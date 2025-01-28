2025 için 10 Dijital Marka Varlık Yönetimi Yazılımı

Favori markalarınızı anında tanınabilir kılan şeyin ne olduğunu söyleyebilir misiniz? Çarpıcı logoları, tanıdık renk şemaları veya kafanızda tekrar tekrar çalan akılda kalıcı jingle'ları mı?

Bunların hepsi marka varlıklarıdır: Bir markanın benzersiz kimliğini ve imajını şekillendiren anahtar unsurlar.

Ancak bunları yönetmek, bir labirentte yolunu bulmaya benzeyebilir. Bu, yalnızca çok sayıda varlığı takip etmekle kalmaz, aynı zamanda farklı kanallarda marka tutarlılığını sağlamak, çeşitli takımları koordine etmek ve hızlı içerik oluşturma ve dağıtım dünyasında çevik kalmak anlamına da gelir. Bu labirenti düzgün bir otoyola dönüştürebilecek bir araç olsaydı ne olurdu?

Marka varlık yönetimi yazılımı'na girin. En iyi 10 yazılımı, anahtar özellikleri, fiyatları, artıları ve eksileriyle birlikte listeledik. Marka varlık yönetimi sürecinizi kolaylaştırmak ve markanızın etkisini artırmak için mükemmel aracı seçin! ?

Marka Varlık Yönetimi Yazılımında Nelere Dikkat Etmelisiniz?

En iyi dijital varlık yönetim platformu aşağıdaki özelliklere sahip olacaktır:

Merkezi depo: Tüm marka varlıklarınızın kolay erişim için saklandığı tek bir merkezi dijital depolama alanı Sürüm kontrolü: Bir varlıkta yapılan tüm değişikliklerin kaydını tutarak, gerektiğinde önceki bir sürüme geri dönmenizi sağlar. Bu, herkesin onaylanmış, güncel varlıkları kullandığından emin olmanızı sağlar Meta veri etiketleme: Dijital varlıklara açıklayıcı ve bağlamla ilgili anahtar kelimeler veya "etiketler" atamak, bunları bulmayı ve düzenlemeyi kolaylaştırır İzinler: Varlıkları görüntüleyebilecek, indirebilecek, düzenleyebilecek veya paylaşabilecek kişileri kontrol edin İşbirliği özellikleri: Tartışmalar, geri bildirimler ve sorunsuz onay süreçleri Entegrasyon özellikleri: Diğer yazılımlarla bağlantı kurarak sorunsuz iş akışları oluşturun Özelleştirme: Benzersiz ihtiyaçlarınızı ve marka materyallerinizi karşılamak için esneklik Gösterge paneli ve raporlama: Belirli varlıkların aşırı veya yanlış kullanılıp kullanılmadığına dair içgörü Kullanıcı dostu arayüz: Kullanıma alışma süresini kısaltan sezgisel tasarım Marka yönetimi portalı: Marka varlıklarının kullanımını doğru bir şekilde anlamak için tek adres

Kullanabileceğiniz En İyi 10 Marka Yönetimi Yazılımı

Markalaşma araç setinizi güçlendirmeye hazır mısınız? İşte hayatınızı kolaylaştırmak, marka tutarlılığınızı artırmak ve kahve molalarınızı uzatmak için özenle seçtiğimiz en iyi yazılımların listesi! ☕

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ClickUp ile pazarlama ekipleri, belirli kampanyalardan daha geniş pazarlama planlarına kadar her şeyi sorunsuz bir şekilde ayarlayabilir, yönetebilir ve izleyebilir. Üstelik, marka varlık yönetiminizi kolaylaştırmaya yardımcı olacak sağlam bir özellikler paketi sunar.

ClickUp'ın marka kılavuz şablonlarından biriyle başlayarak marka kimliğinizle en uyumlu olanı belirleyebilirsiniz. Bu, logo tasarımınız, tipografi, renk şeması ve anahtar mesajlar gibi unsurları iyileştirmenize yardımcı olacaktır.

ClickUp'ın prova araçları, geri bildirimleri merkezileştirmenize ve onay sürecini hızlandırmanıza olanak tanır. Ardından, pazarlama takviminizde marka varlıklarınızın piyasaya sürülmesini planlayabilirsiniz. ClickUp Docs, marka yönergelerini içeren belgeleri oluşturmak, paylaşmak ve saklamak için hepsi bir arada çözümdür.

Platformun Özel Alanlar ve görev durumları, marka varlıklarıyla ilgili görevleri yönetmek için mükemmeldir. Bunları varlık türü veya kullanım amacı gibi belirli öğelere göre filtreleyebilirsiniz.

Belirli marka varlıklarına erişmek veya bunları değiştirmek söz konusu olduğunda, ClickUp'ın İzinler ve Gizlilik özellikleri, belirli projelere veya görevlere kimlerin erişebileceği veya üzerinde çalışabileceği konusunda size tam kontrol sağlar.

ClickUp'ın en iyi özellikleri

İşbirliğine dayalı Beyaz Tahtalar, iç ve dış paydaşlarla beyin fırtınası yapmanıza ve marka varlıklarının oluşturulması ve revizyonlarını planlamanıza yardımcı olur

Marka yönergelerini oluşturmak, paylaşmak ve saklamak için ClickUp Belgeleri

Görevleri yönetmek ve varlık yaşam döngülerini izlemek için özel alanlar ve durumlar

Geri bildirimleri merkezileştiren ve marka varlık onaylarını hızlandıran prova araçları

Belirli marka varlıklarına erişimi yönetmek için izinler ve gizlilik

Gerçek zamanlı raporlama ve izleme özelliğine sahip özel gösterge panelleri

Zaman kazanmak ve tutarlı bir marka kimliği oluşturmak için özelleştirilebilir haber bülteni şablonları ve basın bülteni şablonları

Farklı marka varlıklarını her zaman, her yerde yönetmek için mobil uygulama

1.000'den fazla uygulama ile entegrasyon

15'ten fazla özel görünüm (Zaman Çizelgesi, Pano, Sohbet ve İş Yükü dahil)

ClickUp sınırlamaları

ClickUp fiyatlandırması

Sonsuza Kadar Ücretsiz

Sınırsız : Kullanıcı başına aylık 7 ABD doları

İş : Kullanıcı başına aylık 12 $

Enterprise: Özel fiyat planı için : Özel fiyat planı için satış ekibiyle iletişime geçin

*Listelenen tüm fiyatlar yıllık fatura modeline aittir

ClickUp puanları ve yorumları

G2 : 4,7/5 (8.000'den fazla yorum)

Capterra: 4,7/5 (3.000'den fazla yorum)

2. Papirfly

Papirfly aracılığıyla

Dijital varlık yönetimi yazılımı Papirfly'ı diğerlerinden ayıran özelliği, merkezi hale getirme ve kategorize etme yeteneğidir. Bu özelliği, sınırsız sayıda marka varlığının kullanım haklarını, son kullanma tarihlerini ve farklı sürümlerini yönetmek için mükemmel bir çalışma alanı haline getirir.

Ancak bu sadece varlıkların düzenlenmesi ile ilgili değildir. Papirfly, kullanıcıların varlıkları ve bunları destekleyen meta verileri hızlı bir şekilde bulmasına yardımcı olmak için yapay zeka kullanır. Bu özellik, doğru logoyu veya videoyu bulmayı çocuk oyuncağı haline getirir. ?

Esnek erişim kontrolü avantajını da ekleyin ve varlık yönetimi ihtiyaçlarınıza mükemmel şekilde uyarlanmış bir platforma sahip olun.

Papirfly'ın en iyi özellikleri

Sınırsız varlığın merkezileştirilmesi ve kategorize edilmesi

Varlık kullanım hakları, son kullanma tarihleri ve sürümler üzerinde tam kontrol

AI destekli varlık arama

Esnek erişim kontrolü

Mobil uygulama yüklemeleri için sürükle ve bırak fonksiyonu

Meta verilerinizi kaynak metinden başka bir dile otomatik olarak çevirir

Çeşitli biçim ve boyutlarda varlık sürümleme

Papirfly sınırlamaları

Papirfly fiyatlandırması

Fiyatlandırma için iletişime geçin

Papirfly puanları ve yorumları

G2: 4,5/5 (70+ yorum)

Capterra: 4,6/5 (10+ yorum)

3. Filestage

Filestage aracılığıyla

Net, hızlı ve işbirliğine dayalı bir içerik inceleme süreci için bir marka yönetim platformuna ihtiyacınız varsa, Filestage ile yanlış bir seçim yapmazsınız. Tüm marka varlık dosyaları, geri bildirimler ve onaylar için merkezi bir alan sunarak iş akışınızı önemli ölçüde kolaylaştırır.

Filestage, tasarımlardan ve maketlerden blog makalelerine, sosyal medya gönderilerine ve hatta e-postalara kadar çok sayıda içerik türünü yönetme konusunda mükemmeldir. ?

Filestage, dijital varlıkların yönetiminin ötesinde, otomatik dosya paylaşımı, hatırlatıcılar ve durum güncellemeleri sunar. Bir projenin gelişimini derinlemesine incelemek mi istiyorsunuz? Sürüm geçmişi özelliği, her sürümü ve inceleme turunu kaydeder, böylece pazarlama departmanları için değerli geri bildirimlerin asla kaybolmamasını sağlar.

Filestage'in en iyi özellikleri

Tüm dosya biçimleri, sürümler, yorumlar ve onaylar için merkezi dijital varlık yönetim sistemi

Zaman kazanmak için otomatik inceleme ve onay süreci

Tasarım dosyalarından e-postalara kadar çeşitli içerik türlerini işleme yeteneği

Tek tıklamayla onay sistemi

Değişiklikleri ve geri bildirimleri kolayca görebilmeniz için sürüm geçmişi

Verimliliği artırmak için Asana ve Slack gibi diğer araçlarla entegre olur

Dosya paylaşımı, yorumlama ve indirme izinleri üzerinde güçlü kontrol

Filestage sınırlamaları

Filestage fiyatlandırması

Ücretsiz

Temel: 49 $/ay

Profesyonel: 249 $/ay

Enterprise: Kişiselleştirilmiş danışmanlık için satış ekibiyle iletişime geçin

*Listelenen tüm fiyatlar yıllık fatura modeline aittir

Filestage puanları ve yorumları

G2: 4,6/5 (200'den fazla yorum)

Capterra: 4,7/5 (100'den fazla yorum)

4. Uptempo (BrandMaker)

Uptempo aracılığıyla

Eskiden BrandMaker olarak bilinen Uptempo, iş akışlarını otomatikleştirmek isteyen marka pazarlamacıları için bir hazinedir. Yeni veya değiştirilen marka öğelerinin zaman alıcı manuel incelemesini özel iş akışları ve rol tabanlı etkinlik tetikleyicileri ile değiştirir.

Uptempo'nun temel gücü, pazarlamacılara projelerinin tam görünürlüğünü sağlayan güçlü proje yönetimi yeteneklerinde yatmaktadır. Bu genel bakış, yerleşik kaynak kapasite planlaması ile birleştiğinde, görevlerin takım üyelerinin iş yükü kapasitelerine göre atanmasını sağlar. Artık aşırı çalışan tasarımcılar veya boşta kalan içerik oluşturucular yok — kaynak yönetimi çok kolay, marka varlık geliştirme süreciniz sorunsuz ilerliyor. ⛵

Uptempo (BrandMaker) en iyi özellikler

Otomatikleştirilmiş özel iş akışları

Marka varlıkları için verimli proje yönetimi

Kaynak optimizasyonu için takım iş yüklerinin gerçek zamanlı görünümü

İletişim performansı için kapsamlı analizler

Salesforce, Coupa ve Adobe Workfront gibi platformlarla sorunsuz API entegrasyonu

Basitleştirilmiş içerik oluşturma, inceleme ve onay süreçleri

Proje veya kampanya durumuna ilişkin anlık bilgiler ve kullanıcı etkileşimi metrikleri için kolay okunur gösterge paneli

Uptempo (BrandMaker) sınırlamaları

Uptempo (BrandMaker) fiyatlandırma

Fiyatlandırma için iletişime geçin

Uptempo (BrandMaker) puanları ve yorumları

G2: 4,0/5 (100'den fazla yorum)

Capterra: 4,6/5 (10+ yorum)

5. Bynder

Via Bynder

Bynder'ın marka yönetim yazılımı, dijital marka varlıklarını düzenleme ve yönetme konusundaki verimliliğiyle tanınır. Sezgisel filtre yapısı sayesinde, ihtiyacınız olanı bulmak sorunsuz bir deneyim haline gelir.

En öne çıkan özelliği, otomatik varlık yeniden boyutlandırma için Dinamik Varlık Dönüştürme (DAT) özelliğidir — manuel düzenleme araçlarına veda edin. ?️

Bynder ile erişim ve kullanım hakları üzerinde kontrol sahibi olur, onaylanmamış içeriklerin yayınlanma riskini ortadan kaldırırsınız. Platform, varlık kullanımı üzerinde tam kontrol sağlarken, hem şirket içinde hem de şirket dışında güvenli içerik paylaşımı imkanı sunmasıyla da öne çıkar.

Bynder'ın en iyi özellikleri

Etkili varlık organizasyonu için sezgisel filtre yapısı

Erişim ve kullanım hakları üzerinde kontrol

Kontrollü kullanım ile içeriklerin güvenli paylaşımı

Otomatik varlık yeniden boyutlandırma için Dinamik Varlık Dönüştürme (DAT)

Tüm marka iletişim kanallarınızda tutarlılığı sağlayan web tabanlı marka kılavuzları

Verimli içerik inceleme ve onaylama için yapılandırılabilir iş akışları

Proje iş akışı verimliliğini izlemek için analitik modülü

Bynder sınırlamaları

Bynder fiyatlandırması

Fiyatlandırma için iletişime geçin

Bynder puanları ve yorumları

G2: 4,5/5 (480+ yorum)

Capterra: 4,4/5 (170+ yorum)

6. MarcomCentral

Via MarcomCentral

Her şirket varlığının depolandığı, etiketlendiği ve kolayca geri alınabildiği merkezi bir hub hayal edin — işte MarcomCentral tam size göre.

MarcomCentral, marka varlık yönetimini sezgisel, verimli ve marka stratejinizle mükemmel bir şekilde uyumlu hale getirir. Takımların marka varlıklarını çevrimiçi olarak düzenlemesine ve iletişimin gidip gelmesini azaltmasına olanak tanıyan güçlü bir işbirliği aracıdır.

Ama en önemlisi, marka tutarlılığını korumak için içeriği temalara ve kampanyalara göre düzenleyebileceğiniz marka odaklı kütüphane özelliğidir. ?

Böylece, belirli bir kampanya veya tema için varlıklara ihtiyaç duyduğunuzda, tüm varlıklarınızı aramak yerine ilgili koleksiyonda kolayca bulabilirsiniz.

MarcomCentral'ın en iyi özellikleri

Sorunsuz işbirliği için platform içi düzenleme özellikleri

İçerik organizasyonunu iyileştirmek için marka odaklı kütüphanelerin düzenlenmesi

İletişim kanalını düzenli tutmak için Slack entegrasyonu

Kontrollü teminat dağıtımı için izin tabanlı onaylar

Pazarlama kararları ve stratejileri için veriye dayalı içgörüler

İsteğe bağlı özelleştirme ve teslimat için baskı hizmeti sağlayıcılarıyla doğrudan bağlantı

MarcomCentral sınırlamaları

MarcomCentral fiyatlandırması

Merkezileştirme : aylık yaklaşık 2.000 $'dan başlayan fiyatlarla

Özelleştirme ve Dağıtım : aylık yaklaşık 3.750 $'dan başlayan fiyatlarla

Gelişmiş Dağıtım ve Yerine Getirme: aylık yaklaşık 5.000 $'dan başlayan fiyatlarla

*Listelenen tüm fiyatlar yıllık fatura modeline aittir

MarcomCentral puanları ve yorumları

G2: 4. 1/5 (80+ yorum)

Capterra: 4,0/5 (80+ yorum)

7. Filecamp

Filecamp aracılığıyla

Filecamp, dijital dosya yönetiminizi yepyeni bir seviyeye taşır. Ayrıntılı erişim özelliği, müşterilerinizin ve ortaklarınızın yalnızca izin verdiğiniz belirli dosya ve klasörlere erişebilmesini sağlar.

Ayrıca, klasörlerinizi içeriklerine uygun benzersiz temalarla kişiselleştirmenize de olanak tanır. Bir anda, dijital varlıkların gezinmesi görsel olarak çekici bir yolculuğa dönüşür. ?

Filecamp'ın görüntülerinizi otomatik olarak analiz eden ve etiketleyen anahtar kelime ve otomatik etiketleme özellikleri ile varlıkları aramak çok kolay.

Filecamp'ın en iyi özellikleri

Dosya ve klasörlere ayrıntılı erişim ile gelişmiş güvenlik

Görsel ipuçları için özel küçük görseller

Kolay ve güvenli dosya alımı için dosya talep bağlantıları

Güvenli veri merkezlerinde bulunan sunucular ve şifreli dosya aktarımları ile veri koruma önlemleri

Birden fazla klasörden dosya koleksiyonları

Gelişmiş arama özelliği için görüntüleri otomatik olarak analiz edin ve etiketleyin

Tutarlılığı sağlamak için sürüm kontrolü

Filecamp sınırlamaları

Filecamp fiyatlandırması

Temel: 29 $/ay

Gelişmiş: 59 $/ay

Profesyonel: 89 $/ay

Filecamp puanları ve yorumları

G2: 4,7/5 (30+ yorum)

Capterra: 4,7/5 (100'den fazla yorum)

8. Brandfolder

Brandfolder aracılığıyla

Brandfolder, benzer platformlarda genellikle bulunmayan yerleşik video düzenleme olanağı sunar. Bu özellik, videolara doğrudan yazılım içinden filigran eklemenizi, kırpmanızı ve kodlamanızı sağlar.

Misafir yükleme fonksiyonu, dış işbirlikçilerin bile dosyalarda sorunsuz bir şekilde çalışmasını sağlayarak ek bir kolaylık katar.

Brandfolder, aynı anda birden fazla dosyayı etiketleme, taşıma ve yeniden boyutlandırma gibi toplu işlemler ile de öne çıkıyor. Sürükle ve bırak özelliği sayesinde toplu yükleme çok kolaydır ve çoklu dosya biçimlerini desteklemesi, bu aracı marka varlık yönetimi için kapsamlı bir çözüm olarak öne çıkarır.

Brandfolder'ın en iyi özellikleri

Yerleşik video düzenleme

Sorunsuz dış işbirliği için misafir yüklemesi

Verimli dosya yönetimi için toplu işlemler

Sürükle ve bırak fonksiyonu

Maksimum uyumluluk için çoklu dosya biçimleri için kapsamlı destek

Gömme seçeneği, varlıkları doğrudan web sitelerine eklemenizi sağlar

Bir varlığın farklı sürümlerini izler

Brandfolder sınırlamaları

Brandfolder fiyatlandırması

Fiyatlandırma için iletişime geçin

Brandfolder puanları ve yorumları

G2: 4,5/5 (1.000'den fazla yorum)

Capterra: 4,7/5 (400'den fazla yorum)

9. MerlinOne

MerlinOne aracılığıyla

MerlinOne'ın çığır açan NOMAD™ (NO MetAData) teknolojisi, kullanıcıların meta verilerden bağımsız olarak tamamen görsel aramalar yapmasını sağlar.

Diyelim ki "palmiye ağacının yanında kırmızı araba" olan bir görsel bulmak istiyorsunuz

Geleneksel olarak, birinin bir görüntüyü tam olarak bu kelimelerle etiketlemesini ummanız gerekir. Ancak, yapay zeka sayesinde sistem "kırmızı araba" ve "palmiye ağacı" gibi görsel kavramları anlar ve açıklayıcı metin veya etiketler eklenmemiş olsa bile ilgili görüntüleri veya videoları döndürebilir.

MerlinAI IMPACT, sanal bir fotoğraf yönetmeni görevi gören sezgisel bir özelliktir. Derin öğrenme algoritmaları kullanarak fotoğraflarınızın teknik ve estetik kalitesini analiz eder ve projeniz için en çekici görüntüleri belirlemenize ve seçmenize yardımcı olur.

MerlinOne'ın en iyi özellikleri

NOMAD™ ile meta verilerden bağımsız görsel arama

MerlinAI Visual Similarity, benzer görüntüleri tanımlamak için

MerlinAI IMPACT, veriye dayalı görüntü önerileri için

Pazarlama ve kreatif takımlar için onaylanmış varlıklara kolay erişim

Daha iyi varlık keşfedilebilirliği için otomatik etiketleme ve yüz tanıma özellikleri

Özel raporlar oluşturmak için kapsamlı raporlama özelliği

MerlinOne sınırlamaları

MerlinOne fiyatlandırma

Fiyatlandırma için iletişime geçin

MerlinOne puanları ve yorumları

G2: 4,6/5 (40+ yorum)

Capterra: 4,5/5 (40+ yorum)

10. Seismic (Percolate)

Seismic aracılığıyla

Marka varlıklarınız satışları kapatmanıza yardımcı olsaydı ne olurdu? Seismic (2019 yılına kadar Percolate olarak biliniyordu), güçlü satış destek teknolojisi ile bu fikri hayata geçiriyor.

Seismic'in sunduğu hizmetlerin merkezinde, içeriği büyük ölçekte kişiselleştirmenize ve güncellemenize olanak tanıyan dinamik bir içerik otomasyon aracı olan LiveDocs yer alır. Bu sayede pazarlama materyalleriniz her zaman size özel ve güncel olur.

Seismic platformu, gelişmiş makine öğrenimi veya yapay zeka teknolojilerini kullanarak son derece alakalı arama sonuçları sağlayan akıllı uygulama içi arama özelliğine sahiptir. Ayrıca müşteri türü, satış döngüsünün aşaması veya satılan belirli ürün veya hizmet gibi belirli bağlamlara göre öneriler de sunar.

Seismic (Percolate) en iyi özellikleri

Dinamik içerik otomasyonu için LiveDocs

Kolay içerik keşfi için akıllı uygulama içi arama

Satış sürecini kolaylaştırmak için bağlama duyarlı öneriler

Daha hızlı içerik onayları için basitleştirilmiş ş akışları

Anlaşma döngülerini hızlandırmak için gelişmiş otomasyon

Maksimum verimlilik için 40 platformla entegrasyonlar

Seismic (Percolate) sınırlamaları

Seismic (Percolate) fiyatlandırma

Fiyatlandırma için iletişime geçin

Seismic (Percolate) puanları ve yorumları

G2: 3,7/5 (70+ yorum)

Capterra: 4,2/5 (30+ yorum)

Dijital varlık yönetimi araçları, yeni katılımcılar ve mevcut seçeneklerin iyileştirilmesi ile gelişmektedir. Trendler ve yenilikler hakkında güncel bilgi sahibi olmak, işletmelerin marka varlık yönetiminde mükemmelleşmelerine ve rekabet avantajlarını korumalarına olanak tanır.

İster bir start-up ister büyük bir kurumsal şirketin yaratıcı sürecini yönetin, ClickUp'ın çok yönlü platformu tüm kuruluşunuzun pazarlama varlıklarını yönetebilir!