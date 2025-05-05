2025'in En İyi 10 Lucidchart Alternatifi ve Diyagram Rakibi

Doğru diyagram oluşturma aracını bulmak bir arayıştır. Lucidchart alternatiflerini keşfetmek için saatlerimi harcadım, farklı platformlardaki seçenekleri inceledim ve esneklik ve kullanım kolaylığı sunarken en iyi değeri sağlayan araçları belirledim. 📈

Doğru aracı seçmek, yaratıcı iş akışları için akış şemaları oluşturma, teknik süreçleri özetleme veya takımınızla işbirliği yapma şeklinizi değiştirir. 🗃️

Çeşitli seçenekleri araştırıp farklı proje ihtiyaçlarını göz önünde bulundurarak, günlük gereksinimleri verimli bir şekilde karşılayan en iyi görsel işbirliği Lucidchart alternatiflerinin bir listesini hazırladım.

Pratik deneyimlere dayanan bu seçimler, verimliliğinizi artırmayı ve görsel projelerinizin netliğini iyileştirmeyi amaçlamaktadır. En etkili olduğunu düşündüğüm araçları aşağıda bulabilirsiniz.

Lucidchart alternatiflerinde nelere dikkat etmelisiniz?

Lucidchart alternatiflerini araştırırken, birkaç önemli faktörü göz önünde bulundurmak çok önemlidir. Aramanız gereken özellikler şunlardır:

Kullanıcı dostu arayüz: Kolay gezinilebilir ve sezgisel arayüz, sizin ve takımınızın hemen işe koyulmasını kolaylaştırır ve verimli diyagram oluşturma sağlar

İşbirliği özellikleri: Ekip çalışmasını iyileştirmek ve verimliliği artırmak için eşzamanlı düzenleme, yorumlama ve sürüm kontrolü özellikleri sunan diyagram oluşturma araçlarını arayın

Entegrasyon özellikleri: Zaman ve çabayı en aza indirmek için, aracın Zaman ve çabayı en aza indirmek için, aracın proje yönetimi platformları ve iletişim araçları dahil olmak üzere diğer yazılımlarla sorunsuz bir şekilde çalıştığından emin olun

Şablon ve şekil kitaplıkları: Diyagram oluşturma sürecinin verimliliğini artırmak için zengin bir Diyagram oluşturma sürecinin verimliliğini artırmak için zengin bir beyaz tahta şablon ve şekil koleksiyonu sunan araçları keşfedin

Özelleştirme seçenekleri: Diyagramları markanızın veya projenizin ihtiyaçlarına göre özelleştirmek çok önemlidir. Bu, renk, yazı tipi ve stil seçeneklerini içerir

Platform uyumluluğu: Aracın işletim sisteminiz ve cihazlarınızla sorunsuz bir şekilde çalıştığından emin olun. Web tabanlı araçlar ve Windows, macOS veya Linux için masaüstü uygulamaları sağlayan diğer araçlar mevcuttur

Lucidchart Alternatiflerine Genel Bakış

Lucidchart alternatifleri ararken, çeşitli diyagram oluşturma ve takım işbirliği gereksinimleri için tasarlanmış güçlü özelliklere sahip araçları keşfedin. Size ve takımınıza yardımcı olacak dikkate değer diyagram oluşturma araçlarına göz atın:

Araç Anahtar Özellikler Fiyatlandırma ClickUp 📍 Görev entegrasyonu, Zihin Haritaları, iş akışı otomasyonu ve özelleştirilebilir şablonlar içeren Beyaz Tahtalar 💹 Ücretsiz plan; Ücretli planlar kullanıcı başına aylık 7 $'dan başlar Creately 📍 Diyagram oluşturma ile proje yönetimini birleştiren görsel çalışma alanı, dinamik şekil kitaplığı 💹 Ücretsiz plan; Ücretli planlar kullanıcı başına aylık 5 $'dan başlar Miro 📍 Takım beyin fırtınası ve planlama için çevrimiçi beyaz tahta platformu , Jira ve Teams ile entegrasyonlar, yapışkan notlar 💹Ücretsiz plan; Ücretli planlar kullanıcı başına aylık 8 $'dan başlar Microsoft Visio 📍 Profesyonel diyagram oluşturma, vektör grafikler, gelişmiş akış şemaları, Office 365 ile sorunsuz entegrasyon 💹 Kullanıcı başına aylık 5 $'dan başlayan abonelik planları Draw. io 📍 Bulut depolama entegrasyonu ve çevrimdışı işlevselliği ile ücretsiz ve açık kaynaklı diyagram oluşturma aracı 💹 Ücretsiz Gliffy 📍 Confluence ve Jira ile entegre çevrimiçi diyagram oluşturma aracı, UML desteği, akış şemaları, sürükle ve bırak düzenleyici 💹 Ücretsiz plan; Kullanıcı başına aylık 6 $'dan başlayan ücretli planlar OmniGraffle 📍 Yüksek hassasiyetli diyagram oluşturma, gelişmiş katman yönetimi, Apple ekosistem entegrasyonları, Bézier eğrileri 💹 12,49 $'lık abonelik; 59,99 $'dan başlayan tek seferlik ödeme seçenekleri Figma 📍 Gerçek zamanlı UI/UX tasarım işbirliği, prototip oluşturma, vektör grafikler, çapraz platform erişilebilirliği 💹 Ücretsiz plan; Kullanıcı başına aylık 15 $'dan başlayan ücretli planlar Visual Paradigm for UML 📍 UML ve ERD modelleme, kod mühendisliği, yazılım mimarisi tasarımı, IDE'lerle entegrasyon 💹 Aylık 6 $'dan başlayan planlar XMind 📍Yapılandırılmış zihin haritaları, Gantt grafiği desteği, sunum moduna sahip beyin fırtınası şablonu 💹 Ücretsiz plan; Aylık 4,92 $'dan başlayan ücretli planlar Mural 📍 Atölye kolaylaştırma araçları, oylama ve zamanlayıcı gibi etkileşimli özellikler, tasarım odaklı düşünme için şablonlar 💹 Ücretsiz plan; Ücretli planlar kullanıcı başına aylık 9,99 $'dan başlar

Kullanabileceğiniz En İyi 11 Lucidchart Alternatifi

İşte, projelerinize ve görsel ihtiyaçlarınıza en uygun olanı bulmanıza yardımcı olacak, her biri kendine özgü güçlü yönlere sahip en iyi Lucidchart alternatiflerinin bir dökümü.

1. ClickUp (Görsel Proje Yönetimi ve İşbirliği için En İyisi)

Ücretsiz Başlayın ClickUp Beyaz Tahtalar ile süreçlerinizi görselleştirin

ClickUp, proje yönetimi, belgeler ve takım iletişimi gibi iş için gerekli her şeyi tek bir platformda bir araya getiren, yeni nesil AI otomasyonu ve arama özelliği ile hızlandırılmış bir uygulama.

Etkili proje yönetimi ve işyeri işbirliğini desteklemek için çok sayıda özellik sunar. Görev yönetimi, hedef izleme ve iletişim araçlarını bir araya getiren ClickUp, takımların uyumlu ve verimli çalışmasını sağlar.

ClickUp Beyaz Tahtalar, takımların beyin fırtınası yapması, planlaması ve görsel olarak işbirliği yapması için dinamik bir tuval sunar. Gelişmiş çizim araçları, özelleştirilebilir çerçeveler ve AI entegrasyonu, görsel öğeleri oluşturmayı ve değiştirmeyi kolaylaştırır.

Beyaz tahta öğelerini doğrudan eyleme geçirilebilir görevlere dönüştürme özelliği, beyin fırtınasından uygulamaya sorunsuz bir geçiş sağlar. Daha çok sekans diyagramı odaklı bir çözüm istiyorsanız, ClickUp tam size göre!

ClickUp Zihin Haritaları'nı kullanarak karmaşık projeleri daha küçük görevlere ayırın

ClickUp Zihin Haritaları, karmaşık projeleri kolayca parçalara ayırarak etkili bir şekilde strateji oluşturmanıza ve organize olmanıza yardımcı olur. Harita içindeki görevleri ve alt görevleri birbirine bağlayarak, genel hedeflerden belirli eylem adımlarına kadar net bir görsel yol oluşturun.

ClickUp Belgeleri ile takım üyelerinizle gerçek zamanlı işbirliği yapın

Ancak diyagramlarınızın doğru olduğundan emin olmak için, diyagramın kapsamını ve hedeflerini özetleyen bir proje özeti ile başlamak her zaman en iyisidir. ClickUp Belgeleri, dinamik metin düzenleme gibi takım işbirliği özellikleriyle bunu kolaylaştırır ve platform içinde ayrıntılı belgelerin oluşturulmasını ve paylaşımını kolaylaştırır.

Zengin metin biçimlendirme, medya gömme ve görev entegrasyonu sunarak belgeleri iş akışları içinde sorunsuz bir şekilde bağlamanıza olanak tanır.

Bu entegrasyon, belgelerin tamamen entegre olmasını sağlar ve proje yönetiminde aktif bir rol oynar.

ClickUp Ş Akışı Otomasyonları ile yinelenen görevleri otomatikleştirin

Son olarak, diyagramlı iş akışlarınızı uygulamaya hazır olduğunuzda, ClickUp'ın güçlü iş akışı otomasyonunu kullanarak tekrarlayan görevleri basitleştirin, özel tetikleyiciler oluşturun ve süreçleri optimize edin.

Görev durumlarını değiştiren, görevleri atayan veya bildirimler gönderen kişiselleştirilmiş tetikleyiciler ve eylemler oluşturarak ş akışınızı kolaylaştırın. Bu otomasyon, ş akışlarını iyileştirir, manuel görevleri en aza indirir ve proje tutarlılığını sağlar.

💡Profesyonel İpucu: ClickUp, merkezi bir fikirle başlayıp ilgili konulara genişleyen profesyonel diyagramlar için Basit Zihin Haritası şablonu gibi çeşitli şablonlar sunarak görevlerinizi veya proje aşamalarınızı zahmetsizce düzenlemenizi sağlar. Ayrıca, Balık Kemiği Şeması Şablonu bir sorunun temel nedenlerini gösterir. Bu şablon, önceden tanımlanmış kategoriler aracılığıyla katkıda bulunan faktörleri görsel olarak sınıflandırmanıza olanak tanır ve insanlardan süreçlere ve dış etkilere kadar her şeyi kapsar. 📂

ClickUp'ın en iyi özellikleri

ClickUp sınırlamaları

Bazı kullanıcılar, gelişmiş özelliklerin aralığı nedeniyle öğrenme sürecinde zorluk yaşayabilir

ClickUp fiyatlandırması

ClickUp puanları ve yorumları

G2: 4,7/5 (9000+ yorum)

Capterra: 4,6/5 (4000+ yorum)

📮ClickUp Insight: Düşük performanslı takımlar 15'ten fazla aracı kullanma olasılığı 4 kat daha fazladır, yüksek performanslı takımlar ise araç setlerini 9 veya daha az platformla sınırlayarak verimliliklerini korur. Peki ya tek bir platform kullanmaya ne dersiniz? İş için her şeyi içeren bir uygulama olan ClickUp , görevlerinizi, projelerinizi, belgelerinizi, wiki'lerinizi, sohbetlerinizi ve aramalarınızı tek bir platformda bir araya getirir ve AI destekli iş akışlarıyla tamamlar. Daha akıllı çalışmaya hazır mısınız? ClickUp her takım için çalışır, işi görünür hale getirir ve AI geri kalanı hallederken sizin önemli işlere odaklanmanızı sağlar.

2. Creately (Diyagramlama ile Proje Yönetimi için En İyisi)

via Creately

Creately, diyagram oluşturma araçlarını ve proje yönetimini entegre eden uyumlu bir takım işbirliği platformudur.

Platformun akıllı biçimlendirme özelliği, manuel ayarlamalar yapmadan profesyonel görseller oluşturmanıza yardımcı olur ve bağlamsal araç çubukları, seçilen öğeye göre araçlara hızlı erişim sağlar.

Creately'nin canlı fare izleme gibi gerçek zamanlı işbirliği özellikleri, takımların birlikte çalışmasını kolaylaştırır. Sezgisel tasarımı, çok çeşitli sektörlere hitap eder ve eksiksiz bir çözüm arayan profesyoneller için uyarlanabilir bir seçenek haline getirir.

Creately'nin en iyi özellikleri

Plus Oluştur özelliğini kullanarak tek bir tıklamayla şekiller ve bağlantılar ekleyin

Projeye özel bilgileri depolamak ve yönetmek için özel veritabanları oluşturun

Gantt grafikleri ve görev izleme gibi gelişmiş özellikleri kullanarak projeleri yönetin

Creately sınırlamaları

Büyük diyagramları olan kullanıcılar tarafından bildirilen performans sorunları

Creately fiyatlandırma

Ücretsiz

Kişisel: Aylık 8 $

Takım: Kullanıcı başına aylık 8 $

İş: Kullanıcı başına aylık 149 $

Enterprise: Özel fiyatlandırma

Creately puanları ve yorumları

G2: 4. 4/5 (1000+ yorum)

Capterra: 4,3/5 (150+ yorum)

3. Miro (İşbirliğine Dayalı Planlama için En İyisi)

via Miro

Miro, takımın beyin fırtınası, planlama ve işbirliğini geliştiren etkileşimli bir çevrimiçi beyaz tahta platformudur.

Sınırsız tuval, takımların kısıtlama olmadan geniş panolar oluşturabilmesini sağlar.

Birden fazla kullanıcı aynı anda aynı pano üzerinde çalışabilir ve uygulama içi video sohbet gibi özellikler, görsel işbirliği özelliklerine ihtiyaç duyan takımlar için çok yönlü bir araç haline getirir.

Bonus: Miro Vs Jira!

Miro'nun en iyi özellikleri

Sezgisel arayüz ile görsel içerik yönetimini basitleştirin

Yapışkan notlar, oylama ve zamanlayıcılarla beyin fırtınasını daha sezgisel hale getirin

Miro panonuzun video tanıtımını oluşturun ve takımınızla paylaşın

Miro sınırlamaları

Eski cihazlarda kaynak yoğun olma eğilimindedir

Miro fiyatlandırması

Ücretsiz

Başlangıç: Kullanıcı başına aylık 10 ABD doları

İş: Kullanıcı başına aylık 29 $

Enterprise: Özel fiyatlandırma

Miro puanları ve yorumları

G2: 4,7/5 (6000'den fazla yorum)

Capterra: 4,7/5 (1500+ yorum)

💡 Profesyonel İpucu: Daha gelişmiş üçüncü taraf entegrasyonları ile daha iyi zaman takibi kapasitesi sunan diyagram oluşturma araçlarını keşfetmek istiyorsanız, kılavuzumuzda Miro alternatiflerine göz atın. 🎯

4. Microsoft Visio (Profesyonel Diyagram Oluşturma ve Vektör Grafikleri için En İyisi)

microsoft Visio aracılığıyla

Microsoft Visio, teknik veri görselleştirme yetenekleriyle övgü alan dinamik bir Lucidchart alternatifi ve vektör grafik uygulamasıdır.

Visio, kullanıcıların diyagramları Excel ve SQL veritabanları gibi canlı veri kaynaklarına bağlayarak veriler değiştikçe görselleştirmeleri otomatik olarak güncellemesine olanak tanır. Şablon özelleştirme seçenekleri, kullanıcıların ağ tasarımı, mühendislik ve mimari için hassas diyagramlar oluşturmasına olanak tanır.

Karmaşık diyagramlar oluşturmak için gerekli temel özellikleri, bu aracı doğru diyagramlar isteyen profesyoneller için uyarlanabilir bir seçenek haline getirir.

Microsoft Visio'nun en iyi özellikleri

Çeşitli diyagram oluşturma ihtiyaçları için kapsamlı şekil kitaplığına erişin

Office Eklentileri için makrolar yazarak çizim otomasyonunu etkinleştirin

Veri bağlama ve diyagram doğrulama gibi özelliklerle karmaşık diyagramlar oluşturun

Microsoft Visio sınırlamaları

Diğer alternatiflere kıyasla fiyatı daha yüksektir

Microsoft Visio fiyatlandırması

Microsoft 365'teki Visio

Visio Plan 1: Kullanıcı başına aylık 5 $

Visio Plan 2: Kullanıcı başına aylık 15 $

Microsoft Visio puanları ve yorumları

G2: 4,2/5 (600'den fazla yorum)

Capterra: 4,5/5 (3000'den fazla yorum)

5. Draw. io (Ücretsiz ve Açık Kaynak Diyagram Oluşturma için En İyisi)

Draw. io, çok çeşitli şekiller ve şablonlar sunan ücretsiz ve açık kaynaklı bir diyagram oluşturma aracıdır. Çevrimdışı düzenlemeyi ve çeşitli bulut depolama hizmetlerini destekler, bu da onu çeşitli diyagram oluşturma ihtiyaçları için esnek bir seçenek haline getirir.

Platform, kullanıcıları diyagramları düzenlemeye yönlendirir ve düzenli bir platform tasarımı arayan ilk kez kullananlar için mükemmel bir çözüm sunar.

Temel ve gelişmiş diyagram oluşturma özelliklerini tek bir yerden elde ederek zamandan tasarruf edin ve takımınızın verimliliğini artırın.

Draw. io'nun en iyi özellikleri

Diyagramları farklı biçimlerde içe ve dışa aktarın. vsdx

Kullanımı kolay otomatik düzenleri kullanarak akış şemaları ve diyagramlar oluşturun

İndirilebilir masaüstü uygulamalarıyla çevrimdışı düzenleme

Draw.io sınırlamaları

Açık kaynak kodlu olması nedeniyle sınırlı müşteri desteği

Draw.io fiyatlandırma

Ücretsiz

Draw.io puanları ve yorumları

G2: 4. 4/5 (400+ yorum)

Capterra: 4,6/5 (700+ yorum)

via Gliffy

Gliffy, gerçek zamanlı işbirliğini mümkün kılarken diyagramlar, akış şemaları, UML diyagramları ve daha fazlasını oluşturmanıza olanak tanıyan çok yönlü bir diyagram oluşturma aracıdır.

Bu araçları kullanarak, daha etkileşimli bir deneyim için bilgi katmanlarıyla etkileşim kurmanıza olanak tanıyan genişletilebilir ve daraltılabilir bölümler içeren diyagramlar oluşturun.

Takımınız, bulut altyapısını ve BT ağlarını yakından inceleyerek takımınızın teknik belgeleme işlemlerini kolay ve hızlı hale getirebilir.

Gliffy'nin en iyi özellikleri

Sürüm kontrolü kullanarak projelerdeki değişiklikleri izleyin

UML diyagram türleri için özel şekil kitaplıkları ile ayrıntılı UML diyagramları oluşturun

Temel şablonlar içeren kullanıcı dostu sürükle ve bırak arayüzünü kullanın

Gliffy sınırlamaları

Gelişmiş diyagram oluşturma ihtiyaçları için sınırlı işlevselliğe sahiptir

Gliffy fiyatlandırması

1-9 kullanıcı: Kullanıcı başına aylık 10 ABD doları

10-50 kullanıcı: Kullanıcı başına aylık 8 ABD doları

Enterprise: Özel fiyatlandırma

Gliffy puanları ve yorumları

G2: 4,4/5 (200'den fazla yorum)

Capterra: 4. 3/5 (70+ yorum)

7. OmniGraffle (macOS ve iOS'ta ayrıntılı diyagram oluşturmak için en iyisi)

via OmniGraffle

OmniGraffle, Mac ve iOS kullanıcıları için özel olarak tasarlanmış bir diyagram ve dijital illüstrasyon aracıdır. Bu Lucidchart alternatifi, görsel olarak çekici ve ayrıntılı diyagramlar arayan profesyoneller için olağanüstü hassasiyet sunar.

Diyagram oluşturma aracı, ayrıntılı görseller oluşturmak için mükemmel olan şekil tanıma ve katman yönetimi gibi gelişmiş özellikler sunar.

OmniGraffle'ın en iyi özellikleri

Bézier eğrileri ve akıllı kılavuzlar kullanarak yüksek hassasiyetli diyagramlar oluşturun

Katmanlı düzenleme ile karmaşık tasarımları yönetin

Çeşitli kullanım örnekleri için şablonlara ve şablonlara erişin

OmniGraffle sınırlamaları

MacOS ve iOS platformlarıyla sınırlıdır

OmniGraffle fiyatlandırması

Abonelik: Aylık 12,49 $

Tek Seferlik Standart Lisans: 59,99 $

Tek Seferlik Pro Lisans: 119,99 $

OmniGraffle puanları ve yorumları

G2: 4. 1/5 (100+ yorum)

Capterra: 4,6/5 (40'tan fazla yorum)

8. Figma (İşbirliğine Dayalı UI/UX Tasarımı ve Prototipleme için En İyisi)

via Figma

Figma, UI/UX tasarımı ve prototip oluşturmada üstün olan web tabanlı bir Lucidchart alternatifidir. Vektör grafikleri ve prototip oluşturma araçları, akış şemaları, tel kafesler ve maketler oluşturmak için çok yönlüdür.

Figma ve FigJam, takımlar için çapraz platform erişilebilirliği ve işbirliği özellikleri sunar. Bu özellikleri, görsel tasarımları hızlı bir şekilde oluşturup paylaşması gereken tasarımcılar, geliştiriciler ve ürün yöneticileri için mükemmel kılar.

Figma'nın en iyi özellikleri

Ayrıntılı UI bileşenleri oluşturmak için vektör tabanlı diyagram oluşturma araçlarına erişin

Etkileşimli tasarımlarla tasarım ve test aşamaları arasında geçiş yapın

Tarayıcı tabanlı işlevsellik ile cihazlar arasında uyumluluk sağlayın

Figma sınırlamaları

Özel ayar seçenekleri sınırlıdır, bu da takımın özel ihtiyaçları için ideal olmayabilir

Figma fiyatlandırması

Başlangıç Takımı: Ücretsiz

Profesyonel Takım: Kullanıcı başına aylık 12 $ (yıllık faturalandırılır)

Organizasyon: Kullanıcı başına aylık 45 $ (yıllık faturalandırılır)

Enterprise: Kullanıcı başına aylık 75 $ (yıllık faturalandırılır)

Figma puanları ve yorumları

G2: 4,7/5 (1000+ yorum)

Capterra: 4,7/5 (700+ yorum)

💡 Profesyonel İpucu: Geniş bir özellik aralığına sahip veya daha sezgisel bir tasarıma sahip diyagram oluşturma araçları arıyorsanız, 10 en iyi FigJam alternatifi ve rakibini keşfederek ihtiyaçlarınıza en uygun olanı bulun.

9. Visual Paradigm for UML (UML ve Yazılım Modelleme için En İyisi)

via Visual Paradigm for UML

Visual Paradigm, UML ve yazılım modelleme için özel bir araçtır. Geliştiriciler ve yazılım mühendisleri için özel olarak tasarlanmış bir dizi araç sunar.

UML, ERD ve BPMN gibi çeşitli diyagramları barındırır, bu da onu karmaşık yazılım mimarileri ve iş akışları oluşturmak için mükemmel hale getirir. Visual Paradigm'in kullanıcı hikayesi haritalama ve sprint planlaması dahil olmak üzere çevik birikim ve süreç yönetimi, çevik geliştirme iş akışlarını geliştirir.

Visual Paradigm for UML'nin en iyi özellikleri

Proje planlama ve model çıkarma ile karmaşık modelleri verimli bir şekilde yönetin

Just-in-Time Süreç haritasını kullanarak modelleme süreçlerini anında özelleştirin

Teknik diyagramlar ve yazılım yaşam döngüsü belgeleri için gelişmiş diyagram oluşturma özelliklerine erişin

Visual Paradigm for UML sınırlamaları

Öncelikle UML ve teknik diyagramlara odaklanmıştır, bu da teknik olmayan kullanıcılar için kullanımını sınırlamaktadır

Visual Paradigm for UML fiyatlandırması

Modeler: Aylık 6 $

Standart: Aylık 19 $

Profesyonel: Aylık 35 $

Enterprise: Aylık 89 $

10. XMind (Yapısal Zihin Haritaları ve Fikir Düzenleme için En İyisi)

via XMind

XMind, kullanıcıların düşüncelerini görselleştirmelerine olanak tanıyan bir zihin haritalama ve beyin fırtınası aracıdır. Platform, fikirler üretir, projeler planlar ve sorunları çözer.

XMind'ın organizasyon şemaları ve sunum modları, işlevselliği temel zihin haritalama şablonlarının ötesine taşıyarak kullanıcıların fikirlerini organize planlara ve ilgi çekici sunumlara dönüştürmelerini sağlar.

XMind'ın en iyi özellikleri

Radyal, ağaç ve balık kılçığı gibi zihin haritalarıyla düşüncelerinizi düzenleyin

Gantt organizasyon şemalarıyla projelerinizi planlayın

Sunum modu ile fikirlerinizi görsel olarak sunun

XMind sınırlamaları

Zihin haritalarının ötesinde sınırlı sayıda profesyonel diyagram içerir

XMind fiyatlandırması

Ücretsiz

Pro: Aylık 10 ABD doları

Premium: Aylık 15 $

Enterprise: Özel fiyatlandırma

XMind puanları ve yorumları

G2: 4. 3/5 (50+ yorum)

Capterra: 4,5/5 (100'den fazla yorum)

11. Mural (Takım Çalıştayları ve Görsel İşbirliği için En İyisi)

via Mural

Mural, görsel işbirliği için özel olarak tasarlanmış dinamik bir dijital çalışma alanı sunarak takım atölyeleri, beyin fırtınası oturumları ve işbirliğine dayalı planlama için doğru diyagram oluşturma aracıdır.

Etkileşimli yapışkan notlar, oylama araçları ve zamanlayıcı özellikleriyle takım katılımını artırır. Anahat modu, kullanıcıların duvar resmi içinde yapılandırılmış bir çerçeve oluşturmasına olanak tanıyarak karmaşık toplantılarda daha kolay gezinmelerine yardımcı olur.

Mural'ın en iyi özellikleri

Yerleşik anket ve oylama özellikleriyle hızlı bir şekilde geri bildirim toplayın

İşbirliği oturumları sırasında kazara değişikliklerin yapılmasını önlemek için duvar resmindeki belirli içerikleri kilitleyin

Gruplarla paylaşmadan önce bağımsız olarak çalışmak için gizli modu kullanın

Mural sınırlamaları

Teknik diyagramlara odaklanan diğer araçlara kıyasla geleneksel diyagram oluşturma için ideal değildir

Mural fiyatlandırması

Ücretsiz

Team+: Kullanıcı başına aylık 12 ABD doları

İş: Kullanıcı başına aylık 17,99 $

Enterprise: Özel fiyatlandırma

Mural puanları ve yorumları

G2: 4,6/5 (1200+ yorum)

Capterra: 4,6/5 (100'den fazla yorum)

Proje ihtiyaçlarınız için çok yönlü bir diyagram oluşturma aracı kullanın

Artık bu en iyi Lucidchart alternatiflerinin anahtar özelliklerini ve sınırlamalarını biliyorsunuz. Hala emin değil misiniz? Görselleştirme ve proje yönetimi hedeflerinize en uygun aracı arayın.

Kuruluşunuz için diyagram oluşturmaktan daha fazlasını yapacak bir çözüm arıyorsanız, ClickUp'a daha yakından bakın.

Görsel proje yönetimi, görev yönetimi, izleme, gerçek zamanlı işbirliği ve otomasyonu bir araya getirerek, verimliliklerini artırmak isteyen takımlar için olağanüstü bir seçenek sunar.

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