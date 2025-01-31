2025 için En İyi 6 Düzeltme Aracı (Özellikler, Artılar, Eksiler, Fiyatlandırma)

Mükemmel düzeltme yazılımı mı arıyorsunuz?
Çoğu düzeltme aracı, yazım hatalarını, yanlış noktalama işaretlerini ve utanç verici gramer hatalarını ortadan kaldırmanıza yardımcı olur.
Ancak, çevrimiçi prova yazılımlarının sadece gramer ve imla hatalarınızı düzeltmekten veya yazma becerilerinizi geliştirmekten çok daha fazlasını yapabileceğini biliyor muydunuz?
Aynen öyle.
Kırmızı dalgalı çizgiyle yazım denetimi yapmanın ötesine geçin!
Modern prova araçları, yaratıcı işbirliği merkezi olarak kullanabileceğiniz mükemmel bir araçtır.
Yazma ve düzenleme, hatta geri bildirim alma ve düzenleme konusunda size yardımcı olabilir.
İşte eksiksiz belge onay süreci!
Ancak, "chili" kelimesinin yazılış sayısının (chilli? chile?) gibi, çevrimiçi prova yazılımı pazarındaki seçeneklerin listesi de sonsuzdur.
İşiniz için doğru çevrimiçi düzeltme sistemini seçmek istiyorsanız, doğru yerdesiniz. Bu makalede, çevrimiçi düzeltme araçlarının ne olduğunu, neden ihtiyaç duyduğunuzu ve şu anda mevcut olan en iyi 6 düzeltme aracını öğreneceksiniz.
Düzeltme Aracı Nedir?
Düzeltme aracı veya düzeltme yazılımı, içerik oluşturucuların ihtiyaçlarına göre tasarlanmış bir ş Akışı yönetim aracıdır. Bu aracı kullanarak yeni bir metin veya görsel içerik oluşturabilir, her seferinde belgeyi indirmenize gerek kalmadan geri bildirim alabilir ve yanıtlayabilirsiniz.
Ama sözlüğüm, Google Dokümanlar dosyası ve yazım denetleyici yeterli değil mi?
Gerçekten düzeltme yazılımına ihtiyacım var mı?
Evet, çünkü içerik oluşturma kabuslarla doludur.
Ayrıca, İngilizce çılgın bir dil!
Herkesin beğeneceği bir blog yazısı oluşturmak için birkaç toplantı, içerik planlarının gözden geçirilmesi, çok sayıda düzenleme ve yazım denetimi turları ve birkaç (yüz) taslak gerekir.
Bize güvenin, bu konuyu çok iyi biliyoruz 🙁
Buna rağmen, inatçı gramer hataları veya yanlış yerleştirilmiş bir resim dosyası, son gönderiminizden dakikalar önce ortaya çıkar!
Ve yapabileceğiniz tek şey sessizce çığlık atmak.
Ya da yüksek sesle. Seçim tamamen size kalmış.
Elbette, Ctrl+Z tuşlarını kullanarak işlemleri geri alabilir ve geri tuşuna basarak işinizi oldukça kolaylaştırabilirsiniz. (Tek bir yazım hatası için bin kelimelik bir makaleyi yeniden yazmayı düşünün. Ne korkunç!)
Ancak, tipik düzeltme ş akışı hala karmaşık ve zordur.
Şunları göz önünde bulundurmalısınız:
- İşbirliğinde gecikmeler
- MS Word dosyanızın veya resminizin eski sürümleri eksik mi?
- Birden fazla inceleme sırasında gecikmeler
Ama endişelenmeyin.
Bunlar, bir çevrimiçi düzeltme aracının çözmesi gereken tam olarak sorunlardır.
Çevrimiçi bir prova aracının avantajları nelerdir?
Mükemmel bir prova yazılımı size şu konularda yardımcı olacaktır:
- İçerik oluşturun (tek başına veya işbirliği içinde)
- Kolayca gramer kontrolü yapın
- Çeşitli medya biçimleri (PDF, JPEG, MS Word vb.) aracılığıyla geri bildirim toplayın
- Geri bildirimleri veya içerik inceleme sekmesi konularını izleyin
Tüm bunlar, kusursuz bir üslupla gramer hataları içermeyen harika içerikler oluşturmanıza yardımcı olacaktır!
Düzeltme aracı nasıl seçilir?
Çevrimiçi bir prova sistemi iki türde olabilir.
Bazıları basit, temel içerik yönetim yazılımlarıdır.
Diğerleri karmaşık, çok işlevli labirentlerken.
Ancak, ideal çevrimiçi düzeltme aracınız kullanım kolaylığı ile zengin özellikler sunmalıdır.
Sipariş çok mu büyük? Hiç de değil.
Muhtemelen, içerik oluşturma, uğraştığınız birçok şeyden sadece bir tanesidir.
Ayrıca takımınızı yönetmeniz, müşterilerinizle veya serbest çalışanlarınızla ilgilenmeniz, finansları denetlemeniz vb. de gerekir.
Ancak, dar odaklı bir prova yazılımıyla bunların hiçbirini yapamazsınız.
Bunun için proje yönetimi yazılımına ihtiyacınız var.
Bu nedenle, çevrimiçi bir prova yazılımına yatırım yapmaya karar verirseniz, yazılımın içerik yönetiminden çok daha fazlasını sunduğundan emin olun.
Neyse ki, tıpkı en sevdiğiniz sarı sünger gibi, biz de liste yapmayı seviyoruz!
(Ancak bizimkiler çok daha kısa ve daha iyi düzenlenmiştir. )
Uzun (veya kısa) listeleri sevmiyor musunuz?
Proje yönetimi yazılımları için en iyi önerilerimizi görmek için bu bölüme geçin.
Seçebileceğiniz en iyi 6 prova okuma aracı hangileridir?
Başlıksız belgeler. Konusu olmayan e-postalar. Planlanmamış "telafi görüşmeleri".
Bunlar, bizim en az favori şeylerimizden birkaçı.
Bu nedenle listelerimizi olabildiğince Thoreau gibi hazırlıyoruz.
Oh, pardon. "Kapsamlı" demek istedik!
(Neden herkesin düzeltme sürecine ihtiyacı olduğunu öğrenin)
Her bir çevrimiçi prova sistemi için anahtar özellikleri, artıları, eksileri ve fiyatları liste halinde sunduk, böylece takımınız için en bilinçli seçimi yapabilirsiniz.
1. ClickUp
ClickUp, dünya çapında her tür ve boyuttaki takım tarafından kullanılan, proje yönetimi için dünyanın en yüksek puanlı aracıdır
ClickUp, içerik oluşturma ve proje yönetimi özelliklerini bir araya getirerek tüm iş ihtiyaçlarınız için mükemmel bir yazılımdır.
İşte dikkat etmeniz gereken bazı ClickUp özellikleri.
ClickUp, prova sürecinde nasıl yardımcı olur?
ClickUp'taki diğer her şey gibi, Proofing özelliği de verimli işbirliği için tasarlanmıştır.
Bu araçları kullanarak bir sanat eseri dosyasında değişiklikleri açıkça işaretleyebilir veya pazarlama reklamlarınızın incelemesini kolaylaştırabilirsiniz. Bir dosyada bir şey iletmeniz gerektiğinde, bu iş için ClickUp'ın düzeltme aracını kullanın.
Çeşitli dosya türleri (PNG, JPEG, PDF vb.) için kapsamlı destek bulacaksınız.
ClickUp'ta görev ek dosyalarını düzeltmenin ne kadar kolay olduğunu aşağıda görebilirsiniz:
- Görev içindeki ek dosyayı açın
- Önizleme penceresinin sağ üst köşesindeki "Yorum ekle" seçeneğine tıklayın
- Yorum eklemek istediğiniz ek dosya önizlemesine tıklayın
- Yorumunuzu ekleyin ve bir takım üyesine atayarak hemen harekete geçmelerine yardımcı olun
Kullanımı kolay bu düzeltme özellikleriyle, en küçük hata bile yaratıcı ekibinizin gözünden kaçmayacak!
Ve bu, bir dizi içerik oluşturma özelliği ile daha da genişler.
ClickUp'ın yaratıcı ve iş dostu ortamı, düzeltme yaparken pencereden çıkmanıza gerek kalmamasını sağlar. İster bir blog yazısı yazıyor ister görevinizin ne kadar zaman aldığını takip ediyor olun, ClickUp Çalışma Alanı'ndan hiç çıkmadan hepsini yapabilirsiniz!
Nasıl?
Çalışma Alanınızda pazarlama veya İK gibi çeşitli iş fonksiyonları için Alanlar ayırabilirsiniz.
Ve bu Alanlar içinde, Klasörler tüm yazdıklarınızı Listeler ve Görevler ile birlikte düzenli bir şekilde saklayabilir.
Diğer anahtar ClickUp özellikleri
Pazarlama takımları veya serbest çalışanlar. Tasarımcılar veya CEO'lar.
ClickUp'ta herkes için bir özellik vardır.
ClickUp'ın uzaktan çalışan takımlara nasıl hizmet verdiğini öğrenmek ister misiniz?
Şu makaleleri inceleyin:
Düzeltme iş akışınızı kolaylaştırmanıza yardımcı olacak diğer ClickUp özellikleri şunlardır:
1. Belgeler ile belgeler oluşturun
Metinlerinizin okunması ve yazılması kolay olsun istiyorsanız, ClickUp Belgeler'e göz atın.
Burada, diğer kullanıcılarla işbirliği yaparak zengin biçimlendirilmiş belgeler oluşturabilir ve bunları ilgili proje görevleri içinde düzenleyebilirsiniz.
2. Tüm prova ile ilgili işler için Görevler oluşturun
Son teslim tarihleri olsun ya da olmasın, ClickUp her zaman yaratıcılığınızla aynı hızda ilerler.
Aşağıdakileri oluşturarak projelerinizi düzene sokabilirsiniz:
- Bloglar, makaleler veya diğer görevler için Görevler ve Alt görevler oluşturun ve bunları tek tek takım üyelerine veya tüm takıma atayın
- Kontrol listeleri, her görevi ilerlemenize göre kontrol edilebilecek daha küçük adımlara böler
Her görevi tamamladıkça, onaylanmanın tatlı mutluluğuna bir adım daha yaklaşacaksınız!
3. Özel Durumlar özelliğini kullanarak prova akışınızı basitleştirin
Hiçbir proje (veya takım ya da müşteri) birbirine benzemez.
Bu nedenle ClickUp, her yeni görev akışı için Özel Durumlar ayarlamanıza olanak tanır.
Böylece, yaratıcı takım "Taslak Oluşturma", "İnceleme", "Düzeltme" gibi adımlar eklerken, takımınızdaki mühendisler tamamen farklı durumlar ayarlayabilir.
Özel Durumları kullanarak işlerinizi sıkı bir şekilde yürütün ve müşterilerinize ilerlemeniz hakkında güvence verin.
Sonuçta bilgi güçtür!
4. Yorum Bölümü ve Sohbet görünümü ile kolayca iletişim kurun
ClickUp'ın Yorumlar Bölümü ile tüm mesajlarınıza (ve bağlamlarına) kolayca erişin.
Hatta belirli bir takım üyesine Yorumlar atayabilir ve bu yorumlar üzerinde hemen işlem yapmalarını sağlayabilirsiniz.
Ve alakasız tartışmalar yapmak, planlanmamış beyin fırtınaları yapmak veya sevimli evcil hayvan resimlerini paylaşmak istediğinizde, Sohbet görünümüne geçin.
5. Zihin Haritaları ile sezgisel olarak plan yapın
Yaratıcı ruhunuz mu uyandı? Yoksa kafanızda bir fikir mi var ama bir türlü ortaya çıkaramıyor musunuz?
Düşüncelerinizi bir Zihin Haritası üzerinde çizip şemayı takımınızla paylaşın.
ClickUp, hızlı bir başlangıç için şablonlar sunarken, boş bir sayfada da kolayca çizim yapmaya başlayabilirsiniz.
6. Home 'u kullanarak görevlerinizi takip edin
Günler uzun ve proje teslimatlarıyla boğuşuyorsanız, Ana Sayfa'ya gidin ve tüm görevlerinizi düzenleyin. Burada, kendinize kişiselleştirilmiş hatırlatıcılar ayarlayabileceğiniz kişisel Gelen Kutusu'nuza da erişebilirsiniz.
ClickUp Artıları
- Kapsamlı proje yönetimi, içerik oluşturma ve düzeltme özellikleri
- Scrum, Kanban ve diğer Agile yazılım geliştirme projeleri için ideal bir seçimdir
- Müşteri, sponsor, serbest çalışan vb. tüm proje paydaşlarını dahil etmek için özel izinler.
- Karar vericilerin verimliliği izlemesi için takım performansı hakkında ayrıntılı bir rapor
- Görevlere doğru öncelik sırasıyla yaklaşmak için görev bağımlılıkları
- Her görevin ilerlemesini gösteren özel görev durumları
- Çok sayıda üçüncü taraf entegrasyon ( Microsoft Office 365, Zoom, Slack ve daha fazlası)
- Windows ve Mac için tam işlevsel masaüstü uygulama platformu
- Projelerinizi hareket halindeyken yönetmek için Android ve iOS mobil uygulamaları
- Tonlarca gelişmiş özelliğe sahip Güçlü Sonsuza Kadar Ücretsiz Plan
ClickUp Eksileri
- Gösterge panellerini dışa aktaramama
Ancak, tıpkı bir tur düzeltme ile yetinmeyeceğiniz gibi, ClickUp de sorunlarınızı gidermek için sürekli olarak çalışır. ClickUp'ın ürün yol haritası hakkında daha fazla bilgiyi burada bulabilirsiniz .
ClickUp fiyatlandırması
Sonsuza Kadar Ücretsiz Plan, sınırsız üye ve proje eklemenize ve 100 MB bulut depolama alanına sahip olmanıza olanak tanır. Ücretli planlar, kullanıcı başına aylık 5 $ gibi düşük bir fiyattan başlar.
ClickUp kullanıcı değerlendirmeleri
- G2: 4,7/5 (1100+ yorum)
- Capterra: 4,7/5 (2000+ yorum)
2. Filestage
Filestage, içeriği gözden geçirip onaylamanıza ve yaratıcı iş akışınızı kolaylaştırmanıza yardımcı olan "hepsi bir arada" bir çevrimiçi prova ve yaratıcı takım yönetimi yazılımıdır. Tüm prova sürecini tek bir yazılımda barındırmayı amaçlamaktadır.
Filestage'in anahtar özellikleri
- Teslimatlardaki çeşitli inceleme aşamalarını izlemek için proje gösterge paneli
- Tüm eski sürümleri koruyan sistem
- Proofer'ın bir görüntü veya PDF dosyasına yorum bırakması için işaretleme araçları
- Ses ve video dosyalarını incelemek için zaman kodları
- Şirketinizin veya ajansınızın özel markalama
- Onay sürecine iç ve dış paydaşları (örneğin müşterileriniz) eklemek için esnek paylaşım
Filestage Artıları
- Dış paydaşların inceleme için oturum açması gerekmez
- Dosyalara doğrudan yorum ekleyin. İndirmeye gerek yok.
- Otomatik yapılacaklar listeleri, bırakılan yorumlara göre oluşturulur.
Filestage Eksileri
- Masaüstü veya mobil uygulama platformu yok
- Tamamlanma verilerini veya takım verimliliğini tahmin etmek için analiz yok
- Zaman takibi veya hedef ayarlama özellikleri yoktur
- Sadece 10 üyeyi destekleyen pahalı bir başlangıç planı ile ücretsiz plan yok
Filestage Fiyatlandırma
Filestage ücretsiz plan sunmamaktadır ve "Starter" planı aylık 99 dolardan başlamaktadır.
Filestage kullanıcı değerlendirmeleri
- G2: 4,8/5 (20 yorum)
- Capterra: 4,8/5 (40 yorum)
3. ProofHub
ProofHub, güçlü çevrimiçi prova yeteneklerine sahip hepsi bir arada proje yönetimi ve takım işbirliği yazılımıdır. Yaratıcı takımların inceleme ve onay süreçlerini kolaylaştırırken, işin diğer önemli yönlerini de merkezi bir konumdan yönetmelerine olanak tanır.
ProofHub'ın anahtar özellikleri
- İşaretleme araçlarını kullanarak değişiklikleri not alın ve işaretleyin
- @bahsetmeler ve yorum çözümleri
- Kanban panoları ve Gantt grafikleri gibi gelişmiş görev yönetimi özellikleri
- Etiketler ve görev önceliklendirme
- Dosya paylaşımı ve belge yönetimi
ProofHub Artıları
- Son düzenlemeleri tek tıklamayla onaylayın
- Daha iyi karşılaştırmalar için dosya sürüm kontrolü
- Genel verimliliği ölçmek için ayrıntılı proje raporları
- Tamamen işlevsel Android ve iOS mobil uygulamalar
ProofHub Eksileri
- Ayrıntılı bildirim yönetimi iyileştirilebilir
- Google'da tek oturum açma yok
ProofHub fiyatlandırması
ProofHub'un ücretli planları aylık 45 $'dan başlar ve yıllık olarak faturalandırılır (kullanıcı başına ücret yoktur).
ProofHub kullanıcı değerlendirmeleri
- G2: 4,5/5 (60+ yorum)
- Capterra: 4,5/5 (65+ yorum)
4. Hightail
Hightail, ajans işbirliği için tasarlanmış bir çevrimiçi prova sistemi. İnceleme süresini kısaltır, projelerin tamamlanmasına kadar izlenmesini sağlar ve genel içerik projesinin yönetilmesine yardımcı olur.
Hightail'in anahtar özellikleri
- Atanabilen yapılacaklar listeleriyle görev yönetimi
- Büyük dosyaların kolay paylaşımı
- Paylaştığınız dosyaları prova okuyucusuna bildirebilir
- Dosyanızın alınıp alınmadığını izleyebilirsiniz
- Dosyaları bulmak için arama ve filtreleme seçenekleri
- Videolar ve video akışı için toplu yükleme
Hightail Artıları
- Takım üyelerine takip görevleri atayabilir
- Özel bir proje alanında bağlam içinde tartışmaları yönetebilir
- Dosyaların önceki ve mevcut sürümlerinin yan yana karşılaştırması
- Belgelerinizin yüksek çözünürlüklü, canlı önizlemelerini destekler.
Hightail Eksileri
- Zaman takibi fonksiyonu yoktur
- Mobil uygulamada sınırlı dosya desteği
- Masaüstü uygulama platformu yok
- Yalnızca Dropbox, Google Drive ve Microsoft Outlook gibi birkaç araçla entegre olur
Hightail fiyatlandırması
Hightail 'Lite' planı, bir seferde 100 MB'a kadar dosya yüklemenize ve 2 GB depolama alanını ücretsiz olarak kullanmanıza olanak tanır. Ücretli planları aylık 12 dolardan başlar.
Hightail kullanıcı değerlendirmeleri
- G2: 4,2/5 (659 yorum)
- Capterra: 4,4/5 (271 yorum)
5. Smartsheet
Smartsheet, Excel proje yönetimi günlerine geri dönüş niteliğindedir.
Her türlü projeyi izlemek ve yönetmek için tanıdık bir elektronik tablo arayüzü kullanır ve çevrimiçi bir prova yazılımı olarak da işlev görür. Ancak evet, Excel'den biraz daha fazlasını yapabilen bir elektronik tablo yazılımından ibarettir.
Smartsheet proje yönetimi ve Smartsheet alternatifleri hakkında bilgi edinin.
Smartsheet'in anahtar özellikleri
- İlerlemeyi denetlemek için proje sayfası
- Otomatik belge kilitleme ile sürüm kontrolü
- Sorunsuz bağlantı için geniş entegrasyon aralığı
- Proje planlamasını görselleştirmek için Gantt grafikleri
- Projelerinizin üst düzey takım planlama görünümü
- Birden fazla eylemi ve koşullu yolu birleştirerek prova iş akışınızı otomatikleştirin
Smartsheet Artıları
- Excel biçimine alışkın olanlar için kolay uyarlanabilir
- Gösterge panelinde canlı isteğe bağlı raporlar
- Agile, Scrum ve Waterfall projeleri için çok uygundur
Smartsheet Eksileri
- Hesap tabloları modern proje yönetimi için yetersizdir
- Gerçek zamanlı işbirliği desteği yok
- Masaüstü uygulaması mevcut değil
- Ücretsiz plan yok
Smartsheet fiyatlandırması
Smartsheet'in ücretsiz bir sürümü yoktur ve ücretli planı aylık 14 dolardan başlar.
Smartsheet kullanıcı değerlendirmeleri
- G2: 4,2/5 (2000+ yorum)
- Capterra: 4,4/5 (1500+ yorum)
6. Ziflow
Ziflow, yaratıcı ajanslar ve markalar için özel olarak tasarlanmış bir çevrimiçi prova yazılımıdır. İçerik paylaşımı, inceleme ve onay gereksinimlerini karşılar.
Ziflow'un anahtar özellikleri
- Yaratıcı takım üyelerinin yorum ekleyip bunlara gerçek zamanlı olarak yanıt verebileceği ortak inceleme
- Her bir prova okuyucu için farklı izin ayarları ile esnek paylaşım
- Sürüm izleme ve denetim izi özellikleriyle karşılaştırma
- Yerleşik dosya düzenleyici
- Çok çeşitli üçüncü taraf araçlarla entegrasyonlar
Ziflow Artıları
- Belge kilidi, belge tamamlandıktan sonra daha fazla yorum yapılmasını önler
- Geniş bir dosya türü aralığı için destek
- Kurumsal güvenlik özellikleri
- Kolay dosya paylaşımı ve incelemeler için inceleme grupları
Ziflow Eksileri
- Masaüstü uygulama platformu yok
- Görev yönetimi özelliği yok
- Benzer yazılımlara kıyasla sınırlı entegrasyonlar
- Küçük takımlar için yüksek fiyatlar
Ziflow fiyatlandırması
Ziflow ücretsiz plan sunmamaktadır ve ücretli planı aylık 10 $/kullanıcıdan başlamaktadır.
Ziflow kullanıcı değerlendirmeleri
- G2: 4,7/5 (59 yorum)
- Capterra: 4,6/5 (102 yorum)
Sonuç
Hepimiz çok daha gençken, Microsoft Word, Powerpoint ve tüm Microsoft Office paketi en harika şeylerdi.
Yani, yaratıcı olanaklar sonsuzdu (WordArt ftw)!
Ancak, artık daha yaşlı ve (umarız) çok daha akıllıyız.
Bu, söz konusu araçların sınırlarını tanımak anlamına gelir.
Yaratıcı iş ve yazma becerileri işinizin veya ajansınızın özü ise, artık bir çevrimiçi prova aracına geçmenin zamanı gelmiştir. Artık ödün vermeyi göze alamazsınız.
Filestage ve Ziflow gibi araçlar gramer hatalarını ayıklayabilir, ancak daha büyük düşünmeniz gerekir. ClickUp'ı düşünmeniz gerekir.
Prova, Belgeler ve Zihin Haritaları gibi gelişmiş özellikleriyle, yaratıcı işleri ve onay sürecini çocuk oyuncağı haline getirecek. Ve diğer birçok proje yönetimi özelliği ile, ihtiyacınız olabilecek tüm kutuları işaretliyor!
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Kısa sürede içerik kralı olmanıza yardımcı olacağını garanti ediyoruz!