örneğin, çağdaş sans serif yazı tipleri modern bir özelliğe sahip markalar için en uygunken, el yazısı yazı tipleri eğlenceli ve genç bir kişiliğe sahip markalar için idealdir

4. Marka imajı

Güçlü bir marka kimliği, izleyicide uyandırdığı duygulara dayanır. Güçlü görseller bunun önemli bir parçasıdır.

Marka kimliği tasarımınızın başarılı olması için şu ipuçlarını dikkate alın:

Kullandığınız her görüntü, illüstrasyon ve resim, ilettiği mesaj açısından kasıtlı ve tutarlı olmalıdır

Marka imajını içerik tonu ve marka kişiliği ile uyumlu hale getirin

Temiz, yüksek kaliteli ve profesyonel görseller kullanarak ilişkilendirilebilirliği artırın ve marka bağlantısını geliştirin

5. Marka tipografisi

Yazı tipleri ve fontlardan oluşan marka tipografiniz, metinler aracılığıyla markanızın kişiliğini yansıtır. Logonuz ve renk paletiniz gibi, tipografi seçiminiz de marka kimliğinizle uyumlu olmalıdır.

En iyi sonucu elde etmek için şu tipografi ipuçlarını izleyin:

Neden belirli bir tipografi kullanmak istediğinizi anlayın; örneğin, el yazısı yazı tipleri daha samimi bir his verir

Çok fazla yazı tipi ve boyut kullanmamaya çalışın

Satır uzunluğu ve boşluk gibi kararları verirken okunabilirliği göz önünde bulundurun

Kullanıcı deneyiminin olumlu olması için tipografinizin okunaklı ve anlaşılır olduğundan emin olun. Bunu, farklı ekran boyutlarında test ederek yapabilirsiniz

6. Marka şekilleri ve desenleri

Marka şekilleri ve semboller, markanıza avantaj sağlayan önemli görsel öğelerdir. Markanız için estetik açıdan anlamlı şekil ve desenleri seçmek için şu ipuçlarını kullanın:

Aşağıdaki özelliklere sahip şekil ve desenleri seçin: Hedef kitlenizin değişen ihtiyaçlarına duyarlı Mevcut taleplerine uygun Markanızın mesajı ve vizyonuyla uyumlu

Hedef kitlenizin değişen ihtiyaçlarına duyarlı

Mevcut taleplerle alakalı

Markanızın mesajı ve vizyonuyla uyumlu

Hedef kitlenizin değişen ihtiyaçlarına duyarlı

Mevcut taleplerle alakalı

Markanızın mesajı ve vizyonuyla uyumlu

Farklı ekranlara ve platformlara daha kolay uyum sağlayacak çok yönlü şekiller ve desenler tercih edin

Şekilleri ve desenleri seçerken markanızın renk paletini unutmayın

Şekillerin ölçeklenebilir olduğundan emin olun

Doğru sonucu elde edene kadar desenleri test edin ve deneyin

7. Sloganlar ve tagline'lar

Sloganlar ve tagline'lar da markanızın çekiciliğini büyük ölçüde artırır. Tagline genellikle yedi kelimeden azdır, slogan ise dokuz kelime veya daha fazladır.

Bu iki metin öğesi, markanızı kelimelerle özetlemelidir. Basit ve kısa olmalıdır.

Sloganlarınız, pazarladığınız ürün/hizmete bağlı olarak değişebilir, ancak tagline'ınız daha kalıcıdır. Her ikisi de etkileyici ve akılda kalıcı olduğu ve markayı doğru bir şekilde tanımladığı sürece, sorun yoktur.

ClickUp ile markanızın amacını iletin ve marka deneyimini iyileştirin

İyi bir marka, marka imajı yaratır; harika bir marka ise işin kimliğini geliştirmeye odaklanır. Harika bir marka kimliği tesadüfen ortaya çıkmaz, marka özellikleri her zaman göz önünde bulundurularak kasıtlı olarak oluşturulur.

Görsel markanızı yenileyin — ClickUp'ı kullanın ve markanızın görülmesini ve hatırlanmasını sağlayın.

Sık sorulan sorular

1. Marka kimliğinin anahtar unsurları nelerdir?

Marka kimliğinin temel unsurları arasında şirket logosu, renk paleti (birincil ve ikincil renkler dahil), marka yazı tipleri, marka sesi, tonu ve daha fazlası bulunur.

2. Başarılı bir marka kimliği nasıl oluşturulur?

Başarılı bir marka kimliği oluşturmak 5 adımdan oluşan bir süreçtir:

Hedef müşterileriniz, değer öneriniz ve marka özellikleriniz hakkında daha fazla bilgi edinmek için hedef pazar araştırması yapın.

Logonuz ve renklerinizden yazı tipi ve üslubunuza kadar markanızın çeşitli öğelerini marka kişiliğinize göre geliştirin.

Tüm marka öğelerinizi marka yönergeleri, şablonlar ve marka tasarım kiti formunda tek bir yerde toplayın.

Markanızın web sitesi, sosyal medya, e-postalar vb. tüm temas noktalarında tutarlı bir şekilde temsil edilmesini sağlamak için marka stratejinizi tanımlayın ve uygulayın.

Müşteri anketleri, analizler vb. aracılığıyla sosyal medyadaki konuşmalarda ve bahsetmelerde markanızın etkisini izleyin ve takip edin, kullanıcıların markanızla nasıl etkileşim kurduğunu ölçün.

3. ClickUp, güçlü bir marka kimliği oluşturmaya nasıl yardımcı olur?

ClickUp Marka Yönetimi yazılımı, marka kimliği oluşturmayı kolaylaştırır. Aşağıdaki özellikleri sunar:

Marka stil kılavuzunuzu ClickUp Belgeleri aracılığıyla saklayın

ClickUp Görevlerini kullanarak marka varlıklarını ve diğer görsel öğeleri yönetin

Hazır ClickUp Markalama Şablonlarını kullanarak sıfırdan rekor sürede pazarlama materyalleri oluşturun

ClickUp Beyaz Tahtaları kullanarak marka tasarımıyla markanın misyonunu haritalandırmak için işbirliği yapın

ClickUp Hedefleri'ni kullanarak marka kimliği hedeflerini izleyin

Tüm marka kimliği çıktılarınızı düzene sokarak, güçlü bir marka imajı oluşturmak çok daha kolay hale gelecektir.