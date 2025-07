2025 için En İyi 10 Marka Yönetimi Yazılımı Seçeneği

Marka yönetimi bir sanat formu ve bilimdir. ?‍?

İster yeni kampanyalar için fikir üretmek ister projeleri yönetmek olsun, marka yöneticilerinin işlerinin başından aşkın olduğunu söylemek yanlış olmaz. Bu iş, detaylara özen göstermeyi, pazarı anlamayı ve yaratıcı düşünme becerisini gerektirir.

Çabalarınızı en verimli şekilde değerlendirmenize ve şirketin kârlılığı üzerinde olumlu bir etki yaratmanıza yardımcı olmak için, markanızın sağlığını ve performansını izlemek, yönetmek ve ölçmek üzere marka yönetimi araçlarına başvurabilirsiniz.

Bu araçlar, geleneksel pazar araştırması formlarından daha sofistike analitik çözümlerine kadar geniş bir aralıkta yer alır ve markanızın konumuna ilişkin önemli bilgiler sağlar, doğru müşterileri hedefler ve pazarlama stratejilerinizi optimize ederek markanızın rakiplerinden öne çıkmasını sağlar.

Teknoloji yelpazenize eklemek için yeni bir marka yönetimi çözümü arıyorsanız veya her şeyi yapan bir çözüm arıyorsanız, size yardımcı olabiliriz. Bugün mevcut en iyi marka yönetimi yazılımlarından on tanesini seçtik. Her birine göz atarak en iyi özellikleri, sınırlamaları, fiyatları ve müşteri yorumları hakkında bilgi edinebilirsiniz.

Ancak listeye dalmadan önce, size ve pazarlama ekibinize markanız için doğru aracı seçmenize yardımcı olacak iyi bir marka yönetimi yazılımını neyin oluşturduğunu öğrenin! ?

Bir marka yönetimi yazılımında aranması gereken özellikler

Marka yönetimi, bir markanın kimliğini ve itibarını oluşturma, geliştirme ve koruma stratejisi ve sürecidir. Pazarlama girişimleri, müşteri hizmetleri, sektör trendlerinden haberdar olma ve çok daha fazlasını içeren, bir şirketin müşterileriyle iletişim kurma biçiminin tüm yönlerini kapsar.

Bu pazarlama araçları, marka yöneticilerine ve pazarlama takımlarına şu konularda yardımcı olur:

Marka stratejisi : Marka stratejinizi etkili bir şekilde yönetin ve uygulayın

Marka tutarlılığı : Çeşitli kanallarda genel : Çeşitli kanallarda genel marka yönergelerinin tutarlılığını sağlayın

Varlık organizasyonu : Dijital marka varlıkları için merkezi veritabanı

Marka bilinirliği ve erişim : Potansiyel müşterileri çekin, marka bilinirliğini ve sadakatini artırın

Geliştirilmiş müşteri yolculuğu : Hedef kitlenizin satın alma kararlarını etkileyin ve satışları artırın : Hedef kitlenizin satın alma kararlarını etkileyin ve satışları artırın

Otomatikleştirilmiş iş akışları : İş akışı süreçlerini yönetin ve basitleştirin

İçgörüler ve veriler : Marka sağlığını ve kampanya performanslarını izleyin ve ölçün

Kaynak yönetimi: Bütçe , iş yükü, zaman ve diğer mevcut kaynakları belirleyin ve etkili bir şekilde dağıtın

Ancak unutmayın, tüm marka yönetimi yazılımları aynı değildir. ☝️

Doğru marka yönetimi aracını ararken dikkat etmeniz gereken birkaç anahtar özellik:

Marka varlıklarınız için organize ve merkezi bir merkez

Güçlü hiyerarşi ve dijital varlık yönetim sistemleri

Özelleştirilebilirlik, ölçeklenebilirlik ve kullanıcı dostu arayüz

Gerçek zamanlı veriler ve raporlama gösterge panelleri

Ş Akışı otomasyonu

Gelişmiş arama ve filtreleme sistemi

Entegrasyon yetenekleri

Takım işbirliği araçları

…bunlar sadece birkaç örnek.

Şimdi, piyasadaki en iyi on marka yönetimi aracını inceleme zamanı. Her araç benzersiz bir dizi özellik sunar, bu nedenle her birine göz atarak mevcut ve gelecekteki ihtiyaçlarınızı en iyi şekilde destekleyenini bulun!

Proje yönetimi ve takım işbirliği için en iyisi

ClickUp, takımlar arasındaki işbirliğini merkezileştirerek herkesin aynı hedefe doğru çalışmasını ve siloların oluşmasını önler

Markanızı bir üst seviyeye taşımaya ve takımınızın verimliliğini artırmaya hazır mısınız? ClickUp ile markanızı, projelerinizi ve takımlarınızı tek bir yerden etkin bir şekilde yönetin.

ClickUp , departmanlar ve sektörler arası takımların her türlü işi yönetmesine, takım işbirliğini geliştirmesine ve iş akışını basitleştirmesine yardımcı olmak için tamamen özelleştirilebilir bir platform sunan hepsi bir arada proje yönetimi ve verimlilik aracıdır.

Tek veya birden fazla markadan sorumlu bir marka yöneticisi olsanız da, tüm platform tamamen özelleştirilebilir, ClickUp'ı her türlü işi destekleyecek ve benzersiz ve karmaşık iş akışı tercihlerine uyacak şekilde ayarlayabilirsiniz.

Sağlam Hiyerarşi yapısı, projelerinizi ve takımlarınızı işiniz için mantıklı bir şekilde organize etme esnekliği ve kontrolü sağlarken, ClickUp'ın anahtar proje yönetimi özellikleri, projelerinizi, pazarlama kampanyalarınızı, iş yükü kapasitenizi, şirket ve takım hedeflerinizi ve çok daha fazlasını planlamanıza, yönetmenize ve izlemenize olanak tanır.

Marka yöneticisi olarak yapmanız gereken çok şey var, bu yüzden ClickUp'ın ihtiyacınız olan her şeyi tek bir yerden yönetmenize yardımcı olmasına izin verin!

ClickUp Beyaz Tahtalar ve ClickUp Belgeleri gibi işbirliği araçlarıyla marka pazarlama stratejilerinizi ve kampanyalarınızı planlayın, 15'ten fazla özel görünüm arasından seçim yaparak takımınızın iş yükünü yönetin, yerleşik Sohbet görünümü ve yorumlarla takımınızla iletişim kurun ve ClickUp Hedefleri'nde KPI'larınızı ve hedeflerinizi izleyin.

Pazarlama uzmanları, ClickUp Beyaz Tahtaları beyin fırtınası, yol haritaları, strateji planlama ve her türlü ihtiyaç için görsel bir işbirliği aracı olarak kullanabilir ve bunları ClickUp'taki işlerinize kolayca bağlayabilir

Ayrıca, gerçek zamanlı raporlama ile işinizin genel görünümünü oluşturabilmenizi ve proje ilerlemesi, öncelikler, performanslar ve bir bakışta görmek istediğiniz hemen hemen her türlü önemli veriyi izleyebilmenizi sağlayan özel bir Gösterge Paneli özelliğine erişim sağlar.

ClickUp'ın özel otomasyonları ile nihayet daha az dikkat ve enerji gerektiren verimli iş akışları oluşturabilirsiniz. ClickUp'ın önceden oluşturulmuş otomasyonlarını kullanarak takımınızın süreçlerini kolaylaştırın veya kendi otomasyonlarınızı oluşturun, iş akışınızı basitleştirin ve manuel görevleri otomatik pilota alın, böylece en önemli şeye, yani marka oluşturmaya ve yönetmeye daha fazla odaklanabilirsiniz!

İş akışınızı kolaylaştırmaktan bahsetmişken, ClickUp, Slack, Gmail, Dropbox, Hubspot, Jotform ve çok daha fazlası gibi en sık kullandığınız uygulamalar dahil olmak üzere 1.000'den fazla diğer iş aracıyla entegre olur. Bunları birbirine bağlayarak tüm işlerinizi tek bir merkezi yerde toplayın. ??

ClickUp'ın marka yönetiminde size nasıl yardımcı olabileceği hakkında daha fazla bilgi edinmek ister misiniz? Aşağıdaki özelliklere göz atın ve öğrenin!

En iyi özellikler

15 + Özel görünümler: İşlerinizi istediğiniz şekilde görüntüleyin (Zaman Çizelgesi, Pano, Sohbet, İşlerinizi istediğiniz şekilde görüntüleyin (Zaman Çizelgesi, Pano, Sohbet, İş Yükü görünümü ve daha fazlası)

ve Özel Durumlar : Takımınız ve paydaşlarınızın aynı sayfada olmaları için ihtiyaç duydukları bağlamı sağlamak üzere istediğiniz kadar Özel Alan ekleyin ve ilerleme izlemeye yardımcı olacak Özel Durumlar oluşturun Özel AlanlarveÖzel Durumlar: Takımınız ve paydaşlarınızın aynı sayfada olmaları için ihtiyaç duydukları bağlamı sağlamak üzere istediğiniz kadar Özel Alan ekleyin ve ilerleme izlemeye yardımcı olacak Özel Durumlar oluşturun

ClickUp Form görünümü: Formları, markanızı yansıtacak temalar ve avatar resimleriyle özelleştirin ve bunları müşterilerinizden geri bildirim toplamak için kullanın

ClickUp Takvim görünümü: Kolayca bir kampanya takvimi oluşturun ve önemli görevleri tek bir üst düzey görünümde birbirine bağlayın

(görüntü, video ve PDF açıklamaları): Marka varlıkları için geri bildirimleri merkezileştirin ve onay sürecini hızlandırın Düzeltme(görüntü, video ve PDF açıklamaları): Marka varlıkları için geri bildirimleri merkezileştirin ve onay sürecini hızlandırın

İşbirliğine Dayalı Beyaz Tahtalar : Tek başınıza veya takımınızla beyin fırtınası yapın ve kampanyalarınız, projeleriniz ve daha fazlası için görsel bir yol haritası oluşturun

ClickUp Belgeleri : Belgeler'i kullanarak kapsamlı bir : Belgeler'i kullanarak kapsamlı bir proje iletişim planı oluşturun ve iş mesajlaşma stratejinizi kolayca planlayın

İzinler ve gizlilik : Müşteriler ve serbest çalışanlar gibi misafirleri Çalışma Alanınıza davet edin ve paylaşım, gizlilik ve izin ayarlarını kontrol edin

Mobil Uygulama : Her zaman ve her yerden işlerinize erişebilmeniz için tüm cihazlarda kullanılabilir

Özel Gösterge Panelleri: 50'den fazla gösterge paneli bileşeninden seçim yapın ve pazarlama çabalarınızı, projelerinizi, iş yükünüzü ve çok daha fazlasını izlemek için ideal görev kontrol merkezinizi oluşturun

ClickUp Gösterge Panelleri ile tüm işlerinizi üst düzey bir genel bakışta bir araya getirin

Sınırlamalar

İşinizi geliştirmenize ve büyütmenize yardımcı olacak Ücretsiz CRM

Canlı sohbet, destek sağlamak ve anlaşmaları sonuçlandırmak için ziyaretçilerle gerçek zamanlı olarak bağlantı kurmanızı sağlar

Web sitesi oluşturucu, sürükle ve bırak arayüzüyle web sitenizi özelleştirmenizi sağlar

Pazarlama kampanyalarınızın performansını ölçmenize yardımcı olacak yerleşik analizler, raporlar ve gösterge paneli

Davranışsal hedefleme ile pazarlama erişiminizi büyük ölçekte kişiselleştirin

Marketing Hub Başlangıç : Aylık 45 $'dan başlayan fiyatlarla Profesyonel : Aylık 800 $'dan başlayan fiyatlarla Enterprise : Aylık 3.600 $'dan başlayan fiyatlarla

Başlangıç : Aylık 45 $'dan başlayan fiyatlarla

Profesyonel : Aylık 800 $'dan başlayan fiyatlarla

Enterprise : Aylık 3.600 $'dan başlayan fiyatlarla

G2: 4,5 üzerinden 4 (9.191+ yorum)

Capterra: 4,5 üzerinden 5 (5.360+ yorum)

Sosyal büyümeyi iyileştirmek için içgörüler ve analizler sağlar

Kullanımı kolay ve yayınları önceden planlayabilirsiniz

Yerleşik işbirliği araçları

Tüm bağlı ağları ve profilleri tek bir yerde birleştirerek izlemeyi kolaylaştıran akıllı gelen kutusu

Çevrimiçi itibarınızı korumak ve güçlendirmek için birden fazla platformdaki yorumları yönetin

Harika tasarımlara sahip kaliteli pazarlama şablonları

Fiyatlandırma, diğer sosyal medya planlama platformlarına kıyasla daha pahalı olabilir

30 günlük ücretsiz deneme sürümü sunar

Standart : 249 $/ay (ek kullanıcı +199 $/ay)

Profesyonel : 399 $/ay (ek kullanıcı +299 $/ay)

Gelişmiş : 499 $/ay (ek kullanıcı +349 $/ay)

Enterprise : Fiyatlandırma için iletişime geçin

G2: 4,3 üzerinden 5 (2.093+ yorum)

Capterra: 4,5 üzerinden 5 (531+ yorum)

Tek bir güvenli konumdan sınırsız sayıda dosyayı yükleyin, depolayın, düzenleyin ve paylaşın

Özel markalama, tamamen markanıza uygun bir deneyim sunmak için görünüm ve hissi, etki alanını ve aramayı özelleştirmenize olanak tanır

Varlıkları Koleksiyonlar, Bölümler ve Etiketler ile düzenleyin

AI destekli Otomatik Etiketleme, içe aktarma sırasında varlıklara otomatik olarak mantıklı etiketler ekler

Gelişmiş Video Düzenleyici, uygulama içinde video dosyalarını düzenlemenizi sağlar

Kurulum döneminde öğrenme eğrisi

Temel bilgiler : Fiyatlandırma için iletişime geçin

Premium: Fiyatlandırma için iletişime geçin

Enterprise: Fiyatlandırma için iletişime geçin

G2: 4,5 üzerinden 5 (1.035+ yorum)

Capterra: 4,7 üzerinden 5 (433+ yorum)

Kanallar, takımların konuşmaları takip etmesine yardımcı olur

Huddles ve klipler, takımların daha etkili bir şekilde bağlantı kurup iletişim kurmasını sağlar

Aynı anda bir veya birden fazla kişiyle sohbet başlatın

Slack'i ClickUp, Google Drive, Zoom ve daha fazlası gibi diğer iş araçlarına bağlayın

Kanallar, doğru şekilde yönetilmezse çok karmaşık ve dikkat dağıtıcı olabilir

Ücretsiz

Pro : Aylık 7,25 $

İş+ : 12,50 $/ay

Enterprise Grid : Fiyatlandırma için satış ekibiyle iletişime geçin

G2: 4,5 üzerinden 5 (30.841+ yorum)

Capterra: 4,7 üzerinden 5 (22.811+ yorum)

Tekrarlayan ödemeleri ve otomatik ödeme hatırlatıcılarını kolayca ayarlayın

14.000'den fazla farklı banka ve kredi kartı şirketine bağlanır

İşinizi kolaylaştırmak ve takımlarınızı ve müşterilerinizi birbirine bağlamak için 100'den fazla uygulama ile entegre olur

Faturaları göndermeden önce önizleyin ve bir fatura görüntülendiğinde ve ödendiğinde anında güncelleme alın

Vergileri otomatik olarak hesaplar ve faturalarda fatura edilen envanteri izler

Bu araç, muhasebeye aşina olmayanlar için biraz karmaşık olabilir

Lite : Üç ay boyunca aylık 4,50 $ (5 faturalandırılabilir müşteri)

Artı : Üç ay boyunca aylık 9 $ (50 faturalandırılabilir müşteri)

Premium : Üç ay boyunca aylık 16,50 $ (sınırsız faturalandırılabilir müşteri)

Seçim : Özel fiyatlandırma; demo isteyin

G2: 5 üzerinden 4,5 (657+ yorum)

Capterra: 4,5 üzerinden 5 (4.037+ yorum)

Özel varlık kitaplıkları ile iş akışınızı basitleştirin ve varlıklarınızı sıralayın

Markanızın ihtiyaçlarına uygun özel öğeler oluşturmak için önceden oluşturulmuş İçerik Bloğu veya SDK

Tasarım, iletişim, verimlilik, pazarlama ve proje yönetimi için favori uygulamalarınızla entegre edin, daha fazlasını yapın

Masaüstü uygulamanızdan doğrudan varlıklara ve kılavuzlara erişin

Kullanımı izlemek ve marka yönetimi yatırımınızın her kanalda karşılığını aldığından emin olmak için içgörüler ve analiz özellikleri

Platformdaki arama fonksiyonu iyileştirilebilir

Essentials Ücretsiz Starter : 79 $/ay Team : 279 $/ay

Ücretsiz

Başlangıç : 79 $/ay

Takım : 279 $/ay

Enterprise : Fiyatlandırma için demo randevusu alın

G2 : 4,6 üzerinden 5 (104+ yorum)

Capterra : 4,8 üzerinden 5 (63+ yorum)

En önemli sitelere gerçek zamanlı izleme ve otomatik yayınlama

Google veya Google Home, Apple Maps veya Siri'de olsun, markanızın önerilmesini sağlamak için her sinyali optimize eder

Fiyatlandırma pahalı olabilir ve yeni kullanıcılar için öğrenme eğrisi dik olabilir

Bulun : Fiyatlandırma için iletişime geçin

Seçilin: Fiyatlandırma için iletişime geçin

Thrive : Fiyatlandırma için iletişime geçin

G2 : 4,5 üzerinden 5 (81+ yorum)

Capterra : 4,6 üzerinden 5 (29+ yorum)

Şikayetleri, soruları ve daha fazlasını tek bir yerden yönetin ve müşterilere yanıt verin

Zendesk'i, ClickUp, Slack, Dropbox, Salesforce ve daha fazlası dahil olmak üzere popüler uygulamalarınız da dahil olmak üzere 1.000'den fazla önceden oluşturulmuş entegrasyona bağlayın

Zendesk Agent Çalışma Alanı içindeki iç ve dış takımlarınızın biletler üzerinde işbirliği yapabilmesi için Yan Konuşmaları kullanın

Zoom entegrasyonu ile destek biletinden müşterilerinizle Zoom toplantıları planlayın ve başlatın; toplantı kaydı, tüm önemli konuşmaları tek bir yerde tutmak için otomatik olarak bilete gizli yorum olarak gönderilir

AI yetenekleri ve Akış oluşturucu, etkileşimleri otomatikleştirmenize olanak tanır

Kurulum süreci diğer kullanıcılar için çok karmaşık olabilir

Zendesk for service Suite Team: 49 $/temsilci/ay, yıllık faturalandırılır Suite Growth: 79 $/temsilci/ay, yıllık faturalandırılır Suite Professional: 99 $/temsilci/ay, yıllık faturalandırılır

Suite Team: 49 $/temsilci/ay, yıllık faturalandırılır

Suite Growth: 79 $/ajan/ay, yıllık faturalandırılır

Suite Professional: 99 $/ajan/ay, yıllık olarak faturalandırılır

Zendesk for sales Takım : 19 $/kullanıcı/ay, yıllık faturalandırılır Büyüme : 49 $/kullanıcı/ay, yıllık faturalandırılır Profesyonel : 99 $/kullanıcı/ay, yıllık faturalandırılır

Takım : 19 $/kullanıcı/ay, yıllık faturalandırılır

Büyüme : 49 $/kullanıcı/ay, yıllık faturalandırılır

Profesyonel : 99 $/kullanıcı/ay, yıllık faturalandırılır

G2 : 4,3 üzerinden 5 (467+ yorum)

Capterra : 4,4 üzerinden 5 (3.382+ yorum)

Gerçek zamanlı iletişim için proje sohbeti

Tüm ürün ve hizmetlere kolayca göz atmak için portföy görünümü

Burndown raporlama, kullanım raporları ve faturalandırma

Proje şablonları ücretsiz planda mevcut değildir

Entegre takım sohbeti ücretli bir özelliktir

Bu listedeki diğer pazarlama proje yönetimi yazılımlarına kıyasla pahalı ücretli planlar

Teamwork Projects, ücretsiz bir plan ve aylık 10 $/kullanıcıdan başlayan ücretli planlar sunar

G2: 4,4/5 (990+ yorum)

Capterra: 4,5/5 (700+ yorum)

Fiyatlandırma

Sonsuza Kadar Ücretsiz : Zengin özelliklere sahip ücretsiz plan

Sınırsız : Kullanıcı başına aylık 7 ABD doları

İş : Kullanıcı başına aylık 12 ABD doları

Enterprise: Fiyatlandırma için iletişime geçin

Derecelendirmeler ve yorumlar

G2: 4,7/5 (2.000'den fazla yorum)

Capterra: 4,7/5 (3.519+ yorum)

Başlamak istiyorsunuz ama biraz desteğe mi ihtiyacınız var? ClickUp'ın ücretsiz Marka Yönetimi Şablonu 'nu kullanarak projelerinizi, takımınızı ve daha fazlasını düzenli ve yapılandırılmış bir şekilde yönetin.

Bu Marka Yönetimi Şablonu, stil kılavuzlarını ve iç süreçleri belgelendirmenin yanı sıra müşterilerinizin tüm faaliyetlerini izlemenizi sağlar

2. Hubspot

Müşteri ilişkileri yönetimi için en iyisi

hubspot aracılığıyla

HubSpot, işletmelerin müşteri ilişkileri kurup geliştirmelerine olanak tanıyan hepsi bir arada bir marka yönetim platformudur. Satış, pazarlama, müşteri hizmetleri, web sitesi tasarımı ve analitik için kapsamlı bir araç seti sunar.

Bu araçla, siz ve takımınız kişiselleştirilmiş müşteri deneyimleri yaratabilir ve daha güçlü müşteri ilişkileri kurarak sadakati artırabilir ve daha fazla potansiyel müşteri elde edebilirsiniz. HubSpot'u, sosyal medya kanallarında markanızla ilgili konuşmaları izleyerek ve olumsuz geri bildirimlere hızlı bir şekilde yanıt vererek markanızın itibarını yönetmek için de kullanabilirsiniz.

En iyi özellikler

İşinizi geliştirmenize ve büyütmenize yardımcı olacak Ücretsiz CRM

Canlı sohbet, destek sağlamak ve anlaşmaları sonuçlandırmak için ziyaretçilerle gerçek zamanlı olarak bağlantı kurmanızı sağlar

Web sitesi oluşturucu, sürükle ve bırak arayüzüyle web sitenizi özelleştirmenizi sağlar

Pazarlama kampanyalarınızın performansını ölçmenize yardımcı olacak yerleşik analizler, raporlar ve gösterge paneli

Davranışsal hedefleme ile pazarlama erişiminizi büyük ölçekte kişiselleştirin

Sınırlamalar

3. Sprout Social

sprout Social aracılığıyla

Sosyal medya dünyasında öne çıkmak ve çevrimiçi varlık oluşturmak isteyenler için Sprout Social mükemmel bir seçimdir.

Sprout Social, işletmelerin çevrimiçi varlıklarını yönetmelerine ve en üst düzeye çıkarmalarına yardımcı olmak için tasarlanmış, cazip bir marka yönetim platformudur. Markaların dijital müşteri etkileşimlerini takip etmelerine yardımcı olmak için izleme, planlama, analiz ve daha fazlasını içeren kapsamlı bir araç seti sunar.

Sprout Social'ın kullanıcı dostu arayüzü ile işletmeler, düzenli ve bilgili kalırken birden fazla hesabı kolayca yönetebilir. Ayrıca, Sprout Social'ın müşteri davranışlarına ilişkin ayrıntılı içgörüler, işletmelerin hedef kitlesini daha iyi anlamasına ve daha etkili pazarlama stratejileri oluşturmasına yardımcı olacak değerli veriler sağlar.

En iyi özellikler

Sosyal büyümeyi iyileştirmek için içgörüler ve analizler sağlar

Kullanımı kolay ve yayınları önceden planlayabilirsiniz

Yerleşik işbirliği araçları

Tüm bağlı ağları ve profilleri tek bir yerde birleştirerek izlemeyi kolaylaştıran akıllı gelen kutusu

Çevrimiçi itibarınızı korumak ve güçlendirmek için birden fazla platformdaki yorumları yönetin

Harika tasarımlara sahip kaliteli pazarlama şablonları

Sınırlamalar

Fiyatlandırma, diğer sosyal medya planlama platformlarına kıyasla daha pahalı olabilir

"Ücretli planların maliyeti, özellikle küçük işletmeler için biraz yüksek olabilir. Ayrıca, bazı gelişmiş özelliklerin kullanımı biraz kafa karıştırıcı olabilir." — Capterra incelemesi

4. Brandfolder

Dijital varlık yönetimi için en iyisi

via Brandfolder

Brandfolder ile marka yöneticileri, dijital varlıkları depolayabilir, yönetebilir ve tek bir güvenli ve merkezi veritabanından dosya paylaşımı yapabilir. Güçlü varlık kitaplıkları, kolaylaştırılmış dosya paylaşım süreçleri ve özelleştirilebilir erişim kontrolleri gibi özellikleri sayesinde dijital varlıklarınızı kontrol edebilir ve platformlar, web siteleri, sosyal medya kanalları ve daha fazlasında tek tip bir marka kimliği oluşturabilirsiniz.

Brandfolder, temel marka yönetimi fonksiyonlarını sağlamanın yanı sıra, kullanıcıların markalarının performansını ölçmelerine de olanak tanır. Analitik gösterge paneli ile kullanıcı içgörülerine, varlık analizlerine ve Brandfolder ve Koleksiyon analizlerine erişerek ROI'nizi iyileştirebilir ve marka varlıklarınızın birden fazla dağıtım kanalında iyi performans göstermesini sağlayabilirsiniz.

En iyi özellikler

Tek bir güvenli konumdan sınırsız sayıda dosyayı yükleyin, depolayın, düzenleyin ve paylaşın

Özel markalama, tamamen markanıza uygun bir deneyim sunmak için görünüm ve hissi, etki alanını ve aramayı özelleştirmenize olanak tanır

Varlıkları Koleksiyonlar, Bölümler ve Etiketlere göre düzenleyin

AI destekli Otomatik Etiketleme, içe aktarma sırasında varlıklara otomatik olarak mantıklı etiketler ekler

Gelişmiş Video Düzenleyici, uygulama içinde video dosyalarını düzenlemenizi sağlar

Sınırlamalar

Kurulum döneminde öğrenme eğrisi

"Bölümleri, etiketleri, koleksiyonları ve pinleri anlamak ilk başta kafa karıştırıcı olabilir." — Capterra incelemesi

5. Slack

Birleşik iletişim yazılımı için en iyisi

slack aracılığıyla

Slack, takımların daha etkili iletişim kurması, fikirlerini paylaşması ve geri bildirim sürecini hızlandırması için merkezi bir platform sunan bir mesajlaşma platformudur.

Marka yöneticileri ve takımlar, konuşma konularını ayırmak, tek veya birden fazla kişiye mesaj göndermek ve yorumlar içinde dosya göndermek için özel kanallar oluşturabilir. Takım iletişimi daha da geliştirmek için Slack, uzaktan çalışırken veya karmaşık konuları açıklarken yardımcı olabilecek bir toplantı veya video konferans görüşmesine katılmanıza olanak tanır.

Ayrıca Slack Connect, çalışma alanınıza müşterileri ve dış takımları davet etmenizi ve onlarla işbirliği yapmanızı sağlar. Tüm bu özellikler ve daha fazlası, özellikle e-posta yoluyla iletişim kurmaya kıyasla, güncellemeleri iletmeyi, geri bildirimleri toplamayı, görevleri delege etmeyi ve geri bildirim sürecini hızlandırmayı kolaylaştırır.

Slack, takımların işlerini kolaylaştırmasına, projeleri yönetmesine ve pazarlama kampanyalarını takip etmesine yardımcı olmak için ClickUp gibi proje yönetimi araçları ve Hubspot gibi CRM uygulamaları gibi diğer iş araçlarıyla da entegre olabilir.

En iyi özellikler

Kanallar, takımların konuşmaları takip etmesine yardımcı olur

Huddles ve klipler, takımların daha etkili bir şekilde bağlantı kurup iletişim kurmasını sağlar

Aynı anda bir veya birden fazla kişiyle sohbet başlatın

Slack'i ClickUp, Google Drive, Zoom ve daha fazlası gibi diğer iş araçlarına bağlayın

Sınırlamalar

Kanallar, doğru şekilde yönetilmezse çok karmaşık ve dikkat dağıtıcı olabilir

"Özellikle farklı takımların bulunduğu çok sayıda kanal varsa, bazı kanallarda kaybolabilirsiniz." — Capterra incelemesi

6. FreshBooks

Çevrimiçi muhasebe ve faturalandırma için en iyisi

FreshBooks aracılığıyla

FreshBooks, farklı sektörlerdeki markaların, muhasebecilerin, serbest çalışanların ve girişimcilerin muhasebe işlemlerini basitleştirmeye yardımcı olan bir faturalama ve muhasebe çözümüdür.

Profesyonel raporlar oluşturmanıza, markalı faturaları özelleştirmenize ve finansal verileri izlemenize olanak tanıyan profesyonel faturalandırma gibi kullanımı kolay muhasebe ve defter tutma özelliklerini kullanarak iş akışınızı kolaylaştırın ve kapsam genişlemesini kontrol altına alın. Uygulamayı kullanarak, avans dönemi boyunca istediğiniz zaman avans raporları oluşturup gönderebilir ve otomatik faturalandırma, yinelenen ödemeler ve otomatik hatırlatıcılar ile ödemelerinizi otomatik hale getirebilirsiniz.

En iyi özellikler

Tekrar eden ödemeleri ve otomatik ödeme hatırlatıcılarını kolayca ayarlayın

14.000'den fazla farklı banka ve kredi kartı şirketine bağlanır

İşinizi kolaylaştırmak ve takımlarınızı ve müşterilerinizi birbirine bağlamak için 100'den fazla uygulama ile entegre olur

Faturaları göndermeden önce önizleyin ve bir fatura görüntülendiğinde ve ödendiğinde anında güncelleme alın

Vergileri otomatik olarak hesaplar ve faturalarda fatura edilen envanteri izler

Sınırlamalar

Bu araç, muhasebeye aşina olmayanlar için biraz karmaşık olabilir

"Bazı kullanıcılar, özellikle faturalama ve muhasebe uygulamalarına aşina değillerse, yazılımı karmaşık ve zor bulabilir. " — Capterra incelemesi

7. Frontify

Marka varlık yönetimi yazılımı için en iyisi

frontify aracılığıyla

Frontify, tasarımcılara, markalara, geliştiricilere ve pazarlama takımlarına işleriyle birlikte büyüyen bir dijital marka ekosistemi sunan bir marka ve dijital varlık yönetim yazılımıdır.

Her marka varlığı için merkezi bir yer ve marka yönergelerini özelleştirme, yaratıcı takım işbirliğini geliştirme ve yeniden kullanılabilir dijital ve basılı şablonlar oluşturma araçları sunar. Dijital yönergelere kolayca erişin, düzenleyin ve güncelleyin ve yönergelerinizi özelleştirmenize yardımcı olacak 40'tan fazla farklı içerik öğesine erişin.

Yaratıcı işbirliği konusunda ise bu araç, takımların tek bir bağlantı ile ayrıntılı bilgileri ve revizyonları paylaşmasına olanak tanıyarak geri bildirim sürecini iyileştirir. Ayrıca, marka yöneticilerine tasarım şablonlarını paylaşmak için kolaylaştırılmış bir çözüm sunar. Marka şablonlarınızın kütüphanelerini oluşturun ve tüm takım üyelerinin kendi başlarına önceden onaylanmış tasarımlar oluşturmasına izin vererek özerkliği teşvik edin, darboğazları önleyin ve içerik oluşturma sürecini hızlandırın.

En iyi özellikler

Özel varlık kitaplıklarıyla iş akışınızı basitleştirin ve varlıklarınızı sıralayın

Markanızın ihtiyaçlarına uygun özel öğeler oluşturmak için önceden oluşturulmuş İçerik Bloğu veya SDK

Tasarım, iletişim, verimlilik, pazarlama ve proje yönetimi için favori uygulamalarınızla entegre edin, daha fazlasını yapın

Masaüstü uygulamanızdan doğrudan varlıklara ve kılavuzlara erişin

Kullanımı izlemek ve marka yönetimi yatırımınızın her kanalda karşılığını aldığından emin olmak için içgörüler ve analiz özellikleri

Sınırlamalar

Platformdaki arama fonksiyonu iyileştirilebilir

"Arama fonksiyonu, arama teriminin etrafındaki tüm metni döndürdüğü için biraz hantal." — Capterra incelemesi

8. Uberall

Konum pazarlama yönetimi için en iyisi

uberall aracılığıyla

Uberall, kullanıcıların sorunsuz bir hibrit müşteri deneyimi sunmalarını sağlayan bir konum pazarlama yönetim aracıdır . Markaların popüler arama motorları, sosyal medya kanalları, inceleme web siteleri ve daha fazlasında çevrimiçi varlıklarını yönetmelerine olanak tanıyan bir dizi araç sunar.

Bir konum zekası yazılımı olarak, özellikle yerel düzeyde keşif ve satın alma kararlarını etkileyen her dijital kanalı optimize ederek markanızın yerel arama görünürlüğünü iyileştirmek, marka etkileşimini artırmak ve gelirinizi artırmak için tasarlanmıştır.

Ayrıca Uberall, güçlü analitik, otomatik çözümler ve en iyi inceleme siteleriyle entegrasyonlar sunarak işletmelerin potansiyel müşteriler nezdindeki görünürlüklerini artırmalarını ve veriye dayalı kararlar almalarını sağlar.

En iyi özellikler

En önemli sitelere gerçek zamanlı izleme ve otomatik yayınlama

Google veya Google Home, Apple Maps veya Siri'de olsun, markanızın önerilmesini sağlamak için her sinyali optimize eder

Sınırlamalar

Fiyatlandırma pahalı olabilir ve yeni kullanıcılar için öğrenme eğrisi dik olabilir

"Deneyimsiz ve orta düzeyde deneyimli pazarlamacılar için oldukça pahalıdır ve en iyi şekilde yararlanmak için biraz öğrenme süreci gerektirir; bu süreçte uygulamaya ve özelliklerine uyum sağlamanız gerekir." — Capterra incelemesi

9. Zendesk

Şikayet yönetimi, müşteri hizmetleri çözümü ve satış CRM için en iyisi

Zendesk aracılığıyla

Zendesk, markaların biletleri daha hızlı çözmelerine, kanallar arasında müşteri şikayetlerini izlemelerine ve en iyi müşteri deneyimini sunmalarına olanak tanıyan bir çevrimiçi itibar yönetimi yazılımıdır.

Zendesk'in özelleştirilebilir bilet sistemleri, müşteri profilleri ve otomatik destek çözümleri, işinizi ziyaret eden her müşteri için tutarlı ve kişiselleştirilmiş bir deneyim oluşturmanıza yardımcı olurken, güçlü analiz aracı müşteri etkileşimlerini, şikayetleri vb. izlemenizi sağlar.

Ayrıca, Zendesk'in işbirliği araçları, takımların müşteri sorunlarına ve sorularına hızlı bir şekilde yanıt vermesini ve bilgi, yorum ve geri bildirimleri birbirleriyle kolayca paylaşmasını sağlayan sorunsuz bir iş akışı oluşturmasına olanak tanır. Bu, marka yönetimi sürecine dahil olan takım üyeleri ve yöneticilerin iş akışını iyileştirmesini ve birlikte daha akıllı iş kararları almasını sağlar.

Özellik

Şikayetleri, soruları ve daha fazlasını tek bir yerden yönetin ve müşterilere yanıt verin

Zendesk'i, ClickUp, Slack, Dropbox, Salesforce ve daha fazlası dahil olmak üzere popüler uygulamalarınız da dahil olmak üzere 1.000'den fazla önceden oluşturulmuş entegrasyona bağlayın

Zendesk Agent Çalışma Alanı içindeki iç ve dış takımlarınızın biletler üzerinde işbirliği yapabilmesi için Yan Konuşmaları kullanın

Zoom entegrasyonu ile destek biletinden müşterilerinizle Zoom toplantıları planlayın ve başlatın; toplantı kaydı, tüm önemli konuşmaları tek bir yerde tutmak için otomatik olarak bilete gizli bir yorum olarak yayınlanacaktır

AI yetenekleri ve Akış oluşturucu, etkileşimleri otomatikleştirmenize olanak tanır

Sınırlamalar

Kurulum süreci diğer kullanıcılar için çok karmaşık olabilir

"Çok fazla ayar gerektiriyor ve bu nedenle yazılımın, özellikle de yardım merkezinin uygulanması daha uzun sürüyor." — Capterra incelemesi

teamwork Projects aracılığıyla

Teamwork, marka yönetimini iyileştirmek isteyen pazarlama ekipleri için ideal bir proje işbirliği yazılımıdır. Teamwork, tüm proje varlıklarının depolanabileceği ve takım üyeleri tarafından erişilebileceği merkezi bir çalışma alanı oluşturarak takımların organizasyonel yapısını iyileştirir.

Özellik

Gerçek zamanlı iletişim için proje sohbeti

Tüm ürün ve hizmetlere kolayca göz atmak için portföy görünümü

Burndown raporlama, kullanım raporları ve faturalandırma

Sınırlamalar

Proje şablonları ücretsiz planda mevcut değildir

Entegre takım sohbeti ücretli bir özelliktir

Bu listedeki diğer pazarlama proje yönetimi yazılımlarına kıyasla pahalı ücretli planlar

Marka yönetimi yazılımı, markanızı bir üst seviyeye taşımak için vazgeçilmezdir.

Pazarlama hedeflerinin izlenmesinden marka varlıklarınızın yönetimine, müşteri hizmetlerinden analitik ve kaynak tahsisine kadar, işinizi büyütmenize ve güçlü bir marka oluşturmanıza yardımcı olacak çeşitli araçlar bulunmaktadır. Anahtar, marka tutarlılığını korumanıza ve projelerinizi daha hızlı ilerletmenize yardımcı olacak doğru araçları bulmaktır.

İşinizin her yönünü yönetmek için bir uygulama arıyorsanız, proje yönetimini basitleştirmek ve pazarlama takımlarınızı ve diğer departmanlarınızı tek bir çatı altında birleştirmek için ClickUp'a güvenebilirsiniz. Sadece size ve takımınıza, markanızın büyümesini desteklemek için yüzlerce sağlam özelliğe sahip, tamamen özelleştirilebilir bir platform sunmakla kalmaz, aynı zamanda 1.000'den fazla diğer iş aracıyla entegre olarak tüm işlerinizi tek bir yerde toplamanızı ve verimli bir şekilde çalışmanızı her zamankinden daha kolay hale getirir. ?⚡️

Tüm bunlar size uygunsa, deneyin — başlamak ücretsizdir!