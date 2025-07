2025'in En İyi 10 İş Akışı Otomasyon Yazılımı Aracı

{ "@context": "https://schema. org", "@type": "Article", "about": [{"@type": "Thing", "name": "Otomasyon", "sameAs": "https://en. wikipedia. org/wiki/Automation"}, {"@type": "Thing", "name": "Otomasyon", "sameAs": "http://www. wikidata. org/entity/Q184199"}, {"@type": "Thing", "name": "Appian Corporation", "sameAs": "https://en. wikipedia. org/wiki/Appian_Corporation"}, {"@type": "Thing", "name": "Appian Corporation", "sameAs": "http://www. wikidata. org/entity/Q56273983"}, {"@type": "Thing", "name": "Pegasystems", "sameAs": "https://en. wikipedia. org/wiki/Pegasystems"}, {"@type": "Thing", "name": "Pegasystems", "sameAs": "http://www. wikidata. org/entity/Q7160600"}, {"@type": "Thing", "name": "Bulut bilişim", "sameAs": "https://en. wikipedia. org/wiki/Cloud_computing"}, {"@type": "Thing", "name": "Bulut bilişim", "sameAs": "http://www. wikidata. org/entity/Q483639"}, {"@type": "Thing", Gününüzde daha fazla zaman kazanmak mı istiyorsunuz? Yorulmadan yapılacaklar listenizi hızla tamamlamanın denenmiş ve kanıtlanmış yolu: Daha çok değil, daha akıllı çalışın. ?

İş akışı otomasyon yazılımı, kurumsal takımların her hafta sayısız saat kazanmaları için gizli bir silah haline gelmiştir. Önceden tanımlanmış iş akışları ayarlamak, takımların tekrarlayan görevleri otomatikleştirmelerine olanak tanır. E-posta göndermek, satış fırsatlarını takip etmek veya astlara görev atamak gibi iş akışları, gereksiz ancak gerekli olan iş süreçlerini kolaylaştırır.

İş görevlerini otomatikleştirmeye başlamak için doğru yazılıma ihtiyacınız var. Takımınızın değerli zamanından tasarruf etmek için bu en iyi 10 ş Akışı otomasyon aracını kullanın. ⏱️

Ş Akışı Otomasyon Yazılımı Nedir?

İş akışı otomasyon yazılımı, önceden tanımlanmış tetikleyicilere göre istenen eylemleri otomatik olarak oluşturur. Bu tetikleyiciler ve eylemler aynı platformda tamamlanabilir veya otomasyonunuz, kod gerektirmeyen bir çözüm aracılığıyla birbiriyle ilişkili olmayan uygulamaları birbirine bağlayabilir.

İşte insanların iş günlerini kolaylaştırmak için kullanabilecekleri birkaç otomasyon örneği:

Potansiyel bir müşteri çevrimiçi formu her doldurduğunda (tetikleyici), bir e-posta alırsınız (eylem)

Patronunuzdan bir Slack mesajı aldığınızda (tetikleyici), bir metin mesajı bildirimi alırsınız (eylem)

Size yeni bir Asana görevi (tetikleyici) atandığında, son teslim tarihi Gmail takviminize kopyalanır (eylem)

Her yeni müşteri Shopify üzerinden çevrimiçi satın alma işlemi gerçekleştirdiğinde (tetikleyici), Salesforce'a müşteri olarak eklenir (eylem)

İşiniz için en iyi iş akışı otomasyon platformunu seçme

Her iş akışı otomasyon yazılımı platformu her takım için uygun değildir. İşiniz için farklı çözümleri değerlendirirken aşağıdakileri göz önünde bulundurun:

Kod yazabilir misiniz? Bazı platformlar, kullanımı kolay sürükle ve bırak arayüzleri sunan kod gerektirmeyen çözümlerken, diğerleri bir geliştirici tarafından kurulması gerekebilir. Şirket içinde bir geliştirme takımınız yoksa, kesinlikle kod gerektirmeyen bir çözüme ihtiyacınız olacaktır

Halihazırda hangi uygulamaları kullanıyorsunuz? İdeal olarak, seçtiğiniz çözüm halihazırda kullandığınız uygulamaları birbirine bağlamalıdır. Mevcut e-posta, CRM, proje yönetimi ve e-ticaret platformlarınız için yerleşik entegrasyonlara sahip çözümleri arayın

Kullanıcı deneyimi nasıl? İş akışı otomasyon araçları, BT uzmanlarından pazarlamacılara ve yönetici asistanlarına kadar takımınızın her üyesine fayda sağlar. Tüm takımınızın anlayabileceği, gezinmesi kolay bir arayüze sahip bir platform seçtiğinizden emin olun

Bütçeniz nedir? Platformlar, uygulama sayısı, özellikler veya kullanıcı koltuk sayısına göre değişir. Bir bütçe belirleyin, ardından kaç takım üyesinin erişime ihtiyaç duyacağını ve bu takım üyelerinin günlük olarak hangi uygulamaları kullandığını hesaplayın

en İyi 10 Ş Akışı Otomasyon Yazılımı

Günlük görevleri otomatikleştirebilecek sezgisel bir iş akışı sistemi mi arıyorsunuz? Bu 10 çözüm, işiniz için özel iş akışları oluşturmanıza yardımcı olur.

Önceden oluşturulmuş otomasyon tariflerini kullanın veya ihtiyaçlarınıza göre özelleştirin ve takımınızın en önemli konulara odaklanmasını sağlayın

ClickUp, herhangi bir süreci kolaylaştırmak ve gününüzdeki yoğun işleri ortadan kaldırmak için kod gerektirmeyen bir çözümdür. Takımınızın boyutu ne olursa olsun, ClickUp uygulamalar arasındaki işlerinizi tek bir işbirliği platformunda birleştirip iş süreçlerini otomatikleştirecek kadar güçlüdür. Bu hepsi bir arada proje yönetimi çözümü, her türlü iş akışını kolaylaştırmak, planlamak, yürütmek ve izlemek için ClickUp Otomasyonları ve ClickUp AI dahil yüzlerce esnek özellik ile donatılmıştır.

Otomasyonları kullanarak, kullanıcılar ClickUp'ın 100'den fazla önceden hazırlanmış Otomasyon iş akışından birini seçebilir veya 50'den fazla farklı eylemden kendi iş akışlarını özelleştirebilirler. Otomatik olarak görevler veya yorumlar atamak, durumları değiştirmek veya bildirimleri tetiklemek istiyorsanız, ClickUp Otomasyonları bunu gerçekleştirebilir.

Peki ya diğer her şey? ClickUp AI sizin için halleder. Kendi sanal metin yazarı gibi, ClickUp AI bir düğmeye basarak metinler, özetler, görev güncellemeleri, çeviriler ve daha fazlasını oluşturabilir.

ClickUp, Twilio, Slack, Airtable ve Dropbox gibi 1.000'den fazla harici uygulama ile entegre olur, böylece takımlar daha verimli çalışır.

ClickUp'ın en iyi özellikleri

100'den fazla önceden tanımlanmış iş akışından yararlanın, böylece iş akışı otomasyonlarını sıfırdan oluşturmanıza gerek kalmaz

İş gününüzü kolaylaştırmak için harici uygulamalarla yüzlerce entegrasyon arasından seçim yapın

Kod gerektirmeyen çözümle her departman için iş akışları uygulayın

Özel iş akışları oluşturmak için 50'den fazla eylem arasından seçim yapın

Kesin koşulları kullanarak belirli parametreleri ayarlayarak iş akışı hatalarını önleyin

ClickUp sınırlamaları

Çok sayıda özel ayar, yeni kullanıcılar için zorlayıcı olabilir

Mobil uygulamada henüz tüm görünümler mevcut değildir

ClickUp fiyatlandırması

Sonsuza Kadar Ücretsiz

Sınırsız: Kullanıcı başına aylık 7 $

İş: Kullanıcı başına aylık 12 $

Enterprise: Fiyatlandırma için iletişime geçin

ClickUp AI, tüm ücretli planlarda kullanıcı başına aylık 5 $ karşılığında kullanılabilir

ClickUp değerlendirmeleri ve yorumları

G2: 4,7/5 (8.900+ yorum)

Capterra: 4,6/5 (3.800+ yorum)

2. Zapier

zapier aracılığıyla

Zapier, sıfır kod çözümleriyle 6.500'den fazla uygulamayı birbirine bağlayan bir iş akışı otomasyon aracıdır. Sürükle ve bırak düzenleyici ile tek bir satır kod yazmadan otomatik iş akışları (zaps olarak adlandırılır) oluşturabilirsiniz.

Artık yerleşik entegrasyonlara sahip araçlarla sınırlı değilsiniz. Zapier API'sini kullanarak tetikleyiciler ayarlayın ve önceden tanımladığınız kriterlere göre eylemler oluşturun.

Zapier'in en iyi özellikleri

Platformdaki 6.500'den fazla uygulama arasından seçim yapın

Eğer/o zaman kuralları ile özel iş akışları oluşturun

Birden fazla görevi aynı anda otomatikleştirmek için çok adımlı zaps oluşturun

Filtreleri kullanarak yalnızca belirli koşullar karşılandığında zap'ları çalıştırın

Özel bir program oluşturun, böylece zaps sadece doğru zamanda çalışsın

Zapier sınırlamaları

Ücretsiz bir çözüm sunsa da, belirli uygulamalarla zaps oluşturmak için ücretli bir plana geçmeniz gerekebilir

Çok adımlı süreç otomasyonları oluşturmak yeni kullanıcılar için kafa karıştırıcı olabilir

Zapier fiyatlandırması

Ücretsiz plan

Başlangıç: 19,99 $/ay

Profesyonel: 49 $/ay

Takım: 69 $/ay

Şirket: Özel fiyatlandırma

Zapier puanları ve yorumları

G2: 4,5/5 (1.000'den fazla yorum)

Capterra: 4,7/5 (2.000'den fazla yorum)

3. Integrify

integrify aracılığıyla

Integrify, işletmelerin daha verimli çalışmasına yardımcı olan bir iş akışı yönetim platformudur. Düşük kodlu iş akışı oluşturucuyu kullanarak görevleri atayın, süreçler üzerinde işbirliği yapın, onay süreçleri oluşturun ve hatta çeşitli otomasyonlar için belgeler ekleyin.

Ayrıca, özel raporlar oluşturun, çevrimiçi formlar oluşturun veya Integrify API'sini kullanarak diğer platformlarla entegrasyon sağlayın.

Integrify'ın en iyi özellikleri

Dağıtımdan önce görev otomatik süreçlerini test edin

Otomasyon bağımlılıklarını tahmin etmek için Foresight araçlarını kullanın

Otomasyonları yeniden oluşturmak için süreçleri kopyalayın ve dışa aktarın

Kullanıcıların belgelere ek dosya eklemesine ve yorum yapmasına izin verin

Integrify sınırlamaları

Kullanıcı arayüzünü özelleştirmek için CSS hakkında bazı çalışma bilgisi gerekebilir

Entegrasyonları kullanmak için bir geliştiriciye ihtiyacınız olacaktır

Integrify fiyatlandırması

Ücretsiz deneme: Deneme için iletişime geçin

Integrify otomasyon: 875 $/ay

Integrify puanları ve yorumları

G2: 4,4/5 (31 yorum)

Capterra: 4,5/5 (23 yorum)

4. Flokzu

flokzu aracılığıyla

Flokzu, takımların görevleri birkaç saat içinde otomatikleştirmelerini sağlayan bir süreç iyileştirme aracıdır. Kullanıcı dostu araç, kendi formlarınızı veya iş akışlarınızı kolayca geliştirmenizi sağlar. Ayrıca platform, Gmail, Dropbox, Trello ve Asana gibi yüzlerce uygulama ile entegre olduğundan iş gününüzde zaman kazanırsınız.

Flokzu'nun en iyi özellikleri

Bulut tabanlı, sürükle ve bırak oluşturucu ile özel iş akışları tasarlayın

Takımınız için en değerli görevlerin hangileri olduğunu anlamak için kolayca anlaşılabilir istatistikler elde edin

İş akışlarınızı tasarlamak için birden fazla alan türünden yararlanın

Kullanıcıların atanan görevlere belge eklemesine veya yorum eklemesine izin verin

Flokzu sınırlamaları

Diğer platformlar kadar çok entegrasyon yoktur

Diğer platformlar daha özelleştirilebilir koşullar sunar

Flokzu fiyatlandırma

Standart: Kullanıcı başına aylık 17 ABD doları

Premium: Kullanıcı başına aylık 22 $

Enterprise: Özel fiyatlandırma

Flokzu puanları ve yorumları

G2: 4,9/5 (29 yorum)

Capterra: 4,8/5 (71 yorum)

5. Monday

via Monday

Monday bir iş süreci yönetim platformudur. Kendi özel iş akışınızı tasarlayın veya bir şablondan başlayın. Ardından, takım uyarıları ayarlayın ve ilerlemeyi yönetmek için özelleştirilebilir gösterge panelleri oluşturun.

Ayrıca, platform 200'den fazla uygulama ile entegre olur ve verileri tek bir merkezi konumda depolar; tüm bunları tek bir kod satırı kullanmadan yapar.

Monday'in en iyi özellikleri

Belgeleri süreçlere ekleyerek gerçek zamanlı olarak birlikte düzenleyin

Görevleri atayın, yorumlar yazın veya teslim edilecekleri iç takım üyeleri veya müşterilerle paylaşın

Platformu 200'den fazla favori aracınızla entegre edin

Dakikalar içinde özelleştirilebilir iş akışları oluşturarak manuel süreçleri ortadan kaldırın

Monday sınırlamaları

İlk gösterge paneli kurulumu ve başlangıç süreci zaman alıcı olabilir

Bazı raporlama özellikleri oldukça katıdır ve özelleştirme imkanı sunmaz

Monday fiyatlandırması

Ücretsiz (en fazla iki kullanıcı)

Temel: Kullanıcı başına aylık 8 $

Standart: Kullanıcı başına aylık 10 $

Pro: Kullanıcı başına aylık 16 $

Enterprise: Özel fiyatlandırma

Monday değerlendirmeleri ve yorumları

G2: 4,7/5 (8.000'den fazla yorum)

Capterra: 4,6/5 (4.000'den fazla yorum)

Monday ve Airtable arasındaki tam karşılaştırmamızı inceleyin.

6. Kissflow

kissflow aracılığıyla

Kissflow, kullanıcıların tek bir kod satırı yazmadan iş akışı süreçlerini kolaylaştırmasına olanak tanır. Sezgisel platformun kurulumu sadece birkaç gün sürer ve iş akışlarını oluşturmak için basit üç adımlı bir sistem kullanır.

Platform, şirket liderlerinin görevleri atamasına, darboğazları ortaya çıkmadan önce gidermesine ve yerleşik metriklerle iş akışlarının verimliliğini ölçmesine olanak tanır.

Kissflow'un en iyi özellikleri

Sezgisel sürükle ve bırak oluşturucu ile formlar ve iş akışları oluşturun

Tek bir kişiye, birden fazla kişiye veya tüm departmanlara görevler atamak için dinamik atamalar oluşturun. Veya görevleri rastgele atamak için bir tur atma sistemi oluşturun

Her görev için sabit son tarihler belirleyin

Daha karmaşık iş akışlarında insan hatalarını önlemek için koşullu mantığı kullanın

Kissflow sınırlamaları

Fiyatlandırma modeli, ölçeklendirme veya küçük işletmeler için uygun olmayabilir

Yazılımın birçok özelliği, önemli bir öğrenme süreci gerektirir

Kissflow fiyatlandırması

Temel: 1.500 $/ay

Enterprise: Özel fiyatlandırma

Kissflow puanları ve yorumları

G2: 4,3/5 (500'den fazla yorum)

Capterra: 3,9/5 (39 yorum)

7. Zoho Oluşturucu

zoho Creator aracılığıyla

Zoho Creator, kendi uygulamanızı oluşturmanıza olanak tanıyan hepsi bir arada, düşük kodlu bir platformdur. Sürükle ve bırak platformuyla, neredeyse tüm iş ihtiyaçlarını karşılayan özel çözümler oluşturun.

İş akışı otomasyon özelliklerinden yararlanarak kullanıcı etkileşimlerine yanıt verin, eylemleri planlayın, onay süreçlerini yönlendirin ve hatta başarılı ödemelere ve faturalara göre siparişleri işleyin.

Zoho Creator'ın en iyi özellikleri

Yeni çevrimiçi müşterilerle iş akışlarını yapılandırmak için birden fazla ödeme ağ geçidi ile entegre edin

Tetikleyiciler ve eylemler arasında zaman gecikmeleri ayarlayarak programınıza uygun bir iş akışı oluşturun

Bir dizi farklı eyleme göre SMS, e-posta veya mobil bildirimler alın

Manuel görevleri bile zamanında tamamlamak için planlar oluşturun ve uygulayın

Zoho Creator sınırlamaları

Bazı kodlama bilgisi gereklidir

Kendi uygulamanızı oluşturmak istemiyorsanız, bu iş akışı otomasyon çözümü aşırı karmaşık olabilir

Zoho Creator fiyatlandırması

Standart: Kullanıcı başına aylık 8 ABD doları

Profesyonel: Kullanıcı başına aylık 20 $

Enterprise: Kullanıcı başına aylık 25 $

Esnek: Özel fiyatlandırma

Zoho Creator değerlendirmeleri ve yorumları

G2: 4,3/5 (150+ yorum)

Capterra: 4,3/5 (150+ yorum)

8. Jira (Atlassian) İş Yönetimi

jira aracılığıyla

Jira İş Yönetimi, proje yönetimi takımlarının koordinasyon, işbirliği ve nihayetinde daha kısa sürede daha fazla iş yapabilmeleri için bir yazılım çözümüdür. Birden fazla görünüm (liste, takvim, pano ve zaman çizelgesi gibi) iş arkadaşlarınızın ilerlemelerini genel bir bakışla veya ayrıntılı bir şekilde izlemelerini sağlar.

Ayrıca, otomasyon özellikleri, takımların belirli görevleri kolaylaştırmasını ve iş akışı analizi yapmak için güzel raporlar oluşturmasını kolaylaştırır.

Jira'nın en iyi özellikleri

Toplu değişiklikler ile iş akışı otomasyonlarında kapsamlı düzenlemeler yapın

İnsan kaynakları, pazarlama, satış ve diğer takımlar için otomatik olarak görevleri yürütmek üzere iş akışları şablon kitaplığına erişin

İlgili kişilere otomatik olarak mesaj göndererek onay süreçlerini daha hızlı tamamlayın

Takvim görünümünü kullanarak aylık görevleri otomatik olarak yeniden oluşturun

Jira sınırlamaları

Bazı yerleşik raporlar için özelleştirme seçenekleri yoktur

İş akışı yönetimi yazılımının ilk kurulumu karmaşık ve anlaşılması zor olabilir

Jira fiyatlandırması

Ücretsiz (10 kullanıcıya kadar)

Standart: Kullanıcı başına aylık 5 $ (en fazla 3.500 kullanıcı)

Premium: Kullanıcı başına aylık 10 $ (en fazla 3.500 kullanıcı)

Jira değerlendirmeleri ve yorumları

G2: 4,3/5 (5.000'den fazla yorum)

Capterra: 4,4/5 (13.000'den fazla yorum)

9. OnTask

onTask aracılığıyla

OnTask, yapay zeka destekli bir belge yönetim platformudur. Belge taslakları hazırlayın, yasal sözleşmeler için imza alın, önceden oluşturulmuş şablonlardan yararlanın ve verileri toplayıp aktarın. Takımınız, günlük görevleri otomatikleştirmek için kod gerektirmeyen oluşturucu sayesinde değerli zamanından tasarruf edecek.

OnTask'ın en iyi özellikleri

Belgeleri daha hızlı oluşturmak için birden fazla kaynaktan verileri otomatik olarak doldurun

İnceleme ve onay için çevrimiçi formlardan verileri yönlendirin

Herhangi bir belge için güvenli, yasal olarak bağlayıcı ve HIPAA uyumlu imzaları otomatik olarak izleyin

Şablon kitaplığını kullanarak iş operasyonlarının hemen hemen her yönü için hızlı bir şekilde iş akışları oluşturun

OnTask sınırlamaları

Daha karmaşık iş akışları, yeni kullanıcılar için zor olabilecek çok fazla bilgi gerektirir

Ön tanımlı SMS mesajlarını ve e-postaları düzenlemek zor olabilir

OnTask fiyatlandırması

Kişisel: Kullanıcı başına aylık 9 $ (1 kullanıcı)

İş: Kullanıcı başına aylık 24 $ (2 kullanıcı)

Business Pro: Kullanıcı başına aylık 99 $ (3 kullanıcı)

Enterprise: Özel fiyatlandırma

OnTask puanları ve yorumları

G2: 4,6/5 (5 yorum)

Capterra: 4,7/5 (63 yorum)

10. Pipefy

pipefy aracılığıyla

Pipefy'nin iş akışı araçları, tedarik, insan kaynakları ve BT departmanları için özel olarak geliştirilmiştir. AI destekli platform, İK uzmanlarının yeni çalışanları işe almasını, işe alım sürecini tamamlamasını ve işten ayrılma işlemlerini kolaylaştırırken, tedarik kararları için teklifler alınabilir, tedarikçiler incelenebilir ve yeni satıcılar yönetici onayı için gönderilebilir.

Yerleşik, kod gerektirmeyen otomasyon iş akışlarından yararlanın veya sıfırdan kendi iş akışlarınızı tasarlayın.

Pipefy'nin en iyi özellikleri

İK, tedarik ve BT kullanım örnekleri için önceden oluşturulmuş uçtan uca otomasyonlardan yararlanın

Özel alanları kullanarak kendi özel iş akışlarınızı tasarlayın

Özel raporlar ve gösterge panelleriyle devam eden görevleri izleyin

Özel roller ve izin düzeyleri ile kimin neyi (ve ne zaman) göreceğini kontrol edin

Pipefy sınırlamaları

İK, BT ve satın alma departmanları dışında önceden oluşturulmuş şablon sayısı daha azdır

Bazen otomatik e-postalar müşterilerin gelen kutularına değil, spam klasörüne gider

Pipefy fiyatlandırması

Başlangıç: Kullanıcı başına aylık 0 $

İş: Kullanıcı başına aylık 25 $

Enterprise: Özel fiyatlandırma

Pipefy puanları ve yorumları

G2: 4,6/5 (200'den fazla yorum)

Capterra: 4,6 (300'den fazla yorum)

İşiniz için En İyi Ş Akışı Otomasyon Yazılımını Seçin

İş akışlarını ve tekrarlayan görevleri otomatikleştirerek haftada sayısız saat kazanabilirsiniz. İş akışı otomasyon araçlarını değerlendirirken, düşük kodlu veya kodsuz bir oluşturucuya sahip, görev yönetimi veya proje yönetimi uygulamalarınızla entegre olan ve bütçenize uygun bir çözüm arayın.

ClickUp Otomasyonları, 100'den fazla önceden oluşturulmuş iş akışı, 50'den fazla eylem seçeneği ve favori araçlarınızla yerleşik entegrasyonlarla birlikte gelir. ClickUp'ın her hafta zaman kazanmanıza nasıl yardımcı olabileceğini görmek için bugün kaydolun. ?