2025 için En İyi 6 Düzeltme Aracı (Özellikler, Artılar, Eksiler, Fiyatlandırma)

Mükemmel düzeltme yazılımı mı arıyorsunuz?

Çoğu düzeltme aracı, yazım hatalarını, yanlış noktalama işaretlerini ve utanç verici gramer hatalarını ortadan kaldırmanıza yardımcı olur.

Ancak, çevrimiçi prova yazılımlarının sadece gramer ve imla hatalarınızı düzeltmekten veya yazma becerilerinizi geliştirmekten çok daha fazlasını yapabileceğini biliyor muydunuz?

Aynen öyle.

Kırmızı dalgalı çizgiyle yazım denetimi yapmanın ötesine geçin!

Modern prova araçları, yaratıcı işbirliği merkezi olarak kullanabileceğiniz mükemmel bir araçtır.

Yazma ve düzenleme, hatta geri bildirim alma ve düzenleme konusunda size yardımcı olabilir.

İşte eksiksiz belge onay süreci!

Ancak, "chili" kelimesinin yazılış sayısının (chilli? chile?) gibi, çevrimiçi prova yazılımı pazarındaki seçeneklerin listesi de sonsuzdur.

İşiniz için doğru çevrimiçi düzeltme sistemini seçmek istiyorsanız, doğru yerdesiniz. Bu makalede, çevrimiçi düzeltme araçlarının ne olduğunu, neden ihtiyaç duyduğunuzu ve şu anda mevcut olan en iyi 6 düzeltme aracını öğreneceksiniz.

Düzeltme Aracı Nedir?

Düzeltme aracı veya düzeltme yazılımı, içerik oluşturucuların ihtiyaçlarına göre tasarlanmış bir ş Akışı yönetim aracıdır. Bu aracı kullanarak yeni bir metin veya görsel içerik oluşturabilir, her seferinde belgeyi indirmenize gerek kalmadan geri bildirim alabilir ve yanıtlayabilirsiniz.

Ama sözlüğüm, Google Dokümanlar dosyası ve yazım denetleyici yeterli değil mi?

Gerçekten düzeltme yazılımına ihtiyacım var mı?

Evet, çünkü içerik oluşturma kabuslarla doludur.

Ayrıca, İngilizce çılgın bir dil!

Herkesin beğeneceği bir blog yazısı oluşturmak için birkaç toplantı, içerik planlarının gözden geçirilmesi, çok sayıda düzenleme ve yazım denetimi turları ve birkaç (yüz) taslak gerekir.

Bize güvenin, bu konuyu çok iyi biliyoruz 🙁

Buna rağmen, inatçı gramer hataları veya yanlış yerleştirilmiş bir resim dosyası, son gönderiminizden dakikalar önce ortaya çıkar!

Ve yapabileceğiniz tek şey sessizce çığlık atmak.

Ya da yüksek sesle. Seçim tamamen size kalmış.

Elbette, Ctrl+Z tuşlarını kullanarak işlemleri geri alabilir ve geri tuşuna basarak işinizi oldukça kolaylaştırabilirsiniz. (Tek bir yazım hatası için bin kelimelik bir makaleyi yeniden yazmayı düşünün. Ne korkunç!)

Ancak, tipik düzeltme ş akışı hala karmaşık ve zordur.

Şunları göz önünde bulundurmalısınız:

İşbirliğinde gecikmeler

MS Word dosyanızın veya resminizin eski sürümleri eksik mi?

Birden fazla inceleme sırasında gecikmeler

Ama endişelenmeyin.

Bunlar, bir çevrimiçi düzeltme aracının çözmesi gereken tam olarak sorunlardır.

Çevrimiçi bir prova aracının avantajları nelerdir?

Mükemmel bir prova yazılımı size şu konularda yardımcı olacaktır:

İçerik oluşturun (tek başına veya işbirliği içinde)

Kolayca gramer kontrolü yapın

Çeşitli medya biçimleri (PDF, JPEG, MS Word vb.) aracılığıyla geri bildirim toplayın

Geri bildirimleri veya içerik inceleme sekmesi konularını izleyin

Tüm bunlar, kusursuz bir üslupla gramer hataları içermeyen harika içerikler oluşturmanıza yardımcı olacaktır!

Düzeltme aracı nasıl seçilir?

Çevrimiçi bir prova sistemi iki türde olabilir.

Bazıları basit, temel içerik yönetim yazılımlarıdır.

Diğerleri karmaşık, çok işlevli labirentlerken.

Ancak, ideal çevrimiçi düzeltme aracınız kullanım kolaylığı ile zengin özellikler sunmalıdır.

Sipariş çok mu büyük? Hiç de değil.

Muhtemelen, içerik oluşturma, uğraştığınız birçok şeyden sadece bir tanesidir.

Ayrıca takımınızı yönetmeniz, müşterilerinizle veya serbest çalışanlarınızla ilgilenmeniz, finansları denetlemeniz vb. de gerekir.

Ancak, dar odaklı bir prova yazılımıyla bunların hiçbirini yapamazsınız.

Bunun için proje yönetimi yazılımına ihtiyacınız var.

Bu nedenle, çevrimiçi bir prova yazılımına yatırım yapmaya karar verirseniz, yazılımın içerik yönetiminden çok daha fazlasını sunduğundan emin olun.

Neyse ki, tıpkı en sevdiğiniz sarı sünger gibi, biz de liste yapmayı seviyoruz!

(Ancak bizimkiler çok daha kısa ve daha iyi düzenlenmiştir. )

Uzun (veya kısa) listeleri sevmiyor musunuz?

Proje yönetimi yazılımları için en iyi önerilerimizi görmek için bu bölüme geçin.

Başlıksız belgeler. Konusu olmayan e-postalar. Planlanmamış "telafi görüşmeleri".

Bunlar, bizim en az favori şeylerimizden birkaçı.

Bu nedenle listelerimizi olabildiğince Thoreau gibi hazırlıyoruz.

Oh, pardon. "Kapsamlı" demek istedik!

(Neden herkesin düzeltme sürecine ihtiyacı olduğunu öğrenin)

Her bir çevrimiçi prova sistemi için anahtar özellikleri, artıları, eksileri ve fiyatları liste halinde sunduk, böylece takımınız için en bilinçli seçimi yapabilirsiniz.

ClickUp, dünya çapında her tür ve boyuttaki takım tarafından kullanılan, proje yönetimi için dünyanın en yüksek puanlı aracıdır

ClickUp, içerik oluşturma ve proje yönetimi özelliklerini bir araya getirerek tüm iş ihtiyaçlarınız için mükemmel bir yazılımdır.

İşte dikkat etmeniz gereken bazı ClickUp özellikleri.

ClickUp, prova sürecinde nasıl yardımcı olur?

ClickUp'taki diğer her şey gibi, Proofing özelliği de verimli işbirliği için tasarlanmıştır.

Bu araçları kullanarak bir sanat eseri dosyasında değişiklikleri açıkça işaretleyebilir veya pazarlama reklamlarınızın incelemesini kolaylaştırabilirsiniz. Bir dosyada bir şey iletmeniz gerektiğinde, bu iş için ClickUp'ın düzeltme aracını kullanın.

Çeşitli dosya türleri (PNG, JPEG, PDF vb.) için kapsamlı destek bulacaksınız.

ClickUp'ta görev ek dosyalarını düzeltmenin ne kadar kolay olduğunu aşağıda görebilirsiniz:

Görev içindeki ek dosyayı açın

Önizleme penceresinin sağ üst köşesindeki "Yorum ekle" seçeneğine tıklayın

Yorum eklemek istediğiniz ek dosya önizlemesine tıklayın

Yorumunuzu ekleyin ve bir takım üyesine atayarak hemen harekete geçmelerine yardımcı olun

Kullanımı kolay bu düzeltme özellikleriyle, en küçük hata bile yaratıcı ekibinizin gözünden kaçmayacak!

Ve bu, bir dizi içerik oluşturma özelliği ile daha da genişler.

ClickUp'ın yaratıcı ve iş dostu ortamı, düzeltme yaparken pencereden çıkmanıza gerek kalmamasını sağlar. İster bir blog yazısı yazıyor ister görevinizin ne kadar zaman aldığını takip ediyor olun, ClickUp Çalışma Alanı'ndan hiç çıkmadan hepsini yapabilirsiniz!

Nasıl?

Çalışma Alanınızda pazarlama veya İK gibi çeşitli iş fonksiyonları için Alanlar ayırabilirsiniz.

Ve bu Alanlar içinde, Klasörler tüm yazdıklarınızı Listeler ve Görevler ile birlikte düzenli bir şekilde saklayabilir.

Diğer anahtar ClickUp özellikleri

Pazarlama takımları veya serbest çalışanlar. Tasarımcılar veya CEO'lar.

ClickUp'ta herkes için bir özellik vardır.

ClickUp'ın uzaktan çalışan takımlara nasıl hizmet verdiğini öğrenmek ister misiniz?

Şu makaleleri inceleyin:

Düzeltme iş akışınızı kolaylaştırmanıza yardımcı olacak diğer ClickUp özellikleri şunlardır:

1. Belgeler ile belgeler oluşturun

Metinlerinizin okunması ve yazılması kolay olsun istiyorsanız, ClickUp Belgeler'e göz atın.

Burada, diğer kullanıcılarla işbirliği yaparak zengin biçimlendirilmiş belgeler oluşturabilir ve bunları ilgili proje görevleri içinde düzenleyebilirsiniz.

2. Tüm prova ile ilgili işler için Görevler oluşturun

Son teslim tarihleri olsun ya da olmasın, ClickUp her zaman yaratıcılığınızla aynı hızda ilerler.

Aşağıdakileri oluşturarak projelerinizi düzene sokabilirsiniz:

Bloglar, makaleler veya diğer görevler için Görevler ve Görevler ve Alt görevler oluşturun ve bunları tek tek takım üyelerine veya tüm takıma atayın

Kontrol listeleri, her görevi ilerlemenize göre kontrol edilebilecek daha küçük adımlara böler

Her görevi tamamladıkça, onaylanmanın tatlı mutluluğuna bir adım daha yaklaşacaksınız!

3. Özel Durumlar özelliğini kullanarak prova akışınızı basitleştirin

Hiçbir proje (veya takım ya da müşteri) birbirine benzemez.

Bu nedenle ClickUp, her yeni görev akışı için Özel Durumlar ayarlamanıza olanak tanır.

Böylece, yaratıcı takım "Taslak Oluşturma", "İnceleme", "Düzeltme" gibi adımlar eklerken, takımınızdaki mühendisler tamamen farklı durumlar ayarlayabilir.

Özel Durumları kullanarak işlerinizi sıkı bir şekilde yürütün ve müşterilerinize ilerlemeniz hakkında güvence verin.

Sonuçta bilgi güçtür!

4. Yorum Bölümü ve Sohbet görünümü ile kolayca iletişim kurun

ClickUp'ın Yorumlar Bölümü ile tüm mesajlarınıza (ve bağlamlarına) kolayca erişin.

Hatta belirli bir takım üyesine Yorumlar atayabilir ve bu yorumlar üzerinde hemen işlem yapmalarını sağlayabilirsiniz.

Ve alakasız tartışmalar yapmak, planlanmamış beyin fırtınaları yapmak veya sevimli evcil hayvan resimlerini paylaşmak istediğinizde, Sohbet görünümüne geçin.

5. Zihin Haritaları ile sezgisel olarak plan yapın

Yaratıcı ruhunuz mu uyandı? Yoksa kafanızda bir fikir mi var ama bir türlü ortaya çıkaramıyor musunuz?

Düşüncelerinizi bir Zihin Haritası üzerinde çizip şemayı takımınızla paylaşın.

ClickUp, hızlı bir başlangıç için şablonlar sunarken, boş bir sayfada da kolayca çizim yapmaya başlayabilirsiniz.

6. Home 'u kullanarak görevlerinizi takip edin

Günler uzun ve proje teslimatlarıyla boğuşuyorsanız, Ana Sayfa'ya gidin ve tüm görevlerinizi düzenleyin. Burada, kendinize kişiselleştirilmiş hatırlatıcılar ayarlayabileceğiniz kişisel Gelen Kutusu'nuza da erişebilirsiniz.

ClickUp Artıları

ClickUp Eksileri

Gösterge panellerini dışa aktaramama

Ancak, tıpkı bir tur düzeltme ile yetinmeyeceğiniz gibi, ClickUp de sorunlarınızı gidermek için sürekli olarak çalışır. ClickUp'ın ürün yol haritası hakkında daha fazla bilgiyi burada bulabilirsiniz .

Sonsuza Kadar Ücretsiz Plan, sınırsız üye ve proje eklemenize ve 100 MB bulut depolama alanına sahip olmanıza olanak tanır. Ücretli planlar, kullanıcı başına aylık 5 $ gibi düşük bir fiyattan başlar.

ClickUp kullanıcı değerlendirmeleri

G2: 4,7/5 (1100+ yorum)

Capterra: 4,7/5 (2000+ yorum)

2. Filestage

Filestage, içeriği gözden geçirip onaylamanıza ve yaratıcı iş akışınızı kolaylaştırmanıza yardımcı olan "hepsi bir arada" bir çevrimiçi prova ve yaratıcı takım yönetimi yazılımıdır. Tüm prova sürecini tek bir yazılımda barındırmayı amaçlamaktadır.

Filestage'in anahtar özellikleri

Teslimatlardaki çeşitli inceleme aşamalarını izlemek için proje gösterge paneli

Tüm eski sürümleri koruyan sistem

Proofer'ın bir görüntü veya PDF dosyasına yorum bırakması için işaretleme araçları

Ses ve video dosyalarını incelemek için zaman kodları

Şirketinizin veya ajansınızın özel markalama

Onay sürecine iç ve dış paydaşları (örneğin müşterileriniz) eklemek için esnek paylaşım

Filestage Artıları

Dış paydaşların inceleme için oturum açması gerekmez

Dosyalara doğrudan yorum ekleyin. İndirmeye gerek yok.

Otomatik yapılacaklar listeleri, bırakılan yorumlara göre oluşturulur.

Filestage Eksileri

Masaüstü veya mobil uygulama platformu yok

Tamamlanma verilerini veya takım verimliliğini tahmin etmek için analiz yok

Zaman takibi veya hedef ayarlama özellikleri yoktur

Sadece 10 üyeyi destekleyen pahalı bir başlangıç planı ile ücretsiz plan yok

Filestage Fiyatlandırma

Filestage ücretsiz plan sunmamaktadır ve "Starter" planı aylık 99 dolardan başlamaktadır.

Filestage kullanıcı değerlendirmeleri

G2: 4,8/5 (20 yorum)

Capterra: 4,8/5 (40 yorum)

3. ProofHub

ProofHub, güçlü çevrimiçi prova yeteneklerine sahip hepsi bir arada proje yönetimi ve takım işbirliği yazılımıdır. Yaratıcı takımların inceleme ve onay süreçlerini kolaylaştırırken, işin diğer önemli yönlerini de merkezi bir konumdan yönetmelerine olanak tanır.

ProofHub'ın anahtar özellikleri

İşaretleme araçlarını kullanarak değişiklikleri not alın ve işaretleyin

@bahsetmeler ve yorum çözümleri

Kanban panoları ve Gantt grafikleri gibi gelişmiş görev yönetimi özellikleri

Etiketler ve görev önceliklendirme

Dosya paylaşımı ve belge yönetimi

ProofHub Artıları

Son düzenlemeleri tek tıklamayla onaylayın

Daha iyi karşılaştırmalar için dosya sürüm kontrolü

Genel verimliliği ölçmek için ayrıntılı proje raporları

Tamamen işlevsel Android ve iOS mobil uygulamalar

ProofHub Eksileri

Ayrıntılı bildirim yönetimi iyileştirilebilir

Google'da tek oturum açma yok

ProofHub fiyatlandırması

ProofHub'un ücretli planları aylık 45 $'dan başlar ve yıllık olarak faturalandırılır (kullanıcı başına ücret yoktur).

ProofHub kullanıcı değerlendirmeleri

G2: 4,5/5 (60+ yorum)

Capterra: 4,5/5 (65+ yorum)

4. Hightail

Hightail, ajans işbirliği için tasarlanmış bir çevrimiçi prova sistemi. İnceleme süresini kısaltır, projelerin tamamlanmasına kadar izlenmesini sağlar ve genel içerik projesinin yönetilmesine yardımcı olur.

Hightail'in anahtar özellikleri

Atanabilen yapılacaklar listeleriyle görev yönetimi

Büyük dosyaların kolay paylaşımı

Paylaştığınız dosyaları prova okuyucusuna bildirebilir

Dosyanızın alınıp alınmadığını izleyebilirsiniz

Dosyaları bulmak için arama ve filtreleme seçenekleri

Videolar ve video akışı için toplu yükleme

Hightail Artıları

Takım üyelerine takip görevleri atayabilir

Özel bir proje alanında bağlam içinde tartışmaları yönetebilir

Dosyaların önceki ve mevcut sürümlerinin yan yana karşılaştırması

Belgelerinizin yüksek çözünürlüklü, canlı önizlemelerini destekler.

Hightail Eksileri

Zaman takibi fonksiyonu yoktur

Mobil uygulamada sınırlı dosya desteği

Masaüstü uygulama platformu yok

Yalnızca Dropbox, Google Drive ve Microsoft Outlook gibi birkaç araçla entegre olur

Hightail fiyatlandırması

Hightail 'Lite' planı, bir seferde 100 MB'a kadar dosya yüklemenize ve 2 GB depolama alanını ücretsiz olarak kullanmanıza olanak tanır. Ücretli planları aylık 12 dolardan başlar.

Hightail kullanıcı değerlendirmeleri

G2: 4,2/5 (659 yorum)

Capterra: 4,4/5 (271 yorum)

5. Smartsheet

Smartsheet, Excel proje yönetimi günlerine geri dönüş niteliğindedir.

Her türlü projeyi izlemek ve yönetmek için tanıdık bir elektronik tablo arayüzü kullanır ve çevrimiçi bir prova yazılımı olarak da işlev görür. Ancak evet, Excel'den biraz daha fazlasını yapabilen bir elektronik tablo yazılımından ibarettir.

Smartsheet proje yönetimi ve Smartsheet alternatifleri hakkında bilgi edinin.

Smartsheet'in anahtar özellikleri

İlerlemeyi denetlemek için proje sayfası

Otomatik belge kilitleme ile sürüm kontrolü

Sorunsuz bağlantı için geniş entegrasyon aralığı

Proje planlamasını görselleştirmek için Gantt grafikleri

Projelerinizin üst düzey takım planlama görünümü

Birden fazla eylemi ve koşullu yolu birleştirerek prova iş akışınızı otomatikleştirin

Smartsheet Artıları

Excel biçimine alışkın olanlar için kolay uyarlanabilir

Gösterge panelinde canlı isteğe bağlı raporlar

Agile, Scrum ve Waterfall projeleri için çok uygundur

Smartsheet Eksileri

Hesap tabloları modern proje yönetimi için yetersizdir

Gerçek zamanlı işbirliği desteği yok

Masaüstü uygulaması mevcut değil

Ücretsiz plan yok

Smartsheet fiyatlandırması

Smartsheet'in ücretsiz bir sürümü yoktur ve ücretli planı aylık 14 dolardan başlar.

Smartsheet kullanıcı değerlendirmeleri

G2: 4,2/5 (2000+ yorum)

Capterra: 4,4/5 (1500+ yorum)

6. Ziflow

Ziflow, yaratıcı ajanslar ve markalar için özel olarak tasarlanmış bir çevrimiçi prova yazılımıdır. İçerik paylaşımı, inceleme ve onay gereksinimlerini karşılar.

Ziflow'un anahtar özellikleri

Yaratıcı takım üyelerinin yorum ekleyip bunlara gerçek zamanlı olarak yanıt verebileceği ortak inceleme

Her bir prova okuyucu için farklı izin ayarları ile esnek paylaşım

Sürüm izleme ve denetim izi özellikleriyle karşılaştırma

Yerleşik dosya düzenleyici

Çok çeşitli üçüncü taraf araçlarla entegrasyonlar

Ziflow Artıları

Belge kilidi, belge tamamlandıktan sonra daha fazla yorum yapılmasını önler

Geniş bir dosya türü aralığı için destek

Kurumsal güvenlik özellikleri

Kolay dosya paylaşımı ve incelemeler için inceleme grupları

Ziflow Eksileri

Masaüstü uygulama platformu yok

Görev yönetimi özelliği yok

Benzer yazılımlara kıyasla sınırlı entegrasyonlar

Küçük takımlar için yüksek fiyatlar

Ziflow fiyatlandırması

Ziflow ücretsiz plan sunmamaktadır ve ücretli planı aylık 10 $/kullanıcıdan başlamaktadır.

Ziflow kullanıcı değerlendirmeleri

G2: 4,7/5 (59 yorum)

Capterra: 4,6/5 (102 yorum)

Sonuç

Hepimiz çok daha gençken, Microsoft Word, Powerpoint ve tüm Microsoft Office paketi en harika şeylerdi.

Yani, yaratıcı olanaklar sonsuzdu (WordArt ftw)!

Ancak, artık daha yaşlı ve (umarız) çok daha akıllıyız.

Bu, söz konusu araçların sınırlarını tanımak anlamına gelir.

Yaratıcı iş ve yazma becerileri işinizin veya ajansınızın özü ise, artık bir çevrimiçi prova aracına geçmenin zamanı gelmiştir. Artık ödün vermeyi göze alamazsınız.

Filestage ve Ziflow gibi araçlar gramer hatalarını ayıklayabilir, ancak daha büyük düşünmeniz gerekir. ClickUp'ı düşünmeniz gerekir.

Prova, Belgeler ve Zihin Haritaları gibi gelişmiş özellikleriyle, yaratıcı işleri ve onay sürecini çocuk oyuncağı haline getirecek. Ve diğer birçok proje yönetimi özelliği ile, ihtiyacınız olabilecek tüm kutuları işaretliyor!

Daha ikna edici bir şey mi ihtiyacınız var?

Satış temsilcimizle iletişime geçmenize gerek yok.

ClickUp hesabınızı ÜCRETSİZ açın ve kendiniz deneyin.

Kısa sürede içerik kralı olmanıza yardımcı olacağını garanti ediyoruz!