2025'in En İyi 15 İş Akışı Programı Yazılımı

Yeni bir projenin kaosunu ele almak ve yapılması gereken her şeyi tek tek görevlere ayırmak, işleri kaostan organize kaosa taşımaktan başka bir işe yaramaz. Öte yandan, tüm bilgilerin ve kişilerin birbiriyle nasıl bağlantılı olduğunu ve verilerin bir proje içinde nasıl hareket ettiğini anlamaya iş akışı yönetimi denir.

Ve iş akışı yönetimi, projelerinizdeki kaosu ortadan kaldırarak düzeni sağlayabilir. ?

Sizin ve takımınızın süreçlerinizi kolaylaştırmanıza yardımcı olacak en iyi yol, iş akışı yönetim yazılımıdır. Bu araçlar, görevleri kaydetmek ve programlar oluşturmaktan daha fazlasını yapar. Her adımın nasıl yapılacağını anlamanıza, sorumlulukları atamanıza, ilerlemeyi izlemenize ve en önemlisi, manuel iş akışı adımlarını otomasyona geçirmenize yardımcı olurlar.

İyi bir iş akışı yazılımı kullanmanın faydaları çok önemlidir ve bu nedenle piyasada çok sayıda seçenek bulunmaktadır. Ancak endişelenmeyin, iş akışı ormanında kaybolmanıza izin vermeyeceğiz! 15 farklı iş akışı yönetimi yazılımı çözümünün bir listesini hazırladık.

Her bir iş akışı yönetim aracı için kısa bir tanıtım, güçlü ve zayıf yönleri, maliyeti ve gerçek kullanıcılar tarafından verilen puanları ekledik.

İş Akışı Yazılımında Nelere Dikkat Etmelisiniz?

Bu kavramı ilk kez duyuyorsanız, bilmeniz gereken en önemli şey, iş akışı yönetiminin hedefler üzerinde odaklanarak süreçleri ve görevlerin yürütülmesini optimize etmenin bir yolu olduğudur. Bu, işin bir proje içinde nasıl aktığına bakarak yapılır; bu nedenle "iş akışı" terimi kullanılır

Etkili liderler, iş süreçlerine iş akışı yönetimi yazılımı uygularlar çünkü bu yazılımlar, takımların verimliliğini artırırken nihai ürünü de iyileştirir.

İş akışı yönetiminin ne olduğunu ve takımınıza nasıl yardımcı olabileceğini öğrendikten sonra, bu tür proje yönetimi yazılımlarının neden bu kadar etkili olduğunu inceleme zamanı geldi. En iyi iş akışı yazılımı, otomasyon, işbirliği ve proje yönetimi gibi takımınızın ihtiyaçlarına bağlıdır. Arama yaparken dikkate almanız gereken birkaç özellik şunlardır:

İş süreçlerinizi görsel olarak haritalamak ve değiştirmek için iş akışı yönetimi özellikleri

Görevleri hızlı bir şekilde taşımak ve planlamak için basit sürükle ve bırak özellikleriyle son teslim tarihlerini tanımlamak ve izlemek için anahtar özellikler

Proje ilerlemesini izlemenizi ve bireylerin ve takımın performansını bir bütün olarak yönetmenizi sağlayan metrikler

Manuel süreçleri azaltmak için rutin görevleri otomatikleştirme yeteneği (AKA: iş akışı otomasyonu)

Diğer araçlarınızla entegrasyon

Tüm paydaşları ve takım üyelerini tek bir alanda bir araya getiren takım işbirliği yetenekleri

Özel gösterge panelleri oluşturmanıza, ilerlemeyi izlemenize ve iş akışlarını otomatikleştirmenize yardımcı olan özelleştirilebilir şablonlar

Çok yönlü proje bağımlılık haritalama ile görev yönetimi özellikleri

Her zaman olduğu gibi, özel ihtiyaçlarınız proje hedeflerinize ve kullandığınız proje yönetimi metodolojilerine bağlıdır. Tek bir parlak özelliği nedeniyle bir araç seçmeyin, tüm ihtiyaçlarınızı karşılayan bir çözüm seçin. ?

En İyi 15 İş Akışı Programı Yazılım Sistemi

Aralarından seçim yapabileceğiniz çok sayıda seçenek var. Bu araçların çoğu, diyagram oluşturma, yazılım geliştirme veya tekrarlanabilir görevlerin otomasyonu gibi iş akışı yönetiminin bir yönüne odaklanıyor. Her birini incelerken, genel hedeflerinizi göz önünde bulundurun ve takımınızın işbirliği ve verimliliğini en iyi şekilde artıracak olanı seçin.

1. ClickUp – Proje yönetimi için en iyisi

ClickUp'ı deneyin ClickUp ile günlük işlerinizi, hatırlatıcılarınızı ve takvim etkinliklerinizi daha iyi öngörmek ve organize etmek için hepsi bir arada bir görünüm elde edin

Takım verimliliğini ve işbirliğini teşvik etmek için sıfırdan geliştirilen ClickUp, her özelliği ve yeteneğinde iş akışı yönetimini içermektedir. Bir iş akışı yönetim aracından daha fazlası olan ClickUp, genellikle ayrı araçlar olarak sunulan özellikleri tek ve kullanımı kolay bir arayüzde birleştiren bir verimlilik merkezidir.

ClickUp ile, işlerinizi düzenlemek için her zaman birden fazla yol vardır. İş akışı yönetim platformu, iletişimi dokümantasyonla, planlamayı izlemeyle entegre eder ve hatta en yeni AI metin oluşturma araçlarını ortama getirir.

Proje yöneticilerinin ClickUp'ta en çok değer verdiği üç şey, özelleştirilebilir şablonlar, ClickUp Zihin Haritaları ve tekrarlayan görevleri sınırlamak için ClickUp Otomasyonlarıdır. Bu özellikler ve diğerleri, sizin ve takımınızın işleri tutarlı ve verimli bir şekilde tamamlamaya odaklanmanızı sağlar.

ClickUp'ın en iyi özellikleri:

ClickUp Brain , AI ile tekrarlayan görevleri otomatikleştirir

Kurulumu ve izlemesi kolay, geniş bir görev otomasyon araçları aralığı

Alt görevler ve kontrol listeleri dahil olmak üzere görevleri oluşturmanın ve yönetmenin birden fazla yolu

Tutarlı, kullanıcı dostu arayüzü, yeni başlayanlar ve ileri düzey kullanıcılar için idealdir

Gantt grafikleri, Zihin Haritaları , PertCharts ve daha fazlasını içeren çoklu görselleştirme araçları

Özel durum özelliği, kullanıcıların kendi standart durum değerleri listesini oluşturmasına olanak tanır

Görev atamalarına yorum bırakma gibi harika işbirliği araçları

Slack, Zoom, GitHub ve daha fazlası gibi diğer popüler verimlilik araçlarıyla entegrasyon

Kendi özel iş akışlarınızı oluşturmak için geniş iş akışı şablonları kütüphanesi. Bir sonraki projenizi planlamak için ClickUp'ın İş Planı Beyaz Tahta Şablonunu deneyin.

Bu Şablonu İndir ClickUp İş Planı Beyaz Tahta Şablonu

ClickUp sınırlamaları:

Özellikleri o kadar çok ki, kullanmayı öğrenmek biraz zaman alıyor

Yeni özelliklerin bazıları henüz tam olarak geliştirilmemiştir.

ClickUp fiyatlandırması:

Sonsuza Kadar Ücretsiz

Sınırsız: Kullanıcı başına aylık 7 ABD doları

İş: Kullanıcı başına aylık 12 dolar

Kurumsal: Fiyatlandırma için iletişime geçin

ClickUp Brain, tüm ücretli planlarda Çalışma Alanı üyesi başına aylık 7 $ karşılığında kullanılabilir

ClickUp puanları ve yorumları:

G2: 4. 7/5 (6.900+ yorum)

Capterra: 4. 7/5 (3.600+ yorum)

2. ProWorkflow – Küçük ve orta ölçekli takımlar için idealdir

proWorkflow aracılığıyla

Başlangıçta indirilebilir bir iş akışı yönetim aracı olarak geliştirilen ProWorkflow, artık uluslararası bir kitleye sahip SaaS tabanlı bir araç setidir. Proje, görev ve zaman takibine odaklanır ve kişiler, iş akışı ve kaynakların yönetimi için artan yeteneklere sahiptir.

Bu araç, öncelikle küçük ve orta ölçekli takımlara sahip işletmeler için tasarlanmıştır. ProWorkflow, güçlü bir mobil uygulamaya sahiptir, bu da onu yolda da kullanımı kolay hale getirir.

ProWorkflow'un en iyi özellikleri:

Sürükle ve bırak özellikleriyle tüm devam eden projeleri görebileceğiniz hepsi bir arada gösterge paneli

Doğru ve kullanımı kolay zaman yönetimi araçları

Microsoft Teams ve Outlook entegrasyonları

IOS ve Android için Mobil Uygulamalar

Teklif verme ve faturalandırma gibi iş yönetimi araçları

Artan şablon sayısı

ProWorkflow sınırlamaları:

Startup'lar, serbest çalışanlar ve küçük işletmeler için tasarlanmıştır, ancak daha büyük takımlar veya şirketler için uygun değildir

Sınırlı iş akışı otomasyonu anahtar özellikleri

Birçok yaygın verimlilik aracıyla entegre edilemez

Gantt grafikleri, Kanban panoları ve zihin haritaları gibi proje ve iş akışı yönetimi için birçok yaygın araç eksik

Kullanıcı arayüzünde gezinmek kafa karıştırıcı olabilir

Alan ve form özelleştirme ve şablonlar için daha pahalı bir sürüm gereklidir

Ücretsiz sürüm yok

ProWorkflow fiyatlandırması:

Profesyonel: Kullanıcı başına aylık 20 $

Gelişmiş: Kullanıcı başına aylık 30 $

ProWorkflow puanları ve yorumları:

G2: 4. 1/5 (35+ yorum)

Capterra: 4,5/5 240+ yorum)

3. Flokzu – Süreç otomasyonu için idealdir

flokzu aracılığıyla

Flokzu, süreç otomasyonu ve dağıtımı sağlayan bir iş akışı yazılımı olarak kendini tanıtıyor. BT geçmişi olmayan ancak iş süreçlerini ve operasyonlarını otomatikleştirmek ve bir bulut tabanlı uygulamadan diğerine bilgi akışını bağlamak isteyen kullanıcılar için tasarlanmıştır.

Bu iş akışı yönetim yazılımı, kod gerektirmeyen sürükle ve bırak arayüzü sunar. Bu sayede, süreçlerinizi kolayca modelleyebilir ve diğer popüler verimlilik araçlarıyla entegre edebilirsiniz. Flokzu ayrıca bir süreç şablon kitaplığı da sunar. Şablonlar özelleştirilebilir ve özel ihtiyaçlarınıza göre düzenleyebilirsiniz.

Flokzu'nun en iyi özellikleri:

İş süreçlerine odaklanmıştır ve bunu çok iyi yapar

Zapier ve web hizmetleri aracılığıyla çoğu çevrimiçi araçla entegrasyon

Canlı verilere dokunmadan özel iş akışlarınızı denemek için Sandbox sürümü

Otomasyon ile toplanan verileri sunmak için güçlü rapor oluşturma aracı

Yerleşik veritabanı işlevselliği

Flokzu sınırlamaları:

İş akışı tanımı, atama veya izleme özellikleri yoktur; yalnızca otomasyon yapar

Eksik proje ve iş akışı yönetimi araçları

Eksik takım işbirliği ve iletişim araçları

Veritabanı araçları sınırlıdır

Uygulama programı arayüzlerini (API) bağlamak, yeni başlayanlar için zor olabilir

Flokzu fiyatlandırması:

Ücretsiz: 14 günlük deneme

Standart: Kullanıcı başına aylık 15 ABD doları

Premium: Kullanıcı başına aylık 21 $

Enterprise: Fiyatlandırma için iletişime geçin

Flokzu puanları ve yorumları:

G2: 4. 9/5 (25+ yorum)

Capterra: 4. 8/5 (70+ yorum)

4. Backlog – Hata izleme için iyidir

backlog aracılığıyla

Backlog, kod yönetimi ve hata izleme özelliklerine sahip bir proje yönetimi yazılımıdır. Platform, bir şirketin tüm projelerini, görevlerini ve dosyalarını tek bir konumda tutması için bir ortam sağlar. Backlog'u geliştiren, satan ve destekleyen şirket olan Nulab'ın diğer araçlarıyla entegre çalışır.

Backlog, takımı aynı sayfaya getirmekle ilgilidir. Bu, ister şirket içinde ister uzakta olsunlar, takım üyeleriyle işbirliği yapabileceğiniz anlamına gelir. Ana odak noktası, projeler, görevler, hatalar ve talepler üzerinde şeffaflık ve kontrol sağlamaktır.

Backlog'un en iyi özellikleri:

DevOps takımları ve organizasyondaki diğerleri için kapsamlı işbirliği anahtar özellikleri

İyi hata raporlama ve hata izleme aracı

Yazılım projeleri için tasarlanmış basit arayüz

Gösterge panelleri, proje yöneticileri için kullanışlı bir araçtır

Yararlı Slack ve e-posta entegrasyonları

Geliştirme ekipleriyle paralel olarak dokümantasyonu destekler

Backlog sınırlamaları:

Yazılım geliştirme dışındaki projeler için yeteneklerden yoksundur

Diğer verimlilik araçlarıyla entegrasyon sınırlıdır

Gantt grafikleri bağımlılıkları içermez

Alt görevlerin kullanımı sınırlıdır

Rutin görevleri yerine getirmek için iş akışı otomasyonu yok

Backlog fiyatlandırması:

Ücretsiz: 10 adlandırılmış kullanıcı, 1 aktif proje

Başlangıç: 35 $/ay, 30 adlandırılmış kullanıcı, 5 aktif proje

Standart: 100 $/ay, sınırsız kullanıcı, 100 aktif proje

Premium: Aylık 175 $, sınırsız kullanıcı ve proje

Enterprise: Fiyatlandırma için iletişime geçin

Backlog puanları ve yorumları:

G2: 4,5/5 (160+ yorum)

Capterra: 4,5/5 (80+ yorum)

5. Lucidchart – Akıllı diyagram oluşturma için idealdir

lucidchart aracılığıyla

Lucidchart, proje iş akışlarını görsel olarak göstermek için kullanılabilen bir diyagram oluşturma platformu sağlar. Bu iş akışı yönetimi çözümü, kullanıcıların bir iş veya takım içindeki kişileri, süreçleri ve sistemleri temsil eden çizimler yapmasına olanak tanıyan, işbirliğine dayalı, web tabanlı bir araçtır.

İş akışlarının grafiksel görselleştirmesini oluşturmak için bir iş akışı yönetim sistemi ile birlikte kullanılmak üzere tasarlanmıştır. Takım üyelerinin görevlerinin ve iş akışlarının genel görünümünü görmek için harika bir araçtır.

Lucidchart'ın en iyi özellikleri:

Bağlam değiştirmeyi önlemek için tek bir işbirliğine dayalı platformda iş akışı süreçlerinin etkileşimli diyagramlanması ve verilerin görselleştirilmesi

Bulut tabanlıdır, böylece takımdaki herkes nerede çalışırsa çalışsın erişebilir

Düzenleme penceresinde sohbet ve gerçek zamanlı ortak yazma

Kullanımı kolay ancak güçlü; yeni kullanıcılar bile karmaşık diyagramlar oluşturabilir

Yaygın işbirliği ve süreç belgeleme araçlarıyla entegre olur

Lucidchart sınırlamaları:

Yalnızca diyagram oluşturma yapılır

Projeleri yönetmek için gerçek araçlar yok

Tekrarlayan görevler için iş akışı otomasyonu özelliği yoktur

Büyük ve karmaşık diyagramlar sistemi yavaşlatabilir

Eğitim ve sağlık gibi birkaç yaygın sektör için şablon yok

Lucidchart fiyatlandırması:

Ücretsiz: 3 belgeye kadar

Bireysel: Kullanıcı başına aylık 7,95 $

Takım: Kullanıcı başına aylık 9,00 $

Enterprise: Fiyatlandırma için iletişime geçin

Lucidchart puanları ve yorumları:

G2: 4. 6/5 (2.300+ yorum)

Capterra: 4,5/5 (1.900+ yorum)

Lucidchart alternatiflerini inceleyin!

6. Nintex – Darboğazları belirlemek için idealdir

nintex aracılığıyla

Nintex, görev yönetimi ve süreç otomasyonu sağlayan bir iş akışı yönetim yazılımıdır. Daha fazla optimizasyon veya otomasyon için süreçlerinizi ve darboğazlarınızı belirleyen araçlar içermesinin yanı sıra, kuruluşunuzun kullandığı süreçleri yakalamak, haritalamak ve yönetmek için araçlar sunmasıyla da öne çıkar. Çalışanların işe alımı ve veri alışverişi gibi iş süreçleri için tasarlanmıştır, ancak yaratıcı projelerde de kullanılabilir.

Nintex'in platformu, kullanıcı dostu arayüzü sayesinde karmaşık süreçleri basitleştirmede mükemmeldir ve takımların çok az kodlama deneyimi ile iş akışlarını otomatikleştirmelerine olanak tanır. Kullanıcıların İK, operasyonlar ve müşteri hizmetleri dahil olmak üzere çeşitli departmanlarda süreç otomasyonu uygulamaları oluşturmasına, yönetmesine ve optimize etmesine olanak tanır, sıradan görevleri kolaylaştırır ve değerli zaman kazandırır.

Nintex'in en iyi özellikleri:

Geniş ş Akışı şablonları kütüphanesi

Etkileşimli onaylar ve dijital imzalar dahil olmak üzere bazı belge yönetim araçları içerir

Verileri bağlamak için bulut tabanlı otomasyon ve tekrarlayan görev otomasyonu

Otomasyonun ne kadar iyi gittiğini değerlendirmek için iş akışı analizi yetenekleri

Her adımda dokümantasyon araçları

Nintex sınırlamaları:

Yalnızca süreç otomasyonuna odaklanmıştır ve tam işlevsel bir ş Akışı yazılımında bulunan birkaç özelliği içerir

Proje yönetimi veya işbirliği araçları yok

Karmaşık iş akışlarını şemalaştırmak ve otomasyonunu sağlamak zordur

Sandbox özelliği yoktur

Her bir özellik ayrı olarak lisanslanır ve ayrı olarak ücretlendirilir

Fiyatlandırma büyük şirketler içindir

Nintex fiyatlandırması:

Pro: Modül başına yıllık 15.000 ila 35.000 dolar

Premium: Modül başına yıllık 30.000 ila 60.000 ABD doları

Özel: Fiyatlandırma için iletişime geçin

Nintex puanları ve yorumları:

G2: 4. 2/5 (690+ yorum)

Capterra: 4,5/5 (1.900+ yorum)

7. Kissflow – İş akışlarını özelleştirmek için idealdir

kissflow aracılığıyla

Kissflow, iş süreci yönetimine yönelik düşük kodlu/kodsuz bir geliştirme platformudur. İş uygulamaları oluşturmak ve görevleri otomatikleştirmek için kullanılabilir. Yazılımlarını bir iş platformu olarak adlandırıyorlar çünkü sadece geliştirme araçlarını içermekle kalmıyor, proje görselleştirme ve izleme panoları, işbirliği araçları ve analitik özellikleri de içeriyor.

Kissflow, sezgisel tasarımı ve iş süreçlerinin verimliliğini artırmaya odaklanmasıyla kalabalık iş akışı yönetimi ve otomasyon alanında kendini diğerlerinden ayırır. Gücü, tek bir kullanıcı dostu arayüz altında proje yönetiminden süreç otomasyonuna kadar geniş bir fonksiyon yelpazesi sunan çok yönlülüğünde yatmaktadır. Bu platform, BT altyapısına veya uzman personele büyük yatırım yapmadan operasyonlarını kolaylaştırmak isteyen kuruluşlar için özellikle faydalıdır. Kissflow, işbirliği, izleme ve analitik için tasarlanmış bir dizi araç sunarak, takımların proje ilerlemesinde netlik sağlamasına ve iyileştirme alanlarını belirlemesine olanak tanıyarak, sürekli optimizasyon ve inovasyon kültürünü teşvik eder.

Kissflow'un en iyi özellikleri:

BT veya yazılım uzmanları değil, iş kullanıcılarına yönelik kullanıcı dostu bir arayüz

Benzersiz ihtiyaçlarınız için özel iş akışları oluşturma yeteneği

IOS ve Android için mobil uygulama

Süreç performansını ölçmek için yerleşik analitik ve raporlama

Kapsamlı belge yönetim sistemi

Düşük kod, gerektiğinde bazı programlama işlemlerine olanak tanır

Kissflow sınırlamaları:

Proje yönetimi ve işbirliği araçları basittir

Diğer platformlarla entegrasyon sınırlıdır

Alanlar için formüller ve karmaşık mantık sınırlıdır

Diğer kullanıcılar tarafından yapılan değişiklikler hakkında kullanıcıları bilgilendirme imkanı yok

Karmaşık iş akışı otomasyonunun uygulanması zordur

Kissflow fiyatlandırması:

Küçük işletmeler: Kullanıcı başına aylık 15 ABD doları

Kurumsal: Kullanıcı başına aylık 20 $

Kurumsal: Fiyatlandırma için iletişime geçin

Kissflow puanları ve yorumları:

G2: 4. 2/5 (520+ yorum)

Capterra: 3. 9/5 (35+ yorum)

Kissflow alternatiflerine göz atın!

8. HighGear – Kod gerektirmeyen çözümler için idealdir

via HighGear

HighGear, günlük iş kullanıcıları için tasarlanmış bir sistemde kurumsal iş akışı yönetimini büyük ölçekte sağlayan, kod gerektirmeyen bir iş akışı otomasyon yazılım platformudur. Basit ve karmaşık iş süreçlerinin otomasyonunu sağlayan esnek, hızlı ve güçlü bir araç setidir. İş akışı otomasyonunun yanı sıra, görev yönetimi, dijital varlık yönetimi ve raporlama için araçlar da içerir.

HighGear, kod gerektirmeyen tasarımıyla kurumsal düzeyde iş akışı yönetimi alanında öne çıkıyor ve teknik bilgiye sahip olmayan kullanıcılara iş süreçlerini otomatikleştirmek için kapsamlı bir araç seti sunuyor. Platformun kullanıcı dostu arayüzü ve kapsamlı özellik listesi, pahalı BT kaynaklarına bağımlı olmadan veya özel bilgi gerektirmeden uçtan uca iş akışlarını otomatikleştirmek isteyen kuruluşlar için ideal bir seçimdir.

HighGear'ın en iyi özellikleri:

Yöneticiler, teknik yaratıcılar ve iş analistleri için kurumsal düzeyde iş akışı uygulamaları oluşturmak, yönetmek ve dağıtmak üzere tasarlanmış, kod gerektirmeyen bir süreç otomasyon aracı

Kodsuz geliştirme ortamı, uygulamaların hızlı bir şekilde oluşturulmasını sağlar

Kullanım kolaylığı için gücü feda etmez

Kurumsal düzeyde güvenlik

HighGear sınırlamaları:

Süreç otomasyonuna odaklanmıştır ve proje yönetimi ve iş akışı optimizasyonu için gerekli araçlar eksiktir

İşbirliği ve görev yönetimi sınırlıdır

Kurumsal düzeyde süreç otomasyonunu desteklediği için bazen çok karmaşık olabilir

Küçük şirketler için fiyatlar pahalı olabilir

HighGear fiyatlandırması:

Takım: Fiyatlandırma için iletişime geçin

Departman: Fiyatlandırma için iletişime geçin

İş: Fiyatlandırma için iletişime geçin

Global: Fiyatlandırma için iletişime geçin

HighGear puanları ve yorumları:

G2: N/A

Capterra: 5. 0/5 (20+ yorum)

9. Workato – Kurumsal takımlar için ideal

workato aracılığıyla

Workato, iş akışlarını otomatikleştirmek için "tarifler" olarak adlandırdıkları şeyleri oluşturmak için kod gerektirmeyen bir arayüz sağlayan kurumsal düzeyde bir iş süreci otomasyon platformudur. Kullanıcılar, hangi kullanıcı etkinliğinin veya veri değişikliğinin bir eylemi tetikleyeceğini ve ardından yanıt olarak hangi tarifin çalıştırılacağını tanımlayabilir.

Workato'nun gücü, teknik ve teknik olmayan kullanıcılar için tasarlanmış güçlü reçete oluşturma arayüzünde yatmaktadır. Bu arayüz, kullanıcıların aksi takdirde özel bilgi veya uzmanlık gerektiren karmaşık iş akışlarını hızlı bir şekilde oluşturmalarını sağlar. Ayrıca, Workato'nun kapsamlı entegrasyon yetenekleri, çeşitli platformları ve hizmetleri tek bir sistemde birleştirerek operasyonlarını kolaylaştırmak ve uyumlu bir çalışma ortamı oluşturmak isteyen işletmeler için ideal bir araçtır.

Workato'nun en iyi özellikleri:

Çoğu iş yazılımı ve veri aracıyla entegrasyon

Kurumsal düzeyde güvenlik ve yönetişim

Kullanıcı dostu ve sezgisel arayüz

İş akışının otomasyonunu oluşturma esnekliği

Workato sınırlamaları:

Güçlü özellikler, ancak öğrenmesi zor

Planlama, işbirliği veya proje yönetimi araçları yok

Görev başına fiyatlandırma net değil

Bir tarifin hata ayıklaması zor olabilir

Sınırlı hata ayıklama araçları

Workato fiyatlandırması:

Fiyatlandırma için iletişime geçin

Workato puanları ve yorumları:

G2: 4. 7/5 (320+ yorum)

Capterra: 4. 7/5 (45+ yorum)

10. Cflow – Elektronik tabloları iş akışlarına dönüştürmek için idealdir

cflow aracılığıyla

Cflow, e-posta ve elektronik tablolar kullanan mevcut iş süreçlerinizi otomatikleştirilmiş iş akışlarına dönüştürmek için tasarlanmış, kod gerektirmeyen bir platformdur. İşletmelerin büyümesi ile birlikte ölçeklenebilecek şekilde tasarlanmış olup, şimdiki ve gelecekteki dijital dönüşüm ihtiyaçlarını karşılar.

Sürükle ve bırak arayüzü ile iş akışlarını kolayca oluşturabilir ve mobil desteğinden yararlanabilirsiniz.

Cflow, kağıt tabanlı veri yönetimini ortadan kaldırarak iş süreçlerini kolaylaştırmaya ve modern teknolojiden yararlanarak operasyonları dijitalleştirmeye odaklanmasıyla diğer iş akışı otomasyon araçlarından ayrılır. Belge oluşturma, dinamik görev yönetimi ve ayrıntılı raporlama gibi özellikleriyle Cflow, kuruluşların iş akışlarını optimize etmelerine ve kapsamlı bir kağıtsız ortam oluşturmalarına olanak tanıyarak hataları ve işlem sürelerini azaltır ve verimliliği artırır.

Cflow'un en iyi özellikleri:

Gelişmiş kural motoru, karmaşık iş akışlarının kolay kurulumunu sağlar

Herhangi bir iş akışı için kullanıcı girdilerini kolayca yakalamak için sürükle ve bırak form oluşturucu

İş akışlarına kolayca yönlendirme ve bildirimler ekleyin, böylece etkilenen herkes güncel bilgilere sahip olur

Herhangi bir iş akışının çoğu yönü, özel ihtiyaçları karşılamak için özelleştirilebilir

Raporlar ve analizler, otomatikleştirilmiş iş akışlarının nasıl çalıştığına dair tutarlı ve sürekli geri bildirim sağlar

Kullanıcı verilerini korumak için sınıfının en iyisi güvenlik ve şifreleme

Cflow sınırlamaları:

Proje iş akışı otomasyonu değil, iş akışlarına odaklanmıştır

Sınırlı proje yönetimi ve işbirliği araçları

İş akışları, büyük miktarda veriyle çalışırken yavaşlayabilir

Kapsamlı özellikler, arayüzü ilk başta öğrenmeyi zorlaştırıyor

Mevcut şablon kitaplığı yalnızca iş süreci otomasyonunu içerir

Karmaşık iş akışlarında sorun giderme zor olabilir

Cflow fiyatlandırması:

Ücretsiz: 14 günlük deneme

Happy: Kullanıcı başına aylık 12 $

Joy: Kullanıcı başına aylık 16 dolar

Bliss: Kullanıcı başına aylık 22 dolar

Cflow puanları ve yorumları:

G2: 5/5 (50+ yorum)

Capterra: 4,9 /5 (20+ yorum)

11. Pipedrive – Satış iş akışlarını otomatikleştirmek için iyidir

pipedrive aracılığıyla

Bir müşteri ilişkileri yönetimi (CRM) yazılım sistemi olan Pipedrive, satış iş akışınızı yönetir ve otomatikleştirir. Satış iş akışları oluşturmanın ve tekrarlayan idari görevleri otomatikleştirmenin yanı sıra beklediğiniz CRM özelliklerini de sunar. Her boyuttaki satış takımının karmaşık satış süreçlerini kontrol etmesine yardımcı olmak için tasarlanmıştır. Pipedrive ayrıca, satış elemanlarınızı satış bulma, geliştirme ve kapatma iş akışı sürecinden geçirmek için etkinlik tabanlı bir satış yaklaşımı sunar.

Pipedrive'ın gücü, satış sürecini otomatikleştirmeye odaklanmasında yatmaktadır. Bu sayede işletmeler, idari görevlere zaman harcamak yerine anlaşmaları kapatmaya konsantre olabilirler. E-posta entegrasyonu, potansiyel müşteri puanlama ve etkinlik hatırlatıcıları gibi özelliklere sahip Pipedrive, kuruluşların satış iş akışlarını kolaylaştırmasına ve müşteri ilişkilerini etkin bir şekilde yönetmesine olanak tanır.

Pipedrive'ın en iyi özellikleri:

Sanal satış asistanı, işiniz sırasında performansınızı artırmak için kişiselleştirilmiş ipuçları ve fikirler önerir

Satış için tekrarlayan görevleri otomatikleştirin

Diğer araçlara bağlanmak için açık API

Kullanıcılar, satışları süreç boyunca otomatik olarak ilerletmek için basit koşullu mantık ve eylemler ayarlayabilir

Paylaşılan takvimler ve e-posta ile mükemmel entegrasyon

Pipedrive sınırlamaları:

Tam bir iş akışı yönetim aracı değildir; Pipedrive sadece satış süreci yönetimini yapar

İş akışı görselleştirme araçları yoktur

Veri girişi tekrarlayıcı hale gelebilir

Rapor özelleştirme sınırlıdır

İş akışı otomasyonu diğer CRM sistemleri kadar yetenekli değildir

Pipedrive fiyatlandırması:

Ücretsiz: 14 günlük deneme

Temel: Kullanıcı başına aylık 21,90 $

Gelişmiş: 37,90 $/ay kullanıcı başına

Profesyonel: Kullanıcı başına aylık 59,90 $

Güç: 74,90 $/ay kullanıcı başına

Kurumsal: Kullanıcı başına aylık 119 $

Pipedrive puanları ve yorumları:

G2: 4. 2/5 (1.600+ yorum)

Capterra: 4. 5/5 (2.800+ yorum)

12. Process Street – İş akışı süreçlerini izlemek için iyidir

via Process Street

Process Street, kullanıcıların herhangi bir yazılım yazmadan otomatik iş akışları oluşturmasına olanak tanıyan başka bir iş süreci otomasyonu (BPA) aracıdır. BT uzmanlığı olmayan kullanıcıların iş akışları oluşturmasına, her iş akışının birden çok örneğini çalıştırmasına, ilerlemeyi izlemesine ve sonuçları başkalarıyla paylaşmasına olanak tanır. Kullanıcıların iş akışları oluştururken ve çalıştırırken işbirliği yapabileceği bir takım ortamı için tasarlanmış, kod gerektirmeyen basit bir arayüz sunar.

Process Street, tekrarlayan süreçleri kolaylaştırma ve görev tamamlamayı standartlaştırma yeteneği ile öne çıkar ve iş akışlarını otomatikleştirmek isteyen kuruluşlar için idealdir. Form alanları, koşullu mantık ve diğer popüler yazılım platformlarıyla entegrasyonlar gibi özelliklerle Process Street, hataları ve gecikmeleri azaltarak takımların daha verimli ve etkili bir şekilde çalışmasını sağlar.

Process Street'in en iyi özellikleri:

Çoğu BPA aracından daha işbirliğine dayalı olarak tasarlanmış olup, kimin neyi yaptığını paylaşmak için etkinlik akışlarıyla ekip çalışmasını destekler

İzinleri ve erişim kontrolünü daha kolay yönetmek için kullanıcı gruplarının kurulumu

İş akışlarının görünümü ve hissi, ses ve video gibi zengin medya ile çekici ve verimlidir

Diğer uygulamalarla kapsamlı entegrasyon

Güçlü ve sezgisel form oluşturma araçları

İş, İK ve pazarlama görevlerini içeren kapsamlı şablon kitaplığı

Process Street sınırlamaları:

Tam bir iş akışı yönetim yazılımı sistemi değildir, birçok proje yönetimi ve iş akışı oluşturma aracı eksiktir

Daha gelişmiş iş akışlarından bazıları üçüncü taraf uygulamaları gerektirir

Çalışma Alanı ve süreç kontrolü çok zor olabilir

İş akışı kurulum süreci yeni kullanıcılar için kafa karıştırıcı olabilir

Process Street fiyatlandırması:

Ücretsiz: 14 günlük deneme

Başlangıç: Aylık 100 $, 5 kullanıcı ile sınırlı

Pro: 415 $/ay

Kurumsal: 1.660 $/ay

Process Street puanları ve yorumları:

G2 4. 6/5 (350+ yorum)

Capterra: 4,5/5 (2.800+ yorum)

13. Integrify – Programlama bilgisi olmayan kullanıcılar için idealdir

integrify aracılığıyla

Integrify, kod kullanmadan tüm iş süreçlerini hızla otomatikleştirir. Kullanıcılara tek ve tutarlı bir kullanıcı arayüzünde süreç oluşturucu, form tasarımcısı, hizmet portalı ve raporlama özellikleri sunar. Ayrıca en yaygın iş verimlilik araçlarıyla da entegre olur.

Integrify, kullanıcılara herhangi bir programlama bilgisi gerektirmeden özel iş akışlarını kolayca oluşturabilecekleri sezgisel bir sürükle ve bırak arayüzü sunar.

Integrify, kapsamlı özelleştirme seçenekleriyle öne çıkarak, kuruluşlara özel iş ihtiyaçlarına göre iş akışları tasarlama ve uygulama esnekliği sağlar.

Integrify'ın en iyi özellikleri:

Kullanıcı dostu arayüz, süreç otomasyonunu basit ve sezgisel hale getirir

Güçlü kodsuz araçlar, yeni kullanıcılar için süreç otomasyonunu kolaylaştırır

Self servis kullanıcı destek modülü içerir

Kapsamlı raporlama

Güçlü rapor özelleştirme

Integrify sınırlamaları:

Tam bir iş akışı yönetim sistemi değildir, birçok proje yönetimi ve iş akışı oluşturma aracı eksiktir

Formların stilinin sınırlı olması

Bildirimlerin ayarlanması zordur ve kopyalama ve yeniden kullanma özellikleri yoktur

Şablon yok

Daha karmaşık iş akışlarında bilgilerin gereksiz yere tekrar girilmesi gerekir

Özellik ve seçeneklerin sayısı çok fazla olabilir

Integrify fiyatlandırması:

Tüm sürümler: Fiyatlandırma için iletişime geçin

Integrify puanları ve yorumları:

G2: 4. 4/5 (30+ yorum)

Capterra: 4,5/5 (20+ yorum)

14. ProcessMaker – Sofistike kullanıcılar için ideal

via Process Maker

Adından da anlaşılacağı gibi, ProcessMaker kullanıcıların süreç otomasyon araçları oluşturmasına yardımcı olur. Çoğu adımda görsel bir arayüz kullanan, ancak daha deneyimli kullanıcılara gerektiğinde birkaç satır yazılım ekleme olanağı sunan, düşük kodlu bir çözümdür.

Kullanıcılara, programlama dilleri hakkında kapsamlı bilgi gerektirmeden otomatik iş akışları oluşturmalarını sağlayan sezgisel ve kullanıcı dostu bir iş akışı oluşturucu sunar, bu da süreçlerini hızlı bir şekilde otomatikleştirmek isteyen işletmeler için idealdir.

ProcessMaker, kullanıcıların sürükle ve bırak arayüzünü kullanarak özelleştirilmiş formlar tasarlayabilmelerini sağlayan güçlü form oluşturma araçlarıyla öne çıkıyor. Gerçek zamanlı analiz ve raporlama, entegrasyon yetenekleri ve gelişmiş form tasarlama gibi özellikler, ProcessMaker'ı süreçlerini kolaylaştırmak ve verimliliği artırmak isteyen kuruluşlar için mükemmel bir seçenek haline getiriyor.

ProcessMaker'ın en iyi özellikleri:

Süreçleri modellemek için kapsamlı görsel araç

Entegre formlar ile kullanıcılardan e-posta yoluyla geri bildirim alma konusunda benzersiz yetenek

Bildirimlerle iş faaliyetlerinin güçlü izlenmesi

Kendi uygulamalarınıza otomasyonun gömülmesini destekler

Belge tarama ve depolama aracı

ProcessMaker sınırlamaları:

Tam bir iş akışı yazılımı veya iş akışı otomasyon aracı değildir, birçok proje yönetimi ve süreç görselleştirme aracından yoksundur

Arama özelliği iyileştirilebilir

Form özelleştirme sınırlıdır

Kodlama için biraz uzmanlık gerektirir, çünkü kodsuz değil, düşük kodludur

ProcessMaker fiyatlandırması:

Düşük kod platformu, Standart: 1.495 $/ay artı kullanıcı başına ücretler

Düşük kod platformu, Enterprise: 2.479 $/ay artı kullanıcı başına ücretler

Diğer modüller ve paketler: Fiyatlandırma için iletişime geçin

ProcessMaker puanları ve yorumları:

G2: 4. 3/5 (270+ yorum)

Capterra: 4,5/5 (175+ yorum)

15. Camunda – Süreç düzenleme için idealdir

camunda aracılığıyla

Camunda, kendisini "süreç düzenleme" olarak tanımlamaktadır. Cihazlar, sistemler ve insanlar arasında karmaşık süreç akışlarını düzenlemek için araçlar sağlar. Geliştiriciler tarafından geliştiriciler için tasarlanmıştır ve iş kullanıcılarına yönelik değildir.

Öğrenme eğrisine rağmen, Camunda kullanıcılara inanılmaz derecede esnek ve güçlü bir gelişmiş iş akışı otomasyon platformu sunar.

Camunda, birden fazla sistem ve tarafın dahil olduğu karmaşık iş akışlarını otomatikleştirme yeteneği ile öne çıkıyor ve çeşitli departmanlar ve takımlar arasında süreçlerini kolaylaştırmak isteyen kurumsal müşteriler için ideal bir çözüm sunuyor. Süreç modelleme, form tasarımı ve görev yönetimi gibi özelliklere sahip Camunda, kuruluşların operasyonlarını iyileştirmelerine ve daha yüksek verimlilik elde etmelerine olanak tanıyor.

Camunda'nın en iyi özellikleri:

Otomasyon oluşturmak için Java, Node. js, Python ve C# gibi yaygın programlama dillerini kullanır

Kapsamlı geliştirici belgeleri

Kapsamlı izleme ve raporlama

Düşük genel giderler, kolayca ölçeklenebilen hızlı otomasyonlar sağlar

Camunda sınırlamaları:

Tam bir iş akışı yazılımı veya iş akışı otomasyon aracı değildir, birçok proje yönetimi ve süreç görselleştirme aracından yoksundur

Grafik araçları veya iş akışlarınızı görüntüleme özelliği yoktur

Kullanıcı arayüzü sınırlıdır

İş kullanıcılarının anlaması veya kullanması kolay olmayan karmaşık bir araç

Camunda fiyatlandırması:

Ücretsiz: beş kullanıcıya kadar

Profesyonel: 10 kullanıcı için aylık 49 $

Enterprise: Fiyatlandırma için iletişime geçin

Camunda puanları ve yorumları:

G2: 4. 4/5 (75+ yorum)

Capterra: 4. 6/5 (10+ yorum)

İş Akışı Yönetimi Aracı Kullanmanın Avantajları

Bu en iyi iş akışı yönetim sistemlerinin açıklamalarından da görüldüğü gibi, verimliliği artırabilecek, süreçleri kolaylaştırabilecek ve işler için verimliliği artırabilecek geniş bir özellik ve yetenek aralığı sunmaktadır. İş akışı yönetim aracı kullanmanın bazı avantajları şunlardır:

Kolaylaştırılmış Süreçler: Otomatikleştirilmiş iş akışları ile görevler daha hızlı ve doğru bir şekilde tamamlanır, hatalar ve gecikmeler azalır.

Merkezi Veriler: İş akışı yönetim araçları, tüm veriler için merkezi bir konum oluşturarak bilgilere erişimi ve izlemeyi kolaylaştırır.

Gelişmiş İşbirliği: İş akışı yönetim sistemleri, takımların görevler üzerinde birlikte çalışabilecekleri ve gerçek zamanlı güncellemeler alabilecekleri bir platform sağlayarak daha etkili bir şekilde işbirliği yapmalarını sağlar.

Verimlilik Artışı: Tekrarlayan ve zaman alan görevleri otomatikleştirerek, çalışanlar diğer önemli görevlere daha fazla zaman ayırabilir ve verimlilik artar.

Gelişmiş Görünürlük: İş akışı yönetim araçları, görevlerin ve süreçlerin ilerlemesine gerçek zamanlı görünürlük sağlayarak yöneticilerin iyileştirme alanlarını belirlemelerine ve gerektiğinde değişiklikler yapmalarına olanak tanır.

Ölçeklenebilirlik: İşler büyüdükçe , iş akışı yönetim sistemleri verimlilikten ödün vermeden iş yükü ve kullanıcı sayısındaki artışa kolayca uyum sağlayabilir.

Proje Yönetimi İş Akışı Sisteminizi Optimize Edin

Şirketinizin iş akışlarını anlamak ve optimize etmek basit bir görev değildir. E-postalar, elektronik tablolar ve farklı programlar kullanarak çalışanlarınızı ve süreçlerinizi sürekli olarak izlemek sıkıcı bir iştir. Artık iş akışlarınızı anlamanın ve iyileştirmenin zamanı geldi. Ancak görebileceğiniz gibi, çoğu iş süreci otomasyon yazılımı, verileri bir programdan diğerine taşımak dışında başka faaliyetleri gerçekten ele almamaktadır.

Bu nedenle pek çok takım, tercih ettikleri iş akışı yönetimi yazılımı olarak ClickUp'a güveniyor. Kapsamlı bir işbirliği ve proje yönetimi aracı içinde, güçlü otomasyon araçları da dahil olmak üzere iş akışı yönetimi sunuyoruz.

ClickUp'ın neden ihtiyacınız olan verimlilik merkezi olduğunu anlamanın en iyi yolu, ücretsiz denemeye kaydolmak ve iş akışı yönetimini doğru bir şekilde yapmaya başlamaktır. ✔️