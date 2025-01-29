2025 için En İyi 10 Marka Yönetimi Yazılımı Seçeneği

Marka yönetimi bir sanat formu ve bilimdir. ??
İster yeni kampanyalar için fikir üretmek ister projeleri yönetmek olsun, marka yöneticilerinin işlerinin başından aşkın olduğunu söylemek yanlış olmaz. Bu iş, detaylara özen göstermeyi, pazarı anlamayı ve yaratıcı düşünme becerisini gerektirir.
Çabalarınızı en verimli şekilde değerlendirmenize ve şirketin kârlılığı üzerinde olumlu bir etki yaratmanıza yardımcı olmak için, markanızın sağlığını ve performansını izlemek, yönetmek ve ölçmek üzere marka yönetimi araçlarına başvurabilirsiniz.
Bu araçlar, geleneksel pazar araştırması formlarından daha sofistike analitik çözümlerine kadar geniş bir aralıkta yer alır ve markanızın konumuna ilişkin önemli bilgiler sağlar, doğru müşterileri hedefler ve pazarlama stratejilerinizi optimize ederek markanızın rakiplerinden öne çıkmasını sağlar.
Teknoloji yelpazenize eklemek için yeni bir marka yönetimi çözümü arıyorsanız veya her şeyi yapan bir çözüm arıyorsanız, size yardımcı olabiliriz. Bugün mevcut en iyi marka yönetimi yazılımlarından on tanesini seçtik. Her birine göz atarak en iyi özellikleri, sınırlamaları, fiyatları ve müşteri yorumları hakkında bilgi edinebilirsiniz.
Ancak listeye dalmadan önce, size ve pazarlama ekibinize markanız için doğru aracı seçmenize yardımcı olacak iyi bir marka yönetimi yazılımını neyin oluşturduğunu öğrenin! ?
Bir marka yönetimi yazılımında aranması gereken özellikler
Marka yönetimi, bir markanın kimliğini ve itibarını oluşturma, geliştirme ve koruma stratejisi ve sürecidir. Pazarlama girişimleri, müşteri hizmetleri, sektör trendlerinden haberdar olma ve çok daha fazlasını içeren, bir şirketin müşterileriyle iletişim kurma biçiminin tüm yönlerini kapsar.
Bu pazarlama araçları, marka yöneticilerine ve pazarlama takımlarına şu konularda yardımcı olur:
- Marka stratejisi: Marka stratejinizi etkili bir şekilde yönetin ve uygulayın
- Marka tutarlılığı: Çeşitli kanallarda genel marka yönergelerinin tutarlılığını sağlayın
- Varlık organizasyonu: Dijital marka varlıkları için merkezi veritabanı
- Marka bilinirliği ve erişim: Potansiyel müşterileri çekin, marka bilinirliğini ve sadakatini artırın
- Geliştirilmiş müşteri yolculuğu : Hedef kitlenizin satın alma kararlarını etkileyin ve satışları artırın
- Otomatikleştirilmiş iş akışları: İş akışı süreçlerini yönetin ve basitleştirin
- İçgörüler ve veriler: Marka sağlığını ve kampanya performanslarını izleyin ve ölçün
- Kaynak yönetimi: Bütçe, iş yükü, zaman ve diğer mevcut kaynakları belirleyin ve etkili bir şekilde dağıtın
Ancak unutmayın, tüm marka yönetimi yazılımları aynı değildir. ☝️
Doğru marka yönetimi aracını ararken dikkat etmeniz gereken birkaç anahtar özellik:
- Marka varlıklarınız için organize ve merkezi bir merkez
- Güçlü hiyerarşi ve dijital varlık yönetim sistemleri
- Özelleştirilebilirlik, ölçeklenebilirlik ve kullanıcı dostu arayüz
- Gerçek zamanlı veriler ve raporlama gösterge panelleri
- Ş Akışı otomasyonu
- Gelişmiş arama ve filtreleme sistemi
- Entegrasyon yetenekleri
- Takım işbirliği araçları
…bunlar sadece birkaç örnek.
Şimdi, piyasadaki en iyi on marka yönetimi aracını inceleme zamanı. Her araç benzersiz bir dizi özellik sunar, bu nedenle her birine göz atarak mevcut ve gelecekteki ihtiyaçlarınızı en iyi şekilde destekleyenini bulun!
En İyi 9 Marka Yönetimi Aracı
1. ClickUp
Proje yönetimi ve takım işbirliği için en iyisi
Markanızı bir üst seviyeye taşımaya ve takımınızın verimliliğini artırmaya hazır mısınız? ClickUp ile markanızı, projelerinizi ve takımlarınızı tek bir yerden etkin bir şekilde yönetin.
ClickUp , departmanlar ve sektörler arası takımların her türlü işi yönetmesine, takım işbirliğini geliştirmesine ve iş akışını basitleştirmesine yardımcı olmak için tamamen özelleştirilebilir bir platform sunan hepsi bir arada proje yönetimi ve verimlilik aracıdır.
Tek veya birden fazla markadan sorumlu bir marka yöneticisi olsanız da, tüm platform tamamen özelleştirilebilir, ClickUp'ı her türlü işi destekleyecek ve benzersiz ve karmaşık iş akışı tercihlerine uyacak şekilde ayarlayabilirsiniz.
Sağlam Hiyerarşi yapısı, projelerinizi ve takımlarınızı işiniz için mantıklı bir şekilde organize etme esnekliği ve kontrolü sağlarken, ClickUp'ın anahtar proje yönetimi özellikleri, projelerinizi, pazarlama kampanyalarınızı, iş yükü kapasitenizi, şirket ve takım hedeflerinizi ve çok daha fazlasını planlamanıza, yönetmenize ve izlemenize olanak tanır.
Marka yöneticisi olarak yapmanız gereken çok şey var, bu yüzden ClickUp'ın ihtiyacınız olan her şeyi tek bir yerden yönetmenize yardımcı olmasına izin verin!
ClickUp Beyaz Tahtalar ve ClickUp Belgeleri gibi işbirliği araçlarıyla marka pazarlama stratejilerinizi ve kampanyalarınızı planlayın, 15'ten fazla özel görünüm arasından seçim yaparak takımınızın iş yükünü yönetin, yerleşik Sohbet görünümü ve yorumlarla takımınızla iletişim kurun ve ClickUp Hedefleri'nde KPI'larınızı ve hedeflerinizi izleyin.
Ayrıca, gerçek zamanlı raporlama ile işinizin genel görünümünü oluşturabilmenizi ve proje ilerlemesi, öncelikler, performanslar ve bir bakışta görmek istediğiniz hemen hemen her türlü önemli veriyi izleyebilmenizi sağlayan özel bir Gösterge Paneli özelliğine erişim sağlar.
ClickUp'ın özel otomasyonları ile nihayet daha az dikkat ve enerji gerektiren verimli iş akışları oluşturabilirsiniz. ClickUp'ın önceden oluşturulmuş otomasyonlarını kullanarak takımınızın süreçlerini kolaylaştırın veya kendi otomasyonlarınızı oluşturun, iş akışınızı basitleştirin ve manuel görevleri otomatik pilota alın, böylece en önemli şeye, yani marka oluşturmaya ve yönetmeye daha fazla odaklanabilirsiniz!
İş akışınızı kolaylaştırmaktan bahsetmişken, ClickUp, Slack, Gmail, Dropbox, Hubspot, Jotform ve çok daha fazlası gibi en sık kullandığınız uygulamalar dahil olmak üzere 1.000'den fazla diğer iş aracıyla entegre olur. Bunları birbirine bağlayarak tüm işlerinizi tek bir merkezi yerde toplayın. ??
ClickUp'ın marka yönetiminde size nasıl yardımcı olabileceği hakkında daha fazla bilgi edinmek ister misiniz? Aşağıdaki özelliklere göz atın ve öğrenin!
En iyi özellikler
- 15 + Özel görünümler: İşlerinizi istediğiniz şekilde görüntüleyin (Zaman Çizelgesi, Pano, Sohbet, İş Yükü görünümü ve daha fazlası)
- Özel Alanlar ve Özel Durumlar : Takımınız ve paydaşlarınızın aynı sayfada olmaları için ihtiyaç duydukları bağlamı sağlamak üzere istediğiniz kadar Özel Alan ekleyin ve ilerleme izlemeye yardımcı olacak Özel Durumlar oluşturun
- ClickUp Form görünümü: Formları, markanızı yansıtacak temalar ve avatar resimleriyle özelleştirin ve bunları müşterilerinizden geri bildirim toplamak için kullanın
- ClickUp Takvim görünümü: Kolayca bir kampanya takvimi oluşturun ve önemli görevleri tek bir üst düzey görünümde birbirine bağlayın
- Düzeltme (görüntü, video ve PDF açıklamaları): Marka varlıkları için geri bildirimleri merkezileştirin ve onay sürecini hızlandırın
- İşbirliğine Dayalı Beyaz Tahtalar: Tek başınıza veya takımınızla beyin fırtınası yapın ve kampanyalarınız, projeleriniz ve daha fazlası için görsel bir yol haritası oluşturun
- ClickUp Belgeleri: Belgeler'i kullanarak kapsamlı bir proje iletişim planı oluşturun ve iş mesajlaşma stratejinizi kolayca planlayın
- İzinler ve gizlilik: Müşteriler ve serbest çalışanlar gibi misafirleri Çalışma Alanınıza davet edin ve paylaşım, gizlilik ve izin ayarlarını kontrol edin
- Mobil Uygulama: Her zaman ve her yerden işlerinize erişebilmeniz için tüm cihazlarda kullanılabilir
- Özel Gösterge Panelleri: 50'den fazla gösterge paneli bileşeninden seçim yapın ve pazarlama çabalarınızı, projelerinizi, iş yükünüzü ve çok daha fazlasını izlemek için ideal görev kontrol merkezinizi oluşturun
Sınırlamalar
- Sonsuza Kadar Ücretsiz: Zengin özelliklere sahip ücretsiz plan
- Sınırsız: Kullanıcı başına aylık 7 ABD doları
- İş: Kullanıcı başına aylık 12 ABD doları
- Enterprise: Fiyatlandırma için iletişime geçin
- G2: 4,7/5 (2.000'den fazla yorum)
- Capterra: 4,7/5 (3.519+ yorum)
- İşinizi geliştirmenize ve büyütmenize yardımcı olacak Ücretsiz CRM
- Canlı sohbet, destek sağlamak ve anlaşmaları sonuçlandırmak için ziyaretçilerle gerçek zamanlı olarak bağlantı kurmanızı sağlar
- Web sitesi oluşturucu, sürükle ve bırak arayüzüyle web sitenizi özelleştirmenizi sağlar
- Pazarlama kampanyalarınızın performansını ölçmenize yardımcı olacak yerleşik analizler, raporlar ve gösterge paneli
- Davranışsal hedefleme ile pazarlama erişiminizi büyük ölçekte kişiselleştirin
- Marketing Hub Başlangıç: Aylık 45 $'dan başlayan fiyatlarla Profesyonel: Aylık 800 $'dan başlayan fiyatlarla Enterprise: Aylık 3.600 $'dan başlayan fiyatlarla
- Başlangıç: Aylık 45 $'dan başlayan fiyatlarla
- Profesyonel: Aylık 800 $'dan başlayan fiyatlarla
- Enterprise: Aylık 3.600 $'dan başlayan fiyatlarla
- G2: 4,5 üzerinden 4 (9.191+ yorum)
- Capterra: 4,5 üzerinden 5 (5.360+ yorum)
- Sosyal büyümeyi iyileştirmek için içgörüler ve analizler sağlar
- Kullanımı kolay ve yayınları önceden planlayabilirsiniz
- Yerleşik işbirliği araçları
- Tüm bağlı ağları ve profilleri tek bir yerde birleştirerek izlemeyi kolaylaştıran akıllı gelen kutusu
- Çevrimiçi itibarınızı korumak ve güçlendirmek için birden fazla platformdaki yorumları yönetin
- Harika tasarımlara sahip kaliteli pazarlama şablonları
- Fiyatlandırma, diğer sosyal medya planlama platformlarına kıyasla daha pahalı olabilir
- 30 günlük ücretsiz deneme sürümü sunar
- Standart: 249 $/ay (ek kullanıcı +199 $/ay)
- Profesyonel: 399 $/ay (ek kullanıcı +299 $/ay)
- Gelişmiş: 499 $/ay (ek kullanıcı +349 $/ay)
- Enterprise: Fiyatlandırma için iletişime geçin
- G2: 4,3 üzerinden 5 (2.093+ yorum)
- Capterra: 4,5 üzerinden 5 (531+ yorum)
- Tek bir güvenli konumdan sınırsız sayıda dosyayı yükleyin, depolayın, düzenleyin ve paylaşın
- Özel markalama, tamamen markanıza uygun bir deneyim sunmak için görünüm ve hissi, etki alanını ve aramayı özelleştirmenize olanak tanır
- Varlıkları Koleksiyonlar, Bölümler ve Etiketler ile düzenleyin
- AI destekli Otomatik Etiketleme, içe aktarma sırasında varlıklara otomatik olarak mantıklı etiketler ekler
- Gelişmiş Video Düzenleyici, uygulama içinde video dosyalarını düzenlemenizi sağlar
- Kurulum döneminde öğrenme eğrisi
- Temel bilgiler: Fiyatlandırma için iletişime geçin
- Premium: Fiyatlandırma için iletişime geçin
- Enterprise: Fiyatlandırma için iletişime geçin
- G2: 4,5 üzerinden 5 (1.035+ yorum)
- Capterra: 4,7 üzerinden 5 (433+ yorum)
- Kanallar, takımların konuşmaları takip etmesine yardımcı olur
- Huddles ve klipler, takımların daha etkili bir şekilde bağlantı kurup iletişim kurmasını sağlar
- Aynı anda bir veya birden fazla kişiyle sohbet başlatın
- Slack'i ClickUp, Google Drive, Zoom ve daha fazlası gibi diğer iş araçlarına bağlayın
- Kanallar, doğru şekilde yönetilmezse çok karmaşık ve dikkat dağıtıcı olabilir
- Ücretsiz
- Pro: Aylık 7,25 $
- İş+: 12,50 $/ay
- Enterprise Grid: Fiyatlandırma için satış ekibiyle iletişime geçin
- G2: 4,5 üzerinden 5 (30.841+ yorum)
- Capterra: 4,7 üzerinden 5 (22.811+ yorum)
- Tekrarlayan ödemeleri ve otomatik ödeme hatırlatıcılarını kolayca ayarlayın
- 14.000'den fazla farklı banka ve kredi kartı şirketine bağlanır
- İşinizi kolaylaştırmak ve takımlarınızı ve müşterilerinizi birbirine bağlamak için 100'den fazla uygulama ile entegre olur
- Faturaları göndermeden önce önizleyin ve bir fatura görüntülendiğinde ve ödendiğinde anında güncelleme alın
- Vergileri otomatik olarak hesaplar ve faturalarda fatura edilen envanteri izler
- Bu araç, muhasebeye aşina olmayanlar için biraz karmaşık olabilir
- Lite: Üç ay boyunca aylık 4,50 $ (5 faturalandırılabilir müşteri)
- Artı: Üç ay boyunca aylık 9 $ (50 faturalandırılabilir müşteri)
- Premium: Üç ay boyunca aylık 16,50 $ (sınırsız faturalandırılabilir müşteri)
- Seçim: Özel fiyatlandırma; demo isteyin
- G2: 5 üzerinden 4,5 (657+ yorum)
- Capterra: 4,5 üzerinden 5 (4.037+ yorum)
- Özel varlık kitaplıkları ile iş akışınızı basitleştirin ve varlıklarınızı sıralayın
- Markanızın ihtiyaçlarına uygun özel öğeler oluşturmak için önceden oluşturulmuş İçerik Bloğu veya SDK
- Tasarım, iletişim, verimlilik, pazarlama ve proje yönetimi için favori uygulamalarınızla entegre edin, daha fazlasını yapın
- Masaüstü uygulamanızdan doğrudan varlıklara ve kılavuzlara erişin
- Kullanımı izlemek ve marka yönetimi yatırımınızın her kanalda karşılığını aldığından emin olmak için içgörüler ve analiz özellikleri
- Platformdaki arama fonksiyonu iyileştirilebilir
- Essentials Ücretsiz Starter: 79 $/ay Team: 279 $/ay
- Ücretsiz
- Başlangıç: 79 $/ay
- Takım: 279 $/ay
- Enterprise: Fiyatlandırma için demo randevusu alın
- G2: 4,6 üzerinden 5 (104+ yorum)
- Capterra: 4,8 üzerinden 5 (63+ yorum)
- En önemli sitelere gerçek zamanlı izleme ve otomatik yayınlama
- Google veya Google Home, Apple Maps veya Siri'de olsun, markanızın önerilmesini sağlamak için her sinyali optimize eder
- Fiyatlandırma pahalı olabilir ve yeni kullanıcılar için öğrenme eğrisi dik olabilir
- Bulun: Fiyatlandırma için iletişime geçin
- Seçilin: Fiyatlandırma için iletişime geçin
- Thrive: Fiyatlandırma için iletişime geçin
- G2: 4,5 üzerinden 5 (81+ yorum)
- Capterra: 4,6 üzerinden 5 (29+ yorum)
- Şikayetleri, soruları ve daha fazlasını tek bir yerden yönetin ve müşterilere yanıt verin
- Zendesk'i, ClickUp, Slack, Dropbox, Salesforce ve daha fazlası dahil olmak üzere popüler uygulamalarınız da dahil olmak üzere 1.000'den fazla önceden oluşturulmuş entegrasyona bağlayın
- Zendesk Agent Çalışma Alanı içindeki iç ve dış takımlarınızın biletler üzerinde işbirliği yapabilmesi için Yan Konuşmaları kullanın
- Zoom entegrasyonu ile destek biletinden müşterilerinizle Zoom toplantıları planlayın ve başlatın; toplantı kaydı, tüm önemli konuşmaları tek bir yerde tutmak için otomatik olarak bilete gizli yorum olarak gönderilir
- AI yetenekleri ve Akış oluşturucu, etkileşimleri otomatikleştirmenize olanak tanır
- Kurulum süreci diğer kullanıcılar için çok karmaşık olabilir
- Zendesk for service Suite Team: 49 $/temsilci/ay, yıllık faturalandırılır Suite Growth: 79 $/temsilci/ay, yıllık faturalandırılır Suite Professional: 99 $/temsilci/ay, yıllık faturalandırılır
- Suite Team: 49 $/temsilci/ay, yıllık faturalandırılır
- Suite Growth: 79 $/ajan/ay, yıllık faturalandırılır
- Suite Professional: 99 $/ajan/ay, yıllık olarak faturalandırılır
- Zendesk for sales Takım: 19 $/kullanıcı/ay, yıllık faturalandırılır Büyüme: 49 $/kullanıcı/ay, yıllık faturalandırılır Profesyonel: 99 $/kullanıcı/ay, yıllık faturalandırılır
- Takım: 19 $/kullanıcı/ay, yıllık faturalandırılır
- Büyüme: 49 $/kullanıcı/ay, yıllık faturalandırılır
- Profesyonel: 99 $/kullanıcı/ay, yıllık faturalandırılır
- G2: 4,3 üzerinden 5 (467+ yorum)
- Capterra: 4,4 üzerinden 5 (3.382+ yorum)
- Gerçek zamanlı iletişim için proje sohbeti
- Tüm ürün ve hizmetlere kolayca göz atmak için portföy görünümü
- Burndown raporlama, kullanım raporları ve faturalandırma
- Proje şablonları ücretsiz planda mevcut değildir
- Entegre takım sohbeti ücretli bir özelliktir
- Bu listedeki diğer pazarlama proje yönetimi yazılımlarına kıyasla pahalı ücretli planlar
- Teamwork Projects, ücretsiz bir plan ve aylık 10 $/kullanıcıdan başlayan ücretli planlar sunar
- G2: 4,4/5 (990+ yorum)
- Capterra: 4,5/5 (700+ yorum)
Herhangi bir yeni yazılımda olduğu gibi, kullanıcı arayüzüne alışmak ve tüm fonksiyonları kavramak için öğrenme sürecinden geçmek biraz zaman alır, ancak şimdi harcadığınız zaman, daha sonra sayısız saatlerden tasarruf etmenizi sağlayabilir. " — Capterra incelemesi Fiyatlandırma Sonsuza Kadar Ücretsiz: Zengin özelliklere sahip ücretsiz plan Sınırsız: Kullanıcı başına aylık 7 $ İş: Kullanıcı başına aylık 12 $ Kurumsal: Fiyatlandırma için iletişime geçin Derecelendirmeler ve yorumlar G2: 4,7/5 (2.000+ yorum) Capterra: 4,7/5 (3.519+ yorum)
Fiyatlandırma
- Sonsuza Kadar Ücretsiz: Zengin özelliklere sahip ücretsiz plan
- Sınırsız: Kullanıcı başına aylık 7 ABD doları
- İş: Kullanıcı başına aylık 12 ABD doları
- Enterprise: Fiyatlandırma için iletişime geçin
Derecelendirmeler ve yorumlar
- G2: 4,7/5 (2.000'den fazla yorum)
- Capterra: 4,7/5 (3.519+ yorum)
Başlamak istiyorsunuz ama biraz desteğe mi ihtiyacınız var? ClickUp'ın ücretsiz Marka Yönetimi Şablonu 'nu kullanarak projelerinizi, takımınızı ve daha fazlasını düzenli ve yapılandırılmış bir şekilde yönetin.
2. Hubspot
Müşteri ilişkileri yönetimi için en iyisi
HubSpot, işletmelerin müşteri ilişkileri kurup geliştirmelerine olanak tanıyan hepsi bir arada bir marka yönetim platformudur. Satış, pazarlama, müşteri hizmetleri, web sitesi tasarımı ve analitik için kapsamlı bir araç seti sunar.
Bu araçla, siz ve takımınız kişiselleştirilmiş müşteri deneyimleri yaratabilir ve daha güçlü müşteri ilişkileri kurarak sadakati artırabilir ve daha fazla potansiyel müşteri elde edebilirsiniz. HubSpot'u, sosyal medya kanallarında markanızla ilgili konuşmaları izleyerek ve olumsuz geri bildirimlere hızlı bir şekilde yanıt vererek markanızın itibarını yönetmek için de kullanabilirsiniz.
En iyi özellikler
- İşinizi geliştirmenize ve büyütmenize yardımcı olacak Ücretsiz CRM
- Canlı sohbet, destek sağlamak ve anlaşmaları sonuçlandırmak için ziyaretçilerle gerçek zamanlı olarak bağlantı kurmanızı sağlar
- Web sitesi oluşturucu, sürükle ve bırak arayüzüyle web sitenizi özelleştirmenizi sağlar
- Pazarlama kampanyalarınızın performansını ölçmenize yardımcı olacak yerleşik analizler, raporlar ve gösterge paneli
- Davranışsal hedefleme ile pazarlama erişiminizi büyük ölçekte kişiselleştirin
Sınırlamalar
"Özellikler kapsamlı olsa da, kurulum süreci biraz zor olabilir ve öğrenme eğrisi dik olabilir" — Capterra incelemesi Fiyatlandırma Pazarlama Merkezi Başlangıç: Aylık 45 $'dan başlayan fiyatlarla Professional: Aylık 800 $'dan başlayan fiyatlarla Enterprise: Aylık 3.600 $'dan başlayan fiyatlarla Derecelendirme ve yorumlar G2: 4,4 üzerinden 5 (9.191+ yorum) Capterra: 4,5 üzerinden 5 (5.360+ yorum) 3. Sprout Social Sosyal medya yönetimi için en iyisi
Fiyatlandırma
- Marketing Hub Başlangıç: Aylık 45 $'dan başlayan fiyatlarla Profesyonel: Aylık 800 $'dan başlayan fiyatlarla Kurumsal: Aylık 3.600 $'dan başlayan fiyatlarla
- Başlangıç: Aylık 45 $'dan başlayan fiyatlarla
- Profesyonel: Aylık 800 $'dan başlayan fiyatlarla
- Enterprise: Aylık 3.600 $'dan başlayan fiyatlarla
- Başlangıç: Aylık 45 $'dan başlayan fiyatlarla
- Profesyonel: Aylık 800 $'dan başlayan fiyatlarla
- Enterprise: Aylık 3.600 $'dan başlayan fiyatlarla
Derecelendirmeler ve yorumlar
- G2: 4,5 üzerinden 4 (9.191+ yorum)
- Capterra: 4,5 üzerinden 5 (5.360+ yorum)
3. Sprout Social
Sosyal medya yönetimi için en iyisi
Sosyal medya dünyasında öne çıkmak ve çevrimiçi varlık oluşturmak isteyenler için Sprout Social mükemmel bir seçimdir.
Sprout Social, işletmelerin çevrimiçi varlıklarını yönetmelerine ve en üst düzeye çıkarmalarına yardımcı olmak için tasarlanmış, cazip bir marka yönetim platformudur. Markaların dijital müşteri etkileşimlerini takip etmelerine yardımcı olmak için izleme, planlama, analiz ve daha fazlasını içeren kapsamlı bir araç seti sunar.
Sprout Social'ın kullanıcı dostu arayüzü ile işletmeler, düzenli ve bilgili kalırken birden fazla hesabı kolayca yönetebilir. Ayrıca, Sprout Social'ın müşteri davranışlarına ilişkin ayrıntılı içgörüler, işletmelerin hedef kitlesini daha iyi anlamasına ve daha etkili pazarlama stratejileri oluşturmasına yardımcı olacak değerli veriler sağlar.
En iyi özellikler
- Sosyal büyümeyi iyileştirmek için içgörüler ve analizler sağlar
- Kullanımı kolay ve yayınları önceden planlayabilirsiniz
- Yerleşik işbirliği araçları
- Tüm bağlı ağları ve profilleri tek bir yerde birleştirerek izlemeyi kolaylaştıran akıllı gelen kutusu
- Çevrimiçi itibarınızı korumak ve güçlendirmek için birden fazla platformdaki yorumları yönetin
- Harika tasarımlara sahip kaliteli pazarlama şablonları
Sınırlamalar
- Fiyatlandırma, diğer sosyal medya planlama platformlarına kıyasla daha pahalı olabilir
"Ücretli planların maliyeti, özellikle küçük işletmeler için biraz yüksek olabilir. Ayrıca, bazı gelişmiş özelliklerin kullanımı biraz kafa karıştırıcı olabilir." — Capterra incelemesi
Fiyatlandırma
- 30 günlük ücretsiz deneme sürümü sunar
- Standart: 249 $/ay (ek kullanıcı +199 $/ay)
- Profesyonel: 399 $/ay (ek kullanıcı +299 $/ay)
- Gelişmiş: 499 $/ay (ek kullanıcı +349 $/ay)
- Enterprise: Fiyatlandırma için iletişime geçin
Derecelendirmeler ve yorumlar
- G2: 4,3 üzerinden 5 (2.093+ yorum)
- Capterra: 4,5 üzerinden 5 (531+ yorum)
4. Brandfolder
Dijital varlık yönetimi için en iyisi
Brandfolder ile marka yöneticileri, dijital varlıkları depolayabilir, yönetebilir ve tek bir güvenli ve merkezi veritabanından dosya paylaşımı yapabilir. Güçlü varlık kitaplıkları, kolaylaştırılmış dosya paylaşım süreçleri ve özelleştirilebilir erişim kontrolleri gibi özellikleri sayesinde dijital varlıklarınızı kontrol edebilir ve platformlar, web siteleri, sosyal medya kanalları ve daha fazlasında tek tip bir marka kimliği oluşturabilirsiniz.
Brandfolder, temel marka yönetimi fonksiyonlarını sağlamanın yanı sıra, kullanıcıların markalarının performansını ölçmelerine de olanak tanır. Analitik gösterge paneli ile kullanıcı içgörülerine, varlık analizlerine ve Brandfolder ve Koleksiyon analizlerine erişerek ROI'nizi iyileştirebilir ve marka varlıklarınızın birden fazla dağıtım kanalında iyi performans göstermesini sağlayabilirsiniz.
En iyi özellikler
- Tek bir güvenli konumdan sınırsız sayıda dosyayı yükleyin, depolayın, düzenleyin ve paylaşın
- Özel markalama, tamamen markanıza uygun bir deneyim sunmak için görünüm ve hissi, etki alanını ve aramayı özelleştirmenize olanak tanır
- Varlıkları Koleksiyonlar, Bölümler ve Etiketlere göre düzenleyin
- AI destekli Otomatik Etiketleme, içe aktarma sırasında varlıklara otomatik olarak mantıklı etiketler ekler
- Gelişmiş Video Düzenleyici, uygulama içinde video dosyalarını düzenlemenizi sağlar
Sınırlamalar
- Kurulum döneminde öğrenme eğrisi
"Bölümleri, etiketleri, koleksiyonları ve pinleri anlamak ilk başta kafa karıştırıcı olabilir." — Capterra incelemesi
Fiyatlandırma
- Temel bilgiler: Fiyatlandırma için iletişime geçin
- Premium: Fiyatlandırma için iletişime geçin
- Enterprise: Fiyatlandırma için iletişime geçin
Derecelendirmeler ve yorumlar
- G2: 4,5 üzerinden 5 (1.035+ yorum)
- Capterra: 4,7 üzerinden 5 (433+ yorum)
5. Slack
Birleşik iletişim yazılımı için en iyisi
Slack, takımların daha etkili iletişim kurması, fikirlerini paylaşması ve geri bildirim sürecini hızlandırması için merkezi bir platform sunan bir mesajlaşma platformudur.
Marka yöneticileri ve takımlar, konuşma konularını ayırmak, tek veya birden fazla kişiye mesaj göndermek ve yorumlar içinde dosya göndermek için özel kanallar oluşturabilir. Takım iletişimi daha da geliştirmek için Slack, uzaktan çalışırken veya karmaşık konuları açıklarken yardımcı olabilecek bir toplantı veya video konferans görüşmesine katılmanıza olanak tanır.
Ayrıca Slack Connect, çalışma alanınıza müşterileri ve dış takımları davet etmenizi ve onlarla işbirliği yapmanızı sağlar. Tüm bu özellikler ve daha fazlası, özellikle e-posta yoluyla iletişim kurmaya kıyasla, güncellemeleri iletmeyi, geri bildirimleri toplamayı, görevleri delege etmeyi ve geri bildirim sürecini hızlandırmayı kolaylaştırır.
Slack, takımların işlerini kolaylaştırmasına, projeleri yönetmesine ve pazarlama kampanyalarını takip etmesine yardımcı olmak için ClickUp gibi proje yönetimi araçları ve Hubspot gibi CRM uygulamaları gibi diğer iş araçlarıyla da entegre olabilir.
En iyi özellikler
- Kanallar, takımların konuşmaları takip etmesine yardımcı olur
- Huddles ve klipler, takımların daha etkili bir şekilde bağlantı kurup iletişim kurmasını sağlar
- Aynı anda bir veya birden fazla kişiyle sohbet başlatın
- Slack'i ClickUp, Google Drive, Zoom ve daha fazlası gibi diğer iş araçlarına bağlayın
Sınırlamalar
- Kanallar, doğru şekilde yönetilmezse çok karmaşık ve dikkat dağıtıcı olabilir
"Özellikle farklı takımların bulunduğu çok sayıda kanal varsa, bazı kanallarda kaybolabilirsiniz." — Capterra incelemesi
Fiyatlandırma
- Ücretsiz
- Pro: 7,25 $/ay
- İş+: 12,50 $/ay
- Enterprise Grid: Fiyatlandırma için satış ekibiyle iletişime geçin
Derecelendirmeler ve yorumlar
- G2: 4,5 üzerinden 5 (30.841+ yorum)
- Capterra: 4,7 üzerinden 5 (22.811+ yorum)
6. FreshBooks
Çevrimiçi muhasebe ve faturalandırma için en iyisi
FreshBooks, farklı sektörlerdeki markaların, muhasebecilerin, serbest çalışanların ve girişimcilerin muhasebe işlemlerini basitleştirmeye yardımcı olan bir faturalama ve muhasebe çözümüdür.
Profesyonel raporlar oluşturmanıza, markalı faturaları özelleştirmenize ve finansal verileri izlemenize olanak tanıyan profesyonel faturalandırma gibi kullanımı kolay muhasebe ve defter tutma özelliklerini kullanarak iş akışınızı kolaylaştırın ve kapsam genişlemesini kontrol altına alın. Uygulamayı kullanarak, avans dönemi boyunca istediğiniz zaman avans raporları oluşturup gönderebilir ve otomatik faturalandırma, yinelenen ödemeler ve otomatik hatırlatıcılar ile ödemelerinizi otomatik hale getirebilirsiniz.
En iyi özellikler
- Tekrar eden ödemeleri ve otomatik ödeme hatırlatıcılarını kolayca ayarlayın
- 14.000'den fazla farklı banka ve kredi kartı şirketine bağlanır
- İşinizi kolaylaştırmak ve takımlarınızı ve müşterilerinizi birbirine bağlamak için 100'den fazla uygulama ile entegre olur
- Faturaları göndermeden önce önizleyin ve bir fatura görüntülendiğinde ve ödendiğinde anında güncelleme alın
- Vergileri otomatik olarak hesaplar ve faturalarda fatura edilen envanteri izler
Sınırlamalar
- Bu araç, muhasebeye aşina olmayanlar için biraz karmaşık olabilir
"Bazı kullanıcılar, özellikle faturalama ve muhasebe uygulamalarına aşina değillerse, yazılımı karmaşık ve zor bulabilir. " — Capterra incelemesi
Fiyatlandırma
- Lite: Üç ay boyunca aylık 4,50 $ (5 faturalandırılabilir müşteri)
- Artı: Üç ay boyunca aylık 9 $ (50 faturalandırılabilir müşteri)
- Premium: Üç ay için aylık 16,50 $ (sınırsız faturalandırılabilir müşteri)
- Seçim: Özel fiyatlandırma; demo isteyin
Derecelendirmeler ve yorumlar
- G2: 5 üzerinden 4,5 (657+ yorum)
- Capterra: 4,5 üzerinden 5 (4.037+ yorum)
7. Frontify
Marka varlık yönetimi yazılımı için en iyisi
Frontify, tasarımcılara, markalara, geliştiricilere ve pazarlama takımlarına işleriyle birlikte büyüyen bir dijital marka ekosistemi sunan bir marka ve dijital varlık yönetim yazılımıdır.
Her marka varlığı için merkezi bir yer ve marka yönergelerini özelleştirme, yaratıcı takım işbirliğini geliştirme ve yeniden kullanılabilir dijital ve basılı şablonlar oluşturma araçları sunar. Dijital yönergelere kolayca erişin, düzenleyin ve güncelleyin ve yönergelerinizi özelleştirmenize yardımcı olacak 40'tan fazla farklı içerik öğesine erişin.
Yaratıcı işbirliği konusunda ise bu araç, takımların tek bir bağlantı ile ayrıntılı bilgileri ve revizyonları paylaşmasına olanak tanıyarak geri bildirim sürecini iyileştirir. Ayrıca, marka yöneticilerine tasarım şablonlarını paylaşmak için kolaylaştırılmış bir çözüm sunar. Marka şablonlarınızın kütüphanelerini oluşturun ve tüm takım üyelerinin kendi başlarına önceden onaylanmış tasarımlar oluşturmasına izin vererek özerkliği teşvik edin, darboğazları önleyin ve içerik oluşturma sürecini hızlandırın.
En iyi özellikler
- Özel varlık kitaplıklarıyla iş akışınızı basitleştirin ve varlıklarınızı sıralayın
- Markanızın ihtiyaçlarına uygun özel öğeler oluşturmak için önceden oluşturulmuş İçerik Bloğu veya SDK
- Tasarım, iletişim, verimlilik, pazarlama ve proje yönetimi için favori uygulamalarınızla entegre edin, daha fazlasını yapın
- Masaüstü uygulamanızdan doğrudan varlıklara ve kılavuzlara erişin
- Kullanımı izlemek ve marka yönetimi yatırımınızın her kanalda karşılığını aldığından emin olmak için içgörüler ve analiz özellikleri
Sınırlamalar
- Platformdaki arama fonksiyonu iyileştirilebilir
"Arama fonksiyonu, arama teriminin etrafındaki tüm metni döndürdüğü için biraz hantal." — Capterra incelemesi
Fiyatlandırma
- Essentials Ücretsiz Starter: 79 $/ay Team: 279 $/ay
- Ücretsiz
- Başlangıç: 79 $/ay
- Takım: 279 $/ay
- Enterprise: Fiyatlandırma için demo randevusu alın
- Ücretsiz
- Başlangıç: 79 $/ay
- Takım: 279 $/ay
Derecelendirmeler ve yorumlar
- G2: 4,6 üzerinden 5 (104+ yorum)
- Capterra: 4,8 üzerinden 5 (63+ yorum)
8. Uberall
Konum pazarlama yönetimi için en iyisi
Uberall, kullanıcıların sorunsuz bir hibrit müşteri deneyimi sunmalarını sağlayan bir konum pazarlama yönetim aracıdır . Markaların popüler arama motorları, sosyal medya kanalları, inceleme web siteleri ve daha fazlasında çevrimiçi varlıklarını yönetmelerine olanak tanıyan bir dizi araç sunar.
Bir konum zekası yazılımı olarak, özellikle yerel düzeyde keşif ve satın alma kararlarını etkileyen her dijital kanalı optimize ederek markanızın yerel arama görünürlüğünü iyileştirmek, marka etkileşimini artırmak ve gelirinizi artırmak için tasarlanmıştır.
Ayrıca Uberall, güçlü analitik, otomatik çözümler ve en iyi inceleme siteleriyle entegrasyonlar sunarak işletmelerin potansiyel müşteriler nezdindeki görünürlüklerini artırmalarını ve veriye dayalı kararlar almalarını sağlar.
En iyi özellikler
- En önemli sitelere gerçek zamanlı izleme ve otomatik yayınlama
- Google veya Google Home, Apple Maps veya Siri'de olsun, markanızın önerilmesini sağlamak için her sinyali optimize eder
Sınırlamalar
- Fiyatlandırma pahalı olabilir ve yeni kullanıcılar için öğrenme eğrisi dik olabilir
"Deneyimsiz ve orta düzeyde deneyimli pazarlamacılar için oldukça pahalıdır ve en iyi şekilde yararlanmak için biraz öğrenme süreci gerektirir; bu süreçte uygulamaya ve özelliklerine uyum sağlamanız gerekir." — Capterra incelemesi
Fiyatlandırma
- Bulun: Fiyatlandırma için iletişime geçin
- Seçilin: Fiyatlandırma için iletişime geçin
- Thrive: Fiyatlandırma için iletişime geçin
Derecelendirmeler ve yorumlar
- G2: 4,5 üzerinden 5 (81+ yorum)
- Capterra: 4,6 üzerinden 5 (29+ yorum)
9. Zendesk
Şikayet yönetimi, müşteri hizmetleri çözümü ve satış CRM için en iyisi
Zendesk, markaların biletleri daha hızlı çözmelerine, kanallar arasında müşteri şikayetlerini izlemelerine ve en iyi müşteri deneyimini sunmalarına olanak tanıyan bir çevrimiçi itibar yönetimi yazılımıdır.
Zendesk'in özelleştirilebilir bilet sistemleri, müşteri profilleri ve otomatik destek çözümleri, işinizi ziyaret eden her müşteri için tutarlı ve kişiselleştirilmiş bir deneyim oluşturmanıza yardımcı olurken, güçlü analiz aracı müşteri etkileşimlerini, şikayetleri vb. izlemenizi sağlar.
Ayrıca, Zendesk'in işbirliği araçları, takımların müşteri sorunlarına ve sorularına hızlı bir şekilde yanıt vermesini ve bilgi, yorum ve geri bildirimleri birbirleriyle kolayca paylaşmasını sağlayan sorunsuz bir iş akışı oluşturmasına olanak tanır. Bu, marka yönetimi sürecine dahil olan takım üyeleri ve yöneticilerin iş akışını iyileştirmesini ve birlikte daha akıllı iş kararları almasını sağlar.
Özellik
- Şikayetleri, soruları ve daha fazlasını tek bir yerden yönetin ve müşterilere yanıt verin
- Zendesk'i, ClickUp, Slack, Dropbox, Salesforce ve daha fazlası dahil olmak üzere popüler uygulamalarınız da dahil olmak üzere 1.000'den fazla önceden oluşturulmuş entegrasyona bağlayın
- Zendesk Agent Çalışma Alanı içindeki iç ve dış takımlarınızın biletler üzerinde işbirliği yapabilmesi için Yan Konuşmaları kullanın
- Zoom entegrasyonu ile destek biletinden müşterilerinizle Zoom toplantıları planlayın ve başlatın; toplantı kaydı, tüm önemli konuşmaları tek bir yerde tutmak için otomatik olarak bilete gizli bir yorum olarak yayınlanacaktır
- AI yetenekleri ve Akış oluşturucu, etkileşimleri otomatikleştirmenize olanak tanır
Sınırlamalar
- Kurulum süreci diğer kullanıcılar için çok karmaşık olabilir
"Çok fazla ayar gerektiriyor ve bu nedenle yazılımın, özellikle de yardım merkezinin uygulanması daha uzun sürüyor." — Capterra incelemesi
Fiyatlandırma
- Zendesk for service Suite Team: 49 $/temsilci/ay, yıllık faturalandırılır Suite Growth: 79 $/temsilci/ay, yıllık faturalandırılır Suite Professional: 99 $/temsilci/ay, yıllık faturalandırılır
- Suite Team: 49 $/temsilci/ay, yıllık faturalandırılır
- Suite Growth: 79 $/ajan/ay, yıllık faturalandırılır
- Suite Professional: 99 $/ajan/ay, yıllık olarak faturalandırılır
- Zendesk for sales Takım: 19 $/kullanıcı/ay, yıllık faturalandırılır Büyüme: 49 $/kullanıcı/ay, yıllık faturalandırılır Profesyonel: 99 $/kullanıcı/ay, yıllık faturalandırılır
- Takım: 19 $/kullanıcı/ay, yıllık faturalandırılır
- Büyüme: 49 $/kullanıcı/ay, yıllık faturalandırılır
- Profesyonel: 99 $/kullanıcı/ay, yıllık faturalandırılır
- Suite Team: 49 $/temsilci/ay, yıllık faturalandırılır
- Suite Growth: 79 $/ajan/ay, yıllık faturalandırılır
- Suite Professional: 99 $/temsilci/ay, yıllık olarak faturalandırılır
- Takım: 19 $/kullanıcı/ay, yıllık faturalandırılır
- Büyüme: 49 $/kullanıcı/ay, yıllık faturalandırılır
- Profesyonel: 99 $/kullanıcı/ay, yıllık faturalandırılır
Derecelendirmeler ve yorumlar
- G2: 4,3 üzerinden 5 (467+ yorum)
- Capterra: 4,4 üzerinden 5 (3.382+ yorum)
10. Teamwork
Teamwork, marka yönetimini iyileştirmek isteyen pazarlama ekipleri için ideal bir proje işbirliği yazılımıdır. Teamwork, tüm proje varlıklarının depolanabileceği ve takım üyeleri tarafından erişilebileceği merkezi bir çalışma alanı oluşturarak takımların organizasyonel yapısını iyileştirir.
Özellik
- Gerçek zamanlı iletişim için proje sohbeti
- Tüm ürün ve hizmetlere kolayca göz atmak için portföy görünümü
- Burndown raporlama, kullanım raporları ve faturalandırma
Sınırlamalar
- Proje şablonları ücretsiz planda mevcut değildir
- Entegre takım sohbeti ücretli bir özelliktir
- Bu listedeki diğer pazarlama proje yönetimi yazılımlarına kıyasla pahalı ücretli planlar
Teamwork Projects fiyatlandırması
- Teamwork Projects, ücretsiz bir plan ve aylık 10 $/kullanıcıdan başlayan ücretli planlar sunar
Teamwork Projects müşteri değerlendirmeleri
- G2: 4,4/5 (990+ yorum)
- Capterra: 4,5/5 (700+ yorum)
Doğru Araçlarla Markanızı Bir Üst Düzeye Taşıyın
Marka yönetimi yazılımı, markanızı bir üst seviyeye taşımak için vazgeçilmezdir.
Pazarlama hedeflerinin izlenmesinden marka varlıklarınızın yönetimine, müşteri hizmetlerinden analitik ve kaynak tahsisine kadar, işinizi büyütmenize ve güçlü bir marka oluşturmanıza yardımcı olacak çeşitli araçlar bulunmaktadır. Anahtar, marka tutarlılığını korumanıza ve projelerinizi daha hızlı ilerletmenize yardımcı olacak doğru araçları bulmaktır.
İşinizin her yönünü yönetmek için bir uygulama arıyorsanız, proje yönetimini basitleştirmek ve pazarlama takımlarınızı ve diğer departmanlarınızı tek bir çatı altında birleştirmek için ClickUp'a güvenebilirsiniz. Sadece size ve takımınıza, markanızın büyümesini desteklemek için yüzlerce sağlam özelliğe sahip, tamamen özelleştirilebilir bir platform sunmakla kalmaz, aynı zamanda 1.000'den fazla diğer iş aracıyla entegre olarak tüm işlerinizi tek bir yerde toplamanızı ve verimli bir şekilde çalışmanızı her zamankinden daha kolay hale getirir. ?⚡️
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